verimliliği artırmak için en iyi 10 CRM yazılımı örneği ve kullanım örnekleri

Eğer yeni bir CRM yazılımı bulmak bitmek bilmeyen yapılacaklar listenizin en üstüne çıktıysa, bu görevi bugün halledelim!

CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi), potansiyel müşteriler, kişiler ve mevcut müşterilerden gelen günlük iletişim ve verileri yönetmek için kullanılan bir sistemdir. İşletmelerin müşteri etkileşimlerini ve tercihlerini takip etmelerine ve daha iyi müşteri hizmeti sunmalarına olanak tanır.

Doğru CRM yazılımıyla, satış ve pazarlama ekipleri öğeleri doğrudan bir CRM iş akışına taşıyabilir ve işleri halledebilir. Güne, ne yapacaklarını ve kaynakları nerede bulacaklarını tam olarak bilerek başlayacaklar.

İşletmelerin, takımlarının odaklanmasını ve verimliliğini korumak için uygun bir sisteme ihtiyaç duyup duymayacağı değil, ne zaman ihtiyaç duyacağı önemlidir. Sonuç almak için özel araçlara ihtiyacınız olacaktır. Takımınız için en etkili CRM yazılımını seçmenize yardımcı olmak için 10 CRM örneği ve kullanım örneği hazırladık.

⏰ 60 Saniyelik Özet İhtiyaçlarınıza uygun bir CRM seçerken, aşağıdaki araçları ve çeşitli kullanıcı ve iş türleri için en iyi uygulamalarını göz önünde bulundurun Google E-Tablolar – Freelancerlar ve SaaS işleri için en iyi tablo tabanlı CRM

ClickUp – Freelancerlar, startup'lar, küçük işletmeler ve kurumsal şirketler için en iyi mobil CRM ve proje yönetimi çözümü

HubSpot – Freelancerlar, startup'lar, küçük işletmeler ve kurumsal şirketler için uygun tam bir CRM çözümü için en iyisi

Zendesk – Yeni kurulan şirketler, küçük işletmeler ve kurumsal şirketler için en iyi yardım masası/bilet CRM'si

Freshworks – Hizmet sektöründeki işletmeler ve kurumsal şirketler için satış faaliyetleri yönetimi için en iyisi

Microsoft Dynamics – Kurumsal müşteriler için özel olarak tasarlanmış operasyonel CRM için en iyisi

BIGContacts – Freelancerlar, startup'lar ve küçük işletmeler için en iyi iletişim yönetimi çözümü

Salesforce – Orta ölçekli işletmeler ve kurumsal müşteriler için özel olarak tasarlanmış analitik CRM için en iyisi

ActiveCampaign – Freelancerlar, startup'lar, küçük işletmeler ve kurumsal şirketler için en iyi kampanya yönetimi çözümü

Pipedrive – Orta ölçekli işletmeler ve kurumsal müşterileri hedefleyen satış boru hattı ve anlaşma yönetimi için en iyisi

CRM Yazılım Karşılaştırma Tablosu

İşte her CRM için kullanım örnekleri ve iş yapılarına hızlı bir genel bakış!

CRM Kullanım örneği En iyisi Mobil CRM ve proje yönetimi Serbest çalışanlar, yeni kurulan şirketler , küçük işletmeler, kurumsal şirketler Tam CRM Serbest çalışanlar, yeni kurulan şirketler, küçük işletmeler, kurumsal şirketler Yardım masası/Bilet CRM Startup'lar, küçük işletmeler, kurumsal Satış faaliyeti yönetimi Hizmet işletmeleri , kurumsal Operasyonel CRM Kurumsal İletişim yönetimi Serbest çalışanlar, yeni kurulan şirketler, küçük işletmeler Analitik CRM Orta ölçekli işletmeler, kurumsal Kampanya yönetimi Serbest çalışanlar, yeni kurulan şirketler, küçük işletmeler, kurumsal şirketler Satış boru hattı ve anlaşmalar Orta ölçekli işletmeler, kurumsal Hesap tablosu CRM Serbest çalışanlar, SaaS

en İyi 10 CRM Sistemi Yazılımı Örneği

ClickUp'ı Şimdi Deneyin Herhangi bir cihazdan ClickUp'ta müşteri verilerini, kişisel görevleri ve iletişimi yönetin

ClickUp, veri görselleştirme, pazarlama otomasyonu, iletişim ve daha fazlasını tek bir yerden sunarak müşteri ilişkilerinizi düzenlemenizi ve geliştirmenizi kolaylaştırır. Ayrıca ClickUp sektöre özel değildir! Özellikler ve araçlar tamamen özelleştirilebilir, böylece Pazarlama, Destek Mühendisleri ve Finans gibi farklı işlevlere sahip takımlar ClickUp'ı kullanarak görevlerini yönetebilir ve anlaşmaları daha hızlı sonuçlandırabilir

ClickUp kullanım örneği: Mobil CRM ve proje yönetimi

Müşteri veritabanınızı büyütürken ve daha karmaşık müşteri işleri üstlenirken, tüm satış fırsatlarını ve pazarlama kampanyalarını yönetmek için ClickUp gibi hatasız bir CRM ve proje yönetimi çözümüne ihtiyacınız olacak.

ClickUp'ın özellikleri, satış ve pazarlama çabalarını artırmaya yardımcı olur, böylece herkes ihtiyaç duyduğu bilgilere ihtiyaç duyduğu anda ulaşabilir. Sonuçlar? Daha iyi takım ilişkileri ve daha hızlı görev devri ile koordineli bir müşteri deneyimi sunun. ClickUp'tan yararlanmanın diğer yolları:

ClickUp Çalışma Alanınızı özelleştirin, böylece takımlar ve satış temsilcileri verileri çeşitli şekillerde görüntüleme esnekliğine sahip olsun

ClickUp'ın yerel ve üçüncü taraf entegrasyonlarıyla açılan sekme ve uygulama sayısını azaltın

E-postalarınızı ClickUp ile entegre ederek siloları ortadan kaldırın ve iletişimi hızlandırın

Satış süreçlerini, hatırlatıcıları, takipleri ve diğer zaman alıcı görevleri otomatikleştirin

Ofiste veya yolda olun, herhangi bir cihazdan ClickUp'a erişin

Müşteri teslimatları ve satış süreçleri için CRM şablonları oluşturun

Geçmiş verilerle satış tahmin modeli oluşturun

ClickUp'ı ilk kez kullanıyorsanız, ClickUp CRM Şablonu ile proje kişiselleştirme ve satış otomasyonunu deneyin!

Bu ClickUp CRM şablonu ile potansiyel müşterilerinizi, müşteri ilişkilerinizi ve satışlarınızı tek bir yerden yönetin

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp'ta CRM oluşturarak müşteri ilişkilerini yönetmeyi öğrenin!

2. HubSpot

hubSpot aracılığıyla

HubSpot, gelen pazarlama ve satış yazılımı, hizmetleri ve eğitimi sağlayan güçlü bir CRM çözümüdür. HubSpot CRM, HubSpot Marketing ve HubSpot Sales dahil olmak üzere, işletmelerin pazarlama ve satış çabalarına yardımcı olacak geniş bir yazılım yelpazesi sunar. HubSpot ayrıca, kullanıcılara pazarlama kampanyalarının performansına ilişkin içgörüler sağlayan yerleşik bir analiz sistemine sahiptir.

HubSpot kullanım örneği: Tam CRM

Birden fazla CRM kullanmanın en büyük dezavantajı, ekibinizin bilgileri güncel tutmak için iki kat çaba sarf etmesi gerektiğidir. Hubspot gibi bir CRM platformuyla, müşteri yaşam döngüsü boyunca etkileşimleri ve verileri tek bir çatı altında kolayca yönetebilirsiniz.

HubSpot CRM, satış takımlarının müşteri etkileşimini iyileştirmesine, satışları artırmasına ve pazarlama çabalarını optimize etmesine yardımcı olabilir. Müşteri ilişkilerinizi yönetmenize yardımcı olacak farklı fonksiyonlar mevcuttur. Web sitesini kullanarak bir kişi listesi oluşturabilir, müşterilerle etkileşimleri izleyebilir ve otomatik e-postalar gönderebilirsiniz.

HubSpot fiyatlandırması

Ücretsiz Araçlar

Başlangıç: 1.000 pazarlama kişisi için aylık 18 $'dan başlayan fiyatlarla

CRM Suite Starter: 1.000 pazarlama kişisi için aylık 20 $'dan başlayan fiyatlarla

Profesyoneller: 2.000 pazarlama kişisi için aylık 800 $'dan başlayan fiyatlarla

Bonus: Mac için en iyi CRM yazılım araçları

3. Zendesk

zendesk aracılığıyla

Zendesk, işletmelerin müşterilerine destek sağlamasına yardımcı olan bir müşteri hizmetleri platformudur. İşletmelerin müşteri etkileşimlerini yönetmesine yardımcı olan bir bilet sistemi, sohbet işlevi ve bilgi tabanı gibi bir dizi araç sunar. Zendesk, çeşitli diğer yazılım platformlarıyla entegre olarak işletmelerin tüm kanallarda destek sağlamasını kolaylaştırır.

Zendesk kullanım örneği: Yardım masası/Ticket CRM

Bir yardım masası sistemi, herhangi bir müşteri desteği operasyonunun hayati bir parçasıdır. Yardım masası sistemini kullanarak, şirketler müşteri desteği taleplerini kolayca izleyebilir ve yönetebilir.

Müşteri geri bildirimlerini toplamak ve müşteri memnuniyet düzeylerini izlemek için biletleme özel herhangi bir yazılım kullanılabilir, ancak Zendesk, yalnızca müşterileriniz için değil, aynı zamanda iç destek ekipleriniz için de işleri kolaylaştırdığı için daha iyi bir seçenektir. Bilgi paylaşımı sorunsuz ve erişilebilir olduğunda, artık yoğun işlerin altında gömülü kalmazlar, bunun yerine müşteriler için deneyimleri kişiselleştirirler.

Zendesk fiyatlandırması

Ücretsiz deneme mevcuttur

Destek Ekibi: Ajan başına aylık 19 $

Profesyonel Destek: Ajan başına aylık 55 $

Kurumsal destek: Ajan başına aylık 115 $

Bonus: SaaS CRM Araçları!

4. Freshworks

freshworks aracılığıyla

Freshworks, işletmelerin müşteri ilişkilerini, satışlarını ve pazarlamalarını yönetmelerine yardımcı olan bulut tabanlı bir yazılım paketidir. CRM strateji aracı, e-posta pazarlama aracı ve görevleri ve projeleri yönetmek için bir sistem dahil olmak üzere, müşteriler ve potansiyel müşterilerle etkileşimleri takip etmek için çeşitli araçlar sunar.

Freshworks kullanım örneği: Satış faaliyeti yönetimi

Satış faaliyetlerinin izlenmesi, müşteri tutma oranını artırmak için CRM ekosisteminin önemli bir parçasıdır. Satış faaliyetlerini izleyerek, satış hedeflerinin nerede karşılandığını, aşıldığını veya hedeften saptığını net bir şekilde görebilirsiniz. Freshworks ile satış faaliyetlerini izlemek için birkaç yolunuz vardır:

Her müşterinin işinizle olan etkileşimini kronolojik zaman çizelgesi görünümünde görüntüleyin

Gösterge panelleri kullanarak, son satış toplamları, aktif potansiyel müşteriler ve açık fırsatlar dahil olmak üzere takımınızın performansına ilişkin anlık bir görünüm elde edin

E-posta metriklerini kullanın ve kaç e-posta gönderildi, e-postaya yanıt veren müşterilerin yüzdesi, geri dönüş oranları ve daha fazlası gibi metrikleri izleyin

Freshworks fiyatlandırması

21 günlük ücretsiz deneme

Büyüme: Üç kullanıcıya kadar ücretsiz, ardından kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Pro: Kullanıcı başına aylık 39 $

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 69 $

5. Microsoft Dynamics

microsoft Dynamics aracılığıyla

Microsoft Dynamics, Microsoft tarafından sunulan bir iş yazılımı uygulamaları serisidir. Finans ve operasyonlardan satış ve pazarlamaya kadar bir işin çeşitli yönlerini kapsar. Dynamics, kuruluşların finans, operasyon, satış ve pazarlama ile müşteri hizmetlerini yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Microsoft Dynamics kullanım örneği: Operasyonel CRM

Operasyonel CRM, müşteri verilerinin izlenmesi, satış süreçlerinin otomasyonu ve etkileşimlerin yönetimi gibi çok çeşitli faaliyetlerde işletmelere yardımcı olur. Ancak temelinde, operasyonel CRM, temsilcilere geçmiş etkileşimler ve siparişler dahil olmak üzere müşteri bilgilerini sağlayarak müşteri hizmetlerini iyileştirir.

Microsoft Dynamics gibi CRM yazılımlarında müşteri etkileşimlerini ve verilerini izleyerek, işletmeler müşterilerin ihtiyaç ve isteklerini daha iyi anlar ve onlara en iyi şekilde nasıl hizmet verebileceklerini öğrenir. Bu bilgiler, işletmelerin risk altındaki müşterileri belirlemelerine ve onları elde tutmak için adımlar atmalarına da yardımcı olabilir. CRM yazılımı, müşteri verilerinin izlenmesi ve yönetilmesiyle ilgili birçok görevi otomatikleştirerek bu süreci kolaylaştırabilir.

Microsoft Dynamics fiyatlandırması

Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur

Satış Uzmanı: Kullanıcı başına aylık 65 $

Kurumsal Satış: Kullanıcı başına aylık 95 ABD doları

Satış Premium: Kullanıcı başına aylık 135 $

Microsoft İlişki Satışları: Kullanıcı başına aylık 162 ABD doları

Microsoft Viva Sales: Kullanıcı başına aylık 40 ABD doları

bIGContacts aracılığıyla

BIGContacts, işletmelerin güvenli bir ortamda kişilerini depolaması, yönetmesi ve başkalarıyla paylaşması için bulut tabanlı bir kişi yönetim sistemidir. BIGContacts ile kullanıcılar, tüm kişi bilgilerine tek bir yerden anında erişerek iş arkadaşları, müşteriler ve ortaklarla daha etkili bir şekilde bağlantı kurabilir. Ayrıca BIGContacts, kullanıcıların düzenli ve bağlantıda kalmasına yardımcı olan kişi paylaşımı, doğum günü hatırlatıcıları ve özel filtreler gibi çeşitli özellikler sunar.

Karmaşık özellikler içermeyen, kullanımı kolay bir CRM sistemine ihtiyaç duyan küçük işletmeler için BIGContacts bu ihtiyaçları karşılamak üzere tasarlanmıştır.

İletişim yönetimi, isimleri ve e-posta adreslerini takip etmekten daha fazlasıdır. Kişilerinizle iletişim halinde kalmanıza, onları düzenli tutmanıza ve ihtiyacınız olduğunda gerekli bilgileri kolayca bulmanıza yardımcı olan bir sistem oluşturmaktır. BigContacts arayüzünüzü özelleştirmek için yapabileceğiniz birkaç işlem şunlardır:

Özel alanları kullanarak, işiniz için önemli olan potansiyel müşterileriniz ve müşterileriniz hakkında ek bilgileri depolayın

Kişileri bekleyen veya yaklaşan etkinliklere, fırsatlara, son iletişime veya son iletişime göre sıralayın ve görünümünü değiştirin

Takımlarınızı yönetmek için kullanıcılar, roller ve izinler oluşturun

Güncellenen e-posta iletişimini tek bir yerden görün

BÜYÜK: Kullanıcı başına aylık 5 $

DAHA BÜYÜK: Kullanıcı başına aylık 15 $

EN BÜYÜK: Kullanıcı başına aylık 25 $

ENTERPRISE: Özel Fiyatlandırma

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7. Salesforce

salesforce aracılığıyla

Salesforce, CRM ve diğer kurumsal yazılım çözümleri sunan bulut tabanlı bir yazılım şirketidir. Salesforce, işletmelerin müşteri verilerini, etkileşimlerini ve satış süreçlerini yönetmelerine yardımcı olur. Satış boru hattı yönetimi, iletişim yönetimi, pazarlama otomasyonu ve müşteri desteği gibi çeşitli özellikler sunar.

Salesforce kullanım örneği: Analitik CRM

Salesforce'un araçları, verilerinizi çeşitli şekillerde anlamak için birlikte çalışır. İlk yol, onu veri kaynağı olarak kullanmaktır. Bir CRM, müşteriler ve şirketinizle etkileşimleri hakkında zengin veriler içerir. Bu veriler, müşteri davranışları, tercihleri ve eğilimleri hakkında içgörüler elde etmek için kullanılabilir.

Salesforce'u analitik için kullanmanın ikinci yolu, onu raporlama aracı olarak kullanmaktır. CRM'den oluşturulan raporlar, işinizin performansı, hangi pazarlama kampanyalarının işe yaradığı, müşteri sadakatini nasıl artırabileceğiniz ve çabalarınızı nereye odaklamanız gerektiği hakkında size bir özet sunar.

Salesforce fiyatlandırması

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 25 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 105 $

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 190 $

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 355 $

8. ActiveCampaign

activeCampaign aracılığıyla

ActiveCampaign, haber bültenleri, otomatik mesajlar ve diğer hedefli içerikler oluşturup gönderebilmenizi sağlayan bir e-posta pazarlama platformudur. Ayrıca, kampanyalarınızın başarısını ölçmek ve çabalarınızı optimize etmek için güçlü izleme ve raporlama özellikleri sunar. Ek olarak, ActiveCampaign diğer hizmetlerle geniş bir entegrasyon aralığı sunarak e-posta pazarlama çabalarınızı diğer pazarlama faaliyetlerinizle kolayca bağlantılandırmanızı sağlar.

ActiveCampaign kullanım örneği: Kampanya yönetimi

CRM'de kampanya yönetimi, her kuruluş için önemli bir görevdir. Kampanyalar, pazarlama materyalleri, özel teklifler veya diğer iletişim araçlarıyla belirli müşterileri veya müşteri gruplarını hedeflemek için kullanılabilir.

ActiveCampaign gibi bir CRM'de kampanyaları yönetirken, her aşamayı tercihinize göre oluşturabilirsiniz:

1. Kampanya ve şirket hedeflerini belirleme

2. Kampanya yürütme için adım adım plan ve anahtar katkıcılar oluşturma

3. Kampanyanın hedef kitlesini belirleme ve hedefli mesajlar oluşturma

4. Kampanyanın hedeflerine ulaşılmasını sağlamak için izleme ve OKR'ler ayarlama

5. Kampanyanın sonuçlarını değerlendirin ve gelecekteki kampanyalar için gerekli değişiklikleri yapın

ActiveCampaign fiyatlandırması

Marketing Lite : Kullanıcı başına aylık 29 $

Marketing Plus : 49 $/ay (3 kullanıcı)

Pazarlama Uzmanı : 149 $/ay (5 kullanıcı)

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

9. Pipedrive

pipedrive aracılığıyla

Pipedrive, işletmelerin satış döngüsünü ve ilerlemesini takip etmelerine yardımcı olan bir satış boru hattı yönetim aracıdır. Herhangi bir cihazdan erişilebilen bulut tabanlı bir çözümdür, bu da onu uzaktan satış ekibi olan şirketler için ideal hale getirir. Pipedrive, özelleştirilebilir boru hatları, satışlar, e-posta entegrasyonu ve etkinlik izleme gibi çeşitli özellikler sunar.

İnşaat CRM Yazılımı hakkındaki kılavuzumuza göz atın!

Pipedrive kullanım örneği: Satış boru hattı ve anlaşmalar

Satış boru hattı, satış sürecinizin görsel bir temsilidir. Potansiyel müşteriden müşteriye kadar satış döngüsünün her aşamasında fırsatları izlemenize yardımcı olur. Pipedrive, üç kolay adımda özelleştirilebilir bir boru hattı kurmayı kolaylaştırır:

1. anlaşmalarınızı ekleyerek veya bir elektronik tablodan veya CRM'den otomatik olarak içe aktararak pipeline'ınızı ayarlayın

2. otomatik uyarılar ve hatırlatıcılarla ilerlemeyi takip edin ve anlaşmaları yolunda tutun

3. aI teknolojisiyle büyümenizi otomatikleştirin ve daha fazla satış fırsatı yakalayın

Pipedrive fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 9,90 $

Gelişmiş: 19,90 $/ay kullanıcı başına

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 39,90 $

Güç: Kullanıcı başına aylık 49,90 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 59,90 $

10. Google E-Tablolar

google Çalışma Alanı aracılığıyla

Google E-Tablolar, paylaşım ve gerçek zamanlı düzenleme yoluyla yeni veriler üzerinde işbirliği yapmak için kullanılan web tabanlı bir elektronik tablo düzenleyicisidir. Tarayıcınızda doğrudan belgeler, elektronik tablolar ve sunumlar oluşturabilirsiniz; bunlar otomatik olarak Google Drive'ınıza kaydedilir. Google Çalışma Alanı'nın bir parçası olarak, takımlar E-Tablolar'ı diğer Google uygulamalarına bağlayarak özel bir çözüm elde edebilir ve iş akışlarını hızlandırabilir.

Google E-Tablolar kullanım örneği: E-Tablo CRM

Müşteri ilişkilerini izlemenin en bilinen yolu elektronik tablolardır. Müşterinin adı, iletişim bilgileri ve müşteri hakkında sahip olduğunuz notları içeren bir tablo oluşturabilirsiniz. Bu, iletişimleri ve müşterilerle olan tüm etkileşimleri takip etmenize yardımcı olacaktır. Ayrıca, elektronik tabloları CRM raporları oluşturmak veya envanter seviyelerini izlemek için de kullanabilirsiniz.

Google E-Tablolar fiyatlandırması

Kişisel CRM kullanımı için ücretsiz (Google hesabı ile)

İş Başlangıcı : Kullanıcı başına aylık 6 $

İş Standardı : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 18 $

CRM Yazılımının İşinizi Nasıl Büyütebileceğini Görün

Gerçek şu ki, müşteri yönetimi görevlerine kesintisiz olarak odaklanmak zor bir iştir. Eski CRM sistemleri ise satış temsilcilerinin verilerine erişmek için birçok engeli aşmasını gerektirir.

Kişisel görevlerden takım işbirliğine kadar her şey tek bir yerde olduğunda, ihtiyacınız olanı bulmak ve işlerin tekrarlanmasını önlemek kolaydır. ClickUp ile, öngörülebilir ve son derece karmaşık projeler ve anlaşmalar için süreçler oluşturmak için CRM araçlarına, entegrasyonlara ve desteğe sahip olacaksınız.

Müşteri verilerinizi düzenlemek ve yapılacaklar listenizi eklemek için ücretsiz bir hesap açın, böylece bugünden itibaren tek bir kaynakla çalışmaya başlayabilirsiniz!