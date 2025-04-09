word, Google Dokümanlar ve ClickUp'ta 10 Ücretsiz Fiyat Listesi ve Fiyat Sayfası Şablonu

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Günümüzün rekabetçi pazarında, profesyonel görünümlü bir fiyat listesine sahip olmak her zamankinden daha önemlidir.

Fiyat listesi şablonları, fiyat listelerini düzenlemek için kolay bir yol sunar ve bazı durumlarda envanter listelerini ve giderleri yönetmeye bile yardımcı olur.

Daha verimli süreçler oluşturarak tüm bu zamanı (ve tabii ki parayı) tasarruf etme fikrini seviyor musunuz? Süreç haritalama, bu verimliliği şirketinizin diğer alanlarına da yaymanıza yardımcı olabilir!

İyi tasarlanmış bir fiyat listesi şablonu, şirketlerin hangi sektörde faaliyet gösterirse göstersin, zamandan tasarruf etmelerini ve kazançlarını artırmalarını sağlayabilir.

Bu makalede, sekiz fiyat listesi şablonunu yakından inceleyeceğiz. Bu ücretsiz şablonlarda bulunan bazı karmaşık özellikler ve işlevler sizi şaşırtabilir.

Fiyat Listesi Şablonu nedir?

Fiyat listesi şablonu, sattığınız ürün veya hizmetlerin listesini ve bunlara karşılık gelen fiyatları oluşturmak için düzenleyebileceğiniz önceden hazırlanmış bir belge veya elektronik tablodur. Fiyatlandırma bilgilerinizi takip etmek için harika bir yoldur.

Fiyat listesi şablonları genellikle aşağıdaki sütunları içerir:

Ürün veya hizmet adları

Fiyatlar

Açıklamalar

Diğer ilgili bilgiler

Filtreleri ve görünümleri kullanarak şablonlarınızı düzenleyebilir, böylece ihtiyacınız olan bilgileri kolayca bulabilirsiniz.

İyi bir fiyat listesi şablonu nedir?

İyi fiyat listeleri, açık, kapsamlı, özelleştirilebilir, görsel olarak çekici, erişilebilir ve güncellenmesi kolay şablonlardan oluşturulur.

Şablon seçerken şunlara dikkat edin:

Netlik : Şablon, düzenlemeyi ve bilgileri hızlı bir şekilde bulmanızı kolaylaştıran açık ve mantıklı bir düzene sahip olmalıdır

Kapsamlılık : Şablon, ürün ayrıntıları, fiyatlandırma kademeleri, birim fiyatlar, indirimler ve ilgili tüm şartlar ve koşullar gibi gerekli tüm bilgileri içermelidir

Özelleştirilebilirlik : Şablon, özel gereksinimlerinize uyacak şekilde düzenleyip özelleştirebilmeniz için esnek olmalıdır

Kullanıcı dostu: Kullanıcı arayüzü sezgisel ve kullanımı kolay olmalıdır

Güncellemesi kolay: Şablon, kullanıcıların hızlı bir şekilde düzenleme ve güncelleme yapabilmesi için güncellenmesi ve bakımı kolay olmalıdır

ClickUp Belgeleri içinde işbirliğine dayalı algılama ve düzenleme, yorum ekleme ve bağlantı gömme

Bu faktörleri göz önünde bulundurarak, işletmeler güncellemesi kolay ve müşterilere fiyat bilgilerine hızlı erişim sağlayan bir şablon bulabilirler.

10 Fiyat Listesi Şablonu

Büyük ve küçük işletmelerin fiyat listeleri oluşturmasına ve yönetmesine yardımcı olacak sekiz ücretsiz fiyat listesi şablonu.

1. ClickUp Fiyat Listesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Fiyat Listesi Şablonu

Ürün ve hizmet sağlayıcıları için ClickUp Fiyat Listesi Şablonu, ihtiyacınız olan her şeyi kullanımı kolay tek bir şablonda sunar. Üstelik ücretsizdir!

İki durum (etkin ve etkin değil), altı özel alan ve verileri ve görünümleri önceliklerinize göre özelleştirmenize olanak tanıyan dört görünüm türü içerir.

Ayrıca, benzersiz verileri kaydetmek için altı özel alan elde edersiniz:

Açıklama: Ürün veya hizmetin ayrıntılı açıklamasını kaydedin Teklif: Ürün, hizmet veya abonelik gibi teklif türünü belirtin Yatırım türü: Tek seferlik ücret veya tekrar eden abonelik gibi yatırım türünü belirtin Yatırım tutarı: Yatırım tutarını belirleyin Kategori: Ürün veya hizmetlerinizi kategorilere atayın ID: Her ürün veya hizmet için benzersiz bir tanımlayıcı ayarlayın

Dört görünüm, verilerinize hızlı bir şekilde erişmek ve düzenlemek için size birçok seçenek sunar:

Ürün listesi: Tüm ürünlerin açıklamaları, fiyatları ve ayrıntılarının bulunduğu liste

Hizmet listesi: Tüm hizmetlerin ve açıklamalarının, fiyatlarının ve ayrıntılarının listesi

Pano görünümü: Satış sürecinin her aşaması için farklı sütunlara sahip ürünlerinizin Satış sürecinin her aşaması için farklı sütunlara sahip ürünlerinizin Kanban panosu

Bu Şablonu Kullanma: Bu şablonu şu anda kullanan tüm kişilerin listesi

Ücretsiz düzenlenebilir fiyat listesi şablonu, karmaşık fiyatlandırma ayrıntılarını kaydetmek ve görüntülemek için ihtiyacınız olan her şeyi sunar. Bu fiyat listesi şablonunu bugün indirin ve özelleştirin, fiyatlandırma dünyasında bir sihirbaz gibi hakimiyet kurmaya hazır olun!

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Brain, ClickUp'ın yerel AI asistanını kullanarak, her türlü iş için saniyeler içinde özel bir fiyat listesi şablonu oluşturun. ClickUp Brain'de fiyat listesi şablonu oluşturma

2. ClickUp Ürün Fiyatlandırma Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Ürün Fiyatlandırma Şablonu

Dağınık envanter listeleri nedeniyle uykusuz gecelere veda edin. 😪

ClickUp Ürün Fiyatlandırma Şablonu, sadece çekici fiyat listeleri oluşturmaktan daha fazlasını yapar. Ayrıca, müşterileriniz veya mağazalarınız için gerekli olan fiyatları güncellemenize ve tüm ürün bilgilerinizi tek bir yerde düzenlemenize yardımcı olur.

Satın alma fiyatlarına ve ürün ayrıntılarına anında erişim sayesinde, sıkıcı aramaları (ve iş arkadaşlarınızın sorularını) atlayıp işinize odaklanabilirsiniz. 🤓

Ürün fiyatlandırma şablonunu hazırladıktan sonra, daha geniş bir bakış açısı elde etmek için satış raporu şablonları eklemeyi düşünebilirsiniz.

Ürün Fiyatlandırma Şablonu özellikleri:

Liste görünümleri: Tüm öne çıkan ürünlerinizi bir bakışta görün, farklı kriterlere göre filtreleyin ve sıralayın, ihtiyacınız olan ayrıntılara kolayca erişmek için görünümleri ayarlayın

Özel alanlar: SKU, birim fiyatlar, marka, ürün türü, ürün kategorisi, boyut, miktar ve renk gibi bilgilerle izleme ayrıntılarını özelleştirin

Başlangıç Kılavuzu: Şablon kurulum sürecini adım adım izleyerek şablonunuzdan en iyi şekilde yararlanın

Ürünlerinize kuşbakışı bir görünüm mü istiyorsunuz? Gruplandırılmış bir genel bakış için Kategoriye göre ürünler listesine göz atın. Marka yönetimi sizin işinizse, Markaya göre ürünler tablosu size yardımcı olacaktır.

Daha önce bahsedilen şablon gibi, Ürün Fiyat Listesi Şablonu da bir fiyat listesi gösterir, ancak ClickUp'ın sezgisel Pano Görünümü ile.

Ürün Fiyatlandırma Şablonu, daha sorunsuz işlemler ve daha akıllı iş akışları oluşturmanıza yardımcı olur. Hem zamandan tasarruf edin hem de verimliliğinizi artırın! İşlemlerinizi tamamlayacak bir CRM iş akışı ekleyerek sistemlerinizi bir adım daha ileriye taşıyabilirsiniz.

3. ClickUp Muhasebe Fiyatlandırma Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Muhasebe Fiyatlandırma Şablonu

Muhasebe firmanızın fiyatlandırmasını izlemek ve yönetmek için verimli ama basit bir yol mu arıyorsunuz? ClickUp Muhasebe Fiyatlandırma Şablonu size bu konuda yardımcı olabilir! 🥳

Bu şablon, aşağıdaki özelliklerle hizmetleri, fiyatlandırmayı ve fatura programlarını takip etmenize yardımcı olur:

Liste görünümleri: Üç liste görünümü (Bileşenler, Aylık ve Üç Aylık) içerir, böylece hizmetleri farklı kriterlere göre filtreleyebilir ve sıralayabilirsiniz

Özel alanlar: Birim fiyat, birim, toplam fiyat, hizmet sınıflandırması, fatura programı ve miktar gibi benzersiz bilgileri izleyin

Tablo görünümleri: Aylık, üç aylık ve yıllık görünümler, sırasıyla aylık, üç aylık ve yıllık hizmet borçlarınızı gösterir

Muhasebe firmanız hizmet fiyatlandırmasını düzenlemenin bir yolunu arıyorsa, Muhasebe Fiyatlandırma Şablonu harika bir çözümdür. Kullanımı kolay, çok yönlü ve zaman kazandıran bir şablondur. Muhasebeye zafer! 📣

4. ClickUp Komisyon Fiyat Sayfası Şablonu

Daha fazla bilgi ClickUp Komisyon Fiyat Listesi Şablonu

ClickUp'ın Komisyon Sayfası Şablonu, kuruluşunuzun belirlediği yapıdan bağımsız olarak komisyonu otomatik olarak hesaplamak için tasarlanmıştır.

Bu şablon, raporunuzdaki görevleri sıralamanın birden fazla yolunu sunar. Satış ekibi, durum veya işlevsel alana göre komisyonları kontrol edin. Bu komisyon sayfası ile işinizdeki nakit akışına her zaman genel bir bakış elde edersiniz.

5. Word İş Fiyat Listesi Şablonu

Word İş Fiyat Listesi Şablonu, markanız için profesyonel görünümlü bir fiyat listesini hızlıca oluşturmanızı sağlar

Template.net'in ücretsiz İşletme Fiyat Listesi Şablonu, hemen hemen her tür şirketin aşağıdakiler dahil olmak üzere çok çeşitli programlarla uyumlu bir fiyat listesi dosyasını hızlı bir şekilde oluşturup yazdırmasını sağlar:

Google Dokümanlar

Google E-Tablolar

Excel

Word

Apple Numbers

Apple Pages

Özelliklerinden bazıları şunlardır:

Ürün adı, açıklama, fiyat ve miktar için sütunlar içeren tablo

Logonuz ve iletişim bilgilerinizin yer aldığı başlık

Web sitenizin adresi ve sosyal medya bağlantılarının bulunduğu altbilgi

Ek bilgi için özel alanlar ekleme olanağı

Ücretsiz Word İş Fiyat Listesi Şablonu, müşterilerinize kolay anlaşılır fiyat bilgileri sunmanıza yardımcı olur, böylece markanız harika bir izlenim bırakabilir. Kullanımı kolay, özelleştirilebilir arayüzü ve yazdırılabilir fiyat listesi seçenekleri ile ekstra puan kazanır.

Düzenlemesi kolay ve birçok programla uyumlu ücretsiz bir hisse senedi fiyat listesi şablonu arıyorsanız, bu şablon iyi bir seçimdir.

6. Word Temizlik Hizmetleri Fiyat Listesi Şablonu

Template Lab'ın ücretsiz Temizlik Hizmetleri Fiyat Listesi Şablonu, temizlik hizmetleri işiniz için profesyonel görünümlü fiyat listeleri oluşturmanıza yardımcı olacak harika bir araçtır.

Word veya Excel'de düzenleyerek hizmetlerinizi, fiyatlarınızı ve iş bilgilerinizi ekleyin.

Ardından dijital olarak gönderin veya yazdırıp dağıtarak temizlik işinizi tanıtın! 🧹

Ücretsiz fiyatlandırma şablonu birçok seçenek ve kullanımı kolay özellikler içerir:

Hizmet adı, açıklama, fiyat ve miktar için sütunlar içeren tablo

İş logosu ve iletişim bilgilerini içeren başlık

Web sitesi adresi ve sosyal medya bağlantılarının bulunduğu altbilgi

Ek bilgi için özel alanlar ekleme olanağı

Fiyat listelerini eğlenceli hale getiren renkli grafikler

Temiz ve okunması kolay metin alanı

Temizlik Hizmetleri Fiyat Listesi Şablonu, müşterilerinize kolay anlaşılır hizmetler ve fiyat bilgileri sunarak satışlarınızı artırmanıza yardımcı olabilir.

Ayrıca, hizmetlerinizi profesyonel bir şekilde sunarak potansiyel müşteriler üzerinde iyi bir ilk izlenim bırakmanıza yardımcı olabilir. Temizlik işi için güzel görünümlü bir fiyat listesi şablonu oluşturmanız gerekiyorsa, Temizlik Hizmetleri Fiyat Listesi Şablonu tam size göre!

Bonus: Bilgi sayfası şablonları!

7. Word Restoran Menü Fiyat Listesi Şablonu

Word Restoran Menü Fiyat Listesi ile kolayca çekici bir restoran menüsü oluşturun

Tüm restoran sahipleri ve menü ustaları buraya!

Menünüzü güncellemeniz mi gerekiyor? Template.net'in ücretsiz Word Restoran Menü Fiyat Listesi Şablonuna göz atın. Müşterilerinizi memnun edecek ve işinizi artıracak ağız sulandıran bir menünün gizli malzemesi nedir?

Eğlenceli tasarım, kolay düzenleme ve menünüzü çevrimiçi olarak yayınlama veya restoranınızda kullanmak üzere yazdırma olanağı sunar. Bu ücretsiz yazdırılabilir fiyat listesi, lezzetli yemeklerinizi ve fiyatlarını listeleyen kullanıcı dostu bir arayüz sunar.

Bu şablon gibi profesyonel fiyat listeleri, menünüzün yemekleriniz kadar güzel görünmesini sağlayan birinci sınıf bir düzen sunar. Ama bununla da bitmiyor. Restoran Menü Fiyat Listesi Şablonu, çok şirin bir özelleştirilebilir kapakla birlikte gelir. 🥧

Rekabetin yoğun olduğu restoran sektöründe verimlilik anahtar rol oynar.

Bu özetdeki güzel fiyat listeleri arasında, Word, Google Dokümanlar, Apple Pages veya Publisher'da kolay düzenleme için basit tasarımıyla size değerli zaman ve çaba tasarrufu sağlayabilir. Sadece birkaç tıklama ile aç misafirlerinizi etkileyecek profesyonel görünümlü bir menü hazırlayabilirsiniz.

Rakiplerinizi yenmek için mücadele mi ediyorsunuz? Sürecinize bir rekabet analizi şablonu eklemeyi düşünün. Zaman kazanmak sizin için öncelikli bir görevse, iş akışı otomasyonunu uygulamak diğer görevlerinizi hızlandırabilir.

Yemek severler için tasarlanmış, kolayca yazdırılabilen bu ücretsiz düzenlenebilir fiyat listesi şablonuyla mutfağınızın lezzetlerini öne çıkarın, müşterilerinizi cezbedin ve restoranınızın veya dükkanınızın şehrin gündemine otursun. Afiyet olsun! 😋

8. Google Dokümanlar Gıda Fiyat Listesi Şablonu

Ücretsiz Google Dokümanlar Yemek Fiyat Listesi Şablonu ile restoranınız için güzel ve özelleştirilmiş bir menü oluşturun

Gıda sektöründe başarıya aç mısınız? Sizin için başka bir ücretsiz ve harika gıda fiyat şablonu daha var! Template.net'in Google Dokümanlar Gıda Fiyat Listesi Şablonu, lezzetli yemeklerinizi ve iştah açıcı ikramlarınızı ön plana çıkaracak bir mutfak hazinesidir. 🍲🥞

Karışıklık ve düzensiz fiyatlandırma günlerine veda edin! Bu şablonla, dakikalar içinde görsel olarak çarpıcı bir yemek fiyat listesi oluşturabilirsiniz.

Şablonu Google Dokümanlar dahil birçok programda düzenleyebilirsiniz. Fiyat listesi şablonunuzu özelleştirmek için aşağıdakilerden herhangi birine indirin:

Google Dokümanlar

Illustrator

Word

Apple Pages

PSD

Yayıncı

Bu şablonu diğerlerinden ayıran nedir? Ağız sulandıran özelliklerine bir göz atalım. Öncelikle, sezgisel düzeni sayesinde düzenleme çok kolaydır.

Ücretsiz Gıda Fiyat Listesi Şablonu, kendi markanızı ve resminizi eklemenize ve düzenlemenize de olanak tanır. Hızlı tempolu gıda sektöründe verimlilik çok önemlidir. Bu ücretsiz fiyat sayfası şablonu, menü oluşturma sürecinizi kolaylaştırarak zamandan ve enerjiden tasarruf etmenizi sağlar.

Sadece birkaç tıklama ile müşterilerinizle gururla paylaşabileceğiniz profesyonelce tasarlanmış bir menüye sahip olacaksınız.

9. Google Dokümanlar Hizmet Fiyat Listesi Şablonu

Bu Google Dokümanlar Hizmet Fiyat Listesi Şablonu, işiniz için güzel bir fiyat kılavuzu oluşturmanızı hızlı ve kolay hale getirir

Hizmet işiniz için daha iyi görünümlü bir fiyat listesi oluşturmanın zamanı geldi mi?

GDoc'un ücretsiz Google Dokümanlar Hizmet Fiyat Listesi Şablonu ile hızlıca tamamlayın.

Son derece kolay (sonuçta Google Dokümanlar!) liste şablonu, fiyat listesi şablonunuzu tamamen özelleştirmek ve düzenlemek için kendi resimlerinizi, markanızı, hizmetlerinizi ve fiyat bilgilerinizi eklemenizi sağlar.

Şablon, farklı renklerde kenarlıklarla Standart, Premium ve Gold olmak üzere üç hizmet paketi seçeneği sunan eğlenceli bir tasarıma sahiptir

Ücretsiz şablonu kendi tarzınıza göre özelleştirmenize olanak tanıyan geniş seçenek yelpazesini seveceksiniz. Son derece özelleştirilebilir tasarımı size şunları sağlar:

Şirket adınızı ve logonuzu ekleyin

İletişim bilgilerini görüntüleyin

Hizmetlerinizi ve fiyatlandırma ayrıntılarınızı girin

Yazı tiplerini, renkleri ve boyutları istediğiniz gibi düzenleyin

Google Dokümanlar için Hizmet Fiyat Listesi Şablonu, işinizi yeni veya mevcut müşterilere tanıtmak için kullanabileceğiniz profesyonel görünümlü bir fiyat listesi oluşturmanıza yardımcı olur.

10. Template.net tarafından sunulan Google Dokümanlar Ajans Fiyat Listesi Şablonu

Bu Google Dokümanlar Fiyat Sayfası Şablonunu kullanarak reklam ajansınızın harcamalarını ve hizmetlerini izleyin.

Bu Google Dokümanlar Reklam Ajansı Fiyat Listesi Şablonu, reklamcılık profesyonelleri için çığır açan bir şablondur. Bu ücretsiz düzenlenebilir fiyat listesi şablonu, reklam ajanslarının benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak tasarlanmıştır.

Bu şablon, yaratıcı ve tasarım işlerinden dijital pazarlama ve halkla ilişkilere kadar ajansınızın hizmetlerini listelemek için düzenli bir yapı sağlar. Fiyatlarınızı net bir şekilde belirlemenizi sağlayarak potansiyel müşterilerin yatırımlarının karşılığında ne elde edeceklerini daha kolay anlamalarını sağlar.

Google Dokümanlar'ın gerçek zamanlı düzenlenebilir özelliği, pazar dinamikleri değiştikçe fiyatlandırma bilgilerinizi anında ayarlayabilmenizi sağlar. Ayrıca, işbirliği özellikleri sayesinde birden fazla takım üyesi fiyat listesini güncelleyebilir, inceleyebilir ve onaylayabilir, böylece ajansınızda tutarlılık sağlanır.

Google Dokümanlar Reklam Ajansı Fiyat Listesi Şablonu, fiyatlandırma stratejilerini yönetmek için kolay ve verimli bir yol arayan ajanslar için değerli bir araçtır.

Ücretsiz Düzenlenebilir Fiyat Listesi Şablonlarıyla Karınızı Artırın

Günümüzün rekabetçi iş ortamında, işinize uygun bir fiyat listesi şablonuna sahip olmak hayat kurtarıcı olabilir. Daha büyük hedeflere ulaşmak için kaynak yönetimi veya ürün geliştirme yazılımlarını da kullanarak işlerinizi netleştirebilir ve yönlendirebilirsiniz.

Kulağa çok karmaşık gelebilir, ancak ayrıntılara indiğinizde yazılım ve şablonların süreçlerinizi hızlandırdığını göreceksiniz.

Özellikle otomasyon araçları, tekrarlayan görevleri hızlandırabilir ve bunları daha verimli bir şekilde gerçekleştirmenize yardımcı olabilir. Daha fazla bilgi edinmek için, sistemlerinizi nasıl iyileştirebileceğinize dair fikirler edinmek üzere bazı iş süreci otomasyonu örneklerine göz atabilirsiniz.

Şablonlar, envanteri izlemenize, satışları kaydetmenize, hizmetlerinizi tanıtmanıza ve satmanıza ve tüketicileri fiyat listeleriniz hakkında bilgilendirmenize yardımcı olabilir. İşletmenizin boyutu ne olursa olsun, güncel bir fiyat listesi karınızı artırmanıza yardımcı olabilir.

Bu kapsamlı kılavuzda, birçok türde işe uygun şablonlardan oluşan bir hazineyi keşfettik. İster son teknoloji bir SaaS şirketi, ister şehirlerin işleyişini sağlayan birçok küçük işletmeden biri olsun, size özel bir fiyat listesi şablonu mutlaka vardır.

Ne bekliyorsunuz? Fırsatı kaçırmayın ve seçtiğiniz şablonu bugün indirin!