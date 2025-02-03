2025 için İş Akışlarını Optimize Etmek için En İyi 50 AI Uygulaması

Son bir iki yıl içinde, çoğumuz GPT-3'ün yapabileceklerine hayranlık duymaktan ve bunun kariyerimiz için ne anlama geldiği konusunda endişelenmekten, hayatımızı kolaylaştırmak için Yapay Zeka (AI) uygulamalarını kullanmaya geçtik. Muhtemelen en popüler AI uygulamalarının bazılarını denediniz, ancak o kadar çok yeni uygulama piyasaya sürülüyor ki, bunlara ayak uydurmak zor.
Ancak bir şey kesin: AI, iş yapış şeklimizi kökünden değiştirebilir. Sanal asistanlardan sohbet robotlarına, görev yönetiminden içerik oluşturma çözümlerine kadar AI uygulamaları her geçen gün daha da gelişiyor ve hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geliyor.
2024'te daha verimli olmak için yapay zeka uygulamalarını kullanmıyorsanız, önemli bir fırsatı kaçırıyorsunuz demektir. Bu nedenle, işyerinde yapılacaklar listesini tamamlamanıza yardımcı olacak 50 harika yapay zeka uygulamasını içeren özetimizle yapay zeka tabanlı araçlar hakkındaki bilgilerinizi tazeleyin.
Günümüzde Popüler Olan Başlıca AI Uygulamaları
AI artık bir zamanlar kavrayabildiğimizin çok ötesinde şeyler yapabilir. Artık sadece karmaşık matematik problemlerini çözmek veya içeriği düzenlemek için bir araç değildir. AI uygulamaları artık çok geniş ve çeşitlidir ve sürekli olarak yeni alanlara yayılmaktadır. Popüler AI kategorilerinden bazıları şunlardır:
Üretken AI
Üretken AI, metin, görüntü, müzik, ses, video ve hatta AI avatarları gibi yeni içerikler oluşturmanıza yardımcı olabilecek bir AI teknolojisi türüdür. Bu üretken modeller, basit metin komutları kullanarak son derece kullanışlı ve doğru çıktılar sağlayabilir. Pazarlamacılar ve içerik oluşturucular için üretken AI araçları, yeni içerik oluşturmak için gereken zamanı ve çabayı önemli ölçüde azaltabilir.
Üretken yapay zekanın bazı popüler kullanım alanları şunlardır:
- Görüntü oluşturma: Metin tabanlı komutlar kullanarak benzersiz görüntüler ve sanat eserleri oluşturun. Örnekler arasında DALL-E, Midjourney vb. bulunur.
- İçerik veya yazma asistanları : E-postalar, sosyal medya gönderileri ve senaryolar için ilgi çekici metinler oluşturun. Örnekler arasında ClickUp Brain, Jasper, Rytr, Copy. ai, Writesonic, Chatsonic vb. bulunur.
- Tasarım ve görüntü asistanları: Logolar, düzenler, maketler gibi tasarım öğeleri oluşturun ve görüntüleri düzenleyin. Bu kategorideki popüler araçlardan bazıları Descript, Facetune, Kraftful ve daha fazlasıdır
Verimlilik ve iş akışı
Bir AI uygulaması, proje planlama, görev yönetimi ve iş akışlarının otomasyonunda da yardımcı olabilir, böylece işletmeler günlük görevlerini kolaylaştırabilir. Bu kategorideki popüler araçlar ve sanal asistanlar şunlardır:
- Proje yönetimi araçları: ClickUp Brain, Asana, Notion AI vb.
- Kişisel asistanlar: Siri, Google Gemini, Alexa vb.
- Not alma uygulamaları: Fireflies, Supernormal, Botsonic ve diğerleri
Kişisel sohbet robotları
Üretken AI araçlarının artan popülaritesi ile birlikte, daha geniş bir faaliyet aralığında kullanılabilen çeşitli sohbet tabanlı AI çözümlerinin yükselişine tanık olduk. Bunlar arasında ChatGPT, Bing, Gemini ve kullanıcıların basit komutlar vererek AI asistanıyla sohbet etmelerini sağlayan diğer harika AI uygulamaları gibi ürünler yer alıyor. Birçoğu, içeriği çeşitli dillerden kullanıcının diline çevirebiliyor.
Bu modeller, büyük hacimli verileri analiz etmek ve belirli sorulara yanıtlar sağlamak için iş amaçlı olarak da kullanılabilir. Bu kategorideki araçlar arasında ClickUp Brain, Zapier Chatbots, Growbots, CustomGPT ve diğerleri bulunur.
Yapay zeka uygulamalarında nelere dikkat etmelisiniz?
Tüm AI uygulamaları aynı değildir ve ihtiyaçlarınıza en uygun olanı bulmak, verimliliğinizi artırmak için çok önemlidir. Bu nedenle, seçeneklerinizi değerlendirirken aşağıdaki önemli hususları göz önünde bulundurun:
- Amacınızı belirleyin: İş akışınıza AI uygulamaları eklemeden önce hedeflerinizi netleştirin. AI ile ne yapmak istiyorsunuz? Görevleri otomatikleştirmek, iletişimi geliştirmek, işbirliğini artırmak veya başka bir şey mi istiyorsunuz? Belirli sorunu doğrudan ele alan uygulamaları seçin
- Entegrasyonlara bakın: Yoğun bir iş gününde birbirinden bağımsız birçok aracı aynı anda kullanmak zorunda olduğunuzu hayal edin. Pek eğlenceli değil, değil mi? Bunu önlemek için, proje yönetimi platformları, iletişim kanalları veya tasarım yazılımları gibi mevcut ekosisteminizle sorunsuz bir şekilde entegre olan uygulamaları arayın
- Kullanım kolaylığı: Yeni yapay zeka uygulamasının öğrenme eğrisi dikse, anında sonuç alamazsınız. Bunun yerine, sezgisel arayüzlere ve kullanıcı dostu özelliklere sahip uygulamaları tercih edin. Seçtiğiniz yapay zeka uygulaması, tüm takım üyelerinizin kolayca ve hızlı bir şekilde benimsemesi ve öğrenmesi için basit olmalıdır
- Güvenlik ve veri gizliliği: Özellikle iş için kullandığınız yapay zeka uygulamalarının sıkı veri koruma protokollerine uyduğundan ve bilgilerinizi koruduğundan emin olun. Veri ihlali, markanız için felaketle sonuçlanabilir
- Çıktı kalitesi: Tüm AI uygulamaları kullanıcılara doğru sonuçlar sunmaz. Tercih ettiğiniz çözüme karar vermeden önce, her AI uygulamasının doğruluğunu test edin ve kişisel deneyiminize göre seçim yapın
- Ölçeklenebilirlik: İhtiyaçlarınız değişir, yapay zeka uygulamalarınız da değişmelidir. İster bir startup ister büyük bir takımın lideri olun, size uyum sağlayan ve sizinle birlikte büyüyen uygulamaları seçin
- Fiyatlandırma: Paranızın karşılığını almak önemlidir. Bütçenizi göz önünde bulundurun ve ihtiyaçlarınıza uygun bir fiyatlandırma modeline sahip bir uygulama seçin
2024'te Kullanılacak En İyi 50 AI Uygulaması
1. ClickUp – En İyi Yapay Zeka Proje Yönetimi Aracı
ClickUp, takımların görevleri planlamasına, organize etmesine ve işbirliği yapmasına yardımcı olan hepsi bir arada verimlilik platformu olmasıyla listemizin başında yer alıyor. Ancak, yapay zeka destekli sanal asistanımız ClickUp Brain ile verimliliğinizi daha da artırabilirsiniz.
Dahası, ClickUp ile Chrome uzantısı, masaüstü uygulaması ve iOS ve Android kullanıcıları için mobil uygulama aracılığıyla işlerinize her yerden erişebilirsiniz.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Basit komutlar kullanarak ilgi çekici içerikler, e-postalar, sosyal medya gönderileri ve daha fazlasını oluşturun
- Metinleri hızlıca özetleyin veya yeniden ifade edin ve uzun içeriklerden içgörüler elde edin
- ClickUp'ta işinizle ilgili tüm sorularınıza bağlamsal yanıtlar alın
- AI tarafından oluşturulan güncellemeler, standup'lar, toplantılar için AI not alma özelliği ve daha fazlasıyla daha hızlı çalışın
- Dil engellerini aşın ve çok dilli, çeşitli takımlarla etkili bir şekilde iletişim kurun
- Web sitesi maketleri, sosyal medya grafikleri ve diğer görsel varlıklar için yapay zeka destekli öneriler alın
- Akıllı kod önerileri ve otomatik yorumlama ile geliştirme sürecinizi kolaylaştırın
- AI'dan yararlanarak ClickUp içinde verilerinizden değerli içgörüler elde edin ve kalıpları belirleyin
- Her biri belirli ş Akışı ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış 100'den fazla rol tabanlı AI aracına erişin
- ClickUp içinde doğrudan çalışın, farklı platformlar arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırın
ClickUp sınırlamaları
- Arayüze alışmak biraz zaman alıyor
- Geniş özellik yelpazesi, yeni kullanıcılar için öğrenme süreci gerektirebilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
2. ChatGPT – Android ve iOS için en iyi konuşma yapay zeka uygulaması
En iyi AI uygulamaları listesinin bir diğer öncüsü, konuşma AI dünyasında devrim yaratan OpenAI tarafından desteklenen bir modül olan ChatGPT'dir. Basit metin komutlarına ve doğal dil oluşturmaya dayalı olarak kullanıcılar için insan benzeri yanıtlar üretmek üzere tasarlanan bu çok yönlü AI uygulaması, içerik oluşturma, müşteri desteği, kod oluşturma, yardım ve daha fazlası için kullanılabilir.
ChatGPT'nin en iyi özellikleri
- Metin yazımı, fikir üretme ve kodlama gibi birçok kullanım alanı için kapsamlı bir şekilde kullanın
- Mobil cihazlar için ChatGPT uygulamasını kullanarak tüm diğer cihazlarınıza bağlanın ve ChatGPT'ye hareket halindeyken erişin
- Karmaşık sorgulara bile kullanışlı yanıtlar alın
- Çapraz platform uyumluluğu ve API esnekliği sayesinde diğer uygulamalar veya sohbet robotları için bir çerçeve olarak kullanın
ChatGPT sınırlamaları
- Ücretsiz sürüm, yoğun aktivite sırasında yavaşlama veya aksaklıklar yaşayabilir
- AI tarafından oluşturulan içerik her zaman tamamen doğru olmayabilir
- Robotik ton, özellikle GPT 3. 5 modeli kullanılıyorsa
ChatGPT fiyatlandırması
- Ücretsiz sürüm
- Artı: Aylık 20 $
- Takımlar: Kullanıcı başına aylık 25 ABD doları
ChatGPT puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (30'dan fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (400'den fazla yorum)
3. Bing (Copilot)
Bing'in yapay zeka asistanı Copilot, Microsoft'un Bing arama motorunun bir uzantısıdır. Gelişmiş arama yetenekleri ve kullanıcı deneyimleri için yapay zekayı entegre eder. GPT 4. 0 modelini kullanır ve etkileşimli, kapsamlı arama sonuçları sağlayabilir ve saniyeler içinde metin ve görüntüler oluşturabilir. Bing ve Copilot, Android ve iOS kullanıcıları için ayrı olarak mevcuttur.
Bing (Copilot) en iyi özellikler
- Bing AI'nın gelişmiş algoritmaları sayesinde daha doğru ve bağlamsal olarak daha alakalı arama sonuçları elde edin
- Bing AI'nın görsel içeriği analiz etme özelliğinden yararlanarak görüntülerle arama yapın
- Geleneksel Üretken AI'nın ötesine geçin ve Bing Co-Pilot ile görüntüler, metin içerikleri ve daha fazlasını oluşturun
Bing (Copilot) sınırlamaları
- Bing AI, diğer arama motorlarına kıyasla daha küçük bir pazar payına sahip olabilir ve bu durum bazı özelliklerin kullanılabilirliğini etkileyebilir
- GPT 4.0 modelini kullanmasına rağmen, sonuçlar OpenAI'nin GPT 4.0 modeline kıyasla o kadar güçlü ve doğru değildir
Bing fiyatlandırması
- Ücretsiz
Bing derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,3/5 (290+ yorum)
- Capterra: 4,2/5 (20'den fazla yorum)
4. Facetune
Facetune, Google Play Store'da en çok kazanan fotoğrafçılık uygulamaları arasında yer alan güçlü bir fotoğraf düzenleme AI uygulamasıdır. Sezgisel düzenleme araçları ve diğer değerli özellikleri ile portreleri veya diğer görüntüleri geliştirmenize ve ince ayar yapmanıza yardımcı olabilir. Hem Android hem de iOS kullanıcıları için mevcuttur.
Facetune'un en iyi özellikleri
- Cilt pürüzlerini giderme, diş beyazlatma, gözleri güzelleştirme ve daha fazlası gibi gelişmiş yapay zeka algoritmalarıyla nesnelerin görünümünü ince ayar yapın
- Akıllı AI filtreleri ve yaratıcı efektler kullanarak fotoğrafları profesyonel bir görünüme kavuşturun veya diğer iyileştirmeler yapın
Facetune sınırlamaları
- Öğrenme eğrisi dik olduğundan çoğu kullanıcı için zorlayıcı olabilir
- Manzara veya diğer fotoğraf biçimlerini ince ayarlamak için ideal seçenek değildir
Facetune fiyatlandırması
- Ücretsiz plan
- VIP plan istek üzerine mevcuttur
Facetune puanları ve yorumları
- G2: Mevcut değil
- Capterra: Yeterli yorum yok
5. Lensa
Lensa, sezgisel platformuyla mobil fotoğrafçılığa yapay zeka dokunuşu getiriyor. Bu uygulamayı kullanarak muhteşem görüntüleri zahmetsizce yakalayın ve düzenleyin. Prism Labs'ın hepsi bir arada görüntü düzenleme yapay zeka uygulaması, sinir ağları, bilgisayar görüşü ve derin öğrenmeyi kullanarak fotoğrafları rötuşlamanıza ve portreler oluşturmanıza yardımcı olur.
Lensa AI'nın en iyi özellikleri
- Fotoğrafları otomatik olarak geliştirin, optimum parlaklık, kontrast ve renk ayarlarını yapın
- AI komutları kullanarak çekici arka plan bulanıklığı efektleri ekleyin, portrelere profesyonel bir dokunuş katın ve daha fazlasını yapın
Lensa AI sınırlamaları
- Fotoğraf ayarları üzerinde kapsamlı manuel kontrol isteyen kullanıcılar, Lensa'nın otomatik yaklaşımını kısıtlayıcı bulabilir
Lensa AI fiyatlandırması
- düzenleme için 20 adede kadar fotoğraf yüklemek 4 $
Lensa AI puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Kullanılamıyor
6. Alexa
Amazon tarafından geliştirilen güçlü bir yapay zeka tabanlı sanal asistan olan Alexa, akıllı ev kontrol cihazlarında veya diğer uygulamalarda kullanabileceğiniz mükemmel bir eklentidir.
Alexa'nın en iyi özellikleri
- Alexa ile sorunsuz senkronizasyon sağlayan ışıklar, termostatlar ve klimalar gibi tüm akıllı ev cihazlarınızı kontrol edin
- Alexa'nın yapay zeka asistanını kullanarak sesli komutlarla müzik çalma, haberleri okuma, gerçek zamanlı trafik verilerini alma ve daha fazlasını yapın
Alexa sınırlamaları
- Alexa'nın kapsamlı bir beceri kitaplığı olsa da, bazı kullanıcılar belirli üçüncü taraf uygulama entegrasyonlarında sınırlamalarla karşılaşabilir
- Alexa destekli cihazlarla en iyi şekilde çalışır, bu da kullanılabilirliğini sınırlar
Alexa fiyatlandırması
- Alexa destekli cihazlarda ücretsizdir, ancak Alexa destekli tüm cihazları almak için 1500 $'dan fazla ödemeniz gerekecektir
Alexa derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (40+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (80+ yorum)
7. Siri – iOS için en iyisi
Amazon'a benzer şekilde, Apple'ın yapay zeka destekli sesli asistanı Siri, kişiselleştirme, bağlamsallaştırma ve kullanılabilirlik düzeyiyle dikkatleri üzerine çekti. O günden bu yana, iOS cihazların ayrılmaz bir parçası haline gelen Siri, çok çeşitli görevler için sesle etkinleştirilen yardım sunuyor.
Siri'nin en iyi özellikleri
- Gelişmiş doğal dil sorguları kullanarak görevleri otomatikleştirin, aramalar yapın ve belirli soruların yanıtlarını alın
- Siri'nin eller serbest kontrolü ile herhangi bir Apple cihazında veya desteklenen platformlarda sorunsuz bir şekilde çalışın
Siri sınırlamaları
- Siri, öncelikle Apple cihazlar için tasarlanmıştır ve Android kullanıcıları tarafından kullanılamaz
Siri fiyatlandırması
- Apple cihazlarda ücretsiz
Siri puanları ve yorumları
- G2: NA
- Capterra: NA
8. Socratic
Karmaşık kavramları anlamakta zorlanıyor veya sınavlara hazırlanmak için yardıma mı ihtiyacınız var? Socratic, yapay zeka destekli öğrenme arkadaşınız olarak, anlayışınızı pekiştirmek için kişiselleştirilmiş rehberlik ve etkileşimli açıklamalar sunar.
Socratic'in en iyi özellikleri
- Doğal dilde sorular sorun ve özel ihtiyaçlarınıza göre hazırlanmış adım adım açıklamalar alın
- Eğitimciler ve konu uzmanları tarafından oluşturulan açıklamalar, diyagramlar ve alıştırma problemlerinden oluşan geniş bir kütüphaneye erişin
Sokratik sınırlamalar
- Öncelikle matematik, fen ve tarih konularına odaklanır
- Açık uçlu veya yaratıcı sorular için sınırlı destek
Sokratik fiyatlandırma
- Ücretsiz plan
- Pro: Kullanıcı başına aylık 10 $'dan başlayan fiyatlarla
Socratic puanları ve yorumları
- G2: NA
- Capterra: Yeterli yorum yok
9. Cleo
Cleo, finansal refahınız için kişiselleştirilmiş destek sağlayan bir konuşma yapay zeka uygulamasıdır. Bütçenizi izlemenize, finansal hedefler belirlemenize ve eyleme geçirilebilir harcama bilgileri sağlamanıza yardımcı olur.
Cleo'nun en iyi özellikleri
- Finansları ve hedefleri takip ederek ilerlemeyi anlayın ve basit komutlarla yapay zeka tabanlı öneriler alın
- Otomatik tasarruf aracını kullanarak tasarruf hesabınıza sabit bir tutarı otomatik olarak aktarın
- Tasarruf hesabınızla entegre olan uygulama içi cüzdan ile paranızı daha akıllı yönetin
Cleo sınırlamaları
- Ücretsiz deneme veya ücretsiz sürüm yok
- Sınırlı entegrasyonlar, hem profesyonel hem de kişisel gider izleme isteyenler için kullanımı zorlaştırıyor
Cleo fiyatlandırması
- Cleo Plus: 5,99 $/ay
- Cleo Builder: 14,99 $/ay
Cleo puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
10. Youper
Ruh sağlığı alanında en iyi yapay zeka uygulamalarından biri olan Youper, yargılamadan dinleyen ve ruh halinizi iyileştirmek için destek sunan yapay zeka arkadaşınızdır. İlgi çekici konuşmalar ve kişiselleştirilmiş aktivitelerle stresinizi yönetmenize, özgüveninizi geliştirmenize ve daha sağlıklı başa çıkma mekanizmaları geliştirmenize yardımcı olur.
Youper'ın en iyi özellikleri
- Aklınızdaki her şeyi Youper ile paylaşın ve empatik yanıtlar ve cesaret verici sözler alın
- Oyunlar oynayın, yaratıcı egzersizler yapın ve farkındalık uygulamalarına katılın, moralinizi yükseltin ve stresinizi yönetin
- Özgüveninizi ve kendinize olan güveninizi artırmak için ruh halinize ve hedeflerinize göre kişiselleştirilmiş onaylar alın
- Ruh hali kalıplarınızı izleyin ve duygusal iyilik hedeflerinize doğru ilerlemenizi takip edin
Youper sınırlamaları
- Metin tabanlı etkileşimlerle sınırlıdır
- Ciddi zihinsel sağlık koşulları olan kişiler için uygun olmayabilir
Youper fiyatlandırması
- Ücretsiz Plan
- Youper Premium: 69,99 $/yıl
Youper puanları ve yorumları
- G2: NA
- Capterra: NA
11. Otter. ai
Çok fazla toplantı veya görüşme mi var? Otter. ai, sesi gerçek zamanlı olarak yakalayan ve doğru, aranabilir bir metin biçimine dönüştüren güçlü AI transkripsiyon asistanıyla size yardımcı olur.
Otter. ai'nin en iyi özellikleri
- Toplantılar, dersler ve röportajlar dahil olmak üzere tüm ses kayıtlarının anında transkriptlerini alın
- Kolay referans için konuşmadaki farklı konuşmacıları otomatik olarak tanımlayın
- Otter'ı, alanınızla ilgili belirli terimleri ve jargonu tanımak için eğitin
- Transkriptleri kolayca arayın, anahtar noktaları vurgulayın ve doğruluk için düzenleyin
Otter. ai sınırlamaları
- Doğruluk, ses kalitesine ve arka plan gürültüsüne göre değişebilir
- Ücretsiz plan, sınırlı transkripsiyon dakikası ve özellikler içerir
Otter. ai fiyatlandırması
- Ücretsiz plan
- Pro plan: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- İş planı: Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları
- Enterprise planları: Talep üzerine
Otter. ai puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (172 yorum)
- Capterra: 4,5/5 (80 yorum)
12. Google Gemini
Google Gemini, Google AI tarafından geliştirilen büyük dil modelleri (LLM) ailesidir. Çok modlu bir AI'dır, yani metin, kod, ses, görüntü ve video anlayabilir ve oluşturabilir. Önceki AI modellerinden farklı olarak Gemini, farklı türdeki bilgileri işleyip birleştirebilir, bu da onu daha çok yönlü ve karmaşık görevleri tamamlayabilir hale getirir.
Google Gemini'nin en iyi özellikleri:
- Çok modlu anlama: Gemini, metin, görüntü, ses ve kod dahil olmak üzere çeşitli veri formlarını işleyebilir ve anlayabilir.
- Üretken yetenekler: Aldığı komutlara veya girdilere göre metin, kod, görüntü ve diğer içerikleri oluşturabilir.
- Akıl yürütme ve problem çözme: Gemini, karmaşık problemleri akıl yürütme yoluyla çözebilir ve çözümler bulabilir.
- Bağlamsal anlayış: Bağlamı koruyabilir ve farklı bilgi parçaları arasındaki ilişkileri anlayabilir.
- Dil çevirisi: Gemini, farklı diller arasında metin çevirisi yapabilir.
- Kod oluşturma: Doğal dil açıklamalarına dayalı kod oluşturabilir.
Gemini, müşteri hizmetlerinden yaratıcı yazıma kadar geniş bir uygulama aralığında kullanılabilen çok yönlü ve güçlü bir yapay zeka modeli olarak tasarlanmıştır. Google, Gemini'yi tüm uygulama paketinde kullanarak günlük hayatta giderek daha kullanışlı hale getiriyor.
Google Gemini sınırlamaları
- Veri sınırlamaları
- Halüsinasyonlar
- Hesaplama maliyeti
- Etik hususlar
- Gerçek dünyadaki sınırlamalar
Google Gemini fiyatlandırması
- Ücretsiz ücretli sürüm mevcuttur
Google Gemini derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4. 4/5
- Capterra: NA
13. Brilliant
Brilliant, ilgi çekici hikayeler, simülasyonlar ve zorlu görevler aracılığıyla STEM konularını (bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) öğreten etkileşimli bir çevrimiçi platformdur.
En iyi özellikler
- Video, simülasyon ve zorlu görevleri bir araya getiren etkileşimli derslerle yaparak öğrenin
- Platform öğrenme hızınıza ve stilinize uyum sağladığından, kişiselleştirilmiş öneriler ve zorlu görevler alın
- Diğer öğrencilerle bağlantı kurun ve topluluk forumunda kavramları tartışın
- Dersleri ve zorlukları indirin, çevrimiçi olmadığınızda bile erişin
Brilliant sınırlamaları
- Tüm özelliklere erişmek için abonelik gerekir
- Bazı kavramlar genç öğrenciler için çok zor olabilir
- Beşeri ve sosyal bilimlere sınırlı odaklanma
Mükemmel fiyatlandırma
- Ücretsiz plan
- Premium plan: Aylık 13,49 $'dan başlayan fiyatlarla
Mükemmel puanlar ve yorumlar
- G2: NA
- Capterra: NA
14. Mem
Mem, web'den bilgiyi yakalamanıza, paylaşmanıza ve düzenlemenize yardımcı olan yapay zeka destekli bir araştırma asistanıdır.
Mem en iyi özellikleri
- Akademik dergiler, haber makaleleri ve web siteleri dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan bilgi bulmak için doğal dil sorguları kullanın
- Araştırmalarınızı klasörler, etiketler ve notlarla düzenleyin
- MLA, APA ve Chicago stillerinde otomatik olarak alıntılar oluşturun
- Araştırmalarınızı başkalarıyla paylaşın ve projelerde işbirliği yapın
Bellek sınırlamaları
- Tüm özelliklere erişmek için abonelik gerekir
- Her zaman en alakalı bilgileri bulamayabilirsiniz
- Diğer bazı araştırma veritabanları kadar kapsamlı değildir
Aylık fiyat
- Bireysel: 14,99 $/ay
- Takımlar: Özel fiyatlandırma
Mem derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
15. AI'yı keşfedin
Browse AI, herhangi bir web sitesinden veri çıkarmanıza ve izlemenize olanak tanıyan bir web otomasyon aracıdır.
AI'nın en iyi özelliklerine göz atın
- İlgi alanlarınıza göre makaleler, videolar ve diğer içerikler için kişiselleştirilmiş öneriler alın
- Araştırmalarınızı düzenlemek ve istediğiniz kadar web sitesinden farklı konuları keşfetmek için zihin haritaları oluşturun
- Birkaç tıklama ile birden fazla web sitesinden veri çıkararak ve değişiklikleri izleyerek zaman kazanın
AI sınırlamalarına göz atın
- Tüm özelliklere erişmek için abonelik gerekir
- Akademik araştırmaya sınırlı odaklanma
AI fiyatlarını inceleyin
- Başlangıç: 48,75 $/ay
- Profesyonel: 123,75 $/ay
- Takım: 311,25 $/ay
AI derecelendirmelerine ve incelemelerine göz atın
- G2: 4,8/5 (32 yorum)
- Capterra: 4,4/5 (42 yorum)
16. Seamless AI
Seamless AI, potansiyel müşterileri ve diğer müşteri ile ilgili bilgileri bulmanıza yardımcı olan yapay zeka destekli bir B2B arama motorudur.
Seamless AI'nın en iyi özellikleri
- AI Chrome uzantısını kullanarak potansiyel müşteri ve müşteri adaylarının bilgilerini kolayca yakalayın
- Üretken AI metin yazma özelliğini kullanarak soğuk arama metinleri, e-postalar, LinkedIn mesajları, sosyal medya gönderileri ve daha fazlasını yazın
- API entegrasyonlarını kullanarak Hubspot, Salesforce, LinkedIn Sales Navigator ve diğer en iyi CRM'lerle sorunsuz bir şekilde çalışın
Sorunsuz AI sınırlamaları
- Kurulum ve kullanım için teknik uzmanlık gerektirir
- Tüm işler için uygun olmayabilir
Sorunsuz AI fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Temel: Kullanıcı başına aylık 39 $
- Pro: Özel fiyatlandırma
- Kurumsal: Özel fiyatlandırma
Sorunsuz AI derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,2/5 (1200+ yorum)
- Capterra: 3,7/5 (122 yorum)
17. AI okuyun
Read AI, herhangi bir çevrimiçi toplantının transkriptlerini ve özetlerini oluşturmanıza ve önemli anları oynatmanıza yardımcı olan bir yapay zeka uygulamasıdır.
AI'nın en iyi özelliklerini okuyun
- AI Highlights'ı kullanarak toplantıların etkili anlarını otomatik olarak anlayın
- Toplantı Notları ile toplantıdan özetler, konular ve eylem öğeleri alın
- Daha iyi bir iletişimci olun ve AI Assisted Speaker Coach kullanarak konuşma becerilerinizi geliştirin
AI sınırlamalarını okuyun
- Bazı gelişmiş özelleştirme seçenekleri ücretli bir plan gerektirir
- İnsan konuşmasının tüm nüanslarını mükemmel şekilde yakalayamayabilir
AI fiyatlandırmasını okuyun
- Ücretsiz
- Pro: 19,75 $/ay
- Enterprise: 29,75 $/ay
- Enterprise+: 39,75 $/ay
AI derecelendirmelerini ve yorumlarını okuyun
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: NA
18. Tahıl
Grain, toplantı bilgilerini ve eylem öğelerini yakalayan ve zamanınızı en önemli işlere ayırmanıza yardımcı olan yapay zeka destekli bir not alma ve kayıt tutma platformudur.
Grain'in en iyi özellikleri
- Toplantılar oluşturun, notları otomatik olarak kaydedin ve kişilerle kolayca senkronizasyon yapın
- AI tabanlı Koçluk ile çalışanları daha hızlı işe alın ve eğitin
- İş akışlarınızı optimize edin ve Deal Insights ile anlaşmaları daha hızlı sonuçlandırın
Tahıl sınırlamaları
- Bazı gelişmiş özellikler ücretli bir plan gerektirir
- Bazı CRM'ler ve araçlarla uyumlu değildir
Tahıl fiyatlandırması
- Temel: 0 $
- Başlangıç: Koltuk başına aylık 15 $
- İş: Koltuk başına aylık 29 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Puanlar ve yorumlar
- G2: 4,6/5 (273 yorum)
- Capterra: NA
19. Fathom
Fathom, toplantıları kaydetmenize ve toplantılarınızın transkriptlerini, önemli noktalarını ve özetlerini almanıza yardımcı olan, yapay zeka destekli bir toplantı asistanıdır.
En iyi özellikleri keşfedin
- Google Meet, Microsoft Teams, Zoom vb. video iletişim uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde kullanın.
- Tüm önemli anların vurgulandığı çağrı transkriptlerini ve kayıtlarını alın
- İngilizce, İspanyolca, Fransızca, İtalyanca, Almanca ve Portekizce dahil olmak üzere yedi dili kapsayan çok dilli destekten yararlanın
Sınırlamaları anlayın
- Rakiplerine kıyasla video görüşmeleri, toplantı notları ve diğerleri için sınırlı özellikler
- Yalnızca ücretli seçeneklerle sunulan gelişmiş özellikler
Fathom fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Standart: 32 $/ay
- Pro: Kullanıcı başına aylık 39 $
Fathom derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 5/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 5/5 (100'den fazla yorum)
20. Chatbase
Chatbase, çeşitli mesajlaşma platformları için sohbet robotları oluşturmanıza ve yönetmenize yardımcı olan bir sohbet robotu geliştirme platformudur.
Chatbase'in en iyi özellikleri
- Kodlama yapmadan sürükle ve bırak arayüzünü kullanarak çeşitli dillerde sohbet robotları oluşturun
- Messenger, WhatsApp ve Telegram gibi popüler mesajlaşma platformlarıyla entegre edin
- Sohbet robotunuzu doğal dil sorgularını anlaması ve yanıtlaması için eğitin
- Chatbot performansını ve etkileşimini izleyin
Chatbase sınırlamaları
- Gelişmiş NLP özellikleri ve entegrasyonlar ücretli bir plan gerektirir
- Karmaşık chatbot tasarımları için bazı teknik uzmanlık gerektirebilir
Chatbase fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Hobi: 19 $/ay
- Standart: 99 $/ay
- Sınırsız: Aylık 399 $
Chatbase puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: 4,3/5 (70 yorum)
21. Descript
Descript, transkripsiyon, düzenleme ve işbirliği için güçlü AI özelliklerine sahip hepsi bir arada ses ve video düzenleme aracıdır.
En iyi özelliklerin açıklaması
- AI destekli transkripsiyon ile ses ve video kayıtlarını yüksek doğrulukla otomatik olarak transkripsiyonlayın
- Sesli anlatımları ve ekran görüntülerini kolayca kaydedin
- Sezgisel araçlar ve efektlerle ses ve video düzenleme
- Projeleri başkalarıyla paylaşın ve gerçek zamanlı olarak birlikte çalışın
- Descript'in yerleşik araçlarıyla podcast'ler oluşturun ve yayınlayın
Descript sınırlamaları
- Gelişmiş özellikler ve entegrasyonlar ücretli bir plan gerektirir
- Karmaşık video düzenleme projeleri için uygun olmayabilir
Açıklayıcı fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Oluşturucu: Aylık 15 $
- Pro: Aylık 30 $
Descript puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (344 yorum)
- Capterra: 4,8/5 (164 yorum)
22. HeyGen
HeyGen, yapay zeka destekli bir video ve ses oluşturma platformudur. Bu platformda, yapay zeka tarafından oluşturulan güçlü avatarlar ve sesler oluşturabilirsiniz.
HeyGen'in en iyi özellikleri
- Eğitim, ürün pazarlama, sosyal medya ve daha fazlası için yenilikçi yapay zeka destekli videolar oluşturun
- Aracın sezgisel arayüzünü kullanarak video içerik oluşturma işlemlerinizi ölçeklendirin
- Oluşturduğunuz videoları otomatik olarak birden çok dile çevirin
HeyGen sınırlamaları
- HeyGen içerik oluşturmada mükemmeldir, ancak kullanıcılar özgünlüğü ve belirli gereksinimlere uygunluğu sağlamak için çıktıları gözden geçirmeli ve iyileştirmelidir
HeyGen fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Oluşturucu: Aylık 29 $
- İş: 89 $/ay
HeyGen puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (400'den fazla yorum)
- Capterra: 4,9/5 (41 yorum)
23. Copy. ai
Copy. ai, AI tarafından oluşturulan metinler ve içerikler için tanınmış bir platformdur ve ilgi çekici ve etkileyici iş içerikleri oluşturmak için sorunsuz bir seçenek sunar.
Copy. ai'nin en iyi özellikleri
- Çeşitli amaçlar için ikna edici pazarlama metinleri oluşturun, marka mesajlarınızı ve iletişiminizi güçlendirin
- Minimum girdi ile fikirlerinizi tam teşekküllü makalelere, blog gönderilerine ve sosyal medya içeriğine dönüştürün
- Büyük takımlar kurmaya gerek kalmadan içerik işlemlerinizi ölçeklendirin
Copy. ai sınırlamaları
İçerik oluşturmada ustalıkla çalışan Copy.ai, nüanslı bağlamsal gereksinimleri tam olarak kavramak için ara sıra ince ayar gerektirebilir
Copy. ai fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Aylık 49 $
- Takım: 249 $/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Copy. ai puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (177 yorum)
- Capterra: 4,5/5 (60 yorum)
24. Supernormal
Supernormal, toplantı notlarını dakikalar içinde yazmanıza, düzeltmenize ve paylaşmanıza yardımcı olan hepsi bir arada bir AI toplantı notu yazma uygulamasıdır.
Supernormal'ın en iyi özellikleri
- Tekrarlayan not alma görevlerini otomatikleştirin, zamandan tasarruf edin ve takımların belirli eylem öğelerine odaklanmasını sağlayın
- AI tabanlı bir etkinlik izleyici kullanarak takım iş akışlarını ve işbirliğini geliştirin, sorunsuz iletişim ve proje ilerlemesi sağlayın
Supernormal sınırlamaları
- Ücretsiz plan için sınırlı özellikler
- Toplantı notları, arka plan gürültüsü ve uygulamanın anlaşılma düzeyine bağlı olarak doğru olmayabilir
Süper normal fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Pro: Aylık 18 $
- İş: Aylık 29 $
Supernormal puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (16 yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
25. CustomGPT
CustomGPT, dakikalar içinde özel bir GPT chatbot oluşturmanıza olanak tanıyan bir platformdur. Tekrarlayan görevleri otomatikleştirmeye, müşteri sorgularını yanıtlamaya ve insan personelini serbest bırakacak diğer görevleri üstlenmeye yardımcı olabilir.
CustomGPT'nin en iyi özellikleri
- Benzersiz veri kümeleri ve gereksinimlere dayalı olarak AI modellerini eğitin, alaka ve doğruluğu sağlayın
- CustomGPT'yi sağlık, finans ve daha fazlası gibi belirli sektörlerinize göre ince ayarlayın
CustomGPT sınırlamaları
- Ücretsiz plan yok
- En gelişmiş özellikler ve gelişmiş AI modelleri için premium sürümü edinmeniz gerekecektir
CustomGPT fiyatlandırması
- Standart: 99 $/ay
- Premium: 499 $/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
CustomGPT derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: NA
- Capterra: Yeterli yorum yok
26. Feathery
Feathery, birkaç dakika içinde formlar oluşturmanıza olanak tanıyan, yapay zeka tarafından üretilen, kod gerektirmeyen bir form ve ş Akışı oluşturucu. Müşteri etkileşimlerini geliştirmeye odaklanan bu uygulama, özelleştirilmiş formlar oluşturmanıza ve etkileşimleri anında yakalamanıza yardımcı olabilir.
En iyi özellikler
- AI kullanarak kullanıcı verilerini toplayın ve analiz edin, böylece işletmelerin etkileşimlerini özelleştirmek için değerli içgörüler elde etmesini sağlayın
- Gelişmiş analitik özellikleri kullanarak kullanıcı davranışlarını anlayın ve işlerinizi veriye dayalı kararlarla güçlendirin
Kısıtlamalar
- Kullanıcılar, Feathery'yi mevcut sistemlere entegre ederken, özellikle karmaşık veri yapılarına sahip işletmelerde, bir öğrenme eğrisiyle karşılaşabilir.
Uygun fiyatlar
- Ücretsiz
- Temel: 49 $/ay
- Artı: 99 $/ay
Feathery puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: NA
27. Kişisel AI
Personal AI, günlük görevleri kolaylaştırmak ve verimliliği artırmak için bir platform sunan, yapay zeka destekli bir kişisel asistan.
Kişisel AI'nın en iyi özellikleri
- AI ile hazırlanmış metinler ve e-postalarla zaman kazanın
- Kendi AI asistanınızı oluşturun ve erişimi kontrol ederek verileriniz ve mesajlarınızla eğitin
Kişisel yapay zeka sınırlamaları
- Yüksek fiyatlar ve zor öğrenme süreci
Kişisel AI fiyatlandırması
- Premium: Kişisel veya profesyonel kullanım için aylık 40 $
- Elevate: İşletmeler için özel fiyatlandırma
Kişisel AI derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: NA
- Capterra: NA
28. Growbots
Growbots, potansiyel müşteri bulma, erişim ve hatta Concierge aracılığıyla sizin için yapılan dış satışları otomatikleştiren, hepsi bir arada bir AI aracıdır.
Growbots'un en iyi özellikleri
- Gelişmiş iş akışlarını kullanarak potansiyel müşteri oluşturma sürecini otomatikleştirin, satış takımlarınızın ilişkileri geliştirmeye ve anlaşmaları kapatmaya odaklanmasını sağlayın
- AI'yı kullanarak dönüşüm olasılığı daha yüksek potansiyel müşterileri hedefleyin ve erişim çabalarınızı optimize edin
Growbots sınırlamaları
- Kullanıcılar, belirli sektör dinamiklerine ve hedef kitle tercihlerine uyum sağlamak için kampanya parametrelerini ince ayarlamaları gerekebilir
Growbots fiyatlandırması
- Outreach: 49 $/ay
- Hepsi bir arada: 199 $/ay
Growbots puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (138 yorum)
- Capterra: 4,7/5 (47 yorum)
29. Cody
Cody, işletmelerin iş akışlarını basitleştirmesine ve iş süreçlerini geliştirmesine yardımcı olan yapay zeka tabanlı bir sanal asistan platformudur.
Cody'nin en iyi özellikleri
- Chatbot'u kendi verileriniz ve bilgi tabanınızla eğitin, böylece tüm sorularınıza bağlamsal yanıtlar verebilir ve zamandan tasarruf edebilirsiniz
- Dahil edilen alıntılarla oluşturulan çıktının gerçekliğinden emin olun
Cody sınırlamaları
- Müşteriler, hizmet taleplerinde takip ve yavaş işlemlerin gerekliliğini bildiriyor
Cody fiyatlandırması
- Temel: 29 $/ay
- Premium: 99 $/ay
- Gelişmiş: 249 $/ay
Cody puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: NA
30. Zapier Chatbotları
Birden fazla uygulama ve hizmeti birbirine bağlayan bir otomasyon aracı olan Zapier'in bir chatbot'u da vardır. Bu araç, chatbot'lar dahil farklı uygulamaları birbirine bağlayarak sorunsuz iş akışları oluşturmanıza olanak tanır.
Zapier'in en iyi özellikleri
- Chatbotları diğer uygulamalarla entegre ederek, kullanıcı etkileşimlerine dayalı otomatik yanıtlar ve eylemler sağlayın
- Özel chatbotlar oluşturun ve bunları Zaps'larınızla bağlayarak süreçleri kolaylaştırın ve verimliliği artırın
Zapier'in sınırlamaları
- Birden fazla chatbotu yönetmek ve doğruluk ve bütünlüğü sağlamak zor olabilir
- Ücretsiz plan için sınırlı özellikler
Zapier fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Premium: Aylık 20 $
- Gelişmiş: 100 $/ay
Zapier puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (1200+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
31. Anthropic (Claude)
En son teknolojiye sahip aracı Claude ile Anthropic, gelişmiş ve etik AI modelleri oluşturmak için kullanılır ve geliştiricilerin güvenlik ve güvenilirliğe odaklanan akıllı sistemler oluşturmasına olanak tanır. Claude, günlük yaşamdaki birçok görevi basitleştiren bir sanal asistan da olabilir.
Claude'un en iyi özellikleri
- Kullanıcı dostu bir arayüzde metin oluşturun ve sorularınıza doğru yanıtlar alın
- İnsan düzeyinde anlayışa özel önem vererek sofistike AI modelleri oluşturun
Claude sınırlamaları
- Anthropic'in araçlarının gelişmiş yapısı nedeniyle, kullanıcılar, özellikle etik AI geliştirme konusunda yeni iseler, bir öğrenme eğrisiyle karşılaşabilirler
- Veri kümesi 2022 yılına kadar güncellenmiştir ve bu nedenle daha yeni etkinlikler hakkında doğru yanıtlar verememektedir
Claude fiyatlandırması
- Claude instant: Milyon belirteç başına 0,80 dolar
- Claude 2. 0: Milyon belirteç başına 8,00 $
Claude puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (120 yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
32. Airparser
Airparser, PDF'lerden, e-postalardan, HTML sayfalarından, web sitelerinden ve diğer belgelerden veri çıkarmanıza ve bunları herhangi bir uygulamaya gerçek zamanlı olarak aktarmanıza yardımcı olan GPT destekli bir veri çıkarma aracıdır.
Airparser'ın en iyi özellikleri
- Hassas veri çıkarma özelliğini kullanarak çeşitli belgelerden ve kaynaklardan verileri doğru bir şekilde çıkarın ve ayrıştırın
- Özelleştirilebilir ayrıştırma kurallarını kullanarak farklı belge yapılarına ve biçimlerine uyum sağlayın
- Aracı Google E-Tablolar, Zapier vb. ile entegre olduğundan, favori uygulamalarınızda çıkarılan verilere erişin.
Airparser sınırlamaları
- Son derece özelleştirilebilir olsalar da, ayrıştırma kurallarının ayarlanması, belirli belge türlerine göre ilk yapılandırma gerektirebilir ve bu da karmaşık bir işlemdir
Airparser fiyatlandırması
- Başlangıç: 39 $/ay
- Büyüme: 59 $/ay
- İş: 179 $/ay
- Premium: 249 $/ay
Airparser puanları ve yorumları
- G2: NA
- Capterra: NA
33. Botsonic
Botsonic, Open AI'nın ChatGPT çerçevesini kullanarak çok yönlü destek botları oluşturmak için kullanılabilen sezgisel bir robot asistanıdır. Müşteri desteği ve daha fazlasıyla ilgili sorguları çözmek için verilerinizle eğitilir.
Botsonic'in en iyi özellikleri
- NLP tabanlı algoritmalar kullanarak kullanıcı sorgularını yüksek doğrulukla anlayın ve yanıtlayın
- Slack, Telegram ve WhatsApp gibi çeşitli kanallarda Botsonic destekli chatbotlar kullanarak kullanıcıların erişilebilirliğini artırın
Botsonic sınırlamaları
- Son derece karmaşık kullanım örnekleri, ek ince ayar ve özelleştirme gerektirebilir ve bu da geliştirme zaman çizelgelerini uzatabilir
Botsonic fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Artı: Ayda 20 $
- İş: 49 $/ay
Botsonic puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (33 yorum)
- Capterra: 4,6/5 (11 yorum)
34. Dante AI
Dante AI, verilerinizi kullanarak özel AI sohbet robotları oluşturmak için bir platformdur.
Dante AI'nın en iyi özellikleri
- Aracı 5000'den fazla uygulama ile entegre ederek mevcut iş akışlarınızı daha verimli hale getirin
- AI'yı kullanarak verileri ve metinleri analiz edin, metinler oluşturun, kodlarda hata ayıklayın, sosyal medyadaki duyarlılığı izleyin ve daha fazlasını yapın, verimliliğinizi artırın
Dante AI sınırlamaları
- Kullanıcılar, ilk birkaç örnekte AI tarafından oluşturulan yanıtları belirli marka veya kişisel yazım stillerine uyacak şekilde gözden geçirmeli ve uyarlayabilir
Dante AI fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Girdi: Aylık 9 $
- Premium: 99 $/ay
- Profesyonel: 199 $/ay
- İş: 399 $/ay
Dante AI derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: NA
- Capterra: NA
35. Writesonic
Yapay zeka destekli bir başka içerik oluşturma platformu olan Writesonic, her türlü içeriği 10 kat daha hızlı oluşturmanıza yardımcı olur. İçerik oluşturma, düzenleme, SEO için optimize edilmiş makaleler, bloglar, reklamlar, açılış sayfaları, e-ticaret ürün açıklamaları, sosyal medya gönderileri ve daha fazlası için kullanılabilir.
Writesonic'in en iyi özellikleri
- AI metin yazma özelliklerini kullanarak pazarlama, sosyal medya ve diğer içerik ihtiyaçlarınız için ikna edici ve ilgi çekici metinler oluşturun
- Dönüşümleri artırmak için 25'ten fazla dilde arama için optimize edilmiş açılış sayfası metinleri oluşturun
Writesonic sınırlamaları
- Verimli olmakla birlikte, yapay zeka tarafından oluşturulan içerik, belirli nüanslar ve bağlam için kullanıcıların incelemesi ve iyileştirmesi gerekebilir
Writesonic fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Küçük Takım: Aylık 19 $
- Enterprise: Aylık 500 $'dan başlayan fiyatlarla
- Freelancer: Aylık 20 $
Writesonic puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (2.000'den fazla yorum)
36. Chatsonic
İçerik oluşturma için ChatGPT uygulamasının bir alternatifi olan Chatsonic, arama entegrasyonu, PDF ile sohbet, AI görüntü oluşturma ve içeriği daha verimli bir şekilde oluşturmanıza yardımcı olan diğer seçenekler gibi gelişmiş özelliklere sahiptir.
Chatsonic'in en iyi özellikleri
- Gelişmiş pazarlama odaklı AI komutlarıyla pazar eğilimlerini analiz edin, reklamlar yazın ve metinleri düzenleyin
- Google ile birlikte tüm bağlı uygulamalarınızdan veri araştırın ve toplayın, anlamlı içgörüler elde edin
Chatsonic sınırlamaları
- Bazı içerik oluşturma ve yazma işlemleri yanlış olabilir ve bağlamsal anlayıştan yoksun olabilir
Chatsonic fiyatlandırması
- Ücretsiz
Chatsonic puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: NA
37. AssemblyAI
AssemblyAI, konuşulan dili doğru ve kullanılabilir metne dönüştürmek için gelişmiş AI algoritmalarından yararlanan bir otomatik konuşma tanıma (ACR) aracıdır.
AssemblyAI'nın en iyi özellikleri
- Gerçek zamanlı transkripsiyon ve özetleme ihtiyaçlarınız için bundan yararlanın, konuşulan içeriğe anında erişim ve yüksek doğruluk oranları gerektiren iş akışlarını kolaylaştırın
- Assembly AI'nın API'sini entegre ederek kendi ses tabanlı AI ürünlerinizi oluşturun
AssemblyAI sınırlamaları
- AssemblyAI'nın performansı doğru olmakla birlikte, belirli aksanlara göre değişiklik gösterebilir ve hassasiyet için ara sıra manuel inceleme gerektirebilir
AssemblyAI fiyatlandırması
- Konuşmayı Metne Dönüştürme: 0,37 $/saat
- Gerçek zamanlı transkripsiyon: 0,47 $/saat
- Audio Intelligence ve LeMUR: Belirteç başına fiyatlandırılır
AssemblyAI puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (200'den fazla yorum)
- Capterra: NA
38. Timely
Timely, birden fazla projeye ait zamanı takip etmenize yardımcı olan yapay zeka destekli bir zaman takibi aracıdır. Masaüstü ve mobil uygulaması ile toplantıları, görevleri, projeleri ve daha fazlasını takip edebilirsiniz.
En iyi özellikler
- Birden fazla proje ve görev için zaman takibini otomatikleştirin
- Projelerinizle ilgili bütçe ve diğer metrikleri izleyin
- Projelerinizi verimli bir şekilde planlamanıza yardımcı olacak proje tahmini ve analizi ile gelişmiş raporlama özelliğini kullanın
Zaman sınırlamaları
- Faturalandırma özelliklerinin iyileştirilmesi gerekebilir
- Aynı anda birden fazla projeyi izliyorsanız, bazı aksaklıklar olabilir
Zamanında fiyatlandırma
- Başlangıç: Aylık 11 $
- Premium: Aylık 20 $
- Sınırsız: Aylık 28 $
Güncel puanlar ve yorumlar
- G2: 4,8/5 (350'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (200'den fazla yorum)
39. Süper güç
Superpowered, listede yer alan bir başka AI not alma uygulamasıdır, ancak bir farkı vardır. Video veya sesli aramalarınıza botlar katılmaz. Kayıt yapılmaz. Yapılması gerekeni yapar: iyi notlar alır!
Süper güçlü en iyi özellikler
- Notları otomatik olarak "özet" ve "eylem öğeleri" olarak ayırın
- AI şablonlarından yararlanarak 1-1 satış görüşmeleri, mülakatlar ve daha fazlası için etkili toplantılar gerçekleştirin
Süper güç sınırlamaları
- Bot kullanmamanız, Superpowered'a toplantılara katılmak için açık izin vermeniz gerektiği anlamına gelir
Süper güçlü fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Temel: 36 $/ay
- Pro: 108 $/ay
Süper güçlü derecelendirmeler ve yorumlar
- G2: NA
- Capterra: NA
40. Jasper
Jasper, pazarlama takımlarının süreçlerini optimize etmesine ve hızlandırmasına yardımcı olan güçlü bir AI içerik oluşturma aracıdır.
Jasper'ın en iyi özellikleri
- Bağlamsal dil önerileri alın, doğru ve doğal sesli yazılı iletişim sağlayın
- Jasper'ı belirli yazım stillerine ve tercihlere göre özelleştirin
Jasper sınırlamaları
- Ücretsiz plan yok. Çözümü test etmek için 7 günlük ücretsiz deneme sürümü alabilirsiniz, ardından pro veya oluşturucu planına geçmeniz gerekir
- Bazı kullanıcılar, belirli stil önerilerini öznel bulabilir ve kişisel tercihlerine göre manuel onay gerektirebilir
Jasper fiyatlandırması
- Oluşturucu: Aylık 49 $
- Pro: Aylık 69 $
Jasper puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (1200+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (1300+ yorum)
41. Relevance AI
Relevance AI, mevcut tüm süreçleriniz ve platformlarınızla entegre olan bir iş akışı otomasyon ve yönetim aracıdır. AI destekli önerileri kullanarak iş akışlarını otomatikleştirin, LLM akışları oluşturun ve görevleri basitleştirmek için şablonlar oluşturun.
Algoritmik AI'nın en iyi özellikleri
- Belirli iş alanlarına odaklanacak ve insan çalışanlara benzer görevleri yerine getirecek bir yapay zeka iş gücü oluşturun
- Uygulamayı OpenAI, Google, Meta ve Anthropic gibi LLM sağlayıcılarıyla entegre ederek süreçlerinizi kolaylaştırın
Algoritmik AI sınırlamaları
- Platformun belirli kullanıcı tercihlerine ve davranışlarına uyum sağlaması için kullanıcıların bir başlangıç eğitim dönemine izin vermesi gerekebilir
Algoritmik AI fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Takım: 199 $/ay
- İş: 599 $/ay
- Kurumsal: Özel fiyatlandırma
Algoritmik AI derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: NA
- Capterra: NA
42. TalkNotes
Ses transkripsiyonu ve not alma alanında öne çıkan TalkNotes, konuşulan bilgilerin yakalanması ve kullanılması sürecini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. AI destekli bir doğal dil işleme platformu kullanarak konuşulan kelimeleri eyleme geçirilebilir, organize notlara dönüştürür.
TalkNotes'un en iyi özellikleri
- Hassas ve hatasız transkripsiyonlar sağlamak üzere eğitilmiş, yüksek doğruluk oranına sahip AI dinleme araçlarını kullanarak sesi metne dönüştürün
- Transkripsiyonlarınızı düzenleyin ve kategorilere ayırın, takımların önemli bilgilere daha kolay erişmesini sağlayın
TalkNotes sınırlamaları
- Kullanıcılar, önemli arka plan gürültüsü olduğunda doğrulukta farklılıklar yaşayabilir ve bu durum, optimum kayıt koşullarının dikkate alınmasını gerektirir
TalkNotes fiyatlandırması
- Ayrıca: Ayda 11,97 $
- Pro: Aylık 49 $
TalkNotes puanları ve yorumları
- G2: NA
- Capterra: NA
43. Leap AI
Leap AI, herhangi bir kod yazmanıza gerek kalmadan iş akışları tasarlamanıza yardımcı olur. Sezgisel gösterge panelini kullanarak eylemleri seçebilir ve doğrudan çalıştırabilirsiniz.
Leap AI'nın en iyi özellikleri
- Dil görevleri için GPT-4 ve Llama-2 gibi gelişmiş AI modelleri, Stable Diffusion XL ve Dalle-3 gibi görüntü ve video modelleri, Whisper, Bark, MusicLM gibi ses ve müzik modelleri dahil olmak üzere tüm modelleri tek bir çatı altında edinin
- Esnek API'leri ve modelleri sayesinde birden fazla araç ve cihazla entegre edin
Leap AI sınırlamaları
- Tek bir platformda birden fazla aracın gücünü sunsa da, Leap'in sonuçlarına kıyasla tek tek araçların sonuçları genellikle daha rafine ve doğru olabilir
Leap AI fiyatlandırması
- Ücretsiz Plan
- Pro: Aylık 29 $'dan başlayan fiyatlarla
Leap AI derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: NA
- Capterra: NA
44. Blaze. ai
Blaze. ai, markanızın içeriğini eyleme geçirilebilir blog gönderilerine, sosyal medya içeriğine, reklam metinlerine, pazarlama özetlerine ve daha fazlasına dönüştüren yapay zeka tabanlı bir hikaye anlatımı ve içerik oluşturma platformudur.
Blaze. ai'nin en iyi özellikleri
- Markanıza özel birden fazla marka sesi ve profili oluşturun ve bağlamsal içerik oluşturun
- İntihal taramaları, SEO kontrolleri, anahtar kelime önerileri ve daha fazlasını içeren çok sayıda içerikle ilgili gereksinim için sınırsız AI tarafından oluşturulan içerik oluşturma platformunu kullanın
- Tek bir çözümle içerik varlıklarınızı oluşturun, araştırın, beyin fırtınası yapın, planlayın ve yayınlayın
Blaze. ai sınırlamaları
- Kullanıcılar, Blaze.ai'yi mevcut pazarlama araçlarına ve iş akışlarına entegre ederken bir öğrenme süreci yaşayabilir
Blaze. ai fiyatlandırması
- Oluşturucu: Aylık 25 $
- Takım: Aylık 59 $
- Kurumsal: 500 $/ay (yıllık faturalandırılır)
Blaze. ai puanları ve yorumları
- G2: NA
- Capterra: NA
45. Vowel
Vowel, eklenti gerektirmeden harika toplantılar düzenlemenize, tartışmaları özetlemenize, toplantıyla ilgili bilgileri aramanız ve video toplantılarını paylaşmanıza yardımcı olan sanal bir işbirliği ve video konferans platformudur.
Vowel'un en iyi özellikleri
- Toplantılar sırasında gerçek zamanlı transkripsiyon için yapay zekayı kullanarak erişilebilirliği artırın ve toplantı sonrası incelemeleri kolaylaştırın
- Toplantı katılımı, katılım düzeyi ve diğer içgörüler gibi gelişmiş analitik özellikleri kullanarak toplantıların etkinliğini artırın
Sesli harf sınırlamaları
- İnternet bağlantısının tutarsız olduğu bölgelerdeki kullanıcılar, gerçek zamanlı özelliklerde kesintiler yaşayabilir ve bu durum, optimum kullanım koşullarının dikkate alınmasını gerektirebilir
Vowel fiyatlandırması
- Ücretsiz
- İş: 19,99 $/ay
Vowel puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (188 yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
46. SemblyAI
SemblyAI, notlar almanıza, içgörüler oluşturmanıza ve toplantıları transkripsiyonlayarak optimum ve sonuç odaklı toplantılar gerçekleştirmenize yardımcı olan hepsi bir arada bir AI takım asistanıdır.
Sembly'nin en iyi özellikleri
- Canlı notlar, etkileşimlerin yapay zeka özetleri ve her katılımcıyla ilgili ayrıntılarla toplantı etkileşimini geliştirin
- AI'dan yararlanarak toplantı içeriği önerilerini kişiselleştirin ve katılımcıların alakalı ve ilgi çekici bilgiler almasını sağlayın
Sembly sınırlamaları
- Kullanıcılar, belirli etkinlik hedeflerine uyum sağlamak için özelleştirme seçeneklerini anlamak ve yapılandırmak için zaman ayırmaları gerekebilir
Sembly fiyatlandırması
- Kişisel: Ücretsiz plan
- Profesyonel: Aylık 15 $
- Takım: Aylık 29 $
Sembly puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (25+ yorum)
- Capterra: NA
47. Kraftful
Kraftful, kullanıcı geri bildirimlerini toplamak ve bu verilerden güçlü içgörüler elde etmek için yapay zeka destekli bir platformdur.
Kraftful'un en iyi özellikleri
- AI niteliksel analizi, özel anketler ve dinleme özelliklerini kullanarak müşteri geri bildirimlerini ve şikayetlerini izleyin
- Proje yönetimi iş akışlarınız için kullanıcı içgörülerini otomatik olarak kullanıcı hikayelerine dönüştürün
Kraftful sınırlamaları
- En iyi sonuçlar için açık ve net girdi gerektirir
- Ücretsiz plan ile sınırlı özellikler
Kraftful fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Pro: Aylık 15 $
Kraftful puanları ve yorumları
- G2: NA
- Capterra: NA
48. Sentez
Synthesis, makine öğrenimi modellerini eğitmeye yardımcı olan ve yeni ürünler için test verisi olarak kullanılabilen sentetik veriler üretmek için bir AI uygulaması sunar. Örneğin, tıbbi araştırmalarda AI'yı hastalık modellerini tanımlamak için eğitmek ve finansal modellerde küresel tedarik zincirinde büyük çaplı kesintiler gibi etkinliklerin etkisini tahmin etmek için kullanılabilir.
En iyi özelliklerin özeti
- Makine öğrenimi kullanım örnekleri için sağlam ve sofistike modeller geliştirmek üzere bilgisayar tarafından üretilen verileri edinin
- Önemli ölçüde daha düşük maliyet ve çabayla daha yetenekli ve etik AI geliştirin
- AI eğitimine daha çeşitli veriler ekleyin ve istenmeyen önyargıları azaltın
Sentez sınırlamaları
- Sentetik veriler, gerçek verilerin gerçekçiliğinden ve karmaşıklığından yoksun olabilir ve yalnızca sentetik verilerle eğitilmiş modeller, gerçek dünya durumlarına etkili bir şekilde genelleştirilemeyebilir
Sentez fiyatlandırma
- Fiyatlandırma talep üzerine verilir
Özet puanlar ve yorumlar
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: NA
49. Fireflies. ai
Çok fazla toplantıya mı katılıyorsunuz? Fireflies. ai sizin itfaiyeciniz olsun. Toplantılara katılabilir, tartışmaları yazıya dökebilir veya özetleyebilir ve hatta sesli konuşmaları anlayarak kimin ne dediğini yakalayabilir.
Fireflies. ai'nin en iyi özellikleri
- Her toplantının ses ve video transkriptlerini otomatik olarak yakalayın ve özetleyin
- Toplantıda kimin ne söylediğini belirlemek için ses tonundaki nüansları bile anlayan gelişmiş Notetaker özelliklerinden yararlanın
- Toplantı notlarını Slack gibi diğer uygulamalarınızla paylaşın
Fireflies. ai sınırlamaları
- CRM ve diğer araçlarla entegrasyonlar bazen senkronizasyon sorunu yaşayabilir
- Takviminizdeki her toplantıya otomatik olarak katılıp bunları yazıya döktüğü için gizlilik sorunları ortaya çıkabilir ve belirli toplantılar için manuel olarak duraklatmanız gerekebilir
Fireflies. ai fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Aylık 18 $
- İş: Koltuk başına aylık 29 $
- Kurumsal: Aylık 39 $/koltuk
Fireflies. ai puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (300'den fazla yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
50. Flowise
Flowise, geliştiricilerin AI sohbet robotları ve LLM orkestrasyon iş akışları oluşturmasına olanak tanıyan açık kaynaklı, düşük kodlu bir LLM uygulama oluşturucu.
Flowise'ın en iyi özellikleri
- Görevleri ve iş akışlarını otomatikleştirmek için açık AI asistanlarından, özel botlardan ve makine öğreniminden yararlanın
- Kod yazmaya gerek kalmadan hızlı bir şekilde LLM sohbet robotları oluşturun
- API, SDK ve gömülü sohbet seçeneklerini kullanarak AI sohbet asistanlarını uygulamalarınıza yerleştirin
- Gelişmiş düzenleme özelliğini kullanarak LLM'leri bellek, veri yükleyiciler, önbellek, moderasyon ve diğer uygulamalara bağlayın
Flowise sınırlamaları
- Kullanıcılar, bağlama ve kullanılan verilere bağlı olarak yanlış olabileceğinden, LLM'leri ve diğer iş akışlarını doğruluk açısından gözden geçirmeleri gerekebilir
Flowise fiyatlandırması
- Ücretsiz
Flowise puanları ve yorumları
- G2: NA
- Capterra: NA
Yapay Zeka Kullanarak Verimliliğinizi Artırın
Olasılıklarla dolu en iyi 50 yapay zeka uygulamasını inceledik, ancak keşfedilecek daha çok şey var. İçerik oluşturmaktan iş akışlarını yönetmeye, verilerinizden gizli içgörüler keşfetmeye kadar, geliştiriciler, pazarlamacılar ve proje yöneticileri için yapay zeka platformları işimizi kökünden değiştiriyor.
Yapay zeka gelişmeye devam ettikçe, yeni kullanım alanlarında da yaygınlaşacaktır. Ancak iş hedeflerinize daha hızlı ulaşmak için şimdiden birçok yapay zeka uygulamasını kullanabilirsiniz. Bu nedenle, denemeler yapın, keşfedin ve özel kullanım alanlarınıza en uygun yapay zeka uygulamalarını bulun.
Günlük işlerinizde zaman ve çaba tasarrufu yapmak istiyorsanız, ClickUp Brain'i seveceksiniz. İş akışlarını otomatikleştiren ve verimliliği optimize eden en iyi AI uygulamalarından biridir, böylece siz önemli işlere odaklanabilirsiniz.