uzaktan Çalışma Verimliliğini Artırmak için 15 Ev Ofis İpucu (2025)

Mükemmel bir ev ofisi kurmak için bazı ipuçlarına mı ihtiyacınız var?

COVID-19 salgını nedeniyle milyonlarca insan uzaktan çalışmak zorunda kaldı.

Ancak bu, verimliliğinizin küresel borsalar gibi düşmesi gerektiği anlamına gelmez!

Odanızı uzaktan çalışmak için harika bir ofis alanına dönüştürerek profesyonel hayatınıza kolayca devam edebilirsiniz.

Ev ofisinizde çalışmak, normal ofisinizde çalışmaya çok benzeyebilir, ancak çok daha konforludur!

Bu makalede, size bazı önemli ev ofisi ipuçları verecek ve uzaktan çalışma verimliliğinizi artırmanıza yardımcı olabilecek birkaç araç paylaşacağız. Ve evden çalışmak eğlenceli olması gerektiğine göre, bu süreçte bize yardımcı olması için The Beatles'ı da çağırıyoruz!

Çünkü bu zor zamanlarda dünyanın en ünlü grubunun size şarkı söylemesinden daha iyi ne olabilir ki?

Hadi başlayalım!

Adım 1: Mükemmel ev ofis ortamını yaratın

Kendi yatağınızın rahatlığında çalışmaktan daha kolay bir şey yoktur.

*Sadece uyanıp dizüstü bilgisayarınızı alıp işe koyulmanız yeterli, değil mi?

Bu nedenle, bir pazar araştırması anketinin, New York'taki genç profesyonellerin %80'inin düzenli olarak yataktan çalıştığını ortaya koyması şaşırtıcı değil!

Ancak, insanlar yapıyor diye bu iyi bir fikir olduğu anlamına gelmez.

Beyniniz ofisinizi iş için bir alan olarak algılar ve bu da verimliliğinizi otomatik olarak artırır. Böylece, ofise adımınızı attığınız anda beyniniz işe hazır hale gelir!

Yani yataktan çalışmaya başladığınızda, beyniniz bu bağlantıyı ve bununla birlikte gelen verimliliği kaybeder.

Neyse ki, tüm umutlar kaybolmuş değil.

Profesyonel bir ev ortamı yaratmanın en iyi yolu, verimli bir ev ofisi oluşturmaktır!

İşte başlamanıza yardımcı olacak birkaç ev ofisi tasarım ipucu:

1. "Bir yer var": Doğru odayı seçin

Yalnız yaşıyorsanız, kimse sizi rahatsız etmeyeceği için oturma odanızda hızlıca bir çalışma alanı kurup küçük bir ev ofisi oluşturabilirsiniz.

Ancak ev arkadaşları veya ailesi olanlar için oda seçimi zor olabilir.

Verimli bir ev ofis konumu ararken şu noktaları göz önünde bulundurun:

Tercihen, ş Akışınızı bozacak kimsenin içeri girmeyeceği sessiz bir oda olmalıdır (misafir odanız veya boş yatak odanız varsa, hazırsınız demektir)

Güçlü bir Wi-Fi bağlantısı olmalıdır

Mobilyalarınız ve ekipmanlarınız için yeterli alan olmalıdır

Havalandırma ve doğal ışık için pencere bulunmalıdır

Unutmayın, Beatles üyeleri kayıt stüdyosunu o kadar çok seviyorlardı ki, bir albümlerine stüdyonun adını verdiler.

Doğru odanın önemini asla küçümsemeyin!

2. "Got To Get You Into My Life": İhtiyacınız olanı belirleyin

Gününüzün en az üçte birini çalışarak geçireceksiniz.

Bu nedenle, ofis alanınızı mümkün olduğunca konforlu hale getirmelisiniz.

Tabii ki, battaniyeyle kale yapın demiyorum!

İyi bir ofis koltuğu edinerek başlayın.

İyi bir ofis koltuğu nedir?

Bu sandalyeler, kambur durmanızı önlemek için dik sırtlıklıdır. Ayrıca, ideal pozisyonu bulmanıza yardımcı olmak için yüksekliği ayarlanabilir olmalıdır!

COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle ofis koltuğu satın alamıyor musunuz?

Sorun değil!

İyi bir ofis koltuğu satın alamıyorsanız, evinizdeki en iyi koltuğu kullanın.

Ancak ihtiyacınız olan tek şey sandalyeler değil.

Gece kuşuysanız, bir masa lambası almayı mutlaka düşünmelisiniz!

Masa lambasının ışığı altında okumak göz yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olabilir.

İşiniz çok fazla evrak işi gerektiriyorsa, masanızın dağınık olması kaçınılmazdır.

Hayatınızı kolaylaştırmak için dosya dolapları almayı düşünün. Dosya dolabı alamıyorsanız, eski şifonyer raflarınızı geçici bir çözüm olarak kullanabilirsiniz!

Bonus ipucu

Evden çalışırken çok acıkırsınız... Hem de çok!

Mutfağa gidip gelmek yerine, neden yakınınızda bir atıştırmalık köşesi oluşturmuyorsunuz?

3. "Here Comes The Sun": Doğal ışık alın

Bunu yeterince vurgulayamayız: Güneş ışığına maruz kalmak, zihinsel sağlık ve verimlilik için çok önemlidir.

Güneş ışığı eksikliği SAD'ye ( Mevsimsel duygusal bozukluk) neden olabilir.

(Bu isim ne kadar uygun!)

Ve adından da anlaşılacağı gibi, SAD uzaktan çalışan takımların motivasyonunu azaltabilir ve hatta depresyona neden olabilir.

Neyse ki, bundan uzak durmak için tek ihtiyacınız olan biraz güneş ışığı.

Yeterli güneş ışığı almak sadece D vitamini seviyenizi artırmakla kalmaz (bağışıklık sistemini güçlendirmek için önemlidir), doğal ışık da daha iyi uyumanıza yardımcı olur!

Ev ofisinizin kurulumunu, doğal ışık alabilmesi için pencereye yakın bir yere yerleştirin.

Odanızı daha fazla aydınlatmak istiyorsanız, pencerenin karşısına bir ayna yerleştirerek güneş ışığını en iyi şekilde kullanmayı düşünün.

Çalışma alanınız güneş ışığına sınırlı erişime sahipse ne yapmalısınız?

Neyse ki, bunun için HumanCharger gibi ışık terapisi cihazları var! Beyaz ışıkla beyninizi uyarır – tıpkı doğal ışığın yaptığı gibi!

4. "I Saw Her Standing There": Ayakta çalışma masası ile aktif kalın

Beatles, bildiğimiz müziği tamamen değiştirdi, değil mi?

Benzer şekilde, ayakta duran masa da hayatınızı değiştirecek!

Ikea'da çok sayıda uygun fiyatlı ayaklı masa var ve bunlar hayatınızı değiştirecek.

Bize güvenin.

Tüm gün oturmamak, sizi şaşırtacak bir etki yaratacak!

Oturmak ve ayakta durmak arasında geçiş yapmak, uzaktan çalışma gününüze çeşitlilik katarak beyninizi daha aktif ve üretken tutar. Ayakta çalışma masası kullanamıyorsanız, en azından yarı düzenli olarak ayağa kalkıp dolaşmaya özen gösterin.

Aşırı çalışıyor olmanız önemli değil, zihninize biraz dinlenmek için zaman ayırmak ve kan akışını hızlandırmak iyi bir şeydir. Ayrıca, dizüstü bilgisayar ekranına bakmaktan ara vererek göz yorgunluğunu her zaman önleyebilirsiniz!

Adım 2: Mükemmel ortamı yaratın

Ev ofisinin en iyi yanı nedir?

Çalışma alanınızı tam istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz!

Ve hiç kimse verimli ev ofis kurulumunuzu bozamaz ve kesintiye uğratamaz.

Ancak ofis dekoru yeterli değildir.

Çalışma havasına girmek için mükemmel atmosferi yaratmanız gerekir.

İşte çalışma alanınıza doğru atmosferi katmanıza yardımcı olacak birkaç fikir:

5. "Burada, orada ve her yerde": Masayı düzenleyin

Masaya bir bakın.

Muhtemelen rastgele kağıtlar, ıvır zıvır eşyalar veya bir iki eski kahve fincanı ile doludur.

Şimdi şu masaya bir bakın:

Garip bir şekilde tatmin edici görünüyor, değil mi?

Masamızı düzenlediğimizde, bir başarı duygusu hissederiz. Ve gurur duyduğumuzda, hedeflerimizi gerçekleştirmek için motive oluruz!

Düzenli bir masa, dikkatinizi dağıtan unsurları en aza indirir, böylece zihniniz dağınıklıkta kaybolmaz ve elinizdeki göreve odaklanabilirsiniz.

Peki, nereden başlayacaksınız?

Masanızın çok boş kalmasını istemezsiniz – masanızda her zaman bir yığın ofis malzemesi bulundurun.

Ayrıca, elektrik faturaları ve iş belgeleri gibi önemli evraklarınızı sıralayıp renkli klasörlerde saklamanız da iyi bir fikirdir.

Ve Beatles kadar çok posta alıyorsanız, kesinlikle bir posta istasyonu oluşturmalısınız!

6. "While My Guitar Gently Weeps": Doğru arka plan müziğini seçin

Kime sorduğunuza bağlı olarak, iş sırasında müzik dinlemek dikkatinizi dağıtabilir veya sizi aşırı odaklanmış bir zen moduna sokabilir!

Arka plan müziği seçerken beş tür insan vardır:

Gürültü yok, çok teşekkürler. Müziğime ihtiyacım var. Youtube'da Lofi hip hop radyo maratonu Arka plan sesi (dalgalar, su) Sadece beyaz/kahverengi gürültü

Ne istediğinizden emin değil misiniz?

Şimdi kendinizi yeniden keşfetmenin en iyi zamanı!

Uzaktan çalışırken ofis sohbetlerini özlüyorsanız, Noisli'yi öneririz.

Kahve dükkanı veya şehir manzarası gibi arka plan gürültüsü oluşturarak dikkatinizi dağıtan sesleri bastırır.

Tamamen farklı bir şey arıyorsanız, Brain.fm'i deneyin. Bu site, odaklanmanızı artırdığı bilimsel olarak kanıtlanmış belirli dalga boylarında enstrümantal müzik üretir.

7. "Strawberry Fields Forever": Çalışma alanınıza sakinleştirici kokular ekleyin

Biberiye, lavanta ve çilek gibi kokular kendinizi iyi hissetmenizi sağlayabilir – bu kokular gerçekten çok yaygındır.

Artık bu ev ofis ipuçları bilimsel olarak da kanıtlandı!

Araştırmalar, lavanta ve biberiye kokusunun uyanıklığı artırabildiğini göstermiştir.

Ve meğer "mutluluk sıcak bir silah değilmiş"... çilek kokusuymuş!

Masanızın yanında bir uçucu yağ difüzörü bulundurun ve işiniz sırasında stresinizi atın! Elinizde yağ yoksa, kokulu mumlar veya taze otlar da işe yarayabilir.

Adım 3: Mükemmel bir rutin oluşturun

"Uyanın",

"Kahve",

"Duş alın",

"İşe gidip gelme",

"İş".

Tanıdık geldi mi?

Günlük rutinlerimiz hafta içi ve çalışma saatlerimizde akıl sağlığımızı korudu.

Ancak COVID-19 nedeniyle, aynı rutin artık işe yaramıyor.

Yeni bir şeye ihtiyaç var.

60'ların başında, The Beatles geleneksel pop-rock müziği çalıyordu, ancak "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" albümünü çıkardıklarında her şey değişti

Albüm, daha önce hiç duyulmamış bir sese sahipti ve büyük bir hit oldu!

İşte Beatles gibi rutin ve tarzınızı nasıl yenileyebileceğiniz:

8. "Baby's In Black": Giyinin

Çoğu insan "evden çalışmak" ile "pantolon giymeden çalışmak" arasında bir eşlik kurar

Yataktan kalkıp iç çamaşırlarıyla işe koyulmak çok cazip, biliyoruz, ama..

Tıpkı normal bir iş günü gibi, kendinizi kalkmaya ve hazırlanmaya zorlamalısınız.

Ancak, istemiyorsanız sıkıcı iş gömlekleri giymek zorunda değilsiniz – siyah bir tişört de iş görür…ama pantolonları unutmayın!

İşe hazırlanmak, kendinizi daha profesyonel ve verimli hissetmenizi sağlar.

Ayrıca, biri sizden hızlıca video görüşmesi yapmanızı isterse hazırlıksız yakalanmayacaksınız!

9. "Beni Rahat Bırak": Telefonunuzu başka bir odada tutun

Dünyamız, önceki nesillerin hayal bile edemeyeceği bir şekilde bağlantılı olmaya bağımlı hale geldi.

Bu son derece yararlı olsa da, aynı zamanda erteleme için sınırsız olanaklar da yaratmıştır.

Bir dahaki sefere evden çalışırken şunu deneyin:

Telefonunuzu başka bir odaya koyun ve yalnızca önceden belirlediğiniz aralıklarla kontrol edin.

Uzaktan çalışmanız birkaç dakikada bir telefon görüşmesi yapmanızı gerektiriyorsa, iş için ayrı bir telefon edinin.

Bu "tek kullanımlık" telefonda sadece ihtiyacınız olan temel özellikler bulunmalıdır, böylece Dalgona kahvesi hakkında sonsuz sayıda video izleyerek zamanınızı boşa harcamazsınız!

Bonus: Daha fazla ipucu için dijital düzenleme rehberimize göz atın!

10. "Haftada Sekiz Gün": iş-yaşam dengesini koruyun

Eskiden, ofis kapısından adımınızı attığınız anda hayatınız devam ederdi.

Ancak artık çıkabileceğiniz bir ofis olmadığından, iş hayatınız kişisel hayatınız haline geldi.

Muhtemelen sabahın 4'ünde bir PowerPoint sunumu üzerinde çalışıyorsunuzdur!

Veya..

Hayatınızın kontrolünü kaybetmeyin!

Günde yaklaşık 6 saatinizi iş için bloklayarak kendi uzaktan çalışma saatlerinizi belirleyin. Evde çocuklarınız veya aileniz varsa, temel kurallar oluşturmalısınız.

Aksi takdirde, verimliliğiniz düşebilir.

Aşağıda ayarlayabileceğiniz bazı kurallar bulunmaktadır:

İşiniz sırasında ev ofisinizin kapısını kapatın

Kuralları ve sorumlulukları eşinizle paylaşın

Çalışma saatleri içinde ev işleri yapmaktan kaçının

İş saatlerinizden sonra çocuklarınızla oyun zamanı ayarlayın

11. "Daha İyi Olmak": Sıvı alımınızı ve sağlığınızı koruyun

Beyin temelde yapışkan bir su damlasından ibarettir.

Su olmadan beyin çalışmaz.

Ancak çoğu insan günlük ihtiyaç duyduğu miktarda su içmiyor.

Dehidrasyon, doğrudan (ve tamamen öngörülebilir) bir sonuç olarak çok çeşitli fiziksel ve zihinsel sonuçlara neden olabilir.

Su içmeyi unutmayın ve sürekli yudumlayın. Tabii ki aşırıya kaçmadan!

Su sizi uyanık ve sağlıklı tutar – verimli olmak istiyorsanız her ikisi de iyidir.

12. "Çok yorgunum": Düzenli aralar verin

Beyninizin favori Instagram hashtag'i olsaydı, bu #Wanderlust olurdu.

Zihnimiz zamanın ortalama %15-20'sinde başka yerlerde dolaşır.

Örneğin, 2 saat boyunca ara vermeden çalışmaya çalışırsanız, büyük olasılıkla düşünce akışınızı yarıda kaybedersiniz.

Peki, uzaktan çalışırken odaklanmanızı nasıl sağlıyorsunuz?

Sık sık mola vererek!

İşte burada Pomodoro tekniği devreye giriyor.

Fikir, görevlerinizi 25 dakikalık bloklara ayırmak ve iki blok arasında 5 dakikalık bir ara vermektir. Dört blok tamamladığınızda, 15 dakikalık bir ara ile ödüllendirilirsiniz!

Bu teknik, işlerinizi her zamankinden daha hızlı tamamlamanıza yardımcı olur ve aklınızı kaçırmanızı önler!

The Beatles, enstrümanları olmadan hiçbir şey olamazdı.

Benzer şekilde, uzaktan çalışmanıza yardımcı olacak doğru araçlara da ihtiyacınız var:

13. "We Can Work It Out": ClickUp ile iş akışınızı basitleştirin

Evden çalışmanın en can sıkıcı yanı nedir?

Diğer çalışanlardan gelen sürekli e-postalar ve metinler.

Gününüz için yapmanız gerekenleri belirlemek genellikle kaotik bir süreçtir.

Ve hepiniz evden çalışırken görevleri koordine etmek daha da kaotik hale gelir!

Ama endişelenmeyin.

Siz ve çalışanlarınız uzaktan daha verimli bir şekilde çalışmak istiyorsanız, ClickUp'ı kullanın.

ClickUp nedir?

ClickUp, dünyanın en yüksek puan alan uzaktan proje yönetimi araçlarından biridir.

Uzaktan ş akışınızı basitleştirmek için ihtiyacınız olan tüm özellikler ve daha fazlası!

ClickUp'ı uzaktan çalışan takımınızı yönetmek için nasıl kullanabileceğinizi öğrenin:

1. Uzaktan çalışanlarınıza görevler atayın

ClickUp, sanal takımınız içindeki iş akışını dağıtmayı son derece kolay hale getirir:

Yapabilecekleriniz:

Görevler ekleyin ve bunları tek tek takım üyelerine atayın

Görevleri daha küçük alt görevlere bölün

En kısa sürede tamamlanması gereken görevlere öncelik verin

Eksik görevler konusunda endişelenmeyin!

Uzaktan çalışan takım üyeleriniz, kendilerine iş atandığı anda anında bildirim alır.

2. Proje durumlarını kolayca kontrol edin

Günün herhangi bir saatinde, uzaktaki takımınızı metin mesajlarıyla bombardımana tutmadan bir projenin durumunu öğrenmek mi istiyorsunuz?

ClickUp ile kendinizi test edin!

ClickUp, uzaktaki takımınızın görevlerinin durumunu kontrol etmenize yardımcı olacak birden fazla Proje Görünümü ile birlikte gelir.

Aşağıdakilerden birini seçebilirsiniz:

Pano Görünümü : Proje görevlerinin Kanban/Scrum panosunda kartlar halinde listelendiği yer

Liste görünümü : proje görevlerinin bir kontrol listesinde sunulduğu yer

Bu görünümlerin her biri, görevlerinizi "Açık", "İlerleme Halinde", "Tamamlandı" gibi durumlarına göre sıralar.

Böylelikle, ev ofisinizde uzaktan çalışırken proje ilerlemesini anında izleyebilirsiniz.

Bu basit özellik, haftada saatlerce zaman kazanmanızı sağlayacak! Tüm kirli bulaşıkları yıkamak için fazlasıyla yeterli!

3. Kimin ne üzerinde çalıştığını her zaman kontrol edin

Sanal takımınız bugün ne üzerinde çalışıyor ?

ClickUp Box görünümüne girin.

Bu görünüm, takım üyelerinizin bireysel olarak hangi görevler üzerinde çalıştığını gösterir. Ayrıca, kimin iş yükünün fazla olduğunu ve kimin birkaç görev daha alabileceğini de görebilirsiniz.

4. Takımınızla gerçek zamanlı iletişim kurun

Peki, yüz yüze konuşma olmadan uzaktaki çalışanlarınızla görevler hakkında nasıl konuşabilirsiniz?

Bunları e-posta ile değiştirmeyi mi düşünüyorsunuz?

Hayır, bu sadece 90'ların romantik komedilerinde işe yarar! Ya da nostaljik ve aşık iseniz.

Ve bir günde, asla "görmezden gelemeyeceğiniz" bir şey görmeden yapabileceğiniz video görüşmelerinin sayısı da sınırlıdır!

Neyse ki, ClickUp sizi bu sıkıntıdan kurtaracak!

E-posta gelen kutusunu bir kenara bırakın ve bunun yerine ClickUp içinde sohbet edin!

ClickUp'ta her görevin özel bir yorum bölümü vardır, böylece görev hakkında gerçek zamanlı konuşma yapabilirsiniz.

Uzaktan çalışan takımınız yorumlarda dosya, bağlantı ve diğer önemli verileri bile paylaşabilir.

Ama bekleyin, daha fazlası var!

Hatta sanal takım üyelerine yorumlar atayabilir ve onlara yapmalarını istediğiniz şeyleri yaptıklarından emin olabilirsiniz!

Bonus İpucu: ClickUp, Slack ile entegre!

14. 'Çok uzun sürmeyecek: Zaman takipçisi kullanın

Ofiste çalışırken gözlerimiz sürekli saatte.

Öğle molasından 5 dakika önce veya mesai bitimine 20 dakika kala, zamanın nasıl geçtiğinin her zaman farkındayız.

Ancak evden çalışırken zamanın anlamı kaybolur.

Saatin kaç olduğunu, günün hangi günü olduğunu, haftanın hangi günü olduğunu bilmiyoruz!

Ve eğer siz de o dahi programcılardan biriyseniz, bu bile başınıza gelebilir!

Sonuç olarak, farkına bile varmadan günde 12-13 saat çalışıyor olabilirsiniz!

Bu bir sorundur, çünkü düzenli olarak fazla mesai yapmak kalbinizi kırılabilir – kelimenin tam anlamıyla!

Zaman takibi sadece tükenmişliği önlemekle kalmaz, çalışma saatlerinizi düzenlemenize de yardımcı olur.

Peki bunu nasıl yapacaksınız?

ClickUp'ın Chrome uzantısı, görevleriniz için harcadığınız zamanı izlemenizi sağlar.

ClickUp'ta bir görev oluşturun ve izlemeye başlayın!

Hatta bir görev için zaman tahmini ayarlayabilir, böylece işte aşırı zaman harcamazsınız.

Zaten bir zaman takipçisi kullanıyor musunuz?

ClickUp, Toggl, Everhour, Time Doctor, Harvest, Timely ve daha fazlası dahil olmak üzere birçok zaman takibi aracıyla entegre olur. Böylece, projelerinize ayırdığınız zamanı her zaman yönetebilirsiniz!

15. "Sana söylemek istiyorum": Takımınızla düzenli olarak iletişim kurun

Sosyal izolasyon, sarı denizaltınızda saklanmak anlamına gelmez!

İş yerinde yalnızlık , verimliliğinizi, yaratıcılığınızı ve karar verme becerilerinizi olumsuz etkileyebilir.

Şimdi, uzaktaki çalışanlarınızla bağlantılarınızı sürdürmenin zamanıdır.

Takımınızla toplantılar düzenlemek için Google Hangouts (şimdi Google Meet olarak adlandırılır) ve Zoom ( ClickUp ile entegre ) gibi araçları kullanın.

Her gün bir video görüşmesi yapmaya çalışın – takımın ilerlemesi ve durumunu kontrol etmek için 5 dakika bile olsa.

Ne kadar büyük bir fark yaratacağına inanamayacaksınız!

Sonuç

İşiniz ne kadar büyük veya küçük olursa olsun, uzaktan çalışma herkes için kartlarda.

Ve durumu değiştiremeyeceğimize göre, oluruna bırakmalıyız.

Ancak, işleri olduğu gibi bırakmak verimli olamayacağımız anlamına gelmez.

"Tüm insanları hayal edin

*Evden huzur içinde çalışmak!

Bu ev ofis ipuçlarını ve fikirlerini takip ederek, hiç olmadığınız kadar verimli olabilirsiniz.

Ancak bunu ev ofisinizde tek başınıza yapamazsınız… ClickUp gibi bazı ücretsiz verimlilik araçlarıyla ortaklık kurmanız gerekir. Uzaktan çalışmanızı yönetmek, fikirlerinizi saklamak, işinizi sürdürmek ve uzaktaki çalışanlarınızı yönetmek için ihtiyacınız olan tüm özelliklere sahiptir!

Neden ClickUp'ı John Lennon'ınızın Paul McCartney'i yapıp verimliliğinizi yükseltmiyorsunuz?*

ClickUp 'a bugün ücretsiz kaydolun!