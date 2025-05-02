2025'in En İyi 15 İnşaat Planlama Yazılımı

Herhangi bir müteahhide işindeki en kötü gününü sorun, muhtemelen bir planlama felaketinden bahsedecektir.

Bu, malzeme olmadan gelen alt yükleniciler, formlar hazır olmadan gelen beton kamyonları veya haftalarca süren aksaklıklara yol açan kritik yol gecikmeleri gibi durumları da içerir.

Her inşaat gecikmesinin arkasında, önlenebilecek bir iletişim kopukluğu vardır. İyi bir inşaat planlama yazılımı bu sorunları çözer. Netlik sağlar ve herkesin aynı sayfada olmasını garanti eder.

Bu blog yazısında, müteahhitlerin projelerinin sorunsuz bir şekilde yürütülmesi için güvendikleri 15 aracı inceleyeceğiz. ​​​​​​​​​​​​​​​​🚦

İnşaat planlama yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Doğru inşaat planlama yazılımını bulmak, bir projenin başarısını veya başarısızlığını belirleyebilir. En iyi araçlar, takımların düzenli çalışmasını, teslim tarihlerinin zamanında yapılmasını ve beklenmedik gecikmelerin en aza indirilmesini sağlar.

Ancak bu kadar çok seçenek varken, hangisinin ihtiyaçlarınıza uygun olduğunu nasıl bilebilirsiniz? Bu özellikleri sunan bir inşaat iş programı uygulaması arayın. 💁

Sezgisel arayüz: Karmaşık yazılımlar sizi yavaşlatır — basit, kullanımı kolay ve benimsenmesi kolay bir araç seçin

Kaynak ve görev yönetimi: Görev atamadan malzeme ve ekip programlarının izlenmesine kadar, yazılımınız ekstra iş yaratmak yerine düzenli çalışmanıza yardımcı olmalıdır

Gerçek zamanlı işbirliği: İnşaat işleri hızlı ilerler ve ekibinizin yanlış anlaşılmaları ve son dakika sürprizlerini önlemek için anlık güncellemelere ihtiyacı vardır

Gantt grafikleri ve görsel zaman çizelgeleri: Net, etkileşimli bir Net, etkileşimli bir proje programı , çakışmaları erken tespit etmenize, zaman çizelgelerini ayarlamanıza ve her şeyin sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamanıza yardımcı olur

Otomasyon ve entegrasyonlar: Daha az manuel iş, daha az hata — harici araçları bağlayın, Daha az manuel iş, daha az hata — harici araçları bağlayın, iş programı şablonları alın ve otomasyonun tekrarlayan görevleri halletmesine izin verin

Mobil erişim: İşler ofiste değil, sahada yapılır. Takımınız, programları kontrol edebilmeli ve ilerlemeyi her yerden güncelleyebilmelidir

🔍 Biliyor muydunuz? Küresel inşaat yazılımı pazarının 2032 yılına kadar 21,04 milyar dolara ulaşacağı tahmin edilmektedir. Tahmin dönemi (2024-2032) boyunca yıllık bileşik büyüme oranı %9,9 olarak öngörülmektedir.

İnşaat Planlama Yazılımına Genel Bakış

Ayrıntılara geçmeden önce, en iyi inşaat planlama araçlarını kısaca gözden geçirelim.

Araç adı En iyisi Anahtar Özellikler Fiyatlandırma ClickUp AI ile geliştirilmiş planlama araçlarıyla ekipleri koordine edin Şablonlarla görevleri otomatikleştirin, takvimleri ayarlayın ve vardiyaları yönetin Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özelleştirilebilir planlar Procore Kurumsal ölçekte inşaat zaman çizelgelerini denetleme İş sahası faaliyetlerini teklif verme, bilgi talepleri ve merkezi gösterge panelleri ile senkronize edin Özel fiyatlandırma Buildertrend Konut inşaatları boyunca ev sahiplerini bilgilendirin Proje görsellerini kaydederken müşteri seçimlerini ve takım programlarını uyumlu hale getirin Özel fiyatlandırma Wrike İnşaat dışı departmanlar arasında programları uyumlu hale getirin Bağımlılıkları izleyin, onayları tetikleyin ve özel gösterge panelleri oluşturun Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 25 $/kullanıcı/ay'dan başlar Autodesk Construction Cloud 3D modelleri canlı programlarla birleştirme Doğru sıralama ve çakışma tespiti için BIM öğelerini zaman çizelgelerine bağlayın Özel fiyatlandırma Workyard GPS ve maliyet kodlarıyla işçilik maliyetlerini izleme Görevlere saatleri etiketleyin, rotaları doğrulayın ve bordro verimliliği için giderleri kaydedin Kullanıcı başına aylık 8 $'dan başlayan fiyatlarla Monday. com Görsel panolar aracılığıyla proje ilerlemesini yönetme Görünümleri değiştirin, görevleri otomatik olarak atayın ve dönüm noktalarını gerçek zamanlı olarak izleyin Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 24 $/kullanıcı/ay'dan başlar Fieldwire Alan çalışanlarına doğrudan dijital planlardan görevler atama İşleri sahada atayın, planları yükleyin ve punch listelerini koordine edin Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 54 $/kullanıcı/ay GanttPRO Ayrıntılı Gantt zaman çizelgeleriyle programları yapılandırma Görevleri bölün, bağımlılıklar oluşturun ve kritik yol değişikliklerini görselleştirin Kullanıcı başına aylık 9 $'dan başlayan fiyatlarla Smartsheet Otomasyon ile elektronik tablo iş akışlarını yükseltme Excel tarzı tabloları gösterge panellerine ve koşullara dayalı planlamaya dönüştürün Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 24 $/kullanıcı/ay'dan başlar eSUB Zanaatkarlar için birden fazla şantiyede işleri yönetme Gecikmeleri takip edin, günlükleri kaydedin ve gerçek zamanlı güncellemelerle sipariş değişikliklerini senkronize edin Özel fiyatlandırma Jobber Küçük hizmet ekiplerinin hareket halindeyken planlamasını yapın Tekrarlanan işleri planlayın, müşteri uyarılarını otomatikleştirin ve işleri uzaktan yönetin 199 $/kullanıcı/ay'dan başlayan fiyatlarla Müteahhit Foreman Küçük takımlar için verimlilik ve uygun fiyat arasında denge kurun Ekip uygunluğunu planlayın, zaman çizelgelerini yönetin ve ekipman bakımını izleyin Aylık 99 $'dan başlayan fiyatlarla (üç aylık faturalandırma) Buildxact Konut tahminlerini uygulanabilir takvimlere dönüştürün Malzeme siparişlerini planlanmış görevlerle ilişkilendirin ve mevsimsel ayarlamalar için hazırlık yapın Aylık 169 $'dan başlayan fiyatlarla BuildBook Müşteriye yönelik inşaatçılar için proje görünürlüğünü basitleştirin Müşteri portalları aracılığıyla zaman çizelgeleri, ilerleme fotoğrafları ve ödeme hatırlatıcıları paylaşın Özel Fiyatlandırma

En İyi İnşaat Planlama Yazılımları

Her şeyi yolunda tutmak için en iyi inşaat planlama araçları burada. 🧑‍💻

1. ClickUp (Takım planlama ve iş akışı otomasyonu için en iyisi)

İnşaat proje yönetimi araçları listemizin ilk sırasında ClickUp yer alıyor.

Proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getiren, daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka destekli iş için her şey uygulaması. Planlamadaki tahminleri ortadan kaldırarak takımların işi tamamlamaya odaklanmasını sağlar.

ClickUp'ın zengin özelliklerini birlikte keşfedelim.

ClickUp Takvim

İnşaat yönetiminde zamanlama her şeydir. Bir son tarihi kaçırırsanız, tüm proje maliyetli gecikmelere dönüşür. İşte burada ClickUp Takvim devreye girer.

ClickUp Takvim'i deneyin ClickUp Takvim ile günlük programları gerçek zamanlı olarak güncelleyin

Bir genel müteahhidin, her biri kendi ekibi, tedarikçileri ve denetimleri olan birden fazla şantiyede aynı anda çalıştığını varsayalım. Takvim'i kullanarak tüm görevleri, son teslim tarihlerini ve toplantıları tek bir yerden görebilirler. Beton döküm tarihlerinin izlenmesinden izin son tarihlerinin ayarlanmasına kadar her şeyi içerebilir.

ClickUp Takvim ayrıca sahadaki takımları da bilgilendirir.

Alan süpervizörleri, güvenlik denetimleri, malzeme teslimatları veya günlük ilerleme raporları için hatırlatıcılar ayarlayarak kritik görevlerin kaçırılmamasını sağlayabilir. Son dakika bir şantiye toplantısı mı koordine etmeniz gerekiyor? Bir zaman aralığına tıklayın, katılımcıları ekleyin ve planları veya görev listelerini bağlayın, böylece her şey hazır olsun.

ClickUp Brain

Entegre AI asistanı ClickUp Brain, onu daha da güçlü hale getirir. Bu araç, programları analiz eder, bağımlılıkları belirler ve planları gerçek zamanlı olarak ayarlar.

ClickUp Brain ile programınızı optimize edin

Bir şantiye sorumlusunun, elektrikçiler ve tesisatçılar dar bir alanda üst üste gelmemeleri için vardiyaları kademelendirmesi gerektiğini varsayalım. Brain iş yükünü inceler, optimize edilmiş bir program önerir ve gecikmeler meydana geldiğinde istemlerinize göre görevleri yeniden planlar.

Bir teslimat gecikirse, etkilenen çalışanlar bilgilendirilir ve zaman çizelgesi manuel müdahale olmadan güncellenir.

ClickUp Zaman Takibi

Planlamanın ötesinde, görevleri etkili bir şekilde yönetmek de aynı derecede önemlidir.

ClickUp Zaman Takibi'ni kullanarak doğru bordrolar için çalışanların çalışma saatlerini gerçek zamanlı olarak takip edin

ClickUp Görevleri, her proje detayını tek bir yerde tutarak takımların işleri atamasına, ilerlemeyi izlemesine ve net bir iletişim kurmasına yardımcı olur.

Ayrıca, Görevler içindeki ClickUp Zaman Takibi, takımların manuel hesaplamalar yapmadan saatleri doğru bir şekilde kaydetmelerine yardımcı olur.

Çalışanlar, bir göreve başladıklarında doğrudan ClickUp'ta öncelik bayraklarıyla bir son tarih belirleyebilir. Saatler otomatik olarak kaydedilir, hatalar önlenir ve maaş hesaplamalarının yapılan gerçek işi yansıtması sağlanır.

ClickUp Çalışan Programı Şablonu

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp'ın Çalışan Programı Şablonu, çalışanların programlarını, iş yüklerini ve daha fazlasını yönetmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Sıfırdan başlamak istemiyor musunuz? ClickUp Çalışan Programı Şablonu başlamak için mükemmel bir yoldur.

İş programlarını görselleştirmenize ve planlamanıza, görevleri önceliklendirmenize, çalışanların uygunluk durumlarıyla senkronize etmenize ve izin taleplerini izlemenize olanak tanır. Şablon ayrıca, tüm vardiyaların kalifiye personel ile doldurulmasını sağlayarak iş kanunlarına uymanıza yardımcı olur.

Ek planlama araçlarına ihtiyaç duyan takımlar için ClickUp Takvim Blok Şablonu, aşırı rezervasyonları önlemek için çalışma saatlerini verimli bir şekilde tahsis etmeye yardımcı olur. Dahası, ClickUp Vardiya Planı Şablonu, dönüşümlü vardiya yönetimini basitleştirir ve kimin ne zaman çalıştığını takip eder.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Vardiya atamalarını otomatikleştirin: Özel Özel ClickUp Otomasyonları kurarak ekipleri atayın, uygunluğa göre vardiyaları ayarlayın ve gecikmeler oluştuğunda zaman çizelgelerini anında güncelleyin

Harici araçlarla entegrasyonlar: Proje güncellemelerini gecikmeden tartışmak için Zoom, Google Meet veya Microsoft Teams aramalarını doğrudan ClickUp'tan başlatın Proje güncellemelerini gecikmeden tartışmak için Zoom, Google Meet veya Microsoft Teams aramalarını doğrudan ClickUp'tan başlatın

Önceden oluşturulmuş şablonlar: Her boyuttaki takımlar için Her boyuttaki takımlar için ClickUp Takım Programı Şablonu gibi özelleştirilebilir zaman yönetimi şablonlarına erişin

İlerlemeyi izleyin: Günlük, haftalık veya aylık görünümler arasında geçiş yaparak proje zaman çizelgelerini takip edin, gecikmeleri tespit edin ve Günlük, haftalık veya aylık görünümler arasında geçiş yaparak proje zaman çizelgelerini takip edin, gecikmeleri tespit edin ve ClickUp Takvim Görünümü ile her şeyi planlandığı gibi yürütün

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar için zor öğrenme süreci

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.040+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Reddit kullanıcısından kısa bir alıntı:

Takvimi gerçekten çok beğendiğimi söylemeliyim. Arayüzü oldukça güzel ve yapay zeka onu daha da iyi hale getiriyor. Önceden, Takvim Görünümünde Brain ile yapabileceğiniz pek bir şey yoktu. Otomatik planlama mı? Ben varım.

Takvimi gerçekten çok beğendiğimi söylemeliyim. Arayüzü oldukça güzel ve yapay zeka onu daha da iyi hale getiriyor. Önceden, Takvim Görünümü'nde Brain ile yapabileceğiniz pek bir şey yoktu. Otomatik planlama mı? Ben varım.

🧠 İlginç Bilgi: Eski Mısırlılar, ilk inşaat yöneticilerinden bazılarıydı. 4.500 yıl önce inşa edilen Giza'daki Büyük Piramit, modern teknoloji olmadan hassas işgücü koordinasyonu, malzeme izleme ve planlama gerektiriyordu.

2. Procore (Birden fazla takımda karmaşık projeleri yönetmek için en iyisi)

procore aracılığıyla

Genel müteahhitler, sahipler ve uzman ekipler, karmaşık projeleri baştan sona yönetmek için Procore'un bulut tabanlı platformuna güveniyor. Mobil öncelikli yaklaşımıyla, sahada teklifleri yönetirken, planları incelerken veya güncellemeleri izlerken bile kontrolü elinizde tutar.

Ayrıca, gerçek zamanlı senkronizasyon hataları ve gecikmeleri en aza indirerek saha ve ofis arasında kesintisiz iletişim sağlar. Büyük ölçekli projeleri yönetenler için tasarlanan Procore, zaman çizelgesi ne kadar uzun olursa olsun her şeyi yolunda tutmak için gereken yapı ve görünürlüğü sağlar.

Procore'un en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı gösterge panelleriyle aşamalar boyunca proje dönüm noktalarını ve son teslim tarihlerini takip edin

Herhangi bir cihazdan ihale süreçlerini ve Bilgi Talep belgelerini (RFI) yönetin, onayları kolaylaştırın

"Auto-Count" gibi akıllı araçlar ve doğru teklifler için sorunsuz veri entegrasyonu ile kalkış ve tahmin süreçlerini otomatikleştirin

İnşaat kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemleri ve diğer yazılım çözümleriyle entegre edin

Procore sınırlamaları

Renk kodlaması dahil sınırlı özelleştirme yetenekleri

Bazı kullanıcılar, özellikle entegre eğitim programları için arayüzün hantal ve her zaman sezgisel olmadığını düşünüyor

Procore fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Procore puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (3.335 yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.760+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Procore hakkında ne diyor?

G2 incelemesinden alıntı:

Yazılım çok kullanıcı dostudur ve alanda kullanılmak üzere iyi tasarlanmıştır. Eğitimleri ve sertifika kurslarını çok seviyorum. Kısa ve öz videolarla bir konuyu öğrenebilmeniz harika.

Yazılım çok kullanıcı dostudur ve alanda kullanılmak üzere iyi tasarlanmıştır. Eğitimleri ve sertifika kurslarını çok seviyorum. Kısa ve öz videolarla bir konuyu öğrenebilmeniz harika.

3. Buildertrend (Konut ekibi senkronizasyonu için en iyisi)

via Buildertrend

Ev inşaatçıları benzersiz planlama zorluklarıyla karşı karşıyadır ve Buildertrend bu zorlukları doğrudan ele alır. Bu platform, konut inşaatının kendine özgü ritmini açıkça hedefler. Sürekli arama veya metin mesajları olmadan ilerlemeyi görmek için oturum açabilen müteahhitler ve ev sahipleri arasındaki iletişim boşluğunu doldurur.

Buildertrend'in fotoğraf ve video belgeleme özellikleri, planlama güncellemelerine görsel netlik katarak gecikmeleri açıklamayı kolaylaştırır. Ayrıca, inşaat öncesi planlamada mükemmeldir ve takımların iş başlamadan önce gerçekçi zaman çizelgeleri oluşturmasına yardımcı olur.

Buildertrend'in en iyi özellikleri

Karar verilmesi gerektiğinde ev sahiplerini otomatik olarak uyaran müşteri seçim son tarihleri oluşturun

Yaklaşan kritik dönüm noktalarına göre otomatik olarak oluşturulan gündemlerle, tekrarlanan takım toplantılarını doğrudan platformda planlayın

Verimli işgücü tahsisi için yaklaşan program aşamalarına göre işgücü ihtiyaçlarını önceden tahmin edin

İnşaat jargonunu sıradan kullanıcılar için anlaşılır ilerleme raporlarına dönüştüren, ev sahipleri için profesyonel program güncellemeleri oluşturun

Buildertrend sınırlamaları

Ş Akışı özelleştirilemez, bu da tüm iş süreçlerine uygun olmayabilir

Kullanıcılar, plan çizme özelliğinin kesik kesik ve kullanımı zor buluyor

Buildertrend fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Buildertrend puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (155+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.495+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Buildertrend hakkında ne diyor?

Bir Reddit kullanıcısının Buildertrend hakkında söyledikleri:

10 milyon dolarlık konut inşaat şirketimizi yönetmek için kullanıyorum. Özellikle dokümantasyon konusunda çok faydalı buluyorum. Seçimler, günlük kayıtlar, tahminler ve kayıt tutma için kullanıyoruz. Gerçekten harika. Pro sürümünü edinin ve yapacaksanız derinlemesine inceleyin. Uygulama anahtardır.

10 milyon dolarlık konut inşaat şirketimizi yönetmek için kullanıyorum. Özellikle dokümantasyon konusunda çok faydalı buluyorum. Seçimler, günlük kayıtlar, tahminler ve kayıt tutma için kullanıyoruz. Gerçekten harika. Pro sürümünü edinin ve yapacaksanız derinlemesine inceleyin. Uygulama anahtardır.

💡 Profesyonel İpucu: Karmaşık projeler için temel planlamanın ötesine geçin. Anahtar görevleri belirlemek için Kritik Yol Yöntemi (CPM) veya zaman çerçevelerini daha doğru tahmin etmek için Program Değerlendirme ve İnceleme Tekniği (PERT) gibi yöntemleri kullanın. Akıllı planlama, daha sorunsuz bir yürütme sağlar.

4. Wrike (Departmanlar arası inşaat koordinasyonu için en iyisi)

wrike aracılığıyla

İnşaat, tek başına çalışmaz; pazarlama, satış ve tasarımla bağlantılıdır. Wrike, tüm departmanları uyumlu hale getiren esnek bir çalışma alanı ile bu boşlukları doldurur. Takımlar, projeleri müşteriye, mülk türüne veya iş akışlarına uygun herhangi bir sisteme göre düzenleyebilir.

Ayrıca, sezgisel sürükle ve bırak arayüzü izin yönetimini kolaylaştırarak planlamayı daha verimli hale getirir. Wrike, bazı inşaat sektörüne özgü araçlardan yoksun olsa da, güçlü özelleştirme seçenekleri ve otomasyon kuralları bu eksikliği telafi eder.

Wrike'ın en iyi özellikleri

Her paydaş için özel gösterge panelleri oluşturun ve yalnızca rollerine ilişkin program metriklerini ve zaman çizelgelerini gösterin

Zaman açısından hassas kararların dikkat gerektirdiği durumlarda proje sahiplerini uyaran otomatik onay ş akışları oluşturun

Bağımlılıkları görselleştirerek bir alandaki gecikmelerin tüm proje zaman çizelgesini nasıl etkilediğini görün

Geçmiş proje verilerine dayalı olarak potansiyel darboğazları belirleyen risk değerlendirmelerini otomatikleştirin

Birden fazla inşaat projesinde takım iş yükünü izleyerek aşırı tahsisleri önleyin

Wrike sınırlamaları

Günlük kayıtlar gibi inşaat sektörüne özgü araçlar eksiktir

Outlook gibi uygulamalarla entegrasyonlar, bildirimlerde bir saatten fazla gecikmeye neden olabilir

Wrike fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 10 $

İş: Kullanıcı başına aylık 25 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Pinnacle: Özel fiyatlandırma

Wrike derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,2/5 (3.760+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (2.785+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Wrike hakkında ne diyor?

Bir Reddit incelemesi bunu şöyle ifade ediyor:

Bir sürü PM sistemi kullandım ve Wrike'ı gerçekten çok beğendim. Sadece PM olduğum için değil, takımımın 30 üyesinin hepsi bu sistemi kolayca öğrendi ve günlük olarak kullanıyor. Bir yazılımı %100 benimsemiş olmamız, PM olarak işimi çok kolaylaştırıyor. Arka uçtan bakıldığında gerçekten karmaşık bir sistem; özel alanlar, özel öğe türleri, gönderi formları oluşturma vb. ayarları. PM açısından biraz öğrenme eğrisi var, ancak çok şey yapıyor.

Bir sürü PM sistemi kullandım ve Wrike'ı gerçekten çok beğendim. Sadece PM olduğum için değil, takımımın 30 üyesinin hepsi bu sistemi kolayca öğrendi ve günlük olarak kullanıyor. Bir yazılımı %100 benimsemiş olmamız, PM olarak işimi çok kolaylaştırıyor. Arka uçtan bakıldığında gerçekten karmaşık bir sistem; özel alanlar, özel öğe türleri, gönderi formları oluşturma vb. PM açısından biraz öğrenme eğrisi var, ancak çok şey yapıyor.

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Zaman Kaydı Yazılımı

5. Autodesk Construction Cloud (BIM-program entegrasyonu için en iyisi)

autodesk Construction Cloud aracılığıyla

Autodesk, inşaat planlamasını bir üst seviyeye taşıyarak 3B modelleri proje zaman çizelgeleriyle sorunsuz bir şekilde birbirine bağlar. Takımlar, belirli bina bileşenlerini öğeleri planlamak için birbirine bağlayarak inşaat sürecinin görsel bir yol haritasını oluşturabilir. Bu, farklı bina bölümlerinin proje aşamalarıyla nasıl uyumlu olduğunu anında gösteren koordinasyon toplantılarında özellikle değerlidir.

Gerçek avantaj, program çakışmaları bina bilgi modellemesi ile üst üste bindirildiğinde ortaya çıkar. Olası çakışmalar erken aşamada görünür hale gelir ve sahada büyümesi durumunda maliyetli gecikmeleri önler.

Autodesk Construction Cloud'un en iyi özellikleri

Planlama faaliyetlerini doğrudan model öğelerine bağlayarak inşaat aşamalarının 4D simülasyonlarını oluşturun

Model verilerinden malzemeleri ölçün ve tedarik programlarını teslim süresi gereksinimleriyle otomatik olarak doldurun

Paydaş sunumları için kesin inşaat sıralamalarını gösteren program görselleştirmelerini dışa aktarın

Mobil model erişimi ile sahadaki ilerlemeyi yakalayın ve görsel doğrulamaya dayalı olarak program tamamlanma yüzdelerini güncelleyin

Autodesk Construction Cloud sınırlamaları

Entegrasyon yeteneklerinden tam olarak yararlanmak için BIM uzmanlığı gerektirir, bu da Autodesk ürünlerini ilk kez kullanan şirketler için karmaşık bir uygulama süreci haline getirir

Küçük inşaat firmaları için daha yüksek maliyetli giriş noktası

Autodesk Construction Cloud fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Autodesk Construction Cloud derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (4.040 yorum)

Capterra: 4,3/5 (2.200+ yorum)

Autodesk Construction Cloud hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 yorumcusundan:

Construction Cloud'u kullanmak son derece basittir. Birden fazla ülkeden insanlarla işbirliği yapmak zorunda olduğum bir ortamda çalışıyorum ve ACC bu işi çocuk oyuncağına çeviriyor. Modellerdeki tüm güncellemeleri ve değişiklikleri takip edebiliyorum... Revit'ten 3D modeller yayınlarken, modele bağlı herhangi bir CAD alt tabakası ACC modelinde düzgün görünmüyor. Diğer bir sorun ise büyük modeller yayınlarken uzun bekleme süreleri...

Construction Cloud'u kullanmak son derece basittir. Birden fazla ülkeden insanlarla işbirliği yapmak zorunda olduğum bir ortamda çalışıyorum ve ACC bu işi çocuk oyuncağına çeviriyor. Modellerdeki tüm güncellemeleri ve değişiklikleri takip edebiliyorum... Revit'ten 3D modeller yayınlarken, modele bağlı herhangi bir CAD alt tabakası ACC modelinde düzgün görünmüyor. Diğer bir sorun ise büyük modeller yayınlarken uzun bekleme süreleri...

🔍 Biliyor muydunuz? Orta Çağ'da inşaat projeleri, mimar, mühendis ve proje yöneticisi olarak görev yapan usta inşaatçılar tarafından yürütülürdü. Katedral tasarımından taş oymacılığı yapan işçilerin denetimine kadar her şeyi yönetirlerdi.

6. Workyard (Hassas işgücü izleme için en iyisi)

workyard aracılığıyla

İnşaatta işgücü maliyetlerini yönetmek, proje yöneticileri için en büyük zorluklardan biridir. Gerçek zamanlı izleme olmadan, giderler kontrolden çıkabilir ve bütçe aşımlarına yol açabilir. Workyard, görevlere özel düzeyde hem zamanı hem de giderleri izleyen güçlü bir araç olan maliyet kodu özelliği ile bu zorlukları ortadan kaldırır.

Ekiplerinizin evlerini doğrudan farklı iş türlerine etiketlemelerine olanak tanıyarak işçilik maliyetlerinde görünürlük sağlar. Ayrıca, veri aktarım özellikleri finansal denetimi daha da geliştirerek muhasebe sistemleriyle entegrasyonu kolaylaştırır.

Workyard'ın en iyi özellikleri

GPS özellikleriyle zamanı doğru bir şekilde takip ederek maaş hesaplamalarının doğruluğunu artırın ve zaman hırsızlığını ortadan kaldırın

İş ilerlemesini notlar, makbuzlar ve paylaşılan fotoğraflarla doğrudan uygulama içinde belgelendirin

İş sahası yönetimini optimize etmek ve operasyonel verimliliği artırmak için sürüş rotalarını ve personel konumlarını gerçek zamanlı olarak izleyin

Takım etkileşimlerini kolaylaştırmak için yerleşik mesajlaşma özellikleri aracılığıyla etkili iletişim kurun

İş sahası sınırlamaları

Kullanıcılar, özellikle bir girdi kaçırıldığında, zaman girdilerini düzeltmek ve ayarlamak için sıkıcı bulurlar

Mobil uygulama, masaüstü sürümüne kıyasla çalışanları çalışma alanından kaldırma gibi bazı işlevlerden yoksundur

İş sahası fiyatlandırması

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 8 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 16 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

İş sahası değerlendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,7/5 (90+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Workyard hakkında ne diyor?

Capterra incelemesinden alıntı:

Kullanım kolaylığını ve desteği çok seviyorum. Biri bana adım adım yardımcı oldu ve beni bir videoya yönlendirmedi. Birinin bana bunu işimde nasıl kullanabileceğimi göstermesi harikaydı... Bazı özelliklerin daha özelleştirilebilir olmasını isterdim, örneğin projeler arasında geçiş yapmak yerine, bazı standart özellikleri değiştirebilmeyi isterdim.

Kullanım kolaylığını ve desteği çok seviyorum. Biri bana adım adım yardımcı oldu ve beni bir videoya yönlendirmedi. Birinin bana bunu işimde nasıl kullanabileceğimi göstermesi harikaydı... Bazı özelliklerin daha özelleştirilebilir olmasını isterdim, örneğin projeler arasında geçiş yapmak yerine, bazı standart özellikleri değiştirebilmeyi isterdim.

7. Monday. com (Görsel inşaat planlaması için en iyisi)

Monday. com, renk kodlu panolarla karmaşık zaman çizelgelerini basitleştirir, proje durumunu bir bakışta netleştirir ve zorlu programları yönetilebilir iş akışlarına dönüştürür. Esnek görünümleri, takımların planlama ihtiyaçlarına göre Gantt grafikleri, takvimler veya Kanban panoları arasında geçiş yapmalarını sağlar.

İnşaat proje yönetimi yazılımı ayrıca üst düzey program görünürlüğü sunarak ayrıntılı görev bilgilerine inilmesini sağlar. Özel otomasyonu, manuel durum güncellemelerini ortadan kaldırarak proje yöneticilerini program bakımının sürekli stresinden kurtarır.

Monday. com'un en iyi özellikleri

Program ilişkilerini korurken, sahibi proje çıktılarını iç dönüm noktalarından ayıran çok katmanlı zaman çizelgeleri oluşturun

Alt yükleniciler bilgi sağladığında planlanmış görevleri otomatik olarak dolduran özel form gönderileri oluşturun

Gelecekteki planlamalar için tahmini süreleri ile gerçek süreleri karşılaştırmak üzere zaman takibini doğrudan planlanmış görevler içinde oluşturun

Tutarlılığı sağlamak için farklı inşaat türleri için görev yönetimi şablonları geliştirin

Monday. com sınırlamaları

Zaman takibi özellikleri, hassas zaman yönetimi için yeterince kapsamlı olmayabilir

Formül yetenekleri, elektronik tablo tabanlı planlama araçlarına göre daha az sağlamdır

Monday. com fiyatlandırması

Ücretsiz (iki kullanıcı ile sınırlı)

Temel: Kullanıcı başına aylık 12 $

Standart: Kullanıcı başına aylık 14 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 24 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Monday. com derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (12.880+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (5.385+ yorum)

Monday.com hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

İşte bir G2 incelemesinin Monday.com hakkında söyledikleri:

Monday, departmanlar arası işbirliği için inanılmaz derecede yararlı bir araç olmuştur. Kullanıcı arayüzü, her bir paydaşın bireysel ihtiyaçlarına göre inanılmaz bir esneklikle, basitleştirilmiş ve kullanımı kolaydır. Her panoyu izlediği şeye göre özelleştirmek kolay ve etkili olmuştur. […] Çok fazla olası işlevsellik olduğu için, başlangıçta biraz zor bir öğrenme eğrisi vardır. Kurulum, büyük ölçekli kuruluşlar için biraz zaman alır ve eğitim de oldukça zaman alır.

Monday, departmanlar arası işbirliği için inanılmaz derecede yararlı bir araç olmuştur. Kullanıcı arayüzü, her bir paydaşın bireysel ihtiyaçlarına göre inanılmaz bir esneklikle, basitleştirilmiş ve kullanımı kolaydır. Her panoyu izlediği şeye göre özelleştirmek kolay ve etkili olmuştur. […] Çok fazla olası işlevsellik olduğu için, başlangıçta biraz zor öğrenilebilir. Kurulum, büyük ölçekli kuruluşlar için biraz zaman alır ve eğitim de oldukça uzun sürer.

🤝 Dostça Hatırlatıcı: Aşırı vaatler içeren zaman çizelgeleri, aceleye getirilmiş işlere ve maliyetli hatalara yol açar. Takımınızla birlikte, hava durumu, izinler ve tedarik zincirlerini göz önünde bulundurarak gerçek verilere dayalı, ulaşılabilir dönüm noktaları belirleyin. Gerçekçi bir plan, zaman ve baş ağrısından tasarruf sağlar.

8. Fieldwire (Saha ekibi planlaması için en iyisi)

fieldwire aracılığıyla

Fieldwire, sahadaki ekipler için tasarlanmıştır ve genel müteahhitlere ve saha yöneticilerine gerçek işin yapıldığı yerde görevleri izlemek için pratik bir yol sunar. İşleri basit tutar, ekip görevlerine, ilerleme güncellemelerine ve planlara kolay erişim için hızlı plan yüklemelerine odaklanır.

Gerçek zamanlı mesajlaşma, saha ve ofis arasındaki boşluğu doldurarak gecikmeleri ve iletişim hatalarını azaltır. Pratik takımlar için tasarlanan inşaat yönetimi yazılımı, gereksiz karmaşıklık yaratmadan kaosa düzen getirir.

Fieldwire'ın en iyi özellikleri

Görevleri doğrudan dijital planlara atayın, program etkinliklerini proje içindeki tam konumlara bağlayın

Programın etkilerini otomatik olarak güncelleyen fotoğraf açıklamalarıyla alan değişikliklerini belgeleyin

Ana proje zaman çizelgesine dahil edilen belirli alanlar veya odalar için hiperyerel programlar oluşturun

Atanan sorumluluklarla planlanmış görevlere otomatik olarak eklenen punch list öğeleri geliştirin

Fieldwire sınırlamaları

Yerleşik maliyet tahmin araçları yoktur; kullanıcılar bütçeleme ve finansal planlama için ayrı bir yazılıma ihtiyaç duyar

Formlar özelliği için sınırlı özelleştirme

Fieldwire fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 54 $

İş: Kullanıcı başına aylık 74 $

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 104 $

Özel sözleşmeler: Özel fiyatlandırma

Fieldwire puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (240+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (85+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Fieldwire hakkında ne diyor?

Bir inceleme şöyle diyor:

Fieldwire, dosyaları ve teknik özellikleri tek bir yerde tutmak için harika bir yazılım. Planlar ve punch listeleri, ilgili tüm kişilerle paylaşılabilir ve bu, özellikle çok sayıda SK alıyorsanız, işi çok kolaylaştırır. Görev işaretleyicilerinin, tamamlandı olarak işaretlendikten sonra planlardan silinmesini isterdim. Bu, işin sonunda planın dağınık görünmesine neden olabilir.

Fieldwire, dosyaları ve teknik özellikleri tek bir yerde tutmak için harika bir yazılım. Planlar ve punch listeleri, ilgili herkesle paylaşılabilir ve bu, özellikle çok sayıda SK alıyorsanız, işi çok kolaylaştırır. Görev işaretleyicilerinin, tamamlandı olarak işaretlendikten sonra planlardan silinmesini isterdim. Bu, işin sonunda planın dağınık görünmesine neden olabilir.

🧠 İlginç Bilgi: Sanayi Devrimi, inşaat sektörünü sonsuza dek değiştirdi. Çelik, beton ve demiryollarının ortaya çıkmasıyla projeler büyüdü ve resmi inşaat yönetimi ihtiyacı da arttı. Bu dönem bize Gantt grafiklerini (1910'da icat edildi) ve Kritik Yol Yöntemi'ni (CPM) getirdi; her ikisi de bugün hala planlamada kullanılmaktadır.

9. GanttPRO (Gantt grafikleriyle zaman çizelgesi hassasiyeti için en iyisi)

ganttPRO aracılığıyla

GanttPRO, hassasiyet için tasarlanmıştır. İnşaat yöneticilerine her proje adımını haritalamak için net ve yapılandırılmış bir yol sunar. Görevleri yönetilebilir parçalara ayırır ve iş akışlarını yolunda tutmak için mantıklı bağımlılıklar ayarlar.

Ek olarak, görsel zaman çizelgesi, potansiyel darboğazları erken tespit etmeyi kolaylaştırarak projenin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlar. Ekstra özelliklerden ziyade planlamaya odaklanan GanttPRO, netlik, verimlilik ve sorunsuz görev sıralamasına öncelik veren planlamacılar için idealdir.

GanttPRO'nun en iyi özellikleri

Varyans analizi için mevcut programların orijinal tahminlerle karşılaştırmasını gösteren temel karşılaştırmalar oluşturun

Gantt verilerinden doğrudan kaynak histogramları geliştirin, proje zaman çizelgeleri boyunca işgücü dağıtımını gösterin

Müşteri sunumları ve sözleşme belgeleri için profesyonel zaman çizelgesi görselleştirmelerini dışa aktarın

Görev süreleri değiştiğinde otomatik program ayarlamalarını hesaplayın ve proje tamamlanmasına etkilerini anında gösterin

GanttPRO sınırlamaları

Çevrimdışı özellikleri yoktur

Bazı kullanıcılar raporlar için daha fazla özelleştirme seçeneği ister

GanttPRO fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 9 $ (beş kullanıcı için)

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 15 $ (beş kullanıcı için)

İş: Kullanıcı başına aylık 24 $ (beş kullanıcı için)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

GanttPRO puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (510+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (510+ yorum)

GanttPRO hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Gerçek bir kullanıcıdan kısa bir alıntı:

Gantt grafiği fonksiyonu, son teslim tarihlerini belirlemeyi, görevleri tahsis etmeyi ve ilerlemeyi görselleştirmeyi inanılmaz derecede kolaylaştırır. Zaman çizelgelerini kolayca değiştirebilme ve görevler ile alt görevler belirleyebilme özelliği de gerçekten çok iyi. […] Gantt grafiklerinin görselliği iyileştirilebilir, ancak bu küçük bir dezavantaj. Henüz tam olarak keşfetmedim, ancak bunu yapmayı planlıyorum.

Gantt grafiği fonksiyonu, son teslim tarihlerini belirlemeyi, görevleri tahsis etmeyi ve ilerlemeyi görselleştirmeyi inanılmaz derecede kolaylaştırır. Zaman çizelgelerini kolayca değiştirebilme ve görevler ile alt görevler belirleyebilme özelliği de gerçekten çok iyidir. […] Gantt grafiklerinin görseli iyileştirilebilir, ancak bu küçük bir dezavantaj. Henüz tam olarak keşfetmedim, ancak bunu yapmayı planlıyorum.

10. Smartsheet (Hesap tablosu tabanlı planlama için en iyisi)

smartsheet aracılığıyla

Smartsheet, elektronik tabloları tercih eden ancak daha fazla güce ihtiyaç duyanlar için tasarlanmıştır. Geleneksel satır ve sütunları dinamik inşaat programlarına dönüştürerek Excel'in tanıdık arayüzünü otomasyon ve Gantt görünümleriyle birleştirir.

Proje yöneticileri riskler, bağımlılıklar ve kaynak tahsisi konusunda tam görünürlük elde ederek daha akıllı kararlar alabilir. Ayrıca, özelleştirilebilir şablonları ve otomasyon araçları, veri girişi ve durum güncellemeleri gibi tekrarlayan görevleri ortadan kaldırarak hataları azaltır ve yüksek değerli işler için zaman kazandırır.

Smartsheet'in en iyi özellikleri

Mevcut Excel inşaat programlarını sıfırdan yeniden oluşturmadan etkileşimli Gantt grafiklerine dönüştürün

Yaklaşan son tarihler veya dönüm noktası tarihleri gibi zamanlama öğelerini görsel olarak işaretleyen koşullu biçimlendirme kuralları oluşturun

Portföy düzeyinde analiz için birden fazla projedeki planlanmış verileri bir araya getiren toplu raporlar oluşturun

Kapsamlı proje denetimi için bütçe izleme gibi metriklerle gösterge paneli görünümleri oluşturun

Smartsheet sınırlamaları

Birden fazla sekme bulunmadığından, kullanıcılar tek bir ızgarayla sınırlıdır

Kullanıcılar, kimlik doğrulama hataları ve hesaplara erişememe gibi sorunlar yaşamıştır

Smartsheet fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 12 $

İş: Kullanıcı başına aylık 24 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Gelişmiş İş Yönetimi: Özel fiyatlandırma

Smartsheet puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (19.080+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.420+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Smartsheet hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı Smartsheet hakkında şunları söyledi:

Bir süre Smartsheet kullandım ama biraz karmaşık buldum. Sonunda ClickUp'ı denedim ve çok daha iyi oldu. Birçok özelliği aynı ama çok daha kullanıcı dostu ve takımımla birlikte büyüyor.

Bir süre Smartsheet kullandım ama biraz karmaşık buldum. Sonunda ClickUp'ı denedim ve çok daha iyi oldu. Birçok özelliği aynı ama çok daha kullanıcı dostu ve takımımla birlikte büyüyor.

🔍 Biliyor muydunuz? Empire State Binası, verimli planlama, kaynak tahsisi ve 24 saat süren iş vardiyaları sayesinde planlanandan önce ve bütçenin altında, sadece 13,5 ayda tamamlandı. Modern gökdelenler hala bu hıza yetişmekte zorlanıyor.

11. eSUB İnşaat Yazılımı (Özel alt yükleniciler için en iyisi)

eSUB İnşaat Yazılımı aracılığıyla

eSUB, birden fazla şantiyeyi yöneten alt yükleniciler için geliştirilmiş bulut tabanlı bir inşaat yönetim aracıdır. HVAC ve duvarcılık gibi özel işler için tasarlanmış olan bu araç, günlük kayıtları, plan yüklemelerini ve sahadan ofise iletişimi kolaylaştırır.

Gerçek zamanlı güncellemeler ve muhasebe ve tahmin yazılımlarıyla sorunsuz entegrasyonlar sayesinde eSUB, takımların her zaman en son proje verilerine sahip olmasını sağlar. Bu, hataları azaltır, verimliliği artırır ve alt yüklenicilerin sadece evrak işlerine değil, inşaat işlerine odaklanmalarını sağlar.

eSub İnşaat Yazılımının en iyi özellikleri

Alt yüklenicileri zaman uzantısı talep ederken koruyan standartlaştırılmış formlar sayesinde program gecikmelerini belgelendirin

Tahmini ve gerçek çalışma saatlerini karşılaştıran verimlilik raporları oluşturun

Kaynak çatışmalarını önlemek için birden fazla işte araç ve ekipman kullanım programlarını izleyin

Orijinal programla senkronize olan değişiklik siparişi zaman çizelgeleri oluşturun ve gecikmelerin projenin tamamlanma tarihini nasıl etkilediğini açıkça gösterin

eSub İnşaat Yazılımı sınırlamaları

Sistem, zaman çizelgesi verileri gibi bilgiler için ayrıntılı raporlama sunmaz

Kişi eklemek zahmetli bir işlem olabilir ve iletişim verimliliğini etkileyebilir

eSub İnşaat Yazılımı fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

eSub İnşaat Yazılımı derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4/5 (60+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (250+ yorum)

Gerçek kullanıcılar eSub İnşaat Yazılımı hakkında ne diyor?

Gerçek bir kullanıcıdan kısa bir alıntı:

ESUB'un avantajları, her çalışanın çalışma saatleri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olabilmeniz ve her projeye harcanan zamanı daha iyi kaydedebilmeniz veya daha iyi kontrol edebilmenizdir. ESUB'un iyi olmayan yanı, farklı cihazlara sahipseniz ve farklı bir cihazda bir projede değişiklik yaparsanız, yaptığınız değişikliklerin görünmemesi ve raporların çoğu zaman yinelenmesidir, bu da her projedeki çalışma saatlerini manipüle ettiği için çok zaman kaybetmenize neden olur.

ESUB'un avantajları, her çalışanın çalışma saatleri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olabilmeniz ve her projeye harcanan zamanı daha iyi kaydedebilmeniz veya daha iyi kontrol edebilmenizdir. ESUB'un iyi olmayan yanı, farklı cihazlara sahipseniz ve farklı bir cihazda bir projede değişiklik yaparsanız, yaptığınız değişikliklerin görünmemesi ve raporların çoğu zaman yinelenmesidir, bu da her projedeki çalışma saatlerini manipüle ettiği için çok zaman kaybetmenize neden olur.

12. Jobber (Hizmet odaklı müteahhitler için en iyisi)

jobber aracılığıyla

Jobber, sürekli hareket halinde olan tek başına çalışan müteahhitler ve küçük ekipler için geliştirilmiştir. Peyzaj mimarları ve onarım uzmanları gibi hizmet profesyonelleri için tasarlanan bu yazılım, mobil cihazlara öncelik veren bir yaklaşımla planlamayı kolaylaştırır.

Ekibinizin senkronizasyonunu ekstra adımlara gerek kalmadan sağlayarak işleri her yerden kolayca atayın. Müşteriler basit bir portal üzerinden zaman çizelgelerini kontrol edebilir, böylece karşılıklı aramalar azalır. Birden fazla şantiyeyi idare edenler için Jobber, telefonu güçlü bir planlama merkezine dönüştürür.

Jobber'ın en iyi özellikleri

Program değişiklikleri veya yaklaşan servis ziyaretleri hakkında güncellemeler gönderen müşteri iletişimi otomasyonları oluşturun

Belirli aralıklarla otomatik olarak yeni iş siparişleri oluşturan tekrarlayan hizmet programları geliştirin

Onaylanan tahminleri doğrudan planlanmış proje zaman çizelgelerine dönüştüren tekliften programa ş akışları oluşturun

Alan koşullarına göre program güncellemelerini tetikleyen, sahadaki bilgileri yakalayan özel formlar tasarlayın

Jobber sınırlamaları

Mobil uygulamanın harita sistemi, verimsizliği nedeniyle eleştirilmiş ve rota planlamasını etkilemiştir

Gantt grafikleri ve görev bağımlılıkları gibi gelişmiş proje yönetimi araçları yoktur

Jobber fiyatlandırması

Bağlan: Kullanıcı başına aylık 102 $

Büyüme: Kullanıcı başına aylık 210 $

Artı: Kullanıcı başına aylık 360 $

Jobber puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (310+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.050+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Jobber hakkında ne diyor?

İşte bir kullanıcının Jobber hakkında söyledikleri:

Yeni bir şirket olarak, bilgi sistemlerimin omurgası olan Jobber ile operasyonlarımı kolaylaştırdım ve prosedürlerimi hızlı ve kolay bir şekilde optimize ettim. Entegrasyonlar, teklif verme, faturalandırma ve benzeri işlemlerin sahada ve ofiste kullanımı çok kolay olduğu için, işimi büyütmek için diğer konulara odaklanabildim. Ne yazık ki, karmaşık işleri çözmek için bir tür çözüm kullanmadan bakım anlaşmaları (servis sözleşmeleri) kullanan HVAC şirketleri için optimize edilmemiştir.

Yeni bir şirket olarak, bilgi sistemlerimin omurgası olan Jobber ile operasyonlarımı kolaylaştırdım ve prosedürlerimi hızlı ve kolay bir şekilde optimize ettim. Entegrasyonlar, teklif verme, faturalandırma ve benzeri işlemlerin sahada ve ofiste kullanımı çok kolay olduğu için, işimi büyütmek için diğer konulara odaklanabildim. Ne yazık ki, karmaşık işleri çözmek için bir form kullanmadan bakım anlaşmaları (servis sözleşmeleri) kullanan HVAC şirketleri için optimize edilmemiştir.

13. Contractor Foreman (Bütçeye önem veren takımlar için en iyisi)

via Contractor Foreman

Contractor Foreman, fazla harcama yapmadan organize olmak isteyen küçük ve orta ölçekli ekipler için bütçe dostu bir seçimdir. Maliyetleri kontrol altında tutarken planlama, görev izleme ve kaynak yönetimini kolaylaştırır.

Basit ve sezgisel tasarımı sayesinde takımlar, zorlu bir öğrenme süreci olmadan hemen kullanmaya başlayabilir. 75'ten fazla ülkede kullanılan bu yazılım, ekstra karmaşıklık olmadan verimlilik isteyen müteahhitler için pratik bir çözümdür. Verimlilik ve bütçeye odaklanan ekipler için Contractor Foreman, projeleri kolaylıkla yolunda tutar.

Contractor Foreman'ın en iyi özellikleri

Beklenmedik ekipman arızalarını önlemek için ekipman bakım programlarını proje zaman çizelgeleriyle ilişkilendirin

İç zaman çizelgelerini ifşa etmeden ilgili program dönüm noktalarını gösteren müşteri portalları kurun

Malzemelerin zamanında teslim edilmesini sağlamak için inşaat faaliyetleriyle senkronize sipariş programları geliştirin

Birden fazla proje için ekip planlama görünümleri oluşturun, iş gücü kaynak tahsisini optimize edin

Yüklenici Foreman sınırlamaları

Bazı kullanıcılar QuickBooks ile entegrasyonu zahmetli buluyor, veri senkronizasyonu ve kurulum karmaşıklıklarıyla ilgili sorunlar yaşıyor

Kullanıcılar, doğru izinlere sahip olmayan kişilerin hassas dosyalara erişebildiği güvenlik sorunları bildirdi

Yüklenici Foreman fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Standart: 99 $/ay (üç aylık)

Artı: 155 $/ay (üç aylık)

Pro: 212 $/ay (üç aylık)

Sınırsız: 312 $/ay (üç aylık)

Müteahhit ustabaşı değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (295+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (720+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Contractor Foreman hakkında ne diyor?

Reddit incelemesinden alıntı:

Her gün kullanıyorum ve çok beğeniyorum, haklısınız, fiyatı diğer şirketlerin fiyatlarından çok daha düşük. Ayrıca, Procore gibi bir şirketle çalışmadıkça elde edemeyeceğimiz, ancak 1000 dolara kıyasla 10.000 doların üzerinde olacak özellikler de var.

Her gün kullanıyorum ve çok beğeniyorum, haklısınız, fiyatı diğer şirketlerin fiyatlarından çok daha düşük. Ayrıca, Procore gibi bir şirketle çalışmadıkça elde edemeyeceğimiz, ancak 1000 dolara kıyasla 10.000 doların üzerinde olacak özellikler de var.

🤝 Dostça Hatırlatıcı: Aşırı yüklenmiş çalışanlar hatalara yol açar ve yeterince kullanılmayan takımlar para kaybına neden olur. İş dağıtım yazılımınızda kaynak dengeleme özelliklerini kullanarak işi eşit bir şekilde dağıtın, böylece bir ekip aşırı yüklenirken diğeri boş kalmaz. Kaliteden ödün vermeden verimliliği optimize etmek için görev zamanlamasını ayarlayın.

14. Buildxact (Konut tahminlerinden programlamaya kadar en iyisi)

buildxact aracılığıyla

Tahminleri programlara dönüştürmek, konut inşaatında genellikle büyük bir zorluktur ve Buildxact bu süreci kolaylaştırır. Kalkışları ve tahminleri net, eyleme geçirilebilir zaman çizelgelerine dönüştürerek, küçük inşaatçıların gereksiz karmaşıklık olmadan işlerini yolunda tutmalarına yardımcı olur.

Sezgisel takvim görünümü, saha ekiplerinin günlük önceliklerine odaklanmasını sağlarken, Gantt grafikleri yöneticilere proje ilerlemesi hakkında daha geniş bir görünüm sunar. İnşaat proje planlama aracını diğerlerinden ayıran özellik, malzeme miktarlarını planlanan görevlerle ilişkilendirme ve kaynakların tam ihtiyaç duyulduğunda kullanılabilir olmasını sağlama yeteneğidir.

Buildxact'ın en iyi özellikleri

Yerleşik teslim süresi hesaplamaları ile malzeme ihtiyaçlarını doğrudan tedarik programlarına dönüştürün

Farklı inşaat aşamalarındaki mevsimsel koşulları hesaba katan, hava durumuna göre ayarlanan planlar yapın

Malzemelerin ne zaman gerekli olacağını tedarikçilere otomatik olarak bildiren tedarikçi bildirim zaman çizelgelerini belirleyin

Buildxact sınırlamaları

Yazılım, devam eden projeler için Teklif Talep (RFQ) belgeleri oluşturamaz, bu da tedarik süreçlerini engelleyebilir

Bir satın alma siparişi oluşturulduktan sonra, hataları düzeltmek için iptal ve yeniden girdi yapılması gerekir, bu da yöneticinin iş yükünü artırır

Buildxact fiyatlandırması

Girdi: Kullanıcı başına aylık 169 $

Pro: İki kullanıcı için aylık 279 $

Takımlar: Dört kullanıcı için aylık 439 $

Buildxact puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (155+ yorum)

Buildxact hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Gerçek bir kullanıcıdan kısa bir alıntı:

Buildxact'ın en çok sevdiğim yanı, inşaat projelerimiz için tüm iş akışını basitleştirmesidir. Kullanıcı dostu olmasını seviyorum. Teknoloji konusunda çok bilgili olmasanız bile, kullanımı oldukça kolaydır. Tahminler için kullanmak çok güzel ve bir iş başladıktan sonra satın alma siparişlerini, değişiklikleri ve giden faturaları yönetmek çok kolay. […] Bence iyileştirilebilecek bir şey, gerçek zamanlı senkronizasyon. […] Bir kişi işini kaydederken, diğer kişi için otomatik olarak güncellenmez ve düzenleme yapmadan önce sayfayı yenilemek zorundadır, aksi takdirde değişiklikleri kaybolabilir.

Buildxact'ın en sevdiğim yanı, inşaat projelerimiz için tüm iş akışını basitleştirmesidir. Kullanıcı dostu olmasını seviyorum. Teknoloji konusunda çok bilgili olmasanız bile, kullanımı oldukça kolaydır. Tahminler için kullanmak çok güzel ve bir iş başladıktan sonra satın alma siparişlerini, değişiklikleri ve giden faturaları yönetmek çok kolay. […] Bence geliştirilebilecek bir şey, gerçek zamanlı senkronizasyon. […] Bir kişi işini kaydettiğinde, diğer kişi için otomatik olarak güncellenmez ve düzenleme yapmadan önce sayfayı yenilemek zorundadır, aksi takdirde değişiklikleri kaybolabilir.

15. BuildBook (Yüklenici-müşteri iletişimi için en iyisi)

buildBook aracılığıyla

BuildBook, müşterilerle net iletişim kurmayı önceliklendiren inşaatçılar içindir. Ev sahiplerini takip etmesi kolay bir programla bilgilendirerek yanlış anlaşılmaları ve belirsizlikleri azaltır. Basit ve modern bir arayüzle görevleri ayarlayabilir, güncellemeleri paylaşabilir ve her şeyi özel bir müşteri portalında düzenleyebilirsiniz.

Anahtar özelliklerinden bazıları arasında kesintisiz zaman çizelgesi yönetimi için Gantt grafiği planlama, müşteri seçim izleme ve gerçek zamanlı finansal denetim için bütçe izleme bulunmaktadır.

BuildBook'un en iyi özellikleri

Sahipleri otomatik olarak bilgilendirmek için planlanan dönüm noktalarının tetiklediği müşteri mesajlaşma dizilerini ayarlayın

Planlanan faaliyetlerle bağlantılı olarak fotoğraf belgeleri öncesinde, sırasında ve sonrasında yakalayın ve görsel ilerlemeyi gösterin

İnşaat jargonunu kullanmadan müşterilerin kolayca anlayabileceği zaman çizelgesi görselleştirmeleri oluşturun

Müşterilerin finansal yükümlülüklerini projenin ilerlemesi ile uyumlu tutmak için programa dayalı ödeme hatırlatıcıları gönderin

BuildBook sınırlamaları

Kullanıcılar, bir projenin finansal bilgilerinden doğrudan kar marjı yüzdelerini görüntüleyemez, bu da finansal denetimi sınırlar

Yazılım, kapsamlı proje yönetimi için gerekli olan zaman takibi özelliklerinden yoksundur

BuildBook fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

BuildBook puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

BuildBook hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bir kullanıcı BuildBook hakkında şunları söyledi:

İşletmem için pazarda fark yaratan unsur, bu yazılım ve tasarım sürecimdir. Bu program, verimli ve temiz bir proje yönetim sistemine sahip olmamı sağlarken, müşteri ile aramızda yüksek düzeyde görünürlük sağlamayı hedeflediğim hedefe ulaşmamı sağlıyor. […] Ürün, müşteri deneyimine o kadar odaklanarak geliştirilmiş ki, proje yürütme özellikleri zayıf kalmış.

İşletmem için pazarda fark yaratan unsur, bu yazılım ve tasarım sürecimdir. Bu program, verimli ve temiz bir proje yönetim sistemine sahip olmamı sağlarken, müşteri ile aramızda yüksek düzeyde görünürlük sağlamayı hedeflediğim hedefe ulaşmamı sağlıyor. […] Ürün, müşteri deneyimine o kadar odaklanarak geliştirilmiş ki, proje yürütme özellikleri zayıf kalmış.

💡 Profesyonel İpucu: Tüm görevlerin birbirini hemen takip etmesi gerekmez. Gerektiğinde, betonun kurumasını beklemek gibi bağımlı görevleri geciktirmek için "gecikme" süresi uygulayın. Tersine, saha hazırlığı devam ederken malzeme siparişi vermek gibi güvenli olduğunda görevlerin çakışmasını başlatmak için "öncü" süresi kullanın.

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İnşaat projeleri, planlama hataları nedeniyle yavaşlamaz. Ekip olması gereken yerde değilse veya bir görev önceden haber verilmeksizin ertelenirse, tüm zaman çizelgesi etkilenir.

ClickUp, yapay zeka destekli otomasyon, gerçek zamanlı güncellemeler ve yerleşik zaman takibi ile planlamayı basitleştirir.

İş programları, vardiya planlaması ve görev atamaları tek bir yerde kalır, böylece takımlar her zaman bir sonraki adımın ne olduğunu bilir.

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