Toplantı Son Tarihlerine Uymak Artık Çok Kolay: 2025'in En İyi 10 Son Teslim Tarihi İzleme Yazılımı

Aynı anda birden fazla proje ve görevle uğraşırken, önemli son teslim tarihlerini kaçırma olasılığı yüksektir. Kötü organizasyon veya sadece çok fazla işin olması nedeniyle, bu en iyilerimizin bile başına gelebilir.

Önemli son teslim tarihlerini gözden kaçırmak, müşteri ilişkilerinin bozulması, değerli fırsatların kaçırılması ve profesyonel olmayan ve sorumsuz bir izlenim bırakmak gibi önemli sonuçlara yol açabilir. Bu, müşterilerin finansal çıkarlarını korumak için hassasiyet ve zamanlamanın çok önemli olduğu muhasebe dünyasında özellikle geçerlidir.

Neyse ki, bu riskleri en aza indirgemek için bir çözüm var: son teslim tarihi izleme yazılımı. Bu araçlar, takvimler ve hatırlatıcılar kullanarak son teslim tarihlerini izlemek ve yönetmek için sorunsuz bir yol sunar. Sonuç? Kaçırılan son teslim tarihleri için endişelenmeye son!

Bu makalede, en iyi 10 son tarih izleme yazılımını inceleyeceğiz ve bunların anahtar özelliklerini ve fiyatlandırma seçeneklerini sunacağız. Hedefimiz, son tarihlerinizi kontrol altına almak ve verimlilik ile hesap verebilirliği artırmak için mükemmel aracı seçmenize yardımcı olmaktır.

Son teslim tarihi izleme yazılımı, bireylerin ve işletmelerin proje son teslim tarihleri, toplantılar ve fatura ödemeleriyle ilgili çeşitli son teslim tarihlerini takip etmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış dijital bir çözümdür.

Bu araçlar genellikle hatırlatıcılar, entegre takvimler ve son tarih önceliklendirme gibi kullanıcının zaman yönetimi becerilerini artıran özelliklerle doludur.

Son teslim tarihi proje yönetimi yazılımını kullanmanın avantajları şunlardır:

Verimlilik artışı: Zamanınızı daha etkili bir şekilde ayırın ve öncelikli görevlere odaklanın Hesap verebilirlik ve profesyonellik: Son teslim tarihlerine her zaman uymak ve taahhütlere saygı göstermek, müşteri ilişkilerini iyileştirir ve güvenilirliğinizi artırır Stres azaltma: Bu yazılımı son teslim tarihlerinizi yönetmek için kullanmak, kaçırılan son teslim tarihleriyle ilgili stres ve endişeyi azaltabilir

İzleme yazılımınızı seçerken, aşağıdaki özelliklere sahip olduğundan emin olun:

Görev yönetimi : Son teslim tarihleriyle ilişkili görevleri oluşturmanıza, düzenlemenize ve önceliklendirmenize olanak tanır

Yinelenen son tarihler : Rutin görevlerin son tarihlerini yönetmenize yardımcı olur

Hatırlatıcılar ve bildirimler: Özelleştirilebilir hatırlatıcılar ve bildirimler, son tarihlerin kaçırılmamasını sağlar

Çok yönlü ClickUp 3. 0 Tablo görünümü ve Takvim görünümü arasında geçiş yaparak tüm işlerinizi en iyi şekilde görselleştirin

Takvim entegrasyonu: Yazılım, Google Takvim veya Microsoft Outlook gibi popüler Yazılım, Google Takvim veya Microsoft Outlook gibi popüler takvim uygulamalarıyla entegre olmalıdır, böylece son tarihlerinizi tüm cihazlarınızda senkronize edebilirsiniz

İşbirliği : Birden fazla kullanıcının paylaşılan son tarihler ve projeler üzerinde erişim ve iş yapmasına izin verip vermediğini görün

Kullanım kolaylığı ve özelleştirme: Araç, son tarihleri eklemeyi, düzenlemeyi ve yönetmeyi kolaylaştıran sezgisel ve kullanıcı dostu bir arayüze sahip olmalıdır. Ayrıca tarih ve saat biçimleri veya saat dilimleri için kişiselleştirme olanağı da sunmalıdır

Kaçırılan son teslim tarihlerini geçmişte bırakmak için tasarlanmış en iyi 10 son teslim tarihi izleme yazılımı çözümünü keşfedin. İster hepsi bir arada bir verimlilik platformu ister muhasebe görevleriniz için özel bir araç arıyor olun, bu listede herkes için bir şeyler var.

Takvim görünümünü kullanarak son teslim tarihlerini izleyin, hiçbir son teslim tarihini kaçırmamak için hatırlatıcıları etkinleştirin ve ClickUp ile projeleri kolayca yönetin

Yaklaşan son tarihlerinizi takip etmenize yardımcı olacak çeşitli kullanışlı araçlar sunan hepsi bir arada proje yönetimi platformu ClickUp ile görevleri ve programları her zamankinden daha verimli bir şekilde yönetin!

ClickUp Takvim görünümünü kullanarak görev programınızı gün, hafta veya ay olarak görüntüleyin. İşlerinizi proje veya önceliklerine göre düzenleyin, görevleri sürükleyip bırakarak planlayın ve renk kodlarını kullanarak ilerlemeyi kolayca izleyin.

Özel Alanlar'ı kullanarak herhangi bir göreve Başlangıç Tarihleri, Son Teslim Tarihleri ve Kesin Saatler ekleyin ve son teslim tarihlerinde bildirim alın. ClickUp Gantt grafiklerini kullanarak tarih ve saatleri kolayca planlayın, kaynakları tahsis edin ve bağımlılıkları görselleştirin.

Platformun İş Yükü görünümünü kullanarak, seçilen zaman aralığı için her takım üyesinin iş yükünü görebilirsiniz. Proje zaman çizelgenizi görselleştirmek ve son teslim tarihlerini izlemek için ClickUp Son Teslim Tarihleri Şablonunu ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin. Liste ve Pano görünümleri aracılığıyla başlangıç ve son teslim tarihlerini belirleyerek ve proje dönüm noktalarını oluşturarak görev atamalarını verimli bir şekilde yönetmek için kullanın.

ClickUp Son Teslim Tarihleri Şablonu ile son teslim tarihlerini zahmetsizce takip edin

ClickUp Hatırlatıcı özelliği, görevlerin ilerleyişi hakkında sizi bilgilendiren bildirimler sayesinde tüm son tarihlerinizi kaçırmamanızı sağlar. Bildirimleri e-posta gelen kutusu, masaüstü bildirimleri veya mobil uygulama aracılığıyla almayı seçin.

Bu platform, muhasebe firmaları gibi zaman açısından son derece hassas görev ve projelerle uğraşan kuruluşlar için çok uygundur. Çeşitli zaman takibi seçenekleri, canlı görev organizasyonu için etiketler ve yorumlar aracılığıyla etkili iletişim sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Kapsamlı özellik aralığı, öğrenme eğrisinin dik olmasına neden olur

Mobil uygulama, web sürümüne kıyasla daha az özelliğe sahiptir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 $

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

2. Dosyaları Zamanında Dosyalayın

Vergi beyannamesi son tarihlerini kaçırmak, herhangi bir muhasebe firması için kabusa dönüşebilir. Listemizdeki bir sonraki araç, adından da anlaşılacağı gibi, tam olarak yapması gerekeni yaparak bu tür en kötü senaryoları önler: File In Time. ⏰

Bu son teslim tarihi izleme ve görev yönetimi yazılımı, belgeleri, raporları veya evrak işlerini dosyalamak için projelerinizi yönetmek ve son teslim tarihlerini takip etmek için kullanışlı bir çözümdür.

Vergi planlamasından finansal danışmanlığa kadar müşterilerinize birden fazla hizmet atayarak ve ilerlemeyi izlemek için özelleştirilebilir durumlar ayarlayarak iş yükünüzü kolayca yönetin. Şirketinizdeki tüm işler için görevler oluşturun ve bunları müşteri, son teslim tarihi ve sunulan hizmet gibi ayrıntılarla ilişkilendirin.

File In Time, geniş bir genel bakış için görevleri duruma veya tarihe göre düzenlemenize ve filtrelemenize veya daha ayrıntılı bir görünüm için diğer filtreleri uygulamanıza olanak tanır. Bugün, bu hafta veya bu ay içinde tamamlanması gereken görevler için otomatik hatırlatıcılar kullanın.

File In Time'ın en iyi özellikleri

Çeşitli personel seviyeleri için görev atama ve tarih ayarı

25'ten fazla standart rapor

Toplu olarak birden fazla görev oluşturma

Son teslim tarihlerini kaçırmamak için otomatik hatırlatıcılar

Uygulama yönetimi yazılımında izin kontrolü özelliği

Dosya Zamanında Sınırlamaları

Dosya yükleme işlemi biraz daha zaman alabilir

Yetenekleri biraz sınırlı

File In Time fiyatlandırması

lisans başına aylık 199 $

File In Time puanları ve yorumları

Yazılım Tavsiyesi: 4. 6/5 (10+ yorum)

GetApp: 4,7/5 (90+ yorum)

3. ONESOURCE Takvim

Muhasebe işindeyseniz, son teslim tarihlerini takip etmek, kurumlar vergisi ve uyumlulukla ilgili gecikme ücretlerinden kaçınmak için çok önemlidir. Thomson Reuters ONESOURCE Calendar, çok yıllık uyumluluk ve vergi son tarihlerini, ödemeleri, projeleri, dosyalama işlemlerini ve uzantıları yönetmenize yardımcı olmak için tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır.

ONESOURCE Takvim, merkezi, özelleştirilebilir ve her yerden erişilebilir olmasıyla, kaçırılan son teslim tarihlerini ortadan kaldırma çabalarınızda değerli bir varlık haline gelir. KDV, gelir vergisi ve yasal raporlama gibi çeşitli vergi kategorilerini ve iş beyannamelerini kapsayan, dünya çapındaki yargı bölgelerinin son teslim tarihlerine ilişkin net bir genel bakış sunar.

Yazılım, ulusal vergi kanunlarındaki ve dosyalama son tarihlerindeki değişikliklere yanıt olarak otomatik olarak güncellenir. ONESOURCE Takvim API'sini kullanarak Global İçerik Kitaplığı'na doğrudan bağlanabilirsiniz.

ONESOURCE Takvim'in en iyi özellikleri

Gerçek son tarihinizi takip etmek için otomatik takvim güncellemeleri

Özelleştirilebilir ekran

Her yerden kolayca erişilebilir

Dünya çapındaki yargı bölgelerine ait ilgili son tarihlere erişim sağlar

Küresel İçerik Kitaplığına Bağlanabilir

ONESOURCE Takvim sınırlamaları

Alanları düzenlemek zor olabilir

Hesaplamalarda hafif gecikmeler olabilir

ONESOURCE Takvim fiyatlandırması

İletişime geçerek ulaşabilirsiniz

ONESOURCE Takvim puanları ve yorumları

G2: 3. 8/5 (20+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (10+ yorum)

4. Jetpack Ş Akışı

Jetpack Ş Akışı, muhasebecilerin yaklaşan görevlere odaklanmalarına, süreçleri otomatikleştirmelerine ve gelecekteki işleri kolayca gözden geçirip stratejiler geliştirmelerine yardımcı olmak için geliştirilmiş bulut tabanlı bir uygulamadır.

Bu yazılım, tekrar eden son teslim tarihleri olan profesyoneller için özel bir proje son teslim tarihi takipçisi gibidir. Otomatik süreçler ve aşamalı görev son teslim tarihleri ile net görev öncelikleri belirleyin ve muhasebe ve defter tutma işlemlerinizi kolaylaştırın.

Geniş özel planlama fonksiyonlarını kullanarak otomatik görev tekrarını etkinleştirin.

Yazılımın gelişmiş arama çubuğu, tüm işlerinizi hızlı bir şekilde bulmanızı sağlar. Ayrıca, müşteri işleri gecikme durumuna yaklaştığında veya son teslim tarihinin uzatılması gerektiğinde sizi bilgilendirmek için özel filtreler ve e-posta bildirimleri de sunar.

Jetpack Ş Akışı'nın en iyi özellikleri

70'den fazla ücretsiz şablon

Basamaklı son tarihleri destekler

Yaklaşan görevleri görmek için İşlerim sayfasına gidin

2.000'den fazla uygulama ile entegre

İlerleme raporları (müşteri işleri için ideal)

Jetpack Ş Akışı sınırlamaları

Mobil uygulama olması faydalı olacaktır

Muhasebe dışında sınırlı proje gösterge paneli özellikleri

Jetpack Ş Akışı fiyatlandırması

Organize: Kullanıcı başına aylık 45 $

Fiyat aralığı: Kullanıcı başına aylık 49 ABD doları

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Jetpack Ş Akışı değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 1/5 (10+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (50+ yorum)

5. ACI TaskTracker

ACI TaskTracker, küçük sertifikalı muhasebeci (CPA) firmaları ve vergi departmanlarının hayatını kolaylaştırmak için özel olarak tasarlanmış sezgisel bir son teslim tarihi yönetim çözümüdür.

Bu görev izleyici, son teslim tarihlerini ve uzantılarını otomatik olarak doldurarak iş akışınızı kolaylaştırır. Hem yönetim hem de personel için gerçek zamanlı durum güncellemeleri sağlamak üzere çoklu kullanıcı lisansları sunarak herkesin aynı sayfada olmasını sağlar.

Sistem, mevcut görev tamamlandığında görevleri otomatik olarak bir sonraki son teslim tarihine aktarır. Ayrıca, veri girişini basitleştirmek ve son teslim tarihlerini kolayca izlemek için entegre, kullanımı kolay açılır takvimler özelliğine sahiptir.

Vergi departmanlarına destek sağlamanın yanı sıra, ACI TaskTracker, tüm işletmelerin yazma görevlerini, muhasebe süreçlerini ve aylık, üç aylık ve yıllık mali tablolar gibi çeşitli uyum sorumluluklarını etkin bir şekilde yönetmesine yardımcı olabilir.

ACI TaskTracker'ın en iyi özellikleri

Önceden tanımlanmış standart IRS vergi beyannamesi son teslim tarihleri

eyalet gelir vergisi ve franchise vergisi beyannameleri için önceden belirlenmiş 200 son tarih

Emlak vergisi, satış vergisi ve SEC (Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) için özel görev oluşturma

Kullanıcı dostu uygulama yönetimi çözümü

Kolay son teslim tarihi yönetimi için sütunlar

ACI TaskTracker sınırlamaları

Yorum yok

ACI TaskTracker fiyatlandırması

1 Kullanıcı: 400 $/ay

5 Kullanıcı : Kullanıcı başına aylık 800 $

10 Kullanıcı : Kullanıcı başına aylık 1.200 $

10'dan fazla kullanıcı: Kullanıcı başına aylık 1.600 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

ACI TaskTracker puanları ve yorumları

Yorum yok

6. Remindax

Son teslim tarihlerini manuel olarak izlemekten bıktınız mı? Remindax, son teslim tarihi hatırlatıcıları için otomatik bir çözümdür ve görevlerinizi zahmetsizce takip etmenizi sağlar. Hatırlatıcıları önceden planlayın ve önemli son teslim tarihleri yaklaştığında otomatik uyarılar alın. ⌛

Remindax, son teslim tarihlerinizi tek bir arayüzde bir araya getirerek, yaklaşan son teslim tarihlerine ilişkin kapsamlı bir genel bakış sunar. Ayrıca, Remindax otomatik yenileme özelliği ile iş akışlarınızı otomatikleştirerek, sözleşmeler veya abonelikler gibi süresi dolan belgelerin aylık veya yıllık olarak otomatik olarak yenilenmesini sağlayabilirsiniz.

Bu yazılım, önemli belgelerinizi Word, PDF ve Excel gibi çeşitli biçimlerde güvenli bir şekilde saklamanıza ve sistematik bir şekilde düzenlemenize olanak tanıyan bir dosya yönetimi özelliğine sahiptir. Ayrıca, belgeleri türüne göre kategorilere ayırabilir ve yetkisiz girişlere karşı koruma sağlamak için kullanıcı erişim kontrolünü etkinleştirebilirsiniz.

Remindax'ın en iyi özellikleri

Verileri korumak için SSL protokolleri

E-posta, SMS veya WhatsApp aracılığıyla bildirimler

Otomatik ve tekrarlanan hatırlatıcılar

Gelişmiş arama ve filtreleme özellikleri

Kolay dosya yönetimi

Remindax sınırlamaları

Kullanıcı arayüzünde iyileştirme potansiyeli vardır

Müşteri hizmetleri ile ilgili şikayetler

Remindax fiyatlandırması

Başlangıç : 29 $/ay

İş : 49 $/ay

Premium: 99 $/ay

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Remindax puanları ve yorumları

Yazılım Tavsiyesi: 4,5/5 (10+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (10+ yorum)

7. Mango Uygulama Yönetimi

Mango Practice Management, muhasebecilerin minimum çabayla kritik son teslim tarihlerini izlemelerine yardımcı olmak için özel olarak oluşturulmuş bir son teslim tarihi izleme yazılımıdır.

Yazılım, iki farklı izleme seçeneği sunar: küçük firmalar için özel olarak tasarlanmış temel anlatım izleme seçeneği ve her ana görev içindeki belirli alt adımları izlemek için ayrıntılı izleme seçeneği. ?

Mango Practice Management, bilgileri bir müşteriden diğerine ve yıldan yıla aktarmanıza olanak tanır. Ayrıca, ekibinizi gecikmiş veya öncelikli görevler hakkında bilgilendirmek için personel bildirimleri de sunar.

Haftalık, üç aylık, aylık, yıllık veya altı aylık bazda son teslim tarihlerini zahmetsizce takip edin ve tek seferlik etkinliklerin son teslim tarihlerini izleyin. Rapor oluşturma özelliği ile belirli son teslim tarihleri için özel raporlar kolayca oluşturabilir ve yazdırabilirsiniz.

Mango Practice Management'ın en iyi özellikleri

İki aşamalı izleme seçeneği

Basit görev delegasyonu

Son teslim tarihi bildirimleri

Son tarih raporları

Döneme özel son tarih izleme

Mango Practice Management sınırlamaları

Faturada daha fazla yazı tipi seçeneği olabilir

Tekrarlayan ödemeleri ayarlama seçeneği yok

Mango Practice Management fiyatlandırması

Temel : Kullanıcı başına aylık 35 $

Artı : Kullanıcı başına aylık 55 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 69 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

MangoPractice Management puanları ve yorumları

G2: 3. 3/5 (10+ yorum)

Capterra: 3,9/5 (50+ yorum)

8. Görev Takipçisi

Task Tracker, görev yönetimi araçlarının İsviçre çakısı gibidir ve İK ve operasyonlardan pazarlama uzmanlarına kadar çok çeşitli kullanıcılara uygun uyarlanabilir çözümler sunar.

Görev ayrıntılarını girerek, bunları takım üyelerine atayarak ve ilerlemeleri hakkında düzenli güncellemeler alarak günlük iş akışınızı izleyin. Yineleyen görevler için hatırlatıcılar ayarlayın ve her gün otomatik güncellemeler alın.

Yazılımın Zaman Çizelgesi özelliğini kullanarak her görevin süresini takip edin ve takımın verimliliğini gerçek zamanlı olarak değerlendirin. WhatsApp üzerinden otomatik günlük özet raporlarla takımınızın günlük faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olun.

Görev Takipçisinin en iyi özellikleri

WhatsApp bildirimleri ve hatırlatıcılar

Zoom ve Google Takvim ile entegre

Takvim görünümü

Daha hızlı görev izleme için sesli notlar

Grafiklerle takım performansı izleme

Görev Takipçisi sınırlamaları

Arayüzün geliştirilmesi kullanılabilirliği artırabilir

Uygulama, iOS cihazlarda işlevsellik sorunları yaşayabilir

Görev Takipçisi fiyatlandırması

Temel: Beş kullanıcıya kadar ücretsiz

TaskTracker Suite : Kullanıcı başına aylık 1,81 $, en az beş kullanıcı

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen fiyat yıllık fatura modeline aittir

Görev Takipçisi derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 5/5 (10+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (10'dan az yorum)

Orbitax Due Date Tracker, birden fazla yargı alanında faaliyet gösteren işletmeler tarafından kullanılan kapsamlı bir vergi yönetimi yazılım paketinin parçasıdır. Çeşitli dosyalama ve vergi yükümlülüklerini verimli bir şekilde izlemek ve yönetmek için kullanılır.

Bu otomatik araç, dünya çapındaki tüm iş birimlerinizi birbirine bağlar ve her birim için toplantı uyumluluk gereksinimlerinin tarihlerini otomatik olarak doldurur.

Platformun Entity Tracker'ını ekleyerek veya kaldırarak güncellediğinizde, son teslim tarihleri dinamik olarak senkronize edilir. Her son teslim tarihi, ilgili paydaşları içeren bir dizi iş akışını tetikleyebilir. Entegre Görev Yöneticisi'ni kullanarak paydaşlara son teslim tarihi yükümlülükleri atayın, son tarihler ve bildirimlerle birlikte tamamlayın.

Yazılımın Denetim İzleme özelliklerinin gücünden yararlanarak, ayrıntılı bir denetim izi aracılığıyla tüm dosyalama faaliyetlerinin geçmişine ilişkin içgörüler elde edin. Daha fazla kolaylık için dosyalama yükümlülüklerini gelecek mali yıllara aktarmayı seçebilirsiniz.

Yazılım ayrıca, iade işleminin yapılması gerekip gerekmediğini belirlemekle kalmayıp, sorumlu kuruluşu ve gerekli formları da tanımlayan yerleşik mantık özelliğini de içerir.

195 yargı bölgesinde dosyalama yükümlülükleri için uyum kuralları kütüphanesi

Yerleşik Orbitax Meet özelliği

Orbitax Vergi Kuralları ve Oranları Veritabanı

Orbitax Drive veri depolama için

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10. Financial Cents

Financial Cents, muhasebe firmalarına tek bir platformda görevleri organize etmelerine ve otomasyon yoluyla zaman alıcı süreçleri kolaylaştırmalarına yardımcı olur. Bu kullanıcı dostu muhasebe proje yönetimi yazılımı, kolay iş takibi, daha hızlı müşteri yanıtları ve daha iyi genel çalışma alanı organizasyonu için biletinizdir.

Platformun gösterge paneli, hatırlatıcılar ve zaman takibi özelliklerinden yararlanarak görevlerinizi ve ilgili son teslim tarihlerini tek bir görünümde kontrol altına alın ve bir daha asla müşteri son teslim tarihlerini kaçırmayın. ?

Financial Cents'in en iyi özellikleri

Genel muhasebe yazılımı QuickBooks Online ile entegre

Zaman takibi raporları

Yerleşik müşteri faturalandırma

Otomatik hatırlatıcılar

Banka düzeyinde güvenlik

Financial Cents sınırlamaları

Daha fazla entegrasyon eklemek faydalı olabilir

Bazı kullanıcılar AI tabanlı destekten memnun değil

Financial Cents fiyatlandırması

Takım Planı : Kullanıcı başına aylık 39 $

Ölçeklendirilebilir Plan: Kullanıcı başına aylık 59 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Financial Cents puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (70+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (90+ yorum)

Otomatik hatırlatıcılar, bildirimler, takvim entegrasyonları ve sorunsuz güncellemelerle son teslim tarihi izleme yazılımı, görevlerinizi yönetme şeklinizi değiştirebilir ve işinizde benzeri görülmemiş bir sorumluluk ve titizlik düzeyi sağlayabilir.

Kapsamlı bir verimlilik platformunda son teslim tarihlerinizi zahmetsizce takip etmek istiyorsanız, ClickUp'ı deneyin! Çok yönlü proje yönetimi özelliklerinden, görev izleme yeteneklerinden ve binlerce kullanışlı şablondan yararlanarak daha önce hiç olmadığı kadar başarıya ulaşın!