word ve ClickUp'ta 10 Ücretsiz Bilgi Sayfası Şablonu

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İşletmelerin karşılaştığı en büyük zorluklardan biri, anahtar politikaları, ürün ayrıntılarını ve duyuruları çalışanlarına, müşterilerine veya genel halka iletmektir. Ancak, tonlarca bilgiyi sindirmek ve konuyu karmaşıklaştırmadan iletmek kolay bir iş değildir.

Farkına bile varmadan, bir veri denizinde boğulmuş olabilirsiniz. ??

Bilgi sayfası şablonları , bilgi yüklemesi senaryolarıyla uğraşırken hayat kurtarıcınız olabilir. Şirketiniz, ürünleriniz veya projeleriniz hakkında söylemek istediklerinizin özünü yakalamanıza ve bunları dinleyicilerinize eksiksiz bir şekilde sunmanıza yardımcı olurlar! ?

Çeşitli türdeki bilgileri düzenlemek ve farklı kitlelere sunmak için en iyi 10 ücretsiz bilgi sayfası şablonunu inceledik. Özelliklerine göz atarak iletişim hedeflerinize en uygun seçeneği belirleyin.

⏰ 60 Saniyelik Özet Çok fazla bilgi var, yeterince net değil mi? İyi yapılandırılmış bilgi formu şablonlarıyla gereksiz bilgileri ortadan kaldırın: ClickUp Bilgi Formu Şablonu

ClickUp İnfografik Şablonu

ClickUp Marka Yönergeleri Şablonu

ClickUp Politika Notu Şablonu

ClickUp Çalışan Notu Şablonu

ClickUp Yönetici Notu Şablonu

ClickUp Fotoğraf Dizini Şablonu

ClickUp Haber Bülteni Şablonu

TemplateLab tarafından hazırlanan Microsoft Word Şirket Bilgi Formu Şablonu

Örnek Şablonlar tarafından Microsoft Word Proje Yönetimi Şablonu

Bilgi Sayfası Şablonu Nedir?

Bilgi formu, kuruluşunuz, ürününüz, projeniz, çalışanlarınız veya şirket kurallarınız hakkında anahtar bilgileri sunan kısa bir belgedir. Etkili olması için uygun bir yapıya sahip olması gerekir, ancak bilgi formunu sıfırdan oluşturmak genellikle zaman alıcı bir zihinsel egzersizdir. ?‍?

Bilgi sayfaları, önemli bilgileri belirleyip birkaç sayfaya sıkıştırmanıza veya anahtar metrikleri anlamanıza yardımcı olan temel çerçevelerdir. Genellikle potansiyel yatırımcılar, ortaklar, müşteriler veya çalışanlar gibi belirli bir hedef kitle için tasarlanırlar.

Örneğin, ürün veya hizmetleri tanıtan bazı bilgi formları, potansiyel müşterilerin satın almadan önce bilmesi gereken tüm ayrıntıları aktarmaya yardımcı olur.

İyi bir bilgi formu şablonu nedir?

İyi bir bilgi formu şablonu şunları içermelidir:

Kısa ve basit: Bilgi formları, okuyucularınızın dikkatini çekmek için çok uzun olmamalıdır

Görsel olarak çekici : Bilgileri düzenli, çekici ve anlaşılır hale getirmek için resimler, tablolar, grafikler ve çizelgeler gibi görsel öğeleri ekleyebilirsiniz

Açıkça yapılandırılmış : Ele almanız gereken alanları vurgulayan tanımlı bölümler ve bilgilendirici başlıklar içerir

Esnek: Özel ihtiyaçlarınıza veya marka gereksinimlerinize uyarlayabilmeniz için özelleştirilebilir özelliklere (ayarlanabilir başlıklar ve bölümler gibi) sahiptir

kullanabileceğiniz 10 Ücretsiz Bilgi Sayfası Şablonu

Doğru bilgi sayfası şablonunu seçmek, hedef kitlenize ve hedefinize bağlıdır. Hedefler, yeni bir ürünün tanıtımından şirket politikası değişikliklerinin duyurulmasına kadar çok çeşitli olabilir.

ClickUp ve Word'deki en iyi 10 şablonumuzu inceleyin ve mesajınızı en iyi şekilde aktaracak olanı seçin. ?

1. ClickUp Bilgi Formu Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Bilgi Formu Şablonu

Bir ürünle ilgili önemli bilgileri ustaca sunmak, gelirinizi artırmanın vazgeçilmez bir unsurudur. İşte burada ClickUp Bilgi Formu Şablonu devreye girerek, ürününüz ile hedef müşterileriniz arasında bir köprü kurmanıza yardımcı olur. ?

Bu yeni başlayanlar için uygun bilgi sayfası şablonu, ürününüzü tanıtmak ve okuyucunun ürünle ilgili tüm bilgileri tek bir yerde bulmasını sağlamak için ihtiyacınız olan her şeyi sunar.

Düzenli metin blokları ve ilgi çekici görseller birleştirerek kapsamlı bir ürün genel bakışı oluşturun. Ürün veya hizmetinizin özelliklerini, gerçeklerini ve özelliklerini aşağıdaki önceden ayarlanmış bölümlere ayırarak sergileyin:

Ürün adı Slogan Ürünün kullanımının kısa açıklaması Ana özellikler Ürün fotoğrafları Sunulan çeşitler ve/veya özelleştirmeler Ürün dönüm noktaları İletişim bilgileri Ortaklar Sosyal medya profilleri

Ürününüzün değerini tanıtmak ve bilgi formunun okuyucularını müşterilere dönüştürmek için gerektiği şekilde bölümleri özelleştirin, ekleyin veya kaldırın.

Ayarlar menüsünü kullanarak bilgi sayfanızın görünümünü kontrol edebilir, yazı tipini, aralığı, sayfa genişliğini ve diğer tipografik öğeleri değiştirerek belgeyi markanıza ve hedeflerinize uyarlayabilirsiniz. Menü ayrıca kelime seçimini ve okuma süresini takip etmenizi sağlayarak bilgi sayfanızın kısa ve hedef kitleniz için kolayca anlaşılabilir olmasını sağlar.

Bilgi formu şablonu içinde görevler oluşturmak ve atamak basit ve hızlıdır, bu da takımınızın sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmasına yardımcı olur. Şablon içinde bağımsız görevler oluşturabilir veya bunları diğer görevlere veya belgelere bağlayabilirsiniz.

2. ClickUp İnfografik Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp İnfografik Şablonu

Bilgi sayfanız için daha çok yönlü bir çerçeve arıyorsanız, ClickUp Infographic Template (Infographic Beyaz Tahta olarak da bilinir) mükemmel bir seçimdir. Beyaz Tahta olduğu için, düşüncelerinizi düzenlemek ve grafiklerin yardımıyla bilgileri daha kolay anlaşılır hale getirmek için boş bir tuval olarak düşünün. ?

Şablon, fikir oluşturma sürecinde size yardımcı olabilir ve fikirlerinizi son derece özelleştirilmiş, görsel olarak çekici bir bilgi sayfasına dönüştürmeden önce şekillendirmenize yardımcı olur. Çoğu ClickUp Beyaz Tahta gibi, kapsamlı beyin fırtınası ve karar verme gerektiren tüm hedefler için idealdir.

Şablonu kullanarak marka yönergeleri, pazarlama planları, prototip oluşturma ve aklınıza gelebilecek hemen her şey için bilgi sayfaları hazırlayın! ?

Esnekliğine rağmen, bu şablonu kullanmak için sizin veya ekip arkadaşlarınızın sanatçı veya yaratıcı uzmanlar olmanız gerekmez. Fantastik özellikleri ve araçları sayesinde, herkes fikirlerini zahmetsizce görselleştirebilir ve kavramları hayata geçirebilir. ?

Renkler, serbest şekiller, fotoğraflar ve diğer stil araçlarını kullanarak bilgi formunu kendinize özgü hale getirin! Ekleyebileceğiniz veya ayarlayabileceğiniz bazı örnek öğeler şunlardır:

Proje veya ürün ayrıntıları Şirket logosu Web sitesi kartları Şekiller Yapışkan notlar Metin Zihin Haritaları Görseller Bağlantılar Tablolar Grafikler

Bu şablon , bir projenin ilerlemesini izlemek ve şirket zaman çizelgeleri, organizasyon şemaları ve proje aşamaları gibi infografiklerle göstermek için de yararlıdır. Projenizin durumunu görselleştirmek, yeni takım üyelerinin işe alışma süresini kısaltır ve genel verimliliği artırır.

3. ClickUp Marka Yönergeleri Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Marka Yönergeleri Şablonu

Markanızı paydaşlarınıza sunmak için TLDR yöntemi arıyorsanız, ClickUp Marka Yönergeleri Şablonu tam size göre. Şirketinizin veya ürününüzün ne hakkında olduğunu özet ve görsel olarak çekici bir şekilde anlatmanıza yardımcı olur.

Bu tür bilgi formları sayesinde, kimsenin okumadığı uzun kılavuzları ve klasörleri artık bir kenara atabilirsiniz. ?‍?

Bu şablon, iç kılavuz görevi de görerek yeni ve mevcut çalışanlarınıza işlerinizi nasıl yaptığınız ve şirketi halka nasıl tanıttığınız konusunda net bir fikir verir. Marka oluşturma stratejinizi özetler ve herkesin aynı sayfada olmasını sağlayarak ofis yönetim araç setinizin değerli bir parçası haline gelir. ⚒️

Şablonu çalışan el kitabı olarak da kullanabilirsiniz. Yazdırıp ofiste saklayabilir veya dijital olarak paylaşabilirsiniz.

Bilgi sayfası şablonu, "ya eğer" veya belirsizliklere yer bırakmayacak şekilde özenle tasarlanmış bölümlerden oluşur. Markanızın hikayesi, misyonu ve tasarım seçimleri için net kurallar belirlemek için ihtiyacınız olan her şeye sahipsiniz. Şablonun temel öğeleri şunlardır:

Şirketiniz

Misyonunuz

Marka logosu

Logo uygulamaları

Yapılması ve yapılmaması gerekenler

Renk paleti

Tipografi

Bu öğelerin her birini özelleştirip ayarlayarak benzersiz bir marka varlığı oluşturabilirsiniz. Eski bir markayı yenilemek istiyorsanız, şablon geçmiş başarıları toplamak ve bunları yeni, canlanmış bir kimlik oluşturmak için kullanmak için değerli bir kaynak haline gelir.

4. ClickUp Politika Notu Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Politika Notu Şablonu

Şirket içindeki politika değişiklikleri, kötü uygulanırsa büyük etki yaratabilir. ?

Neyse ki, ClickUp Politika Notu Şablonu ile çalışanlarınızın kaybolmuş veya bunalmış hissetmelerini önleyebilirsiniz. Bu kullanışlı bilgi formu şablonu, karışıklık ve kaos yaratmadan kuruluşunuzdaki değişiklikleri sunmak ve uygulamak için mükemmel notu oluşturmanıza yardımcı olur. ?

Şablon tek boyuttadır ve hemen hemen her politikaya uyarlanabilir. Örneğin, çalışanlarınızın evden değil ofisten çalışmasını istiyorsunuz. Şablonun beş bölümü, bu geçişi nasıl kolaylaştırır?

Başlık: Buraya, idari ayrıntıları ve belgenin ana temasını ekleyeceksiniz Özet: Evden çalışmanın neden bir sorun olduğunu özetleyin ve ofise dönmenin ardındaki ana fikri tanıtın Arka plan: Bu bölüm, sorunun nedeni ve önemi hakkında daha fazla bağlam bilgisi sağlamanıza ve : Bu bölüm, sorunun nedeni ve önemi hakkında daha fazla bağlam bilgisi sağlamanıza ve düşük verimlilik veya düşen gelir sayıları gibi kanıtlarla iddialarınızı desteklemenize yardımcı olur Öneri: Çözümü ve uygulanması için ayrıntılı adımları tanıtın. Örneğin, direnci en aza indirmek için çalışanlarınızdan değişikliği kademeli olarak yapmalarını isteyebilirsiniz Eylem Çağrısı: Uyumluluğu sağlamak için çalışanın notu okuduktan sonra atması gereken somut adımları ayrıntılı olarak açıklayın

5. ClickUp Çalışan Notu Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Çalışan Notu Şablonu

Her çalışan iletişimi sinir bozucu bir politika değişikliği ile ilgili değildir. ClickUp Çalışan Notu Şablonu çalışanlarınızı stratejiler, takım oluşturma etkinlikleri, yapılacaklar listeleri ve politikalar dahil olmak üzere genel konularda bilgilendirmenize ve güncellemenize yardımcı olur.

Bilgi formu şablonu, hiyerarşik ve departmanlar arası iletişimi desteklediği bilinen, denenmiş ve test edilmiş bir biçimi izler. ☎️

Şablon, karmaşık seçenekler sunmadığı ve hedefinize odaklanmanızı sağladığı için yeni başlayanlar için mükemmeldir. Aşağıdaki altı standart alanı doldurarak dakikalar içinde profesyonel bir not oluşturabilirsiniz:

Departman Kaynak Konu Memo gövdesi Kategori

Kategori alanı, notunuza acil, duyuru, eylem isteniyor ve dikkat edilmesi gereken gibi amaçları işaretlemenizi sağlar. Ayrıca, gövde yerine bir PDF ekleme seçeneğiniz de vardır.

Notlara dayanarak, birkaç tıklamayla görevler, alt görevler ve kontrol listeleri oluşturabilir ve bunların durumlarını izleyebilirsiniz. Bu notlar, mükemmel bir öz disiplin aracı olabilir ve çalışanlarınızın düzenli ve tutarlı olmalarını sağlayabilir.

6. ClickUp Yönetici Notu Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Yönetici Notu Şablonu

ClickUp Yönetici Notu Şablonu, önemli stratejileri , planları ve etkinlikleri çalışanlara korkutmadan iletmek için idealdir — yönetici notlarında sıklıkla yapılanın aksine! ☢️

Şablonun tamamı, ön tanımlı olarak üç bölüme ayrılmıştır. İlk ikisi, konu, sipariş numarası ve alıcı(lar) gibi idari ayrıntılar için alanlar içeren tablolardır. Son bölüm, iletmek istediğiniz mesaj için ayrılmıştır ve şablonun ana bölümünü oluşturur. ?

Tüm ClickUp şablonları gibi, bu şablon da son derece özelleştirilebilir. Tabloları düzenleyebilir, istediğiniz gibi öğeleri silebilir veya ekleyebilir, yorumlar ve simgeler ekleyebilir ve hatta belgelere veya görevlere bağlantı verebilirsiniz.

Ayrıca, yazı tipini tercih ettiğiniz tipografiye mükemmel şekilde uyacak şekilde değiştirebilirsiniz.

Şablon size uzun ve ilginç notlar oluşturma özgürlüğü sağlarken, bunları bir veya iki sayfa içinde tutmaya çalışın. Açık ve öz olmalısınız; en iyi sonuç için en fazla birkaç paragraf yazın.

7. ClickUp Fotoğraf Dizini Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Fotoğraf Dizini Şablonu

Çalışanlarınıza web sitenizde hak ettikleri takdiri göstermek mi istiyorsunuz? ClickUp Fotoğraf Dizini Şablonu size yardımcı olabilir. Bu basit, yeni başlayanlar için uygun şablonla, çalışanlarınızı halka tanıtabilir veya bilgilerini gelecekte kullanmak üzere kolayca erişilebilir hale getirebilirsiniz.

Şablon, çalışanlarınızın ayrıntılarını, rollerini ve fotoğraflarını içeren bir bilgi sayfası oluşturmanıza olanak tanır. Ön tanımlı olarak, her takım üyesi için aşağıdaki bilgileri ekleyebilirsiniz:

Fotoğraf Ad Pozisyon Departman İletişim E-posta

Şablonun doğası gereği, sıkıcı gerçeklere bağlı kalmak zorunda değilsiniz! Şirket kültürünüz bireyselliği teşvik ediyorsa, yeni alanlar ekleyebilir ve çalışanlarınız hakkında ilginç gerçekleri ortaya çıkararak her kayda kişisel bir dokunuş katabilirsiniz.

Her üye dizinini uygun emojilerle resimleyerek eğlenceli bir hava katabilirsiniz! ?

Dizinizi benzersiz kılmak ve web sitenizin tasarımına uygun olmasını sağlamak için şekiller, yazı tipleri ve renklerle oynayabilirsiniz. Dizine yeni takım üyeleri eklemek çok kolaydır; tek yapmanız gereken şablonun solundaki boş kaydı kullanmak ve düzenlemeye başlamaktır!

8. ClickUp Haber Bülteni Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Haber Bülteni Şablonu

Haber bülteni, şirketiniz hakkında bilgi yaymak veya çalışanlarınız, yatırımcılarınız veya müşterilerinizle haberleri ve yaklaşan etkinlikleri paylaşmak için harika bir araçtır. Hedefiniz ne olursa olsun, ClickUp Haber Bülteni Şablonu size ulaşmanıza yardımcı olabilir.

Bu özelleştirilebilir bilgi formu şablonu, bilgilendirici, ilgi çekici ve estetik açıdan hoş bir haber bülteni oluşturmak için temel sağlar. Şablon, haber bülteninizi kavramsallaştırmak için bir ClickUp Beyaz Tahta ile başlamanıza olanak tanır. Panoya canlı görevler ve belgeler ekleyebilir ve nihai ürünün parça parça hayat bulmasını izleyebilirsiniz! ?

Bu şablonla, haber bültenleriniz aynı anda hem profesyonel hem de yaratıcı bir görünüme kavuşabilir! Kontrol sizde: eklemek veya vurgulamak istediğiniz öğeleri seçin, renk paletlerini belirleyin, şekillerle denemeler yapın, bağlantılar, fotoğraflar ve videolar ekleyin. Haber bülteninizi hedef okuyucular için ilgi çekici hale getirmek için her şeyi yapabilirsiniz!

Beyaz Tahta araç çubuğu her zaman ekranda mevcuttur, ancak şablon, büyük ölçekli haber bülteni projelerinde çalışmayı kolaylaştırmak için çok sayıda klavye kısayolu da sunar. Etkili zaman yönetimi için Hatırlatıcılar ekleyebilir, Klipler kaydedebilir ve şablonda harcanan zamanı takip edebilirsiniz. ⏲️

9. TemplateLab tarafından hazırlanan Microsoft Word Şirket Bilgi Formu Şablonu

TemplateLab'ın Microsoft Word Şirket Bilgi Formu Şablonu ile şirketinizle ilgili en önemli bilgileri tek bir yerde saklayın

TemplateLab tarafından hazırlanan Microsoft Word Şirket Bilgi Formu Şablonu, düzgün bir görünüm sunmayı amaçlar ve yalnızca gerekli bilgileri içerir, böylece okuyucular şirketinizin özünü anında kavrayabilir. Yeni çalışanları eğitmek veya şirketinizi yeni yatırımcılara ve ortaklara tanıtmak için gerekli bilgileri içerecek şekilde özelleştirilebilir.

Bu Word bilgi sayfası şablonu, şirketinizin bilgilerini aşağıdakiler dahil olmak üzere farklı kategorilere ayırmanıza olanak tanır:

Hızlı bilgiler

Yönetim

Birincil

Ana Sayfa

Temel değerler

Şablon basittir, ancak birçok kişi Word'de çalışmaya alışkın olduğu için tanıdık bir his verir. Çoğu kullanıcı, mevcut hizalamaları, renk şemalarını ve yazı tiplerini nasıl kullanacağını bilir ve bunları belirli verileri vurgulamak için kullanabilir. Düzenlemesi kolay olmasının yanı sıra, şablon çoklu platformda kullanılabilir ve PDF ve PowerPoint biçimlerine dönüştürülebilir.

10. Örnek Şablonlar tarafından Microsoft Word Proje Yönetimi Şablonu

Sample Templates'ın Microsoft Word Proje Yönetimi Şablonu ile projelerinizi takip edin ve birinci sınıf işbirliği sağlayın

Birden fazla projeyi yönetmek çok zor olabilir. Dikkatli olmazsanız, geride kalabilir veya şirketinizin gelirini, itibarını veya müşteri ilişkilerini etkileyebilecek önemli ayrıntıları kaçırabilirsiniz. Sample Templates tarafından hazırlanan bu Microsoft Word Proje Yönetimi Bilgi Formu Şablonu, farklı görünümleri kullanarak projelerinizi takip etmenizi sağlayarak proje yönetimi sürecini kolaylaştırır. ?

Bu bilgi sayfası şablonu esas olarak SharePoint kullanıcıları için tasarlanmıştır. Kullanmak için Project Web App'i edinmeniz gerekir (uygulama her tarayıcıyla uyumlu değildir). Proje sunucunuza bir bağlantı kurduktan sonra, proje bilgi sayfası görevi gören bir Proje Merkezi oluşturabilirsiniz.

Bu şablonla, bir projenin durumunu izleyebilir, görevler oluşturabilir ve takımınızdaki herkesin iş akışıyla ilgili olarak aynı sayfada olduğundan emin olabilirsiniz. Ön tanımlı olarak tablo görünümü alırsınız, ancak Gantt Grafiği veya diğer görünümler arasında geçiş yapabilirsiniz. Çoğu görünüm, bir projenin ilerlemesini (yüzde olarak) izlemenize ve projenin temel zaman çizelgesine göre ilerleyip ilerlemediğini kontrol etmenize yardımcı olur.

Bilgi Sayfası Şablonları — Noktaları Kolayca Birleştirin!

Bu listeden ücretsiz bilgi formu şablonlarını kullanarak, işlevsellik ve estetik arasında mükemmel bir denge sağlayan pratik bilgi formları oluşturun. İster bir iş kapsamı belgesi ister bir iç memo oluşturun, bu şablonlar her seferinde doğru mesajı doğru kitleye iletmek için mükemmel yardımcılarınızdır!