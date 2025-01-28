2025'in Takımlar için En İyi 10 İş Programı Uygulaması (Ücretsiz ve Ücretli)

Modern iş yerlerinde, takımlar verimliliği artırmak, iletişimi kolaylaştırmak ve sorunsuz koordinasyonu sağlamak için sürekli olarak yenilikçi yollar arıyor. Planlama uygulamaları, bu iş programı kaosunu kontrol altına almak ve takım genelinde verimliliği optimize etmek için en iyi çözümdür.
Sorunsuz görev atamalarından gerçek zamanlı güncellemelere, akıllı bildirimlerden entegrasyon özelliklerine kadar, özenle hazırlanmış iş programı uygulamaları listemiz, takımınızın iş akışına en uygun uygulamayı bulmanızı sağlar.
Bunu göz önünde bulundurarak, tüm takım yönetimi ihtiyaçlarınızı karşılamak için tasarlanmış en güçlü ve kullanıcı dostu 10 iş programı uygulamasını bir araya getirdik.
İş Programı Uygulamalarında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Takımınız için doğru iş programı uygulamasını seçerken, iş akışınıza sorunsuz bir şekilde entegrasyon sağlamak için dikkate almanız gereken birkaç anahtar faktör vardır.
- Kullanım kolaylığı: Öğrenmesi zor olan karmaşık bir iş programı uygulaması, verimliliği engelleyebilir ve takım üyeleri arasında hayal kırıklığına neden olabilir
- Güçlü iletişim özellikleri: Etkili takım işbirliği, başarılı bir proje için hayati önem taşır. Takım üyeleri arasında sorunsuz etkileşimi kolaylaştıran, dosya paylaşımı, yorum yapma ve gerçek zamanlı güncellemeler sağlayan bir araç arayın
- Özelleştirme seçenekleri: Çalışanlarınızın programlarına ve benzersiz ihtiyaçlarına uyum sağlayacak kadar esnek bir uygulamaya ihtiyacınız var
- Sorunsuz entegrasyon: En iyi görev planlama yazılımı, diğer planlama yazılımları, proje yönetimi platformları, takvim uygulamaları ve mesajlaşma uygulamaları gibi takımınızın kullandığı diğer temel araçlarla birlikte çalışır
- Mobil erişilebilirlik: Güvenilir bir mobil uygulama sunan bir iş programı uygulaması arayın, böylece takım üyeleri hareket halindeyken de güncel bilgilere ulaşabilir ve iş programlarında gerekli değişiklikleri yapabilirler
Bu faktörleri dikkatlice değerlendirerek, bilinçli bir karar verebilir ve çalışanlarınızın programlarına uygun en iyi çalışan planlama uygulamalarını seçerek takım genelinde verimliliği, iletişimi ve işbirliğini artırabilirsiniz.
Kullanabileceğiniz En İyi 10 İş Programı Uygulaması ve Aracı
1. ClickUp
ClickUp, her boyuttaki takım ve işletme için tasarlanmış hepsi bir arada bir verimlilik platformudur. Güçlü Takvim görünümü, takım hedeflerini ve iş programlarını merkezi bir konumda görselleştirmek için mükemmel bir organizasyon aracıdır. Ücretsiz bir iş planlama yazılımı olarak, çalışanların planlama gereksinimlerini kolaylıkla özelleştirmek için bir plan şablonları kitaplığı da sağlar.
ClickUp gibi bir proje planlama aracını kullanarak şirketinizin verimliliğini bir üst seviyeye taşıyın ve genel verimliliği artırın!
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp'ın Takvim görünümü ile programınızı ve işçilik maliyetlerinizi tam olarak takip edebilir, görev görünümünü filtreleyebilir ve görevlerinizi önceliklendirebilirsiniz
- ClickUp'ta, takım üyeleri önemli görevler için hatırlatıcılar ayarlayabilir, böylece kritik son teslim tarihlerini bir daha asla kaçırmazlar
- ClickUp, takımların haftalık vardiyaları önceden planlamasına olanak tanır ve ClickUp Çalışan Programı Şablonu ile ücret hesaplamalarını kolaylaştırır
- ClickUp, zaman planlamasını ve iş yükü dağıtımını basitleştiren Google Takvim ve diğer araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olur
- ClickUp, takım programlarından günlük planlayıcılara ve kişisel eylem planlarına kadar, özel programlama sürecinize uyarlanmış çok sayıda iş programı şablonu sunar
- ClickUp, işlerin görselleştirilmesi ve çalışanların basit bir sürükle ve bırak işlemiyle planlanması için Gantt grafik görünümüne sahiptir
ClickUp sınırlamaları
- ClickUp'ın kapsamlı özellik listesini öğrenmek biraz zaman alabilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma mevcuttur
- ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 7 $ karşılığında kullanılabilir
ClickUp müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,7/5 (6.700+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.600+ yorum)
2. İnsanlık
Humanity, 175.000'den fazla işletme tarafından iş operasyonlarını yönetmek için bağımsız bir çözüm olarak kullanılan bir planlama platformudur. Planlama süreci, işçilik maliyetleri, vardiyalar, uygunluk ve izin talepleri gibi işleri yönetebilirsiniz.
2020 yılında TCP Software tarafından satın alınan Humanity, liderlerin işgücü maliyetlerini izlemelerine ve uyumluluk risklerini yönetmelerine yardımcı olur. Uygulama ayrıca çalışanların zamanlarını planlamalarına, vardiyalarını değiştirmeye ve izin taleplerini verimli bir şekilde iletmelerine olanak tanır.
Humanity'nin en iyi özellikleri
- Çalışanları planlamak için talep odaklı çözümler
- İş kanunlarına uyumu sağlamak için özelleştirilebilir kurallar ve anlık çakışma uyarıları
- Hareket halindeyken planlama ve vardiya izleme için mobil vardiya yönetimi
- En iyi planlama uygulamaları, insan sermayesi yönetimi (HCM) platformları ve Google Takvim gibi takvim uygulamalarıyla entegrasyonlar
- Çalışanların devamlılığını izlemek ve arkadaşlarının yerine kart basmasını önlemek için zaman saati özelliği
- Bu planlama yazılımının ücretsiz deneme sürümü mevcuttur
İnsanlık sınırları
- Vardiyaları bölme özelliği yok
- Kısa süreli tekrarlanan vardiyalar, uzun vardiyalara kıyasla planlanması daha zordur
- Mobil uygulaması, masaüstü uygulamasından daha az özelliğe sahiptir
- Push bildirimleri çok fazla olabilir
İnsani fiyatlandırma
- Fiyatlandırma için Humanity ile iletişime geçin
Humanity müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,3/5 (900'den fazla yorum)
- Capterra: 4,3/5 (200'den fazla yorum)
3. Shiftboard ScheduleFlex
Çalışan dostu planlama yazılımlarına olan talebin artması nedeniyle Shiftboard, vardiya kapsamını kolaylaştırarak ve şirketlerin genel verimliliğini artırarak çalışan planlama sürecini en üst düzeye çıkarıyor. 2008 yılında kurulan iş programı uygulaması, kuruluşların esnek bir iş gücü oluşturmasına ve maksimum kapsam ve memnun çalışanlar için vardiyaları planlamasına yardımcı olmaya odaklanıyor.
Shiftboard ScheduleFlex'in en iyi özellikleri
- Esnek program otomasyonu sağlar
- Verimli iş gücü talebi planlama araçları sunar
- İzin ve zaman çizelgesi yönetimi çözümleri sunar
- Çevik değişiklik yönetimi ve proaktif çalışan katılımı fonksiyonları
- Düz dosya, açık API ve önceden oluşturulmuş entegrasyon sistemlerini kullanarak üçüncü taraf platformlarla bağlantı kurun
- Optimizasyon motoru tarafından sunulan akıllı planlama önerileri
- Çalışan planlama yazılımı ROI hesaplayıcı
Shiftboard ScheduleFlex sınırlamaları
- Vardiyalar, ayrı ayrı yenilenmedikçe otomatik olarak güncellenmez
- Uzun saatlik vardiyaları planlamada zorluk
- Özel raporlar oluşturmak, diğer iş planlama uygulamalarına kıyasla biraz zor olabilir
Shiftboard ScheduleFlex fiyatlandırma
- Enterprise: Shiftboard ScheduleFlex takımıyla görüşmek ve fiyat teklifi almak için demo talep edin
- Enterprise Plus: Shiftboard ScheduleFlex takımıyla görüşmek ve fiyat teklifi almak için demo talep edin
Shiftboard ScheduleFlex müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,6/5 (50+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (200'den fazla yorum)
4. FindMyShift
FindMyShift, kuruluşların vardiya taleplerini yönetmelerine, iletişim kurmalarına ve personeli her yerden yönetmelerine yardımcı olan bir iş programı aracıdır. Uygulama, devamlılık izleme, vardiya planlama, işçilik maliyetlerini izleme, takım işbirliği ve daha fazlası için yararlıdır.
FindMyShift'in en iyi özellikleri
- Otomatik hatırlatıcılar ve vardiya bildirimleri, birden fazla çalışan programını kolayca yönetmenizi sağlar
- Çalışanların çalışma saatlerini takip etmek için zaman takibi özelliği
- FindMyShift ile kolayca izin isteyin
- Sürükle ve bırak planlama süreci mevcuttur
FindMyShift sınırlamaları
- Zor öğrenme süreci
- Programları optimize etmek için zaman zaman ek elektronik tablo uzantıları gerekebilir
- Apple cihazlarla uyumsuzluk
FindMyShift fiyatlandırması
- Ücretsiz: 0
- Başlangıç: 21 $/takım/ay
- İş: 33 $/takım/ay
- Enterprise: 59 $/takım/ay
FindMyShift müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,8/5 (2+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (800'den fazla yorum)
5. Deputy
Deputy, iş yükünü iletmeyi, çalışanların programını yapmayı ve düzenli kalmayı kolaylaştırır. Yazılım, idari işleri sadece birkaç tıklamayla kolaylaştırır, böylece siz ve takımınız önemli işlere odaklanabilirsiniz.
Deputy'nin en iyi özellikleri
- Birden fazla POS, İK, bordro ve çalışan planlama yazılımıyla sorunsuz entegrasyonlar
- Hareket halindeki çalışanlar için mobil uygulama sürümü
- Çalışanların programlamasını çocuk oyuncağı haline getiren sezgisel arayüz
- Takımlar arasında gerçek zamanlı iletişim
- Vardiya planlaması için zaman çizelgesi ve zaman saati araçları
- 31 günlük ücretsiz deneme sunar
Deputy sınırlamaları
- Kullanıcı dostu olmayan renk paleti, gözleri yorabilir
- Gelir tabanlı planlama özelliğinde zaman zaman aksaklıklar yaşanıyor
Deputy fiyatlandırma
- Planlama: 3,50 $/kullanıcı/ay
- Zaman ve devam: 3,50 $/kullanıcı/ay
- Premium: 4,90 $/kullanıcı/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma için satış veya müşteri desteği ile iletişime geçin
Deputy müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,6/5 (240+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (680+ yorum)
6. ZoomShift
ZoomShift, işlerin çalışanlarını yönetme şeklini dönüştüren bir çalışan planlama uygulamasıdır. İzin taleplerini, zaman çizelgelerini ve vardiya çizelgelerini otomatikleştirme özelliklerine sahip bu planlama uygulamasını kullanan yöneticiler, bu görevleri manuel olarak yerine getirmeye kıyasla zaman kazanır.
ZoomShift'in en iyi özellikleri
- Vardiya planını kolayca değiştirin ve takas yapın
- Mobil planlama uygulaması sürümü mevcuttur
- Çalışanların programlarını aynı anda oluşturun ve yönetin
- Toplantılar için alarm hatırlatıcıları
- Güçlü ücretsiz deneme
- Zaman saati fonksiyonu
ZoomShift sınırlamaları
- Diğer çalışan planlama uygulamalarına kıyasla çok fazla özelleştirilebilir özellik yok
- Bu planlama uygulaması için ücretsiz plan mevcut değildir
ZoomShift fiyatlandırması
- Başlangıç: 2 $/takım üyesi/ay
- Premium: 4 $/takım üyesi/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma talebinde bulunmak için bir demo randevusu alın
ZoomShift müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,8/5 (10+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (90+ yorum)
7. Calendly
Calendly, takımların toplantıları verimli bir şekilde planlamasına ve zamanlamasına yardımcı olan bir iş planlama uygulamasıdır. Uygulama, kullanıcıların karşı tarafın takviminde çalışanların uygunluk durumunu kontrol ederek toplantıları kolayca rezerve etmelerini sağlar ve mükemmel zamanı bulmak için gidip gelen e-postaları azaltır. Calendly ayrıca kullanıcıların gün için planlanan etkinliklerin sayısını sınırlamasına, tampon süre eklemesine ve toplantı sürelerini kontrol etmesine olanak tanır.
Calendly'nin en iyi özellikleri
- Özel planlama bağlantıları
- Zoom, Salesforce, Hubspot ve daha fazlası gibi çeşitli iş araçlarıyla sorunsuz entegrasyonlar
- Çalışanların uygunluk durumuna göre toplantıları ayarlama yeteneği
- Paylaşılan takvim aracılığıyla toplantı rezervasyonlarını kolayca yapın
- Google Takvim ile güçlü entegrasyon
- Ücretsiz deneme ve ücretsiz temel plan mevcuttur
Calendly sınırlamaları
- Bazı özellikler mobil sürümde kullanılamaz
- Tek seferlik toplantıları düzenlemede zorluk
Calendly fiyatlandırması
- Temel: Her zaman ücretsiz
- Temel: 8 $/koltuk/ay
- Profesyonel: 12 $/koltuk/ay
- Takımlar: 16 $/koltuk/ay
Calendly müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,7/5 (1800+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2700+ yorum)
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8. WorkTime
WorkTime, takım faaliyetlerini izlerken ve başarıyı sorunsuz bir şekilde takip ederken çalışanların gizliliğine öncelik veren bir iş programı uygulamasıdır. WorkTime ile işverenler, verimlilik izlemeyi iyileştirebilir ve mesafe engellerinden bağımsız olarak ofis ortamı yaratabilir.
WorkTime'ın en iyi özellikleri
- Çalışanlar için boş ve aktif zaman izleme
- Diğer planlama uygulamalarına kıyasla uygun fiyatlar
- Takvim uygulamasının ekran görüntülerini ve içerik kaydını engelleyerek çalışanların gizliliğini artırır
- Çalışan bağlılığını artırmak için liderlik tablosu raporları
- Etkinlik izleme, özellikle uzaktan çalışanlar için
WorkTime sınırlamaları
- Zor öğrenme süreci
- Çalışanların iş programı raporlarını özelleştirmek zor olabilir
WorkTime fiyatlandırması
- Ücretsiz: 0
- Temel: 5,99 $/ay/çalışan
- Premium: 7,99 $/ay/çalışan
- Enterprise: 9,99 $/ay/çalışan
WorkTime müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,6/5 (15+ yorum)
- Capterra: 4,2/5 (70+ yorum)
9. Sling
Sling, kuruluşların çalışanlarının vardiyalarını izlemelerine, verimliliği artırmalarına ve devamsızlığı azaltmalarına yardımcı olan bir çalışan planlama uygulamasıdır. Şirket içi takım iletişimi özelliği ile çalışanlarınız verimlilikte önemli bir artış kaydedecek.
Sling'in en iyi özellikleri
- Takım üyeleri için uygulama içi mesajlaşma
- Son derece sezgisel platform
- Görevleri kolayca devretme
- Çalışanların çalışma zamanını sorunsuz bir şekilde izleme
Sling sınırlamaları
- Bildirim yükü
- Konuşmaları filtrelemekte zorluk
Sling fiyatlandırması
- Ücretsiz: 0
- Premium: 1,70 $/kullanıcı/ay
- İş: 3,40 $/kullanıcı/ay
Sling müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,4/5 (80+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (130'dan fazla yorum)
10. 7shifts
7Shifts, restoranların sezgisel planlama ve zaman takibi ile daha etkili bir şekilde çalışması, iletişimi kolaylaştırması ve sonuçları optimize etmesi için bir planlama uygulamasıdır. 7Shifts, personel alımından işe alım ve eğitime, iş planlamasından yönetime kadar her şeyi içeren bir restoran çalışan yönetimi platformu olarak işlev görür.
7shifts'in en iyi özellikleri
- Uygulama içi iletişim
- Hızlı müşteri desteği
- Takip edilebilir çalışan programları
- Vardiya ve izin taleplerini kolayca planlayın
7shifts sınırlamaları
- Düzenleme düğmesi yok
- Ücretsiz planda sınırlı iş programı özellikleri
7shifts fiyatlandırma
- Karşılaştırma: Ücretsiz
- Entrée: 29,99 $/ay/konum (maksimum 30 çalışan)
- The Works: Sınırsız çalışan için aylık 69,99 $/konum
- Gourmet: Sınırsız çalışan için aylık 135 $/konum
7shifts müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,5/5 (90+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (1100+ yorum)
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