2026'nın En İyi 10 Base44 Alternatifi

Çoğu AI uygulama oluşturucu, "bunu nasıl oluştururum?" sorununu çözer, ancak Bain araştırması, kod yazma ve test etmenin ilk fikirden ürün lansmanına kadar geçen sürenin yalnızca %25–35'ini oluşturduğunu göstermektedir.

Uygulamanız ortaya çıktığı anda, birdenbire bir sekmede sprint planlaması, başka bir sekmede dokümantasyon ve üçüncü bir sekmede takım güncellemeleriyle uğraşmaya başlıyorsunuz. İşte tam da bu tür bir "Work Sprawl" (iş dağınıklığı) — birbiriyle iletişim kurmayan, birbirinden kopuk çok sayıda araç ve platform arasında işin parçalanması — teslimatı yavaşlatır.

Bu kılavuz, hazır uygulama oluşturuculardan ve tarayıcı tabanlı IDE'lerden AI kodlama asistanlarına ve ClickUp gibi birleşik Çalışma Alanlarına kadar her kullanım senaryosunda en iyi 10 Base44 alternatifini ele almaktadır.

Base44 Alternatiflerine Genel Bakış

İşte en güçlü Base44 alternatiflerine, kime en uygun olduklarına ve en çok hangi alanlarda öne çıktıklarına göre hızlı bir karşılaştırma.

Araç En uygun olduğu durumlar En iyi özellikler Fiyatlandırma ClickUp Fikir aşamasından ürünün teslimatına kadar AI destekli iş yönetimi ClickUp Brain, Görevler, Belgeler, Sohbet, Otomasyonlar, Gösterge Panelleri Sonsuza Kadar Ücretsiz; Kurumsal kullanıcılar için özelleştirme seçeneği mevcuttur Lovable Teknik bilgisi olmayan kurucular, komutlarla tam yığın uygulamalar oluşturuyor Komutla uygulama oluşturma, React + Supabase yığını, GitHub senkronizasyonu Ücretsiz plan; Aylık 25 $'dan başlayan ücretli planlar Bolt. yeni Birden fazla çerçeve üzerinde tarayıcı tabanlı prototip oluşturma Tarayıcı içi IDE, WebContainers, çoklu çerçeve destekleri, anında dağıtım Ücretsiz plan; Aylık 25 $'dan başlayan ücretli planlar Vercel v0 Next.js uygulamalarını hızla geliştiren ve dağıtan ön uç takımları Doğal dil kullanıcı arayüzü oluşturma, tek tıklamayla dağıtım, ajans ş akışları Ücretsiz plan; Kullanıcı başına aylık 30 $'dan başlayan ücretli planlar Cursor IDE'lerinde AI destekli bir kodlama asistanı isteyen geliştiriciler Kod tabanını algılayan AI sohbeti, Agent Composer, VS Code tabanlı düzenleyici Ücretsiz plan; Aylık 20 $'dan başlayan ücretli planlar Replit Tamamen tarayıcıda tam yığın uygulamalar oluşturma ve dağıtma Otonom AI ajanı, 50'den fazla dil, çok oyunculu kodlama, yerleşik dağıtım Ücretsiz plan; Aylık 25 $'dan başlayan ücretli planlar Bubble Geliştiriciler olmadan üretim düzeyinde uygulamalar geliştiren kodsuz takımlar Sürükle ve bırak oluşturucu, yerleşik veritabanı, ş Akışı motoru Ücretsiz plan; Aylık 59 $'dan başlayan ücretli planlar Emergent Yapılandırılmış veriler ve arka uç öncelikli mantığa sahip dahili araçlar Şema oluşturma, RBAC, veritabanı öncelikli mimari Ücretsiz plan; Aylık 20 $'dan başlayan ücretli planlar Claude Kod Derin AI muhakemesi ile karmaşık kod sorunlarını çözen geliştiriciler Terminal tabanlı ajan, genişletilmiş akıl yürütme, Git uyumlu bağlam Ücretsiz plan; Aylık 20 $'dan başlayan ücretli planlar Glide Hesap tablolarını hızla mobil uyumlu uygulamalara dönüştürün Hesap tablosundan uygulamaya dönüştürme, gerçek zamanlı senkronizasyon, satır düzeyinde izinler Ücretsiz plan; Aylık 199 $'dan başlayan ücretli planlar

ClickUp'ta yazılımları nasıl değerlendiriyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırmaya dayalı ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler; bu sayede önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. İşte ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet.

📮 ClickUp Insight: Düşük performanslı takımlar 15'ten fazla aracı aynı anda kullanma olasılığı 4 kat daha yüksekken, yüksek performanslı takımlar araç setlerini 9 veya daha az platformla sınırlayarak verimliliklerini korurlar. Bu fark genellikle araç yükü olarak ortaya çıkar. ClickUp, görevleri, belgeleri, sohbeti ve AI ş akışlarını aynı Çalışma Alanına getirerek bu dağınıklığı azaltmaya yardımcı olur.

Neden Base44 Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

Base44 alternatifleri arasında, takımların daha az manuel kodlama ile yazılım geliştirmelerine yardımcı olan AI destekli uygulama oluşturucular, kodsuz platformlar ve kod oluşturma araçları bulunur. Bu alternatifler, Base44 yazılımına benzer şekilde çalışır ancak farklı güçlü yönler, dağıtım seçenekleri veya takım işbirliği özellikleri sunar.

MVP prototipi geliştiren bir kurucu, oluşturulan kod üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak isteyen bir geliştirici veya sadece geliştirme aşamasını değil, projenin tüm yaşam döngüsünü yönetmesi gereken bir operasyon lideri olabilirsiniz. Base44 yetenekli bir AI uygulama oluşturucusudur, ancak takımlar genellikle bu aracı aşar.

İşte kullanıcıların Base44'ün rakiplerini aramasının en yaygın nedenleri. 👀

Sınırlı özelleştirme: Oluşturulan uygulamalar gelişmiş mantığı, özel arka uçları veya ayrıntılı kullanıcı arayüzü kontrolünü desteklemeyebilir

Yerleşik proje yönetimi yok: Uygulama oluşturulduktan sonra, görevleri izlemek, iş atamak veya yinelemeleri yönetmek için yerel bir yol bulunmaz Uygulama oluşturulduktan sonra, görevleri izlemek, iş atamak veya yinelemeleri yönetmek için yerel bir yol bulunmaz

İşbirliği eksiklikleri: Teknik olmayan paydaşlara sahip takımlar, işlerin oluşturulmasını ve yönetilmesini birbirine bağlayan araçlara ihtiyaç duyar

Tedarikçiye bağımlılık endişeleri: Bazı kullanıcılar kaynak kodunu dışa aktarma veya kendi sunucularında barındırma seçenekleri istiyor

Kurumsal gereksinimler: SOC 2 uyumluluğu , SSO ve denetim izleri eksik veya yetersiz olabilir

Doğru alternatif, tam bir geliştirme ortamına, kod gerektirmeyen görsel oluşturucuya, AI kodlama asistanına veya hem oluşturma hem de yönetim işlerini yürüten birleşik bir Çalışma Alanına ihtiyacınız olup olmadığına bağlıdır.

📘 Ayrıca okuyun: En İyi Kodsuz Uygulamalar

🎥 Listeye geçmeden önce, bu video, AI'nın neden bağımsız bir araç olarak değil, gerçek işinizle bağlantı halinde olduğunda çok daha değerli hale geldiğine dair yararlı bir genel bakış sunuyor.

Kullanabileceğiniz En İyi Base44 Alternatifleri

Daha hızlı uygulama oluşturma, daha fazla kodlama kontrolü veya yapılandırma ile ilgili işleri yönetmek için daha iyi bir sisteme ihtiyacınız olup olmadığına bağlı olarak, işte en iyi Base44 alternatifleri.

1. ClickUp (Fikir aşamasından ürünün piyasaya sürülmesine kadar her aşamayı kapsayan, AI destekli iş yönetimi için en iyisi)

Sezgisel, kod gerektirmeyen oluşturucu ile ClickUp'ta özel AI Süper Ajanlar oluşturun

Base44, bir uygulama oluşturmanıza yardımcı olur. ClickUp ise bir uygulamayı piyasaya sürmek için gereken her şeyi yönetmenize yardımcı olur.

Base44 alternatiflerini karşılaştırıyorsanız, bu fark önemlidir. Birçok AI uygulama oluşturucu, prototip oluşturmanıza veya kod üretmenize yardımcı olma konusunda mükemmeldir, ancak gerçek iş başladığında yetersiz kalırlar. Hala özellikleri planlamak, gereksinimleri belgelemek, görevleri atamak, ilerlemeyi izlemek ve geliştirmeden lansmana kadar herkesin aynı çizgide kalmasını sağlamak için bir yere ihtiyacınız var.

İşte ClickUp'ın öne çıktığı nokta da budur.

ClickUp, yalnızca uygulama geliştirmeye odaklanmak yerine, takımlara tüm ürün yaşam döngüsünü tek bir yerden yönetebilecekleri AI destekli bir Çalışma Alanı sunar. AI'yı kullanarak ürün özetleri hazırlayabilir, kaba fikirleri yapılandırılmış gereksinimlere dönüştürebilir, kullanıcı hikayeleri oluşturabilir, sprint planlarını düzenleyebilir ve uygulamayı orijinal bağlamla uyumlu tutabilirsiniz.

Ajans ş akışlarını keşfetmek isteyen takımlar için ClickUp Süper Ajanları, çok adımlı eylemleri koordine ederek, güncellemeleri görünür kılıp takımların tartışma aşamasından uygulama aşamasına geçişini hızlandırarak işlerin ClickUp Çalışma Alanı'nda ilerlemesine yardımcı olur.

Ürün Lansmanı Süper Temsilcisi

Bu, projeniz fikir aşamasını geçtikten sonra özellikle yararlıdır. Birçok takımda, geliştirme bir araçta, proje izleme başka bir araçta, dokümantasyon ise başka bir yerde yapılır ve güncellemeler sohbet konuları ve toplantılar arasında kaybolur. Bu tür bir parçalanma, teslimatı yavaşlatır, işin tekrarlanmasına neden olur ve uyumu sağlamayı zorlaştırır.

ClickUp, ürün, mühendislik ve tasarım gibi yazılım teslimat akışının tamamını tek bir çalışma alanında birleştirerek bu sorunu çözer. Birleşik AI Çalışma Alanı olarak, takımlara işleri, bilgileri ve konuşmaları yönetebilecekleri tek bir yer sunarak, araçlar arasında geçiş yapmak için daha az zaman harcayıp teslimata daha fazla zaman ayırabilmelerini sağlar.

Buradaki en büyük avantajlardan biri ClickUp Brain'dir. Görevler, belgeler ve sohbetler arasında çalışır, böylece AI desteği işin halihazırda yürütüldüğü yerde karşınıza çıkar. Bunu proje özetleri oluşturmak, kabul kriterleri yazmak, tartışmaları özetlemek, Çalışma Alanı bağlamındaki soruları yanıtlamak ve aktif çalışmaya dayalı olarak sonraki adımları önermek için kullanabilirsiniz.

ClickUp Sohbet'teki ClickUp Brain, konuşmaları özetler ve mesajlardan görevler oluşturur

ClickUp Docs, teknik özellikleri, ürün planlarını ve iç belgeleri ayrı araçlara dağılmak yerine destekledikleri görevlerle bağlantılı tutmanıza yardımcı olur. ClickUp otomasyonları, işleri otomatik olarak yönlendirerek, sahipleri bilgilendirerek ve projeler ilerledikçe sonraki adımları tetikleyerek manuel devir teslim işlemlerini azaltır.

Takımınız çalışmaya başladığında, ClickUp Görünümleri ve Gösterge Panelleri sayesinde işleri her açıdan daha kolay görebilirsiniz. Board görünümünde sprintleri yönetebilir, Gantt'ta zaman çizelgelerini haritalandırabilir, iş yükünde kaynak dağılımını dengeleyebilir ve birden fazla raporlama aracını bir araya getirmeye gerek kalmadan canlı gösterge panelleri aracılığıyla teslimatları takip edebilirsiniz.

Yapım sürecinin ötesinde yardımcı olacak bir Base44 alternatifi arıyorsanız, ClickUp buradaki en güçlü seçeneklerden biridir. Takımlara, süreç boyunca bağlamı kaybetmeden işleri planlamak, koordine etmek ve teslim etmek için bağlantılı bir sistem sunar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Sürüm konuşmalarını gerçek işlerle bağlantılı tutun: ClickUp Chat, takımların değişiklikleri tartışmasına, paylaşımı gerçekleştirmesine ve ayrı mesajlaşma araçları arasında bağlamı kaybetmeden takip etmesine yardımcı olur.

İlk fikirleri takımın harekete geçebileceği bir şeye dönüştürün: ClickUp Beyaz Tahtası, akışları haritalandırmayı, özellikleri planlamayı ve beyin fırtınalarını takip edilebilir görevlere dönüştürmeyi kolaylaştırır.

Sahiplik ve görev devirlerini netleştirin: ClickUp Görevleri, takımların ürün işlerini atanan kişiler, öncelikler, bağımlılıklar ve son teslim tarihleri ile ayrıntılı bir şekilde planlamasına yardımcı olur, böylece hiçbir şey gözden kaçmaz.

Tekrarlanabilir ürün akışlarını standartlaştırın: ClickUp Şablonları, sprint planlaması, hata izleme, lansman kontrol listeleri ve ürün belgeleri için hazır kurulumlarla takımların daha hızlı ilerlemesine yardımcı olur.

AI'yı komutların ötesinde işlevsel hale getirin: ClickUp Süper Ajanları tetikleyiciye maruz kaldığında devreye girebilir, bir programa göre çalışabilir, hafızasını koruyabilir ve çalışma alanı genelinde çok adımlı eylemler gerçekleştirebilir

Ekstra yöneticilik işi yapmadan kararları ve güncellemeleri kaydedin: ClickUp AI Notetaker toplantıları kaydeder, anahtar noktaları özetler ve eylem ögelerini ortaya çıkarır; böylece takımlar özet yazmaya daha az zaman harcar.

ClickUp'ın artıları ve eksileri

Avantajları:

Güçlü uygulama sonrası koordinasyon: ClickUp, ilk uygulama prototipi hazır olduktan sonra takımların planlama, devretme, dokümantasyon ve paydaş görünürlük süreciyle ilgili görevlerini yönetmesine yardımcı olur

Farklı departmanlar arası ürün işlerinde kullanışlıdır: Ürün, mühendislik, tasarım ve kalite güvencesi ekipleri, güncellemeleri ayrı araçlara bölmek yerine aynı sistemden çalışabilir

Farklı teslimat stilleri için yeterince esnek: Takımlar, yoğun mühendislik desteğine ihtiyaç duymadan ş akışlarını, alanları ve görünümleri sprint döngülerine, lansman süreçlerine veya dahili ürün operasyonlarına uyarlayabilir

Dezavantajları:

Özelliklerin kapsamı, özellikle küçük takımlar için ilk kurulum sırasında biraz zorlayıcı gelebilir.

Bazı kullanıcılar, karmaşık otomasyonları ve özel görünümleri ilk kez yapılandırırken bir öğrenme süreci yaşadıklarını bildiriyor

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.400'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.400'den fazla yorum)

2. Lovable (Teknik bilgisi olmayan kurucuların bir komutu tam kapsamlı bir uygulamaya dönüştürmesi için en iyisi)

Kaynak aracılığıyla

Lovable, istediğinizi sade bir dille tanımlamanıza ve React ön ucu, Supabase arka ucu ve kimlik doğrulama ile tamamlanmış, çalışır durumda bir tam yığın uygulamasını dakikalar içinde elde etmenize olanak tanır. Base44 alternatifleri arayan kişiler için Lovable, komut-uygulama ş akışı açısından en yakın doğrudan rakiptir.

Üretim kalitesinde kod (sadece prototipler değil) üretir ve doğrudan GitHub ile senkronizasyon yapar. Bu, geliştiricilerin standart ş Akışlarını kullanarak kod tabanını klonlayabileceği, dallandırabileceği ve genişletebileceği anlamına gelir. Görsel düzenleyici, teknik bilgisi olmayan kullanıcıların koda dokunmadan düzenleri değiştirebilmesini sağlarken, altta yatan kod tabanı temiz ve dışa aktarılabilir kalır.

En sevilen özellikler

Komut satırından uygulama oluşturma: İstediğinizi sade bir dille açıklayın ve React ön ucu, Supabase arka ucu ve önceden yapılandırılmış kimlik doğrulama özelliğine sahip, çalışır durumda bir tam yığın uygulama elde edin

GitHub senkronizasyonu: Oluşturulan kod doğrudan GitHub ile senkronize edilir, böylece geliştiriciler tedarikçiye bağımlı kalmadan standart ş akışlarını kullanarak klonlama, dal oluşturma ve genişletme işlemlerini gerçekleştirebilir.

Görsel düzenleyici: Teknik bilgisi olmayan kullanıcılar, kodlara dokunmadan düzenleri ve kullanıcı arayüzü öğelerini değiştirebilirken, altta yatan kod tabanı temiz ve dışa aktarılabilir kalır

Sevimli artıları ve eksileri

Avantajları:

Üretim kalitesinde çıktı: Özel bir ortamda kilitli prototipler yerine, gerçek ve dışa aktarılabilir kod üretir

Geliştirici olmayanlar için erişilebilir: Görsel düzenleyici sayesinde tasarımcılar ve kurucular, her değişiklik için bir geliştiriciye ihtiyaç duymadan kullanıcı arayüzünü geliştirebilirler

Base44'e en yakın alternatif: Prompt-to-full-stack ş Akışı, Base44'e zaten aşina olan takımlar için en doğrudan alternatif olmasını sağlar

Dezavantajları:

Karmaşık özel mantık veya son derece spesifik kullanıcı arayüzü gereksinimleri, ilk oluşturma aşamasından sonra yine de bir geliştirici gerektirebilir.

Supabase arka uç bağımlılığı, mevcut veritabanı altyapısına sahip takımlar için uygun olmayabilir

Yapım sürecinin yanı sıra proje yönetimi veya dokümantasyona ihtiyaç duyan takımlar için daha az uygundur

Cazip fiyatlandırma

Ücretsiz plan

Pro: Aylık 25 $

İş: Aylık 50 $

Enterprise: Özel

Sevimli puanlar ve yorumlar

G2: 4,6/5 (250'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Lovable hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu:

Lovable, AI kullanarak ürün fikirlerini hızlı bir şekilde çalışan uygulama akışlarına dönüştürmeme yardımcı oluyor. Bu aracı, komut istemleri aracılığıyla kullanıcı yolculukları, gösterge panelleri ve ş akışları gibi özellikleri tanımlamak için kullanıyorum; o da yapılandırılmış kullanıcı arayüzü ve arka uç mantığı oluşturuyor. Özellikle fikirleri test etmek, hızlı bir şekilde yinelemeler yapmak ve geliştirme öncesinde uygulamanın nasıl çalışacağını görselleştirmek için çok kullanışlı; böylece prototip oluşturma süreci daha hızlı ve verimli hale geliyor.

📘 Ayrıca okuyun: İşletmenizin büyümesine yardımcı olacak en sevilen AI alternatifleri

3. Bolt. new (Birden fazla çerçeve üzerinde tarayıcı tabanlı prototip oluşturma için en iyisi)

Kaynak aracılığıyla

Bolt.new, tarayıcınızın içinde tam bir geliştirme ortamı sunar; yerel kurulum, bağımlılık yönetimi veya terminal komutları gerekmez. Base44 gibi birçok uygulamanın aksine, sizi tek bir teknoloji yığınına hapsetmez.

Tarayıcı içi IDE, WebContainers teknolojisini kullanarak dosya gezgini, terminal ve canlı önizlemeyi çalıştırır. Komut isteminde tercih ettiğiniz çerçeveyi (React, Vue, Svelte veya Astro) belirleyebilirsiniz; AI buna göre kod üretir. Komut istemiyle başlayabilir ve istediğiniz anda manuel kod düzenlemeye geçebilirsiniz.

Bolt. yeni en iyi özellikler

WebContainers teknolojisi: Dosya gezgini, terminal ve canlı önizleme dahil olmak üzere tam bir geliştirme ortamı tamamen tarayıcıda çalışır; yerel kurulum gerekmez

Çoklu çerçeve desteki: Komut satırında React, Vue, Svelte veya Astro'yu belirtin; tek bir yığına bağlı araçların aksine, AI çerçeveye uygun kod oluşturur

Tek tıklamayla dağıtım: Anında yayınlama için Netlify ve Vercel ile entegrasyon sağlar; bu da, uzun vadeli mimariden çok hızın önemli olduğu hızlı prototipleme için onu güçlü kılar

Bolt. Yeni artıları ve eksileri

Avantajları:

Kurulumda hiçbir zorluk yok: Oluşturmaya başlamak için yerel ortam, bağımlılık çakışmaları veya terminal bilgisi gerekmez

Çerçeve esnekliği: Birden fazla ön uç çerçevesini destekleyerek, takımlara tek yığınlı alternatiflere göre daha fazla mimari özgürlük sunar

Sorunsuz kod devri: İstediğiniz anda AI ile oluşturulan koddan manuel düzenlemeye geçebilirsiniz, böylece geliştiriciler oluşturulan koddan mahrum kalmazlar

Dezavantajları:

Karmaşık arka uç mantığı gerektiren üretim uygulamalarından ziyade prototip oluşturmaya daha uygundur

Tarayıcı tabanlı ortamın, büyük projeleri etkileyebilecek kaynak sınırlamaları vardır

Yerleşik proje yönetimi veya takım koordinasyonu özellikleri yoktur

Bolt. yeni fiyatlandırma

Ücretsiz plan

Pro: Aylık 25 $

Takımlar: Üye başına aylık 30 $

Kurumsal: Özel

Bolt. yeni puanlar ve yorumlar

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Bolt.new hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu:

Bolt.new hakkında en çok sevdiğim şey, bir fikri ne kadar hızlı bir şekilde çalışan bir uygulamaya dönüştürebilmesi. Ne istediğimi doğal dilde tarif edebiliyorum ve o da tarayıcıda tam bir uygulama (ön uç, arka uç ve veritabanı) oluşturuyor.

📘 Ayrıca okuyun: Çevik Ürün Geliştirme İçin Kapsamlı Kılavuz

4. Vercel v0 (Doğal dilden Next.js arayüzleri yayınlayan ön uç takımları için en iyisi)

Kaynak aracılığıyla

v0, sade İngilizce açıklamaları Next.js ve Tailwind CSS üzerine inşa edilmiş, üretime hazır UI bileşenlerine dönüştürür. Tek bir tıklama ile oluşturulan uygulamanız, özel alan adları ve önceden yapılandırılmış SSL ile Vercel altyapısına dağıtılır.

Ajans otomasyon özellikleri, görevleri planlayabilir, referans kodu için web'de arama yapabilir ve canlı siteleri inceleyerek oluşturma sürecine bilgi sağlayabilir; böylece basit komut-yanıtın ötesine geçerek otonom ş akışı yürütme aşamasına ulaşır.

Vercel v0'ın en iyi özellikleri

Doğal dil ile kullanıcı arayüzü oluşturma: Arayüzü sade bir İngilizceyle tanımlayın ve Next.js ile Tailwind CSS üzerine inşa edilmiş, hemen kullanıma hazır bileşenler elde edin

Tek tıklamayla Vercel'e dağıtım: Oluşturulan uygulamalar, tek bir tıklamayla özel alan adları ve önceden yapılandırılmış SSL ile Vercel'in altyapısına dağıtılır

Ajan tabanlı otomasyon: Bu araç, görevleri planlayabilir, referans kodları için web'de arama yapabilir ve canlı siteleri inceleyerek içerik oluşturmaya yardımcı olabilir; sadece komutlara yanıt vermekle kalmaz.

Vercel v0'ın artıları ve eksileri

Avantajları:

Komuttan dağıtılmış kullanıcı arayüzüne giden en hızlı yol: Vercel altyapısıyla sıkı entegrasyon, oluşturma ve üretim arasındaki boşluğu ortadan kaldırır

Agentic yetenekleri: Hızlı yanıtın ötesine geçerek, oluşturma sırasında otonom görev planlaması ve web araştırması yapar

Üretim kalitesinde bileşenler: Çıktı, mevcut profesyonel kod tabanlarına doğrudan uyan Next.js ve Tailwind kodudur

Dezavantajları:

Next.js/React/Tailwind yığınına yönelik güçlü bir eğilim göstererek, Vue veya Vercel kullanmayan takımlar için zorluklar yaratıyor.

Belirteç tabanlı faturalandırma, karmaşık nesiller için öngörülemeyen maliyetler yaratabilir

Vercel ekosistemine henüz yatırım yapmamış takımlar için bağımsız bir araç olarak daha az kullanışlıdır

Vercel v0 fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Takım: Kullanıcı başına aylık 30 $

İş: 100 $/kullanıcı/ay

Kurumsal: Özel

Vercel v0 puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Vercel v0 hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu:

v0, doğal dil kullanarak UI bileşenlerini ve prototipleri hızlı bir şekilde oluşturmayı çok kolaylaştırır. Geliştirmenin ilk aşamalarını hızlandırır ve ilk uygulamaya çok fazla zaman harcamadan fikirlerin daha hızlı keşfedilmesine yardımcı olur.

📘 Ayrıca Okuyun: Geliştirme Ş Akışınızı Güçlendirecek En İyi Vibe Kodlama Araçları

5. Cursor (IDE'lerinde bir AI eş programcı isteyen profesyonel geliştiriciler için en iyisi)

Kaynak aracılığıyla

Cursor, VS Code'un bir çatalı ve büyük dil modellerini doğrudan düzenleme deneyimine entegre eden bir AI eş programcısıdır. AI sohbeti, tüm deponuzu indeksler; böylece, kimlik doğrulama ara yazılımınız hakkında soru sorduğunuzda, genel belgelerden değil, gerçek kodunuzdaki bağlamla yanıt verir.

Agent Composer, proje iskeleti oluşturma, çoklu dosya yeniden yapılandırma ve test oluşturma gibi otonom çok adımlı görevleri yönetir. Kurumsal takımlar için Cursor, SOC 2 Tip II sertifikasına sahiptir ve RBAC, SSO ve Gizlilik Modu sunar.

Cursor'un en iyi özellikleri

Kod tabanını anlayan AI sohbeti: AI, tüm deponuzu indeksler; böylece yanıtlar, genel belgeler veya hayali kalıplara değil, gerçek kodunuza ve mimarinize atıfta bulunur

Agent Composer: Proje iskeleti oluşturma, çoklu dosya yeniden yapılandırma ve manuel adım adım yönlendirme gerektirmeden test oluşturma dahil olmak üzere, otonom çok adımlı görevleri yönetir

Kurumsal güvenlik: Sıkı uyumluluk gereksinimleri olan takımlar için RBAC, SSO ve Gizlilik Modu ile SOC 2 Tip II sertifikası

Cursor'un artıları ve eksileri

Avantajları:

Derin kod bağlamı: Kod tabanı indeksleme, AI önerilerinin gerçek mimarinize dayandığını ve alakasız veya yanlış çıktıları azalttığını gösterir

Tanıdık ortam: VS Code üzerine kuruludur, bu sayede geliştiriciler düzenleyicilerini yeniden öğrenmek veya mevcut uzantılarını kaybetmek zorunda kalmadan bu aracı benimseyebilirler

Kurumsal kullanıma hazır: SOC 2 Tip II, RBAC ve SSO, büyük mühendislik kuruluşlarının güvenlik gereksinimlerini karşılar

Dezavantajları:

Yerleşik proje yönetimi veya takım koordinasyonu özellikleri içermeyen, tamamen bir geliştirici aracıdır

Stack Overflow'un 2025 anketine göre, kullanıcıların yalnızca %17'si AI ajanları sayesinde işbirliğinin iyileştiğini bildiriyor; takımlar hala sprint planlaması için ayrı bir sisteme ihtiyaç duyuyor.

Abonelik maliyeti, halihazırda proje yönetimi yazılımı için ödeme yapan takımların araç harcamalarına eklenir

Cursor fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Pro: Aylık 20 $

Pro+: Aylık 60 $

Ultra: Aylık 200 $

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 40 $

Enterprise: Özel

Cursor puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (40'tan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Cursor hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu:

Cursor'u, güçlü AI destekli kodlama özelliği nedeniyle gerçekten çok seviyorum, özellikle de kod tabanımı anlayıp anında ilgili kod önerileri veya düzenlemeler üretebilme özelliğini. Günlük işlerimde, hata ayıklama, şablon kod yazma ve hatta karmaşık mantığı adım adım basit bir şekilde açıklama konusunda bana yardımcı olarak bana çok zaman kazandırıyor. Kullanıcı arayüzü temiz ve tanıdık geliyor (VS Code gibi), bu da zorlu bir öğrenme süreci yaşamadan kolayca kullanmaya başlamamı sağlarken, verimliliğimi de önemli ölçüde artırdı.

📮 ClickUp Insight: Bağlam değiştirme, takımınızın verimliliğini sessizce azaltıyor. Araştırmalarımız, işteki kesintilerin %42'sinin platformlar arasında geçiş yapmak, e-postaları yönetmek ve toplantılar arasında koşturmaktan kaynaklandığını gösteriyor. Ya bu maliyetli kesintileri ortadan kaldırabilseydiniz? ClickUp, görevleri, belgeleri, sohbeti ve yapay zekayı aynı çalışma alanına getirerek bağlam değiştirme ihtiyacını azaltır; böylece takımlar, ürün işlerini birden fazla araca dağıtmak zorunda kalmadan yönetebilir.

6. Replit (tamamen tarayıcıda tam yığın uygulamalar oluşturmak ve dağıtmak için en iyisi)

Kaynak aracılığıyla

Base44 ile Replit karşılaştırıldığında, anahtar fark esnekliktir. Replit, 50'den fazla dil desteği sunan tam bir bulut IDE sağlarken, Base44 yazılımı manuel kodlama kontrolünün daha az olduğu, komut satırı ile oluşturulan uygulamalara odaklanır.

Replit’in AI Agent’ı, doğal dil komutlarından özellikleri özerk bir şekilde oluşturur, test eder ve iyileştirir. Sadece kod üretmekle kalmaz; dosyalar oluşturur, bağımlılıklar yükler, testler çalıştırır ve özellik çalışana kadar yineleme yapar. Gerçek zamanlı çok oyunculu düzenleme, birden fazla kişinin aynı dosyayı aynı anda kodlamasına olanak tanır.

Replit'in en iyi özellikleri

AI Agent: Doğal dil komutlarıyla özellikleri özerk bir şekilde oluşturur, test eder ve iyileştirir; dosyalar oluşturur, bağımlılıklar yükler, testler çalıştırır ve özellik çalışana kadar yineleme yapar

50'den fazla dil desteği: Base44'ün komut satırından uygulamaya odaklanmasından farklı olarak, neredeyse tüm büyük programlama dillerini kapsayan tam bir bulut IDE

Gerçek zamanlı çoklu kullanıcı düzenleme: Birden fazla geliştirici aynı dosyayı aynı anda düzenleyebilir, bu da onu ortak kodlama oturumları için ideal hale getirir

Replit'in artıları ve eksileri

Avantajları:

En esnek AI uygulama oluşturucu: Tam IDE erişimi ile otonom ajanın birleşimi, geliştiricilere hem AI desteği hem de manuel kontrol sağlar

Entegre dağıtım: Tek tıklamayla dağıtım, entegre PostgreSQL veritabanlarını ve ek altyapı kurulumunu gerektirmeyen otomatik ölçeklendirmeyi içerir

Çok oyunculu işbirliği: Gerçek zamanlı ortak düzenleme, tarayıcı tabanlı IDE'lerde nadir görülen bir özelliktir ve çift programlama veya canlı incelemeler için kullanışlıdır

Dezavantajları:

Çaba bazlı temsilci fiyatlandırması, karmaşık görevlerin daha fazla kontrol noktası gerektirmesi nedeniyle öngörülemeyen faturalandırmalara yol açabilir

IDE'nin karmaşıklığı olmadan, tamamen komut satırından uygulamaya geçiş deneyimi isteyen teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için daha az uygundur

Tarayıcı ortamında kaynak yoğun projelerde performans değişiklik gösterebilir

Replit fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Core: Aylık 25 $

Pro: Aylık 100 $

Kurumsal: Özel

Replit puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (330 yorum)

Capterra: 4,4/5 (150'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Replit hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu:

Kullanımı kolay. Çok sayıda özellik: kodlama, vibe kodlama, web sitesi tasarımı, uygulama oluşturma, ihtiyaç duyulan miktara göre farklı yapılandırmalara sahip sunucu depolama alanı, alan adı oluşturma. Hala yeni bir kullanıcıyım, ancak bir ayda 3 uygulama web sitesi oluşturdum ve geliştirmek için yaklaşık 4 fikrim daha var! Harika tasarımlar! İkinci uygulamam, programda çok sayıda hareketli parça içeren biraz karmaşıktı ve değişiklikleri oldukça zahmetsizce yaptı.

📘 Ayrıca okuyun: Bulut Geliştirme için En İyi Replit Alternatifleri

7. Bubble (kod yazmadan üretim kalitesinde web ve mobil uygulamalar oluşturmak için en iyisi)

Kaynak aracılığıyla

Bubble, teknik bilgisi olmayan takımların görsel sürükle ve bırak düzenleyicisini kullanarak karmaşık web ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanır —hiçbir zaman kod yazmaya gerek kalmaz. Bu, AI tarafından üretilen kodlar da dahil olmak üzere kodla hiç uğraşmak istemeyenler için en olgun seçenek.

Platform, yerleşik bir veritabanı, iş mantığı için işaretle ve tıkla ş Akışı motoru ve üçüncü taraf entegrasyonları için bir eklenti pazarı içerir. Ayrıca, tek bir arka uçtan web uygulamalarının yanı sıra yerel mobil uygulamalar da üretir.

Bunun karşılığında: önemli ölçüde tedarikçiye bağımlılık. Kodu dışa aktarma veya kendi sunucunuzda barındırma seçeneği bulunmadığından, Bubble'dan geçiş yapmak, sıfırdan yeniden inşa etmek anlamına gelir.

Bubble'ın en iyi özellikleri

Görsel sürükle ve bırak düzenleyici: Herhangi bir kod yazmadan veya gözden geçirmeden karmaşık web ve mobil uygulamalar oluşturun; uygulamanın her öğesi görsel olarak oluşturulur

Yerleşik veritabanı ve ş akışı motoru: Harici hizmetlere ihtiyaç duymadan, işaretle ve tıkla iş mantığı, veri modelleme ve ş akışı otomasyonu özelliklerinin tümü dahildir

Eklenti pazarı: Üçüncü taraf entegrasyonları, özel geliştirme gerektirmeden ödeme, kimlik doğrulama, analiz ve daha birçok alanda fonksiyonu genişletir

Bubble'ın artıları ve eksileri

Avantajları:

Gerçekten kodsuz: Hala anlamanız gerekebilecek kodlar üreten AI oluşturucuların aksine, Bubble hiçbir aşamada kodlama bilgisi gerektirmez

En olgun kodsuz platform: Yıllar süren geliştirme süreci sayesinde, istisnai durumlar, karmaşık mantık ve üretim ölçeğindeki uygulamalar iyi bir şekilde desteklenmektedir

Web ve mobil için tek bir arka uç: Tek seferde oluşturun ve ayrı kod tabanlarını yönetmeye gerek kalmadan hem web hem de yerel mobil uygulamaları yayınlayın

Dezavantajları:

Önemli bir tedarikçi bağımlılığı: Kodu dışa aktarma ve kendi sunucunuzda barındırma seçeneği bulunmadığından, Bubble'dan geçiş yapmak sıfırdan yeniden inşa etmek anlamına gelir

Karmaşık veya veri yoğun uygulamalar için, elle kodlanmış uygulamalara kıyasla performans düşüşü yaşanabilir.

Uygulamaların kullanıcı ve veri işlemleri arttıkça aylık maliyetler de önemli ölçüde artar

Bubble fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Başlangıç: Aylık 59 $

Growth: Aylık 209 $

Takım: Aylık 549 $

Enterprise: Özel

Bubble puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (180 yorum)

Capterra: 4,6/5 (330'dan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Bubble hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu:

Tamamen işlevsel ve ölçeklenebilir web uygulamalarını oluşturma hızı inanılmazdır. Bir uygulama oluşturmak için AI vibe kodunu kullanmak kadar hızlı değildir, ancak avantajı, oluşturulduktan sonra tam olarak istediğiniz özelliklere göre düzenlemenin çok kolay olmasıdır. Oysa AI vibe kodlama araçlarını kullanarak düzenlemeler yapmak için kodlamayı gerçekten bilmeniz gerekir.

Kaynak aracılığıyla

Emergent, AI uygulamaları oluştururken veritabanı odaklı bir yaklaşım benimser. İhtiyacınız olan aracı tanımladığınızda, hem veri şemasını hem de onu yönetmek için gerekli yönetici arayüzünü oluşturur. Bu özelliği, envanter takipçileri, CRM gösterge panelleri veya onay ş Akışları'na ihtiyaç duyan takımlar için Emergent'i güçlü bir Base44 ücretsiz alternatifi haline getirir.

Oluşturulan uygulamalar, yerleşik veri doğrulama, rol tabanlı erişim ve ilişkisel veri modelleri içerir. AI, genel amaçlı uygulama oluşturma yerine yapılandırılmış veri uygulamaları için optimize edilmiştir.

Bu, daha küçük bir topluluğa sahip yeni bir katılımcıdır; bu nedenle takımlar, karar vermeden önce mevcut özelliklerin kendi özel ihtiyaçlarını karşıladığını doğrulamalıdır.

Öne çıkan en iyi özellikler

Veritabanı öncelikli şema oluşturma: İhtiyacınız olan aracı tanımlayın; Emergent hem veri şemasını hem de yönetici arayüzünü oluşturarak uygulamanızın sağlam bir veri temeli üzerine inşa edilmesini sağlar

Yerleşik veri doğrulama ve RBAC: Oluşturulan uygulamalar, ek yapılandırma gerektirmeden uygun veri doğrulama, rol tabanlı erişim kontrolü ve ilişkisel veri modelleri içerir

Yapılandırılmış veri optimizasyonu: AI, genel amaçlı uygulamalar yerine, yapılandırılmış arka uçlara sahip iç araçlar (envanter takipçileri, CRM gösterge panelleri, onay ş akışları) için özel olarak ayarlanmıştır.

Ortaya çıkan artılar ve eksiler

Avantajları:

Şema öncelikli yaklaşım: Kullanıcı arayüzü yerine veri yapısından başlamak, daha güvenilir ve bakımı kolay iç araçlar üretir

Üretime hazır ön tanımlı ayarlar: Rol tabanlı erişim, veri doğrulama ve ilişkisel modeller ön tanımlı olarak dahil edilmiştir, sonradan eklenmez

Şirket içi araçlar için son derece uygun: Yapılandırılmış verilere odaklanması, onu çoğu işin gerçekten ihtiyaç duyduğu operasyonel araçlar için özellikle etkili kılar

Dezavantajları:

Topluluğu daha küçük olan yeni bir katılımcı olduğundan, üçüncü taraf kaynaklar ve öğreticiler sınırlıdır

Yapılandırılmış veri yönetimi dışındaki özel müşteri odaklı uygulamalar veya genel amaçlı kullanım durumları için daha az uygundur

Takımlar, karar vermeden önce mevcut özelliklerin kendi özel ihtiyaçlarını karşıladığını doğrulamalıdır.

Emergent fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Standart: Aylık 20 $

Pro: Aylık 200 $

Kurumsal: Özel

Emergent puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Emergent hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu:

Emergent, programlama bilgisi olmayanlar için bile kullanımı çok kolaydır. Ne oluşturmak istediğimi basitçe tarif edebiliyorum ve platform, gerekli yapıyı ve kodu oluşturmama yardımcı oluyor. Basit web siteleri ve etkinlikler için oyunlar gibi küçük etkileşimli deneyimler oluşturmak için kullandım ve süreç şaşırtıcı derecede sorunsuz geçti. Kredi sistemi de verimli görünüyor çünkü krediler diğer araçlara kıyasla oldukça uzun süre dayanıyor.

9. Claude Code (karmaşık kodlama görevleri için derin AI muhakemesine ihtiyaç duyan geliştiriciler için en iyisi)

Kaynak aracılığıyla

Claude Code, Anthropic tarafından geliştirilen terminal tabanlı bir ajans kodlama aracıdır. Terminalinizde çalışır, Git geçmişinizi anlar ve kod üretmeden önce çok adımlı problemleri çözmek için genişletilmiş düşünme yeteneğini kullanır.

Bu bir uygulama oluşturucu değil: mevcut ş akışlarını geliştirmek isteyen geliştiriciler için bir AI akıl yürütme motorudur. Claude Code, SOC 2 Tip II ve ISO 27001 sertifikalarına sahiptir ve kamu kurumları için FedRAMP High yetkilendirmesine sahiptir.

Claude Code'un en iyi özellikleri

Genişletilmiş düşünme: Kod üretmeden önce çok adımlı problemleri derinlemesine düşünerek, algoritma tasarımı, çoklu dosya yeniden yapılandırması ve yarış koşullarının hata ayıklaması gibi karmaşık görevlerde önemli ölçüde daha iyi sonuçlar elde edin

Git geçmişi farkındalığı: Depo geçmişinizi tam olarak anlayarak terminalinizde çalışır; böylece bağlam sadece mevcut kodu değil, kodun nasıl geliştiğini de içerir

Kurumsal ve kamu sertifikaları: SOC 2 Tip II ve ISO 27001 sertifikaları ile FedRAMP High yetkilendirmesi, bu ürünü düzenlemelere tabi sektörler ve kamu kurumları için uygun hale getirir

Claude Kod'un artıları ve eksileri

Avantajları:

Sınıfının en iyisi akıl yürütme: Genişletilmiş düşünme yeteneği, çok adımlı problem çözme gerektiren gerçekten karmaşık görevlerde standart kod oluşturmayı geride bırakır

Mevcut ş akışlarında çalışır: Terminal tabanlı çalışma, araç veya düzenleyici değiştirmeye gerek kalmadan herhangi bir geliştiricinin mevcut ortamına uyum sağlar

Güçlü uyumluluk duruşu: FedRAMP High yetkilendirmesi, onu devlet kurumları ve düzenlemelere tabi kurumsal işletmelerin kullanımına açar; çoğu rakip bu hizmeti sunamaz

Dezavantajları:

Uygulama oluşturucu değildir: Etkili bir şekilde kullanmak için geliştirici uzmanlığı gerektirir; teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için erişilemez olacaktır

Yalnızca terminal arayüzü, GUI tabanlı alternatiflere göre daha zor bir öğrenme eğrisine sahiptir

Proje yönetimi, işbirliği veya dokümantasyon özellikleri yok

Claude Kod fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Pro: Aylık 20 $

Max: Aylık 100 $'dan başlayan fiyatlarla

Takım: 25 $/koltuk/ay

Enterprise: 20 $/kullanıcı + API ücretlerine göre kullanım

Claude Kod puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Claude Code hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu:

Planlamadan dağıtım aşamasına kadar tüm yazılım geliştirme döngüsünü destekler ve her geçen gün daha da iyi hale gelir. Claude kodu, kod yazma ve uygulama geliştirme yöntemlerimizi kökten değiştirmiştir; sistemdeki boşluklar ise zamanla yavaş ama emin adımlarla giderilmekte ve iyileştirilmektedir.

10. Glide (kod yazmadan elektronik tabloları mobil uyumlu iş uygulamalarına dönüştürmek için en iyisi)

Kaynak aracılığıyla

Glide, mevcut Google E-Tablolarınızı, Airtable tabanlarınızı veya Excel dosyalarınızı duyarlı, mobil uyumlu iş uygulamalarına dönüştürür. Bir e-tabloyu bağlayın; Glide, listeler, ayrıntılı görünümler, formlar ve grafikler içeren bir uygulama arayüzünü otomatik olarak oluşturur.

Önceden oluşturulmuş UI bileşenleriyle düzeni özelleştirebilir, tetikleyici ş Akışları ekleyebilir ve satır düzeyinde sahiplik denetimleriyle ayrıntılı izinler ayarlayabilirsiniz. Glide AI ayrıca doğal dil komutlarıyla tüm uygulama yapılarını oluşturabilir.

Dezavantajı: Glide yalnızca Aşamalı Web Uygulamaları üretir; yerel uygulama mağazalarında yayınlama imkanı yoktur. Güncelleme kotası modeli (her veri yazma işlemi bir güncelleme olarak sayılır), büyük ölçekte maliyetli hale gelebilir. 📚

Glide'ın en iyi özellikleri

Hesap tablosundan uygulamaya dönüştürme: Bir Google E-Tablolar, Airtable tabanı veya Excel dosyasını bağlayın; Glide, listeler, ayrıntılı görünümler, formlar ve grafikler içeren eksiksiz bir uygulama arayüzünü otomatik olarak oluşturur

Gerçek zamanlı senkronizasyon: Elektronik tablonuzdaki değişiklikler uygulamaya anında yansıtılır ve uygulama gönderileri, manuel dışa aktarma veya içe aktarma işlemleri gerektirmeden veri kaynağınıza geri yazılır

Satır düzeyinde izinler: Ayrıntılı erişim denetimleri, her kullanıcının veri satırına göre görebileceklerini kısıtlamanıza olanak tanır; bu, saha takımları veya müşteriye yönelik araçlar için kullanışlıdır

Glide'ın artıları ve eksileri

Avantajları:

En düşük girdi engeli: Verileriniz halihazırda bir elektronik tabloda bulunuyorsa, yeni veri modelleme kavramlarını öğrenmenize gerek kalmadan dakikalar içinde çalışır durumda bir uygulamaya sahip olabilirsiniz

Gerçek zamanlı veri senkronizasyonu: Uygulama ile elektronik tablo arasında iki yönlü senkronizasyon sayesinde veri gecikmesi veya manuel mutabakat gerekmez

Aranan alan ve mobil kullanım senaryoları için ideal: Mobil öncelikli çıktı, masaüstü gösterge panellerinden ziyade telefonlarda uygulamalara ihtiyaç duyan takımlar için son derece uygundur

Dezavantajları:

Yalnızca Aşamalı Web Uygulamaları üretir — yerel uygulama mağazasında yayınlama yoktur

Güncelleme kotası modeli (her veri yazma işlemi bir güncelleme olarak sayılır), büyük ölçekte maliyetli hale gelebilir

Hesap tablolarının desteklediğinin ötesinde karmaşık ilişkisel veriler veya arka uç mantığı gerektiren uygulamalar için daha az uygundur

Glide fiyatlandırması

Ücretsiz plan

İş: Aylık 199 $

Kurumsal: Özel

Glide puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (50'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Glide hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu:

Glide, uygulama oluşturmanın önündeki en büyük engeli, yani kod yazmayı, ustaca ortadan kaldırır. Güçlü bir çevirmen gibi çalışarak Google E-Tablolar, Airtable veya Excel'deki yapılandırılmış verilerinizi aylar yerine dakikalar içinde tam işlevsel, yerli bir mobil ve web uygulamasına dönüştürür.

Doğru araç, işlerin ilerlemesini sağlayan araçtır

En iyi Base44 alternatifi, işin hangi kısmını çözmeye çalıştığınıza bağlıdır.

Hızlı bir şekilde uygulama oluşturmanız gerekiyorsa, bu listede güçlü seçenekler bulabilirsiniz. Daha kapsamlı kod kontrolü, tarayıcı tabanlı geliştirme veya kodsuz görsel oluşturucu arıyorsanız, bunların hepsi için de seçenekler mevcuttur.

Ancak en büyük engeliniz uygulamayı oluşturmak değil de, uygulama sonrası süreçleri yönetmekse, o zaman en iyi seçim, uygulama oluşturma akışının tamamını destekleyen bir platformdur.

İşte ClickUp'ın öne çıktığı nokta da budur. Takımlara, dokümantasyon, iletişim ve teslimatı birden fazla araca bölmeden ürün fikirlerini planlara, planları görevlere ve görevleri teslim edilmiş işlere dönüştürebilecekleri tek bir yer sunar. Yığınınıza başka bir izole ürün eklemek yerine, takımların hızını yavaşlatan parçalanmayı azaltmaya yardımcı olur.

Dolayısıyla, bir uygulama oluşturucudan daha fazlasını arıyorsanız ve takımınızın gerçekten işlerini tamamlamasına yardımcı olacak bir sistem istiyorsanız, ClickUp en pratik Base44 alternatiflerinden biridir.

ClickUp ile ücretsiz olarak başlayın. ✅

Sıkça Sorulan Sorular

Mevcut bir Base44 projeyi başka bir platforma taşıyabilir miyim?

Hedef bağlıdır: Lovable ve Bolt gibi GitHub senkronizasyonuna sahip araçlar, kodu dışa aktarabileceğiniz için geçişi kolaylaştırırken, Bubble veya Glide gibi kodsuz platformlar, uygulamanın görsel düzenleyicilerini kullanarak yeniden oluşturulmasını gerektirir.

Uygulama geliştirme konusunda Base44 ile Replit arasındaki fark nedir?

Base44, minimum manuel kodlama ile komut istemlerinden eksiksiz uygulamalar oluşturmaya odaklanır. Aynı zamanda Replit, bir AI ajanı, 50'den fazla programlama dili ve daha ayrıntılı geliştirici kontrolü içeren tam bir bulut IDE'si sunarak, AI yardımıyla kod yazmak veya özelleştirmek isteyen kullanıcılar için daha uygun hale gelir.

Evet: Bubble ve Glide, kod gerektirmeyen görsel sürükle ve bırak oluşturucular kullanır; Emergent, komut istemlerinden dahili araçlar oluşturur; ClickUp ise takımların ayrı bir proje yönetimi uygulamasına ihtiyaç duymadan araç oluşturma ş akışının tamamını yönetmesine olanak tanır.

Hangi Base44 alternatifleri kurumsal düzeyde güvenlik sertifikaları sunuyor?

Burada ele alınan alternatifler arasında Cursor, Replit, Bubble, Claude Code ve Glide'ın tümü SOC 2 Tip II sertifikasına sahiptir; ayrıca Claude Code, kamu kurumları için FedRAMP High yetkilendirmesi de sunmaktadır.