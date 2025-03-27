excel ve ClickUp'ta 10 Ücretsiz Muhasebe Şablonu

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İşletmenizin finanslarını yönetme düşüncesi sizi terletiyorsa, muhasebe şablonlarına göz atarak harika bir başlangıç yapabilirsiniz. İyi haber şu ki, uzmanlık veya deneyim düzeyiniz ne olursa olsun, bu şablonları kullanmaya başlamak oldukça kolay ve basittir. ✨

Öyleyse, daha fazla vakit kaybetmeden muhasebe ve hesap planlama şablonlarının dünyasına dalalım ve muhasebe sürecinize daha fazla düzen ve istikrar getirecek Excel, ClickUp ve Google E-Tablolar'daki 10 ücretsiz hazineyi keşfedelim.

Muhasebe Şablonu Nedir?

Muhasebe şablonu, günlük işlemlerinizi düzenlemenizi, izlemenizi ve görselleştirmenizi kolaylaştıran önceden tasarlanmış bir çerçevedir. Böylece, işletmenizin finansal durumunu her zaman kontrol altında tutabilirsiniz. 💸

Bu şablonlar, belirli muhasebe ihtiyaçlarını karşılamak için önceden tanımlanmış sütunlar, formüller ve özelleştirilmiş özelliklerle birlikte gelir. Böylece, ayarlamalarda tahminde bulunmanıza gerek kalmaz ve muhasebe faaliyetlerinize doğrudan başlayabilirsiniz.

Gelir tablosu belgelerini ve giderleri izlemekten bütçe tutmaya ve finansal raporlar oluşturmaya kadar, bu şablonlar muhasebe sürecinizi kolaylaştırır, sizi stresten kurtarır ve işinizdeki yüksek değerli faaliyetlere odaklanmak için değerli zaman kazanmanızı sağlar.

İyi bir muhasebe şablonu nedir?

Muhasebe tek başına zor bir iş olabilir ve bu sürece daha fazla karmaşıklık katacak şablonlar seçmek isteyeceğiniz son şey olacaktır. Bu nedenle, farklı şablonları değerlendirirken aşağıdaki anahtar alanlara dikkat edin:

Net ve sezgisel tasarım: Gezinmek, alanları özelleştirmek ve yeni veri girdileri eklemek kolay olmalıdır. Ayrıca, anahtar ayrıntıları kolayca yakalamanızı ve finansal kayıtlarınızın veya bilançonuzun net bir özetini tutmanızı sağlayan iyi organize edilmiş sütunlara ve net etiketlere dikkat etmelisiniz

Özelleştirme: Önceden tasarlanmış bir muhasebe veya gelir tablosu şablonu harika olsa da, bunu işinizin özel ihtiyaçlarına göre özelleştirebilme esnekliği daha da iyidir. Bu nedenle, satır ve sütun ekleyip değiştirebileceğiniz, formülleri ayarlayabileceğiniz ve düzeni zevkinize göre kişiselleştirebileceğiniz bir hesap şablonu arayın 🤩

Kullanıcı kılavuzu: Bazı şablonlar ilk bakışta biraz kafa karıştırıcı veya korkutucu gelebilir, bu nedenle şablonda arayüzüne alışmanıza yardımcı olacak, anahtar alanları açıklayan ve yeni girdiler eklemeye başlamanıza yardımcı olacak kısa bir kılavuz veya öğretici bulunması yararlı olabilir

10 Muhasebe Şablonu

Artık bir muhasebe şablonunda nelere dikkat etmeniz gerektiğini biliyorsunuz, şimdi bu makalenin özüne geçelim. İşte muhasebe için en iyi 10 şablonun listesi. Bu şablonlar, tüm yıl boyunca finansal pozisyonunuzu kontrol altında tutmanıza yardımcı olacaktır.

1. ClickUp Temel Muhasebe Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Temel Muhasebe Şablonu

Birden fazla müşteri için muhasebe görevlerini yönetmek, bir düzine farklı direğin üzerinde tabak çevirmek gibi hissettirebilir!

Muhasebe firmanızın müşterilerin finansal verilerini ve kayıtlarını yönetmesine, son teslim tarihlerini takip etmesine ve hem takımınızla hem de müşterilerinizle sorunsuz bir işbirliği sağlamasına yardımcı olmak için tasarlanmış ClickUp'ın Muhasebe Firması Şablonuna girin.

Bu şablon, listenizdeki her müşteri için kolayca kopyalayabileceğiniz bir klasörde paketlenmiştir. Klasörde görevler üç liste altında gruplandırılmıştır: Müşteri Kaydı, Aylık Eylem Öğeleri ve Yıllık Eylem Öğeleri.

Listelerdeki görevler, ilerlemenizi görselleştirmek, kaynak kısıtlamalarını belirlemek ve hiçbir görevin gözden kaçmamasını sağlamak için dört durumdan birine (açık, devam ediyor, takılı ve kapalı) sahip olabilir. Atanan kişi, öncelik ve alt görevler tamamlandığında otomatik olarak güncellenen bir ilerleme çubuğu gibi özel alanlar (diğer adıyla sütunlar) vardır.

Hepsi bu kadar değil… listelerinizi görüntülemek için birden fazla yol da var. Görevleri iş akışı aşamaları boyunca taşımak için Kanban panosu görünümüne, yaklaşan son tarihleri izlemek için Takvim görünümüne ve nakit akış tablosu, bilanço veya genel finansal veriler gibi belgeleri depolamak ve üzerinde işbirliği yapmak için Belgeler görünümüne geçin.

Bu şablon, birden fazla müşteriyi yönetmenin zorlu işlerini halleder, böylece siz en iyi yaptığınız işe odaklanabilirsiniz: işleri tamamlamak ve müşterilerinizi memnun etmek!

2. ClickUp Muhasebe Fiyatlandırma Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Muhasebe Fiyatlandırma Şablonu

Muhasebe hizmetleri sunarken, hiçbir müşteri birbirinin aynısı değildir. Bir müşteri muhasebe yazılımı için ek yardıma ihtiyaç duyarken, başka bir müşteri muhasebe işlemlerinin tamamını dış kaynaklara aktarmak isteyebilir.

ClickUp'ın Muhasebe Fiyatlandırma Şablonu, her müşterinin ihtiyaçlarına göre özel bir teklif oluşturmanıza ve buna göre ödeme almanıza olanak tanır. Müşterilerinize sunabileceğiniz farklı ücret ve hizmetlerin bir menüsü gibidir.

Bu, temel ücretinizden kredi kartı mutabakatı ve nakit akış tablosu gibi daha özel hizmetlere kadar değişebilir. Bu "menüyü", muhasebe firmanızın sunduğu hizmetlere göre özelleştirebilir ve potansiyel müşterilere göndermek için özel kopyalar oluşturabilirsiniz.

Her öğe için birim, birim fiyat, toplam fiyat, hizmet türü (ör. gelir tablosu, fiyat listesi, bordro işleme, muhasebe hizmeti vb.) ve fatura döngüsü (ör. aylık, üç aylık ve yıllık) ayarlamak için özel alanlar vardır. Ayrıca, düzenlemelere başlayabilmeniz için şablonda gezinmenize yardımcı olacak yararlı bir Başlangıç Belgesi de vardır.

Artık her müşterinin ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanacağını ve çabalarınızın karşılığını alacağınızı bilerek geceleri rahat uyuyabilirsiniz.

Bu teklif şablonlarına göz atın!

3. ClickUp Muhasebe Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Muhasebe Şablonu

İşletmeniz kredi ile ürün veya hizmet satın alıyor veya satıyorsa, ClickUp'ın Muhasebe Şablonu tam size göre. Bu iki işlevli şablon, satıcılarınıza ve tedarikçilerinize olan ödemeleri izlemenizi sağlayan Borç Hesapları ve size olan borçları izlemek için Alacak Hesapları'ndan oluşur.

Şablon, müşteri adı, iletişim bilgileri, fatura numarası, nakit akışı, borç tutarı, ödeme yöntemi ve son teslim tarihi gibi anahtar bilgileri kaydetmenize olanak tanır. Ayrıca, bilançonuzdaki ödemelerin ve tahsilatların olasılığını değerlendirmek için bir güven düzeyi ayarlayabilirsiniz.

Bu, nakit akışınızı etkileyebilecek olası sorunları belirlemenize ve çözmenize olanak tanır. Ayrıca, bir işlemle ilgili ek bağlam veya önemli bilgiler sağlamak için mükemmel olan kullanışlı not özelliği de mevcuttur.

Diğer tüm ClickUp şablonları gibi, bunu da ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilirsiniz. İlerleme çubukları ve formüller eklemek veya yaklaşan ödemeler için hatırlatıcılar ayarlamak isterseniz, hepsi mümkün.

Bu tür bir bilanço şablonu ile işinizde sorunsuz ve istikrarlı bir nakit akışı sağlayabilir, finansal işlemlerinizi ve durumunuzu kontrol altında tutabilirsiniz.

4. ClickUp Büyük Hesap Yönetimi Süreci Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Büyük Hesap Yönetimi Süreci Şablonu

İş dünyasına uygulandığında, Pareto ilkesi (diğer adıyla 80/20 kuralı), gelirinizin %80'inin sadece %20'lik müşteri grubundan geldiğini belirtir. Bu değerli müşterileri belirleyip önceliklendirerek onlara hak ettikleri ilgiyi gösterirseniz, işinizde ne kadar büyük bir fark yaratabileceğinizi bir düşünün. ClickUp'ın Büyük Hesap Yönetimi Süreci Şablonu ile tam da bunu yapabilirsiniz!

Bu şablon, en önemli müşterilerinizi (diğer adıyla "büyük hesaplar") belirlemenizi sağlar, böylece uzun vadeli başarı için bu ilişkileri geliştirmek üzere özel stratejiler oluşturabilirsiniz.

Kullanımı çok kolaydır ve yeni başlayanlar için, odaklanmak istediğiniz anahtar hesapları belirlemekten, büyüme ve başarı için planlarınızı uygulamaya ve izlemeye kadar iş kırılım yapısında (WBS) beş ana görev içerir.

Takım üyelerine görevler atayabilir ve görevlerin karmaşıklık ve öncelik düzeylerini ayarlayabilirsiniz. Ve elbette, ilerlemeyi görselleştirmek için dinamik görünümler sunma konusunda ClickUp hayal kırıklığına uğratmaz. Kanban görünümü, görevleri başlangıçtan tamamlanana kadar kolayca taşıyabilmenizi sağlar.

Öte yandan, zaman çizelgesi görünümü görev sürelerini görselleştirmenize olanak tanır ve Gantt görünümü, görev akışını ve bağımlılıkları görüntüleyerek bunu daha da ileriye taşır. Bu şablonu kullanarak kaynaklarınızı en önemli müşterilerinizle güçlü ilişkiler kurmaya stratejik olarak odaklayın.

Sonuç? Artan müşteri memnuniyeti, daha yüksek müşteri tutma oranları ve nihayetinde satışlarda önemli bir artış.

5. ClickUp Muhasebe Defteri Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Muhasebe Defteri Şablonu

Muhasebe yazılımı olmasa bile, her bir iş işleminin ayrıntılı kaydını tutmak çok zor olmamalıdır.

ClickUp'ın Muhasebe Defteri Şablonu, tüm iş işlemlerinizi kaydetmek için çift giriş yöntemini kullanarak bu süreci çocuk oyuncağına çevirir. Önce borç bakiyesi ayrıntılarını girin, ardından kredi bakiyesini girin; girdi numaralarını, işlem tarihini, defter türünü (Genel, Satış, Ödeme, Makbuz ve daha fazlası) ve makbuz dosyasını ekleyin.

Ancak asıl değerli özellik "Defter Listesi" görünümüdür. Bu görünüm, işlemleri yevmiye türüne göre gruplandırarak görselleştirmenizi sağlar. Bu, satışlar veya giderler gibi belirli alanlardaki sık işlemler gibi eğilimleri belirlemek için çok yararlıdır ve ayrıca belirli yevmiye türlerinden bilgileri kolay ve hızlı bir şekilde almanızı sağlar.

Doğru finansal tablolar ve kayıtlar tutmak ve kendinizi birçok baş ağrısı ve stresten kurtarmak istiyorsanız, bu hesap şablonu araç setinizde mutlaka bulunmalıdır.

6. ClickUp Bütçe Raporu Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Bütçe Raporu Şablonu

ClickUp Belgeleri'nde tasarlanan ClickUp Bütçe Raporu Şablonu, işletmenizin aylık ve yıllık performansını ve bütçe özetini vurgulayarak raporlar oluşturmanıza yardımcı olur.

Bütçe özeti, işletmenizin finansal performansına ilişkin kapsamlı bir genel bakış sağlamak için Kâr ve Zarar, Satış Dağılımı, Giderler, Bilanço ve Rekabet Özeti bölümlerine ayrılmıştır.

En iyi kısmı ne mi? ClickUp, belge içinde farklı bölümlere kolayca geçiş yapmanızı sağlayan bir içindekiler tablosu otomatik olarak oluşturur. Ayrıca, ClickUp'ın Dokümanlar ortamında çalışmak, harici içerik (ör. Google Drive, E-Tablolar, YouTube, Figma vb.) eklemekten, hesap şablonunuzu ve görünümünü iş markanıza ve yönergelerinize göre özelleştirmeye kadar büyük esneklik sunar.

Bütçe gösterge paneli veya bilanço hazırladığınızda, bunları bir bağlantı aracılığıyla anahtar paydaşlarla paylaşabilir veya e-posta ile gönderilmeye veya yazdırılmaya hazır bir PDF dosyası olarak dışa aktarabilirsiniz. Bunu, satış hedeflerini ve performansını gözden geçirmek ve raporlamak için bir satış raporuyla tamamlayabilirsiniz.

7. ClickUp Basit Bütçe Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Basit Bütçe Şablonu

ClickUp'ın bu basit bütçe şablonu, bütçe tahmin sürecini basitleştirerek finansal durumunuzu kontrol altında tutmanızı sağlar.

ClickUp'ın Basit Bütçe Şablonu, işletmenizin gelirleri, nakit akışı ve giderleri için aylık ve yıllık tahminler oluşturmanızı kolaylaştırır.

Sunduğunuz farklı hizmetler ve yaptığınız iş yatırımları için gelir tahminleri belirleyin. Sağlık, Ulaşım, Tatiller ve Yükümlülükler gibi birden fazla kategoride gider tahminleri de belirleyebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey, her bir gelir ve gider öğesi için aylık tahminleri girmek ve alt toplamlar sütununun toplamları otomatik olarak hesaplamasına izin vermektir.

Daha ayrıntılı bir döküm istiyorsanız, Gelir Listesi veya Gider Listesi görünümüne geçerek gelir ve giderlerinizi ilgili kaynak ve giderlere göre gruplandırılmış olarak görüntüleyebilirsiniz.

Etkili proje bütçe yönetimi ile birleştirilen bu bilanço şablonu, kaynak tahsisini optimize etmenize, fazla harcamaları önlemenize ve nereye yatırım yapacağınız veya kesinti yapacağınız konusunda bilinçli kararlar almanıza yardımcı olmak gibi birçok avantaj sunar.

8. Başlangıç Düzeyinde Muhasebe için Excel Kasa Defteri Tablo Şablonu

Önceki şablon bütçe tahminleri oluşturmanıza olanak tanırken, bu Excel muhasebe şablonu gerçek gelir ve giderlerinizi kaydetmenize ve izlemenize olanak tanır, böylece tahmini bütçenizi en iyi şekilde koruyabilirsiniz.

Bu gelir tablosu şablonu, aralarından seçim yapabileceğiniz dört sürüm içerir:

Tek Banka Hesabı için Kasa Defteri Tek Banka Hesabı için Kasa Defteri + Satış Vergisi Özellikleri Birden Çok Banka Hesabı için Kasa Defteri Birden Çok Banka Hesabı için Kasa Defteri + Satış Vergisi Özellikleri

Bu çalışma kitaplarının her biri, yedi gelir hesabı ve 20 gider hesabı üzerinden gelir ve giderlerinizi izlemek için her ay için ayrı sayfalardan oluşur.

Ayrıca, işletmenizin net geliri ve karlılığı hakkında bilgi veren bir gelir tablosu (kar ve zarar raporu) ve kaydedilen işlemler ile banka ekstreleri arasındaki doğruluğu ve uyumu sağlamak için bir banka mutabakatı çalışma sayfası da elde edersiniz. Ücretsiz Excel muhasebe şablonları arıyorsanız, bu harika bir seçimdir.

9. İşletme Muhasebesi Temelleri tarafından hazırlanan Excel İş Giderleri Şablonu

İşletme Muhasebesi Temelleri aracılığıyla

Gider izleme için yapılandırılmış bir sistem olmadan, özellikle bir takımınız varsa, hatalar, gözden kaçırmalar ve düzensiz finansal kayıtlar riskiyle karşı karşıya kalırsınız.

Bu Excel muhasebe şablonu, çalışanların kendi ceplerinden yaptıkları iş harcamalarını kolayca kaydetmelerini ve talep etmelerini sağlar. Bu harcamalar seyahat, kilometre, otopark, telefon ve ofis öğeleri gibi birden çok kategoride izlenebilir.

Bu Excel muhasebe şablonundaki her bir satır öğesi, önemli ayrıntıları kaydetmenize olanak tanır. Gider tarihi? Var. Müşteri veya tedarikçi bilgileri? Elbette. Makbuz veya fatura sayısı? Var. Açık bir açıklama, hesap kodu ve harcanan tutar? Hepsi var.

Bu gider raporu şablonu, çalışanlarınızın paralarını geri almasını ve işinizin doğru gider kayıtlarını tutmasını kolaylaştırır.

10. Spreadsheetpoint tarafından hazırlanan Google E-Tablolar Defter Şablonu

Spreadsheetpoint aracılığıyla

Bu genel muhasebe şablonu, ClickUp'ın Muhasebe Defteri Şablonu ile uyumludur.

Yevmiye defteri günlük işlemleri (tarih sırasına göre düzenlenmiş) kaydederken, büyük defter şablonu bu işlemlerin (bir muhasebe dönemi içinde) aşağıdaki hesap türleri altında gruplandırılmış özetidir: varlıklar, yükümlülükler, gelirler, giderler ve sermaye.

Bu şablon, anahtar işlem ayrıntılarını kaydetmenize yardımcı olmak için yedi sütun türüne sahiptir: tarih, referans, hesap, açıklama, kredi, borç ve bakiye. Şablonun kopyalarını kolayca oluşturarak ayrı muhasebe dönemleri için defterleri kaydedebilir ve finansal pozisyonunuzu daha iyi görebilirsiniz.

Düzgün bir şekilde tutulduğunda, bu muhasebe tablosu şablonu, daha ayrıntılı analiz ve karar verme için doğru deneme bakiyeleri ve finansal tablolar oluşturmak için sağlam bir temel sağlar.

Ücretsiz Muhasebe Şablonlarıyla İşletmenizin Finanslarını Kontrol Edin

Serbest çalışan, girişimci, küçük işletme sahibi veya dinamik bir girişimin parçası olun, bu 10 şablon muhasebe sisteminizi basitleştirecek ve doğru finansal raporlar tutmanızı sağlayacaktır. Ancak, iş gereksinimlerinize en uygun ClickUp, Sheets veya Excel şablonunu seçmeyi ve gerektiğinde özelleştirmeyi unutmayın. 🛠️

ClickUp gibi bir muhasebe yazılımında çalışırken, verilerinizi görselleştirmek için sınırsız esneklik sağlayan birden fazla dinamik görünümün yanı sıra, farklı veri türlerini kolayca yakalamanızı sağlayan önceden biçimlendirilmiş sütunlara erişebilirsiniz. Ayrıca, bir düğmeye tıklayarak Microsoft Excel ve CSV dosyalarını ClickUp'a içe aktarabilir veya ClickUp verilerinizi CSV veya Excel biçimine dışa aktarabilir, böylece her iki dünyanın en iyisine sahip olabilirsiniz. 🌻

İş yönetiminizi ve operasyonlarınızı kolaylaştırmak için geniş bir araç yelpazesi sunan ClickUp'ın kapsamlı şablon kitaplığını keşfedin.