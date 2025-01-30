müşteri Hizmetleri için En İyi 10 AI Aracı ile Desteğinizi Artırın

Müşteri hizmetleri takımları, çok sayıda sorgudan zorlu müşterilerle ilgilenmeye ve teknolojiyi takip etmeye kadar birçok zorlukla karşı karşıya kalırken, aynı zamanda kusursuz hizmet kalitesini korumaya çalışır.

İşte bu noktada müşteri hizmetleri için AI araçları devreye girerek günü kurtarır. Müşteri memnuniyetini artırmanıza ve çalışanlarınızın yükünü hafifletmenize olanak tanıyan gelişmiş özelliklerle donatılmıştır.

Bu makalede, en iyi 10 AI müşteri hizmetleri aracının temel özelliklerini ele alacağız. Ayrıca, hedeflerinize ve iş alanınıza uygun bir araç seçmenize yardımcı olmak için bunların anahtar güçlerini vurgulayacak ve birkaç eksikliğini göstereceğiz.

Müşteri hizmetleri araçlarında en iyi AI'yı diğerlerinden ayıran nedir? Dikkat etmeniz gereken özelliklere göz atalım:

Raporlama seçenekleri : Araç, müşteri verilerini analiz etmek ve ortalama yanıt süreleri, takımınızın performansı, müşteri etkileşimleri ve hizmet memnuniyeti düzeyi hakkında bilgi edinmenize yardımcı olacak : Araç, müşteri verilerini analiz etmek ve ortalama yanıt süreleri, takımınızın performansı, müşteri etkileşimleri ve hizmet memnuniyeti düzeyi hakkında bilgi edinmenize yardımcı olacak gösterge panelleri sunmalıdır

Şablonlar : Farklı müşteri hizmetleri etkileşimlerine ve senaryolarına göre ayarlayabileceğiniz önceden hazırlanmış şablonlar sunmalıdır

Otomasyon özellikleri : Doğru platform, hedeflerinize uygun tetikleyiciler ve koşullarla otomasyon kurallarını özelleştirme seçeneklerine sahip olmalıdır

Entegrasyonlar : Maksimum işlevsellik için popüler işbirliği, proje yönetimi, CRM ve verimlilik platformlarıyla bağlantı kurmalıdır

Ölçeklenebilirlik : Şirketinizin artan taleplerini ve genişleyen müşteri tabanını karşılayabilecek güce sahip olmalıdır

Veri güvenliği: Uygulama, müşterilerinizin bilgilerini güvende tutmalı ve ihlalleri önlemek için en katı standartlara uymalıdır

Müşteri hizmetleri için düzinelerce AI aracını analiz ettik ve makine öğrenimi ile en fazla işlevselliği sunan 10 tanesini seçtik. Seçimlerimize göz atın ve tüm kutuları işaretleyen ve müşteri hizmetlerinizi yepyeni bir düzeye taşımanıza yardımcı olacak bir seçenek bulun. ?

ClickUp AI'yı kullanarak daha hızlı yazın ve metinlerinizi, e-posta yanıtlarınızı ve daha fazlasını düzeltin

ClickUp, süreçleri kolaylaştırmak ve şirketinizin büyümesini desteklemek için yüzlerce seçenek sunan, kurumsal ve küçük işletmeler için güçlü bir görev ve proje yönetimi platformudur. Müşteri hizmetleri dahil olmak üzere çok çeşitli departmanlar için uygundur.

ClickUp Müşteri Hizmetleri özellikleri, müşteri başarısı konusunda bir şampiyon olmanıza yardımcı olur: projelerinizi görevlere ve alt görevlere ayırın, tek bir girdiye birden fazla atanan kişi ekleyin ve biletleri ve sorunları takımınızla tartışmak için yorumlar bırakın.

ClickUp AI, platformu listemize sokan araçtır. Bu AI destekli yazma asistanı, tekrarlayan görevleri otomatikleştirmenize ve birinci sınıf hizmet kalitesi ve müşteri etkileşimini sürdürmek için müşteri notları, e-posta yanıtları ve durum raporları oluşturmanıza yardımcı olur.

Müşteri hizmetleri süreçlerinizi sıfırdan organize etmek yerine, ClickUp'ın 1.000'den fazla şablonundan birini kullanın. ClickUp Müşteri Desteği İş Dağılım Yapısı Şablonunu öneririz — bu şablon, biletleri organize etmenize ve atamanıza, son tarihleri belirlemenize, KPI'ları analiz etmenize ve performansı izlemenize yardımcı olur. ClickUp ayrıca AI komutları içeren şablonlara ve satış etkinleştirme, CRM, müşteri başarısı, müşteri yolculuğu ve daha fazlasına odaklanan şablonlara da sahiptir.

Son olarak, ClickUp'ın birinci sınıf CRM seçenekleri, müşteri veritabanları oluşturmanıza, önceliklendirmenize, ClickUp Formlarını kullanarak müşteri geri bildirimlerini toplamanıza ve erişim faaliyetlerini merkezileştirmenize olanak tanır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Seçeneklerin sayısı yeni kullanıcılar için çok fazla olabilir

Görev hiyerarşisinde daha fazla katman olması iyi olurdu

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (8.500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.700+ yorum)

2. Abbot

Müşteri desteği ekibiniz Slack'te mi çalışıyor? Öyleyse, Abbot müşteri hizmetlerini kolaylıkla yönetmek için ihtiyacınız olan yapay zeka süper kahramanı olabilir. Bu chatbot, Slack etkinliğinizi izler, müşteri kanallarını takip eder, müşteri taleplerini belirler ve bunları gösterge panelinde görüntüler.

Abbot, müşterilere yanıt vermek için hatırlatıcılar ayarlamanıza olanak tanır; müşteri sorguları hala beklemede ise sizi bilgilendirir ve hiçbir biletin gözden kaçmamasını sağlar. Ayrıca, müşteri konuşmalarını özetler ve zaman kazanmak ve iş akışlarını düzenlemek için sonraki adımları önerir.

Bu araç, müşteri sorularını çözmeye de katkıda bulunabilir. Belgeleri kullanarak aracı eğitin ve sorulara doğru ve kesin yanıtlar vermesini sağlayın.

Chatbot, Slack ile mükemmel bir şekilde entegre olduğundan, otomasyonları özelleştirmek ve müşteri konuşmalarına göre çeşitli eylemleri tetiklemek için kullanabilirsiniz. Abbot'un hazır otomasyonlarını işe koyun veya JavaScript, Python veya C# ile kendinizinkini oluşturun.

İçgörü özelliği sayesinde, konuşma hacmini izleyebilir ve gecikmiş biletleri veya açılmış, oluşturulmuş ve yanıtlanmış biletleri görebilirsiniz.

Abbot'un en iyi özellikleri

Slack ile sorunsuz entegrasyon

Müşterilere yanıt vermek için hatırlatıcılar ayarlama

Müşteri desteği belgelerine göre sorunları çözmek için eğitilebilir

Güçlü otomasyonlar

Abbot sınırlamaları

Yalnızca Slack'te çalışır

Otomasyon oluşturmak için bazı programlama becerileri gerekir

Abbot fiyatlandırması

Takım : Ajan başına aylık 49 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Abbot puanları ve yorumları

Yorum yok

3. BrightBot

Web sitenizi renklendirin ve ziyaretçileri dost canlısı AI destekli chatbot BrightBot ile karşılayın. ☀️

BrightBot'un temel amacı, kullanıcıların web sitenizi ziyaret ettiklerinde sorabilecekleri sorulara bilgilendirici ve doğru cevaplar vermektir. Bunu nasıl yapar? Zihin okuma veya tahmin yoluyla değil, şirketinizle ilgili bilgileri "besleyerek" onu eğitiyorsunuz.

BrightBot'u açtığınızda, ekranın sol tarafındaki menüde Eğitim Metni seçeneği bulunur. Bu seçeneği seçin ve chatbotun müşterilere bilgi sağlamak için kullanmasını istediğiniz metni girin.

Yayınla ve Test Et bölümü, chatbot'u denemenizi ve bir insan çalışan gibi sorulara cevap verip vermediğini görmenizi sağlar.

Her müşteri sohbeti Sohbetler bölümünde kaydedilir; geçmişteki ve devam eden tüm konuşmaları görebilirsiniz. Ayrıca, istediğiniz zaman mevcut bir sohbeti devralabilir veya ziyaretçilerin botla mı yoksa bir insanla mı sohbet etmek istediklerini seçmelerini sağlayan bir mesaj bırakabilirsiniz.

BrightBot'un en iyi özellikleri

Kolay kurulum

Müşteri sohbetlerini devralmanızı sağlar

Destek temsilcileri ve destek ekipleri için zahmetsiz eğitim

Siz daha yüksek değerli görevlere odaklanırken rutin sorguları yönetir

BrightBot sınırlamaları

Sınırlı eğitim metinleri ve sorular

Gelişmiş özelleştirme seçeneklerinin olmaması

BrightBot fiyatlandırması

Başlangıç : Ücretsiz

Büyüyen : Kullanıcı başına aylık 49 $

Ölçeklendirme: Kullanıcı başına aylık 99 ABD doları

BrightBot puanları ve yorumları

Yorum yok

4. Zigpoll

Müşteri hizmetleri uzmanı olmak istiyorsanız, müşterilerinizi dinlemeniz gerekir ve Zigpoll, onları yüksek ve net bir şekilde duymanıza yardımcı olabilir. Bu müşteri geri bildirimi ve anket platformu, mevcut ve potansiyel müşterilerinizden bilgi toplamanızı ve bu bilgileri işinizi büyütmek için kullanmanızı sağlar.

Derecelendirme ölçeklerinden metin kutuları içeren gerçek sorulara kadar, web sitenize yerleştirebileceğiniz çoklu soru biçimleri sunar. Müşterilerinize e-posta veya SMS yoluyla da ulaşabilirsiniz.

Zigpoll'u diğer anket ve geri bildirim araçlarından ayıran özellik, anket verilerini özetleyen ve müşterilerinizin şirketinize veya ürününüze yönelik tutumları hakkında değerli bilgiler edinmenize yardımcı olan sezgisel gösterge panelleridir.

Bir diğer öne çıkan özellik ise kişisel AI asistanıdır. Bu asistan, yanıt verilerini analiz eder ve eyleme geçirilebilir içgörüler sağlar. Üstelik, Zigpoll'un AI sohbetinde sorular sorarak şirketinizdeki trendler hakkında daha fazla bilgi edinebilir ve bu bilgileri stratejik planlama için kullanabilirsiniz.

Zigpoll'un en iyi özellikleri

Müşteri desteği için yapay zeka destekli asistan

Toplanan iş verilerine göre yanıt veren AI chatbot

Müşteri taleplerini düzenlemek için sezgisel gösterge panelleri

Birden çok soru biçimi

Zigpoll sınırlamaları

Ücretsiz ve ücretli planlar arasında önemli farklar

Zigpoll logosu anketlerden kaldırılamaz

Zigpoll fiyatlandırma

Lite : Ücretsiz

Temel : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Standart : Kullanıcı başına aylık 25 ABD doları

Artı : Kullanıcı başına aylık 50 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 100 $

Zigpoll puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (20'den fazla yorum)

Product Hunt: 5/5 (beşten az yorum)

5. Tiledesk

Müşteri hizmetleri maliyetlerini azaltırken CSAT'ı (müşteri memnuniyeti puanı) artırmak imkansız mı geliyor? Tiledesk'i kullanırsanız bu sizin için gerçek olabilir. Bu açık kaynaklı konuşma platformu, web sitenize yerleştirebileceğiniz 7/24 yapay zeka sohbet robotları sunar.

Tiledesk sohbet robotunu kullanarak, canlı sohbet desteğinde çalışan müşteri hizmetleri temsilcilerinin sayısını azaltabilirsiniz. Bunun yerine, onları daha fazla bilgi gerektiren görevlere atayabilir ve işiniz için ek değer yaratabilirsiniz. Bazı müşteriler bir insan temsilciyle sohbet etmekte ısrar edebilir ve bu tamamen normaldir — Tiledesk, istediğiniz zaman konuşmaya katılmanıza olanak tanır.

Daha da fazla zaman kazanmak için platform chatbot şablonları sunar. Oturum açtıktan sonra gösterge panelinizin Botlar bölümünde bunları bulun ve amacınıza uygun olanı seçin.

Şablon kullanmak istemiyor musunuz? Tiledesk'in Chatbot Tasarım Stüdyosu, kodlama bilgisi gerektirmeden kendi chatbotlarınızı oluşturmanıza olanak tanır. Deneyin ve ihtiyaçlarınıza uygun mükemmel çözümü yaratın. ?

Tiledesk'in en iyi özellikleri

Kolayca kullanılabilen AI sohbet robotları

AI sohbet robotu şablonları

Kodsuz Chatbot Tasarım Stüdyosu

İnsan temsilciler, istediğiniz zaman müşteri konuşmalarını devralabilir

Tiledesk sınırlamaları

İlk kez kullananlar için daha dik bir öğrenme eğrisi

Platform daha hızlı olabilir

Tiledesk fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Temel : 225 €/yıl (dört koltuk ve 800 konuşma dahil)

Premium : 790 €/yıl (15 koltuk ve 3.000 konuşma dahil)

Özel: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Tiledesk puanları ve yorumları

Capterra : 4,5/5 (130+ yorum)

GetApp: 4,5/5 (140+ yorum)

6. Yuma AI

Gorgias veya Zendesk kullanan bir Shopify satıcısıysanız, Yuma AI müşteri hizmetleri sürecinize mükemmel bir katkı sağlayabilir. Bu AI destekli platform, bilet yanıtlarını otomatikleştirerek müşteri memnuniyetini artırmanıza olanak tanır.

Yuma AI, müşterilerin sorgularını tarar ve bir yanıt taslağı önerir. Hiçbir şey görünmezse, bu, platformun sorgunun yanıtını "bilmediği" anlamına gelir ve bir insan temsilcinin devralmasına izin verir. Bu, iş akışlarını kolaylaştırır ve insan temsilcilerin işlerini Yuma AI ile paylaşmalarına yardımcı olur, tekrarlayan, rutin biletleri aracın halletmesi için bırakır.

Beğeneceğiniz bir diğer seçenek ise yazım stilini özelleştirme özelliğidir. Platform, önceki biletlerden stilinizi algılar ve bunları kullanarak markanızın sesine uygun yazım stilini "öğrenir".

Yuma AI, konuşmaları özetleyerek tek bir tıklamayla içgörüler sağlar ve biletleri ele alır. En iyisi de, 15 dilde "konuşur", böylece dünya çapındaki müşteri havuzundan yararlanabilirsiniz. ?

Yuma AI'nın en iyi özellikleri

Shopify kullanıcıları için hedeflenmiştir

Yazı stilinizi algılayarak markanızın sesinin tutarlılığını sağlar

Konuşma konularını özetler

15 dilde konuşur

Yuma AI sınırlamaları

Sınırlı entegrasyonlar

Platforma alışmak biraz zaman alabilir

Yuma AI fiyatlandırması

Starter+ : 99 $/ay (1-3 koltuk)

Pro : 195 $/ay (1-10 koltuk)

Evolve : 495 $/ay (1-20 koltuk)

Enterprise: Özel

Yuma AI puanları ve yorumları

Product Hunt: 5/5 (10'dan az oy)

7. QuickReplai

Müşteri hizmetleri temsilcileri genellikle iki sorunla karşı karşıya kalır: geciken yanıt süreleri ve çok fazla sorgu. QuickReplai, müşteri yanıtlarını daha hızlı ve stressiz hale getiren AI özellikleriyle bu sorunları ortadan kaldırabilir.

Bu uygulama, müşteri hizmetleri temsilcilerinin yerini almayı amaçlamaz. Bunun yerine, gelen mesajlara en uygun yanıtları önererek onların daha verimli çalışmasına yardımcı olur.

QuickReplai, süper güçlü AI algoritmaları kullanarak mesajlarınızı veya ekran görüntülerini tarar; sadece içeriğini değil, stilini ve tonunu da analiz eder. Uygulama bu bilgileri kullanarak yararlı yanıtlar sunar; bu yanıtları özelleştirebilir veya olduğu gibi kullanabilirsiniz.

Şirketinizin marka sesine bağlı olarak, daha kişisel bir yaklaşım için yanıtlarınıza çıkartmalar ve emojiler ekleyebilirsiniz.

QuickReplai, basitliği ve güçlü iletişim seçeneklerini bir araya getirdiğinden, bireyler, küçük işletmeler ve kurumsal müşteriler için eşit derecede uygundur. ?

QuickReplay'in en iyi özellikleri

Yanıt sürelerini kısaltır

Yazım stilinizi ve tonunuzu algılar

Yanıtları özelleştirmenize olanak tanır

Müşteri desteği ekiplerinin verimliliğini artırır

QuickReplay sınırlamaları

Entegrasyonların eksikliği

Henüz kullanıma sunulmadığı için kullanıcı yorumu bulunmamaktadır (Ekim 2024 itibariyle)

QuickReplai fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

QuickReplai puanları ve yorumları

Yorum yok

8. ZenCall

ZenCall ile temsilcilerinizin iç huzurunu bulmasına yardımcı olun — bir AI telefon görüşmesi yönetim aracı. ?

Bu kullanışlı uygulama telefon çağrılarını sizin için yanıtlar ve verdiğiniz talimatlara göre işler. AI temsilcisi bir çağrıya yanıt verir vermez ZenCall uygulaması, metin mesajı veya e-posta yoluyla bilgilendirilirsiniz. Uygulama çağrıları metne dönüştürür, böylece bunları istediğiniz zaman okuyabilirsiniz. Elbette çağrıları dinleyebilirsiniz.

Platformun en fantastik özelliği sınırsız hızlı testler. Deneyebilir ve AI çağrı temsilcinizin istenen yanıtları verdiğinden emin olabilirsiniz.

ZenCall, müşterilere metin mesajı yoluyla bağlantılar bile gönderebilir, böylece siparişleri, rezervasyonları veya randevuları kolayca yönetebilirsiniz.

Uygulamayı çağrı yönlendirme için kullanabilirsiniz; AI temsilcisi, müşteri hizmetleri süreçlerinizi kolaylaştırmak için çağrıları belirli kişiye veya departmana yönlendirir.

ZenCall 50'den fazla dilde mevcuttur ve size çeşitli pazarlarda olağanüstü müşteri hizmeti sunma gücü verir.

ZenCall'ın en iyi özellikleri

Doğal dil işleme

Arama yönlendirme

Sınırsız hızlı testler

Metin, uygulama veya e-posta yoluyla bağlantı gönderebilir

ZenCall sınırlamaları

Yalnızca mobil uygulama olarak mevcuttur

Ücretsiz plan sınırlı işlevsellik sunar

ZenCall fiyatlandırması

Başlangıç : Ücretsiz (ayda 30 çağrı)

Gelişmiş : Kullanıcı başına aylık 49 $ (ayda 200 çağrı)

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 99 $ (ayda 500 çağrı, ardından çağrı başına 0,19 $)

ZenCall puanları ve yorumları

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9. Brainfish

Piyasada çok sayıda AI müşteri hizmetleri aracı var, ancak hiçbiri Brainfish gibi değil. ?

Bu AI müşteri içeriği platformu, bilgi tabanınızdaki bilgileri kullanarak müşterilerin sorularını saniyeler içinde güvenle yanıtlar. Uygulamayı kullanmak çok kolaydır: ana sayfaya gidin, Yeni Makale Oluştur seçeneğine basın, makaleyi yayınlayın ve Brainfish, herhangi bir eğitim veya bekleme gerektirmeden makaleyi hemen ezberler.

Tüm bilgi tabanını yükleyene kadar işlemi tekrarlayın ve Brainfish'i güçlü bir müşteri hizmetleri ve müşteri yönetimi çözümüne dönüştürün.

Müşterileriniz bir insanla sohbet etmek isterse ne yapacaksınız? Brainfish, bir insan temsilciyle arama, e-posta veya sohbet seçenekleri sunar.

Platformun güçlü analiz özellikleri ile müşteri davranışlarını anlayabilir ve yanıtlarınızı daha alakalı hale getirmenin yollarını bulabilirsiniz.

Brainfish'in en iyi özellikleri

Kolay kurulum

Güçlü analiz seçenekleri

Müşterileri istediğiniz zaman bir müşteri temsilcisine yönlendirebilirsiniz

Çeşitli destek seçenekleri (e-posta, sohbet, arama ve bilet)

Brainfish sınırlamaları

Temel ve Büyüme planları arasındaki önemli farklar

Daha fazla entegrasyon bir artı olurdu

Brainfish fiyatlandırması

Temel : 59 $/ay (400 kullanıcı)

Büyüme : Aylık 64 $'dan başlayan fiyatlarla (100 kullanıcı için)

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Brainfish puanları ve yorumları

Product Hunt: 5/5 (beşten az yorum)

10. MeyaGPT

MeyaGPT, OpenAI'nin en yeni gpt. -3. 5-turbo Learn Language Model (LLM) tarafından desteklenen eksiksiz bir AI müşteri hizmetleri paketidir. Sorgulara verilen yanıtların hızını ve kalitesini artırmanıza yardımcı olan özelleştirilebilirlik, esneklik, entegrasyonlar ve özellikler sunar.

MeyaGPT'yi kurmak kodlama bilgisi gerektirmez—platformun desteklediği veri kaynaklarından birini kullanarak şirketiniz hakkında bilgi edinmesine yardımcı olun. Web sitenizi tarayın, site haritanızı gönderin veya istediğiniz metni manuel olarak ekleyin. ✨

Diğer birçok sohbet robotunun aksine, MeyaGPT, sohbet arayüzünü web sitenize ve mobil uygulamanıza yerleştirmenize olanak tanır, böylece müşterileriniz herhangi bir cihazdan erişebilir.

Messenger ve WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamaları ve Salesforce ve Zendesk gibi CRM platformlarıyla güçlü entegrasyonlar, chatbot'un işlevselliğini genişletmenize ve güçlü bir müşteri hizmetleri merkezi oluşturmanıza olanak tanır.

MeyaGPT'nin çerçevesi Python ve BFML ile genişletilebilir, böylece chatbot'u özelleştirebilir ve şirketinizin ihtiyaçlarına göre ayarlayabilirsiniz.

MeyaGPT'nin en iyi özellikleri

Web sitesi ve mobil uygulama sohbet robotu

Kodlama gerektirmeyen kurulum

Popüler iletişim ve CRM platformlarıyla entegre olur

BFML ve Python ile yapılandırılabilir

MeyaGPT sınırlamaları

Nispeten yüksek fiyatlandırma

Tüm seçenekleri öğrenmek biraz zaman alabilir

MeyaGPT fiyatlandırması

Dev : 99 $/ay (yıllık plan yok, aylık 500 aktif kullanıcıya kadar)

Pro : 799 $/ay (aylık 5.000 aktif kullanıcıya kadar)

Ortak: Aylık 2.500 $ (aylık 15.000 aktif kullanıcıya kadar)

*Pro ve Partner planları için listelenen fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

MeyaGPT puanları ve yorumları

Product Hunt: 5/5 (beşten az yorum)

AI Müşteri Desteği Yazılımı: Müşterilerinize En İyi Deneyimi Sunun

Müşteri hizmetleri yoğun, öngörülemez ve dinamik bir alandır; müşterilerinizin ihtiyaç ve taleplerine anında cevap verebilecek esneklik ve kapasite gerektirir.

Listelenen AI araçları, her türlü sorguyu terlemeden halletmenize yardımcı olabilir. Size zaman kazandırır, verimliliği artırır ve en önemlisi müşteri memnuniyetini artırır.

Operasyon yönetimini kolaylaştırmak için güçlü PM ve CRM seçeneklerine sahip bir AI müşteri hizmetleri aracı istiyorsanız, bugün ClickUp'a kaydolun ve müşteri hizmetleri oyununuza devrim yapın!