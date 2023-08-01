2025'in En İyi 10 CRM İnşaat Yazılımı (İncelemeler ve Fiyatlar)

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İnşaat projeleri ölçek olarak farklılık gösterir ve bu da kalite standartlarını ve bütçe dahilinde teslim tarihlerini karşılamak için dikkatli bir yönetim gerektirir.

Müşterilerden geliştiricilere, proje yöneticilerinden mühendislere kadar çok sayıda paydaş vardır ve bu da koordinasyon ve iletişimi zorlaştırabilir.

Paydaşlarını yönetmek için verimli bir inşaat CRM yazılımı olmadan, projeler gecikme, maliyet aşımı ve kalite sorunları riskiyle karşı karşıya kalır.

Tüm inşaat şirketleri için daha iyi sonuçlar elde etmeyi tercih ediyoruz, bu nedenle günlük punch listelerini düzenlemek için en iyi CRM yazılımlarını ve proje yönetimi araçlarını kısa listeye aldık!

İnşaat CRM yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

İnşaat profesyonelleri, müşterileriyle güçlü ilişkiler kurmak için satış süreçlerini, iş süreçlerini, müşteri verilerini ve faaliyetlerini yönetmeye yardımcı olacak bir yazılım aramalıdır.

Tüm CRM yazılımları, birbirine bağlı görevleri olan inşaat projelerini yönetmek için geliştirilmemiştir. Mevcut araçlarınıza ve tüm inşaat süreçlerinize bağlı olarak, yazılımın benimsenmesi ve kullanımına odaklanmak önemlidir.

ClickUp Gantt görünümünde görevleriniz ve bağımlılıklarınız hakkında net bir resim elde edin

Takımlar ofisten iş sahasına taşınacak, bu nedenle görevleri güncellemek ve hareket halindeyken iletişim kurmak için kağıtsız mobil uygulamalara sahip olmak genel verimliliği artıracaktır.

Müşteri ilişkileri yönetimi platformu seçerken dikkate alınması gereken anahtar özellikler şunlardır:

Üçüncü taraf entegrasyonlar diğer uygulamalardaki verileri ve bilgileri tek bir platforma getirir

Tahmin ve bütçeleme araçları malzeme, işçilik ve diğer proje giderlerini gözden geçirmek için malzeme, işçilik ve diğer proje giderlerini gözden geçirmek için

Özel müteahhitler ve diğer kişilerle birlikte çözümler üretmek ve daha hızlı harekete geçmek için gerçek zamanlı işbirliği araçları

İnşaat planlama araçları ayrıntılı zaman çizelgeleri oluşturmak, dönüm noktalarını ayarlamak ve kaynakları atamak için ayrıntılı zaman çizelgeleri oluşturmak, dönüm noktalarını ayarlamak ve kaynakları atamak için

Özelleştirme iş ihtiyaçlarına ve tercihlerine göre özel alanlar ve iş akışları oluşturmak için

İletişim yönetimi ile farklı kriterlere göre kişileri depolayın ve segmentlere ayırın

Pazarlama CRM araçları kaliteli potansiyel müşterilerin alım sürecini iyileştirmek için kaliteli potansiyel müşterilerin alım sürecini iyileştirmek için

Zaman takibi fonksiyonu ile istediğiniz zaman ve istediğiniz yerden saatlerinizi kaydedin

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İş akışınızı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için ClickUp'ta 15'ten fazla görünümü inceleyin

ClickUp, tüm inşaat proje yönetimi ihtiyaçlarınızı karşılamak için Listeler, Takvimler ve Gantt grafikleri dahil 15'ten fazla görünüm sunan hepsi bir arada bir verimlilik platformudur! Nerede olursanız olun, takımınızla gerçek zamanlı olarak sorunsuz bir şekilde iletişim kurun. Yorumlar ekleyin, takımınızı etiketleyin ve masaüstü, mobil veya tarayıcınızda onlarla sohbet edin.

Gönderimleri, bilgi taleplerini veya çizimleri gözden geçirmeniz mi gerekiyor? Sorun değil! ClickUp, herhangi bir belgeyi veya tasarımı tek bir paylaşılan konumda kolayca gözden geçiren ve açıklama ekleyen güçlü araçlara sahiptir. Ayrıca, takımlar sözleşmeleri ve diğer belgeleri gerçek zamanlı olarak taslak haline getirebilir, biçimlendirme ekleyebilir ve yorum bırakabilir, böylece herkes projenin her aşamasında aynı sayfada olur.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Çok sayıda güçlü işbirliği aracı, bazı kullanıcılar için öğrenme eğrisi oluşturabilir

Mobil uygulamada tüm görünümler henüz mevcut değildir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (6.500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.500'den fazla yorum)

2. Leap

leap aracılığıyla

Leap, eski adıyla Job Progress, takımınızın özel ihtiyaç ve tercihlerine uyacak şekilde tamamen özelleştirilebilir bir iş akışı aracı sunan müteahhitler için bir araçtır. Müşteri İlişkileri Yöneticisi, tüm müşteri etkileşimlerinizi takip etmenize yardımcı olurken, çevrimiçi satış ve pazarlama özellikleri işinizi tanıtmanıza ve yeni müşteriler çekmenize yardımcı olur.

Bu araç, belgeleri tek bir konumda düzenlemek için güvenli bulut ve depolama erişimine sahiptir. Ayrıca , çalışan ve alt yüklenici yöneticisi ile takımınızın ilerlemesini ve verimliliğini takip edebilirsiniz!

Leap'in en iyi özellikleri

Tahmin, teklif ve planlama araçları

Özelleştirilebilir iş akışı yöneticisi

Anında teklifler ve sözleşmeler

Otomatik e-postalar ve satışlar

Gösterge paneli iş merkezi

Sınırları aşın

İnşaat işlerinin karmaşık projeleri yönetmesi için ölçeklenebilir hiyerarşi eksikliği

Ücretsiz plan mevcut değildir

Leap Progress fiyatlandırması

kullanıcı başına aylık 79 $ ve 500 $'lık tek seferlik kurulum ücreti

Leap Progress puanları ve yorumları

G2 : 3,8/5 (5+ yorum)

Capterra: Yok

3. JobNimbus

jobNimbus aracılığıyla

JobNimbus, inşaat sektörü takımlarının operasyonlarını kolaylaştırmak için tasarlanmış bulut tabanlı bir CRM ve proje yönetimi yazılımıdır. JobNimbus ile kullanıcılar, kişileri yönetebilir, görevler oluşturabilir, ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak takip edebilir, bildirimler alabilir, takım üyeleri ve müşterilerle işbirliği yapabilir, faturalar ve raporlar oluşturabilir ve daha fazlasını yapabilir.

Yazılım ayrıca, kullanıcıların sürükle ve bırak özelliği ile iş akışlarını kolayca özelleştirmelerine olanak tanır, böylece görevlerin tamamlanma sırasını ayarlayabilirler. JobNimbus, kullanıcıların veri kaynaklarını kolayca bağlayabilmeleri ve verimliliği en üst düzeye çıkarabilmeleri için diğer popüler iş uygulamalarıyla entegrasyonlar sunar.

JobNimbus'un en iyi özellikleri

EagleView veya HOVER araçlarından hızlı ve akıllı tahminler

Beacon Pro+'dan gerçek zamanlı fiyatlandırma

Satışları izlemek için iletişim araçları

Tahmin şablonlarını doldurun

Ş Akışı panoları

JobNimbus sınırlamaları

En pahalı planlarda entegrasyonlar mevcuttur

Sınırlı pano özelleştirme işlevselliği

JobNimbus fiyatlandırması

Ayrıntılar için JobNimbus ile iletişime geçin

JobNimbus puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (450+ yorum)

4. FCS

fCS aracılığıyla

FCS, ticari çatı kaplama müteahhitlerinin standart bir iş modeli sunarak müşterileriyle verimli ve uzun vadeli ilişkiler kurmalarına yardımcı olan bir platformdur.

Herhangi bir cihazdan gerçek zamanlı olarak verileri kolayca kaydeden sezgisel, özelleştirilebilir bir çözüm sunarak teknisyenlerin işlerini hızlı ve verimli bir şekilde tamamlamasına ve müşteri memnuniyetini artırmasına olanak tanır!

FCS'nin en iyi özellikleri

Ana sayfa, anahtar metriklere genel bir bakış sunar

Denetim Öneri Şablonları

Satış, hizmet ve üretim araçları

FCS Destek Portalı hesabı

Followup CRM entegrasyonu

FCS sınırlamaları

Platformun potansiyelinden en iyi şekilde yararlanmak için diğer entegrasyonlar gerekir

Etkinlikler yalnızca seçilen bir özelliğe eklenebilir

FCS fiyatlandırması

Fiyatlandırma için FCS ile iletişime geçin

FCS derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4/5 (1 yorum)

Capterra: Yok

5. Acculynx

acculynx aracılığıyla

Acculynx, işle ilgili verileri etkili bir şekilde yönetmek için çatı kaplama CRM ve satış özelliklerine sahip bir araçtır. Acculynx'te önceden depolanan bilgilerden doğru çatı kaplama tahminleri oluşturma özelliği sayesinde, müteahhitler bunları birkaç tıklama ile sorunsuz bir şekilde sözleşmelere dönüştürebilir.

Platform ayrıca, iş dosyasında her bir kişi ile olan etkileşimlerin geçmişi dahil olmak üzere tüm iş bağlantılarını gerekli bilgilerle düzenli bir şekilde tutmak için merkezi bir konum sağlar. Acculynx, takım üyeleri tarafından hareket halindeyken erişilebilen ve düzenlenebilen iş fotoğraflarının ve belgelerinin kolay yönetimini sağlar.

Acculynx'in en iyi özellikleri

Satış sürecine yardımcı olmak için tahminler, sözleşmeler, e-imza

Takip işlemlerine öncelik vermek için müşteri yönetimi

iOS ve Android mobil uygulamaları

Metin mesajlaşma ve e-posta

Hava ölçümleri

Acculynx sınırlamaları

Özellikler, çatı kaplama müteahhitleri için özel olarak tasarlanmıştır

Görev yönetimi özellikleri eksik

Acculynx fiyatlandırması

Ayrıntılar için Acculynx ile iletişime geçin

Acculynx puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (10+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (640+ yorum)

6. Unanet CRM

unanet CRM aracılığıyla

Unanet CRM, kuruluşların müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerini iyileştirmelerine yardımcı olan bir kurumsal yazılım çözümüdür. Kullanıcıların müşteri izleme ve iletişimini kolaylaştırmanın yanı sıra satış ve pazarlama faaliyetlerini otomatikleştirmesini sağlar.

Platform ayrıca potansiyel müşteri puanlama, iletişim segmentasyonu, iş akışı otomasyonu, veri analitiği, raporlama ve daha birçok özellik sunar. Unanet CRM ile kuruluşlar, genel müşteri deneyimini iyileştirirken müşteri ilişkilerini yönetebilir.

Unanet CRM'nin en iyi özellikleri

Unanet CRM sınırlamaları

Küçük ve orta ölçekli işletmeler için basit bir CRM çözümü değildir

Yardım ve çevrimiçi destek ücretli özelliklerdir

Unanet CRM fiyatlandırması

Ayrıntılar için Unanet CRM ile iletişime geçin

Unanet CRM puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (60'dan fazla yorum)

7. Pipedrive

pipedrive aracılığıyla

Pipedrive platformu, inşaat şirketlerine organize olmalarına ve birden fazla projeyi yönetmelerine yardımcı olacak güçlü bir araç seti sunar. Pipedrive ile takımlar, anlaşmaları kolayca izleyebilir, proje dönüm noktaları hakkında güncellemeler alabilir ve görevlerin son teslim tarihlerinde uyarılar alabilir.

Platform ayrıca takımların gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmasına ve önemli belgeleri ve dosyaları güvenli bir şekilde paylaşmasına olanak tanır. Pipedrive ayrıca inşaat işlerinin daha fazla anlaşma kapatmasına yardımcı olmak için güçlü içgörüler içeren kapsamlı bir satış CRM'si sağlar!

Pipedrive'ın en iyi özellikleri

Segmentlere ayırarak kişiselleştirilmiş, hedefli iletişim oluşturun

Aramalar, e-postalar, toplantılar ve notlar dahil iletişim geçmişi

Anlaşma durumlarını hızlıca güncellemek için sürükle ve bırak arayüzü

Satış boru hattına dayalı gelir tahmini

Etkinlik hatırlatıcıları ve takım işbirliği

Pipedrive sınırlamaları

Ticari inşaat şirketleri için kullanıcı izin ayarlarında sınırlı özelleştirme

Proje ve belge yönetimi araçları ücretli eklentilerdir

Pipedrive fiyatlandırması

Temel : Kullanıcı başına aylık 14,90 $, yıllık faturalandırılır

Gelişmiş : Kullanıcı başına aylık 24,90 $, yıllık faturalandırılır

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 49,90 $, yıllık faturalandırılır

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 99 $, yıllık faturalandırılır

Pipedrive puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (1.600+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.800'den fazla yorum)

8. Jobber

jobber aracılığıyla

Jobber, küçük işletmelerin operasyonlarını kolaylaştırmaya yardımcı olan hepsi bir arada saha hizmeti inşaat yönetimi platformudur. İş planlama, faturalandırma, müşteri ilişkileri yönetimi, zaman takibi ve daha fazlası gibi bir dizi hizmet sunar!

Jobber ile işletmeler, işlerinin her yönünü kolayca takip edebilir ve daha bilinçli kararlar alabilir. Platform ayrıca, otomatik tekrarlanan görevler ve formlar, gerçek zamanlı iş bilgileri, GPS izleme ve müşteri etkinlik günlükleri gibi saha teknisyenleri için araçlar da sağlar.

Jobber'ın en iyi özellikleri

Günlük operasyonları yürütmek için Android ve Mac inşaat mobil uygulamaları

Müşteri taleplerini kolaylaştırmak için takvim planlama

Gecikmiş faturaları takip etmek için otomasyon

Ücretsiz 1'e 1 ürün koçluğu

Şablonları değerlendirin

Jobber sınırlamaları

Proje yönetimi araçları daha pahalı planlarda mevcuttur

İnşaat iş ihtiyaçları için sınırlı CRM özellikleri

Jobber fiyatlandırması

Lite : Bir kullanıcı için aylık 9 ABD doları

Temel : Bir kullanıcı için aylık 40 ABD doları

Bağlan : Ayda 104 $'dan başlayan fiyatlarla, en fazla beş kullanıcı için

Büyüyün: 15 kullanıcıya kadar aylık 200 $'dan başlayan fiyatlarla

Jobber puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (130+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (680+ yorum)

9. Followup CRM

followup CRM aracılığıyla

Followup CRM, işletmelerin müşterileri, satış fırsatlarını ve diğer verileri takip etmelerine yardımcı olan bir müşteri ilişkileri yönetim sistemidir. Kişi izleme, otomatik e-posta hatırlatıcıları, iletişim izleme, görev otomasyonu ve daha fazlası gibi özellikler sunar.

Özelleştirilebilir gösterge paneli sayesinde takımlar tüm ilgili bilgileri tek bir yerden görebilir. Followup CRM ile inşaat profesyonelleri, müşteri davranışlarını ve tercihlerini anlayabilir, bu da hedefli pazarlama kampanyaları oluşturmak veya daha kişiselleştirilmiş müşteri hizmetleri deneyimleri sunmak için daha iyi içgörüler sağlar.

Followup CRM'nin en iyi özellikleri

İş yüklerini yönetmek ve takımların senkronizasyonunu sağlamak için takvim yönetimi

Potansiyel müşterileri ve teklifleri izlemek için otomasyon

Satış ve tahmin gösterge panelleri

Bildirimler ve hatırlatıcılar

Özel teklifler

Followup CRM sınırlamaları

Bir yorumda bir kişiyi etiketlemek, diğer inşaat CRM yazılımlarına kıyasla birkaç ek adım gerektirir

Günlük iş akışlarında işlevleri bulmak ve uygulamak için zor öğrenme eğrisi

Followup CRM fiyatlandırması

Ayrıntılar için Followup CRM ile iletişime geçin

Followup CRM puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (220+ yorum)

10. Dataforma

dataforma aracılığıyla

Dataforma, her boyuttaki inşaat işletmesi için güçlü, kullanımı kolay proje yönetimi araçları sağlayan bir saha hizmet yönetimi yazılımıdır. Takımlar, proje izleme, görev yönetimi, kaynak tahsisi, gerçek zamanlı raporlama ve işbirliği araçları gibi kapsamlı bir özellik seti sunarak projeleri baştan sona yönetebilir.

Dataforma, şirketlerin projeleri güvenle etkili bir şekilde planlamasına, yürütmesine ve değerlendirmesine olanak tanır. Ayrıca, manuel çabayı azaltmaya ve verimliliği artırmaya yardımcı olan çok çeşitli otomasyon özellikleri sunar!

Dataforma'nın en iyi özellikleri

Tüm görevleri, projeleri ve etkinlikleri yönetmek için planlama araçları

Kişiselleştirilmiş bir deneyim sunan müşteri portalı

Garanti yönetimi

Belge depolama

Potansiyel müşteri izleme

Dataforma sınırlamaları

Lisans ve hizmet fiyatları diğer CRM'lere kıyasla pahalı olabilir

Platform arayüzünü öğrenmek ve ona uyum sağlamak için zorlu bir öğrenme süreci

Dataforma fiyatlandırması

Ayrıntılar için Dataforma ile iletişime geçin

Dataforma puanları ve yorumları

G2 : 3,4/5 (5+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (100'den fazla yorum)

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ClickUp, inşaat şirketlerinin güçlü ve özelleştirilebilir CRM araçlarıyla işlerini kolaylaştırmasına yardımcı olur. Programların yönetiminden müşteri konuşmalarının izlenmesine ve aradaki her şeye kadar, ClickUp herkesin işine daha fazla odaklanmasını ve zaman alan evrak işlerine daha az zaman ayırmasını sağlar.

Ayrıca, ClickUp'ın kullanıcı dostu arayüzü ve mobil uygulamaları, işlerinize her zaman, her yerden kolayca erişmenizi sağlar. ClickUp'ı ücretsiz deneyin ve tüm sistemleriniz için merkezi bir veritabanı oluşturun!