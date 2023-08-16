i̇lham Verici Bir Marka Oluşturmaya Yardımcı Olacak 10 Marka Kılavuzu Örneği

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Marka kılavuzları, pazardaki her güçlü markanın temel taşıdır. Müşteri güvenini oluşturmada ve marka tutarlılığını tablo haline getirmede hayati bir rol oynarlar.

Ve bu, marka mesajlarınızın başarısı tutarlılığa bağlı olduğu için göz ardı edemeyeceğiniz bir şeydir. Hedef kitlenizi tekrar tekrar sizden satın almaya teşvik eden şeylerden biridir.

Ayrıca, modern pazarlama iletişimi, şüphesiz, çok sayıda iletişim kanalına büyük ölçüde bağlıdır. Marka tutarlılığı ise tüm bu kanalları birbirine bağlar.

Bu makalede, marka kılavuzlarının neleri içerdiğini öğreneceksiniz. Ancak en önemlisi, kendi kılavuzlarınızı oluşturmanıza yardımcı olacak çeşitli marka kılavuzları örnekleri ve birkaç marka şablonu bulacaksınız.

Marka Kılavuzları Nedir?

Marka kılavuzları, markanızı farklı kanallarda nasıl tanıtacağınızı belirleyen bir belgedir. Bu kılavuz, sadece görsel değil, sözlü ve yazılı iletişim kuralları da belirler.

Sağlam marka kılavuzları ile mesajlarınızın tonu markanızı tutarlı bir şekilde ifade edecektir. Müşterilerinizin ürünleriniz hakkında hissettiklerini etkileyecektir. Sonuç olarak, müşterilerin ürünlerinizin değeri hakkında ne hissettiklerini belirlemenize yardımcı olacaktır.

Müşteriler, güçlü marka kılavuzlarına sahip markaları tanır. Ayrıca, bu kılavuzlar marka kimliğinizin bir bileşenidir. Bunlar olmadan, müşterilerinize benzersiz bir şekilde hitap eden bir markanız olmaz. Ve kesinlikle rakiplerinizle rekabet edemezsiniz.

Ayrıca, markanızın birleşik bir imajını oluştururken de sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Çünkü kanallarınız ve takım üyeleriniz ( pazarlamacılar, tasarımcılar ve web geliştiricileri ) her yerde olabilir.

Ve neden birleşik bir marka imajı önemlidir? Görünüşü ve kulağa tutarlı gelen bir marka, güvenlik ve güvenilirlik hissi verir ve bu iki duygu da satışları artırır.

i̇lham Almak İçin 10 Marka Kılavuzu Örneği

Yararlı şablonları nerede bulabileceğinizi öğrendiğinize göre, bazı harika marka kılavuzu örneklerini de görmek faydalı olabilir. İşte, şablonlarımızla marka kılavuzunuzu oluştururken size ilham verecek 10 marka kılavuzu örneği.

Marka sayfamızı ziyaret ederek markamızın tüm varlıklarını indirebilirsiniz

ClickUp'ın marka varlıkları, markalama sayfamızdan indirilebilir. Logodan simgelere ve uygulamamızın çeşitli ekran görüntülerine kadar, tümü bu eksiksiz marka stil kılavuzunda mevcuttur.

Ayrıca, ClickUp'ın logosu, renk paleti ve yazı tiplerinin kullanımına ilişkin kuralları da ekledik. Logomuzun kullanımı ve ticari markalarımızın atıfta bulunulması hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa, ticari marka kılavuzumuzu inceleyin.

Spotify aracılığıyla

Spotify, tasarım kılavuzuna, platformundaki meta verilerin (albüm adı veya kapak resmi gibi) markayla nasıl eşleştirileceğini belirterek başlar. Kılavuzda ayrıca Spotify içeriğinin nasıl gömüleceği, bağlantı verileceği ve oynatılacağı da belirtilir.

Bu kurallar mantıklıdır, çünkü Spotify'ın işi büyük ölçüde telif haklarına saygıya bağlıdır. Ancak markanın tasarım kılavuzunda Spotify'ın logosu ve varyasyonları, renk paleti ve yazı tipleri hakkında daha fazla talimat bulunmaktadır.

Spotify'ın tasarım marka stil kılavuzu, yapılması ve yapılmaması gereken birçok şeyi içerir. Markanın logosunu ve simgelerini indirebilirsiniz, bu da bunların nerede görünürse görünsün tutarlı olmasını garanti eder.

Netflix aracılığıyla

Netflix'in marka varlıklarının bazıları, yalnızca marka platformuna giriş yaparak erişilebilir. Ancak bu varlıkların ve kılavuzların bazıları, logo yerleşimi ve kelime markası ile ilgili olanlar, herkes tarafından erişilebilir.

Bu nedenle Netflix'in halka açık marka stil kılavuzu renk ve boşluk gibi görsel unsurlara odaklanmaktadır. Kılavuzda ayrıca çeşitli yapılması ve yapılmaması gerekenler ile örnekler sunulmaktadır, bu da kılavuzun anlaşılmasını ve hızlıca başvurulmasını kolaylaştırmaktadır.

Slack aracılığıyla

Slack, marka stil kılavuzlarını medya kitinde yayınladı. Bu kılavuz, indirilebilir ürün ekran görüntüleri, logolar ve Slack'in liderlik takımı üyeleri, diğer çalışanları ve ofislerinin fotoğraflarından oluşuyor.

Ancak Slack'in medya kitinin marka kılavuzunun bir parçası olduğunu kolayca iddia edebiliriz. Sonuçta, diğer marka kılavuzları örneklerinde olduğu gibi, her ikisi de Slack'in marka imajını şekillendirme ihtiyacından doğdu, değil mi?

Slack'in indirilebilir marka kılavuzları oldukça kapsamlıdır. Ancak aynı zamanda temiz, iyi organize edilmiş ve okunması kolaydır. Metin, beyaz alan ve yeterli miktarda görselle dengeli bir şekilde düzenlenmiştir ve seçilen yazı tipleriyle birlikte oldukça çekici bir görünüm sunar.

Zendesk aracılığıyla

Zendesk'in markalaşma takımı, marka kılavuzlarına "Brandland" adını verdi. Kılavuzlar, adlarının yaratıcılığı kadar kapsamlıdır.

Kılavuzlar, bu tür bir kaynağın en geleneksel unsurlarını içerir. Ancak, marka kılavuzlarında nadiren görülen film çekimi, pazarlama planlaması, ofis tasarımı ve markalı ürün kuralları gibi birçok başka unsur da içerir.

Via Conklin Media

Conklin'in marka kılavuzunun en ayırt edici unsurlarından biri marka kişiliğidir. Marka bir kişi olsaydı nasıl olurdu, Conklin'in durumunda bu iki çocuğu olan Spiderman olurdu.

Conklin'in marka uzmanları, marka değerlerini sıfatlara ayırarak bir karakter oluşturdu. Ardından, bu sıfatlara uyan bir karakter seçtiler: Örümcek Adam.

Son olarak, uzmanlar karakterin özelliklerine deneyim ve bilgelik katarak onu daha olgun hale getirdiler. Ve şimdi, Conklin'in yazarları, Spiderman'in babasının ne söyleyeceğini hayal ederek web sitesi metinleri yazıyor.

Kaynak: Checkr

Checkr, marka kılavuzuna "açık" olan "temel yaratıcı konseptini" belirterek başlar. Bu konsept, şirketin tüm marka deneyimini destekleyen fikirdir.

Kılavuzlar ayrıca marka özelliklerini veya değerlerini de belirtir ve şunları içerir:

İndirilebilir logo kiti

Logonun nasıl kullanılacağına dair talimatlar

Kullandıkları fotoğrafların nasıl bir his vermesi gerektiğine dair bir açıklama

İndirilebilir renk paleti

Markanın yazı tipleri

Kaynak: PartnerStack

Logo, renk ve yazı tipi özelliklerinin yanı sıra, PartnerStack'in marka kılavuzları markanın sesi ve tonuna odaklanmaktadır. Bu nedenle, kılavuzlarda bir marka kişiliği yer almamasına rağmen, PartnerStack'in takım üyeleri markayı nasıl iletmeleri gerektiğini anlayabilmektedir.

Yapılacak tek şey, marka kılavuzunda açıklanan ses özelliklerini akılda tutmaktır.

SEO London aracılığıyla

SEO. London, iki kişilik küçük bir SEO ajansıdır, ancak markalaşmanın öneminin tam olarak farkındadır. Bu nedenle, web sitelerinin ve logolarının tüm markalaşma çalışmalarını bir tasarım ajansına yaptırmıştır.

Tasarım ajansının attığı ilk adım SEO'yu tanımlamak oldu. Londra'nın marka kılavuzları. Sonuç olarak, SEO. Londra'nın web sitesi, kendi marka kılavuzlarını geliştirmek yerine hazır grafik çözümleri kullanan rakiplerinden ayrıldı.

Via Fashion League

Fashion League, marka kılavuzlarını ayrı bir belge halinde oluşturmamıştır. Ancak misyon beyanı ve ana rengi o kadar güçlüdür ki, markanın cesur tonunu bunlardan anlayabilirsiniz.

Mor renk, Fashion League'in içeriğinde göze çarpmaktadır. Bu renk, gücü simgelemekte ve markanın misyonuyla tamamen uyumludur.

Temel Marka Kılavuzları Kontrol Listesi

Harika marka sesi kılavuzlarından esinlenerek bu kontrol listesini sizin için derledik. Marka kılavuzunuza dahil etmeniz gereken unsurları belirler, bu nedenle belgenizi hazırlarken veya gözden geçirirken kullanabilirsiniz.

1. Misyon beyanı

Şirketinizi neden kurdunuz? İşinizin amacı nedir? Markanızın müşterilerinizin hayatında ne gibi bir fark yaratmasını istiyorsunuz?

Misyonunuz zaman içinde farklı ve tutarlıdır. Bu nedenle, misyonunuzu marka kılavuzunuza dahil etmelisiniz. Takımınızdaki herkesin anlayabileceği şekilde, açık ve nesnel bir dille açıklayın.

Ve marka stil kılavuzu belgesindeki geri kalan öğeleri, misyonunuzun temsil ettiği ortak amaçla uyumlu hale getirin.

2. Marka değerleri

Şirketinizin ilkeleri, etik kuralları ve inançları nelerdir? Kuruluşunuzda yapılacak her şeyin temel direkleri nelerdir? Ve takımınız iş hayatında neyi temsil ediyor?

Örneğin, markanızın değerlerinden biri sürdürülebilirlik olabilir. Bu, sizin gibi sürdürülebilir işlerle ilgilenen müşterileri çekmek istediğiniz anlamına gelir. Dolayısıyla, mesajlarınız sürdürülebilirlik konusundaki endişelerinizi yansıtmalıdır.

Marka değerlerinizi pazarlama iletişiminizde kullandığınız görseller ve kelimelere dönüştürün. Çünkü müşterilerinizin gördükleri ve markanız hakkında duydukları ve okudukları kelimeler eşit derecede önemlidir. Üstelik değerleriniz, takımınızın tüm marka unsurlarıyla ilgili karar ve faaliyetlerine de yön verir.

3. Hedef kitle

İçeriğinizin okuyucuları veya dinleyicileri kimlerdir? Kaç yaşındalar? Ne iş yapıyorlar? Ve hangi sorunlarla karşı karşıyalar, özellikle de ürününüzle çözebileceğiniz sorunlar?

Bu soruları yanıtlamak, alıcı profilinizi veya hedef kitlenizi ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır. Ve bu profil, takımınızın marka kimliğini potansiyel müşterileriniz ve mevcut müşterilerinizle etkili bir şekilde iletmesine yardımcı olacaktır.

PRO İPUCUPazarlama planlama sürecinde alıcı profilinizi tanımlayın ve bu tanımı marka kılavuzunuzda belgelendirin.

4. Marka sesi

Yayın kurallarınızı marka kılavuzunuza dahil edin. Bu, takım üyelerinizin kullanması gereken görsel, yazılı veya sözlü dilidir. Aynı zamanda, hedef kitlenizde markanızın duygularını ve ruh halini uyandıracak dildir.

Örneğin, bazı markalar sofistike veya resmidir, bazıları ise rahat ve hatta bazen komiktir. Bazıları doğrudan, cesur veya kışkırtıcıdır, bazıları ise tarafsızdır. Bir marka kimliği eğitici olabilir, bazıları ise eğlendirici olabilir.

Ancak, hangi marka kılavuz örneklerini tanımlarsanız tanımlayın, bunu iki açıdan yapın. Örneğin, takımınızın ürününüzün avantajlarına ve özellikle sınırlamalarına nasıl atıfta bulunması gerektiğini açıklayın. Yasak olan terim ve ifadelerin yerine kullanılacak terim ve ifadeleri belirleyin ve noktalama işaretlerini de açıklayın.

Sonuç olarak, editoryal kılavuzunuz tüm içeriğin tek bir kişi tarafından yazılmış gibi bir izlenim verecektir. İşte tutarlılık budur.

5. Renk paleti

Renklerin anlamları vardır ve anlamlar hedef kitlenize bir mesaj gönderir. Bu nedenle renk paletinizi dikkatli ve akıllıca seçin. Ardından, marka stil kılavuzunuzda bu seçimi neden yaptığınızı açıklayın, çünkü bunun altında yatan neden, iletişimlerinizde yaymak istediğiniz mesajdır.

Ayrıca, bir markanın renk paleti, web sitenizin tasarımını ve takımınızın oluşturacağı her görseli etkiler. Ancak aynı zamanda, markanızın kanallar arasında görsel tutarlılığını ayarlamasına ve sürdürmesine de yardımcı olur.

6. Görseller

İçeriğiniz fotoğraflar, illüstrasyonlar veya her ikisini birden içerebilir mi? Peki ya videolar ve animasyonlar? İçeriğiniz bunlardan herhangi birini de içerebilir mi?

Görüntüleriniz mesajlarınızı desteklediğinden, tüm bunları marka stil kılavuzunuzda açıkça belirtin. Takımınız, bu kaynakların estetiğinin ne olması gerektiğini, nerede bulunabileceğini ve ne zaman kullanılacağını bilmelidir.

7. Yazı tipleri, logo ve slogan

Kullanılacak kelimelerin yanı sıra, marka stil kılavuzunuzda bu kelimelerin grafiksel olarak nasıl görüneceği de belirtilmelidir. Takımınızın çevrimiçi veya çevrimdışı farklı iletişim kanallarında kullanması gereken yazı tiplerinden bahsediyoruz.

Ve burada font renkleri, boyutları ve harf aralıklarından bahsediyoruz. Ayrıca, font kılavuzunuzda takım üyelerine kalın ve italik yazıların ne zaman kullanılacağını da belirtmelisiniz.

Son olarak, marka kılavuzunuza logonuzu (ve logo kullanımını), varyasyonlarını ve sloganınızın görsel görünümünü ekleyin. Hepsini görsel olarak çekici, okunması kolay ve erişilebilir hale getirin.

PRO İPUCUGrafik tasarım ş Akışı içindeki yaratıcı özetlerinizden marka kılavuzlarınıza bağlantı vermeyi unutmayın!

Hemen Başlamak İçin Marka Kılavuz Şablonları

Marka kılavuzu örnekleri seçimimizi tartışmadan önce, sürecinizi hızlandırabilecek birkaç marka kılavuzu şablonuna göz atalım.

1. ClickUp Marka Kılavuzları (Belgeler) Şablonu

Bu kapsamlı şablonla markanızın görünümünü ve hissini net bir şekilde belgelendirin

Bu marka stil kılavuzu şablonu, marka kılavuzunuza basılı bir belge görünümü verecektir. Bir şirketin ilk marka kılavuzunun oluşturulması için çok uygundur. Başlangıç seviyesinde bir şablon olduğu için, nasıl doldurulacağı ve tüm marka öğelerinizin nasıl ekleneceği konusunda birçok talimat içerir.

2. ClickUp Marka Kılavuzları Beyaz Tahta Şablonu

Beyaz Tahta görünümünde marka kılavuzunuzu görselleştirerek renkleri, metinleri, logoları ve daha fazlasını kolayca görün

Takımınız beyaz tahta benzeri belgelerle çalışmayı seviyorsa bu şablonu seçin. Görsel olarak çekicidir ve takım üyelerinizin görsel hafızası güçlü ise marka kılavuzunuzu kolayca hatırlayacaklardır.

Favori kuruluşlarınızın marka kılavuzu örneklerini kullanarak başlayın veya kendi örneklerinizi bu kullanımı kolay şablona ekleyin.

3. ClickUp Marka Kılavuzu Şablonu

Markalaşma girişimlerinizi düzenleyin ve iç veya dış kaynakların bilgilendirilmesi için basit bir süreç oluşturun

Marka kılavuzları geliştirme projenizi düzenlemek için bu şablonu kullanın. Görevlerin, marka stil kılavuzu belgesinin, diğer çıktıların ve projenin ilerlemesinin yönetimini kolaylaştırır.

Şablon, görev listesi, takvim, program ve zaman çizelgesi gibi birden fazla proje görünümü içerir. Bunlar arasında geçiş yaparak proje aşamalarını ve öncelikleri, programları tanımlayabilir ve hatta görevleri atayabilirsiniz.

Şablon, müşterileriniz için markalaşma projeleri geliştirmek için de uygundur. Projenin ilerleyişi hakkında onları güncel tutmanıza ve proje çıktıları için onaylarını almanıza olanak tanır.

Bu yararlı şablonla marka stil kılavuzunuzu oluşturmaya başlayın!

İlham Verici Bir Marka Oluşturmaya Bugün Başlayın

Güçlü, net ve iyi organize edilmiş marka kılavuzları geliştirmek için zaman ve para yatırımı yapmaktan pişman olmayacaksınız. Sizinle paylaştığımız marka kılavuzları örneklerine daha yakından bakın.

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