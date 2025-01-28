2025'in Takımlar için En İyi 10 İş Programı Uygulaması (Ücretsiz ve Ücretli)

Modern iş yerlerinde, takımlar verimliliği artırmak, iletişimi kolaylaştırmak ve sorunsuz koordinasyonu sağlamak için sürekli olarak yenilikçi yollar arıyor. Planlama uygulamaları, bu iş programı kaosunu kontrol altına almak ve takım genelinde verimliliği optimize etmek için en iyi çözümdür.

Sorunsuz görev atamalarından gerçek zamanlı güncellemelere, akıllı bildirimlerden entegrasyon özelliklerine kadar, özenle hazırlanmış iş programı uygulamaları listemiz, takımınızın iş akışına en uygun uygulamayı bulmanızı sağlar.

Bunu göz önünde bulundurarak, tüm takım yönetimi ihtiyaçlarınızı karşılamak için tasarlanmış en güçlü ve kullanıcı dostu 10 iş programı uygulamasını bir araya getirdik.

İş Programı Uygulamalarında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Takımınız için doğru iş programı uygulamasını seçerken, iş akışınıza sorunsuz bir şekilde entegrasyon sağlamak için dikkate almanız gereken birkaç anahtar faktör vardır.

Kullanım kolaylığı: Öğrenmesi zor olan karmaşık bir iş programı uygulaması, verimliliği engelleyebilir ve takım üyeleri arasında hayal kırıklığına neden olabilir

Güçlü iletişim özellikleri: Etkili takım işbirliği , başarılı bir proje için hayati önem taşır. Takım üyeleri arasında sorunsuz etkileşimi kolaylaştıran, dosya paylaşımı, yorum yapma ve gerçek zamanlı güncellemeler sağlayan bir araç arayın

Özelleştirme seçenekleri: Çalışanlarınızın programlarına ve benzersiz ihtiyaçlarına uyum sağlayacak kadar esnek bir uygulamaya ihtiyacınız var

Sorunsuz entegrasyon: En iyi En iyi görev planlama yazılımı , diğer planlama yazılımları, proje yönetimi platformları, takvim uygulamaları ve mesajlaşma uygulamaları gibi takımınızın kullandığı diğer temel araçlarla birlikte çalışır

Mobil erişilebilirlik: Güvenilir bir mobil uygulama sunan bir iş programı uygulaması arayın, böylece takım üyeleri hareket halindeyken de güncel bilgilere ulaşabilir ve iş programlarında gerekli değişiklikleri yapabilirler

Bu faktörleri dikkatlice değerlendirerek, bilinçli bir karar verebilir ve çalışanlarınızın programlarına uygun en iyi çalışan planlama uygulamalarını seçerek takım genelinde verimliliği, iletişimi ve işbirliğini artırabilirsiniz.

ClickUp'ta 15'ten fazla görünümü inceleyin ve iş akışınızı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin

ClickUp, her boyuttaki takım ve işletme için tasarlanmış hepsi bir arada bir verimlilik platformudur. Güçlü Takvim görünümü, takım hedeflerini ve iş programlarını merkezi bir konumda görselleştirmek için mükemmel bir organizasyon aracıdır. Ücretsiz bir iş planlama yazılımı olarak, çalışanların planlama gereksinimlerini kolaylıkla özelleştirmek için bir plan şablonları kitaplığı da sağlar.

ClickUp gibi bir proje planlama aracını kullanarak şirketinizin verimliliğini bir üst seviyeye taşıyın ve genel verimliliği artırın!

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

ClickUp'ın kapsamlı özellik listesini öğrenmek biraz zaman alabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma mevcuttur

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 7 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,7/5 (6.700+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.600+ yorum)

2. İnsanlık

via Humanity

Humanity, 175.000'den fazla işletme tarafından iş operasyonlarını yönetmek için bağımsız bir çözüm olarak kullanılan bir planlama platformudur. Planlama süreci, işçilik maliyetleri, vardiyalar, uygunluk ve izin talepleri gibi işleri yönetebilirsiniz.

2020 yılında TCP Software tarafından satın alınan Humanity, liderlerin işgücü maliyetlerini izlemelerine ve uyumluluk risklerini yönetmelerine yardımcı olur. Uygulama ayrıca çalışanların zamanlarını planlamalarına, vardiyalarını değiştirmeye ve izin taleplerini verimli bir şekilde iletmelerine olanak tanır.

Humanity'nin en iyi özellikleri

Çalışanları planlamak için talep odaklı çözümler

İş kanunlarına uyumu sağlamak için özelleştirilebilir kurallar ve anlık çakışma uyarıları

Hareket halindeyken planlama ve vardiya izleme için mobil vardiya yönetimi

En iyi planlama uygulamaları, insan sermayesi yönetimi (HCM) platformları ve Google Takvim gibi takvim uygulamalarıyla entegrasyonlar

Çalışanların devamlılığını izlemek ve arkadaşlarının yerine kart basmasını önlemek için zaman saati özelliği

Bu planlama yazılımının ücretsiz deneme sürümü mevcuttur

İnsanlık sınırları

Vardiyaları bölme özelliği yok

Kısa süreli tekrarlanan vardiyalar, uzun vardiyalara kıyasla planlanması daha zordur

Mobil uygulaması, masaüstü uygulamasından daha az özelliğe sahiptir

Push bildirimleri çok fazla olabilir

İnsani fiyatlandırma

Fiyatlandırma için Humanity ile iletişime geçin

Humanity müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,3/5 (900'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (200'den fazla yorum)

3. Shiftboard ScheduleFlex

shiftboard ScheduleFlex aracılığıyla

Çalışan dostu planlama yazılımlarına olan talebin artması nedeniyle Shiftboard, vardiya kapsamını kolaylaştırarak ve şirketlerin genel verimliliğini artırarak çalışan planlama sürecini en üst düzeye çıkarıyor. 2008 yılında kurulan iş programı uygulaması, kuruluşların esnek bir iş gücü oluşturmasına ve maksimum kapsam ve memnun çalışanlar için vardiyaları planlamasına yardımcı olmaya odaklanıyor.

Shiftboard ScheduleFlex'in en iyi özellikleri

Esnek program otomasyonu sağlar

Verimli iş gücü talebi planlama araçları sunar

İzin ve zaman çizelgesi yönetimi çözümleri sunar

Çevik değişiklik yönetimi ve proaktif çalışan katılımı fonksiyonları

Düz dosya, açık API ve önceden oluşturulmuş entegrasyon sistemlerini kullanarak üçüncü taraf platformlarla bağlantı kurun

Optimizasyon motoru tarafından sunulan akıllı planlama önerileri

Çalışan planlama yazılımı ROI hesaplayıcı

Shiftboard ScheduleFlex sınırlamaları

Vardiyalar, ayrı ayrı yenilenmedikçe otomatik olarak güncellenmez

Uzun saatlik vardiyaları planlamada zorluk

Özel raporlar oluşturmak, diğer iş planlama uygulamalarına kıyasla biraz zor olabilir

Shiftboard ScheduleFlex fiyatlandırma

Enterprise: Shiftboard ScheduleFlex takımıyla görüşmek ve fiyat teklifi almak için demo talep edin

Enterprise Plus: Shiftboard ScheduleFlex takımıyla görüşmek ve fiyat teklifi almak için demo talep edin

Shiftboard ScheduleFlex müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,6/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

4. FindMyShift

findMyShift aracılığıyla

FindMyShift, kuruluşların vardiya taleplerini yönetmelerine, iletişim kurmalarına ve personeli her yerden yönetmelerine yardımcı olan bir iş programı aracıdır. Uygulama, devamlılık izleme, vardiya planlama, işçilik maliyetlerini izleme, takım işbirliği ve daha fazlası için yararlıdır.

FindMyShift'in en iyi özellikleri

Otomatik hatırlatıcılar ve vardiya bildirimleri, birden fazla çalışan programını kolayca yönetmenizi sağlar

Çalışanların çalışma saatlerini takip etmek için zaman takibi özelliği

FindMyShift ile kolayca izin isteyin

Sürükle ve bırak planlama süreci mevcuttur

FindMyShift sınırlamaları

Zor öğrenme süreci

Programları optimize etmek için zaman zaman ek elektronik tablo uzantıları gerekebilir

Apple cihazlarla uyumsuzluk

FindMyShift fiyatlandırması

Ücretsiz: 0

Başlangıç: 21 $/takım/ay

İş: 33 $/takım/ay

Enterprise: 59 $/takım/ay

FindMyShift müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,8/5 (2+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (800'den fazla yorum)

5. Deputy

deputy aracılığıyla

Deputy, iş yükünü iletmeyi, çalışanların programını yapmayı ve düzenli kalmayı kolaylaştırır. Yazılım, idari işleri sadece birkaç tıklamayla kolaylaştırır, böylece siz ve takımınız önemli işlere odaklanabilirsiniz.

Deputy'nin en iyi özellikleri

Birden fazla POS, İK, bordro ve çalışan planlama yazılımıyla sorunsuz entegrasyonlar

Hareket halindeki çalışanlar için mobil uygulama sürümü

Çalışanların programlamasını çocuk oyuncağı haline getiren sezgisel arayüz

Takımlar arasında gerçek zamanlı iletişim

Vardiya planlaması için zaman çizelgesi ve zaman saati araçları

31 günlük ücretsiz deneme sunar

Deputy sınırlamaları

Kullanıcı dostu olmayan renk paleti, gözleri yorabilir

Gelir tabanlı planlama özelliğinde zaman zaman aksaklıklar yaşanıyor

Deputy fiyatlandırma

Planlama: 3,50 $/kullanıcı/ay

Zaman ve devam: 3,50 $/kullanıcı/ay

Premium: 4,90 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma için satış veya müşteri desteği ile iletişime geçin

Deputy müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,6/5 (240+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (680+ yorum)

6. ZoomShift

zoomShift aracılığıyla

ZoomShift, işlerin çalışanlarını yönetme şeklini dönüştüren bir çalışan planlama uygulamasıdır. İzin taleplerini, zaman çizelgelerini ve vardiya çizelgelerini otomatikleştirme özelliklerine sahip bu planlama uygulamasını kullanan yöneticiler, bu görevleri manuel olarak yerine getirmeye kıyasla zaman kazanır.

ZoomShift'in en iyi özellikleri

Vardiya planını kolayca değiştirin ve takas yapın

Mobil planlama uygulaması sürümü mevcuttur

Çalışanların programlarını aynı anda oluşturun ve yönetin

Toplantılar için alarm hatırlatıcıları

Güçlü ücretsiz deneme

Zaman saati fonksiyonu

ZoomShift sınırlamaları

Diğer çalışan planlama uygulamalarına kıyasla çok fazla özelleştirilebilir özellik yok

Bu planlama uygulaması için ücretsiz plan mevcut değildir

ZoomShift fiyatlandırması

Başlangıç: 2 $/takım üyesi/ay

Premium: 4 $/takım üyesi/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma talebinde bulunmak için bir demo randevusu alın

ZoomShift müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,8/5 (10+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (90+ yorum)

7. Calendly

calendly aracılığıyla

Calendly, takımların toplantıları verimli bir şekilde planlamasına ve zamanlamasına yardımcı olan bir iş planlama uygulamasıdır. Uygulama, kullanıcıların karşı tarafın takviminde çalışanların uygunluk durumunu kontrol ederek toplantıları kolayca rezerve etmelerini sağlar ve mükemmel zamanı bulmak için gidip gelen e-postaları azaltır. Calendly ayrıca kullanıcıların gün için planlanan etkinliklerin sayısını sınırlamasına, tampon süre eklemesine ve toplantı sürelerini kontrol etmesine olanak tanır.

Calendly'nin en iyi özellikleri

Özel planlama bağlantıları

Zoom, Salesforce, Hubspot ve daha fazlası gibi çeşitli iş araçlarıyla sorunsuz entegrasyonlar

Çalışanların uygunluk durumuna göre toplantıları ayarlama yeteneği

Paylaşılan takvim aracılığıyla toplantı rezervasyonlarını kolayca yapın

Google Takvim ile güçlü entegrasyon

Ücretsiz deneme ve ücretsiz temel plan mevcuttur

Calendly sınırlamaları

Bazı özellikler mobil sürümde kullanılamaz

Tek seferlik toplantıları düzenlemede zorluk

Calendly fiyatlandırması

Temel: Her zaman ücretsiz

Temel: 8 $/koltuk/ay

Profesyonel: 12 $/koltuk/ay

Takımlar: 16 $/koltuk/ay

Calendly müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,7/5 (1800+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2700+ yorum)

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8. WorkTime

workTime aracılığıyla

WorkTime, takım faaliyetlerini izlerken ve başarıyı sorunsuz bir şekilde takip ederken çalışanların gizliliğine öncelik veren bir iş programı uygulamasıdır. WorkTime ile işverenler, verimlilik izlemeyi iyileştirebilir ve mesafe engellerinden bağımsız olarak ofis ortamı yaratabilir.

WorkTime'ın en iyi özellikleri

Çalışanlar için boş ve aktif zaman izleme

Diğer planlama uygulamalarına kıyasla uygun fiyatlar

Takvim uygulamasının ekran görüntülerini ve içerik kaydını engelleyerek çalışanların gizliliğini artırır

Çalışan bağlılığını artırmak için liderlik tablosu raporları

Etkinlik izleme, özellikle uzaktan çalışanlar için

WorkTime sınırlamaları

Zor öğrenme süreci

Çalışanların iş programı raporlarını özelleştirmek zor olabilir

WorkTime fiyatlandırması

Ücretsiz: 0

Temel: 5,99 $/ay/çalışan

Premium: 7,99 $/ay/çalışan

Enterprise: 9,99 $/ay/çalışan

WorkTime müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,6/5 (15+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (70+ yorum)

9. Sling

sling aracılığıyla

Sling, kuruluşların çalışanlarının vardiyalarını izlemelerine, verimliliği artırmalarına ve devamsızlığı azaltmalarına yardımcı olan bir çalışan planlama uygulamasıdır. Şirket içi takım iletişimi özelliği ile çalışanlarınız verimlilikte önemli bir artış kaydedecek.

Sling'in en iyi özellikleri

Takım üyeleri için uygulama içi mesajlaşma

Son derece sezgisel platform

Görevleri kolayca devretme

Çalışanların çalışma zamanını sorunsuz bir şekilde izleme

Sling sınırlamaları

Bildirim yükü

Konuşmaları filtrelemekte zorluk

Sling fiyatlandırması

Ücretsiz: 0

Premium: 1,70 $/kullanıcı/ay

İş: 3,40 $/kullanıcı/ay

Sling müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,4/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (130'dan fazla yorum)

10. 7shifts

7shifts aracılığıyla

7Shifts, restoranların sezgisel planlama ve zaman takibi ile daha etkili bir şekilde çalışması, iletişimi kolaylaştırması ve sonuçları optimize etmesi için bir planlama uygulamasıdır. 7Shifts, personel alımından işe alım ve eğitime, iş planlamasından yönetime kadar her şeyi içeren bir restoran çalışan yönetimi platformu olarak işlev görür.

7shifts'in en iyi özellikleri

Uygulama içi iletişim

Hızlı müşteri desteği

Takip edilebilir çalışan programları

Vardiya ve izin taleplerini kolayca planlayın

7shifts sınırlamaları

Düzenleme düğmesi yok

Ücretsiz planda sınırlı iş programı özellikleri

7shifts fiyatlandırma

Karşılaştırma: Ücretsiz

Entrée: 29,99 $/ay/konum (maksimum 30 çalışan)

The Works: Sınırsız çalışan için aylık 69,99 $/konum

Gourmet: Sınırsız çalışan için aylık 135 $/konum

7shifts müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,5/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1100+ yorum)

Takımınızın Verimliliğini Artırmak için Bir İş Programı Uygulaması Kullanın

İş planlama uygulamaları alanında ClickUp kraldır! Sezgisel arayüzü görevleri basitleştirir, sorunsuz işbirliği sağlar ve benzersiz bir iş planlaması sunar. ClickUp ile kuruluşlar verimlilik ve iş akışı uyumunu en üst düzeye çıkarabilir. ClickUp'ı bugün deneyin!