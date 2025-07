geliştirme İş Akışınızı Güçlendirecek En İyi 11 Vibe Kodlama Aracı

Yönettiğim takım için, organizasyonun geri kalanının kolayca bulup gezinebileceği, dokümantasyon, kılavuzlar vb. için merkezi bir "merkez" istiyordum. Daha önce Confluence ve GITHub WiKi arasında parçalı bir şekilde vardı, ancak diğer takımlar tarafından kolayca bulunamıyordu.

Bu yüzden yeni bir Alan olan "My Global Team Name" (Küresel Takımımın Adı) oluşturdum ve her birinde sayfalar ve alt sayfalar bulunan bir belge yapısı oluşturdum. Şu ana kadar toplamda 50'den fazla sayfa var. Şimdiye kadar geri bildirimler çok iyiydi ve bunu yaptığım için oldukça memnunum.