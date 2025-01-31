2025'te Dikkat Edilmesi Gereken En Önemli 13 Yazılım Mühendisliği Trendi

2024 yılında, yazılım gelirlerinin pandemi öncesi seviyeleri aşarak yaklaşık 700 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Dünya çapında yazılım geliştiricilerin sayısı da yıl sonuna kadar 28,7 milyona çıkacak.

Günümüzün dijital yaşamını destekleyen tüm teknolojik gelişmelerin temelini yazılım oluşturduğu düşünülürse, bu hiç de şaşırtıcı değil.

Dahası, her yerde bütçelerin daralması ve müşteri beklentilerinin tavan yapmasıyla, işler hedeflerine daha verimli bir şekilde ulaşmak için baskı altında ve bu konuda iyi bir yazılım kritik öneme sahip.

Bu blog yazısı, 2024'ün en önemli yazılım mühendisliği trendlerini ele almaktadır. Ancak önce sektörün bugünkü durumuna genel bir bakışla başlayalım.

Yazılım Geliştirme Sektörünün Mevcut Durumu

2023 yılında teknoloji sektörü, bu alanda yaşanan büyük değişimleri vurgulayan birkaç önemli yazılım endüstrisi trendi tarafından domine edildi.

Örneğin, üretken yapay zeka ana akım haline geldi ve dünya çapında yüksek profilli siber saldırılar, siber güvenlik ve veri korumasını gündeme taşıdı. Ayrıca, blok zinciri endüstrisi önemli bir değişim geçirdi ve SaaS şirketleri hızla çoğalmaya devam etti.

Ekonomik durgunluğa rağmen, dünya çapında birçok iş, dijital dönüşümün önemini fark etti ve yazılım ve teknoloji bütçelerini büyük ölçüde artırdı.

Gelişmiş yazılım çözümleri aranıyor ve yaratılıyor ve bu trend 2024'te daha da gelişecek.

Yazılım mühendisliği dünyası da üretken AI kodlama çözümlerinin benimsenmesi, kullanıcı odaklı geliştirmeye verilen önem ve düşük kodlu/kodsuz platformların büyümesiyle bir dönüşüm geçiriyor. Çevik ilkeler bugün her zamankinden daha fazla önem kazanıyor.

Günümüzde, kod oluşturmadan hata gidermeye ve yazılım dağıtımına kadar tüm geliştirme sürecinde yapay zeka destekli araçlar ve kod gerektirmeyen platformlar kullanıyoruz.

13 Yazılım Mühendisliği Trendi

İşte bu yıl teknolojiyi geliştirme, kullanıma sunma ve etkileşim kurma biçimimizi şekillendirecek en önemli yazılım trendleri.

1. Yazılım geliştirmede artan güvenlik endişeleri

Yazılım geliştirme, geleneksel ve katı geliştirme döngülerinden çevik metodolojilere geçerek esneklik, hız ve müşteri ihtiyaçlarına yanıt vermeyi öncelik haline getirmiştir.

Dahası, AI'nın geliştirme sürecine entegrasyonu, geliştiricilerin uygulamaları kodlama, test etme ve dağıtma şeklini dönüştürüyor. Makine Öğrenimi (ML) algoritmaları rutin görevleri otomatikleştirir, kod kalitesini artırır ve olası sorunları öngörür.

Yazılım, sektörler genelinde günlük operasyonların ayrılmaz bir parçası haline geldikçe siber tehditler de artıyor. Bu nedenle, yazılım sistemlerinin yetkisiz erişim ve veri hırsızlığından korunması gerektiğinden, güvenlik bu bağlamda vazgeçilmez bir yatırım haline geliyor.

Bu iddiayı destekleyen araştırmalar da var. COVID-19 pandemisi başladığından bu yana her gün yaklaşık 4.200 siber saldırı rapor ediliyor.

Verizon'a göre, 2023'teki tüm güvenlik ihlallerinin %24'ü fidye yazılımı saldırılarıydı ve Windows tabanlı yürütülebilir dosyaları veya yazılımdaki dinamik bağlantı kitaplıklarını etkiledi. Başka bir siber güvenlik araştırması, işletmelerin %48'inin her yıl siber saldırılarda artış olduğunu bildirdiğini ortaya koyuyor.

Siber sigorta, son yıllarda sürekli gelişen tehdit ortamına yanıt vermede değerini kanıtladı ve 2023 yılında ABD'de primler %50 arttı. Bu pazarın 2023 yılında 10,3 milyar dolardan 2028 yılında 17,6 milyar dolara çıkması öngörülüyor.

Siber sigortaya hak kazanmak veya daha uygun primler elde etmek için, işletmeler siber güvenlik konusunda sektörün en iyi uygulamalarına uyduklarını kanıtlamalıdır.

Buna güvenli kodlama uygulamaları, düzenli güvenlik denetimleri, şifreleme ve ISO 27001 veya NIST çerçevesi gibi standartların izlenmesi dahildir.

Siber suçlardaki bu artış, yazılım araçlarının birleştirilmesine yönelik stratejik bir değişime de yol açtı. İşletmeler artık, birden fazla çözümün oluşturabileceği saldırı yüzeyini azaltmak için operasyonlarını yönetmek için daha az sayıda ve daha güvenli araçları tercih ediyor.

ClickUp gibi çözümlerle örneklendirilen hepsi bir arada platformlar, birden fazla sistemi idare etmenin karmaşıklığını ve güvenlik açıklarını en aza indirerek operasyonları kolaylaştıran ve güvenliği artıran entegre işlevler sunar.

2. Yapay Zeka (AI), yazılım geliştirmeyi dönüştürüyor

AI artık moda bir kelime değil; özellikle modern yazılım geliştirmede hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. AI teknolojisi, otomatik kod incelemelerinden tahmine dayalı algoritmalara kadar çeşitli sektörlerde yeni performans ve iş verimliliği standartları belirledi.

Örneğin:

İlaç araştırmalarında AI, bileşiklerin etkinliğini tahmin ederek ilaç keşif sürecini hızlandırır ve daha hızlı geliştirme döngülerine yol açar

AI, üretim talebini karşılamak, envanteri optimize etmek ve israfı azaltmak için gereken stok seviyelerini tahmin eder

Eğitim alanında, AI belirli ödevlerin notlandırılmasını otomatikleştirerek eğitimcilerin öğretime odaklanmalarını sağlar

Büyüyen bir pazar: Üretken yapay zeka

2022'nin sonlarında en dikkat çekici gelişmelerden biri, bizi AI destekli görüntü, metin ve kod üretimi ile tanıştıran ChatGPT formundaki üretken AI idi. ChatGPT ve diğer platformlar gelecekte daha sofistike sürümleri piyasaya sürdükçe, üretken AI kullanımı en önemli yazılım mühendisliği trendlerinden biri olmaya devam edecek.

Daha fazla iş, yapay zekayı uyguluyor

AI patentlerinin 2000 yılından bu yana yıllık %34 oranında arttığını biliyor muydunuz? Bu, araştırma ve analiz kuruluşlarının yanı sıra tüm sektörlerin, dünya çapında iş yapıları içinde bir şekilde AI'yı benimseyeceğini gösteriyor.

Ayrıca, etik yapay zekaya olan ilginin artması, yapay zeka sistemlerinin dijital dünyada etik bir şekilde davranmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

AI ile yeni nesil yazılım uygulamalarına merhaba

GitHub Copilot ve OpenAI gibi geliştiriciler için yapay zeka araçları daha sofistike hale geldi. Bu araçlar, geliştirme takımları için Generative Adversarial Networks (GAN), AutoML ve niceleme gibi yeni özellikler ve optimizasyonlarla işlevsel olarak gelişmiş uygulamalar oluşturmak için gelişmiş yetenekler sunuyor.

AI destekli proje yönetimi ön plana çıkıyor

Proje yönetimi yazılımı, iş akışlarını kolaylaştırır, karar vermeyi iyileştirir ve proje sonuçlarını optimize eder.

ClickUp'ın Yazılım Takımları için Proje Yönetimi Çözümü, hepsi bir arada iş platformuyla geliştirme yaşam döngüsünü basitleştirir. Çapraz fonksiyonlu takım çalışması, araçlar ve bilgiyi tek bir yerde bir araya getirerek gerçek zamanlı ilerleme izleme ve sprint backlog yönetimi sağlar.

ClickUp ile karmaşık mühendislik projelerini organize edin

Dahası, ClickUp Brain'in yapay zeka destekli araçlarıyla uygulama geliştirme ve dokümantasyonu hızlandırabilir, platform içinde takım için ürün fikirleri, yol haritaları ve görevler oluşturabilirsiniz. Ayrıca otomatik güncellemeler ve standuplar oluşturabilir, konuşmaları transkripsiyonlayabilir, uzun gereksinim belgelerini özetleyebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz!

ClickUp Belgeleri'nin yardımıyla, gömülü Liste görünümünü kullanarak ürün gereksinimlerinizi sergileyebilirsiniz

AI kullanım örnekleri arttıkça ve AI tabanlı hizmet ve araçlara olan talebi karşılamak için baskı arttıkça, büyüyen yazılım mühendisliği trendlerinden biri, 2024 sonuna kadar işlerin otomasyon girişimlerinin en az %30'u için kodsuz proje yönetimi ve AI geliştirme araçlarına yönelmesidir.

3. Sunucusuz bilgi işlem ve mikro hizmetler, bulut bilişimin hakimiyetini güçlendiriyor

Bulut bilişim, internet üzerinden talep üzerine kapasite ile sunulan BT kaynaklarını ifade eder.

Kullanıcıların, temel altyapıyı doğrudan yönetmek zorunda kalmadan, gerektiğinde paylaşılan depolama, sunucu, veritabanı, analitik vb. kaynakları kullanmasına olanak tanır.

Son birkaç yıldır öne çıkan yazılım mühendisliği trendlerinden biri, Amazon Web Services'in öncülüğünde bulutun benimsenmesindeki katlanarak artan büyüme olmuştur. %32 pazar payıyla, kamu sektörü, KOBİ'ler, girişimler ve kurumsal müşteriler için ölçeklenebilir, esnek ve uygun fiyatlı yüksek performanslı bilgi işlem hizmetleri sunmaktadır.

Bulut bilişimin yazılım geliştirme üzerindeki etkisi çok büyüktür

Bulut teknolojileri, her boyuttaki işletmenin daha önce yalnızca büyük bütçeli kurumsal şirketlerin yapabildiği denemeler, dönüşümler ve ölçeklendirmeler gerçekleştirmesine yardımcı oldu.

Bulut bilişimin avantajları şunlardır:

Bulut bilişim, ağ ekipmanları, fiziksel sunucular ve depolama çözümleri için genellikle ortaya çıkan maliyetleri ortadan kaldırdı. Kullandıkça öde modeliyle, yalnızca kullandığınız kadar ödersiniz.

Bulut kaynaklarının esnekliği, yatırımınızı boşa harcamadan farklı yapılandırmalar, mimari stiller ve teknolojiler (AI ve ML) deneyebileceğiniz anlamına da gelir.

Fiziksel donanıma yatırım yapmadan, talebe göre uygulamalarınızı hızla ölçeklendirebilirsiniz. Bu esneklik, değişen iş yüklerini verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olur.

Bulut bilişimin büyümesi, bu yılın öne çıkan yazılım mühendisliği trendleri arasında yer alıyor; küresel bulut bilişim pazarı 2028 yılına kadar 1.266,4 milyar doları aşacak. AI'nın potansiyelinden yararlanarak, bulut bilişime olan bağımlılık 2024 yılında da bir dizi önemli gelişmeyle birlikte yükselişini sürdürecek:

Beklemeniz gereken üç gelişme:

a. Sunucusuz bilgi işlem

Sunucusuz bilgi işlem, kullanıldığı kadar arka uç hizmetleri sunarak geliştiricileri sunucu ve diğer altyapıyı yönetme sorumluluğundan kurtarır.

Bu, ölçeklenebilir, uygun maliyetli, çevik ve bulut tabanlı uygulamalar oluşturmak ve dağıtmak için yararlıdır. Günümüzün önde gelen tüm bulut hizmeti platformları (AWS, Google, Microsoft Azure ve IBM) sunucusuz platformlar sunmaktadır. Önümüzdeki yıllarda yükselen yazılım mühendisliği trendlerinden biri, sunucusuz bilgi işlemin yaygınlaşması olacaktır.

Ancak, sunucusuz bilgi işlem yaygınlaştıkça, güvenlik ihlallerinin örnekleri de artmaktadır. Bu nedenle, BT endüstrisi güvenlik açığı testleri için en son teknolojileri ve bağımsız hizmetleri kullanmaya başlamıştır.

PureSec, Aqua ve Snyk gibi gelişmiş araçlar, sunucusuz uygulamalardaki güvenlik açıklarına ve ihlallere karşı koruma sağlamak için yaygınlaşmaktadır.

b. Mikro hizmetler

Mikro hizmet mimarisi, bulut bilişimde temel bir kavramdır. Uygulamaların, her biri kendi sürecini çalıştıran ve genellikle bir HTTP kaynak API gibi hafif mekanizmalarla iletişim kuran küçük, özerk hizmetler koleksiyonu olarak geliştirilmesini vurgular.

Bu tasarım ilkesi, bulut ortamlarının ölçeklenebilirlik, esneklik ve verimlilik talepleriyle mükemmel bir uyum içindedir.

Mikro hizmetler bulut mimarisi: Yazılım mühendisliğinde büyüyen bir trend, Juniper.net aracılığıyla

Bulutun yeteneklerinden yararlanarak sistem bileşenlerini çeşitli sunuculara ve bölgelere dinamik olarak dağıtırlar, böylece sistemin esnekliğini, hata toleransını ve küresel kullanılabilirliğini artırırlar.

Bu mimari stil, hızlı ve aşamalı geliştirme ve dağıtımı kolaylaştırır ve işletmelerin bulutun kullandıkça öde modelini seçmelerine olanak tanıyarak operasyonel maliyetleri optimize eder ve kaynakları verimli bir şekilde yönetir.

c. Hibrit ve çoklu bulut evrimi

Tek tip bulut çözümlerinin günleri çoktan geride kaldı. İşletmeler artık hibrit ve çoklu bulut ortamlarının artan yazılım mühendisliği trendleri sayesinde belirli iş yükleri için en uygun bulut kaynaklarını seçebilir, yedekliliği azaltabilir, esnekliği artırabilir ve tedarikçiye bağımlılığı azaltabilir.

Hibrit bulut modeli, özel ve genel bulut hizmetlerinin bir karışımını içerirken, çoklu bulut modeli iki veya daha fazla genel bulut hizmetini içerir. İşletmelerin BT altyapısını mevcut ihtiyaçlarına ve hedeflerine göre özelleştirmelerine olanak tanır.

Xorlogics aracılığıyla hibrit ve çoklu bulut ortamları

Araştırmalar, 2024 yılında hibrit ve çoklu bulutların birlikte çalışabilirliği ve taşınabilirliğinin %45'e ulaşacağını, bunun da maliyet etkinliğini artıracağını, riski azaltacağını ve esnekliği %75 oranında artıracağını gösteriyor.

4. Düşük kodlu ve kodsuz platformların yükselişi, yazılım oluşturmayı demokratikleştiriyor

Geleneksel şelale modellerinden yinelemeli çevik yazılım geliştirme metodolojisine geçiş, sektörde bir paradigma değişikliği oldu. Ancak, bu süreç, eğitimli geliştirici eksikliği gibi sorunlar nedeniyle hala aksaklıklar ve gecikmeler yaşayabilir.

Bu boşluğu doldurmak ve yazılım geliştirmeyi daha çevik, esnek ve geleceğe dönük hale getirmek için yenilikler ve yeni yazılım mühendisliği trendlerinin ortaya çıktığını gördük.

Uygulamaların oluşturulmasını basitleştirmek için tasarlanmış farklı yazılım geliştirme araçları olan düşük kodlu ve kodsuz platformlardan bahsediyoruz.

En heyecan verici yazılım mühendisliği trendlerinden biri olan düşük kodlu platformlar, yenilikçi yazılım uygulamaları oluşturmak için minimum kodlama gerektirir. Geleneksel elle kodlanmış bilgisayar programlama yerine grafik kullanıcı arayüzleri ve yapılandırmalar kullanmanıza olanak tanır.

Teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar artık, kod yazmadan, sürükle ve bırak bileşenleri ve görsel bir arayüz üzerinden model odaklı mantık kullanarak düşük kodlu geliştirme ile uygulamalar oluşturabilirler. 2024 yılında, düşük kodlu ve kodsuz platformların birleşik avantajları, yazılım geliştirmede devrim niteliğinde bir dönüşüm yaratacaktır:

Özel kodlama becerilerine olan ihtiyacı en aza indirerek, deneyimli geliştiricileri işe almakla ilgili maliyetlerden tasarruf edebilirsiniz

İşletmeler, uygulamaları hızla güncelleyerek veya yeni uygulamalar oluşturarak ortaya çıkan ihtiyaçları karşılayarak pazar değişikliklerine veya iç taleplere hızla uyum sağlayabilir

Bu platformlar, uygulamaların endüstri standartlarını ve düzenlemelerini karşılamasını sağlayan yerleşik uyumluluk ve güvenlik özelliklerine sahiptir

Altta yatan bulut altyapısı ve modüler tasarım ilkeleri sayesinde, bu teknolojiler kullanılarak oluşturulan yazılımlar, büyüyen kullanıcı tabanlarına uyum sağlamak için kolayca ölçeklendirilebilir

Düşük kodlu ve kodsuz platformlarda Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) yeteneklerinin entegrasyonu

RPA, tekrarlayan ve sıradan görevleri otomatikleştirir ve bu pazarın 2030 yılına kadar 30,85 milyar dolara ulaşacağı ve 2024'ten 2030'a kadar yıllık ortalama %38,2 büyüme kaydetmesi öngörülmektedir.

RPA'yı düşük kodlu/kodsuz platformlara entegre etmek, hızlı değişen sektörlerde hızlı ve uyumlu dijitalleşmeyi kolaylaştırabilir.

5. DevSecOps, güvenliği yeni bir norm olarak geliştirme yaşam döngüsüne entegre eder

Geliştirme, güvenlik ve operasyonların kısaltması olan DevSecOps, yazılım geliştirme yaşam döngüsünün her aşamasında güvenliği entegre eden bir kültür, otomasyon ve platform tasarımı yaklaşımıdır.

2024 yılında, siber tehditlerin artan karmaşıklığı ve gelişmişliği nedeniyle DevSecOps'a öncelik vermelisiniz.

Geleneksel DevOps süreçleri, daha iyi takımlar arası işbirliği için sürekli entegrasyon ve dağıtımı vurgulayan çevik felsefeyi büyük ölçüde benimsemiştir.

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Ancak, yazılım geliştirme döngüsünün sonundaki test aşaması her zaman gerekli güvenlik uygulamalarını kapsamamış ve nihai ürünü veri sızıntılarına, izin sorunlarına, güvenli olmayan eklentilere ve diğer ciddi güvenlik açıklarına maruz bırakmıştır.

DevSecOps bu sorunu azaltır ve koddaki güvenlik sorunlarını gerçek zamanlı olarak gidermenizi sağlar. Sonuç, ön tanımlı olarak güvenli bir ürün ve ürünün nasıl oluşturulduğuna dair tam izlenebilirliktir.

Ayrıca, üretken yapay zekanın ortaya çıkmasıyla DevSecOps takımları, bulut tabanlı uygulama dağıtımının artan hızına kolayca ayak uydurabilir ve giderek daha fazla birbirine bağlı hale gelen dünyada dijital varlıkları koruyabilir.

6. Aşamalı Web Uygulamaları (PWA'lar) ve mikro hizmetler, web ölçeklenebilirliğinde devrim yaratıyor

2015 yılında tanıtılan PWA'lar bugün hala önemini koruyor ve web uygulaması geliştirme ve dağıtım standartlarını yeniden tanımlıyor.

Standartlara uygun bir tarayıcı kullanan tüm platformlarda çalışmak üzere tasarlanan PWA'lar, HTML, CSS ve JavaScript kullanılarak oluşturulan ve web üzerinden sunulan uygulama yazılımlarıdır. Bunları, web siteleri ile platforma özel uygulamaların bir karışımı olarak düşünebilirsiniz.

PWA'lar, çevrimdışı kullanılabilirlik, anlık bildirimler ve cihaz donanımına erişim gibi özelliklerle kullanıcılara uygulama benzeri bir deneyim sunar. Ayrıca ödeme yöntemleri, kameralar ve biyometrik özellikler gibi yerel cihaz özelliklerini de entegre edebilirler.

PWA'lar sektöre özel amaçlar buluyor

Yıllar içinde, PWA'lar e-ticaret ve kurumsal uygulamaların başsız ön uç geliştirme için tercih edilen seçenek haline geldi.

Bu trend, öncelikle bu uygulamaların esnekliği ve kullanıcı deneyimi tarafından yönlendirilmekte ve çevrimiçi varlıklarını geliştirmek isteyen işletmeler için cazip bir seçenek haline getirmektedir. Şirketlerin sunucu yükünü ve geliştirme maliyetlerini azaltmasına yardımcı olurken, kullanıcılar da yerel uygulamalardan daha hafif ve daha iyi bir kullanıcı deneyimi sundukları için bu uygulamaları tercih etmektedir.

Öte yandan, blok zinciri teknolojisinin merkezi olmayan ve kurcalamaya karşı dayanıklı yapısı, PWA'lar için sağlam bir güvenlik katmanı sunarak akıllı sözleşmeleri ve değiştirilemez kayıtları kolaylaştırır ve kimlik doğrulamasını güvence altına alır.

Ayrıca, blok zinciri teknolojilerinin daha kullanıcı odaklı hale gelmesiyle birlikte PWA'nın da bu teknolojilerin evrimini hızlandırabileceği öngörülmektedir.

PWA geliştirmede mikro hizmetler ivme kazanıyor

Yazılım endüstrisi daha modüler, hizmet odaklı mimarilere doğru ilerlerken, PWA geliştiricileri uygulamaları oluşturmak, dağıtmak ve test etmek için mikro hizmetler yaklaşımını benimsemeli ve bulutun esnekliğinden ve dağıtık yapısından doğrudan yararlanmalıdır.

Uygulamadaki her hizmet bağımsız olarak yönetildiğinden, PWA'ya yeni güncellemeler veya özellikler eklemek daha kolaydır. Bir mikro hizmete yapılan değişiklikler diğerlerini doğrudan etkilemez, böylece modern kullanıcının değişen ihtiyaçları hızlı bir şekilde karşılanır.

7. Nesnelerin İnterneti (IoT) ve uç bilgi işlem birleşerek akıllı yaşamı yeniden tanımlıyor

IoT, sensörler, yazılımlar ve diğer yeni teknolojilerle donatılmış fiziksel nesneler veya "şeyler"in oluşturduğu, internet üzerinden diğer cihazlar ve sistemlerle bağlantı kurarak veri alışverişi yapan ağı ifade eder.

IoT, son on yılda sağlık ve tarımdan imalat ve eğitime kadar çeşitli sektörlerde sadece akademik tartışmalardan pratik uygulamalara geçiş yaptı. Mordor Intelligence'a göre, IoT teknolojisinin pazar değeri 2026 yılına kadar 1,39 trilyon dolara yükselecek.

Akıllı ev teknolojisinin yaygınlaşması

2024 yılında, IoT ev otomasyonu evleri ultra akıllı, daha verimli ve sakinlerinin ihtiyaçlarına daha duyarlı hale getirecek.

Bu yılın sonunda, dünya çapında 207 milyardan fazla bağlı cihaz olacak ve bunların büyük bir kısmı ev aletleri olacak.

Yazılım mühendislerinin IoT gelişimini not alması için bazı nedenler:

a. Sürdürülebilir IoT döngüsel hale geliyor

Ev otomasyonunda çevre dostu ve enerji verimli çözümlere olan talep giderek artıyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanan IoT cihazları geliştirebilir, potansiyel olarak yeni pazarlar ve müşteri tabanları açabilirsiniz.

b. Kenar bilişimdeki gelişmeler

Uç bilgi işlem teknolojileri, IoT verilerini işlenmek üzere buluta göndermek yerine, toplandıkları konumda işler ve analiz eder. Bu, gecikmeleri en aza indirir ve yanıt verebilirliği artırır.

Evlerdeki IoT cihazlarının sayısı arttıkça, gerçek zamanlı işleme ve gecikme süresinin azaltılması ihtiyacı öncelik kazanacaktır.

Özellikle acil durum uyarıları veya güvenlik sistemleri gibi anında geri bildirim gerektiren uygulamalar için, IoT mimarisine uç bilgi işlem teknolojisini dahil etmeyi düşünmelisiniz.

c. Güvenlik ve gizliliğe odaklanma artıyor

Ev otomasyonu yaygınlaştıkça, kullanıcıları siber tehditlerden korumak için uçtan uca şifreleme ve düzenli yazılım güncellemeleri dahil olmak üzere sağlam güvenlik önlemlerinin uygulanmasına öncelik verin. IoT cihazlarının Avrupa'daki GDPR gibi gizlilik yasalarına uygun olduğundan emin olun.

8. Artırılmış Gerçeklik (AR) ve Sanal Gerçeklik (VR), kullanıcı deneyiminin sınırlarını zorluyor

AR, gerçek dünyayı dijital içerikle kaplayarak yeni bir gerçeklik algısı yaratırken, VR gerçek dünyanın yerini alan tamamen sürükleyici bir sanal ortam yaratır.

Her iki teknolojinin artan popülaritesi, sofistike grafikler ve dokunsal geri bildirim özellikleri aracılığıyla derinlemesine sürükleyici deneyimler yaratmak için yeni yazılım geliştirme becerilerinin benimsenmesini gerektiriyor.

Ürün yaşam döngüsü yönetiminde AR/VR işbirliği

Dijital üretimin temel hedefleri açıktır: kaliteyi artırmak, çalışabilirliği optimize etmek ve teslimat sürelerini en aza indirmek. 2024 yılında, AR/VR teknolojileri bu hedeflere ulaşmak için kilit unsurlar olarak ortaya çıkacak.

Örneğin, AR, fiziksel bileşenlerin üzerine dijital iş talimatlarını yerleştirerek montaj hattı çalışanlarına yardımcı olabilir. Bu, potansiyel değişiklikleri ve iyileştirmeleri görselleştirmelerine olanak tanıyarak daha hızlı karar almayı kolaylaştırır.

VR, coğrafi olarak dağınık takımların paylaşılan bir sanal alanda yürümesini, konuşmasını ve iş yapmasını sağlayarak anlık gerçek zamanlı geri bildirimleri teşvik eder. Bu konsepte dalma adı verilir ve fiziksel olmayan bir dünyada fiziksel olarak bulunma hissi yaratır.

AR/VR teknolojileri sektörler arasında kullanım alanı buluyor

Donanım maliyetleri ve yaygın olarak benimsenmesi gerektiği gibi zorluklar olsa da, AR/VR teknolojilerinin çeşitli sektörlerdeki potansiyel faydaları yadsınamaz. Örneğin:

Cerrahlar, prosedürler sırasında gerçek zamanlı veri görselleştirme için AR kullanarak CT taramaları gibi kritik bilgileri doğrudan hastanın vücuduna yerleştirerek hassasiyeti ve sonuçları iyileştiriyor. VR simülasyonları, tıp öğrencileri ve profesyonellerin risksiz bir ortamda karmaşık cerrahi prosedürleri uygulamalarına olanak tanıyor.

Eğitimde VR, öğrencileri tarihi mekanlara götürebilir, karmaşık bilimsel olayları simüle edebilir ve sanal laboratuvarlarda uygulamalı deneyim sunarak öğrenmeyi daha dinamik ve erişilebilir hale getirebilir.

VR oyunları, oyuncuları doğrudan oyun ortamlarına yerleştirerek tamamen sürükleyici bir deneyim sunar. Buna karşılık, AR oyunları dijital öğeleri gerçek dünyayla birleştirir. Bu, mahalle yürüyüşlerini interaktif maceralara dönüştüren popüler oyunlarda görülebilir.

Turizmde VR, insanların evlerinin konforunda uzak konumları sanal olarak ziyaret etmelerine olanak tanıyarak, simgesel yapılar, müzeler ve doğa harikaları hakkında 360 derecelik turlar sunar. AR uygulamaları, akıllı cihazlarda gerçek zamanlı bilgi katmanları ve çeviriler sağlayarak fiziksel seyahatleri geliştirir ve seyahat deneyimini zenginleştirir.

9. 5G teknolojisi, yazılım inovasyonunun hızını artırıyor

5G, mobil ağların beşinci neslidir. Cihazlardan makinelere ve günlük nesnelere kadar neredeyse her şeyi birbirine bağlamak için tasarlanmıştır. 2024 yılında 5G ağlarının öne çıkmasıyla, çok daha hızlı, çok daha güvenilir ve düşük gecikmeli bir internetimiz olacak.

Bu, yazılım geliştirmeyi, özellikle de şimdiye kadar gördüklerimizden çok daha karmaşık ve zengin özelliklere sahip uygulamalar oluşturmayı derinden etkiliyor.

5G'nin IoT geliştirmeye etkisi

5G, daha fazla cihazın aynı anda bağlanmasına ve gerçek zamanlı iletişim kurmasına olanak tanıyarak akıllı şehirler, endüstriyel otomasyon ve sağlık izleme gibi alanlarda karmaşık IoT uygulamalarının dağıtımını mümkün kılıyor.

Dahası, bu teknoloji kilometre kare başına birçok bağlantıyı destekleyebilir ve IoT cihazlarının çoğalmasını sağlar.

Kenar bilişimde yeni bir dönem

5G'nin düşük gecikme süresi, onu uç bilgi işlem uygulamaları için de ideal hale getirir. Veri işleme, merkezi bir hub'dan daha veri kaynağına yakın bir yerde gerçekleştiğinden, gerçek zamanlı veri analizi gerçek zamanlı olarak yapılabilir ve bu da daha büyük hacimli verilerle çok daha hızlı karar alma sürecini mümkün kılar.

5G teknolojisi, IoT sistemlerinin teknik becerilerini artırıyor ve kullanıcı deneyimini ön plana çıkararak ekosistemi zenginleştiriyor.

10. Blockchain'in etkisi kripto para birimlerinin çok ötesine uzanıyor

Blockchain teknolojisi, verileri küresel olarak binlerce sunucuda depolayan ve bir kullanıcı ağının verileri gerçek zamanlı olarak kontrol etmesini ve güncellemesini sağlayan merkezi olmayan, dağıtılmış bir defterdir.

Teknoloji, tek bir kullanıcının ağın kontrolünü ele almasını zorlaştırır. Blockchain, kullanıcı güvenini artırır ve genel işletim maliyetlerini azaltır.

Bu teknolojiyle ilgili heyecanın çoğu kripto para birimlerine odaklanmıştır. Ancak, yazılım geliştirmeyi de olumlu yönde etkilemektedir. Deloitte'un bir araştırma makalesinde, blockchain'in kuruluşların %55'i için en önemli beş stratejik öncelik arasında yer aldığı belirtilmektedir.

Bunun için iyi bir neden var.

Blok zinciri odaklı yazılım (BOS) sistemleri sağlam ve güvenlidir. Bu sistemlerdeki veriler binlerce bilgisayar sisteminde çoğaltılır ve depolanır, böylece veri güvenliği artırılır. Ayrıca, verilere ek bir güvenlik katmanı ekleyen işlem kaydı ve açık anahtar şifreleme de mevcuttur.

Çeşitli sektörlerde kabul görme

2024 yılında, blok zinciri, değiştirilemez işlem kayıtları sunarak tedarik zincirinin şeffaflığını artırmaya devam edecek. Bu sayede tedarik zincirindeki ürün üretimi, sevkiyatı ve teslimatı izlenebilecek, riskler azaltılacak ve genel operasyonel verimlilik artırılabilecek.

Blockchain, sağlık ve genomik verileri korur ve güvence altına alır, hastalıkların ve salgınların izlenmesini iyileştirir. Bu teknoloji ayrıca dijital kimlikleri yönetmek için güvenli ve sahteciliğe karşı korumalı bir yol sunar. E-devlet hizmetleri gibi kimlik doğrulaması gereken senaryolarda kullanışlıdır.

Ayrıca, blok zinciri gerçek zamanlı finansal işlemleri mümkün kılar ve sektörler genelinde ödeme süreçlerini hızlandırır.

11. Programlama geleceğinin öncüleri olarak yeni diller ortaya çıkıyor

Geliştiriciler Java, C, Ruby ve Dart gibi genel amaçlı programlama dillerini öğrenmeye devam etse de, bu yıl bazı yeni diller sahneye çıkıyor. Swift, Rust ve Go, yazılım geliştiricilerin hayatına yeni giren diller. Bu diller, teknoloji devleri Apple, Mozilla ve Google tarafından destekleniyor ve geliştiriliyor.

Bu diller kullanılarak geliştirilen uygulamalar, dağıtımı ve bakımı daha kolaydır, hızlı performans sunar ve cihazlar arasında optimizasyon sağlar. Ayrıca öğrenmesi ve ustalaşması daha kolay olduğu da bilinmektedir.

TypeScript parlıyor

Ancak, bir başka programlama dili olan TypeScript, geliştiricilerin dikkatini çekiyor.

Ek sözdizimi içeren bir Javascript varyasyonu olan Typescript, statik tipleme uygulamanıza, gelişmiş arayüzler kullanmanıza ve tip kontrolü ve otomatik tamamlama gibi araç seçeneklerinden yararlanmanıza olanak tanır, bu da TypeScript'i arka uç web geliştirme için ideal hale getirir.

TypeScript dalgasına katılmak için bir başka neden de kod kalitesindeki iyileşmedir. Statik tip denetimi özelliği sayesinde hataları erken yakalayabilir, kod tabanını daha okunabilir ve bakımı daha kolay hale getirebilirsiniz. Bu nedenle, bu programlama dili, çok sayıda kod satırı içeren büyük ölçekli projeler için mükemmel bir seçimdir.

Python hakimiyetini sürdürüyor

Python, basitliği, çok yönlülüğü ve güçlü kütüphane desteği ile 2024 yılında da popüler bir programlama dili olmaya devam edecek. Stack Overflow tarafından yapılan bir ankette, geliştiricilerin öğrenmek istediği en çok dil olarak Python seçildi. Python, yapay zeka, veri analizi ve bilimsel hesaplamalarda yaygın olarak kullanılıyor.

Koda kolayca entegre edilebilen kapsamlı kütüphane aralığı, geniş web ve masaüstü uygulama geliştirme olanakları sunar.

Python'un modern yazılım geliştirmedeki stratejik önemi yadsınamaz. Python, daha çevik, dayanıklı ve kullanıcı odaklı dijital çözümler sunmaya devam ediyor.

12. Dış kaynak kullanımı, yazılım geliştiriciler için stratejik bir kaldıraç haline geliyor

Birçok kurumsal yazılım şirketinin 2024 yılında 10 milyar dolarlık bir gelir artışı yaşayacağı tahmin edilmektedir.

1990'lardan bu yana, dış kaynak kullanımı yazılım sektöründe popüler bir strateji haline gelmiştir. Dünya çapındaki şirketler, yazılım geliştirme sürecinin belirli yönlerini yürütmek için Hindistan ve Filipinler gibi ülkelerden uzman üçüncü taraflar ile çalışmaktadır.

Bu, küresel yeteneklerle bağlantı kurmak için mükemmel bir yoldur ve şirket içi geliştiricileri işe almaktan daha uygun maliyetlidir.

Dış kaynak kullanımı, işletmelere daha "temel" projeler üzerinde dahili olarak çalışma ve beklenmedik arz ve talep değişiklikleri durumunda daha hızlı ölçeklendirme esnekliği sağlar. 2024 yılında bile sürdürülebilir ve pragmatik bir seçenek olarak kabul edilmektedir.

Hindistan merkezli Tata Consultancy Services (TCS), dış kaynaklı işleri üstlenerek küresel çapta adını duyuran şirketlerden biridir.

Şirket, teknoloji ve iş danışmanlığı alanlarında derin bilgi birikimine sahip kişileri işe almaktadır. Uçtan uca yazılım geliştirme ve ürün portföyü yönetimi gibi hizmetleri müşterilerine 24 saat sunan küresel bir hizmet modeli ile faaliyet göstermektedir.

TCS, bulut geçişi ve yönetimi için artan ihtiyacı karşılamak üzere AWS, Microsoft Azure ve Google Cloud Platform gibi önde gelen bulut hizmeti sağlayıcılarıyla stratejik ortaklıklar kurmuştur.

13. UI/UX tasarımına verilen önem, yazılım deneyimlerini üst düzeye taşıyor

Kullanıcı arayüzü (UI), kullanıcıların etkileşimde bulunduğu uygulamanın grafiksel yüzeyini ifade eder; örneğin, tıklanan düğmeler, metin, ekranın düzeni ve geçişlerin veya indirmelerin gerçekleşme şekli.

Kullanıcı deneyimi (UX), bir kullanıcının bir şirket ve ürünleriyle olan etkileşimlerinin tümünü kapsayan daha geniş bir terimdir.

İyi bir UI/UX, müşteriye sağlam bir ilk izlenim ve etkileşimli bir deneyim sunar. Dönüşüm oranlarını ve müşterinin ürünü/uygulamayı sık kullanma olasılığını doğrudan etkiler.

Dahası, UI/UX'e önceden yatırım yaparak, daha etkili bir ürün oluşturabilir ve daha sonra başka değişiklikleri entegre etmek için gerekli süreçlere ve en iyi uygulamalara sahip olabilirsiniz.

2024'ün anahtar UI UX tasarım trendleri şunlardır:

a. Mikro etkileşimler

Kalabalık bir pazarda ürünleri farklılaştırmak için detaylara gösterilen özenin önemi artarken, mikro etkileşimler kullanılabilirliği ince bir şekilde geliştirmenin bir yolunu sunuyor. İlerleme çubukları, kutlama gifleri, sıcak noktalar, fareyle üzerine gelme efektleri vb. tümü kullanıcı deneyimini iyileştirebilir ve etkileşimi artırabilir.

Bunları dijital arayüzlere dahil etmenin yeni ve yenilikçi yollarını keşfetmek, günlük etkileşimleri daha sezgisel ve keyifli hale getirmek için çok önemlidir.

Günümüzde büyüyen yazılım mühendisliği trendleri arasında UX Design Institute aracılığıyla mikro etkileşimlerin kullanımı yer alıyor.

b. Sesli Kullanıcı Arayüzü (VUI)

VUI veya konuşma tanıma, Amazon'un Alexa ve Apple'ın Siri gibi popüler ses tabanlı asistanları çalıştıran teknolojidir. VUI'lerin, Doğal Dil İşleme (NLP) ve AI gelişmeleriyle birlikte önemli ölçüde yaygınlaşması beklenmektedir.

Bu teknolojiler daha sofistike hale geldikçe, VUI'lar daha doğru, bağlam farkında yanıtlar sunarak daha güvenilir ve kullanıcı dostu hale gelebilir.

c. 3D tasarım ve minimalizm

Donanım yetenekleri geliştikçe, performanstan ödün vermeden daha karmaşık görsel efektler elde edilebiliyor. Böylece, işlevselliği ön plana çıkaran minimalist estetiğe uygun 3D öğeler, web ve mobil uygulamaların arayüzlerinde daha yaygın hale geliyor.

Yazılım Mühendisliğinin Geleceği Heyecan Verici

Modern teknoloji durdurulamaz bir güçtür. Bahsettiğimiz öne çıkan yazılım mühendisliği trendleri, yenilik, verimlilik ve mükemmelliği teşvik etmek için birçok yönden etkileşime giren ve kesişen birçok anahtar trendden sadece birkaçıdır.

Günümüzün yazılım geliştiricileri olarak, en son yazılım mühendisliği trendlerini bilmek, sektördeki dönüşümlere hızla uyum sağlamanıza yardımcı olur. Yeni araçları ve teknolojileri denemeye devam edin, bilgi ve becerilerinizi geliştirin.

Ayrıca, zaman ve çaba tasarrufu sağlayan ClickUp gibi yenilikçi proje yönetimi yazılımlarını kullanmanızı öneririz. Dahası, ClickUp Brain'in yapay zeka destekli araçları günlük işlerinizi çocuk oyuncağı haline getirebilir.

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Doğru araçla, tüm görevlerinizin ve belgelerinizin tek bir yerde kalmasını, kullanıcı erişiminin ve rollerinin yakından izlenmesini sağlayabilirsiniz.

Bu, bağlam geçişlerini azaltmakla kalmaz, aynı zamanda veri ihlali veya yanlış yerleştirilmiş varlıkların riskini de azaltır ve sizin ve takımınız için güvenli ve işbirliğine dayalı bir çalışma alanı sağlar

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Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

1. Ortaya çıkan yazılım geliştirme trendleri nelerdir?

En son yazılım geliştirme trendleri arasında AI, AR/VR teknolojileri, bulut bilişim, düşük kodlu/kodsuz otomasyon, Blockchain, IoT, DevSecOps ve 5G yer alıyor.

2. Yazılımda trend olan teknoloji nedir?

2024'ün ilk çeyreğine kadar olan gidişatına göre teknolojide öne çıkan yazılım mühendisliği trendlerinden biri, Yapay Zeka (AI), özellikle de üretken AI'dır. Gen-AI, son derece kişiselleştirilmiş içerik oluşturmayı mümkün kılarak, uygulama tasarım ve geliştirme süreçlerini otomatikleştirerek ve yaratıcılığı ve yeniliği artırarak bu yıl çeşitli sektörlerde devrim yaratacaktır.

3. 2025 yılında yazılım geliştirme trendleri ne olacak?

En önemli yazılım geliştirme trendi, 2025 yılına kadar 860 milyar dolar değerinde olacağı tahmin edilen bulut ve uç bilişimdir. Ayrıca, bulut teknolojisi AI ve ML gibi diğer teknolojilerle kolayca entegre edilebilir, bu da onu çok yönlü ve hayati hale getirir.