Verimli Zaman Takibi için En İyi 10 Zaman Çizelgesi Uygulaması

İster birden fazla projeyi aynı anda yürüten bir serbest çalışan, ister bir iş gücünü denetleyen bir takım lideri, ister en yüksek verimlilik için çabalayan bir iş sahibi olun, tek bir şey sabittir: zamanın değeri.

Neyse ki, dijital inovasyon çağında zamanı izlemek ve yönetmek daha kolay hale geldi. Zaman çizelgesi uygulamaları, zamanı izleme, yönetme ve optimize etme yöntemlerinde devrim yarattı. Çalışanların çeşitli görevler veya projeler için harcadıkları zamanı izlemenize ve verimliliği artırmanıza yardımcı olurlar.

Zamanınızı yönetmek ve izlemek için mükemmel bir yol arıyorsanız, doğru yerdesiniz. Sezgisel arayüzlerden sağlam özelliklere kadar, ideal zaman çizelgesi uygulamasını bulmanıza yardımcı olacak en iyi yazılım seçeneklerini keşfedeceğiz.

Zaman çizelgesi uygulamalarında nelere dikkat etmelisiniz?

Zaman takibi, raporlama, güvenilir müşteri desteği ve geniş bir entegrasyon aralığı gibi özellikler, bir zaman çizelgesi uygulamasında vazgeçilmezdir. Bir uygulama seçerken aramanız gereken özellikler şunlardır:

: Uygulama tarafından sunulan zaman takibi özelliklerinin aralığını göz önünde bulundurun. Bu özellikler arasında manuel zaman girişi, zamanlayıcı fonksiyonu, otomatik zaman takibi ve zamanı projelere, müşterilere veya görevlere göre kategorize etme yeteneği bulunur Zaman takibi yazılımı: Uygulama tarafından sunulan zaman takibi özelliklerinin aralığını göz önünde bulundurun. Bu özellikler arasında manuel zaman girişi, zamanlayıcı fonksiyonu, otomatik zaman takibi ve zamanı projelere, müşterilere veya görevlere göre kategorize etme yeteneği bulunur

Raporlama yetenekleri: Ayrıntılı zaman çizelgeleri oluşturma, verileri çeşitli biçimlerde (PDF, CSV, Excel) dışa aktarma, zaman dağılımını izleme ve takımınızın verimliliği hakkında değerli bilgiler edinmek için kapsamlı analizlere erişme gibi uygulamanın raporlama yeteneklerini değerlendirin

Entegrasyonlar : Uygulamanın CRM, : Uygulamanın CRM, faturalandırma yazılımı , proje yönetimi ve görev yönetimi araçları gibi araçlarla entegrasyonları destekleyip desteklemediğini kontrol edin

Uyumluluk: Çalışan zaman çizelgesi yazılımının çeşitli cihazlar, platformlar (Windows, iOS ve Android) ve tarayıcılar (Chrome, Edge ve Firefox) ile uyumlu olduğundan emin olun

Kullanım kolaylığı: Siz ve takımınızın saatleri kolayca kaydetmesini, görevlere harcanan zamanı izlemesini ve zor bir öğrenme süreci olmadan raporlar oluşturmasını sağlayan sezgisel bir arayüze sahip bir uygulama arayın

Fiyatlandırma: Şeffaf fiyatlandırma seçenekleri sunan bir uygulama arayın. Ayrıca, uygulamanın fiyatına değer olup olmadığını dikkatlice kontrol edin. Temel zaman takibi ihtiyacınız varsa, ücretsiz çalışan zaman çizelgesi uygulamaları yeterli olabilir. Ancak, gelişmiş özelliklere ihtiyacınız varsa, ücretli bir sürüme yatırım yapmanız gerekebilir

2024'te Kullanılacak En İyi 10 Zaman Çizelgesi Uygulaması

Aramanız gereken özellikleri öğrendiğinize göre, 2024'te kullanabileceğiniz en iyi 10 zaman çizelgesi yazılımının listesine geçelim:

1. ClickUp

ClickUp, verimliliğinizi ve üretkenliğinizi artırmanıza yardımcı olan güçlü zaman izleme özelliklerine sahip hepsi bir arada bir verimlilik aracıdır.

Masaüstü, mobil veya web tarayıcısından zamanı izleyin

ClickUp'ın Zaman Yönetimi özelliği ile masaüstü, mobil veya web tarayıcısından zamanı kaydedin. Zaman takibini ClickUp'taki görevinizle ilişkilendirebilir, global zamanlayıcı ile görevler arasında geçiş yapabilir ve referans için zaman girdilerinize notlar ekleyebilirsiniz.

Ayrıca, zamanı faturalandırılabilir olarak işaretleyebilir, filtreleyebilir, etiketler uygulayabilir ve entegrasyonlar ile araçlar arasında senkronizasyon yapabilirsiniz. Ayrıca beklentileri belirleyebilir ve zaman ihtiyaçlarını tahmin edebilirsiniz.

Kapsamlı bir genel bakış mı istiyorsunuz? ClickUp'ın İş Yükü Görünümü'nü kullanarak her takım üyesinin yapması gereken işlerin miktarını kontrol edin.

ClickUp Zaman Çizelgeleri'ni kullanarak zamanı kaydedin ve izleyin

ClickUp Zaman Çizelgeleri, zaman takibi yapılan görevleri kolayca görüntülemenizi, izlemenizi ve gözden geçirmenizi sağlar. Ayarları özelleştirerek günlük iş kapasitenizi belirleyebilir, tarih aralığını düzenleyebilir, görevler ve tüm girdiler arasında görünümleri değiştirebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

Bu Şablonu İndirin İş saatlerinizi kaydetmek için Hizmetler Zaman Çizelgesi şablonunu kullanın

ClickUp, kolay zaman takibi için Hizmet Zaman Çizelgesi şablonu gibi hazır şablonlar da sunar. Faturalandırılabilir saatlerinizi düzenleyebilir, kaynakları tahsis edebilir ve verimliliğinizi takip edebilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Küresel zamanlayıcı ile herhangi bir cihazda zamanı izleyin

Zaman çizelgesini fatura, etiket ve izleme zamanına göre filtreleyin

Daha iyi zaman yönetimi için günlük veya haftalık kapasite ayarlayın

Gereksinimlerinize göre zaman çizelgeleri oluşturun ve özelleştirin

ClickUp'ı Toggl, Everhour vb. dahil 1.000'den fazla uygulama ile entegre edin.

Takım üyelerinizin zaman takibine ilişkin genel bir görünüm elde edin

Referans için zaman girdilerine notlar ekleyin

İzlenen zamanı tarihe, duruma, önceliğe, etiketlere vb. göre filtreleyin.

Çalışanların zamanlarını nasıl geçirdiklerine dair ayrıntılı raporlar alın

Faturalandırılabilir ve verimsiz saatleri otomatik olarak izleyin

İşlerinizi yapılandırmak için zaman çizelgeleri ve zaman kaydı şablonlarını kullanın

ClickUp sınırlamaları

Zaman çizelgeleri yalnızca iş planı ve üstü planlarda mevcuttur

Tüm görünümler mobil cihazlarda mevcut değildir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI: Herhangi bir ücretli plana, çalışma alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

2. Jibble

jibble aracılığıyla

Jibble zaman çizelgesi uygulaması, sınırsız kullanıcı için cazip Sonsuza Kadar Ücretsiz planıyla büyük takımlar ve kuruluşlar için mükemmeldir. Masaüstü, mobil ve web uygulamalarından doğru zaman çizelgeleri tutmanıza yardımcı olan kapsamlı özellikler sunar.

Zaman çizelgesi uygulaması, harcanan zamanı analiz etmenize, maaş bordrosuna hazır zaman çizelgeleri oluşturmanıza, yüzlerce zaman girdisine genel bakış elde etmenize ve bunları dışa aktarmanıza yardımcı olmak için ayrıntılı analizler ve geri bildirimler paylaşır. Proje izleme, maaş bordrosu entegrasyonu, onay iş akışları ve zaman çizelgesi şablonları sunar.

Jibble'ın en iyi özellikleri

Otomatik zaman çizelgeleri, rapor planlama ve izin yönetiminden yararlanın

Üye ve grup bazında sabit veya esnek iş programları ayarlayın

PTO zaman takipçisini kullanarak PTO'larınızı otomatik olarak yönetin

Fazla mesai ve özel ücretleri ayarlayın ve zaman çizelgelerinizi gerçek zamanlı olarak güncelleyin

Sanal ve yerinde zaman izleme için sağlam özelliklere erişin

Yüz tanıma ve GPS izleme ile zaman takibinin doğruluğunu artırın

Çeşitli biçimlerde zaman çizelgelerine dayalı ayrıntılı raporları dışa aktarın

Hızlı yanıt veren müşteri desteği ile sorunlarınızı hızla çözün

Jibble sınırlamaları

Bazı kullanıcılar mobil uygulamadan çıkış yaparken sorunlarla karşılaştı

Uygulamanın kullanım sırasında birkaç kez çöktüğüne dair şikayetler olmuştur

Jibble fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 29 rupi

Ultimate: ₹49/ay kullanıcı başına

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Jibble puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (800+ yorum)

3. My Hours

my Hours aracılığıyla

My Hours, küçük işletmeler ve serbest çalışanlar için mükemmel bir zaman izleme yazılımıdır. Zaman takibini otomatikleştirmenize ve gerçek zamanlı içgörülerle bütçenizi aşmamanıza olanak tanır. Oluşturulan raporlar profesyoneldir; bunları diğer uygulamalarla entegre edebilirsiniz.

Bu araç, eski Excel zaman çizelgelerinin ötesine geçerek hızlı zaman kaydı, isteğe bağlı kronometre, şablonlar, proje oranları ayarlama ve görevleri delege etme özellikleri sunar. Ücretsiz sürümde sınırsız kullanıcı ekleyebilirsiniz, bu da onu uygun fiyatlı hale getirir.

Aracın ücretli sürümü, aylık ve görev bütçeleri oluşturma gibi bazı harika özellikler sunar. Raporlara logonuzu da ekleyebilirsiniz.

My Hours'un en iyi özellikleri

Kullanımı kolay bir zaman çizelgesi uygulamasıyla zaman takibi sürecinizi verimli hale getirin

Her üyeye bir zaman çizelgesi atayarak kayıtlarınızı düzenli tutun

Bütçeleri saat, faturalandırılabilir veya maliyet olarak ayarlayın ve zaman takibi sırasında harcanan bütçeyi görünüm

Fatura ve işçilik ücretlerini ayarlayarak proje maliyetlerini analiz edin

Zaman kaydı için günlük ve haftalık hatırlatıcılar alın

Web uygulaması, tarayıcı veya mobil uygulamadan zamanı izleyin

Zapier'i kullanarak tüm araçlarınızla entegre edin

Kurumsal düzeyde güvenlikten yararlanın

Ortalama 1 saat içinde müşteri desteğinden yardım alın

Ekran izleme gibi gözetimsiz özelliklerle takımınızın saygınlığını ve gizliliğini koruyun

My Hours sınırlamaları

Bazı kullanıcılar projeler ve bütçeleme üzerinde daha fazla kontrol istedi

Ücretsiz plan sadece beş kullanıcı ile sınırlıdır

My Hours fiyatlandırması

Ücretsiz: Beş kullanıcıya kadar

Pro: Kullanıcı başına aylık 9 $

My Hours puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (250+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (900+ yorum)

4. Toggl Track

Toggl Track, danışmanlar, serbest çalışanlar ve küçük takımlar için bir başka mükemmel zaman çizelgesi uygulamasıdır. Belirli bir iş akışı içinde ayrıntılı zaman verisi analizi ve zaman takibi sağlar. Hangi görevlerin maksimum gelire katkıda bulunduğunu kolayca görebilirsiniz.

Bu araç GDPR uyumludur ve 3 saatlik yanıt süresiyle müşteri desteği sunar. Chrome, GitHub, Asana, Todoist ve daha fazlası gibi 100'den fazla araçla entegre edebilirsiniz.

Ücretsiz sürüm, sınırsız sayıda müşteri ve proje için zamanı izlemenize izin verirken, ücretli planlar faturalandırılabilir saatleri izlemenize yardımcı olur. Zamanlayıcıyı açmadan çalışıyorsanız, araç size hatırlatıcılar da gönderir.

Toggl En iyi özellikleri izleyin

Gelişmiş verimlilik için 100'den fazla araçla entegre edin

Zaman girdilerinizi takvim görünümünde görüntüleyin

Zamanı gerçek zamanlı veya çevrimdışı olarak izleyin

Müşterilere sunmaya hazır raporlar için verilerinizi filtreleyin ve sıralayın

Takım üyesi, proje ve çalışma alanına göre faturalandırılabilir saatleri atayın

Proje gösterge paneli ile ilerlemeyi ve bütçeleri takip edin

Masaüstü, web veya mobil uygulamaları kullanarak herhangi bir cihazdan zamanı takip edin

Boşta kalma süresi algılama ve otomatik zaman takibi tetikleyicileri edinin

Toggl İzleme sınırlamaları

Ücretsiz plan sadece beş üyeye izin verir

Faturalandırılabilir ücretler yalnızca ücretli planlarda mevcuttur

Toggl Track fiyatlandırması

Ücretsiz: 5 kullanıcıya kadar

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 9 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 18 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Toggl Puanları ve yorumları izleyin

G2: 4,6/5 (1.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.200+ yorum)

5. Time Doctor

time Doctor aracılığıyla

Time Doctor, uzaktan ve dağıtılmış takımlar için harika bir çevrimiçi zaman çizelgesi uygulamasıdır, çünkü derinlemesine iş gücü içgörüleriyle iş gücü eksikliklerini belirlemenize yardımcı olur. Otomatik zaman takibi ve manuel zaman düzenleme sunar. Platform özelleştirilebilir ve Android, Chrome, iOS, Mac ve Windows ile uyumludur.

Otomatik çalışan zaman izleme yazılımı arka planda çalışır ve çalışan verimliliği masaüstü ekran görüntüleri kullanılarak izlenir. Bunlar, verimsizlikleri ortadan kaldırmanıza ve verimliliği artırmanıza yardımcı olur. Bu özellik tamamen isteğe bağlıdır, bu nedenle kolayca kapatabilirsiniz.

Time Doctor'un en iyi özellikleri

Etkinlik özetleri, etik video ekran kaydı ve isteğe bağlı ekran görüntüleri alın

Çalışanların odaklanmasını sağlamak için hareketsizlik uyarıları gönderin

Gerçek zamanlı gösterge panelleriyle daha fazla görünürlük elde edin

Uzaktan, hibrit ve ofis içi çalışanlar için görünürlük kazanın

Asana, Evernote, ClickUp, GSuite ve daha fazlası gibi 60'tan fazla uygulama ile entegre edin

Otomatik zaman takibi ve çevrimdışı izleme ile müşteri faturalandırma doğruluğunu artırın

Verimli ve verimsiz zamanlara ilişkin raporlar dahil olmak üzere ayrıntılı raporlar alın

Özel iş programları oluşturun

Time Doctor sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, mobil ve masaüstü müşteriler arasında zaman senkronizasyonunun yanlış olduğundan şikayet etti

Ücretsiz plan mevcut değildir

Kullanıcılar, kullanıcı arayüzünün karmaşık olduğunu bildirmiştir

Time Doctor fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 7 $

Standart: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Premium: Kullanıcı başına aylık 20 $

Time Doctor puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (350+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (500'den fazla yorum)

6. Everhour

everhour aracılığıyla

Everhour, düzenlenebilir ve etkileşimli zaman çizelgeleri için en iyi zaman çizelgesi uygulamalarından biridir. Zaman çizelgelerine açıklama ekleyebilir, doldurabilir ve düzenleyebilir, yorumlarla yeni görevler ekleyebilir ve hatta izin talepleri ekleyebilirsiniz. Ayrıca bunları birden çok biçimde kolayca indirebilirsiniz.

Diğer özellikler arasında iyi bir görev yönetimi merkezi, canlı iş izleme, bütçe izleme ve kolay fatura oluşturma yer alır. Ayrıca, derinlemesine analizler sunar ve raporları gereksinimlerinize göre özelleştirir.

Bu araç Basecamp, Jira, Trello gibi uygulamalarla entegre olsa da, büyük takımlar için yeterli özellik sunmuyor. Bu nedenle, daha kapsamlı özelliklere ihtiyacınız varsa, Everhour alternatiflerini değerlendirmelisiniz.

Everhour'un en iyi özellikleri

40'tan fazla uygulama ile entegre edin

Görevler oluşturun, düzenleyin ve her birine zaman tahmini ekleyin

Her takım üyesinin zamanına genel bakış

Bütçe projenizi izleyin

Özelleştirilebilir ve etkileşimli zaman çizelgesi

Saatleri manuel olarak kaydedin veya zamanlayıcı kullanın

Zamanı izlemek için hatırlatıcılar alın

Hastalık izinleri ve tatiller dahil olmak üzere izinleri takip edin

Özet grafiklerle takım performansını kontrol edin

İşle ilgili giderleri izleyin

Everhour sınırlamaları

Sınırsız koltuk, entegrasyonlar, zaman onayı, izin, faturalandırma ve fatura gibi birçok temel özellik yalnızca ücretli sürümde mevcuttur

Ayar sınırından daha fazla saat kaydetmeye çalışırsanız, Everhour bir hata mesajı gösterir

Everhour fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Aylık 10 $/koltuk, en az 5 koltuk

Everhour puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (150'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

7. DeskTime

deskTime aracılığıyla

DeskTime, otomatik ve manuel izleme seçenekleriyle hassas zaman takibi özellikleri sunar. Otomatik ekran görüntüleri, çevrimdışı zaman takibi ve entegre bir web izleyici sağlar. Böylece, izleme, çalışanlarınız cihazlarını açtıkları anda başlar.

Çalışan zaman çizelgesi uygulaması, çalışanlarınızın neyi ne kadar süreyle yaptığını size tam olarak bildirerek performanslarını daha kapsamlı bir şekilde değerlendirmenizi sağlar. Kullanılan URL'leri ve uygulamaları, belge başlıklarını ve projeleri izler.

Platform, SaaS, Linux, Mac, iOS, Android ve Windows ile uyumludur.

DeskTime'ın en iyi özellikleri

Ayrıntılı raporlar alın ve çalışanların performansını karşılaştırın

Otomatik ekran görüntüleri, URL ve uygulama izleme, belge başlığı izleme ve entegre web izleyici gibi özelliklerden yararlanın

Vardiya planlaması ile zamanınızı iş saatlerine göre düzenleyin

Kullanıcı gösterge paneli aracılığıyla her üyenin iş günü hakkında ayrıntılı bilgi edinin

Zapier, Google Takvim, Trello ve Jira gibi araçlarla entegre edin

DeskTime sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, eski kullanıcı arayüzünden şikayetçi

Sınırlı entegrasyon seçenekleri

DeskTime fiyatlandırması

Pro: Kullanıcı başına aylık 5 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 7 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 14 ABD doları

DeskTime Lite: Sadece bir kullanıcı için 0 $

DeskTime puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (250+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (500'den fazla yorum)

8. Zaman Saati

google Play üzerinden

Time Clock, zaman izleme çabalarınızı kolaylaştırırken dağınık evrak işlerini ortadan kaldıran verimli bir zaman izleme aracıdır. Tüm işleriniz için çalışma saatlerinizi kaydedebileceğiniz için bireyler ve serbest çalışanlar için mükemmeldir.

Zaman çizelgelerini XLSX biçiminde kolayca oluşturabilir ve paylaşabilirsiniz. Uygulama ayrıca, gerçek zamanlı tahminler ve kazançlarınız hakkında netlik elde etmenize yardımcı olur. Ayrıca, zamanınızla ilgili haftalık ve aylık raporlar da alırsınız.

Küçük işletmeler için uygulama, çalışanların çalışma saatlerine erişmenizi, faturalandırmayı basitleştirmenizi, GPS konum kaydını etkinleştirmenizi, işçilik maliyetlerini takip etmenizi ve sınırsız sayıda kullanıcı eklemenizi sağlar.

Time Clock'un en iyi özellikleri

IOS ve Android kullanıcıları için erişilebilir

Sınırsız kullanıcı ekleyin

Ödeme dönemine göre maliyetleri görün

Bulut yedekleme dahil, zahmetsiz ve güvenli zaman takibi

Belirli dönemler için raporlar oluşturun ve e-posta veya metinler aracılığıyla paylaşın

Zaman kartlarını kullanarak molaları, geri ödemeleri, vergileri, kesintileri, notları ve başlangıç ve bitiş zamanlarını girerek plan yapın

Hatırlatıcı bildirimleri ayarlayın

Hızlı saat kaydı için bileşenleri kullanın

GPS konum kaydı özelliğini etkinleştirin

Zaman Saati sınırlamaları

Kapsamlı zaman takibi için sınırlı özellikler

Bazı kullanıcılar, güncellemelerden sonra iki haftalık maaşlar için kafa karıştırıcı arayüzler ve yanlış hesaplamalarla karşılaştı

Zaman Saati fiyatlandırması

Ücretsiz

Ücretli: NA

Zaman Saati puanları ve yorumları

G2: NA

Capterra: NA

9. RescueTime

rescueTime aracılığıyla

RescueTime, zamanınızı nasıl harcadığınız hakkında ayrıntılı raporlar sunan, tamamen otomatik bir zaman takibi aracı ve zaman çizelgesi uygulamasıdır. Bu araç, çevrimdışı olduğunuzda bile uygulamalarda, web sitelerinde ve belirli belgelerde geçirdiğiniz zamanı izler.

Bu ayrıntılı raporlar, çalışma saatlerinizi ve alışkanlıklarınızı anlamanıza ve verimliliği artırmak için hedefler belirlemenize yardımcı olur. RescueTime Assistant, davranışlarınızı takip eder ve hedeflerinize ulaşmanızı sağlar.

Ayrıca, bu araç dikkat dağıtıcı uyarılar gönderir, web sitesi ve uygulama bloklamayı etkinleştirir ve Timesheets AI ile doğru zaman çizelgeleri oluşturur.

Rescue Time hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Kapsamlı incelememizi okuyun!

RescueTime'ın en iyi özellikleri

Kapsamlı ve doğru zaman çizelgeleri oluşturun

Zamanınızı nasıl geçirdiğinize dair kapsamlı bir görünüm elde edin

Web sitelerini, uygulamaları ve belge başlıklarını izleyin

Google Takvim, Slack ve Outlook gibi araçlarla entegre edin

Yenilikçi koçluk ile işlerinizi yolunda tutun

Dikkatinizi dağıtan unsurları ortadan kaldırmak için Odak Oturumları özelliğinden yararlanın

Özel sabah tahmini ve günlük yapılacaklar listesi için asistanı kullanın

Dikkat dağıtıcı uyarılar alın

Ekstra motivasyon ve verimlilik için topluluk odaklı oturumlara katılın

RescueTime sınırlamaları

Ücretsiz plan mevcut değildir

Ücretsiz zaman çizelgesi uygulaması tarafından üretilen veri miktarı çok fazla görünebilir

Bazı kullanıcılar gizlilik konusunda endişelerini dile getirmiştir

RescueTime fiyatlandırması

RescueTime Lite: Sonsuza Kadar Ücretsiz

RescueTime Premium: Aylık 12 $

RescueTime puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

10. TimesheetsPro

via Monday

TimesheetsPro, Monday platformunda zamanınızı planlamanıza ve izlemenize yardımcı olan mükemmel bir çevrimiçi zaman çizelgesi uygulamasıdır. Zaman çizelgeleri oluşturabilir, anlamlı içgörüler elde edebilir ve zaman çizelgelerinizi kolayca gönderebilir ve yayınlayabilirsiniz.

Bu araç, özel olarak tasarlanmış Pivot Modu ile değerli raporlar sunarak verilerinizi en iyi şekilde görselleştirmenizi sağlar.

TimesheetsPro'nun en iyi özellikleri

Kapasite ve kullanım bilgileri edinin

Zaman çizelgesi verilerini istediğiniz zaman görüntüleyin

Takvim görünümünü kullanarak öğeleri hızlıca sürükleyip bırakın

İki aşamalı bir süreçle hataları düzeltin

Takvim görünümünde işlerinizi herhangi bir alana göre filtreleyin

TimesheetsPro sınırlamaları

Zaman takibi için sınırlı özellikler

Güncellemelerden sonra kullanıcı dostu olmayabilir ve karmaşık ödeme dönemlerini yönetemeyebilir

TimesheetsPro fiyatlandırması

Ücretsiz: 200 girdi ile kullanıcı başına aylık 0 $

Bronz: 2.500 girdi ile kullanıcı başına aylık 25 $

Gümüş: 7.500 girdi ile kullanıcı başına aylık 75 $

Altın: 15.000 girdi ile kullanıcı başına aylık 150 $

Platinum (Sınırsız): Kullanıcı başına aylık 300 $, 200 girdi

Timesheet Pro puanları ve yorumları

G2: NA

Capterra: NA

ClickUp ile Zaman Yönetimini Optimize Edin

Doğru zaman çizelgesi uygulaması, serbest çalışan, küçük işletme veya büyük bir kuruluş olmanıza bakılmaksızın verimliliğinizde ve zaman yönetiminizde fark yaratabilir. Zamanınızı takip etmenize, verimliliği artırmaya yönelik eyleme geçirilebilir içgörüler elde etmenize ve hatta dikkatinizi dağıtan unsurları bloklamanıza yardımcı olabilir.

Burada listelenen uygulamalar farklı kişi ve kitlelere hitap etmektedir. Ancak, küçük veya büyük tüm kuruluşların ihtiyaçlarını karşılayan bir uygulama bulunmaktadır.

ClickUp ile zamanınızı kaydetmek ve izlemekle kalmaz, zamanınızı kaydedebilirsiniz! ClickUp, yüzlerce şablon, özelleştirilebilir görünümler, sorunsuz entegrasyonlar ve ayrıntılı raporlar gibi mükemmel zaman tasarrufu sağlayan özellikler sunar. Ücretsiz kaydolun!