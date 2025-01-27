geliştiriciler için Kodlama Verimliliğini Artıran En İyi 10 AI Aracı

Yapay zeka, günümüzün toplum ve ekonomisinin neredeyse her alanına nüfuz etmiştir. Ancak, yazılım geliştirme sektörünün, yapay zekanın olumlu ve olumsuz yıkıcı etkilerini en derinden hisseden sektör olduğunu söylemek yanlış olmaz. ?

Günümüzde, çok sayıda AI aracı, yazılım geliştirmeyi hızlandırmak için kod önerisinde bulunabilir, otomatik tamamlayabilir, hata ayıklayabilir veya kodları iyileştirebilir. Ayrıca, işlevselliği iyileştirmek ve performansları hakkında içgörüler sağlamak için uygulamaları test edebilirler. Bu gelişmeler ne kadar heyecan verici olsa da, bu alanda rekabeti artırarak doğru AI kodlama asistanı aracını seçmeyi zorlaştırmıştır.

Aramanızda size yardımcı olmak için, geliştiriciler için en iyi 10 AI aracını, en iyi özellikleri ve sınırlamalarıyla birlikte sunacağız. Hadi başlayalım ve yazılım geliştirme becerilerinizi bir üst seviyeye taşıyacak AI aracını keşfedelim!

Geliştiriciler AI'yı nasıl kullanıyor?

Geliştiriciler, iş akışlarını kolaylaştırmak, değerli zaman kazanmak ve geliştirme süreçlerini hızlandırmak için giderek daha fazla AI araçları kullanıyor. Yazılım geliştirmede AI araçlarını kullanmanın bazı avantajları şunlardır:

Verimlilik artışı: Geliştiriciler, otomatik kod tamamlama özelliği sayesinde AI araçlarını kullanarak kodlamayı hızlandırır. Bu, insan hatalarını en aza indirir ve daha fazla bilgi gerektiren işler için ekstra zaman kazandırır Gelişmiş yazılım güvenilirliği: Bu araçlar : Bu araçlar hataları otomatik olarak algılayabilir ve bunları nasıl düzeltebileceğinize dair öneriler sunarak test sürecini basitleştirir Tahmine dayalı analitik: AI araçları, uygulama içindeki potansiyel performans sorunları hakkında değerli bilgiler sunarak, genel işlevselliği geliştirmek için kod optimizasyonu sağlar Karmaşık sistemlerin basitleştirilmesi: Yapay zekanın insan dilini anlama ve üretme yeteneği olan doğal dil işleme (NLP) teknolojisini kullanan bu araçlar, geliştiricilerin karmaşık kodları ve belgeleri anlamasına yardımcı olarak yenilikçi yazılımların daha kolay oluşturulmasını destekler Proaktif bakım: Geliştiriciler, sistem kararlılığını ve güvenilirliğini sağlamak için AI araçlarını kullanır. AI, gerçek zamanlı sistem izleme ve analizinde mükemmeldir, bu sayede potansiyel sorunları kritik sorunlara dönüşmeden önce tespit edebilir

Geliştiriciler için bir AI aracında aranması gereken özellikler

Doğru AI geliştirme aracını seçmek için, aşağıdaki özelliklerin ve karakteristiklerin çoğuna (hepsine değilse de) sahip olduğundan emin olun:

Kod tamamlama : Geliştirme sürecini hızlandırmak ve hataları azaltmak için kod önerileri ve otomatik tamamlama sağlayan araçlar arayın

Kod inceleme özellikleri : Aracın, kodun kalitesini, stilini ve olası sorunlarını incelemek ve analiz etmek için özellikler sunup sunmadığını değerlendirin

Gizlilik ve güvenlik özellikleri : Aracın, verilerinizi ve kodunuzu yetkisiz erişimden korumak için sağlam güvenlik önlemlerine sahip olduğundan emin olun

Fonksiyon önerileri : Aracın kod kalitesini ve verimliliğini artırmak için fonksiyonlar, yöntemler veya optimizasyonlar önerebiliyor mu kontrol edin

Kod testi ve birim testi yardımcı programları : Aracın, yazılım kalite güvencesi için çok önemli olan otomatik kod testi ve birim testini destekleyip desteklemediğini belirleyin

Entegrasyon seçenekleri : Geliştirme sürecinde düzenli olarak kullandığınız üçüncü taraf uygulamalar ve programlarla sorunsuz bir şekilde entegre olabilen çözümler arayın

Dil desteği: Aracın, çalıştığınız programlama dillerini desteklediğini ve daha iyi iletişim için doğal dilleri anlayabildiğini onaylayın

Piyasadaki geliştiriciler için en iyi 10 AI aracını listeledik. Bizimle birlikte bu araçların öne çıkan özelliklerini inceleyin, dezavantajlarını ortaya koyun ve fiyatlarını keşfedin. Hadi başlayalım! ?

AI ile dokümantasyon yazımını otomatikleştirin, grafikler ve sprintler aracılığıyla ilerlemeyi izleyin ve ClickUp kullanarak kodlama hatalarını hızla çözün

ClickUp, iş verimliliğini artırmak için bir dizi yenilikçi araç sunan, yazılım takımları için oyunun kurallarını değiştiren bir yazılımdır. Ortalama bir proje yönetimi yazılımından daha fazlasını sunan ClickUp, görev otomasyonu özelliklerinden hata izleme şablonlarına ve kullanışlı AI yazma asistanına kadar her geliştiricinin ihtiyaçlarına uygun bir şeyler sunar. ⚒️

Çevik proje yönetimi ilkelerine bağlıysanız, ClickUp Gösterge Panellerinden yararlanarak projenizin tam görünürlüğünü elde edin ve yol haritaları, sprintler ve biriktirme listeleri kullanarak takımınızla işbirliği yapın.

ClickUp Sprintleri, görevleri otomatikleştirmenize ve önceliklendirmenize, sprint ilerlemesini izlemenize ve Burndown ve Burnup grafikleriyle başarılarınızı net bir şekilde görmenize olanak tanır. Sprint organizasyonu ve dönüm noktası izleme için esnek Gantt grafikleri kullanın; hızlı güncellemeler yaparak engellere ve değişen zaman çizelgelerine zahmetsizce uyum sağlayın.

Haftalık sprint güncellemelerinizi özetlemek söz konusu olduğunda ise ClickUp Brain devreye girer. Bu yazma asistanı bununla da kalmaz, aşağıdakilerle yazılım geliştirmeyi kolaylaştırır:

Temel dokümantasyon görevlerini otomatikleştirin ve teknik özellik belgelerini anında oluşturun

Hızlı test senaryosu oluşturma ile kod inceleme ve test sürecini hızlandırın

30 dakikalık görevleri saniyeler içinde tamamlayın, güncellemeler oluşturun, yorumlara yanıt verin ve not özetleri oluşturun

ClickUp Brain'i kullanarak tek bir düğmeyle uzun yorum konularını anında özetleyin

Hata ve sorun raporlarını kolayca yönetmek için ClickUp Hata ve Sorun İzleme Şablonu'nu kullanın. İş akışınızı optimize etmek için önceden tasarlanmış üç liste ile birlikte gelir:

Kusurlar Ana Listesi Bildirilen Hatalar Sınırlamalar ve Çözümler

ClickUp Otomasyonları ile verimliliği artırın ve önemli görevlere öncelik verin. 100'den fazla otomasyon arasından seçim yaparak iş akışlarını basitleştirin, rutin görevleri halledin ve proje geçişleri kolaylaştırın.

Son olarak, ClickUp Entegrasyonları kullanarak GitHub, GitLab ve BitBucket gibi harici araçlarla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurun ve yazılım geliştirmeyi tek bir platformda merkezileştirin.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Önemli proje belgelerini oluşturmak için yapay zeka yazma asistanı

Otomatik görev atamaları, yorumlama ve durum güncellemeleri

Kolay proje yönetimi için çevik şablonlar

Yazılım takımları için giriş formları sayesinde hata gönderileri kolayca eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürülür

İlerlemeyi izlemek için Burndown, Burnup ve Gantt grafikleri

1.000'den fazla araçla entegrasyonlar

sorunsuz proje organizasyonu için 15'ten fazla ClickUp görünümü

ClickUp sınırlamaları

Ara sıra uzun yükleme süreleri

Çok sayıda özellik, yeni kullanıcılar için biraz fazla gelebilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 $

İş : Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

2. Scribe

Scribe, AI yetenekleriyle geliştiricilerin süreç belgelerini oluşturmasına ve yönetmesine yardımcı olan bir ekran yakalama ve dokümantasyon aracıdır.

Scribe'ın AI özelliği, kılavuzlar, öğreticiler ve SOP'lerin oluşturulmasını destekler. İş akışlarınızı görsel, takip etmesi kolay nasıl yapılır kılavuzlarına dönüştürerek genel verimliliği optimize eder.

Scribe'ın AI içerik oluşturma aracına, başlıklar, açıklamalar, ek bağlam ve hassas bilgilerin redaksiyonu ekleyerek belgelerinizi yapılandırması için talimat verebilirsiniz. Ayrıca kişiselleştirilmiş markalama entegrasyonu, ekran görüntülerinin düzenlenmesi ve yararlı ipuçları da sunabilir.

Ve en iyisi ne? Scribes'ları kolayca yakalayabilir, düzenleyebilir ve takımınızla ve paydaşlarınızla paylaşabilirsiniz, böylece işbirliği basit ve verimli hale gelir. ?

Scribe, WordPress ve Microsoft Teams'den Airtable ve ClickUp'a kadar geliştiriciler için yüzlerce popüler araçla entegre olarak işinizi daha sorunsuz ve daha kolay hale getirir.

Scribe'ın en iyi özellikleri

Metinleri, adımları ve görüntüleri özelleştirme esnekliği

Açıklamalı ekran görüntüleri içeren AI destekli adım adım kılavuzlar

Kullanıcı dostu geri bildirim araçları

Güçlü kurumsal düzeyde güvenlik ve kontroller

Chrome uzantısı ve masaüstü uygulaması aracılığıyla erişilebilir

Scribe sınırlamaları

AI entegrasyonları yoktur

Ara sıra raporlama hataları

Scribe fiyatlandırması

Temel : Ücretsiz

Pro (Takımlar) : Aylık 12 $/koltuk (en az beş koltuk)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

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G2 : 4,8/5 (60+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (10'dan az yorum)

3. aiXcoder

AiXcoder ile kodlama çocuk oyuncağı. aiXcoder, doğal dili yöntem düzeyinde koda sorunsuz bir şekilde çeviren bir araçtır. Ayrıca, tüm satırlar veya satır grupları için kapsamlı kod tamamlama özelliği sunarak benzeri görülmemiş bir kodlama verimliliği sağlar.

aiXcoder, entegre geliştirme ortamınızla (IDE) bağlantılı GitHub destekli açık kaynak kod arama özelliğine sahiptir. Kullanımı çok kolaydır: kodunuzu seçin, sağ tıklayın ve "aiXcoder ile benzer kodları ara" seçeneğini seçin, benzer kod parçacıklarını anında bulun. Ayrıca, hizmet penceresine anahtar kelimeler girerek ilgili API kullanım örneklerini keşfedebilir ve kolay doğrulama ve referans için kaynak kod bağlantılarını kontrol edebilirsiniz.

Kurumsal müşterilerimiz aşağıdaki özel özelliklerden yararlanabilir:

Özel Zeka Motoru: Gizli kurumsal kodlarla özel bir derin öğrenme motoru eğitin Enterprise Code Search: İşletmeler için özel bir kod zekası arama motoru oluşturun Geliştirici Verimlilik İstatistikleri: İlk kodlama ayrıntılarına odaklanarak kurumsal müşterilerinizin kodlama verimliliğini ve sorun tanımlamasını geliştirin

AiXcoder, kodlama ortamınıza sorunsuz bir şekilde uyum sağlamakla kalmaz, aynı zamanda anlamlı kod önerileri sunar ve hızlı geri bildirim sağlar. ?

aiXcoder'ın en iyi özellikleri

Akıllı tam satır ve çok satırlı kod tamamlama

Kodlama verimliliği istatistikleri

Karmaşık zorluklar için kurumsal düzeyde özelleştirme

IntelliJ IDEA, GoLand, PyCharm ve WebStorm gibi birden fazla IDE'yi destekler

C, C++, C#, JavaScript, TypeScript vb. ile çok dilli destek.

Kod arama için sorunsuz IDE entegrasyonu

aiXcoder sınırlamaları

Yorum yok

aiXcoder fiyatlandırma

Ücretsiz

Diğer fiyatlandırma seçenekleri için iletişime geçin

aiXcoder puanları ve yorumları

Yorum yok

4. Cody by Sourcegraph

Sourcegraph, geliştiricilere kod hata ayıklama, gezinme ve otomasyon konusunda yardımcı olmak için tasarlanmış bir kod arama verimlilik aracıdır. AI sohbet robotu Cody, kod tabanınızı analiz eder ve sorgulara yanıtlar verir. Doğal dil komutlarını yorumlayarak yeni kodları hassas bir şekilde oluşturma veya mevcut kodun karmaşıklıklarını çözme konusunda mükemmeldir.

Bu AI aracı, depolar, dallar ve barındırma platformlarında kod konumlarını ve katkıda bulunanları ortaya çıkarmak için kapsamlı aramalar yapabilen çok yönlü bir kod tabanı asistanı sunar. Sourcegraph'ın kod grafiğine ve büyük bir dil modeline (LLM) erişim ile Cody, kod parçacıkları oluşturmanıza, yeni fonksiyonlar oluşturmanıza veya hataları düzeltmenize yardımcı olmak için bağlam farkında yanıtlar sağlar. ?

Cody'nin en iyi özellikleri

Python, Go, JavaScript ve TypeScript gibi programlama dillerini destekler

Karmaşık kod yapılarını basitleştirme

Hata tespiti ve çözümünde yardımcı olma

Komutlarınıza göre kod parçacığı ve fonksiyon oluşturma

Fonksiyon, dosya veya basit İngilizce açıklamalarla hızlı kod konumu

Cody sınırlamaları

UX'te iyileştirmeler yapılabilir

Ek dil desteği faydalı olabilir

Cody fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Cody puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (10'dan az yorum)

Sourceforge: 4,5/5 (10'dan az yorum)

5. Mintlify

Kodlama ile ilgili süreçleri kendi başınıza belgelemekten bıktınız mı? Bu yükü omuzlarınızdan Mintlify'a bırakın! ?️

Bu dokümantasyon yazılımı, kodu tarar ve saniyeler içinde açıklayıcı kılavuzlar ve SOP'ler oluşturur. Bu nedenle, dokümantasyon yazımını kolaylaştırmak ve kod netliğini artırmak isteyen geliştiriciler ve geliştirme takımları için idealdir.

Doğal dil işleme ve web kazıma yeteneklerini kullanan Mintlify, yalnızca belgeler oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda okunabilirliğini de değerlendirir. Kod bağlamınızı anlayabilir ve "insan tarafından okunabilir" yöntem adlarıyla bile uygun açıklamalar oluşturabilir.

Ayrıca Mintlify, GitHub, Slack ve Dropbox gibi popüler platformlarla entegre olarak iş yönetimi ve geliştirme iş akışlarını sorunsuz bir şekilde otomatikleştirir.

Mintlify'ın en iyi özellikleri

Otomatik dokümantasyon oluşturma

Gelişmiş AI anlama

Gelişmiş kod netliği ve okunabilirliği

Popüler araçlarla entegrasyon

VS Code ve IntelliJ'ye yüklenebilir

Mintlify sınırlamaları

Tüm dosya için bir kerede dokümantasyon oluşturamazsınız

Daha fazla dil eklemek faydalı olabilir

Mintlify fiyatlandırması

İletişime geçerek edinebilirsiniz

Mintlify puanları ve yorumları

G2 : 5/5 (beşten az yorum)

Capterra: 5/5 (beşten az yorum)

6. Stepsize AI

Stepsize AI, ürün mühendisliği takımınızın faaliyetleri ve başarıları hakkında güncel kalmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış bir işbirliği aracıdır. Slack, Jira ve GitHub gibi platformlarla sorunsuz bir şekilde entegre olan bir proje tarihçisi ve görev yöneticisi görevi görür. Temel amacı, bilgi yükünü ve yanlış iletişimi ortadan kaldırarak verimliliği artırmaktır.

StepSize AI, tüm etkinlikleri, güncellemeleri ve kararları birleştirerek, birleşik özetler aracılığıyla gerçekten önemli olanları belirler ve paylaşır. Ayrıca, sorular sormanıza ve hızlı yanıtlar almanıza olanak tanıyarak zaman tasarrufu sağlar ve toplantı ihtiyacını azaltır.

Aracı kullanarak ilerleme güncellemeleri, zorluklar, engeller ve talepler dahil olmak üzere günlük standup raporları oluşturun. Her çevik sprint için otomatik olarak raporlar oluşturarak takımların, yöneticilerin ve paydaşların sprint ilerlemeleri hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayın.

Ayrıca, bu araç, içgörülü görseller ve grafiklerle zenginleştirilmiş, özlü AI tarafından oluşturulan yönetici özetleri sunmanıza yardımcı olur. ?

Stepsize AI'nın en iyi özellikleri

Otomatik, AI tarafından oluşturulan raporlama

Otomatik güncellemeler ve içgörüler

Soruları hızlı bir şekilde yanıtlayarak zaman kazanın

Gelişmiş Şifreleme Standardı, veri güvenliğini sağlar

Jira, GitHub, Slack, Zoom vb. ile entegre olur.

Stepsize AI sınırlamaları

Yorum yok

Stepsize AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım : Kullanıcı başına aylık 19 $

İş : Kullanıcı başına aylık 49 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Stepsize AI puanları ve yorumları

ProductHunt: 5/5 (10+ yorum)

7. AlphaCode

DeepMind tarafından geliştirilen AlphaCode, rekabetçi bilgisayar programları geliştirebilen bir AI sistemidir. Transformer mimarisine dayalı dil modellerini kullanarak doğal dil problem tanımlarını anlayıp çevirerek kod üretir. ?

Bu araç, eleştirel düşünme, mantık, algoritmik çözümler, kodlama uzmanlığı ve doğal dil anlama becerileri gerektiren karmaşık programlama zorluklarını çözmede mükemmeldir. Büyük dil modellerinde (LLM) kapsamlı bir eğitimden geçer ve NLP tabanlı geliştirmeler içerir, böylece kullanıcının gereksinimlerine göre kodu hassas bir şekilde iyileştirir, düzeltir ve yürütür.

AlphaCode, geliştiriciler için olağanüstü bir AI aracı haline getiren bir dizi özelliğe sahiptir. Anahtar özellikler şunlardır:

Otomatik tamamlama ve öneriler : Makine öğrenimi algoritmaları kullanarak bağlamsal ipuçlarına dayalı kod tamamlama önerileri sunar ve manuel yazım hatalarını azaltır

Hata algılama ve düzeltme : Kodunuzda gerçek zamanlı hata algılama gerçekleştirir ve düzeltmeler önerir

Kod optimizasyonu: Kodu analiz ederek darboğazları belirler ve performansı optimize etmek için değişiklikler önerir

AlphaCode'un en iyi özellikleri

Rekabetçi kod üretimi için dönüştürücü tabanlı dil modelleri

Doğal dil anlama

Hata düzeltme

Kod tamamlama

Rekabetçi programlama görevlerinden oluşan bir GitHub veri seti üzerinde eğitilmiştir

C++, Java, Python ve Haskell gibi dillerde kod oluşturun

AlphaCode sınırlamaları

Yorum yok

AlphaCode fiyatlandırması

Ücretsiz

AlphaCode puanları ve yorumları

Yorum yok

8. GitHub Copilot

GitHub Copilot, geliştiricilerin olağanüstü verimlilikle yüksek kaliteli kodlar oluşturmasına yardımcı olmak için tasarlanmış birinci sınıf bir AI kodlama asistanıdır. OpenAI Codex dil modelinden yararlanarak, düzenleyicinizden doğrudan gerçek zamanlı kod ve fonksiyon önerileri sunar.

Bu araç, kod parçacıkları önermenin ötesine geçerek tüm kod satırlarını oluşturur, fonksiyonları sonlandırır, yorumlar oluşturur ve hatta hata ayıklama ve güvenlik sorunlarını belirlemede yardımcı olur. ?️

GitHub Copilot, çok dilli kodlama yardımı ve topluluk odaklı çözümler sunarak kodlama deneyimini daha da geliştirir. Popüler kod düzenleyicilerle sorunsuz bir şekilde entegre olur, gerçek zamanlı işbirliğini destekler ve tekrarlayan görevleri ortadan kaldırır.

Üstelik, proje gereksinimlerine göre öneriler sunar, sezgisel bir öğrenme ortamı sağlar ve kodlama verimliliğini ve üretkenliği artırmak için ilerleme izleme özelliği sunar.

GitHub Copilot'un en iyi özellikleri

Popüler IDE'lerle uyumlu

Visual Studio, Visual Studio Code, JetBrains ve Neovim için uzantılar sağlar

Kodlama sırasında kod önerme ve fonksiyonları tamamlama

Birden fazla otomatik tamamlama önerisi arasında kolay döngü

Hataları belirleme ve düzeltme önerileri

Kod güvenlik açıklarını tespit etme

GitHub Copilot sınırlamaları

Kod, bazen AI tarafından oluşturulduktan sonra insan tarafından düzeltilmesi gerekir

Kod önerileri iyileştirilebilir

GitHub Copilot fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım : Kullanıcı başına aylık 3,67 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 19,25 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

GitHub Copilot derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

9. AskCodi

Assistiv. ai tarafından geliştirilen AskCodi, kodlama deneyiminizi geliştirmek için tasarlanmış dinamik özelliklere sahip bir AI asistanıdır.

Geliştirici dostu Translate uygulamasını kullanarak doğal dili C++, Java, Python, Ruby ve PHP gibi 30'dan fazla programlama diline kodlayın. Ayrıca programlama dilleri arasında kolayca geçiş yapabilir ve çok dilli kodlamayı çocuk oyuncağı haline getirebilirsiniz. ?️

Kod önerileriyle kodlama sürecinizi hızlandırın ve programcıların işbirliğini kolaylaştıran kodla ilgili konuşmalar yaptıkları sorunsuz AI destekli sohbete katılın.

AskCodi, Visual Studio Code, Sublime Text ve Atom gibi popüler düzenleyicilerle entegre. Bu kapsamlı destek, kodlama sırasında hataları önlemenize, yeni beceriler edinmenize ve verimliliğinizi artırmanıza yardımcı olur.

AskCodi'nin en iyi özellikleri

VS Code ve PyCharm gibi IDE uzantılarını destekler

Birden fazla dilde (İngilizce, Almanca ve Lehçe) kod parçacıkları sağlar

Kolay kod parçacığı paylaşımı

Hatalar, performans ve güvenlik için kod analizi

Ön uç ve arka uç geliştirme için AskCodi uygulaması

AskCodi sınırlamaları

Çevrimiçi belgelerin iyileştirilmesi faydalı olacaktır

Biraz öğrenme süreci var

AskCodi fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Premium : Kullanıcı başına aylık 9,99 $

Ultimate: Kullanıcı başına aylık 29,99 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

AskCodi puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (70+ yorum)

ProductHunt: 4,9/5 (10+ yorum)

10. Tabnine

Yapay zeka destekli kodlama asistanı Tabnine, geliştiricilerin verimliliğini optimize etmek, kod kalitesini artırmak ve maliyetleri azaltmak için vazgeçilmez bir araçtır. ?

Yazılım, geliştiricilerin hayatını kolaylaştırmak için akıllı kod tamamlama önerileri sunar ve olası hataları algılar. Bunu yapmak için, geniş açık kaynak kod veri kümeleri üzerinde eğitilmiş sinir ağlarının gücünden yararlanır.

Bu araç, Python, Java, JavaScript, PHP, Go ve Rust dahil olmak üzere çeşitli programlama dilleriyle uyumludur.

Kodunuzu açığa çıkarmadan kod tabanınız ve bilgi tabanınız için yerel olarak özelleştirilebilir. Ayrıca, evrensel bilgiyi kodlama stilinizle birleştirerek takımınıza maksimum değer sunar.

Tabnine'ın en iyi özellikleri

Eksiksiz fonksiyon önerileri sunar

Tüm kod satırları için tek vuruşla tamamlama özelliği sunar

Dizüstü bilgisayarlar, masaüstü bilgisayarlar, sunucular ve bulutta çalışır

Kod kalitesini ve tutarlılığını artırır

Kod güvenliği ve gizliliğine öncelik verir

Python, TypeScript, Go ve Rust gibi dilleri destekler

GitHub, GitLab ve Bitbucket gibi araçlarla entegre olur

Tabnine sınırlamaları

Önerilerin kodlama stilinize uyum sağlaması biraz zaman alabilir

Ayarlar bazı kullanıcılar için zor olabilir

Tabnine fiyatlandırması

Başlangıç : Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: İletişime geçildiğinde kullanılabilir

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Tabnine puanları ve yorumları

G2 : 4. 1/5 (30+ yorum)

Capterra: 4. 3/5 (10'dan az yorum)

Yazılım geliştiriciler için bu birinci sınıf AI araçlarını kullanarak daha akıllı, daha az çalışarak geliştirin. AI'nın sizin için zor işleri yapmasına izin verin, ardından insan dokunuşunu ekleyin ve işiniz bitti!

AI destekli yazılım geliştirme araçlarını ve kapsamlı proje yönetimi özelliklerini bir araya getiren hepsi bir arada bir çözüm arıyorsanız, ClickUp'ı deneyin! Kullanışlı şablonları, otomasyonları, grafikleri ve güçlü entegrasyon yeteneklerinden yararlanarak bir sonraki yazılım girişiminizi mükemmelliğe taşıyın! ?