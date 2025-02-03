2025'te Müteahhitler için En İyi 10 İnşaat Zaman Takibi Yazılımı Uygulaması

Kağıt zaman çizelgeleriyle uğraşmaktan bıktınız mı? Hayatınızı kolaylaştıracak inşaat zaman takibi yazılımını bulmanıza yardımcı olmak için buradayız.

Hatalı faturalandırılabilir saatler ve iş maliyetlerinin kârlılığınızı düşürmesinden endişelenmenize gerek yok. Küçük işleri teknolojiye bırakın, siz kusursuz iş sahalarına odaklanın. ✨

Bu makale, 2024'ün en iyi 10 inşaat zaman takibi yazılım aracını ve operasyonunuz için doğru seçeneği bulmak için nelere dikkat etmeniz gerektiğini vurgulamaktadır.

İnşaat Zaman Takibi Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

İşinizde zaman ve para tasarrufu sağlayacak inşaat zaman takibi yazılımı bulmak, özelliklerle ilgilidir. İnşaat işleri için en iyi zaman takibi yazılımı genellikle aşağıdaki özellikleri içerir:

ClickUp Gösterge Panellerinde Rolling Time Period (Dönen Zaman Dönemi) ile gelen istekler veya biletler üzerindeki zaman aralıklarını otomatik olarak güncelleyin ve ayarlayın

Kullanabileceğiniz En İyi 10 İnşaat Zaman Takibi Yazılımı

En iyi inşaat planlama yazılımlarını seçtik, böylece onlarca seçenek arasında arama yapmanıza gerek kalmaz.

Sizin ve takımınız için doğru zaman takibi yazılımını bulmaya hazır mısınız?

1. ClickUp – İnşaat proje yönetimi için en iyisi

ClickUp'ta zaman çizelgeleri oluşturun ve izlenen zamanı takip edin

ClickUp'ın inşaat proje yönetimi özellikleri, basit bir zaman takibi çözümünün ötesine geçer. Özel iş akışları oluşturun, süreç verimliliğini artırın ve herkesi (ve her şeyi) bir araya getirin.

Evet, taraflıyız, ancak ClickUp, G2'nin 2024 En İyi Proje Yönetimi Yazılım Ürünleri ödülünü kazandı. Neden mi? Çünkü proje yönetimi ile ilgili her şey için mükemmel bir ürün.

ClickUp, kaç işiniz olursa olsun, gerçek zamanlı raporlama ve analizlerle proje izlemeyi basitleştirir. Hedefler belirlemek, zaman verilerini izlemek, işçilik maliyetlerini hesaplamak, çalışma saatlerini planlamak, saha ekipleriyle iletişim kurmak ve daha fazlasını yapmak için gerekli araçları sağlar. ?

En iyi yanı nedir? ClickUp Sonsuza Kadar Ücretsiz planıyla, ücretsiz Gantt grafik yazılımı, inşaat zaman çizelgesi şablonları, çalışan zaman takibi, muhasebe yazılımı ve ayrıntılı raporlar elde edersiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp proje zaman takibi özelliği, sizin ve çalışanlarınızın mobil cihaz, web tarayıcı veya masaüstü bilgisayarınızdan zamanı kaydetmenizi sağlar; Android, iOS, Windows, macOS, Linux, Chrome, Firefox ve Edge ile uyumludur

ClickUp'ın Gantt grafiği görünümü , proje görselleştirme ve yönetimini çocuk oyuncağı haline getirerek öncelikleri yönetmenize, bağımlılıkları izlemenize ve takımlarınızla işbirliği yapmanıza olanak tanır

1.000'den fazla araçla entegrasyonlar, her şeyi ClickUp'ın sezgisel ve özelleştirilebilir gösterge panelinde tutmanızı sağlar

ClickUp'ın zaman izleyicisi, etkili zaman yönetimi tekniklerini uygulamayı ve her takım üyesinin iş gününün her dakikasını nasıl geçirdiğini izlemeyi kolaylaştırır

ClickUp sınırlamaları

İncelemelere göre, bazı kullanıcılar ClickUp'ın özelliklerini öğrenirken zorluk yaşayabilir, ancak bu sorun uygulamanın ücretsiz eğitimleriyle çözülebilir

Harita görünümü , her takım üyesi için gerçek zamanlı GPS izleme sunmaz

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.700+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.800+ yorum)

2. Buddy Punch – En iyi inşaat zaman saati uygulaması

buddy Punch aracılığıyla

Buddy Punch, danışmanlar, inşaat şirketleri ve doğru zaman verilerine ihtiyaç duyan işler için zaman takibi yazılımıdır. Daha büyük şirketler, ekiplerinin organize ve verimli çalışmasını sağlamak için her proje yöneticisine birden fazla takım üyesi atayabilir.

Çalışanların saatlerine göre Excel elektronik tablolarını ve maaş bordrolarını önceden dolduran bulut tabanlı bir zaman saati. Çalışanlar Google, iOS ve Android uygulamalarını kullanarak veya doğrudan tarayıcılarından giriş ve çıkış yapabilir.

Buddy Punch'ın en iyi özellikleri

GPS zaman izleme fonksiyonu, kimin nerede çalıştığını görüntülemenizi sağlar; ayrıca, doğru mobil zaman takibi için giriş ve çıkış yapabilecekleri yerleri sınırlayabilirsiniz

Uygulama, QuickBooks, SurePayroll, Excel, ADP ve Gusto gibi bordro araçlarıyla entegrasyonlara sahiptir

Ücretli izin birikimi izleme, otomatik molalar, iş kodları ve uygunluk yönetimi gibi gelişmiş özellikler, inşaat sektöründe gezinmeyi kolaylaştırır

Özel bildirimler ve onay talepleri, bir takım üyesi inşaat zaman saatini kullanarak işe giriş veya çıkış yaptığında oluşturulabilir

Buddy Punch sınırlamaları

Ücretsiz plan yoktur ve standart plan zaman planlamasına izin vermez

Bazı incelemelerde, zaman kartlarının güncellenmesi ve taranmasıyla ilgili sorunlardan bahsedilmektedir

Buddy Punch fiyatlandırması

Standart: Kullanıcı başına aylık 2,99 $ artı aylık 19 $ temel ücret

Pro: Kullanıcı başına aylık 3,99 $ artı aylık 19 $ temel ücret

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Buddy Punch puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (800+ yorum)

3. Connecteam – Verimliliği artırmak için en iyisi

connecteam aracılığıyla

Connecteam, yöneticilerin verimliliği artırmasına ve çalışma saatlerini izlemesine olanak tanıyan bir müteahhit ve inşaat zaman çizelgesi uygulamasıdır. Çok takımlı işgücü yönetimini kolaylaştıran GPS izleme özellikleri ve otomatik çalışan check-in'leri ile zaman hırsızlığını önleyin ve faturalandırma doğruluğunu artırın.

Connecteam "Operations" planı, çalışanların programlarını, görevlerini ve vardiya atamalarını basitleştirir. Mobil cihazlara öncelik veren formlar, özel kontrol listeleri ve vardiya raporları gibi gelişmiş özelliklere erişerek verimliliği artırın ve yöneticiler ile takım üyelerinin zamanından tasarruf edin.

Connecteam'in en iyi özellikleri

Çalışan zaman saati, doğruluğu sağlamak ve herkesi güncel tutmak için çevrimiçi zaman çizelgelerini otomatik olarak günceller

Tek bir tıklamayla vardiyaları atayın ve takım yönetimini basitleştirmek için vardiyayla ilgili görevlerin yukarıdan aşağıya görünümünü elde edin

Dijital formlar, kontrol listeleri, zaman çizelgeleri ve maaş bordroları, yöneticilerin iş sahasından erişebileceği bir mobil arayüzde mevcuttur

Takımınızın mobil uygulama veya sahadaki kiosk uygulaması ile giriş ve çıkış yapmasını sağlayın ve her giriş için gerçek zamanlı bildirimler alın

Connecteam sınırlamaları

İletişim ve İK özellikleri , inşaat zaman çizelgesi yazılımına erişim içeren Operasyon planına ek olarak ayrı ücretli planlar gerektirir

GPS konumları ile zaman saati (gerçek zamanlı olarak güncellenmez) ücretli Operasyon planlarıyla sınırlıdır; Canlı GPS konum izleme ve coğrafi sınırlama en pahalı Operasyon planıyla sınırlıdır

Connecteam fiyatlandırması

Küçük İşletmeler Planı: Ücretsiz

Operations Basic: İlk 30 kullanıcı için aylık 29 $

Operations Advanced: İlk 30 kullanıcı için aylık 49 ABD doları

Operations Expert: İlk 30 kullanıcı için aylık 99 $

Connecteam puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (250+ yorum)

4. Insightful – İşgücü analitiğini izlemek için en iyisi

insightful aracılığıyla

Insightful, çalışan verimliliğini izlemek ve uzaktaki takımları yönetmek için kullanılan bir işgücü analizi uygulamasıdır. Özel bir inşaat zaman saati uygulaması olmasa da, hareket halindeki takımlar için birçok kapsamlı özelliğe ve hafif bir arayüze sahiptir.

Takım üyelerinizin verimliliğine dayalı analizleri kontrol edin ve üst düzey güvenlik ve gizlilik özellikleriyle uyumluluğu basitleştirin. Insightful, verimliliği artırır, iş akışlarını iyileştirir, iş yüklerini dengeler ve zaman takibini otomatikleştirir.

Kapsamlı en iyi özellikler

Tüm takım üyelerinin ve gün içinde çalıştıkları saatlerin yukarıdan aşağıya görünümü, yöneticilerin verimliliği karşılaştırmasına olanak tanır

Uygulama ve web sitesi analizi, yöneticilere çalışanların çalışma saatleri içinde nelere eriştiği hakkında bilgi verir

Tüm projenin planlandığı gibi ilerlemesini sağlamak için her dönüm noktasına ve son tarihe yönelik ilerlemeyi izleyebilirsiniz

Otomatik check-in'ler insan hatalarını ve zaman hırsızlığı riskini en aza indirir

Anlamlı sınırlamalar

Ücretsiz plan yoktur ve bazı müşteriler, yedi günlük ücretsiz deneme sürümünün uygulamayı tanımak için yeterli olmadığını bildirmiştir

Bazı incelemelerde tutarsız zaman takibi ve çalışanların zaman verilerinin kaybolmasından bahsedilmektedir

Anlaşılır fiyatlandırma

Çalışan İzleme: Kullanıcı başına aylık 6,40 $

Zaman Takibi: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Otomatik Zaman Haritalama: Kullanıcı başına aylık 19 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Kapsamlı derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,8/5 (150+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (90+ yorum)

5. Raken – Alan yönetimi için en iyisi

raken aracılığıyla

Raken, doğru ve gerçek zamanlı proje verilerini toplamanızı ve bunları dijital belgelere dönüştürmenizi sağlayan bir alan yönetimi uygulamasıdır. Maliyetleri azaltmanıza, saha ekiplerinin verimliliğini artırmanıza ve uzaktan işbirliğini kolaylaştırmanıza yardımcı olacak içgörüler edinin.

Raken, özel bir inşaat zaman çizelgesi yazılımı olduğundan, proje yöneticileri sahada kullanım için tasarlanmış çevrimdışı mod gibi özelliklere erişebilir. Zaman veya hatta ödeme dönemlerini izlemek için özelliklere ihtiyaç duyan müteahhitler ve inşaat işçileri için idealdir.

Raken'in en iyi özellikleri

Müteahhitler ve çalışanlar, kapsamlı dokümantasyon için zaman damgalı videolar, fotoğraflar ve notları ofisin web uygulamasına yükleyebilir

Çevrimdışı mod ve otomatik senkronizasyon, takım üyelerinin hizmet alanlarının dışında olduklarında Raken'i kullanarak zamanı takip etmelerini sağlar

Günlük raporlar ve verimlilik izleme, takım yöneticilerinin verimlilik sorunlarını sorun haline gelmeden önce ele almalarını sağlar

Özelleştirilebilir kontrol listeleri ve araç kutusu özellikleri, yöneticilerin ve takım üyelerinin aynı sayfada kalmasına yardımcı olur

Raken sınırlamaları

Bazı incelemelerde, günlük raporlar oluşturmanın ve proje izleme için uygulama arayüzünde gezinmenin zorluğundan bahsedilmektedir

Raken'in web sitesinde veya G2 ve Capterra gibi popüler inceleme sitelerinde görünür fiyat bilgisi yoktur

Raken fiyatlandırma

Müşteriler bir anket doldurmalı ve iş bilgilerine göre fiyat teklifi talep etmelidir

Raken puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (60+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (150+ yorum)

6. ExakTime – Verimlilik raporlaması için en iyisi

exakTime aracılığıyla

ExakTime, inşaat proje yöneticileri ve saha ekipleri için bulut tabanlı bir zaman izleme yazılımıdır. Dijital zaman saati verilerini kullanarak çalışan verimliliğine ilişkin ayrıntılı raporlar oluşturun ve zaman çizelgelerini çevrimiçi olarak doldurun, böylece işinize daha fazla odaklanabilirsiniz.

Takım üyeleriniz ExakTime'ı kullanarak bir düğmeye tıklayarak işe giriş ve çıkış yapabilir. İşe giriş yaptıktan sonra, proje yöneticileri konum izleme özelliğini kullanarak gerçek zamanlı GPS güncellemelerini görebilir. ?️

İnşaat şirketleri, saha iş izleme özelliklerinden yararlanarak saha operatörleri veya inşaat işçilerinin işini kolaylaştıracak.

ExakTime'ın en iyi özellikleri

Kullanışlı ve kablosuz JobClock, sahadaki hava koşullarına ve zorlu ortamlara dayanacak şekilde tasarlanmıştır ve telefon kullanmadan zaman takibi sağlar

Fotoğraflı kimlik yakalama, hızlı ve kolay kimlik doğrulama ile güvenliği sağlar

GPS izleme özelliği, zaman çizelgelerinde konum tabanlı bilgileri göstererek doğruluğu ve maliyet yönetimini iyileştirir

QuickBooks ve Sage gibi popüler bordro uygulamalarıyla entegrasyon ve senkronizasyon

ExakTime sınırlamaları

Bazı müşteri yorumları, her zaman çizelgesi için kapsamlı manuel giriş yapılması gerektiğini bildiriyor

Ücretsiz sürüm yoktur ve plan fiyatları küçük işletmeler için çok pahalı olabilir

ExakTime fiyatlandırması

Gelişmiş: Çalışan başına aylık 9 $ artı aylık 50 $ temel ücret

Premium: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Elite: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ExakTime puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (70+ yorum)

Capterra: 4/5 (150+ yorum)

7. Clockify – Çalışan performansını yönetmek için en iyisi

via Clockify

Clockify, birden fazla proje ve takım için tasarlanmış bir zaman izleme uygulamasıdır. Zaman takibi, çalışan kiosk pinleri ve proje şablonları, sınırsız kullanıcı ve her boyuttaki işletme için tasarlanmış ücretsiz planda mevcuttur. ?

Clockify'ı kullanarak veri toplayın, çalışanların performansını inceleyin ve özel raporlar oluşturun. Ücretli kullanıcılar ayrıca saatlik ücretleri belirleyebilir, uygunluğa göre görevleri dağıtabilir, işçilik maliyetlerini izleyebilir ve bütçelerini analiz edebilir.

İnşaat zaman çizelgesi yazılımı, sahada veya yerinde çalışan tüm iş türleri için harika bir seçenektir.

Clockify'ın en iyi özellikleri

Kullanışlı kiosk, çalışanların kimlik doğrulama için pin kodlarını kullanarak paylaşılan bir cihazda giriş ve çıkış yapmalarını sağlar

Zaman çizelgeleri, proje yöneticilerinin ve yüklenicilerin farklı iş sahalarında veya konumlarda check-in yaparak haftalık etkinlikleri görüntülemelerine ve düzenlemelerine olanak tanır

Takvim, çalışanların ne zaman çalıştıklarını, nerede olmaları gerektiğini görmelerini ve izin veya tatil günlerini güncellemelerini sağlar

Otomatik izleyici, çalışanların mesai saatleri içinde uygulamaları ve web sitelerini kullanarak geçirdikleri süreyi kaydeder ve faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz saatlerin (yani müşteri faturalandırması) izlenmesine yardımcı olur

Clockify sınırlamaları

Bazı incelemelerde, kullanıcı hatası durumunda zaman çizelgelerini düzenlemenin zor olduğundan bahsedilmiştir

GPS zaman takibi sistemi, Temel ve Standart planlarda kullanılamaz

Clockify fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 3,99 $

Standart: Kullanıcı başına aylık 6,99 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 9,99 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 11,99 $

Clockify puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (150+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.600+ yorum)

8. Hubstaff – Çalışanları izlemek için en iyisi

hubstaff aracılığıyla

Hubstaff, çalışanlar ve serbest çalışanlar için bir zaman takibi ve çalışan izleme aracıdır. Alan ekipleri için iyi çalışan konum izleme ve otomatik bordro gibi özelliklere sahiptir.

Zamanı kendi tarzınızda takip edin, faturalandırmayı yönetin ve projelerin her zaman zamanında tamamlandığından emin olmak için kimin ne yaptığını gerçek zamanlı olarak görün. Hubstaff ayrıca maaş bordrosu, faturalandırma ve planlamayı otomatikleştirebilir, böylece küçük işlerle daha az zaman harcayıp iş sahasında daha fazla zaman geçirebilirsiniz.

Hubstaff'ın en iyi özellikleri

PayPal, Slack, Asana ve Jira dahil 30'dan fazla uygulama ile entegre olur

Coğrafi sınırlama özellikleri, takım üyelerinin konuma göre zaman takibini başlatıp durdurmasına olanak tanır

Özel çalışma saatleri ve ücret oranlarına göre yüklenicilere ve çalışanlara otomatik ödemeler gönderilebilir

Takvim özelliği, farklı projeler için tekrarlanan ve tek seferlik vardiyalar ayarlamanıza, izin taleplerini izlemenize ve şirket politikalarını özelleştirmenize olanak tanır

Hubstaff sınırlamaları

Bazı incelemelerde verimsizlik izleme konusunda yanlış bilgiler bildirilmiştir

Ücretsiz plan yoktur ve ücretli planlar için en az iki kullanıcı gerekir

Hubstaff fiyatlandırması

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 4,99 $

Grow: Kullanıcı başına aylık 9 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Hubstaff puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (400+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.400+ yorum)

9. Jibble – Katılım izleme için en iyisi

jibble aracılığıyla

Jibble, doğru maaş bordrosu ve devamlılık için personelinizin ne zaman iş yerinde veya işte olduğunu kaydetmek için tasarlanmış bir zaman izleme yazılımıdır. Ücretsiz plan, programın birçok gelişmiş özelliğine erişim sağlar ve hafif arayüzü gezinmesi kolaydır.

Otomatik zaman çizelgeleri oluşturabilir, şirket genelindeki raporları inceleyebilir ve biyometrik tanıma ile saatinizi kaydedebilirsiniz. İnşaat ve saha çalışanları düşünülerek tasarlanan Jibble, hayatı kolaylaştıran birçok fonksiyona sahiptir.

Jibble'ın en iyi özellikleri

Kolay gezinilebilir arayüz, çalışanların öğrenme sürecine girmeden hızlı bir şekilde giriş ve çıkış yapmalarını sağlar

Çalışan GPS izleme ve yüz tanıma özellikleri, sınırsız kullanıcı ile ücretsiz planlarda mevcuttur, bu da küçük işletmeler için mükemmeldir

MS Teams ve Slack gibi popüler araçlarla entegrasyon, hızlı takım iletişimi sağlar

Zaman çizelgesi uygulaması, mobil, tablet veya masaüstü cihazları kullanarak çalışanların sahadaki verimliliğini izlemenizi ve analiz etmenizi sağlar

Jibble sınırlamaları

Bazı kullanıcı yorumları, yazılım hataları ve çökmeler nedeniyle çalışanların düzenli olarak giriş ve çıkış yapamadıklarından bahsetmektedir

Bazı incelemelere göre, açılır menülerin olmaması nedeniyle çalışanlar proje ve proje faaliyetlerini eklemekte zorlanabilir

Jibble fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 2,49 $

Ultimate: Kullanıcı başına aylık 7,99 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Jibble puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (600+ yorum)

10. ClockShark – Çalışanların GPS izlemesi için en iyisi

clockShark aracılığıyla

ClockShark, doğru bordro ve iş maliyetlendirmesini basitleştiren bulut tabanlı bir inşaat zaman takibi yazılımıdır. Zamanı takip edin, kimin çalıştığını görün, ayrı işleri yönetin ve herkesin aynı sayfada kalması için bir düğmeyle vardiyaları planlayın.

ClockShark, her işi doğru bir şekilde tamamlamaya odaklanabilmeniz için kolay planlama sağlayan araçlarla GPS zaman takibi özelliklerine sahiptir. İnşaat ve saha çalışanları düşünülerek geliştirilmiştir, bu nedenle her özelliği sektörünüz için tasarlanmıştır. ?️

ClockShark'ın en iyi özellikleri

Takım üyeleri, doğru işçilik maliyetleri ve zaman çizelgeleri için iş sahasından saatlerini gönderebilir

Ek ekipman veya birden fazla cihaza ihtiyaç duymadan, şantiyede bir akıllı telefon veya tableti zaman saati kiosku olarak kullanmak üzere ayarlayabilirsiniz

Uygulama, iş sahalarının çevresindeki coğrafi sınırları kullanarak çalışanların işe giriş ve çıkış saatlerini hatırlatır

QuickBooks, Sage ve diğer muhasebe araçlarıyla entegrasyonlar, doğru bordro işlemleri için zaman çizelgelerinin kullanımını kolaylaştırır

ClockShark sınırlamaları

Kullanıcı yorumları, tek bir projedeki görevler arasında ücret oranlarını ayarlamanın zorluğundan bahsetmektedir

GPS fonksiyonu kullanıcı tarafından devre dışı bırakılabilir, bu da yöneticilerin çalışanlarını incelemelere göre doğru bir şekilde izlemesini zorlaştırabilir

ClockShark fiyatlandırması

Standart: Aylık 20 $ temel ücret artı kullanıcı başına aylık 8

Pro: Aylık 40 $ temel ücret artı kullanıcı başına aylık 10 $

ClockShark puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (250+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.800+ yorum)

İnşaat Zaman Takibi Sürecinizi Kolaylaştırın

İnşaat zaman izleme yazılımı, saha çalışanlarını ve yüklenicileri yöneten her iş için bir zorunluluktur. Bu uygulamalar, gerçek zamanlı ilerleme izleme, GPS konum izleme ve basit giriş ve çıkış yöntemleri gibi son teknoloji özellikler sunar. İş akışınızı kolaylaştırmanıza, faturalandırılabilir saatleri doğru bir şekilde izlemenize ve projeleri zamanında ve bütçe dahilinde tutmanıza yardımcı olurlar. ?

Teknoloji odaklı zaman yönetimi ve takım üyelerinizle daha iyi iletişim kurmaya hazır mısınız? ClickUp'a bugün kaydolun — ücretsizdir!