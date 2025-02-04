2025'te Denemeniz Gereken En İyi 11 AI Transkripsiyon Aracı

Uzun ses ve video kayıtlarını transkripsiyonlamak çok çaba gerektirir. Duraklat-yaz-geri sar döngüsü zaman alıcı olabilir. Aynı şey toplantı, web semineri, röportaj veya derslerde not almak için de geçerlidir. Konuşmacıyı takip etmekte zorlanır ve önemli ayrıntıları kaçırırsınız.
Neyse ki, yapay zekanın (AI) hızlı gelişimi, not almayı sadece birkaç dakika içinde halleden transkripsiyon araçlarının ortaya çıkmasını sağladı ve böylece daha önemli görevlere odaklanabilirsiniz. ⏳
Ancak şunu unutmayın: Her biri benzersiz özelliklere ve doğruluk seviyelerine sahip birçok AI transkripsiyon aracı bulunmaktadır. Bu geniş seçenekler denizinde gezinmek zor olabilir.
Yardımcı olmak için buradayız. Çeşitli kullanım durumlarına uygun en iyi 11 AI transkripsiyon aracını içeren bir liste hazırladık, böylece özel ihtiyaçlarınıza en uygun aracı bulabilirsiniz.
⏰ 60 Saniyelik Özet
Kullanım amacınıza en uygun AI transkripsiyon aracını bulmanıza yardımcı olmak için en iyi 11 seçeneği içeren bir liste hazırladık:
- ClickUp – Toplantı Transkripsiyonları ve Görev Otomasyonu için En İyisi
- Trint – Gazeteciler ve Medya Takımları İçin En İyisi
- TranscribeMe – Hibrit AI ve İnsan Transkripsiyonları için En İyisi
- Otter. ai – Canlı Toplantı Transkripsiyonları İçin En İyisi
- Temi – Hızlı ve Uygun Fiyatlı Transkripsiyonlar İçin En İyisi
- Sonix – Çok Dilli Transkripsiyonlar İçin En İyisi
- Transkriptor – İşletmeler ve Global Takımlar İçin En İyisi
- Fireflies. ai – Satış ve Pazarlama Takımları İçin En İyisi
- Verbit – Hukuk ve Eğitim Transkripsiyonları için En İyisi
- Scribie – Yüksek Doğruluklu İnsan Tarafından Düzenlenmiş Transkripsiyonlar İçin En İyisi
- Nova A. I. – Video Altyazı ve İçerik Oluşturucular İçin En İyisi
AI Transkripsiyon Nedir ve Nasıl İşler?
AI transkripsiyon, AI teknolojisini kullanarak ses ve video içeriğini metne dönüştürme işlemidir. Bir kişinin dinleyip duyduklarını yazdığı manuel transkripsiyondan farklı olarak, AI transkripsiyon araçları bunu insan müdahalesi olmadan otomatik olarak yapar. ?
Bu araçlar, konuşmayı tanımak ve transkripsiyonunu yapmak için doğal dil işleme, makine öğrenimi algoritmaları ve geniş dilbilimsel veri tabanlarını kullanır.
İşte bunların nasıl çalıştığına dair basit bir özet:
- Ses girişi: Ses veya video dosyanızı transkripsiyon aracına yükleyin
- İşleme: AI aracı dosyayı analiz eder ve kelimelere dönüştürür
- Metin çıktısı: Yüklediğiniz içeriğin incelemeye, düzenlemeye ve paylaşıma hazır metin sürümünü (veya transkriptini) alırsınız
Bir AI transkripsiyon aracında aranması gereken özellikler
"En iyi" AI transkripsiyon aracı herkes için aynı değildir. Seçim yaparken özel ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurmalısınız. Aramanızı daraltırken dikkat etmeniz gereken bazı önemli özellikler şunlardır:
- Doğruluk: Araç, tercih ettiğiniz dilleri, aksanları ve benzersiz terminolojiyi transkripsiyon yapabilmelidir. Doğru aracı bulduğunuzdan emin olmak için ürün açıklamasını ve yorumları kontrol edin
- Özelleştirme: Özel bir alanda çalışıyorsanız, aracın özel kelime dağarcığı eklemenize izin verip vermediğini kontrol edin
- Diller: Özellikle birden fazla dil ile çalışıyorsanız, aracın gerekli tüm dilleri desteklediğinden emin olun
- Düzenleme ve işbirliği: Araç, hataları düzeltmek ve transkriptlere açıklama eklemek için takımınızla gerçek zamanlı düzenlemelere olanak sağlamalıdır
- Entegrasyonlar: Aracın depolama, video konferans ve CRM çözümleri gibi favori iş yazılımlarınızla entegre olup olmadığını kontrol edin
- Dosya uyumluluğu: Araç, ses/video dosya türlerinizi kabul etmeli ve bunları istediğiniz biçimlere aktarabilmelidir
en İyi 11 AI Transkripsiyon Aracı
Araştırmacı, eğitimci, gazeteci, podcast yayıncısı veya içerik oluşturucu olun, araç listemizde size uygun bir seçenek mutlaka vardır. Her aracın artılarını ve eksilerini değerlendirdik, kullanıcı yorumlarını analiz ettik ve hatta özelliklerini test ettik.
Uzun kayıtları kusursuz transkripsiyonlara dönüştürmek ve zamandan tasarruf etmek için hazırsanız, dinleyin!
1. ClickUp
Uzun ses ve video kayıtlarını transkripsiyonlamak çok çaba gerektirir. Duraklat-yaz-geri sar döngüsü zaman alıcı olabilir ve aynı şey toplantılarda, web seminerlerinde, röportajlarda veya derslerde not almak için de geçerlidir. Konuşmacıyı takip etmekte zorlanır ve önemli ayrıntıları kaçırırsınız. Neyse ki, iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, takımların düzenli kalmasına ve etkili bir şekilde işbirliği yapmasına yardımcı olur. ClickUp AI, toplantı notlarını gerçek zamanlı olarak otomatik olarak transkripsiyonlayarak ve özetleyerek bu süreci kolaylaştırır, böylece önemli noktaları kaçırmadan konuşmaya odaklanabilirsiniz.
ClickUp AI Note Taker toplantıları otomatik olarak transkripsiyonlayarak, tartışmalarınızdan net özetler ve eyleme geçirilebilir görevler oluşturur. Bu, not almayı veya önemli noktaları kaçırmayı dert etmek yerine konuşmaya odaklanmanızı sağlar.
Bu transkripsiyonları ClickUp içinde devam eden projelerinize kolayca entegre edebilir, toplantı notlarının doğrudan izlenen, organize edilen ve üzerinde işlem yapılan görevlere dönüştürülmesini sağlayabilirsiniz — manuel çaba gerekmez.
ClickUp'ın en iyi özellikleri:
- Toplantıları ve tartışmaları gerçek zamanlı olarak metne dönüştürür
- Anahtar noktaları özetler ve eylem öğelerini belirler
- Yazılı içeriği İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Arapça ve Çince dahil 10'dan fazla dile çevirin
- Toplantı notlarını, ClickUp'ın güçlü proje yönetimi özellikleriyle izlenebilen görevlere dönüştürür
- Slack, HubSpot ve Zapier gibi 100'den fazla iş uygulamasıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur
- 10'dan fazla dilde çeviri desteği, küresel takımlar için ideal
- ClickUp Otomasyonları ile görev atamalarını, son teslim tarihlerini ve öncelikleri otomatikleştirin
- Transkripsiyon projelerini ve iş süreçlerini yönetmek için Ses Transkripsiyon İş Kapsamı Şablonu gibi 1.000'den fazla ücretsiz şablona erişin
ClickUp sınırlamaları:
- Büyük projelerde yavaşlayabilir
- Yeni kullanıcıların kapsamlı özelliklerini kavraması zaman alır
ClickUp fiyatlandırması:
ClickUp puanları ve yorumları:
- G2: 4,7/5 (8.500+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.700+ yorum)
2. Trint
Emmy ödüllü muhabir Jeff Kofman tarafından kurulan Trint, AI teknolojisini kullanarak video ve ses kayıtlarını transkripsiyon haline getirir. Transkripsiyon yazılımı gazeteciler, araştırmacılar ve içerik oluşturucular için özel olarak tasarlanmıştır ve BBC, Financial Times ve The Washington Post gibi markalar tarafından güvenilmektedir.
Ses veya video dosyalarınızı Trint platformuna yükleyin, 50'den fazla desteklenen dilden herhangi birinde yazılı transkriptler oluşturun. Canlı yayınları da gerçek zamanlı olarak transkripsiyonlayabilirsiniz. ?
Özel sözlüğe benzersiz terimler ekleyerek ve çevrimiçi düzenleyiciyle hataları düzelterek transkripsiyon doğruluğunu artırın.
Trint'in en iyi özellikleri
- İşbirliği için farklı erişim düzeylerine (görünüm, yorum ve düzenleme) sahip takım üyelerini davet edin
- Vurgular, işaretçiler, etiketler ve yorumlar kullanarak düzenleyicide işbirliği yapın
- Birden fazla transkriptten bölümleri derleyerek hikayeler oluşturun
- Trint dosyalarınızı DOCX, SRT, EDL ve VTT dahil 10'dan fazla biçime aktarın
Trint sınırlamaları
- Özellikle büyük dosyalarla çalışırken sayfaların yavaş yüklenmesi
- Konuşmacıları tutarlı bir şekilde ayırt etmekte zorluk çekiyor
Trint fiyatlandırması
- Başlangıç: 60 $/kullanıcı (ayda 7 dosya)
- Gelişmiş: 75 $/kullanıcı (Sınırsız dosya)
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Trint puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (64 yorum)
- Capterra: 3,9/5 (17 yorum)
3. TranscribeMe
TranscribeMe, yüksek kaliteli transkripsiyon çıktıları için AI teknolojisini insan uzmanlığıyla birleştirir.
İşte nasıl çalışır: Konuşma tanıma yazılımı, ses dosyanızdan bir taslak transkript oluşturur, ardından bir insan transkripsiyon uzmanı bunu inceler ve doğruluğunu ve stil kılavuzunuzla uyumluluğunu kontrol eder. Nihai AI transkripsiyon ses dosyası hazır olduğunda e-posta ile bilgilendirilirsiniz. ?
TranscribeMe, sesleri transkripsiyon yapmanın yanı sıra çeviri hizmetleri, özel veri seti oluşturma ve AI modeli eğitimi için veri açıklama hizmetleri de sunar.
TranscribeMe'nin en iyi özellikleri
- MP3, MP4, WAV ve AIFF dahil 15'ten fazla biçimde video ve ses dosyalarını işleyin
- Ses, video ve metin dosyalarını 15'ten fazla dile çevirin
- Dosyaları web üzerinden veya Android ve iOS cihazlarınız aracılığıyla yükleyin
- Farklı aksanlara ve teknik terimlerin kullanımına rağmen, doğru transkripsiyonlar için 2 milyondan fazla uzman transkripsiyoncuya erişin
TranscribeMe sınırlamaları
- Onaylı insan transkripsiyonunu almak beş gün kadar sürebilir
- Transkriptlere konuşmacı ID'leri ve zaman damgaları eklemek için ek ücret
TranscribeMe fiyatlandırması
- Makine transkripsiyonu: dakika başına 0,07 $
- İnsan tarafından düzenlenmiş makine transkripsiyonu: Dakika başına 0,79
- Çeviri: Kelime başına 0,11 $
- AI eğitim veri setleri: dakikası 2,00 dolar
- Veri ek açıklaması: Görev başına 0,10 $
TranscribeMe puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (3 yorum)
- Capterra: 4,7/5 (7 yorum)
4. Otter
Otter. ai, UCLA, IBM ve Rakuten gibi markaların güvendiği, piyasadaki önde gelen otomatik transkripsiyon hizmetlerinden biridir. Yalnızca ses ve video dosyalarını transkripsiyonlamakla kalmaz, aynı zamanda yüz yüze ve sanal etkinlikler için gerçek zamanlı kayıt ve transkripsiyon da sunar.
Anahtar özelliklerinden biri, Google ve Microsoft takvimleriyle sorunsuz entegrasyonudur. Bu sayede Otter, Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams toplantılarınıza, derslerinize ve röportajlarınıza otomatik olarak katılır ve bunları transkripsiyonlar.
Toplantılardan sonra Otter, özetlenmiş toplantı notlarını oluşturur ve tüm katılımcılarla e-posta yoluyla paylaşır. AI transkripsiyon aracı, arka plan gürültüsünü de kaldırmanız gereken hızlı metin ve ses veya video dosyaları için mükemmeldir.
Otter'ın en iyi özellikleri
- Transkriptleri TXT, DOCX, PDF, SRT ve MP3 formatlarına aktarın
- Otter düzenleyicide vurgular, notlar, yorumlar, resimler ve eylem öğeleriyle işbirliği yapın
- Daha hızlı hata düzeltme için sessiz kısımları atlama seçeneği ile oynatma hızını (0,5x ila 3x) ayarlayın
- Otter'ı belirli isimleri, jargonları ve kısaltmaları tanıyacak şekilde özelleştirin
Otter sınırlamaları
- Transkripsiyon hizmetleri yalnızca İngilizce dilini destekler
- Otomatik transkripsiyon aracı, ABD ve İngiltere dışındaki aksanlar için ideal değildir
- Hesap başına yalnızca üç ses/video içe aktarma için ücretsiz transkripsiyon
Otter fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 16,99 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 40 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Otter puanları ve yorumları
- G2: 4,0/5 (118 yorum)
- Capterra: 4,5/5 (68 yorum)
5. Temi
Rev. com'un oluşturucuları tarafından geliştirilen Temi, İngilizce ses ve video dosyalarının transkripsiyonuna odaklanmaktadır. Ses kalitesi iyi olduğunda, sadece 5-10 dakika içinde %90-95 doğrulukta transkriptler üretir.
Benzer araçların aksine, Temi sadeliğe odaklanır ve gereksiz özellikler içermez. Geçmiş transkripsiyonlarınızı izlemek için minimalist bir gösterge paneli ve transkriptlerinizi düzeltmek için sezgisel bir düzenleyiciye sahiptir. ✨
Tek seferlik transkripsiyonlar için kullanımı kolay, hızlı ve doğru bir araca ihtiyacınız varsa, Temi bu listedeki en iyi AI transkripsiyon araçlarından biri olarak mükemmel bir seçimdir.
Temi'nin en iyi özellikleri
- MP3, MP4, M4A ve AAC dahil 25'ten fazla biçimde dosya yükleyin
- Transkriptleri TXT, DOCX, PDF, SRT ve VTT formatlarında indirin
- Transkriptleri takım üyeleriyle bağlantı veya e-posta yoluyla paylaşın
- Düzenleyicide metni seçerek vurgulayın, üstünü çizin, yorum ekleyin veya belirli ses bölümlerine atlayın
Temi sınırlamaları
- Transkripsiyon hizmetleri sınırlı dil desteğine sahiptir
- Paylaşılan transkriptler herkes tarafından düzenlenebilir
Temi fiyatlandırması
- sesli dakika başına 0,25 $
Temi puanları ve yorumları
- G2: 5. 0/5 (1 yorum)
- Capterra: Yorum yok
6. Sonix
Sonix, İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve Çince dahil olmak üzere 38'den fazla dil ve aksanda otomatik transkripsiyonlar üretir. Her transkript, netlik için zaman kodları ve konuşmacı tanımlaması içerir.
Transkripsiyonun yanı sıra Sonix, otomatik çeviri, altyazı ve özetler de sunar. Ayrıca, gerçek zamanlı düzenlemeler için etkileşimli bir web düzenleyici de mevcuttur.
Sonix, Dropbox ve Evernote'tan Zoom ve Loom'a kadar 25'ten fazla araçla entegre olarak transkripsiyon iş akışlarınızı daha sorunsuz ve verimli hale getirir.
Sonix'in en iyi özellikleri
- Birden fazla proje için doğruluğu artırmak üzere özel sözlükler oluşturun
- Transkriptleri belirli erişim izinlerine sahip klasörler halinde düzenleyin
- Transkriptleri birkaç cümle veya madde halinde özetleyin
- Özel etiketler kullanarak transkript durumunu izleyin ve güncelleyin
Sonix sınırlamaları
- Gerçek zamanlı transkripsiyonları desteklemez
- Kötü ses kalitesi, güçlü aksanlar ve arka plan gürültüsü ile doğruluk oranı düşer (bu listedeki diğer AI transkripsiyon araçlarına kıyasla)
Sonix fiyatlandırması
- Standart: 10 $/saat
- Premium: 5 $/saat + 22 $/ay kullanıcı başına
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Sonix puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (21 yorum)
- Capterra: 4,9/5 (117 yorum)
7. Transkriptor
Transkriptor, %99'a varan doğruluk oranına sahip bir AI transkripsiyon hizmetidir. YouTube, Google Drive ve hatta WhatsApp dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan dosya yükleyin.
Çoğu araca benzer şekilde, platformun düzenleyicisinde takımınızla işbirliği yapabilir ve transkriptinizi TXT, DOCX ve SRT biçimlerinde dışa aktarabilirsiniz.
Transkriptor'u diğerlerinden ayıran özellik, 100'den fazla dili desteklemesidir. Bu, uluslararası kitlelere ulaşmak ve onlarla etkileşim kurmak isteyen işletmeler ve içerik oluşturucular için idealdir.
Transkriptor'un en iyi özellikleri
- Transkriptleri klasörler halinde düzenleyin
- Farklı konuşmacıları otomatik olarak algılayın ve konuşmacı etiketlerini düzenleyin
- Paragraf boyutlarını belirleyerek, aynı konuşmacının segmentlerini birleştirerek ve zaman damgaları ile konuşmacı adlarını ekleyerek transkriptleri özelleştirin
- Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams toplantılarına otomatik olarak katılmak, kaydetmek ve transkripsiyon yapmak için AI yazma asistanını ayarlayın
Transkriptor sınırlamaları
- Diğer araçlara kıyasla sınırlı dışa aktarma seçenekleri
- Karmaşık kelimeleri ve fısıltı gibi konuşmaları tanımada zorluklar
Transkriptor fiyatlandırması
- Lite: 9,99 $/ay (5 saat)
- Premium: 24,99 $/ay (40 saat)
- İş: Üye başına aylık 30 $ (50 saat)
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Transkriptor puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (27 yorum)
- Capterra: 4,6/5 (159 yorum)
8. Fireflies
Fireflies. ai, diğer araçlar gibi ses ve video içeriğini transkripsiyon yapar. Ancak, asıl rolü toplantı asistanınız olarak hizmet etmek, toplantılarınızı kaydetmek, transkripsiyonunu yapmak ve özetlemektir.
Fireflies, gelecekteki toplantıları iyileştirmek için toplantı analitiği (konuşmacı konuşma süresi, dolgu kelime kullanımı ve konuşma-dinleme oranı gibi) ile öne çıkıyor. Daha fazla müşteri kazanmak için iletişim stratejilerini geliştirmek isteyen pazarlama, satış ve ürün takımları için mükemmel bir araçtır. ?
Fireflies'ın en iyi özellikleri
- MP3, MP4, WAV ve M4A dosyalarını yükleyin ve transkriptleri DOCX, CSV, PDF, SRT ve JSON biçimlerinde dışa aktarın
- 60'tan fazla dilde toplantıları ve dosyaları transkripsiyonlayın
- Akıllı arama özelliğini kullanarak konuşmacıları, toplantı konularını ve önemli ayrıntıları (sorular ve eylem öğeleri gibi) izleyin
- 40'tan fazla çevirici, video konferans, depolama, CRM ve proje yönetimi araçlarıyla entegre edin
Fireflies sınırlamaları
- Mobil uygulama yok
- Toplantı başına yalnızca bir dili destekler
- Transkriptler başka dillere çevrilemez
Fireflies fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Pro: Koltuk başına aylık 18 $
- İş: 29 $/ay koltuk başına
- Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Fireflies puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (85 yorum)
- Capterra: 4,0/5 (5 yorum)
9. Verbit
Verbit, doğru transkripsiyon, kapalı altyazı, sesli açıklama ve çeviri hizmetleri sunmak için hem AI hem de insan uzmanlarından yararlanır. AI ilk taslakları oluşturduktan sonra, 5.000'den fazla profesyonel transkripsiyoncuya sahip bir ağa bağlanarak taslakları düzeltir ve düzenler. ✍️
Platform geniş bir kitleye hizmet verirken, en iyi sonucu yüksek öğrenim, hukuk ve medya sektörlerindeki takımlar için verir.
Verbit'in en iyi özellikleri
- Gürültülü seslerde bile doğru transkripsiyonlar oluşturun
- Zoom ve Webex gibi platformlarda sanal etkinlikler için canlı altyazılar ve transkriptler alın
- TXT, DOCX, PDF, CSV ve JSON biçimlerinde transkriptler alın
- Blackboard, Canvas ve Kaltura dahil 20'den fazla harici uygulama ile entegre edin
Verbit sınırlamaları
- Yalnızca İngilizce ve İspanyolca'yı destekler
- Oynatma sırasında kelime vurgulaması yok
Verbit fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Verbit puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (55 yorum)
- Capterra: 5. 0/5 (1 yorum)
10. Scribie
Scribie, AI ve insan zekasını birleştirerek %99'un üzerinde etkileyici bir doğruluk oranıyla transkriptler üreten başka bir transkripsiyon yazılımıdır. Çevrimiçi düzenleyicisini kullanarak transkriptleri düzenleyin ve ek ücret ödemeden yeniden inceleme talep edin. Kaliteye olan bu bağlılıkları, Google, Amazon, PayPal ve Airbnb gibi sektör devlerinin güvenini kazanmalarını sağlamıştır.
Scribie'nin en iyi özellikleri
- Bilgisayarınızdan, YouTube'dan, Google Drive'dan, Dropbox'tan ve OneDrive'dan dosya yükleyin
- MP3, MP4 ve FLAC dahil 25'ten fazla biçimde dosyaları transkripsiyonlayın
- İşlem süresi hafta sonları ve tatil günlerini de kapsadığından transkripsiyonlarınızı daha hızlı alın
- Transkriptleri, kelimesi kelimesine, zaman damgaları ve acil transkripsiyon hizmeti içerecek şekilde ayarlayın
Scribie sınırlamaları
- Yalnızca İngilizce'yi destekler
- Platformda gezinmek yeni kullanıcılar için kafa karıştırıcı olabilir
Scribie fiyatlandırması
- sesli dakika başına 1,25 dolar
Scribie puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (3 yorum)
- Capterra: 4,5/5 (2 yorum)
11. Nova A. I.
Nova A. I., videolara altyazı eklemenizi sağlayan kullanıcı dostu bir araçtır. Videoları bilgisayarınızdan yükleyin veya YouTube veya TikTok'tan içe aktarın. Otomatik altyazı işlevini kullanarak %96'ya varan doğrulukta altyazılar oluşturun. Gerekirse, altyazıları sıfırdan manuel olarak yazabilir veya yüklenen bir altyazı dosyasını düzenleyebilirsiniz.
Bu özellikler, Nova A. I.'yi ilgi çekici videolar oluşturmak ve daha geniş bir kitleye ulaşmak isteyen içerik oluşturucular ve video pazarlamacıları için ideal hale getirir. ?
Nova A. I.'nin en iyi özellikleri
- 100'den fazla dil ve aksanda altyazıları çevirin
- Yazı tipi, renk, boyut ve harf aralığını ayarlayarak altyazıları biçimlendirin
- Birden fazla video klip, geçiş ve açıklama ve emoji gibi etkileşimli öğeler ekleyerek videoları düzenleyin
- Videoya kalıcı altyazılar ekleyin veya bunları SRT veya TXT dosyası olarak ayrı olarak indirin
Nova A. I. sınırlamaları
- Oynatma hızı kontrolü yok
- Maksimum altyazı satırı veya karakter sayısı belirtilemiyor
Nova A. I. fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Temel: 10 $/ay (150 dakika)
- Pro: Aylık 18 $ (300 dakika)
- İş: 55 $/ay (900 dakika)
Nova A. I. puanları ve yorumları
- G2: Yorum yok
- Capterra: 5. 0/5 (1 yorum)
AI'nın Gücüyle Düşünce Hızında Transkripsiyon Yapın
Bu AI transkripsiyon araçlarının her biri, konuşmayı metne dönüştürme iş akışlarınızı kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Hataları azaltmak ve yüksek değerli görevlere odaklanmak için zaman kazanmak için doğru olanı seçin.
Görevlerden bahsetmişken, ClickUp, düzenli kalmanızı ve yapılacak işlerinizi takip etmenizi sağlayan mükemmel bir proje yönetimi aracıdır. AI transkripsiyonunu ClickUp ile birleştirdiğinizde, her kelimeyi yakalayacağınız, bunları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştüreceğiniz ve sorunsuz bir şekilde yerine getirileceğinden emin olabilirsiniz. ?
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