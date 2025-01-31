2025'in En İyi 10 İnşaat Tahmin Yazılımı

Yanlış inşaat tahminleri, projenizin kârının %3'üne mal olurken , gelecekteki proje kazanma oranlarını %30 oranında düşürür.

Eski usul maliyet tahmin yöntemleri, güvenilir olmayan veriler, insan hataları ve hesap verebilirliğin olmaması nedeniyle yanlış sonuçlar verebilir.

İnşaat tahmin yazılımı, tahminlere dayalı çalışmaları ortadan kaldırır. Modern teknolojiyle eğitilmiş bu yazılım, doğru maliyet tahminleri yapmanıza, süreçleri kolaylaştırmanıza ve maliyetli bütçe hatalarını azaltmanıza yardımcı olur.

İnşaat için tahmin yazılımı, makine öğrenimi, görselleştirme öğeleri ve gerçek zamanlı verileri kullanarak inşaat projelerinizin maliyetlerini doğru bir şekilde tahmin etmenize yardımcı olur.

Ancak, herkese uyan tek bir çözüm yoktur.

Bu makalede, en iyi inşaat tahmin araçlarını inceleyerek anahtar özellikleri, sınırlamaları, fiyatları ve ürün incelemelerine göz atacağız. ?

İnşaat Tahmin Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

İnşaat projeleri için bir tahmin yazılımı seçerken şu faktörleri göz önünde bulundurun:

Uygun fiyat: Bütçenize uygun bir yazılım arayın. Bu önemli bir yatırım olduğundan, yazılıma ne kadar yatırım yapmak istediğinizi belirleyin ve uygun fiyatlı bir araç seçin

Doğruluk ve verimlilik: Güvenilir ve işçilik, malzeme ve diğer giderler dahil olmak üzere son derece doğru inşaat maliyeti ve proje tahminleri sunan bir yazılım seçin

Kullanıcı dostu arayüz: İnşaat tahmin yazılımının gezinmesi ve anlaşılması kolay olduğundan emin olun. Kullanımı kolay bir araç, eğitim süresini kısaltacak ve harici teknik desteğe olan ihtiyacı ortadan kaldıracaktır

Entegrasyon: Proje yönetimi araçları ve muhasebe yazılımı dahil olmak üzere mevcut uygulamalarınız ve sistemlerinizle sorunsuz bir şekilde entegre olan tahmin yazılımlarını arayın

Ölçeklenebilirlik: İşinizle birlikte ölçeklenebilen, daha kapsamlı projeleri ve büyüyen müşteri kitlesini verimli bir şekilde yönetebilen bir araç seçin

Birden fazla ERP inşaat tahmin yazılımı faydalı olabilir, ancak doğru yazılımı bulmak zor olabilir.

Süreci hızlandırmak için en iyi inşaat tahmin yazılımlarının listesi. ?

2024'te Kullanılacak En İyi 10 İnşaat Tahmin Yazılımı

İşte mevcut en iyi tahmin yazılımlarının özellikleri, kullanıcı yorumları, sınırlamaları ve fiyatları.

1. Müteahhit Foreman

Görsel Kaynak: Contractor Foreman

Contractor Foreman, tam donanımlı bir inşaat yönetimi yazılımıdır. Tek bir çatı altında teklifleri, tahminleri ve insanları yönetmenize yardımcı olacak araçlar ve 35'ten fazla özellik sunar.

Bu, inşaat tahminleri oluşturmak için uygun fiyatlı ve kullanıcı dostu bir yazılımdır. İnşaat tahmin yazılımı, 75'ten fazla ülkede müteahhitlere hizmet vermesiyle ünlüdür.

Tahmin yazılımını web üzerinde veya iOS ve Android uygulamalarıyla kullanın — cihaz sınırı yoktur.

Contractor Foreman'ın en iyi özellikleri

Kanban ve liste görünümleri ile projenizin ilerlemesine ilişkin uçtan uca görünürlük elde edin

Referanslar, ayrıntılar ve özel veriler ekleyerek kapak sayfalarını özelleştirin

Hazır tahmin şablonlarını kullanarak teklifleri hızlı ve verimli bir şekilde oluşturun

En son malzeme ve işçilik fiyatlarıyla gerçek zamanlı maliyet veritabanına erişin

Tahminler teslim edildiğinde, açıldığında ve tıklandığında gerçek zamanlı bildirimler alın

Quickbooks, MS Projects, Stripe, Zapier ve daha fazlası gibi popüler araçlarla entegre edin

Yüklenici Foreman sınırlamaları

Tahminleri ve projeleri düzenlemenin sınırlı yolları

Mobil uygulama fonksiyonları web sitesi kadar sezgisel değildir

Tahminler için revizyon kayıtları eksik

Müteahhit Foreman fiyatlandırması

Ücretsiz: 30 gün

Temel: 79 $/ay

Standart: 125 $/ay

Artı: 166 $/ay

Pro: 249 $/ay

Sınırsız: 49 $/ay

Müteahhit Şeflerinin puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (630+ yorum)

2. Buildertrend

Görsel Kaynak: Buildertrend

Buildertrend, önceden oluşturulmuş hesaplamalar ve formüller aracılığıyla doğru maliyet tahmini için hatasız, çevik tahmin teknikleri kullanır. Konut inşaatı yol haritaları oluşturmak ve inşaat maliyetlerini tahmin etmek için en iyisidir, bu da onu ev inşaatçıları, uzman müteahhitler ve tadilatçılar arasında popüler bir seçim haline getirir.

Buildertrend, gerçek zamanlı maliyet izleme ile doğru iş maliyetlendirme sağlar. Otomatik teklifler, çift girdileri ortadan kaldırarak müşterileriniz için hızlı ve kolay bir şekilde ayrıntılı teklifler oluşturmanıza yardımcı olur.

Buildertrend'in en iyi özellikleri

Hazır tahmin şablonları arasından seçim yaparak teklif verme sürecini hızlandırın

Kullanımı kolay kalkış fonksiyonlarıyla malzemeleri ölçün ve miktarını belirleyin

Malzeme ve işçilik maliyetlerini kişiselleştirilmiş bir maliyet veritabanında saklayın

Profesyonel teklif teklifleri oluşturun

Ayrıntılı maliyet dökümleri, gerçek zamanlı gider izleme ve kaynakları verimli bir şekilde ayarlama özelliğini kullanın

Buildertrend sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü etkileyici değil, özellikler ve kaynaklar arasında gezinmek zor

Otomatik kaydetme seçeneği ve Word ve Excel'de düzenleme özelliği olmaması bazen tüm verilerin silinmesine neden olabilir

Buildertrend fiyatlandırması

Ücretsiz: Sınırsız

Temel: 19 $/ay

Büyüme: 39 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Buildertrend puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (150+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.600'den fazla yorum)

3. Stack

Görsel Kaynak: Stack

Stack, bulut tabanlı bir inşaat proje yönetimi yazılımıdır. Tahminlerden kapanışa kadar, bu araç tahmin sürecini kolaylaştırmak için ihtiyacınız olan tüm inşaat çözümlerini sunar.

Ayrıca Stack, sezgisel ölçüm, tahmin ve teklif araçları ile karmaşık projelerin maliyet tahminlerini basitleştirir. Veritabanlarını güncelleme, sayma ve hesaplamaları sizin için yapma gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek için kullanışlı otomasyon araçları da sunar.

Diğer esnek olmayan inşaat tahmin araçlarıyla karşılaştırıldığında, Stack, yazılımı iş ihtiyaçlarınıza göre yapılandırmak için birçok özelleştirme seçeneği sunar.

Tüm iç ve dış paydaşları yönetmek, izlemek ve onlarla iletişim kurmak için Stack'in merkezi proje merkezine ek noktalar.

En iyi özellikleri bir araya getirin

Alan, doğrusal, yay, eğimli, sayım ve hacim ölçümleri için özel araçlarla doğru ölçümler elde edin

Marka logosu, şartlar, kapsam ve diğer ayrıntılarla markanıza uygun teklifler oluşturun

Önceden oluşturulmuş veya özel kitaplıkları kullanarak öğeler, malzemeler ve montajlar için kolayca faturalar oluşturun

Plan, maliyet türü veya diğer etiketler gibi özelleştirilebilir veri noktalarıyla raporlar oluşturun

Hızlı bir başlangıç için kapsamlı inşaat şablon kitaplığına erişin

Yığın sınırlamaları

Öğeler ve montajlar, bir kez oluşturulduktan sonra yeni bir konuma taşınamaz

Yazılım, büyük veri kümeleriyle çalışırken yavaşlayabilir

Paket fiyatlandırma

Başlangıç: 2.999 $/yıl

Büyüme: 1.899 $/yıl

Oluşturma: Özel fiyatlandırma

Yorum ve puanları biriktirin

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,5/5 (1.300+ yorum)

4. Net Tahminler

Görsel Kaynak: Clear Estimates

Clear Estimates, kullanımı kolay bir inşaat tahmin yazılımıdır. Mutfak, banyo, garaj ve daha fazlası gibi ortak alanlar için 130'dan fazla hazır tahmin şablonu içerir.

Şablonları belirli parçaları ekleyerek veya kaldırarak kişiselleştirebilirsiniz. Clear Estimates, bölgesel olarak doğru malzeme ve işçilik maliyetleri içeren binlerce önceden yüklenmiş blok sağlar.

Şablonunuza sürükleyerek müşterinizin konumuna özel tahminler oluşturun. ABD genelinde 400'den fazla farklı alan için üç ayda bir güncellenen fiyatlandırma verilerini elde edin.

Clear Estimates'in en iyi özellikleri

İnşaat tahmini sırasında hızlı ve güvenilir destekten yararlanın

Farklı alanlara göre kategorize edilmiş 160'tan fazla tahmin şablonuna erişin

10.000'den fazla satır öğe fiyatlandırma veritabanına erişim (Üç ayda bir güncellenir)

Profesyonel teklif şablonlarıyla içerik düzenlemede zaman kazanın

Tahmin sınırlamaları

Çoğunlukla ABD yerel ayarlarına göre hazırlanmıştır

Tahmine satış vergisi eklemek zordur

Net Tahmin fiyatlandırması

Ücretsiz: 30 gün

Standart: 79 $/ay

Pro: 119 $/ay

Franchise: 249 $/ay

Net Tahminler derecelendirmesi

G2: Yeterli puan yok

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Bu inşaat zaman takibi araçlarını inceleyin!

5. Procore

Görsel Kaynak: Procore

Procore, tasarım, tahmin, ihale ve bütçe yönetimi gibi inşaat öncesi iş akışlarını kolaylaştırmak için kapsamlı bir araç seti sunar.

Stack gibi Procore da miktar hesaplamaları, tahminler ve profesyonel teklifler hazırlamak için doğru tahmin araçları ve özel özelleştirme seçenekleri sunar.

Procore, Honeywell, Brookfield Properties ve daha fazlası gibi önde gelen şirketlerin 150 ülkede 1.000.000'den fazla projesine yardımcı olmuştur.

Procore'un en iyi özellikleri

Tüm inşaat öncesi faaliyetlerinizi yönetmek için merkezi bir gösterge paneli

2D ve 3D modelleri kullanarak proje paydaşlarıyla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

500'den fazla uygulama ile entegre ederek istediğiniz şekilde çalışın

AI Auto Count ile saniyeler içinde kalkışa hazır sembol tanıma oluşturun

Özel iOS ve Android uygulamaları ile mobil cihazlara öncelik veren bir arayüz

Malzeme ve işçilik için otomatik maliyet hesaplama

Procore sınırlamaları

Yazılımın öğrenme eğrisi oldukça diktir

Fiyatlandırma, gizli müteahhitler veya küçük ve orta ölçekli inşaat ajansları için uygun değildir

Procore fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Procore puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (2.500+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.600'den fazla yorum)

6. Buildsoft

Görsel Kaynak: Buildsoft

Buildsoft'un Cubit Estimating platformu, tahmin ve kalkışları tek bir sorunsuz sürece entegre etmenizi sağlar.

Esnek ve merkezi platform, tahminleri hızlı ve doğru bir şekilde oluşturmanıza olanak tanır. Tahminleri basitleştirmek için 3D veya BIM model denetimleri, iş analizi, dinamik fiyat listeleri ve daha fazlası gibi akıllı araçlar bulabilirsiniz.

Fiyatlandırma verilerini şablon listeleri olarak kaydedebilir, iş fiyatlandırmasını doğruluk ve karlılık açısından kontrol edebilirsiniz. Gelecekteki tahminleri kolaylaştırmak için yaygın işler ve öğeler içeren şablon işler oluşturun.

Buildsoft'un en iyi özellikleri

Tüm inşaat tahminlerinizi ve projelerinizi tek bir görünümden yönetin

Etkileşimli 3D veya BIM modellerini kullanarak tahminleri çapraz kontrol edin

Fiyat listesi şablonlarını kullanarak yeni tahminler oluşturun

Şablon fiyat listeleri, işler ve mevcut tahminler arasında gerçek zamanlı senkronizasyon sağlayın

İşler, tahminler veya projelerdeki değişiklikleri verimli bir şekilde yönetmek için İş Revizyonu Ş Akışı'nı kullanın

Buildsoft sınırlamaları

Yeni kullanıcılar için yeterli öğrenme kaynakları bulunmamaktadır

Kullanıcılar maliyet ve fiyatları değiştirmede zorluk yaşıyor

Buildsoft fiyatlandırması

Standart: 180 $/ay

Profesyonel: 240 $/ay

Enterprise: 270 $/ay

Buildsoft puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

7. PlanSwift

Görsel Kaynak: PlanSwift

Bulut tabanlı bir inşaat tahmin yazılımı olan PlanSwift, inşaat tahmin sürecinizi hızlı, kolay ve kağıtsız hale getirir. İşinizin özel ihtiyaçlarına göre kolayca özelleştirilebilir.

PlanSwift, sezgisel sürükle ve bırak arayüzü ve tek tıklama fonksiyonları ile hemen hemen her sektörde kullanılabilir. Ticari veya konut amaçlı olsun, platform doğru maliyet tahminleri oluşturmak için amaca özel araçlar sunar.

PlanSwift'in en iyi özellikleri

Alan ve doğrusal araçları kullanarak metrekare veya yüzey alanlarını hesaplayın, basit işaretle ve tıkla ölçümler yapın

Özellik Düzensiz veya kavisli yüzey ölçümleri için Tek Tıkla Kalkış

İşçilik veya malzeme maliyetlerindeki değişikliklere göre güncellenen dinamik maliyet tahminlerine erişin

Önceden oluşturulmuş özel montajları otomatik sayım, hesaplama ve tahmin için kalkışınıza bırakın

PlanSwift sınırlamaları

Yerleşik bulut senkronizasyonu veya dosya paylaşımı yok

Yüksek render süresi nedeniyle bazen yavaş ve gecikmeli

PlanSwift fiyatlandırması

Ücretsiz: 14 gün

Profesyonel: 1749 $/yıl

PlanSwift puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (25+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (350+ yorum)

8. HeavyBid

Görsel Kaynak: HeavyBid

50.000'den fazla tahmincinin güvenini kazanan HeavyBid, sivil inşaat için en hızlı ve en doğru tahmin yazılımlarından biridir. DOT web sitelerinden öğeleri içe aktararak tahmin için harcadığınız zamanı azaltmanızı sağlar.

HeavyBid, harici kalkış programlarını kullanır ve verileri girerek proje tahminleri oluşturur.

HeavyBid, her maliyeti ve fiyatı ayrıntılı olarak inceleyen kontrol listeleri ve inceleme araçlarıyla tahminleri kolayca kontrol etmenizi sağlar. Bu, ENR'nin en iyi 50 ağır inşaat müteahhitinden 44'ünün bu yazılımı tercih etmesinin nedenini açıklıyor.

HeavyBid'in en iyi özellikleri

Vista, Quickbooks, Sage 300 vb. dahil olmak üzere 30'dan fazla muhasebe sistemine bağlanın.

Tahmin iş akışında çift girişi önlemek için otomatik senkronizasyonu etkinleştirin

Özelleştirilebilir teklifler oluşturun

Primavera veya Microsoft Project'ten veri içe ve dışa aktarımını destekler

Birden fazla tahmincinin projelerde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmasına olanak tanır

HeavyBid sınırlamaları

Satın alma ve bakım maliyetleri yüksek

Sınırlı raporlama yetenekleri

HeavyBid fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

HeavyBid puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (500+ yorum)

Bu inşaat ihale şablonlarına göz atın!

9. Estimator360

Görsel Kaynak: Estimator360

Güçlü bir inşaat tahmin ve yönetim yazılımı olan Estimator360, yerleşik inşaat hesaplamaları ve kural setleri ile tahmin yapmayı kolaylaştırır.

Estimator360 ile işçilik, malzeme ve diğer temel inşaat maliyetlerini içeren ayrıntılı malzeme listeleri de oluşturabilirsiniz. Bu listeler, tek bir kaynakta tutulurken tedarikçiler ve alt yüklenicilerle paylaşılabilir.

Estimator360'ın en iyi özellikleri

Gelişmiş inşaat hesaplamaları ve kural setleri ile sınırsız Montajlar sunar

Build Options ve Intelligent Ratios gibi özel teknolojileri kullanarak montajları özelleştirin ve ölçeklendirin

Tahminleri tek bir tıklamayla tekliflere dönüştürmek için otomatikleştirilmiş iş akışlarına sahiptir

70'den fazla proje şablonundan seçim yapın veya özel şablonlar oluşturun

IOS ve Android kullanıcıları için özel uygulamalara sahip, mobil cihazlara öncelik veren bir platform

Estimator360 sınırlamaları

Üçüncü taraf yazılımlarla entegrasyonu zor

Uygulama bazen hatalar verebilir ve yeniden yüklenmesi gerekebilir

Estimator360 fiyatlandırması

Tek Basit Plan: Aylık 369 $

Estimator360 puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (90+ yorum)

Capterra: Yeterli puan yok

10. Sage Estimating

Görsel Kaynak: Sage Estimating

Sage Estimating, tek bir tıklama ile 2D ve 3D ayrıntıları çekerek, doğrulukla daha fazla ihale kazanmanıza ve kalkış süresini azaltmanıza yardımcı olur. Bu bilgileri hızlı ve doğru bir şekilde yazılıma aktarabilirsiniz.

Sage 100 Contractor, Sage 300 Construction ve Real Estate ile entegre olarak bütçeleri, satın alma siparişlerini ve alt yüklenici sözleşmelerini dışa aktarmayı basitleştirir. Sage Estimating yazılımını kullanmak, veri yinelenmesi sorununu da çözer.

Sage Estimating'in en iyi özellikleri

2D ve 3D ölçüm araçlarıyla tahmin sürecini basitleştirin

Otomatik kalkış verisi aktarımı ile hız ve verimliliği en üst düzeye çıkarın

Diğer uygulamalarla kolay entegrasyonlar sayesinde işbirliğini basitleştirin

Sage Estimating sınırlamaları

Kullanıcı dostu değildir ve öğrenmesi zaman alır

Spesifikasyon odaklı kalkış sistemleri oluşturmada başarısız

Sage Estimating fiyatlandırması

Ücretsiz: 30 gün

Sage Estimating puanları ve yorumları

G2: Yeterli puan yok

Capterra: 4. 1/5 (70+ yorum)

Bu inşaat araçları, inşaat projeleri için doğru tahminler elde etmenize yardımcı olurken, ClickUp bu projeleri düzgün bir şekilde yönetmek için yardımcınız olabilir.

ClickUp'ın İnşaat Proje Yönetimi, tahminciler, müteahhitler ve KOBİ sahiplerinin inşaat projelerini yönetmelerine ve işbirliği yapmalarına, bağımlılıkları izlemelerine, teklifleri yönetmelerine ve daha fazlasını yapmalarına yardımcı olur.

ClickUp'ın İnşaat Proje Yönetimi aracını kullanarak inşaat projelerinizi kolayca planlayın ve yürütün

Projeleri hızlı bir şekilde yönetmek için 10'dan fazla görünüm ve ClickUp İnşaat Yönetimi Şablonları arasından seçim yapın.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın İnşaat Yönetimi Şablonu, önceden oluşturulmuş görünümler, Özel Durumlar, Özel Alanlar, Belgeler ve daha fazlasıyla tüm inşaat operasyonlarınızı tek bir yerden yönetmenize yardımcı olur.

ClickUp ayrıca sınırsız kullanıcı ve görev sunar, hepsi ücretsiz. Her şeyden haberdar olmak ister misiniz? Gerçek zamanlı izlemeyi işleyişinize dahil edin ve hiçbir güncellemeyi kaçırmayın.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Maliyetleri tahmin edin: Hesaplamalar ve özel formüllerle siparişler, miktarlar, malzeme ve işçilik maliyetleri için tahminler yapın

Projeleri yönetin: Otomasyon ve kaynak yönetimi gibi özellikleri içeren ClickUp'ın kurumsal proje yönetimini kullanın

Zaman tahmini: Zaman tahminleriyle her görev için gereken süreyi tahmin edin

Görev önceliklendirme: Görev Bağımlılıklarını kullanarak görevleri önceliklendirin ve sipariş sırasına göre tamamlayın

Gerçek zamanlı işbirliği: Bilgi tabanları oluşturun ve takımlarla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

ClickUp sınırlamaları

Mobil uygulamada (şimdilik) tablo görünümü sunmamaktadır

ClickUp fiyatlandırması

Ücretsiz: Sonsuza Kadar

Sınırsız Plan: Aylık 7 $

İş Planı: 12 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

Daha İyi İnşaat Tahminleri Yapmak için ClickUp'ı Kullanın

İnşaat için tahmin yazılımı, daha fazla proje kazanmak, tahmin süresini en aza indirmek ve tahminleri daha doğru hale getirmek için vazgeçilmezdir.

Yavaş ve hataya açık manuel hesaplamalar nedeniyle iş fırsatlarını kaçırmayın. Doğru yazılım size hız ve hassasiyet sağlar.

ClickUp ile inşaat yönetimi hiç olmadığı kadar kolay hale gelecek.

İnşaat yönetimi şablonlarından, sınırsız kullanımdan ve sorunsuz işbirliğinden yararlanmak için bugün ClickUp'a kaydolun.