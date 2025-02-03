2025 için İş Akışlarını Optimize Etmek için En İyi 50 AI Uygulaması

Son bir iki yıl içinde, çoğumuz GPT-3'ün yapabileceklerine hayranlık duymaktan ve bunun kariyerimiz için ne anlama geldiği konusunda endişelenmekten, hayatımızı kolaylaştırmak için Yapay Zeka (AI) uygulamalarını kullanmaya geçtik. Muhtemelen en popüler AI uygulamalarının bazılarını denediniz, ancak o kadar çok yeni uygulama piyasaya sürülüyor ki, bunlara ayak uydurmak zor.

Ancak bir şey kesin: AI, iş yapış şeklimizi kökünden değiştirebilir. Sanal asistanlardan sohbet robotlarına, görev yönetiminden içerik oluşturma çözümlerine kadar AI uygulamaları her geçen gün daha da gelişiyor ve hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geliyor.

2024'te daha verimli olmak için yapay zeka uygulamalarını kullanmıyorsanız, önemli bir fırsatı kaçırıyorsunuz demektir. Bu nedenle, işyerinde yapılacaklar listesini tamamlamanıza yardımcı olacak 50 harika yapay zeka uygulamasını içeren özetimizle yapay zeka tabanlı araçlar hakkındaki bilgilerinizi tazeleyin.

Günümüzde Popüler Olan Başlıca AI Uygulamaları

AI artık bir zamanlar kavrayabildiğimizin çok ötesinde şeyler yapabilir. Artık sadece karmaşık matematik problemlerini çözmek veya içeriği düzenlemek için bir araç değildir. AI uygulamaları artık çok geniş ve çeşitlidir ve sürekli olarak yeni alanlara yayılmaktadır. Popüler AI kategorilerinden bazıları şunlardır:

Üretken AI

Üretken AI, metin, görüntü, müzik, ses, video ve hatta AI avatarları gibi yeni içerikler oluşturmanıza yardımcı olabilecek bir AI teknolojisi türüdür. Bu üretken modeller, basit metin komutları kullanarak son derece kullanışlı ve doğru çıktılar sağlayabilir. Pazarlamacılar ve içerik oluşturucular için üretken AI araçları, yeni içerik oluşturmak için gereken zamanı ve çabayı önemli ölçüde azaltabilir.

Üretken yapay zekanın bazı popüler kullanım alanları şunlardır:

Görüntü oluşturma : Metin tabanlı komutlar kullanarak benzersiz görüntüler ve sanat eserleri oluşturun. Örnekler : Metin tabanlı komutlar kullanarak benzersiz görüntüler ve sanat eserleri oluşturun. Örnekler arasında DALL-E , Midjourney vb. bulunur

İçerik veya yazma asistanları : E-postalar, sosyal medya gönderileri ve senaryolar için ilgi çekici metinler oluşturun. Örnekler arasında : E-postalar, sosyal medya gönderileri ve senaryolar için ilgi çekici metinler oluşturun. Örnekler arasında ClickUp Brain , Jasper, Rytr , Copy. ai, Writesonic , Chatsonic vb. bulunur.

Tasarım ve görüntü asistanları: Logolar, düzenler, maketler gibi tasarım öğeleri oluşturun ve görüntüleri düzenleyin. Bu kategorideki popüler araçlardan bazıları Descript, Facetune, Kraftful ve daha fazlasıdır

Verimlilik ve iş akışı

Bir AI uygulaması, proje planlama, görev yönetimi ve iş akışlarının otomasyonunda da yardımcı olabilir, böylece işletmeler günlük görevlerini kolaylaştırabilir. Bu kategorideki popüler araçlar ve sanal asistanlar şunlardır:

Proje yönetimi araçları : ClickUp Brain, Asana, Notion AI vb.

Kişisel asistanlar : Siri, Google Gemini, Alexa vb.

Not alma uygulamaları: Fireflies, Supernormal, Botsonic ve diğerleri

Kişisel sohbet robotları

Üretken AI araçlarının artan popülaritesi ile birlikte, daha geniş bir faaliyet aralığında kullanılabilen çeşitli sohbet tabanlı AI çözümlerinin yükselişine tanık olduk. Bunlar arasında ChatGPT, Bing, Gemini ve kullanıcıların basit komutlar vererek AI asistanıyla sohbet etmelerini sağlayan diğer harika AI uygulamaları gibi ürünler yer alıyor. Birçoğu, içeriği çeşitli dillerden kullanıcının diline çevirebiliyor.

Bu modeller, büyük hacimli verileri analiz etmek ve belirli sorulara yanıtlar sağlamak için iş amaçlı olarak da kullanılabilir. Bu kategorideki araçlar arasında ClickUp Brain, Zapier Chatbots, Growbots, CustomGPT ve diğerleri bulunur.

Yapay zeka uygulamalarında nelere dikkat etmelisiniz?

Tüm AI uygulamaları aynı değildir ve ihtiyaçlarınıza en uygun olanı bulmak, verimliliğinizi artırmak için çok önemlidir. Bu nedenle, seçeneklerinizi değerlendirirken aşağıdaki önemli hususları göz önünde bulundurun:

Amacınızı belirleyin: İş akışınıza AI uygulamaları eklemeden önce hedeflerinizi netleştirin. AI ile ne yapmak istiyorsunuz? Görevleri otomatikleştirmek, iletişimi geliştirmek, işbirliğini artırmak veya başka bir şey mi istiyorsunuz? Belirli sorunu doğrudan ele alan uygulamaları seçin

Entegrasyonlara bakın: Yoğun bir iş gününde birbirinden bağımsız birçok aracı aynı anda kullanmak zorunda olduğunuzu hayal edin. Pek eğlenceli değil, değil mi? Bunu önlemek için, proje yönetimi platformları, iletişim kanalları veya tasarım yazılımları gibi mevcut ekosisteminizle sorunsuz bir şekilde entegre olan uygulamaları arayın

Kullanım kolaylığı: Yeni yapay zeka uygulamasının öğrenme eğrisi dikse, anında sonuç alamazsınız. Bunun yerine, sezgisel arayüzlere ve kullanıcı dostu özelliklere sahip uygulamaları tercih edin. Seçtiğiniz yapay zeka uygulaması, tüm takım üyelerinizin kolayca ve hızlı bir şekilde benimsemesi ve öğrenmesi için basit olmalıdır

Güvenlik ve veri gizliliği: Özellikle iş için kullandığınız yapay zeka uygulamalarının sıkı veri koruma protokollerine uyduğundan ve bilgilerinizi koruduğundan emin olun. Veri ihlali, markanız için felaketle sonuçlanabilir

Çıktı kalitesi: Tüm AI uygulamaları kullanıcılara doğru sonuçlar sunmaz. Tercih ettiğiniz çözüme karar vermeden önce, her AI uygulamasının doğruluğunu test edin ve kişisel deneyiminize göre seçim yapın

Ölçeklenebilirlik: İhtiyaçlarınız değişir, yapay zeka uygulamalarınız da değişmelidir. İster bir startup ister büyük bir takımın lideri olun, size uyum sağlayan ve sizinle birlikte büyüyen uygulamaları seçin

Fiyatlandırma: Paranızın karşılığını almak önemlidir. Bütçenizi göz önünde bulundurun ve ihtiyaçlarınıza uygun bir fiyatlandırma modeline sahip bir uygulama seçin

2024'te Kullanılacak En İyi 50 AI Uygulaması

1. ClickUp – En İyi Yapay Zeka Proje Yönetimi Aracı

ClickUp, takımların görevleri planlamasına, organize etmesine ve işbirliği yapmasına yardımcı olan hepsi bir arada verimlilik platformu olmasıyla listemizin başında yer alıyor. Ancak, yapay zeka destekli sanal asistanımız ClickUp Brain ile verimliliğinizi daha da artırabilirsiniz.

Dahası, ClickUp ile Chrome uzantısı, masaüstü uygulaması ve iOS ve Android kullanıcıları için mobil uygulama aracılığıyla işlerinize her yerden erişebilirsiniz.

ClickUp Brain'den ClickUp'taki işinizle ilgili tüm sorularınıza anında yanıt alın

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Basit komutlar kullanarak ilgi çekici içerikler, e-postalar, sosyal medya gönderileri ve daha fazlasını oluşturun

Metinleri hızlıca özetleyin veya yeniden ifade edin ve uzun içeriklerden içgörüler elde edin

ClickUp'ta işinizle ilgili tüm sorularınıza bağlamsal yanıtlar alın

AI tarafından oluşturulan güncellemeler, standup'lar, toplantılar için AI not alma özelliği ve daha fazlasıyla daha hızlı çalışın

Dil engellerini aşın ve çok dilli, çeşitli takımlarla etkili bir şekilde iletişim kurun

Web sitesi maketleri, sosyal medya grafikleri ve diğer görsel varlıklar için yapay zeka destekli öneriler alın

Akıllı kod önerileri ve otomatik yorumlama ile geliştirme sürecinizi kolaylaştırın

AI'dan yararlanarak ClickUp içinde verilerinizden değerli içgörüler elde edin ve kalıpları belirleyin

Her biri belirli ş Akışı ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış 100'den fazla rol tabanlı AI aracına erişin

ClickUp içinde doğrudan çalışın, farklı platformlar arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırın

ClickUp sınırlamaları

Arayüze alışmak biraz zaman alıyor

Geniş özellik yelpazesi, yeni kullanıcılar için öğrenme süreci gerektirebilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Kurumsal : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

2. ChatGPT – Android ve iOS için en iyi konuşma yapay zeka uygulaması

En iyi AI uygulamaları listesinin bir diğer öncüsü, konuşma AI dünyasında devrim yaratan OpenAI tarafından desteklenen bir modül olan ChatGPT'dir. Basit metin komutlarına ve doğal dil oluşturmaya dayalı olarak kullanıcılar için insan benzeri yanıtlar üretmek üzere tasarlanan bu çok yönlü AI uygulaması, içerik oluşturma, müşteri desteği, kod oluşturma, yardım ve daha fazlası için kullanılabilir.

ChatGPT aracılığıyla hızlı görünüm

ChatGPT'nin en iyi özellikleri

Metin yazımı, fikir üretme ve kodlama gibi birçok kullanım alanı için kapsamlı bir şekilde kullanın

Mobil cihazlar için ChatGPT uygulamasını kullanarak tüm diğer cihazlarınıza bağlanın ve ChatGPT'ye hareket halindeyken erişin

Karmaşık sorgulara bile kullanışlı yanıtlar alın

Çapraz platform uyumluluğu ve API esnekliği sayesinde diğer uygulamalar veya sohbet robotları için bir çerçeve olarak kullanın

ChatGPT sınırlamaları

Ücretsiz sürüm, yoğun aktivite sırasında yavaşlama veya aksaklıklar yaşayabilir

AI tarafından oluşturulan içerik her zaman tamamen doğru olmayabilir

Robotik ton, özellikle GPT 3. 5 modeli kullanılıyorsa

ChatGPT fiyatlandırması

Ücretsiz sürüm

Artı : Aylık 20 $

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 25 ABD doları

ChatGPT puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

3. Bing (Copilot)

Copilot'un gösterge paneli ve Bing aracılığıyla kullanım örnekleri

Bing'in yapay zeka asistanı Copilot, Microsoft'un Bing arama motorunun bir uzantısıdır. Gelişmiş arama yetenekleri ve kullanıcı deneyimleri için yapay zekayı entegre eder. GPT 4. 0 modelini kullanır ve etkileşimli, kapsamlı arama sonuçları sağlayabilir ve saniyeler içinde metin ve görüntüler oluşturabilir. Bing ve Copilot, Android ve iOS kullanıcıları için ayrı olarak mevcuttur.

Bing (Copilot) en iyi özellikler

Bing AI'nın gelişmiş algoritmaları sayesinde daha doğru ve bağlamsal olarak daha alakalı arama sonuçları elde edin

Bing AI'nın görsel içeriği analiz etme özelliğinden yararlanarak görüntülerle arama yapın

Geleneksel Üretken AI'nın ötesine geçin ve Bing Co-Pilot ile görüntüler, metin içerikleri ve daha fazlasını oluşturun

Bing (Copilot) sınırlamaları

Bing AI, diğer arama motorlarına kıyasla daha küçük bir pazar payına sahip olabilir ve bu durum bazı özelliklerin kullanılabilirliğini etkileyebilir

GPT 4.0 modelini kullanmasına rağmen, sonuçlar OpenAI'nin GPT 4.0 modeline kıyasla o kadar güçlü ve doğru değildir

Bing fiyatlandırması

Ücretsiz

Bing derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (290+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (20'den fazla yorum)

4. Facetune

Facetune, Google Play Store'da en çok kazanan fotoğrafçılık uygulamaları arasında yer alan güçlü bir fotoğraf düzenleme AI uygulamasıdır. Sezgisel düzenleme araçları ve diğer değerli özellikleri ile portreleri veya diğer görüntüleri geliştirmenize ve ince ayar yapmanıza yardımcı olabilir. Hem Android hem de iOS kullanıcıları için mevcuttur.

Facetune aracılığıyla ana sayfa görünümü

Facetune'un en iyi özellikleri

Cilt pürüzlerini giderme, diş beyazlatma, gözleri güzelleştirme ve daha fazlası gibi gelişmiş yapay zeka algoritmalarıyla nesnelerin görünümünü ince ayar yapın

Akıllı AI filtreleri ve yaratıcı efektler kullanarak fotoğrafları profesyonel bir görünüme kavuşturun veya diğer iyileştirmeler yapın

Facetune sınırlamaları

Öğrenme eğrisi dik olduğundan çoğu kullanıcı için zorlayıcı olabilir

Manzara veya diğer fotoğraf biçimlerini ince ayarlamak için ideal seçenek değildir

Facetune fiyatlandırması

Ücretsiz plan

VIP plan istek üzerine mevcuttur

Facetune puanları ve yorumları

G2: Mevcut değil

Capterra: Yeterli yorum yok

5. Lensa

Lensa, sezgisel platformuyla mobil fotoğrafçılığa yapay zeka dokunuşu getiriyor. Bu uygulamayı kullanarak muhteşem görüntüleri zahmetsizce yakalayın ve düzenleyin. Prism Labs'ın hepsi bir arada görüntü düzenleme yapay zeka uygulaması, sinir ağları, bilgisayar görüşü ve derin öğrenmeyi kullanarak fotoğrafları rötuşlamanıza ve portreler oluşturmanıza yardımcı olur.

Prisma Labs aracılığıyla Lensa'nın arayüzü

Lensa AI'nın en iyi özellikleri

Fotoğrafları otomatik olarak geliştirin, optimum parlaklık, kontrast ve renk ayarlarını yapın

AI komutları kullanarak çekici arka plan bulanıklığı efektleri ekleyin, portrelere profesyonel bir dokunuş katın ve daha fazlasını yapın

Lensa AI sınırlamaları

Fotoğraf ayarları üzerinde kapsamlı manuel kontrol isteyen kullanıcılar, Lensa'nın otomatik yaklaşımını kısıtlayıcı bulabilir

Lensa AI fiyatlandırması

düzenleme için 20 adede kadar fotoğraf yüklemek 4 $

Lensa AI puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Kullanılamıyor

6. Alexa

Amazon tarafından geliştirilen güçlü bir yapay zeka tabanlı sanal asistan olan Alexa, akıllı ev kontrol cihazlarında veya diğer uygulamalarda kullanabileceğiniz mükemmel bir eklentidir.

Amazon Alexa aracılığıyla Alexa'yı eklemek için adımlar

Alexa'nın en iyi özellikleri

Alexa ile sorunsuz senkronizasyon sağlayan ışıklar, termostatlar ve klimalar gibi tüm akıllı ev cihazlarınızı kontrol edin

Alexa'nın yapay zeka asistanını kullanarak sesli komutlarla müzik çalma, haberleri okuma, gerçek zamanlı trafik verilerini alma ve daha fazlasını yapın

Alexa sınırlamaları

Alexa'nın kapsamlı bir beceri kitaplığı olsa da, bazı kullanıcılar belirli üçüncü taraf uygulama entegrasyonlarında sınırlamalarla karşılaşabilir

Alexa destekli cihazlarla en iyi şekilde çalışır, bu da kullanılabilirliğini sınırlar

Alexa fiyatlandırması

Alexa destekli cihazlarda ücretsizdir, ancak Alexa destekli tüm cihazları almak için 1500 $'dan fazla ödemeniz gerekecektir

Alexa derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 1/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (80+ yorum)

7. Siri – iOS için en iyisi

Amazon'a benzer şekilde, Apple'ın yapay zeka destekli sesli asistanı Siri, kişiselleştirme, bağlamsallaştırma ve kullanılabilirlik düzeyiyle dikkatleri üzerine çekti. O günden bu yana, iOS cihazların ayrılmaz bir parçası haline gelen Siri, çok çeşitli görevler için sesle etkinleştirilen yardım sunuyor.

Apple aracılığıyla Siri özellikleri

Siri'nin en iyi özellikleri

Gelişmiş doğal dil sorguları kullanarak görevleri otomatikleştirin, aramalar yapın ve belirli soruların yanıtlarını alın

Siri'nin eller serbest kontrolü ile herhangi bir Apple cihazında veya desteklenen platformlarda sorunsuz bir şekilde çalışın

Siri sınırlamaları

Siri, öncelikle Apple cihazlar için tasarlanmıştır ve Android kullanıcıları tarafından kullanılamaz

Siri fiyatlandırması

Apple cihazlarda ücretsiz

Siri puanları ve yorumları

G2: NA

Capterra: NA

8. Socratic

Karmaşık kavramları anlamakta zorlanıyor veya sınavlara hazırlanmak için yardıma mı ihtiyacınız var? Socratic, yapay zeka destekli öğrenme arkadaşınız olarak, anlayışınızı pekiştirmek için kişiselleştirilmiş rehberlik ve etkileşimli açıklamalar sunar.

Socratic aracılığıyla açıklayıcı özellik

Socratic'in en iyi özellikleri

Doğal dilde sorular sorun ve özel ihtiyaçlarınıza göre hazırlanmış adım adım açıklamalar alın

Eğitimciler ve konu uzmanları tarafından oluşturulan açıklamalar, diyagramlar ve alıştırma problemlerinden oluşan geniş bir kütüphaneye erişin

Sokratik sınırlamalar

Öncelikle matematik, fen ve tarih konularına odaklanır

Açık uçlu veya yaratıcı sorular için sınırlı destek

Sokratik fiyatlandırma

Ücretsiz plan

Pro: Kullanıcı başına aylık 10 $'dan başlayan fiyatlarla

Socratic puanları ve yorumları

G2: NA

Capterra: Yeterli yorum yok

9. Cleo

Cleo, finansal refahınız için kişiselleştirilmiş destek sağlayan bir konuşma yapay zeka uygulamasıdır. Bütçenizi izlemenize, finansal hedefler belirlemenize ve eyleme geçirilebilir harcama bilgileri sağlamanıza yardımcı olur.

Cleo AI aracılığıyla kişisel finans yönetimi sohbet robotu

Cleo'nun en iyi özellikleri

Finansları ve hedefleri takip ederek ilerlemeyi anlayın ve basit komutlarla yapay zeka tabanlı öneriler alın

Otomatik tasarruf aracını kullanarak tasarruf hesabınıza sabit bir tutarı otomatik olarak aktarın

Tasarruf hesabınızla entegre olan uygulama içi cüzdan ile paranızı daha akıllı yönetin

Cleo sınırlamaları

Ücretsiz deneme veya ücretsiz sürüm yok

Sınırlı entegrasyonlar, hem profesyonel hem de kişisel gider izleme isteyenler için kullanımı zorlaştırıyor

Cleo fiyatlandırması

Cleo Plus : 5,99 $/ay

Cleo Builder: 14,99 $/ay

Cleo puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

10. Youper

Ruh sağlığı alanında en iyi yapay zeka uygulamalarından biri olan Youper, yargılamadan dinleyen ve ruh halinizi iyileştirmek için destek sunan yapay zeka arkadaşınızdır. İlgi çekici konuşmalar ve kişiselleştirilmiş aktivitelerle stresinizi yönetmenize, özgüveninizi geliştirmenize ve daha sağlıklı başa çıkma mekanizmaları geliştirmenize yardımcı olur.

Youper aracılığıyla chatbot ve zihinsel sağlık takipçisi

Youper'ın en iyi özellikleri

Aklınızdaki her şeyi Youper ile paylaşın ve empatik yanıtlar ve cesaret verici sözler alın

Oyunlar oynayın, yaratıcı egzersizler yapın ve farkındalık uygulamalarına katılın, moralinizi yükseltin ve stresinizi yönetin

Özgüveninizi ve kendinize olan güveninizi artırmak için ruh halinize ve hedeflerinize göre kişiselleştirilmiş onaylar alın

Ruh hali kalıplarınızı izleyin ve duygusal iyilik hedeflerinize doğru ilerlemenizi takip edin

Youper sınırlamaları

Metin tabanlı etkileşimlerle sınırlıdır

Ciddi zihinsel sağlık koşulları olan kişiler için uygun olmayabilir

Youper fiyatlandırması

Ücretsiz Plan

Youper Premium: 69,99 $/yıl

Youper puanları ve yorumları

G2: NA

Capterra: NA

11. Otter. ai

Çok fazla toplantı veya görüşme mi var? Otter. ai, sesi gerçek zamanlı olarak yakalayan ve doğru, aranabilir bir metin biçimine dönüştüren güçlü AI transkripsiyon asistanıyla size yardımcı olur.

Otter.ai aracılığıyla toplantı asistanı

Otter. ai'nin en iyi özellikleri

Toplantılar, dersler ve röportajlar dahil olmak üzere tüm ses kayıtlarının anında transkriptlerini alın

Kolay referans için konuşmadaki farklı konuşmacıları otomatik olarak tanımlayın

Otter'ı, alanınızla ilgili belirli terimleri ve jargonu tanımak için eğitin

Transkriptleri kolayca arayın, anahtar noktaları vurgulayın ve doğruluk için düzenleyin

Otter. ai sınırlamaları

Doğruluk, ses kalitesine ve arka plan gürültüsüne göre değişebilir

Ücretsiz plan, sınırlı transkripsiyon dakikası ve özellikler içerir

Otter. ai fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Pro plan: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

İş planı: Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları

Enterprise planları: Talep üzerine

Otter. ai puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (172 yorum)

Capterra: 4,5/5 (80 yorum)

12. Google Gemini

Google Gemini, Google AI tarafından geliştirilen büyük dil modelleri (LLM) ailesidir. Çok modlu bir AI'dır, yani metin, kod, ses, görüntü ve video anlayabilir ve oluşturabilir. Önceki AI modellerinden farklı olarak Gemini, farklı türdeki bilgileri işleyip birleştirebilir, bu da onu daha çok yönlü ve karmaşık görevleri tamamlayabilir hale getirir.

Google Gemini'nin en iyi özellikleri:

Çok modlu anlama: Gemini, metin, görüntü, ses ve kod dahil olmak üzere çeşitli veri formlarını işleyebilir ve anlayabilir.

Üretken yetenekler: Aldığı komutlara veya girdilere göre metin, kod, görüntü ve diğer içerikleri oluşturabilir.

Akıl yürütme ve problem çözme: Gemini, karmaşık problemleri akıl yürütme yoluyla çözebilir ve çözümler bulabilir.

Bağlamsal anlayış: Bağlamı koruyabilir ve farklı bilgi parçaları arasındaki ilişkileri anlayabilir.

Dil çevirisi: Gemini, farklı diller arasında metin çevirisi yapabilir.

Kod oluşturma: Doğal dil açıklamalarına dayalı kod oluşturabilir.

Gemini, müşteri hizmetlerinden yaratıcı yazıma kadar geniş bir uygulama aralığında kullanılabilen çok yönlü ve güçlü bir yapay zeka modeli olarak tasarlanmıştır. Google, Gemini'yi tüm uygulama paketinde kullanarak günlük hayatta giderek daha kullanışlı hale getiriyor.

Google Gemini sınırlamaları

Veri sınırlamaları

Halüsinasyonlar

Hesaplama maliyeti

Etik hususlar

Gerçek dünyadaki sınırlamalar

Google Gemini fiyatlandırması

Ücretsiz ücretli sürüm mevcuttur

Google Gemini derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 4/5

Capterra: NA

13. Brilliant

Brilliant, ilgi çekici hikayeler, simülasyonlar ve zorlu görevler aracılığıyla STEM konularını (bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) öğreten etkileşimli bir çevrimiçi platformdur.

Brilliant üzerinden kayıt sayfası

En iyi özellikler

Video, simülasyon ve zorlu görevleri bir araya getiren etkileşimli derslerle yaparak öğrenin

Platform öğrenme hızınıza ve stilinize uyum sağladığından, kişiselleştirilmiş öneriler ve zorlu görevler alın

Diğer öğrencilerle bağlantı kurun ve topluluk forumunda kavramları tartışın

Dersleri ve zorlukları indirin, çevrimiçi olmadığınızda bile erişin

Brilliant sınırlamaları

Tüm özelliklere erişmek için abonelik gerekir

Bazı kavramlar genç öğrenciler için çok zor olabilir

Beşeri ve sosyal bilimlere sınırlı odaklanma

Mükemmel fiyatlandırma

Ücretsiz plan

Premium plan: Aylık 13,49 $'dan başlayan fiyatlarla

Mükemmel puanlar ve yorumlar

G2: NA

Capterra: NA

14. Mem

Mem, web'den bilgiyi yakalamanıza, paylaşmanıza ve düzenlemenize yardımcı olan yapay zeka destekli bir araştırma asistanıdır.

Mem aracılığıyla sohbet robotu özelliği

Mem en iyi özellikleri

Akademik dergiler, haber makaleleri ve web siteleri dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan bilgi bulmak için doğal dil sorguları kullanın

Araştırmalarınızı klasörler, etiketler ve notlarla düzenleyin

MLA, APA ve Chicago stillerinde otomatik olarak alıntılar oluşturun

Araştırmalarınızı başkalarıyla paylaşın ve projelerde işbirliği yapın

Bellek sınırlamaları

Tüm özelliklere erişmek için abonelik gerekir

Her zaman en alakalı bilgileri bulamayabilirsiniz

Diğer bazı araştırma veritabanları kadar kapsamlı değildir

Aylık fiyat

Bireysel : 14,99 $/ay

Takımlar: Özel fiyatlandırma

Mem derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

15. AI'yı keşfedin

Browse AI, herhangi bir web sitesinden veri çıkarmanıza ve izlemenize olanak tanıyan bir web otomasyon aracıdır.

Browse AI aracılığıyla entegrasyon seçenekleri

AI'nın en iyi özelliklerine göz atın

İlgi alanlarınıza göre makaleler, videolar ve diğer içerikler için kişiselleştirilmiş öneriler alın

Araştırmalarınızı düzenlemek ve istediğiniz kadar web sitesinden farklı konuları keşfetmek için zihin haritaları oluşturun

Birkaç tıklama ile birden fazla web sitesinden veri çıkararak ve değişiklikleri izleyerek zaman kazanın

AI sınırlamalarına göz atın

Tüm özelliklere erişmek için abonelik gerekir

Akademik araştırmaya sınırlı odaklanma

AI fiyatlarını inceleyin

Başlangıç : 48,75 $/ay

Profesyonel : 123,75 $/ay

Takım: 311,25 $/ay

AI derecelendirmelerine ve incelemelerine göz atın

G2: 4,8/5 (32 yorum)

Capterra: 4,4/5 (42 yorum)

16. Seamless AI

Seamless AI, potansiyel müşterileri ve diğer müşteri ile ilgili bilgileri bulmanıza yardımcı olan yapay zeka destekli bir B2B arama motorudur.

Seamless AI ile arama özelliği

Seamless AI'nın en iyi özellikleri

AI Chrome uzantısını kullanarak potansiyel müşteri ve müşteri adaylarının bilgilerini kolayca yakalayın

Üretken AI metin yazma özelliğini kullanarak soğuk arama metinleri, e-postalar, LinkedIn mesajları, sosyal medya gönderileri ve daha fazlasını yazın

API entegrasyonlarını kullanarak Hubspot, Salesforce, LinkedIn Sales Navigator ve diğer en iyi CRM'lerle sorunsuz bir şekilde çalışın

Sorunsuz AI sınırlamaları

Kurulum ve kullanım için teknik uzmanlık gerektirir

Tüm işler için uygun olmayabilir

Sorunsuz AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 39 $

Pro: Özel fiyatlandırma

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Sorunsuz AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,2/5 (1200+ yorum)

Capterra: 3,7/5 (122 yorum)

17. AI okuyun

Read AI, herhangi bir çevrimiçi toplantının transkriptlerini ve özetlerini oluşturmanıza ve önemli anları oynatmanıza yardımcı olan bir yapay zeka uygulamasıdır.

Read AI aracılığıyla toplantı özetleri özelliği

AI'nın en iyi özelliklerini okuyun

AI Highlights'ı kullanarak toplantıların etkili anlarını otomatik olarak anlayın

Toplantı Notları ile toplantıdan özetler, konular ve eylem öğeleri alın

Daha iyi bir iletişimci olun ve AI Assisted Speaker Coach kullanarak konuşma becerilerinizi geliştirin

AI sınırlamalarını okuyun

Bazı gelişmiş özelleştirme seçenekleri ücretli bir plan gerektirir

İnsan konuşmasının tüm nüanslarını mükemmel şekilde yakalayamayabilir

AI fiyatlandırmasını okuyun

Ücretsiz

Pro : 19,75 $/ay

Enterprise : 29,75 $/ay

Enterprise+: 39,75 $/ay

AI derecelendirmelerini ve yorumlarını okuyun

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: NA

18. Tahıl

Grain, toplantı bilgilerini ve eylem öğelerini yakalayan ve zamanınızı en önemli işlere ayırmanıza yardımcı olan yapay zeka destekli bir not alma ve kayıt tutma platformudur.

Grain aracılığıyla sunulan fırsatlar özelliği

Grain'in en iyi özellikleri

Toplantılar oluşturun, notları otomatik olarak kaydedin ve kişilerle kolayca senkronizasyon yapın

AI tabanlı Koçluk ile çalışanları daha hızlı işe alın ve eğitin

İş akışlarınızı optimize edin ve Deal Insights ile anlaşmaları daha hızlı sonuçlandırın

Tahıl sınırlamaları

Bazı gelişmiş özellikler ücretli bir plan gerektirir

Bazı CRM'ler ve araçlarla uyumlu değildir

Tahıl fiyatlandırması

Temel : 0 $

Başlangıç : Koltuk başına aylık 15 $

İş : Koltuk başına aylık 29 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Puanlar ve yorumlar

G2: 4,6/5 (273 yorum)

Capterra: NA

19. Fathom

Fathom, toplantıları kaydetmenize ve toplantılarınızın transkriptlerini, önemli noktalarını ve özetlerini almanıza yardımcı olan, yapay zeka destekli bir toplantı asistanıdır.

Fathom aracılığıyla toplantıların öne çıkan özellikleri

En iyi özellikleri keşfedin

Google Meet, Microsoft Teams, Zoom vb. video iletişim uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde kullanın.

Tüm önemli anların vurgulandığı çağrı transkriptlerini ve kayıtlarını alın

İngilizce, İspanyolca, Fransızca, İtalyanca, Almanca ve Portekizce dahil olmak üzere yedi dili kapsayan çok dilli destekten yararlanın

Sınırlamaları anlayın

Rakiplerine kıyasla video görüşmeleri, toplantı notları ve diğerleri için sınırlı özellikler

Yalnızca ücretli seçeneklerle sunulan gelişmiş özellikler

Fathom fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart : 32 $/ay

Pro: Kullanıcı başına aylık 39 $

Fathom derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 5/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 5/5 (100'den fazla yorum)

20. Chatbase

Chatbase, çeşitli mesajlaşma platformları için sohbet robotları oluşturmanıza ve yönetmenize yardımcı olan bir sohbet robotu geliştirme platformudur.

Chatbase üzerinden ana sayfa görünümü

Chatbase'in en iyi özellikleri

Kodlama yapmadan sürükle ve bırak arayüzünü kullanarak çeşitli dillerde sohbet robotları oluşturun

Messenger, WhatsApp ve Telegram gibi popüler mesajlaşma platformlarıyla entegre edin

Sohbet robotunuzu doğal dil sorgularını anlaması ve yanıtlaması için eğitin

Chatbot performansını ve etkileşimini izleyin

Chatbase sınırlamaları

Gelişmiş NLP özellikleri ve entegrasyonlar ücretli bir plan gerektirir

Karmaşık chatbot tasarımları için bazı teknik uzmanlık gerektirebilir

Chatbase fiyatlandırması

Ücretsiz

Hobi : 19 $/ay

Standart : 99 $/ay

Sınırsız: Aylık 399 $

Chatbase puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,3/5 (70 yorum)

21. Descript

Descript, transkripsiyon, düzenleme ve işbirliği için güçlü AI özelliklerine sahip hepsi bir arada ses ve video düzenleme aracıdır.

Descript aracılığıyla yapay zeka destekli düzenleyici

En iyi özelliklerin açıklaması

AI destekli transkripsiyon ile ses ve video kayıtlarını yüksek doğrulukla otomatik olarak transkripsiyonlayın

Sesli anlatımları ve ekran görüntülerini kolayca kaydedin

Sezgisel araçlar ve efektlerle ses ve video düzenleme

Projeleri başkalarıyla paylaşın ve gerçek zamanlı olarak birlikte çalışın

Descript'in yerleşik araçlarıyla podcast'ler oluşturun ve yayınlayın

Descript sınırlamaları

Gelişmiş özellikler ve entegrasyonlar ücretli bir plan gerektirir

Karmaşık video düzenleme projeleri için uygun olmayabilir

Açıklayıcı fiyatlandırma

Ücretsiz

Oluşturucu : Aylık 15 $

Pro: Aylık 30 $

Descript puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (344 yorum)

Capterra: 4,8/5 (164 yorum)

22. HeyGen

HeyGen, yapay zeka destekli bir video ve ses oluşturma platformudur. Bu platformda, yapay zeka tarafından oluşturulan güçlü avatarlar ve sesler oluşturabilirsiniz.

HeyGen aracılığıyla video düzenleyici

HeyGen'in en iyi özellikleri

Eğitim, ürün pazarlama, sosyal medya ve daha fazlası için yenilikçi yapay zeka destekli videolar oluşturun

Aracın sezgisel arayüzünü kullanarak video içerik oluşturma işlemlerinizi ölçeklendirin

Oluşturduğunuz videoları otomatik olarak birden çok dile çevirin

HeyGen sınırlamaları

HeyGen içerik oluşturmada mükemmeldir, ancak kullanıcılar özgünlüğü ve belirli gereksinimlere uygunluğu sağlamak için çıktıları gözden geçirmeli ve iyileştirmelidir

HeyGen fiyatlandırması

Ücretsiz

Oluşturucu : Aylık 29 $

İş: 89 $/ay

HeyGen puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,9/5 (41 yorum)

23. Copy. ai

Copy. ai, AI tarafından oluşturulan metinler ve içerikler için tanınmış bir platformdur ve ilgi çekici ve etkileyici iş içerikleri oluşturmak için sorunsuz bir seçenek sunar.

Copy.ai ile e-posta içeriği oluşturma ş akışı

Copy. ai'nin en iyi özellikleri

Çeşitli amaçlar için ikna edici pazarlama metinleri oluşturun, marka mesajlarınızı ve iletişiminizi güçlendirin

Minimum girdi ile fikirlerinizi tam teşekküllü makalelere, blog gönderilerine ve sosyal medya içeriğine dönüştürün

Büyük takımlar kurmaya gerek kalmadan içerik işlemlerinizi ölçeklendirin

Copy. ai sınırlamaları

İçerik oluşturmada ustalıkla çalışan Copy.ai, nüanslı bağlamsal gereksinimleri tam olarak kavramak için ara sıra ince ayar gerektirebilir

Copy. ai fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Aylık 49 $

Takım : 249 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Copy. ai puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (177 yorum)

Capterra: 4,5/5 (60 yorum)

24. Supernormal

Supernormal, toplantı notlarını dakikalar içinde yazmanıza, düzeltmenize ve paylaşmanıza yardımcı olan hepsi bir arada bir AI toplantı notu yazma uygulamasıdır.

Supernormal aracılığıyla toplantı notları oluşturucu

Supernormal'ın en iyi özellikleri

Tekrarlayan not alma görevlerini otomatikleştirin, zamandan tasarruf edin ve takımların belirli eylem öğelerine odaklanmasını sağlayın

AI tabanlı bir etkinlik izleyici kullanarak takım iş akışlarını ve işbirliğini geliştirin, sorunsuz iletişim ve proje ilerlemesi sağlayın

Supernormal sınırlamaları

Ücretsiz plan için sınırlı özellikler

Toplantı notları, arka plan gürültüsü ve uygulamanın anlaşılma düzeyine bağlı olarak doğru olmayabilir

Süper normal fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro : Aylık 18 $

İş: Aylık 29 $

Supernormal puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (16 yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

25. CustomGPT

CustomGPT, dakikalar içinde özel bir GPT chatbot oluşturmanıza olanak tanıyan bir platformdur. Tekrarlayan görevleri otomatikleştirmeye, müşteri sorgularını yanıtlamaya ve insan personelini serbest bırakacak diğer görevleri üstlenmeye yardımcı olabilir.

CustomGPT aracılığıyla ana sayfa görünümü

CustomGPT'nin en iyi özellikleri

Benzersiz veri kümeleri ve gereksinimlere dayalı olarak AI modellerini eğitin, alaka ve doğruluğu sağlayın

CustomGPT'yi sağlık, finans ve daha fazlası gibi belirli sektörlerinize göre ince ayarlayın

CustomGPT sınırlamaları

Ücretsiz plan yok

En gelişmiş özellikler ve gelişmiş AI modelleri için premium sürümü edinmeniz gerekecektir

CustomGPT fiyatlandırması

Standart : 99 $/ay

Premium : 499 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

CustomGPT derecelendirmeleri ve yorumları

G2: NA

Capterra: Yeterli yorum yok

26. Feathery

Feathery, birkaç dakika içinde formlar oluşturmanıza olanak tanıyan, yapay zeka tarafından üretilen, kod gerektirmeyen bir form ve ş Akışı oluşturucu. Müşteri etkileşimlerini geliştirmeye odaklanan bu uygulama, özelleştirilmiş formlar oluşturmanıza ve etkileşimleri anında yakalamanıza yardımcı olabilir.

Feathery aracılığıyla Form Oluşturucu

En iyi özellikler

AI kullanarak kullanıcı verilerini toplayın ve analiz edin, böylece işletmelerin etkileşimlerini özelleştirmek için değerli içgörüler elde etmesini sağlayın

Gelişmiş analitik özellikleri kullanarak kullanıcı davranışlarını anlayın ve işlerinizi veriye dayalı kararlarla güçlendirin

Kısıtlamalar

Kullanıcılar, Feathery'yi mevcut sistemlere entegre ederken, özellikle karmaşık veri yapılarına sahip işletmelerde, bir öğrenme eğrisiyle karşılaşabilir.

Uygun fiyatlar

Ücretsiz

Temel : 49 $/ay

Artı: 99 $/ay

Feathery puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: NA

27. Kişisel AI

Personal AI, günlük görevleri kolaylaştırmak ve verimliliği artırmak için bir platform sunan, yapay zeka destekli bir kişisel asistan.

Kişisel AI aracılığıyla AI Chatbot

Kişisel AI'nın en iyi özellikleri

AI ile hazırlanmış metinler ve e-postalarla zaman kazanın

Kendi AI asistanınızı oluşturun ve erişimi kontrol ederek verileriniz ve mesajlarınızla eğitin

Kişisel yapay zeka sınırlamaları

Yüksek fiyatlar ve zor öğrenme süreci

Kişisel AI fiyatlandırması

Premium: Kişisel veya profesyonel kullanım için aylık 40 $

Elevate: İşletmeler için özel fiyatlandırma

Kişisel AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: NA

Capterra: NA

28. Growbots

Growbots, potansiyel müşteri bulma, erişim ve hatta Concierge aracılığıyla sizin için yapılan dış satışları otomatikleştiren, hepsi bir arada bir AI aracıdır.

Growbots ile satış süreçlerini otomasyon planları

Growbots'un en iyi özellikleri

Gelişmiş iş akışlarını kullanarak potansiyel müşteri oluşturma sürecini otomatikleştirin, satış takımlarınızın ilişkileri geliştirmeye ve anlaşmaları kapatmaya odaklanmasını sağlayın

AI'yı kullanarak dönüşüm olasılığı daha yüksek potansiyel müşterileri hedefleyin ve erişim çabalarınızı optimize edin

Growbots sınırlamaları

Kullanıcılar, belirli sektör dinamiklerine ve hedef kitle tercihlerine uyum sağlamak için kampanya parametrelerini ince ayarlamaları gerekebilir

Growbots fiyatlandırması

Outreach : 49 $/ay

Hepsi bir arada: 199 $/ay

Growbots puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (138 yorum)

Capterra: 4,7/5 (47 yorum)

29. Cody

Cody, işletmelerin iş akışlarını basitleştirmesine ve iş süreçlerini geliştirmesine yardımcı olan yapay zeka tabanlı bir sanal asistan platformudur.

Cody aracılığıyla yapay zeka destekli otomasyon

Cody'nin en iyi özellikleri

Chatbot'u kendi verileriniz ve bilgi tabanınızla eğitin, böylece tüm sorularınıza bağlamsal yanıtlar verebilir ve zamandan tasarruf edebilirsiniz

Dahil edilen alıntılarla oluşturulan çıktının gerçekliğinden emin olun

Cody sınırlamaları

Müşteriler, hizmet taleplerinde takip ve yavaş işlemlerin gerekliliğini bildiriyor

Cody fiyatlandırması

Temel : 29 $/ay

Premium : 99 $/ay

Gelişmiş: 249 $/ay

Cody puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: NA

30. Zapier Chatbotları

Birden fazla uygulama ve hizmeti birbirine bağlayan bir otomasyon aracı olan Zapier'in bir chatbot'u da vardır. Bu araç, chatbot'lar dahil farklı uygulamaları birbirine bağlayarak sorunsuz iş akışları oluşturmanıza olanak tanır.

Zapier aracılığıyla chatbot oluşturma ve entegrasyon iş akışı

Zapier'in en iyi özellikleri

Chatbotları diğer uygulamalarla entegre ederek, kullanıcı etkileşimlerine dayalı otomatik yanıtlar ve eylemler sağlayın

Özel chatbotlar oluşturun ve bunları Zaps'larınızla bağlayarak süreçleri kolaylaştırın ve verimliliği artırın

Zapier'in sınırlamaları

Birden fazla chatbotu yönetmek ve doğruluk ve bütünlüğü sağlamak zor olabilir

Ücretsiz plan için sınırlı özellikler

Zapier fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium : Aylık 20 $

Gelişmiş: 100 $/ay

Zapier puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1200+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

31. Anthropic (Claude)

En son teknolojiye sahip aracı Claude ile Anthropic, gelişmiş ve etik AI modelleri oluşturmak için kullanılır ve geliştiricilerin güvenlik ve güvenilirliğe odaklanan akıllı sistemler oluşturmasına olanak tanır. Claude, günlük yaşamdaki birçok görevi basitleştiren bir sanal asistan da olabilir.

Claude aracılığıyla iş akışı otomasyonu ve NLP özellikleri

Claude'un en iyi özellikleri

Kullanıcı dostu bir arayüzde metin oluşturun ve sorularınıza doğru yanıtlar alın

İnsan düzeyinde anlayışa özel önem vererek sofistike AI modelleri oluşturun

Claude sınırlamaları

Anthropic'in araçlarının gelişmiş yapısı nedeniyle, kullanıcılar, özellikle etik AI geliştirme konusunda yeni iseler, bir öğrenme eğrisiyle karşılaşabilirler

Veri kümesi 2022 yılına kadar güncellenmiştir ve bu nedenle daha yeni etkinlikler hakkında doğru yanıtlar verememektedir

Claude fiyatlandırması

Claude instant : Milyon belirteç başına 0,80 dolar

Claude 2. 0: Milyon belirteç başına 8,00 $

Claude puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (120 yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

32. Airparser

Airparser, PDF'lerden, e-postalardan, HTML sayfalarından, web sitelerinden ve diğer belgelerden veri çıkarmanıza ve bunları herhangi bir uygulamaya gerçek zamanlı olarak aktarmanıza yardımcı olan GPT destekli bir veri çıkarma aracıdır.

Airparser ile Veri Çıkarma Özellikleri

Airparser'ın en iyi özellikleri

Hassas veri çıkarma özelliğini kullanarak çeşitli belgelerden ve kaynaklardan verileri doğru bir şekilde çıkarın ve ayrıştırın

Özelleştirilebilir ayrıştırma kurallarını kullanarak farklı belge yapılarına ve biçimlerine uyum sağlayın

Aracı Google E-Tablolar, Zapier vb. ile entegre olduğundan, favori uygulamalarınızda çıkarılan verilere erişin.

Airparser sınırlamaları

Son derece özelleştirilebilir olsalar da, ayrıştırma kurallarının ayarlanması, belirli belge türlerine göre ilk yapılandırma gerektirebilir ve bu da karmaşık bir işlemdir

Airparser fiyatlandırması

Başlangıç : 39 $/ay

Büyüme : 59 $/ay

İş : 179 $/ay

Premium: 249 $/ay

Airparser puanları ve yorumları

G2: NA

Capterra: NA

33. Botsonic

Botsonic, Open AI'nın ChatGPT çerçevesini kullanarak çok yönlü destek botları oluşturmak için kullanılabilen sezgisel bir robot asistanıdır. Müşteri desteği ve daha fazlasıyla ilgili sorguları çözmek için verilerinizle eğitilir.

AI destekli chatbot, Botsonic aracılığıyla müşteri etkileşimleri için eğitilmiştir

Botsonic'in en iyi özellikleri

NLP tabanlı algoritmalar kullanarak kullanıcı sorgularını yüksek doğrulukla anlayın ve yanıtlayın

Slack, Telegram ve WhatsApp gibi çeşitli kanallarda Botsonic destekli chatbotlar kullanarak kullanıcıların erişilebilirliğini artırın

Botsonic sınırlamaları

Son derece karmaşık kullanım örnekleri, ek ince ayar ve özelleştirme gerektirebilir ve bu da geliştirme zaman çizelgelerini uzatabilir

Botsonic fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı : Ayda 20 $

İş: 49 $/ay

Botsonic puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (33 yorum)

Capterra: 4,6/5 (11 yorum)

34. Dante AI

Dante AI, verilerinizi kullanarak özel AI sohbet robotları oluşturmak için bir platformdur.

Dante AI aracılığıyla özel entegrasyonlara sahip chatbot oluşturucu

Dante AI'nın en iyi özellikleri

Aracı 5000'den fazla uygulama ile entegre ederek mevcut iş akışlarınızı daha verimli hale getirin

AI'yı kullanarak verileri ve metinleri analiz edin, metinler oluşturun, kodlarda hata ayıklayın, sosyal medyadaki duyarlılığı izleyin ve daha fazlasını yapın, verimliliğinizi artırın

Dante AI sınırlamaları

Kullanıcılar, ilk birkaç örnekte AI tarafından oluşturulan yanıtları belirli marka veya kişisel yazım stillerine uyacak şekilde gözden geçirmeli ve uyarlayabilir

Dante AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Girdi : Aylık 9 $

Premium : 99 $/ay

Profesyonel : 199 $/ay

İş: 399 $/ay

Dante AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: NA

Capterra: NA

35. Writesonic

Yapay zeka destekli bir başka içerik oluşturma platformu olan Writesonic, her türlü içeriği 10 kat daha hızlı oluşturmanıza yardımcı olur. İçerik oluşturma, düzenleme, SEO için optimize edilmiş makaleler, bloglar, reklamlar, açılış sayfaları, e-ticaret ürün açıklamaları, sosyal medya gönderileri ve daha fazlası için kullanılabilir.

Writesonic aracılığıyla AI blog yazma özelliği

Writesonic'in en iyi özellikleri

AI metin yazma özelliklerini kullanarak pazarlama, sosyal medya ve diğer içerik ihtiyaçlarınız için ikna edici ve ilgi çekici metinler oluşturun

Dönüşümleri artırmak için 25'ten fazla dilde arama için optimize edilmiş açılış sayfası metinleri oluşturun

Writesonic sınırlamaları

Verimli olmakla birlikte, yapay zeka tarafından oluşturulan içerik, belirli nüanslar ve bağlam için kullanıcıların incelemesi ve iyileştirmesi gerekebilir

Writesonic fiyatlandırması

Ücretsiz

Küçük Takım : Aylık 19 $

Enterprise : Aylık 500 $'dan başlayan fiyatlarla

Freelancer: Aylık 20 $

Writesonic puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (2.000'den fazla yorum)

36. Chatsonic

İçerik oluşturma için ChatGPT uygulamasının bir alternatifi olan Chatsonic, arama entegrasyonu, PDF ile sohbet, AI görüntü oluşturma ve içeriği daha verimli bir şekilde oluşturmanıza yardımcı olan diğer seçenekler gibi gelişmiş özelliklere sahiptir.

Chatsonic aracılığıyla yapay zeka içerik oluşturma özellikleri

Chatsonic'in en iyi özellikleri

Gelişmiş pazarlama odaklı AI komutlarıyla pazar eğilimlerini analiz edin, reklamlar yazın ve metinleri düzenleyin

Google ile birlikte tüm bağlı uygulamalarınızdan veri araştırın ve toplayın, anlamlı içgörüler elde edin

Chatsonic sınırlamaları

Bazı içerik oluşturma ve yazma işlemleri yanlış olabilir ve bağlamsal anlayıştan yoksun olabilir

Chatsonic fiyatlandırması

Ücretsiz

Chatsonic puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: NA

37. AssemblyAI

AssemblyAI, konuşulan dili doğru ve kullanılabilir metne dönüştürmek için gelişmiş AI algoritmalarından yararlanan bir otomatik konuşma tanıma (ACR) aracıdır.

AssemblyAI aracılığıyla ACR transkripsiyon aracı

AssemblyAI'nın en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı transkripsiyon ve özetleme ihtiyaçlarınız için bundan yararlanın, konuşulan içeriğe anında erişim ve yüksek doğruluk oranları gerektiren iş akışlarını kolaylaştırın

Assembly AI'nın API'sini entegre ederek kendi ses tabanlı AI ürünlerinizi oluşturun

AssemblyAI sınırlamaları

AssemblyAI'nın performansı doğru olmakla birlikte, belirli aksanlara göre değişiklik gösterebilir ve hassasiyet için ara sıra manuel inceleme gerektirebilir

AssemblyAI fiyatlandırması

Konuşmayı Metne Dönüştürme : 0,37 $/saat

Gerçek zamanlı transkripsiyon : 0,47 $/saat

Audio Intelligence ve LeMUR: Belirteç başına fiyatlandırılır

AssemblyAI puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: NA

38. Timely

Timely, birden fazla projeye ait zamanı takip etmenize yardımcı olan yapay zeka destekli bir zaman takibi aracıdır. Masaüstü ve mobil uygulaması ile toplantıları, görevleri, projeleri ve daha fazlasını takip edebilirsiniz.

Timely ile birden fazla proje görünümüne sahip zaman takipçisi

En iyi özellikler

Birden fazla proje ve görev için zaman takibini otomatikleştirin

Projelerinizle ilgili bütçe ve diğer metrikleri izleyin

Projelerinizi verimli bir şekilde planlamanıza yardımcı olacak proje tahmini ve analizi ile gelişmiş raporlama özelliğini kullanın

Zaman sınırlamaları

Faturalandırma özelliklerinin iyileştirilmesi gerekebilir

Aynı anda birden fazla projeyi izliyorsanız, bazı aksaklıklar olabilir

Zamanında fiyatlandırma

Başlangıç : Aylık 11 $

Premium : Aylık 20 $

Sınırsız: Aylık 28 $

Güncel puanlar ve yorumlar

G2: 4,8/5 (350'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (200'den fazla yorum)

39. Süper güç

Superpowered, listede yer alan bir başka AI not alma uygulamasıdır, ancak bir farkı vardır. Video veya sesli aramalarınıza botlar katılmaz. Kayıt yapılmaz. Yapılması gerekeni yapar: iyi notlar alır!

Superpowered aracılığıyla AI not alma özelliği

Süper güçlü en iyi özellikler

Notları otomatik olarak "özet" ve "eylem öğeleri" olarak ayırın

AI şablonlarından yararlanarak 1-1 satış görüşmeleri, mülakatlar ve daha fazlası için etkili toplantılar gerçekleştirin

Süper güç sınırlamaları

Bot kullanmamanız, Superpowered'a toplantılara katılmak için açık izin vermeniz gerektiği anlamına gelir

Süper güçlü fiyatlandırma

Ücretsiz

Temel : 36 $/ay

Pro: 108 $/ay

Süper güçlü derecelendirmeler ve yorumlar

G2: NA

Capterra: NA

40. Jasper

Jasper, pazarlama takımlarının süreçlerini optimize etmesine ve hızlandırmasına yardımcı olan güçlü bir AI içerik oluşturma aracıdır.

Jasper aracılığıyla pazarlama takımları için yapay zeka yardımcı pilotu

Jasper'ın en iyi özellikleri

Bağlamsal dil önerileri alın, doğru ve doğal sesli yazılı iletişim sağlayın

Jasper'ı belirli yazım stillerine ve tercihlere göre özelleştirin

Jasper sınırlamaları

Ücretsiz plan yok. Çözümü test etmek için 7 günlük ücretsiz deneme sürümü alabilirsiniz, ardından pro veya oluşturucu planına geçmeniz gerekir

Bazı kullanıcılar, belirli stil önerilerini öznel bulabilir ve kişisel tercihlerine göre manuel onay gerektirebilir

Jasper fiyatlandırması

Oluşturucu : Aylık 49 $

Pro: Aylık 69 $

Jasper puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1200+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (1300+ yorum)

41. Relevance AI

Relevance AI, mevcut tüm süreçleriniz ve platformlarınızla entegre olan bir iş akışı otomasyon ve yönetim aracıdır. AI destekli önerileri kullanarak iş akışlarını otomatikleştirin, LLM akışları oluşturun ve görevleri basitleştirmek için şablonlar oluşturun.

Relevance AI aracılığıyla satış botu

Algoritmik AI'nın en iyi özellikleri

Belirli iş alanlarına odaklanacak ve insan çalışanlara benzer görevleri yerine getirecek bir yapay zeka iş gücü oluşturun

Uygulamayı OpenAI, Google, Meta ve Anthropic gibi LLM sağlayıcılarıyla entegre ederek süreçlerinizi kolaylaştırın

Algoritmik AI sınırlamaları

Platformun belirli kullanıcı tercihlerine ve davranışlarına uyum sağlaması için kullanıcıların bir başlangıç eğitim dönemine izin vermesi gerekebilir

Algoritmik AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım : 199 $/ay

İş : 599 $/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Algoritmik AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: NA

Capterra: NA

42. TalkNotes

Ses transkripsiyonu ve not alma alanında öne çıkan TalkNotes, konuşulan bilgilerin yakalanması ve kullanılması sürecini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. AI destekli bir doğal dil işleme platformu kullanarak konuşulan kelimeleri eyleme geçirilebilir, organize notlara dönüştürür.

TalkNotes aracılığıyla AI not alma özelliği

TalkNotes'un en iyi özellikleri

Hassas ve hatasız transkripsiyonlar sağlamak üzere eğitilmiş, yüksek doğruluk oranına sahip AI dinleme araçlarını kullanarak sesi metne dönüştürün

Transkripsiyonlarınızı düzenleyin ve kategorilere ayırın, takımların önemli bilgilere daha kolay erişmesini sağlayın

TalkNotes sınırlamaları

Kullanıcılar, önemli arka plan gürültüsü olduğunda doğrulukta farklılıklar yaşayabilir ve bu durum, optimum kayıt koşullarının dikkate alınmasını gerektirir

TalkNotes fiyatlandırması

Ayrıca: Ayda 11,97 $

Pro: Aylık 49 $

TalkNotes puanları ve yorumları

G2: NA

Capterra: NA

43. Leap AI

Leap AI, herhangi bir kod yazmanıza gerek kalmadan iş akışları tasarlamanıza yardımcı olur. Sezgisel gösterge panelini kullanarak eylemleri seçebilir ve doğrudan çalıştırabilirsiniz.

Leap AI aracılığıyla otomatikleştirilmiş iş akışı oluşturucu

Leap AI'nın en iyi özellikleri

Dil görevleri için GPT-4 ve Llama-2 gibi gelişmiş AI modelleri, Stable Diffusion XL ve Dalle-3 gibi görüntü ve video modelleri, Whisper, Bark, MusicLM gibi ses ve müzik modelleri dahil olmak üzere tüm modelleri tek bir çatı altında edinin

Esnek API'leri ve modelleri sayesinde birden fazla araç ve cihazla entegre edin

Leap AI sınırlamaları

Tek bir platformda birden fazla aracın gücünü sunsa da, Leap'in sonuçlarına kıyasla tek tek araçların sonuçları genellikle daha rafine ve doğru olabilir

Leap AI fiyatlandırması

Ücretsiz Plan

Pro: Aylık 29 $'dan başlayan fiyatlarla

Leap AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: NA

Capterra: NA

44. Blaze. ai

Blaze. ai, markanızın içeriğini eyleme geçirilebilir blog gönderilerine, sosyal medya içeriğine, reklam metinlerine, pazarlama özetlerine ve daha fazlasına dönüştüren yapay zeka tabanlı bir hikaye anlatımı ve içerik oluşturma platformudur.

Blaze.ai aracılığıyla içerik oluşturma ve planlama gösterge paneli

Blaze. ai'nin en iyi özellikleri

Markanıza özel birden fazla marka sesi ve profili oluşturun ve bağlamsal içerik oluşturun

İntihal taramaları, SEO kontrolleri, anahtar kelime önerileri ve daha fazlasını içeren çok sayıda içerikle ilgili gereksinim için sınırsız AI tarafından oluşturulan içerik oluşturma platformunu kullanın

Tek bir çözümle içerik varlıklarınızı oluşturun, araştırın, beyin fırtınası yapın, planlayın ve yayınlayın

Blaze. ai sınırlamaları

Kullanıcılar, Blaze.ai'yi mevcut pazarlama araçlarına ve iş akışlarına entegre ederken bir öğrenme süreci yaşayabilir

Blaze. ai fiyatlandırması

Oluşturucu : Aylık 25 $

Takım : Aylık 59 $

Kurumsal: 500 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Blaze. ai puanları ve yorumları

G2: NA

Capterra: NA

45. Vowel

Vowel, eklenti gerektirmeden harika toplantılar düzenlemenize, tartışmaları özetlemenize, toplantıyla ilgili bilgileri aramanız ve video toplantılarını paylaşmanıza yardımcı olan sanal bir işbirliği ve video konferans platformudur.

Vowel aracılığıyla toplantı özetleme özelliği

Vowel'un en iyi özellikleri

Toplantılar sırasında gerçek zamanlı transkripsiyon için yapay zekayı kullanarak erişilebilirliği artırın ve toplantı sonrası incelemeleri kolaylaştırın

Toplantı katılımı, katılım düzeyi ve diğer içgörüler gibi gelişmiş analitik özellikleri kullanarak toplantıların etkinliğini artırın

Sesli harf sınırlamaları

İnternet bağlantısının tutarsız olduğu bölgelerdeki kullanıcılar, gerçek zamanlı özelliklerde kesintiler yaşayabilir ve bu durum, optimum kullanım koşullarının dikkate alınmasını gerektirebilir

Vowel fiyatlandırması

Ücretsiz

İş: 19,99 $/ay

Vowel puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (188 yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

46. SemblyAI

SemblyAI, notlar almanıza, içgörüler oluşturmanıza ve toplantıları transkripsiyonlayarak optimum ve sonuç odaklı toplantılar gerçekleştirmenize yardımcı olan hepsi bir arada bir AI takım asistanıdır.

Sembly aracılığıyla yapay zeka destekli toplantı notları ve otomasyon özellikleri

Sembly'nin en iyi özellikleri

Canlı notlar, etkileşimlerin yapay zeka özetleri ve her katılımcıyla ilgili ayrıntılarla toplantı etkileşimini geliştirin

AI'dan yararlanarak toplantı içeriği önerilerini kişiselleştirin ve katılımcıların alakalı ve ilgi çekici bilgiler almasını sağlayın

Sembly sınırlamaları

Kullanıcılar, belirli etkinlik hedeflerine uyum sağlamak için özelleştirme seçeneklerini anlamak ve yapılandırmak için zaman ayırmaları gerekebilir

Sembly fiyatlandırması

Kişisel : Ücretsiz plan

Profesyonel : Aylık 15 $

Takım: Aylık 29 $

Sembly puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (25+ yorum)

Capterra: NA

47. Kraftful

Kraftful, kullanıcı geri bildirimlerini toplamak ve bu verilerden güçlü içgörüler elde etmek için yapay zeka destekli bir platformdur.

Kraftful aracılığıyla yapay zeka dinleme özelliği

Kraftful'un en iyi özellikleri

AI niteliksel analizi, özel anketler ve dinleme özelliklerini kullanarak müşteri geri bildirimlerini ve şikayetlerini izleyin

Proje yönetimi iş akışlarınız için kullanıcı içgörülerini otomatik olarak kullanıcı hikayelerine dönüştürün

Kraftful sınırlamaları

En iyi sonuçlar için açık ve net girdi gerektirir

Ücretsiz plan ile sınırlı özellikler

Kraftful fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro: Aylık 15 $

Kraftful puanları ve yorumları

G2: NA

Capterra: NA

48. Sentez

Synthesis, makine öğrenimi modellerini eğitmeye yardımcı olan ve yeni ürünler için test verisi olarak kullanılabilen sentetik veriler üretmek için bir AI uygulaması sunar. Örneğin, tıbbi araştırmalarda AI'yı hastalık modellerini tanımlamak için eğitmek ve finansal modellerde küresel tedarik zincirinde büyük çaplı kesintiler gibi etkinliklerin etkisini tahmin etmek için kullanılabilir.

Synthesis AI aracılığıyla kullanım örnekleri

En iyi özelliklerin özeti

Makine öğrenimi kullanım örnekleri için sağlam ve sofistike modeller geliştirmek üzere bilgisayar tarafından üretilen verileri edinin

Önemli ölçüde daha düşük maliyet ve çabayla daha yetenekli ve etik AI geliştirin

AI eğitimine daha çeşitli veriler ekleyin ve istenmeyen önyargıları azaltın

Sentez sınırlamaları

Sentetik veriler, gerçek verilerin gerçekçiliğinden ve karmaşıklığından yoksun olabilir ve yalnızca sentetik verilerle eğitilmiş modeller, gerçek dünya durumlarına etkili bir şekilde genelleştirilemeyebilir

Sentez fiyatlandırma

Fiyatlandırma talep üzerine verilir

Özet puanlar ve yorumlar

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: NA

49. Fireflies. ai

Çok fazla toplantıya mı katılıyorsunuz? Fireflies. ai sizin itfaiyeciniz olsun. Toplantılara katılabilir, tartışmaları yazıya dökebilir veya özetleyebilir ve hatta sesli konuşmaları anlayarak kimin ne dediğini yakalayabilir.

Fireflies.ai aracılığıyla toplantı transkripsiyon ve not alma özellikleri

Fireflies. ai'nin en iyi özellikleri

Her toplantının ses ve video transkriptlerini otomatik olarak yakalayın ve özetleyin

Toplantıda kimin ne söylediğini belirlemek için ses tonundaki nüansları bile anlayan gelişmiş Notetaker özelliklerinden yararlanın

Toplantı notlarını Slack gibi diğer uygulamalarınızla paylaşın

Fireflies. ai sınırlamaları

CRM ve diğer araçlarla entegrasyonlar bazen senkronizasyon sorunu yaşayabilir

Takviminizdeki her toplantıya otomatik olarak katılıp bunları yazıya döktüğü için gizlilik sorunları ortaya çıkabilir ve belirli toplantılar için manuel olarak duraklatmanız gerekebilir

Fireflies. ai fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Aylık 18 $

İş : Koltuk başına aylık 29 $

Kurumsal: Aylık 39 $/koltuk

Fireflies. ai puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

50. Flowise

Flowise, geliştiricilerin AI sohbet robotları ve LLM orkestrasyon iş akışları oluşturmasına olanak tanıyan açık kaynaklı, düşük kodlu bir LLM uygulama oluşturucu.

Flowise aracılığıyla LLM iş akışı oluşturucu

Flowise'ın en iyi özellikleri

Görevleri ve iş akışlarını otomatikleştirmek için açık AI asistanlarından, özel botlardan ve makine öğreniminden yararlanın

Kod yazmaya gerek kalmadan hızlı bir şekilde LLM sohbet robotları oluşturun

API, SDK ve gömülü sohbet seçeneklerini kullanarak AI sohbet asistanlarını uygulamalarınıza yerleştirin

Gelişmiş düzenleme özelliğini kullanarak LLM'leri bellek, veri yükleyiciler, önbellek, moderasyon ve diğer uygulamalara bağlayın

Flowise sınırlamaları

Kullanıcılar, bağlama ve kullanılan verilere bağlı olarak yanlış olabileceğinden, LLM'leri ve diğer iş akışlarını doğruluk açısından gözden geçirmeleri gerekebilir

Flowise fiyatlandırması

Ücretsiz

Flowise puanları ve yorumları

G2: NA

Capterra: NA

Yapay Zeka Kullanarak Verimliliğinizi Artırın

Olasılıklarla dolu en iyi 50 yapay zeka uygulamasını inceledik, ancak keşfedilecek daha çok şey var. İçerik oluşturmaktan iş akışlarını yönetmeye, verilerinizden gizli içgörüler keşfetmeye kadar, geliştiriciler, pazarlamacılar ve proje yöneticileri için yapay zeka platformları işimizi kökünden değiştiriyor.

Yapay zeka gelişmeye devam ettikçe, yeni kullanım alanlarında da yaygınlaşacaktır. Ancak iş hedeflerinize daha hızlı ulaşmak için şimdiden birçok yapay zeka uygulamasını kullanabilirsiniz. Bu nedenle, denemeler yapın, keşfedin ve özel kullanım alanlarınıza en uygun yapay zeka uygulamalarını bulun.

ClickUp'ın metin oluşturucu AI asistanı iş başında

Günlük işlerinizde zaman ve çaba tasarrufu yapmak istiyorsanız, ClickUp Brain'i seveceksiniz. İş akışlarını otomatikleştiren ve verimliliği optimize eden en iyi AI uygulamalarından biridir, böylece siz önemli işlere odaklanabilirsiniz.

ClickUp'ın ücretsiz deneme sürümüne bugün kaydolun.