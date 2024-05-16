Takımınız için bir krono çalışma programı nasıl oluşturulur?

Erkenci misiniz? Yoksa gece kuşu musunuz? Sabahın erken saatlerinde veya gecenin gürültüsünde birkaç verimli saat geçiriyor musunuz? Eğer öyleyse, siz bir krono çalışansınız.

Yazar Ellen Scott, haber bültenlerinden birinde "kronotipik çalışma" terimini icat etti. Bu terim, günümüzde insanların çalışma saatlerini tanımlamak için akılda kalıcı bir şekilde kullanılıyor. Bu terimin neden bu kadar ilgi çektiğini birlikte inceleyelim

Kronotip çalışma nedir?

Kronotip çalışma, çalışma saatlerini bireyin kişisel sirkadiyen ritimlerine ve enerji seviyelerine uyan esnek iş programları oluşturma sürecidir. Bu zaman yönetimi stratejisi, her çalışanın farklı olduğunu, kendine özgü ihtiyaçları, istekleri, tercihleri ve gün içindeki verimli zamanları olduğunu kabul eder.

Erken kalkanlar sabah 6'dan öğleden sonra 2'ye kadar çalışabilir veya gece kuşları akşam 7'de başlayıp gece boyunca çalışabilir. Ya da bu programı 2-3 verimli zaman dilimine bölebilirsiniz.

Ancak krono çalışma, işyerinde esneklikten daha fazlasıdır. Kişisel verimlilik zirvelerine veya yaşam tarzı ihtiyaçlarına uygun, size özel krono vardiyasını seçme özgürlüğüdür.

Kronotip çalışmanın artıları ve eksileri

Hibrit çalışma çağının çoğu esnek zamanlama iş modeli gibi, krono-çalışma da bireysel bilgi çalışanlarına odaklanır. Çalışanlara kendileri için en uygun olanı seçme olanağı tanıyarak birçok avantaj sunar.

✅ Özerklik: Bilgi çalışanları, özellikle deneyimli çalışanlar, işlerini mikro yönetim olmadan yapma özerkliğini tercih ederler. Kronotipik çalışma özerkliği somutlaştırarak güven ve güvenilirlik yaratır.

✅ Kendi kendini yönetme: Chronoworking, takım yönetimini basitleştirir. Çalışma saatleri boyunca sadece mevcut olmakla kalmayıp, sonuçlardan da sorumlu olan kendi kendini yöneten takımlar oluşturur.

✅ Verimlilik: İnsanlar gün boyunca aynı verimlilikte çalışmazlar; bazıları sabahları daha uyanıkken, diğerleri öğleden sonra veya akşam saatlerinde daha verimli olabilir. Chronoworking, takımların kendileri için en doğal ve en az stresli şekilde verimlilik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur.

✅ İş-yaşam dengesi: Geleneksel iş-yaşam dengesi, akşamları ve hafta sonları izin ve belki de üç haftalık tatil anlamına geliyordu. Modern aileler bundan daha fazla esnekliğe ihtiyaç duyuyor. Chronoworking, insanların kendileri için doğru iş-yaşam dengesini kurmalarını sağlar, böylece kişisel işlerine daha kolay zaman ayırabilir, stresi yönetebilir ve tükenmişlik sendromunu önleyebilirler.

Bu size ideal geliyorsa, bir dakika durun. Herkes için uygun olmayabilir. Kronotip çalışma modellerine yönelik sıkça dile getirilen eleştiriler şunlardır.

❌ Herkes için uygun değildir: Perakende mağaza çalışanları, satış yöneticileri, banka memurları vb. gibi çeşitli paydaşlarla çalışan kişiler, diğerleri çalışırken hazır bulunmalıdır. Bu tür roller, bir kişinin bireysel çalışma saatlerine göre ofis saatleri değiştirilemeyeceği için Chronoshifts için uygun değildir.

❌ Gerçek zamanlı işbirliği için uygun değildir : Herkes Chronoworking kullanıyorsa, birden fazla takım üyesinin işbirliği yapabileceği ortak bir zaman bulmak kabusa dönüşebilir. Bu tür takımlar, karmaşık sorunları çözmede bazen etkisiz olabilen eşzamansız iletişime başvurur.

❌ Takım yöneticileri için uygun değildir: İşiniz bir takımı yönetmek, işleri dağıtmak, çıktıları incelemek, geri bildirim vermek ve ortak hedeflere ulaşmaksa, Chronoworking günlük görevlerinizi engelleyebilir. Ayrıca, yöneticilerin takım üyelerinin verimli olduğu her an hazır bulunması imkansızdır.

❌ Genç, deneyimsiz çalışanlar için uygun değildir: Chronoworking, belirli bir düzeyde öz yönetim ve inisiyatif gerektirir. Profesyonel dünyaya tamamen yeni giren kişiler kendilerini uzak ve desteksiz hissedebilirler.

Kronotaşmanın potansiyel dezavantajlarına rağmen, uzaktan/hibrit takımlar için çok değerli olabilir. İşte nasıl.

Uzaktan Çalışmadan Doğan Kronolojik Çalışma

Pandemi, duygusal yük, Zoom yorgunluğu ve uzaktan çalışma, Chronoworking'e doğru doğal bir geçişi beraberinde getirdi. Pandemi, fiziksel olarak ofiste bulunmayı iş performansından ayırırken, Chronoworking de sabit çalışma saatleri için aynı şeyi yapıyor.

O zamandan beri, Chronoworking ve uzaktan çalışma simbiyotik bir ilişki içindedir. Uzaktan çalışanlar için Chronoworking, verimli bir günün geçirme şeklidir. Örneğin, birçok takım üyesi iş gününe saat 11'de standup ile başlar ve gece geç saatlere kadar yüksek konsantrasyon gerektiren görevler üzerinde çalışır.

Kimse onları fiziksel olarak izlemediğinden, belirli bir saat sayısı boyunca çevrimiçi görünme konusunda endişelenmelerine gerek yoktur. Uzaktan çalışanlar alan değişikliğine ihtiyaç duyarsa, en yakın kafeye geçebilirler.

Öte yandan, etkili bir Chronoworker olmak için evden çalışmak daha iyidir. Uzaktan çalışma size en verimli saatlerinizi seçme özgürlüğü, fiziksel alan ve zaman sağlar.

Uzaktan çalışma, Chronoworking modelleri tarafından büyük ölçüde desteklenmekle birlikte, her türlü takım için uygulayabilirsiniz. İşte nasıl.

İş Yerinizde Kronotip Çalışmayı Nasıl Uygulayabilirsiniz?

Esnek çalışma politikası kapsamında, takım üyelerine çalışma saatlerini seçme olanağı sunabilirsiniz. Bazıları hatta Chronoworking yapabilir.

Ancak, Chronoworking'e yapılandırılmış bir yaklaşım uygulamak size ve takımınıza daha fazla netlik sağlayabilir. Güçlü bir proje yönetimi yazılımı, Chronoworking'i uygulamaya koymanıza, izlemenize, optimize etmenize ve sürdürmenize yardımcı olacaktır. İşte nasıl.

1. İş uygunluğunu değerlendirin

Daha önce de söylediğimiz gibi, Chronoworking herkes için uygun değildir. Bu nedenle, uygulamaya geçmeden önce, esnek çalışma programlarına uygun rolleri değerlendirin.

Rolleri tanımlayın: Çalışanın belirli bir zamanda iş başında olması gereken tüm işleri içeren kapsamlı bir iş tanımı yazın.

Teslim edilecekler: Chronowork'u etkili bir şekilde kullanmak için, takım üyeleri neyi başarmaları gerektiğini bilmelidir. Bu nedenle, Chronowork'u kabul etmeden önce her bir kişi için beklentileri ve teslim edilecekleri özetleyin.

Metrikleri belirleyin: Takımların verimliliği ölçmenin en basit yolu, çalışılan saat sayısını kullanmaktı. Günde sekiz saat çalışıyorsanız, verimli kabul ediliyordunuz. Chronoworking, yeni bir düşünce tarzı gerektirir.

2. Net politikalar geliştirin

Netlik ve adaleti sağlamak için ayrıntılı politikalar oluşturun. Ev ofis ipuçları sunun. Çalışanların hak ve görevlerini de dahil edin. Örneğin, Chronoworkers çalışanları, her gün standup toplantısına katılmak veya 12 saat içinde tüm iletişime yanıt vermek koşuluyla çalışma saatlerini seçme hakkına sahip olabilir.

Bir şirket, çalışanlarının saat 10:00 ile 14:00 arasında takım toplantılarına katılmalarını isteyebilir, ancak bu saatler dışında başlangıç ve bitiş saatlerini kendilerinin seçmelerine izin verebilir.

ClickUp Belgeleri, Chronoworking politikalarını belgelemek için harika bir yoldur. Dikkat çekmek için metni vurgulayın ve biçimlendirin. Tüm takımla paylaşın ve herkesin erişimine açın. İşbirliği içinde düzenleyin ve güncellenen politikaların kaydını tutun.

Şirket politikalarını kaydetmek için ClickUp Belgeleri

3. İşinizi planlayın

Kronotipik çalışma, 9-5 modeline alışkın çoğu takım için büyük bir değişiklik olabilir. Geçişin sorunsuz olmasını sağlamak için bir plana ihtiyacınız var.

ClickUp'ın uzaktan çalışma planı şablonu, başlamak için harika bir noktadır. Bu yeni başlayanlar için uygun şablon, uzaktan çalışanlar için kapsamlı bir plan oluşturmak için idealdir. Kuruluşunuzun Chronoworking ihtiyaçlarına göre özelleştirin.

ClickUp uzaktan çalışma planı şablonu

ClickUp takım programı şablonu, takımınızın iş programını tek bir yerden net bir şekilde görüntülemenize yardımcı olur. Bu sayede günlük olarak neler olup bittiğini takip edebilirsiniz.

Tüm takımın iş programını tek bir yerden yönetin

4. Takımınızın görevlerini planlayın

Kronotipik çalışma takımları sabah uyanıp verimli işler bulmak için etrafta dolaşmaktan nefret ederler. Bu nedenle, işleri önceden planlayın.

Projelerinizi, her bir takım üyesine atayabileceğiniz ve kendi başlarına çalışabilecekleri yönetilebilir görevlere bölün. ClickUp iş bölümü, bunun için özel olarak tasarlanmış bir beyaz tahta şablonudur.

ClickUp'ın iş bölümü şablonunu kullanarak büyük bir projeyi daha küçük ve yönetilebilir parçalara ayırın

Bu şablon, bir projeyi yönetilebilir parçalara ayırmanıza olanak tanır, böylece dağıtım ve yönetimi kolaylaşır. Bu, görevlerin, zaman çizelgelerinin ve teslim edileceklerin net bir görünümünü sunar, böylece uzaktaki çalışanlar bunları kullanabilir.

Başlamak için bu ücretsiz proje yönetimi şablonlarından herhangi birini de kullanabilirsiniz.

5. Herkesi aynı sayfaya getirin

Chronoworkers, iletişim/çeviri kaybının minimum olduğu durumlarda bir takım olarak çalışır. Tüm bilgilerin takım üyeleri arasında etkili bir şekilde aktarılmasını sağlamak için özel olarak tasarlanmış bir proje yönetimi aracı kullanın.

Uzaktan çalışma için ClickUp mükemmel bir çözümdür!

Ayrıntılı açıklamalar ve kabul kriterleri içeren görevler oluşturun

Kalite kontrolü için kontrol listelerini kullanın

Tüm mesajları tek bir yerde görmek için ClickUp Sohbet görünümünü kullanın

Gantt grafiği, zaman çizelgesi, takvim ve daha fazlasını içeren ClickUp'ın 15'ten fazla özel görünümüyle tüm görevlerinizde tam görünürlük elde edin. Yeniden kullanım için kuruluşunuza özel verimlilik şablonları oluşturun.

Projenize en uygun özel görev görünümünü kullanın

6. Liderlerinizi eğitin

Bu modelin etkili olabilmesi için, liderlere kronolojik çalışma takımı yönetme becerilerini kazandırmalısınız. Aşağıdaki konularda eğitim verin:

Beklentileri ayarlama

Çalışılan saatler yerine sonuçları ölçme

Destek ekibi üyelerinin farklı programlarını destekleme

Net iletişim kanallarını sürdürme

Çatışma çözümü

Zaman yönetimi teknikleri

Uzaktan çalışmanın yaygınlaşmasıyla birlikte toplantılar, ofislerde önemli bir zaman kaybı haline geldi. Bu yükten kurtulmak için yöneticilerinizi ve bölüm başkanlarınızı, takımınızın verimli çalışma süresini kesintiye uğratmayan etkili toplantılar düzenlemeye eğitin.

Tüm bunlar yeni bir trend için çok fazla organizasyonel değişiklik gibi görünüyorsa, bir kez daha düşünün.

Kronotronik Çalışmanın Gelecekteki Trendlerini Keşfedin

Uzaktan ve hibrit çalışma gibi, Chronoworking de geleneksel 9-5 çalışma gününün yerini alma potansiyeline sahiptir. Özellikle yazma, kodlama, tasarım vb. gibi bilgi işlerinde Chronoworking, çalışanların en yaratıcı zamanlarından yararlanarak en son teknolojiye sahip işlerin yapılmasına olanak tanır.

Uzantısı olarak, Chronoworking, sadece istedikleri yerden değil, istedikleri zaman da çalışan dijital göçebeler arasında norm haline gelebilir. Gelişen dijital göçebe araçları, bu geçişin daha sorunsuz olmasını sağlar.

AI araçları ve iş programı uygulamaları da Chronoworkers'a çalışma saatlerinden bağımsız olarak kişisel asistanları gibi davranarak yardımcı olabilir. Üretken AI trendinden yararlanarak, kuruluşlar Chronoworking'i mümkün kılmak için daha akıllı araçlar kullanacak.

ClickUp ile Chronoworking'i Aktif Olarak Benimseyin

Kronotip çalışma herkese uygun olmasa da, özellikle hibrit veya tamamen uzaktan çalışan iş yerlerinde çoğu iş için oyunun kurallarını değiştirebilir. Bilgi çalışanlarının verimliliğini ve yaratıcılığını katlanarak artırabilir.

Esasen, krono çalışma, takımların kolayca benimseyebileceği sağlıklı bir çalışma davranışıdır. Ancak, başarının anahtarı, uygulamada dikkatli ve uyumlu olmaktır.

ClickUp proje yönetimi gibi bir araç, uzaktan ve Chronoworkers'ı başarılı kılmak için ihtiyacınız olan her şeye sahip olmanızı sağlar.

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Kronotip Çalışma Hakkında Sık Sorulan Sorular

1. Kronotip çalışma nedir?

Kronotip çalışma, çalışanların verimlilik ritimlerine ve biyolojik saatlerine göre çalışma saatlerini seçmelerine olanak tanıyan esnek bir çalışma düzenlemesi.

2. Kronotipik çalışma neden yeni iş trendi?

Kronotip çalışma , sanal takımların tüm avantajlarını ve daha fazlasını sunar. Esnekliğe yönelik modern tercihlerle uyumludur ve çalışma saatlerini kişisel enerji zirvelerine göre ayarlar. İş-yaşam dengesini destekler ve uzaktan ve eşzamansız çalışmayı kolaylaştıran teknolojiden yararlanır.

Bu yaklaşım, çeşitlilik arz eden küresel iş gücünün değişen ihtiyaçlarını mükemmel bir şekilde karşılar ve çağdaş iş yeri dinamiklerine uyum sağlar.

3. Kronotip çalışma, çalışanların verimliliğini nasıl artırabilir?

Kronotip çalışma, aşağıdakilerle çalışanların verimliliğini artırır:

Bireylerin enerji seviyelerinin en yüksek olduğu zamanlarda çalışmasına izin verin

Yorgunluğu azaltma

Kesintileri en aza indirme

Daha iyi bir iş-yaşam dengesi için destek

İş memnuniyetini artırma

Kişisel verimlilik ritimleriyle bu uyum, daha verimli ve etkili iş sonuçları sağlar.