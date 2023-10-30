i̇ş Performansınızı Artırmanın 9 Kanıtlanmış Yolu

İş performansınızı artırmak mı istiyorsunuz? Öncelikleri belirlemeyi, görevleri delege etmeyi ve programınızı kontrol altına almayı öğrenmeniz gerekecek. En iyi yanı ne mi? Bunu yapmak, zamanınızı boşa harcamamanızı ve sağlığınızı korumanızı sağlayacak.

FlexJobs'un 2020 yılında yaptığı bir ankete göre, çalışanların %75'i iş yerinde tükenmişlik hissetmiştir.

Korkunç tükenmişlikten kaçınmak sadece hayatta kalmakla ilgili değil, başarılı olmakla da ilgilidir. Ekstra saatler boyunca masanıza zincirlenmeden nasıl daha fazlasını başarabileceğinizi keşfetmenin zamanı geldi.

İş performansının dünyasına ve iş haftanızı daha iyi yönetmenize yardımcı olacak yenilikçi becerilere derinlemesine dalmaya hazır mısınız? Daha verimli, dengeli ve tatmin edici bir iş-yaşam dengesi için bu yolculuğa birlikte çıkalım. 👊

İş Performansı Nedir?

İş performansı, işteki rolünüzü ve sorumluluklarınızı ne kadar etkili bir şekilde yerine getirdiğinizi ölçer. Liderler, çalışanların iş performansını işlerinin kalitesi ve miktarı ile bunu tamamlamak için harcadıkları zamana göre değerlendirir. ⏰

İş performansını artırmak, bireysel ve kurumsal düzeyde çaba gerektirir. Kurumsal düzeyde, şirket liderlerinin şunları yapması gerekir:

Makul KPI'lar belirleyin: Anahtar performans göstergeleri (KPI'lar) , belirli hedeflere ulaşmak için ölçülebilir ölçütlerdir. KPI'lar, her çalışanın kendisinden ne beklendiğini ve görevlerinin şirketin genel hedeflerine nasıl katkıda bulunduğunu bilmesine yardımcı olur

Bir iletişim çerçevesi oluşturun: Etkili iletişim becerileri, kuruluşun başarısı için zorunludur . Şirket liderliği, geri bildirim sunmak ve çalışanların iş performansını iyileştirmelerine yardımcı olmak için düzenli genel ve bire bir toplantılar düzenlemelidir

Çalışanların iyileştirme alanlarını belirlemelerine yardımcı olun: Her takım üyesinin kendine özgü güçlü ve zayıf yönleri vardır. İyi yöneticiler, çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimine yatırım yapar, onlara güçlü yönlerini kullanmayı ve zayıf yönlerini iyileştirmeyi öğretir

Görevleri adil bir şekilde dağıtın: Çalışanlar kendilerini tükenmiş hissederlerse profesyonel gelişim imkansızdır. Şirket liderliği, Çalışanlar kendilerini tükenmiş hissederlerse profesyonel gelişim imkansızdır. Şirket liderliği, iş yükünü adil bir şekilde dağıtmaktan ve her takım üyesinin kendini zorlanmış hissetmesini ancak kendisine verilen görevleri tamamlayabileceğini hissetmesini sağlamaktan sorumludur

Tek bir platformda görevleri atayarak, yorumları etiketleyerek ve ekran kayıtlarını paylaşarak işbirliğine dayalı görev yönetimi ile verimliliği artırın

Bireysel düzeyde, çalışanların net hedefler belirlemesi, yapılacaklar listesi yazması, zaman yönetimi becerilerini geliştirmesi ve takvimlerini düzenlemesi gerekir.

Peki, yöneticiler takımlarının profesyonel gelişimini iyileştirmek ve yapıcı geri bildirimleri daha iyi özümsemek için başka neler yapabilir? Aşağıda tüm bunları ayrıntılı olarak ele alacağız!

i̇ş Performansını Artırmanın 9 Yolu

İş performansınızı artırmak için uygulanabilir, basit adımlar mı arıyorsunuz? Stresi azaltmak, zihinsel kapasitenizi boşaltmak ve günün sonunda daha fazlasını başarmak için bu ipuçlarını ve püf noktalarını kullanın. 🤩

1. Büyük projeler için görevleri delege edin

Bir takım olarak, tek başınıza yapabileceğinizden çok daha fazlasını başarabilirsiniz. Çeviri: İş performansınızı artırmak istiyorsanız, görev dağıtma sanatını öğrenmeniz gerekir.

ClickUp'ın Pano görünümünde Kanban panonuzdaki görevleri durum, Özel Alanlar, Öncelik ve daha fazlasına göre gruplandırın

Dahası, iş performansını gerçekten artırmak için doğru araçlara ihtiyacınız vardır. ClickUp Görevleri ile büyük projeleri küçük görevlere bölebilirsiniz.

ClickUp, birden fazla takım üyesine görev atamayı, eylem öğelerine yorum yapmayı veya ekran kayıtlarıyla yanlış anlaşılmaları önlemeyi kolaylaştırır. Ayrıca, farklı görünümleri kullanarak tüm görevleri ve alt görevleri (yani, projenin başından sonuna kadar her eylemi) tek bir yerde görebilirsiniz.

2. SMART hedefler belirleyin ve etkili iletişim kurun

SMART hedefleri, belirli, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve zaman sınırlı hedeflerdir. ClickUp, bu beş gereksinimin tümünü karşılamanıza yardımcı olur.

Para birimi, yüzde, sayı ve doğru/yanlış gibi ölçütlere göre çeşitli hedef türleri arasından seçim yapın

ClickUp Hedefleri ile net zaman çizelgeleri belirleyebilir, haftalık sonuçları ölçebilir ve farklı takımların görevlerini tek bir ulaşılabilir hedefe ekleyebilirsiniz. Ayrıca, sayısal, doğru/yanlış ve parasal hedeflerle ilerlemenizi izleyebilirsiniz.

Takımınızın düzenli çalışmasına yardımcı olmak için, her hedef ve amaç için açıklamalar eklemeyi düşünün, böylece hangi görevlerin hangi iş arkadaşınız tarafından üstlenildiğini bilirsiniz. Net ve ulaşılabilir hedefler, takımların bitiş çizgisini görememeleri yerine, bitiş çizgisini görmelerine yardımcı olur. Bu, takımınızla net bir iletişim kurmanızı gerektirir, böylece stresi en aza indirir ve heyecan verici bir projenin tamamen tükenmişlik haline gelmesini önlersiniz.

Verimli bir iş gününü, çalışmayan teknoloji kadar bozan başka bir şey yoktur. BT departmanını arayarak değerli çalışma saatlerini boşa harcamamak için, çalışanların verimliliğini artıran araçlar kullanın.

ClickUp 3.0 Liste görünümünde Eylem Araç Çubuğuna erişerek görünümler, belgeler ve daha fazlası arasında hızlıca geçiş yapın

Örneğin, ClickUp'ta güvenilirlik ve performans için altyapımızı sürekli olarak yeniliyoruz. ClickUp 3.0'da görev ve bildirimlerde hız performansı gördük, Sprint Bileşenlerimizi yeniledik ve otomasyonların %20 oranında iyileştiğini gördük.

Çeviri: Sevdiğiniz araçlara daha hızlı ve daha güvenilir bir şekilde erişebilirsiniz.

4. Odaklanmak için önceki gece yapılacaklar listenizi yazın

Sabahları başarılı bir şekilde başlamak istiyorsanız, masanıza oturduğunuz anda en önemli önceliklerinizi belirleyin. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Yapılacaklar listenizi sabah yazmak için beklemeyin. Çoklu görevlerden kaçınmak istiyorsanız, dikkatinizi dağıtan unsurları sınırlamak için güne bir görev listesi ile başlamak iyi bir başlangıç noktasıdır.

Bunun yerine, önceki gece işten çıkarken şu üç şeyi listeleyin:

O gün tamamladığınız işler Bitirmeyi umduğunuz ama bitiremediğiniz işler Ertesi sabah için en önemli görevleriniz

Tekrarlayan işleri kolaylaştırmak için ClickUp'ta Yineleyen Görevler ayarlayın

Başarıya ulaşmak için ClickUp'ın birçok yapılacaklar listesi şablonundan birini kullanın. ClickUp ile liste görünümünü kullanarak, görevlerinizi renk kodlayarak, yinelenen görevleri planlayarak veya hatta görevleri anında tamamlamak için otomatik iş akışları ayarlayarak güvenilir bir yapılacaklar listesi sistemi oluşturabilirsiniz.

5. Zamanlayıcı Ayarlayın

Hiç korkunç bir görevi yapmak için oturduğunuzda, saatlerce bilgisayar ekranına bakakaldığınız oldu mu?

Kimse mükemmel değildir ve erteleme, en verimli insanlarda bile ortaya çıkma eğilimindedir. Erteleme çıkmazını kırmak için şu yöntemi deneyin: Bir zamanlayıcı ayarlayın.

Makul bir süre için (90 dakikadan uzun olmamak kaydıyla) bir zamanlayıcı ayarlamak, size atanan görevi tamamlamak için gerekli motivasyonu sağlar. Ya da bilgisayarınızla göz göze gelme yarışını gerçekten sonlandırmanız gerekiyorsa, çalışma günü boyunca kısa aralar vermenizi hatırlatacak bir zamanlayıcı ayarlayın.

ClickUp'ta görevler ve projeler için harcanan zamanı doğru bir şekilde kaydedin

ClickUp Zaman Takibi, herhangi bir cihazdan zamanlayıcı ayarlamanıza olanak tanır. Düzenli kalmanıza ve kısa molalarınızı takip etmenize yardımcı olmak için zaman takibine notlar, etiketler veya filtreler ekleyebilirsiniz. Bu bağlamda, zamanlayıcı ayarlamak sadece aciliyet hissi yaratmakla kalmaz, aynı zamanda proje yönetimini takip etmenize yardımcı olur ve iş gününüzü nasıl geçirdiğinizi hatırlatır.

6. Üstlerinizden yapıcı geri bildirim isteyin

Ne demişler, odadaki en zeki kişiyseniz, yanlış odadasınız demektir.

Bir şirketteki herkes, hatta yönetici takım bile, iş arkadaşlarından bir şeyler öğrenebilir. Bu nedenle, takım üyelerinizin bir görevi diğerinin ardından başarıyla tamamladığını hayranlıkla izliyorsanız, performanslarını artırmak için ne yaptıkları konusunda onlara rehberlik isteyin.

Her bir iş arkadaşınızın kendine özgü becerileri vardır ve iş gününüzü daha verimli geçirmek için ipuçları ve püf noktaları sunabilirler.

Bunu akılda tutarak, performans değerlendirmelerini dört gözle beklemeyi öğrenin. Elbette, performans değerlendirmeleri korkutucu olabilir, ancak yönetim takımınızdan ipuçları alabileceğiniz bir fırsattır.

ClickUp Çalışan Performans Değerlendirme Şablonu, takımların geri bildirimleri ve uygulanabilir iyileştirmeleri daha iyi paylaşmasına yardımcı olur

ClickUp'ın performans inceleme araçları ve şablonları ile yöneticiler, doğrudan rapor verdikleri çalışanlar için hedefler belirleyebilir ve verimlilik raporları oluşturabilir, böylece tüm takımın yolunda ilerlemesini sağlayabilir. Ayrıca, takımlarının hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için kişiselleştirilmiş çalışan performans geliştirme planları oluşturabilirler.

İş performansınız fark edilir olmalı, özellikle de önemli ölçüde iyileştirmeye çalışıyorsanız. Performans değerlendirmeleri bu netliği elde etmenize yardımcı olabilir.

7. Otomatik hatırlatıcılar ayarlayın

İşler birikince, yapılacak her şeyi hatırlamak giderek zorlaşır. Zihinsel kapasitenizi boşaltmak için, otomatik hatırlatıcılar ayarlayın, böylece can sıkıcı görevleri unutmazsınız.

ClickUp'ın "R" komutuyla hatırlatıcıları kolayca ayarlayın

ClickUp Hatırlatıcılar ile, herhangi bir cihazdan hemen hemen her görev için kendinize bir hatırlatıcı ayarlayabilirsiniz. Mevcut bir görevden veya bildirimden hatırlatıcılar oluşturabilir veya sıfırdan başlayabilirsiniz. Ana ekranınızdan tüm hatırlatıcıları görüntüleyebilir, erteleme, yeniden planlama veya görevleri başkasına devretme işlemlerini gerçekleştirerek hiçbir görevin kaybolmamasını sağlayabilirsiniz.

Ayrıca, genel performansınızı artırmak için hatırlatıcılara son teslim tarihleri, ek dosyalar ve yinelenen zamanlamalar ekleyebilirsiniz.

8. Takviminizi Düzenlemek için Zaman Bloklamayı Uygulayın

Sürekli bir görevden diğerine atlamak gereksiz zihinsel gerginliğe neden olur ve bu da tükenmişliğe yol açabilir. Tek bir iş gününe çok fazla ilgisiz görevi sıkıştırmaya çalışmak, spor salonunda 25 farklı egzersiz yapmaya benzer: Sizi çabucak yorar ama en iyi sonuçları vermez.

Takviminizin kontrolünü geri almak için, iş performansınızı artırmak amacıyla zaman bloklamayı deneyin. Zaman bloklaması, benzer görevleri gruplandırdığınız bir zaman yönetimi tekniğidir. Örneğin, tüm toplantılarınızı haftanın sadece iki gününe (Salı ve Perşembe) sıkıştırarak, kalan üç gün boyunca zihninizi boşaltabilirsiniz.

ClickUp Zaman Bloklama Şablonu ile çalışma haftanızı yönetin ve zaman bloklamada ustalaşın

Ya da hizmet sektöründe (pazarlama ajansı gibi) çalışıyorsanız, her gün birden fazla müşteri yerine sadece bir müşteri için çalışmayı tercih edebilirsiniz. Nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz?

ClickUp, iş-yaşam dengenizi iyileştirmenize yardımcı olacak çeşitli zaman bloklama şablonları sunar.

9. Dönüm noktalarını belirleyin ve bunları kutlamayı unutmayın!

İş performansınızı artırmak için çalışırken şunu unutmayın: Mükemmellik ulaşılamaz bir hedeftir. Hatta mükemmelliği aramak verimliliğinize zarar verebilir.

Enerji seviyenizi korumak ve tükenmişlik hissini önlemek için her dönüm noktasını kutlamayı unutmayın. Kutlama, bacaklarınızı uzatmak ve blok çevresinde yürüyüş yapmak için kısa bir mola olabilir. Ya da bir iş arkadaşınızı konferans odasında sohbet etmek yerine bir kafeye toplantıya davet edebilirsiniz.

ClickUp Dönüm Noktaları ile projenizin kritik noktalarını kolayca belirleyin ve herkesin anahtar hedeflere odaklanmasını sağlamak için kalın, elmas simgeler kullanın

Bir dönüm noktasını kutlayıp bir sonrakine geçerken, ClickUp Dönüm Noktaları'nın projenizin en acil görevlerini görsel olarak gösterdiğini unutmayın. Farklı görevleri gruplandırın, ardından görünümü özelleştirerek projenizin anahtar aşamalarına genel bir bakış elde edin.

i̇ş Performansınızı Artırmanıza Yardımcı Olacak 5 Şablon

Zihinsel kapasitenizi önceliklendirirken daha fazlasını yapmak mı istiyorsunuz? ClickUp'ın işteki genel performansınızı artırmak için hazırladığı bu beş performans şablonunu deneyin. 📚

1. ClickUp KPI Şablonu

ClickUp'ın kullanışlı şablonuyla hangi KPI'ların tamamlandığını, yolunda gittiğini veya risk altında olduğunu yüksek düzeyde özetleyin

Her departmanın bu çeyreğin hedeflerine ulaşmak için yolunda olup olmadığını bilmek ister misiniz? ClickUp'ın KPI Şablonu, şirketin her bir KPI'sını departmanlara göre düzenleyerek ayrıntılı bir şekilde gösterir.

Buradan, renk kodlu bir sistemi kullanarak takımın bir hedefi tamamlayıp tamamlamadığını, ilerleme kaydedip kaydetmediğini veya hedeflerinden sapıp sapmadığını anında anlayın. Ayrıca, takımınızın yolunda ilerlemesine yardımcı olmak için notlar ve alt görevler ekleyin.

2. ClickUp Dengeli Karne Şablonu

ClickUp'ın kullanımı kolay şablonuyla her bir girişimin şirketinizin genel vizyonuna ve stratejisine nasıl katkıda bulunduğunu anlayın

Takımınız için ulaşılabilir hedefler belirlemek mi istiyorsunuz? Takım üyelerinin her bir girişimin şirketin genel başarısına nasıl katkıda bulunduğunu bildiğinden emin olun.

ClickUp'ın kullanımı kolay Dengeli Karne Şablonu ile şirketin dört alanındaki hedefleri, girişimleri, hedefleri ve teşvikleri görebilirsiniz: müşteriler, öğrenme ve büyüme, finans ve iç iş süreçleri.

ClickUp Beyaz Tahta'da işbirliğine başlayın, ardından Takvim veya Liste görünümleriyle yapılacaklar listenizi halledin.

3. ClickUp Görev Yönetimi Şablonu

ClickUp'ın bu anlaşılır şablonuyla günlük, haftalık veya aylık önceliklerinizi belirleyin

Kullanabileceğiniz en iyi performans yönetimi araçlarından biri, öncelik vermeyi öğrenmektir. ClickUp'ın Görev Yönetimi Şablonu ile, herhangi bir takım üyesi hangi görevlerin acil, yüksek öncelikli veya düşük öncelikli olduğunu kolayca görebilir.

Şablonu renk kodlarıyla işaretleyebilir, alt görevler ekleyebilir ve son teslim tarihleri atayabilir, böylece iş arkadaşlarınızın görev yönetiminde ustalaşmasına yardımcı olabilirsiniz.

4. ClickUp Zaman Yönetimi Plan Şablonu

ClickUp'ın ayrıntılı şablonuyla haftalık yapılacaklar listenizi ustaca yönetin

Kişisel hayatınız ve kariyer gelişiminizi dengelemekte zorlanıyor musunuz? ClickUp Zaman Yönetimi Programı Şablonu, etkinlikleri iş, kişisel, seyahat veya diğer kategorilere göre gruplandırarak haftalık yapılacaklar listenizi yönetmenizi sağlar.

Renk kodlu sistemi kullanarak her göreve öncelik seviyesi atayın, başlangıç ve son teslim tarihlerini ayarlayın ve verimli bir hafta geçirmenize yardımcı olacak yorumlar ekleyin. Tüm bunlar, odaklanmanızı kaybetmenize veya bir sürü yeni beceri edinmenize gerek kalmadan moral ve enerji seviyenizi artıracaktır.

5. ClickUp Performans Raporu Şablonu

ClickUp'ın bu şablonuyla çalışan veya program performansının ayrıntılı bir değerlendirmesini yapın

Mevcut bir projenin etkinliğini mi ölçüyorsunuz? Çalışanların katılımını artırmak için bir performans iyileştirme planı mı geliştiriyorsunuz? ClickUp'ın ayrıntılı Performans Raporu Şablonu, performansı ölçmek için grafikler, yerleşik hesaplamalar ve çok sayıda bölüm sunar.

Projeleri ve takım iş performansını ilerletmek için hangi öğelerin yolunda gittiğini, acil olduğunu, programın gerisinde kaldığını veya tamamen askıya alındığını not etmek için "İndeks Puanı" bölümünü kullanın.

ClickUp ile İş Performansınızı Artırın

İş performansınızı artırmak için SMART hedefler belirlemek, önceliklerinizi önceden belirlemek, her dönüm noktasını kutlamak ve takviminizi zaman bloklarına ayırmak gibi yukarıdaki ipuçlarını kullanın. Bunları yapmak, zihinsel enerjinizi korurken iş haftası boyunca daha fazlasını başarmanıza yardımcı olabilir. 🙌

Neyse ki, ClickUp iş performansını artırmak, görevlere öncelik vermek ve projeleri ulaşılabilir iş yüklerine bölmenize yardımcı olacak tüm araçlara sahiptir. Performans şablonlarına erişmek, binlerce entegrasyondan yararlanmak ve takviminizi yönetmek için özelleştirilebilir görünümlerden faydalanmak için bugün ClickUp'a katılın.