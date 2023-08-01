2025'in En İyi 10 CRM İnşaat Yazılımı (İncelemeler ve Fiyatlar)

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İnşaat projeleri ölçek olarak farklılık gösterir ve bu da kalite standartlarını ve bütçe dahilinde teslim tarihlerini karşılamak için dikkatli bir yönetim gerektirir.
Müşterilerden geliştiricilere, proje yöneticilerinden mühendislere kadar çok sayıda paydaş vardır ve bu da koordinasyon ve iletişimi zorlaştırabilir.
Paydaşlarını yönetmek için verimli bir inşaat CRM yazılımı olmadan, projeler gecikme, maliyet aşımı ve kalite sorunları riskiyle karşı karşıya kalır.
Tüm inşaat şirketleri için daha iyi sonuçlar elde etmeyi tercih ediyoruz, bu nedenle günlük punch listelerini düzenlemek için en iyi CRM yazılımlarını ve proje yönetimi araçlarını kısa listeye aldık!
İnşaat CRM yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?
İnşaat profesyonelleri, müşterileriyle güçlü ilişkiler kurmak için satış süreçlerini, iş süreçlerini, müşteri verilerini ve faaliyetlerini yönetmeye yardımcı olacak bir yazılım aramalıdır.
Tüm CRM yazılımları, birbirine bağlı görevleri olan inşaat projelerini yönetmek için geliştirilmemiştir. Mevcut araçlarınıza ve tüm inşaat süreçlerinize bağlı olarak, yazılımın benimsenmesi ve kullanımına odaklanmak önemlidir.
Takımlar ofisten iş sahasına taşınacak, bu nedenle görevleri güncellemek ve hareket halindeyken iletişim kurmak için kağıtsız mobil uygulamalara sahip olmak genel verimliliği artıracaktır.
Müşteri ilişkileri yönetimi platformu seçerken dikkate alınması gereken anahtar özellikler şunlardır:
- Üçüncü taraf entegrasyonlar diğer uygulamalardaki verileri ve bilgileri tek bir platforma getirir
- Tahmin ve bütçeleme araçları malzeme, işçilik ve diğer proje giderlerini gözden geçirmek için
- Özel müteahhitler ve diğer kişilerle birlikte çözümler üretmek ve daha hızlı harekete geçmek için gerçek zamanlı işbirliği araçları
- İnşaat planlama araçları ayrıntılı zaman çizelgeleri oluşturmak, dönüm noktalarını ayarlamak ve kaynakları atamak için
- Özelleştirme iş ihtiyaçlarına ve tercihlerine göre özel alanlar ve iş akışları oluşturmak için
- İletişim yönetimi ile farklı kriterlere göre kişileri depolayın ve segmentlere ayırın
- Pazarlama CRM araçları kaliteli potansiyel müşterilerin alım sürecini iyileştirmek için
- Zaman takibi fonksiyonu ile istediğiniz zaman ve istediğiniz yerden saatlerinizi kaydedin
İnşaat Sektörü için En İyi 10 CRM
1. ClickUp
ClickUp, tüm inşaat proje yönetimi ihtiyaçlarınızı karşılamak için Listeler, Takvimler ve Gantt grafikleri dahil 15'ten fazla görünüm sunan hepsi bir arada bir verimlilik platformudur! Nerede olursanız olun, takımınızla gerçek zamanlı olarak sorunsuz bir şekilde iletişim kurun. Yorumlar ekleyin, takımınızı etiketleyin ve masaüstü, mobil veya tarayıcınızda onlarla sohbet edin.
Gönderimleri, bilgi taleplerini veya çizimleri gözden geçirmeniz mi gerekiyor? Sorun değil! ClickUp, herhangi bir belgeyi veya tasarımı tek bir paylaşılan konumda kolayca gözden geçiren ve açıklama ekleyen güçlü araçlara sahiptir. Ayrıca, takımlar sözleşmeleri ve diğer belgeleri gerçek zamanlı olarak taslak haline getirebilir, biçimlendirme ekleyebilir ve yorum bırakabilir, böylece herkes projenin her aşamasında aynı sayfada olur.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Son teslim tarihlerini ve dönüm noktalarını planlarken doğruluk için ayrıntılı başlangıç tarihleri, son teslim tarihleri ve kesin saatler
- Pazarlama yol haritalarını uyumlu hale getirmek için herhangi bir ClickUp Belgesinde, görevinde veya Beyaz Tahtada atanan ve konuya bağlı yorumlar
- Platformu en verimli şekilde kullanmanıza yardımcı olacak ayrıntılı bir çevrimiçi Yardım Merkezi, web seminerleri ve destek
- Gelişmiş sıralama ve filtreleme için notlar, etiketler ve etiketler ve her zaman girdilerde daha fazla bağlam
- İşlerinize anında genel bakış için raporlama ve özelleştirilebilir gösterge panelleri
- Tüm ilgili verileri ve bilgileri tek bir platformda bir araya getiren 1.000'den fazla entegrasyon
- Tüm faturalarda faturalandırılabilir süreyi doğru bir şekilde hesaplamak için formüller
- ClickUp AI, yapay zekayı kullanarak inşaat görevlerini yönetir
- Bir bakışta anlık ilerleme güncellemeleri için özel görev durumları
- Çalışma haftanızı tahmin etmek için gelişmiş zaman tahminleri
- ClickUp'ta proje hedeflerinizi oluşturun ve takip edin
ClickUp sınırlamaları
- Çok sayıda güçlü işbirliği aracı, bazı kullanıcılar için öğrenme eğrisi oluşturabilir
- Mobil uygulamada tüm görünümler henüz mevcut değildir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (6.500+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.500'den fazla yorum)
2. Leap
Leap, eski adıyla Job Progress, takımınızın özel ihtiyaç ve tercihlerine uyacak şekilde tamamen özelleştirilebilir bir iş akışı aracı sunan müteahhitler için bir araçtır. Müşteri İlişkileri Yöneticisi, tüm müşteri etkileşimlerinizi takip etmenize yardımcı olurken, çevrimiçi satış ve pazarlama özellikleri işinizi tanıtmanıza ve yeni müşteriler çekmenize yardımcı olur.
Bu araç, belgeleri tek bir konumda düzenlemek için güvenli bulut ve depolama erişimine sahiptir. Ayrıca , çalışan ve alt yüklenici yöneticisi ile takımınızın ilerlemesini ve verimliliğini takip edebilirsiniz!
Leap'in en iyi özellikleri
- Tahmin, teklif ve planlama araçları
- Özelleştirilebilir iş akışı yöneticisi
- Anında teklifler ve sözleşmeler
- Otomatik e-postalar ve satışlar
- Gösterge paneli iş merkezi
Sınırları aşın
- İnşaat işlerinin karmaşık projeleri yönetmesi için ölçeklenebilir hiyerarşi eksikliği
- Ücretsiz plan mevcut değildir
Leap Progress fiyatlandırması
- kullanıcı başına aylık 79 $ ve 500 $'lık tek seferlik kurulum ücreti
Leap Progress puanları ve yorumları
- G2: 3,8/5 (5+ yorum)
- Capterra: Yok
3. JobNimbus
JobNimbus, inşaat sektörü takımlarının operasyonlarını kolaylaştırmak için tasarlanmış bulut tabanlı bir CRM ve proje yönetimi yazılımıdır. JobNimbus ile kullanıcılar, kişileri yönetebilir, görevler oluşturabilir, ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak takip edebilir, bildirimler alabilir, takım üyeleri ve müşterilerle işbirliği yapabilir, faturalar ve raporlar oluşturabilir ve daha fazlasını yapabilir.
Yazılım ayrıca, kullanıcıların sürükle ve bırak özelliği ile iş akışlarını kolayca özelleştirmelerine olanak tanır, böylece görevlerin tamamlanma sırasını ayarlayabilirler. JobNimbus, kullanıcıların veri kaynaklarını kolayca bağlayabilmeleri ve verimliliği en üst düzeye çıkarabilmeleri için diğer popüler iş uygulamalarıyla entegrasyonlar sunar.
JobNimbus'un en iyi özellikleri
- EagleView veya HOVER araçlarından hızlı ve akıllı tahminler
- Beacon Pro+'dan gerçek zamanlı fiyatlandırma
- Satışları izlemek için iletişim araçları
- Tahmin şablonlarını doldurun
- Ş Akışı panoları
JobNimbus sınırlamaları
- En pahalı planlarda entegrasyonlar mevcuttur
- Sınırlı pano özelleştirme işlevselliği
JobNimbus fiyatlandırması
- Ayrıntılar için JobNimbus ile iletişime geçin
JobNimbus puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (50+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (450+ yorum)
4. FCS
FCS, ticari çatı kaplama müteahhitlerinin standart bir iş modeli sunarak müşterileriyle verimli ve uzun vadeli ilişkiler kurmalarına yardımcı olan bir platformdur.
Herhangi bir cihazdan gerçek zamanlı olarak verileri kolayca kaydeden sezgisel, özelleştirilebilir bir çözüm sunarak teknisyenlerin işlerini hızlı ve verimli bir şekilde tamamlamasına ve müşteri memnuniyetini artırmasına olanak tanır!
FCS'nin en iyi özellikleri
- Ana sayfa, anahtar metriklere genel bir bakış sunar
- Denetim Öneri Şablonları
- Satış, hizmet ve üretim araçları
- FCS Destek Portalı hesabı
- Followup CRM entegrasyonu
FCS sınırlamaları
- Platformun potansiyelinden en iyi şekilde yararlanmak için diğer entegrasyonlar gerekir
- Etkinlikler yalnızca seçilen bir özelliğe eklenebilir
FCS fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için FCS ile iletişime geçin
FCS derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4/5 (1 yorum)
- Capterra: Yok
5. Acculynx
Acculynx, işle ilgili verileri etkili bir şekilde yönetmek için çatı kaplama CRM ve satış özelliklerine sahip bir araçtır. Acculynx'te önceden depolanan bilgilerden doğru çatı kaplama tahminleri oluşturma özelliği sayesinde, müteahhitler bunları birkaç tıklama ile sorunsuz bir şekilde sözleşmelere dönüştürebilir.
Platform ayrıca, iş dosyasında her bir kişi ile olan etkileşimlerin geçmişi dahil olmak üzere tüm iş bağlantılarını gerekli bilgilerle düzenli bir şekilde tutmak için merkezi bir konum sağlar. Acculynx, takım üyeleri tarafından hareket halindeyken erişilebilen ve düzenlenebilen iş fotoğraflarının ve belgelerinin kolay yönetimini sağlar.
Acculynx'in en iyi özellikleri
- Satış sürecine yardımcı olmak için tahminler, sözleşmeler, e-imza
- Takip işlemlerine öncelik vermek için müşteri yönetimi
- iOS ve Android mobil uygulamaları
- Metin mesajlaşma ve e-posta
- Hava ölçümleri
Acculynx sınırlamaları
- Özellikler, çatı kaplama müteahhitleri için özel olarak tasarlanmıştır
- Görev yönetimi özellikleri eksik
Acculynx fiyatlandırması
- Ayrıntılar için Acculynx ile iletişime geçin
Acculynx puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (10+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (640+ yorum)
6. Unanet CRM
Unanet CRM, kuruluşların müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerini iyileştirmelerine yardımcı olan bir kurumsal yazılım çözümüdür. Kullanıcıların müşteri izleme ve iletişimini kolaylaştırmanın yanı sıra satış ve pazarlama faaliyetlerini otomatikleştirmesini sağlar.
Platform ayrıca potansiyel müşteri puanlama, iletişim segmentasyonu, iş akışı otomasyonu, veri analitiği, raporlama ve daha birçok özellik sunar. Unanet CRM ile kuruluşlar, genel müşteri deneyimini iyileştirirken müşteri ilişkilerini yönetebilir.
Unanet CRM'nin en iyi özellikleri
- Satış boru hattını yönetmek için Gelir Modu görünümü
- Hesap grafiği ve muhasebe fonksiyonları
- Zaman çizelgeleri ve gider raporları şablonları
- Belge yönetimi araçları
- Kaynak yönetimi
Unanet CRM sınırlamaları
- Küçük ve orta ölçekli işletmeler için basit bir CRM çözümü değildir
- Yardım ve çevrimiçi destek ücretli özelliklerdir
Unanet CRM fiyatlandırması
- Ayrıntılar için Unanet CRM ile iletişime geçin
Unanet CRM puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (40+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (60'dan fazla yorum)
7. Pipedrive
Pipedrive platformu, inşaat şirketlerine organize olmalarına ve birden fazla projeyi yönetmelerine yardımcı olacak güçlü bir araç seti sunar. Pipedrive ile takımlar, anlaşmaları kolayca izleyebilir, proje dönüm noktaları hakkında güncellemeler alabilir ve görevlerin son teslim tarihlerinde uyarılar alabilir.
Platform ayrıca takımların gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmasına ve önemli belgeleri ve dosyaları güvenli bir şekilde paylaşmasına olanak tanır. Pipedrive ayrıca inşaat işlerinin daha fazla anlaşma kapatmasına yardımcı olmak için güçlü içgörüler içeren kapsamlı bir satış CRM'si sağlar!
Pipedrive'ın en iyi özellikleri
- Segmentlere ayırarak kişiselleştirilmiş, hedefli iletişim oluşturun
- Aramalar, e-postalar, toplantılar ve notlar dahil iletişim geçmişi
- Anlaşma durumlarını hızlıca güncellemek için sürükle ve bırak arayüzü
- Satış boru hattına dayalı gelir tahmini
- Etkinlik hatırlatıcıları ve takım işbirliği
Pipedrive sınırlamaları
- Ticari inşaat şirketleri için kullanıcı izin ayarlarında sınırlı özelleştirme
- Proje ve belge yönetimi araçları ücretli eklentilerdir
Pipedrive fiyatlandırması
- Temel: Kullanıcı başına aylık 14,90 $, yıllık faturalandırılır
- Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 24,90 $, yıllık faturalandırılır
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 49,90 $, yıllık faturalandırılır
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 99 $, yıllık faturalandırılır
Pipedrive puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (1.600+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (2.800'den fazla yorum)
8. Jobber
Jobber, küçük işletmelerin operasyonlarını kolaylaştırmaya yardımcı olan hepsi bir arada saha hizmeti inşaat yönetimi platformudur. İş planlama, faturalandırma, müşteri ilişkileri yönetimi, zaman takibi ve daha fazlası gibi bir dizi hizmet sunar!
Jobber ile işletmeler, işlerinin her yönünü kolayca takip edebilir ve daha bilinçli kararlar alabilir. Platform ayrıca, otomatik tekrarlanan görevler ve formlar, gerçek zamanlı iş bilgileri, GPS izleme ve müşteri etkinlik günlükleri gibi saha teknisyenleri için araçlar da sağlar.
Jobber'ın en iyi özellikleri
- Günlük operasyonları yürütmek için Android ve Mac inşaat mobil uygulamaları
- Müşteri taleplerini kolaylaştırmak için takvim planlama
- Gecikmiş faturaları takip etmek için otomasyon
- Ücretsiz 1'e 1 ürün koçluğu
- Şablonları değerlendirin
Jobber sınırlamaları
- Proje yönetimi araçları daha pahalı planlarda mevcuttur
- İnşaat iş ihtiyaçları için sınırlı CRM özellikleri
Jobber fiyatlandırması
- Lite: Bir kullanıcı için aylık 9 ABD doları
- Temel: Bir kullanıcı için aylık 40 ABD doları
- Bağlan: Ayda 104 $'dan başlayan fiyatlarla, en fazla beş kullanıcı için
- Büyüyün: 15 kullanıcıya kadar aylık 200 $'dan başlayan fiyatlarla
Jobber puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (130+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (680+ yorum)
9. Followup CRM
Followup CRM, işletmelerin müşterileri, satış fırsatlarını ve diğer verileri takip etmelerine yardımcı olan bir müşteri ilişkileri yönetim sistemidir. Kişi izleme, otomatik e-posta hatırlatıcıları, iletişim izleme, görev otomasyonu ve daha fazlası gibi özellikler sunar.
Özelleştirilebilir gösterge paneli sayesinde takımlar tüm ilgili bilgileri tek bir yerden görebilir. Followup CRM ile inşaat profesyonelleri, müşteri davranışlarını ve tercihlerini anlayabilir, bu da hedefli pazarlama kampanyaları oluşturmak veya daha kişiselleştirilmiş müşteri hizmetleri deneyimleri sunmak için daha iyi içgörüler sağlar.
Followup CRM'nin en iyi özellikleri
- İş yüklerini yönetmek ve takımların senkronizasyonunu sağlamak için takvim yönetimi
- Potansiyel müşterileri ve teklifleri izlemek için otomasyon
- Satış ve tahmin gösterge panelleri
- Bildirimler ve hatırlatıcılar
- Özel teklifler
Followup CRM sınırlamaları
- Bir yorumda bir kişiyi etiketlemek, diğer inşaat CRM yazılımlarına kıyasla birkaç ek adım gerektirir
- Günlük iş akışlarında işlevleri bulmak ve uygulamak için zor öğrenme eğrisi
Followup CRM fiyatlandırması
- Ayrıntılar için Followup CRM ile iletişime geçin
Followup CRM puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (40+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (220+ yorum)
10. Dataforma
Dataforma, her boyuttaki inşaat işletmesi için güçlü, kullanımı kolay proje yönetimi araçları sağlayan bir saha hizmet yönetimi yazılımıdır. Takımlar, proje izleme, görev yönetimi, kaynak tahsisi, gerçek zamanlı raporlama ve işbirliği araçları gibi kapsamlı bir özellik seti sunarak projeleri baştan sona yönetebilir.
Dataforma, şirketlerin projeleri güvenle etkili bir şekilde planlamasına, yürütmesine ve değerlendirmesine olanak tanır. Ayrıca, manuel çabayı azaltmaya ve verimliliği artırmaya yardımcı olan çok çeşitli otomasyon özellikleri sunar!
Dataforma'nın en iyi özellikleri
- Tüm görevleri, projeleri ve etkinlikleri yönetmek için planlama araçları
- Kişiselleştirilmiş bir deneyim sunan müşteri portalı
- Garanti yönetimi
- Belge depolama
- Potansiyel müşteri izleme
Dataforma sınırlamaları
- Lisans ve hizmet fiyatları diğer CRM'lere kıyasla pahalı olabilir
- Platform arayüzünü öğrenmek ve ona uyum sağlamak için zorlu bir öğrenme süreci
Dataforma fiyatlandırması
- Ayrıntılar için Dataforma ile iletişime geçin
Dataforma puanları ve yorumları
- G2: 3,4/5 (5+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (100'den fazla yorum)
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ClickUp, inşaat şirketlerinin güçlü ve özelleştirilebilir CRM araçlarıyla işlerini kolaylaştırmasına yardımcı olur. Programların yönetiminden müşteri konuşmalarının izlenmesine ve aradaki her şeye kadar, ClickUp herkesin işine daha fazla odaklanmasını ve zaman alan evrak işlerine daha az zaman ayırmasını sağlar.
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