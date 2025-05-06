2025'in En İyi 15 İnşaat Proje Yönetimi Yazılımı (Ücretsiz ve Ücretli)

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "İnşaat Proje Yönetimi Yazılımı nedir?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "İnşaat proje yönetimi, bir inşaat projesiyle ilgili faaliyetlerin planlanması, organize edilmesi ve kontrol edilmesi sürecidir. Projeleri belirlenen süreler ve bütçeler dahilinde tamamlamak için kaynakların planlanması, görevlerin delege edilmesi ve ilerlemenin izlenmesi bu sürece dahildir. " } } ] }

Bir inşaat proje yöneticisi olarak attığınız ilk adımlardan biri, yapınızın sağlam bir temele sahip olmasını sağlamaktır. 👷

Benzer şekilde, inşaat işinizi sıfırdan kurarken, doğru inşaat proje yönetimi yazılımı gibi doğru araçlara sahip olduğunuzdan emin olmanız gerekir.

Konut, ticari veya endüstriyel inşaat sektöründe faaliyet gösteriyor olun, inşaat yönetimi araçları, proje bütçesi sınırları içinde kalarak proje son teslim tarihlerini yönetmenize yardımcı olur.

Finances Online'ın Proje Yönetimi Yazılımı İstatistiklerine göre, "10 proje yöneticisinden 8'i, proje portföy yönetiminin iş başarısını etkileyen kritik bir faktör haline geldiğine inanıyor. "(Axelos, 2019)

Peki, inşaat yazılımı ihtiyaçlarınıza en uygun olanı hangisi?

Bu makalede, inşaat proje yönetimi yazılımına neden ihtiyacınız olduğunu ele alacak ve bugün mevcut olan en iyi on beş aracı inceleyeceğiz.

Fikirlerinizi hayata geçirme zamanı! ⛏

⏰ 60 Saniyelik Özet İşte takımlar için en iyi 15 inşaat yönetimi yazılımının, güçlü yönleri ve USP'leriyle birlikte listesi. ClickUp (Sınırsız kullanıcı ve görev ile kapsamlı proje yönetimi için en iyisi) (Sınırsız kullanıcı ve görev ile kapsamlı proje yönetimi için en iyisi) OrangeScrum (Açık kaynaklı planlama ve kaynak yönetimi için en iyisi) Asana (Görsel proje planlama ve görev yönetimi için en iyisi) Clockify (Ücretsiz zaman takibi ve faturalandırılabilir saat hesaplaması için en iyisi) OpenDocMan (Belge yönetimi ve depolama için en iyisi) Wrike (İş zekası ve risk tanımlama için en iyisi) Fieldwire (Görev atama ve gerçek zamanlı bildirimler için en iyisi) Methvin (İnşaat tahmini ve iş maliyetlendirme için en iyisi) Fluix (Kodsuz iş akışı yönetimi ve dijitalleştirilmiş belgeler için en iyisi) Zoho Projects (Zaman takibi ile bulut tabanlı proje yönetimi için en iyisi) TeamGantt (Gantt grafiği tabanlı proje yönetimi için en iyisi) Buildertrend (Kaynak yönetimi ve müşteri iletişimi için en iyisi) PlanGrid (Saha projesi ve maliyet yönetimi için en iyisi) Procore (Entegre proje izleme ve işbirliği için en iyisi) CoConstruct (Özel ev inşaatçıları ve tadilatçılar için en iyisi)

İnşaat Proje Yönetimi Yazılımı nedir?

İnşaat proje yönetimi, bir inşaat projesiyle ilgili faaliyetlerin planlanması, organize edilmesi ve kontrol edilmesi sürecidir. Projeleri belirlenen süreler ve bütçeler dahilinde tamamlamak için kaynakların planlanması, görevlerin dağıtılması ve ilerlemenin izlenmesi gibi faaliyetleri içerir.

İnşaat proje yönetimi ayrıca, tedarik sürecini denetlemeyi, gerekli sözleşmelerin yapılmasını sağlamayı ve yüklenicilerin performansını yönetmeyi de içerir.

Ücretsiz İnşaat Proje Yönetimi Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Bir inşaat yönetimi yazılımı çözümü, projelerinizin verimliliğini ve başarısını büyük ölçüde etkileyebilir. Bu nedenle, en iyi aracı seçmenize yardımcı olacak kapsamlı bir metodoloji geliştirdik. Daha yakından bakalım:

Anahtar Özellikler

İlk olarak, yazılımın sunduğu özellikleri değerlendiriyoruz. Doğru araç, inşaat projelerinin benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak tasarlanmış işlevlere sahip olmalıdır. İşte her sağlam inşaat proje yönetimi yazılımının sahip olması gerektiğini düşündüğümüz bazı temel özellikler:

Görev Yönetimi: Bu, görevleri delege etmenizi, ilerlemeyi izlemenizi ve son teslim tarihlerini etkili bir şekilde yönetmenizi sağlar.

Planlama: Araç, görevlerin, kaynakların ve dönüm noktalarının planlanması ve zamanlanmasında yardımcı olmalıdır.

Belge Yönetimi: Taslaklar, sözleşmeler ve izinler gibi önemli belgeleri yönetmek için merkezi bir yer hayati önem taşır.

Bütçeleme ve Maliyet Kontrolü: Yazılım, giderleri izlemenize ve maliyetleri kontrol etmenize yardımcı olmalıdır.

İletişim ve İşbirliği Araçları: Yazılım, takım üyeleri arasında verimli iletişim ve işbirliğini kolaylaştırmalıdır.

Fiyat

Yazılımın maliyeti çok önemli bir faktördür. İnşaat proje yönetimi yazılımlarının fiyatları, özelliklerine, kullanıcı sayısına ve fiyatlandırma modeline göre değişir. Gerekli özelliklerden ödün vermeden bütçenize uygun olduğundan emin olmak için yazılımın maliyetini değerine göre değerlendirmenizi öneririz.

Yorumlar

Yorumlar, yazılımın performansı ve güvenilirliği hakkında değerli bilgiler sağlayabilir. Gerçek kullanıcıların mevcut çeşitli inşaat proje yönetimi yazılım seçenekleri hakkında ne düşündüklerini daha iyi anlayabilmeniz için üçüncü taraf inceleme sitelerinden yorumlar topladık.

Entegrasyon Yetenekleri

Yazılım, muhasebe yazılımı, e-posta veya CAD araçları gibi halihazırda kullandığınız diğer araçlarla entegre olabilmelidir. Bu, sorunsuz bir veri akışı sağlar ve genel verimliliği önemli ölçüde artırabilir.

Deneme Dönemleri ve Ücretsiz Planlar

Son olarak, yazılımın deneme dönemi veya ücretsiz plan sunup sunmadığını kontrol etmenizi öneririz. Bu, taahhütte bulunmadan önce yazılımı gerçek bir ortamda test etmenizi sağlar. Aracın ihtiyaçlarınızı karşılayıp karşılamadığını ve kullanıcı dostu olup olmadığını değerlendirmek için mükemmel bir fırsattır.

15 En İyi İnşaat Proje Yönetimi Yazılımı (Ücretsiz ve Ücretli)

1. ClickUp (Sınırsız kullanıcı ve görev ile kapsamlı proje yönetimi için en iyisi)

ClickUp'ı deneyin ClickUp'ı kullanarak inşaat projelerini ve anket sonuçlarını gerçek zamanlı güncellemelerle zahmetsizce takip edin

ClickUp, küçük ve büyük şirketlerde yüksek verimli takımlar tarafından kullanılan, dünyanın en yüksek puanlı verimlilik ve inşaat proje yönetimi yazılımıdır.

ClickUp'ın inşaat için en iyi proje yönetimi yazılımı olmasının nedenleri

ClickUp size sınırsız kullanıcı, sınırsız görev ve daha birçok harika özelliği ücretsiz olarak sunar!

ClickUp ile kullanabileceğiniz proje yönetimi özelliklerinde hiçbir sınır yoktur.

ClickUp'ın anahtar özellikleri

ClickUp, inşaat proje yöneticilerinin projeleri başarıyla yönetmek için ihtiyaç duyacağı tüm özelliklere sahiptir.

İşte bunlardan bazılarına hızlı bir bakış:

Bu Şablonu İndirin Bu ClickUp İnşaat Yönetimi Şablonu ile takım ve yüklenici kaynaklarını senkronize edin, ilerlemeyi izleyin ve projeleri görselleştirin

ClickUp artıları

Sınırsız kullanıcı desteği ile güçlü ücretsiz sürüm

Otomasyon, kaynak yönetimi ve gösterge panelleri dahil kurumsal proje yönetimi özellikleri

Görev Bağımlılıkları ile inşaat takımınızın görevleri doğru sırayla tamamladığından emin olun

İnşaat şirketinizin hedeflerini oluşturun ve takip edin

ClickUp Zihin Haritaları ile inşaat proje iş akışlarını görselleştirin

Zaman Tahminlerini kullanarak her görev için gereken süreyi tahmin edin

ClickUp Docs'u kullanarak bilgi tabanları oluşturun ve takım arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Global Zaman Takipçimiz ile herhangi bir göreve zaman ekleyin

MacOS, Windows ve Linux platformlarını destekler

Gizlilik, İzinler ve Misafirler özelliklerini kullanarak yabancıları projenizin inşaat sahasından (diğer adıyla ClickUp) uzak tutun

ClickUp sınırlamaları

Mobil uygulamada tablo görünümü (henüz) yok

Bu ücretsiz inşaat yönetimi yazılımının sizin için sunduğu tüm heyecan verici özellikleri keşfetmekten çekinmeyin!

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp Yorumları

"Projemi ve ilgili görevleri farklı şekillerde görselleştirebilmeyi seviyorum. Projemin zihin haritasını çıkarabilir, liste, Kanban panosu, Gantt grafiği veya hatta tablo görünümünde görebilirim. Uygulama, projelerimi ve görevlerimi düşünme ve planlama şekillerimin tümüne uyum sağlıyor ve bana kendime uygun bir şekilde planlama özgürlüğü veriyor. " – G2Crowd

"Hayat değiştiren bir araç. Yüksek öncelikli görevlere çok ihtiyaç duyulan perspektifi geri getiriyor. Bir yıl içinde başardıklarımızı takip etmemize ve daha fazla zaman harcamamıza yardımcı oluyor. Artık onsuz yaşayamıyoruz!" – Capterra Onaylı Yorum

ClickUp müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,7/5 (2000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2000+ yorum)

2. OrangeScrum (Açık kaynaklı planlama ve kaynak yönetimi için en iyisi)

Orangescrum aracılığıyla

OrangeScrum, takımlara kaynak tahsisi, zaman yönetimi ve işbirliği konusunda yardımcı olan açık kaynaklı bir inşaat planlama yazılımıdır.

Ancak, ücretsiz planla projeleri verimli bir şekilde yönetmek istiyorsanız, belge yönetimi, inşaat projesi şablonları ve daha fazlası gibi temel özellikler için eklentiler satın almanız gerekecektir.

OrangeScrum'ın anahtar özellikleri

Takımınız, projeleriniz ve kaynaklarınız hakkında gerçek zamanlı bilgiler sağlayan gösterge panelleri

Zaman takibi özellikleri ve zaman çizelgeleri

Verimli kaynak tahsisi için kaynak yönetimi özellikleri

Kaynak planlama özellikleri

OrangeScrum'ın artıları

Proje ihtiyaçlarınıza özel görev durumları

Takımlar iş sahasındayken hızlı iletişim için Slack entegrasyonu

Proje sahipleri, takım üyeleri ve müşteriler için özel izinler oluşturun

OrangeScrum sınırlamaları

Gantt grafiği fonksiyonu, 159 $ maliyetli bir eklentidir

Ücretsiz plan yalnızca ön tanımlı görev durumlarını sunar

Zoom , OneDrive ve Microsoft Teams ile entegrasyonlar yoktur

OrangeScrum fiyatlandırması

Bu inşaat yönetimi yazılımı üç fiyatlandırma planı sunar:

Topluluk (ücretsiz)

Bulut (kullanıcı tabanlı fiyatlandırma)

Enterprise (özel fiyat teklifi için iletişime geçin)

OrangeScrum Yorumları

"Bu yazılım gerçekten çok iyi, ancak tek sevmediğim şey, bu aracı kullanmaya başladığımda bazı ayarları anlamakta zorlandım, o kadar çok seçenek var ki, bazı görevlerin bir sonraki adımına geçmek için ne yapmam gerektiğini anlamakta zorlandım." – G2 Yorumları

"Öğrenme süreci biraz zaman alıyor, bazı yapılandırmalar biraz karmaşık, ancak birkaç gün pratikle çözülemeyecek kadar zor değil." – G2 Yorumları

OrangeScrum müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,5/5 (20+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (80+ yorum)

3. Asana (Görsel proje planlama ve görev yönetimi için en iyisi)

Asana aracılığıyla

Asana , inşaat takımlarının görevlerini kolaylıkla yerine getirmeleri için büyük resmi görmelerine yardımcı olan bir proje yönetimi aracıdır.

Ancak yerleşik bir zihin haritaları özelliği olmadan, takımınızın ne kadar "büyük" bir resim elde edeceğini bilemeyiz.

Asana ile ClickUp'ı karşılaştırın!

Asana'nın anahtar özellikleri

Son teslim tarihlerinizi yönetmek için takvim görünümü

Takım arkadaşları ve müşteriler için proje izinleri

Proje ihtiyaçlarınız için özel alanlar

Çevik proje yönetimi için pano görünümü

Asana artıları

Proje planlama için dijital beyaz tahta

Görevlere ek dosya ekleyin, böylece ekip arkadaşlarınız kaynaklara kolayca erişebilir

Geri bildirimleri hızlı bir şekilde izlemek için açıklamaları düzeltme

Asana sınırlamaları

Yerel zaman takibi özelliği yok

Yorumları görevlere dönüştüremez

İşbirliğine dayalı belge düzenleme özelliği yok

Asana fiyatlandırması

Bu proje yönetimi yazılımı dört fiyat planı sunar:

Temel plan (Ücretsiz)

Premium plan (üye başına aylık 13,49 $)

İş planı (30,49 $/ay üye başına)

Enterprise planı (özel fiyat teklifi için iletişime geçin)

Asana Yorumları

"Birçok rakip proje ve son teslim tarihi ile uğraşıyoruz, bu yüzden her şeyi tek bir büyük resimde tutmamıza ve ilerledikçe bireysel görevler hakkında konuşabileceğimiz bir yerde tutmamıza yardımcı oluyor. Slack gibi sohbet/e-posta vb. üzerine vurgu yapan iş akışını tercih etmiyorum. Asana'nın zaman planlama özellikleri gittikçe iyileşiyor, ancak şu anda biraz karmaşık. " — G2 Yorumları

"Asana'yı çok temel projeler için kullanıyorsanız, şikayet edecek pek bir şey yok. Asana'yı daha karmaşık durumlar için kullanıyorsanız, biraz öğrenme süreci olabilir. Yaptığım iş için, bazen bir projenin içindeki bir bölümü kopyalamam veya çoğaltmam gerekiyor. Şu anda, bunu Asana içinde yapamıyorsunuz ve bölümü manuel olarak çoğaltmanız gerekiyor. "— Capterra Onaylı Yorumlar

Asana müşteri değerlendirmeleri

G2 : 4,3/5 (7000+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (9000+ yorum)

Bu Asana alternatifleri hakkında bilgi edinin !

4. Clockify (Ücretsiz zaman takibi ve faturalandırılabilir saat hesaplaması için en iyisi)

Via Clockify

Clockify, inşaat ekiplerinin çeşitli projelerdeki çalışma saatlerini takip etmelerine yardımcı olan popüler bir ücretsiz zaman izleme aracıdır.

Kullanımı basit ve kullanışlı özelliklerle dolu, ancak yerleşik bir sohbet seçeneği eklenmesi faydalı olabilir.

Clockify'ın anahtar özellikleri

Zamanlayıcı ile zamanı takip edin veya zaman çizelgesine manuel olarak girin

Saatlik ücretlerinize ve izlenen saatlere göre faturalandırılabilir saatleri otomatik olarak hesaplayın

Ayrıntılı raporlar oluşturun

Konum izlemeyi etkinleştirin

Clockify'ın artıları

Sınırsız sayıda kullanıcı ve proje ücretsiz

80'den fazla uygulama ile entegrasyon ve tüm işletim sistemlerinde kullanılabilir

Maksimum gizlilik ve güvenlik için kendi sunucunuzda barındırılan sürüm

Clockify sınırlamaları

Yerleşik sohbet özelliği yoktur (ancak takım sohbet uygulaması Pumble ile entegre olur)

Mobil sürüm, web ve masaüstü uygulamaları kadar sağlam değil

Clockify fiyatlandırması

Bu inşaat zaman takibi yazılımının altı fiyat planı vardır:

Ücretsiz (koltuk başına aylık 0 $)

Temel (koltuk başına aylık 3,99 $)

Standart (koltuk başına aylık 5,49 $)

Pro (koltuk başına aylık 7,99 $)

Enterprise (koltuk başına aylık 11,99 $)

Sunucu (fiyat bilgisi için iletişime geçin)

Clockify Yorumları

"Clockify, takımımın projelerimizi oldukça uzun bir süredir organize etmesine yardımcı oldu. Operasyonlarımızı daha da iyileştirmek için otomasyon, API entegrasyonu, şablonlar ve diğer verimlilik özellikleri gibi bazı ücretli özelliklerden yararlanmak istediğimiz için, ücretli sürüme geçmeden önce bir yıldan biraz fazla bir süre ücretsiz sürümü kullandık. " – Capterra Onaylı Yorum

"Kullanımı kolay ve çok sezgisel. Farklı projeleri veya müşterileri kolayca takip edebilirsiniz. Takım olarak kullanmanıza olanak tanır." – Capterra Onaylı Yorum

Clockify müşteri değerlendirmeleri

G2 : 4,5/5 (110+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (4000+ yorum)

Müteahhitler ve tedarikçilerle RFQ şablonlarını kullanın!

5. OpenDocMan (Belge yönetimi ve depolama için en iyisi)

OpenDocMan aracılığıyla

OpenDocMan, takımların inşaat belgelerini merkezi bir alanda depolamasına olanak tanıyan açık kaynaklı bir belge yönetim sistemidir.

Ne yazık ki, belge depolama dışında, bu araçta gelişmiş proje yönetimi özellikleri bulunmamaktadır.

OpenDocMan anahtar özellikleri

Belge düzenleme değişikliklerini izleyin

Kullanıcı izinleri

Dosyalar için departmanlar veya kategoriler atayın

Revizyon geçmişi

OpenDocMan artıları

Linux, Unix, macOS X ve Windows sistemlerinde kullanılabilir

Çoklu dil desteği, uluslararası inşaat profesyonelleriyle çalışmak için kullanışlıdır

Takım arkadaşlarınız uygulamada değilse e-posta bildirimleri

OpenDocMan sınırları

Ş Akışı yönetimi özelliklerini desteklemiyor

Mobil uygulama mevcut değil

Sınırlı ücretsiz plan

OpenDocMan fiyatlandırması

Bu belge yönetim yazılımı dört fiyatlandırma planı sunar:

Topluluk (ücretsiz)

Enterprise (özel fiyat teklifi için iletişime geçin)

Bulut (79 $/ay)

Yerinde (özel fiyat teklifi için iletişime geçin)

OpenDocMan Yorumları

"Yazılım, belge yönetiminden paylaşıma kadar birçok harika özelliği ile bana çok yararlı görünüyor. Birçok yerleşik özelliğe sahip ve entegrasyon açısından MS gibi birçok üçüncü taraf uygulamayla entegre edilebiliyor, bu da iş ve paylaşımı kolaylaştırıyor." – Software Suggest

OpenDocMan müşteri değerlendirmeleri

G2: Yok

Capterra: Yok

6. Wrike (İş zekası ve risk tanımlama için en iyisi)

Wrike aracılığıyla

Wrike , projelerinizdeki riskleri belirlemenize yardımcı olan "iş zekası" adlı harika bir özelliğe sahip bir inşaat yazılımı çözümüdür.

Ancak, burada gözden kaçan bariz bir risk var: Şu anda Wrike'da yerleşik bir sohbet özelliği yok!

Wrike'ın anahtar özellikleri

Ayrıntılı zaman takibi

İhtiyacınız olanı bulmanıza yardımcı olacak mükemmel dokümantasyon ve kaynak izleme

Özelleştirilebilir gösterge panelleri

i̇şbirliğini artırmak için @bahsetmeler

Wrike artıları

Sezgisel arayüz

Dropbox, Box ve Google Drive gibi bulut depolama uygulamalarıyla güçlü entegrasyon

Ücretsiz plan, 5 kullanıcıya ve 2 GB depolama alanına kadar içerir

Wrike sınırlamaları

İşinizle birlikte erişebileceğiniz bir not alma aracı yoktur

Yorumları görevlere dönüştüremezsiniz

Proje izleme için sınırlı özellikler

Wrike fiyatlandırması

Bu proje yönetimi yazılımının dört fiyatlandırma planı vardır:

Ücretsiz plan

Profesyonel ( 9,80 $/ay üye başına)

İş (üye başına aylık 24,80 $)

Enterprise (özel fiyat teklifi için iletişime geçin)

Wrike Yorumları

"Wrike, diğer benzer uygulamalara göre benzersizdir çünkü sadece bir proje yönetimi aracı değildir. Aynı zamanda biraz farklı olan bir iş yönetimi aracı olarak da fonksiyon görür. " — G2Crowd

"İşinde sağlam performansı sayesinde, uygulamada herhangi bir dezavantaj göremedim. Ancak fiyatlandırma konusunda oldukça pahalı. Ancak uygulama satın aldığımızda elde ettiğimiz özellikler en üst düzeyde ve diğer rakip proje yönetimi araçlarından çok daha iyi olduğunu inkar edemem. " – Capterra Onaylı Yorum

Wrike müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,2/5 (1.300+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (1.600+ yorum)

Wrike proje yönetimi kılavuzumuza göz atın ve en iyi Wrike alternatifleri hakkında bilgi edinin.

7. Fieldwire (Görev atama ve gerçek zamanlı bildirimler için en iyisi)

FieldWire aracılığıyla

Fieldwire mimarlar, müteahhitler ve tasarımcılar için iyi bir inşaat proje yönetimi aracıdır.

Ancak ücretsiz planı kullanıyorsanız, en fazla üç proje alabilirsiniz.

Sadece üç tane mi?!

Fieldwire'ın anahtar özellikleri

Takım üyelerine görevler atayın

Gerçek zamanlı push bildirimleri

Özel formlar oluşturun

İşaretlemeler ve açıklamalar

Fieldwire'ın artıları

Kanban panolarını , Gantt grafiklerini ve takvim görünümünü destekler

İlerleme izleme ve görev durumları

Çizimlerinizi iOS ve Android cihazlarda görüntüleyin

Fieldwire sınırları

Atanan kişi olarak yalnızca bir kullanıcı atanabilir; sonraki kullanıcılar izleyici olarak etiketlenir

Ücretsiz plan en fazla beş kullanıcı ile sınırlıdır ve özel durumlar elde edemezsiniz

Slack, Microsoft Outlook ve Google Takvim ile entegrasyonlar yoktur

Fieldwire fiyatlandırması

Bu inşaat yönetimi yazılımı dört fiyatlandırma planı sunar:

Temel (ücretsiz)

Pro (üye başına aylık 44 $)

İş (üye başına aylık 64 $)

Premier (üye başına aylık 104 $)

Fieldwire Yorumları

"Bu yazılımı özellikle proje dokümantasyon izleme amaçları için şiddetle tavsiye ederim. Hala iyileştirilebilecek alanlar var, ancak Autodesk rakibine göre Fieldwire'ı tercih ediyorum." – Capterra Onaylı Yorum

"Fieldwire, sayfaları veya fotoğrafları hızlıca aramak veya plan notları almak için kullandığım yazılımdır, ancak diğer yazılımların temel kalite özelliklerinden yoksundur." – Capterra Onaylı İnceleme

Fieldwire müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,5/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (80+ yorum)

8. Methvin (İnşaat tahmini ve iş maliyetlendirme için en iyisi)

Via Methvin

Methvin , takımların işe başlamasına yardımcı olan bir proje yönetimi ve inşaat tahmin yazılımıdır. 🚀

Ancak, bu tahmin yazılımının ücretsiz planı bir kullanıcı ile sınırlıdır.

Bu yazılım çözümünde değil, orası kesin.

Methvin'in anahtar özellikleri

Belgelerinizi ve çizimlerinizi bu inşaat yönetim aracında saklayın

Genel yüklenici ve alt yüklenicilerin bilgi gönderebileceği bir müşteri portalı

Pazar gelişmeleri hakkında günlük e-posta bildirimleri

İş maliyet hesaplamaları

Methvin artıları

Alt programlar ve değişkenlerle tahmin yapma gibi gelişmiş tahmin seçenekleri

Bir bağlantıyı paylaşarak başkalarını inşaat projenize davet edin

Proje ilerlemesini ve kaynak tahsisini ölçmek için raporlama araçlarına erişim

Methvin sınırlamaları

Ücretsiz plan bir kullanıcı ile sınırlıdır

Yorum yok veya @bahsetmeler

Mobil uygulama mevcut değil

Methvin fiyatlandırması

Bu inşaat proje yönetimi yazılımının üç fiyat planı vardır:

Tek kullanıcı (ücretsiz)

İş (üye başına aylık 27 $)

Enterprise (üye başına aylık 165 $)

Methvin Yorumları

"Yazılım yalnızca çevrimiçi çalışıyor, ancak genel olarak kullanıma uygun." – Capterra Onaylı Yorum

"Çizimleri kolayca çıkarabilir, herhangi bir İngiliz ve metrik sistemle fiyatlandırma oluşturabilirsiniz. Ayrıca, tüm bilgiler bulutta depolandığından, herhangi bir konumdan istediğiniz zaman erişebilirsiniz." – Capterra Onaylı Yorum

Methvin müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,4/5 (10+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (10+ yorum)

9. Fluix Kodsuz iş akışı yönetimi ve dijitalleştirilmiş belgeler için en iyisi)

Via Fluix

Fluix, kullanıcıların iş akışı yönetimine hızlı bir başlangıç yapmasına yardımcı olan, kod gerektirmeyen bir inşaat yönetim platformudur.

Kurumsal yazılım özellikleri olmadan, proje yönetimi planlarınız sınırlı kalabilir.

Fluix'in anahtar özellikleri

Gelişmiş otomatikleştirilmiş iş akışları ve görevler

Dijitalleştirilmiş belgeler ve formlar

iPhone veya iPad'inizden anında elektronik imzaları yakalamak için e-imza yazılımı

Çevrimdışı erişim

Fluix'in artıları

Kısa öğrenme süreci ve kolay kurulum

IPad'ler için tasarlanmış ş Akışları

Bulut depolama ve entegrasyon özellikleri

Fluix sınırlamaları

Apple iPad'ler için tasarlanmış ş Akışları sınırlayıcı olabilir ( Mac'ler için bu inşaat proje yönetimi yazılımlarına göz atın)

Belge paylaşımı gibi işbirliği için destek eksikliği

Android desteği yalnızca beta sürüm aşamasındadır

Fluix fiyatlandırması

Bu proje yönetimi yazılımı üç fiyatlandırma planı sunar:

Not: Fluix ücretli bir araçtır, ancak 12 günlük ücretsiz deneme sürümü sunulmaktadır!

Başlangıç (kullanıcı başına aylık 20 $)

Temel (üye başına aylık 30 $)

Gelişmiş (aylık üye başına 50 $))

Fluix İncelemesi

"Harika bir deneyim oldu ve müşteri hizmetleri mükemmel." – Capterra Onaylı Yorum

"Operasyonel süreçlerimizi dijitalleştirmeyi uzun süredir düşünüyorduk ve Fluix, kağıtsız bir ortama geçişimizi daha sağlam ve verimli hale getirdi. Ayrıca ofis ve saha ekibi arasındaki iletişimi de iyileştirdik." – Capterra Onaylı Yorum

Fluix müşteri değerlendirmeleri

G2 : 4,8/5 (10+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (30+ yorum)

10. Zoho Projects (Zaman takibi ile bulut tabanlı proje yönetimi için en iyisi)

Zoho Projects aracılığıyla

Zoho Projects , küçük ve orta ölçekli inşaat şirketlerine yardımcı olmak için tasarlanmış bulut tabanlı bir proje yönetimi yazılımıdır.

Zoho Projects'in ücretsiz planı sınırlı depolama alanı ve özelliklere sahiptir. Ücretli planlara yükseltmeye değer mi?

Zoho Projects özellikleri

Çok sayıda entegrasyon ve eklenti

IOS ve Android kullanıcıları için mobil uygulama

Zaman yönetimi ve faturalama özellikleri

Zoho Projects artıları

Ücretli planlarda büyük değer

Kullanımı kolay

Zaman takibi özellikleri

Zoho Projects sınırlamaları

Ücretsiz plan şablonları içermez

Ücretsiz plan sınırlı depolama alanı sunar

Karmaşık kaynak yönetimi görünümü

Zoho Projects fiyatlandırması

Bu proje yönetimi yazılımı üç fiyatlandırma planı sunar:

Ücretsiz (kullanıcı başına aylık 0 $)

Premium (üye başına aylık 5 $)

Enterprise (üye başına aylık 10 $)

Zoho Project İncelemeleri

"Çözümün gücünden çok memnunuz ve büyümeyi destekleyeceğini düşünüyoruz. Sistemi yapılandırmak ve doğru şekilde kullanmayı öğrenmek, beklediğimizden daha zor oldu." – Capterra Doğrulanmış Yorum

"Genel olarak, Zoho ile deneyimlerim olumlu oldu. Kullanmaktan memnunum ve takımım Zoho'nun işimiz için sunduğu tüm farklı çözümleri beğeniyor." – Capterra Onaylı Yorum

Zoho Projects müşteri değerlendirmeleri

G2 : 4,2/5 (200+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (200+ yorum)

Zoho alternatiflerini inceleyin!

11. TeamGantt (Gantt grafiği tabanlı proje yönetimi için en iyisi)

TeamGantt aracılığıyla

TeamGantt, kullanıcıların inşaat projelerini yönetmelerine yardımcı olan bir inşaat proje yönetimi aracıdır.

Ancak, TeamGantt'ın ücretsiz planı son derece sınırlıdır. Aynı anda birden fazla projeyi yönetmek istiyorsanız, ücretli bir plana geçmeniz gerekecektir.

TeamGantt özellikleri

TeamGantt'ın sürükle ve bırak özelliği ile görevleri yeniden sıralayın ve zaman çizelgelerini kolayca ayarlayın

Her projeyi tek sayfada görünüm

Portföy görünümü ve raporlar

Takvim ve liste görünümleri

TeamGantt artıları

Telefon, e-posta ve canlı sohbet desteği

Özel mobil uygulama

Kolay işbirliği

TeamGantt sınırlamaları

Daha büyük bir takımınız varsa maliyetli olabilir

Proje bütçesi özelliği yok

Ücretsiz planda sınırlı özellikler

TeamGantt fiyatlandırması

Bu proje yönetimi yazılımı üç fiyatlandırma planı sunar:

Ücretsiz (kullanıcı başına aylık 0 $)

Standart (üye başına aylık 19,90 $)

Gelişmiş (24,45 $/ay üye başına)

TeamGantt İncelemeleri

"TeamGantt, kullandığımız süre boyunca harikaydı! Büyüyen ekibimiz için daha iyi raporlama sunan başka bir ürüne geçtik, ancak TeamGantt'ın proje yönetimi/atama ve kaynak izleme özelliklerinin birleşimi, daha küçük bir ekipken bizim için harikaydı. " – Capterra Doğrulanmış İnceleme

"Yazılımı oldukça kullanışlı buldum. Amaçlarıma kesinlikle hizmet etti ve küçük kullanıcı arayüzü sorunları dışında, genel olarak olumlu bir deneyim yaşadım ve diğer proje yöneticilerine de kesinlikle tavsiye ederim. " – Capterra Onaylı Yorum

TeamGantt müşteri değerlendirmeleri

G2 : 4,8/5 (700+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

12. Buildertrend (Kaynak yönetimi ve müşteri iletişimi için en iyisi)

Via Buildertrend

Buildertrend, inşaat profesyonellerinin kaynakları yönetmesine ve projeleri zamanında tamamlamasına yardımcı olmak için geliştirilmiş bulut tabanlı bir inşaat proje yönetimi yazılımıdır. Ev inşaatçıları, özel ve ticari müteahhitler ve tadilatçılar da bu aracı satış süreci, proje planlama, finansal izleme ve müşteri iletişimi için kullanabilir.

Buildertrend'in anahtar özellikleri

Zaman ve gider izleme

Gelişmiş raporlama

Müşteri portalı

Proje ve dönüm noktası izleme

Buildertrend artıları

Müşteriler için merkezi bir hub; projelerine erişim sağlar

Her zaman, her yerde programlar oluşturun ve güncelleyin

Her seferinde doğru tahminleri hızlandırmak ve sağlamak için otomasyon

Sürükle ve bırak işlevselliği

Buildertrend sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü hatalı ve hantal olabilir

Planlar pahalıdır

Buildertrend fiyatlandırması

Essential (aylık 99 $; iki ay sonra 399 $)

Gelişmiş (aylık 399 $; iki ay sonra 699 $)

Tam (899 $/ay; iki ay sonra 1.299 $)

Buildertrend yorumları

"Buildertrend'in çapraz platform işlevlerinden çok memnunum. Günün çoğunu sahada geçiren biri olarak, hareket halindeyken gerektiğinde verilere veya dosyalara hızlı bir şekilde erişip ekleyebilmeyi seviyorum. İşlerin günlük kayıtlarının zaman çizelgesine erişebilmeyi seviyorum ve bunları kaydırarak inceleyebilmek, süreç boyunca iş detaylarını takip etmeme yardımcı oluyor. " — G2 Doğrulanmış İnceleme

Buildertrend müşteri değerlendirmeleri

G2 : 4/5 (56+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (1572+ yorum)

13. PlanGrid (Saha projesi ve maliyet yönetimi için en iyisi)

PlanGrid aracılığıyla

PlanGrid, inşaat verimliliği yazılımı ve inşaatçılar için hepsi bir arada alan projesi ve maliyet yönetimi aracıdır. Kullanıcılar, planları, işaretlemeleri, fotoğrafları, raporları ve daha fazlasını inşaat projesinde yer alan herkesle anında paylaşabilir.

PlanGrid'in anahtar özellikleri

3D modeller ve sayfalar

Fotoğraflar için özel etiketler

Dosya yönetimi

Kalite yönetimi tek bir yerde

PlanGrid'in artıları

Verilere çevrimiçi ve çevrimdışı erişim

Basitleştirilmiş gönderimler; onaylanan gönderimlere uygulamadan anında erişin

PlanGrid sınırları

Diğerleri için zor öğrenme süreci

PlanGrid fiyatlandırması

Nailgun (39 $/ay/kullanıcı; yıllık faturalandırılır)

Dozer (59 $/ay/kullanıcı; yıllık faturalandırılır)

Crane (119 $/ay/kullanıcı; yıllık faturalandırılır)

PlanGrid incelemeleri

Software Advice : 4,28/5 (1.896+ yorum)

Güven Radiusu: 7,8/10 (145+ yorum)

PlanGrid müşteri değerlendirmeleri

"Bir proje için kullanmak için iyi bir platform ve projenin tüm döngüsü boyunca kullanılabilir. Dahili ve harici kullanıcıları kolayca ekleyebilir ve birkaç tıklama ile tüm belgelere erişebilirsiniz." — Software Advice Onaylı İnceleme

14. Procore (Entegre proje izleme ve işbirliği için en iyisi)

Procore aracılığıyla

Procore, teklif verme aşamasından projenin kapanışına kadar işi basitleştiren çevrimiçi bir inşaat yazılımıdır.

Tek bir entegre platformda projeler genelinde inşaat projelerini, kaynakları, tasarımları, tahminleri, teklifleri ve bütçeleri yönetin.

Procore'un anahtar özellikleri

Proje izleme

Optik Karakter Tanıma (OCR) Teknolojisi

Mobil erişim

Alan işbirliği

Procore'un artıları

Entegre platform

Mobil cihazlarda kullanılabilir ve erişilebilir

Projelerin ve portföylerin finansal durumuna ilişkin gerçek zamanlı içgörü

Procore sınırlamaları

Araç alanları daha fazla esnekliğe sahip olabilir

Diğerleri için zor öğrenme süreci

Procore fiyatlandırması

Özel bir teklif almak için fiyatlandırma sayfalarını ziyaret edin

Procore yorumları

"Procore, en son çizimlere, teknik özelliklere ve sunumlara her an erişim olanağı sağlar. Bu, hem tasarımcılar hem de müteahhitler için sahada işbirliği açısından mükemmeldir. Tüm proje bilgileri çok iyi organize edilmiştir ve tüm kullanıcılar tarafından kolayca erişilebilir. İzin aracı, takım üyelerinin erişebileceği alanları özelleştirmek için harikadır. " — G2 Doğrulanmış İnceleme

Procore müşteri değerlendirmeleri

G2 : 4,5/5 (1.173+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.518+ yorum)

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15. CoConstruct (Özel ev inşaatçıları ve tadilatçılar için en iyisi)

CoConstruct aracılığıyla

CoConstruct, özel ev inşaatçıları ve tadilatçılar için yüksek puan alan bir inşaat yönetimi yazılımıdır. Tek bir merkezi uygulamadan projenin, müşterilerin ve yüklenicilerin tüm yönlerini kolayca yönetin.

CoConstruct'un anahtar özellikleri

Raporlama ve analiz

Proje ve müşteri izleme

Faturalandırma ve fatura kesme

Özelleştirilebilir şablonlar

CoConstruct artıları

Satın alma siparişlerinin işlenmesi için kullanımı kolay işlevsellik

Doğru tahminler; özelleştirilmiş tahminleri kolayca oluşturun ve gönderin

İş sahasındaki faaliyetler ve ilerlemelerle ilgili bildirimler ve güncellemeler gönderin

Elektronik imzalar ve çevrimiçi ödemeler yoluyla onaylar

CoConstruct sınırlamaları

Mobil uygulama iyileştirilebilir

Diğerleri için zor öğrenme süreci

CoConstruct fiyatlandırması

Essential : Aylık 99 $; iki ay sonra 399 $

Gelişmiş : Aylık 399 $; iki ay sonra 699 $

Tam: 899 $/ay; iki ay sonra 1.299

CoConstruct incelemeleri

"Çok pratik bir saha müteahhidi olarak, teklif ve tahmin yazmak için yeterli zaman bulmakta zorlanıyorum. Şablonlar ve elektronik tablo tarzı tahminler süreci gerçekten kolaylaştırıyor ve nihayetinde size hayatınızı geri veriyor. " — Capterra Doğrulanmış Yorum

müşteri değerlendirmeleri

Software Advice : 4,5/5 (842+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (842+ yorum)

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İnşaat projelerinizin son teslim tarihlerine uyması, bütçe sınırları içinde kalması ve inşaat sektörü standartlarına uygun olması gerekir.

İnşaat yazılımları iş gücünüzü azaltmanıza yardımcı olabilir, ancak projenizi daha da karmaşık hale getirecek bir araç edinmenin bir anlamı yoktur.

İşte bu yüzden ClickUp'a ihtiyacınız var.

Proje takımınız için hedefler belirlemekten projenizin finansmanını yönetmeye kadar, ClickUp bugün mevcut en iyi inşaat yönetimi yazılımıdır.

Tüm inşaat hedeflerinize, hatta en çılgın olanlara bile ulaşmak için ClickUp'ı bugün ücretsiz edinin!