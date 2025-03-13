2025'in En İyi 10 Ücretsiz Gantt Grafik Oluşturma Yazılımı

Görsel bir öğrenen olarak, proje yol haritalarını eski yöntemle hazırlamak benim için hiç kolay olmadı. Kalem ve kağıt dağınık ve düzensiz oluyor. Beyaz tahtalar daha iyidir, ancak karmaşık proje planlaması için değil, yaratıcı fikirler ve akış şemaları için daha uygundur.

Neyse ki, dijital araçlar sonunda imdadımıza yetişti ve Gantt grafiği yazılımını keşfettim.

En temel haliyle, Gantt grafiği proje zamanlamalarınızı görselleştirir, yani tüm proje görevlerinizi zamana göre gösterir. Her şeyi tek bir ekranda görmek, sizin gibi meşgul proje yöneticilerinin işleri kontrol altında tutmasına yardımcı olur.

İlk yıllarda, kendime uygun olanı bulana kadar farklı çözümleri denemekle çok zaman kaybettim. Ve sizin de bunu yapmamanız için buradayım. Bu nedenle, ClickUp'taki takımla birlikte, bir dizi ücretsiz Gantt grafiği oluşturucuyu test ederek en iyilerini seçtik. Hayatınızı (ve proje planlamanızı) kolaylaştıracak on harika (ve ücretsiz) Gantt grafiği aracını keşfederken kemerlerinizi bağlayın!

⏰ 60 Saniyelik Özet En İyi 10 Ücretsiz Gantt Grafik Yazılımı Monday : Gantt grafiklerinde uygulamaya özel özelleştirme için en iyisi

ClickUp : Proje yönetimi özelliklerine sahip en iyi çok yönlü Gantt grafiği oluşturucu

GanttProject : Gantt grafiği özelleştirme için en iyi açık kaynaklı yazılım

Office Timeline Online : Microsoft PowerPoint ekosisteminde Gantt grafikleri oluşturmak için en iyisi

Online Gantt : Kayıt olmadan Gantt grafikleri oluşturmak için web tabanlı erişim için en iyisi

GanttPRO : Kaynak optimizasyonu ve yönetimi için en iyisi

ProjectManager : Gantt grafikleriyle gerçek zamanlı proje içgörüleri oluşturmak için en iyisi

Smartsheet : Gantt grafiği görselleştirme ile birleştirilmiş elektronik tablo fonksiyonları için en iyisi

Toggl Plan : Zaman takibi özelliğine sahip Gantt grafikleri için en iyisi

Instagantt: Proje görselleştirme ve hızlı Gantt grafiği oluşturma için en iyisi

Eğer benim gibi görsel öğrenen biriyseniz, Gantt grafiği hakkındaki bu vlog'a göz atın!

Ücretsiz Gantt Grafik Oluşturucularını Kullanmanın Avantajları

Ücretsiz Gantt grafiği yazılımlarından bahsediyor olmamızın yanı sıra (ücretsiz olması başlı başına büyük bir avantajdır), Gantt grafiği oluşturucularının benim olmazsa olmaz fonksiyonel araçlar listemde bu kadar üst sıralarda yer almasının birkaç nedeni şunlardır:

Proje görselleştirme : Gantt grafik oluşturucular, : Gantt grafik oluşturucular, proje zaman çizelgenizi ve ilgili yol haritasını görselleştirir. Bu, projenin ve çeşitli fonksiyonel ve hareketli parçalarının eksiksiz bir resmini çizer. Buna proje programları, görevler, bağımlılıklar, öncelikler, paydaşlar vb. dahildir. PM'ler, her projenin hepsi bir arada görünümünü elde edebilmenin son derece yararlı olduğunu düşünmektedir

Gelişmiş işbirliği : Gantt grafiği araçları sadece proje yöneticileri için değildir, ilgili herkesin işine yarar! Takım üyeleri, kendilerine atanan veya bekleyen görevleri ve bunların : Gantt grafiği araçları sadece proje yöneticileri için değildir, ilgili herkesin işine yarar! Takım üyeleri, kendilerine atanan veya bekleyen görevleri ve bunların proje sonuçlarına etkisini görebilir. Bu, takım çalışması ve işbirliği duygusunun gelişmesine yardımcı olur. Benzer şekilde, müşteriler de projenin ilerlemesini takip edebilir; burada gerçekten tüm paydaşları kastediyorum. Sonuçta ortaya çıkan işin ortak anlayışı, bireysel katkıların genel hedeflere nasıl bağlandığını göstererek herkesi bir araya getirir

Daha net planlama : Gantt grafiği araçları, proje, görevler, dönüm noktaları, zaman çizelgeleri ve iş akışına ilişkin üst düzey bir genel bakış sunar. Bu, proje yöneticilerinin görev bağımlılıklarını ve son teslim tarihlerini izlemesine yardımcı olur. Ayrıca, projeyi geciktirebilecek prosedürel veya operasyonel verimsizlikleri veya kesinti noktalarını da vurgular. Bu yapı taşlarının birbirine nasıl uyduğunu görüntüleyerek daha gerçekçi ve verimli bir zaman çizelgesi geliştirebilirsiniz.

Verimli kaynak yönetimi : Gantt grafik araçlarıyla, proje yöneticileri kaynakları stratejik olarak sağlayabilir. Her takımın veya bireyin iş yükünü gösterir, böylece hiçbir çalışanın aşırı yüklenmemesini veya yetersiz kullanılmamasını sağlayabilirsiniz. Aynı şeyi yazılım çözümleri, uygulamalar, cihazlar, makineler vb. kaynaklar için de yapın! Bu tür proaktif yönetim, insanlardan, süreçlerden ve teknolojiden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olur

Gelişmiş verimlilik : Gantt grafikleri, : Gantt grafikleri, proje hedefleri konusunda herkesin aynı sayfada olmasını sağlar. Ayrıca kaynak yönetimine yardımcı olur ve çalışanların katılımını ve genel verimliliği artırır. Sonuçta elde edilen ilerleme takımları daha da motive edeceği için bu, herkesin kazanacağı bir durumdur. Ben buna sürekli devam eden olumlu bir geri bildirim döngüsü diyorum

Proaktif risk yönetimi: Projeye ilişkin ayrıntılı görünürlük, proje yöneticilerinin sorunları proaktif olarak belirlemelerine olanak tanır. Potansiyel tehditlere kuşbakışı bir görünüm elde etmek, riskleri yönetmeye ve azaltmaya hazır olmanızı sağlar. Bu önleyici yaklaşım, daha sonra gecikmeleri veya aksaklıkları önler ve projenin yolunda ilerlemesini sağlar

Gantt Grafik Oluşturucu Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

En iyi on ücretsiz Gantt grafiği yazılımının listesini paylaşmadan önce, her seçimin ardındaki mantığı açıklamama izin verin. Bu listeye neden dahil edildiklerini haklı çıkarmak için birçok parametreye göre mevcut seçenekleri değerlendirdik. Bu yüzden, bunları değerlendirirken kendinize şu soruları sorun:

Yetenekler : Gantt grafiği yazılımından beklenen yetenekler nelerdir? Sürükle ve bırak grafik oluşturma gibi temel özellikler mi, yoksa kritik yol belirleme, : Gantt grafiği yazılımından beklenen yetenekler nelerdir? Sürükle ve bırak grafik oluşturma gibi temel özellikler mi, yoksa kritik yol belirleme, kaynak tahsisi veya görev yönetimi gibi daha gelişmiş özellikler mi istiyorsunuz?

Kullanım kolaylığı : Gantt grafiği oluşturucuyu kimler kullanacak? Ne kadar eğitim, oryantasyon ve desteğe ihtiyaçları olacak?

Entegrasyonlar : Gantt grafiği yazılımı mevcut teknoloji yığınınızla entegre edilebilir mi?

Uyumluluk : Gantt grafiği oluşturucu, zaman izleyici veya proje yönetimi yazılımı gibi diğer araçlarla uyumlu mu?

İşbirliği : Aracı tek başına mı kullanacaksınız yoksa bir takım (veya takımlar) birlikte mi çalışacak? Takım üyeleri aynı yerde mi çalışacak yoksa uzaktan mı çalışacak?

Özelleştirme : Gantt grafiğini herhangi bir şekilde özelleştirmek ister misiniz? Örneğin, öncelikleri veya aciliyeti belirtmek için?

Bütçe : Gantt grafiği oluşturucu için bütçeniz nedir? Tek seferlik bir yatırım mı yapacaksınız yoksa abonelik ücreti mi ödeyeceksiniz?

Raporlama : Gantt grafiğinden hangi veri analizi ve raporlama özelliklerini bekliyorsunuz? Gerçek zamanlı gösterge panelleri mi istiyorsunuz, yoksa takımınız periyodik olarak statik raporlar mı oluşturuyor?

Mobil erişilebilirlik: Telefonunuzdan araca hareket halindeyken erişmeniz gerekiyor mu?

10 Ücretsiz Gantt Grafiği Oluşturucuya Genel Bakış

Ayrıntılara geçmeden önce, ele alacağımız her şeyin TL;DR sürümünü burada bulabilirsiniz:

Ad En iyisi Fiyatlandırma ClickUp Proje yönetimi özelliklerine sahip ücretsiz çok yönlü Gantt grafik oluşturucu Aylık 0 ila 12 dolar arasında; kurumsal planlar için özel fiyatlandırma GanttProject Özel kullanım için açık kaynak kodunu özelleştirme Ücretsiz; gönüllü katkıları kabul eder Office Timeline Online Microsoft PowerPoint'ten Gantt grafikleri oluşturma Bir yıllık yazılım lisansı için 0 ila 199 dolar arasında değişen fiyatlar Çevrimiçi Gantt Kayıt ve indirme olmadan tarayıcılarda Gantt grafikleri oluşturma Dağıtım moduna bağlı olarak 0 ila 5 dolar arasında GanttPRO Kaynak yönetimi Aylık 9,99 $'dan 24,99 $'a kadar; kurumsal planlar için özel fiyatlandırma ProjectManager Gantt grafiklerinden gerçek zamanlı içgörüler elde etme Aylık 13 ila 24 dolar arasında; kurumsal planlar için özel fiyatlandırma Smartsheet Hesap tabloları Gantt grafiklerine ve tersi şekilde dönüştürme Aylık 0 ila 32 dolar arasında; kurumsal planlar için özel fiyatlandırma Toggl Plan Proje, takım veya birey bazında zaman kullanımının izlenmesi Kullanıcı başına aylık 9 ila 15 dolar arasında Instagantt Asana ekosisteminde anında Gantt grafikleri oluşturun Aylık 12 ila 24 dolar arasında Monday. com Gantt grafiklerini özelleştirme ve proje yönetimi yeteneklerinden yararlanma Aylık koltuk başına 0 ila 24 dolar arasında; kurumsal planlar için özel fiyatlandırma

En İyi 10 Ücretsiz Gantt Grafik Yazılımı

Şimdi, on ücretsiz Gantt grafiği yazılım çözümünün her birini incelerken kemerlerinizi bağlayın, böylece hangisini seçeceğiniz konusunda bilinçli bir karar verebilirsiniz.

1. ClickUp

Çok amaçlı kullanım için en iyi ücretsiz Gantt grafiği oluşturma yazılımı

Gantt Görünümü ile Başlayın ClickUp Gantt grafikleri gibi görünümleri kullanarak tüm görevlerinizin ilerlemesini görselleştirin

Öncelikle, ClickUp'ın tam donanımlı bir proje yönetimi aracı olduğunu ve etkileyici Gantt grafiklerinin birçok özelliğinden sadece biri olduğunu belirtmek isterim.

ClickUp'ın Sonsuza Kadar Ücretsiz planı size (diğer şeylerin yanı sıra) sınırsız görev, sınırsız kullanıcı ve Gantt grafiği görünümünü 60 kez kullanma olanağı sunar. Ücretli planların herhangi biri size sınırsız Gantt grafiği sağlar.

ClickUp'ın Gantt Grafik Görünümü, birden fazla proje gereksinimini görselleştirmeme yardımcı oldu, görevleri izlemeyi, öncelikleri yönetmeyi, bağımlılıkları ele almayı ve temel olarak işleri bir arada tutmayı kolaylaştırdı.

Görevler arasında ilişkileri kolayca çizebilmeyi çok seviyorum (resme bakın). Ayrıca, projenin sorunsuz ilerlemesi için kritik yolları tanımlayabilir ve slack zamanını hesaplayabilirim.

Gantt grafik görünümünde ClickUp'ta kritik yolları tanımlayın

İşlerin hangi aşamada olduğunu, hangilerinin acil olduğunu, son teslim tarihlerini, görev sahiplerini ve diğer tüm ayrıntıları bir bakışta görebilmek için görevleri renk kodlarıyla işaretleyebilmeyi seviyorum. Basamaklı görünüm, projenin kronolojik bir zaman çizelgesini oluştururken, ilerleme çubukları tamamlanma oranlarını ölçmeye yardımcı olur.

Dahası, ClickUp çeşitli kullanım durumları ve uygulamalar için zengin bir Gantt grafiği şablonları kütüphanesi sunar. İşiniz için kullanabileceğiniz pek çok şey bulacaksınız.

Proje yönetimi ve yazılım geliştirme için ClickUp Basit Gantt Grafiği şablonunu kullanabilirsiniz. Kullanıma hazır, tamamen özelleştirilebilir ve size bir projenin geniş bir perspektifini sunar, bağımlılıkları görmenizi ve engelleri ortaya çıkmadan önceden tahmin etmenizi sağlar.

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Basit Gantt Grafiği Şablonu ile görevlerinize tam bir genel bakış elde edin

ClickUp ayrıca proje zaman çizelgesi şablonları gibi çeşitli diğer şablon seçeneklerine de sahiptir.

Ama en sevdiğim kısım burada: verilerimi sadece birkaç tıklama ile Gantt grafiklerine dönüştürmek! ClickUp'ta Gantt grafikleri bir görünüm türüdür. Yani, proje ayrıntılarınız liste formunda, tablo formunda veya hatta takvim formunda olsun, birkaç tıklama ile bunları Gantt grafiği görünümüne dönüştürebilirsiniz. Anında kapsamlı bir Gantt grafiğine sahip olacaksınız — proje yürütme için anında bir yol haritası!

Oh, ve Liste görünümüne manuel sıralama uyguladıysanız, endişelenmeyin - Gantt grafiğine de senkronizasyon sağlanacaktır!

Profesyonel İpucu: Proje yönetimi konusunda yeniyseniz ve projeleriniz için Gantt ve zaman çizelgesi görünümleri arasında karar veremiyorsanız, Gantt grafiklerini zaman çizelgesi görünümüyle karşılaştıran videomuzu izlemeniz yardımcı olacaktır!

Şimdi, bu sadece anlaşmanın Gantt grafiği kısmı. Dediğim gibi, ClickUp bundan daha fazlası. ClickUp ile, uzaklaştırıp belgeler, sohbet, hedefler, görev yönetimi, AI yardımı ve daha fazlası gibi diğer proje yönetimi özellikleriyle çalışabilirsiniz.

Bunları iş akışınıza dahil etmek, ClickUp platformundan her şeyi, ama gerçekten her şeyi yapabileceğiniz için kesinlikle oyunun kurallarını değiştirecek. Artık birden fazla araçla uğraşmaya son verin ve bunların yerine tek bir araç kullanın!

ClickUp'ın en iyi özellikleri

çoklu görünümlerde görselleştirin — Gantt grafikleri, zaman çizelgeleri, listeler, takvimler, Projenizigörselleştirin — Gantt grafikleri, zaman çizelgeleri, listeler, takvimler, ClickUp Kanban panoları ve daha fazlası

Görev bağımlılıklarını tanımlayın ve birbirine bağlayın ve tüm zincir boyunca görevleri tek bir tıklamayla otomatik olarak planlayın

Basit sürükle ve bırak özelliği ile görev durumunu güncelleyin; ayrıca proje ihtiyaçlarınıza göre özel görev durumları tanımlayın

ClickUp Project Time-Tracking ile görev planlama, proje izleme , darboğazları belirleme, son teslim tarihlerini yönetme ve daha fazlasını yaparak projenizi dinamik bir şekilde yönetin

Tüm bilgileri alanlar, projeler, listeler, görevler ve alt görevler arasında pratik bir hiyerarşi içinde merkezileştirin ve ayrıntılı bilgiler için özel alanlar ekleyin

Yorumlar, sohbet, @bahsetmeler vb. kullanarak takımınızla işbirliği yapın.

Etiketleri ve öncelikleri kullanarak yüksek değerli, yüksek etkili veya acil görevleri ayırt edin ve ClickUp Görev Öncelikleri ile tek bir tıklamayla sıralayın

Entegre AI asistanı ClickUp Brain'i kullanarak görevleri otomatikleştirin, ClickUp ekosisteminizde saniyeler içinde her şeyi arayın ve daha fazlasını yapın, zamandan ve çabadan tasarruf edin

Gerçek zamanlı olarak güncellenen özelleştirilebilir ClickUp Gösterge Panelleri ile iç ve dış paydaşlarla ilerlemeyi izleyin ve paylaşın

ClickUp sınırlamaları

ClickUp tam özellikli bir proje yönetimi yazılımı olduğundan öğrenme eğrisi dik olabilir

Mobil uygulama hala geliştirme aşamasındadır ve web sürümüyle aynı inceliğe henüz ulaşmamıştır

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5,0 (9.400+ yorum)

Capterra: 4,7/5,0 (4.000+ yorum)

Kullanıcıların ClickUp hakkında söyledikleri

ClickUp'ın en iyi yanı, özelleştirme çok yönlülüğüdür. Çeşitli durumlarda bilgilerin pratik ve uygulanabilir bir şekilde ayrılmasına ve görselleştirilmesine olanak tanıyan neredeyse sınırsız özel alan olanağı sunar. Ayrıca, her türlü gerçeğe uyum sağlayan çeşitli görünüm türleri vardır. Bunlar, kişisel olarak operasyon ekibi için ideal bulduğum haftalık planlanmış etkinliklerinizi kontrol etmek gibi basit görünümlerden, makro proje yönetimi için Gantt grafik görünümlerine kadar uzanır. Son olarak, Make gibi diğer otomasyon araçlarıyla bağlantı, yönetim dinamiklerini daha da geliştirir.

ClickUp'ın en iyi yanı, özelleştirmenin çok yönlülüğüdür. Özel alanlar için neredeyse sınırsız olanaklar sunarak, çeşitli durumlarda bilgilerin pratik ve uygulanabilir bir şekilde ayrılmasına ve görselleştirilmesine olanak tanır. Ek olarak, her tür gerçekliğe uyum sağlayan çeşitli görünüm türleri vardır. Bunlar, kişisel olarak operasyon ekibi için ideal bulduğum haftalık planlanmış etkinliklerinizi kontrol etmek gibi basit görünümlerden, makro proje yönetimi için Gantt grafiği görünümlerine kadar uzanır. Son olarak, Make gibi diğer otomasyon araçlarıyla bağlantı, yönetim dinamiklerini daha da geliştirir.

2. GanttProject

En iyi ücretsiz açık kaynak Gantt grafiği yazılımı

ganttProject aracılığıyla

Açık kaynak çözümlerini savunmayı seviyorum, bu yüzden GanttProject ile çalışmaktan keyif alıyorum. Bu ücretsiz Gantt grafiği yazılımı yirmi yılı aşkın bir süredir var ve güncellenen belgelerle mutlak şeffaflığı koruyor. GPL3 lisansı altında dağıtılıyor ve kaynak kodunu indirebilir, değiştirebilir ve yeniden dağıtabilirsiniz. Bu özelleştirilebilirlik, GanttProject'i küçük ve orta ölçekli işletmeler için paranın karşılığını veren bir yatırım haline getiriyor.

Gantt grafikleri oluşturmayı, kaynakları atamayı ve proje maliyetlerini hesaplamayı basitleştiren basit ve retro kullanıcı arayüzünü de oldukça beğendim. Ancak, özellikle daha modern ve sezgisel bir şey istiyorsanız, bazıları için bu durum bir dezavantaj olabilir.

GanttProject'in en iyi özellikleri

Yazılım ürününe, kaynak koduna ve kütüphanelere ücretsiz olarak erişin

GanttProject Cloud ile bulutta, kullanım bazlı bir maliyetle dağıtın

Gantt grafiğine görevler ve dönüm noktaları ekleyin ve bağımlılıkları tanımlayın

İlerlemeyi karşılaştırın ve sapmaları haritalamak için temel değerlerle doğrudan karşılaştırmalar yapın

Microsoft Project dosyalarını okuyun, yazın ve birden çok biçimde dışa aktarın

GanttProject sınırlamaları

Temel kullanım için en iyisi; karmaşık analizler yapamazsınız

UI tasarımı hantal ve modası geçmiş (suçlayamayız, 20 yıldan eski!)

GanttProject fiyatlandırması

Ücretsiz

5 $'dan başlayan gönüllü katkılar

GanttProject Cloud, bir kredi puanı 1 avroya mal olan, kullandıkça öde modeliyle çalışır

GanttProject puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5,0 (50+ yorum)

Capterra: 4,2/5,0 (150+ yorum)

Kullanıcıların GanttProject hakkında söyledikleri

Proje yönetimi ve Gantt grafikleri ile yeni başlayanların test etmesine olanak tanıyan tasarımın basitliğini beğendim. Üstteki menü çubukları, diğer satın alınabilir yazılımlarda bulabileceğiniz menü çubuklarına benzer. Ayrıca, diğerlerine kıyasla ücretsiz ve açık kaynaklı bir yazılım olması da onu son derece avantajlı kılıyor.

Proje yönetimi ve Gantt grafikleri ile yeni başlayanların test etmesine olanak tanıyan tasarımın sadeliğini beğendim. Üstteki menü çubukları, diğer satın alınabilir yazılımlarda bulabileceğiniz menü çubuklarına benzer. Ayrıca, diğerlerine kıyasla ücretsiz ve açık kaynaklı bir yazılım olması da onu son derece avantajlı kılıyor.

3. Office Timeline Online

Microsoft PowerPoint ekosistemi için en iyi ücretsiz Gantt grafiği yazılımı

office Timeline aracılığıyla

Microsoft ürünlerini kullanarak büyümüş biri olarak, Office Timeline Online'ın sunduğu tanıdık arayüzü çok beğeniyorum. Bu PowerPoint eklentisini sunumlar için hızlı zaman çizelgeleri ve Gantt grafikleri hazırlamak için kullandım. Bu, projelerim için iyi görseller oluştururken zaman kazanmamı sağladı. Ayrıca, veri kümelerini içe ve dışa aktarmak için Microsoft Excel, Wrike ve Smartsheet ile birlikte kullanabileceğinizi de keşfettim.

Kullanıcı arayüzü oldukça basit ve alışmak uzun sürmez. Ayrıca, başlamak için temel Gantt grafiği proje şablonlarından oluşan bir kütüphaneye erişebilirsiniz. Tek seferlik kullanımlarımda iyi iş çıkardı, ancak takımım karmaşık projeler üzerinde çalışırken sorunlar yaşadı. Bu yüzden, temel kullanım için tavsiye ederim.

Office Timeline Online'ın en iyi özellikleri

PowerPoint, Excel vb. programlardaki veri setlerini ve bilgileri görsel olarak hoş ve estetik Gantt grafiklerine ve zaman çizelgelerine dönüştürün

Sorunsuz entegrasyon ve yerel erişim için Microsoft PowerPoint eklentisi olarak etkinleştirin

Daha kişiselleştirilmiş bir deneyim için oklar, çizgiler, semboller vb. gibi özelleştirilebilir tasarım öğeleri

Office Timeline Online sınırlamaları

Sadece Gantt grafiği oluşturma fonksiyonuna sahiptir, bu da yüksek fiyatı nedeniyle uygulanabilirliğini sınırlamaktadır

PowerPoint eklentisi işbirliği özelliklerinden yoksundur

Bir proje tek bir PowerPoint sayfasına sığmadığında Gantt grafiklerini yönetmek zorlaşır

Office Timeline Online fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro: 149 $ yıllık lisans

Pro+: 199 $ yıllık lisans

Office Timeline Online derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,3/5,0 (10+ yorum)

Capterra: 4,6/5,0 (30+ yorum)

Kullanıcıların Office Timeline Online hakkında söyledikleri

Kullanıcı dostudur, yöneticilerin herhangi bir zaman çizelgesini görsel olarak görmek isteyeceği şekilde görünür ve çok anlaşılırdır.

Kullanıcı dostudur, yöneticilerin herhangi bir zaman çizelgesini görsel olarak görmek isteyeceği şekilde görünür ve çok açıklayıcıdır.

4. Çevrimiçi Gantt

Her yerden web tabanlı erişim için en iyi çevrimiçi Gantt grafiği yazılımı

online Gantt aracılığıyla

Tarayıcınızda kayıt olmadan veya indirmeden Gantt grafikleri oluşturmak istiyorsanız, Online Gantt mükemmel bir seçimdir. Diğer araçlara erişimim olmadığı ve her yerden ve her zaman işe koyulmam gereken acil durumlarda kullandım. Gantt grafiğimden memnun kaldığımda, başka bir cihaza, tarayıcıya veya hatta diğer uyumlu Gantt grafik araçlarına aktarmak için .gantt dosyasına indiriyorum. Oldukça sorunsuz bir deneyim.

Ayrıca, Online Gantt, uzaktaki takımları nominal bir ücret karşılığında birbirine bağlamak için kullanabileceğiniz Gantt grafiği yazılımının bulut sürümünü de sunmaktadır.

Çevrimiçi Gantt'ın en iyi özellikleri

Görevlerinizi Proje Görünümü ve Kaynak Görünümü'nde görselleştirin

Gantt grafiklerinizi sunumlara, raporlara veya diğer proje yönetimi araçlarına eklemek için dışa aktarın

Basit kullanıcı arayüzü ile sorunsuz bir deneyim yaşayın

Çevrimiçi Gantt sınırlamaları

Sınırlı indirme bant genişliği sunar

Özelleştirme seçenekleri oldukça sınırlıdır

Düzenle düğmesini kullanmadan bağımlılıkları güncelleyememe

Farklı görevler için farklı renkler atayamama

Çevrimiçi Gantt fiyatlandırması

Ücretsiz (tarayıcı uygulaması)

Bulut ile Çevrimiçi Gantt: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Çevrimiçi Gantt derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Kullanıcıların Online Gantt hakkında söyledikleri

Kolay erişilebilirliği, sorunsuz fonksiyonları ve kesintisiz çevrimiçi erişim özellikleriyle bu Gantt grafiği aracı, herhangi bir kurulum gerektirmeden Gantt grafikleri oluşturmak için en iyi yazılımdır.

Kolay erişilebilirliği, sorunsuz fonksiyonları ve kesintisiz çevrimiçi erişim özellikleriyle bu Gantt grafiği aracı, herhangi bir kurulum gerektirmeden Gantt grafikleri oluşturmak için en iyi yazılımdır.

5. GanttPRO

Kaynak optimizasyonu için en iyi ücretsiz Gantt grafiği yazılımı

ganttPRO aracılığıyla

ClickUp gibi, GanttPRO da Gantt grafiği araçlarına sahip bir proje yönetimi yazılımıdır. Ancak, ClickUp ücretsiz bir plan sunarken, GanttPRO ücretli bir araçtır. Kişisel kullanım (araştırma gibi) veya küçük işletmeniz veya girişiminiz için bir Gantt grafiği oluşturucu kullanmak istiyorsanız, bu oldukça can sıkıcı olabilir.

Bunun yanı sıra, GanttPRO proje yöneticilerinin birden fazla kaynağı yönetmesine olanak tanıma konusunda mükemmeldir. Projeye kuşbakışı bir görünüm sunar, böylece takımın iş yüklerini, programlarını, kapasitelerini vb. görselleştirebilir ve kaynakları optimize edebilirsiniz. Takımlar arasında tükenmişliği önlemede ve morali yüksek tutmada yararlı buldum. Ancak, takımım kişiselleştirme, tasarım akıcılığı ve düzenlerle ilgili sorunlar yaşadı. Dolayısıyla, ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebileceğiniz bir şey arıyorsanız, GanttPRO sizin için uygun olmayabilir.

GanttPRO'nun en iyi özellikleri

Görevlerinizi, son teslim tarihlerinizi, bağımlılıkları, atanan kişileri vb. izlemek için görsel olarak çekici Gantt grafikleri oluşturun.

Projenizi Izgara, Pano, Liste ve Portföy görünümlerinde görüntüleyin

Bağımlı görevlerin öncü ve gecikmeli sürelerini kilitlemek için görevleri bağımlılığa göre bağlayın

Gerçek zamanlı veri senkronizasyonu, dosya paylaşımı, yorumlar ve bahsetmeler ile bildirimler sayesinde uzaktaki takımlarla işbirliği yapın

Eylem günlükleri, takım ayrıntıları, iş yükü genel bakışı ve daha fazlası ile kaynakları dinamik olarak yönetin

GanttPRO sınırlamaları

Gelişmiş proje yönetimi araçlarına aşina olmayanlar için ilk öğrenme süreci zor olabilir

Kişiselleştirme seçeneklerinin olmaması, proje yönetimi yeteneklerini sınırlamaktadır

GanttPRO fiyatlandırması

Temel: 9,99 $/ay

Pro: 15,99 $/ay

İş: 24,99 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

GanttPRO puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5,0 (490+ yorum)

Capterra: 4,8/5,0 (480+ yorum)

Kullanıcıların GanttPRO hakkında söyledikleri

GanttPRO, kaynak yönetiminin ortaya çıkmasına ve sorunsuz bilgi alışverişini ve akıllı kararları teşvik eden ayrıntılı mesajların oluşturulmasına katkıda bulunur. Proje yönetimini insani hale getirerek hedeflerin doğru ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesini kolaylaştırır.

GanttPRO, kaynak yönetiminin ortaya çıkmasına ve sorunsuz bilgi alışverişini ve akıllı kararları teşvik eden ayrıntılı mesajların oluşturulmasına katkıda bulunur. Proje yönetimini insani hale getirerek hedeflerin doğru ve hızlı bir şekilde ulaşılmasını kolaylaştırır.

6. ProjectManager

Gerçek zamanlı içgörüler elde etmek için en iyi ücretsiz Gantt grafiği yazılımı

projectManager aracılığıyla

Gantt grafiklerini ilk kez kullanıyorsanız, ProjectManager ile başlamanızı öneririm. Gantt grafiklerini doğru şekilde oluşturan proje yönetimi araçlarından biridir. Gantt grafiklerini oluşturmayı basitleştiren kullanıcı dostu ve sezgisel bir gösterge paneli vardır. Gantt grafiklerinde bağımlılıkları tanımlayabilir, proje durumuna genel bir bakış elde edebilir, projenin durumunu ve doğru gidişatını ölçebilir, raporlar oluşturabilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.

Ancak, ProjectManager ücretsiz veya freemium plan sunmamaktadır. Bu nedenle, sıkı bir bütçeyle çalışanlar için sermaye yatırımı oldukça caydırıcıdır.

ProjectManager'ın en iyi özellikleri

Etkileşimli ve estetik Gantt grafikleriyle projenizi çevrimiçi planlayın

Tüm projeyle ilgili ayrıntıları merkezi bir konumda düzenleyin

Görev bağımlılıklarını, dönüm noktalarını, proje durumunu, kritik yolu vb. tek bir platformda görünüm

Sürükle ve bırak işlemiyle görevleri planlayın ve renk kodlarıyla işaretleyin

Dosya paylaşımı, yorumlama ve otomatik bildirimler aracılığıyla takımınızla işbirliği yapın

ProjectManager sınırlamaları

Üçüncü taraf uygulamalar ve hizmetlerle entegrasyon zor ve sınırlıdır

Raporlama fonksiyonu sınırlı özelleştirme seçenekleri sunar

ProjectManager fiyatlandırması

Takım: Aylık 13 $ (yıllık faturalandırılır)

İş: Aylık 24 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ProjectManager puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5,0 (93 yorum)

Capterra: 4,1/5,0 (338 yorum)

Kullanıcıların ProjectManager hakkında söyledikleri

Çoklu görünüm seçeneklerini (liste, pano, Gantt, sayfa, gösterge paneli vb.) çok seviyorum, kullanımı çok kolay ve benimle takımım arasında her şeyin canlı olarak güncellendiğini biliyorum.

Çoklu görünüm seçeneklerini (liste, pano, Gantt, sayfa, gösterge paneli vb.) çok beğendim, kullanımı çok kolay ve benimle takımım arasında her şeyin canlı olarak güncellendiğini biliyorum.

7. Smartsheet

Hesap tablosu işlevine sahip en iyi ücretsiz Gantt grafiği yazılımı

via Smartsheet

Normalde proje yönetimi yazılımı ile elektronik tablolar arasındaki boşluğu doldurmak için Smartsheet kullanıyorum. Smartsheet ile elektronik tablolar ve Gantt grafikleri arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz. Elektronik tablolarınızdaki mevcut verileri içe aktarabilir ve bunları renk kodlu bilgiler, görev bağımlılıkları, süreler vb. içeren görsel Gantt grafiklerine dönüştürebilirsiniz.

Tersine, hızlı analiz veya veri işleme için Gantt grafiği verilerini elektronik tablolara geri aktarabilirsiniz. Bu, veri odaklı proje planlama ve yürütme için hem Gantt grafiklerinin hem de elektronik tabloların gücünden yararlanmanızı sağlar.

Smartsheet ile ilgili tek şikayetim, AI özelliğinin hala geliştirme aşamasında olmasıdır. AI asistanlarının artık bir lüks değil, bir zorunluluk olduğu düşünüldüğünde, Smartsheet bu konuda biraz geç kalmış gibi görünüyor.

Smartsheet'in en iyi özellikleri

Smartsheet AI kullanarak elektronik tablo hücrelerine formülleri veya metinleri otomatik olarak doldurun

Dosya paylaşımı, uyarılar ve bildirimler, konuşma konuları ve belge düzeltme ile takım faaliyetlerini koordine edin

Bütçeleri, riskleri ve kaynakları kontrol etmek için portföy yönetimi özelliklerini kullanarak birden fazla proje üzerinde çalışın

Görev bağımlılıklarını, kaynak tahsisini ve iş yükünü yönetmek için kritik yolları oluşturun ve izleyin

Smartsheet sınırlamaları

Her dosya için yalnızca bir hesap tablosu kullanabilirsiniz

Satır ve sütunlar arasında veri depolama kapasitesi sınırlıdır

Smartsheet fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 9 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 32 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Smartsheet puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5,0 (15.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5,0 (3.200+ yorum)

Kullanıcıların Smartsheet hakkında söyledikleri

Smartsheet, özel ihtiyaçları karşılamak için özelleştirilmiş elektronik tablolar, Gantt grafikleri, gösterge panelleri ve formlar oluşturma esnekliği sunar. Platformu, benzersiz iş akışımıza uyacak şekilde özelleştirebiliriz.

Smartsheet, özel ihtiyaçları karşılamak için özelleştirilmiş elektronik tablolar, Gantt grafikleri, gösterge panelleri ve formlar oluşturma esnekliği sunar. Platformu, benzersiz iş akışımıza uyacak şekilde özelleştirebiliriz.

Ayrıca okuyun: Tercih edebileceğiniz Smartsheet alternatifleri

8. Toggl Plan

Zaman takibi özelliğine sahip en iyi ücretsiz Gantt grafiği yazılımları

toggl Plan aracılığıyla

Toggl Plan, projenizin görsel bir resmini çizer ve iç ve dış paydaşları aynı sayfada bir araya getirir. Toggl Plan ve Toggl Track'i birlikte kullanarak zaman takibi özelliklerine sahip basit Gantt grafikleri oluşturdum. Proje zaman çizelgelerini görselleştirmeye, her görev için harcanan zamanı izlemeye, kaynak tahsisini optimize etmeye ve çok daha fazlasına yardımcı olur.

Geçmiş projelerden gelen bu tür veri girdileri, benzer projelerin, görevlerin veya faaliyetlerin gelecekte ne kadar zaman alacağını tahmin etmeye de yardımcı olur. Bu öngörü, zaman çizelgelerini, bütçeleri ve kapasiteyi tahmin etme yeteneğimi geliştirdi.

Keşke bu listedeki diğer Gantt araçlarının yaptığı 'ekstra bir şey' sunsaydı. Bu gerçekten bir şikayet değil çünkü işi hallediyor, ancak seçim yapmakta zorlandığımız için seçici olmaya hakkımız var, değil mi?

Toggl Plan'ın en iyi özellikleri

Takımınızın zaman kullanımını, atanan görevleri, görev durumlarını, zaman çizelgelerini ve diğer önemli ayrıntıları izleyin

Farklı takımları ve paydaşları merkezi bir konumda bir araya getirin ve proje ilerlemesini takip edin

Çakışmaları ve rekabeti en aza indirmek için görevleri ve kaynakları planlayın

Dış paydaşlar için paylaşılabilir, salt okunur bağlantılar oluşturun

Yineleyen görevleri otomatikleştirerek manuel ve gereksiz işleri ortadan kaldırın

Toggl Plan sınırlamaları

Mobil uygulaması web uygulaması kadar çok yönlü değildir (bir dizi araç eksiktir)

Üçüncü taraf uygulamalarla sınırlı entegrasyon

Yeni kişiler eklemek ve birden fazla kullanıcıya görev atamak zahmetli bir iştir

Toggl Plan fiyatlandırması

Takım: Kullanıcı başına aylık 9 $

İş: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Toggl Plan derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,3/5,0 (40+ yorum)

Capterra: 4,6/5,0 (110+ yorum)

Kullanıcıların Toggl Plan hakkında söyledikleri

Toggl Plan, projeleri eklemeyi ve yönetmeyi kolaylaştıran gerçekten güzel ve temiz bir arayüze sahiptir. Gantt grafikleri, proje zaman çizelgelerini yönetmek için harika bir yoldur.

Toggl Plan, projeleri eklemeyi ve yönetmeyi kolaylaştıran gerçekten güzel ve temiz bir arayüze sahiptir. Gantt grafikleri, proje zaman çizelgelerini yönetmek için harika bir yoldur.

9. Instagantt

Proje görselleştirme için en iyi Gantt grafiği yazılımı

via Instagantt

Instagantt, ismine sadık kalıyor — bu Gantt grafiği aracı, grafikleri ışık hızında hazırlıyor. Gantt grafiği diyagramlarını hızlı ve kolay bir şekilde oluşturmak için kullandığım çözüm. Basit sürükle ve bırak işlevselliğine sahip sezgisel ve kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir, bu da uygulamayı kullanırken ortaya çıkan bilişsel yükü azaltır. Bu özelliği, duyarlılığı ile birleştiğinde, proje planlarınızı sadece birkaç dakika içinde net bir şekilde görselleştirmenizi sağlar.

Sınırlı yetenekleri nedeniyle (tam donanımlı proje yönetimi yazılımlarına kıyasla), ben öncelikle planlama ve beyin fırtınası aşamalarında kullanıyorum. Basit Gantt grafiklerini hazırladıktan sonra, daha fazla iyileştirme ve işbirliği için diğer araçlara aktarıyorum. Tabii ki, bu aşamalardan geçmek istemiyorsanız, bunun yerine daha kapsamlı bir şey seçebilirsiniz.

Instagantt'ın en iyi özellikleri

Gantt görünümünden başka proje görünümleri: Tablo, Kanban Panosu, İş Yükü ve Proje Görünümleri

Workbooks'u kullanarak projenizi ve varlıklarını mantıklı bir şekilde düzenleyin

Görev oluşturma, atama, filtreleme, sıralama, önceliklendirme vb. görev yönetimi özellikleriyle işlerinizi kontrol altında tutun.

Gelen kutusu, yorumlar ve daha fazlasını kullanarak takımınızla iletişim kurun

CSV içe aktarma ve yerel Asana entegrasyonu ile Gantt grafiklerinizi oluşturun

Instagantt sınırlamaları

Dağınık kullanıcı arayüzü, Gantt grafiği aracının kullanılabilirliğini bir miktar azaltıyor

Yalnızca çalışma kitabı başına kullanıcı erişimini destekler

Instagantt fiyatlandırması

Instagantt Standalone:

Bireysel Plan: Aylık 12 $

Takım Planı: Aylık 24 $

Instagantt Asana:

Bireysel Plan: Aylık 12 $

Takım Planı: Aylık 24 $

Instagantt puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5,0 (20+ yorum)

Capterra: 4,3/5,0 (430+ yorum)

Kullanıcıların Instagantt hakkında söyledikleri

Instagantt'ın aracı, Gantt görselleştirmelerini Asana projelerinden daha net ve kullanıcı dostu bir şekilde yapar – en azından Asana'nın ilk birkaç Gantt grafiği sürümünden daha iyi. Asana'nın Gantt özelliğini test ettiğimde, esasen Instagantt'a daha çok benzemesini istiyordum.

Instagantt'ın aracı, Gantt görselleştirmelerini Asana projelerinden daha net ve kullanıcı dostu bir şekilde yapar – en azından Asana'nın ilk birkaç Gantt grafiği yinelemesinde. Asana'nın Gantt özelliğini test ettiğimde, esasen sadece Instagantt'a daha çok benzemesini istedim.

10. Monday

Uygulamaya özel özelleştirme için en iyi Gantt grafik yazılımı

via Monday

Monday, kişisel kullanım için ücretsiz bir proje yönetimi yazılımıdır. Proje yönetimi yetenekleriyle oldukça etkileyici olmakla kalmaz, Gantt grafiklerini özel ihtiyaçlarıma göre uyarlama yeteneği de oldukça etkileyicidir.

Görüntülenen sütunları özelleştirmeme olanak tanır, böylece proje ayrıntılarının daha kritik yönlerine odaklanabilirim. Ayrıca, sadece Gantt grafiği görünümünden iş yükü ve kaynaklar görünümlerine genişletebilirim. Bu bazen planlama yorgunluğunu giderir veya projeye sızmış olabilecek verimsizlikleri ortaya çıkarır.

Teleskopik ücretler, Monday ile çalışırken karşılaştığım tek önemli sorundu. Platform, büyüyen takımımla çok iyi uyum sağladı, ancak maliyet neredeyse hiç zaman kaybetmeden sürdürülemez seviyelere ulaştı!

Monday'in en iyi özellikleri

AI destekli bir asistan olan Monday AI'nın yardımıyla otomasyon oluşturun

Kullanıcı deneyimini özelleştiren 30'dan fazla bileşenle Gantt grafiklerinizi özelleştirin

Proje yönetimi özelliklerini Gantt grafiklerinize yerleştirin

Projenizi Gantt grafiklerinin ötesinde, Listeler, Kanban Panoları vb. gibi farklı modlarda görüntüleyin.

Proje başarısı için hedefleri ve stratejileri görev ve kaynak yönetimi ile uyumlu hale getirin

Monday sınırlamaları

Ölçeklendirildikçe maliyetli hale gelir

Proje yönetimi aracının ücretsiz sürümü sınırlı işlevselliğe sahiptir

Monday fiyatlandırması

3 ila 49 koltuk için:

Ücretsiz: 2 koltuk için 0

Temel: Koltuk başına aylık 12 ABD doları

Standart: 14 $/ay koltuk başına

Pro: 24 $/ay koltuk başına

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Monday derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5,0 (10.680+ yorum)

Capterra: 4,6/5,0 (4.740+ yorum)

Kullanıcıların Monday hakkında söyledikleri

Monday, tüm müşterilerimi, notlarını, e-posta konularını ve ek dosyaları temiz, düzenli ve kolay bulunur bir şekilde takip etmemi sağlıyor. Mevsimlere ve tatillere göre değişen eğlenceli animasyonlar çok eğlenceli ve oturum açmayı keyifli hale getiriyor. Hesabı ve içindeki bilgileri özelleştirmenin birçok yolu var ve görsel bir insan olarak, bu özelleştirme, bir potansiyel müşterinin süreçte hangi aşamada olduğunu ve kimin hizmeti kabul ettiğini vb. renklerle net bir şekilde görmemi sağlıyor.

Monday, tüm müşterilerimi, notlarını, e-posta konularını ve ek dosyaları temiz, düzenli ve kolay bulunur bir şekilde takip etmemi sağlıyor. Mevsimlere ve tatillere göre değişen eğlenceli animasyonlar çok eğlenceli ve oturum açmayı keyifli hale getiriyor. Hesabı ve içindeki bilgileri özelleştirmenin birçok yolu var ve görsel bir insan olarak, bu özelleştirme, bir potansiyel müşterinin süreçte hangi aşamada olduğunu ve hizmet için kimin kabul ettiğini vb. renklerle net bir şekilde görmemi sağlıyor.

monday hakkında emin değil misiniz? Sizin için bazı Monday alternatifleri var

Gantt Grafikleri için Yaygın Kullanım Örnekleri

Özetlemeden önce, daha fazla netlik sağlamak için Gantt grafiklerinin birkaç pratik uygulamasını ve kullanım örneğini paylaşmak istiyorum. İşte belirli kullanım örneklerine göre Gantt grafiğinin kullanımına ilişkin bazı örnekler:

Proje planlama : Projeniz için gerçekçi ve pratik bir zaman çizelgesi oluşturun. Gantt grafikleri, proje takvimine, görevlere ve bağımlılıklara görsel netlik katarak, sonuçları son teslim tarihlerinde teslim etmenizi sağlar : Projeniz için gerçekçi ve pratik bir zaman çizelgesi oluşturun. Gantt grafikleri, proje takvimine, görevlere ve bağımlılıklara görsel netlik katarak, sonuçları son teslim tarihlerinde teslim etmenizi sağlar

Kaynak tahsisi : Gantt grafiklerini kullanarak takım ve bireysel iş yüklerini görselleştirin. Bu, tükenmişliği önleyecek ve proje yöneticilerinin doğru görevleri veya kaynakları doğru zamanda doğru kişilere atamasına yardımcı olacaktır. Unutmayın, mutlu bir takım, diğerlerini mutlu eden sonuçlar elde eder

Son tarih yönetimi : Gantt grafikleri, zaman çizelgelerine göre ilerlemeyi izlemek için kullanışlıdır. Son tarihleri veya dönüm noktalarını takip etmek, gecikmeleri önlemeye yardımcı olur ve projeleri tekrar yoluna sokmak için nefes alma alanı sağlar. Bu uygulamayı kaynak tahsisi ile eşleştirebilirsiniz ve altın değerinde bir sonuç elde edersiniz : Gantt grafikleri, zaman çizelgelerine göre ilerlemeyi izlemek için kullanışlıdır. Son tarihleri veya dönüm noktalarını takip etmek, gecikmeleri önlemeye yardımcı olur ve projeleri tekrar yoluna sokmak için nefes alma alanı sağlar. Bu uygulamayı kaynak tahsisi ile eşleştirebilirsiniz ve altın değerinde bir sonuç elde edersiniz

Takım işbirliği : Paylaşılan bir yol haritası olarak Gantt grafiği, tüm takımı bir araya getirir. Aynı sayfada olmak şeffaflığı, kasıtlı iletişimi ve görev sahipliğini teşvik eder. Bu, herkesin uyumlu ve sorumlu olmasını sağlar

Kritik yolun belirlenmesi: Kritik yolu özetleyen Gantt grafikleri oluşturun. Projeleri doğrudan ve büyük ölçüde etkileyen bu faaliyet dizisine sahip olmak, takımların sonuçlara odaklanarak çalışmasını sağlar

Ayrıca okuyun: Gantt grafikleri ve yol haritaları arasındaki fark

Takımınız için en iyi ücretsiz Gantt grafiği yazılımını bulun

Gantt grafiği yazılımı, önümüzdeki yıllarda daha da geliştirilecek. AI ve ML gibi teknolojilerin dönüştürücü bir rol oynamasıyla, Gantt grafiği araçları daha sezgisel, doğru ve değer yüklü hale gelecektir.

Görevleri otomatik olarak planlayan, kaynakları tahsis eden, iş yükü, kullanılabilirlik ve beceri setine göre görevleri atayan ve riskleri ortaya çıkmadan önce tahmin eden bir yazılım düşünün. Proje yönetiminin zekası ile Gantt grafiklerinin sadeliğinin birleşiminden bahsediyoruz ve gelecekte neler olacağını görmek için sabırsızlanıyorum.

Daha fazla iş yapmanıza yardımcı olacak Gantt grafiği alternatifleri arıyorsanız, proje yönetimi araçları tam size göre. Orta veya büyük ölçekli bir şirkette çalışıyorsanız, ClickUp, Asana ve birkaç diğer seçeneğe göz atabilirsiniz. Hatta, yakın zamanda size yardımcı olabilecek en iyi proje yönetimi araçlarının bir listesini hazırladık.

Sadece bir tane seçmek zorunda kalsaydım, Gantt şeması oluşturucusunun tüm özelliklerini, fonksiyonlarını ve yeteneklerini ve hepsi bir arada proje yönetimi aracının sofistike özelliklerini sunduğu için kesinlikle ClickUp'ı seçerdim. Üstelik, ücretsizdir ve bu makalenin temel amacına sadık kalmaktadır.

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