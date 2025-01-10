2025'in En İyi 10 Calendly Alternatifi ve Rakibi

Daha önce biriyle toplantı planlamak zorunda kaldıysanız, muhtemelen Calendly'yi duymuşsunuzdur. Kullanım kolaylığı sayesinde son yıllarda randevu planlama için en popüler araçlardan biri haline gelmiştir.

Ancak bu, Calendly'ye özgü bir özellik değildir. Hem siz hem de potansiyel müşterileriniz ve müşterileriniz için benzer veya daha iyi bir deneyim sunan birçok Calendly alternatifi ve rakibi bulunmaktadır.

Calendly'ye alternatif arıyorsanız, doğru yerdesiniz. Arkanıza yaslanın, rahatlayın ve 2025 ve sonrasında keşfedebileceğiniz en iyi seçeneklerin yer aldığı kısa listemizi inceleyin. 📅

⏰ 60 Saniyelik Özet Toplantı ve randevuları planlamak için Calendly'ye alternatifler mi arıyorsunuz? İşte dikkate alabileceğiniz bazı seçenekler: ClickUp – Bir planlama aracından daha fazlasını sunan bu araç, proje yönetimi, Takvim Görünümü ve Google Takvim ve Outlook ile entegrasyonlar sunar.

Google Takvim – Kolay planlama ve takvim yönetimi ile Google ekosistemindekiler için basit bir seçim.

Doodle – Grupların toplantı saatleri için oylama yapmasını sağlayarak planlamayı kolaylaştırır.

Setmore – Takvim yönetimi ve hatırlatıcılar içeren küçük işletmeler için ücretsiz planlama yazılımı.

Acuity Scheduling – Müşterilerin kendi rezervasyonlarını yapabileceği, kayıt formları ve ödeme işlemleri içeren özelleştirilebilir randevu planlama.

YouCanBookMe – Kişiselleştirilmiş bir rezervasyon sayfası için takviminizle senkronizasyon sağlar.

HubSpot Toplantı Planlayıcı – HubSpot'un CRM'sinin bir parçası olan bu araç, toplantı planlamayı ve kişi yönetimini kolaylaştırır.

TimeTap – Bekleme listeleri, ders rezervasyonu ve müşteri yönetimi ile gelişmiş planlama.

Jotform – Randevu planlama özelliği de sunan bir form oluşturma aracı.

Picktime – Ders rezervasyonu, personel yönetimi ve takvim entegrasyonu içeren ücretsiz planlama yazılımı.

Calendly nedir?

Calendly, aramaları, toplantıları ve randevuları planlamak için kullanabileceğiniz popüler bir çevrimiçi randevu planlama aracıdır. Yazılım, bir rezervasyon sayfası oluşturmayı, takviminizle senkronize etmeyi ve potansiyel veya mevcut müşterilerle paylaşarak doğrudan rezervasyon yapmalarını kolaylaştırır.

calendly aracılığıyla

Küçük işletmeler, ajanslar ve serbest çalışanlar, randevu alma sürecini basitleştirmek için Calendly gibi en iyi planlama uygulamalarını kullanır. Zaman, enerji ve gereksiz iletişimi azaltır, böylece ilgili tüm kişiler için toplantı öncesi süreci kolaylaştırabilirsiniz.

Calendly ayrıca randevu planlama yazılımında hatırlatıcılar gönderir, böylece kimse bir toplantıyı kaçırmaz. Ayrıca, randevuları planlamak ve grup toplantıları düzenlemek için planlama uygulamasını diğer popüler araçlarla bağlayan Calendly entegrasyonları da vardır.

Calendly alternatifinde nelere dikkat etmelisiniz?

Calendly gibi araçlar, toplantı veya görüşme planlamanın ileri geri yazışmalarını ortadan kaldırmak için tasarlanmıştır. Calendly'nin alternatifleri, aynı temel özelliklerin yanı sıra araç setinize eklemek istediğiniz diğer özellikleri de içermelidir.

Calendly alternatiflerini değerlendirirken dikkat etmeniz gerekenler:

Özellikler: Uygulama ihtiyacınız olan özelliklere sahip mi? Yeni özellikler ekliyor mu?

Kullanılabilirlik: Yazılımın kullanımı kolay mı? Takım üyeleriniz yazılımı hızlı bir şekilde öğrenebilir mi?

Entegrasyonlar : Araç, halihazırda kullandığınız diğer araçlarla entegre olabiliyor mu? Yerleşik veya üçüncü taraf entegrasyonlarla işlevselliği genişletebilir misiniz?

Paylaşım: Rezervasyon sayfanızı veya bağlantınızı başkalarıyla paylaşmak kolay mı? Web sitenize yerleştirebilir misiniz?

Ödeme seçenekleri: Ücretli randevular ayarlayabilir misiniz? Stripe, PayPal, Square veya başka bir işlemci ile çalışıyor mu?

Son kullanıcı deneyimi: Uygulama, müşterileriniz veya kullanıcılarınız için kolay kullanılır mı?

Fiyatlandırma planları: Ücretsiz bir plan var mı? Ücretsiz sürümü kullanabilir misiniz veya ihtiyacınız olan özellikler için premium plana ihtiyacınız var mı?

Sizin için en iyi takvim uygulaması, hedefinize veya amacınıza bağlı olacaktır. Sizin için en önemli olanı belirleyin, ardından ideal seçeneği bulmak için en iyi Calendly alternatiflerimizi inceleyin.

2025'in En İyi 10 Calendly Alternatifi ve Rakibi

Randevu alma sürecini kolaylaştırdığını iddia eden takvimler, çevrimiçi formlar veya ikisinin bir kombinasyonunu sunan yüzlerce araç bulunmaktadır.

İşte en iyinin en iyisi: bu yıl işinizde kullanmayı düşünebileceğiniz en iyi Calendly alternatiflerinden seçimimiz.

ClickUp ile planlayın ClickUp Takvim Görünümü ile toplantıları gün, hafta veya ay bazında tek bir yerden düzenleyin, planlayın ve izleyin

En iyi Calendly alternatiflerinden biri ClickUp'tır. Verimlilik gücüyle tanınan ClickUp, randevuları, toplantıları ve aramaları daha kolay bir şekilde düzenlemek ve görüntülemek isteyen takımlar için de birçok özellik sunar.

Web sürümünden veya mobil uygulamadan ClickUp'ın Takvim görünümü ile programınızı yakından takip edin. Tüm görevlerinizi, randevularınızı ve toplantılarınızı tek bir yerde görün. Zaman çizelgelerini görüntüleyebilir, iş yükü yönetiminizi görselleştirebilir ve takviminizi takım üyeleriyle veya tüm dünyayla paylaşabilirsiniz.

ClickUp'ın Takvim görünümü, Google Takvim ile de sorunsuz bir şekilde bağlantı kurar, böylece hiçbir şeyi kaçırmazsınız.

Rezervasyonları almak ve toplantıları planlamak söz konusu olduğunda, ağır işi yapmak için ClickUp Formlarını kullanın. Yanıtları otomatik olarak doğru takım üyesine yönlendiren kullanıcı dostu formlar oluşturun. Veri yakalama alanlarınızı özelleştirin ve rezervasyon deneyimini iyileştirmek için koşullu mantığı kullanın.

Çok yönlü ClickUp 3. 0 Tablo görünümü ve Takvim görünümü arasında geçiş yaparak tüm işlerinizi en iyi şekilde görselleştirin

Yanıtlar geldiğinde, bunları otomatik olarak ClickUp Görevlerine dönüştürebilirsiniz. ClickUp, görev planlama ve zaman yönetimi için geliştirilmiştir, böylece siz ve takımınız randevuları yönetebilir ve tüm müşteri sürecini tek bir yerden halledebilirsiniz.

ClickUp'ı kullanmanın en büyük avantajı, platformun özelleştirilebilir olmasıdır, ancak hızlı bir başlangıç yapmak istiyorsanız, zaman yönetimi şablonları da dahil olmak üzere çok sayıda hazır şablon içeren devasa bir kütüphanemiz de mevcuttur.

Entegrasyonlar kitaplığı, ClickUp'ı HubSpot, Google Takvim, Outlook, Slack ve Zoom gibi araç setinizdeki diğer uygulamalarla birlikte kullanmanın avantajlarını genişletmenize de olanak tanır. Zapier aracılığıyla daha fazla uygulamaya bağlanın ve 1.000'den fazla araçla gelişmiş özelliklerin kilidini açın.

Calendly'ye henüz tamamen veda etmeye hazır değilseniz, ClickUp'ın yerleşik bir Calendly entegrasyonuna sahip olduğunu bilmek sizi mutlu edecektir, böylece her iki aracın en iyi özelliklerini tek bir yerde kullanabilirsiniz. 🤩

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Takviminizde planınızı yapın, ardından kolayca başkalarıyla paylaşın

Yerleşik görev yönetimi yazılımıyla planlayın, düzenleyin ve ilerlemeyi izleyin

Özel rezervasyon ve randevu formları oluşturmak için ClickUp Formlarını kullanın

Form yanıtlarını görevlere dönüştürün, böylece takımınız hiçbir fırsatı kaçırmasın

Randevu iş akışınızdaki diğer araçlarla sorunsuz entegrasyonların keyfini çıkarın

ClickUp sınırlamaları

Mevcut özel özelleştirme seçeneklerinin sayısı nedeniyle, bazı kullanıcılar ClickUp'ı ilk başta karmaşık bulabilir

ClickUp ile rezervasyon alabilir ve takviminizi yönetebilirsiniz, ancak bu araç Calendly ile tamamen aynı şekilde çalışmaz. Dolayısıyla, Calendly rezervasyon sürecini tercih ediyorsanız, Calendly hesabınızı ClickUp ile entegre edebilirsiniz

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4. 6/5 (3.800+ yorum)

2. Google Takvim

google Takvim aracılığıyla

Hemen hemen herkes Google Takvim'i bilir ve bu uygulama kişisel ve iş amaçlı kullanım için vazgeçilmez araçlardan biri haline gelmiştir. Google Çalışma Alanı içinde Google Takvim, Calendly'ye rakip olacak yerleşik bir randevu planlama sistemine dönüştürebilen araçlar ve özelliklerle daha da kullanışlı hale gelir. 📆

Randevu planlama yazılımı, takımlar arasında çalışan popüler planlama araçları isteyen işler için ideal bir seçimdir.

Google Takvim'in en iyi özellikleri

Google Takvim ayarlarınıza göre randevu uygunluğunuzu belirleyin

Zaman aralıklarını ve randevu sürelerini özelleştirin (grup toplantıları için idealdir)

Profesyonel görünümlü rezervasyon sayfanızı bir bağlantıyla paylaşın veya web sitenize yerleştirin

Google Takvim sınırlamaları

Randevu rezervasyon sayfaları şu anda Google Çalışma Alanı'nın en uygun fiyatlı paketi olan İşletmeler için Başlangıç'ta kullanılamamaktadır

Microsoft Office 365 gibi başka bir ekosistem kullanıyorsanız, Google Çalışma Alanı'na da yatırım yapmak gereksiz olabilir

Google Takvim fiyatlandırması

Google Takvim, Google Çalışma Alanı planlarının bir parçası olarak gelir:

İş Başlangıcı: Kullanıcı başına aylık 6 $

İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 18 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Google Takvim puanları ve yorumları

Google Takvim için ayrı bir derecelendirme sistemi yoktur, ancak Google Çalışma Alanı'nın kullanıcılar tarafından genel olarak nasıl değerlendirildiği aşağıda belirtilmiştir:

G2: 4. 6/5 (40.000'den fazla yorum)

Capterra: 4. 7/5 (15.100+ yorum)

Google Takvim alternatiflerini inceleyin!

3. Doodle

doodle aracılığıyla

Doodle, grup toplantı planlama özelliği ile hızla popülerlik kazanan bir çevrimiçi araçtır, ancak artık Calendly'nin yerini alabilecek bir rezervasyon sayfası aracına da sahiptir. Grup planlama ve randevu ayarlama aracı, tercih ettiğiniz takvim aracıyla entegre olarak uygunluk ve toplantı türlerini görüntüler ve başkalarının sizinle zaman dilimleri için rezervasyon yapmasına olanak tanır. ✏️

Doodle'ın en iyi özellikleri

Rezervasyon sayfanızda müsait olduğunuz saatleri ayarlayın

Günde alabileceğiniz rezervasyon sayısını özelleştirin veya tampon süreler ekleyin

Müşterilerinize veya müşterilerinize hatırlatıcılar gönderin, böylece randevularını kaçırmasınlar

Doodle sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, farklı saat dilimlerinde bulunan kişilerle toplantı veya görüşme planlamaya çalışırken yaşadıkları sıkıntıları dile getiriyor

Doodle'da yerleşik bir takvim yoktur, bu nedenle Google Takvim veya Microsoft Office 365 Takvim ile bağlantı kurmanız gerekir

Doodle fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 6,95 $, yıllık ödeme

Takım: Kullanıcı başına aylık 8,95 $, yıllık ödeme

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Doodle puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (2.000+ yorum)

Capterra: 4. 6/5 (1.700+ yorum)

Bu Doodle alternatiflerine göz atın!

4. Setmore

setmore aracılığıyla

Setmore, Calendly'ye alternatif olarak çalışan ücretsiz bir çevrimiçi randevu planlama yazılımıdır. Uygulama, çevrimiçi rezervasyonları almanıza, hatırlatıcılar göndermenize ve ödemeleri yönetmenize olanak tanır, bu da ücretli aramalar veya toplantılar düzenlemek isteyen işletmeler, ajanslar ve serbest çalışanlar için iyi bir seçenek haline getirir. 📞

Setmore'un en iyi özellikleri

Logolar, sosyal medya akışları ve yorumlarla çevrimiçi rezervasyon sayfanızı oluşturun ve özelleştirin

Zoom veya Teleport video toplantı bağlantıları gibi çevrimiçi toplantı araçlarını tek bir tıklama ile randevulara ekleyin

Toplantılarınız veya aramalarınız için çevrimiçi ödemeleri kabul edin

Setmore sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, özelleştirme seçeneklerinin daha esnek olmasını isterler; örneğin, tüm hafta yerine tek günler için uygunluk durumunu göstermek gibi

Asistanlarının kendileri için randevu planlamasını isteyen ancak rezervasyonları reddetme veya iade etme yetkisi olmayan bazı kullanıcılar için izin düzeylerinde yeterli özelleştirme olmayabilir

Setmore fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 5 $, yıllık ödeme (en fazla iki kullanıcı)

Takım: Kullanıcı başına aylık 5 $, yıllık ödeme (sınırsız kullanıcı)

Setmore puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (900+ yorum)

5. Acuity Scheduling

acuity Scheduling aracılığıyla

Acuity Scheduling, Squarespace ekibinin popüler bir müşteri planlama aracıdır. Acuity Scheduling ile rezervasyon alabilir, ödemeleri güvenli bir şekilde yönetebilir ve iş akışı otomasyonunu kullanarak randevu sürecinizi baştan sona iyileştirebilirsiniz. 📝

Acuity Scheduling'in en iyi özellikleri

Müsaitlik durumunuzu ayarlayın ve müşterilerinizin ne zaman ve nasıl rezervasyon yapabileceğini özelleştirin, böylece işlerinizi öncelik sırasına koyabilirsiniz

Müşterilerin kendi randevularını planlamasına, değiştirmesine veya iptal etmesine ve SMS hatırlatıcılar göndermesine izin verin

Üyelik veya dersler için tekrar eden abonelikler sunun, depozito alın ve kart bilgilerini güvenli bir şekilde saklayın

Acuity Scheduling sınırlamaları

Kullanıcılar, etkinliklerin seçtiğiniz takvime otomatik olarak eklenmesi yerine, takvim davetlerini kabul etmek için tıklamanız gerektiğini belirtiyor

Bazı kullanıcılar, rezervasyon sayfasının planlama ihtiyaçlarına göre daha kolay özelleştirilebilmesini ister

Acuity Scheduling fiyatlandırması

Yeni: Bir kullanıcı için aylık 16 $, yıllık ödeme

Büyüyen: Altı kullanıcıya kadar aylık 27 $, yıllık ödeme

Powerhouse: 36 kullanıcıya kadar aylık 49 $, yıllık ödeme

Acuity Scheduling puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4. 8/5 (5.500+ yorum)

6. YouCanBookMe

via YouCanBookMe

YouCanBookMe, kullanıcı deneyimini yaptıkları işin merkezine koyduğunu iddia eden bir çevrimiçi planlama aracıdır. Platform, özelleştirilmiş rezervasyon formları oluşturmayı, mevcut zaman dilimlerini yönetmeyi ve müşteri deneyimini geliştirmek için otomasyonu kullanmayı mümkün kılar. 🙌

YouCanBookMe'nin en iyi özellikleri

Tek kullanımlık bağlantılar, yalnızca istek üzerine rezervasyonlar ve rezervasyon sınırları dahil olmak üzere özel bir şekilde randevu alın

Farklı uygunluk görünümleri, para birimleri, saat dilimleri ve diller için destek ile rezervasyon sayfası deneyiminizi özelleştirin

Şirketinizin markasına uygun hatırlatıcılar, takip e-postaları ve gelmeyenler için e-postalar gönderin

YouCanBookMe sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, şirket logolarının eklenmesi dahil olmak üzere rezervasyon sayfasının görünümünü ve hissini özelleştirmenin zor olduğunu belirtiyor

YouCanBookMe'yi artık Apple takvimleriyle entegre edemezsiniz

YouCanBookMe fiyatlandırması

Ücretsiz

Ücretli: Takvim başına aylık 10,80 $, yıllık ödeme

YouCanBookMe puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.900+ yorum)

Capterra: 4. 6/5 (300+ yorum)

7. HubSpot Toplantı Planlayıcı

hubSpot aracılığıyla

HubSpot, pazarlama ve satış takımları için birçok ücretsiz araç ve özellik sunar ve toplantı planlayıcı da bunlardan biridir.

HubSpot'un ücretsiz toplantı planlama çözümü ile uygunluk durumunuzu görüntüleyebilir, karşılıklı e-posta alışverişi yapmadan toplantılar planlayabilir, sırayla yapılan toplantı rezervasyonlarını yönetebilir ve planlama sürecini basitleştirebilirsiniz. 🐦

HubSpot Toplantı Planlayıcı'nın en iyi özellikleri

Takviminizi veya randevu planlayıcınızı web sitenize yerleştirin

Tüm rezervasyonları ve verileri HubSpot CRM'nize otomatik olarak senkronize edin

Google Takvim ve Microsoft Office 365 Takvim ile entegre edin

HubSpot Toplantı Planlayıcı sınırlamaları

Kullanıcılar, planlayıcının yalnızca "ücretsiz" ve "meşgul" durumları arasında ayrım yaptığını ve "ofis dışında" gibi diğer durumları hesaba katmadığını bildiriyor

Bazı kullanıcılar, rezervasyon sayfanızda HubSpot logosunu gizleme seçeneğinin daha pahalı pro planlarla sınırlı olduğunu belirtiyor

HubSpot Toplantı Planlayıcı fiyatlandırması

Toplantı planlayıcısına aşağıdaki HubSpot Sales Hub planlarının bir parçası olarak erişebilirsiniz:

Ücretsiz

Başlangıç: İki kullanıcı için aylık 18 $, yıllık ödeme (ek kullanıcı başına aylık 9 $)

CRM Suite Starter: İki kullanıcı için yıllık 240 $, yıllık ödeme

Profesyonel: Beş kullanıcı için aylık 450 $'dan başlayan fiyatlarla, yıllık ödeme (ek kullanıcı başına aylık 90 $)

Enterprise: 10 kullanıcı için aylık 1.500 $'dan başlayan fiyatlarla, yıllık ödeme

HubSpot Toplantı Planlayıcı puanları ve yorumları

HubSpot'un toplantı planlayıcısı, Satış Merkezi'nde yer almaktadır. HubSpot Satış Merkezi'nin mevcut puanları şöyledir:

G2: 4. 4/5 (10.800+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (400'den fazla yorum)

8. TimeTap

timeTap aracılığıyla

TimeTap, personel üyeleri arasında, müşterilerle ve birden fazla konumda rezervasyonları yönetmek için kullanabileceğiniz bir çevrimiçi toplantı planlama aracıdır. Platform, toplantı düzenleme gibi idari görevleri azaltmayı amaçlamaktadır ve otomatik randevu hatırlatıcıları gibi yararlı özellikler içerir. ⚒️

TimeTap'ın en iyi özellikleri

İki yönlü takvim senkronizasyonunun keyfini çıkarın, böylece TimeTap veya iş takviminizi manuel olarak güncellemenize gerek kalmaz

Son dakika iptallerini doldurmanıza yardımcı olacak otomatik bir bekleme listesi oluşturun

Google Haritalar entegrasyonu sayesinde tahmini seyahat sürelerinden yararlanın

TimeTap sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, gerçek zamanlı bildirimlerin umdukları kadar verimli bir şekilde iletilmediğinden şikayetçi oldu

Özelleştirme seçenekleri, özellikle bu alandaki diğer araçlarla karşılaştırıldığında sınırlıdır

TimeTap fiyatlandırması

Profesyonel: Aylık 22,45 $'dan başlayan fiyatlarla

İş: 40 $'dan başlayan fiyatlarla. 45 $/ay

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

TimeTap puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (200'den fazla yorum)

9. Jotform

jotform aracılığıyla

Jotform, basit ama etkili form oluşturma özellikleriyle bilinir, ancak randevu planlama özelliği ile Calendly'ye alternatif olarak da kullanılabilir. Şablonu kullanarak çevrimiçi rezervasyonları alın, randevu aralıklarını özelleştirin ve müşterilere hatırlatıcılar gönderin. 👀

Jotform'un en iyi özellikleri

Randevu zaman aralığı sürelerini ve aralıklarını özelleştirin

Müşterilere otomatik hatırlatıcı e-postalar gönderin

Yerleşik Google Takvim entegrasyonu ile Jotform'un yeteneklerini genişletin

Jotform sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, Jotform'un daha sağlam bir yerleşik takvim sistemine sahip olmasını istiyor

Çok sayıda şablon ve Jotform Uygulamaları ile deneyiminizi özelleştirme seçeneği sayesinde, bazı kullanıcılar bu deneyimi biraz karmaşık bulabilir

Jotform fiyatlandırması

Ücretsiz

Bronz: Bir kullanıcı için aylık 34 $, yıllık faturalandırılır

Silver: Bir kullanıcı için aylık 39 $, yıllık faturalandırılır

Gold: Bir kullanıcı için aylık 99 $, yıllık faturalandırılır

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Jotform puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.400'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.600+ yorum)

Jotform alternatiflerini inceleyin!

10. Picktime

picktime aracılığıyla

Picktime, faturalandırma, satış raporlama, müşteri yönetimi ve takım yönetimi özelliklerini de içeren bir çevrimiçi randevu planlama platformudur. Takımlar, Picktime'ı kullanarak çevrimiçi rezervasyon sayfası üzerinden randevuları, ders rezervasyonlarını ve ekipman taleplerini alabilir. 🌻

Picktime'ın en iyi özellikleri

Bir takvim oluşturun, ardından kuralları uygunluğunuza göre özelleştirin

Müşterileri yaklaşan rezervasyonlardan otomatik olarak bilgilendirin ve rezervasyon iptallerini önleyin

Google Meet, Microsoft Teams ve Zoom gibi popüler video konferans sağlayıcılarıyla entegre edin

Picktime sınırlamaları

Bazı kullanıcıların müşterilerine göre, tarih veya saat değişiklikleri için sınırlı bildirim seçenekleri vardır

Bazı kullanıcılar, rezervasyon sistemi için daha fazla özelleştirme seçeneği olmasını ister

Picktime fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 3 $, yıllık faturalandırılır

Pro: Kullanıcı başına aylık 2,25 $'dan başlayan fiyatlarla, yıllık faturalandırılır

Picktime puanları ve yorumları

G2: 4. 8/5 (10+ yorum)

Capterra: 4. 8/5 (50+ yorum)

Bu Calendly alternatifleriyle planlama sürecini basitleştirin

Calendly, en tanınmış çevrimiçi planlama platformlarından biri olabilir, ancak aynı özelliklere sahip veya randevuları daha ilgi çekici bir şekilde planlama ve yönetme imkanı sunan birçok alternatif bulunmaktadır.

Bu kılavuzu kullanarak size en uygun seçeneği bulun, randevu ayarlama sürecini basitleştirin ve müşterileriniz için daha iyi bir kullanıcı deneyimi yaratın.

Randevu planlama yazılımından daha fazlasını sunan bir araç arıyorsanız, ClickUp'ı ücretsiz deneyin. Hepsi bir arada platform, zaman kazanmanızı ve verimliliğinizi artırmanızı sağlayan görev yönetimi, hedef izleme ve proje yönetimi gibi güçlü araçlarla doludur. ✨