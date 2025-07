2025'te Görevlerinizi Takip Etmek İçin En İyi 10 Hatırlatıcı Uygulaması (Ücretsiz ve Ücretli)

Ah, hatırlatıcılar. Onlar olmasa ne yapardık?

Yapılacaklar listeleri, çoklu görevler ve kendinize ayırdığınız değerli anlar arasında, beyniniz bir günde işlediği tüm bilgileri tek başına takip edemez. Bu nedenle hatırlatıcı uygulamalar çok önemlidir.

Peki, size yardımcı olacak bir hatırlatıcı uygulamayı nasıl bulabilirsiniz? İşte burada devreye giriyorum! Araştırmamı yaptım ve piyasadaki en iyi 10 hatırlatıcı uygulamasını buldum, fiyatları, yorumları, artıları ve eksileriyle birlikte.

En İyi 10 Günlük Hatırlatıcı Uygulaması (Ücretsiz ve Ücretli)

Harika bir hatırlatıcı uygulaması formunda beyninize bir sanal asistan edinmenin zamanı geldi. En iyi hatırlatıcı uygulamalarını veya ücretli bir uygulama arıyorsanız, size yardımcı olabilirim.

1. ClickUp – Proje Yönetimi için En İyisi

Evet, ClickUp birinci sırada. ✨ Elbette, bunu bekliyordunuz, ama tüm takımımızı görevlerine odakladığı için buraya koydum! ClickUp birçok ödül kazandı ve birçok listede birinci oldu, ama siz organize olmaya çalışırken sizi detaylarla sıkmayacağım.

Bunun yerine, ClickUp'ın Hatırlatıcılar ve yapılacaklar listesinin işlevselliği hakkında bilgi vermek istiyorum. Kendiniz ve takım üyeleriniz için saniyeler içinde bildirimler oluşturabilir ve hayatınızı kolaylaştırmak için hatırlatıcı olarak dosya ve ek dosyalar ekleyebilirsiniz. Bunları değiştirmek, düzenlemek, yorumlamak, güncellemek ve (en iyisi) özelleştirmek çok kolaydır.

ClickUp, Sonsuza Kadar Ücretsiz planında birçok özelliğe sahip harika bir ücretsiz hatırlatıcı uygulamasıdır. Esnek hedef izleme, esnek son teslim tarihleri, yapılacaklar listesi şablonları ve zaman bloklama şablonları ile her boyuttaki takım için mükemmel bir çözümdür.

Net, çok işlevli yapılacaklar listeleri oluşturun, fikirlerinizi kolayca yönetin ve her yerden çalışın, böylece bir daha hiçbir şeyi unutmayacaksınız

Takımlardan bahsetmişken, ClickUp 1.000'den fazla entegrasyona sahiptir ve istediğiniz tüm cihazlarda çalışır, bu nedenle platformlar arası takımlar için mükemmeldir. İster iOS ister Android uygulaması, tarayıcı fonksiyonelliği veya masaüstü indirme isteyin, ClickUp size her şeyi sunar.

ClickUp'ın hayatınızı kolaylaştırmak için yüzlerce başka fonksiyonel özelliği olduğunu bahsetmiş miydim? Evet, bu bir yapılacaklar listesi uygulamasından daha fazlası — iş gününüzün her yönünü kolaylaştırabilen kişisel bir asistan. Ayrıca, proje yönetimi dış kaynak kullanımı için mükemmel bir alternatif.

ClickUp özellikleri

ClickUp Hatırlatıcılar, son teslim tarihlerinizi karşılamanıza ve her gün düzenli kalmanıza yardımcı olacak kişiselleştirme ayarları, renk kodları ve diğer özelliklerle doludur

Gelen kutusu, hatırlatıcılarınızı takip etmenizi kolaylaştırmak için takvim uygulaması ve görev yöneticisi olarak işlev görür

"Sonraki", "Tamamlandı" ve "Planlanmamış" sekmeleri, yaklaşan işleri, tamamladıklarınızı ve son teslim tarihi olmayan hatırlatıcıları takip etmenizi sağlar

Ek dosya ve fotoğraf, sesli not veya harita konumu gibi dosyaları kullanarak hatırlatıcılar ayarlayın, böylece siz ve takımınız işlerinizi takip edebilirsiniz

Google Takvim, Outlook Takvim, Zoom, Amazon Alexa, Microsoft Teams ve Zendesk gibi araçlarla 1.000'den fazla entegrasyon sayesinde hatırlatıcıları ve son teslim tarihlerini takvim uygulamalarınızla senkronize edin

"Delege hatırlatıcılar" seçeneğini kullanarak takımınız için hatırlatıcılar, bildirimler ve yinelenen hatırlatıcılar ayarlayın ve takım profilleriyle her şeyi düzenli tutun

ClickUp'ın avantajları

Birçok yorum, ClickUp'ın ücretsiz sürümünü kullanarak başarılı zaman ve görev yönetiminden bahsediyor

Zaman bloklama ve bildirim özellikleri, iş gününüzü görselleştirmenizi ve görevlerinizi takip etmenizi kolaylaştırır

Delege hatırlatıcılar ve takım profilleriyle çalışanların izlenmesini basitleştirir

ClickUp eksileri

Bazı kullanıcı yorumları gereksiz özelliklerin mevcut olduğunu bildiriyor

Hatırlatıcıları birlikte düzenlerken görevleri yenilemeniz gerekebilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (6.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

2. nTask – İşbirliği için en iyisi

via nTask

nTask, ücretsiz bir hatırlatıcı uygulaması arayan herkes için başka bir seçenektir. Görev listeleri, hatırlatıcılar, bildirimler, son teslim tarihleri ve işbirliği fonksiyonları ile işlerinizi nasıl önceliklendireceğinizi belirlemenize yardımcı olur. Ayrıca, takımınızın herhangi bir projede nerede olduğunu izlemek için görev durumlarını da görüntüleyebilirsiniz.

Kullanışlı bir hatırlatıcı uygulaması olan nTask, neredeyse tüm cihazlarda takımınız için yapılacaklar hatırlatıcıları sunan iyi bir çapraz platform işlevselliğine de sahiptir. Ayrıca kişisel görevleri düzenlemenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır, bu nedenle daha fazla süt almak veya bir projeyi bitirmek için hatırlatıcılar oluşturmanız gerekirse, bunları tamamlamanıza yardımcı olur.

nTask özellikleri

Web, iOS ve Android cihazlar için çapraz platform işlevselliği ile işbirliğini kolaylaştırın

Planlanan ve gerçek son teslim tarihlerine göre görev listelerini ve durumlarını görüntüleyin

Görev atama ve proje yönetimi özelliklerini kullanarak takımınızın ilerlemesini takip edin

İş akışınızın diğer alanlarını yönetmenize yardımcı olacak çoklu proje ve toplantı yönetimi araçları

Google Takvim, Outlook, Slack, Zoon ve Zapier gibi popüler araçlarla entegrasyon

nTask'ın avantajları

Yorumlar, takım oluşturma özelliği sayesinde daha iyi proje yönetimi sağladığını belirtiyor

Her görevi kolayca oluşturun ve düzenleyin, işlerinizi takip edin

Yararlı bildirimlerle başarılı zaman takibi artık çok kolay

nTask eksileri

Bazı kullanıcılar daha fazla özelliğe ihtiyaç duyduklarını bildiriyor

Özel ayar seçeneklerinin olmaması takvimi düzenlemeyi zorlaştırabilir

nTask fiyatlandırması

Premium: Kullanıcı başına aylık 4 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için nTask ile iletişime geçin

nTask puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (15+ yorum)

Capterra: 4. 2/5 (100+ yorum)

3. Todoist – Görevleri Yönetmek İçin En İyisi

todoist aracılığıyla

Todoist, kapsamlı özellikleri, hızlı ekleme seçenekleri ve şık arayüzü sayesinde bu listenin en çok kullanılan günlük hatırlatıcı uygulamalarından biridir. İş ve kişisel hayatınızda görevlerinizi tamamlamanıza yardımcı olmak için tasarlanmış basit bir yapılacaklar listesi düzenleyicisidir.

Todoist'in en popüler özelliklerinden biri, yapılacaklar listenizi oyunlaştırarak işlerinizi halletmeniz için sizi motive eden seri sistemi. Ayrıca, görevleri başkalarına devretmek için optimize edildiğinden, takımlarını görevlerine odaklamaya çalışan proje yöneticileri için de kullanışlıdır.

Todoist özellikleri

Ne kadar meşgul olursanız olun, yapılacaklar listenizi güncel tutmak için görevleri hızlıca ekleyin

Android ve iOS cihazlar için çapraz platform işlevselliğine sahip hatırlatıcı uygulamaları

Şık kullanıcı arayüzü, görev görünümünü kolayca anlaşılır hale getirir

Görevlere öncelik verin, proje yorumları bırakın, hatırlatıcılar oluşturun ve son teslim tarihlerini kolaylıkla değiştirin

Herkesi aynı sayfada tutmak için görevleri takım üyelerine dağıtın

Todoist'in avantajları

Yıl sonu raporu, yapılacaklar listesindeki görevlerdeki genel ilerlemenizi gösterir

Son teslim tarihleri ve görev dağılımı ile görevleri kolayca oluşturun ve önceliklendirin

Bazı incelemeler, Kudos özelliği hakkında takımlarından gelen olumlu yanıtlardan bahsetmektedir

Todoist eksileri

İncelemeler, önceliklerine bakılmaksızın tüm tamamlanmamış görevler hakkında istenmeyen günlük hatırlatıcılardan bahsediyor

Tüm üyeler aynı plana sahip değilse işbirliği sorunları yaratabilir

Ücretsiz sürümde bazı özellikler yoktur

Todoist fiyatlandırması

Ücretsiz sürüm

Pro: Kullanıcı başına aylık 5 $

İş: Kullanıcı başına aylık 8 $

Todoist puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (700+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.000'den fazla yorum)

4. Microsoft To Do – Microsoft kullanıcıları için en iyisi

microsoft To Do aracılığıyla

Microsoft To Do, profesyonel ve kişisel görevleri tek bir kolay gösterge panelinde yöneten basit bir yapılacaklar listesi uygulamasıdır. Bir gün içinde yapmanız gereken her şeyin anlık görüntüsünü görüntülemenizi veya gerektiğinde belirli listeleri yakınlaştırmanızı sağlar. En iyi yanı ne mi? Tamamen ücretsiz!

Microsoft To Do, her görev için son teslim tarihleri ve hatırlatıcılar ayarlamanıza ve en önemli görevlerinizi görünür tutmak için yıldızla işaretlemenize olanak tanır. Ayrıca, daha büyük görevleri bölmek ve gerektiğinde her birine notlar eklemek için "adımlar" (diğer adıyla alt görevler) kullanabilirsiniz.

Microsoft To Do özellikleri

Görev oluşturma, atanan kişileri belirlemenize, son teslim tarihleri oluşturmanıza, listeler arasında sürükleyip bırakmanıza ve toplu güncellemeler uygulamanıza olanak tanır

Görev önceliklendirme, yapılacaklar listelerinizi en acil görevlere göre sipariş etmenizi sağlar

Hangi görevlerin hangi sırayla gerçekleştirilmesi gerektiğini belirlemenize yardımcı olacak hatırlatıcılar veya görev bağımlılıkları ayarlayın

Yineleyen görevler, özellikle görevleri atadığınızda gereksiz ekstra işleri ortadan kaldırarak günlerinizi kolaylaştırır

Microsoft To Do'nun artıları

Microsoft To Do görevleri Outlook görevleriyle otomatik olarak senkronize edilir, böylece listelerinizi her iki yerde de görebilirsiniz

Outlook ve Microsoft kullanıcı yorumları, basit ve kullanımı kolay bir arayüz olduğunu bildirdi

Mevcut bir Microsoft hesabı olan tüm kullanıcılar için ücretsizdir

Microsoft To Do eksileri

Bu listedeki en iyi hatırlatıcı uygulamalar arasında, To Do diğer uygulamalarla entegrasyonlar konusunda eksik kalıyor

Son müşteri yorumları, güncelleme ve yeni özelliklerin eksikliğinden bahsediyor

Kullanıcı arayüzünde çok fazla özelleştirme özelliği yoktur ve bazı kullanıcılar bunu çekici bulmamaktadır

Microsoft To Do fiyatlandırması

Ücretsiz

Microsoft To Do puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.000'den fazla yorum)

5. TickTick – Alarmlı En İyi Hatırlatıcı Uygulaması

via TickTick

TickTick, tüm kullanıcılara ücretsiz bir sürüm sunan başka bir hatırlatıcı uygulamasıdır. En iyi hatırlatıcı uygulamasını bulmak zor olabileceğinden, ücretsiz olarak deneyebileceğiniz seçeneklerin olması güzel bir şey.

Her boyuttaki birey ve işletme için tasarlanmış olup, görevleri, son teslim tarihlerini, dosyaları ve yazışmaları tek bir gösterge panelinden yönetmenize yardımcı olacak iş planlama özelliklerine sahiptir. Otomatik hatırlatıcılar oluşturduğu için, siz ve takım üyelerinizin görevleri unutmamanızı sağlayarak işlerinizi yolunda tutmanıza yardımcı olur.

TickTick özellikleri

İletişim özellikleri, takım üyeleri ve kişisel yaşamınızdaki kişilerle işbirliği yapmanızı sağlar

Hatırlatıcı alarmları ayarlamak için "Can Sıkıcı Uyarı"yı etkinleştirin

Profesyonel ve kişisel kullanım için alışkanlıklar oluşturun ve verimliliğinizi ve başarınızı artırmak için serilerinizi takip edin

Görevlerinizi ve süreçlerinizi geçmiş veya gelecek bir tarihe göre düzenleyin ve hatırlatıcılar veya zamanlayıcılar ayarlayın, böylece hiçbir son tarihi kaçırmayın

"Can Sıkıcı Uyarı" özelliği ve bir görev için birden fazla hatırlatıcı, uyarıları bakmadan kapatma isteğini ortadan kaldırır

Pomodoro zamanlayıcı, mola zamanı geldiğinde sizi uyaran harika bir hatırlatıcı uygulama özelliğidir

TickTick'in avantajları

Kullanıcılar, akıllı öneri özelliği, listeler ve tekrarlanan hatırlatıcılar sayesinde başarı elde ettiklerini bildiriyor

Yorumlarda, minimal özelliklerin uygulamayı öğrenmeyi kolaylaştırdığı belirtiliyor

Yinelenen görevler veya yinelenen görevler önerme özellikleri

TickTick'in dezavantajları

Bazı incelemelerde müşteri hizmetleriyle ilgili kötü deneyimlerden bahsedilmektedir

Senkronizasyonda sorunlar yaşayabilir ve bu da veri kaybına neden olabilir

TickTick fiyatlandırması

Ücretsiz sürüm

Premium: Kullanıcı başına aylık 2,79 $

TickTick puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

6. ProofHub – Kurumsal Takımlar için En İyisi

proofHub aracılığıyla

ProofHub, işletmeler ve büyük takımlar için tasarlanmış bir hatırlatıcı ve proje yönetimi uygulamasıdır ve işbirliği özellikleriyle doludur. Zaman takibinden sohbetlere ve duyurulara kadar, bir proje yöneticisinin takım üyelerinin görevlerini ilerletmesi için ihtiyaç duyduğu her şeye sahiptir.

ProofHub, minimum öğrenme eğrisi için tasarlanmıştır ve takım üyeleriyle entegrasyonu daha verimli hale getirir. Ayrıca, birden fazla dilde mevcut olduğu için, uzaktan çalışanları yöneten çok uluslu şirketler arasında popüler bir seçenektir. ✨

ProofHub özellikleri

Her iki planda da sınırsız kullanıcı seçeneği, büyük takımlar için işbirliğini kolaylaştırır

İşbirliği özellikleri sayesinde projeleri kolayca planlayın, programlayın ve yürütün

Uzaktaki takım üyeleriyle çalışmak için optimize edildi

Çevrimiçi araç, tüm iOS veya Android cihazlarda çalışır

İşbirliği özellikleri arasında sohbet, tartışmalar, dosya aktarımları ve duyurular gibi şeyler bulunur

10 dilde mevcuttur

ProofHub uzmanları

İncelemeler, takıma özel görev panoları ve iş akışlarıyla elde edilen başarıdan bahsediyor

Çoğu cihazda sorunsuz senkronizasyon

ProofHub eksileri

Bazı kullanıcılar, takımlarının birkaç ay sonra uygulamayı kullanmaktan rahatsız olduğunu bildirmiştir

Küçük takımlar ve işletmeler için fiyatı yüksek olabilir

ProofHub fiyatlandırması

Essential: 50 $/ay

Ultimate Control: 99 $/ay

ProofHub puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (80+ yorum)

7. Twobird – En İyi Ücretsiz Günlük Hatırlatıcı Uygulaması

via Twobird

Twobird, %100 ücretsiz olması nedeniyle bu listedeki en iyi ücretsiz hatırlatıcı uygulamalarından biri olarak kabul edilebilir. İleride ekstra özellikler içeren premium planlar eklemeyi planlasa da, uygulamanın tüm araçları şu anda ücretsiz olarak kullanılabilir.

Twobird, ayrı bir araç gibi fonksiyon görmek yerine, gelen kutunuzu çoklu görev yapabileceğiniz bir yapılacaklar listesine, not alma merkezine ve iletişim platformuna dönüştürür. Alışveriş listelerinizi, takım notlarınızı ve daha fazlasını hızlı ve kolay erişim için gelen kutunuza gönderir.

Twobird özellikleri

Gmail ve Outlook ile entegre olarak, birden fazla araç kullanmak yerine gelen kutunuzdan görevlerinizi yönetmenize yardımcı olur

Gelen kutunuzdan hatırlatıcılar ve notlar ayarlayın ve bunları basit bir takvimde düzenli tutun

Mevcut e-posta hesabını kullanarak yapılacaklar listelerini, alışveriş listelerini, görevleri, ev işlerini ve hatırlatıcıları yönetir

Twobird'ün akıllı görev tanımlama özelliği ile en önemli görevlerinizi belirleyin

Twobird pros

Uygulamanın tamamı ücretsizdir, bu da onu küçük işletmeler, girişimciler ve kişisel kullanım için ideal hale getirir

TwoBird kullanmayan kişilerle notları paylaşın ve onların tarayıcılarından notları düzenlemelerine izin verin

Twobird cons

Popüler inceleme sitelerinde müşteri geri bildirimi yok

Sınırlı özellikler mevcuttur ve daha fazla aracı kullanmak için ücretli plan yoktur

Diğer yapılacaklar listesi uygulamalarına kıyasla yalnızca Gmail ve Outlook e-posta hesaplarını destekler

Twobird fiyatlandırması

Ücretsiz

Twobird puanları ve yorumları

G2: Yok

Capterra: Yok

8. Any. do – En İyi Grup Hatırlatıcı Uygulaması

Any. do, takım üyelerinin öğrenmesini kolaylaştırmak için basit özelliklerle tasarlanmış web tabanlı bir görev yönetimi uygulamasıdır. Kişisel hayatınızı düzenli tutarken, her boyuttaki takımın proje yönetimine yardımcı olabilir.

Yapılacaklar listeleri, görevler, günlük planlayıcılar ve takvim ile Any. do, gereksiz ayrıntılar eklemeden bir hatırlatıcı uygulamasının anahtar özelliklerine odaklanır. Üstelik ücretsiz bir sürümü de var, böylece commit etmeden önce deneyebilirsiniz, bu da her zaman bir artıdır.

Any. do özellikleri

Proje yönetimi özellikleri, sizin ve takımınız için yapılacaklar listeleri ve görevler oluşturmayı kolaylaştırır

Günlük planlayıcı , her gün yapmanız gerekenleri ve ne zaman yapmanız gerektiğini takip etmenize yardımcı olur

Takvim, iş programınızı ve kişisel görevlerinizi yukarıdan aşağıya doğru bir görünümde sunar

Hatırlatıcılar ve bildirimler, işlerinizi takip etmenize yardımcı olur

Sohbet ve işbirliği özellikleri, ekip çalışmasının sorunsuz ilerlemesine yardımcı olur

Herhangi bir iOS veya Android cihazla çalışır

Any. do pros

Kolay görev yönetimi için Google Takvim ile senkronizasyon

Günlük görevleri tamamlamayı kolaylaştırmak için önceliklendirir

Basit özellikler, uygulamanın öğrenilmesini kolaylaştırır

Any. do cons

Benzer uygulamalarda bulunan birçok özellik eksik

Bazı incelemelerde müşteri hizmetlerinin yanıt süreleriyle ilgili sorunlardan bahsediliyor

Bazı kullanıcılar, Any. do uygulamalarını takvimlerine bağlamakta zorluk çekiyor ve senkronizasyon sorunları bildiriyor

Any. do fiyatlandırması

Kişisel: Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 3 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 5 $

Any. do puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (150+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (150+ yorum)

9. Capsicum – Günlük Planlama için En İyisi

capsicum aracılığıyla

Capsicum, iOS kullanıcıları için özel olarak tasarlanmış bir yapılacaklar listesi ve günlük planlayıcı uygulamasıdır. Günlerinizi planlamak, sağlıklı alışkanlıkları izlemek ve günlük girdileri teşvik etmek için tasarlanmış özellikleriyle profesyonel kullanımdan çok kişisel kullanım için optimize edilmiştir.

Capsicum ayrıca profesyonellerin yaklaşan görevlerin tahminlerini kontrol etmelerine, projelerle ilgili notlar almalarına ve iş günlerini planlayarak düzenli kalmalarına yardımcı olur. Tasarım, fiziksel günlük planlayıcılardan esinlenmiştir ve dijital görev yönetimine geçiş yapan profesyonellere yardımcı olabilir.

Capsicum özellikleri

Siri Kısayollarını kullanarak hareket halindeyken alışkanlıklarınızı izleyin ve ekleyin; ayrıca konum tabanlı alışkanlık hatırlatıcıları da etkinleştirin

Hayatınızın farklı alanlarını yönetmek için birden fazla not defteri oluşturun

Görevlerinizi düzenlemek için aylık, haftalık ve günlük yapılacaklar listelerini kullanın

Etkinlikleri ve görevleri Apple takvimiyle senkronize edin

Not sayfaları, herhangi bir görevle bağlantılı olmayan günlük girdileri ve gündelik notları almayı teşvik eder

Capsicum uzmanları

IOS kullanıcıları için optimize edilmiştir

14 günlük ücretsiz deneme, uygulamanın kullanıldığı her bir günü sayar, 14 ardışık günü değil

Capsicum cons

Popüler inceleme sitelerinde müşteri geri bildirimi yok

Yalnızca iOS kullanıcıları için mevcuttur

Capsicum fiyatlandırması

Aylık: 1,99 $/ay kullanıcı başına

Capsicum puanları ve yorumları

G2: Yok

Capterra: Yok

10. Google Keep – Google Çalışma Alanı kullanıcıları için en iyisi

google Keep aracılığıyla

Google Keep, Gmail hesabı olan herkesin ücretsiz olarak kullanabileceği bir not alma ve hatırlatıcı uygulamasıdır. Bu uygulama ile hızlı ve kolay bir şekilde listeler, hatırlatıcılar ve yapılacaklar listesi görevleri oluşturabilirsiniz. Ayrıca, resimleri kaydedebilir ve Keep'i Google Takvim ile entegre edebilirsiniz.

Google Keep, birden fazla projeyi izlemesi gereken serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için kullanışlıdır, ancak kişisel kullanım için de işlevseldir. Görevleri ve listeleri istediğiniz zaman düzenleyebileceğiniz için, hareket halindeyken kısa bir not oluşturup daha sonra genişletmek çok kolaydır.

Google Keep özellikleri

Notlarınızı renk ve kategoriye göre düzenleyin, filtreleyin ve bulun

Görüntüleri ve ses dosyalarını görev ve hatırlatıcı olarak kullanın

Hemen hemen tüm telefon, tablet veya bilgisayarlarda çalışır

Basit işbirliği ve gerçek zamanlı senkronizasyon için listeleri diğer kişilerle paylaşma özelliği

Google Keep'in artıları

Basit yazılım, mevcut Gmail kullanıcıları için kullanımı kolay ve sezgiseldir

Kullanıcılar, kişiselleştirme özellikleri sayesinde daha fazla verimlilik ve keyif aldıklarını bildiriyor

Google Keep eksileri

İncelemeler, kelime işleme için sınırlı özellikler olduğunu bildiriyor

Bazı iOS cihazlarda gecikme olabilir

Google Keep fiyatlandırması

Ücretsiz

Business Starter: Kullanıcı başına aylık 6 $, kullanıcı başına 30 GB depolama alanı

İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 12 $, kullanıcı başına 2 TB depolama alanı

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 18 $, kullanıcı başına 5 TB depolama alanı

Google Keep puanları ve yorumları

G2: Yok

Capterra: 4,7/5 (150+ yorum)

Bir hatırlatıcı uygulamasında nelere dikkat etmelisiniz?

Bir hatırlatıcı uygulaması, işteki önemli görevlerden kişisel kullanım için günlük yapılacaklar listelerine kadar her şeyi takip etmenize yardımcı olmalıdır. İnsan beyni çok şey unutur — araştırmalar, insanların yeni bilgilerin %50'sini aldıktan sonraki bir saat içinde unuttuğunu göstermektedir. 24 saat sonra, bunun %70'ini unutursunuz; bir hafta sonra ise bu rakam %90'a çıkar!

Hatırlatıcı uygulamaları bu boşlukları doldurmanıza yardımcı olabilir. Günlük görevleriniz için en iyi uygulamayı seçerken dikkat etmeniz gereken bazı anahtar noktalar şunlardır:

Çapraz platform uyumluluğu: Sizin ve takımınız için en iyi günlük hatırlatıcı uygulaması, herkes için çalışabilmesi için iOS ve Android cihazları desteklemelidir. Kim bilir, takım üyeleriniz iPad, iPhone, Apple Watch, Android, Android Wear, Outlook, Gmail, tarayıcı, Windows veya Mac masaüstü bilgisayarlarında veya başka bir cihazda kullanmak isteyebilir

Sezgisel kullanıcı arayüzü : Kullanımı zor bir yapılacaklar uygulaması kimseye yardımcı olmaz. Bu nedenle, kullanıcı dostu, minimalist bir arayüze sahip ve birçok öğretici seçenek sunan bir uygulama bulun

Etkili bildirimler : Uygulamanızın bildirimlerini fark etmezseniz, onlardan faydalanamazsınız. Konum tabanlı hatırlatıcı özellikleri, metin mesajı hatırlatıcıları, açılır görev hatırlatıcıları, erteleme seçenekleri ve görünür olmalarını sağlayan bileşenler içeren uygulamaları arayın

Hızlı görev ekleme: Uygulamanız bunu bir angarya haline getirirse, görev eklemeyi unutmak kolaydır. Bu nedenle en iyi hatırlatıcı uygulamalar, sesli komutlar ve akıllı öneriler gibi hızlı ekleme özelliklerine sahiptir

Ekstra özellikler: Görev hatırlatıcı uygulamanız ne kadar çok şey yapabilirse o kadar iyidir. Alt görevler, yinelenen görevler ve not alma gibi ek özellikleri arayın

Burada yüksek standartlara sahip olmanızda bir sakınca yok! Mükemmel bir hatırlatıcı uygulama bulduğunuzda, hiçbir şeyi unutma endişesi yaşamaz ve işlerinizi daha verimli bir şekilde halledebilirsiniz.

Hatırlatıcı Uygulamalarıyla Hiçbir Son Tarihi Kaçırmayın

Bir hatırlatıcı uygulaması seçin ve kaçırdığınız son teslim tarihlerine veda edin. Bu güvenilir yardımcılar, kişisel ve iş hayatınızda mükemmel bir sicile ulaşmanız için her zaman bir adım önde olmanızı sağlayacak. Hatta happy hour için biraz zaman bile kazanabilirsiniz — her şeyi kontrol altında tutmaya şerefe!

