i̇ş ş Akışlarını Otomasyon için En İyi 10 Kodsuz AI Aracı

Kısa bir süre önce, bir uygulama geliştirmek sonsuz sayfalara yayılan tablolar, kod ve hantal araçlar anlamına geliyordu.

Günümüzde, yeni uygulamaların %70'inin düşük kodlu veya kodsuz araçlarla geliştirilmesi bekleniyor—bu oran 2020'deki oranın neredeyse üç katı. Modern AI platformları , kod yazabilen veya yazamayan herkesin güçlü otomatik ş Akışları oluşturmasına olanak tanıyor.

Ancak bu kadar çok seçenek varken, doğru olanı bulmak kolay değildir. Takımınızın becerilerine uygun, mevcut sisteminizle entegrasyonlar sağlayabilen ve gerçek değer sunan bir araca ihtiyacınız var.

Bu nedenle, güvenle seçim yapabilmeniz için kod gerektirmeyen en iyi 10 AI otomasyon aracını bir araya getirdik.

En iyi kodsuz AI araçları hakkında bilmeniz gereken her şey burada:

Araç En iyisi *anahtar özellikler Fiyatlandırma ClickUp AI destekli görev ve proje yönetimi AI görev oluşturma, AI standup'lar, proje sağlık özetleri, otomasyon oluşturucu, özel uygulamalar, ClickUp Brain entegrasyonu Ücretsiz; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma mevcuttur Akkio Tahmine dayalı analitik ve AI içgörüleri Kod gerektirmeyen AI model oluşturucu, elektronik tablo entegrasyonları, potansiyel müşteri puanlama, karar otomasyon Özel fiyatlandırma DataRobot Enterprise-grade AutoML Çoklu model testi, LLM destek, güvenli dağıtım, bulut esnekliği Özel fiyatlandırma Zams (Açıkça AI) Kod gerektirmeyen AI tahminleri + otomasyon Agentic AI, SOC 2 ve HIPAA uyumluluğu, zaman serisi ve sınıflandırma modelleri Özel fiyatlandırma Amazon SageMaker Ölçeklenebilir AI modeli dağıtımı Otomatik pilot model ayarlama, gerçek zamanlı işbirliği, bulutlar arası dağıtım Özel fiyatlandırma Levity AI AI destekli e-posta otomasyonu E-postaları okur, ş akışlarını tetikleyici, sürükle ve bırak oluşturucu, Zapier entegrasyonu Özel fiyatlandırma Google Teachable Machine Sürükle ve bırak araçlarıyla AI modellerini eğitin Görüntü/ses/poz girişi ile modelleri eğitin, TensorFlow/Arduino'ya aktarın Ücretsiz Microsoft Lobe Kod yapmadan ML modelleri oluşturma Gerçek zamanlı görüntü sınıflandırma, görsel eğitim, dışa aktarmaya hazır modeller Özel fiyatlandırma RunwayML AI destekli video ve görüntü düzenleme Metinden videoya dönüştürme, Gen-3 model düzenleme, dudak senkronizasyonu, arka plan kaldırma, yükseltme Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 15 $'dan başlar Nanonets Belge işlemeyi otomasyon Yapılandırılmış/yapılandırılmamış belgelerden alıntılar, QuickBooks/Xero ile entegrasyonlar, ş Akışı otomasyonu Ücretli planlar 0,30 $/sayfa'dan başlar (ilk 500 sayfa ücretsiz)

Doğru kodsuz AI platformlarını bulmak zor olabilir. Ancak, anahtar özelliklere odaklanmak seçeneklerinizi daraltmanıza yardımcı olabilir.

İşte kontrol etmeniz gerekenler:

Önceden oluşturulmuş bileşenler: Haftalarca süren geliştirme süresinden tasarruf etmenizi sağlayan önceden eğitilmiş seçenekler dahil, kullanıma hazır Haftalarca süren geliştirme süresinden tasarruf etmenizi sağlayan önceden eğitilmiş seçenekler dahil, kullanıma hazır AI şablonları ve modelleri sunan uygulama oluşturucuları arayın

*veri entegrasyonu: Mevcut veri kaynaklarınızla kolayca bağlantı kuran ve veri ön işlemeyi otomatik olarak gerçekleştiren araçları seçin

*özel özelleştirme seçenekleri: İşletmenizin ihtiyaçlarına göre içeriği, özellikleri veya modelleri ayarlayabileceğiniz platformlar bulun; örneğin, belirli bir ş Akışı için bir mobil uygulamanızı özelleştirin

Kullanıcı arayüzü: Kod yerine işaretle ve tıkla eylemleriyle oluşturmanıza olanak tanıyan açık ve sezgisel gösterge panellerine öncelik verin

Güvenlik özellikleri: Şifreleme ve erişim kontrolleri gibi veri korumaya yönelik güçlü Şifreleme ve erişim kontrolleri gibi veri korumaya yönelik güçlü AI tekniklerini kontrol edin

Sürükle ve bırak oluşturma: Öğeleri yerine sürükleyerek ş akışları oluşturabileceğiniz görsel düzenleyicilere sahip Öğeleri yerine sürükleyerek ş akışları oluşturabileceğiniz görsel düzenleyicilere sahip kodsuz uygulamaları seçin. Bu, özel sohbet robotlarını hızlı bir şekilde oluşturmak için idealdir

👀 Biliyor muydunuz? Düşük kodlu araç kullanıcıların %80'ini IT geliştiricileri oluşturmuyor, bu da bu platformların takımlar ve sektörler arasında ne kadar yaygın olarak benimsendiğini gösteriyor.

📖 Ayrıca okuyun: En iyi AI işbirliği araçları

ClickUp'ta yazılımları nasıl değerlendiriyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırmaya dayalı ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet aşağıda yer almaktadır.

Kod gerektirmeyen geliştirme platformları oyunun kurallarını değiştiriyor: kapsamlı kodlama bilgisi olmadan oluşturun, otomasyonla yönetin ve yenilik yapın! İş akışınızı güçlendirmek için en iyi araçlar burada.

1. ClickUp (AI destekli görev ve proje yönetimi için en iyisi)

ClickUp, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getiren, daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan AI destekli, iş için her şeyi içeren bir uygulamadır.

AI ve makine öğrenimini temeline yerleştirerek takımların projeleri yönetme şeklini tamamen değiştirdi.

📮 ClickUp Insight: Kısa süre önce, bilgi çalışanlarının yaklaşık %33'ünün ihtiyaç duydukları bilgileri almak için günde 1 ila 3 kişiye mesaj gönderdiğini keşfettik. Peki, tüm bilgiler belgelenmiş ve kolayca erişilebilir olsaydı ne olurdu? ClickUp Brain'in AI Bilgi Yöneticisi ile bağlam değiştirme artık geçmişte kaldı. Çalışma Alanınızdan sorunuzu sorun, ClickUp Brain Çalışma Alanınızdan ve/veya bağlı üçüncü taraf uygulamalardan bilgileri getirir!

ClickUp Brain: Her zaman hazır proje asistanınız

ClickUp Brain'e favori uygulamalarınızı kolayca bağlayın ve Google Drive, GitHub, Figma, Salesforce ve daha fazlası dahil olmak üzere tüm dosyalarınızdan ve geçmiş veri kaynaklarınızdan bilgiye erişin

Bu platformun merkezinde, tüm Çalışma Alanında çalışan ve proje yönetiminin her yönünü biraz daha akıllı hale getiren yerel bir AI motoru olan ClickUp Brain yer almaktadır.

ClickUp Brain'i yorulmak bilmeyen proje asistanınız olarak düşünün.

Bir proje planı oluşturmanız mı gerekiyor? Neyi başarmak istediğinizi açıklayın, AI açıklamalar ve takım görevleri içeren ayrıntılı bir görev listesi hazırlayacaktır.

Karmaşık bir ürün lansmanı mı yönetiyorsunuz? Ş Akışınızı analiz eder ve her şeyin yolunda gitmesi için en verimli görev dizilerini önerir.

i̇şte bazı örnekler: *

ClickUp Brain'i kod gerektirmeyen bir AI asistanı olarak kullanarak yapılacak işlerinizi anında önceliklendirebilirsiniz. Neye odaklanmanız gerektiğini sormanız yeterlidir, o da son teslim tarihlerini, iş yükünü ve aciliyet derecesini analiz ederek size net bir başlangıç noktası sunar.

ClickUp Brain ile işlerinizi önceliklendirin, içeriği özetleyin ve zamanınızı en verimli şekilde kullanın

Bunu kullanmanın bir başka akıllı yolu, geçen ay gözden kaçırmış olabileceğiniz görevleri belirlemektir. Basit bir komutla ClickUp Brain, ClickUp Çalışma Alanınızı tarayabilir ve gözden kaçan her şeyi ortaya çıkarabilir.

ClickUp Brain'den iş, belge ve daha fazlasıyla ilgili anında yanıtlar alın

ClickUp Brain, rolünüze uyum sağlar. İster model tasarlayan bir mühendis, ister zaman çizelgeleri belirleyen bir proje yöneticisi, ister notlar hazırlayan bir İK sorumlusu olun, size saniyeler içinde akıllı başlangıç noktaları sunar. Peki, ClickUp neden en iyi kodsuz çözümdür? Çok basit: Platformun her bölümünü kolay sürükle ve bırak araçlarıyla özelleştirebilirsiniz.

Özel uygulamalar oluşturun, ş akışlarını entegre edin ve kaynak planlamadan kalite kontrolüne ve pazarlamaya kadar her şeyi kolaylaştırın. Kod gerekmez, sadece sonuçlar.

🔊 ClickUp Brain Max: Sesinizle oluşturun Hiç parmağınızı kıpırdatmadan fikirlerinizi otomasyona dönüştürmeye hazır mısınız? ClickUp Brain Max, ürün lansmanı planlıyor veya özel bir uygulama tasarlıyor olun, konuşma-metin özelliği ile ş akışlarınızı gerçeğe dönüştürmenizi sağlar. ClickUp görevinizi, uygulamanızı veya otomasyonunuzu yüksek sesle açıklayın, ClickUp Brain Max bunu ClickUp Çalışma Alanınızdaki tüm bağlamla birlikte yapılandırsın. Tıklama yok, anahtar yok, sadece hızlı ve sorunsuz oluşturma. 🎤 İdeal kullanıcılar: tek başına çalışan girişimciler, yoğun yöneticiler ve yazmaktan daha hızlı düşünen herkes. 🚀 Brain Max'ı deneyin ve daha akıllı, daha hızlı ve ücretsiz çalışın.

ClickUp yöneticisi olarak, ClickApp ve ClickUp API sayesinde Çalışma Alanınız üzerinde tam kontrol sahibi olursunuz. ClickApp ile, görsel, kod gerektirmeyen araçları kullanarak Çalışma Alanınızı özelleştirebilir ve iş yönetimi, işbirliği, organizasyon ve raporlama için dahili uygulamalar oluşturabilirsiniz — hepsi tek bir yerden.

ClickUpApps'ı kullanarak işinizi özel hale getirin ve görevleri görselleştirin

Daha akıllı projeler planlayın — otomatik olarak

Otomasyon söz konusu olduğunda, ClickUp Brain ve ClickUp Automations güçlü bir takım oluşturur.

ClickUp Brain, basit İngilizce kullanarak özel ClickUp Otomasyonları oluşturmanıza yardımcı olur. Kolaylaştırmak istediğiniz ş akışını tanımlamanız yeterlidir; AI, tetikleyicileri, eylemleri ve koşulları ayarlamanızda size yol gösterir. Teknik bilgiye gerek yoktur.

ClickUp Brain'i kullanarak özel otomasyonlar oluşturun ve ş akışlarınızı hızlandırın

Daha da iyisi mi? ClickUp Brain'in yapay zeka özelliklerini Otomasyonlarla birleştirerek harici araçları da sisteme dahil edebilirsiniz. Böylece, iç süreçlerinizden üçüncü taraf uygulamalara kadar her şey tek bir verimli ve ölçeklenebilir sistemde birlikte çalışır. Artık birbirinden bağımsız araçlar arasında geçiş yapmanıza gerek yok. Sadece temiz, işbirliğine dayalı ve sorunsuz çalışan bir ş Akışı.

🎥 Kod gerektirmeyen yapay zekayı iş başında görmek ister misiniz? Bu kısa video, ClickUp Otomasyonların basit tetikleyici ve eylemlerle işleri nasıl kolaylaştırdığını gösterir. Kod gerekmez. Daha hızlı ve akıllı ş Akışları oluşturmak için mükemmeldir. Hemen izleyin →

Yoğun işleri otomasyon için ClickUp AI Agents'ı kullanın

ClickUp AI Agents, sizin adınıza özerk bir şekilde hareket ederek kod gerektirmeyen otomasyonu bir üst seviyeye taşır. Tek seferlik tetikleyici ve eylem ayarlamak yerine, artık çalışma alanınızı izleyen, inisiyatif alan ve manuel işleri azaltan akıllı ajanlara tekrarlayan sorumluluklar atayabilirsiniz.

Görev Kampanyası AI ajanı kurulum

clickUp'ta AI Ajanlarını nasıl kullanabileceğinizi burada bulabilirsiniz:*

günlük standup toplantıları*: Kimseye hatırlatma yapmadan takım güncellemelerini otomatik olarak derleyin ve engelleyicileri işaretleyin

Durum kontrolleri : Proje durumunu izleyin ve son teslim tarihleri risk altında olduğunda uyarı alın

i̇çerik incelemeleri*: Belgeleri ton, netlik veya eksik bölümler açısından tarayın ve düzenlemeler önerin

görev önceliklendirme*: İş yüküne, son teslim tarihine veya özel mantığa göre yeni görevler atayın

bilgi yönetimi*: Dahili Belgeler ve dosyalara dayalı olarak takım sorularını yanıtlayın

Kod yok. Mikro yönetim yok. Sadece takımınızla birlikte büyüyen daha akıllı ş Akışı.

💡 Profesyonel İpucu: AI Ajanlarını ClickUp Brain Max'in Talk-to-Metin girişiyle birleştirerek, sesli komuttan uygulamaya kadar tüm süreci tamamen otomasyona geçirin.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Özel Alanları görev özetleri, proje güncellemeleri, iş verileri analizi veya müşteri duyarlılığı ile nüfus edin

Google E-Tablolar veya GitHub gibi bağlantılı uygulamalarda, iç ve dış verileri birleştiren cevapları arayın

Yerleşik zamanlayıcıyı kullanarak zamanı izleme, manuel girdiler ekleyin ve not ek dosya

AI destekli görev oluşturma ile doğal dili ayrıntılı proje planlarına dönüştürün

AI tarafından anında oluşturulan özetlerle proje sağlığı hakkında bilgi edinin

Toplantıları otomatik olarak transkripsiyonlayın ve eylem öğelerini çıkarın

ClickUp sınırları

Platformda bulunan çok sayıda özellik sayesinde öğrenme eğrisi çok hafif

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4000+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle yazıyor:

Otomasyonlar ve AI araçları, tekrarlayan görevlerde bana çok zaman kazandırıyor. Proje alanlarını, görevleri ve otomasyonları ayarlamak şaşırtıcı derecede kolaydı. Takım birkaç hızlı eğitim oturumundan sonra hemen alıştı. Ayrıca yardım belgeleri ve canlı sohbet çok hızlı yanıt veriyor, böylece hiçbir zaman uzun süre takılmıyoruz. Yaptığımız şeylerden biri, ClickUp'ı sadece birkaç tıklamayla Google Drive ile entegre etmekti. Bu sayede zaman kazandık ve araçlar arasında geçiş yapmamız gerekmedi.

Otomasyonlar ve AI araçları, tekrarlayan görevlerde bana çok zaman kazandırıyor. Proje alanlarını, görevleri ve otomasyonları ayarlamak şaşırtıcı derecede kolaydı. Takım birkaç hızlı eğitim oturumundan sonra kullanmayı öğrendi. Ayrıca yardım belge ve canlı sohbet çok hızlı yanıt veriyor, böylece hiçbir zaman uzun süre takılmıyoruz. Yaptığımız şeylerden biri, ClickUp'ı sadece birkaç tıklamayla Google Drive'a entegre etmekti. Bu sayede zaman kazandık ve araçlar arasında geçiş yapmamız gerekmedi.

💡 Profesyonel İpucu: Güncellemeleri takip etmekten vazgeçin—AI Standups ilerlemeyi, engelleri ve sonraki adımları otomatik olarak toplar, böylece takımınız gerçek zamanlı olarak uyum içinde çalışır. ”

2. Akkio (Tahmine dayalı analitik ve yapay zeka destekli içgörüler için en iyisi)

akkio aracılığıyla

Veriye dayalı kararlar almak için kod uzmanlığı gerekmez. Akkio ile reklam ajansları, teknik bilgi gerektirmeyen kullanıcılar için tasarlanmış kod gerektirmeyen bir platformda güçlü makine öğrenimi yeteneklerine kavuşur.

Bu platform, eğilimleri tahmin etmek ve kalıpları belirlemek için elektronik tabloları ve veritabanlarını analiz etmek için idealdir. Örnek olarak, bir satış takımı Akkio'ya geçmiş satış verilerini girerek gelecekteki gelirleri tahmin edebilir veya bir pazarlama takımı hangi potansiyel müşterilerin dönüşüm olasılığının en yüksek olduğunu belirleyebilir. Akkio ayrıca HubSpot, Snowflake ve BigQuery gibi araçlarla entegrasyonlar sayesinde veri akışlarını kolaylaştırır.

Akkio'nun en iyi özellikleri

Basit bir işaretle ve tıkla arayüzü kullanarak AI modelleri oluşturun ve dağıtın

AI modellerini mevcut veri kaynakları ve iş araçlarıyla entegre edin

AI destekli içgörülerle karar alma süreçlerini otomasyonla gerçekleştirin

Akkio sınırları

Yapılandırılmamış verilerle çok iyi iş yapmaz, bu nedenle görüntü veya video işleme için daha az uygundur

Akkio fiyatlandırması

Bireysel Kullanıcı AI Analytics Suite: Özel fiyatlandırma

Kurumsal AI Analitik Platformu: Özel fiyatlandırma

Akkio puanları ve yorumları

G2: Yeterli puan yok

Capterra: Yeterli puan yok

Gerçek kullanıcılar Akiko hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle yazıyor:

Akkio, pazarlama ajansımda hem yeni olanakların kapısını açmamızı hem de işimizi çok daha yüksek verimlilikle yapmamızı sağlıyor.

Akkio, pazarlama ajansımda hem yeni olanakların kapısını açmamızı hem de işimiz için çok daha yüksek verimlilikle yapacağımızı sağlıyor.

3. DataRobot (Kurumsal düzeyde otomatik makine öğrenimi için en iyisi)

dataRobot aracılığıyla

Makine öğrenimi modellerini oluşturmak ve dağıtmak karmaşık olmak zorunda değildir. DataRobot, tüm beceri düzeyindeki kullanıcılar için tasarlanmış kodsuz bir ortamla bunu kolaylaştırır. Tamamen kodsuz olmasa da, platform model seçim, test etme ve ayarlama gibi görevleri otomasyonla gerçekleştirerek derin ML uzmanlığı olmayan teknik kullanıcılar için erişilebilir hale getirir. Modelleri güvenli bir şekilde büyük ölçekte operasyonel hale getirmek isteyen kurumsal analiz takımları için idealdir.

Platform, derin öğrenme modellerinin video akışları içindeki nesneleri tanımlamak için eğitilebildiği nesne algılama dahil olmak üzere birçok AI kullanım örneğini destekler.

DataRobot'un en iyi özellikleri

Güvenilir ve doğru sonuçlar için yüzlerce algoritmayı aynı anda test edin

Son teknoloji büyük dil modelleri (LLM'ler) kullanarak kurumsal düzeyde uygulamalar oluşturun

Herhangi bir bulut, gizli sunucu veya yönetilen hizmete dağıtın

DataRobot sınırları

Enterprise odaklı fiyatlandırma, küçük şirketler için çok yüksek olabilir

DataRobot fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

DataRobot derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli puan yok

Gerçek kullanıcılar DataRobot hakkında ne diyor?

Reddit'te bir yorum şöyle diyor:

*DataRobot, piyasadaki en iyi ikinci otomatik makine öğrenimi çözümüdür (taraflı olduğumun farkındayım). Ne olursa olsun, önümüzdeki 2 ila 10 yıl içinde, DataRobot gibi araçları kullanarak kuruluşları neredeyse sıfır analitik düzeyinden temel makine öğrenimi düzeyine getirecek bir uygulama uzmanları nişinin ortaya çıkma olasılığına inanıyorum

*DataRobot, piyasadaki en iyi ikinci otomatik makine öğrenimi çözümüdür (taraflı olduğumun farkındayım). Ne olursa olsun, önümüzdeki 2 ila 10 yıl içinde, DataRobot gibi araçları kullanarak kuruluşları neredeyse sıfır analitik düzeyinden temel makine öğrenimi düzeyine getirecek bir uygulama uzmanları nişinin ortaya çıkma olasılığına inanıyorum

🧠 İlginç Bilgi: Microsoft gibi şirketler, müşteri sorgularını yanıtlayabilen ve görevleri planlayabilen otonom AI ajanları piyasaya sürdü. Bu " AI çalışanları", kodlama uzmanlığı gerektirmeden oluşturulabilir ve iş süreçlerini otomasyonunda kodsuz AI'nın potansiyelini ortaya koyar.

4. Zams (eski adıyla Obviously AI) (Kod gerektirmeyen veri analizi ve AI tahminleri için en iyisi)

zams aracılığıyla

Zams (eski adıyla Obviously AI) ile sadece AI modelleri oluşturmakla kalmaz, arka ofis işlerini hız, güvenlik ve yönetişim ile otomatikleştiren AI ajanları da yaratırsınız.

Diğer kodsuz AI platformlarından farklı olarak, Zams veri analizinin ötesine geçer. Zams'ın "Agentic AI" özelliği, tahminlerin ötesine geçen karar verme ajanları oluşturmanıza olanak tanır. Bu ajanlar ş akışlarını tetikleyici, görevleri yönlendirici veya çıktıları otomatik olarak oluşturur. Bu, işlerin AI'yı sadece bir veri raporlama aracı değil, operasyonel bir avantaj haline getirmesine yardımcı olur.

Zams'ın en iyi özellikleri

Kurumsal çözümler için Agentic AI ile operasyonlarınızı hızla ölçeklendirin

Kararları optimize etmek için sınıflandırma, regresyon ve zaman serisi modelleri oluşturun

SOC 2 Tip II, GDPR ve HIPAA uyumluluğu ile veri güvenliğini sağlayın

Zams sınırları

Daha düşük fiyatlı planlardaki depolama sınırları, veri yoğun işlemler için uygun olmayabilir

Zams fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Zams puanları ve yorumları

G2: Yeterli puan yok

Capterra: Yeterli puan yok

5. Amazon SageMaker (Ölçeklenebilir AI modeli dağıtımı için en iyisi)

Birleşik bir platform olarak öne çıkan Amazon SageMaker, AWS makine öğrenimi ve analiz araçlarını tek bir yerde bir araya getirir. Etiket, eğitim ve dağıtım için yerleşik araçlarla birden çok kaynaktan verilere merkezi erişim sağlar.

Enterprise düzeyde güvenlik, makine öğrenimi ş Akışı boyunca verilerinizin ve modellerinizin korunmasını sağlar.

Amazon SageMaker'ın en iyi özellikleri

SageMaker Autopilot ile model seçim ve ayarlamayı otomasyon ederek hızlı sonuçlar elde edin

Birleşik bir geliştirme ortamında daha hızlı işbirliği yapın ve AI çözümleri oluşturun

Model eğitiminden uygulamaya kadar AI kurslarının geniş alandan yararlanın

S3, Redshift ve üçüncü taraf kaynaklardan verileri bağlantı yoluyla bağlayın

Amazon SageMaker sınırları

Öğrenme eğrisi yeni başlayanlar için zor olabilir

Fiyatlandırma yapısı küçük takımlar için karmaşık olabilir

Amazon SageMaker fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Amazon SageMaker puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Amazon SageMaker hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

Yerleşik algoritmalar ve çerçeve sağlama. Çoğu zaman, tahminlerde sorunlara neden olan veridir. Verileri doğru aldığımızda, yerleşik algoritmalara dayalı tahminler doğrusal, lojistik ve sınıflandırma tekniklerinde mükemmel sonuçlar verdi. Diğer veri bilimcileriyle işbirliği. Verilerimiz S3 kovalarına kaydedildiğinde Salesforce gibi diğer ilgili sistemlerle entegrasyon kolaydır ve müşteri desteği çok hızlıdır.

Yerleşik algoritmalar ve çerçeve sağlanır. Çoğu zaman, tahminlerde sorunlara neden olan veridir. Verileri doğru aldığımızda, yerleşik algoritmalara dayalı tahminler doğrusal, lojistik ve sınıflandırma tekniklerinde mükemmel sonuçlar verdi. Diğer veri bilimcileriyle işbirliği yapabilirsiniz. Verilerimiz S3 kovalarına kaydedildiğinde Salesforce gibi diğer ilgili sistemlerle entegrasyon kolaydır ve müşteri desteği çok hızlıdır.

6. Levity AI (AI destekli e-posta otomasyon için en iyisi)

levity AI aracılığıyla

E-posta aralığı boğuluyor musunuz? Levity AI, gelen kutusu karmaşasını otomatik eylemler haline getirerek lojistik ve nakliye takımlarının dağınıklığı ortadan kaldırmasına yardımcı olur.

Yeni bir e-posta geldiğinde, Levity onu okur, anahtar bilgileri çıkarır ve TMS'nize sipariş girmek veya belgeleri doğru takıma iletmek gibi uygun tetikleyici görevleri tetikler.

Levity AI'nın en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak arayüzü, Gmail, Slack, Outlook ve daha fazlasında rutin işleri otomasyonunu kolaylaştırır

Levity, gelen e-postaları okur, anahtar ayrıntıları çıkarır ve TMS'nize sipariş girmek, müşteri özel talepleri etiketlemek veya CRM'nizdeki kayıtları güncellemek gibi görevleri tetikleyici olarak kullanır

Gmail, Outlook, Slack ve Zapier gibi araçlarla entegre ederek veri akışını sürdürün

Levity AI sınırları

Fiyatlandırma, daha küçük veya bütçeye duyarlı takımlar için uygun olmayabilir

Levity AI fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Levity AI puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

google Teachable Machine aracılığıyla

Google Teachable Machine, teknik uzmanlık veya kod bilgisi yapılmadan AI modelleri oluşturmak için tarayıcı tabanlı bir platform olarak öne çıkıyor.

Sezgisel ve görsel arayüzü, önemli bir teknik uzmanlık gerektirmeden modellerin görüntüleri, sesleri ve pozları tanıması için eğitim vermenizi sağlar. AI oluşturmayı keşfetmek için pratik ve ilgi çekici bir yoldur.

AI'nın nasıl işlediğini keşfetmek ve eğitim veya demo amaçlı küçük, test edilebilir modeller oluşturmak için idealdir.

Modellerinizi TensorFlow.js, Coral veya Arduino'ya aktarabilirsiniz, ancak bunlar iş akışlarını otomasyon için tasarlanmamıştır.

Google Teachable Machine'in en iyi özellikleri

Önceden AI eğitimi gerektirmeden görüntüler, sesler ve vücut pozisyonlarını kullanın

Microsoft Lobe'u kullanarak eğitilmiş modelleri yeni örnekler üzerinde hızlı ve verimli bir şekilde test edin

Modelleri TensorFlow.js, Coral ve Arduino ile uyumlu biçimlerde dışa aktarın ve kolayca dağıtın

Google Teachable Machine sınırları

İşlem gücü, cihazınızın özelliklerine bağlı bir bağımlılıktır

Google Teachable Machine fiyatlandırması

Ücretsiz

Google Teachable Machine puanları ve yorumları

G2: Derecelendirme mevcut değil

Capterra: Yeterli yorum yok

8. Microsoft Lobe (kod yapmadan özel makine öğrenimi modelleri oluşturmak için en iyisi)

microsoft Lobe aracılığıyla

Veri bilimi geçmişiniz yoksa, ancak sezgisel bir işaretle ve tıkla arayüzü aracılığıyla özel makine öğrenimi modelleri oluşturmak istiyorsanız, Microsoft Lobe doğal bir seçimdir. Model eğitimi ve optimizasyonu gibi karmaşık teknik görevleri otomatik olarak gerçekleştirerek makine öğrenimini herkes için erişilebilir hale getirir.

Verileri kolayca toplayıp etiketleyebilir, ardından gerçek zamanlı sonuçları görebilirsiniz. Ayrıca Lobe, diğer Microsoft araçlarıyla entegrasyonlar sayesinde baştan sona sorunsuz bir deneyim sunar.

Microsoft Lobe'un en iyi özellikleri

Birkaç tıklamayla görüntü sınıflandırma modellerini eğitin — fotoğrafları içe aktarın ve etiketleyin

Örnekler ve düzeltmeler ekledikçe gerçek zamanlı iyileştirmeleri görün

CoreML ve TensorFlow gibi mobil platformları uygulamalarda ve web sitelerinde kullanmak için dışa aktarın

Microsoft Lobe sınırları

Şu anda yalnızca görüntü sınıflandırma için destek sunmaktadır, ancak daha fazla model türü planlanmaktadır

Microsoft Lobe fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Microsoft Lobe puanları ve yorumları

G2: Derecelendirme mevcut değil

Capterra: Puanlama mevcut değil

9. RunwayML (AI-pod video ve görüntü düzenleme için en iyisi)

runwayML aracılığıyla

RunwayML, multimedya içerik oluşturmaya odaklanan sorunsuz bir ş Akışı ile profesyonel video ve görüntü düzenleme araçlarına erişim sağlar. Platform, daha iyi video düzenleme, görüntü oluşturma ve hareketli grafikler sağlayan Gen-1, Gen-2 ve Gen-3 Alpha dahil olmak üzere üretken AI modelleriyle öne çıkıyor.

Gen-2 modelleriyle görseller oluştururken veya birkaç tıklamayla arka planları kaldırırken, Runway gelişmiş düzenlemeyi erişilebilir hale getirir. Hatta dudak hareketlerini sese senkronizasyon sağlayabilir ve videoları tarayıcınızdan 4K'ya yükseltebilirsiniz.

Ayrıca, popüler yaratıcı araçlarla entegrasyonlar sayesinde sanatçılara, tasarımcılara ve film yapımcılarına, AI destekli özelliklerle projelerini geliştirmeleri için sorunsuz bir ş Akışı sunar.

RunwayML'nin en iyi özellikleri

Metin komutlarını kullanarak tamamen yeni video oluşturun veya stil aktarımıyla mevcut videoları dönüştürün

Sesleri dudak hareketleriyle mükemmel bir şekilde senkronizasyon yaparak doğal seslendirme elde edin

Videoları 4K çözünürlüğe yükseltin ve kalite kaybı olmadan video uzunluklarını uzatın

RunwayML sınırları

Bazı gelişmiş özellikler için daha üst düzey abonelikler gerekir

RunwayML fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Aylık 15 $/kullanıcı

Pro: Aylık 35 $/kullanıcı

Sınırsız: Aylık 95 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

RueyML puanları ve yorumları

G2: Yeterli puan yok

Capterra: Yeterli puan yok

🧠 İlginç Bilgi: RunwayML, Oscar ödüllü film Everything Everywhere All At Once'da anahtar bir rol oynadı. VFX sanatçısı Evan Halleck, arka planları doğru bir şekilde kaldırmak için AI destekli yeşil ekran aracını kullandı ve bu araç, geleneksel yöntemlerden çok daha iyi sonuçlar verdi.

10. Nanonets (AI ile belge işlemeyi otomasyon için en iyisi)

via Nanonets

Nanonets, doğal dil işleme ve gelişmiş AI kullanarak takımların belgelerden veri çıkarmayı %99'a varan doğrulukla otomasyonlaştırmasına yardımcı olur. Nanonets'in yapılandırılmış ve yapılandırılmamış belgelerle iş yapabilme özelliği, onu benzersiz kılar.

İster düzgün biçimlendirilmiş PDF'lerle ister dağınık el yazısı dosyalarla çalışıyor olun, AI anahtar bilgileri akıllıca tanımlayıp çıkarabilir, doğrulayabilir ve QuickBooks, Xero veya NetSuite gibi araçlara doğrudan aktarabilir.

Ayrıca, kod gerektirmeden onay akışları ve hata kontrol adımları da ayarlayabilirsiniz.

Nanonets'in en iyi özellikleri

Kod gerektirmeden belge türleri için özel AI modelleri eğitin

Birden fazla belgeyi işleyin ve verileri QuickBooks, Xero ve NetSuite gibi araçlara aktarın

Dışa aktarımdan önce veri doğrulama ile uçtan uca işleme için otomasyonlu ş akışları oluşturun

Nanonets sınırları

Bazı kullanıcılar, karmaşık özel modeller oluştururken bir öğrenme eğrisi olduğunu bildirmiştir

Nanonets fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Nanonets puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (50+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Nanonets hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

*Nanonets, karmaşık veya standart olmayan düzenlere sahip faturalardan bile verileri doğru bir şekilde çıkaran gelişmiş algoritmalar kullanır. AI, çıkarma doğruluğunu sürekli olarak öğrenir ve geliştirir, manuel veri girişi hatalarını azaltır ve takımımıza önemli ölçüde zaman kazandırır. Platform ayrıca, kullanıcıların faturaları otomatik olarak yönlendirebilen, onayları tetikleyici olarak tetikleyebilen ve belirli kurallara göre eylemleri gerçekleştirebilen, son derece özelleştirilebilir ş Akışları oluşturmasına olanak tanır

*Nanonets, karmaşık veya standart olmayan düzenlere sahip faturalardan bile verileri doğru bir şekilde çıkaran gelişmiş algoritmalar kullanır. AI, çıkarma doğruluğunu sürekli olarak öğrenir ve geliştirir, manuel veri girişi hatalarını azaltır ve ekibimize önemli ölçüde zaman kazandırır. Platform ayrıca, kullanıcıların faturaları otomatik olarak yönlendirebilen, onayları tetikleyici olarak kullanabilen ve belirli kurallara göre eylemleri gerçekleştirebilen, son derece özelleştirilebilir ş Akışları oluşturmasına olanak tanır

ClickUp ile daha akıllı ş Akışı

Kod gerektirmeyen araçlar, her boyutlu takım için otomasyonu kolaylaştırıyor. Daha akıllı ş Akışlarına, daha hızlı içgörülere veya sorunsuz entegrasyonlara ihtiyacınız olsun, bu araçlar daha az çabayla daha fazlasını yapmanıza yardımcı olur.

ClickUp, AI özellikleri, otomasyon örnekleri ve güçlü proje ve görev yönetimi yetenekleriyle harika bir çözüm sunar.

ClickUp'ı kullanarak işlemlerinizi kolaylaştırın, değerli içgörüler elde edin ve daha az çabayla daha fazlasını başarın.

Neden bekliyorsunuz? ClickUp'a bugün kaydolun!