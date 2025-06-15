2025'te Bulut Geliştirme için En İyi 15 Replit Alternatifi

Replit, sınırlarına ulaşana kadar sağlam bir kodlama platformudur. Kodunuzu oluşturup çalıştırırken, daha gelişmiş hata ayıklama araçlarına ve desteğine ihtiyaç duyabilirsiniz.

Bulut bilişim ortamlarında uygulamaları yönetiyorsanız, geliştirmeyi kolaylaştıran, hata ayıklamayı geliştiren ve engeller olmadan performansı optimize eden programlama yardımına ihtiyacınız vardır.

Daha verimli kodlama, sorunsuz işbirliği ve size en uygun seçeneği bulmanıza yardımcı olacak 15 Replit alternatifini keşfedin! 💻

Replit nedir?

Replit, geliştiricilerin tarayıcılarından doğrudan kod yazmalarına, çalıştırmalarına ve paylaşmalarına olanak tanıyan bulut tabanlı bir kodlama ortamıdır. Birden fazla programlama dilini destekler, gerçek zamanlı işbirliği sunar ve geliştirmeyi sorunsuz hale getiren sezgisel bir arayüze sahiptir.

Yerleşik barındırma, yapay zeka destekli asistan ve tek tıklamayla dağıtım özellikleriyle Replit, hem yeni başlayanlar hem de deneyimli geliştiriciler için kodlamayı basitleştirir.

Sonuç: Bu çözüm, kodunuzu hayata geçirmek için neredeyse sorunsuz bir deneyim sunar.

Neden Replit Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

Replit oldukça harika bir araçtır, ancak geliştiriciler değişiklik yapmak istemektedir. İşte bunun birkaç nedeni:

Kısıtlı ücretsiz plan: Replit'in ücretsiz planı, sürekli Replit'in ücretsiz planı, sürekli uygulama geliştirmeyi engelleyen çok sayıda kısıtlamaya sahiptir. Kullanıcılar yalnızca 2 GB RAM, 1.200 dakika geliştirme süresi ve bir işbirlikçi ile çalışabilir

Temel hata ayıklama araçları: Replit, kapsamlı hata ayıklama için derin kod analizi gibi Replit, kapsamlı hata ayıklama için derin kod analizi gibi gelişmiş araçlara sahip değildir. Bu, karmaşık uygulamalarda sorun gidermeyi daha zaman alıcı hale getirir

Sınırlı özelleştirme seçenekleri: Replit'in önceden yapılandırılmış ortamı, bağımlılıklar, paket yönetimi ve sunucu ayarları üzerindeki kontrolü sınırlar. Bu, özel bir kurulum gerektiren işler için darboğazlar yaratır

Büyük projelerde zorluklar: Kaynak yoğun görevlerle uğraşıyorsanız, gecikmeler bekleyin. Düzenli olarak kaynak yoğun takım projeleri olan kullanıcılar için bu, daha iyi bir alternatif seçmenin işaretidir

🧠 Eğlenceli Bilgi: Replit, adını etkileşimli programlama ve deneme için popüler bir kodlama ortamı olan REPL (Read-Eval-Print-Loop) 'dan almıştır.

15 Replit Alternatifine Genel Bakış

Geliştirme ihtiyaçlarınıza en uygun olanı bulmanıza yardımcı olmak için en iyi Replit alternatiflerine, öne çıkan özelliklerine, ideal kullanıcı tabanına ve fiyatlandırma ayrıntılarına hızlı bir genel bakış sunuyoruz.

Araç En İyi Özellikler En İyisi Fiyatlandırma* ClickUp – AI destekli görev yönetimi – Sorunsuz GitHub ve GitLab entegrasyonu – Özel görünümler (Kanban, Gantt) – ClickUp Belgeleri ile dokümantasyon Bireyler, küçük işletmeler, orta ölçekli şirketler ve kurumsal müşteriler için en uygun çözüm Sonsuza kadar ücretsiz plan; Kurumsal müşteriler için özelleştirme seçenekleri mevcuttur GitHub Codespaces – GitHub ile entegre – Önceden yapılandırılmış VM ayarları – AI destekli kodlama için Copilot GitHub kullanıcıları ve uzaktan çalışan geliştiriciler için en uygun seçenek Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 0,07 $'dan başlar CodePen – Ön uç canlı önizleme – Etkileşimli kodlama oyun alanı – Gerçek zamanlı işbirliği En uygun ön uç geliştiriciler, tasarımcılar Ücretsiz; Kullanıcı başına aylık 12 $'dan başlayan ücretli planlar Visual Studio Code (VSC Online) – Özel entegrasyonlar – Kod önerileri için IntelliSense – Gelişmiş hata ayıklama araçları VS Code kullanıcıları ve web geliştiricileri için en uygun seçenek Profesyonel: Aylık 45 $; Enterprise: Kullanıcı başına aylık 250 CodeSandbox – Hızlı web uygulaması prototipleme – Anında işbirliği – GitHub entegrasyonu Web geliştiricileri ve girişimciler için en uygun seçenek Ücretsiz; Çalışma alanı başına aylık 12 $'dan başlayan ücretli planlar AWS Cloud9 – AWS hizmeti entegrasyonu – Gerçek zamanlı işbirliği – Bulut tabanlı terminal erişimi Takımlar ve uzaktan çalışan geliştiriciler için en uygun seçenek Özel fiyatlandırma Glitch – Gerçek zamanlı kodlama güncellemeleri – Yerleşik SQLite desteği – Anında dağıtım özelliği İşbirliğine dayalı kodlayıcılar ve eğitimciler için en uygun seçenek Ücretsiz; Kullanıcı başına aylık 8 $'dan başlayan ücretli planlar Eclipse Che – Kubernetes/OpenShift entegrasyonu – Önceden yapılandırılmış geliştirme alanları – Tek tıklamayla kullanıma başlama Kurumsal geliştiriciler ve DevOps takımları için en uygun seçenek Ücretsiz ve açık kaynak Cody AI – AI destekli kod yeniden düzenleme – Akıllı kod arama – Kod tabanlarında otomatik tamamlama AI meraklıları ve programcılar için en uygun seçenek Temel: 29 $/ay (3 kullanıcı); Premium: 99 $/ay (10 kullanıcı) ChatGPT – Çoklu dil desteği – AI destekli hata ayıklama – Kod oluşturma yardımı Kodlayıcılar ve yapay zeka destekli geliştirme için en uygun seçenek Ücretsiz; Kullanıcı başına aylık 20 $'dan başlayan ücretli planlar Codeanywhere – Eş programlama desteği – Git/GitHub entegrasyonu – Özelleştirilebilir çalışma alanları Uzaktan çalışan takımlar ve serbest çalışanlar için en uygun seçenek Ücretsiz; Kullanıcı başına aylık 12 $'dan başlayan ücretli planlar Blackbox – AI destekli kod önerileri – Gerçek zamanlı sürüm geçmişi – Test kodlarının simülasyonu AI destekli kodlama, otomasyon için en uygun Ücretsiz; Kullanıcı başına aylık 19,99 $'dan başlayan ücretli planlar Koding – Yerel ortam simülasyonu – Performans analizi – Sürümlenebilir yığın komut dosyaları DevOps takımları ve yazılım mühendisleri için en uygun seçenek Tek Bulut: 9,90 $/ay; Geliştirme Ortamı: 29,90 $/ay IntelliJ IDEA – Gelişmiş hata ayıklama araçları – Kod tamamlama – Entegre birim testi Java geliştiricileri ve kurumsal takımlar için en uygun seçenek IntelliJ Ultimate: 19,94 $/ay; Tüm Ürünler Paketi: 34,10 $/ay JSFiddle – Anında kod testi – Çoklu dil desteği – Ön işlemci esnekliği JavaScript geliştiricileri ve test uzmanları için en uygun seçenek Ücretsiz; Pro: Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları

Kullanabileceğiniz En İyi Replit Alternatifleri

Replit'in sınırlamaları, bulut tabanlı bir geliştirme ortamında nelere dikkat edilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Şimdi, iş akışınızı geliştirmek için tasarlanmış en iyi 15 kod tamamlama ve düzenleme aracını keşfedelim.

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet bulabilirsiniz.

1. ClickUp (AI destekli yazılım proje yönetimi ve dokümantasyon için en iyisi)

Yazılım Takımları için ClickUp ile en iyi yazılımları verimli bir şekilde oluşturun, optimize edin ve sunun

Uçtan uca yazılım ve kodlama yönetimini seven işletmeler için ClickUp, seveceğiniz iş için her şeyi içeren uygulamadır.

Sorunsuz görev yönetimi, dokümantasyon ve işbirliği konusunda uzmanlaşmıştır. Ayrıca, 30'dan fazla aracı ve 1.000'den fazla entegrasyonu ile sekme ve uygulama değiştirme ihtiyacını ortadan kaldırır.

Yazılım Takım Proje Yönetimi için ClickUp, yazılımları zahmetsizce planlamanıza, oluşturmanıza ve teslim etmenize yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmıştır. Özel erişim paylaşımı ve kodlama kaynak merkezleri ile işlevler arası takımları birleştirerek tüm geliştirme yaşam döngüsünü basitleştirir.

Daha iyi görünürlük istiyorsanız, bu çözüm Kanban panosu gibi özel görünümler sunar. Bu görünümler, görevleri net bir şekilde dağıtmak ve şık flash kartlarla ilerlemeyi kolayca izlemek için kullanılabilir.

Çevik takımlar için, Software Sprints, son dakikada ortaya çıkan özelliklerin sayısı ne olursa olsun, kodlama kaosuna düzen getirir. Ayrıca, inceleme toplantılarının zamanı geldiğinde, dışa aktarılabilir raporlama araçları ve analitik, CTO'nuzun seveceği net içgörüler sunar.

En son proje verilerinize mi ihtiyacınız var? Platform ayrıca, AI destekli ClickUp Connected Search'ü kullanarak sürücünüzden, platformunuzdan ve entegre uygulamalardan dosya ve görevleri anında alır. Sonuç olarak, ClickUp, burndown grafikleri oluşturmaktan birikmiş işlerin önceliklendirilmesine kadar tüm geliştirme yaşam döngünüz için birleşik bir merkez oluşturur.

Dahası var! Platform, GitHub ve GitLab ile de yerel olarak bağlantı kurarak commit'leri, dalları ve çekme taleplerini doğrudan görevler içinde senkronize eder. Sorunsuz yazılım yönetimi, olağanüstü iş akışı verimliliği ve zahmetsiz sürüm kontrolünden bahsedin!

ClickUp Brain ile kodu iyileştirin, iş akışını otomatikleştirin ve ürün geliştirme stratejileri oluşturun

Yerel AI asistanı ClickUp Brain ile beyin fırtınası ve kodlama iyileştirme konusunda yardım alabilir, manuel görevleri azaltabilirsiniz. Geliştiriciyseniz, kod paylaşımı ve geliştirme stratejilerini anında halleder.

ClickUp Brain, minimum girdi ile Kod Parçacıkları ve proje yol haritaları oluşturur. Kodlamada AI kullanarak açıklamaları iyileştirin ve kodu geliştirin. Bununla takımlar, koşullu iş akışlarıyla görev güncellemelerini, dosya hareketlerini ve bildirimleri otomatikleştirebilir.

⭐️ Bonus: ClickUp Brain kullanıcıları, çeşitli yazma, akıl yürütme ve kodlama görevleri için ChatGPT, o3-mini, o1, Claude ve Gemini dahil olmak üzere birden fazla harici AI modelinden seçim yapabilir!

ClickUp Belgeleri ile ürün yol haritaları oluşturun, kodlama uygulamalarını belgelendirin ve hata raporlarını sorunsuz bir şekilde paylaşın

Tüm bunları dışa aktarmaya hazır mısınız? ClickUp Docs, proje yöneticisi, arka uç kodlayıcı veya IDE uzmanı olsanız da, tek noktadan dokümantasyon çözümüdür. Zengin markdown dili, tüm takımların projeleri, öğreticileri ve teknik notları doğru bir şekilde haritalandırmasına yardımcı olur.

Ayrıca, ClickUp'ın kod bloğu biçimlendirmesi, Belgeler içinde kod parçacıklarının paylaşımını basitleştirir. Takımınızla çalışırken veya bir sprint sırasında kodu incelerken, ClickUp, açık sözdizimi vurgulamasıyla kodunuzu düzenli tutar.

ClickUp ayrıca, verimli etkinlik izleme için önceden yapılandırılmış, kullanıma hazır geliştirme şablonlarıyla birlikte gelir. ClickUp Yazılım Geliştirme Şablonu, MoSCoW önceliklendirme, beyaz tahta görünümleri ve her aşamadaki ilerlemeyi izlemek için görev etiketleri ile bunun mükemmel bir örneğidir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Çok sayıda özellik nedeniyle daha dik bir öğrenme eğrisi

Harici entegrasyonlar olmadan özel uygulama üretim özelliklerinden yoksundur

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.400+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Full-Stack geliştirici Giovanny G. şöyle diyor:

Görevler, dokümantasyon ve işbirliği için harika çalışır. Bir geliştirici olarak, PR ve commit izleme için Bitbucket ve Github entegrasyonları harika ve iki yönlü çalışabilir, böylece kodunuzu ClickUp görevine bir bağlantı ile Bitbucket'ta tutabilirsiniz.

Görevler, belgeleme ve işbirliği için harika çalışır. Bir geliştirici olarak, PR ve commit izleme için Bitbucket ve Github entegrasyonları harika ve iki yönlü çalışabilir, böylece kodunuzu ClickUp görevine bir bağlantı ile Bitbucket'ta tutabilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: Tarayıcınızda ClickUp Chrome uzantısını kullanarak zamanı takip edin, görevleri doğrudan ClickUp'a gönderin, görevlere e-posta ekleyin ve çok daha fazlasını yapın.

📮ClickUp Insight: Anket katılımcılarının %13'ü zor kararları almak ve karmaşık sorunları çözmek için AI kullanmak istiyor. Ancak, sadece %28'i işlerinde AI'yı düzenli olarak kullandığını söylüyor. Olası bir neden: Güvenlik endişeleri! Kullanıcılar, hassas karar verme verilerini harici bir AI ile paylaşmak istemeyebilir. ClickUp, AI destekli problem çözme özelliğini güvenli Çalışma Alanınıza getirerek bu sorunu çözer. SOC 2'den ISO standartlarına kadar, ClickUp en yüksek veri güvenliği standartlarına uygundur ve çalışma alanınızda üretken AI teknolojisini güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olur.

2. GitHub Codespaces (GitHub depolarıyla geliştirme için en iyisi)

gitHub Codespaces aracılığıyla

GitHub ile sorunsuz bir şekilde entegre olan bir IDE mi istiyorsunuz? Codespaces, platformun hepsi bir arada çözümü. GitHub ile sorunsuz entegrasyonunun yanı sıra, profesyonel geliştiriciler için tasarlanmış, tamamen özelleştirilebilir bir VS Code çalışma alanına da sahiptir.

Çözüm, verimli AI destekli kodlama sağlamak için Copilot seçeneği ile birlikte gelir. Kısacası, esnekliği ve tasarımı onu ciddi projeler için güçlü bir seçim haline getirir.

GitHub Codespaces'ın en iyi özellikleri

Önceden yapılandırılmış sanal makine ayarlarıyla kodlama kapasitenizi ölçeklendirin

İyi entegre edilmiş çekme talepleriyle bir hata veya güvenlik sorununu anında çözün

Kod arama ve inceleme araçlarıyla IDE içinde belirli kod segmentlerine erişin ve bunları güncelleyin

GitHub Codespaces sınırlamaları

Kullanıcılar, ücretsiz planın sınırlı olduğunu ve düzenli kullanıcılar için daha az ideal olduğunu düşünüyor

Yavaş ağlar sık sık gecikme sorunlarına yol açabilir

GitHub Codespaces fiyatlandırması

Kullanıcı başına aylık 0,07 $'dan başlayan fiyatlarla

GitHub Codespaces derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.100+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (6.100+ yorum)

GitHub Codespaces hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bir G2 incelemesi şöyle diyor:

*GitHub, kaynak kodları barındırma, CICD için eylemler, Codespaces ve AI'nın tüm sihrini içeren Copilot gibi birçok özellikle donatılmış, yazılım geliştirme için eksiksiz bir platform haline gelir

*GitHub, kaynak kodları barındırma, CICD için eylemler, Codespaces ve AI'nın tüm sihrini içeren Copilot gibi birçok özellik ile donatılmış, yazılım geliştirme için eksiksiz bir platform haline gelir

💡 Profesyonel İpucu: Takımınızdaki yeni kodlayıcıların öğrenme süresini en aza indirmek için GitHub Classroom özelliğini kullanın.

3. CodePen (Ön uç geliştirme ve canlı önizleme için en iyisi)

codePen aracılığıyla

CodePen, ön uç geliştiriciler için bir oyun alanıdır ve HTML, CSS ve JavaScript snippet'lerini ("Pens") canlı önizleme ile test etmek, ayarlamak ve paylaşmak için mükemmeldir. Animasyonlar oluştururken, JavaScript ile denemeler yaparken veya çarpıcı UI bileşenleri oluştururken, sorunsuz ve etkileşimli bir deneyim sunar.

Kullanıcılar ayrıca geliştirici topluluğunun projelerini keşfedebilir ve kodlama zorluklarıyla öğrenebilir. Ayrıca CodePen, süreci daha eğlenceli, işbirliğine dayalı ve ilham verici hale getirmek için şık bir arayüze ve anında önizleme özelliğine sahiptir.

CodePen'in en iyi özellikleri

CodePen'in akıllı ön tanımlı ve otomatik tamamlama özellikleriyle iş akışlarını özelleştirin

Sorunsuz stil oluşturmak için gömülü kalemlerle kodu ve içeriği kişiselleştirin

Yerleşik varlık barındırma özelliği ile görüntüleri sürükleyip bırakın

CodePen sınırlamaları

Arayüze alışmak, özellikle yeni kullanıcılar için zaman alır

Yoğun arayüz, küçük ekranlarda sıkışık hissedilebilir

Dışa aktarılan projeler JavaScript bağımlılıkları için ince ayarlara ihtiyaç duyabilir

CodePen fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 12 $

Geliştirici: Kullanıcı başına aylık 19 $

Süper: Kullanıcı başına aylık 39 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 19 $'dan başlayan fiyatlarla

CodePen puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (20'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar CodePen hakkında ne diyor?

Bir G2 incelemesi şöyle diyor:

Kavram kanıtı veya algoritmalar gibi bir şeyi hızlı bir şekilde kodlamak için harika bir yoldur; kodladığınızı kaydedebilir, düzenleyebilir ve takımınızla paylaşabilirsiniz.

Kavram kanıtı veya algoritmalar gibi bir şeyi hızlı bir şekilde kodlamak için harika bir yoldur. Kodladığınız kodları kaydedebilir, düzenleyebilir ve takımınızla paylaşabilirsiniz.

🧠 İlginç Bilgi: Web uygulamalarına güç veren dil olan HTML, World Wide Web'in mucidi Tim Berners-Lee tarafından yaratılmıştır.

4. Visual Studio Code (VSC Online) (Entegrasyonlar aracılığıyla özelleştirme için en iyisi)

visual Studio Code aracılığıyla

Listemizin bir sonraki sırasında, popüler Visual Studio Code düzenleyicisinin hafif, tarayıcı tabanlı bir sürümü olan Microsoft'un VSC Online (vscode.dev veya GitHub Codespaces gibi entegrasyonlar aracılığıyla) yer alıyor. Geliştiriciler arasında nispeten popüler bir IDE seçeneğidir. Çözüm, tüm popüler dilleri destekleyen bir çevrimiçi kod düzenleyici ve sezgisel ve gezinmesi kolay bir arayüz sunar.

Hafif yapısının yanı sıra, Visual Studio Code'un öne çıkan özelliği, pazarında bulunan geniş uzantı aralığıdır.

Visual Studio Code (VSC Online) en iyi özellikleri

IntelliSense, hata ayıklama ve yeniden yapılandırma gibi geliştirici verimlilik özellikleriyle ş Akışını optimize edin

Kesme noktaları, izleme pencereleri ve adım adım araçlarla sorunları tanıyın ve düzeltin

Önceki iş dosyalarını entegre ederek izlenebilirliği artırın

Visual Studio Code (VSC Online) sınırlamaları

Özellikle yeni kodlayıcılar için zor bir öğrenme süreci gerektirir

Sorunsuz performans için yüksek RAM ve CPU gerektirir

Visual Studio Code (VSC Online) fiyatlandırması

Profesyonel aylık: Kullanıcı başına aylık 45 $

Kurumsal aylık: Kullanıcı başına aylık 250 $

Visual Studio Code (VSC Online) derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.300+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (1.600+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Visual Studio Code (VSC Online) hakkında ne diyor?

Capterra'nın bir incelemesi şöyle diyor:

VS Code, piyasadaki en iyi hafif IDE'lerden biridir. Çoğu sistemde sorunsuz çalışır ve çok sayıda uzantı sunar.

VS Code, piyasadaki en iyi hafif IDE'lerden biridir. Çoğu sistemde sorunsuz çalışır ve çok sayıda uzantı sunar.

🧠 İlginç Bilgi: "Hata ayıklama" terimi, Harvard Mark I bilgisayarında bulunan gerçek bir böcek olan güveden türemiştir.

5. CodeSandbox (Hızlı web uygulaması prototipleme için en iyisi)

codeSandbox aracılığıyla

CodeSandbox, geliştiricilerin hızlı kodlama için başvurduğu araçtır. Öncelikle web teknolojileri (React, Vue, Angular, Node.js) için anında paylaşılabilir geliştirme ortamları sağlar. İşbirliği, yerleşik barındırma ve GitHub ile sorunsuz entegrasyon sunar.

Tarayıcı tabanlı düzenleyicisi ve canlı önizlemeleri, fikirlerin test edilmesini, kod paylaşımını ve yinelemelerin tekrarlanmasını da hızlandırır. Genel olarak, CodeSandbox'ın basitliği ve hızı, web uygulamalarını verimli bir şekilde geliştirmek için popüler bir seçimdir.

CodeSandbox'ın en iyi özellikleri

Yerel entegrasyonlarla herhangi bir geliştirme ortamı, dil, sunucu veya veritabanı kurun

Başlangıçta, dosya değişikliğinde veya çeşitli, özelleştirilebilir kısayollarla herhangi bir komutu çalıştırın

Anında, güvenli ve tamamen izole edilmiş sanal ortamlarda güvenilmeyen kodları büyük ölçekte çalıştırın

CodeSandbox sınırlamaları

Önceden programlanmış bir sanal alanda kodlama yaparken sunucuları desteklemez

Kullanıcılar, karmaşık veya büyük projelerde performans sorunları bildiriyor

CodeSandbox fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Başlangıç fiyatı çalışma alanı başına aylık 12 $

Oluşturucu: Çalışma alanı başına aylık 170 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Özel fiyatlandırma

CodeSandbox puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

💡 Profesyonel İpucu: Sorun gidermeyi kolaylaştırmak için Sandbox sonuçlarını ayrı olarak belgelendirin. Bu, yeni kodlayıcıların ve uzmanların hataları daha hızlı düzeltmesine yardımcı olur.

6. AWS Cloud9 (Bulut tabanlı işbirliğine dayalı kodlama için en iyisi)

aWS Cloud9 aracılığıyla

AWS Cloud9, buluttaki bir kodlama dojo gibidir; çift programlama ve yapılandırılmış iş akışları için mükemmeldir. Diğer AWS hizmetlerine kesintisiz terminal erişimi, yazılım geliştirmeyi çocuk oyuncağı haline getiren öne çıkan bir özelliktir.

Ayrıca, uygulama veya site üretimine geçmeden önce sohbet fonksiyonu, gerçek zamanlı kod güncellemeleri ve anında hata ayıklama da sunar.

AWS Cloud9'un en iyi özellikleri

Çeşitli temalar ve düzen seçenekleriyle okunabilirliği artırın

Aşırı kullanımı önlemek için zamanlı kapatma özelliği ile maliyetleri azaltın

Kesme noktaları, adım adım ilerleme ve değişken denetimi ile PHP, Python ve JavaScript'te hata ayıklama yapın

AWS Cloud9 sınırlamaları

Seçmeden önce denemek isteyen kullanıcılar için ücretsiz bir model yoktur

Temel bir arayüz sunar, çok karmaşık görünebilir

Verimli bir şekilde kullanmak için bazı teknik uzmanlık gerektirir

AWS Cloud9 fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

AWS Cloud9 puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (270+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar AWS Cloud9 hakkında ne diyor?

G2'de bir yorum şöyle diyor:

Sorunsuz AWS hizmeti entegrasyonu ve önceden yapılandırılmış ortam, geliştirme ve dağıtımı inanılmaz derecede verimli hale getirir.

Sorunsuz AWS hizmeti entegrasyonu ve önceden yapılandırılmış ortam, geliştirme ve dağıtımı inanılmaz derecede verimli hale getirir.

7. Glitch (Gerçek zamanlı kodlama ve takım işbirliği için en iyisi)

glitch aracılığıyla

Kurulum gerektirmeyen, bekleme süresi olmayan, sadece saf yaratıcılık sunan bir çözüm mü arıyorsunuz? Glitch, bu fonksiyonel ve görsel özellikleri sunar. Projeleri "remix" (anında çatallama) yapmanızı, GitHub'dan klonlamanızı veya JavaScript çerçeveleriyle uğraşmanızı sağlar.

Glitch ayrıca, uygulamalarınızı herkese açık veya gizli hale getirmenize ve deneyimli kodlayıcılar gibi paylaşmanıza olanak tanır. Ayrıca, özgürlük ve güvenliği bir araya getiren özel API entegrasyonları ve güvenli programlama ile birlikte gelir.

Glitch'in en iyi özellikleri

Anında dağıtım özelliği ile manuel derleme veya yeniden başlatma olmadan değişiklikleri canlı olarak görün

Yerleşik SQLite ve diğer veritabanlarıyla verileri kolayca depolayın

Gerçek zamanlı günlükler ve hata izleme ile sorunları sistematik olarak giderin ve düzeltin

Glitch sınırlamaları

Veritabanı depolama boyut kısıtlamaları nedeniyle büyük ölçekli uygulamaları sınırlar

Arka uç geliştirme için yalnızca Node.js'yi destekler, diğer sunucu tarafı teknolojilerini kısıtlar

Ücretsiz projelerin günlük çalışma süresi sınırlıdır

Glitch fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 8 $, yıllık faturalandırılır

Glitch puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (20+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Glitch hakkında ne diyor?

Capterra'nın bir incelemesinde şöyle yazıyor:

Varlıkların entegrasyonu ve yüklenmesi de çok sezgiseldir ve "daha güzel" fonksiyonu çok yararlıdır

Varlıkların entegrasyonu ve yüklenmesi de çok sezgiseldir ve "daha güzel" fonksiyonu çok yararlıdır

💡 Profesyonel İpucu: Kodunuzun görünümünü özelleştirmek için Prettier kütüphanesini Glitch'in "Bu Dosyayı Biçimlendir" özelliğine ekleyin.

8. Eclipse Che (Kurumsal bulut geliştirme için en iyisi)

eclipse Che aracılığıyla

Eclipse Che, güç ve verimliliğe ihtiyaç duyan büyük ölçekli kuruluşlar için oluşturulmuş bir IDE'dir. Kubernetes veya OpenShift üzerinde konteynerize ortamlarda çalışır, kurulum ve ölçeklendirmeyi sorunsuz hale getirir.

Çözüm ayrıca CI/CD boru hatlarıyla entegre olur ve önceden yapılandırılmış geliştirme alanlarıyla işbirliğini destekler.

Eclipse Che'nin en iyi özellikleri

Görünüm ve düzenleyicilerden oluşan bir koleksiyonla benzer türdeki projeler üzerinde çalışın

Çevrimdışı ortam seçeneği ile hareket halindeyken de verimli çalışmaya devam edin

Stack ve GIT yapılandırılmış URL ile yeni geliştiriciler için tek tıklamayla kayıt olmayı sağlayın

Eclipse Che sınırlamaları

Etkinlikten bağımsız olarak 12 saatten fazla çalışan çalışma alanlarını otomatik olarak durdurur

Eclipse Che'yi, özellikle çok kullanıcılı bir ortamda kurmak ve yönetmek karmaşıktır

Depolama, RAM ve eşzamanlı çalışma alanları açısından kullanım sınırlamaları vardır

Eclipse Che fiyatlandırması

Ücretsiz ve açık kaynak

Eclipse Che puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (70+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (190+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Eclipse Che hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Çalışma alanının özelleştirilebilirliğini ve IDE'nin dinamik yapısını beğeniyorum. Tek bir tıklama ile özelleştirilmiş Linux komutlarını çalıştırabilmek çok yararlı oldu.

Çalışma alanının özelleştirilebilirliğini ve IDE'nin dinamik yapısını beğeniyorum. Tek bir tıklama ile özelleştirilmiş Linux komutlarını çalıştırabilmek çok yararlı oldu.

9. Cody AI (Büyük ölçekli kod yardımı için en iyisi)

via Sourcegraph

Cody, Sourcegraph tarafından iş akışınızı güçlendirmek için geliştirilmiş, yapay zeka destekli bir kodlama yardımcısıdır. Otomatik tamamlama, yeniden düzenleme veya hata ayıklama mı gerekiyor? Cody size destek olur. Ayrıca, daha alakalı öneriler oluşturmak için tüm kod tabanınızı anlar.

Ayrıca, favori düzenleyicilerinizle sorunsuz bir şekilde entegre olur. Zorlu bir hatayı giderirken veya bir sonraki büyük özelliği düşünürken, Cody hızlı ilerlemenizi sağlar.

Cody AI'nın en iyi özellikleri

AI destekli yeniden yapılandırma önerileriyle kod yapısını ve verimliliğini artırın

Tanımlanmış bir değişiklik yapısı ile tüm depolarınızda kodu bulun ve değiştirin

Akıllı kod arama ile büyük kod tabanlarında ilgili snippet'leri ve fonksiyonları hızla bulun

Cody AI sınırlamaları

Bir çözümün birden fazla bölümündeki değişiklikleri otomatikleştiremez

İlgili bağımlılıkları bulmak ve kodlama ilişkilerini anlamak için yoğun eğitim gerektirir

Cody AI fiyatlandırması

Temel: 29 $/ay (3 kullanıcı)

Premium: 99 $/ay (10 kullanıcı)

Gelişmiş: 249 $/ay (30 kullanıcı)

Cody AI puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Cody AI hakkında ne diyor?

G2'de bir yorum şöyle diyor:

Basit, günlük görevleri otomatikleştirmek için komutlar ayarlamama olanak tanıdığından, kod yazarken daha verimli olmamı sağlıyor. Ayrıca kurulumu ve kullanımı kolay bir yazılım, arama aracı çok kullanışlı ve GitLab ile mükemmel bir şekilde entegre oluyor.

Basit, günlük görevleri otomatikleştirmek için komutlar ayarlamama olanak tanıdığından, kod yazarken daha verimli olmamı sağlıyor. Ayrıca kurulumu ve kullanımı kolay bir yazılım, arama aracı çok kullanışlı ve GitLab ile mükemmel bir şekilde entegre oluyor.

10. ChatGPT (AI destekli kodlama yardımı için en iyisi)

chatGPT aracılığıyla

ChatGPT, kodları iyileştiren veya yapılar oluşturan kullanıcılar için akıllı algoritmalar ve net açıklamalarla öne çıkar. Temel büyük dil modeli (LLM), mantığı optimize eder, iyileştirmeler önerir ve zahmetsizce düzenleyebileceğiniz eksiksiz kod parçacıkları oluşturur.

Kısacası, OpenAI'nin bu konuşma tabanlı yapay zekası, kodlamayı daha sezgisel ve yaratıcı hale getirerek hem yeni başlayanlar hem de uzmanlar için mükemmel bir seçimdir.

ChatGPT'nin en iyi özellikleri

Çoklu dil desteği ile teknoloji yığınları arasında kodlayın

Özel hata algılama ve düzeltme önerileriyle hata ayıklamayı hızlandırın

Net, özlü belgeler ve yorumlarla okunabilirliği artırın

ChatGPT sınırlamaları

Gerçek zamanlı proje bağlamının olmaması nedeniyle son derece karmaşık kod tabanlarıyla mücadele

En iyi uygulamaları doğrulamadan yanlış veya güncel olmayan kodlar oluşturabilir

Gerçek zamanlı işbirliği ve yürütme için IDE'lerle doğrudan entegrasyon eksikliği

ChatGPT fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 20 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 200 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 30 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ChatGPT puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (720+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (110+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ChatGPT hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

ChatGPT ile kod yazmak daha verimli ve kolaydır. Flutter projemizi bununla yazdım. Aslında, uygulamanın neredeyse tamamı artık GPT tarafından yapılmaktadır.

ChatGPT ile kod yazmak daha verimli ve kolaydır. Flutter projemizi bununla yazdım. Aslında, uygulamanın neredeyse tamamı artık GPT tarafından yapılmaktadır.

11. Codeanywhere (Uzaktan işbirliğine dayalı geliştirme için en iyisi)

codyanwhere aracılığıyla

Sorunsuz işbirliği için tasarlanan Codeanywhere, büyük takımları yöneten profesyoneller için ideal bulut IDE'dir. Öne çıkan SSH özelliği, özel kod paylaşımını basitleştirir; bir belirteç oluşturmanız yeterlidir.

Continue tarafından desteklenen Codeanywhere, sorunsuz işbirliği için canlı kod düzenleme alanı sunar. Arayüzü ayrıca aktif kullanıcıları vurgular ve takımların senkronizasyonunu sağlamak için otomatik olarak sohbet konuları oluşturur.

Codeanywhere'in en iyi özellikleri

Eşler arası programlama ile kapsamlı işbirliğini mümkün kılın

Git/GitHub ve yerleşik bir terminal ile kodlama ve gerçek dünya uygulamaları arasında köprü kurun

Dev Container Specification desteği ile her türlü kullanım durumu için çalışma alanlarını özelleştirin

Codeanywhere sınırlamaları

Arayüz ve yerleşik önizleme paneli hantal ve modası geçmiş gibi görünebilir

Kullanıcılar, müşteri desteğinin güvenilir olmadığını bildiriyor

Codeanywhere fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Premium: Kullanıcı başına aylık 29 $

Premium GPU: Kullanıcı başına aylık 55 $

Codeanywhere puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (70+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (20+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Codeanywhere hakkında ne diyor?

Capterra'nın bir incelemesinde şöyle yazıyor:

Bir düzenleyici olarak iyidir ve farklı uzak kaynaklara bağlantıların yanı sıra kendi yerleşik geliştirme konteyner sistemine de izin verir. Farklı tarayıcılarda oldukça iyi çalışır (bazı tuş kısayolları engel oluşturabilir).

Bir düzenleyici olarak iyidir ve kendi yerleşik geliştirme konteyner sisteminin yanı sıra farklı uzak kaynaklara bağlantılara izin verir. Farklı tarayıcılarda oldukça iyi çalışır (bazı tuş atamaları engelleyebilir).

12. Blackbox (AI destekli kod önerileri için en iyisi)

blackbox aracılığıyla

Kod haline getirmek istediğiniz bir fikriniz mi var? Blackbox, kodunuzu yayınlamaya hazırlayan bir AI kodlama aracısıdır. Kod arama ve otomatik tamamlama dahil tüm özellikleri arasında, konuşma yapabilen AI özelliği onu gerçekten verimli bir seçim haline getirir.

Hızlı uygulama kodları oluşturmanın yanı sıra, Blackbox, geliştirmenizi masaüstü ve mobil ekranlar için özel olarak optimize etmenize de yardımcı olur. Kullanıcıların kod segmentlerini anında takip edip tanımlamasına olanak tanıyan akıllı renk temalarıyla bile gelir.

Blackbox'ın en iyi özellikleri

Kod değişikliklerini gerçek zamanlı sürüm geçmişiyle karşılaştırın

Tek tıklamayla simülasyon ile paylaşmadan önce test kodlarını çalıştırın

AI destekli kod önerileriyle genel ürün özelliklerini iyileştirin

Blackbox sınırlamaları

Temel kod önerileri bağlamsal derinlikten yoksundur

Karar verme süreci belirsiz olabilir

Deneyimli kodlayıcılar için en iyisi hataları gidermek

Blackbox fiyatlandırma

Ücretsiz

PRO Plus: Kullanıcı başına aylık 19,99 $

Blackbox puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Blackbox hakkında ne diyor?

G2'de bir yorum şöyle diyor:

En çok sevdiğim özellik kod otomatik tamamlama. Bu, yeni bileşenler yazmak veya mantığı koda dönüştürmek için öneriler almaya yardımcı olan, giriş seviyesindeki geliştiriciler için bir nimettir.

En çok sevdiğim özellik kod otomatik tamamlama. Bu, yeni bileşenler yazmak veya mantığı koda dönüştürmek için öneriler almaya yardımcı olan, giriş seviyesindeki geliştiriciler için bir nimettir.

13. Koding (Geliştirme ortamı analizi için en iyisi)

koding aracılığıyla

Kodlama iş akışınızı kolaylaştırmak mı istiyorsunuz? Koding, bu listedeki en iyi seçeneklerden biridir. Basit curl komutlarıyla, bu IDE yazılımı büyük araçları ve yerel ortamları bulut hesabınıza bağlamanıza olanak tanır.

Koding, herhangi bir yığın değişikliği yapıldığında takımınıza güncellemeleri gönderen bildirim özellikleriyle takımınızı da güncel tutar. Ayrıca, yığın komut dosyasında birkaç satır kodla uygulamanızı tüm bir makine ağında çalıştırabilirsiniz.

Koding'in en iyi özellikleri

FUSE tabanlı bir dosya sistemi ile yerel bir ortamı simüle edin

Ortam analitiği ile geçmiş performansı analiz edin ve hata modellerini tespit edin

Sürümlenebilir yığın komut dosyalarıyla depolama ve ağ bağlantısını kontrol edin

Koding sınırlamaları

Fiyatlandırma seçenekleri, özellikle küçük takımlar ve profesyoneller için pahalıdır

Bazı kullanıcılar, büyük projeler ve birden fazla terminal ile çalışırken performans sorunları yaşadıklarını bildirmiştir

Koding fiyatlandırması

Koding Single Cloud: Kullanıcı başına aylık 9,90

Geliştirme Ortamı Otomasyonu: Kullanıcı başına aylık 29,90 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Yazılım Satış Otomasyonu: Değerlendirme başına 29,90 $ + aylık 5.000 $ sabit ücret

Yazılım Eğitim Platformu: 29,90 $/stajyer + 5.000 $/ay sabit ücret

Koding puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Koding hakkında ne diyor?

G2'de bir yorum şöyle diyor:

Geçmişte, geliştirme ortamını ayarlamak uzun zaman alıyordu. Ancak artık Koding sayesinde tüm seçenekleri birkaç dakika içinde hazır hale getirebiliyorum. Farklı IDE'ler için destek de harika bir özellik.

Geçmişte, geliştirme ortamını kurmak uzun zaman alıyordu. Ancak artık Koding ile tüm seçenekleri dakikalar içinde hazır hale getirebiliyorum. Farklı IDE'ler için destek de harika bir özellik.

14. IntelliJ IDEA (Profesyonel Java geliştirme için en iyisi)

intelliJ IDEA aracılığıyla

JetBrains tarafından geliştirilen IntelliJ IDEA, Java ve Kotlin geliştirme için güçlü bir IDE'dir. Akıllı kod tamamlama, gelişmiş hata ayıklama ve sorunsuz birim testleri ile verimliliği artırır. Popüler çerçeveler için yerleşik destek ile çeşitli proje ihtiyaçlarına uyum sağlar.

Çoklu sürüm kontrolü entegrasyonları ve üçüncü taraf eklentileri ile esneklik için tasarlanmıştır. Ayrıca sezgisel bir ş Akışı, güçlü güvenlik ve özelleştirilebilir kurulumlar sunar; yüksek performanslı uygulamaları güvenle oluşturmak için ihtiyacınız olan her şey.

IntelliJ IDEA'nın en iyi özellikleri

Kolay yapılandırılabilir proje ağacı ile kodlama bileşenlerini bulun

Düzenli dizinler ve depolarla verimliliği artırın

Yerleşik profiler içgörüleriyle performans sorunlarını belirleyin

IntelliJ IDEA sınırlamaları

Yüksek bellek kullanımı, 16 GB RAM'den düşük cihazlar için ideal değildir

Entegre eklentilerle dağınıklığı azaltın

Öğrenme eğrisi dik, ustalaşmak zaman alıyor

IntelliJ IDEA fiyatlandırması

IntelliJ IDEA Ultimate: Kullanıcı başına aylık 19,94 $ (bireysel kullanım için) ve kullanıcı başına aylık 70,68 $ (kuruluşlar için)

Tüm Ürünler Paketi: 34 $. Kullanıcı başına aylık 10 $ (bireysel kullanım için) ve kullanıcı başına aylık 91,92 $ (kuruluşlar için)

JetBrains AI Pro: Eklenti olarak kullanıcı başına aylık 23,60 ABD doları

IntelliJ IDEA puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (2.100+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.200+ yorum)

Gerçek kullanıcılar IntelliJ IDEA hakkında ne diyor?

Capterra'nın bir incelemesinde şöyle yazıyor:

Kodlama kısayolları ve önerileri, kodlama sürecini çok kolaylaştırır. Arayüz, göze hoş gelen bir tasarıma sahiptir ve kod hata ayıklamayı hızlı ve etkili hale getirir.

Kodlama kısayolları ve önerileri, kodlama sürecini çok kolaylaştırır. Arayüz, göze hoş gelir ve kod hata ayıklamayı hızlı ve etkili hale getirir.

15. JSFiddle (Hızlı JavaScript testi ve paylaşımı için en iyisi)

jSFiddle aracılığıyla

JSFiddle, JavaScript, HTML ve CSS'yi test etmek ve paylaşmak için hızlı ve etkileşimli bir çevrimiçi düzenleyicidir. Kodları gerçek zamanlı olarak yazmak ve önizlemek için panel tabanlı bir düzene sahiptir. SCSS ve JavaScript çerçeveleri gibi ön işlemcileri desteklediği için hızlı prototip oluşturma için mükemmeldir.

Kullanıcılar, projeleri zahmetsizce işbirliği içinde çalışabilir ve gömebilir. Özelleştirilebilir düzenler, canlı önizlemeler ve yerleşik sürüm kontrolü, kodlarını denemek ve geliştirmek isteyen web geliştiricileri için vazgeçilmez bir araçtır.

JSFiddle'ın en iyi özellikleri

Risksiz denemeler için projeleri anında klonlayın

Özel, paylaşılabilir fiddles aracılığıyla etkileşimli snippet'leri paylaşın

Ön işlemci esnekliği ile SCSS, TypeScript ve CoffeeScript'i birleştirin

JSFiddle sınırlamaları

Tek bir HTML dosyasıyla sınırlı, çok sayfalı projeler için zorlayıcı

Birden fazla dosya yükleme veya yönetimi için doğrudan destek yok

Ücretsiz sürüm reklam içerir ve hata ayıklama araçları yoktur

JSFiddle fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 8 $ veya 1 yıllık lisans için 90

JSFiddle puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

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Bulut tabanlı IDE'ler, kaynak kodunda sorun giderme veya bir programlama dilinde uygulama oluşturma gibi kodlama işlemleri için anahtar öneme sahiptir. Ancak Replit verimliliği en üst düzeye çıkarmıyorsa, zaman ve para kaybediyorsunuz demektir.

Her senaryo için seçenekleri ele aldık, ancak verimliliği önceliklendirmek, iş akışlarını otomatikleştirmek ve işbirliğini teşvik etmek de önemlidir. ClickUp, yapay zeka destekli önerileri, sorunsuz dokümantasyonu ve ayrıntılı raporlamasıyla tüm bunları ve daha fazlasını sunan mükemmel bir ortaktır.

Ayrıca, projeleri yolunda tutmak için hack'leri kaydeder ve kodlama için en iyi uygulamaları açıklar.

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