2025'in En İyi 15 İnşaat Planlama Yazılımı

ESUB'un avantajları, her çalışanın çalışma saatleri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olabilmeniz ve her projeye harcanan zamanı daha iyi kaydedebilmeniz veya daha iyi kontrol edebilmenizdir. ESUB'un iyi olmayan yanı, farklı cihazlara sahipseniz ve farklı bir cihazda bir projede değişiklik yaparsanız, yaptığınız değişikliklerin görünmemesi ve raporların çoğu zaman yinelenmesidir, bu da her projedeki çalışma saatlerini manipüle ettiği için çok zaman kaybetmenize neden olur.