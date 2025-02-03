Verimli Zaman Takibi için En İyi 10 Zaman Çizelgesi Uygulaması

İster birden fazla projeyi aynı anda yürüten bir serbest çalışan, ister bir iş gücünü denetleyen bir takım lideri, ister en yüksek verimlilik için çabalayan bir iş sahibi olun, tek bir şey sabittir: zamanın değeri.
Neyse ki, dijital inovasyon çağında zamanı izlemek ve yönetmek daha kolay hale geldi. Zaman çizelgesi uygulamaları, zamanı izleme, yönetme ve optimize etme yöntemlerinde devrim yarattı. Çalışanların çeşitli görevler veya projeler için harcadıkları zamanı izlemenize ve verimliliği artırmanıza yardımcı olurlar.
Zamanınızı yönetmek ve izlemek için mükemmel bir yol arıyorsanız, doğru yerdesiniz. Sezgisel arayüzlerden sağlam özelliklere kadar, ideal zaman çizelgesi uygulamasını bulmanıza yardımcı olacak en iyi yazılım seçeneklerini keşfedeceğiz.
Zaman çizelgesi uygulamalarında nelere dikkat etmelisiniz?
Zaman takibi, raporlama, güvenilir müşteri desteği ve geniş bir entegrasyon aralığı gibi özellikler, bir zaman çizelgesi uygulamasında vazgeçilmezdir. Bir uygulama seçerken aramanız gereken özellikler şunlardır:
- Zaman takibi yazılımı : Uygulama tarafından sunulan zaman takibi özelliklerinin aralığını göz önünde bulundurun. Bu özellikler arasında manuel zaman girişi, zamanlayıcı fonksiyonu, otomatik zaman takibi ve zamanı projelere, müşterilere veya görevlere göre kategorize etme yeteneği bulunur
- Raporlama yetenekleri: Ayrıntılı zaman çizelgeleri oluşturma, verileri çeşitli biçimlerde (PDF, CSV, Excel) dışa aktarma, zaman dağılımını izleme ve takımınızın verimliliği hakkında değerli bilgiler edinmek için kapsamlı analizlere erişme gibi uygulamanın raporlama yeteneklerini değerlendirin
- Entegrasyonlar: Uygulamanın CRM, faturalandırma yazılımı, proje yönetimi ve görev yönetimi araçları gibi araçlarla entegrasyonları destekleyip desteklemediğini kontrol edin
- Uyumluluk: Çalışan zaman çizelgesi yazılımının çeşitli cihazlar, platformlar (Windows, iOS ve Android) ve tarayıcılar (Chrome, Edge ve Firefox) ile uyumlu olduğundan emin olun
- Kullanım kolaylığı: Siz ve takımınızın saatleri kolayca kaydetmesini, görevlere harcanan zamanı izlemesini ve zor bir öğrenme süreci olmadan raporlar oluşturmasını sağlayan sezgisel bir arayüze sahip bir uygulama arayın
- Fiyatlandırma: Şeffaf fiyatlandırma seçenekleri sunan bir uygulama arayın. Ayrıca, uygulamanın fiyatına değer olup olmadığını dikkatlice kontrol edin. Temel zaman takibi ihtiyacınız varsa, ücretsiz çalışan zaman çizelgesi uygulamaları yeterli olabilir. Ancak, gelişmiş özelliklere ihtiyacınız varsa, ücretli bir sürüme yatırım yapmanız gerekebilir
2024'te Kullanılacak En İyi 10 Zaman Çizelgesi Uygulaması
Aramanız gereken özellikleri öğrendiğinize göre, 2024'te kullanabileceğiniz en iyi 10 zaman çizelgesi yazılımının listesine geçelim:
1. ClickUp
ClickUp, verimliliğinizi ve üretkenliğinizi artırmanıza yardımcı olan güçlü zaman izleme özelliklerine sahip hepsi bir arada bir verimlilik aracıdır.
ClickUp'ın Zaman Yönetimi özelliği ile masaüstü, mobil veya web tarayıcısından zamanı kaydedin. Zaman takibini ClickUp'taki görevinizle ilişkilendirebilir, global zamanlayıcı ile görevler arasında geçiş yapabilir ve referans için zaman girdilerinize notlar ekleyebilirsiniz.
Ayrıca, zamanı faturalandırılabilir olarak işaretleyebilir, filtreleyebilir, etiketler uygulayabilir ve entegrasyonlar ile araçlar arasında senkronizasyon yapabilirsiniz. Ayrıca beklentileri belirleyebilir ve zaman ihtiyaçlarını tahmin edebilirsiniz.
Kapsamlı bir genel bakış mı istiyorsunuz? ClickUp'ın İş Yükü Görünümü'nü kullanarak her takım üyesinin yapması gereken işlerin miktarını kontrol edin.
ClickUp Zaman Çizelgeleri, zaman takibi yapılan görevleri kolayca görüntülemenizi, izlemenizi ve gözden geçirmenizi sağlar. Ayarları özelleştirerek günlük iş kapasitenizi belirleyebilir, tarih aralığını düzenleyebilir, görevler ve tüm girdiler arasında görünümleri değiştirebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.
ClickUp, kolay zaman takibi için Hizmet Zaman Çizelgesi şablonu gibi hazır şablonlar da sunar. Faturalandırılabilir saatlerinizi düzenleyebilir, kaynakları tahsis edebilir ve verimliliğinizi takip edebilirsiniz.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Küresel zamanlayıcı ile herhangi bir cihazda zamanı izleyin
- Zaman çizelgesini fatura, etiket ve izleme zamanına göre filtreleyin
- Daha iyi zaman yönetimi için günlük veya haftalık kapasite ayarlayın
- Gereksinimlerinize göre zaman çizelgeleri oluşturun ve özelleştirin
- ClickUp'ı Toggl, Everhour vb. dahil 1.000'den fazla uygulama ile entegre edin.
- Takım üyelerinizin zaman takibine ilişkin genel bir görünüm elde edin
- Referans için zaman girdilerine notlar ekleyin
- İzlenen zamanı tarihe, duruma, önceliğe, etiketlere vb. göre filtreleyin.
- Çalışanların zamanlarını nasıl geçirdiklerine dair ayrıntılı raporlar alın
- Faturalandırılabilir ve verimsiz saatleri otomatik olarak izleyin
- İşlerinizi yapılandırmak için zaman çizelgeleri ve zaman kaydı şablonlarını kullanın
ClickUp sınırlamaları
- Zaman çizelgeleri yalnızca iş planı ve üstü planlarda mevcuttur
- Tüm görünümler mobil cihazlarda mevcut değildir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp AI: Herhangi bir ücretli plana, çalışma alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında ekleyin
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)
2. Jibble
Jibble zaman çizelgesi uygulaması, sınırsız kullanıcı için cazip Sonsuza Kadar Ücretsiz planıyla büyük takımlar ve kuruluşlar için mükemmeldir. Masaüstü, mobil ve web uygulamalarından doğru zaman çizelgeleri tutmanıza yardımcı olan kapsamlı özellikler sunar.
Zaman çizelgesi uygulaması, harcanan zamanı analiz etmenize, maaş bordrosuna hazır zaman çizelgeleri oluşturmanıza, yüzlerce zaman girdisine genel bakış elde etmenize ve bunları dışa aktarmanıza yardımcı olmak için ayrıntılı analizler ve geri bildirimler paylaşır. Proje izleme, maaş bordrosu entegrasyonu, onay iş akışları ve zaman çizelgesi şablonları sunar.
Jibble'ın en iyi özellikleri
- Otomatik zaman çizelgeleri, rapor planlama ve izin yönetiminden yararlanın
- Üye ve grup bazında sabit veya esnek iş programları ayarlayın
- PTO zaman takipçisini kullanarak PTO'larınızı otomatik olarak yönetin
- Fazla mesai ve özel ücretleri ayarlayın ve zaman çizelgelerinizi gerçek zamanlı olarak güncelleyin
- Sanal ve yerinde zaman izleme için sağlam özelliklere erişin
- Yüz tanıma ve GPS izleme ile zaman takibinin doğruluğunu artırın
- Çeşitli biçimlerde zaman çizelgelerine dayalı ayrıntılı raporları dışa aktarın
- Hızlı yanıt veren müşteri desteği ile sorunlarınızı hızla çözün
Jibble sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar mobil uygulamadan çıkış yaparken sorunlarla karşılaştı
- Uygulamanın kullanım sırasında birkaç kez çöktüğüne dair şikayetler olmuştur
Jibble fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Premium: Kullanıcı başına aylık 29 rupi
- Ultimate: ₹49/ay kullanıcı başına
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Jibble puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (40+ yorum)
- Capterra: 4,9/5 (800+ yorum)
3. My Hours
My Hours, küçük işletmeler ve serbest çalışanlar için mükemmel bir zaman izleme yazılımıdır. Zaman takibini otomatikleştirmenize ve gerçek zamanlı içgörülerle bütçenizi aşmamanıza olanak tanır. Oluşturulan raporlar profesyoneldir; bunları diğer uygulamalarla entegre edebilirsiniz.
Bu araç, eski Excel zaman çizelgelerinin ötesine geçerek hızlı zaman kaydı, isteğe bağlı kronometre, şablonlar, proje oranları ayarlama ve görevleri delege etme özellikleri sunar. Ücretsiz sürümde sınırsız kullanıcı ekleyebilirsiniz, bu da onu uygun fiyatlı hale getirir.
Aracın ücretli sürümü, aylık ve görev bütçeleri oluşturma gibi bazı harika özellikler sunar. Raporlara logonuzu da ekleyebilirsiniz.
My Hours'un en iyi özellikleri
- Kullanımı kolay bir zaman çizelgesi uygulamasıyla zaman takibi sürecinizi verimli hale getirin
- Her üyeye bir zaman çizelgesi atayarak kayıtlarınızı düzenli tutun
- Bütçeleri saat, faturalandırılabilir veya maliyet olarak ayarlayın ve zaman takibi sırasında harcanan bütçeyi görünüm
- Fatura ve işçilik ücretlerini ayarlayarak proje maliyetlerini analiz edin
- Zaman kaydı için günlük ve haftalık hatırlatıcılar alın
- Web uygulaması, tarayıcı veya mobil uygulamadan zamanı izleyin
- Zapier'i kullanarak tüm araçlarınızla entegre edin
- Kurumsal düzeyde güvenlikten yararlanın
- Ortalama 1 saat içinde müşteri desteğinden yardım alın
- Ekran izleme gibi gözetimsiz özelliklerle takımınızın saygınlığını ve gizliliğini koruyun
My Hours sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar projeler ve bütçeleme üzerinde daha fazla kontrol istedi
- Ücretsiz plan sadece beş kullanıcı ile sınırlıdır
My Hours fiyatlandırması
- Ücretsiz: Beş kullanıcıya kadar
- Pro: Kullanıcı başına aylık 9 $
My Hours puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (250+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (900+ yorum)
4. Toggl Track
Toggl Track, danışmanlar, serbest çalışanlar ve küçük takımlar için bir başka mükemmel zaman çizelgesi uygulamasıdır. Belirli bir iş akışı içinde ayrıntılı zaman verisi analizi ve zaman takibi sağlar. Hangi görevlerin maksimum gelire katkıda bulunduğunu kolayca görebilirsiniz.
Bu araç GDPR uyumludur ve 3 saatlik yanıt süresiyle müşteri desteği sunar. Chrome, GitHub, Asana, Todoist ve daha fazlası gibi 100'den fazla araçla entegre edebilirsiniz.
Ücretsiz sürüm, sınırsız sayıda müşteri ve proje için zamanı izlemenize izin verirken, ücretli planlar faturalandırılabilir saatleri izlemenize yardımcı olur. Zamanlayıcıyı açmadan çalışıyorsanız, araç size hatırlatıcılar da gönderir.
Toggl En iyi özellikleri izleyin
- Gelişmiş verimlilik için 100'den fazla araçla entegre edin
- Zaman girdilerinizi takvim görünümünde görüntüleyin
- Zamanı gerçek zamanlı veya çevrimdışı olarak izleyin
- Müşterilere sunmaya hazır raporlar için verilerinizi filtreleyin ve sıralayın
- Takım üyesi, proje ve çalışma alanına göre faturalandırılabilir saatleri atayın
- Proje gösterge paneli ile ilerlemeyi ve bütçeleri takip edin
- Masaüstü, web veya mobil uygulamaları kullanarak herhangi bir cihazdan zamanı takip edin
- Boşta kalma süresi algılama ve otomatik zaman takibi tetikleyicileri edinin
Toggl İzleme sınırlamaları
- Ücretsiz plan sadece beş üyeye izin verir
- Faturalandırılabilir ücretler yalnızca ücretli planlarda mevcuttur
Toggl Track fiyatlandırması
- Ücretsiz: 5 kullanıcıya kadar
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 9 $
- Premium: Kullanıcı başına aylık 18 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Toggl Puanları ve yorumları izleyin
- G2: 4,6/5 (1.500'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.200+ yorum)
5. Time Doctor
Time Doctor, uzaktan ve dağıtılmış takımlar için harika bir çevrimiçi zaman çizelgesi uygulamasıdır, çünkü derinlemesine iş gücü içgörüleriyle iş gücü eksikliklerini belirlemenize yardımcı olur. Otomatik zaman takibi ve manuel zaman düzenleme sunar. Platform özelleştirilebilir ve Android, Chrome, iOS, Mac ve Windows ile uyumludur.
Otomatik çalışan zaman izleme yazılımı arka planda çalışır ve çalışan verimliliği masaüstü ekran görüntüleri kullanılarak izlenir. Bunlar, verimsizlikleri ortadan kaldırmanıza ve verimliliği artırmanıza yardımcı olur. Bu özellik tamamen isteğe bağlıdır, bu nedenle kolayca kapatabilirsiniz.
Time Doctor'un en iyi özellikleri
- Etkinlik özetleri, etik video ekran kaydı ve isteğe bağlı ekran görüntüleri alın
- Çalışanların odaklanmasını sağlamak için hareketsizlik uyarıları gönderin
- Gerçek zamanlı gösterge panelleriyle daha fazla görünürlük elde edin
- Uzaktan, hibrit ve ofis içi çalışanlar için görünürlük kazanın
- Asana, Evernote, ClickUp, GSuite ve daha fazlası gibi 60'tan fazla uygulama ile entegre edin
- Otomatik zaman takibi ve çevrimdışı izleme ile müşteri faturalandırma doğruluğunu artırın
- Verimli ve verimsiz zamanlara ilişkin raporlar dahil olmak üzere ayrıntılı raporlar alın
- Özel iş programları oluşturun
Time Doctor sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, mobil ve masaüstü müşteriler arasında zaman senkronizasyonunun yanlış olduğundan şikayet etti
- Ücretsiz plan mevcut değildir
- Kullanıcılar, kullanıcı arayüzünün karmaşık olduğunu bildirmiştir
Time Doctor fiyatlandırması
- Temel: Kullanıcı başına aylık 7 $
- Standart: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- Premium: Kullanıcı başına aylık 20 $
Time Doctor puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (350+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (500'den fazla yorum)
6. Everhour
Everhour, düzenlenebilir ve etkileşimli zaman çizelgeleri için en iyi zaman çizelgesi uygulamalarından biridir. Zaman çizelgelerine açıklama ekleyebilir, doldurabilir ve düzenleyebilir, yorumlarla yeni görevler ekleyebilir ve hatta izin talepleri ekleyebilirsiniz. Ayrıca bunları birden çok biçimde kolayca indirebilirsiniz.
Diğer özellikler arasında iyi bir görev yönetimi merkezi, canlı iş izleme, bütçe izleme ve kolay fatura oluşturma yer alır. Ayrıca, derinlemesine analizler sunar ve raporları gereksinimlerinize göre özelleştirir.
Bu araç Basecamp, Jira, Trello gibi uygulamalarla entegre olsa da, büyük takımlar için yeterli özellik sunmuyor. Bu nedenle, daha kapsamlı özelliklere ihtiyacınız varsa, Everhour alternatiflerini değerlendirmelisiniz.
Everhour'un en iyi özellikleri
- 40'tan fazla uygulama ile entegre edin
- Görevler oluşturun, düzenleyin ve her birine zaman tahmini ekleyin
- Her takım üyesinin zamanına genel bakış
- Bütçe projenizi izleyin
- Özelleştirilebilir ve etkileşimli zaman çizelgesi
- Saatleri manuel olarak kaydedin veya zamanlayıcı kullanın
- Zamanı izlemek için hatırlatıcılar alın
- Hastalık izinleri ve tatiller dahil olmak üzere izinleri takip edin
- Özet grafiklerle takım performansını kontrol edin
- İşle ilgili giderleri izleyin
Everhour sınırlamaları
- Sınırsız koltuk, entegrasyonlar, zaman onayı, izin, faturalandırma ve fatura gibi birçok temel özellik yalnızca ücretli sürümde mevcuttur
- Ayar sınırından daha fazla saat kaydetmeye çalışırsanız, Everhour bir hata mesajı gösterir
Everhour fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Takım: Aylık 10 $/koltuk, en az 5 koltuk
Everhour puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (150'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (400'den fazla yorum)
7. DeskTime
DeskTime, otomatik ve manuel izleme seçenekleriyle hassas zaman takibi özellikleri sunar. Otomatik ekran görüntüleri, çevrimdışı zaman takibi ve entegre bir web izleyici sağlar. Böylece, izleme, çalışanlarınız cihazlarını açtıkları anda başlar.
Çalışan zaman çizelgesi uygulaması, çalışanlarınızın neyi ne kadar süreyle yaptığını size tam olarak bildirerek performanslarını daha kapsamlı bir şekilde değerlendirmenizi sağlar. Kullanılan URL'leri ve uygulamaları, belge başlıklarını ve projeleri izler.
Platform, SaaS, Linux, Mac, iOS, Android ve Windows ile uyumludur.
DeskTime'ın en iyi özellikleri
- Ayrıntılı raporlar alın ve çalışanların performansını karşılaştırın
- Otomatik ekran görüntüleri, URL ve uygulama izleme, belge başlığı izleme ve entegre web izleyici gibi özelliklerden yararlanın
- Vardiya planlaması ile zamanınızı iş saatlerine göre düzenleyin
- Kullanıcı gösterge paneli aracılığıyla her üyenin iş günü hakkında ayrıntılı bilgi edinin
- Zapier, Google Takvim, Trello ve Jira gibi araçlarla entegre edin
DeskTime sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, eski kullanıcı arayüzünden şikayetçi
- Sınırlı entegrasyon seçenekleri
DeskTime fiyatlandırması
- Pro: Kullanıcı başına aylık 5 $
- Premium: Kullanıcı başına aylık 7 $
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 14 ABD doları
- DeskTime Lite: Sadece bir kullanıcı için 0 $
DeskTime puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (250+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (500'den fazla yorum)
8. Zaman Saati
Time Clock, zaman izleme çabalarınızı kolaylaştırırken dağınık evrak işlerini ortadan kaldıran verimli bir zaman izleme aracıdır. Tüm işleriniz için çalışma saatlerinizi kaydedebileceğiniz için bireyler ve serbest çalışanlar için mükemmeldir.
Zaman çizelgelerini XLSX biçiminde kolayca oluşturabilir ve paylaşabilirsiniz. Uygulama ayrıca, gerçek zamanlı tahminler ve kazançlarınız hakkında netlik elde etmenize yardımcı olur. Ayrıca, zamanınızla ilgili haftalık ve aylık raporlar da alırsınız.
Küçük işletmeler için uygulama, çalışanların çalışma saatlerine erişmenizi, faturalandırmayı basitleştirmenizi, GPS konum kaydını etkinleştirmenizi, işçilik maliyetlerini takip etmenizi ve sınırsız sayıda kullanıcı eklemenizi sağlar.
Time Clock'un en iyi özellikleri
- IOS ve Android kullanıcıları için erişilebilir
- Sınırsız kullanıcı ekleyin
- Ödeme dönemine göre maliyetleri görün
- Bulut yedekleme dahil, zahmetsiz ve güvenli zaman takibi
- Belirli dönemler için raporlar oluşturun ve e-posta veya metinler aracılığıyla paylaşın
- Zaman kartlarını kullanarak molaları, geri ödemeleri, vergileri, kesintileri, notları ve başlangıç ve bitiş zamanlarını girerek plan yapın
- Hatırlatıcı bildirimleri ayarlayın
- Hızlı saat kaydı için bileşenleri kullanın
- GPS konum kaydı özelliğini etkinleştirin
Zaman Saati sınırlamaları
- Kapsamlı zaman takibi için sınırlı özellikler
- Bazı kullanıcılar, güncellemelerden sonra iki haftalık maaşlar için kafa karıştırıcı arayüzler ve yanlış hesaplamalarla karşılaştı
Zaman Saati fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Ücretli: NA
Zaman Saati puanları ve yorumları
- G2: NA
- Capterra: NA
9. RescueTime
RescueTime, zamanınızı nasıl harcadığınız hakkında ayrıntılı raporlar sunan, tamamen otomatik bir zaman takibi aracı ve zaman çizelgesi uygulamasıdır. Bu araç, çevrimdışı olduğunuzda bile uygulamalarda, web sitelerinde ve belirli belgelerde geçirdiğiniz zamanı izler.
Bu ayrıntılı raporlar, çalışma saatlerinizi ve alışkanlıklarınızı anlamanıza ve verimliliği artırmak için hedefler belirlemenize yardımcı olur. RescueTime Assistant, davranışlarınızı takip eder ve hedeflerinize ulaşmanızı sağlar.
Ayrıca, bu araç dikkat dağıtıcı uyarılar gönderir, web sitesi ve uygulama bloklamayı etkinleştirir ve Timesheets AI ile doğru zaman çizelgeleri oluşturur.
Rescue Time hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Kapsamlı incelememizi okuyun!
RescueTime'ın en iyi özellikleri
- Kapsamlı ve doğru zaman çizelgeleri oluşturun
- Zamanınızı nasıl geçirdiğinize dair kapsamlı bir görünüm elde edin
- Web sitelerini, uygulamaları ve belge başlıklarını izleyin
- Google Takvim, Slack ve Outlook gibi araçlarla entegre edin
- Yenilikçi koçluk ile işlerinizi yolunda tutun
- Dikkatinizi dağıtan unsurları ortadan kaldırmak için Odak Oturumları özelliğinden yararlanın
- Özel sabah tahmini ve günlük yapılacaklar listesi için asistanı kullanın
- Dikkat dağıtıcı uyarılar alın
- Ekstra motivasyon ve verimlilik için topluluk odaklı oturumlara katılın
RescueTime sınırlamaları
- Ücretsiz plan mevcut değildir
- Ücretsiz zaman çizelgesi uygulaması tarafından üretilen veri miktarı çok fazla görünebilir
- Bazı kullanıcılar gizlilik konusunda endişelerini dile getirmiştir
RescueTime fiyatlandırması
- RescueTime Lite: Sonsuza Kadar Ücretsiz
- RescueTime Premium: Aylık 12 $
RescueTime puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (90+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (100'den fazla yorum)
10. TimesheetsPro
TimesheetsPro, Monday platformunda zamanınızı planlamanıza ve izlemenize yardımcı olan mükemmel bir çevrimiçi zaman çizelgesi uygulamasıdır. Zaman çizelgeleri oluşturabilir, anlamlı içgörüler elde edebilir ve zaman çizelgelerinizi kolayca gönderebilir ve yayınlayabilirsiniz.
Bu araç, özel olarak tasarlanmış Pivot Modu ile değerli raporlar sunarak verilerinizi en iyi şekilde görselleştirmenizi sağlar.
TimesheetsPro'nun en iyi özellikleri
- Kapasite ve kullanım bilgileri edinin
- Zaman çizelgesi verilerini istediğiniz zaman görüntüleyin
- Takvim görünümünü kullanarak öğeleri hızlıca sürükleyip bırakın
- İki aşamalı bir süreçle hataları düzeltin
- Takvim görünümünde işlerinizi herhangi bir alana göre filtreleyin
TimesheetsPro sınırlamaları
- Zaman takibi için sınırlı özellikler
- Güncellemelerden sonra kullanıcı dostu olmayabilir ve karmaşık ödeme dönemlerini yönetemeyebilir
TimesheetsPro fiyatlandırması
- Ücretsiz: 200 girdi ile kullanıcı başına aylık 0 $
- Bronz: 2.500 girdi ile kullanıcı başına aylık 25 $
- Gümüş: 7.500 girdi ile kullanıcı başına aylık 75 $
- Altın: 15.000 girdi ile kullanıcı başına aylık 150 $
- Platinum (Sınırsız): Kullanıcı başına aylık 300 $, 200 girdi
Timesheet Pro puanları ve yorumları
- G2: NA
- Capterra: NA
ClickUp ile Zaman Yönetimini Optimize Edin
Doğru zaman çizelgesi uygulaması, serbest çalışan, küçük işletme veya büyük bir kuruluş olmanıza bakılmaksızın verimliliğinizde ve zaman yönetiminizde fark yaratabilir. Zamanınızı takip etmenize, verimliliği artırmaya yönelik eyleme geçirilebilir içgörüler elde etmenize ve hatta dikkatinizi dağıtan unsurları bloklamanıza yardımcı olabilir.
Burada listelenen uygulamalar farklı kişi ve kitlelere hitap etmektedir. Ancak, küçük veya büyük tüm kuruluşların ihtiyaçlarını karşılayan bir uygulama bulunmaktadır.
ClickUp ile zamanınızı kaydetmek ve izlemekle kalmaz, zamanınızı kaydedebilirsiniz! ClickUp, yüzlerce şablon, özelleştirilebilir görünümler, sorunsuz entegrasyonlar ve ayrıntılı raporlar gibi mükemmel zaman tasarrufu sağlayan özellikler sunar. Ücretsiz kaydolun!