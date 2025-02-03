2025'in En İyi 10 Veri Ambarı Yazılımı (Ücretsiz ve Ücretli)

Büyük veri ve iş zekası (BI), bir şirketi yönetmenize yardımcı oldukları için son zamanlarda çok sık kullanılan terimlerdir. Artık kararlarınızı sezgilerinize göre verip projelerinizin başarıya ulaşmasını ummak yerine, verileri akıllı hamleler yapmak için bir kaynak olarak kullanıyorsunuz. ♟️

Veriye dayalı karar verme, iç veya dış birçok kaynaktan içgörülerin çıkarılması, segmentlere ayrılması ve analiz edilmesini gerektirir. Veri ambarı (DWH) yazılımı, bu BI bilgilerini sizin için birleştirip düzenlemede kritik bir rol oynar.

Temel olarak, DWH, büyük miktarda kuruluşa özgü veriyi merkezileştirmek için kullanılan bir depodur. Ancak doğru araçla çok daha fazlasını yapabilirsiniz; örneğin, müşteri davranışlarını tahmin edebilir ve pazar eğilimlerini belirleyebilirsiniz.

Bu kılavuzda 10 adet kararlı veri ambarı yazılımı çözümü sunacağız. Özelliklerinin ayrıntılı açıklamasını okuyun ve büyüme stratejilerinizi destekleyen çözümü seçin.

Veri Ambarı Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

MIT'nin önde gelen profesörlerine göre, veri odaklı şirketler ortalamaya göre %4 daha yüksek verimlilik ve %6 daha yüksek kar oranı sergilemiştir. Ancak hangi DWH yazılımının size gerçek bir iş avantajı sağlayacağını nasıl bilebilirsiniz?

Ürünleri incelerken dikkat etmeniz gerekenler şunlardır:

Ölçeklenebilirlik: Uygun bir platform, performansında herhangi bir değişiklik olmadan takımınızın sürekli genişleyen veri ihtiyaçlarını karşılar Sıralama ve filtreleme: Araç, verilerin yapılandırılmış bir biçimde depolanmasını sağlayarak pratik indeksleme, kataloglama ve arama özellikleri sunmalıdır Şablonlar: Farklı kullanım durumları için veri ambarı oluşturmayı ve bakımını kolaylaştıran şablonlar sağlamalıdır Entegrasyonlar: Platform, veri kaynağı olarak kullandığınız popüler uygulamalar ve programlarla entegre olmalıdır. Veri çıkarma ve yükleme süreci sorunsuz olmalıdır Güçlü raporlama ve analitik: Aracın, özel içgörülerle iş performansını optimize etmek için raporlama özelliklerine sahip olup olmadığını kontrol edin. En üst düzey ürünler, verileri çıkarmak ve işlemek, raporlar oluşturmak ve grafikler, çizelgeler ve tablolar gibi görselleştirmeler oluşturmak için makine öğrenimi ve yapay zeka algoritmaları kullanır Güvenlik: Siber saldırı riskini azaltmak için yerleşik şifreleme ve güvenlik protokollerine sahip olmalıdır

Düzinelerce veri ambarı yazılımını analiz ettik ve kriterlerimizi (fonksiyonellik, ölçeklenebilirlik ve kullanım kolaylığı) karşılayan en iyi 10 aracı seçtik. Hemen başlayalım! ?

ClickUp'ın 15'ten fazla özelleştirilebilir görünümü ile görevleri, projeleri ve iş akışlarını size en uygun şekilde görselleştirin

ClickUp, şirket çapında veri depolama ve proje yönetimi yapılandırması için güvenli ve istikrarlı bir ortam sunar. Bu araç, veri boru hattınızı her ölçekte işlemek, görselleştirmek ve yönetmek için inanılmaz seçeneklerle doludur.

Kullanışlı bir içe aktarma yöneticisi ile birden fazla kaynaktan veri içe aktararak dijital bir ClickUp Çalışma Alanı oluşturun. 50'den fazla bileşen ve 15'ten fazla görünüm içeren Gösterge Panelleri ile verilerinizi görselleştirin ve perspektifler arasında geçiş yapın. Yerleşik raporlama araçlarını kullanarak iş akışlarını düzenleyin, iş senaryolarını tahmin edin ve çözümler öngörün.

Bu platform, veri ambarlama ve proje izleme için etkileyici bir şablon koleksiyonu sunar, örneğin:

ClickUp İş Zekası Proje Planı Şablonu: Veri ambarı tasarımı ve iş parçalama dahil tüm BI planlama yönlerini destekler ClickUp Veri Ambarı Proje Planı Şablonu: Sıfırdan bir veri ambarı oluşturmak için tüm görevleri görselleştirmeye yardımcı olur ClickUp Warehouse KPI Şablonu: Genel depo performansını izlemek için standart ölçütler oluşturur

ClickUp ile, veri ile ilgili görevleri yapılandırmak için bir dizi özelliğe erişebilirsiniz. Özel Alanlar ve Özel Durumlar kullanarak bilgileri ayrıntılı tablolar halinde düzenleyin ve izleyin. ClickUp Belgeleri ile verilerinizi şirket belgelerine ve wiki sayfalarına dönüştürün.

Verimliliği artırmak için ClickUp AI'yı kullanarak verileri özetleyin, durum raporları oluşturun ve daha fazlasını yapın! ClickUp Otomasyonları ile tekrarlayan iş süreçlerini otomatikleştirin ve operasyonel maliyetleri azaltın. ?

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar daha fazla otomasyon istiyor (ClickUp şu anda 100'den fazla otomasyona sahiptir)

Ücretsiz planda premium özelliklerin kullanımı sınırlıdır

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (8.500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.700+ yorum)

2. AWS Redshift

AWS Redshift, Amazon'un bulut tabanlı büyük veri analizi sihirbazıdır! ?

Bu platform, yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmış verileri derinlemesine incelemek ve karmaşık analitik sorgular çalıştırmak için SQL (Yapısal Sorgu Dili) kullanır.

AWS Redshift, Federated Query aracıyla büyük popülerlik kazanmıştır. Bu özellik, birden fazla entegre veritabanı, veri ambarı veya veri gölünde canlı verileri gerçek zamanlı olarak sorgulamanızı sağlar.

Amazon Redshift Veri Paylaşımı ile, üretici kümesinden ayrılmadan takımınıza veri kümelerine anında erişim sağlayabilirsiniz.

Redshift ML ile iş zekası girişimlerinizi bir üst düzeye taşıyın ve Amazon ekosisteminin avantajlarından yararlanın. SQL ifadeleri kullanarak Amazon SageMaker modellerini eğitin ve iş operasyonlarınız hakkında doğru finansal tahminler, risk değerlendirmeleri ve ayrıntılı raporlar hazırlayın.

Yerel entegrasyonların yanı sıra, AWS Redshift'i Salesforce, Jira ve Google Analytics gibi araçlara bağlayabilir, bu platformlardan veri çekebilir ve bulut deponuzda saklayabilirsiniz. ☁️

AWS Redshift'in en iyi özellikleri

Bulut tabanlı veri ambarı

Uzak sistemlerden canlı verileri kullanmak için Federated Query

Sezgisel veri paylaşımı

Yerel AWS ve üçüncü taraf entegrasyonları

AWS Redshift sınırlamaları

Küçük işletmelerin bütçesine uygun olmayabilir

Sınırlı bölümleme seçenekleri performansı etkileyebilir

AWS Redshift fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

AWS Redshift derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,3/5 (350+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (10+ yorum)

3. Oracle Otonom Veri Ambarı

Oracle Autonomous Data Warehouse, makine öğrenimi ve süreç otomasyonu ile kendini bağımsız olarak optimize eden ve yöneten bulut tabanlı bir çözümdür. Düşük işletim maliyetleriyle otomatik olarak ölçeklenebilir bir veri ambarı arayan yoğun veritabanı yöneticileri için bir kurtarıcıdır.

DWH, bilgileri yüklemek, analiz etmek ve paylaşmak için düzinelerce kod gerektirmeyen seçenek sunan Data Studio ile donatılmıştır. 100'den fazla entegrasyon ile verileri platforma aktarın ve sürükle ve bırak arayüzü ile iş modelleri ve iş akışları oluşturun.

Oracle Autonomous Data Warehouse'u Performance Hub'da izleyin; sistem performansını ve Aktif Oturum Geçmişi (ASH) analizlerini görüntüleme seçeneğini kullanın. Sorun tespiti için istatistikler içeren Otomatik İş Yükü Deposu (AWR) raporunu oluşturarak platformu ince ayar yapın.

Oracle Autonomous Data Warehouse'un en iyi özellikleri

Otonom ve bulut tabanlı

Sürekli performans izleme

Çapraz fonksiyonlu takımlar için veri silolarını ortadan kaldıran Data Studio

100'den fazla entegrasyon

Oracle Autonomous Data Warehouse sınırlamaları

Fiyatlandırma yapısında sınırlı şeffaflık

Arayüz daha kullanıcı dostu olabilir

Oracle Autonomous Data Warehouse fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Oracle Autonomous Data Warehouse puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (10+ yorum)

TrustRadius: 8,9/10 (200'den fazla yorum)

4. Google BigQuery

Sunucusuz, çoklu bulut veri ambarı platformu mu arıyorsunuz? Google BigQuery tüm bu özellikleri sunar! En iyi yanı ise petabaytlarca veriyi analiz edebilmesi, bu da onu büyük kurumsal şirketler için mükemmel kılar. ?

BigQuery Studio ile büyük ölçekli veri analizlerini haritalamak için birleşik bir arayüz elde edersiniz. Farklı kodlama becerilerine sahip kişiler için uygundur; iş akışlarını özelleştirmek için SQL, Spark, Python veya doğal dil kullanabilirsiniz. Platformun Duet AI özelliği, bağlamsal kodlama yardımı sunar.

Yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış veya yapılandırılmamış verilere dayalı ML modelleri oluşturun ve çalıştırın, bunları Vertex AI (Google'ın ML platformu) veya tercih ettiğiniz başka bir yazılıma aktarın.

BigQuery, Google ekosisteminin bir parçası olduğundan, Google Drive gibi kardeş platformlardan veri çekmek çok kolaydır. Üçüncü taraf entegrasyonlar da mevcuttur; AWS Redshift, Snowflake ve Teradata gibi çözümlerden veri içe aktarın.

Google BigQuery'nin en iyi özellikleri

Sunucusuz ve çoklu bulut

Kurumsal dostu

İş akışlarını özelleştirmek için BigQuery Studio

Yerleşik makine öğrenimi

Google BigQuery sınırlamaları

Veri kümelerini mantıklı bir şekilde düzenlemek için sınırlı gruplama özellikleri

Performans ve özelleştirmeler iyileştirilebilir

Google BigQuery fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Google BigQuery derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,5/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (10+ yorum)

5. Teradata

Teradata, VantageCloud ürünüyle kapsamlı bir veri yönetimi ve bulut analitiği çözümleri paketi sunar.

Teradata'da benzersiz veri deponuzu oluşturun ve makine öğrenimi ve yapay zeka algoritmaları sayesinde yenilikçi eylemler gerçekleştirin. Trendleri belirleyerek ve hedef verileri tespit ederek veri hareketini en aza indirebilir, birden fazla karmaşık sorguyu aynı anda çalıştırabilir ve her ölçekte çığır açan keşifler yapabilirsiniz.

Teradata VantageCloud'un bir parçası olan ClearScape Analytics ile en zorlu problem çözme zorluklarının üstesinden gelin. Gelişmiş AI/ML analitik yetenekleri, her ölçekte modelleri eğiterek verileri hazırlamanıza ve tahminlerde bulunmanıza yardımcı olur. Gerçek zamanlı ve toplu puanlama özelliğini kullanarak modelleri değerlendirin ve daha düşük maliyet ve sürtünmeyle dağıtın.

Teradata'nın en iyi özellikleri

Yerleşik makine öğrenimi ile kurumsal düzeyde ölçeklenebilirlik

Ölçeklenebilir analitik eğitim modelleri

Şirket içi ve bulut dağıtımı

Geliştirilmiş kaynak ve maliyet yönetimi

Teradata sınırlamaları

Platformla ilişkili önemli lisans ve altyapı maliyetleri

Sınırlı entegrasyon yetenekleri

Teradata fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Teradata derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,2/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (20+ yorum)

6. Integrate. io

Integrate.io ve kod gerektirmeyen DWH Insights çözümü ile e-ticaret veri yolculuğunuzu kolaylaştırın. Bu veri boru hattı platformu, müşteri veritabanlarınızdan veya e-ticaret platformlarınızdan bir veri ambarına veri aktarmanıza yardımcı olur.

Platform, inanılmaz esnekliğe sahip kodsuz bir boru hattı kurulumuna sahiptir. Sürükle ve bırak arayüzünü ve önceden oluşturulmuş bağlayıcıları kullanarak çeşitli kaynaklardaki verileri saniyeler içinde birleştirin. İhtiyacınız olan bağlayıcıyı bulamazsanız, platformun uzmanları sizin için özel olarak oluşturabilir! ?

Kolayca oluşturulabilen bağımlılıklarla birden fazla boru hattını birleştirin ve bunları merkezi bir gösterge panelinden denetleyin. Integrate. io'nun Cron ifade oluşturucusunu kullanarak boru hattı planlama gereksinimlerini hızla karşılayın.

DWH Insights, veri ambarlama maliyetlerinizi izlemenize yardımcı olur. Tüm boru hatları ve projelerdeki veri maliyetlerini otomatik olarak yakalayın ve işleri, tabloları ve kullanıcı meta verilerini depolayın. Yerleşik davranışsal veri analiz araçları, kullanıcı eğilimlerini ve bunların dağıtılmış veri modelleriyle olan korelasyonunu ortaya çıkarır.

Integrate. io'nun en iyi özellikleri

Kapsamlı gösterge paneli

Verileri birleştirmek için yüzlerce önceden oluşturulmuş konektör

DWH Insights ile gelişmiş analitik

E-ticaret işletmeleri için tasarlanmıştır

Integrate.io sınırlamaları

Büyük veri kümeleriyle çalışırken ortaya çıkabilecek potansiyel performans sorunları

Ara sıra ortaya çıkan kullanıcı arayüzü hataları

Integrate.io fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Integrate. io derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2 : 4,3/5 (150+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (10+ yorum)

7. Skyvia

Skyvia, entegrasyon ve yedeklemeden iş akışı otomasyonuna kadar çeşitli veri ile ilgili görevler için kullanabileceğiniz kodsuz platformunuz olabilir. Skyiva, verileri depolara taşır ve depolardan alır, düzensiz, çok kaynaklı verileri ve iyi yapılandırılmış bir veritabanını birbirine bağlar.

Platform dört çözüm sunar:

Veri Entegrasyonu Yedekleme Bağlan Sorgu

Dağıtılmış kaynaklardan büyük veri kümelerini toplu olarak içe aktarmak ve senkronize etmek için Veri Entegrasyonu'na güvenin. Bulut Veri Çoğaltma, verileri kopyalamak için yerleşik ELT (Çıkarma, Yükleme, Dönüştürme) çözümüdür.

Yedekleme, verilerinizi tek bir arayüzde güvende tutmanızı sağlar; otomatik günlük yedekleme ayarlarını ve buluttan buluta kurtarma seçeneklerini yapılandırın.

Connect ile, barındırma ve bakım zahmeti olmadan web API'leri oluşturabilir ve kullanıma hazır uç nokta URL'leri elde edebilirsiniz.

Sorgu, tarayıcınızdan verilere erişmek, bunları görüntülemek, yönetmek ve dışa aktarmak için tek tıklamayla toplama ve yazılmış filtreler gibi araçlar sunar.

Skyvia'nın en iyi özellikleri

Güçlü veri senkronizasyon çözümü

Veri işleme için dört çözüm

Bulut verilerinin çoğaltılmasını destekler

Skyvia sınırlamaları

Özel bir dönem için veri çekmek zor olabilir

Daha iyi teknik destek sunabilir

Skyvia fiyatlandırması

Veri Entegrasyonu, Yedekleme, Bağlantı ve Sorgu için farklı fiyatlandırma yapıları — ayrıntılar için web sitesini ziyaret edin

Skyvia puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (150+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (60+ yorum)

8. Oracle Database 12c

Oracle Database, kurumsal müşteriler için tasarlanmış sağlam bir bulut veritabanıdır. Veri kümesi konsolidasyonu, sorgu optimizasyonu ve performans ayarlaması için gelişmiş özelliklere sahiptir.

12c ve üzeri sürümler, veritabanınız için en üst düzeyde kullanılabilirlik ve kararlılık sağlar. Veri maskeleme ve görünmez sütunlar gibi özellikler, hassas verilere yetkisiz erişimi önler.

Platform, depolama yönetimi için veri katmanlamasına olanak tanır. Örneğin, belirli bir veri kümesi nadiren kullanılıyorsa, alan kazanmak için sıkıştırın ve uygun bir katmana taşıyın. Ayrıca, Oracle Flex ASM'yi kullanarak depolama maliyetlerini azaltabilirsiniz.

Oracle'ın 12c sürümü için desteğini Temmuz 2022'de sonlandırdığını not etmek önemlidir. Kısıtlı güncellemeler Aralık 2024 sonuna kadar kullanılabilir.

Oracle 12c'nin en iyi özellikleri

Kurumsal odaklı veritabanı

Güçlü analiz seçenekleri

Kullanışlı üçüncü taraf entegrasyonları

Akıllı depolama yönetimi

Çoklu dil desteği

Oracle 12c sınırlamaları

Lisanslama süreci karmaşık olabilir

Kurulum zaman alıcı olabilir

Oracle 12c fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Oracle 12c puanları ve yorumları

Capterra: 4,6/5 (10'dan az yorum)

9. Informatica

Informatica, yapay zeka destekli bulut tabanlı bir veri yönetimi çözümüdür.

Informatica ile çok sayıda kaynaktan veri deponuza veri ayıklama, dönüştürme ve yükleme (ETL) işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Platformun yapay zekası CLAIRE ile birlikte çalışarak takımlar arasında veri teslim sürecini basitleştirin.

Data Catalog ile yapay zekanın gücünden yararlanın ve istediğiniz veri varlıklarını göz açıp kapayıncaya kadar bulun, düzenleyin ve depolayın. Informatica, veri varlıklarınızı düzenlemek için BI araçlarını, bulut veri depolarını ve üçüncü taraf katalogları taramanıza olanak tanır.

İlginizi çekebilecek başka bir çözüm ise Veri Entegrasyonu. Bu çözüm, konektörleri kullanarak verileri toplu olarak entegre etmenize, tabloları çoğaltmanıza ve API'lerle bağlantı kurarak verileri zahmetsizce yönetmenize olanak tanır.

Informatica'nın en iyi özellikleri

CL AI RE, bir AI asistanı ile veri boru hatlarını dağıtın

Veri varlıklarını işlemek için yapay zeka destekli Veri Kataloğu

Binlerce konektörle veri entegrasyonu

Informatica sınırlamaları

Bazı kullanıcılar arayüzü eski buluyor

Ara sıra performans sorunları

Informatica fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Informatica derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,4/5 (70'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (10+ yorum)

10. Firebolt

Firebolt, mühendisler için en popüler veri ambarı çözümlerinden biridir! ?

Platform tamamen hız üzerine kuruludur: optimize edilmiş sütun depolama, seyrek indeksleme ve süper hızlı sorgu optimize edici, yüksek performansa yeni bir anlam kazandırır ve kullanıcı deneyiminde devrim yaratır.

SQL biliyorsanız, Firebolt'un ANSI-SQL uyumlu PostgreSQL lehçesini kısa sürede benimseyeceksiniz.

Platform, vektörleştirilmiş ve SIMD (tek komutlu çoklu veri) işlemeye dayanır; sorgu komutlarını satır satır yapmak yerine veri gruplarına uygular, bu da Firebolt kullanıcılarının olağanüstü hızdan yararlanmasının bir başka nedenidir.

Firebolt, popüler iş zekası ve veri dönüştürme araçlarıyla entegre olarak, analitik için eksiksiz bir platform sunar!

Firebolt'un en iyi özellikleri

Yüksek hızlı platform

Vektörleştirilmiş işleme ve SIMD'ye dayanır

Çok sayıda entegrasyon

Firebolt sınırlamaları

Listemizdeki nispeten yeni bir araç olduğundan, topluluk desteği sınırlıdır

Yeni sorgu dilleri öğrenmeyi gerektirebilir

Firebolt fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Firebolt puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (10+ yorum)

Piyasada bulunan mevcut DWH ürünleri ile karar verme sürecinizde şüpheye yer kalmayacak. Listemizde yer alan tüm araçlar, ideal veri ambarınızı oluştururken ve çalıştırırken size yardımcı olabilir.

İş gücünüzü, görevlerinizi ve projelerinizi yönetirken verileri de yönetmenizi sağlayan hepsi bir arada bir çözüm arıyorsanız, ClickUp'ı denemenizi öneririz. ✅