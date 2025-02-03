2025'te Müteahhitler için En İyi 10 İnşaat Zaman Takibi Yazılımı Uygulaması

Kağıt zaman çizelgeleriyle uğraşmaktan bıktınız mı? Hayatınızı kolaylaştıracak inşaat zaman takibi yazılımını bulmanıza yardımcı olmak için buradayız.
Hatalı faturalandırılabilir saatler ve iş maliyetlerinin kârlılığınızı düşürmesinden endişelenmenize gerek yok. Küçük işleri teknolojiye bırakın, siz kusursuz iş sahalarına odaklanın. ✨
Bu makale, 2024'ün en iyi 10 inşaat zaman takibi yazılım aracını ve operasyonunuz için doğru seçeneği bulmak için nelere dikkat etmeniz gerektiğini vurgulamaktadır.
İnşaat Zaman Takibi Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
İşinizde zaman ve para tasarrufu sağlayacak inşaat zaman takibi yazılımı bulmak, özelliklerle ilgilidir. İnşaat işleri için en iyi zaman takibi yazılımı genellikle aşağıdaki özellikleri içerir:
- Uygun fiyatlı planlar: Küçük işletmeler için zaman izleme yazılımı bütçenizi zorlamamalı ve sizin de karşılayabileceğiniz bir şeye hak kazanıyorsunuz
- Mobil cihaz uyumluluğu: Android ve iOS için mobil uygulamalar, sizin ve müteahhitlerinizin inşaat zaman kartı uygulamasını sahada kullanabilmeniz için gereklidir
- İletişim: Yüklenicileriniz ve çalışanlarınızla gerçek zamanlı iletişim, herkesin aynı sayfada kalmasına yardımcı olur (farklı iş sahalarında olsalar bile)
- Entegrasyonlar: İyi entegrasyonlar, zaman saati uygulamanızı diğer inşaat proje yönetimi yazılımlarınızla otomatik olarak senkronize edebilir
- Şablonlar: Maaş bordrosu işleme ve zaman yönetimi şablonları ile çalışanların planlaması daha kolaydır
- Bildirimler ve hatırlatıcılar: İnşaat işçileri meşguldür, ancak bildirimler onlara doğru proje izleme için giriş ve çıkış saatlerini girmelerini hatırlatır
Kullanabileceğiniz En İyi 10 İnşaat Zaman Takibi Yazılımı
En iyi inşaat planlama yazılımlarını seçtik, böylece onlarca seçenek arasında arama yapmanıza gerek kalmaz.
Sizin ve takımınız için doğru zaman takibi yazılımını bulmaya hazır mısınız?
1. ClickUp – İnşaat proje yönetimi için en iyisi
ClickUp'ın inşaat proje yönetimi özellikleri, basit bir zaman takibi çözümünün ötesine geçer. Özel iş akışları oluşturun, süreç verimliliğini artırın ve herkesi (ve her şeyi) bir araya getirin.
Evet, taraflıyız, ancak ClickUp, G2'nin 2024 En İyi Proje Yönetimi Yazılım Ürünleri ödülünü kazandı. Neden mi? Çünkü proje yönetimi ile ilgili her şey için mükemmel bir ürün.
ClickUp, kaç işiniz olursa olsun, gerçek zamanlı raporlama ve analizlerle proje izlemeyi basitleştirir. Hedefler belirlemek, zaman verilerini izlemek, işçilik maliyetlerini hesaplamak, çalışma saatlerini planlamak, saha ekipleriyle iletişim kurmak ve daha fazlasını yapmak için gerekli araçları sağlar. ?
En iyi yanı nedir? ClickUp Sonsuza Kadar Ücretsiz planıyla, ücretsiz Gantt grafik yazılımı, inşaat zaman çizelgesi şablonları, çalışan zaman takibi, muhasebe yazılımı ve ayrıntılı raporlar elde edersiniz.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp proje zaman takibi özelliği, sizin ve çalışanlarınızın mobil cihaz, web tarayıcı veya masaüstü bilgisayarınızdan zamanı kaydetmenizi sağlar; Android, iOS, Windows, macOS, Linux, Chrome, Firefox ve Edge ile uyumludur
- ClickUp'ın Gantt grafiği görünümü, proje görselleştirme ve yönetimini çocuk oyuncağı haline getirerek öncelikleri yönetmenize, bağımlılıkları izlemenize ve takımlarınızla işbirliği yapmanıza olanak tanır
- 1.000'den fazla araçla entegrasyonlar, her şeyi ClickUp'ın sezgisel ve özelleştirilebilir gösterge panelinde tutmanızı sağlar
- ClickUp'ın zaman izleyicisi, etkili zaman yönetimi tekniklerini uygulamayı ve her takım üyesinin iş gününün her dakikasını nasıl geçirdiğini izlemeyi kolaylaştırır
ClickUp sınırlamaları
- İncelemelere göre, bazı kullanıcılar ClickUp'ın özelliklerini öğrenirken zorluk yaşayabilir, ancak bu sorun uygulamanın ücretsiz eğitimleriyle çözülebilir
- Harita görünümü, her takım üyesi için gerçek zamanlı GPS izleme sunmaz
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (8.700+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.800+ yorum)
2. Buddy Punch – En iyi inşaat zaman saati uygulaması
Buddy Punch, danışmanlar, inşaat şirketleri ve doğru zaman verilerine ihtiyaç duyan işler için zaman takibi yazılımıdır. Daha büyük şirketler, ekiplerinin organize ve verimli çalışmasını sağlamak için her proje yöneticisine birden fazla takım üyesi atayabilir.
Çalışanların saatlerine göre Excel elektronik tablolarını ve maaş bordrolarını önceden dolduran bulut tabanlı bir zaman saati. Çalışanlar Google, iOS ve Android uygulamalarını kullanarak veya doğrudan tarayıcılarından giriş ve çıkış yapabilir.
Buddy Punch'ın en iyi özellikleri
- GPS zaman izleme fonksiyonu, kimin nerede çalıştığını görüntülemenizi sağlar; ayrıca, doğru mobil zaman takibi için giriş ve çıkış yapabilecekleri yerleri sınırlayabilirsiniz
- Uygulama, QuickBooks, SurePayroll, Excel, ADP ve Gusto gibi bordro araçlarıyla entegrasyonlara sahiptir
- Ücretli izin birikimi izleme, otomatik molalar, iş kodları ve uygunluk yönetimi gibi gelişmiş özellikler, inşaat sektöründe gezinmeyi kolaylaştırır
- Özel bildirimler ve onay talepleri, bir takım üyesi inşaat zaman saatini kullanarak işe giriş veya çıkış yaptığında oluşturulabilir
Buddy Punch sınırlamaları
- Ücretsiz plan yoktur ve standart plan zaman planlamasına izin vermez
- Bazı incelemelerde, zaman kartlarının güncellenmesi ve taranmasıyla ilgili sorunlardan bahsedilmektedir
Buddy Punch fiyatlandırması
- Standart: Kullanıcı başına aylık 2,99 $ artı aylık 19 $ temel ücret
- Pro: Kullanıcı başına aylık 3,99 $ artı aylık 19 $ temel ücret
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Buddy Punch puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (800+ yorum)
3. Connecteam – Verimliliği artırmak için en iyisi
Connecteam, yöneticilerin verimliliği artırmasına ve çalışma saatlerini izlemesine olanak tanıyan bir müteahhit ve inşaat zaman çizelgesi uygulamasıdır. Çok takımlı işgücü yönetimini kolaylaştıran GPS izleme özellikleri ve otomatik çalışan check-in'leri ile zaman hırsızlığını önleyin ve faturalandırma doğruluğunu artırın.
Connecteam "Operations" planı, çalışanların programlarını, görevlerini ve vardiya atamalarını basitleştirir. Mobil cihazlara öncelik veren formlar, özel kontrol listeleri ve vardiya raporları gibi gelişmiş özelliklere erişerek verimliliği artırın ve yöneticiler ile takım üyelerinin zamanından tasarruf edin.
Connecteam'in en iyi özellikleri
- Çalışan zaman saati, doğruluğu sağlamak ve herkesi güncel tutmak için çevrimiçi zaman çizelgelerini otomatik olarak günceller
- Tek bir tıklamayla vardiyaları atayın ve takım yönetimini basitleştirmek için vardiyayla ilgili görevlerin yukarıdan aşağıya görünümünü elde edin
- Dijital formlar, kontrol listeleri, zaman çizelgeleri ve maaş bordroları, yöneticilerin iş sahasından erişebileceği bir mobil arayüzde mevcuttur
- Takımınızın mobil uygulama veya sahadaki kiosk uygulaması ile giriş ve çıkış yapmasını sağlayın ve her giriş için gerçek zamanlı bildirimler alın
Connecteam sınırlamaları
- İletişim ve İK özellikleri, inşaat zaman çizelgesi yazılımına erişim içeren Operasyon planına ek olarak ayrı ücretli planlar gerektirir
- GPS konumları ile zaman saati (gerçek zamanlı olarak güncellenmez) ücretli Operasyon planlarıyla sınırlıdır; Canlı GPS konum izleme ve coğrafi sınırlama en pahalı Operasyon planıyla sınırlıdır
Connecteam fiyatlandırması
- Küçük İşletmeler Planı: Ücretsiz
- Operations Basic: İlk 30 kullanıcı için aylık 29 $
- Operations Advanced: İlk 30 kullanıcı için aylık 49 ABD doları
- Operations Expert: İlk 30 kullanıcı için aylık 99 $
Connecteam puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (40+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (250+ yorum)
4. Insightful – İşgücü analitiğini izlemek için en iyisi
Insightful, çalışan verimliliğini izlemek ve uzaktaki takımları yönetmek için kullanılan bir işgücü analizi uygulamasıdır. Özel bir inşaat zaman saati uygulaması olmasa da, hareket halindeki takımlar için birçok kapsamlı özelliğe ve hafif bir arayüze sahiptir.
Takım üyelerinizin verimliliğine dayalı analizleri kontrol edin ve üst düzey güvenlik ve gizlilik özellikleriyle uyumluluğu basitleştirin. Insightful, verimliliği artırır, iş akışlarını iyileştirir, iş yüklerini dengeler ve zaman takibini otomatikleştirir.
Kapsamlı en iyi özellikler
- Tüm takım üyelerinin ve gün içinde çalıştıkları saatlerin yukarıdan aşağıya görünümü, yöneticilerin verimliliği karşılaştırmasına olanak tanır
- Uygulama ve web sitesi analizi, yöneticilere çalışanların çalışma saatleri içinde nelere eriştiği hakkında bilgi verir
- Tüm projenin planlandığı gibi ilerlemesini sağlamak için her dönüm noktasına ve son tarihe yönelik ilerlemeyi izleyebilirsiniz
- Otomatik check-in'ler insan hatalarını ve zaman hırsızlığı riskini en aza indirir
Anlamlı sınırlamalar
- Ücretsiz plan yoktur ve bazı müşteriler, yedi günlük ücretsiz deneme sürümünün uygulamayı tanımak için yeterli olmadığını bildirmiştir
- Bazı incelemelerde tutarsız zaman takibi ve çalışanların zaman verilerinin kaybolmasından bahsedilmektedir
Anlaşılır fiyatlandırma
- Çalışan İzleme: Kullanıcı başına aylık 6,40 $
- Zaman Takibi: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- Otomatik Zaman Haritalama: Kullanıcı başına aylık 19 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Kapsamlı derecelendirmeler ve yorumlar
- G2: 4,8/5 (150+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (90+ yorum)
5. Raken – Alan yönetimi için en iyisi
Raken, doğru ve gerçek zamanlı proje verilerini toplamanızı ve bunları dijital belgelere dönüştürmenizi sağlayan bir alan yönetimi uygulamasıdır. Maliyetleri azaltmanıza, saha ekiplerinin verimliliğini artırmanıza ve uzaktan işbirliğini kolaylaştırmanıza yardımcı olacak içgörüler edinin.
Raken, özel bir inşaat zaman çizelgesi yazılımı olduğundan, proje yöneticileri sahada kullanım için tasarlanmış çevrimdışı mod gibi özelliklere erişebilir. Zaman veya hatta ödeme dönemlerini izlemek için özelliklere ihtiyaç duyan müteahhitler ve inşaat işçileri için idealdir.
Raken'in en iyi özellikleri
- Müteahhitler ve çalışanlar, kapsamlı dokümantasyon için zaman damgalı videolar, fotoğraflar ve notları ofisin web uygulamasına yükleyebilir
- Çevrimdışı mod ve otomatik senkronizasyon, takım üyelerinin hizmet alanlarının dışında olduklarında Raken'i kullanarak zamanı takip etmelerini sağlar
- Günlük raporlar ve verimlilik izleme, takım yöneticilerinin verimlilik sorunlarını sorun haline gelmeden önce ele almalarını sağlar
- Özelleştirilebilir kontrol listeleri ve araç kutusu özellikleri, yöneticilerin ve takım üyelerinin aynı sayfada kalmasına yardımcı olur
Raken sınırlamaları
- Bazı incelemelerde, günlük raporlar oluşturmanın ve proje izleme için uygulama arayüzünde gezinmenin zorluğundan bahsedilmektedir
- Raken'in web sitesinde veya G2 ve Capterra gibi popüler inceleme sitelerinde görünür fiyat bilgisi yoktur
Raken fiyatlandırma
- Müşteriler bir anket doldurmalı ve iş bilgilerine göre fiyat teklifi talep etmelidir
Raken puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (60+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (150+ yorum)
6. ExakTime – Verimlilik raporlaması için en iyisi
ExakTime, inşaat proje yöneticileri ve saha ekipleri için bulut tabanlı bir zaman izleme yazılımıdır. Dijital zaman saati verilerini kullanarak çalışan verimliliğine ilişkin ayrıntılı raporlar oluşturun ve zaman çizelgelerini çevrimiçi olarak doldurun, böylece işinize daha fazla odaklanabilirsiniz.
Takım üyeleriniz ExakTime'ı kullanarak bir düğmeye tıklayarak işe giriş ve çıkış yapabilir. İşe giriş yaptıktan sonra, proje yöneticileri konum izleme özelliğini kullanarak gerçek zamanlı GPS güncellemelerini görebilir. ?️
İnşaat şirketleri, saha iş izleme özelliklerinden yararlanarak saha operatörleri veya inşaat işçilerinin işini kolaylaştıracak.
ExakTime'ın en iyi özellikleri
- Kullanışlı ve kablosuz JobClock, sahadaki hava koşullarına ve zorlu ortamlara dayanacak şekilde tasarlanmıştır ve telefon kullanmadan zaman takibi sağlar
- Fotoğraflı kimlik yakalama, hızlı ve kolay kimlik doğrulama ile güvenliği sağlar
- GPS izleme özelliği, zaman çizelgelerinde konum tabanlı bilgileri göstererek doğruluğu ve maliyet yönetimini iyileştirir
- QuickBooks ve Sage gibi popüler bordro uygulamalarıyla entegrasyon ve senkronizasyon
ExakTime sınırlamaları
- Bazı müşteri yorumları, her zaman çizelgesi için kapsamlı manuel giriş yapılması gerektiğini bildiriyor
- Ücretsiz sürüm yoktur ve plan fiyatları küçük işletmeler için çok pahalı olabilir
ExakTime fiyatlandırması
- Gelişmiş: Çalışan başına aylık 9 $ artı aylık 50 $ temel ücret
- Premium: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- Elite: Fiyatlandırma için iletişime geçin
ExakTime puanları ve yorumları
- G2: 4. 2/5 (70+ yorum)
- Capterra: 4/5 (150+ yorum)
7. Clockify – Çalışan performansını yönetmek için en iyisi
Clockify, birden fazla proje ve takım için tasarlanmış bir zaman izleme uygulamasıdır. Zaman takibi, çalışan kiosk pinleri ve proje şablonları, sınırsız kullanıcı ve her boyuttaki işletme için tasarlanmış ücretsiz planda mevcuttur. ?
Clockify'ı kullanarak veri toplayın, çalışanların performansını inceleyin ve özel raporlar oluşturun. Ücretli kullanıcılar ayrıca saatlik ücretleri belirleyebilir, uygunluğa göre görevleri dağıtabilir, işçilik maliyetlerini izleyebilir ve bütçelerini analiz edebilir.
İnşaat zaman çizelgesi yazılımı, sahada veya yerinde çalışan tüm iş türleri için harika bir seçenektir.
Clockify'ın en iyi özellikleri
- Kullanışlı kiosk, çalışanların kimlik doğrulama için pin kodlarını kullanarak paylaşılan bir cihazda giriş ve çıkış yapmalarını sağlar
- Zaman çizelgeleri, proje yöneticilerinin ve yüklenicilerin farklı iş sahalarında veya konumlarda check-in yaparak haftalık etkinlikleri görüntülemelerine ve düzenlemelerine olanak tanır
- Takvim, çalışanların ne zaman çalıştıklarını, nerede olmaları gerektiğini görmelerini ve izin veya tatil günlerini güncellemelerini sağlar
- Otomatik izleyici, çalışanların mesai saatleri içinde uygulamaları ve web sitelerini kullanarak geçirdikleri süreyi kaydeder ve faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz saatlerin (yani müşteri faturalandırması) izlenmesine yardımcı olur
Clockify sınırlamaları
- Bazı incelemelerde, kullanıcı hatası durumunda zaman çizelgelerini düzenlemenin zor olduğundan bahsedilmiştir
- GPS zaman takibi sistemi, Temel ve Standart planlarda kullanılamaz
Clockify fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Temel: Kullanıcı başına aylık 3,99 $
- Standart: Kullanıcı başına aylık 6,99 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 9,99 $
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 11,99 $
Clockify puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (150+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (4.600+ yorum)
8. Hubstaff – Çalışanları izlemek için en iyisi
Hubstaff, çalışanlar ve serbest çalışanlar için bir zaman takibi ve çalışan izleme aracıdır. Alan ekipleri için iyi çalışan konum izleme ve otomatik bordro gibi özelliklere sahiptir.
Zamanı kendi tarzınızda takip edin, faturalandırmayı yönetin ve projelerin her zaman zamanında tamamlandığından emin olmak için kimin ne yaptığını gerçek zamanlı olarak görün. Hubstaff ayrıca maaş bordrosu, faturalandırma ve planlamayı otomatikleştirebilir, böylece küçük işlerle daha az zaman harcayıp iş sahasında daha fazla zaman geçirebilirsiniz.
Hubstaff'ın en iyi özellikleri
- PayPal, Slack, Asana ve Jira dahil 30'dan fazla uygulama ile entegre olur
- Coğrafi sınırlama özellikleri, takım üyelerinin konuma göre zaman takibini başlatıp durdurmasına olanak tanır
- Özel çalışma saatleri ve ücret oranlarına göre yüklenicilere ve çalışanlara otomatik ödemeler gönderilebilir
- Takvim özelliği, farklı projeler için tekrarlanan ve tek seferlik vardiyalar ayarlamanıza, izin taleplerini izlemenize ve şirket politikalarını özelleştirmenize olanak tanır
Hubstaff sınırlamaları
- Bazı incelemelerde verimsizlik izleme konusunda yanlış bilgiler bildirilmiştir
- Ücretsiz plan yoktur ve ücretli planlar için en az iki kullanıcı gerekir
Hubstaff fiyatlandırması
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 4,99 $
- Grow: Kullanıcı başına aylık 9 $
- Takım: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Hubstaff puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (400+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (1.400+ yorum)
9. Jibble – Katılım izleme için en iyisi
Jibble, doğru maaş bordrosu ve devamlılık için personelinizin ne zaman iş yerinde veya işte olduğunu kaydetmek için tasarlanmış bir zaman izleme yazılımıdır. Ücretsiz plan, programın birçok gelişmiş özelliğine erişim sağlar ve hafif arayüzü gezinmesi kolaydır.
Otomatik zaman çizelgeleri oluşturabilir, şirket genelindeki raporları inceleyebilir ve biyometrik tanıma ile saatinizi kaydedebilirsiniz. İnşaat ve saha çalışanları düşünülerek tasarlanan Jibble, hayatı kolaylaştıran birçok fonksiyona sahiptir.
Jibble'ın en iyi özellikleri
- Kolay gezinilebilir arayüz, çalışanların öğrenme sürecine girmeden hızlı bir şekilde giriş ve çıkış yapmalarını sağlar
- Çalışan GPS izleme ve yüz tanıma özellikleri, sınırsız kullanıcı ile ücretsiz planlarda mevcuttur, bu da küçük işletmeler için mükemmeldir
- MS Teams ve Slack gibi popüler araçlarla entegrasyon, hızlı takım iletişimi sağlar
- Zaman çizelgesi uygulaması, mobil, tablet veya masaüstü cihazları kullanarak çalışanların sahadaki verimliliğini izlemenizi ve analiz etmenizi sağlar
Jibble sınırlamaları
- Bazı kullanıcı yorumları, yazılım hataları ve çökmeler nedeniyle çalışanların düzenli olarak giriş ve çıkış yapamadıklarından bahsetmektedir
- Bazı incelemelere göre, açılır menülerin olmaması nedeniyle çalışanlar proje ve proje faaliyetlerini eklemekte zorlanabilir
Jibble fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Premium: Kullanıcı başına aylık 2,49 $
- Ultimate: Kullanıcı başına aylık 7,99 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Jibble puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (40+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (600+ yorum)
10. ClockShark – Çalışanların GPS izlemesi için en iyisi
ClockShark, doğru bordro ve iş maliyetlendirmesini basitleştiren bulut tabanlı bir inşaat zaman takibi yazılımıdır. Zamanı takip edin, kimin çalıştığını görün, ayrı işleri yönetin ve herkesin aynı sayfada kalması için bir düğmeyle vardiyaları planlayın.
ClockShark, her işi doğru bir şekilde tamamlamaya odaklanabilmeniz için kolay planlama sağlayan araçlarla GPS zaman takibi özelliklerine sahiptir. İnşaat ve saha çalışanları düşünülerek geliştirilmiştir, bu nedenle her özelliği sektörünüz için tasarlanmıştır. ?️
ClockShark'ın en iyi özellikleri
- Takım üyeleri, doğru işçilik maliyetleri ve zaman çizelgeleri için iş sahasından saatlerini gönderebilir
- Ek ekipman veya birden fazla cihaza ihtiyaç duymadan, şantiyede bir akıllı telefon veya tableti zaman saati kiosku olarak kullanmak üzere ayarlayabilirsiniz
- Uygulama, iş sahalarının çevresindeki coğrafi sınırları kullanarak çalışanların işe giriş ve çıkış saatlerini hatırlatır
- QuickBooks, Sage ve diğer muhasebe araçlarıyla entegrasyonlar, doğru bordro işlemleri için zaman çizelgelerinin kullanımını kolaylaştırır
ClockShark sınırlamaları
- Kullanıcı yorumları, tek bir projedeki görevler arasında ücret oranlarını ayarlamanın zorluğundan bahsetmektedir
- GPS fonksiyonu kullanıcı tarafından devre dışı bırakılabilir, bu da yöneticilerin çalışanlarını incelemelere göre doğru bir şekilde izlemesini zorlaştırabilir
ClockShark fiyatlandırması
- Standart: Aylık 20 $ temel ücret artı kullanıcı başına aylık 8
- Pro: Aylık 40 $ temel ücret artı kullanıcı başına aylık 10 $
ClockShark puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (250+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (1.800+ yorum)
İnşaat Zaman Takibi Sürecinizi Kolaylaştırın
İnşaat zaman izleme yazılımı, saha çalışanlarını ve yüklenicileri yöneten her iş için bir zorunluluktur. Bu uygulamalar, gerçek zamanlı ilerleme izleme, GPS konum izleme ve basit giriş ve çıkış yöntemleri gibi son teknoloji özellikler sunar. İş akışınızı kolaylaştırmanıza, faturalandırılabilir saatleri doğru bir şekilde izlemenize ve projeleri zamanında ve bütçe dahilinde tutmanıza yardımcı olurlar. ?
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