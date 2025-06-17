geliştirme İş Akışınızı Güçlendirecek En İyi 11 Vibe Kodlama Aracı

Her şeyin tık diye yerine oturduğu bir kodlama oturumu yaşadınız mı hiç? Akış halinde, oluşturuyor, ince ayar yapıyorsunuz ve tüm süreç... zahmetsizce ilerliyor. Vibe kodlama işte budur.

Doğru vibe kodlama araçlarıyla bunu deneyimleyebilirsiniz: nefes almak kadar kolay bir yazılım oluşturma süreci.

Peki bunlar nedir? Vibe kodlama araçları, kullanıcıların basit doğal dil komutları kullanarak kod yazmasına yardımcı olmak için Yapay Zeka (AI) kullanır. Kodlama bilgisi olmayan kişiler ve verimliliği artırmak, bağlamsal kod oluşturmak ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek isteyen meşgul yazılım geliştiricileri için idealdir.

En iyi vibe kodlama araçları, herkesin kod yazmasını ve yazılım uygulamaları oluşturmasını mümkün kılar. Kontrolünüzü elinizden almadan iş akışınızı desteklerler. Daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, odaklanmanızı artırıp sizinle birlikte çalışan en iyi AI kodlama asistanları ve akıllı düzenleyicilerin bir özetini burada bulabilirsiniz. Haydi başlayalım!

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet aşağıda yer almaktadır.

Vibe kodlama için en iyi araçlara derinlemesine dalmadan önce TL;DR sürümünü mü istiyorsunuz? İşte size her bir AI destekli kodlama platformunun üstünlüklerini, anahtar avantajlarını ve maliyetlerini açıklayan bir özet.

Araç En uygun Anahtar özellikler Fiyatlandırma* ClickUp Geliştirme sprintlerini, görevleri ve belgeleri düzenleme Görsel panolar, GitHub/GitLab bağlantıları, AI belgeleri, özel otomasyon Sonsuza kadar ücretsiz, Kurumsal müşteriler için özelleştirme seçenekleri mevcuttur İmleç Gerçek zamanlı AI kod üretimi VS Code entegrasyonu, yerel kurulum, çoklu dil, anında hata ayıklama Ücretsiz plan mevcuttur, Ücretli plan aylık 20 $'dan başlar Cody Yapay zeka destekli, bağlam farkında kodlama IDE entegrasyonları, AI sohbet, özel komut istemleri ve geniş dil desteği Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 19 $'dan başlar V0 by Vercel React'te kullanıcı arayüzleri oluşturma Üretim kalitesinde React + Tailwind kodu ve komut istemine dayalı kullanıcı arayüzü oluşturma Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 20 $'dan başlar Replit İşbirliğine dayalı tarayıcı tabanlı kodlama Çok oyunculu mod, AI yardımı, yerleşik barındırma ve geniş dil desteği Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma mevcuttur Sevimli AI ile çift programlama Konuşma rehberliği, görev açıklamaları ve çoklu dil desteği Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 25 $'dan başlar GitHub Copilot AI destekli kod önerileri Bağlam duyarlı tamamlama, birçok programlama dilini destekler ve IDE entegrasyonları Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına $4/ay'dan başlar Bolt. yeni Hızlı proje iskeleti oluşturma Önceden oluşturulmuş şablonlar, özelleştirilebilir iskeletler, web/CLI entegrasyonları 20 $'dan başlayan planlar Windsurf Test ve kalite otomasyonu Otomatik olarak oluşturulan testler, CI/CD entegrasyonu, koddan uyarlanabilir öğrenme Ücretli planlar aylık 15 $'dan başlar Tempo Labs Gelişmiş AI kod incelemesi Bağlam farkında incelemeler, özelleştirilebilir standartlar, CI/CD boru hattı entegrasyonları Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 30 $'dan başlar CodeSandbox Anında bulut geliştirme ortamları Anlık ortamlar, GitHub senkronizasyonu, gerçek zamanlı önizlemeler, tek tıklamayla dağıtım Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma mevcuttur

📚 Ayrıca okuyun: Dikkat Edilmesi Gereken Yazılım Mühendisliği Trendleri

Vibe kodlama, AI ile sezgisel, enerjik ve akış halinde hissedilen bir şekilde kod yazmayı ifade eder; burada araçlar size uyum sağlar, tersi değil. En iyi vibe kodlama araçları, iş akışınıza uyum sağlayarak bunu destekler ve Visual Studio Code gibi düzenleyicinizde doğal dil komutları veya akıllı öneriler aracılığıyla gerçek kodla etkileşime girmenizi sağlar.

Geliştiricilerin verimliliğini artırmak, kod kalitesini korumak ve yazılım geliştirme yaşam döngüsü boyunca işbirliğini desteklemek için tasarlanmıştır.

Bir vibe kodlama aracı sadece bir araç değildir, aynı zamanda çalışma şeklinize de büyük ölçüde bağlıdır. Aramanız gereken özellikler şunlardır:

Fikirleri işlevsel koda dönüştürmek için doğal dil komutları

Kodlamayı iyileştiren ve hızlandıran AI destekli kod önerileri

Mevcut kod tabanları ve depolarla sorunsuz entegrasyon

Çift programlama veya takım görevleri için gerçek zamanlı işbirliği

Kodlama stilinize uygun özelleştirilebilir AI modelleri

Özellikle bulut tabanlı AI araçlarıyla güçlü güvenlik

Tekrarlayan görevleri azaltarak ve odaklanmanızı sağlayarak verimlilik artışı

Devam etmeden önce bir şeyi netleştirelim: vibe kodlama araçları herkese uyan tek bir çözüm değildir. Bazıları şık ve basittir, diğerleri ise güçlü özelliklerle doludur.

Ancak hepsinin tek bir hedefi vardır: daha akıllı kodlama yapmanıza, daha iyi işbirliği yapmanıza ve projelerinizin sorunsuz bir şekilde ilerlemesine yardımcı olmak. Araç setinizde yer almayı hak eden en iyi vibe kodlama araçlarını inceleyelim.

1. ClickUp (Geliştirme sprintlerini, görevleri ve belgeleri tek bir yerde düzenlemek için en iyisi)

ClickUp ile görevleri, belgeleri ve kodları birleştirin ClickUp ile geliştirme takımınızın tek bir alanda işbirliği yapmasını ve çalışmasını sağlayın

Yazılım geliştirme hızlı ilerler. Doğru araçlar olmadan görevler, belgeler ve kod güncellemeleri kolayca senkronizasyondan çıkabilir.

İşte burada ClickUp , iş için her şeyi içeren uygulama*, devreye girerek her şeyi tek bir güçlü, işbirliğine dayalı çalışma alanına taşır. Takımınızın uyumlu, çevik ve harika kodlar üretmeye odaklanmasını sağlar.

ClickUp Brain

Yazılım takımları ışık hızında hareket ettiğinden, ClickUp Brain kodlama yükünü hafifletmek için devreye girer.

Bu yerleşik AI asistanı, belgelerin taslaklarını oluşturmak, geniş yorum konularını özetlemek ve hatta birleştirilmiş çekme taleplerini net, paylaşıma hazır değişiklik günlüklerine dönüştürmek gibi işleri arka planda ikinci beyniniz gibi yapar.

ClickUp Brain ile son derece spesifik kod parçacıklarını kolayca oluşturun

Kod satırları oluşturmanız mı gerekiyor? ClickUp Brain size yardımcı olur. ChatGPT-4o veya Claude Sonnet'i kullanmak mı istiyorsunuz? İhtiyacınız olan göreve veya üsluba göre, ClickUp içinde LLM'ler arasında geçiş yapabilirsiniz. Kopyala-yapıştır yok. Ekstra sekmeler yok. Fikirleri, çıktıları ve uygulamaları yönetmek için tek bir yer.

Bonus? Bağlam bozulmaz. Kod önerileri, belgeler ve planlama araçlarını tek bir görünümde elde edersiniz, böylece momentumunuzu bozan sürekli bağlam değiştirme işlemlerini ortadan kaldırırsınız.

ClickUp Belgeleri

ClickUp Docs, kodlar için dağınık belgelerden bıkan takımlar için öne çıkan bir araç olarak devreye girer. API özellikleri, wiki'ler, toplantı notları ve teknik kılavuzların proje görevlerinizle birlikte yer aldığı, canlı ve aranabilir bir merkez hayal edin.

Kodunuzun parçalarını görevlerinizde veya ClickUp Belgeleri'nde kolayca paylaşın

Her belge işbirliğine açık, sürüm kontrollüdür ve belirli görevlere bağlanabilir, böylece güncellemeler mevcut kod commit'lerinden kod belgelerine bağlam kaybolmadan doğal bir şekilde akışa geçer. Dokümanlar'ı kullanırken, teknik belgeleri doğrudan görevlere bağlayabilirsiniz, böylece geliştiriciler iş akışlarından ayrılmadan teknik özelliklere başvurabilirler.

ClickUp Otomasyonları

İşleri daha da ileriye taşımak için ClickUp Otomasyonları, takımınızın doğal ritmine uygun iş akışları oluşturmanıza yardımcı olur.

Daha az düğmeye tıklayın, daha fazla gerçek geliştirme yapın. Bu otomasyonlar, güncellemeleri gönderme, görevleri taşıma veya doğru kişileri etiketleme gibi yoğun işleri halleder, böylece siz önemli işlere odaklanabilirsiniz.

Bir hata "Test için Hazır" durumuna geldiğinde QA'ya bildirim göndermek mi gerekiyor? Çok kolay. Paydaşların otomatik olarak bilgilendirilmesini mi istiyorsunuz? Tamamlandı.

ClickUp Yazılım Geliştirme Şablonu

Yeni bir projeye başlarken, ClickUp Yazılım Geliştirme Şablonu, sprintler, sorunlar ve belgeler için yerleşik yapı ile size hızlı bir başlangıç sağlar, böylece her seferinde tekerleği yeniden icat etmek zorunda kalmazsınız.

Ücretsiz şablon alın ClickUp Yazılım Geliştirme Şablonu'ndan yapılandırılmış bir yazılım geliştirme çerçevesi ile oluşturmaya başlayın

Başlangıçtan itibaren çevik panolar, sprint iş akışları ve görev yapıları oluşturur, böylece manuel kurulumu atlayabilirsiniz. Yerel repo entegrasyonları sayesinde, kodunuz görevlerinizle sıkı bir şekilde bağlantılı kalır ve planlamadan dağıtımına kadar her şeyi birbirine bağlar.

Yazılım Takımları için ClickUp

Geliştirme takımlarının bunu gerçek hayatta nasıl kullandığını merak mı ediyorsunuz? Yazılım Takımları için ClickUp çözümü, araçlar arasında geçiş yapmadan sprintleri yönetmenize, hataları izlemenize ve roller arasında işbirliği yapmanıza yardımcı olur.

ClickUp for Software Teams'deki esnek ve çevik iş akışlarıyla projelerinize güç katın

GitHub, GitLab ve Bitbucket gibi platformlarla doğrudan senkronizasyon sayesinde, commit ve çekme talepleriniz tam ihtiyacınız olan yerde, görevlerinizde görünür.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Görsel panolar ve otomasyon ile sprintleri düzenleyin

GitHub/GitLab commit'lerini ve PR'leri görevlere bağlayın

İşbirliğine dayalı wiki'ler ve teknik belgeler oluşturun

AI yeteneklerini kullanarak belgelerinizi taslak haline getirin, özetleyin ve optimize edin

Özel tetikleyicilerle tekrarlayan süreçleri otomatikleştirin

ClickUp sınırlamaları

Proje yönetimi platformlarına yeni başlayan geliştiriciler için daha dik öğrenme eğrisi

Bazı gelişmiş otomasyon özellikleri kurulum süresi gerektirir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (10.000'den fazla değerlendirme)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla değerlendirme)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Reddit'te bir yorum şöyle diyor:

Yönettiğim takım için, organizasyonun geri kalanının kolayca bulup gezinebileceği, dokümantasyon, kılavuzlar vb. için merkezi bir "merkez" istiyordum. Daha önce Confluence ve GITHub WiKi arasında parçalı bir şekilde vardı, ancak diğer takımlar tarafından kolayca bulunamıyordu. Bu yüzden yeni bir Alan olan "My Global Team Name" (Küresel Takımımın Adı) oluşturdum ve her birinde sayfalar ve alt sayfalar bulunan bir belge yapısı oluşturdum. Şu ana kadar toplamda 50'den fazla sayfa var. Şimdiye kadar geri bildirimler çok iyiydi ve bunu yaptığım için oldukça memnunum.

Yönettiğim takım için, organizasyonun geri kalanının kolayca bulup gezinebileceği, dokümantasyon, kılavuzlar vb. için merkezi bir "merkez" istedim. Daha önce Confluence ve GITHub WiKi arasında parçalı bir şekilde vardı, ancak diğer takımlar tarafından kolayca bulunamıyordu.

Bu yüzden yeni bir Alan olan "My Global Team Name" (Küresel Takımımın Adı) oluşturdum ve her birinde sayfalar ve alt sayfalar bulunan bir belge yapısı oluşturdum. Şu ana kadar toplamda 50'den fazla sayfa var. Şimdiye kadar geri bildirimler çok iyiydi ve bunu yaptığım için oldukça memnunum.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Özel Otomatik Pilot Ajanları, rutin proje yönetimi görevlerini otomatikleştirerek, önemli bilgileri ortaya çıkararak ve daha sorunsuz bir işbirliği sağlayarak yazılım geliştirme takımları için güçlü bir varlık olabilir. ClickUp özel ajanları, kod incelemelerini otomatikleştirme ve hata izleme ile yazılım teslimatını hızlandırın İşte size nasıl yardımcı olabilirler: 1. Özetleyin ve raporlayın Günlük/Haftalık Standup'lar: Temsilciler, takımın üzerinde çalıştığı işlerin özetlerini, engelleri ve bir sonraki dönem için öncelikleri oluşturabilir ve yayınlayabilir

Proje Güncellemeleri: Paydaşlar için otomatik olarak yönetici özetleri veya ilerleme raporları oluşturun

Sprint İncelemeleri: Tamamlanan görevleri, açık sorunları ve sprint metriklerini özetleyin 2. Bilgi yönetimi Sık sorulan soruları yanıtlayın: Temsilciler, iç belgelere başvurarak süreçler, kodlama standartları veya işe alım hakkında sık sorulan soruları yanıtlayabilir

Yüzey belgeleri: Bir görev oluşturulduğunda veya güncellendiğinde, Ajan ilgili belgeleri veya kod yönergelerini önerebilir 3. Kod inceleme ş akışı İnceleme durumunu izleyin: Kod incelemesi çok uzun süre beklemede kalırsa hatırlatıcılar yayınlayın

İncelemeyi yapanları bilgilendirin: Bir görev "İnceleniyor" durumuna geçtiğinde, atanan incelemeyi yapanları bir sohbet kanalında veya yorum olarak bilgilendirin

2. Cursor (Gerçek zamanlı AI kod üretimi için en iyisi)

via Cursor

Kod düzenleyicinizin zihninizi okuyabilmesini hiç dilediniz mi? Cursor buna oldukça yakındır. VS Code'a doğrudan entegre edilen bu AI destekli asistan, kod yazarken gerçek zamanlı, bağlamı algılayan öneriler sunar. İnatçı bir hatayı giderirken veya sıfırdan yeni bir özellik yazarken, size yardımcı olmak için her zaman yanınızda.

Sadece satırları otomatik olarak tamamlamakla kalmaz, tüm fonksiyonları doldurur, dağınık mantığı düzenler ve hatta hataları sizi yanıltmadan önce tespit etmenize yardımcı olur.

Yerel olarak çalışan Cursor, kodunuzu güvende tutarken birden fazla programlama dilini destekler, bu da onu farklı projeler arasında koşturan geliştirici topluluğu için ideal hale getirir. Akışta kalmak önceliğinizse, Cursor sessizce sizinle birlikte çalışır ve düzenleyicinizin içinde keskin, zamanında rehberlik sunar.

Cursor'un en iyi özellikleri

Anlık, bağlam farkında önerilerle hataları giderin ve çözün

Ekstra kurulum gerektirmeden birden fazla programlama dilinde çalışın

Tamamen yerel kurulum ile kodunuzu gizli tutun

Sürüm kontrolü entegrasyonlarına doğrudan düzenleyicinizden erişin

Kod bloklarından anında dokümantasyon snippet'leri oluşturun

İmleç sınırlamaları

Şu anda yalnızca VS Code için kullanılabilir

Ücretsiz plandaki kullanım sınırları kısıtlayıcı olabilir

Cursor fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Aylık 20 $

İş: Kullanıcı başına aylık 40 ABD doları

İmleç derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Derecelendirme mevcut değil

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarının %13'ü zor kararları almak ve karmaşık sorunları çözmek için AI kullanmak istiyor. Ancak, sadece %28'i işlerinde AI'yı düzenli olarak kullandığını söylüyor. Olası bir neden: Güvenlik endişeleri! Kullanıcılar, hassas karar verme verilerini harici bir AI ile paylaşmak istemeyebilir. ClickUp, AI destekli problem çözmeyi güvenli Çalışma Alanınıza getirerek bu sorunu çözer. SOC 2'den ISO standartlarına kadar, ClickUp en yüksek veri güvenliği standartlarına uygundur ve çalışma alanınızda üretken AI teknolojisini güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olur.

3. Cody (Tüm kod tabanlarında AI destekli, bağlam farkında kodlama için en iyisi)

cody aracılığıyla

Cody, bir araçtan çok, yanınızda deneyimli bir geliştirici varmış gibi hissettirir. Sourcegraph tarafından geliştirilen Cody, üzerinde çalıştığınız dosyayı değil, tüm kod tabanınızı anlayarak otomatik tamamlama özelliğinin ötesine geçer. Siz kod yazarken Cody, projenizin mantığını yansıtan akıllı, bağlam farkında öneriler sunar. Bu öneriler, birbiriyle bağlantılı dosyalar arasında daha temiz ve tutarlı kod yazmanıza yardımcı olabilir.

Ayrıca VS Code ve JetBrains gibi popüler IDE'lerle sorunsuz bir şekilde entegre olur ve satır içi açıklamalar, hata ayıklama bilgileri ve özel kod tamamlama özellikleri sunar. Eski sistemleri bakımdan geçiriyor veya yeni bir şey geliştiriyor olun, Cody'nin kodunuzu derinlemesine anlaması, daha hızlı ilerlemenize ve zor sorunları güvenle çözmenize yardımcı olur.

Cody'nin en iyi özellikleri

VS Code ve JetBrains gibi IDE'lerle entegre ederek yerel bir deneyim yaşayın

Geniş bir dil ve çerçeve aralığını destekleyin

Kodu açıklamak, iyileştirmeler önermek ve sorunları gidermek için AI sohbeti sunun

Rutin görevleri otomatikleştirmek için özel komutlar oluşturun ve paylaşın

Tutarlı, yüksek kaliteli kod incelemeleriyle takım verimliliğini artırın

Cody sınırlamaları

Bazı gelişmiş özellikler IDE'nize göre değişebilir

Niş veya deneysel yığınlar için ayarlama gerekebilir

Cody fiyatlandırması

Ücretsiz

Enterprise Starter : Kullanıcı başına aylık 19 $ (en fazla 50 geliştirici)

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 59 $ (25+ geliştirici)

Cody puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Derecelendirme mevcut değil

🧠 İlginç Bilgi: Canlı kodlama gerçek bir şeydir ve sadece hata ayıklama veya uygulama oluşturma için kullanılmaz. Aslında, programcıların anında kod yazıp düzenleyerek gerçek zamanlı olarak müzik veya görseller oluşturdukları bir performans sanatıdır. Yaklaşık yirmi yıl önce popüler hale gelen Slub gibi gruplar bunu sahneye taşıdı ve kodlamayı bir tür dijital konsere dönüştürdü.

4. V0 by Vercel (React'te kullanıcı arayüzleri oluşturmak için en iyisi)

via V0

V0 by Vercel, düz İngilizce komutları temiz React + Tailwind koduna dönüştüren, UI bileşenlerini, açılış sayfalarını veya düzenleri hızlı bir şekilde oluşturmak için mükemmel bir AI destekli araçtır. Geliştiricilerin ve tasarımcıların fikirlerini saniyeler içinde koda dönüştürmelerine yardımcı olan, tasarım konusunda bilgili bir yardımcı pilotunuz varmış gibi.

V0'ı farklı kılan, modern geliştirme iş akışlarına ne kadar iyi uyum sağlamasıdır. Statik HTML yerine, hemen kullanabileceğiniz üretime hazır kodlar sunarak hızlı prototip oluşturma ve canlı tasarım sprintleri için idealdir. V0, yapı veya kaliteden ödün vermeden kodlama işlerinin eğlenceli ve yaratıcı kısımlarına odaklanmanızı sağlar.

Gerçek kazanç nedir? Takımınızın gereksinimlerine uygun yazılım geliştirme şablonlarını özelleştirebilirsiniz.

V0'ın en iyi özellikleri

Düzenlenebilir, üretim kalitesinde React + Tailwind kodu oluşturur

Komut tabanlı kullanıcı arayüzü oluşturma — sadece ihtiyacınızı açıklayın

Sonuçları anında görselleştirmek için canlı önizlemeler

Vercel'in dağıtım ve barındırma yığınıyla iyi entegre olur

V0 sınırlamaları

Dinamik işlevsellik için sınırlı destek — tam mantık yerine kullanıcı arayüzü için daha uygun

Daha soyut veya niş komutlarda ara sıra çıktı tutarsızlığı

V0 fiyatlandırma

Ücretsiz

Premium : 20 $/ay

Takım: Kullanıcı başına aylık 30 $

V0 puanları ve yorumları

G2 : Derecelendirme mevcut değil

Capterra: Puanlama mevcut değil

📚 Ayrıca okuyun: Hata İzleme için Ücretsiz Hata Raporu Şablonları ve Formları

5. Replit (İşbirliğine dayalı tarayıcı tabanlı kodlama için en iyisi)

replit aracılığıyla

Tarayıcınızı açın ve kodlamaya başlayın. Replit işte bunu yapar: kurulum yok, indirme yok, nerede olursanız olun eksiksiz bir geliştirme süreci ortamına anında erişim.

İster dünyanın dört bir yanındaki meslektaşlarınızla takım oluşturun, ister tek başınıza hızlı bir prototip oluşturun, Replit ile projeleri başlatmak (ve paylaşmak) bağımlılık yapıcı derecede kolaydır.

Replit'in öne çıkan özelliği nedir? Çok oyunculu modu vardır. Google Dokümanlar'ı düşünün, ancak kod uygulamak için siz ve takım arkadaşlarınız platformdan hiç ayrılmadan canlı olarak düzenleme yapabilir, birlikte hata ayıklama yapabilir ve gerçek zamanlı beyin fırtınası yapabilirsiniz. Yerleşik AI asistanı da büyük bir artıdır; öneriler sunar, soruları yanıtlar ve işler zorlaştığında sorun gidermenize yardımcı olur.

Replit'in en iyi özellikleri

Çok oyunculu modu kullanarak takım arkadaşlarınızla canlı olarak işbirliği yapın

Tek bir tıklama ile yerleşik barındırma özelliği ile projelerinizi dağıtın

Hata ayıklama ve kodlama tavsiyeleri için AI asistanından yardım alın

Halka açık projeleri zahmetsizce çatallayın, yeniden düzenleyin ve üzerine geliştirin

Düzinelerce programlama dili ve çerçeve yapısını destekler

Replit sınırlamaları

Daha büyük ve karmaşık projelerde gecikme olabilir

Sorunsuz performans için sabit bir internet bağlantısı gerekir

Replit fiyatlandırması

Başlangıç : Ücretsiz

Temel : Aylık 25 $ (Sınırsız uygulama, Replit AI araçları ve aylık 25 $ kredi dahil)

Takımlar : Kullanıcı başına aylık 40 $ (İşbirliği araçları ve kullanıcı başına aylık 40 $ kredi ekler)

Enterprise : Özel fiyatlandırma

Dağıtımlar için ek ücretler uygulanır (ör. Otomatik ölçeklendirme ve Ayrılmış VM seçenekleri).

Replit puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (110+ değerlendirme)

Capterra: Yeterli yorum bulunamadı

Gerçek kullanıcılar Replit hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle yazıyor:

Replit, kodu inceleyip düzenleyebilen üretken AI kodlama asistanlarına erişim sağlar. Düzgün çalıştığında son derece kullanışlıdır. Cursor AI gibi entegrasyonların kurulumu, geliştirici ekibinin iyi yapılandırılmış öğreticileri sayesinde oldukça kolaydır. Replit Agent, ajans AI'nın başlangıcıdır. Fikirleri test etmek için hızlı bir MVP olarak, insanların deneyebileceği ilginç bir çözümdür.

Replit, kodu inceleyip düzenleyebilen üretken AI kodlama asistanlarına erişim sağlar. Düzgün çalıştığında son derece kullanışlıdır. Cursor AI gibi entegrasyonların kurulumu, geliştirici ekibinin iyi yapılandırılmış öğreticileri sayesinde oldukça kolaydır. Replit Agent, ajans AI'nın başlangıcıdır. Fikirleri test etmek için hızlı bir MVP olarak, insanların deneyebileceği ilginç bir çözümdür.

6. Lovable (AI ile çift programlama için en iyisi)

via Lovable

Lovable, sıradan bir AI kodlama aracı değildir; kullanıcı dostu ve gerçekten yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. Bir hata mı buldunuz? Olası çözümleri anlaşılır bir dille size adım adım gösterir. Yeni bir fonksiyonun nasıl yapılandırılacağını mı bulmaya çalışıyorsunuz? Seçenekler sunar ve avantajları ve dezavantajları değerlendirmenize yardımcı olur.

En kullanışlı özelliklerinden biri, karmaşık görevleri yönetilebilir adımlara ayırmasıdır. Bu, özellikle yeni başlayan geliştiriciler veya yeni bir dil ya da çerçeve öğrenenler için çok yararlıdır. Ayrıca, net açıklamalar ve iş akışı bağlamı sağlar, böylece bir şeyin neden çalıştığını değil, çalıştığını anlarsınız.

Sevimli en iyi özellikler

Görev açıklamaları ve adım adım ş Akışı kılavuzları alın

Konuşma tabanlı sorun çözme desteği ile sorunları giderin

Birden fazla kodlama dili ve popüler çerçeve üzerinde çalışın

Mevcut geliştirme ortamınızla entegre edin

Tercih ettiğiniz kodlama yaklaşımına uyacak şekilde etkileşim stilini özelleştirin

Sevimli sınırlamalar

Konuşma odaklı, rehberli iş akışlarından hoşlanan geliştiriciler için en uygun seçenek

Sadece hızlı kod parçacıkları istiyorsanız, diğer geliştirme araçlarına göre daha yavaş hissedebilirsiniz

Sevimli fiyatlandırma

Kamuya açık projeler için ücretsiz

Pro : Aylık 25 $

Takımlar: Aylık 30 $

Sevimli puanlar ve yorumlar

G2 : 4,8/5 (20+ değerlendirme)

Capterra: Derecelendirme mevcut değil

Gerçek kullanıcılar Lovable hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

Lovable.dev'in en iyi özelliği kullanım kolaylığıdır. Bir fikrim olduğunda, sadece bir komut yazıyorum ve ihtiyacım olan şeyi anında oluşturuyor. Bu basitlik, onu benim için vazgeçilmez bir araç haline getirdi — her gün kullanıyorum!

Lovable.dev'in en iyi özelliği kullanım kolaylığıdır. Bir fikrim olduğunda, sadece bir komut yazıyorum ve anında tam olarak ihtiyacım olan şeyi oluşturuyor. Bu basitlik, onu benim için vazgeçilmez bir araç haline getirdi — her gün kullanıyorum!

💡 Profesyonel İpucu: Tek başınıza gözden kaçırabileceğiniz özel durumları veya güvenlik sorunlarını yakalamak için çift programlama veya kod inceleme arkadaşları kullanın.

7. GitHub Copilot (AI destekli kod önerileri için en iyisi)

gitHub Copilot aracılığıyla

Copilot, kodlamanın iş gibi değil, içgüdü gibi hissedildiği o tatlı noktaya ulaşır. Siz yazarken, ritminizi bozmadan günlük dilinize ve çerçevenize uyum sağlayarak tek satırlardan tüm fonksiyonlara kadar gerçek zamanlı tamamlama önerileri sunar.

JavaScript, Python, Ruby veya daha niş bir alanda çalışıyor olun, Copilot önerilerinin alakalı olmasını sağlamak için kod tabanınızdan bağlam bilgilerini alır. Bu sadece otomatik tamamlama ile sınırlı değildir.

Yeni bir dil veya kütüphane keşfediyorsanız, bu araçlar size örnekler sunabilir ve hızlı bir şekilde ilerlemenize yardımcı olacak şablonlar oluşturabilir, tıpkı düşük profilli bir öğretmen ve sizinle aynı frekansta çalışan ikinci bir beyin gibi.

GitHub Copilot'un en iyi özellikleri

Kodlama bağlamınıza ve stilinize göre önerileri uyarlayın

Düzinelerce programlama dili ve çerçeve desteği

VS Code, JetBrains ve Neovim gibi popüler kod düzenleyicilerle entegre edin

AI tarafından oluşturulan kod örnekleri ve örneklerle daha hızlı öğrenin

Sürekli, gerçek zamanlı kod tamamlama ile ivmenizi koruyun

GitHub Copilot sınırlamaları

AI özellikleri için internet bağlantısı gerekir

Proje dosyalarınız bağlam açısından iyi organize edildiğinde en iyi sonucu verir

GitHub Copilot fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 4 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 21 ABD doları

GitHub Copilot derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,5/5 (140+ değerlendirme)

Capterra: 4,7/5 (20+ değerlendirme)

GitHub Copilot hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle yazıyor:

Kodunuzun bağlamına ve kodlama stilinize göre harika öneriler sunar ve önerileri otomatik olarak doldurur. VS Code kullanıyorsanız, eklenti olarak zaten entegre olduğu için kodlama IDE'nize kolayca uygulayabilirsiniz. Artık kodlama hayatımın vazgeçilmez bir parçası!

Kodunuzun bağlamına ve kodlama stilinize göre harika öneriler sunar ve önerileri otomatik olarak doldurur. VS Code kullanıyorsanız, eklenti olarak zaten entegre olduğu için kodlama IDE'nize kolayca uygulayabilirsiniz. Artık kodlama hayatımın vazgeçilmez bir parçası!

👀 Biliyor muydunuz? Stack Overflow tarafından yapılan bir ankette, beş yıldan az deneyime sahip geliştiricilerin %71'inin AI araçlarını kullandığı, 20 yıllık deneyime sahip geliştiricilerin ise %49'unun kullandığı ortaya çıktı. Bu eğilim, geliştiricilerin kodlamaya yaklaşımında nesiller arası bir değişim olduğunu ve yeni başlayanların AI yardımını daha kolay benimsediğini gösteriyor.

8. Bolt. yeni (Hızlı proje iskelet oluşturma için en iyisi)

Bolt. new, tekrarlayan kurulum aşamasını atlayıp doğrudan kodlamaya geçmek isteyen geliştiriciler için tasarlanmıştır. Tek bir tıklama ile, uygulama klasörlerini, yapılandırmalarını, temel dosyaları ve hatta çerçeveleri teknik yığınınıza göre oluşturur. Hızlı, odaklanmış ve sorunsuz: bir vibe kodlama rüyası.

İster bir React uygulaması başlatın, ister bir Node arka ucunu çalıştırın, ister tam yığın bir proje oluşturun, Bolt. new'un yazılım geliştirme şablonları sizi sıfırdan kodlamaya dakikalar içinde ulaştırır. Topluluk tarafından oluşturulan kurulumlar içeren bir kitaplıktan seçim yapın veya ideal iş akışınıza uygun kendi kurulumunuzu oluşturun.

Bolt. yeni en iyi özellikler

Önceden oluşturulmuş şablonlarla projeleri anında tamamlayın

Popüler yığınlardan seçim yapın veya kendi şablonlarınızı oluşturup kaydedin

Klasör yapılarını, yapılandırmaları ve şablonları otomatik olarak oluşturun

Web veya CLI aracılığıyla iş akışınıza sorunsuz bir şekilde entegre edin

Takımınızın tam özelliklerine uyacak şekilde iskeleleri özelleştirin

Özellikle hızlı geliştirme döngüleri için kurulum süresinden saatler kazanın

Bolt. yeni sınırlamalar

Standart proje türleri için en uygun olanıdır; benzersiz mimariler için daha az yararlıdır

Niş çerçeveler için sınırlı gelişmiş seçenekler

Bolt. yeni fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro : Aylık 20 $ (10 milyon belirteç)

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 30 $ (10 milyon belirteç)*

Belirteç sayısını değiştirebilir ve fiyatlandırmayı Bolt'un yeni web sitesinde kontrol edebilirsiniz. *

Bolt. yeni puanlar ve yorumlar

G2 : Derecelendirme mevcut değil

Capterra: Derecelendirme mevcut değil

🧠 Eğlenceli Bilgi: Python programlama dili, adını yılanlardan almamıştır! Oluşturucu Guido van Rossum, Python programlama diline, dilin basitlik ve eğlenceye verdiği önemi yansıtan İngiliz komedi dizisi Monty Python's Flying Circus'tan esinlenerek bu adı vermiştir.

9. Windsurf (Test ve kalite otomasyonu için en iyisi)

windsurf aracılığıyla

Windsurf, özünde otomasyonla ilgilidir. Test senaryolarını otomatik olarak oluşturur, CI/CD boru hatlarınıza bağlanır ve kodlama partinizi mahvetmeden önce hataları işaretler. İster şık bir ön uçta ister karmaşık bir arka uçta çalışın, Windsurf, saatlerce süren manuel kalite kontrol işlemlerine gerek kalmadan kodunuzun güvenilir ve üretime hazır olmasını sağlar.

En harika özelliklerinden biri, kod tabanınızdan öğrenerek zamanla sorunların nerede ortaya çıkabileceği konusunda daha akıllı hale gelmesidir. Geliştirme araçlarınızla derinlemesine entegre olur ve akışınızı kesintiye uğratmadan net, eyleme geçirilebilir geri bildirim sağlar.

Windsurf'un en iyi özellikleri

Kod tabanınıza göre test senaryolarını otomatik olarak oluşturun

Sorunsuz QA için CI/CD ardışık düzenleriyle sorunsuz entegrasyon

Akıllı sorun tespit özelliği ile hataları erken tespit edin

Test senaryolarını ve kapsama raporlamasını özelleştirin

Zaman içinde daha iyi testler için kodunuzu öğrenin ve ona uyum sağlayın

Tekrar eden sorunları önlemek için regresyon testlerini otomatik olarak gerçekleştirin

Windsurf sınırlamaları

Modern kod tabanlarında en iyi şekilde çalışır; eski sistemlerde ayarlamalar gerekebilir

Bazı gelişmiş özelleştirmeler öğrenme süreci gerektirir

Windsurf fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Aylık 15 $

Takımlar : Kullanıcı başına aylık 30 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 60 ABD doları

Windsurf puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum bulunmamaktadır

Capterra: Derecelendirme mevcut değil

Windsurf hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Diğer beğenilen özellikler arasında çoklu dil desteği, farklı programlama ortamlarında çalışan geliştiriciler için çok yönlülük ve VS Code, JetBrains ve Jupyter Notebooks gibi popüler IDE'lerle entegrasyon kolaylığı sayılabilir. Ayrıca, diğer kodlama asistanlarına kıyasla düşük kaynak kullanımıyla da dikkat çeker ve bu da geliştirme ortamlarının sorunsuz çalışmasını sağlar.

Diğer beğenilen özellikler arasında çoklu dil desteği, farklı programlama ortamlarında çalışan geliştiriciler için çok yönlülük ve VS Code, JetBrains ve Jupyter Notebooks gibi popüler IDE'lerle entegrasyon kolaylığı sayılabilir. Ayrıca, diğer kodlama asistanlarına kıyasla düşük kaynak kullanımıyla da dikkat çeker ve bu da geliştirme ortamlarının sorunsuz çalışmasını sağlar.

10. Tempo Labs (Gelişmiş AI kod incelemesi için en iyisi)

tempo Labs aracılığıyla

Tempo Labs, AI destekli kod incelemelerine odaklanmıştır. Kod tabanınızı tarayarak, sözdizimi hatalarından daha derin mimari sorunlara kadar büyük ve küçük sorunları tespit eder. Ancak sorunları işaretlemekle kalmaz, zaman içinde kod kalitenizi gerçekten iyileştirmenize yardımcı olacak, düşünceli ve bağlamı dikkate alan öneriler de sunar.

Bu araç, takımınızın benzersiz kodlama standartlarına ve en iyi uygulamalarına uyacak şekilde ince ayarlanabilir, böylece takımınız ne kadar büyürse büyüsün projeler arasında tutarlılık sağlanır. CI/CD boru hattınıza tam olarak uyar, kodları otomatik olarak inceler ve üretim aşamasına geçmeden geri bildirim sağlar.

Tempo Labs'ın en iyi özellikleri

Sözdizimi hatalarını, performans sorunlarını ve mimari kusurları tespit edin

Takımınızın en iyi uygulamalarına uyacak şekilde inceleme standartlarını özelleştirin

Ellerinizi kullanmadan inceleme yapmak için doğrudan CI/CD ardışık düzeninize entegre edin

Her çekme talebi için ayrıntılı, eyleme geçirilebilir geri bildirim sağlayın

Sürekli öğrenme ile kod tabanının sağlığını zaman içinde iyileştirin

Tempo Labs sınırlamaları

Yerleşik kodlama standartlarına sahip takımlar için en uygun seçenek

Niş veya deneysel teknoloji yığınları için ince ayar gerektirebilir

Tempo Labs fiyatlandırması

Ücretsiz : 30 komut için aylık 0 $ (günde en fazla 5)

Pro : 150 komut için aylık 30 $

Agent+: 4.000 $/ay

Tempo Labs puanları ve yorumları

G2 : Derecelendirme mevcut değil

Capterra: Derecelendirme mevcut değil

11. CodeSandbox (Anlık bulut geliştirme ortamları için en iyisi)

codeSandbox aracılığıyla

CodeSandbox, kurulum gerektirmeden geliştirme ortamınızı tarayıcınıza taşır. Prototip oluşturma, kitaplıkları test etme veya ekibinizle hızlı demolar paylaşma için kullanışlıdır. Canlı önizlemeler, ortak düzenleme ve React, Vue ve Node.js gibi çerçeveler için destek alırsınız.

Projeleri çatallama ve yeniden düzenleme hızlıdır, bu da atölye çalışmaları, hackathonlar veya fikirleri anında denemek için kullanışlıdır. GitHub entegrasyonu, araçlar arasında geçiş yapmadan repo'ları içe aktarmanıza, canlı düzenleme yapmanıza ve değişiklikleri geri göndermenize olanak tanır. Ayrıca, dağıtım için hazır ortamları sayesinde işlerinizi hemen çalışırken görebilirsiniz.

CodeSandbox'ın en iyi özellikleri

Bulut tabanlı kodlama ortamlarını anında başlatın

Takım arkadaşlarınızla canlı olarak işbirliği yapın veya projeleri herkese açık olarak paylaşın

Kodlama sırasında işinizi gerçek zamanlı olarak önizleyin

Halka açık projeleri kolayca çatallayın, yeniden düzenleyin ve deneyin

Sorunsuz iş akışları için GitHub ile sorunsuz entegrasyon

Demo veya test için projelerinizi anında dağıtın

CodeSandbox sınırlamaları

Büyük ve karmaşık kod tabanlarında performans düşebilir

En iyi sonuçlar için sağlam bir internet bağlantısı gerekir

CodeSandbox fiyatlandırması

Düzenleyici

Ücretsiz

Pro: Aylık 12 $ (100 saat VM kullanımı, en fazla 20 üye)

SDK

Ölçek : 170 $/ay/çalışma alanı (160 saat VM kullanımı, 100 eşzamanlı VM)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

CodeSandbox puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum bulunmamaktadır

Capterra: Yeterli yorum bulunamadı

ClickUp ile Vibe Code

Ve işte bu kadar! Yukarıdaki seçim, odaklanmanıza, daha hızlı hareket etmenize ve ivmenizi sürdürmenize yardımcı olmak için tasarlanmış araçların bir karışımını temsil ediyor. İster görevleri yönetiyor, ister yeni projeler oluşturuyor, ister gerçek zamanlı kodlama yardımı alıyor olun, her araç masaya pratik bir şeyler getiriyor.

Geliştirme sadece kod yazmaktan ibaret değildir. Takımınızla senkronizasyonu sağlamak, bir sonraki adımda ne yapılması gerektiğini anlamak ve işi ilgi çekici hale getirmek de önemlidir.

Araçlarınız bu ritmi desteklediğinde, her şey biraz daha iyi çalışır.

İş akışınıza uygun olanı keşfedin, birkaçını deneyin ve kullanırken ayarlamalar yapın. ClickUp'ın bu karışıma nasıl uyduğunu merak ediyorsanız, deneyin. Yazılım takımlarının düzenli, bağlantılı ve her şeye hazır olmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

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