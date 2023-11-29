Kapsamlı AI Sözlüğü: Yapay Zeka ile Tanışmak İçin 50 Terim

Artık hepimiz yapay zeka veya AI teknolojisini ve varlığımızın dokusunu yeniden şekillendirmedeki rolünü gördük. Sağlık hizmetlerinden finansmana, ulaşımdan eğlenceye kadar AI, sayısız çığır açan ilerlemenin arkasındaki itici güç haline geldi ve tüm bunlara ayak uydurmak oldukça zor olabilir!

Öğrenci ya da sadece meraklı, teknolojiyle ilgisi olmayan bir kişi olsanız da, AI terimlerini anlamak yabancı bir ülkeyi keşfetmek gibi olabilir. Büyük dil modellerinden sinir ağlarına ve makine öğrenimi modellerine kadar, ilk bakışta anlam veremediğiniz yeni ifadeler, jargonlar ve kavramlarla çevrilisiniz.

Hızlı gelişmeleri göz önünde bulundurarak, bilmediğiniz AI terimlerini ve ifadeleri öğrenmek için bu kısa sözlüğü gözden geçirmenizde fayda var.

Bu AI sözlüğünde, bu alanda sağlam bir bilgi temeli oluşturmak için bilmeniz gereken 50 terimi derledik. Bu makalenin sonunda, AI jargonuna aşina olacak, etkilerini anlayabilecek ve hatta kişisel çabalarınızda AI'nın yeteneklerinden yararlanabileceksiniz!

A–F: Adaptörden İnce Ayara

Bu karmaşık alanı daha iyi anlamanıza yardımcı olacak, A'dan F'ye kadar aralığındaki anahtar AI terimleriyle başlayalım.

1. Adaptör

Adaptör, katmanları mevcut bir modele birleştirerek öğrenmeyi yeni bir AI modeline aktarmaya yardımcı olan bir çerçevedir. Amaç, modeli sıfırdan başlamadan yeni görevlere geçmesini sağlamaktır. Adaptör modülleri, bilgisayarlarla sohbet etmek, ortak bir temel dilden yeni bir dile çeviri yapmak veya robotlara güç sağlamak gibi çeşitli işler için önceden eğitilmiş modelleri yeniden kullanarak zaman, para ve depolama alanı tasarrufu sağlar.

2. AI algoritması

AI algoritması, bir makineye bağımsız olarak nasıl fonksiyon yapacağını söyleyen özel programlamayı ifade eder. AI sistemlerinin ham verileri işlemesi, kararlar alması ve bunlardan öğrenmesini sağlayan adım adım talimatlar veya kurallar içerir. AI'nın dili anlama, yüzleri tanıma, satranç oynama ve hatta araba sürme yeteneklerinden etkilendiniz mi? Algoritma, AI'nın beyni! 🧠

3. AI güvenliği

AI güvenliği, parlak yapay zeka sistemlerimizin sadece akıllı değil, aynı zamanda alışılmadık ayarlarda bile iyi davranan ve iyi huylu olmasını sağlamakla ilgili çeşitli kavramları kapsayan geniş bir alandır. AI sistemlerinin tasarımı, yapımı ve dağıtımını incelemek için yapılan ilkeleri, uygulamaları ve araştırma çabalarını ifade eder. Hedef, güvenilmez çıktılar, istenmeyen sonuçlar ve insanlığa potansiyel zararlar gibi riskleri en aza indirmektir.

4. Yapay zeka

İnsan zekasının dijital evrimi, yapay zekaya benzer. AI, bilgisayar görme dahil olmak üzere bilgisayar bilimi alanını kapsar ve normalde insan zekası gerektiren sistemlerin düşünmesini, öğrenmesini ve işlemleri gerçekleştirmesini mümkün kılar, ancak bunu biz ölümlülerin kıskanacağı bir ölçekte ve hızda yapar.

5. Otomasyon

Otomasyon, sıkıcı işleri ve iş süreçlerini otomatik olarak yürütmek için AI teknolojisini kullanmayı ifade eder. Odak noktası, görev verimliliği ve manuel işlerdeki hataları azaltmaktır.

ClickUp Otomasyonları, basit bir arayüz aracılığıyla otomasyon yeteneklerini keşfetmek isteyen yeni başlayanlar için harika bir başlangıç noktasıdır. Birkaç kolay tıklamayla, potansiyel müşteri e-postaları göndermekten durumları güncellemeye ve yönetici işlerini yapmaya kadar rutin görevleri otomatikleştirmek için tetikleyiciler ve koşullar belirlemenize yardımcı olur. Araç setinizdeki önceden oluşturulmuş ve özel otomasyon seçenekleriyle, projelerinizi ve yapılacaklar listelerinizi yolunda tutarken ne kadar zaman ve çaba tasarruf edebileceğinize şaşıracaksınız.

Önceden oluşturulmuş otomasyon tariflerini kullanın veya ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin, böylece takımınız en önemli konulara odaklanabilir

Bonus okuma: Otomasyon için en iyi 10 AI aracını inceleyin!

6. Kara kutu AI

Kara kutu AI veya BAI, karar verme süreci konusunda çok şeffaf olmayan bir AI modelini ifade eder. Hem kullanıcılar hem de tasarımcılar, kolayca anlaşılabilen beyaz kutu modelinin aksine, bu modelin iç işleyişini veya karar verme prosedürlerini anlamakta veya yorumlamakta zorlanır. Bu şeffaflık eksikliği, etik, sorumluluk ve önyargı olasılığı gibi konularda sorulara yol açabilir ve BAI'leri askeriye veya sağlık gibi riskli alanlarda kullanıma uygun hale getirmez.

7. Büyük veri

Büyük veri, geleneksel veri yönetimi araçlarıyla işlenemeyecek veya analiz edilemeyecek kadar büyük ve karmaşık veri kümelerini içerir. Verilerden değerli içgörüler, kalıplar ve eğilimler ortaya çıkarmak için özel AI teknolojilerine ihtiyacınız vardır. Buna karşılık, büyük veri AI'yı eğitmek için kullanılır, bu nedenle ikisi arasında simbiyotik bir ilişki vardır. 🤝

8. ChatGPT

ChatGPT, çeşitli konularda doğal ve bilgilendirici konuşmalar yapmak üzere tasarlanmış, yapay zeka destekli bir konuşma arkadaşıdır. Soruları yanıtlayarak, açıklamalar sunarak ve içgörüler sağlayarak yanıt verir. ChatGPT, denetimli öğrenme ve İnsan Geri Bildiriminden Güçlendirme Öğrenimi (RLHF) kullanılarak eğitilmiştir, bu da onu insan benzeri etkileşimler kurabilen çok yönlü bir yapay zeka aracı haline getirir.

Bu size uygun geliyorsa, ChatGPT alternatiflerini de inceleyebilirsiniz — ya da belki de bu tür araçlardan akıllı yanıtlar elde etmek için ClickUp'ın hazır komutlarını beğenirsiniz!

ClickUp'ın ChatGPT Prompts for Copywriting Template ile metin yazımında usta olun

9. Sohbet robotu

Her zaman sohbet etmeye hazır, sorguları yanıtlamaya ve belirli görevlerde yardımcı olmaya hazır akıllı bir bilgisayar programı: chatbot. Ana amacı insan diliyle etkileşim kurmak olan chatbot, müşteri desteği ve bilgi bulma konusunda tanınmayan bir kahramandır.

Böylece, bir dahaki sefere akış hizmetinizden veya e-ticaret web sitesinden bir öneri metni aldığınızda, muhtemelen yapay zeka destekli bir botun sihrine tanık olacaksınız!

10. Konuşma AI

Konuşma AI, chatbotlar, sanal asistanlar ve benzeri konuşma tabanlı uygulamalar gibi makinelerin insan benzeri konuşmalar yapmasını sağlayan teknolojiyi ifade eder. Bu AI, doğal dil işleme veya NLP ve çeşitli bağlamlar ve diller üzerinde yüksek hesaplama gücü kullanarak bir müzik parçasını tanımak veya sizin için bir sandviç sipariş etmek gibi çok yönlü fonksiyonları yerine getirir! 🥪

11. Veri artırma

Veri artırma, mevcut verilerinizin ustaca manipülasyonunu ve genişletilmesini içerir. Bu uygulama, bir model için eğitim verilerinin hacmini ve çeşitliliğini artırdığı için makine öğrenimi ve yapay zekanın temel taşlarından biridir. Amaç, algoritmalara öğrenebilecekleri daha geniş bir örnek aralığı sağlayarak onları güçlendirmektir.

12. Derin öğrenme

Derin öğrenme, AI devriminin arkasındaki beyin. Makine öğrenme sisteminin bir alt kümesi olan derin öğrenme, çok katmanlı yapay sinir ağları kullanarak insan beyninin yapısını taklit etmeyi ve büyük miktarda veriyi işlemeyi amaçlar. Derin öğrenme modelleri, kalıpları tanıyabilir, tahminlerde bulunabilir ve karmaşık görevleri öğrenebilir. Bu sayede yüz ve konuşma tanıma ile otonom sürüş gibi alanlarda devrim yaratır.

13. Etik AI

Etik AI, AI'nın ahlaki pusulasıyla ilgili sorunları kapsayan bir daldır. AI sistemlerinin, zarar veya ayrımcılık yaratmadan adalet, şeffaflık, hesap verebilirlik ve insan değerlerine ve haklarına saygıyı önceliklendiren şekillerde tasarlanması ve kullanılmasıyla ilgilidir.

14. İnce ayar

İnce ayar, önceden var olan makine öğrenimi modellerinin belirli görevler veya alanlar için performansını artırmak ve bu alanlarda yetkin hale gelmelerini sağlamak amacıyla yapılan özel eğitime benzer.

G–L: Üretken AI'dan Büyük Dil Modeline

G-L aralığında, yapay zekayı anlamanız için çok önemli olan aşağıdaki terimlere sık sık rastlayacaksınız.

15. Üretken AI

Üretken AI veya GenAI, eğitim verilerinden elde edilen stilleri ve kalıpları yansıtan fotoğraflar veya metinler gibi yeni içerikler oluşturan AI modellerini ifade eder. Yaratıcı sanattan bilgilendirici makalelere kadar, GenAI araçları kod kullanmadan çok çeşitli çıktılar üretebilir, bu nedenle birçok profesyonel için verimlilik yardımcıları olarak hizmet ederler.

Verimlilik odaklı en önemli AI araçları arasında ClickUp, üretken AI işlevleriyle öne çıkıyor. Araştırma destekli yazma asistanı ClickUp AI, pazara giriş planı oluştururken, müşteriye e-posta yazarken, hata raporlarını özetlerken veya takım oluşturma oyunları planlarken, hemen hemen her konuda önceden yapılandırılmış başlıklar ve tablolar içeren metinler oluşturabilir. Araç, kapsamlı bir şekilde optimize edilmiş ve test edilmiştir, bu nedenle net ve tutarlı sonuçlar sunar.

ClickUp'ın AI yazma yetenekleri tam da bunu sağlar ve AI tarafından oluşturulan metinlerin net ve tutarlı bir şekilde çıktısını alır

Ayrıca, ClickUp Generative AI KPI İzleme Şablonu ile içerik oluşturma ve ürün yeniliği gibi alanlarda AI kullanımının etkisini ölçebilirsiniz!

16. Genetik algoritma

Genetik algoritmalar veya GA'lar, dijital evrimle benzer şekilde işleyen daha geniş bir evrimsel algoritma kümesinin parçasıdır. GA'lar, doğal seçimden esinlenen bir hesaplama tekniği sunarak, mutasyon ve en uygun olanın hayatta kalması gibi biyolojik evrimdeki temaları kullanarak karmaşık sorunların çözümüne yardımcı olur. 🐒

Bu algoritmalar, arama optimizasyonu ve makine öğrenimi için yaygın olarak kullanılmaktadır.

17. GPT-3

GPT'ler (Generative Pre-trained Transformers), Open AI tarafından geliştirilen, sinir ağı tabanlı dil modellerinden oluşan bir gruptur.

GPT-3, zamanının en gelişmiş modelleri arasında yer almaktadır. 175 milyar kelimelik kelime dağarcığıyla, insan benzeri metinleri deşifre etme ve üretme becerisi, onu sohbet robotlarından içerik oluşturmaya, dil çevirisine ve daha fazlasına kadar çeşitli doğal dil görevleri için çok yönlü bir varlık haline getirmektedir.

18. GPT-4

GPT-4, önceki modelden daha sofistike ve daha iyi eğitilmiş bir multimodal modeldir. Hem metin hem de görüntü girdileriyle çalışabilir ve karmaşık yaratıcı işbirliğini destekleyecek kadar yeteneklidir. Müzik bestelemek, senaryo yazmak veya hatta kendine özgü yazım stilini taklit etmek için bu modelden yararlanabilirsiniz.

19. Halüsinasyon

AI bağlamında halüsinasyonlar, genellikle eğitim, anlama veya işleme yeteneklerindeki hatalar veya sınırlamalar nedeniyle sistemin yanlış, tutarsız veya anlamsız bilgiler üretmesi durumunda ortaya çıkar. Bu, AI sistemini güvenilmez hale getirebilecek bir aksaklıktır.

20. Bilgi İşleme Dili—IPL

1950'lerin sonlarında geliştirilen Bilgi İşleme Dili (IPL), verileri işlemek ve bilgileri işlemek için kullanılan ilk üst düzey programlama dillerinden biriydi. Günümüzde IPL'ler, her yapay zeka uygulamasına özgüdür.

21. Nesnelerin İnterneti—IoT

Nesnelerin İnterneti veya IoT, fiziksel dünyamıza gömülü dijital nesnelerden oluşan bir ağ görevi görür. Termostatlar ve akıllı saatler gibi günlük nesnelerden endüstriyel makinelere kadar, verileri toplayabilen, paylaşabilen ve bunlara göre hareket edebilen akıllı cihazlardan oluşan bir ağdır. AI ile birleştirildiğinde, IoT makineleri daha iyi öngörücü bakım yetenekleri sergiler.

22. Bilgi tabanlı sistem—KBS

Bilgi tabanlı sistemi veya KBS'yi sanal bir bilge olarak düşünün. Bu, karmaşık sorunları çözmek ve belirli bir alanda uzman rehberlik sunmak için bilgi tabanına, yani bilgi ve kuralların depolandığı bir depoya dayanan bir bilgisayar programıdır. Çeşitli sektörlerde karar verme ve sorun giderme süreçlerine yardımcı olur.

Örneğin, AI özellikli ClickUp Belgeleri, işletmeler için mükemmel bir bilgi tabanı görevi görebilir. Yerleşik AI asistanı, uzun içerikleri özetleyerek bilgileri daha hızlı özümsemenize ve kararları daha hızlı almanıza yardımcı olur. Ayrıca toplantı notlarından ve iş akışlarından eylem öğelerini çıkararak genel verimliliğinizi artırır.

Fikirler üzerinde işbirliği yapın ve yol haritaları, bilgi tabanları ve daha fazlası için iç içe sayfalar ve özel biçimlendirme seçenekleriyle çarpıcı Belgeler veya wikiler oluşturun

23. Büyük Dil Modeli—LLM

Yapay zeka dünyasının dilbilim devi, Büyük Dil Modeli veya LLM'dir. Kapsamlı veriler ve sofistike algoritmalar üzerine inşa edilmiş güçlü bir yapay zeka sistemi olan LLM, insan dilini olağanüstü bir ustalıkla anlama, üretme ve işleme yeteneğine sahiptir.

M–R: Makine Öğreniminden Kural Tabanlı Sisteme

M-R AI terimlerine geçerek, birçok gelişmiş AI sisteminin omurgasını oluşturan makine öğrenimi modelleri ve sinir ağları gibi kavramları inceleyeceğiz.

24. Makine öğrenimi

Makine öğrenimi, kalıpları tanımak ve kararlar almak için algoritmaları verilerle eğitmeyi içerir. Bir algoritma daha fazla veriye maruz kaldıkça, ayırt etme süreci gelişir ve amaçlanan görevlerde daha yetenekli hale gelir. Bu, bir bilgisayara kendi kendine öğrenmeyi ve uyum sağlamayı öğretmeye benzer.

25. Doğal dil üretimi—NLG

Doğal dil üretimi veya NLG sistemleri, gerçekleri, rakamları ve veri noktalarını alır ve bunları tutarlı anlatılara dönüştürerek insanların kolayca anlayabileceği raporlar, makaleler ve içerikler oluşturur. Bu teknoloji, otomatik raporları ve müşterilere kişiselleştirilmiş yanıtları destekler.

26. Doğal dil işleme—NLP

Doğal dil işleme veya NLP, insanlar ve makineler arasında bir köprü görevi görür ve bilgisayarların insan dilini anlamasını, yorumlamasını ve yanıt vermesini sağlar. Yorumları iyileştirmek için duygu analizi gibi gelişmiş kavramları kullanır.

NLP'nin ClickUp'ta nasıl işlediğine dair bir örnek: Bu platform, kullanıcıların doğal dil komutlarını kullanarak şunları yapmalarını sağlar:

Bildirimleri erteleme

Görevler için başlangıç ve bitiş/son teslim tarihlerini ayarlayın

Zaman girdilerini manuel olarak ekleyin veya düzenleyin

Bu özellik seti, toplantılarınızı ve takvimlerinizi takip etmenize ve can sıkıcı bildirimler olmadan gününüzü geçirmemenize yardımcı olur!

Görev tekrarlama menüsünde yinelenen son teslim tarihlerini ayarlamak için doğal dil kullanın

27. Sinir ağı

Sinir ağı, insan beyninden esinlenerek oluşturulmuş bir bilgi işlem sistemidir. Verileri analiz etmek ve işlemek için birlikte çalışan, birbirine bağlı düğüm katmanlarından oluşur ve derin öğrenmeyi ve örüntü tanımayı kolaylaştırır.

28. Kodsuz AI

Kodsuz geliştirme, kodlama uzmanlığı olmayan herkesin uygulama ve yazılımlar oluşturabilmesi için bir yöntemdir. Kodsuz yapay zeka ile genellikle görsel ve grafiksel yapılandırmaları kullanarak yapay zeka uygulamaları oluşturabilirsiniz. Her şey teknolojiyi daha erişilebilir hale getirmekle ilgilidir.

29. Açık AI

Open AI, bir Amerikan AI araştırma şirketidir ve GPT-3 ve GPT-4 gibi oyunun kurallarını değiştirenlerin arkasındaki beyin gücüdür. Sorumlu, etik ve kullanıcı dostu ürünler sunmaya çalışmaktadır. Kısa süre önce, kullanıcıların çeşitli roller ve amaçlar için özelleştirebilecekleri bir AI asistanı olan GPT'leri piyasaya sürdü.

30. Optik Karakter Tanıma—OCR

Bu teknoloji sihirbazı, kağıdı piksellere dönüştürecek. OCR, hem basılı hem de el yazısı metinleri tarayarak makine tarafından okunabilir metne dönüştürür. Modern CR araçları, AI'yı kullanarak kağıt üzerindeki içeriği kolayca düzenlenebilir ve aranabilir hale getirir, hatta bağlamsal ve hızlı okuma özellikleriyle otomatik işlemeyi bile mümkün kılar.

31. Optimizasyon

Optimizasyon, bir AI modelini mümkün olduğunca verimli bir şekilde çalışması için ince ayarlamaktır. Makine öğrenimi algoritmaları, üretim süreci veya tedarik zinciri olsun, optimizasyon teknikleri belirli kısıtlamalar dahilinde mümkün olan en iyi çözümü bulmayı amaçlar. Her şey performansı en üst düzeye çıkarmak, maliyetleri en aza indirmek ve her şeyin sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamakla ilgilidir.

32. Ön eğitim

Ön eğitim, AI modellerinin belirli bir görevi yerine getirmenin temellerini öğrendiği ilk aşamadır. Bu aşama, tam cümleler yazmaya başlamadan önce alfabeyi öğrenmeye benzer. Modeller, dilleri ve kalıpları kavramalarına yardımcı olacak büyük veri kümelerine maruz kalır. Bu, modellerin belirli görevlerde uzmanlaşmak için eğitildikleri ince ayar aşamasına zemin hazırlar.

33. İpucu

Komut, AI modelinin anlamlı ve bağlamsal olarak alakalı bir çıktı üretmek için kullandığı girdi veya sorgudur. Bunlar, Bu cümleyi Fransızca'ya çevir gibi basit sorgulardan Bir dedektifin bir gizemi çözdüğü kısa bir hikaye yaz gibi daha karmaşık isteklere kadar değişebilir. 🕵️

AI'dan yararlı bir yanıt almak için doğru komutu kullanmak çok önemlidir. Sistemin işleme tarzına uygun şekilde ifade etmeniz gerekir.

ClickUp AI ile komut istemleri üzerinde stres yaşamaya son! Platform, tercihlerinize ve gereksinimlerinize mükemmel şekilde uyarlanmış yanıtları tetikleyen 100'den fazla role özel komut ve AI komutları sunar. Sonuçları daha da iyileştirmek için komutları yeniden girebilirsiniz!

ClickUp AI'da yeniden sorma özelliğini kullanarak sonuçlarınızı ince ayarlayın ve daha iyi içeriğe daha hızlı ulaşın

34. Akıl yürütme

AI'da akıl yürütme, yapay zekayı yönlendiren bilişsel güçtür. Bir AI sisteminin akıl yürütmesi mantığa, yerleşik kurallara ve kalıplara veya sağduyuya dayalı olabilir, ancak birçok model aynı zamanda abduktif veya monoton akıl yürütme üzerine eğitilmiştir.

35. Pekiştirme öğrenimi

Peki, yapay zeka nedir? Yapay zeka, bir makinenin insan gibi davranmasıdır. Yapay zeka, insan gibi davranmak için programlanabilir ve programlandığı şekilde çalışır. Yapay zeka, insan gibi davranmak için programlanabilir ve programlandığı şekilde çalışır. Yap ay zeka, insan gibi davranmak için programlanabilir ve programlandığı şekilde çalışır. Yapay zeka, insan gibi davranmak için programlanabilir ve programlandığı şekilde çalışır. Yapay zeka, insan gibi davranmak için programlanabilir ve programlandığı şekilde çalışır. Yapay zeka, insan gibi davranmak için programlanabilir ve programlandığı şekilde çalışır. Yapay zeka, insan gibi davranmak için programlanabilir ve programlandığı şekilde çalışır. Yapay zeka, insan gibi davranmak için programlanabilir ve programlandığı şekilde çalışır. Yapay zeka, insan gibi davran

36. Robotik

Robotları hayata geçiren mühendislik, bilgisayar zekası ve yapay zekanın büyüleyici bir karışımıdır. Bu mekanik harikalar, yardımcı elektrikli süpürgenizden geleceğin insan benzeri arkadaşlarına kadar her şey olabilir. Makinalara hareket hissi kazandırarak, onları üretim, sağlık ve hatta uzay keşfi gibi alanlarda vazgeçilmez hale getirmektir. 🤖

37. Kural tabanlı sistem

Kural tabanlı bir sistem, kararlar almak ve görevleri yerine getirmek için önceden tanımlanmış kurallara ve mantığa dayanır. Bu, AI sisteminin belirli talimatları ve koşulları izleyerek sonuçlara ulaştığı veya eylemde bulunduğu bir kural kitabı gibi düşünülür. Örnek olarak akıllı ev güvenlik uygulamasını ele alalım. Hareket sensörü bir hareket algılarsa (Koşul), ev sahibinin akıllı telefonuna bir bildirim tetikleyicisi gönderir (Eylem).

S–Z: Arama Algoritmasından Sıfır Atış Öğrenmeye

Yapay zeka sözlüğümüzün son bölümünde S'den Z'ye kadar olan terimler yer almaktadır.

38. Arama algoritması

Bu, bilgisayar bilimi ve yapay zeka alanında, geniş veri kümeleri içinde belirli bilgileri bulmak için kullanılan adım adım bir süreçtir. Örneğin, ClickUp, Evrensel Arama özelliği için gelişmiş algoritmalar kullanarak kullanıcıların depolanan görevler ve veriler arasında sistematik bir şekilde gezinmesine yardımcı olur.

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39. Kendi Kendini Düzenleyen Haritalar—SOM

Kendi Kendini Düzenleyen Haritalar veya SOM'ları AI dünyasının veri düzenleyicileri olarak düşünün. Yüksek boyutlu verileri, orijinal topografyasını koruyarak daha basit bir modele dönüştürmek için eğitilmişlerdir. Buradaki amaç, verileri daha kolay anlaşılır hale getirmektir.

40. Duygu analizi

Duygu analizi, cümlelerin olumlu, olumsuz veya tarafsız olabilen ton değerini deşifre etmek için kullanılan bir AI tekniğidir. İşletmeler genellikle sosyal medya gönderilerini, yorumları veya haber makalelerini analiz etmek ve ürünleri hakkındaki temel görüşleri tespit etmek için kullanır.

41. Konuşmayı metne dönüştürme

Sesinizi dinleyen ve söylediklerinizi ekranda yazılı kelimelere dönüştüren şık bir teknoloji, hepsi bu kadar. İster bir mesaj dikte edin, ister bir toplantıyı yazıya dökün, ister cihazınızda sesli komutları kullanın, konuşmayı metne dönüştürme özelliği iletişim ve veri girişini çocuk oyuncağı haline getirir.

42. Güçlü AI

Genellikle Yapay Genel Zeka (AGI) veya Derin AI olarak adlandırılan Güçlü AI, yapay zekanın en üst düzeyini temsil eder. İnsan benzeri zekaya sahiptir ve insanlardan ayırt edilemeyecek şekilde çok çeşitli görevlerde bilgiyi anlayabilir, öğrenebilir, akıl yürütebilir ve uygulayabilir. Güçlü AI, belirli bir araç değil, geniş bir kavramdır.

Güçlü bir yapay zeka örneği olarak ClickUp'ın AI Writing Assistant'ı verilebilir. Bu araç, içerik oluşturmanın tek bir alanına odaklanmaz; gerçek zamanlı kompozisyon desteği almak, metinleri verimli bir şekilde özetlemek, metinlerin gramer ve üslubunu iyileştirmek ve yeni fikirler üretmek için kullanabilirsiniz. İster deneyimli bir iş yöneticisi ister yeni bir girişim sahibi olun, bu araç verimli ve profesyonel düzeyde yazılar yazmak için vazgeçilmez bir yardımcıdır.

ClickUp AI'yı kullanarak bir düğmeye basarak görev güncellemelerini, özetleri ve daha fazlasını otomatik olarak oluşturun

43. Metinden görüntü oluşturucu

Bu, yazılı açıklamaları veya metin tabanlı girdi verilerini alan ve bu komutlara göre görüntüler oluşturan güçlü bir AI aracıdır. Midjourney, metinden görüntüye dönüştürücülerin iyi bir örneğidir.

44. Metinden konuşmaya

Konuşma metnine dönüştürmenin aksine, metin konuşmaya dönüştürme yazılı metni konuşulan kelimelere dönüştürür. Görme engelli kişilere yardımcı olan bir ekran okuyucu veya mesajlarınızı yüksek sesle okuyan bir sanal asistan olsun, metin konuşmaya dönüştürme, tıpkı bir AI hikaye anlatıcısı gibi bilgileri erişilebilir hale getirir ve iletişimi daha kapsayıcı hale getirir.

45. Transfer öğrenme

Bu, AI modellerinin bir görevden edindikleri bilgileri başka bir görevde mükemmelleşmek için kullandığı bir tekniktir. Her seferinde sıfırdan başlamak yerine, daha önce öğrendiklerini temel alırlar. AI dünyasında, transfer öğrenme, modelleri amaçlanan görevlerde daha akıllı ve daha verimli hale getirmek için kullanılır.

46. Denetimsiz öğrenme

Özgür ruhlu bir kaşif gibi, denetimsiz öğrenme, modelin net cevaplar veren bir öğretmen/eğitmeni olmayan bir makine öğrenimi algoritmasıdır. Bunun yerine, verileri inceler, kalıpları bulur ve kendi başına anlamlandırır. Benzer verileri kümeleme veya bilginin karmaşıklığını azaltma gibi görevler için kullanılır.

47. Sanal gerçeklik—VR

Tık tık, sanal gerçeklik kapınızda! AI'nın yardımıyla, sizi fiziksel çevrenizden bilgisayar tarafından oluşturulan bir dünyaya taşır. Bir VR başlığıyla, odanızdan çıkmadan Mars'ta yürüyebilir, ejderhalarla savaşabilir veya belki bir gün Taylor Swift'in Eras Tour konserine katılabilirsiniz. 🕺

48. Zayıf AI—Dar AI

Zayıf AI veya Dar AI, odadaki AI uzmanıdır. Her şeyi bilen bir genel uzman değil, göreve özel bir virtüözdür. Satrançta ustalaşmak veya fotoğraflarda yüzleri tespit etmek gibi belirli bir işi yapmak için ince ayarlanmış sanal bir uzman olarak düşünün. Uzmanlık alanında mükemmel olsa da, genel insan zekasının dünyasına adım atmaz.

49. XAI—Açıklanabilir AI

Açıklanabilir AI, AI'nın karar verme sürecindeki dişlileri ve çarkları bize göstermek için tasarlanmış özel bir yapay zeka türüdür. XAI ile AI'nın neden belirli seçimler yaptığını tahmin etmek zorunda kalmazsınız, size kendisi söyler. Bu şeffaflık, AI'nın kararlarını anlamamız ve güvenmemiz gereken sağlık, finans ve otonom araçlar gibi kritik alanlarda son derece önemlidir.

50. Sıfır atış öğrenme

Sıfır atış öğrenme, AI modellerinin önceden örnekler olmadan nesneleri veya kavramları tanımayı öğrendiği akıllı bir makine öğrenimi yaklaşımıdır. Örneğin, nadir hayvanların sayısız görüntüsü gösterilmek yerine, daha önce hiç görmemiş olsalar bile bunları tanımlayabilirler. AI'ya anında düşünmeyi öğretiyorsunuz ve geleneksel makine öğrenimi yöntemlerinin başarısız olabileceği durumlarda inanılmaz bir uyum sağlama yeteneği kazandırıyorsunuz. 🦾

ClickUp ile yapay zeka dünyasında yolunuzu bulun!

Sonunda moda olan AI terimlerinin labirentinden çıktınız! Sürekli gelişen bu ortamda başarılı olmak için, sürekli öğrenme ve yeni teknolojileri benimseme isteği içeren bir zihniyet geliştirmeliyiz.

Böylece, güncel kalır ve geleceği şekillendirmede aktif katılımcılar oluruz. ClickUp gibi doğru araçlarla, yeniliklere ayak uydurabilir ve yapay zeka dünyasında öncü olabilirsiniz. Bir ClickUp hesabı ile uyum sağlayın, öğrenin ve gelişin, işinizi ve profesyonel çabalarınızı büyütün! ☘️