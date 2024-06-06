2025'in En İyi 10 Büyük Dil Modeli (LLM)

Dil Modelleri (LLM'ler), insan benzeri metin kalıplarını tanır, dilleri çevirir, metinsel sonuçları tahmin eder ve bağımsız olarak tutarlı ve bağlamsal olarak alakalı içerik üretir.
İletişimi geliştirmek, içerik oluşturmayı otomatikleştirmek veya geniş metin verilerinden içgörüler elde etmek istiyorsanız, LLM'ler tekrarlayan görevleri otomatikleştirir.
Ancak, OpenAI, Meta, Microsoft, Google ve diğer şirketler tarafından piyasaya sürülen çok sayıda LLM bulunmaktadır. Her LLM'nin farklı işlevleri ve çok sayıda kullanım alanı vardır, bu da doğru modeli seçmeyi zorlaştırır.
İş ihtiyaçlarınıza en uygun olanı seçmenize yardımcı olmak için 10 büyük dil modelini derledik. Özelliklerini, avantajlarını ve sınırlarını inceleyelim.
Büyük Dil Modellerinde Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Doğal dil işleme görevleri için büyük bir dil modeli seçerken, kapsamınıza ve stratejik hedeflerinize uygun olanı seçin. Seçiminizi yönlendirecek anahtar özellikler şunlardır:
- Entegrasyon uyumluluğu: Temel modeller, CRM, ERP veya özel uygulamalar gibi mevcut teknoloji yığınınızla uyumlu olmalıdır. Sorunsuz uyumluluk, önemli değişiklikler yapmaya gerek kalmadan süreçlerin ve veri akışının sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlar
- Kullanım kolaylığı: LLM, farklı teknik uzmanlığa sahip farklı takım üyeleri için kullanımı kolay olmalıdır. Öğrenme eğrisini azaltabilecek kaynaklara sahip sezgisel bir arayüze sahip olmalıdır
- Ölçeklenebilirlik: Model, performansta düşüş olmadan büyük hacimli eğitim verilerini işleyebilmelidir
- Dil desteği: LLM, farklı coğrafi konumlarda iş operasyonlarını ölçeklendirmek için çok dilli ve çok lehçeli özelliklere sahip olmalıdır
- Maliyet etkinliği: İlk masraflar, bakım ve yükseltmeler dahil olmak üzere toplam sahiplik maliyeti bütçenize uygun olmalıdır
- Özelleştirme: Modelleri iş ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilmeniz gerekir
- Veri gizliliği: Model, kişisel ve gizli iş bilgilerinizi korumak için gelişmiş veri güvenliği ve gizlilik özelliklerine sahip olmalıdır
Kullanılacak En İyi 10 Büyük Dil Modeli
1. GPT-4
GPT-4, OpenAI'nin üretken, önceden eğitilmiş, dönüştürücü tabanlı dil modeli serisinin en son sürümüdür. Basit metin komutlarına ve doğal dil işlemeye dayalı olarak insan benzeri yanıtlar üretir.
GPT-4, şarkı besteleme, özet oluşturma ve iş raporları hazırlama gibi teknik ve yaratıcı görevleri gerçekleştirebilen çok yönlü bir AI aracıdır. Kullanıcılar ayrıca sınıflandırma için görseller ekleyebilir ve başlıklar oluşturabilir.
25.000 kelimeye kadar işleyebildiğinden, uzun form içerik oluşturma için uygundur.
GPT-4'ün en iyi özellikleri
- İçerik oluşturma, özetleme, çeviri, fikir üretme, kodlama, müşteri desteği ve diğer görevleri otomatikleştirin
- Metin ve görüntü girdilerini aynı anda işleyin
- Çapraz platform uyumluluğu ve API entegrasyonu ile diğer uygulamalar veya sohbet robotları için çerçeveler oluşturun
- Gelişmiş eğitim metodolojileriyle zararlı önyargılardan arındırılmış içerik oluşturun
GPT-4 sınırlamaları
- Bazen önyargılı yanıtlar verebilir
- GPT-4 bazen, özellikle en son trendler ve etkinliklerle ilgili olarak, yanlış veriler sağlar
- Önemli bir BT altyapısı ve uzmanlık gerektirdiği için entegrasyonu karmaşık olabilir
GPT-4 fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
GPT-4 derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,5/5 (30+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (15+ yorum)
2. PaLM
Google tarafından geliştirilen PaLM (Pathways Language Model), yapay zeka ve doğal dil işleme teknolojilerinde önemli bir adımdır. Çeşitli veri kümeleri üzerinde eğitilmiş olup kodlama, sınıflandırma ve çeviri gibi karmaşık akıl yürütme görevlerini kolaylıkla yerine getirebilir.
PaLM'ın yükseltilmiş sürümü olan PaLM 2, araştırma için kullanılabilir ve ürün uygulamalarıyla entegre edilebilir.
PaLM'nin en iyi özellikleri
- PaLM'nin olağanüstü dil anlama yetenekleriyle nüanslı görevleri daha doğru bir şekilde gerçekleştirin
- Google'ın Pathways sistemi üzerine kurulu PaLM ile görevlere özel modellere ihtiyaç duymadan daha esnek ve verimli bir şekilde ölçeklendirin
- PaLM'nin tek model örneği ile operasyonel karmaşıklığı azaltın ve birden fazla görevi aynı anda tamamlayın
- Mantıksal çıkarım, problem çözme ve karar verme gerektiren senaryolarda üstün akıl yürütme yeteneklerinden yararlanın
PaLM sınırlamaları
- Diğer büyük modeller gibi, PaLM de eğitim ve çıkarım için önemli miktarda hesaplama kaynağı gerektirir, bu da daha küçük kuruluşlar veya bireysel geliştiriciler için bir engel oluşturur
- PaLM'yi eski teknolojilerle entegre etmek zor olabilir ve önemli bir geliştirme çabası gerektirir
- Daha yeni ve oldukça gelişmiş bir model olan PaLM'nin erişilebilirliği, uygulamasını destekleyecek altyapı ve bütçeye sahip kuruluşlarla sınırlıdır
PaLM fiyatlandırması
Özel fiyatlandırma
PaLM derecelendirmeleri ve incelemeleri
- G2: Mevcut değil
- Capterra: Mevcut değil
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3. BERT
BERT (Transformers'tan Çift Yönlü Kodlayıcı Temsilleri), Google tarafından geliştirilen doğal dil işleme (NLP) için bir makine öğrenimi (ML) modelidir.
Bu, büyük hacimli veri kümelerini analiz edebilen ve makine öğrenimi modellerini kolayca eğitebilen, çift yönlü (metni hem soldan hem sağdan analiz edebilen) ve denetimsiz bir dil temsil algoritmasıdır.
BERT'i çeviri, cümle sınıflandırma ve duygu analizi gibi NLP görevleri için kullanabilirsiniz.
BERT'in en iyi özellikleri
- Metin verileriniz üzerinde makine öğrenimi modelini eğitin
- BERT, çift yönlü bağlam temsilini kullandığı için daha iyi bağlamsal sonuçlar elde edin. Metni sağdan sola ve soldan sağa işler ve tüm çevreleyen kelimelere göre yorumlar
- BERT ile duygu analizi, adlandırılmış varlık tanıma ve soru-cevap gibi çok yönlü görevleri gerçekleştirin
- Tek bir ek çıktı katmanı ile ince ayar yaparak çeşitli görevler için son teknoloji modelleri oluşturun. Bu, model eğitimi için gereken zamanı ve kaynakları önemli ölçüde azaltır
- 104 dili destekleyen çok dilli sürümünü kullanarak, çoklu dil işleme gerektiren küresel uygulamalarda kullanabilirsiniz
BERT sınırlamaları
- BERT, boyutu ve karmaşıklığı nedeniyle hesaplama açısından maliyetlidir. Eğitim ve çıkarım için GPU kaynakları gerektirir, bu da sınırlı teknik altyapıya sahip kuruluşlar için entegrasyon zorlukları yaratır
- İki yönlü olmasına rağmen, BERT'in anlayışı bir bağlam penceresi içinde 512 belirteçle sınırlıdır
- Eski sürümü 31 Ocak 2025'ten sonra kullanımdan kaldırılacaktır
BERT fiyatlandırması
- BERT, açık kaynaklıdır ve Apache 2.0 lisansı altında ücretsiz olarak kullanılabilir.
BERT derecelendirmeleri ve incelemeleri
- G2: Mevcut değil
- Capterra: Mevcut değil
4. Claude
Claude, Anthropic tarafından Constitutional AI kullanılarak geliştirilen ve eğitilen yenilikçi bir büyük dil modelidir. İnsan dilini üretirken güvenli, doğru ve emniyetli olmaya odaklanan etik AI yaklaşımıyla tanınır.
Bağlamsal olarak uygun yanıtlar verme yeteneği, Claude'u konuşma yapay zeka uygulamalarının eğitimi için uygun hale getirir.
Claude, örüntü tanıma veya metin oluşturmanın ötesinde gelişmiş akıl yürütme görevlerini gerçekleştirebilir. Ayrıca el yazısı notları, fotoğrafları ve statik görüntüleri transkribe edebilir ve analiz edebilir. Diğer yetenekleri arasında kod oluşturma ve çok dilli işleme bulunur.
Claude'un en iyi özellikleri
- Claude 3'ü kullanarak saniyede yaklaşık 30 sayfa metin işleyin. Ayrıntılı araştırma makalelerini veya büyük sözleşmeleri benzerlerinden daha hızlı okuyabilir
- Claude'u derin teknik uzmanlık gerektirmeden mevcut teknik altyapınıza kolayca entegre edin
- Claude ile konuşma yapay zekası sayesinde müşteri etkileşimlerinde tutarlı bir üslup ve stil sağlayın
- Claude'u kullanarak iş e-postalarından bilgi çıkarın veya anket yanıtlarını özetleyin
Claude sınırlamaları
- Claude's yalnızca İngilizce dilini kullanır ve bu da küresel pazarlardaki uygulanabilirliğini sınırlar
- Claude'da metin ve görüntü oluşturamazsınız
- Claude, büyük verilerle eğitilmiş olmasına rağmen, bazen yanlış yanıtlar üretti
Claude fiyatlandırması
- İş ve Ölçek: Özel fiyatlandırma
- Ücretsiz: 0
- Pro: Kişi başına aylık 20 dolar
- Takım: Kişi başı aylık 30 $ (en az 5 kişi)
Claude derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (20+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (4 yorum)
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5. Falcon
Falcon, Teknoloji İnovasyon Enstitüsü tarafından oluşturulan bir dil modelidir. Çeşitli karmaşık doğal dil işleme görevleri için geliştirilmiş ve 40 milyar parametre ve bir trilyon belirteç kullanılarak eğitilmiştir.
Falcon, dil anlama ve üretme becerilerini geliştirmek için yapay zeka alanındaki en son gelişmeleri entegre eder.
Falcon'un en iyi özellikleri
- Falcon ile insan yazım stilini yakından taklit eden tutarlı, bağlam farkında metinler oluşturun
- Falcon'un bellek bant genişliğini azaltma özelliği ile minimum kalite kaybıyla daha hızlı kod çözme yapın
- Falcon'un çoklu dil desteği ile NLP çözümlerini küresel pazarlarda kullanın
Falcon sınırlamaları
- Optimum çalışma için önemli miktarda hesaplama kaynağı gerektirir, bu da sınırlı BT altyapısına sahip küçük kuruluşların erişimini azaltır
- Falcon'u mevcut sistemlere entegre etmek teknik olarak zor olabilir
Falcon fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Falcon derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: Mevcut değil
- Capterra: Mevcut değil
6. ERNIE
Baidu tarafından geliştirilen ERNIE (Enhanced Representation through Knowledge Integration), yapılandırılmış bilgi grafiklerini dil modeli eğitimine entegre ederek karmaşık bağlamları daha iyi anlamasını sağlar.
ERNIE, anlık bağlam ve harici bilgi yapılarını entegre ederek dili işleyebilir ve anlayabilir. İlk eğitiminden sonra öğrenmeye ve uyum sağlamaya devam edebilir, böylece yeni verilere maruz kaldıkça zaman içinde gelişebilir.
Ernie'nin en iyi özellikleri
- Ernie birden fazla dili desteklediğinden, diller arası anlayış gerektiren uygulamalar için kullanın
- ERNIE'nin bilgi grafikleriyle zenginleştirilmiş eğitimi ile duygu analizi, metin sınıflandırma ve daha fazlasını içeren geniş bir yelpazede NLP görevlerini gerçekleştirin
Ernie sınırlamaları
- ERNIE'yi mevcut sistemlere, özellikle de henüz AI'ya hazır olmayanlara entegre etmek zordur
- Belirli bilgi grafikleri üzerinde önceden eğitilmiş olması, niş sektörlerde etkinliğini veya alaka düzeyini sınırlayabilir
Ernie fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Ernie derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: Mevcut değil
- Capterra: Mevcut değil
7. Cohere
Cohere, işletmelerin GenerativeAI'yı 100'den fazla dilde belge arama, keşif ve geri alma gibi günlük süreçlerine entegre etmelerine yardımcı olan bir kurumsal AI platformudur.
Kuruluşların GenerativeAI modellerini kavram kanıtlama aşamas ından üretim aşamasına ilerletmelerine olanak tanıyarak, ölçeklenebilir ve verimli AI uygulamaları oluşturmalarına yardımcı olur.
Cohere'nin en iyi özellikleri
- Cohere, teknik uzmanlığı sınırlı olanların bile erişebilmesini sağlayan kullanıcı dostu API'si ile öne çıkıyor
- Cohere, yeni kurulan şirketlerden büyük kurumsal şirketlere kadar her boyuttaki işletmeye hitap eden mükemmel ölçeklenebilirlik sunar
- Cohere, kullanıcıların kendi verileri üzerinde modelleri ince ayarlamasına olanak tanıyarak, belirli iş ihtiyaçlarına ve bağlamlara göre daha kişiselleştirilmiş ve doğru yanıtlar verilmesini sağlar
- Şirket, etik AI geliştirmeye önem veriyor ve modellerinin nasıl eğitildiğine şeffaflık sağlıyor
Cohere sınırlamaları
- Birçok AI modeli gibi, Cohere'nin performansı da büyük ölçüde eğitim verilerinin kalitesine bağlıdır
- Cohere erişilebilir olsa da, yüksek hacimli kullanıcılar için maliyeti hızla artabilir
- Her ne kadar gelişme gösterse de, Cohere'nin İngilizce dışındaki dillere desteği diğer bazı modeller kadar kapsamlı değildir
Cohere fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Ön tanımlı model Komut R+: Giriş: 3 $/1 milyon Belirteç; Çıktı: 15 $/1 milyon Belirteç Komut R: Giriş: 0,5 $/1 milyon Belirteç; Çıktı: 1,5 $/1 milyon Belirteç
- Komut R+: Giriş: 3 $/1 milyon Belirteç; Çıktı: 15 $/1 milyon Belirteç
- Komut R: Giriş: 0,5 $/1 milyon Belirteç; Çıktı: 1,5 $/1 milyon Belirteç
- İnce ayarlı model Komut R: Giriş: 2 $/1 milyon Belirteç; Çıktı: 4 $/1 milyon Belirteç; Eğitim: 8 $/1 milyon Belirteç
- Komut R: Giriş: 2 $/1 milyon Belirteç; Çıktı: 4 $/1 milyon Belirteç; Eğitim: 8 $/1 milyon Belirteç
- Komut R+: Giriş: 3 $/1 milyon Belirteç; Çıktı: 15 $/1 milyon Belirteç
- Komut R: Giriş: 0,5 $/1 milyon Belirteç; Çıktı: 1,5 $/1 milyon Belirteç
- Komut R: Giriş: 2 $/1 milyon Belirteç; Çıktı: 4 $/1 milyon Belirteç; Eğitim: 8 $/1 milyon Belirteç
Cohere derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: Mevcut değil
- Capterra: Mevcut değil
8. Gemini
Google tarafından geliştirilen Gemini (eski adıyla Bard), çeşitli karmaşık doğal dil işleme görevlerini yerine getiren büyük bir dil modelidir. Birden fazla alanda gelişmiş AI yetenekleri sunmayı amaçlayan bu model, çok yönlülüğü ve yüksek performansı ile tanınır.
Model, kapsamlı bir veri seti üzerinde eğitilmiştir, bu da metinleri yüksek doğruluk ve bağlam duyarlılığıyla anlamasını ve üretmesini sağlar. Gemini, gerçek zamanlı uygulamalar için optimize edilmiştir ve müşteri hizmetleri botları, gerçek zamanlı çeviriler ve diğer etkileşimli uygulamalar için gerekli hızlı yanıtları sağlar.
Gemini'nin en iyi özellikleri
- Metin oluşturma, duygu analizi, özetleme ve dil çevirisi dahil olmak üzere NLP görevlerini gerçekleştirin
- Gemini'yi belirli veri kümelerinde ince ayar yaparak, niş gereksinimleri veya belirli iş ihtiyaçlarını karşılamak için daha fazla özelleştirme sağlayın
Gemini sınırlamaları
- Gemini'yi mevcut yazılım sistemlerinize entegre etmek karmaşık olabilir ve teknik uzmanlık gerektirebilir
- Gemini birden fazla dili desteklerken, performansı diller arasında önemli ölçüde farklılık gösterebilir
- Görüntü oluşturamaz
Gemini fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Kullandıkça öde: Giriş: 7 $/1 milyon Belirteç; Çıkış: 21 $/1 milyon Belirteç
Gemini derecelendirmeleri ve incelemeleri
- G2: 4,5/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: Mevcut değil
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9. LlaMA
Meta tarafından geliştirilen LlaMA (Large Language Model Meta AI), öncelikle geliştiriciler ve araştırmacılar için inovasyonu kolaylaştırmak amacıyla oluşturulmuştur. Ancak, çeviri ve diyalog oluşturma gibi diğer karmaşık görevleri de gerçekleştirebilir.
Ayrıca, komut istemlerinden kodlar ve kodlarla ilgili doğal dil oluşturur.
LlaMA'nın en iyi özellikleri
- Metin oluşturma, anlama, özetleme ve çeviri gibi NLP görevlerini gerçekleştirin
- Geliştiriciler, araştırmacılar ve işletmelerin üretken AI fikirlerini oluşturmak, denemek ve sorumlu bir şekilde ölçeklendirmek için tasarlanmış açık kaynaklı bir büyük dil modeli (LLM) olarak geliştirilmiştir
- Llama ile kod ve doğal dil komutları oluşturun
LLaMA sınırlamaları
- Yanıt oluşturmak 30-120 saniye sürer, bu da diğer araçlara kıyasla gecikmeli bir süredir
- Özellikle belirli veya gelişmiş kullanımlar için LLaMA'yı kurmak ve özelleştirmek, makine öğrenimi ve NLP konusunda önemli teknik uzmanlık gerektirebilir
- Kullanıma hazır, önceden eğitilmiş modellerin bulunabilirliği sınırlı olabilir, bu da başlangıç için gereken çabayı artırabilir
LLaMA fiyatlandırması
- Araştırmacılar için Ücretsiz veya Açık Erişim
LLaMA derecelendirmeleri ve incelemeleri
- G2: Mevcut değil
- Capterra: 4,0/5 (1 yorum)
10. Orca
Microsoft, küçük dil modelleri (~10 milyar parametre veya daha az) için Orca'yı geliştirdi. Bu model, kendini geliştirme ve geri bildirim odaklı bir metodolojiye dayanmaktadır.
Orca, küçük modelleri eğitmek için sentetik veriler oluşturarak onlara daha iyi akıl yürütme yetenekleri ve özel davranışlar sağlar.
Orca'nın en iyi özellikleri
- Metin özetleme ve karmaşık soru-cevap görevleri için Orca'yı kullanın
- Orca, daha büyük modellerin akıl yürütme süreçlerini açıklama ayarlamasıyla taklit ederek, daha küçük dil modellerine gelişmiş akıl yürütme yeteneği kazandırır
- Hukuk ve tıp alanlarından eğlence ve finans alanlarına kadar farklı alanlarda çeşitli veri kaynakları üzerinde önceden eğitilmiş modelleri kullanın
- Orca'yı belirli veri kümelerine göre ince ayarlayarak, modelin benzersiz endüstri ihtiyaçlarına veya özel uygulamalara uyum sağlamasına olanak tanıyın
- İşlem gücünü optimize eden ve büyük dil modellerinin çalıştırılmasıyla genellikle ilişkili enerji tüketimini azaltan yeni algoritmalar kullanarak, daha sürdürülebilir ve uygun maliyetli hale getirin
Orca sınırlamaları
- Orca, özellikle veri yoğun ortamlarda optimum performans için önemli hesaplama kaynaklarına ihtiyaç duyar
- Orca'yı mevcut sistemlere entegre etmek, özellikle AI özelliği olmayan sistemlerde teknik uzmanlık gerektiren karmaşık bir süreç olabilir
- Orca'nın daha az kullanılan dillerdeki yetenekleri sınırlıdır
Orca fiyatlandırması
- Danışmanlık: Aylık 1.325 $ (3 aylık sözleşme)
- LLM Aboneliği: Aylık 2.200 $+ (12 aylık sözleşme)
- Enterprise: Aylık 27.500 $+ (esnek hizmet kombinasyonu ile)
Orca derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: Mevcut değil
- Capterra: Mevcut değil
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Bu büyük dil modelleri karmaşık görevleri otomatikleştirebilirken, çoğu yüksek entegrasyon maliyetlerine ve karmaşık bir arayüze sahiptir, bu da araçların etkili bir şekilde kullanılmasını zorlaştırır.
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ClickUp, karmaşık doğal dil işleme görevlerini gerçekleştiremediği için yukarıdaki listeye dahil edilmedi. Ancak, AI destekli araç seti, AI tarafından oluşturulan komut istemleriyle içerik veya rapor oluşturma gibi tekrarlayan iş görevlerini otomatikleştirir. Tüm iş sorgularını anında yanıtlamak için AI entegrasyonu olan ClickUp Brain'i kullanın. Tekrarlayan görevleri, verilerin otomatik doldurulmasını, görev yönetimini ve alt görevlerin atanmasını otomatikleştirir. Ayrıca, içerik oluşturmak veya hızlı yanıtlar taslaklamak, yazımları kontrol etmek ve transkriptler oluşturmak için AI asistanı olarak da kullanabilirsiniz.
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- ClickUp platformunda yönetilen veriler ve görevlerle sınırlıdır
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ClickUp AI derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.400+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (4000+ yorum)
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Dil öğrenme modelleri, içerik oluşturma, iletişim ve çeviriyi kolaylaştırır, ancak özellikle kurumsal düzeydeki görevler için yüksek hesaplama gücü ve büyük yatırım gerektirir.
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