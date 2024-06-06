2025'in En İyi 10 Büyük Dil Modeli (LLM)

Dil Modelleri (LLM'ler), insan benzeri metin kalıplarını tanır, dilleri çevirir, metinsel sonuçları tahmin eder ve bağımsız olarak tutarlı ve bağlamsal olarak alakalı içerik üretir.

İletişimi geliştirmek, içerik oluşturmayı otomatikleştirmek veya geniş metin verilerinden içgörüler elde etmek istiyorsanız, LLM'ler tekrarlayan görevleri otomatikleştirir.

Ancak, OpenAI, Meta, Microsoft, Google ve diğer şirketler tarafından piyasaya sürülen çok sayıda LLM bulunmaktadır. Her LLM'nin farklı işlevleri ve çok sayıda kullanım alanı vardır, bu da doğru modeli seçmeyi zorlaştırır.

İş ihtiyaçlarınıza en uygun olanı seçmenize yardımcı olmak için 10 büyük dil modelini derledik. Özelliklerini, avantajlarını ve sınırlarını inceleyelim.

Büyük Dil Modellerinde Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Doğal dil işleme görevleri için büyük bir dil modeli seçerken, kapsamınıza ve stratejik hedeflerinize uygun olanı seçin. Seçiminizi yönlendirecek anahtar özellikler şunlardır:

Entegrasyon uyumluluğu: Temel modeller, CRM, ERP veya özel uygulamalar gibi mevcut teknoloji yığınınızla uyumlu olmalıdır. Sorunsuz uyumluluk, önemli değişiklikler yapmaya gerek kalmadan süreçlerin ve veri akışının sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlar

Kullanım kolaylığı: LLM, farklı teknik uzmanlığa sahip farklı takım üyeleri için kullanımı kolay olmalıdır. Öğrenme eğrisini azaltabilecek kaynaklara sahip sezgisel bir arayüze sahip olmalıdır

Ölçeklenebilirlik: Model, performansta düşüş olmadan büyük hacimli eğitim verilerini işleyebilmelidir

Dil desteği: LLM, farklı coğrafi konumlarda iş operasyonlarını ölçeklendirmek için çok dilli ve çok lehçeli özelliklere sahip olmalıdır

Maliyet etkinliği: İlk masraflar, bakım ve yükseltmeler dahil olmak üzere toplam sahiplik maliyeti bütçenize uygun olmalıdır

Özelleştirme: Modelleri iş ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilmeniz gerekir

Veri gizliliği: Model, kişisel ve gizli iş bilgilerinizi korumak için gelişmiş veri güvenliği ve gizlilik özelliklerine sahip olmalıdır

Kullanılacak En İyi 10 Büyük Dil Modeli

1. GPT-4

via C hatGPT

GPT-4, OpenAI'nin üretken, önceden eğitilmiş, dönüştürücü tabanlı dil modeli serisinin en son sürümüdür. Basit metin komutlarına ve doğal dil işlemeye dayalı olarak insan benzeri yanıtlar üretir.

GPT-4, şarkı besteleme, özet oluşturma ve iş raporları hazırlama gibi teknik ve yaratıcı görevleri gerçekleştirebilen çok yönlü bir AI aracıdır. Kullanıcılar ayrıca sınıflandırma için görseller ekleyebilir ve başlıklar oluşturabilir.

25.000 kelimeye kadar işleyebildiğinden, uzun form içerik oluşturma için uygundur.

GPT-4'ün en iyi özellikleri

İçerik oluşturma, özetleme, çeviri, fikir üretme, kodlama, müşteri desteği ve diğer görevleri otomatikleştirin

Metin ve görüntü girdilerini aynı anda işleyin

Çapraz platform uyumluluğu ve API entegrasyonu ile diğer uygulamalar veya sohbet robotları için çerçeveler oluşturun

Gelişmiş eğitim metodolojileriyle zararlı önyargılardan arındırılmış içerik oluşturun

GPT-4 sınırlamaları

Bazen önyargılı yanıtlar verebilir

GPT-4 bazen, özellikle en son trendler ve etkinliklerle ilgili olarak, yanlış veriler sağlar

Önemli bir BT altyapısı ve uzmanlık gerektirdiği için entegrasyonu karmaşık olabilir

GPT-4 fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

GPT-4 derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (15+ yorum)

2. PaLM

Google tarafından geliştirilen PaLM (Pathways Language Model), yapay zeka ve doğal dil işleme teknolojilerinde önemli bir adımdır. Çeşitli veri kümeleri üzerinde eğitilmiş olup kodlama, sınıflandırma ve çeviri gibi karmaşık akıl yürütme görevlerini kolaylıkla yerine getirebilir.

PaLM'ın yükseltilmiş sürümü olan PaLM 2, araştırma için kullanılabilir ve ürün uygulamalarıyla entegre edilebilir.

PaLM'nin en iyi özellikleri

PaLM'nin olağanüstü dil anlama yetenekleriyle nüanslı görevleri daha doğru bir şekilde gerçekleştirin

Google'ın Pathways sistemi üzerine kurulu PaLM ile görevlere özel modellere ihtiyaç duymadan daha esnek ve verimli bir şekilde ölçeklendirin

PaLM'nin tek model örneği ile operasyonel karmaşıklığı azaltın ve birden fazla görevi aynı anda tamamlayın

Mantıksal çıkarım, problem çözme ve karar verme gerektiren senaryolarda üstün akıl yürütme yeteneklerinden yararlanın

PaLM sınırlamaları

Diğer büyük modeller gibi, PaLM de eğitim ve çıkarım için önemli miktarda hesaplama kaynağı gerektirir, bu da daha küçük kuruluşlar veya bireysel geliştiriciler için bir engel oluşturur

PaLM'yi eski teknolojilerle entegre etmek zor olabilir ve önemli bir geliştirme çabası gerektirir

Daha yeni ve oldukça gelişmiş bir model olan PaLM'nin erişilebilirliği, uygulamasını destekleyecek altyapı ve bütçeye sahip kuruluşlarla sınırlıdır

PaLM fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

PaLM derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: Mevcut değil

Capterra: Mevcut değil

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3. BERT

google Research aracılığıyla

BERT (Transformers'tan Çift Yönlü Kodlayıcı Temsilleri), Google tarafından geliştirilen doğal dil işleme (NLP) için bir makine öğrenimi (ML) modelidir.

Bu, büyük hacimli veri kümelerini analiz edebilen ve makine öğrenimi modellerini kolayca eğitebilen, çift yönlü (metni hem soldan hem sağdan analiz edebilen) ve denetimsiz bir dil temsil algoritmasıdır.

BERT'i çeviri, cümle sınıflandırma ve duygu analizi gibi NLP görevleri için kullanabilirsiniz.

BERT'in en iyi özellikleri

Metin verileriniz üzerinde makine öğrenimi modelini eğitin

BERT, çift yönlü bağlam temsilini kullandığı için daha iyi bağlamsal sonuçlar elde edin. Metni sağdan sola ve soldan sağa işler ve tüm çevreleyen kelimelere göre yorumlar

BERT ile duygu analizi, adlandırılmış varlık tanıma ve soru-cevap gibi çok yönlü görevleri gerçekleştirin

Tek bir ek çıktı katmanı ile ince ayar yaparak çeşitli görevler için son teknoloji modelleri oluşturun. Bu, model eğitimi için gereken zamanı ve kaynakları önemli ölçüde azaltır

104 dili destekleyen çok dilli sürümünü kullanarak, çoklu dil işleme gerektiren küresel uygulamalarda kullanabilirsiniz

BERT sınırlamaları

BERT, boyutu ve karmaşıklığı nedeniyle hesaplama açısından maliyetlidir. Eğitim ve çıkarım için GPU kaynakları gerektirir, bu da sınırlı teknik altyapıya sahip kuruluşlar için entegrasyon zorlukları yaratır

İki yönlü olmasına rağmen, BERT'in anlayışı bir bağlam penceresi içinde 512 belirteçle sınırlıdır

Eski sürümü 31 Ocak 2025'ten sonra kullanımdan kaldırılacaktır

BERT fiyatlandırması

BERT, açık kaynaklıdır ve Apache 2.0 lisansı altında ücretsiz olarak kullanılabilir.

BERT derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: Mevcut değil

Capterra: Mevcut değil

4. Claude

Claude, Anthropic tarafından Constitutional AI kullanılarak geliştirilen ve eğitilen yenilikçi bir büyük dil modelidir. İnsan dilini üretirken güvenli, doğru ve emniyetli olmaya odaklanan etik AI yaklaşımıyla tanınır.

Bağlamsal olarak uygun yanıtlar verme yeteneği, Claude'u konuşma yapay zeka uygulamalarının eğitimi için uygun hale getirir.

Claude, örüntü tanıma veya metin oluşturmanın ötesinde gelişmiş akıl yürütme görevlerini gerçekleştirebilir. Ayrıca el yazısı notları, fotoğrafları ve statik görüntüleri transkribe edebilir ve analiz edebilir. Diğer yetenekleri arasında kod oluşturma ve çok dilli işleme bulunur.

Claude'un en iyi özellikleri

Claude 3'ü kullanarak saniyede yaklaşık 30 sayfa metin işleyin. Ayrıntılı araştırma makalelerini veya büyük sözleşmeleri benzerlerinden daha hızlı okuyabilir

Claude'u derin teknik uzmanlık gerektirmeden mevcut teknik altyapınıza kolayca entegre edin

Claude ile konuşma yapay zekası sayesinde müşteri etkileşimlerinde tutarlı bir üslup ve stil sağlayın

Claude'u kullanarak iş e-postalarından bilgi çıkarın veya anket yanıtlarını özetleyin

Claude sınırlamaları

Claude's yalnızca İngilizce dilini kullanır ve bu da küresel pazarlardaki uygulanabilirliğini sınırlar

Claude'da metin ve görüntü oluşturamazsınız

Claude, büyük verilerle eğitilmiş olmasına rağmen, bazen yanlış yanıtlar üretti

Claude fiyatlandırması

İş ve Ölçek: Özel fiyatlandırma

Ücretsiz : 0

Pro: Kişi başına aylık 20 dolar

Takım: Kişi başı aylık 30 $ (en az 5 kişi)

Claude derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (20+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (4 yorum)

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5. Falcon

via Falcon

Falcon, Teknoloji İnovasyon Enstitüsü tarafından oluşturulan bir dil modelidir. Çeşitli karmaşık doğal dil işleme görevleri için geliştirilmiş ve 40 milyar parametre ve bir trilyon belirteç kullanılarak eğitilmiştir.

Falcon, dil anlama ve üretme becerilerini geliştirmek için yapay zeka alanındaki en son gelişmeleri entegre eder.

Falcon'un en iyi özellikleri

Falcon ile insan yazım stilini yakından taklit eden tutarlı, bağlam farkında metinler oluşturun

Falcon'un bellek bant genişliğini azaltma özelliği ile minimum kalite kaybıyla daha hızlı kod çözme yapın

Falcon'un çoklu dil desteği ile NLP çözümlerini küresel pazarlarda kullanın

Falcon sınırlamaları

Optimum çalışma için önemli miktarda hesaplama kaynağı gerektirir, bu da sınırlı BT altyapısına sahip küçük kuruluşların erişimini azaltır

Falcon'u mevcut sistemlere entegre etmek teknik olarak zor olabilir

Falcon fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Falcon derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Mevcut değil

Capterra: Mevcut değil

6. ERNIE

eRNIE aracılığıyla

Baidu tarafından geliştirilen ERNIE (Enhanced Representation through Knowledge Integration), yapılandırılmış bilgi grafiklerini dil modeli eğitimine entegre ederek karmaşık bağlamları daha iyi anlamasını sağlar.

ERNIE, anlık bağlam ve harici bilgi yapılarını entegre ederek dili işleyebilir ve anlayabilir. İlk eğitiminden sonra öğrenmeye ve uyum sağlamaya devam edebilir, böylece yeni verilere maruz kaldıkça zaman içinde gelişebilir.

Ernie'nin en iyi özellikleri

Ernie birden fazla dili desteklediğinden, diller arası anlayış gerektiren uygulamalar için kullanın

ERNIE'nin bilgi grafikleriyle zenginleştirilmiş eğitimi ile duygu analizi, metin sınıflandırma ve daha fazlasını içeren geniş bir yelpazede NLP görevlerini gerçekleştirin

Ernie sınırlamaları

ERNIE'yi mevcut sistemlere, özellikle de henüz AI'ya hazır olmayanlara entegre etmek zordur

Belirli bilgi grafikleri üzerinde önceden eğitilmiş olması, niş sektörlerde etkinliğini veya alaka düzeyini sınırlayabilir

Ernie fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Ernie derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Mevcut değil

Capterra: Mevcut değil

7. Cohere

cohere aracılığıyla

Cohere, işletmelerin GenerativeAI'yı 100'den fazla dilde belge arama, keşif ve geri alma gibi günlük süreçlerine entegre etmelerine yardımcı olan bir kurumsal AI platformudur.

Kuruluşların GenerativeAI modellerini kavram kanıtlama aşamas ından üretim aşamasına ilerletmelerine olanak tanıyarak, ölçeklenebilir ve verimli AI uygulamaları oluşturmalarına yardımcı olur.

Cohere'nin en iyi özellikleri

Cohere, teknik uzmanlığı sınırlı olanların bile erişebilmesini sağlayan kullanıcı dostu API'si ile öne çıkıyor

Cohere, yeni kurulan şirketlerden büyük kurumsal şirketlere kadar her boyuttaki işletmeye hitap eden mükemmel ölçeklenebilirlik sunar

Cohere, kullanıcıların kendi verileri üzerinde modelleri ince ayarlamasına olanak tanıyarak, belirli iş ihtiyaçlarına ve bağlamlara göre daha kişiselleştirilmiş ve doğru yanıtlar verilmesini sağlar

Şirket, etik AI geliştirmeye önem veriyor ve modellerinin nasıl eğitildiğine şeffaflık sağlıyor

Cohere sınırlamaları

Birçok AI modeli gibi, Cohere'nin performansı da büyük ölçüde eğitim verilerinin kalitesine bağlıdır

Cohere erişilebilir olsa da, yüksek hacimli kullanıcılar için maliyeti hızla artabilir

Her ne kadar gelişme gösterse de, Cohere'nin İngilizce dışındaki dillere desteği diğer bazı modeller kadar kapsamlı değildir

Cohere fiyatlandırması

Ücretsiz

Ön tanımlı model Komut R+: Giriş: 3 $/1 milyon Belirteç; Çıktı: 15 $/1 milyon Belirteç Komut R: Giriş: 0,5 $/1 milyon Belirteç; Çıktı: 1,5 $/1 milyon Belirteç

Komut R+: Giriş: 3 $/1 milyon Belirteç; Çıktı: 15 $/1 milyon Belirteç

Komut R: Giriş: 0,5 $/1 milyon Belirteç; Çıktı: 1,5 $/1 milyon Belirteç

İnce ayarlı model Komut R: Giriş: 2 $/1 milyon Belirteç; Çıktı: 4 $/1 milyon Belirteç; Eğitim: 8 $/1 milyon Belirteç

Komut R: Giriş: 2 $/1 milyon Belirteç; Çıktı: 4 $/1 milyon Belirteç; Eğitim: 8 $/1 milyon Belirteç

Komut R+: Giriş: 3 $/1 milyon Belirteç; Çıktı: 15 $/1 milyon Belirteç

Komut R: Giriş: 0,5 $/1 milyon Belirteç; Çıktı: 1,5 $/1 milyon Belirteç

Komut R: Giriş: 2 $/1 milyon Belirteç; Çıktı: 4 $/1 milyon Belirteç; Eğitim: 8 $/1 milyon Belirteç

Cohere derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Mevcut değil

Capterra: Mevcut değil

8. Gemini

gemini AI aracılığıyla

Google tarafından geliştirilen Gemini (eski adıyla Bard), çeşitli karmaşık doğal dil işleme görevlerini yerine getiren büyük bir dil modelidir. Birden fazla alanda gelişmiş AI yetenekleri sunmayı amaçlayan bu model, çok yönlülüğü ve yüksek performansı ile tanınır.

Model, kapsamlı bir veri seti üzerinde eğitilmiştir, bu da metinleri yüksek doğruluk ve bağlam duyarlılığıyla anlamasını ve üretmesini sağlar. Gemini, gerçek zamanlı uygulamalar için optimize edilmiştir ve müşteri hizmetleri botları, gerçek zamanlı çeviriler ve diğer etkileşimli uygulamalar için gerekli hızlı yanıtları sağlar.

Gemini'nin en iyi özellikleri

Metin oluşturma, duygu analizi, özetleme ve dil çevirisi dahil olmak üzere NLP görevlerini gerçekleştirin

Gemini'yi belirli veri kümelerinde ince ayar yaparak, niş gereksinimleri veya belirli iş ihtiyaçlarını karşılamak için daha fazla özelleştirme sağlayın

Gemini sınırlamaları

Gemini'yi mevcut yazılım sistemlerinize entegre etmek karmaşık olabilir ve teknik uzmanlık gerektirebilir

Gemini birden fazla dili desteklerken, performansı diller arasında önemli ölçüde farklılık gösterebilir

Görüntü oluşturamaz

Gemini fiyatlandırması

Ücretsiz

Kullandıkça öde: Giriş: 7 $/1 milyon Belirteç; Çıkış: 21 $/1 milyon Belirteç

Gemini derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: Mevcut değil

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9. LlaMA

via LlaMA

Meta tarafından geliştirilen LlaMA (Large Language Model Meta AI), öncelikle geliştiriciler ve araştırmacılar için inovasyonu kolaylaştırmak amacıyla oluşturulmuştur. Ancak, çeviri ve diyalog oluşturma gibi diğer karmaşık görevleri de gerçekleştirebilir.

Ayrıca, komut istemlerinden kodlar ve kodlarla ilgili doğal dil oluşturur.

LlaMA'nın en iyi özellikleri

Metin oluşturma, anlama, özetleme ve çeviri gibi NLP görevlerini gerçekleştirin

Geliştiriciler, araştırmacılar ve işletmelerin üretken AI fikirlerini oluşturmak, denemek ve sorumlu bir şekilde ölçeklendirmek için tasarlanmış açık kaynaklı bir büyük dil modeli (LLM) olarak geliştirilmiştir

Llama ile kod ve doğal dil komutları oluşturun

LLaMA sınırlamaları

Yanıt oluşturmak 30-120 saniye sürer, bu da diğer araçlara kıyasla gecikmeli bir süredir

Özellikle belirli veya gelişmiş kullanımlar için LLaMA'yı kurmak ve özelleştirmek, makine öğrenimi ve NLP konusunda önemli teknik uzmanlık gerektirebilir

Kullanıma hazır, önceden eğitilmiş modellerin bulunabilirliği sınırlı olabilir, bu da başlangıç için gereken çabayı artırabilir

LLaMA fiyatlandırması

Araştırmacılar için Ücretsiz veya Açık Erişim

LLaMA derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: Mevcut değil

Capterra: 4,0/5 (1 yorum)

10. Orca

via Orca

Microsoft, küçük dil modelleri (~10 milyar parametre veya daha az) için Orca'yı geliştirdi. Bu model, kendini geliştirme ve geri bildirim odaklı bir metodolojiye dayanmaktadır.

Orca, küçük modelleri eğitmek için sentetik veriler oluşturarak onlara daha iyi akıl yürütme yetenekleri ve özel davranışlar sağlar.

Orca'nın en iyi özellikleri

Metin özetleme ve karmaşık soru-cevap görevleri için Orca'yı kullanın

Orca, daha büyük modellerin akıl yürütme süreçlerini açıklama ayarlamasıyla taklit ederek, daha küçük dil modellerine gelişmiş akıl yürütme yeteneği kazandırır

Hukuk ve tıp alanlarından eğlence ve finans alanlarına kadar farklı alanlarda çeşitli veri kaynakları üzerinde önceden eğitilmiş modelleri kullanın

Orca'yı belirli veri kümelerine göre ince ayarlayarak, modelin benzersiz endüstri ihtiyaçlarına veya özel uygulamalara uyum sağlamasına olanak tanıyın

İşlem gücünü optimize eden ve büyük dil modellerinin çalıştırılmasıyla genellikle ilişkili enerji tüketimini azaltan yeni algoritmalar kullanarak, daha sürdürülebilir ve uygun maliyetli hale getirin

Orca sınırlamaları

Orca, özellikle veri yoğun ortamlarda optimum performans için önemli hesaplama kaynaklarına ihtiyaç duyar

Orca'yı mevcut sistemlere entegre etmek, özellikle AI özelliği olmayan sistemlerde teknik uzmanlık gerektiren karmaşık bir süreç olabilir

Orca'nın daha az kullanılan dillerdeki yetenekleri sınırlıdır

Orca fiyatlandırması

Danışmanlık: Aylık 1.325 $ (3 aylık sözleşme)

LLM Aboneliği: Aylık 2.200 $+ (12 aylık sözleşme)

Enterprise: Aylık 27.500 $+ (esnek hizmet kombinasyonu ile)

Orca derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Mevcut değil

Capterra: Mevcut değil

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Bu büyük dil modelleri karmaşık görevleri otomatikleştirebilirken, çoğu yüksek entegrasyon maliyetlerine ve karmaşık bir arayüze sahiptir, bu da araçların etkili bir şekilde kullanılmasını zorlaştırır.

Veri analizi, içerik oluşturma ve diğer iş görevlerini sorunsuz bir şekilde otomatikleştirmek için ClickUp gibi diğer basit ve sezgisel AI araçlarını deneyebilirsiniz.

ClickUp, karmaşık doğal dil işleme görevlerini gerçekleştiremediği için yukarıdaki listeye dahil edilmedi. Ancak, AI destekli araç seti, AI tarafından oluşturulan komut istemleriyle içerik veya rapor oluşturma gibi tekrarlayan iş görevlerini otomatikleştirir. Tüm iş sorgularını anında yanıtlamak için AI entegrasyonu olan ClickUp Brain'i kullanın. Tekrarlayan görevleri, verilerin otomatik doldurulmasını, görev yönetimini ve alt görevlerin atanmasını otomatikleştirir. Ayrıca, içerik oluşturmak veya hızlı yanıtlar taslaklamak, yazımları kontrol etmek ve transkriptler oluşturmak için AI asistanı olarak da kullanabilirsiniz.

ClickUp Brain ile görev yönetimi, proje planlama ve genel iş akışını otomatikleştirin ve kolaylaştırın

ClickUp Brain'in en iyi özellikleri

ClickUp AI ile planlama, hatırlatıcı ayarlama ve görev durumlarını güncelleme gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek manuel işleri azaltın

ClickUp Brain ile Görevler, Belgeler ve bağlantılı çalışma alanlarından hızlı ve doğru yanıtlar alın

Gelişmiş veri analizi ile trendleri belirleyin, proje sonuçlarını tahmin edin ve kaynakları optimize edin

ClickUp Brain'i mevcut ClickUp Görevleri ve ClickUp Belgeleri ile entegre ederek sorunsuz bir proje yönetimi sağlayın

ClickUp AI sınırlamaları

Yeteneklerinin ayarlanması ve en üst düzeye çıkarılması bir öğrenme süreci gerektirebilir

ClickUp platformunda yönetilen veriler ve görevlerle sınırlıdır

ClickUp AI fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUpAI: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 5 $ karşılığında ekleyin

ClickUp AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.400+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (4000+ yorum)

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Dil öğrenme modelleri, içerik oluşturma, iletişim ve çeviriyi kolaylaştırır, ancak özellikle kurumsal düzeydeki görevler için yüksek hesaplama gücü ve büyük yatırım gerektirir.

ClickUp, iş görevlerini otomatikleştirmek ve iş akışlarını kolaylaştırmak için kullanıcı dostu araçlar sunar. AI entegrasyonu ClickUp Brain, içerik oluşturur, raporları özetler ve görev yönetimini otomatikleştirerek organizasyonel verimliliği artırır.

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