2025'te Denemeniz Gereken En İyi 11 AI Transkripsiyon Aracı

Uzun ses ve video kayıtlarını transkripsiyonlamak çok çaba gerektirir. Duraklat-yaz-geri sar döngüsü zaman alıcı olabilir. Aynı şey toplantı, web semineri, röportaj veya derslerde not almak için de geçerlidir. Konuşmacıyı takip etmekte zorlanır ve önemli ayrıntıları kaçırırsınız.

Neyse ki, yapay zekanın (AI) hızlı gelişimi, not almayı sadece birkaç dakika içinde halleden transkripsiyon araçlarının ortaya çıkmasını sağladı ve böylece daha önemli görevlere odaklanabilirsiniz. ⏳

Ancak şunu unutmayın: Her biri benzersiz özelliklere ve doğruluk seviyelerine sahip birçok AI transkripsiyon aracı bulunmaktadır. Bu geniş seçenekler denizinde gezinmek zor olabilir.

Yardımcı olmak için buradayız. Çeşitli kullanım durumlarına uygun en iyi 11 AI transkripsiyon aracını içeren bir liste hazırladık, böylece özel ihtiyaçlarınıza en uygun aracı bulabilirsiniz.

⏰ 60 Saniyelik Özet Kullanım amacınıza en uygun AI transkripsiyon aracını bulmanıza yardımcı olmak için en iyi 11 seçeneği içeren bir liste hazırladık: ClickUp – Toplantı Transkripsiyonları ve Görev Otomasyonu için En İyisi

Trint – Gazeteciler ve Medya Takımları İçin En İyisi

TranscribeMe – Hibrit AI ve İnsan Transkripsiyonları için En İyisi

Otter. ai – Canlı Toplantı Transkripsiyonları İçin En İyisi

Temi – Hızlı ve Uygun Fiyatlı Transkripsiyonlar İçin En İyisi

Sonix – Çok Dilli Transkripsiyonlar İçin En İyisi

Transkriptor – İşletmeler ve Global Takımlar İçin En İyisi

Fireflies. ai – Satış ve Pazarlama Takımları İçin En İyisi

Verbit – Hukuk ve Eğitim Transkripsiyonları için En İyisi

Scribie – Yüksek Doğruluklu İnsan Tarafından Düzenlenmiş Transkripsiyonlar İçin En İyisi

Nova A. I. – Video Altyazı ve İçerik Oluşturucular İçin En İyisi

AI Transkripsiyon Nedir ve Nasıl İşler?

AI transkripsiyon, AI teknolojisini kullanarak ses ve video içeriğini metne dönüştürme işlemidir. Bir kişinin dinleyip duyduklarını yazdığı manuel transkripsiyondan farklı olarak, AI transkripsiyon araçları bunu insan müdahalesi olmadan otomatik olarak yapar. ?

Bu araçlar, konuşmayı tanımak ve transkripsiyonunu yapmak için doğal dil işleme, makine öğrenimi algoritmaları ve geniş dilbilimsel veri tabanlarını kullanır.

İşte bunların nasıl çalıştığına dair basit bir özet:

Ses girişi: Ses veya video dosyanızı transkripsiyon aracına yükleyin

İşleme: AI aracı dosyayı analiz eder ve kelimelere dönüştürür

Metin çıktısı: Yüklediğiniz içeriğin incelemeye, düzenlemeye ve paylaşıma hazır metin sürümünü (veya transkriptini) alırsınız

Bir AI transkripsiyon aracında aranması gereken özellikler

"En iyi" AI transkripsiyon aracı herkes için aynı değildir. Seçim yaparken özel ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurmalısınız. Aramanızı daraltırken dikkat etmeniz gereken bazı önemli özellikler şunlardır:

Doğruluk: Araç, tercih ettiğiniz dilleri, aksanları ve benzersiz terminolojiyi transkripsiyon yapabilmelidir. Doğru aracı bulduğunuzdan emin olmak için ürün açıklamasını ve yorumları kontrol edin

Özelleştirme: Özel bir alanda çalışıyorsanız, aracın özel kelime dağarcığı eklemenize izin verip vermediğini kontrol edin

Diller: Özellikle birden fazla dil ile çalışıyorsanız, aracın gerekli tüm dilleri desteklediğinden emin olun

ClickUp Brain ile başlayın ClickUp AI'daki Çevir eylemini kullanarak içeriğinizi 10'dan fazla dilde neredeyse mükemmel bir şekilde tercüme edin

Düzenleme ve işbirliği: Araç, hataları düzeltmek ve transkriptlere açıklama eklemek için takımınızla gerçek zamanlı düzenlemelere olanak sağlamalıdır

Entegrasyonlar : Aracın depolama, video konferans ve CRM çözümleri gibi favori iş yazılımlarınızla entegre olup olmadığını kontrol edin

Dosya uyumluluğu: Araç, ses/video dosya türlerinizi kabul etmeli ve bunları istediğiniz biçimlere aktarabilmelidir

Araştırmacı, eğitimci, gazeteci, podcast yayıncısı veya içerik oluşturucu olun, araç listemizde size uygun bir seçenek mutlaka vardır. Her aracın artılarını ve eksilerini değerlendirdik, kullanıcı yorumlarını analiz ettik ve hatta özelliklerini test ettik.

Uzun kayıtları kusursuz transkripsiyonlara dönüştürmek ve zamandan tasarruf etmek için hazırsanız, dinleyin!

1. ClickUp

AI Notetaker'ı deneyin! ClickUp AI Notetaker

Uzun ses ve video kayıtlarını transkripsiyonlamak çok çaba gerektirir. Duraklat-yaz-geri sar döngüsü zaman alıcı olabilir ve aynı şey toplantılarda, web seminerlerinde, röportajlarda veya derslerde not almak için de geçerlidir. Konuşmacıyı takip etmekte zorlanır ve önemli ayrıntıları kaçırırsınız. Neyse ki, iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, takımların düzenli kalmasına ve etkili bir şekilde işbirliği yapmasına yardımcı olur. ClickUp AI, toplantı notlarını gerçek zamanlı olarak otomatik olarak transkripsiyonlayarak ve özetleyerek bu süreci kolaylaştırır, böylece önemli noktaları kaçırmadan konuşmaya odaklanabilirsiniz.

ClickUp AI Note Taker toplantıları otomatik olarak transkripsiyonlayarak, tartışmalarınızdan net özetler ve eyleme geçirilebilir görevler oluşturur. Bu, not almayı veya önemli noktaları kaçırmayı dert etmek yerine konuşmaya odaklanmanızı sağlar.

Bu transkripsiyonları ClickUp içinde devam eden projelerinize kolayca entegre edebilir, toplantı notlarının doğrudan izlenen, organize edilen ve üzerinde işlem yapılan görevlere dönüştürülmesini sağlayabilirsiniz — manuel çaba gerekmez.

ClickUp'ın en iyi özellikleri:

Toplantıları ve tartışmaları gerçek zamanlı olarak metne dönüştürür

Anahtar noktaları özetler ve eylem öğelerini belirler

Yazılı içeriği İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Arapça ve Çince dahil 10'dan fazla dile çevirin

Toplantı notlarını, ClickUp'ın güçlü proje yönetimi özellikleriyle izlenebilen görevlere dönüştürür

Slack, HubSpot ve Zapier gibi 100'den fazla iş uygulamasıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur

10'dan fazla dilde çeviri desteği, küresel takımlar için ideal

ClickUp Otomasyonları ile görev atamalarını, son teslim tarihlerini ve öncelikleri otomatikleştirin

Transkripsiyon projelerini ve iş süreçlerini yönetmek için Ses Transkripsiyon İş Kapsamı Şablonu gibi 1.000'den fazla ücretsiz şablona erişin

ClickUp sınırlamaları:

Büyük projelerde yavaşlayabilir

Yeni kullanıcıların kapsamlı özelliklerini kavraması zaman alır

ClickUp fiyatlandırması:

ClickUp puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (8.500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.700+ yorum)

2. Trint

via Trint

Emmy ödüllü muhabir Jeff Kofman tarafından kurulan Trint, AI teknolojisini kullanarak video ve ses kayıtlarını transkripsiyon haline getirir. Transkripsiyon yazılımı gazeteciler, araştırmacılar ve içerik oluşturucular için özel olarak tasarlanmıştır ve BBC, Financial Times ve The Washington Post gibi markalar tarafından güvenilmektedir.

Ses veya video dosyalarınızı Trint platformuna yükleyin, 50'den fazla desteklenen dilden herhangi birinde yazılı transkriptler oluşturun. Canlı yayınları da gerçek zamanlı olarak transkripsiyonlayabilirsiniz. ?

Özel sözlüğe benzersiz terimler ekleyerek ve çevrimiçi düzenleyiciyle hataları düzelterek transkripsiyon doğruluğunu artırın.

Trint'in en iyi özellikleri

İşbirliği için farklı erişim düzeylerine (görünüm, yorum ve düzenleme) sahip takım üyelerini davet edin

Vurgular, işaretçiler, etiketler ve yorumlar kullanarak düzenleyicide işbirliği yapın

Birden fazla transkriptten bölümleri derleyerek hikayeler oluşturun

Trint dosyalarınızı DOCX, SRT, EDL ve VTT dahil 10'dan fazla biçime aktarın

Trint sınırlamaları

Özellikle büyük dosyalarla çalışırken sayfaların yavaş yüklenmesi

Konuşmacıları tutarlı bir şekilde ayırt etmekte zorluk çekiyor

Trint fiyatlandırması

Başlangıç: 60 $/kullanıcı (ayda 7 dosya)

Gelişmiş: 75 $/kullanıcı (Sınırsız dosya)

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Trint puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (64 yorum)

Capterra: 3,9/5 (17 yorum)

3. TranscribeMe

transcribeMe aracılığıyla

TranscribeMe, yüksek kaliteli transkripsiyon çıktıları için AI teknolojisini insan uzmanlığıyla birleştirir.

İşte nasıl çalışır: Konuşma tanıma yazılımı, ses dosyanızdan bir taslak transkript oluşturur, ardından bir insan transkripsiyon uzmanı bunu inceler ve doğruluğunu ve stil kılavuzunuzla uyumluluğunu kontrol eder. Nihai AI transkripsiyon ses dosyası hazır olduğunda e-posta ile bilgilendirilirsiniz. ?

TranscribeMe, sesleri transkripsiyon yapmanın yanı sıra çeviri hizmetleri, özel veri seti oluşturma ve AI modeli eğitimi için veri açıklama hizmetleri de sunar.

TranscribeMe'nin en iyi özellikleri

MP3, MP4, WAV ve AIFF dahil 15'ten fazla biçimde video ve ses dosyalarını işleyin

Ses, video ve metin dosyalarını 15'ten fazla dile çevirin

Dosyaları web üzerinden veya Android ve iOS cihazlarınız aracılığıyla yükleyin

Farklı aksanlara ve teknik terimlerin kullanımına rağmen, doğru transkripsiyonlar için 2 milyondan fazla uzman transkripsiyoncuya erişin

TranscribeMe sınırlamaları

Onaylı insan transkripsiyonunu almak beş gün kadar sürebilir

Transkriptlere konuşmacı ID'leri ve zaman damgaları eklemek için ek ücret

TranscribeMe fiyatlandırması

Makine transkripsiyonu: dakika başına 0,07 $

İnsan tarafından düzenlenmiş makine transkripsiyonu: Dakika başına 0,79

Çeviri: Kelime başına 0,11 $

AI eğitim veri setleri: dakikası 2,00 dolar

Veri ek açıklaması: Görev başına 0,10 $

TranscribeMe puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (3 yorum)

Capterra: 4,7/5 (7 yorum)

4. Otter

Otter. ai, UCLA, IBM ve Rakuten gibi markaların güvendiği, piyasadaki önde gelen otomatik transkripsiyon hizmetlerinden biridir. Yalnızca ses ve video dosyalarını transkripsiyonlamakla kalmaz, aynı zamanda yüz yüze ve sanal etkinlikler için gerçek zamanlı kayıt ve transkripsiyon da sunar.

Anahtar özelliklerinden biri, Google ve Microsoft takvimleriyle sorunsuz entegrasyonudur. Bu sayede Otter, Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams toplantılarınıza, derslerinize ve röportajlarınıza otomatik olarak katılır ve bunları transkripsiyonlar.

Toplantılardan sonra Otter, özetlenmiş toplantı notlarını oluşturur ve tüm katılımcılarla e-posta yoluyla paylaşır. AI transkripsiyon aracı, arka plan gürültüsünü de kaldırmanız gereken hızlı metin ve ses veya video dosyaları için mükemmeldir.

Otter'ın en iyi özellikleri

Transkriptleri TXT, DOCX, PDF, SRT ve MP3 formatlarına aktarın

Otter düzenleyicide vurgular, notlar, yorumlar, resimler ve eylem öğeleriyle işbirliği yapın

Daha hızlı hata düzeltme için sessiz kısımları atlama seçeneği ile oynatma hızını (0,5x ila 3x) ayarlayın

Otter'ı belirli isimleri, jargonları ve kısaltmaları tanıyacak şekilde özelleştirin

Otter sınırlamaları

Transkripsiyon hizmetleri yalnızca İngilizce dilini destekler

Otomatik transkripsiyon aracı, ABD ve İngiltere dışındaki aksanlar için ideal değildir

Hesap başına yalnızca üç ses/video içe aktarma için ücretsiz transkripsiyon

Otter fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 16,99 $

İş: Kullanıcı başına aylık 40 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Otter puanları ve yorumları

G2: 4,0/5 (118 yorum)

Capterra: 4,5/5 (68 yorum)

5. Temi

via Temi

Rev. com'un oluşturucuları tarafından geliştirilen Temi, İngilizce ses ve video dosyalarının transkripsiyonuna odaklanmaktadır. Ses kalitesi iyi olduğunda, sadece 5-10 dakika içinde %90-95 doğrulukta transkriptler üretir.

Benzer araçların aksine, Temi sadeliğe odaklanır ve gereksiz özellikler içermez. Geçmiş transkripsiyonlarınızı izlemek için minimalist bir gösterge paneli ve transkriptlerinizi düzeltmek için sezgisel bir düzenleyiciye sahiptir. ✨

Tek seferlik transkripsiyonlar için kullanımı kolay, hızlı ve doğru bir araca ihtiyacınız varsa, Temi bu listedeki en iyi AI transkripsiyon araçlarından biri olarak mükemmel bir seçimdir.

Temi'nin en iyi özellikleri

MP3, MP4, M4A ve AAC dahil 25'ten fazla biçimde dosya yükleyin

Transkriptleri TXT, DOCX, PDF, SRT ve VTT formatlarında indirin

Transkriptleri takım üyeleriyle bağlantı veya e-posta yoluyla paylaşın

Düzenleyicide metni seçerek vurgulayın, üstünü çizin, yorum ekleyin veya belirli ses bölümlerine atlayın

Temi sınırlamaları

Transkripsiyon hizmetleri sınırlı dil desteğine sahiptir

Paylaşılan transkriptler herkes tarafından düzenlenebilir

Temi fiyatlandırması

sesli dakika başına 0,25 $

Temi puanları ve yorumları

G2: 5. 0/5 (1 yorum)

Capterra: Yorum yok

6. Sonix

sonix aracılığıyla

Sonix, İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve Çince dahil olmak üzere 38'den fazla dil ve aksanda otomatik transkripsiyonlar üretir. Her transkript, netlik için zaman kodları ve konuşmacı tanımlaması içerir.

Transkripsiyonun yanı sıra Sonix, otomatik çeviri, altyazı ve özetler de sunar. Ayrıca, gerçek zamanlı düzenlemeler için etkileşimli bir web düzenleyici de mevcuttur.

Sonix, Dropbox ve Evernote'tan Zoom ve Loom'a kadar 25'ten fazla araçla entegre olarak transkripsiyon iş akışlarınızı daha sorunsuz ve verimli hale getirir.

Sonix'in en iyi özellikleri

Birden fazla proje için doğruluğu artırmak üzere özel sözlükler oluşturun

Transkriptleri belirli erişim izinlerine sahip klasörler halinde düzenleyin

Transkriptleri birkaç cümle veya madde halinde özetleyin

Özel etiketler kullanarak transkript durumunu izleyin ve güncelleyin

Sonix sınırlamaları

Gerçek zamanlı transkripsiyonları desteklemez

Kötü ses kalitesi, güçlü aksanlar ve arka plan gürültüsü ile doğruluk oranı düşer (bu listedeki diğer AI transkripsiyon araçlarına kıyasla)

Sonix fiyatlandırması

Standart: 10 $/saat

Premium: 5 $/saat + 22 $/ay kullanıcı başına

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Sonix puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (21 yorum)

Capterra: 4,9/5 (117 yorum)

7. Transkriptor

transkriptor aracılığıyla

Transkriptor, %99'a varan doğruluk oranına sahip bir AI transkripsiyon hizmetidir. YouTube, Google Drive ve hatta WhatsApp dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan dosya yükleyin.

Çoğu araca benzer şekilde, platformun düzenleyicisinde takımınızla işbirliği yapabilir ve transkriptinizi TXT, DOCX ve SRT biçimlerinde dışa aktarabilirsiniz.

Transkriptor'u diğerlerinden ayıran özellik, 100'den fazla dili desteklemesidir. Bu, uluslararası kitlelere ulaşmak ve onlarla etkileşim kurmak isteyen işletmeler ve içerik oluşturucular için idealdir.

Transkriptor'un en iyi özellikleri

Transkriptleri klasörler halinde düzenleyin

Farklı konuşmacıları otomatik olarak algılayın ve konuşmacı etiketlerini düzenleyin

Paragraf boyutlarını belirleyerek, aynı konuşmacının segmentlerini birleştirerek ve zaman damgaları ile konuşmacı adlarını ekleyerek transkriptleri özelleştirin

Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams toplantılarına otomatik olarak katılmak, kaydetmek ve transkripsiyon yapmak için AI yazma asistanını ayarlayın

Transkriptor sınırlamaları

Diğer araçlara kıyasla sınırlı dışa aktarma seçenekleri

Karmaşık kelimeleri ve fısıltı gibi konuşmaları tanımada zorluklar

Transkriptor fiyatlandırması

Lite: 9,99 $/ay (5 saat)

Premium: 24,99 $/ay (40 saat)

İş: Üye başına aylık 30 $ (50 saat)

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Transkriptor puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (27 yorum)

Capterra: 4,6/5 (159 yorum)

8. Fireflies

Fireflies. ai, diğer araçlar gibi ses ve video içeriğini transkripsiyon yapar. Ancak, asıl rolü toplantı asistanınız olarak hizmet etmek, toplantılarınızı kaydetmek, transkripsiyonunu yapmak ve özetlemektir.

Fireflies, gelecekteki toplantıları iyileştirmek için toplantı analitiği (konuşmacı konuşma süresi, dolgu kelime kullanımı ve konuşma-dinleme oranı gibi) ile öne çıkıyor. Daha fazla müşteri kazanmak için iletişim stratejilerini geliştirmek isteyen pazarlama, satış ve ürün takımları için mükemmel bir araçtır. ?

Fireflies'ın en iyi özellikleri

MP3, MP4, WAV ve M4A dosyalarını yükleyin ve transkriptleri DOCX, CSV, PDF, SRT ve JSON biçimlerinde dışa aktarın

60'tan fazla dilde toplantıları ve dosyaları transkripsiyonlayın

Akıllı arama özelliğini kullanarak konuşmacıları, toplantı konularını ve önemli ayrıntıları (sorular ve eylem öğeleri gibi) izleyin

40'tan fazla çevirici, video konferans, depolama, CRM ve proje yönetimi araçlarıyla entegre edin

Fireflies sınırlamaları

Mobil uygulama yok

Toplantı başına yalnızca bir dili destekler

Transkriptler başka dillere çevrilemez

Fireflies fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro: Koltuk başına aylık 18 $

İş: 29 $/ay koltuk başına

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Fireflies puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (85 yorum)

Capterra: 4,0/5 (5 yorum)

9. Verbit

via Verbit

Verbit, doğru transkripsiyon, kapalı altyazı, sesli açıklama ve çeviri hizmetleri sunmak için hem AI hem de insan uzmanlarından yararlanır. AI ilk taslakları oluşturduktan sonra, 5.000'den fazla profesyonel transkripsiyoncuya sahip bir ağa bağlanarak taslakları düzeltir ve düzenler. ✍️

Platform geniş bir kitleye hizmet verirken, en iyi sonucu yüksek öğrenim, hukuk ve medya sektörlerindeki takımlar için verir.

Verbit'in en iyi özellikleri

Gürültülü seslerde bile doğru transkripsiyonlar oluşturun

Zoom ve Webex gibi platformlarda sanal etkinlikler için canlı altyazılar ve transkriptler alın

TXT, DOCX, PDF, CSV ve JSON biçimlerinde transkriptler alın

Blackboard, Canvas ve Kaltura dahil 20'den fazla harici uygulama ile entegre edin

Verbit sınırlamaları

Yalnızca İngilizce ve İspanyolca'yı destekler

Oynatma sırasında kelime vurgulaması yok

Verbit fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Verbit puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (55 yorum)

Capterra: 5. 0/5 (1 yorum)

10. Scribie

via Scribie

Scribie, AI ve insan zekasını birleştirerek %99'un üzerinde etkileyici bir doğruluk oranıyla transkriptler üreten başka bir transkripsiyon yazılımıdır. Çevrimiçi düzenleyicisini kullanarak transkriptleri düzenleyin ve ek ücret ödemeden yeniden inceleme talep edin. Kaliteye olan bu bağlılıkları, Google, Amazon, PayPal ve Airbnb gibi sektör devlerinin güvenini kazanmalarını sağlamıştır.

Scribie'nin en iyi özellikleri

Bilgisayarınızdan, YouTube'dan, Google Drive'dan, Dropbox'tan ve OneDrive'dan dosya yükleyin

MP3, MP4 ve FLAC dahil 25'ten fazla biçimde dosyaları transkripsiyonlayın

İşlem süresi hafta sonları ve tatil günlerini de kapsadığından transkripsiyonlarınızı daha hızlı alın

Transkriptleri, kelimesi kelimesine, zaman damgaları ve acil transkripsiyon hizmeti içerecek şekilde ayarlayın

Scribie sınırlamaları

Yalnızca İngilizce'yi destekler

Platformda gezinmek yeni kullanıcılar için kafa karıştırıcı olabilir

Scribie fiyatlandırması

sesli dakika başına 1,25 dolar

Scribie puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (3 yorum)

Capterra: 4,5/5 (2 yorum)

11. Nova A. I.

Nova A. I., videolara altyazı eklemenizi sağlayan kullanıcı dostu bir araçtır. Videoları bilgisayarınızdan yükleyin veya YouTube veya TikTok'tan içe aktarın. Otomatik altyazı işlevini kullanarak %96'ya varan doğrulukta altyazılar oluşturun. Gerekirse, altyazıları sıfırdan manuel olarak yazabilir veya yüklenen bir altyazı dosyasını düzenleyebilirsiniz.

Bu özellikler, Nova A. I.'yi ilgi çekici videolar oluşturmak ve daha geniş bir kitleye ulaşmak isteyen içerik oluşturucular ve video pazarlamacıları için ideal hale getirir. ?

Nova A. I.'nin en iyi özellikleri

100'den fazla dil ve aksanda altyazıları çevirin

Yazı tipi, renk, boyut ve harf aralığını ayarlayarak altyazıları biçimlendirin

Birden fazla video klip, geçiş ve açıklama ve emoji gibi etkileşimli öğeler ekleyerek videoları düzenleyin

Videoya kalıcı altyazılar ekleyin veya bunları SRT veya TXT dosyası olarak ayrı olarak indirin

Nova A. I. sınırlamaları

Oynatma hızı kontrolü yok

Maksimum altyazı satırı veya karakter sayısı belirtilemiyor

Nova A. I. fiyatlandırma

Ücretsiz

Temel: 10 $/ay (150 dakika)

Pro: Aylık 18 $ (300 dakika)

İş: 55 $/ay (900 dakika)

Nova A. I. puanları ve yorumları

G2: Yorum yok

Capterra: 5. 0/5 (1 yorum)

AI'nın Gücüyle Düşünce Hızında Transkripsiyon Yapın

Bu AI transkripsiyon araçlarının her biri, konuşmayı metne dönüştürme iş akışlarınızı kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Hataları azaltmak ve yüksek değerli görevlere odaklanmak için zaman kazanmak için doğru olanı seçin.

Görevlerden bahsetmişken, ClickUp, düzenli kalmanızı ve yapılacak işlerinizi takip etmenizi sağlayan mükemmel bir proje yönetimi aracıdır. AI transkripsiyonunu ClickUp ile birleştirdiğinizde, her kelimeyi yakalayacağınız, bunları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştüreceğiniz ve sorunsuz bir şekilde yerine getirileceğinden emin olabilirsiniz. ?

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