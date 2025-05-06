2025'in En İyi 15 İnşaat Proje Yönetimi Yazılımı (Ücretsiz ve Ücretli)

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "İnşaat Proje Yönetimi Yazılımı nedir?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "İnşaat proje yönetimi, bir inşaat projesiyle ilgili faaliyetlerin planlanması, organize edilmesi ve kontrol edilmesi sürecidir. Projeleri belirlenen süreler ve bütçeler dahilinde tamamlamak için kaynakların planlanması, görevlerin delege edilmesi ve ilerlemenin izlenmesi bu sürece dahildir. " } } ] }
Bir inşaat proje yöneticisi olarak attığınız ilk adımlardan biri, yapınızın sağlam bir temele sahip olmasını sağlamaktır. 👷
Benzer şekilde, inşaat işinizi sıfırdan kurarken, doğru inşaat proje yönetimi yazılımı gibi doğru araçlara sahip olduğunuzdan emin olmanız gerekir.
Konut, ticari veya endüstriyel inşaat sektöründe faaliyet gösteriyor olun, inşaat yönetimi araçları, proje bütçesi sınırları içinde kalarak proje son teslim tarihlerini yönetmenize yardımcı olur.
Finances Online'ın Proje Yönetimi Yazılımı İstatistiklerine göre, "10 proje yöneticisinden 8'i, proje portföy yönetiminin iş başarısını etkileyen kritik bir faktör haline geldiğine inanıyor. "(Axelos, 2019)
Peki, inşaat yazılımı ihtiyaçlarınıza en uygun olanı hangisi?
Bu makalede, inşaat proje yönetimi yazılımına neden ihtiyacınız olduğunu ele alacak ve bugün mevcut olan en iyi on beş aracı inceleyeceğiz.
Fikirlerinizi hayata geçirme zamanı! ⛏
⏰ 60 Saniyelik Özet
İşte takımlar için en iyi 15 inşaat yönetimi yazılımının, güçlü yönleri ve USP'leriyle birlikte listesi.
- ClickUp (Sınırsız kullanıcı ve görev ile kapsamlı proje yönetimi için en iyisi)
- OrangeScrum (Açık kaynaklı planlama ve kaynak yönetimi için en iyisi)
- Asana (Görsel proje planlama ve görev yönetimi için en iyisi)
- Clockify (Ücretsiz zaman takibi ve faturalandırılabilir saat hesaplaması için en iyisi)
- OpenDocMan (Belge yönetimi ve depolama için en iyisi)
- Wrike (İş zekası ve risk tanımlama için en iyisi)
- Fieldwire (Görev atama ve gerçek zamanlı bildirimler için en iyisi)
- Methvin (İnşaat tahmini ve iş maliyetlendirme için en iyisi)
- Fluix (Kodsuz iş akışı yönetimi ve dijitalleştirilmiş belgeler için en iyisi)
- Zoho Projects (Zaman takibi ile bulut tabanlı proje yönetimi için en iyisi)
- TeamGantt (Gantt grafiği tabanlı proje yönetimi için en iyisi)
- Buildertrend (Kaynak yönetimi ve müşteri iletişimi için en iyisi)
- PlanGrid (Saha projesi ve maliyet yönetimi için en iyisi)
- Procore (Entegre proje izleme ve işbirliği için en iyisi)
- CoConstruct (Özel ev inşaatçıları ve tadilatçılar için en iyisi)
İnşaat Proje Yönetimi Yazılımı nedir?
İnşaat proje yönetimi, bir inşaat projesiyle ilgili faaliyetlerin planlanması, organize edilmesi ve kontrol edilmesi sürecidir. Projeleri belirlenen süreler ve bütçeler dahilinde tamamlamak için kaynakların planlanması, görevlerin dağıtılması ve ilerlemenin izlenmesi gibi faaliyetleri içerir.
İnşaat proje yönetimi ayrıca, tedarik sürecini denetlemeyi, gerekli sözleşmelerin yapılmasını sağlamayı ve yüklenicilerin performansını yönetmeyi de içerir.
Ücretsiz İnşaat Proje Yönetimi Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Bir inşaat yönetimi yazılımı çözümü, projelerinizin verimliliğini ve başarısını büyük ölçüde etkileyebilir. Bu nedenle, en iyi aracı seçmenize yardımcı olacak kapsamlı bir metodoloji geliştirdik. Daha yakından bakalım:
Anahtar Özellikler
İlk olarak, yazılımın sunduğu özellikleri değerlendiriyoruz. Doğru araç, inşaat projelerinin benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak tasarlanmış işlevlere sahip olmalıdır. İşte her sağlam inşaat proje yönetimi yazılımının sahip olması gerektiğini düşündüğümüz bazı temel özellikler:
- Görev Yönetimi: Bu, görevleri delege etmenizi, ilerlemeyi izlemenizi ve son teslim tarihlerini etkili bir şekilde yönetmenizi sağlar.
- Planlama: Araç, görevlerin, kaynakların ve dönüm noktalarının planlanması ve zamanlanmasında yardımcı olmalıdır.
- Belge Yönetimi: Taslaklar, sözleşmeler ve izinler gibi önemli belgeleri yönetmek için merkezi bir yer hayati önem taşır.
- Bütçeleme ve Maliyet Kontrolü: Yazılım, giderleri izlemenize ve maliyetleri kontrol etmenize yardımcı olmalıdır.
- İletişim ve İşbirliği Araçları: Yazılım, takım üyeleri arasında verimli iletişim ve işbirliğini kolaylaştırmalıdır.
Fiyat
Yazılımın maliyeti çok önemli bir faktördür. İnşaat proje yönetimi yazılımlarının fiyatları, özelliklerine, kullanıcı sayısına ve fiyatlandırma modeline göre değişir. Gerekli özelliklerden ödün vermeden bütçenize uygun olduğundan emin olmak için yazılımın maliyetini değerine göre değerlendirmenizi öneririz.
Yorumlar
Yorumlar, yazılımın performansı ve güvenilirliği hakkında değerli bilgiler sağlayabilir. Gerçek kullanıcıların mevcut çeşitli inşaat proje yönetimi yazılım seçenekleri hakkında ne düşündüklerini daha iyi anlayabilmeniz için üçüncü taraf inceleme sitelerinden yorumlar topladık.
Entegrasyon Yetenekleri
Yazılım, muhasebe yazılımı, e-posta veya CAD araçları gibi halihazırda kullandığınız diğer araçlarla entegre olabilmelidir. Bu, sorunsuz bir veri akışı sağlar ve genel verimliliği önemli ölçüde artırabilir.
Deneme Dönemleri ve Ücretsiz Planlar
Son olarak, yazılımın deneme dönemi veya ücretsiz plan sunup sunmadığını kontrol etmenizi öneririz. Bu, taahhütte bulunmadan önce yazılımı gerçek bir ortamda test etmenizi sağlar. Aracın ihtiyaçlarınızı karşılayıp karşılamadığını ve kullanıcı dostu olup olmadığını değerlendirmek için mükemmel bir fırsattır.
15 En İyi İnşaat Proje Yönetimi Yazılımı (Ücretsiz ve Ücretli)
1. ClickUp (Sınırsız kullanıcı ve görev ile kapsamlı proje yönetimi için en iyisi)
ClickUp, küçük ve büyük şirketlerde yüksek verimli takımlar tarafından kullanılan, dünyanın en yüksek puanlı verimlilik ve inşaat proje yönetimi yazılımıdır.
ClickUp'ın inşaat için en iyi proje yönetimi yazılımı olmasının nedenleri
ClickUp size sınırsız kullanıcı, sınırsız görev ve daha birçok harika özelliği ücretsiz olarak sunar!
ClickUp ile kullanabileceğiniz proje yönetimi özelliklerinde hiçbir sınır yoktur.
ClickUp'ın anahtar özellikleri
ClickUp, inşaat proje yöneticilerinin projeleri başarıyla yönetmek için ihtiyaç duyacağı tüm özelliklere sahiptir.
İşte bunlardan bazılarına hızlı bir bakış:
- Gantt Grafik Görünümü: ClickUp Gantt grafikleri, inşaat projelerinde işbirliği yapmayı, bağımlılıkları izlemeyi ve müteahhitlerden oluşan takımınızla paylaşılan görsel bir zaman çizelgesinde öncelikleri yönetmeyi kolaylaştırır
- Harita görünümü: Her müteahhit için kullanışlı olan Harita görünümü, bir sonraki iş yerinizin nerede olduğunu ve oraya nasıl gideceğinizi görmenizi sağlar
- Yorumlar: Takım üyelerini etiketleyin ve takıma yorumlar atayın, böylece hiçbir şey gözden kaçmaz, kelimenin tam anlamıyla
- Özel Alanlar: alt yüklenicilerinizin bilgileri, inşaat konumları, bütçeler ve daha fazlası için sütunlar ekleyin
- Düzeltme: Herhangi bir görüntüye yorum ve güncellemeler ekleyerek sunumları, bilgi taleplerini (RFI), çizimleri ve hesaplamaları inceleyin.
- Sütun Hesaplamaları: Formül Alanları ile tahminleri, satın alma siparişlerini, miktarları ve inşaat malzemelerini hesaplayın
- İnşaat projelerinizi yönetmek için CRM özellikleri
- Çevrimdışı Mod: alanında internet bağlantınız olmasa bile projelerinizden haberdar olun
- Mobil Uygulamalar: iOS ve Android uygulamalarımızı kullanarak iş sahasında takım üyeleriyle işbirliği yapın
- AI kullanarak inşaat projelerini yönetmek için ClickUp AI
- Şablonlar: Müşteri İlişkileri Yönetimi, İnşaat, Toplantı Tutanakları ve Mimari Tasarım için Şablonları kullanarak ş Akışınızı hızlandırın
ClickUp artıları
- Sınırsız kullanıcı desteği ile güçlü ücretsiz sürüm
- Otomasyon, kaynak yönetimi ve gösterge panelleri dahil kurumsal proje yönetimi özellikleri
- Görev Bağımlılıkları ile inşaat takımınızın görevleri doğru sırayla tamamladığından emin olun
- İnşaat şirketinizin hedeflerini oluşturun ve takip edin
- ClickUp Zihin Haritaları ile inşaat proje iş akışlarını görselleştirin
- Zaman Tahminlerini kullanarak her görev için gereken süreyi tahmin edin
- ClickUp Docs'u kullanarak bilgi tabanları oluşturun ve takım arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın
- Global Zaman Takipçimiz ile herhangi bir göreve zaman ekleyin
- MacOS, Windows ve Linux platformlarını destekler
- Gizlilik, İzinler ve Misafirler özelliklerini kullanarak yabancıları projenizin inşaat sahasından (diğer adıyla ClickUp) uzak tutun
ClickUp sınırlamaları
- Mobil uygulamada tablo görünümü (henüz) yok
Bu ücretsiz inşaat yönetimi yazılımının sizin için sunduğu tüm heyecan verici özellikleri keşfetmekten çekinmeyin!
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp Yorumları
"Projemi ve ilgili görevleri farklı şekillerde görselleştirebilmeyi seviyorum. Projemin zihin haritasını çıkarabilir, liste, Kanban panosu, Gantt grafiği veya hatta tablo görünümünde görebilirim. Uygulama, projelerimi ve görevlerimi düşünme ve planlama şekillerimin tümüne uyum sağlıyor ve bana kendime uygun bir şekilde planlama özgürlüğü veriyor. " – G2Crowd
"Hayat değiştiren bir araç. Yüksek öncelikli görevlere çok ihtiyaç duyulan perspektifi geri getiriyor. Bir yıl içinde başardıklarımızı takip etmemize ve daha fazla zaman harcamamıza yardımcı oluyor. Artık onsuz yaşayamıyoruz!" – Capterra Onaylı Yorum
ClickUp müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,7/5 (2000+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2000+ yorum)
2. OrangeScrum (Açık kaynaklı planlama ve kaynak yönetimi için en iyisi)
OrangeScrum, takımlara kaynak tahsisi, zaman yönetimi ve işbirliği konusunda yardımcı olan açık kaynaklı bir inşaat planlama yazılımıdır.
Ancak, ücretsiz planla projeleri verimli bir şekilde yönetmek istiyorsanız, belge yönetimi, inşaat projesi şablonları ve daha fazlası gibi temel özellikler için eklentiler satın almanız gerekecektir.
OrangeScrum'ın anahtar özellikleri
- Takımınız, projeleriniz ve kaynaklarınız hakkında gerçek zamanlı bilgiler sağlayan gösterge panelleri
- Zaman takibi özellikleri ve zaman çizelgeleri
- Verimli kaynak tahsisi için kaynak yönetimi özellikleri
- Kaynak planlama özellikleri
OrangeScrum'ın artıları
- Proje ihtiyaçlarınıza özel görev durumları
- Takımlar iş sahasındayken hızlı iletişim için Slack entegrasyonu
- Proje sahipleri, takım üyeleri ve müşteriler için özel izinler oluşturun
OrangeScrum sınırlamaları
- Gantt grafiği fonksiyonu, 159 $ maliyetli bir eklentidir
- Ücretsiz plan yalnızca ön tanımlı görev durumlarını sunar
- Zoom, OneDrive ve Microsoft Teams ile entegrasyonlar yoktur
OrangeScrum fiyatlandırması
Bu inşaat yönetimi yazılımı üç fiyatlandırma planı sunar:
- Topluluk (ücretsiz)
- Bulut (kullanıcı tabanlı fiyatlandırma)
- Enterprise (özel fiyat teklifi için iletişime geçin)
OrangeScrum Yorumları
"Bu yazılım gerçekten çok iyi, ancak tek sevmediğim şey, bu aracı kullanmaya başladığımda bazı ayarları anlamakta zorlandım, o kadar çok seçenek var ki, bazı görevlerin bir sonraki adımına geçmek için ne yapmam gerektiğini anlamakta zorlandım." – G2 Yorumları
"Öğrenme süreci biraz zaman alıyor, bazı yapılandırmalar biraz karmaşık, ancak birkaç gün pratikle çözülemeyecek kadar zor değil." – G2 Yorumları
OrangeScrum müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,5/5 (20+ yorum)
- Capterra: 4,2/5 (80+ yorum)
3. Asana (Görsel proje planlama ve görev yönetimi için en iyisi)
Asana , inşaat takımlarının görevlerini kolaylıkla yerine getirmeleri için büyük resmi görmelerine yardımcı olan bir proje yönetimi aracıdır.
Ancak yerleşik bir zihin haritaları özelliği olmadan, takımınızın ne kadar "büyük" bir resim elde edeceğini bilemeyiz.
Asana ile ClickUp'ı karşılaştırın!
Asana'nın anahtar özellikleri
- Son teslim tarihlerinizi yönetmek için takvim görünümü
- Takım arkadaşları ve müşteriler için proje izinleri
- Proje ihtiyaçlarınız için özel alanlar
- Çevik proje yönetimi için pano görünümü
Asana artıları
- Proje planlama için dijital beyaz tahta
- Görevlere ek dosya ekleyin, böylece ekip arkadaşlarınız kaynaklara kolayca erişebilir
- Geri bildirimleri hızlı bir şekilde izlemek için açıklamaları düzeltme
Asana sınırlamaları
- Yerel zaman takibi özelliği yok
- Yorumları görevlere dönüştüremez
- İşbirliğine dayalı belge düzenleme özelliği yok
Asana fiyatlandırması
Bu proje yönetimi yazılımı dört fiyat planı sunar:
- Temel plan (Ücretsiz)
- Premium plan (üye başına aylık 13,49 $)
- İş planı (30,49 $/ay üye başına)
- Enterprise planı (özel fiyat teklifi için iletişime geçin)
Asana Yorumları
"Birçok rakip proje ve son teslim tarihi ile uğraşıyoruz, bu yüzden her şeyi tek bir büyük resimde tutmamıza ve ilerledikçe bireysel görevler hakkında konuşabileceğimiz bir yerde tutmamıza yardımcı oluyor. Slack gibi sohbet/e-posta vb. üzerine vurgu yapan iş akışını tercih etmiyorum. Asana'nın zaman planlama özellikleri gittikçe iyileşiyor, ancak şu anda biraz karmaşık. " — G2 Yorumları
"Asana'yı çok temel projeler için kullanıyorsanız, şikayet edecek pek bir şey yok. Asana'yı daha karmaşık durumlar için kullanıyorsanız, biraz öğrenme süreci olabilir. Yaptığım iş için, bazen bir projenin içindeki bir bölümü kopyalamam veya çoğaltmam gerekiyor. Şu anda, bunu Asana içinde yapamıyorsunuz ve bölümü manuel olarak çoğaltmanız gerekiyor. "— Capterra Onaylı Yorumlar
Asana müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,3/5 (7000+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (9000+ yorum)
Bu Asana alternatifleri hakkında bilgi edinin !
4. Clockify (Ücretsiz zaman takibi ve faturalandırılabilir saat hesaplaması için en iyisi)
Clockify, inşaat ekiplerinin çeşitli projelerdeki çalışma saatlerini takip etmelerine yardımcı olan popüler bir ücretsiz zaman izleme aracıdır.
Kullanımı basit ve kullanışlı özelliklerle dolu, ancak yerleşik bir sohbet seçeneği eklenmesi faydalı olabilir.
Clockify'ın anahtar özellikleri
- Zamanlayıcı ile zamanı takip edin veya zaman çizelgesine manuel olarak girin
- Saatlik ücretlerinize ve izlenen saatlere göre faturalandırılabilir saatleri otomatik olarak hesaplayın
- Ayrıntılı raporlar oluşturun
- Konum izlemeyi etkinleştirin
Clockify'ın artıları
- Sınırsız sayıda kullanıcı ve proje ücretsiz
- 80'den fazla uygulama ile entegrasyon ve tüm işletim sistemlerinde kullanılabilir
- Maksimum gizlilik ve güvenlik için kendi sunucunuzda barındırılan sürüm
Clockify sınırlamaları
- Yerleşik sohbet özelliği yoktur (ancak takım sohbet uygulaması Pumble ile entegre olur)
- Mobil sürüm, web ve masaüstü uygulamaları kadar sağlam değil
Clockify fiyatlandırması
Bu inşaat zaman takibi yazılımının altı fiyat planı vardır:
- Ücretsiz (koltuk başına aylık 0 $)
- Temel (koltuk başına aylık 3,99 $)
- Standart (koltuk başına aylık 5,49 $)
- Pro (koltuk başına aylık 7,99 $)
- Enterprise (koltuk başına aylık 11,99 $)
- Sunucu (fiyat bilgisi için iletişime geçin)
Clockify Yorumları
"Clockify, takımımın projelerimizi oldukça uzun bir süredir organize etmesine yardımcı oldu. Operasyonlarımızı daha da iyileştirmek için otomasyon, API entegrasyonu, şablonlar ve diğer verimlilik özellikleri gibi bazı ücretli özelliklerden yararlanmak istediğimiz için, ücretli sürüme geçmeden önce bir yıldan biraz fazla bir süre ücretsiz sürümü kullandık. " – Capterra Onaylı Yorum
"Kullanımı kolay ve çok sezgisel. Farklı projeleri veya müşterileri kolayca takip edebilirsiniz. Takım olarak kullanmanıza olanak tanır." – Capterra Onaylı Yorum
Clockify müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,5/5 (110+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (4000+ yorum)
Müteahhitler ve tedarikçilerle RFQ şablonlarını kullanın!
5. OpenDocMan (Belge yönetimi ve depolama için en iyisi)
OpenDocMan, takımların inşaat belgelerini merkezi bir alanda depolamasına olanak tanıyan açık kaynaklı bir belge yönetim sistemidir.
Ne yazık ki, belge depolama dışında, bu araçta gelişmiş proje yönetimi özellikleri bulunmamaktadır.
OpenDocMan anahtar özellikleri
- Belge düzenleme değişikliklerini izleyin
- Kullanıcı izinleri
- Dosyalar için departmanlar veya kategoriler atayın
- Revizyon geçmişi
OpenDocMan artıları
- Linux, Unix, macOS X ve Windows sistemlerinde kullanılabilir
- Çoklu dil desteği, uluslararası inşaat profesyonelleriyle çalışmak için kullanışlıdır
- Takım arkadaşlarınız uygulamada değilse e-posta bildirimleri
OpenDocMan sınırları
- Ş Akışı yönetimi özelliklerini desteklemiyor
- Mobil uygulama mevcut değil
- Sınırlı ücretsiz plan
OpenDocMan fiyatlandırması
Bu belge yönetim yazılımı dört fiyatlandırma planı sunar:
- Topluluk (ücretsiz)
- Enterprise (özel fiyat teklifi için iletişime geçin)
- Bulut (79 $/ay)
- Yerinde (özel fiyat teklifi için iletişime geçin)
OpenDocMan Yorumları
"Yazılım, belge yönetiminden paylaşıma kadar birçok harika özelliği ile bana çok yararlı görünüyor. Birçok yerleşik özelliğe sahip ve entegrasyon açısından MS gibi birçok üçüncü taraf uygulamayla entegre edilebiliyor, bu da iş ve paylaşımı kolaylaştırıyor." – Software Suggest
OpenDocMan müşteri değerlendirmeleri
- G2: Yok
- Capterra: Yok
6. Wrike (İş zekası ve risk tanımlama için en iyisi)
Wrike , projelerinizdeki riskleri belirlemenize yardımcı olan "iş zekası" adlı harika bir özelliğe sahip bir inşaat yazılımı çözümüdür.
Ancak, burada gözden kaçan bariz bir risk var: Şu anda Wrike'da yerleşik bir sohbet özelliği yok!
Wrike'ın anahtar özellikleri
- Ayrıntılı zaman takibi
- İhtiyacınız olanı bulmanıza yardımcı olacak mükemmel dokümantasyon ve kaynak izleme
- Özelleştirilebilir gösterge panelleri
- i̇şbirliğini artırmak için @bahsetmeler
Wrike artıları
- Sezgisel arayüz
- Dropbox, Box ve Google Drive gibi bulut depolama uygulamalarıyla güçlü entegrasyon
- Ücretsiz plan, 5 kullanıcıya ve 2 GB depolama alanına kadar içerir
Wrike sınırlamaları
- İşinizle birlikte erişebileceğiniz bir not alma aracı yoktur
- Yorumları görevlere dönüştüremezsiniz
- Proje izleme için sınırlı özellikler
Wrike fiyatlandırması
Bu proje yönetimi yazılımının dört fiyatlandırma planı vardır:
- Ücretsiz plan
- Profesyonel (9,80 $/ay üye başına)
- İş (üye başına aylık 24,80 $)
- Enterprise (özel fiyat teklifi için iletişime geçin)
Wrike Yorumları
"Wrike, diğer benzer uygulamalara göre benzersizdir çünkü sadece bir proje yönetimi aracı değildir. Aynı zamanda biraz farklı olan bir iş yönetimi aracı olarak da fonksiyon görür. " — G2Crowd
"İşinde sağlam performansı sayesinde, uygulamada herhangi bir dezavantaj göremedim. Ancak fiyatlandırma konusunda oldukça pahalı. Ancak uygulama satın aldığımızda elde ettiğimiz özellikler en üst düzeyde ve diğer rakip proje yönetimi araçlarından çok daha iyi olduğunu inkar edemem. " – Capterra Onaylı Yorum
Wrike müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,2/5 (1.300+ yorum)
- Capterra: 4,2/5 (1.600+ yorum)
Wrike proje yönetimi kılavuzumuza göz atın ve en iyi Wrike alternatifleri hakkında bilgi edinin.
7. Fieldwire (Görev atama ve gerçek zamanlı bildirimler için en iyisi)
Fieldwire mimarlar, müteahhitler ve tasarımcılar için iyi bir inşaat proje yönetimi aracıdır.
Ancak ücretsiz planı kullanıyorsanız, en fazla üç proje alabilirsiniz.
Sadece üç tane mi?!
Fieldwire'ın anahtar özellikleri
- Takım üyelerine görevler atayın
- Gerçek zamanlı push bildirimleri
- Özel formlar oluşturun
- İşaretlemeler ve açıklamalar
Fieldwire'ın artıları
- Kanban panolarını, Gantt grafiklerini ve takvim görünümünü destekler
- İlerleme izleme ve görev durumları
- Çizimlerinizi iOS ve Android cihazlarda görüntüleyin
Fieldwire sınırları
- Atanan kişi olarak yalnızca bir kullanıcı atanabilir; sonraki kullanıcılar izleyici olarak etiketlenir
- Ücretsiz plan en fazla beş kullanıcı ile sınırlıdır ve özel durumlar elde edemezsiniz
- Slack, Microsoft Outlook ve Google Takvim ile entegrasyonlar yoktur
Fieldwire fiyatlandırması
Bu inşaat yönetimi yazılımı dört fiyatlandırma planı sunar:
- Temel (ücretsiz)
- Pro (üye başına aylık 44 $)
- İş (üye başına aylık 64 $)
- Premier (üye başına aylık 104 $)
Fieldwire Yorumları
"Bu yazılımı özellikle proje dokümantasyon izleme amaçları için şiddetle tavsiye ederim. Hala iyileştirilebilecek alanlar var, ancak Autodesk rakibine göre Fieldwire'ı tercih ediyorum." – Capterra Onaylı Yorum
"Fieldwire, sayfaları veya fotoğrafları hızlıca aramak veya plan notları almak için kullandığım yazılımdır, ancak diğer yazılımların temel kalite özelliklerinden yoksundur." – Capterra Onaylı İnceleme
Fieldwire müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,5/5 (80+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (80+ yorum)
8. Methvin (İnşaat tahmini ve iş maliyetlendirme için en iyisi)
Methvin , takımların işe başlamasına yardımcı olan bir proje yönetimi ve inşaat tahmin yazılımıdır. 🚀
Ancak, bu tahmin yazılımının ücretsiz planı bir kullanıcı ile sınırlıdır.
Bu yazılım çözümünde değil, orası kesin.
Methvin'in anahtar özellikleri
- Belgelerinizi ve çizimlerinizi bu inşaat yönetim aracında saklayın
- Genel yüklenici ve alt yüklenicilerin bilgi gönderebileceği bir müşteri portalı
- Pazar gelişmeleri hakkında günlük e-posta bildirimleri
- İş maliyet hesaplamaları
Methvin artıları
- Alt programlar ve değişkenlerle tahmin yapma gibi gelişmiş tahmin seçenekleri
- Bir bağlantıyı paylaşarak başkalarını inşaat projenize davet edin
- Proje ilerlemesini ve kaynak tahsisini ölçmek için raporlama araçlarına erişim
Methvin sınırlamaları
- Ücretsiz plan bir kullanıcı ile sınırlıdır
- Yorum yok veya @bahsetmeler
- Mobil uygulama mevcut değil
Methvin fiyatlandırması
Bu inşaat proje yönetimi yazılımının üç fiyat planı vardır:
- Tek kullanıcı (ücretsiz)
- İş (üye başına aylık 27 $)
- Enterprise (üye başına aylık 165 $)
Methvin Yorumları
"Yazılım yalnızca çevrimiçi çalışıyor, ancak genel olarak kullanıma uygun." – Capterra Onaylı Yorum
"Çizimleri kolayca çıkarabilir, herhangi bir İngiliz ve metrik sistemle fiyatlandırma oluşturabilirsiniz. Ayrıca, tüm bilgiler bulutta depolandığından, herhangi bir konumdan istediğiniz zaman erişebilirsiniz." – Capterra Onaylı Yorum
Methvin müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,4/5 (10+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (10+ yorum)
9. Fluix Kodsuz iş akışı yönetimi ve dijitalleştirilmiş belgeler için en iyisi)
Fluix, kullanıcıların iş akışı yönetimine hızlı bir başlangıç yapmasına yardımcı olan, kod gerektirmeyen bir inşaat yönetim platformudur.
Kurumsal yazılım özellikleri olmadan, proje yönetimi planlarınız sınırlı kalabilir.
Fluix'in anahtar özellikleri
- Gelişmiş otomatikleştirilmiş iş akışları ve görevler
- Dijitalleştirilmiş belgeler ve formlar
- iPhone veya iPad'inizden anında elektronik imzaları yakalamak için e-imza yazılımı
- Çevrimdışı erişim
Fluix'in artıları
- Kısa öğrenme süreci ve kolay kurulum
- IPad'ler için tasarlanmış ş Akışları
- Bulut depolama ve entegrasyon özellikleri
Fluix sınırlamaları
- Apple iPad'ler için tasarlanmış ş Akışları sınırlayıcı olabilir ( Mac'ler için bu inşaat proje yönetimi yazılımlarına göz atın)
- Belge paylaşımı gibi işbirliği için destek eksikliği
- Android desteği yalnızca beta sürüm aşamasındadır
Fluix fiyatlandırması
Bu proje yönetimi yazılımı üç fiyatlandırma planı sunar:
Not: Fluix ücretli bir araçtır, ancak 12 günlük ücretsiz deneme sürümü sunulmaktadır!
- Başlangıç (kullanıcı başına aylık 20 $)
- Temel (üye başına aylık 30 $)
- Gelişmiş (aylık üye başına 50 $))
Fluix İncelemesi
"Harika bir deneyim oldu ve müşteri hizmetleri mükemmel." – Capterra Onaylı Yorum
"Operasyonel süreçlerimizi dijitalleştirmeyi uzun süredir düşünüyorduk ve Fluix, kağıtsız bir ortama geçişimizi daha sağlam ve verimli hale getirdi. Ayrıca ofis ve saha ekibi arasındaki iletişimi de iyileştirdik." – Capterra Onaylı Yorum
Fluix müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,8/5 (10+ yorum)
- Capterra: 4,9/5 (30+ yorum)
10. Zoho Projects (Zaman takibi ile bulut tabanlı proje yönetimi için en iyisi)
Zoho Projects , küçük ve orta ölçekli inşaat şirketlerine yardımcı olmak için tasarlanmış bulut tabanlı bir proje yönetimi yazılımıdır.
Zoho Projects'in ücretsiz planı sınırlı depolama alanı ve özelliklere sahiptir. Ücretli planlara yükseltmeye değer mi?
Zoho Projects özellikleri
- Çok sayıda entegrasyon ve eklenti
- IOS ve Android kullanıcıları için mobil uygulama
- Zaman yönetimi ve faturalama özellikleri
Zoho Projects artıları
- Ücretli planlarda büyük değer
- Kullanımı kolay
- Zaman takibi özellikleri
Zoho Projects sınırlamaları
- Ücretsiz plan şablonları içermez
- Ücretsiz plan sınırlı depolama alanı sunar
- Karmaşık kaynak yönetimi görünümü
Zoho Projects fiyatlandırması
Bu proje yönetimi yazılımı üç fiyatlandırma planı sunar:
- Ücretsiz (kullanıcı başına aylık 0 $)
- Premium (üye başına aylık 5 $)
- Enterprise (üye başına aylık 10 $)
Zoho Project İncelemeleri
"Çözümün gücünden çok memnunuz ve büyümeyi destekleyeceğini düşünüyoruz. Sistemi yapılandırmak ve doğru şekilde kullanmayı öğrenmek, beklediğimizden daha zor oldu." – Capterra Doğrulanmış Yorum
"Genel olarak, Zoho ile deneyimlerim olumlu oldu. Kullanmaktan memnunum ve takımım Zoho'nun işimiz için sunduğu tüm farklı çözümleri beğeniyor." – Capterra Onaylı Yorum
Zoho Projects müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,2/5 (200+ yorum)
- Capterra: 4,2/5 (200+ yorum)
Zoho alternatiflerini inceleyin!
11. TeamGantt (Gantt grafiği tabanlı proje yönetimi için en iyisi)
TeamGantt, kullanıcıların inşaat projelerini yönetmelerine yardımcı olan bir inşaat proje yönetimi aracıdır.
Ancak, TeamGantt'ın ücretsiz planı son derece sınırlıdır. Aynı anda birden fazla projeyi yönetmek istiyorsanız, ücretli bir plana geçmeniz gerekecektir.
TeamGantt özellikleri
- TeamGantt'ın sürükle ve bırak özelliği ile görevleri yeniden sıralayın ve zaman çizelgelerini kolayca ayarlayın
- Her projeyi tek sayfada görünüm
- Portföy görünümü ve raporlar
- Takvim ve liste görünümleri
TeamGantt artıları
- Telefon, e-posta ve canlı sohbet desteği
- Özel mobil uygulama
- Kolay işbirliği
TeamGantt sınırlamaları
- Daha büyük bir takımınız varsa maliyetli olabilir
- Proje bütçesi özelliği yok
- Ücretsiz planda sınırlı özellikler
TeamGantt fiyatlandırması
Bu proje yönetimi yazılımı üç fiyatlandırma planı sunar:
- Ücretsiz (kullanıcı başına aylık 0 $)
- Standart (üye başına aylık 19,90 $)
- Gelişmiş (24,45 $/ay üye başına)
TeamGantt İncelemeleri
"TeamGantt, kullandığımız süre boyunca harikaydı! Büyüyen ekibimiz için daha iyi raporlama sunan başka bir ürüne geçtik, ancak TeamGantt'ın proje yönetimi/atama ve kaynak izleme özelliklerinin birleşimi, daha küçük bir ekipken bizim için harikaydı. " – Capterra Doğrulanmış İnceleme
"Yazılımı oldukça kullanışlı buldum. Amaçlarıma kesinlikle hizmet etti ve küçük kullanıcı arayüzü sorunları dışında, genel olarak olumlu bir deneyim yaşadım ve diğer proje yöneticilerine de kesinlikle tavsiye ederim. " – Capterra Onaylı Yorum
TeamGantt müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,8/5 (700+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (100'den fazla yorum)
12. Buildertrend (Kaynak yönetimi ve müşteri iletişimi için en iyisi)
Buildertrend, inşaat profesyonellerinin kaynakları yönetmesine ve projeleri zamanında tamamlamasına yardımcı olmak için geliştirilmiş bulut tabanlı bir inşaat proje yönetimi yazılımıdır. Ev inşaatçıları, özel ve ticari müteahhitler ve tadilatçılar da bu aracı satış süreci, proje planlama, finansal izleme ve müşteri iletişimi için kullanabilir.
Buildertrend'in anahtar özellikleri
- Zaman ve gider izleme
- Gelişmiş raporlama
- Müşteri portalı
- Proje ve dönüm noktası izleme
Buildertrend artıları
- Müşteriler için merkezi bir hub; projelerine erişim sağlar
- Her zaman, her yerde programlar oluşturun ve güncelleyin
- Her seferinde doğru tahminleri hızlandırmak ve sağlamak için otomasyon
- Sürükle ve bırak işlevselliği
Buildertrend sınırlamaları
- Kullanıcı arayüzü hatalı ve hantal olabilir
- Planlar pahalıdır
Buildertrend fiyatlandırması
- Essential (aylık 99 $; iki ay sonra 399 $)
- Gelişmiş (aylık 399 $; iki ay sonra 699 $)
- Tam (899 $/ay; iki ay sonra 1.299 $)
Buildertrend yorumları
"Buildertrend'in çapraz platform işlevlerinden çok memnunum. Günün çoğunu sahada geçiren biri olarak, hareket halindeyken gerektiğinde verilere veya dosyalara hızlı bir şekilde erişip ekleyebilmeyi seviyorum. İşlerin günlük kayıtlarının zaman çizelgesine erişebilmeyi seviyorum ve bunları kaydırarak inceleyebilmek, süreç boyunca iş detaylarını takip etmeme yardımcı oluyor. " — G2 Doğrulanmış İnceleme
Buildertrend müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4/5 (56+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (1572+ yorum)
13. PlanGrid (Saha projesi ve maliyet yönetimi için en iyisi)
PlanGrid, inşaat verimliliği yazılımı ve inşaatçılar için hepsi bir arada alan projesi ve maliyet yönetimi aracıdır. Kullanıcılar, planları, işaretlemeleri, fotoğrafları, raporları ve daha fazlasını inşaat projesinde yer alan herkesle anında paylaşabilir.
PlanGrid'in anahtar özellikleri
- 3D modeller ve sayfalar
- Fotoğraflar için özel etiketler
- Dosya yönetimi
- Kalite yönetimi tek bir yerde
PlanGrid'in artıları
- Verilere çevrimiçi ve çevrimdışı erişim
- Basitleştirilmiş gönderimler; onaylanan gönderimlere uygulamadan anında erişin
PlanGrid sınırları
- Diğerleri için zor öğrenme süreci
PlanGrid fiyatlandırması
- Nailgun (39 $/ay/kullanıcı; yıllık faturalandırılır)
- Dozer (59 $/ay/kullanıcı; yıllık faturalandırılır)
- Crane (119 $/ay/kullanıcı; yıllık faturalandırılır)
PlanGrid incelemeleri
- Software Advice: 4,28/5 (1.896+ yorum)
- Güven Radiusu: 7,8/10 (145+ yorum)
PlanGrid müşteri değerlendirmeleri
"Bir proje için kullanmak için iyi bir platform ve projenin tüm döngüsü boyunca kullanılabilir. Dahili ve harici kullanıcıları kolayca ekleyebilir ve birkaç tıklama ile tüm belgelere erişebilirsiniz." — Software Advice Onaylı İnceleme
14. Procore (Entegre proje izleme ve işbirliği için en iyisi)
Procore, teklif verme aşamasından projenin kapanışına kadar işi basitleştiren çevrimiçi bir inşaat yazılımıdır.
Tek bir entegre platformda projeler genelinde inşaat projelerini, kaynakları, tasarımları, tahminleri, teklifleri ve bütçeleri yönetin.
Procore'un anahtar özellikleri
- Proje izleme
- Optik Karakter Tanıma (OCR) Teknolojisi
- Mobil erişim
- Alan işbirliği
Procore'un artıları
- Entegre platform
- Mobil cihazlarda kullanılabilir ve erişilebilir
- Projelerin ve portföylerin finansal durumuna ilişkin gerçek zamanlı içgörü
Procore sınırlamaları
- Araç alanları daha fazla esnekliğe sahip olabilir
- Diğerleri için zor öğrenme süreci
Procore fiyatlandırması
- Özel bir teklif almak için fiyatlandırma sayfalarını ziyaret edin
Procore yorumları
"Procore, en son çizimlere, teknik özelliklere ve sunumlara her an erişim olanağı sağlar. Bu, hem tasarımcılar hem de müteahhitler için sahada işbirliği açısından mükemmeldir. Tüm proje bilgileri çok iyi organize edilmiştir ve tüm kullanıcılar tarafından kolayca erişilebilir. İzin aracı, takım üyelerinin erişebileceği alanları özelleştirmek için harikadır. " — G2 Doğrulanmış İnceleme
Procore müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,5/5 (1.173+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (2.518+ yorum)
Procore alternatiflerini inceleyin!
15. CoConstruct (Özel ev inşaatçıları ve tadilatçılar için en iyisi)
CoConstruct, özel ev inşaatçıları ve tadilatçılar için yüksek puan alan bir inşaat yönetimi yazılımıdır. Tek bir merkezi uygulamadan projenin, müşterilerin ve yüklenicilerin tüm yönlerini kolayca yönetin.
CoConstruct'un anahtar özellikleri
- Raporlama ve analiz
- Proje ve müşteri izleme
- Faturalandırma ve fatura kesme
- Özelleştirilebilir şablonlar
CoConstruct artıları
- Satın alma siparişlerinin işlenmesi için kullanımı kolay işlevsellik
- Doğru tahminler; özelleştirilmiş tahminleri kolayca oluşturun ve gönderin
- İş sahasındaki faaliyetler ve ilerlemelerle ilgili bildirimler ve güncellemeler gönderin
- Elektronik imzalar ve çevrimiçi ödemeler yoluyla onaylar
CoConstruct sınırlamaları
- Mobil uygulama iyileştirilebilir
- Diğerleri için zor öğrenme süreci
CoConstruct fiyatlandırması
- Essential: Aylık 99 $; iki ay sonra 399 $
- Gelişmiş: Aylık 399 $; iki ay sonra 699 $
- Tam: 899 $/ay; iki ay sonra 1.299
CoConstruct incelemeleri
"Çok pratik bir saha müteahhidi olarak, teklif ve tahmin yazmak için yeterli zaman bulmakta zorlanıyorum. Şablonlar ve elektronik tablo tarzı tahminler süreci gerçekten kolaylaştırıyor ve nihayetinde size hayatınızı geri veriyor. " — Capterra Doğrulanmış Yorum
müşteri değerlendirmeleri
- Software Advice: 4,5/5 (842+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (842+ yorum)
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İnşaat projelerinizin son teslim tarihlerine uyması, bütçe sınırları içinde kalması ve inşaat sektörü standartlarına uygun olması gerekir.
İnşaat yazılımları iş gücünüzü azaltmanıza yardımcı olabilir, ancak projenizi daha da karmaşık hale getirecek bir araç edinmenin bir anlamı yoktur.
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