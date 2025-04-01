2025'in En İyi 13 Sürükle ve Bırak Planlama Yazılımı

Her biri kendi görevleri, son teslim tarihleri ve kaynakları olan birden fazla projeyi manuel olarak yönetmekten bıktınız mı? Bu zaman alıcıdır ve insan hatalarına ve verimsizliğe açıktır.

İşte bu noktada sürükle ve bırak planlama yazılımları devreye girer. Bu yazılımlar, tüm proje zaman çizelgenizi görselleştirmenize, kaynakları kolayca yeniden tahsis etmenize ve sadece birkaç tıklama ile son teslim tarihlerini değiştirmenize olanak tanır.

Bu makalede, en iyi 13 sürükle ve bırak planlama yazılımı seçeneğini inceleyeceğiz. Kendi programınızı yönetiyor veya bir takımı koordine ediyor olun, bu araçlar düzenli kalmanıza, zaman kazanmanıza ve işlerin sorunsuz yürümesine yardımcı olabilir.

⏰ 60 Saniyelik Özet İşte en iyi 13 sürükle ve bırak planlama yazılımı: : AI destekli planlama ve görev yönetimi için en iyisi ClickUp: AI destekli planlama ve görev yönetimi için en iyisi Connecteam: Otomatik planlama için en iyisi Sling: Program şablonları oluşturmak için en iyisi Float: Kaynak planlaması için en iyisi QuickBooks Time: Tekrarlayan planlar oluşturmak için en iyisi Homebase: Optimize edilmiş vardiya planlaması için en iyisi Resource Guru: Kaynak kapasitesi planlaması için en iyisi Paycor: Çalışan dostu programlar oluşturmak için en iyisi 7Shifts: Restoranlarda vardiya planlaması için en iyisi Tahmin: Renk kodlu planlama için en iyisi Asana: Görev planlama için en iyisi Monday. com: Yapılacaklar listesini düzenlemek için en iyisi Teamwork: Kaynak tahmini için en iyisi

Sürükle ve Bırak Planlama Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Sürükle ve bırak zamanlama yazılımı seçerken, görev ve randevu yönetimini basitleştiren bir araç seçmek çok önemlidir. Yazılım, kolayca organize etmenize ve zamanlamanızı yapmanıza yardımcı olmalıdır.

Planlama yazılımı seçerken dikkate alınması gereken bazı anahtar faktörler şunlardır:

🔧 Çoklu kaynak planlama: Yazılım, birden fazla kaynağı (toplantı odaları, ekipman veya farklı projelere atanan takım üyeleri gibi) aynı anda planlamaya yardımcı olmalı, böylece karmaşık programları yönetmeyi ve Yazılım, birden fazla kaynağı (toplantı odaları, ekipman veya farklı projelere atanan takım üyeleri gibi) aynı anda planlamaya yardımcı olmalı, böylece karmaşık programları yönetmeyi ve otomatik zaman çizelgeleri oluşturmayı kolaylaştırmalıdır

📅 Takvim entegrasyonu: Google Takvim veya Outlook gibi popüler takvim sistemleriyle entegre olan bir araç seçin

🎨 Renk kodlama: Önemli ayrıntıları vurgulamak için bayraklar veya simgeler gibi renk kodlamayı veya görsel göstergeleri destekleyen bir araç seçin

⚠️ Çakışma algılama: Yazılım, planlama çakışmalarını (ör. çift rezervasyonlu kaynaklar) otomatik olarak algılamalı ve kırmızı vurgular veya otomatik bildirimler gibi görsel ipuçlarıyla çift rezervasyonlar hakkında sizi uyarmalıdır

👀 Özel görünümler: Programınızı farklı açılardan görebilmek için çeşitli görünümler (gün, hafta, ay) arasında geçiş yapabilmelisiniz

💬 Entegre iletişim özelliği: Güncellemeleri gönderen ve platform içinde doğrudan takım üyeleriyle program değişiklikleri hakkında iletişim kurmanızı sağlayan yerleşik iletişim özelliğine sahip bir araç arayın

🔍 Arama ve filtreleme: Yazılım, tarih, kaynak veya müşteri adı gibi kriterlere göre belirli etkinlikleri veya görevleri bulmak için gelişmiş arama ve filtreleme seçeneklerine sahip olmalı ve böylece büyük programlarda kolayca gezinilebilmelidir

💻 Kolay kullanımlı arayüz: Yazılımın, hızlı görev ve etkinlik planlaması için basit ve kolay kullanımlı bir arayüze sahip olduğundan emin olun. Takviminizde görevleri, etkinlikleri ve randevuları sorunsuz bir şekilde taşıyabilmelisiniz

Bu faktörler, ihtiyaçlarınızı karşılayan ve görevleri basit ve verimli bir şekilde organize etmenizi sağlayan bir planlama aracı seçmenize yardımcı olacaktır.

🧠 Biliyor muydunuz? Verimsiz görev planlaması, işletmelerin bir yılda 1,3 milyon dolara kadar zarar etmesine neden olabilir.

1. ClickUp (AI tabanlı planlama ve görev yönetimi için en iyisi)

ClickUp'ın Takvim Görünümü ile işleri görselleştirin ve görevleri kolayca planlayın

Sürükle ve bırak planlama araçları genellikle manuel ayarlamalar gerektirir ve bu, özellikle büyük takımlar için zahmetli olabilir. Bu durum ölçeklenebilirliği de etkiler. Ancak ClickUp ile böyle bir sorun yaşamazsınız.

ClickUp, proje yönetimi, planlama, görev izleme, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getiren, daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka destekli iş için her şeyi içeren bir uygulamadır.

ClickUp Takvim

ClickUp'ın Takvim özelliği , görevlerinizi ve programınızı sorunsuz bir şekilde entegre ederek gününüzün birleşik bir görünümünü sunar. Mevcut takviminizi bağlayarak, aynı platformda çoklu saat dilimi desteği ve öncelikli görevler için otomatik zaman bloklama gibi özelliklerden yararlanabilirsiniz.

Planlama ihtiyaçlarınız için ClickUp kullanmanın bazı avantajlarına göz atın:

Bilgilere anında erişim: ClickUp Brain'e istediğiniz anda programınızla ilgili gerçek zamanlı ayrıntıları sorun ve anında yanıt alın. Ayrıca, planlama sürecini basitleştirmek için takımın uygunluk durumunu görselleştirin

Birleştirilmiş görev ve zamanlama yönetimi: ClickUp Takvim, görevlerinizi ve zamanlamanızı tek bir sorunsuz arayüzde birleştirerek gününüzün tam bir özetini sunar. Çoklu saat dilimi desteği ve en önemli öncelikleriniz için otomatik zaman bloklama gibi özelliklerden yararlanın

Kolay toplantı planlama: Takımınızın uygunluk durumunu hızlıca değerlendirin ve Zoom, Teams veya Google Meet gibi platformlardan gelen ayrıntıları otomatik olarak entegre ederek toplantılar düzenleyin

Görev merkezi kenar çubuğu: Görevlerinizi takvimin kenar çubuğundan kolayca yönetin. Görevlerinizi önceliklendirin, planlayın ve programınızla birlikte görselleştirin, böylece sorunsuz bir iş akışı sağlayın

Akıllı zaman bloklama: Akıllı otomatik zaman bloklama ile önemli görevler için odaklanabileceğiniz zamanı güvence altına alın. ClickUp, öncelikli öğeleriniz için en uygun dönemleri önerir ve tamamlanmamış olanları otomatik olarak yeniden planlar

Etkili filtreleme: Dağınık takvimlerden bıktınız mı? ClickUp'ın güçlü filtreleme seçenekleri, yalnızca sizin veya takımınız için önemli olan görevleri göstererek ve programınızı düzenli tutarak, yalnızca en önemli şeylere odaklanmanızı sağlar

Kolay paylaşım: Takviminizi müşterilerinizle veya dış işbirlikçilerinizle paylaşmanız mı gerekiyor? ClickUp, takvim görünümünüzü zahmetsizce paylaşmanıza olanak tanıyarak şeffaflığı artırır ve herkesin güncel kalmasını sağlar

Google Takvim ile iki yönlü entegrasyon: ClickUp takviminizi Google Takvim ile senkronize ederek iş akışınızı optimize edin. Bu entegrasyon, daha tutarlı bir planlama deneyimi için görevlerinizi planlanmış toplantılarınızın yanında görüntülemenizi sağlar

Öncelikli görevler için odaklanma süresini otomatik olarak bloklayın ve ClickUp Takvim ile programınızı akıllıca planlayın

ClickUp Brain

Hala kararsızsanız, sizi ikna etmek için ClickUp Brain burada. ClickUp'ın güçlü AI asistanı proje özetleri, görev durum güncellemeleri, eylem öğeleri ve sonraki adımları sağlar, böylece her zaman önceden plan yapabilir ve programınızın üstünde kalabilirsiniz.

Hatta ClickUp Brain'den sizin için kişiselleştirilmiş bir program oluşturmasını bile isteyebilirsiniz.

ClickUp Brain'i Ücretsiz Deneyin ClickUp Brain ile çalışanların programlarını oluşturun

ClickUp Blok Planlama Şablonu

Planlama sürecini daha da basitleştirmek mi istiyorsunuz? ClickUp Görev Bloklama Şablonu'nu deneyin. Görev bağımlılıklarını anlamaya, görev bloklarını sezgisel olarak düzenlemeye ve verimli planlar yapmaya yardımcı olur.

Her görevin ne zaman tamamlanması gerektiğini net bir zaman çizelgesinde görebilir ve kaynakların aşırı tahsisini önleyebilirsiniz. Şablon ayrıca, kolayca bir zamanlama oluşturmanıza olanak tanıyan bir Zamanlama Formu Görünümü sunar.

Sorunsuz takım planlaması için diğer şablonları da keşfedebilirsiniz. ClickUp Vardiya Planı Şablonu, tüm görevleri görsel olarak gösterir ve hızlı değişiklikler yapmak için kolay sürükle ve bırak planlama özelliği sunar. ClickUp Takım Planlama Şablonu, görevleri planlamaya ve izlemeye başlamak için yeni başlayanlar için başka bir kaynak.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Platform, sayısız özelliği nedeniyle öğrenmesi biraz zaman alıyor

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: 7 $/ay İş: 12 $/ay

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Müşterilerle tüm Proje Toplantılarını, iç proje planlama toplantılarını, iç proje ilerleme toplantılarını ve kaynak planlama oturumlarını organize etmek için her gün kullanıyoruz. Ayrıca, son müşterilerle görevlerin sahipliğini teşvik etmek için de kullanıyoruz, bu da sorumlulukların netleştirilmesine yardımcı oluyor.

Müşterilerle tüm Proje Toplantılarını, iç proje planlama toplantılarını, iç proje ilerleme toplantılarını ve kaynak planlama oturumlarını organize etmek için her gün kullanıyoruz. Ayrıca, son müşterilerle görevlerin sahipliğini teşvik etmek için de kullanıyoruz, bu da sorumlulukların netleştirilmesine yardımcı oluyor.

ClickUp'ta Takvim Görünümü'nü kullanmanın en iyi uygulamalarını öğrenin. 👇

2. Connecteam (Otomatik planlama için en iyisi)

via Connecteam

Connecteam, çalışanlarınızın uygunluk durumları, nitelikleri ve izinleri hakkında tam görünürlük sağlar, böylece vardiyaları verimli bir şekilde planlayabilir ve programlayabilirsiniz. Çalışan kartlarını sürükleyip takvim yuvalarına bırakarak vardiyaları atayabilir veya yeniden atayabilirsiniz. Connecteam ayrıca, çalışanların beceri setleri ve tercihleri, vardiya kapsamı ve çakışan vardiyalara göre otomatik planlama yapmaya olanak tanır, böylece çalışanlar arasında eşit vardiya dağıtımı sağlanır ve tükenmişlik riski azaltılır.

Connecteam'in en iyi özellikleri

Günlük veya haftalık planlama şablonları oluşturun ve vardiya rotasyonunu otomatikleştirin

Görevleri planlayın, hatırlatıcılar gönderin ve görevlerin ilerlemesini gerçek zamanlı olarak izleyin

Farklı sitelerde çalışan çalışanlar için çoklu konum vardiya planlamasını etkinleştirin

Mobil uygulamadan vardiya programlarına kolayca erişin ve düzenleyin

Connecteam sınırlamaları

Müşteri hizmetleri yalnızca e-posta yoluyla sunulmaktadır ve bu, canlı sohbet desteğine kıyasla daha yavaş olabilir

Connecteam fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: Aylık 35 $'dan başlayan fiyatlarla

Gelişmiş: Aylık 59 $'dan başlayan fiyatlarla

Uzman: 30 kullanıcı için aylık 119 $'dan başlayan fiyatlarla (kullanıcı başına 3,6 $ ek ücret)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Connecteam puanları ve yorumları

G2: 1.700'den fazla yorum

Capterra: 3,7/5 (30+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Connecteam hakkında ne diyor?

Planlama fonksiyonu harika. Haftaları kopyalayabilir, planlama çakışmalarını kolayca görebilir ve takım üyeleri izin talep edebilir. Bana çok zaman kazandırıyor. Bir grubun yeni takım üyelerinin mevcut sohbetlere eklenmesini isterdim.

Planlama fonksiyonu harika. Haftaları kopyalayabilir, planlama çakışmalarını kolayca görebilir ve takım üyeleri izin talebinde bulunabilir. Bana çok zaman kazandırıyor. Bir grubun yeni takım üyelerinin mevcut sohbetlere eklenmesini isterdim.

3. Sling (Program şablonları oluşturmak için en iyisi)

via Sling

Sling, çalışanların vardiyalarını yönetmek için sürükle ve bırak arayüzüne sahip, kullanımı kolay bir planlama aracıdır. Yinelenen vardiyalar için çalışan plan şablonları oluşturmanıza ve idari görevlerde zaman kazanmanıza olanak tanır. Ayrıca, çalışanların izinlerini veya vardiya taleplerini izlemenize ve iş yerine göre vardiyaları atamanıza yardımcı olur.

Sling, maaş bordrosu ve zaman takibi sistemleri gibi diğer araçlarla bağlantı kurabilir, böylece her şeyi doğru tutmak daha kolay hale gelir. Özellikle vardiya değişiklikleri veya önemli güncellemeler için takımların iletişim halinde kalmasına yardımcı olan bir mesajlaşma özelliği içerir.

Sling'in en iyi özellikleri

Önceden programlanmış vardiyalarla zahmetsizce işe giriş yapın, süreci basitleştirin

Hızlı erişim için özelleştirilebilir alanlarla programları kolayca filtreleyin

Personelin açık vardiyaları seçmesine izin vererek vardiyaları sorunsuz bir şekilde değiştirin

Çalışanların mevcut görevlerini izleyin ve her birine harcanan zamanı takip ederek verimlilik ve etkinliği artırın

Sling sınırlamaları

Kullanıcı başına fiyatlandırma nedeniyle daha büyük takımlar için sınırlı özelleştirme seçenekleri, entegrasyonlar ve ölçeklenebilirlik

Sling fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 2 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 4 $'dan başlayan fiyatlarla

Puanlar ve yorumlar

G2: 4,4/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (170+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Sling hakkında ne diyor?

Son derece kullanışlı bir yazılım; mevcut şirketimdeki tüm kaynak gereksinimlerini planlamak için kullanıyorum. Verimliliği artırdı ve zamanlamadaki çakışma hatalarını azalttı.

Son derece kullanışlı bir yazılım; mevcut şirketimde tüm kaynak gereksinimlerini planlamak için kullanıyorum. Verimliliği artırdı ve zaman planlamasında çakışma hatalarını azalttı.

✨ Eğlenceli Bilgi: Vardiya planlaması üzerine yapılan bir araştırma, istikrarlı planlamanın iş verimliliğini artırdığını, satışları yükselttiğini ve işletmelerin yatırım getirisini artırdığını ortaya koymaktadır.

4. Float (Kaynak planlaması için en iyisi)

via Float

Float, takımların projeleri yönetmesine ve kaynakları verimli bir şekilde tahsis etmesine yardımcı olmak için tasarlanmış bir kaynak planlama yazılımıdır. Sürükle ve bırak arayüzü ile görevleri kolayca atayabilir, programları ayarlayabilir ve proje ilerlemesini takip edebilirsiniz. Float, gerçek zamanlı güncellemeler sağlayarak takım kapasitesini, proje zaman çizelgelerini ve bütçeleri izlemeyi kolaylaştırır.

Yazılım ayrıca çoklu proje planlama, tahmin ve raporlama özelliklerini destekler ve Google Takvim ve Slack gibi araçlarla entegrasyon sağlar.

En iyi özellikler

Float'un sürükle ve bırak arayüzü ile kolay planlama ve kaynak tahsisi için proje planlamayı basitleştirin.

Kaynak kapasitesi kullanımını gerçek zamanlı olarak izleyin ve kapasite aşımı uyarıları alın

Görevleri ve kaynakları saat veya yüzde olarak tahsis edin

Yüzdürme sınırlamaları

Float'ta görevler bölümüne gitmek zor olabilir

Değişken fiyatlandırma

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 7,50 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 12,50 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Puanlamaları ve yorumları görüntüleyin

G2: 4,3/5 (1.580+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (1600+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Float hakkında ne diyor?

Float, son derece kullanıcı dostudur ve verimli planlama ihtiyacı olan takımlar için en iyi seçimdir. Sezgisel arayüzü, kullanıcıların proje zaman çizelgelerinde kolayca gezinmesine, görevleri atamasına ve sürükle ve bırak işlevselliği ile planları ayarlamasına olanak tanır. Float'ın bir dezavantajı, bildirimlerinin anlık olmamasıdır, bu da hızlı güncellemeler gerektiğinde sinir bozucu olabilir.

Float, son derece kullanıcı dostudur ve verimli planlama ihtiyacı olan takımlar için en iyi seçimdir. Sezgisel arayüzü, kullanıcıların proje zaman çizelgelerinde kolayca gezinmelerine, görevleri atamalarına ve sürükle ve bırak işlevselliği ile planlamaları ayarlamalarına olanak tanır. Float'un bir dezavantajı, bildirimlerinin anlık olmamasıdır, bu da hızlı güncellemeler gerektiğinde sinir bozucu olabilir.

📖 Daha fazla bilgi: En İyi Çalışan Çizelgeleme Yazılımı

5. QuickBooks Time (Tekrarlayan planlar oluşturmak için en iyisi)

via Quick Books Time

QuickBooks Time, vardiyaları hızlı ve kolay bir şekilde atamayı sağlayan sürükle ve bırak planlama özelliği sunar. Yöneticiler, çalışanların isimlerini veya zaman aralıklarını sürükleyerek vardiyalarını hızlı bir şekilde taşıyabilir ve planlama görevlerinde zaman kazanabilir. Bu özellik, sahada veya değişken programlarla çalışan takımlar için özellikle kullanışlıdır.

Önceki zamanlamalardan işleri sürükleyip bırakarak tekrarlayan zamanlamalar da ayarlayabilirsiniz. Ancak QuickBooks Time, vardiya değiştirmeyi desteklemez, bu nedenle bir çalışanın vardiyasını değiştirmesi gerektiğinde yönetici zamanlamayı manuel olarak ayarlamalıdır.

QuickBooks Time'ın en iyi özellikleri

Çalışanların çalışma saatlerini ve molalarını takip edin ve coğrafi sınırlama ve yüz tanıma ile zaman hırsızlığını önleyin

Sürükle ve bırak zamanlayıcıyı kullanarak vardiyaları hızlıca atayın

Program değişikliklerini güncellemek için otomatik uyarılar gönderin

Projeleri yönetin ve bütçeleri izleyerek karlılığı artırın

Planlama şablonları oluşturun veya önceki haftanın planlarını kopyalayın

QuickBooks Zaman sınırlamaları

QuickBooks Time, küçük işletmeler için pahalı olabilir

Bazı kullanıcılar, mobil uygulamanın hatalar içerdiğini ve kullanımının sinir bozucu olabileceğini bildirmiştir

QuickBooks Time fiyatlandırması

Basit Başlangıç: 17,50 $/ay

Temel özellikler: 32,50 $/ay

Artı: 49,50 $/ay

Gelişmiş: 117,50 $/ay

QuickBooks Time puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.430+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (6900+ yorum)

QuickBooks Time hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

QuickBooks time, ayrıntılı raporların alınmasına yardımcı olur, planlamayı kolay bir görev haline getirir ve ayrıca gerçek zamanlı izleme özelliği sunar. Bazen, özel ihtiyaçlara göre platformun özelleştirilmesi zor olabilir.

QuickBooks time, ayrıntılı raporların alınmasına yardımcı olur, zamanlamayı kolay bir görev haline getirir ve ayrıca gerçek zamanlı izleme özelliği sunar. Bazen, belirli ihtiyaçlara göre platformun özelleştirilmesi zor olabilir.

6. Homebase (Optimize edilmiş vardiya planlaması için en iyisi)

via Homebase

Homebase, planlama, bordro, işe alım ve oryantasyon, uyumluluk ve diğer çözümler sunan kapsamlı bir İK yazılımıdır. Vardiyaları kolayca yönetmenize, planları çoğaltmanıza ve çalışanları yaklaşan planlar hakkında otomatik olarak bilgilendirmenize olanak tanır.

Eşsiz özelliklerinden biri, satış tahminlerini ve işgücü hedeflerini izleme yeteneğidir, böylece her vardiyayı optimize edebilirsiniz. Ayrıca, izin taleplerine yasak tarihler belirleyerek sınırlar koyabilirsiniz, böylece planlamanız öngörülemeyen taleplerden etkilenmez.

Homebase'in en iyi özellikleri

Çalışanların vardiyaları seçme veya değiştirme seçenekleriyle, uygunluk ve bütçelere göre vardiyalar oluşturun ve atayın

Vardiyaya kişisel notlar ekleyin, böylece takım üyeleriniz önemli görevlerden haberdar olur

GPS izleme ile herhangi bir cihazdan giriş/çıkış yapın

Çalışanların kendi uygunluk durumlarını güncelleyerek planlamayı optimize edin

Homebase sınırlamaları

Görev veya proje yönetimi özellikleri mevcut değildir

Maaş bordrosu bir eklentidir ve birçok özellik yalnızca daha yüksek fiyatlı planlarda mevcuttur

Homebase fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Temel özellikler: Konum başına aylık 24,95 $

Artı: Konum başına aylık 59,95 $

Hepsi bir arada: Konum başına aylık 99,95 $

Homebase puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (1000+ yorum)

Homebase hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Uygulamayı açıp çalışanların, vardiyalarının ve departmanın günlük görünümünü görmek hoşuma gidiyor. Programın düzeni, görünümü kolaylaştırıyor ve çalışmak için fazladan zaman olup olmadığını görmeyi kolaylaştırıyor. Gece çalışanlar için zaman talep etmek için erişim biraz daha kolay olmalı.

Uygulamayı açıp çalışanların, vardiyalarının ve departmanın günlük görünümünü görmek istiyorum. Programın düzeni, görünümü kolaylaştırıyor ve çalışmak için fazladan zaman olup olmadığını görmeyi kolaylaştırıyor. Gece çalışanlar için zaman talep etmek için erişimin biraz daha kolay olması gerekiyor.

Eğlenceli Bilgi: NASA bile mürettebat eğitimi, Uluslararası Uzay İstasyonu faaliyetlerinin yönetimi ve Derin Uzay Ağı iletişimleri için gelişmiş planlama sistemlerine güveniyor.

7. Resource Guru (Kaynak kapasitesi planlaması için en iyisi)

via Resource Guru

Resource Guru, hem kaynak hem de proje planlama özellikleri sunar. Proje görevlerini ve zaman çizelgelerini sürükleyip bırakabilir, uzatabilir veya çoğaltabilirsiniz. Verimli planlama için kaynakları becerilere, departmanlara, konumlara veya diğer özel alanlara göre filtreleyebilirsiniz.

En iyi yanı, çalışanların veya serbest çalışanların aşırı tahsis edilmesini önlemek için maksimum kullanım çubuğu ayarlayabilmenizdir. Bu, stratejik kaynak kapasite planlaması yapmanızı sağlar.

Ayrıca, zaman takibi, kaynak yönetimi ve ayrıntılı raporlar gibi özellikler, proje ilerlemesi ve kaynak kullanımını takip etmeyi kolaylaştırır.

Resource Guru'nun en iyi özellikleri

Kaynakları hızlı bir şekilde tahsis ederek ve proje zaman çizelgelerini kolaylıkla ayarlayarak planlamayı basitleştirin

Kimin neyi ne zaman yaptığını göstererek görünürlüğü artırın ve daha iyi takım koordinasyonu sağlayın

Birden fazla proje için görevleri ve kaynakları aynı anda planlayın

Kaynak kullanımını izleyen ve proje ilerlemesini etkili bir şekilde takip eden güçlü raporlama araçlarıyla içgörüler elde edin

Takviminizden etkinlikleri ve görevleri çekerek zaman çizelgesi oluşturmayı otomatikleştirin

Resource Guru sınırlamaları

Gelişmiş görev yönetimi özelliklerinin eksikliği, ayrıntılı görev yönetimi yerine kaynak planlamaya daha fazla odaklanma

Resource Guru fiyatlandırması

Grasshopper Plan: Kişi başına aylık 5 $

Blackbelt Plan: Kişi başına aylık 8 dolar

Master Plan: Kişi başına aylık 12 dolar

Resource Guru puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (350+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (500+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Resource Guru hakkında ne diyor?

Uçakta veya havaalanında koşuştururken bile tüm projelerin programlarını parmaklarımın ucunda görebilmeyi çok takdir ediyorum. Programım Proje Yöneticileri, yöneticim veya ayarlamalar yapma iznine sahip diğer kişiler tarafından değiştirildiğinde de bilgilendiriliyorum.

Uçakta veya havaalanında koşuştururken bile, birden fazla projenin tüm programlarını parmaklarımın ucunda görebilmeyi çok takdir ediyorum. Programım Proje Yöneticileri, yöneticim veya ayarlamalar yapma iznine sahip diğer kişiler tarafından değiştirildiğinde de bilgilendiriliyorum.

📮ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %92'si eylem öğelerini izlemek için tutarsız yöntemler kullanıyor ve bu da kararların kaçırılmasına ve yürütmenin gecikmesine neden oluyor. İster takip notları gönderiyor ister elektronik tablolar kullanıyor olun, süreç genellikle dağınık ve verimsizdir. Kararları yakalamak ve izlemek için birleşik bir sistem olmadan, kritik iş içgörüleri dijital gürültüde kaybolur. ClickUp'ın Görev Yönetimi özellikleriyle , artık bu konuda endişelenmenize gerek yok. Tek bir tıklama ile takviminizden, sohbetinizden, görev yorumlarınızdan, belgelerinizden ve e-postalarınızdan görevler oluşturun!

8. Paycor (Çalışan dostu programlar oluşturmak için en iyisi)

via Paycor

Paycor, bir bordro ve işgücü yönetimi yazılımıdır. Vardiya yönetimi çözümü ile takvim üzerinde vardiyaları sürükleyip bırakabilir, haftalık şablonlar oluşturabilir ve çalışanlarınızı gerçek zamanlı push bildirimleriyle bilgilendirebilirsiniz.

Ayrıca, çalışanların iş saatlerinin sayısını sınırlamak gibi özel planlama kuralları belirlemenize de olanak tanır. Paycor'un en iyi özelliği, çalışan dostu ve uyumlu planlar oluşturmaya yardımcı olan tahmini iş planlamasıdır. Bir çalışanın vardiyası maksimum saatleri aştığında size uyarılar gönderir.

Paycor'un en iyi özellikleri

Verimli zaman planlaması için izin taleplerini aynı yerden yönetin

Vardiyalara iş kodları ve iş kategorileri atayın

Etkileşimli gösterge panellerinde vardiya raporlarını izleyin

Paycor sınırlamaları

Paycor, sınırlı özelleştirme seçenekleri sunarak yazılımı belirli iş ihtiyaçlarına göre uyarlama zorluğu yaratır

Paycor fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Paycor puanları ve yorumları

G2: 3,9/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (2900+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Paycor hakkında ne diyor?

Paycor, çoğunlukla kullanıcı dostu bir platformdur. Yönetici olarak, sistemde çalışanları çok kolay bir şekilde yönetebiliyorum. Çalışan tarafında ise, deneyimin kullanıcı dostu olduğunu ve mobil uygulamanın iyi çalıştığını gördük. Paycor platformunu kullanırken ara sıra zorluklar yaşanıyor, ancak bunların hiçbiri olağanın dışında değil. Not edilmesi gereken bir öğe, bazı alanlarda özelleştirme olmamasının.

Paycor, çoğunlukla kullanıcı dostu bir platformdur. Yönetici olarak, sistemde çalışanları çok kolay bir şekilde yönetebiliyorum. Çalışan tarafında, deneyimin de kullanıcı dostu olduğunu ve mobil uygulamanın iyi çalıştığını gördük. Paycor platformunu kullanırken ara sıra zorluklar yaşanıyor, ancak bunların hiçbiri olağanın dışında değil. Not edilmesi gereken bir öğe, bazı alanlarda özelleştirme eksikliğidir.

9. 7shifts (Restoranlarda vardiya planlaması için en iyisi)

via 7shifts

7shifts, restoran sektörü için özel olarak tasarlanmış bir sürükle ve bırak planlama yazılımıdır. Yöneticilerin işgücü tahminlerini ve satış öngörülerini dikkate alarak hızlı bir şekilde planlar oluşturup ayarlamasına olanak tanıyarak verimli personel dağılımı ve daha iyi finansal kontrol sağlar.

En öne çıkan özelliği, geçmiş kalıplardan öğrenerek mevsimselliğe ve misafir akışına göre iş gücü açısından optimize edilmiş programlar oluşturan makine öğrenimli otomatik programlayıcıdır.

Çalışanlar da vardiya değişiklikleri talep etme ve izin taleplerini kolayca gönderme olanağından yararlanır. Kullanıcı dostu tasarımı ve iş gücü verimliliğine odaklanmasıyla 7shifts restoran yöneticilerinin zamandan tasarruf etmesine, maliyetleri azaltmasına ve genel planlama doğruluğunu artırmasına yardımcı olur.

7shifts'in en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak özelliği ile planlamayı basitleştirin, hızlı ve kolay vardiya ayarlamaları yapın

Geçmiş kalıplardan öğrenerek iş gücünü optimize eden makine öğrenimli otomatik planlayıcıyı kullanarak planlama doğruluğunu artırın

Mobil uygulamayı kullanarak her yerden programları güncelleyin, izinleri yönetin ve vardiyaları değiştirin

Zaman kaydı uygulamasıyla çalışanların devamlılığını takip edin

7shifts sınırlamaları

Çalışanlara mola vermesi için hatırlatıcılar sağlamaz ve molaları erken bitirmelerine izin verir, bu da uyumluluğu etkileyebilir

7shifts fiyatlandırma

Karşılaştırma: Ücretsiz

Başlangıç: Konum başına aylık 29,99 $, yıllık faturalandırılır

The Works: Konum başına aylık 69,99 $, yıllık faturalandırılır

Gourmet: Aylık 135,00 $, yıllık olarak faturalandırılır

7shifts puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (1100+ yorum)

Gerçek kullanıcılar 7Shifts hakkında ne diyor?

Takımla iletişimi kolaylaştırır, herkes görevlerini bilir ve görevleri takas etme, izin isteme, vardiyaları inceleme gibi birçok aracı kullanabilir. 7shifts, planlama konusunda büyük zaman tasarrufu sağladı ve personel ile iletişim için harika bir form. Öğrenmesi biraz zaman alıyor ama bir kez anladıktan sonra çok sezgisel ve kullanımı kolay.

Takımla iletişimi kolaylaştırır, herkes kendi görevlerini bilir ve görevleri takas etmek, izin istemek, vardiyaları incelemek vb. için birçok araç kullanabilir. 7shifts, planlama konusunda büyük zaman tasarrufu sağladı ve personel ile iletişim için harika bir form. Öğrenmesi biraz zaman alıyor ama bir kez anladıktan sonra çok sezgisel ve kullanımı kolay.

🧠 Biliyor muydunuz? Yakın zamanda yapılan bir araştırma, restoranlarda bir hafta içinde vardiyaların %38'inin doğru şekilde planlanmadığını, bazı vardiyalarda personel eksikliği veya fazlalığı olduğunu ortaya koydu. Bu uyumsuzluk, hizmetin yavaşlamasına, işçilik maliyetlerinin artmasına ve çalışanların tükenmişlik hissine yol açabilir.

10. Forecast (Renk kodlu planlama için en iyisi)

via Forecast

Forecast, görevleri renk kodlarıyla işaretleyerek proje ve kaynak planlamasını kolaylaştırır. Bu sayede proje zaman çizelgelerini haritalamak, takım görevlerini izlemek ve fazla iş yükü olan çalışanları belirlemek kolaylaşır.

Forecast ile, yeni görevler için kimin müsait olduğunu hızlıca tespit edebilir ve dengeli iş yükü sağlayarak tükenmişliği önleyebilirsiniz.

Platformun yapay zeka destekli özellikleri, idari işleri azaltırken tekliflerden faturalara kadar tüm proje yaşam döngüsünü yönetmenize yardımcı olur. Planları projeye veya tek tek takım üyelerine göre görüntüleyebilir ve daha iyi iletişim için takvimleri takımla paylaşabilirsiniz.

En iyi özellikleri tahmin edin

Renk kodlu kapasite grafiklerini kullanarak proje zaman çizelgelerini planlayın ve takımın uygunluğunu izleyin, böylece daha akıllı kaynak kararları alın

İş yüklerini dengeleyerek ve gecikmeleri önleyerek kaynakları verimli bir şekilde tahsis edin, projelerin yolunda gitmesini ve son teslim tarihlerinin karşılanmasını sağlayın

Proje ilerlemesini gerçek zamanlı olarak izleyin ve optimize edin, anlık içgörülerle hızlı ayarlamalar yaparak darboğazları önleyin ve verimliliği artırın

Tahmin sınırlamaları

Forecast, tamamlanan işlere karşı depozitleri kredi olarak kaydetmez, bu da proje muhasebesinde tutarsızlıklara yol açabilir

Tahmini fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Tahmin puanları ve yorumlar

G2: 4,2/5 (130+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (60+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Forecast hakkında ne diyor?

Kullanıcı arayüzü insan dostudur. Yeni bir proje oluşturmak hızlıdır. Görev yönetimi ve planlama basit ve hızlıdır. Kullanıcı arayüzü de iyi bir tepki süresine sahiptir.

Kullanıcı arayüzü insan dostudur. Yeni bir proje oluşturmak hızlıdır. Görev yönetimi ve planlama basit ve hızlıdır. Kullanıcı arayüzü de iyi bir tepki süresine sahiptir.

11. Asana (Görev planlama için en iyisi)

via Asana

Asana, liste, pano ve takvim görünümleri dahil olmak üzere proje planlaması için birden çok görünüme sahip bir proje yönetimi yazılımıdır. Basit, görsel bir düzen kullanarak hızlı bir şekilde görevler oluşturabilir, bunları takım üyelerine atayabilir ve son tarihleri ayarlayabilirsiniz. Sürükle ve bırak özelliği, görevleri ve öncelikleri kolayca ayarlamanıza olanak tanır ve her şeyin yolunda gitmesini sağlar.

Görev yönetimine ek olarak, Asana günlük faaliyetlerinizi daha büyük iş hedeflerine bağlar. Takımların şirket hedefleriyle uyumlu çalışmasını sağlayarak ilerlemeyi izlemeyi ve projelerin yolunda gitmesini kolaylaştırır.

Asana'nın en iyi özellikleri

Yedi güne kadar planlanmış görevlerin görünümünü görüntüleyin

Daha iyi proje yönetimi için sınırsız sayıda etkinliği izleyin ve dosyaları (dosya başına 100 MB'a kadar) depolayın

Uygulama içi işbirliği ve onay iş akışları gibi özelliklere sahip çeşitli proje yönetimi metodolojilerini kullanın

Asana sınırlamaları

Asana'nın veri aktarım özelliği iyileştirilebilir ve kullanım kılavuzları eksiktir

Asana fiyatlandırması

Kişisel: Sonsuza Kadar Ücretsiz

Başlangıç: 8,50 $/ay

Gelişmiş: 19,21 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Enterprise+: Özel fiyatlandırma

Asana puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (10000+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (13000+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Asana hakkında ne diyor?

Son teslim tarihlerini, öncelik seviyelerini ve işbirliği araçlarını entegre eden dinamik bir görev yönetim sistemi sunduğu için gerçekten çok beğeniyorum. Takvim ve bildirim özellikleri, hiçbir son teslim tarihinin kaçırılmamasını ve görevlerin takımlar arasında verimli bir şekilde dağıtılmasını sağlar. Bazen iş akışlarını, görevleri özelleştirmek ve sistemde gezinmek çok zor olabilir ve görevleri ve takip tarihlerini ayarlamak ve ustalaşmak için önemli miktarda zaman ve çaba gerektirebilir, ancak bir kez zaman ayırıp öğrendikten sonra kullanımı kolaylaşır.

Son teslim tarihlerini, öncelik seviyelerini ve işbirliği araçlarını entegre eden dinamik bir görev yönetim sistemi sunduğu için çok beğeniyorum. Takvim ve bildirim özellikleri, hiçbir son teslim tarihinin kaçırılmamasını ve görevlerin takımlar arasında verimli bir şekilde dağıtılmasını sağlar. Bazen iş akışlarını, görevleri özelleştirmek ve sistemde gezinmek çok zor olabilir ve görevleri ve takip tarihlerini ayarlamak ve ustalaşmak için önemli miktarda zaman ve çaba gerektirebilir, ancak bir kez zaman ayırıp öğrendikten sonra kullanımı kolaylaşır.

🧠 Biliyor muydunuz? Chronoworking programı, çoğu şirketin iş geleceğini yeniden şekillendiren yeni viral trend! Chronoworking, geleneksel 9-5 programlarına bağlı kalmak yerine, çalışanların çalışma saatlerini doğal biyolojik ritimlerine göre ayarlamalarını teşvik eder. Bu esnek yaklaşım, erkenci ya da gece kuşu olsun, çalışanların enerji seviyelerine uygun saatleri seçmelerine olanak tanır.

12. Monday. com (Yapılacaklar listesini düzenlemek için en iyisi)

Monday. com, gününüzü veya haftanızı planlamanıza yardımcı olacak sezgisel bir sürükle ve bırak planlama aracı sunar. Görevleri kolayca yeniden düzenleyebilir ve renk kodlarıyla işaretleyebilirsiniz. Ayrıca, verimliliğinizi korumak için son tarihler yaklaştığında otomatik hatırlatıcılar sağlar.

Monday.com'un zaman takibi özelliği ile zamanınızı en çok nerede harcadığınızı izleyebilir ve işlerinizi önceliklendirebilirsiniz. Platform, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) için tasarlanmış olup, sezgisel ve görsel olarak çekici bir arayüz sunar.

Monday. com en iyi özellikler

Google Takvim Entegrasyonu ile tüm görevlerinizi ve projelerinizi tek bir yerden görünüm

Takım sorumluluğunu sağlamak için görevlere öncelik durumu ekleyin

Kolay proje yönetimi için 200'den fazla şablonla özelleştirilmiş bir gösterge paneli oluşturun

Monday.com sınırlamaları

Görev filtreleme araçları kısıtlayıcı olabilir ve "İşlerim" alanı çok kullanışlı değildir

Monday. com fiyatlandırma

Ücretsiz

Temel: Koltuk başına aylık 12 $

Standart: Koltuk başına aylık 14 $

Pro: Koltuk başına aylık 24 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Monday. com puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (12800+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (5300+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Monday.com hakkında ne diyor?

Monday'in en sevdiğim özelliklerinden biri, panoları projemize göre özelleştirebilme yeteneğidir. İster sadece bazı sayıları takip etmem gerekse, ister devam eden bir projeyi izlemem gerekse, başlıkları, renkleri, türleri ve aklıma gelen hemen hemen her şeyi ana görünümden değiştirebilirim. Bir şeyi nasıl izlemek veya gerektiğinde sunmak istediğinize bağlı olarak özelleştirilebilir görünümler için de bir sürü seçenek vardır. Aklıma gelen tek dezavantajı, bazen form görüntüleyicinin ve tabloların bozuk olması veya başka birinin formundan yüklemeleri eklemesi gibi sorunların yaşanmasıdır.

Monday'in en sevdiğim özelliklerinden biri, panoları projemize göre özelleştirebilme yeteneğidir. İster sadece bazı sayıları takip etmem gerekse, ister devam eden bir projeyi izlemem gerekse, başlıkları, renkleri, türleri ve ana görünümden aklıma gelen hemen hemen her şeyi değiştirebilirim. Bir şeyi nasıl izlemek veya gerekirse nasıl sunmak istediğinize bağlı olarak özelleştirilebilir görünümler için de bir sürü seçenek vardır. Aklıma gelen tek dezavantajı, bazen form görüntüleyicinin ve tabloların bozuk olması veya başka birinin formundan yüklemeleri eklemesi gibi sorunların yaşanmasıdır.

13. Teamwork (Kaynak tahmini için en iyisi)

via Teamwork

Teamwork, sürükle ve bırak planlama yoluyla herhangi bir projeye kaynak veya zaman tahsis etmenizi sağlayan bulut tabanlı bir proje yönetimi aracıdır. Teamwork ile gelecekteki projeler için gerekli kaynakları tahmin edebilir ve tahsisleri buna göre ayarlayabilirsiniz. Bu, herhangi bir projenin potansiyel giderlerini izlemeyi ve kârınızı tahmin etmeyi kolaylaştırır.

Takım çalışması, iş gücü planlayıcı görevi de görerek takımınızın iş yüküne görünürlük sağlar. Bu sürükle ve bırak planlama özelliği, takım üyelerinizin uygunluk durumuna anında genel bakış elde etmenizi, görevleri yeniden atamanızı ve vardiyaları kolayca ayarlamanızı sağlar.

Teamwork'ün en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak planlama ile son teslim tarihlerini veya proje kapsamını ayarlayın

Özel iş akışları oluşturun, görevleri otomatikleştirin ve planlama ihtiyaçlarınıza göre raporlar oluşturun

Özelleştirilebilir şablonları kullanarak projeleri yönetin, faturalandırılabilir zamanı izleyin ve müşterilerle işbirliği yapın

Takım çalışması sınırlamaları

Çoğu özellik yalnızca daha yüksek fiyatlı plan veya üstü planlarda açılır

Takım çalışması fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Teslimat: Kullanıcı başına aylık 13,99 $

Grow: Kullanıcı başına aylık 25,99 $

Ölçek: Kullanıcı başına aylık 69,99 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Takım çalışması puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (1150+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (800+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Teamwork hakkında ne diyor?

"İş akışımda düzenlemek veya planlamak istediğim hemen hemen her şey için Teamwork'te bir işlev var. Ayrıca, her zaman araştırma yapan, geri bildirimleri değerlendiren ve yeni ve geliştirilmiş özellikler ve düzeltmeler ekleyen çok aktif bir geliştirme takımı var. Arada sırada küçük bir sorunla karşılaşıyorum. Bu sorunlar neredeyse hiç önemli değil.

"İş akışımda düzenlemek veya planlamak istediğim hemen hemen her şey için Teamwork'te bir işlev var. Ayrıca, her zaman araştırma yapan, geri bildirimleri değerlendiren ve yeni ve geliştirilmiş özellikler ve düzeltmeler ekleyen çok aktif bir geliştirme takımı var. Ara sıra küçük bir sorunla karşılaşıyorum. Bu sorunlar neredeyse hiç önemli değil.

ClickUp ile Planlamayı Basitleştirin

Sürükle ve bırak zamanlama yazılımı, görev yönetimini basitleştirir ve her boyuttaki takımın verimliliğini artırır. Her platformun, gelişmiş entegrasyonlar veya mobil erişim gibi farklı iş ihtiyaçlarını karşılayan kendine özgü güçlü yönleri vardır.

Yukarıdaki tüm araçlar vardiyalar için temel sürükle ve bırak özelliği sunsa da, kapsamlı analiz veya görev yönetimi özelliklerinden yoksundur.

ClickUp bu boşluğu dolduruyor. Proje planlama ve zamanlama, görev yönetimi, gerçek zamanlı izleme, takım iletişimi, zaman yönetimi ve İK yönetimi özellikleri sunarak tüm iş ihtiyaçlarınızı karşılar.

ClickUp'a kaydolun ve proje ve iş gücü planlamasını optimize edin!