geliştiriciler için Kodlama Verimliliğini Artıran En İyi 10 AI Aracı

Yapay zeka, günümüzün toplum ve ekonomisinin neredeyse her alanına nüfuz etmiştir. Ancak, yazılım geliştirme sektörünün, yapay zekanın olumlu ve olumsuz yıkıcı etkilerini en derinden hisseden sektör olduğunu söylemek yanlış olmaz. ?
Günümüzde, çok sayıda AI aracı, yazılım geliştirmeyi hızlandırmak için kod önerisinde bulunabilir, otomatik tamamlayabilir, hata ayıklayabilir veya kodları iyileştirebilir. Ayrıca, işlevselliği iyileştirmek ve performansları hakkında içgörüler sağlamak için uygulamaları test edebilirler. Bu gelişmeler ne kadar heyecan verici olsa da, bu alanda rekabeti artırarak doğru AI kodlama asistanı aracını seçmeyi zorlaştırmıştır.
Aramanızda size yardımcı olmak için, geliştiriciler için en iyi 10 AI aracını, en iyi özellikleri ve sınırlamalarıyla birlikte sunacağız. Hadi başlayalım ve yazılım geliştirme becerilerinizi bir üst seviyeye taşıyacak AI aracını keşfedelim!
Geliştiriciler AI'yı nasıl kullanıyor?
Geliştiriciler, iş akışlarını kolaylaştırmak, değerli zaman kazanmak ve geliştirme süreçlerini hızlandırmak için giderek daha fazla AI araçları kullanıyor. Yazılım geliştirmede AI araçlarını kullanmanın bazı avantajları şunlardır:
- Verimlilik artışı: Geliştiriciler, otomatik kod tamamlama özelliği sayesinde AI araçlarını kullanarak kodlamayı hızlandırır. Bu, insan hatalarını en aza indirir ve daha fazla bilgi gerektiren işler için ekstra zaman kazandırır
- Gelişmiş yazılım güvenilirliği: Bu araçlar hataları otomatik olarak algılayabilir ve bunları nasıl düzeltebileceğinize dair öneriler sunarak test sürecini basitleştirir
- Tahmine dayalı analitik: AI araçları, uygulama içindeki potansiyel performans sorunları hakkında değerli bilgiler sunarak, genel işlevselliği geliştirmek için kod optimizasyonu sağlar
- Karmaşık sistemlerin basitleştirilmesi: Yapay zekanın insan dilini anlama ve üretme yeteneği olan doğal dil işleme (NLP) teknolojisini kullanan bu araçlar, geliştiricilerin karmaşık kodları ve belgeleri anlamasına yardımcı olarak yenilikçi yazılımların daha kolay oluşturulmasını destekler
- Proaktif bakım: Geliştiriciler, sistem kararlılığını ve güvenilirliğini sağlamak için AI araçlarını kullanır. AI, gerçek zamanlı sistem izleme ve analizinde mükemmeldir, bu sayede potansiyel sorunları kritik sorunlara dönüşmeden önce tespit edebilir
Geliştiriciler için bir AI aracında aranması gereken özellikler
Doğru AI geliştirme aracını seçmek için, aşağıdaki özelliklerin ve karakteristiklerin çoğuna (hepsine değilse de) sahip olduğundan emin olun:
- Kod tamamlama: Geliştirme sürecini hızlandırmak ve hataları azaltmak için kod önerileri ve otomatik tamamlama sağlayan araçlar arayın
- Kod inceleme özellikleri: Aracın, kodun kalitesini, stilini ve olası sorunlarını incelemek ve analiz etmek için özellikler sunup sunmadığını değerlendirin
- Gizlilik ve güvenlik özellikleri: Aracın, verilerinizi ve kodunuzu yetkisiz erişimden korumak için sağlam güvenlik önlemlerine sahip olduğundan emin olun
- Fonksiyon önerileri: Aracın kod kalitesini ve verimliliğini artırmak için fonksiyonlar, yöntemler veya optimizasyonlar önerebiliyor mu kontrol edin
- Kod testi ve birim testi yardımcı programları: Aracın, yazılım kalite güvencesi için çok önemli olan otomatik kod testi ve birim testini destekleyip desteklemediğini belirleyin
- Entegrasyon seçenekleri: Geliştirme sürecinde düzenli olarak kullandığınız üçüncü taraf uygulamalar ve programlarla sorunsuz bir şekilde entegre olabilen çözümler arayın
- Dil desteği: Aracın, çalıştığınız programlama dillerini desteklediğini ve daha iyi iletişim için doğal dilleri anlayabildiğini onaylayın
En Kapsamlı Özet: Yazılım Geliştiriciler için En İyi 10 AI Aracı
Piyasadaki geliştiriciler için en iyi 10 AI aracını listeledik. Bizimle birlikte bu araçların öne çıkan özelliklerini inceleyin, dezavantajlarını ortaya koyun ve fiyatlarını keşfedin. Hadi başlayalım! ?
1. ClickUp
ClickUp, iş verimliliğini artırmak için bir dizi yenilikçi araç sunan, yazılım takımları için oyunun kurallarını değiştiren bir yazılımdır. Ortalama bir proje yönetimi yazılımından daha fazlasını sunan ClickUp, görev otomasyonu özelliklerinden hata izleme şablonlarına ve kullanışlı AI yazma asistanına kadar her geliştiricinin ihtiyaçlarına uygun bir şeyler sunar. ⚒️
Çevik proje yönetimi ilkelerine bağlıysanız, ClickUp Gösterge Panellerinden yararlanarak projenizin tam görünürlüğünü elde edin ve yol haritaları, sprintler ve biriktirme listeleri kullanarak takımınızla işbirliği yapın.
ClickUp Sprintleri, görevleri otomatikleştirmenize ve önceliklendirmenize, sprint ilerlemesini izlemenize ve Burndown ve Burnup grafikleriyle başarılarınızı net bir şekilde görmenize olanak tanır. Sprint organizasyonu ve dönüm noktası izleme için esnek Gantt grafikleri kullanın; hızlı güncellemeler yaparak engellere ve değişen zaman çizelgelerine zahmetsizce uyum sağlayın.
Haftalık sprint güncellemelerinizi özetlemek söz konusu olduğunda ise ClickUp Brain devreye girer. Bu yazma asistanı bununla da kalmaz, aşağıdakilerle yazılım geliştirmeyi kolaylaştırır:
- Temel dokümantasyon görevlerini otomatikleştirin ve teknik özellik belgelerini anında oluşturun
- Hızlı test senaryosu oluşturma ile kod inceleme ve test sürecini hızlandırın
- 30 dakikalık görevleri saniyeler içinde tamamlayın, güncellemeler oluşturun, yorumlara yanıt verin ve not özetleri oluşturun
Hata ve sorun raporlarını kolayca yönetmek için ClickUp Hata ve Sorun İzleme Şablonu'nu kullanın. İş akışınızı optimize etmek için önceden tasarlanmış üç liste ile birlikte gelir:
- Kusurlar Ana Listesi
- Bildirilen Hatalar
- Sınırlamalar ve Çözümler
ClickUp Otomasyonları ile verimliliği artırın ve önemli görevlere öncelik verin. 100'den fazla otomasyon arasından seçim yaparak iş akışlarını basitleştirin, rutin görevleri halledin ve proje geçişleri kolaylaştırın.
Son olarak, ClickUp Entegrasyonları kullanarak GitHub, GitLab ve BitBucket gibi harici araçlarla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurun ve yazılım geliştirmeyi tek bir platformda merkezileştirin.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Önemli proje belgelerini oluşturmak için yapay zeka yazma asistanı
- Otomatik görev atamaları, yorumlama ve durum güncellemeleri
- Kolay proje yönetimi için çevik şablonlar
- Yazılım takımları için giriş formları sayesinde hata gönderileri kolayca eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürülür
- İlerlemeyi izlemek için Burndown, Burnup ve Gantt grafikleri
- 1.000'den fazla araçla entegrasyonlar
- sorunsuz proje organizasyonu için 15'ten fazla ClickUp görünümü
ClickUp sınırlamaları
- Ara sıra uzun yükleme süreleri
- Çok sayıda özellik, yeni kullanıcılar için biraz fazla gelebilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)
2. Scribe
Scribe, AI yetenekleriyle geliştiricilerin süreç belgelerini oluşturmasına ve yönetmesine yardımcı olan bir ekran yakalama ve dokümantasyon aracıdır.
Scribe'ın AI özelliği, kılavuzlar, öğreticiler ve SOP'lerin oluşturulmasını destekler. İş akışlarınızı görsel, takip etmesi kolay nasıl yapılır kılavuzlarına dönüştürerek genel verimliliği optimize eder.
Scribe'ın AI içerik oluşturma aracına, başlıklar, açıklamalar, ek bağlam ve hassas bilgilerin redaksiyonu ekleyerek belgelerinizi yapılandırması için talimat verebilirsiniz. Ayrıca kişiselleştirilmiş markalama entegrasyonu, ekran görüntülerinin düzenlenmesi ve yararlı ipuçları da sunabilir.
Ve en iyisi ne? Scribes'ları kolayca yakalayabilir, düzenleyebilir ve takımınızla ve paydaşlarınızla paylaşabilirsiniz, böylece işbirliği basit ve verimli hale gelir. ?
Scribe, WordPress ve Microsoft Teams'den Airtable ve ClickUp'a kadar geliştiriciler için yüzlerce popüler araçla entegre olarak işinizi daha sorunsuz ve daha kolay hale getirir.
Scribe'ın en iyi özellikleri
- Metinleri, adımları ve görüntüleri özelleştirme esnekliği
- Açıklamalı ekran görüntüleri içeren AI destekli adım adım kılavuzlar
- Kullanıcı dostu geri bildirim araçları
- Güçlü kurumsal düzeyde güvenlik ve kontroller
- Chrome uzantısı ve masaüstü uygulaması aracılığıyla erişilebilir
Scribe sınırlamaları
- AI entegrasyonları yoktur
- Ara sıra raporlama hataları
Scribe fiyatlandırması
- Temel: Ücretsiz
- Pro (Takımlar): Aylık 12 $/koltuk (en az beş koltuk)
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Değerlendirmeleri ve yorumları kaydedin
- G2: 4,8/5 (60+ yorum)
- Capterra: 4,9/5 (10'dan az yorum)
3. aiXcoder
AiXcoder ile kodlama çocuk oyuncağı. aiXcoder, doğal dili yöntem düzeyinde koda sorunsuz bir şekilde çeviren bir araçtır. Ayrıca, tüm satırlar veya satır grupları için kapsamlı kod tamamlama özelliği sunarak benzeri görülmemiş bir kodlama verimliliği sağlar.
aiXcoder, entegre geliştirme ortamınızla (IDE) bağlantılı GitHub destekli açık kaynak kod arama özelliğine sahiptir. Kullanımı çok kolaydır: kodunuzu seçin, sağ tıklayın ve "aiXcoder ile benzer kodları ara" seçeneğini seçin, benzer kod parçacıklarını anında bulun. Ayrıca, hizmet penceresine anahtar kelimeler girerek ilgili API kullanım örneklerini keşfedebilir ve kolay doğrulama ve referans için kaynak kod bağlantılarını kontrol edebilirsiniz.
Kurumsal müşterilerimiz aşağıdaki özel özelliklerden yararlanabilir:
- Özel Zeka Motoru: Gizli kurumsal kodlarla özel bir derin öğrenme motoru eğitin
- Enterprise Code Search: İşletmeler için özel bir kod zekası arama motoru oluşturun
- Geliştirici Verimlilik İstatistikleri: İlk kodlama ayrıntılarına odaklanarak kurumsal müşterilerinizin kodlama verimliliğini ve sorun tanımlamasını geliştirin
AiXcoder, kodlama ortamınıza sorunsuz bir şekilde uyum sağlamakla kalmaz, aynı zamanda anlamlı kod önerileri sunar ve hızlı geri bildirim sağlar. ?
aiXcoder'ın en iyi özellikleri
- Akıllı tam satır ve çok satırlı kod tamamlama
- Kodlama verimliliği istatistikleri
- Karmaşık zorluklar için kurumsal düzeyde özelleştirme
- IntelliJ IDEA, GoLand, PyCharm ve WebStorm gibi birden fazla IDE'yi destekler
- C, C++, C#, JavaScript, TypeScript vb. ile çok dilli destek.
- Kod arama için sorunsuz IDE entegrasyonu
aiXcoder sınırlamaları
- Yorum yok
aiXcoder fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Diğer fiyatlandırma seçenekleri için iletişime geçin
aiXcoder puanları ve yorumları
- Yorum yok
4. Cody by Sourcegraph
Sourcegraph, geliştiricilere kod hata ayıklama, gezinme ve otomasyon konusunda yardımcı olmak için tasarlanmış bir kod arama verimlilik aracıdır. AI sohbet robotu Cody, kod tabanınızı analiz eder ve sorgulara yanıtlar verir. Doğal dil komutlarını yorumlayarak yeni kodları hassas bir şekilde oluşturma veya mevcut kodun karmaşıklıklarını çözme konusunda mükemmeldir.
Bu AI aracı, depolar, dallar ve barındırma platformlarında kod konumlarını ve katkıda bulunanları ortaya çıkarmak için kapsamlı aramalar yapabilen çok yönlü bir kod tabanı asistanı sunar. Sourcegraph'ın kod grafiğine ve büyük bir dil modeline (LLM) erişim ile Cody, kod parçacıkları oluşturmanıza, yeni fonksiyonlar oluşturmanıza veya hataları düzeltmenize yardımcı olmak için bağlam farkında yanıtlar sağlar. ?
Cody'nin en iyi özellikleri
- Python, Go, JavaScript ve TypeScript gibi programlama dillerini destekler
- Karmaşık kod yapılarını basitleştirme
- Hata tespiti ve çözümünde yardımcı olma
- Komutlarınıza göre kod parçacığı ve fonksiyon oluşturma
- Fonksiyon, dosya veya basit İngilizce açıklamalarla hızlı kod konumu
Cody sınırlamaları
- UX'te iyileştirmeler yapılabilir
- Ek dil desteği faydalı olabilir
Cody fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Cody puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (10'dan az yorum)
- Sourceforge: 4,5/5 (10'dan az yorum)
5. Mintlify
Kodlama ile ilgili süreçleri kendi başınıza belgelemekten bıktınız mı? Bu yükü omuzlarınızdan Mintlify'a bırakın! ?️
Bu dokümantasyon yazılımı, kodu tarar ve saniyeler içinde açıklayıcı kılavuzlar ve SOP'ler oluşturur. Bu nedenle, dokümantasyon yazımını kolaylaştırmak ve kod netliğini artırmak isteyen geliştiriciler ve geliştirme takımları için idealdir.
Doğal dil işleme ve web kazıma yeteneklerini kullanan Mintlify, yalnızca belgeler oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda okunabilirliğini de değerlendirir. Kod bağlamınızı anlayabilir ve "insan tarafından okunabilir" yöntem adlarıyla bile uygun açıklamalar oluşturabilir.
Ayrıca Mintlify, GitHub, Slack ve Dropbox gibi popüler platformlarla entegre olarak iş yönetimi ve geliştirme iş akışlarını sorunsuz bir şekilde otomatikleştirir.
Mintlify'ın en iyi özellikleri
- Otomatik dokümantasyon oluşturma
- Gelişmiş AI anlama
- Gelişmiş kod netliği ve okunabilirliği
- Popüler araçlarla entegrasyon
- VS Code ve IntelliJ'ye yüklenebilir
Mintlify sınırlamaları
- Tüm dosya için bir kerede dokümantasyon oluşturamazsınız
- Daha fazla dil eklemek faydalı olabilir
Mintlify fiyatlandırması
- İletişime geçerek edinebilirsiniz
Mintlify puanları ve yorumları
- G2: 5/5 (beşten az yorum)
- Capterra: 5/5 (beşten az yorum)
6. Stepsize AI
Stepsize AI, ürün mühendisliği takımınızın faaliyetleri ve başarıları hakkında güncel kalmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış bir işbirliği aracıdır. Slack, Jira ve GitHub gibi platformlarla sorunsuz bir şekilde entegre olan bir proje tarihçisi ve görev yöneticisi görevi görür. Temel amacı, bilgi yükünü ve yanlış iletişimi ortadan kaldırarak verimliliği artırmaktır.
StepSize AI, tüm etkinlikleri, güncellemeleri ve kararları birleştirerek, birleşik özetler aracılığıyla gerçekten önemli olanları belirler ve paylaşır. Ayrıca, sorular sormanıza ve hızlı yanıtlar almanıza olanak tanıyarak zaman tasarrufu sağlar ve toplantı ihtiyacını azaltır.
Aracı kullanarak ilerleme güncellemeleri, zorluklar, engeller ve talepler dahil olmak üzere günlük standup raporları oluşturun. Her çevik sprint için otomatik olarak raporlar oluşturarak takımların, yöneticilerin ve paydaşların sprint ilerlemeleri hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayın.
Ayrıca, bu araç, içgörülü görseller ve grafiklerle zenginleştirilmiş, özlü AI tarafından oluşturulan yönetici özetleri sunmanıza yardımcı olur. ?
Stepsize AI'nın en iyi özellikleri
- Otomatik, AI tarafından oluşturulan raporlama
- Otomatik güncellemeler ve içgörüler
- Soruları hızlı bir şekilde yanıtlayarak zaman kazanın
- Gelişmiş Şifreleme Standardı, veri güvenliğini sağlar
- Jira, GitHub, Slack, Zoom vb. ile entegre olur.
Stepsize AI sınırlamaları
- Yorum yok
Stepsize AI fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Takım: Kullanıcı başına aylık 19 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 49 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Stepsize AI puanları ve yorumları
- ProductHunt: 5/5 (10+ yorum)
7. AlphaCode
DeepMind tarafından geliştirilen AlphaCode, rekabetçi bilgisayar programları geliştirebilen bir AI sistemidir. Transformer mimarisine dayalı dil modellerini kullanarak doğal dil problem tanımlarını anlayıp çevirerek kod üretir. ?
Bu araç, eleştirel düşünme, mantık, algoritmik çözümler, kodlama uzmanlığı ve doğal dil anlama becerileri gerektiren karmaşık programlama zorluklarını çözmede mükemmeldir. Büyük dil modellerinde (LLM) kapsamlı bir eğitimden geçer ve NLP tabanlı geliştirmeler içerir, böylece kullanıcının gereksinimlerine göre kodu hassas bir şekilde iyileştirir, düzeltir ve yürütür.
AlphaCode, geliştiriciler için olağanüstü bir AI aracı haline getiren bir dizi özelliğe sahiptir. Anahtar özellikler şunlardır:
- Otomatik tamamlama ve öneriler: Makine öğrenimi algoritmaları kullanarak bağlamsal ipuçlarına dayalı kod tamamlama önerileri sunar ve manuel yazım hatalarını azaltır
- Hata algılama ve düzeltme: Kodunuzda gerçek zamanlı hata algılama gerçekleştirir ve düzeltmeler önerir
- Kod optimizasyonu: Kodu analiz ederek darboğazları belirler ve performansı optimize etmek için değişiklikler önerir
AlphaCode'un en iyi özellikleri
- Rekabetçi kod üretimi için dönüştürücü tabanlı dil modelleri
- Doğal dil anlama
- Hata düzeltme
- Kod tamamlama
- Rekabetçi programlama görevlerinden oluşan bir GitHub veri seti üzerinde eğitilmiştir
- C++, Java, Python ve Haskell gibi dillerde kod oluşturun
AlphaCode sınırlamaları
- Yorum yok
AlphaCode fiyatlandırması
- Ücretsiz
AlphaCode puanları ve yorumları
- Yorum yok
8. GitHub Copilot
GitHub Copilot, geliştiricilerin olağanüstü verimlilikle yüksek kaliteli kodlar oluşturmasına yardımcı olmak için tasarlanmış birinci sınıf bir AI kodlama asistanıdır. OpenAI Codex dil modelinden yararlanarak, düzenleyicinizden doğrudan gerçek zamanlı kod ve fonksiyon önerileri sunar.
Bu araç, kod parçacıkları önermenin ötesine geçerek tüm kod satırlarını oluşturur, fonksiyonları sonlandırır, yorumlar oluşturur ve hatta hata ayıklama ve güvenlik sorunlarını belirlemede yardımcı olur. ?️
GitHub Copilot, çok dilli kodlama yardımı ve topluluk odaklı çözümler sunarak kodlama deneyimini daha da geliştirir. Popüler kod düzenleyicilerle sorunsuz bir şekilde entegre olur, gerçek zamanlı işbirliğini destekler ve tekrarlayan görevleri ortadan kaldırır.
Üstelik, proje gereksinimlerine göre öneriler sunar, sezgisel bir öğrenme ortamı sağlar ve kodlama verimliliğini ve üretkenliği artırmak için ilerleme izleme özelliği sunar.
GitHub Copilot'un en iyi özellikleri
- Popüler IDE'lerle uyumlu
- Visual Studio, Visual Studio Code, JetBrains ve Neovim için uzantılar sağlar
- Kodlama sırasında kod önerme ve fonksiyonları tamamlama
- Birden fazla otomatik tamamlama önerisi arasında kolay döngü
- Hataları belirleme ve düzeltme önerileri
- Kod güvenlik açıklarını tespit etme
GitHub Copilot sınırlamaları
- Kod, bazen AI tarafından oluşturulduktan sonra insan tarafından düzeltilmesi gerekir
- Kod önerileri iyileştirilebilir
GitHub Copilot fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Takım: Kullanıcı başına aylık 3,67 $
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 19,25 $
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
GitHub Copilot derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,5/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)
9. AskCodi
Assistiv. ai tarafından geliştirilen AskCodi, kodlama deneyiminizi geliştirmek için tasarlanmış dinamik özelliklere sahip bir AI asistanıdır.
Geliştirici dostu Translate uygulamasını kullanarak doğal dili C++, Java, Python, Ruby ve PHP gibi 30'dan fazla programlama diline kodlayın. Ayrıca programlama dilleri arasında kolayca geçiş yapabilir ve çok dilli kodlamayı çocuk oyuncağı haline getirebilirsiniz. ?️
Kod önerileriyle kodlama sürecinizi hızlandırın ve programcıların işbirliğini kolaylaştıran kodla ilgili konuşmalar yaptıkları sorunsuz AI destekli sohbete katılın.
AskCodi, Visual Studio Code, Sublime Text ve Atom gibi popüler düzenleyicilerle entegre. Bu kapsamlı destek, kodlama sırasında hataları önlemenize, yeni beceriler edinmenize ve verimliliğinizi artırmanıza yardımcı olur.
AskCodi'nin en iyi özellikleri
- VS Code ve PyCharm gibi IDE uzantılarını destekler
- Birden fazla dilde (İngilizce, Almanca ve Lehçe) kod parçacıkları sağlar
- Kolay kod parçacığı paylaşımı
- Hatalar, performans ve güvenlik için kod analizi
- Ön uç ve arka uç geliştirme için AskCodi uygulaması
AskCodi sınırlamaları
- Çevrimiçi belgelerin iyileştirilmesi faydalı olacaktır
- Biraz öğrenme süreci var
AskCodi fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Premium: Kullanıcı başına aylık 9,99 $
- Ultimate: Kullanıcı başına aylık 29,99 $
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
AskCodi puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (70+ yorum)
- ProductHunt: 4,9/5 (10+ yorum)
10. Tabnine
Yapay zeka destekli kodlama asistanı Tabnine, geliştiricilerin verimliliğini optimize etmek, kod kalitesini artırmak ve maliyetleri azaltmak için vazgeçilmez bir araçtır. ?
Yazılım, geliştiricilerin hayatını kolaylaştırmak için akıllı kod tamamlama önerileri sunar ve olası hataları algılar. Bunu yapmak için, geniş açık kaynak kod veri kümeleri üzerinde eğitilmiş sinir ağlarının gücünden yararlanır.
Bu araç, Python, Java, JavaScript, PHP, Go ve Rust dahil olmak üzere çeşitli programlama dilleriyle uyumludur.
Kodunuzu açığa çıkarmadan kod tabanınız ve bilgi tabanınız için yerel olarak özelleştirilebilir. Ayrıca, evrensel bilgiyi kodlama stilinizle birleştirerek takımınıza maksimum değer sunar.
Tabnine'ın en iyi özellikleri
- Eksiksiz fonksiyon önerileri sunar
- Tüm kod satırları için tek vuruşla tamamlama özelliği sunar
- Dizüstü bilgisayarlar, masaüstü bilgisayarlar, sunucular ve bulutta çalışır
- Kod kalitesini ve tutarlılığını artırır
- Kod güvenliği ve gizliliğine öncelik verir
- Python, TypeScript, Go ve Rust gibi dilleri destekler
- GitHub, GitLab ve Bitbucket gibi araçlarla entegre olur
Tabnine sınırlamaları
- Önerilerin kodlama stilinize uyum sağlaması biraz zaman alabilir
- Ayarlar bazı kullanıcılar için zor olabilir
Tabnine fiyatlandırması
- Başlangıç: Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Enterprise: İletişime geçildiğinde kullanılabilir
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Tabnine puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (30+ yorum)
- Capterra: 4. 3/5 (10'dan az yorum)
Geliştiriciler için en iyi AI araçlarıyla verimli kodlayın ve ş Akışınızı kolaylaştırın
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