ChatGPT Nasıl İşler? ChatGPT'den En İyi Şekilde Yararlanın!

ChatGPT öncesi dönemi hatırlamak için birkaç adım geriye gidelim.

Her şeyi sıfırdan yazma ve kodlama

Araştırmaya saatler harcamak

Niş konularda yazılmış son derece karmaşık bir dergi makalesini anlamakta zorluk çekmek

50 sayfalık bir belgeyi okuyup 10 cümlelik bir özet yazmak

Özellikle birden fazla görevı aynı anda yürütürken, bu kesinlikle zamanınızı en iyi şekilde kullanmak sayılmaz.

ChatGPT sayesinde, ister diğer belgelerin özetini yazıyor olun ister sıfırdan bir blog yazısı oluşturuyor olun, saniyeler içinde insan gibi yazılmış bir metin elde edersiniz.

Peki ChatGPT nasıl iş yapar?

Hangi teknolojiyi kullanıyor?

ChatGPT dil modellemesi hakkında bilgi edinmek isteyen bir yapay zeka meraklısı, doğal dil işleme teknolojisinden yararlanmak isteyen bir geliştirici veya ChatGPT'ye alternatif arayan bir iş kullanıcısı olsanız da, bu makalede tüm sorgularınızı yanıtlıyoruz.

ChatGPT nedir?

ChatGPT, diğer adıyla Chat Generative Pre-trained Transformer, Microsoft destekli bir yapay zeka araştırma şirketi olan OpenAI tarafından geliştirilen bir yapay zeka aracıdır.

Kasım 2022'de piyasaya sürülen ChatGPT, geçmiş konuşmaları hatırlayan, bu konuşmaları taklit eden, uygun yanıtlar ve yeni fikirler üreten ve mevcut fikirleri detaylandıran akıllı bir sohbet robotudur.

ChatGPT'den SaaS içerik pazarlamasıyla ilgili üç podcast bölümü fikri paylaşımını istedik. Her bölümün yapısını belirlemeye yönelik genel bir planın yanı sıra içerik fikirleri de sunuyor.

ChatGPT, GPT dil modellerini kullanarak size gerçek hayattaki çözümler ve aşağıdakiler gibi karmaşık kullanım senaryolarında yardımcı olur:

Arama motorlarında cevabı hemen bulunamayan karmaşık bir soruya yanıt vermek için, bu verileri derlemek üzere birden fazla web sitesinden dağınık bilgileri bir araya getirmenize gerek kalmaz.

Belirli bir konu hakkında içerik fikirleri üretmek için sizinle beyin fırtınası yapmak (yukarıda yaptığımız gibi)

Araştırma sürecinizi basitleştirmek için çeşitli kaynaklardan (dergiler, web siteleri, haber makaleleri gibi) gelen verileri özetleyin

Makaleleriniz, açılış sayfalarınız, sosyal medya paylaşımlarınız, e-postalarınız ve video senaryolarınız için içerik ve metinler yazın

Kod bir programlama dilinden diğerine çevirin

ChatGPT'nin şu anda iki modeli bulunmaktadır: ChatGPT 3.5, ücretsiz olarak kullanılabilen beta sürümüdür; ChatGPT 4 ise aylık 20 dolar ücretli olan premium sürümdür.

ChatGPT'nin Arkasındaki Teknolojiyi Anlamak

OpenAI, GPT serisinin ilk üç modelini, yani GPT 1, 2 ve 3'ü sırasıyla 2018, 2019 ve 2020 yıllarında piyasaya sürdü. GPT 1 sadece 117 milyon parametre içerirken, GPT 3 175 milyar parametreye sahip çok daha gelişmiş bir sürümdü ve çeşitli görevler için insan seviyesinde yanıtlar verebiliyordu.

Tüm bu GPT modelleri, Büyük Dil Modeli [LLM] teknolojisi ve sinir ağları kullanılarak oluşturulmuştur.

LLM, diğer yapay zeka tabanlı sistemler gibi büyük hacimli verilerle eğitilir [sesinizi tanıyan, doğum gününüzü hatırlayan ve toplantılarınız hakkında sizi bilgilendiren sanal asistanlar Alexa ve Siri'yi düşünün].

Büyük Dil Modeli, tüm eğitim verilerini (eğitim hakkında daha fazla bilgi bir sonraki bölümde yer almaktadır) sinir ağları (insan beyninin yapısını taklit eden bir bilgisayar programı) ve veri toplama için derin öğrenme yoluyla işler. ChatGPT, dönüştürücü olarak bilinen sofistike bir sinir ağı ve ön eğitim kullanır.

Transformer mimarisi

OpenAI'nin karmaşık dönüştürücü mimarisi, büyük hacimli metinleri okur, metinler ve ifadeler arasındaki ilişkilerin kalıplarını belirler ve bir sonraki kelimeyi tahmin eder. ChatGPT, insan bilgisine benzeyen yanıtlar üretmek için metin tahmininde oldukça başarılıdır.

Ancak, aynı soru için ChatGPT'nin yapay zeka modelleri, birbirine biraz benzeyen ancak tamamen aynı olmayan kişiselleştirilmiş yanıtlar verir.

Otomatik düzeltme özelliklerini etkinleştirmek için yazılan kodda bir miktar rastgele özellik vardır. Yakında, LLM modelleri, belirli bir görev için milyonlarca kullanıcı sorgusuna dayalı olarak büyük miktarda veriyi işleyebildikleri için, süper güçlü otomatik düzeltme motorlarına zorlu bir rekabet sunacak.

Ön eğitim

Ön eğitimde iki yaklaşım vardır: denetimsiz ve denetimli.

Denetimli yaklaşımda, genel model, girdileri doğrudan çıktılara eşleştirmek için harita fonksiyonlarını öğrenecek şekilde eğitilir. Denetimli öğrenme, sınıflandırma, regresyon ve dizi etiketleme görevleri için kullanılır.

Öte yandan, denetimsiz öğrenme yaklaşımında, AI modeli, her bir girdiyle ilişkili belirli bir çıktının olmadığı veriler üzerinde eğitilir. Bunun yerine, model belirli görevler olmadan girdi verilerindeki temel yapıyı ve kalıpları öğrenir.

Kümeleme, anomali tespiti ve boyut indirgeme bu eğitim yöntemini kullanır.

Dil modelleme konusunda, doğal dilin sözdizimini ve anlamını anlaması için modeli eğitmek üzere denetimsiz ön eğitim kullanılır. Bu sayede, konuşma bağlamında tutarlı ve anlamlı metinler üretebilir.

Bir kullanıcının sorabileceği tüm soruları önceden tahmin etmek imkansız olduğundan, ChatGPT'nin denetimli öğrenme modeliyle eğitilmesi mümkün değildi. Bunun yerine, ChatGPT'nin sınırsız bilgisini mümkün kılmak için denetimsiz ön eğitim kullanılır.

Bir sonraki bölümde, ChatGPT'nin nasıl çalıştığını, OpenAI'nin maskelenmiş dil modelleme, bir sonraki belirteç tahmini ve OpenAI'nin tutarlı metinler üretmek üzere ChatGPT'yi eğitmek için kullandığı veri kümeleri üzerine yapay zeka modellerini nasıl eğittiğini ele alacağız.

ChatGPT Nasıl Çalışır?

Temel olarak, ChatGPT "doğru" ile "yanlış" arasında ayrım yapamaz. ChatGPT, kullanıcı sorguları girdiğinizde her zaman uygulanabilir, tutarlı ve eğitim verilerine ve insan geri bildirimlerine en yakın sonuçları arar.

OpenAI, ChatGPT'yi eğitmek için dört veri seti kullandı:

Tarama verileri: İnternetten toplanan metin verilerinin bir derlemesi. Tarama verileri milyarlarca web sayfasını içermesine rağmen, OpenAI bu veri kümelerini ve örnek verileri daha da filtreleyerek yalnızca güvenilir web sayfalarını ChatGPT'nin eğitim veritabanı olarak seçti.

Wikipedia: ChatGPT'yi eğitmek ve ince ayarlarını yapmak için Wikipedia'nın tüm veritabanı kullanıldı.

Kişisel sohbet: OpenAI'nin veritabanında milyonlarca sohbet veri kümesi bulunmaktadır

WebText2: OpenAI ayrıca Reddit gibi çevrimiçi toplulukları taradı ve Reddit konularında bahsedilen web sitelerine bağlantı vererek WebText2 adlı bu veritabanını oluşturdu.

Şimdi, iki adımdan oluşan eğitim sürecine daha ayrıntılı bir şekilde bakalım: Belirteçleştirme ve Pekiştirici Öğrenme yaklaşımıyla modelin eğitimi.

Tokenleştirme

Eğitim verileri sinir ağlarından geçmeden önce, büyük veri kümelerinin küçük parçalara veya belirteçlere bölündüğü Tokenization adlı başka bir işlem vardır.

Tokenleştirme süreci, LLM modellerinin verileri daha hızlı analiz etmesine yardımcı olur.

Sinir Ağları Geliştirme

Belirteçler karakterlere bölündükten ve bir tamsayıya atandıktan sonra, OpenAI’nin transformer modeli bu veri kümelerini anlamlı metne dönüştürür.

Eğitim süreci resmi olarak başlamadan önce, "Ön eğitim" adı verilen kısa bir aşama vardır. Bu aşamada, sinir ağı belirteçler arasındaki ilişkiyi belirler ve eksik kelimeleri ve cümleleri tahmin eder.

Örneğin, ChatGPT insan dilinde "have" fiilinin her zaman "they" ile, "has" fiilinin ise her zaman "he" ve "she" ile kullanıldığını öğrenebilir. ChatGPT, gelecekteki senaryolarda tahminleri daha alakalı hale getirmek için bu parametreleri kaydeder ve saklar.

Son aşamada OpenAI, bu iki modeli eğitmek için makine öğreniminde İnsan Geri Bildiriminden Pekiştirici Öğrenme (RLHF) yaklaşımını kullandı.

İnsan Geri Bildiriminden Öğrenme modeli üç ayrı adımdan oluşur:

Yukarıdaki görsel size teknik mi geliyor? Makine öğrenimi modellerini daha basit bir dille açıklayarak konuyu sizin için detaylandıralım.

1. Adım: Büyük Dil Modelini çok sayıda insan konuşma veri setiyle eğitmek. Bu pekiştirmeli öğrenme odaklı eğitim, ChatGPT modellerinin bilgi tabanlarına ve mevcut veri kalıplarına dayalı olarak insan benzeri yanıtlar üretmesine yardımcı olur.

Adım 2: Karşılaştırma verileri için bir insan eğitmen atanması. Bu kişi, GPT yanıtlarını insan kaynaklı yanıtlarla karşılaştırır ve okuduğunu anlama açısından en iyiden en kötüye doğru sıralar. OpenAI daha sonra bu insan geri bildirim verilerini ödül modelini eğitmek için kullanır.

3. Adım: İnsan geri bildirimlerinden yararlanarak bilgisayarları karmaşık karar verme süreçleri için eğiten bir algoritma olan Proximal Policy Optimization (PPO) kullanarak, ödül modellerini yeniden eğitip yanıtlarını ince ayarlamak.

ChatGPT'nin Avantajları ve Dezavantajları

“Hayatım boyunca, bana devrim niteliğinde gelen iki teknoloji gösterimi gördüm. İlki, 1980 yılında grafik kullanıcı arayüzüyle tanıştığım zamandı. İkinci büyük sürpriz ise geçen yıl yaşandı. ChatGPT’ye bilimsel olmayan bir soru sorduk: “Çocuğu hasta olan bir babaya ne dersin?” O da, odadaki çoğumuzun verebileceğinden muhtemelen daha iyi, düşünceli bir cevap yazdı. Tüm deneyim hayranlık uyandırıcıydı. Grafik kullanıcı arayüzünden bu yana teknolojideki en önemli ilerlemeyi az önce gördüğümü biliyordum. Bu, yapay zekanın önümüzdeki beş ila on yıl içinde başarabileceği her şeyi düşünmeme ilham verdi.” – Bill Gates, GatesNotes’ta ChatGPT hakkında yazdı.

ChatGPT, tüm zamanların en hızlı büyüyen uygulamasıdır. Instagram'ın 100 milyon kullanıcıya ulaşması iki yıldan fazla sürerken, ChatGPT bunu sadece iki ayda başardı.

ChatGPT'nin dil modelleri hayatınızı nasıl kolaylaştırıyor?

Avantajlar

Zaman kazandırır

Yaratıcılığınız mı tükeniyor? ChatGPT, beyin fırtınası yapmanıza yardımcı olacak.

Diyelim ki, potansiyel müşterilere yeni ürün özellikleri hakkında e-posta gönderen bir satış temsilcisisiniz. ChatGPT olmasaydı, e-postayı yazma sürecinin tamamını manuel olarak gerçekleştirmek zorunda kalırdınız. E-postayı yazıp ardından pazarlama takımından metni ince ayarlamasını isterdiniz. Bu da zaman, çaba ve kaynak gerektirir.

ChatGPT ile, diğer departmanların yardımına bağımlılık yapmadan verimliliğinizi artırmak için e-posta yazma gibi görevleri otomasyonla gerçekleştirebilirsiniz.

Tek yapılacak şey, ChatGPT'den daha sonra şablon haline getirilebilecek bir e-posta dizisi oluşturmasını istemek. Gereksinimlerinize göre belirli görevler için temel yapıyı ve model çıktılarını ayarlayabilirsiniz.

Kullanım amacınıza uygun çeşitli ücretsiz AI şablonları mevcuttur.

Ayrıca, yerleşik konuşma tanıma özellikleri sayesinde ChatGPT, kullanıcıların yapay zeka asistanıyla etkileşim kurmasına olanak tanır.

ChatGPT entegrasyonlar için kullanılabilir

Zapier gibi uygulamalarla ChatGPT'yi Microsoft Excel, Discord, Facebook Messenger, ClickUp, Slack, Notion ve Microsoft Teams gibi favori araçlarınızla bağlantı kurun.

Proje yöneticileri, ajanslar, geliştiriciler ve B2B profesyonelleri, rutin faaliyetleri otomasyonla otomatikleştirerek daha hızlı çalışmak ve uygulamalar arasında geçiş yapmadan kişiselleştirilmiş ş Akışları geliştirmek için ChatGPT'yi Çalışma Alanına entegre etmelidir.

Her gün gelişmeye devam ediyor

ChatGPT şu anda yeni verilerle eğitiliyor ve her geçen gün gelişiyor. En iyi yanı ise, bir kullanıcı olarak siz de ChatGPT'nin gelişim sürecine katkıda bulunma şansına sahip olmanız.

ChatGPT, sorunuza her yanıt verdiğinde, bu yanıtı olumlu veya olumsuz oylamanız için seçenekler sunulur. Bu, ChatGPT'nin performansına ilişkin insan geri bildirimi sağlamanın ve GPT modelinin yeteneklerinin daha da gelişmesi için ince ayar yapmanın bir yoludur.

Ancak, ChatGPT gibi Büyük Dil Modelleri'nin önünde hâlâ uzun bir yol var.

Bu araca fazla güvenmeden önce, bazı sınırlamalarını not edin.

Dezavantajlar

Yanıtlar her zaman arama amacına uymayabilir

ChatGPT, sorularınızı okur ve eğitim verilerine en yakın cevapları üretir. Kullanıcının niyetine odaklanan bir arama motorunun aksine, doğal dil işleme genellikle arama niyetiyle eşleşemez; bunun başlıca nedeni, sizin hakkınızda, mesleğiniz, yaşınız, konumunuz veya diğer demografik bilgileriniz hakkında hiçbir bilgiye sahip olmamasıdır.

Sonuç olarak, ChatGPT kullanılarak oluşturulan içerik genellikle yüzeysel kalır. Kalite kontrolü yapmayı ve yapay zeka tarafından oluşturulan metni amacınıza uygun hale getirmek için düzenlemeyi unutmayın.

Sınırlı yetenekler

Kasım 2022'de piyasaya sürülen ChatGPT 3.5, Ocak 2022'ye kadar olan bilgi ve etkinliklere erişebilir. Daha güncel sorgular için yine de arama motorlarına güvenmeniz gerekecektir.

Etik kaygılar kaçınılmazdır

ChatGPT, eğitim verilerine eğilimlidir ve etkinlikleri ve bilgileri tarafsız bir şekilde ifade edemez. Bu nedenle, ChatGPT modelinin çıktılarına tamamen güvenemezsiniz.

Birçok eğitim kurumu, öğrenim deneyimlerini etkileyebileceği gerekçesiyle öğrencilerin bu aracı kullanmasını yasakladı.

Bir diğer ciddi endişe ise, yanıtları oluşturmak için ChatGPT'nin dil modelini kullanmanın getirdiği güvenlik sorunlarıdır. Devlet güvenliği ve askeri teçhizat üretimi gibi yüksek güvenlik gerektiren birçok sektör, iç işleyişlerine ilişkin hassas verilerin Büyük Dil Modellerine eklenmesini istemedikleri için ChatGPT'yi yasaklamıştır.

Benzer şekilde, ChatGPT'yi müşteri veya çalışan hizmetleri yönetimi için kullanıyorsanız, yanlış veya önyargılı bilgiler sunma olasılığı devam eder.

ChatGPT'nin Yaygın Kullanım Alanları

ChatGPT, bu aracı nasıl kullandığınıza bağlı olarak en verimli dijital asistanınız da olabilir, en kötü kabusunuz da.

ChatGPT'den en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacak birkaç kullanım örneği aşağıda yer almaktadır.

Proje yönetimi

ChatGPT ile proje yol haritaları, SOP'lar, proje kapsamı , iş yükü planları ve kaynak ve bütçe tahsis planları gibi proje belgelerini saniyeler içinde oluşturun

ChatGPT4 ile ham toplantı notlarınızı paylaşın ve bunları bir profesyonel gibi MOM'lara dönüştürün

ChatGPT, bir durumu değerlendirmek için farklı bakış açıları paylaşarak proje yöneticilerine karar verme desteği sağlar

Pazarlama ajansları

Araştırma süreci ve makale özeti oluşturma için içerik yazarlarına metin yazma araçları sunar

SEO en iyi uygulamalarını kullanarak içerik parçalarını arama motorları için optimize edin

Kullanıcı memnuniyetini ölçmek için müşteri anketi soruları ve formları oluşturun

Geliştiriciler

Bir uygulama için sıfırdan kod oluşturmak veya kodlama sırasında girdi cümlesini çapraz kontrol etmek

Daha iyi performans için mevcut kodu optimize edin

Hataları hızlı ve kolay bir şekilde verimli bir şekilde giderme ve düzeltme

