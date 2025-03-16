2025'te Startuplar için En İyi 10 AI Aracı

Her startup aynı zorlukla karşı karşıyadır: daha azıyla daha fazlasını yapmak. Sınırlı kaynaklar ve sürekli yenilik yapma baskısı arasında, zamanın ve insan gücünün asla yeterli olmadığı hissine kapılabilirsiniz.

Ancak girişimler için doğru yapay zeka (AI) araçları bunu değiştirebilir, görevleri otomatikleştirmenize, verimliliği artırmanıza ve rakiplerinizin bir adım önünde olmanıza yardımcı olabilir.

Bu blog yazısında, işinizi yürütme şeklinizi önemli ölçüde iyileştirebilecek, yeni kurulan şirketler için en iyi 10 AI aracını paylaşıyoruz.

Hadi başlayalım. 🏁

⏰ 60 saniyelik özet Startup'ların verimliliği ve inovasyonu artırmak için kullanabilecekleri en iyi AI araçlarının listesi aşağıda yer almaktadır: ClickUp ( AI destekli proje yönetimi ve takım işbirliği için en iyisi) Jasper AI (Ölçeklenebilir içerik oluşturma ve pazarlama metinleri oluşturma için en iyisi) GrammarlyGO (AI destekli iş iletişimi ve yazma otomasyonu için en iyisi) Synthesia (Pazarlama ve eğitim için AI destekli video prodüksiyonu için en iyisi) Murf AI (Stüdyo kalitesinde AI seslendirme oluşturmak için en iyisi) Notion AI (AI ile geliştirilmiş çalışma alanı organizasyonu ve belge oluşturma için en iyisi) Hugging Face (Özel AI modeli geliştirme ve makine öğrenimi uygulamaları için en iyisi) Perplexity AI (Gerçek zamanlı araştırma ve akıllı bilgi sentezi için en iyisi) Glean (Kurumsal bilgi keşfi ve dahili arama optimizasyonu için en iyisi) DALL-E (Yapay zeka destekli görsel içerik oluşturma ve marka varlıkları üretme için en iyisi)

Tüm AI araçları aynı şekilde oluşturulmaz ve startup'lar, hızlı değişen ve kaynak bilincine sahip ortamlarına uygun çözümlere ihtiyaç duyar. Doğru araç, karmaşıklık yaratmadan zaman ve çaba tasarrufu sağlar ve karar vermeyi kolaylaştırır.

Bir AI aracı seçerken dikkate almanız gerekenler:

Kullanım kolaylığı: Öğrenme eğrisini azaltmak için sezgisel arayüzler ve net iş akışları ile Öğrenme eğrisini azaltmak için sezgisel arayüzler ve net iş akışları ile çalışma alanında AI'nın benimsenmesini basitleştiren araçları tercih edin

Ölçeklenebilirlik: Araçların, sürekli yükseltme veya ayarlamaya gerek kalmadan artan iş taleplerini karşılayabilmesini sağlayın

Maliyet etkinliği: Maliyetleri sağlanan değerle uyumlu tutarken verimliliği artıran yapay zekaya yatırım yapın

Özelleştirme: Ayarlanabilir ayarlar ve özel işlevlerle benzersiz girişim ihtiyaçlarına uyum sağlayan AI araçlarını kullanın

Entegrasyon yetenekleri: Kesintileri önlemek ve verimliliği en üst düzeye çıkarmak için mevcut iş akışlarına uyan AI çözümlerini seçin

🧠 Eğlenceli Bilgi: Pazarlama otomasyonu, erken aşamadaki girişimler için en yaygın AI kullanım örneğidir! AI araçları, içerik oluşturma, reklam optimizasyonu ve müşteri etkileşimini kolaylaştırarak girişimlerin daha az kaynakla daha hızlı ölçeklenmesine olanak tanır.

Startup'lar hız, verimlilik ve ölçeklenebilirlik arasında denge kurmalıdır. AI destekli araçlar, operasyonel maliyetleri artırmadan görevleri otomatikleştirmeye, iş akışlarını optimize etmeye ve startup proje yönetimini geliştirmeye yardımcı olur.

Startup'ların daha akıllı bir şekilde ölçeklenmelerine yardımcı olacak en iyi AI araçlarının seçilmiş bir listesi. 📑

1. ClickUp (AI destekli proje yönetimi ve takım işbirliği için en iyisi)

Startup'lar yenilik, çeviklik ve hızlı büyümeyle gelişir, ancak işinizi kurarken düzenli kalmak zor olabilir.

İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, proje yönetimi, dokümantasyon ve işbirliğini AI ile desteklenen tek bir platformda bir araya getirir. Otomasyon, kolaylaştırılmış iş akışları ve gerçek zamanlı işbirliği ile girişimlerin sürdürülebilir bir şekilde ölçeklenmeleri için mükemmel bir araçtır.

ClickUp Brain ile iş akışı verimliliğini artırmak için yapay zeka destekli içgörüler elde edin

Girişiminiz büyüdükçe, iş akışının karmaşıklığı da artar. ClickUp Brain sadece otomasyon yapmaz; darboğazları öngörerek, programların erken ayarlanmasına ve proje zaman çizelgelerinin önceden belirlenmesine yardımcı olur. Uzun raporları özetleyerek, içerik oluşturarak ve netliği artırarak ClickUp Belgeleri'ne katkıda bulunur ve dokümantasyonu daha verimli hale getirir.

ClickUp'ın AI Notetaker özelliği, toplantıları uzun tartışmalardan eyleme odaklı verimli oturumlara dönüştürür. AI, kararlar, içgörüler ve eylem öğeleri gibi anahtar bilgileri otomatik olarak yakalar ve mevcut projelerle sorunsuz bir şekilde entegre olan açık ve özlü özetler oluşturur.

Birden fazla projeyi dengelerken, ClickUp Brain iş yüklerini analiz edebilir, zaman çizelgelerini tahmin edebilir ve görevleri dağıtmanın en iyi yolunu önerebilir. Takımlar, kimin müsait olduğunu ve neyin acil olduğunu net bir şekilde görebilir ve projeleri yolunda tutabilir.

Ürün lansmanlarının planlanmasından içerik yönetimine ve son teslim tarihlerinin izlenmesine kadar, ClickUp Startup Proje Yönetimi Yazılımı işlerinizi kontrol altında tutmak için ihtiyacınız olan yapıyı sağlar.

ClickUp Otomasyonlarını kullanarak görev yönetimini kolaylaştırmak için tetikleyiciler ayarlayın

ClickUp Otomasyonları, belirli eylemleri tetikleyen kurallar belirleyerek işlemleri optimize etmenize ve manuel çabayı azaltmanıza olanak tanır. Otomasyonlar görev durumlarını güncelleyebilir, takım üyelerini atayabilir, bildirimler gönderebilir ve daha fazlasını yapabilir. Bu, idari görevleri azaltırken işlerin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlar.

Büyük bir yatırımcı sunumu için hazırlık yaparken, takım ClickUp Bilgi Yönetimi'ni kullanarak teklif taslakları hazırlayabilir, sunumların ana hatlarını çizebilir ve araştırma notlarını tek bir merkezi yerde saklayabilir, böylece işbirliği sorunsuz hale gelir ve sürüm kontrolü sorunları ortadan kalkar.

İş fikirlerini planlamak ve yürütmek için yapılandırılmış bir yol arıyorsanız, ClickUp şablonlar da sunar.

ClickUp Startup Canvas Beyaz Tahta Şablonu, girişiminizin neredeyse her yönünü kapsayan 13 farklı segment içerir ve iş vizyonunuzu tam olarak gerçekleştirmek için yapılandırılmış bir çerçeve sağlar.

Öte yandan, ClickUp İş Başlangıcı Kontrol Listesi Şablonu, gerekli tüm adımları tek bir yerde düzenleyerek ilerlemenizi görselleştirmenizi ve yolunda ilerlemenizi kolaylaştırır, böylece süreçteki önemli adımları kaçırmamanızı sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

AI destekli yanıtlar alın: Çalışma alanınızla ilgili AI'ya herhangi bir soru sorun, ClickUp Brain tüm Belgeler, Görevler ve Wiki'leri arayarak hızlı ve kesin yanıtlar sunar

Özel wiki şablonlarından yararlanın: Önceden oluşturulmuş wiki şablonlarıyla bilgi tabanınızı kolayca oluşturun veya herhangi bir ClickUp Belgesini wikiye dönüştürün, zengin metin biçimlendirmesi, gömülü medya ve gerçek zamanlı işbirliği ekleyin

Takım işbirliğini geliştirin: Canlı düzenleme, entegre yorumlar ve video kliplerle sunumlar ve stratejiler üzerinde işbirliği yapın, takımınızın fikirleri ve karar alma süreçlerini iyileştirmesini sağlayın

Görevleri atayın: ClickUp'ı kullanarak özelleştirilmiş öncelikler, son tarihler ve bağımlılıklar ile görevleri atayın, mikro yönetim olmadan doğru görevlerin doğru zamanda tamamlanmasını sağlayın

Temel araçlarla bağlantı kurun: ClickUp'ı Google Drive, Zoom ve diğer uygulamalarla entegre ederek mevcut araçlarınızı bağlayın ve iş akışlarınızı geliştirin

ClickUp sınırlamaları

Platform, kapsamlı özelleştirme seçenekleri sunar; bu seçeneklerin tam olarak anlaşılması ve ayarlanması biraz zaman alabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

ClickUp'ı seviyorum! Proje iş akışlarımı ve diğer işlerimi yönetmek için birçok araç kullandım, ancak hiçbiri ClickUp kadar ihtiyaçlarımı karşılamadı. İhtiyacınız olan her şeye sahiptir (iş için her şeyi içeren bir uygulama) ve tüm kişisel ve profesyonel ihtiyaçlarınızı karşılar. En sevdiğim özellikler şablonlar (sevmemek için bir neden yok!) ve Belgeler. Vay canına, orada biçimlendirme yapmaktan çok keyif alıyorum.

ClickUp'ı seviyorum! Proje iş akışlarımı ve diğer işlerimi yönetmek için birçok araç kullandım, ancak hiçbiri ClickUp kadar ihtiyaçlarımı karşılamadı. İhtiyacınız olan her şeye sahiptir (iş için her şeyi içeren bir uygulama) ve tüm kişisel ve profesyonel ihtiyaçlarınızı karşılar. En sevdiğim özellikler şablonlar (sevmemek imkansız!) ve Belgeler. Vay canına, orada biçimlendirme yapmak çok eğlenceli.

2. Jasper AI (Ölçeklenebilir içerik oluşturma ve pazarlama metinleri oluşturma için en iyisi)

via Jasper

Jasper AI, yeni kurulan şirketlerin yüksek kaliteli pazarlama içeriğini büyük ölçekte üretmesine yardımcı olarak sıfırdan yazmaya harcanan zamanı azaltır. Genel AI tarafından üretilen metinler üretmek yerine, işletmelerin AI'yı kendi benzersiz marka sesini yansıtacak şekilde eğitmesine olanak tanıyarak tutarlı mesajlaşma sağlar.

Bloglardan e-posta kampanyalarına, reklam metinlerinden sosyal medya gönderilerine kadar, bu yapay zeka destekli pazarlama asistanı, takımların dakikalar içinde ilgi çekici, dönüşüm odaklı metinler oluşturmasını sağlar. İçerik yeniden kullanma sistemi, tek bir içeriğin birden fazla yapay zeka aracına uyarlanabilmesini sağlayarak içerik iş akışlarını daha verimli hale getirir.

Jasper AI'nın en iyi özellikleri

İçerik türleri arasında tutarlı mesajlaşma için marka sesini özelleştirin

Okunabilirliği korurken içeriği SEO için optimize edin

Jasper Chat ile anında içerik fikirleri ve sorgulara yanıtlar alın

Hedef kitlenize uygun kültürel uyarlamalarla çok dilli içerik oluşturun

Jasper AI sınırlamaları

Büyüyen takımlar için hızlı fiyatlandırma

Nüanslı konular için manuel ince ayar gerektirir

API sınırları entegrasyon esnekliğini kısıtlar

Son derece teknik terminolojiyle mücadele

Jasper AI fiyatlandırması

Oluşturucu: Kullanıcı başına aylık 49 ABD doları

Pro: Kullanıcı başına aylık 69 $

İş: Özel fiyatlandırma

Jasper AI puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (1.800'den fazla yorum)

Jasper AI hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

*Jasper, 50'den fazla şablonla birlikte gelir, böylece içerik oluşturma ile ilgili her şey karşılanır. Dürüst olmak gerekirse, şablonlar en iyi özelliklerdir. Örneğin, bir blog yazısı yazmanız gerekiyorsa, Jasper doğru içeriği ve "lehçeyi" sunar

*Jasper, 50'den fazla şablonla birlikte gelir, böylece içerik oluşturma ile ilgili her şey kapsanır. Dürüst olmak gerekirse, şablonlar en iyi özelliklerdir. Örneğin, bir blog yazısı yazmanız gerekiyorsa, Jasper doğru içeriği ve "lehçeyi" sunar

🔍 Biliyor muydunuz? Jasper AI, tamamen AI kullanılarak kurulan ilk startup unicorn'du. Bu pazarlama aracı, AI'dan yararlanarak milyar dolarlık bir şirkete dönüştü.

3. GrammarlyGO (AI destekli iş iletişimi geliştirme ve yazma ş akışı otomasyonu için en iyisi)

via GrammarlyGO

GrammarlyGO, netlik, üslup ve etkileşim için gerçek zamanlı öneriler sunarak profesyonel yazımı geliştirir. Bağlamı analiz ederek iş iletişimini iyileştirir, mesajların markanızın vizyonuyla uyumlu olmasını ve hedef pazarda yankı uyandırmasını sağlar.

Yapay zeka destekli bir yazma asistanı olarak, yazma sürecinizi optimize eder ve e-postalar, raporlar ve iç belgeler gibi tüm etkileşimlerde profesyonel bir üslup sağlar.

AI, farklı yazım stillerine de uyum sağlayarak, robotik bir ses tonu olmadan yanıtları hızlı bir şekilde taslak haline getirmeyi kolaylaştırır. Net ve tutarlı iletişime önem veren kurucular ve girişimciler, verimliliği artırmak ve revizyonlara harcanan zamanı azaltmak için bu aracı faydalı bulacaklardır.

GrammarlyGO'nun en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı bağlamsal önerilerle yazım netliğini artırın

Profesyonel iletişim için tonu dinamik olarak ayarlayın

Daha hızlı e-posta ve belge oluşturma için yanıtları otomatikleştirin

AI destekli stil kılavuzlarıyla marka tutarlılığını koruyun

Mesajları özetleyen ve size özel yanıtlar öneren yapay zeka ile e-posta yönetimini basitleştirin

GrammarlyGO sınırlamaları

Gelişmiş özellikler kurumsal planlarla sınırlıdır

Mobil sürüm sınırlı işlevsellik sunar

Özelleştirme, stil kılavuzu kurulumunda uzmanlık gerektirir

GrammarlyGO fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 30 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

GrammarlyGO puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.800+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (7.150+ yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Yatırımcı sunumlarınızı hazırlamak için AI'yı kullanın! Bazı girişimler, AI tarafından oluşturulan sunumlarla, hiçbir insan müdahalesi olmadan finansman sağlamıştır.

4. Synthesia (Ölçeklenebilir video üretimi ve profesyonel eğitim içeriği oluşturma için en iyisi)

synthesia aracılığıyla

Synthesia, AI tarafından oluşturulan avatarlar ve ses sentezi kullanarak video üretimini basitleştirir ve pahalı çekim ekipmanlarına veya prodüksiyon takımlarına olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Metinleri, içeriği doğal bir şekilde sunan gerçekçi AI avatarları içeren yüksek kaliteli video sunumlarına dönüştürmenizi sağlar.

Bu, girişimlerin geleneksel video prodüksiyonunun ek maliyetleri olmadan yüksek kaliteli pazarlama materyalleri, eğitim belgeleri, ürün açıklamaları ve etkileşimli videolar oluşturması için özellikle yararlıdır.

Synthesia'nın en iyi özellikleri

AI destekli avatarlar kullanarak profesyonel videolar oluşturun

Metin komut dosyalarını senkronize ses ve harekete dönüştürün

Markalı içerik tutarlılığı için avatarları özelleştirin

Video içeriğini birden çok dile çevirin

Hızlı üretim için sektöre özel video şablonlarına erişin

Synthesia sınırlamaları

Özel avatar kurulumu için ek yapılandırma gerekir

Dinamik çekimler için sınırlı kamera hareket seçenekleri

Yüksek çözünürlüklü videolar için işleme süreleri artar

Synthesia fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 29 $

Oluşturucu: Kullanıcı başına aylık 89 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Synthesia puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.880+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (225+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Synthesia hakkında ne diyor?

Bir süredir iş ile ilgili projeler için AI ve AI Avatar video platformlarını kullanıyorum. Synthesia'nın sektördeki en iyi video kalitesine ve en gerçekçi avatarlarına sahip olduğunu söyleyebilirim. Synthesia ayrıca sınıfının en iyisi video düzenleyiciye ve en verimli ş Akışı'na sahiptir.

Bir süredir iş ile ilgili projeler için AI ve AI Avatar video platformlarını kullanıyorum. Synthesia'nın sektördeki en iyi video kalitesine ve en gerçekçi avatarlarına sahip olduğunu söyleyebilirim. Synthesia ayrıca sınıfının en iyisi video düzenleyiciye ve en verimli ş Akışına sahiptir.

5. Murf AI (Profesyonel seslendirme üretimi ve ses içeriği oluşturma için en iyisi)

murf AI aracılığıyla

Murf AI, yeni kurulan şirketlerin seslendirme sanatçıları işe almadan stüdyo kalitesinde seslendirmeler üretmesine yardımcı olur ve bu da onu podcast'ler, eğitim modülleri ve ürün demoları oluşturan işler için ideal hale getirir. Platform, 133'ten fazla ses ve ton, hız ve vurgu için özelleştirme seçenekleri gibi özelliklere sahip, doğal sesli AI sesleri sunar.

Startup'lar için bu araç, video düzenleme araçlarıyla da entegre olarak ses ve görüntü arasında sorunsuz senkronizasyon sağlar.

Murf AI'nın en iyi özellikleri

Metin-Konuşma API ile uygulamalarınıza, web sitelerinize ve hizmetlerinize gerçekçi AI seslendirmeleri ekleyin

Profesyonel sunumlar için tonu, ses yüksekliğini ve hızı özelleştirin

Ses klonlama teknolojisini kullanarak markalı AI sesleri oluşturun

Toplu işleme ile büyük ölçekli ses üretimini otomatikleştirin

Video ve e-öğrenme platformlarıyla sorunsuz entegrasyon

Murf AI sınırlamaları

Karmaşık telaffuzlar için manuel ince ayar gerekir

Düşük seviyeli planlarda depolama sınırlamaları

Gerçek zamanlı ses düzenleme için sınırlı özelleştirme

Murf AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Oluşturucu Lite: Kullanıcı başına aylık 29 $

Creator Plus+: Kullanıcı başına aylık 49 $

Business Lite: Kullanıcı başına aylık 99 $

Business Plus+: Kullanıcı başına aylık 199 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Murf AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.320+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

🔍 Biliyor muydunuz? ABD'nin en büyük 20 AI şirketinden 11'i San Francisco'da bulunmaktadır, ancak 2008'den bu yana 15,7 milyar dolarlık fon toplamalarına rağmen şehirde sadece 3.400 kişi istihdam etmektedirler.

6. Notion AI (Akıllı çalışma alanı organizasyonu ve belge oluşturma için en iyisi)

notion aracılığıyla

Notion AI, belgeleri otomatikleştirerek ve çalışma alanı içeriğini yapılandırarak verimliliği artırır ve girişimlerin manuel çaba harcamadan bilgileri düzenlemesine yardımcı olur. Dağınık notların yerini alan Notion AI, belgeleri kategorilere ayırmanıza, özetlemenize ve optimizasyon önerilerinde bulunmanıza yardımcı olarak daha iyi bilgi yönetimi sağlar.

Ayrıca, anahtar noktaları ve eylem öğelerini çıkararak toplantı notlarının alınmasına yardımcı olur ve toplantı sonrası belgelere harcanan zamanı azaltır. Yapılandırılmış içerik oluşturma özelliği, büyük miktarda iç bilgiyi yöneten yeni kurulan şirketler için kullanışlıdır.

Notion AI'nın en iyi özellikleri

AI destekli yapılandırma ile içerik organizasyonunu otomatikleştirin

PDF'leri, görüntüleri ve veritabanlarını analiz ederek anahtar çıkarımları ve eylem öğelerini çıkarın

Akıllı görev yönetimi ile iş akışı verimliliğini optimize edin

AI destekli kategorizasyon ile bağlantılı bir bilgi tabanını koruyun

Japonca, İspanyolca ve Almanca dahil olmak üzere birçok dilde içerik yazın ve çevirin

Notion AI sınırlamaları

Karmaşık veritabanı yönetimi performansı yavaşlatabilir

AI odaklı özellikler için sınırlı çevrimdışı işlevsellik

API kısıtlamaları özel otomasyon kurulumlarını etkiler

Notion AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 12 $

İş: Kullanıcı başına aylık 18 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (5.950+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.460+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Notion AI hakkında ne diyor?

Metin, resim, tablo, veritabanı ve multimedya içeriği gibi çeşitli öğeleri sorunsuz bir şekilde birleştirebileceğiniz birleşik bir çalışma alanı görevi görür. Bir proje planlıyor, görevleri yönetiyor, notlar alıyor veya kişisel bir wiki oluşturuyor olsanız da, Notion özel ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilebilir.

Metin, resim, tablo, veritabanı ve multimedya içeriği gibi çeşitli öğeleri sorunsuz bir şekilde birleştirebileceğiniz birleşik bir çalışma alanı görevi görür. Bir proje planlıyor, görevleri yönetiyor, notlar alıyor veya kişisel bir wiki oluşturuyor olsanız da, Notion özel ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilebilir.

7. Hugging Face (Özel AI modeli geliştirme ve makine öğrenimi uygulamaları için en iyisi)

hugging Face aracılığıyla

Hugging Face, girişimlerinizin inovasyonunu desteklemek için AI modellerini geliştirmek, eğitmek ve dağıtmak için kullanılabilecek bir AI araçları ekosistemi sunar. Dil işleme, görüntü tanıma ve veri analizi gibi görevler için önceden eğitilmiş modeller mevcuttur. İşletme sahipleri, mevcut modelleri ince ayar yapabilir veya ihtiyaçlarına uygun özel çözümler oluşturabilir.

Hub, takımınızın en son teknolojiye sahip NLP, bilgisayar görme ve ses modellerine hızlı bir şekilde erişmesini ve bunları paylaşmasını sağlar. Startup'lar, bu kapsamlı kütüphaneyi kullanarak tekerleği yeniden icat etmeden prototipler oluşturabilir.

Hugging Face'in en iyi özellikleri

Önceden eğitilmiş yapay zeka modellerinden oluşan geniş bir depoya erişin ve yerleşik sürüm kontrolü ile yapay zeka iş akışlarını yönetin

Spaces aracılığıyla AI destekli uygulamaları sergileyin, müşteri geri bildirimlerini analiz etmek için etkileşimli demolar oluşturun

Yerleşik sürüm kontrolü ile AI iş akışlarını yönetin

BERT, GPT-2 ve BLOOM gibi modeller içeren Transformers Library'yi kullanarak gelişmiş NLP'yi entegre edin

Inference Endpoints ile AI dağıtımlarını zahmetsizce ölçeklendirin ve düşük gecikmeli performans sağlayın

Hugging Face sınırlamaları

Model optimizasyonu, teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar için karmaşık olabilir

Özel veri kümesi yönetimi ek kurulum gerektirir

Hugging Face fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 9 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 20 $'dan başlayan fiyatlarla

Hugging Face puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (1.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (980+ yorum)

🧠 Eğlenceli Bilgi: Dünyanın ilk AI CEO'su Mika, Polonyalı içecek şirketi Dictador tarafından anahtar projeleri yönetmek ve büyümeyi sağlamak üzere atandı. Etkisi hala ortaya çıkmaya devam ederken, bu hamle AI'nın iş liderliğinde artan rolünü ortaya koyuyor.

8. Perplexity AI (Gerçek zamanlı araştırma ve akıllı bilgi sentezi için en iyisi)

perplexity aracılığıyla

Perplexity AI, bağlamsal ve alıntılı cevapları gerçek zamanlı olarak sunmak için tasarlanmış bir konuşma arama motorudur. Startup'ların karmaşık bilgileri gerçek zamanlı güncellemelerle toplamasını, analiz etmesini ve özetlemesini sağlar. Bu AI aracı, sorguları işler ve kaynaklı cevaplar sunarak araştırmayı daha hızlı ve verimli hale getirir.

İşletmelerin birden fazla kaynaktan verileri sentezlemesine, özetler oluşturmasına ve anahtar bulguları düzenlemesine yardımcı olur. Yerleşik bir bilgi tabanı, takımların devam eden projeler için değerli içgörüleri depolamasına ve geri almasına olanak tanır.

Perplexity AI'nın en iyi özellikleri

Yerleşik doğrulama araçlarıyla doğrulanmış bilgileri almak için doğal dil kullanın

Hızlı ve eyleme geçirilebilir içgörüler için araştırma özetleri oluşturun

Sektöre özel iş verilerini toplayın, trendleri analiz edin ve stratejik planlamanızı geliştirin

Takip etkileşimlerini kullanarak yeni sorular ortaya çıktıkça konuları daha derinlemesine inceleyin

Perplexity AI sınırlamaları

Sektöre özel veri kullanılabilirliği değişiklik gösterir

Ayrıntılı pazar araştırma raporlarını dışa aktarmak için manuel biçimlendirme gerekir

API kullanım sınırları, harici araçlarla entegrasyonu etkileyebilir

Perplexity AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Özel fiyatlandırma

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Perplexity AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (890+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (700'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Perplexity AI hakkında ne diyor?

Sağladığım bağlamı ve harici web aramalarını kullanarak harika bir iş çıkarıyor. İnovasyon hızları akıl almaz. Perplexity'yi dayanıklı bir AI ürünü haline getiren en son modelleri entegre edebiliyorlar ve piyasadaki en iyi modelleri kullanmayı kolaylaştırıyorlar.

Sağladığım bağlamı ve harici web aramalarını kullanarak harika bir iş çıkarıyor. İnovasyon hızları akıl almaz. En son modelleri entegre edebiliyorlar, bu da Perplexity'yi dayanıklı bir AI ürünü haline getiriyor ve piyasadaki en iyi modelleri kullanmayı kolaylaştırıyor.

📖 Ayrıca okuyun: AI Küçük İşletmelere Nasıl Yardımcı Olabilir?

9. Glean (Kurumsal bilgi keşfi ve iç arama optimizasyonu için en iyisi)

glean aracılığıyla

Glean, takımların şirket genelindeki bilgileri aramasına, düzenlemesine ve geri getirmesine yardımcı olarak bilgi yönetimini iyileştirir. Merkezi bir sistem, iç belgeleri, e-postaları ve kaynakları işleyerek ilgili içeriğin kolayca bulunmasını sağlar.

Arama sonuçları, rolleriniz ve erişim düzeylerinize göre uyarlanarak doğru bilgilerin doğru kişilere ulaşmasını sağlar. Doğal dil işleme (NLP), karmaşık sorguları kolaylaştırırken, gerçek zamanlı indeksleme içeriğin güncel kalmasını sağlar.

En iyi özellikleri Glean

Vector'u kullanarak, rolünüze ve projelerinize göre kişiselleştirilmiş sonuçlar sunan doğal dil sorguları yapın

Erişim düzeylerine göre kişiselleştirilmiş sonuçlar alın

Verilerin güncelliğini sağlamak için içeriği gerçek zamanlı olarak indeksleyin

Yeni Nesil Prompting özelliğini kullanarak karmaşık, çok adımlı iş akışlarını otomatikleştirin ve sorunsuz bir iş akışı sağlayın

Glean sınırlamaları

İlk kurulum önemli ölçüde yapılandırma gerektirir

Büyük ölçekli indeksleme, ek bilgi işlem kaynakları gerektirir

Eski sistemlerle entegrasyon özel geliştirme gerektirebilir

Glean fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 14,49 $

Glean derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (950+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (730+ yorum)

Glean alternatiflerini inceleyin!

🔍 Biliyor muydunuz? AI'nın AB değerleri ve düzenlemeleriyle uyumlu olmasını sağlamak amacıyla, dünyanın ilk kapsamlı AI yasası olan AB AI Yasası Aralık 2023'te kabul edildi.

10. DALL-E (AI destekli görsel içerik oluşturma ve marka varlıkları üretme için en iyisi)

openAI aracılığıyla

DALL-E, metin açıklamalarından görüntüler oluşturarak işletmelerin geleneksel tasarım araçları olmadan özel görseller oluşturmasını sağlar. Tek bir komutla stilleri tanımlayabilir, kompozisyonları ayarlayabilir ve birden çok varyasyon üretebilirsiniz. Yüksek çözünürlüklü çıktılar sağlar ve arka plan kaldırma, nesne işleme ve biçim dönüştürme araçları sunar.

Özel markalama öğeleri, görsel tutarlılığı korumak için oluşturulan görüntülere eklenebilir. Sistem, toplu işlemeyi destekleyerek büyük ölçekli içerik oluşturmayı daha verimli hale getirir.

DALL-E'nin en iyi özellikleri

Ayrıntılı metin istemlerinden görüntüler oluşturun

Stil özelleştirme ile marka tutarlılığını koruyun

Tek bir girdiden birden fazla görüntü varyasyonu oluşturun

Yerleşik araçlarla görselleri düzenleyin ve değiştirin

Ölçeklenebilir içerik oluşturma için görüntüleri toplu olarak işleyin

DALL-E sınırlamaları

Bazı komutlar tutarsız görüntü ayrıntıları üretir

Karmaşık kompozisyonlar birden fazla iyileştirme gerektirir

Kullanım sınırları, oluşturma kredileri için geçerlidir

DALL-E fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Aylık 20 $

Pro: 200 $/ay

Takım: Kullanıcı başına aylık 30 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

DALL-E derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (675+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (95+ yorum)

Gerçek kullanıcılar DALL-E hakkında ne diyor?

DALL-E, komutlarımızdan yüksek kaliteli görüntüler üreten en hızlı ve en büyük AI modelidir. Görüntülerimizi sorunsuz bir şekilde oluşturmak için çok basit ve sezgisel bir gösterge paneline sahiptir. Çok karmaşık komutları anlayabilir ve görüntülerimizi büyük bir doğrulukla oluşturabilir. Tüm tarayıcılarımız ve cihazlarımızla uyumludur.

DALL-E, komutlarımızdan yüksek kaliteli görüntüler üreten en hızlı ve en büyük AI modelidir. Görüntülerimizi sorunsuz bir şekilde oluşturmak için çok basit ve sezgisel bir gösterge paneline sahiptir. Çok karmaşık komutları anlayabilir ve görüntülerimizi büyük bir doğrulukla oluşturabilir. Tüm tarayıcılarımız ve cihazlarımızla uyumludur.

⚙️ Bonus: Startup'ınız için AI podcast'lerini keşfedin, sektör trendlerinden haberdar olun, yenilikçi kullanım örneklerini keşfedin ve büyüme için AI'dan yararlanma konusunda uzmanlardan değerli bilgiler edinin.

Akıllı Başlayın, ClickUp ile Büyüyün

Startup'lar, takım verimliliğini gerçekten artıran AI araçlarına ihtiyaç duyar. Birçok araç değerli özellikler sunsa da, projeleri yönetmek, bilgileri organize etmek ve sorunsuz bir işbirliği ortamı oluşturmak sürekli bir zorluk olarak algılanmamalıdır. Startup'lar için AI araçları, ölçeklendirmeyi karmaşıklaştırmamalı, basitleştirmelidir.

ClickUp işte bu noktada öne çıkıyor.

AI destekli otomasyon, tekrarlayan görevleri üstlenerek takımınızın yüksek etkili işlere odaklanmasını sağlar. Akıllı bilgi yönetimi her şeyi düzenli tutarken, ClickUp Brain planlama ve içerik oluşturmaya yardımcı olacak öngörüsel içgörüler sağlar.

Neden manuel süreçleri bekleyesiniz ki?

ClickUp'a bugün kaydolun! ✅