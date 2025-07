excel ve ClickUp'ta Muhasebe için 10 Ücretsiz Genel Muhasebe Şablonu

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Genel muhasebe şablonu nedir?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Genel muhasebe şablonu, bu finansal işlemleri kaydetmek ve düzenlemek için standart bir biçim sağlayan önceden hazırlanmış bir çerçevedir." } } ] }

Mükemmeliyetçi olduğunuzu biliyoruz. Ve sayılarla uğraşırken durdurulamaz olduğunuzu da biliyoruz.

Ancak, genel muhasebe defterlerini sıfırdan oluşturmayı bırakmanın zamanının geldiğini de biliyoruz! Elbette, becerileriniz etkileyici, ancak şablonların sunduğu kolaylığı neden denemiyorsunuz?

Finansal kayıtları yönetmek ve düzenlemek söz konusu olduğunda, genel muhasebe şablonu en etkili gizli muhasebe silahıdır. Monoton işlere veda edin ve zihninizi gerçekten önemli olan şeye, yani sayıları kontrol altında tutmaya odaklayın.

Zihin yakan hesap tablosu görevlerini ortadan kaldırırken size doğruluk ve daha fazla boş zaman sağlayacak 10 ücretsiz genel muhasebe şablonu ile işlerinizi kolaylaştıralım!

Genel muhasebe şablonu nedir?

Bir profesyonel olarak, genel muhasebenin bir işletme veya kuruluş içindeki tüm finansal işlemlerin ve hesap bakiyelerinin kapsamlı bir kaydı olduğunu bilirsiniz. Genel muhasebe şablonu, bu finansal işlemleri kaydetmek ve düzenlemek için standart bir biçim sağlayan önceden hazırlanmış bir çerçevedir.

Genel muhasebe şablonları, doğru ve kapsamlı muhasebe kayıtları için hızlı bir temel oluşturur ve genellikle bu fonksiyonu işinizi kolaylaştırmak için diğer araçlarla birleştirir. Tüm bunlar, daha az sıkıcı ve verimli, tutarlı muhasebe uygulamaları sağlar.

Genellikle Excel'de oluşturulan genel muhasebe şablonları, varlıkları, yükümlülükleri, özkaynakları, gelirleri, giderleri ve iş finanslarının diğer tüm yönlerini kapsar. Ve elbette tarihler, açıklamalar, tutarlar ve referans numaraları için ilgili sütunlar.

Her işin farklı ihtiyaçları ve gereksinimleri vardır, bu nedenle en iyi genel muhasebe şablonları özelleştirme ve uyarlanabilirlik sağlar.

Excel genel muhasebe şablonları da tek seçenek değildir. ClickUp gibi proje yönetimi yazılımları, genel muhasebe defterleri, günlük görevler ve yoğun bir muhasebecinin ihtiyaç duyabileceği her şey için merkezi bir platform görevi görebilir.

Genel muhasebe şablonları genellikle finansal tablolar oluşturmak, finansal performansı analiz etmek ve doğru muhasebe uygulamalarını sağlamak için optimize edilmiştir. ✨

İyi bir genel muhasebe şablonu nedir?

Harika bir genel muhasebe şablonu ararken bir adım öteye geçmekten çekinmeyin. İş süreçlerinin otomasyonu sayesinde, kayıt tutmayı ve sıkıcı işleri çok daha hızlı ve eğlenceli hale getirmeyi gerçekten keyifli hale getirebilirsiniz!

Bir defter şablonunu öne çıkaran özellikler şunlardır:

Özelleştirilebilir: İyi bir genel muhasebe şablonu, çeşitli özelleştirme seçenekleriyle finansal bilgilerinizi kolayca düzenlemenizi sağlamalıdır. Giderlerden gelir ve varlıklara kadar, şablonunuz kullanmadığınız bilgilerle ekranınızı doldurmadan ihtiyacınız olan her şeyi kaydetmenize olanak sağlamalıdır

Yazdırılabilir : Dünya bulut depolama ve dosya paylaşımı ile çalışıyor gibi görünüyor, ancak bazen finansal belgelerin fiziksel kopyalarına ihtiyacımız oluyor, bu nedenle yazdırılabilir bir seçenek arayın

Basit: Şablonların amacı hayatınızı kolaylaştırmaktır, bu nedenle iş işlemlerinizi düzenlemenizi, nakit akışınızı izlemenizi ve mali tablolarınızı veya verilerinizi düzene sokmanızı kolaylaştıran bir şablon bulun. Yeni başlayanlar için öğreticiler ve başlangıç kılavuzları isteğe bağlı olmamalıdır

Özel: Genel muhasebe, alacak hesapları bilançosu, alt muhasebe, Genel muhasebe, alacak hesapları bilançosu, alt muhasebe, satış raporu , finansal rapor çalışma sayfası veya bunların tümü gibi özel ihtiyaçlarınıza uygun bir muhasebe şablonu türü bulun

Eğlenceli: Evet, doğru okudunuz, eğlenceli dedik! Defter şablonları sıkıcı olmak zorunda değil. Renk katabileceğiniz, emoji dolu notlar ekleyebileceğiniz ve size eşlik edecek yetenekli işbirlikçileri bulabileceğiniz seçenekleri arayın ?

Sadece beş şey mi? Evet. Çünkü biz, daha verimli olmanıza yardımcı olmak için buradayız, daha meşgul olmanıza değil.

Genel muhasebe şablonlarının sadece sütun ve sayılardan ibaret olmadığını unutmayın. İş muhasebenize doğruluk, verimlilik ve (cesaretle söyleyebiliriz ki) neşe katarlar.

kullanabileceğiniz 10 Genel Muhasebe Şablonu

İyi şeylere hazır mısınız? Biz de hazırız! Daha fazla uzatmadan, Excel ve ClickUp'ta en iyi 10 ücretsiz genel muhasebe şablonunu seçtik.

1. ClickUp Genel Muhasebe Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Genel Muhasebe Şablonu

ClickUp Genel Muhasebe Şablonu, muhasebe olarak bilinen inanılmaz yolculuğunuzun başlangıç noktası olacak şekilde tasarlanmıştır. Sayıları doldurmayı basitleştirmek ve zahmetsizce düzenli bir hesap grafiği tutmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış, yeni başlayanlar için uygun bir Liste şablonudur. ?️

Bu şablon, borç ve kredi işlemlerini izlemek, varlıkları ve yükümlülükleri karşılaştırmak ve iş muhasebe sisteminizi düzenli tutmak için kullanılabilir ve bunu şık bir şekilde yapar! Her şey özelleştirilebilir, renkli ve işbirliği dostudur.

ClickUp Genel Muhasebe Şablonu, İşlemler, Bilançolar, Kar ve Zarar finansal verileri ve (tabii ki) Genel Muhasebe gibi kullanışlı görünümler sunar. Ayrıca aşağıdakiler gibi özel durumlar da kullanabilirsiniz:

Makbuz

Hesap Başlığı

Kredi

Borç

DrCr

İşlem Tarihi

Hesap Türü

Girdi Sayısı

Defter Türü

ClickUp'ın sunduğu her şey gibi, bu şablonu kullanmak için kaydolduğunuzda büyük bir bonus kazanırsınız: 100'den fazla ücretsiz araca erişim. Elbette bu utanmaz bir reklam, ancak ücretsiz CRM yazılımımızla gurur duyuyoruz.

1.000'den fazla entegrasyon ve işbirliğinden muhasebeye kadar işinizin her yönünü kolaylaştıran özelliklerle, büyük ve küçük işletmeler için optimize edilmiştir. Denemekten kaybedecek hiçbir şeyiniz yok.

2. ClickUp Günlük ve Defter Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Günlük ve Defter Şablonu

ClickUp Günlük ve Defter Şablonu, yeni başlayanlar da dahil olmak üzere herkesin iş işlemlerini doğru bir şekilde kaydetmesini ve düzenlemesini, finansal verileri izlemesini, harcama planını kontrol altında tutmasını ve şirketinin finansal sağlığı hakkında bilgi edinmesini kolaylaştıran klasör tarzı bir şablondur.

Bu şablon, toplam kredilerinizi, toplam borçlarınızı ve kredi bakiyelerinizi izlemek için hızlı yevmiye girişleri oluşturmanıza olanak tanır. Hesap adlarını, hesap türlerini, görev kimliklerini, görev adlarını ve muhasebenizi kolaylaştırmak için ihtiyacınız olan her şeyi girebilirsiniz. ✨

ClickUp, Excel, Google E-Tablolar ve diğer birçok araçla entegre olduğundan, tüm verilerinizi tek bir basit gösterge panelinde toplayabilirsiniz. Basitleştirilmiş muhasebe için nasıl?

ClickUp Brain'i deneyin ClickUp Brain'den verileri analiz etmesini ve anahtar trendleri vurgulammasını isteyin!

3. ClickUp Finans Yönetimi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Finans Yönetimi Şablonu

ClickUp Finans Yönetimi Şablonu, tek noktadan muhasebe çözümünüzdür. Küçük işletmelerden tek kişilik işletmelere kadar herkes için mükemmel, tamamen özelleştirilebilir bir alandır. Liste ve Takvim gibi görünümler ve Başlangıç kılavuzu sayesinde öğrenme sürecini dert etmenize gerek yok.

Bu işbirliği aracı, teklifler ve faturalar oluşturmanıza, nakit hesaplarını izlemenize, hesap numaralarını düzenlemenize, raporlar oluşturmanıza ve gelir tablonuzu doğru tutmanıza yardımcı olabilir. Zaman takibi, öncelikler, etiketler, birden fazla atanan kişi, bağımlılık uyarıları, zaman tahminleri ve daha fazlası gibi özelliklere sahiptir.

Bu şablon, hayatınızı çok daha kolay hale getirmek için çeşitli kriterlere dayalı özel alanlar ve durumlarla CRM iş akışınızın öğelerini otomatikleştirmenize olanak tanır.

4. ClickUp Hesaplar Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Hesaplar Ödenecekler Şablonu

ClickUp Hesap Ödemeleri Şablonu, fatura sipariş kayıtları için yeni başlayanlar için uygun bir yer tutucudur. Bu Liste tarzı şablon, ödeme son tarihlerini asla kaçırmamanızı ve her satın alma işlemini takip etmenizi sağlar.

Özel alanlar sayesinde ödenmemiş bakiyeler, fatura tutarları, ilk ödeme son tarihleri, toplam bakiye son tarihleri, son ödemeler, ödeme türleri, e-postalar ve ödeme koşulları gibi bilgileri takip ederek işlerinizi profesyonelce yönetin. Ödeme Süreci, Ödeme Türü ve Ödenecek Hesaplar gibi görünümler arasında gerektiğinde geçiş yapın.

Fark etmediyseniz, bu şablon bir muhasebe defteri şablonunun ötesine geçerek gerçekten harika bir CRM yazılımı haline gelmiştir. Ve Sonsuza Kadar Ücretsiz olan düşük fiyatıyla, kaybedecek hiçbir şeyiniz yok! ?

5. ClickUp Finansal Hesaplar Özeti Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Finansal Hesaplar Özeti Şablonu

ClickUp Finansal Hesaplar Özeti Şablonu, genel muhasebe hesaplarınız hakkında bilmeniz gereken her şeyi tek bir kullanışlı listede tutmak için tasarlanmıştır. Hem yeni başlayanlar hem de deneyimli profesyoneller için tasarlanmış olup, hesap başlıklarını ilgili hesap gruplarına kategorize ederek finansal durumunuzu yukarıdan aşağıya doğru görüntülemenizi sağlar.

Bu özet şablonunu aşağıdaki gibi özel alanları kullanarak düzenleyebilirsiniz:

DrCr

Kredi

Borç

Hesap Grupları

Grup Numarası

Hesap Türü

Likidite

Buradan, finansal bilgilerinizi düzenli tutmak için Hesaplar ve Hesap Grupları gibi görünümler arasından seçim yapabilirsiniz. Bu, kredi tutarları ve genel likidite gibi temel bilgileri bir bakışta görmenizi kolaylaştırır.

6. ClickUp Muhasebe Defteri Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Muhasebe Defteri Şablonu

ClickUp Muhasebe Defteri Şablonu, her iş işlemini kullanışlı bir liste sayfasında doğru bir şekilde izlemenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Her muhasebe defteri girdisi, hiçbir şeyi kaçırmamanız için işlemin etkilediği her hesapla ilgili bilgileri içerir.

Girdi sayısını, işlem tarihini, yevmiye türünü, makbuzu, borç ve alacakları bir bakışta görebilirsiniz. Hayatınızı kolaylaştırmak için Defterler ve Yevmiye görünümleri arasında geçiş yapabilirsiniz.

ClickUp, zahmetsiz işbirliği için tasarlandığından, her şeyi tek başına takip etmek zorunda kalmazsınız. Takım üyelerini, muhasebe günlüğünüzü ve ClickUp'taki diğer her şeyi düzenlemeye ve yönetmeye davet ederek her iş gününü kolaylaştırın. ?

Bu Şablonu İndirin ClickUp Aylık Gider Raporu Şablonu

Aylık gider raporlarınızı düzenli tutmak için bu ClickUp şablonunu kullanın

Gider raporlarının sıkıcı olması gerektiğini kim söyledi? ClickUp Aylık Gider Raporu Şablonu, giderlerinizi kolayca izlemeniz için tasarlanmış süper basit bir belge şablonudur. Bütçe ayrıntılarını izlemenizi ve işinizin finansal işlerini yönetmenizi sağlayan özelliklerle muhasebe işlerinizi düzgün bir şekilde yürütmenizi sağlar.

Tek bir görünüm ve yeni başlayanlar için kolay tasarım sayesinde, herkes bu araçla aylık gider raporu oluşturabilir. Çalışan bilgilerini, gider özetlerini ve yapılan tüm harcamalarla ilgili notları takip edin.

Ve ClickUp'taki her şey gibi, bunlar da yazdırılabilir, böylece fiziksel kayıtlarınızı da saklayabilirsiniz. ?

8. ClickUp Üç Aylık Finansal Rapor Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Üç Aylık Finansal Rapor Şablonu

ClickUp Üç Aylık Finansal Rapor Şablonu, muhasebecilerin hayali; Üç Aylık Finansal Raporunuzu (eski güzel QFR) kolayca derlemenizi sağlar, böylece her üç ayda bir baş ağrısından kurtulursunuz.

Bu belge, Q1, Q2, Q3 ve Q4 raporlarınız için kullanımı kolay bir şablon ve araçla hem yeni başlayanlar hem de profesyoneller için tasarlanmıştır. Her beyanname, üç aylık verilerinize ek olarak karşılaştırmalı ve yıl başından itibaren sonuçları da içerebilir, böylece ihtiyacınız olan her şey parmaklarınızın ucunda olur.

En iyi yanı ne mi? Bu şablon, deneme bilançolarınızı da daha kolay hale getirecek.

9. Başlangıç Düzeyinde Muhasebe için Excel Genel Muhasebe Tablosu Şablonu

via Beginner Bookkeeping

Beginner Bookkeeping'in Excel Alacak Hesapları Defteri Şablonu, ClickUp şablonu yerine Excel sayfası isteyen muhasebeciler için mükemmeldir. Anlıyoruz, her işin süreç haritası farklıdır!

Bu ücretsiz alacak hesap defteri, iş satış faturalarınızı ve ödemelerinizi tek bir erişilebilir sayfada düzenler. Mallar için hemen ödeme yerine şimdi al/sonra öde anlaşması olan müşteriler için tasarlanmıştır.

Şablon, biçimlendirilmiş satırlar ve sütunlar, örnek bir sayfa, mevcut toplam ödenmemiş satış faturaları ve her şeyi güncel tutmak için otomatik hesaplamalar içerir. Ayrıca bilgileri filtreleyerek ödenmemiş veya ödenmiş faturaları saniyeler içinde görebilirsiniz.

Ve tüm işlerinizi tek bir yerde tutmak istiyorsanız, ClickUp Excel ile entegre olduğundan bunu kolayca yapabilirsiniz!

?ClickUp Insight: Çalışanların %92'si eylem öğelerini izlemek için tutarsız yöntemler kullanıyor ve bu da kararların kaçırılmasına ve uygulamaların gecikmesine neden oluyor. İster takip notları gönderiyor ister elektronik tablolar kullanıyor olun, bu süreç genellikle dağınık ve verimsizdir. ClickUp'ın Görev Yönetimi Çözümü, konuşmaları görevlere sorunsuz bir şekilde dönüştürerek takımınızın hızlı hareket etmesini ve uyumlu çalışmasını sağlar.

10. Örnek Şablonlar tarafından hazırlanan Google E-Tablolar Genel Muhasebe Tablosu Şablonu

örnek Şablonlar aracılığıyla

Sample Templates tarafından hazırlanan Google E-Tablolar Genel Muhasebe Mutabakat Şablonu, finansal kayıtlarınızın her aşamada doğruluğunu sağlamak için tasarlanmıştır. Uyumluluğu korumaya, tutarsızlıkları belirlemeye ve çözmeye yardımcı olur ve şirketinizin finansal raporlama süper kahramanı olmanızı sağlar. Excel veya Google E-Tablolar için indirebilirsiniz. ?

Ayrıca, 49 $ ödeyerek Sample Templates'ın bu Genel Muhasebe şablonunu özelleştirmesini sağlayabilir veya aylık abonelik ücreti ödeyerek şablonu kendiniz özelleştirebilirsiniz.

ClickUp, Google E-Tablolar ve Excel ile entegre olduğundan, bu şablonu nasıl kullanırsanız kullanın işlerinizi tek bir yerde tutabilirsiniz. Ve bunun gibi daha fazlasını istiyorsanız, Google E-Tablolar proje yönetimi için 10 ücretsiz şablonumuz da var!

Genel muhasebe kodunu kırmaya hazır mısınız?

Favori şablonunuzu seçin ve bulutların dağılmasıyla güneşli bir ufuk ortaya çıkmasını izleyin. Hobilerinize zaman ayırmak, ailenizle vakit geçirmek veya sadece iyi bir işin tatminini yaşamak için daha fazla boş zaman kazanma fırsatını kaçırmayın. ?

Unutmayın, ClickUp'ı seçtiğinizde, 100'den fazla araca ve 1.000'den fazla entegrasyona erişim için Sonsuza Kadar Ücretsiz plana kaydolabilirsiniz. Biz eksiksiz bir pakettir: her iş için bulut tabanlı bir proje yönetimi aracı, işbirliği platformu ve iş kırılım yapısı yazılımı.

İletişim araçları, işbirliği araçları, uyarılar, durumlar, atamalar, son derece kullanışlı bir görev araç çubuğu ve AI içerik oluşturma, ClickUp'ın sunduğu birçok özelliğin sadece birkaçı. Ne bekliyorsunuz? Bu şablonları kullanmaya başlayın!