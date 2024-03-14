Calendly İncelemesi, 2025 Fiyatları ve Özellikleri

Modern çevrimiçi takvimler, işte daha organize olmanızı ve zamanınızı proaktif bir şekilde yönetmenizi kolaylaştırır. ⏰

Örneğin Calendly'yi ele alalım. En iyi takvim uygulamalarından biri olarak bilinen Calendly, planlamanızı otomatikleştirir ve yönetir. Aşağıdaki Calendly incelemesinde göreceğiniz gibi, bu planlama uygulaması, yoğun profesyoneller veya takımlar için zaman ve çaba tasarrufu sağlayan birçok kullanışlı özellik sunar.

Ancak Calendly, piyasadaki tek planlama yazılımı değildir. Bazı mükemmel alternatifler mevcuttur ve bunlardan birini özellikle dikkate almalısınız.

Calendly'nin ne olduğu ve hangi özellikleri sunduğu konusunda net bir fikir edelim. Calendly'nin ücretsiz planını ve ücretli sürümlerini inceleyeceğiz ve kullanıcıların bunlar hakkında ne düşündüğünü göreceğiz. Ardından, en iyi planlama alternatiflerinden birine bakacağız, böylece işiniz için doğru seçimi yapmak için ihtiyacınız olan tüm bilgilere sahip olacaksınız. 🤔

Calendly nedir?

Calendly, takviminizi otomatikleştiren ve can sıkıcı e-posta alışverişlerini ortadan kaldıran bir planlama uygulamasıdır. Esnek işlevselliği, günlük toplantı sayısını ve sunduğunuz toplantı türlerini seçmenize olanak tanır.

Örneğin, toplantılar veya danışmanlık randevuları planlamak isteyen bir serbest çalışan veya küçük işletme sahibi olabilirsiniz. Ya da adaylarla görüşmeler planlayan bir işe alım uzmanı olabilirsiniz. Birden fazla takım üyesinin katıldığı bir grup etkinliğini yöneten bir takım lideriyseniz ve paylaşılan bir takvime bakmanız gerekiyorsa da bu araç idealdir. 👪

Randevuları planlama süreci basittir. Yazılım, bir rezervasyon sayfası oluşturmanıza ve bunu takviminizle senkronize etmenize yardımcı olur, saat diliminizi otomatik olarak algılar. Ardından, Calendly'yi kullanmak için takviminize uygun zaman aralıklarını eklemeniz yeterlidir.

Calendly bağlantınızı e-posta veya metin mesajı yoluyla paylaşabilirsiniz. Calendly zamanlayıcıyı web sitenize de gömebilirsiniz. Bu, davetlilerin kendilerine en uygun zaman aralığını seçmelerini sağlar. Sistem daha sonra tüm taraflarla toplantı saatini onaylar ve takvimlerine ekler. 🗓️

Calendly'nin anahtar özellikleri

Calendly, günümüzün en iyi toplantı planlama platformlarından biri olarak bilinir. Nedenini öğrenmek için Calendly'nin özelliklerini inceleyelim.

1. Özelleştirilebilir etkinlik türleri

Calendly ile farklı etkinlik türleri oluşturun ve özelleştirin, böylece müşterileriniz ve potansiyel müşterileriniz sizinle randevu alabilir.

Ücretsiz plan, yalnızca tek süreli bire bir toplantılara izin verir; örneğin, 15 dakikalık bire bir keşif görüşmesi. Ancak bu tür toplantıları sınırsız sayıda ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, katılımcıların zaman tercihlerini ölçmek için toplantı anketi gönderme seçeneğiniz de vardır. 📝

Öte yandan, ücretli planlar çok daha fazla özellik ve sınırsız etkinlik türü sunar. Planınıza bağlı olarak bire bir, grup, toplu veya turlu toplantılar ayarlayabilirsiniz.

Arka arkaya toplantıları önlemek istiyorsanız, günde kaç toplantı rezerve edilebileceğini ve bunların birbirine ne kadar yakın rezerve edilebileceğini de özelleştirebilirsiniz. Örneğin, üç toplantı rezerve edildikten sonra belirli bir gün için artık uygunluğunuzu göstermeyecek ve rezervasyonlar arasında en az 15 dakika olacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

2. Kullanışlı bildirimler

Calendly ile otomatik olarak metin hatırlatıcılar ve takip e-postaları gönderin

Birisi sizinle randevu aldığında, Calendly davet ettiğiniz kişi için bir onay sayfası oluşturur ve sizi toplantı hakkında bilgilendirir. Ayrıca, toplantıdan önce size ve davet ettiğiniz kişiye otomatik hatırlatıcılar göndererek, randevuya gelmeme olasılığını azaltır ve herkesin hazır olmasını sağlar. 🔔

Etkinizi en üst düzeye çıkarmak için metin veya e-posta hatırlatıcılarını kişiselleştirebilir ve toplantıdan sonra özel takip mesajları gönderebilirsiniz.

3. Zaman kazandıran yönlendirme

Calendly'nin yönlendirme formlarıyla, uygunluk soruları sorabilir ve müşterileri doğru takvime yönlendirebilirsiniz

Bazı müşteriler, kendileri için doğru toplantı türünü veya görüşecekleri doğru kişiyi belirlemek için yardıma ihtiyaç duyabilir. Calendly, uygun sorularla özelleştirebileceğiniz formlar sunar. Bu soruların yanıtları, sistemi nereye yönlendireceğini belirler, böylece toplantı zamanı gelene kadar müdahale etmenize gerek kalmaz. ↪️

4. Anlamlı analizler

Calendly gösterge paneli size yararlı bilgiler sağlar

Ücretli planlarda, popüler toplantı saatleri ve türleri gibi analizlere ve iptal edilen veya yeniden planlanan etkinliklerin sayısına erişebilirsiniz. Bu, etkinlik türlerine veya bireylere, gruplara veya takımlara göre filtrelenebilir. Bu eğilimler, zaman içindeki etkinlikler hakkında içgörü sağlar, iş stratejinizi yönlendirir, pazarlama kampanyalarınızı bilgilendirir ve takımın uygunluğunu daha iyi planlamanıza olanak tanır. 📈

5. Geniş entegrasyon aralığı

ClickUp'ın yerel Calendly entegrasyonu ile özel otomasyonlar oluşturabilirsiniz

Calendly'nin entegrasyonları çeşitlidir ve aşağıdakiler gibi birçok popüler aracı içerir:

Zoom, Microsoft Teams, Google Meet veya GoTo Meeting gibi video konferans araçları

Salesforce, HubSpot, Marketo veya Active Campaign gibi satış, pazarlama ve CRM platformları

Gmail veya Mailchimp gibi mesajlaşma araçları 📫

PayPal, Stripe veya Stax Payments gibi ödeme ağ geçitleri

Google Takvim, Outlook ve Office 365 gibi diğer planlama araçları

Zapier, Tray.io veya Calendly'nin yerleşik API'si gibi bağlayıcılar

Calendly , ClickUp'ın proje yönetimi platformuyla da entegre olur. Birisi Calendly'de sizinle bir toplantı planladığında, etkinlik bilgileri otomatik olarak ClickUp'a aktarılır. Ayrıca, Calendly'deki bilgileri izlenebilir bir ClickUp görevine dönüştürebilirsiniz. Bu, toplantılarınızı ve iş akışınızı tek bir merkezi yerden yönetmenizi kolaylaştırır.

6. Kapsamlı güvenlik özellikleri

Calendly, tek oturum açma dahil olmak üzere birçok güvenlik özelliği sunar

Randevu almak sadece kolay değil, aynı zamanda güvenlidir. Calendly verileriniz kurumsal düzeyde bir güvenlik sistemi ile korunmaktadır. Öncelikle, altyapı güvenli bir bulut sunucusunda barındırılmaktadır, bir güvenlik duvarı uygulamayı korumaktadır ve müşteri verileri hem depolandığında hem de aktarılırken şifrelenmektedir.

Uyum ve gizlilik önlemleri arasında SOC 2 Tip 2, SOC 3 ve ISO/IEC 27001 raporları bulunur. Finansal Sektör Düzenleme Kurumu (FINRA) ve Gramm-Leach-Bliley Yasası (GLBA) yönergeleri izlenir. 🔐

Calendly fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Koltuk başına aylık 10 ABD doları

Takımlar: Koltuk başına aylık 16 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma ve demo için iletişime geçin

Calendly kullanmanın avantajları

Bu Calendly incelemesinde bahsettiğimiz tüm özelliklerin yanı sıra, bu planlama uygulamasının başka avantajları da var.

Kullanım kolaylığı

Calendly'nin kullanıcı dostu arayüzü, hızlı bir şekilde kullanmaya başlayabileceğiniz anlamına gelir. Elbette, bazı gelişmiş özelliklerin nasıl kullanıldığını kontrol etmeniz gerekebilir, ancak genel olarak, başlangıçtan itibaren son derece sezgiseldir ve size harika bir kullanıcı deneyimi sunar. ✨

Kapsamlı müşteri desteği seçenekleri

Tüm planlar 7/24 e-posta ve canlı sohbet desteği ile Kaynak Merkezi'ne erişim içerir. Burada, sık sorulan soruların (SSS) yanıtlarının yanı sıra bir dizi yararlı video eğitimi, web semineri, e-kitap ve blog bulabilirsiniz.

Enterprise planını kullanıyorsanız, telefon desteği ve kurulum, uygulama ve benimseme süreçlerinde size yardımcı olacak özel bir hesap ortağı da alırsınız. 🎧

Marka özelleştirme

Ücretsiz planda Calendly markası yerleşik olarak bulunurken, ücretli seçeneklerde bunu kaldırabilir ve rezervasyon sayfanıza kendi markanızı ekleyebilirsiniz. Ayrıca renkleri özelleştirebilir ve onay sayfanıza ekstra bağlantılar ve yönlendirmeler ekleyerek davetlilerinizle etkileşim fırsatını en üst düzeye çıkarabilirsiniz. 🤝

Calendly kullanıcılarının karşılaştığı yaygın sorunlar

Calendly incelemesi, karşılaşabileceğiniz bazı zorluklardan bahsetmeden tamamlanmış sayılmaz.

Ücretsiz plan kısıtlamalar

Ücretsiz plan, son derece sınırlı özellikler sunar. Yalnızca bir takvim bağlantısına izin verir ve yalnızca bir tür etkinlik planlayabilirsiniz. Tekrarlanan toplantılar planlayamaz, hatırlatıcı e-postalar veya takip mesajları gönderemezsiniz.

Ayrıca, özelleştirme seçenekleri, rezervasyon sayfanıza logonuzu yüklemek ve URL'nizin sonunu seçmekle sınırlıdır.

Bu temel plan, bireysel serbest çalışanların veya çok küçük işletmelerin planlama ihtiyaçlarını karşılayabilir, ancak şirketinizin boyutu daha karmaşık randevu planlama yazılımı gerektiriyorsa, ücretli bir Calendly hesabına ihtiyacınız olacaktır. 💸

Ara sıra planlama hataları

Bazı kullanıcılar, çift rezervasyon gibi sorunlar yaşamıştır. Birden fazla takvim kullanıldığında bu durum özellikle zor olabilir. Diğerleri, birisi rezervasyonu iptal ettikten sonra takvimlerinin doğru uygunluk durumunu göstermediğini bildirmiştir. Bunlar normal durumlar olmasa da, zaman zaman programınızı kontrol etmek isteyebilirsiniz.

Calendly Yorumları Reddit

Farklı kullanıcıların Calendly hakkında ne düşündüğünü daha iyi anlamak için Reddit'teki bazı Calendly incelemelerine baktık.

Bir profesörün Calendly ücretsiz plan incelemelerinden birinde, sınırlı özellik aralığından bahsedilirken, ofis saatleri için iyi çalıştığı vurgulanmaktadır:

"Calendly'nin yapılandırması kolay değildir ve ücretsiz sürümü çok sınırlıdır. Ancak, Outlook ile iyi entegre olur. Ofis saatlerini planlamak için kullanıyorum ve bu, hem öğrenciler hem de benim için bu süreci çok kolaylaştırıyor. "

Başka bir kullanıcının da belirttiği gibi, onu nasıl kullandığınız da önemlidir:

"Bence Calendly bağlantısı içeren soğuk e-postalar en iyi uygulama değildir. Randevu almak için herhangi bir değer veya neden sunmamış olursunuz. Zaman ayırmaya değer olup olmadığını görmek için karşılıklı bir konuşma olması gerekir. Ardından, değer olduğunu düşündüğümde bağlantıyı gönderirim. "

Bir kullanıcı, bazı sistemlerin Calendly'nin kullanımına izin vermediğini not etti:

*"Sadece birkaç müşteri geri çevirdi, genellikle Calendly'nin ofis VPN'leri veya güvenlik duvarları tarafından bir nedenden dolayı bloke edilmesi nedeniyle. Bu kişiler için, genel bir "Şu anda elimde şunlar var: P... S... Ç... vb." mesajı yapıyorum ve bu bilgilerin her an değişebileceğini, bu nedenle lütfen hızlı yanıt verin ki, gidip gelmeyi sınırlayalım" diye hatırlatıyorum

Calendly incelememizden sonra hala şüpheleriniz varsa endişelenmeyin, başka planlama yazılımı seçenekleri de var.

En iyi Calendly alternatiflerinden biri ClickUp'tır. ✨

Projeleri yönetin ve düzenleyin, esnek Takvim görünümünde görevleri planlayarak takımların senkronizasyonunu sağlayın

ClickUp Takvim görünümü, projeleri ve toplantıları planlamayı ve yönetmeyi, zaman dilimlerini belirlemeyi ve takımınızın iş yükünü tek bir yerden görmeyi kolaylaştırır. Görevleri takvim, zaman çizelgesi veya günlük planlayıcı formunda görmek arasında seçim yapabilirsiniz.

ClickUp'ın Takvim Planlayıcı Şablonu ile programınızı kontrol altına alın ve hedeflerinize ulaşın

ClickUp ayrıca, her şeyi sıfırdan başlamak zorunda kalmamanız için çok çeşitli günlük planlayıcı şablonları sunar. Programınızı daha iyi yönetmenize yardımcı olacak birçok başka şablon da vardır. Örneğin:

Ancak ClickUp, bir takvim aracının çok ötesine geçer. Günlük planlama uygulamasının özelliklerini bir planlama aracının avantajlarıyla birleştiren hepsi bir arada proje yönetimi ve verimlilik platformudur.

ClickUp'ın 15'ten fazla görünümü, kuruluşlara her takım için kapsamlı bir çözüm sunar

Serbest çalışanlardan küçük işletmelere ve kurumsal şirketlere kadar her tür işletme için tasarlanan bu araç, yaratıcı beyin fırtınasından takviminizi yönetmeye, görevleri ve projeleri izlemeye kadar işinizin her yönündeki iş akışlarını kolaylaştırır.

ClickUp ayrıca Outlook, Google Takvim ve Apple Takvim ile kullanışlı iki yönlü senkronizasyon sunar. Ayrıca, Calendly ve aşağıdaki gibi diğer araçlarla yerel olarak entegre olur:

İşlerinizi tek bir merkezi platformda halletmek için ClickUp'ta mevcut uygulamalara ve entegrasyonlara göz atın

Zapier ile, üst düzey teknik uzmanlığa ihtiyaç duymadan ClickUp ve diğer uygulamalar arasında entegrasyonlar ve otomasyonlar oluşturabilirsiniz.

ClickUp fiyatlandırma

ClickUp'ın fiyat planları, çok çeşitli özelliklere ücretsiz olarak erişmenizi sağlayan ücretsiz bir sürüm içerir. Ancak, en son AI özelliklerinden yararlanmak istiyorsanız, Sınırsız, İş veya Kurumsal plana ihtiyacınız olacağını not etmek gerekir.

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

Toplantılarınızı Takvim Uygulamaları ile Mükemmel Bir Şekilde Zamanlayın

Çevrimiçi takvim uygulamaları, toplantı planlamayı çocuk oyuncağı haline getirir ve Calendly bunun harika bir örneğidir. Özelleştirilebilir etkinlik türleri, bildirimler, analizler ve çeşitli entegrasyonlar gibi birçok kullanışlı işlev sunar. Kapsamlı güvenlik önlemleri, tüm sistemi güvende tutar.

Ve bu Calendly incelemesinin de gösterdiği gibi, kullanımı kolay ve iyi destek sunan bu araç, planlama ihtiyaçlarınız için iyi bir seçimdir. ✅

Ancak bu tek seçenek değildir. Takviminizi ve görevlerinizi düzenlemek için çok yönlü bir platform arıyorsanız, ClickUp'tan başka bir yere bakmayın.

ClickUp, zamanlama, görev ve proje yönetimi ve genel olarak iş akışınızın her yönünü kolaylaştırma konusunda tek adresli bir çözümdür. Takviminizi ve yapılacaklar listenizi görüntülemek için birden fazla özelleştirilebilir seçenek, işlerinizi ve takımınızın işlerini takip etmenizi kolaylaştırarak iş hedeflerinize ulaşmanızı sağlar.

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