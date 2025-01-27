2025'in 10 Birinci Sınıf Everhour Alternatifi ve Zaman Takibi Çözümü

Güvenilir bir zaman takibi aracı, verimlilik odaklı her takımın can damarıdır. Hatta, en son pazar istatistikleri, zaman takibi olmadan çoklu görev yapmanın verimliliği %45 oranında azaltabileceğini gösteriyor! 😱

Everhour gibi ürünler, zaman takibinin sadece giriş ve çıkış saatlerini kaydetmekten daha fazlası olmasını sağlar. Görsel görev planlama, otomatik durdurma zamanlayıcıları ve faturalandırma gibi özelliklerle bu araç, bir proje yönetimi çözümü olarak da kullanılabilir. Ancak piyasadaki tek yazılım değildir ve en iyisi bile olmayabilir.

Everhour alternatiflerini araştırıyorsanız, alıcı dostu rehberimiz doğru seçimi yapmanıza yardımcı olacaktır. İster daha fazla özelliğe sahip bir araç ister cep dostu bir seçenek arıyor olun, bir sonraki zaman takibi yazılımınızı bulmak için en iyi 10 listemize göz atın!

Everhour nedir?

Everhour, takımların zamanı takip etmesine ve projeleri yönetmesine olanak tanıyan bağımsız bir uygulamadır. Çalışanların görevlerini izleme ve bütçeleme özelliklerini içermesi nedeniyle, normal zaman takibi uygulamalarından daha iş odaklı olduğunu söyleyebiliriz. 🔢

Görevlere harcanan saatleri izlemek, favori proje yönetimi yazılımınızla sorunsuz bir şekilde entegre etmek veya raporlama ve analiz yoluyla değerli içgörüler elde etmek için Everhour, iş akışı yönetimini kolaylaştırarak işlerinizi en iyi şekilde yönetmenizi sağlar.

Faturalandırma ve fatura oluşturma özellikleri sayesinde Everhour, serbest çalışanlar ve küçük ajanslar için oldukça yararlıdır ve izlenen zamanı düzgün faturalara dönüştürmelerine olanak tanır. Proje bütçelerine uymak zorundaysanız, Everhour, fazla harcamaları önlemek için zamanında uyarılar göndererek size destek olur.

Everhour, iyi bir araç olmakla birlikte, daha büyük projeleri ve ekipleri desteklemek için yeterli özelliğe sahip olmayabilir.

Everhour alternatiflerinde aranması gereken özellikler

İdeal bir Everhour alternatifi, zaman ve görev izleme, proje yönetimi ve faturalandırma seçeneklerini içeren bir dizi özelliğe sahip olmalıdır. Arzu edilen işlevler şunlardır:

Kaynak tahsisi: Bir takımı yönetiyorsanız, hiçbir çalışanın aşırı yüklenmemesi veya yetersiz kullanılmasına izin vermemek için görev ve iş yükü yönetimi özelliklerine öncelik verin Gelişmiş raporlama ve analiz: Temel zaman takibi verilerinin ötesinde derinlemesine analizler sunan bir çözüm seçin. Bu, proje karlılığı, çalışan verimliliği ve gecikmiş görevler hakkında içgörüler içerir Gider izleme ve faturalandırma: Bu, projeye özel giderleri izlemenizi ve bunları müşteri faturalarına kolayca eklemenizi sağlar Görev planlama: Görev zaman dilimlerini ve olası bağımlılıkları görselleştirmek için Gantt grafikleri ve takvimler gibi güçlü planlama araçları arayın Üçüncü taraf uygulamalarla entegrasyon: CRM sistemleri, : CRM sistemleri, muhasebe yazılımları ve iletişim platformları gibi kullandığınız araçlarla entegre olan bir Everhour alternatifi arayın Sezgisel arayüz: Renk kodlama ve etiketleme seçeneklerine sahip temiz bir arayüz, verimliliği ve kullanıcı deneyimini önemli ölçüde artırabilir

etkili Zaman Yönetimi için En İyi 10 Everhour Alternatifi

10 olağanüstü Everhour alternatifi ve rakip zaman takibi yazılımından oluşan ürün yelpazemizi keşfedin ve yeni bir zaman yönetimi aracına geçmenin işlerinizi nasıl güçlendirebileceğini görün. 💯

ClickUp ile zaman çizelgeleri oluşturun ve tüm takımınız için izlenen zamanı takip edin

İster bireysel takım üyelerinin çabalarını ölçmek ister proje ilerlemesini izlemek olsun, ClickUp'ın hepsi bir arada verimlilik ve zaman takibi yazılımına güvenin. 😍

Bir Proje Zaman Takibi çözümü olarak ClickUp, hem manuel (geriye dönük) hem de otomatik zaman takibi sunar. Web tarayıcınızda ( Chrome uzantısını kullanarak) veya masaüstü ya da mobil uygulamanızda bir zamanlayıcı çalıştırabilir ve zaman girdilerinizi her yerden senkronize edebilirsiniz. Girdilerinizi etiketler, notlar, rollup'lar ve faturalandırılabilir zaman ile referanslayarak hassas kayıt tutun!

ClickUp'ın zaman çizelgeleri, tüm kuruluşunuz veya seçtiğiniz takım üyeleri için bireysel ve kümülatif zaman takibini gösterir. Filtreleri kullanarak girdiler arasında gezinin ve bunları önceden ayarlanmış tahminlerle karşılaştırın.

ClickUp, Everhour, Time Doctor ve Toggl dahil olmak üzere çeşitli zaman takip araçlarıyla entegre olarak, dağınık zaman girdilerini merkezileştirmenize ve kapsamlı raporlama için kullanmanıza yardımcı olur. ClickApps ileZaman Raporlama Kartı, Zaman Çizelgesi Kartı ve Faturalandırılabilir Rapor gibi çeşitli zaman takip raporlarına erişebilirsiniz!

Zaman takibinin ötesinde, ClickUp güçlü bir Görev Yönetimi çözümüdür. Görevleri gruplandırıp atayarak, bağımlılıklarla teslimat zaman çizelgeleri planlayarak, anahtar hedefler için Dönüm Noktaları oluşturarak ve öncelikli öğeleri etiketleyerek proje çalışma alanınızı düzenleyin. ClickUp 3.0'daki gösterge panelleri, çalışma alanınızın zengin bir görsel özetini her zaman size sunar!

ClickUp 3.0'daki Gösterge Panelleri ile takımınız veya departmanınız genelindeki proje durumlarının ve kalan görevlerin bütünsel bir görünümünü elde edin

Birden fazla proje, görev ve zaman çizelgesi mi yürütüyorsunuz? ClickUp Proje Takip Şablonu'nu kullanarak görevleri, bütçeleri ve son teslim tarihlerini tek bir pencerede yönetin! Gantt grafiği, Pano ve Takvim görünümlerini kullanarak projeleri gerçek zamanlı olarak haritalayabilir ve son teslim tarihlerini takip edebilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Ücretsiz plan, belirli özelliklerin kullanımını sınırlar

Mobil uygulama, bazı Everhour alternatiflerine kıyasla daha fazla işlevsellik sunabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise : Fiyatlandırma için şirketle iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (8.000'den fazla inceleme)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla inceleme)

2. QuickBooks Time

QuickBooks Time, zaman çizelgelerinizi istediğiniz şekilde özelleştirerek takım saatlerini tam olarak takip etmenizi sağlar, böylece verimlilik ve üretkenliği artırır. Ancak asıl farkı yaratan şey QuickBooks Workforce uygulaması ile mobil zaman takibi. Zaman iş akışlarını her zaman, her yerden takip ettiğinizi, gönderdiğinizi ve onayladığınızı hayal edin. 📱

Zaman takibi yazılımı, uzaktaki veya mobil takımların yönetimini kolaylaştırmak için GPS zaman takibi özelliğini sunar. Yöneticiler, çalışılan saatleri ve konumları izleyebilir ve takımlar arasında güveni artırmak için anında iş planlaması ayarlamaları yapabilir.

Bilgiye dayalı kararlar almak için platformun özelleştirilebilir raporlarından yararlanarak iş maliyetlerini tahmin edin, maaş bordrosunu planlayın ve kârınızı kolaylıkla artırın.

QuickBooks Time'ın en iyi özellikleri

Mobil takım faaliyetlerine ilişkin gerçek zamanlı içgörüler

Özelleştirilebilir raporlar

Gider izleme için muhasebe ve bordro uygulamalarıyla entegre olur

Uyumsuz giriş/çıkış saatleri için uyarılar

Satış vergisi hesaplamalarını destekler

QuickBooks Time sınırlamaları

Diğer Everhour alternatiflerine kıyasla sınırlı yönetici araçları ve izinleri

Ücretli izin (PTO) fonksiyonu iyileştirilmelidir

QuickBooks Time fiyatlandırması

Premium : 20 $/ay + kullanıcı başına 8 $/ay Temel ücret

Elite: 40 $/ay + kullanıcı başına 10 $/ay Temel ücret

QuickBooks Time puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (1.000'den fazla inceleme)

Capterra: 4,7/5 (6.000'den fazla inceleme)

3. Harvest

Zaman takibi yazılımı özellikleri ve sorunsuz gider yönetimi ile Harvest, işletmeler ve uzaktaki takımlar için zaman yönetimi tekniklerinde devrim yaratıyor.

Bu proje yönetimi aracı, saatlik çalışma saatleri, projeler ve bütçeler üzerinde tam kontrol sağlar. Tek seferlik veya tekrar eden Zaman Çizelgesi Hatırlatıcıları ayararak, giriş ve çıkış girdilerinizi son tarihlerden önce tamamlayın.

Fonksiyonu, faturalandırma, proje yönetimi ve performans değerlendirme takımları için kullanışlı hale getirmek üzere özelleştirebilirsiniz. ⏲️

Ancak Harvest sadece hatırlatıcılar sunmakla kalmaz, verimliliği artırmaya da odaklanır. Çalışanlar, zamanlarını kaydetmeleri için nazik hatırlatmalar alır, böylece dikkatleri dağılmaz ve verimlilik artar.

Takım gösterge panelinde, Fazla mesai, Üzerinde çalışılacak alanlar ve Toplam faturalandırılabilir saatler gibi raporlar aracılığıyla iş arkadaşlarınızın ne kadar iyi iş çıkardığını görebilirsiniz.

Harvest'ın en iyi özellikleri

Otomatik gider ve zaman takibi özellikleri

Otomatik hatırlatıcılarla hızlı zaman çizelgesi onayları

Proje bütçeleme, ilerleme izleme ve planlama

50'den fazla entegrasyon (daha ayrıntılı gider izleme için faturalandırma araçları dahil)

Harvest sınırlamaları

Karmaşık raporlama ve faturalandırma araçları

Aylık görünüm özelliği iyileştirilmeli

Harvest fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 10,80 $ (yıllık faturalandırılır)

Harvest puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (700'den fazla inceleme)

Capterra: 4,6/5 (500+ yorum)

4. Hubstaff

Hubstaff, çalışanların faaliyetlerini izlemek, performans hedefleri belirlemek ve işgücü maliyetlerini optimize etmek için gerekli araçlarla donatılmıştır. Masaüstü ve akıllı telefonlarda kullanılabilen bu araç, her takım üyesinin iş gününü yönetmenize yardımcı olur, böylece başarılı olmak için ihtiyaç duydukları her şeye sahip olmalarını sağlayabilirsiniz. 🤸

Yöneticiler, zamanın nasıl kullanıldığı veya işte hangi web sitelerinin sık ziyaret edildiği gibi bağlamsal verileri görmek için yerleşik raporlama özelliklerini kullanabilir. Aşağıdakiler gibi konuları kapsayan 20'den fazla rapora erişin:

Zaman çizelgesi onayları İş gücü analitiği Çalışan deneyimi Toplantı sıklığı Vardiyalar ve devamlılık Faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz giderler

Bu bilgiler, kaynakları tahsis etmek, tükenmişliği azaltmak ve takımınızı desteklemek için kritik kararlar almanıza yardımcı olur. Hubstaff'ı Asana, Slack ve Trello gibi araçlarla entegre ederek uygulamalar arasında geçiş yapma ihtiyacını en aza indirin.

Hubstaff alternatiflerini buradan inceleyin!

Hubstaff'ın en iyi özellikleri

Kapsamlı raporlama seçenekleri

Popüler proje yönetimi araçlarıyla entegrasyonlar

Mobil ve masaüstü cihazlarda otomatik zaman takibi

Ş Akışı optimizasyonu için özelleştirilebilir gösterge panelleri

Performans hedefi ayarı ve işgücü maliyeti kontrolü

Hubstaff sınırlamaları

Kullanıcılar ara sıra teknik sorunlar bildiriyor

Arayüz, bazı Everhour alternatiflerine kıyasla gezinmek için hantal olabilir

Hubstaff fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 4,99 $

Büyüme : Kullanıcı başına aylık 7,50 $

Takım : Kullanıcı başına aylık 10 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Hubstaff değerlendirmeleri ve incelemeleri

G2 : 4,3/5 (400'den fazla inceleme)

Capterra: 4,6/5 (1.000'den fazla inceleme)

5. Apploye

Apploye, takım verimliliğini %20'ye kadar artırdığını iddia ediyor! Günlük, haftalık, aylık ve özel zaman çizelgeleri, takımınızın ilerlemesi hakkında ayrıntılı bilgiler sağlar.

Apploye'nin canlı besleme özelliği, görevlerde aktif olarak kimlerin çalıştığını izlemenizi sağlar. Sistem, uzun süreli hareketsizlikleri algılayabilir ve çalışanlara işe dönmeleri için nazik hatırlatıcılar gönderebilir. Sinsi mi? Muhtemelen. Etkili mi? Kesinlikle! 😼

Zaman takibinin yanı sıra, platform proje bütçelerini belirlemenize, izinleri yönetmenize ve müşteri faturalarını hızlı bir şekilde göndermenize yardımcı olur. Uzaktan veya hareket halinde çalışan çalışanları olan şirketler için Apploye, GPS izleme ve coğrafi sınırlama özelliklerini sunar.

Ayrıca, ekran görüntülerine, uygulama kullanımına ve URL izlemeye erişerek uzaktaki çalışanları izleyebilir ve takım işbirliği için en iyi proje yönetimi yazılımını seçebilirsiniz.

Apploye'nin en iyi özellikleri

Uzaktan çalışanların izlenmesi

Bütçeleme ve izin araçlarıyla proje yönetimi

Hareketsizlik hatırlatıcıları

Canlı besleme ve anlık ekran görüntüleri

Gelişmiş verimlilik için Pomodoro zamanlayıcı

Apploye sınırlamaları

Rakiplere kıyasla nispeten daha az özellik

Daha fazla entegrasyon seçeneği kullanılabilir

Apploye fiyatlandırması

Solo : Bir kullanıcı için aylık 2 ABD doları

Standart : Kullanıcı başına aylık 2,5 $

Premium : Kullanıcı başına aylık 3 ABD doları

Elite: Kullanıcı başına aylık 3,5 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Apploye değerlendirmeleri ve incelemeleri

G2 : 4,5/5 (10+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (30'dan fazla inceleme)

6. Time Doctor

İş-yaşam dengesini teşvik etmek için bir araca mı ihtiyacınız var? Time Doctor sizin için ideal zaman takibi yazılımı olabilir! Çalışanların iş akışları üzerinde tam görünürlük sağlamak için uygulama ve web sitesi kullanımını yakından izler. Aynı zamanda, bireyler, gruplar veya departmanlar için özel ücretli molalar oluşturmanıza olanak tanır. ☕

Zaman takibi ve faturalandırma araçlarına odaklanırsak, Time Doctor dikkat dağıtıcı uyarılar sunar, etkinlik düzeylerini izler ve çevrimdışı zamanı takip ederek uzaktan, karma ve offshore takımlar için maaş hesaplamalarını basitleştirir.

Saha ekipleri ( inşaat ekipleri gibi) için platform, GPS izleme ve yol dışı hatırlatıcılar sunar. Temel olarak, birisi kendisine atanan veya beklenen konumdan saparsa, sistem yöneticiye bildirim göndererek düzeltici önlemlerin alınmasını kolaylaştırır.

Time Doctor'un en iyi özellikleri

Yol dışı uyarıları ile GPS izleme

Ekran görüntüleri ve sohbet izleme

Web/uygulama kullanım bilgileri

Katılım ve mola izleme

60'tan fazla üçüncü taraf entegrasyon

Time Doctor sınırlamaları

Sınırlı mobil işlevsellik

Bazı kullanıcılara göre karmaşık arayüz

Time Doctor fiyatlandırması

Temel : Kullanıcı başına aylık 5,9 $

Standart : Kullanıcı başına aylık 8,4 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 16,7

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Time Doctor değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,4/5 (300'den fazla inceleme)

Capterra: 4,5/5 (500'den fazla inceleme)

7. Toggl İzleme

Toggl Track, verimliliklerini artırmak isteyen serbest çalışanlar ve uzaktan çalışan takımlar tarafından tercih edilen, tanınmış bir zaman takibi aracıdır. Farklı görevlerde harcadığınız zamanı aynı anda takip etmenizi sağlayarak, hiçbir şeyi kaçırmadan faturalandırılabilir saatleri kaydetmenize yardımcı olur. 🎵

Bu platform, takımlarına yönetilebilir iş yükleri tahsis etmekte zorlanan planlama yöneticileri için özellikle kullanışlıdır. Harika E-postaya Rapor Planlama özelliği ile otomatik zaman çizelgesi raporlarını e-posta ile alabilirsiniz. Bu, devam eden faaliyetleri takip etmenizi ve planları sorumlu bir şekilde yapmanızı kolaylaştıracaktır.

En iyi özelliği ne mi? Bu aracın boşta kalma süresini belirleme yeteneği! Sistem, bilgisayar kullanımını ve boşta kalma süresini ölçerek faturalandırılabilir saatleri doğru bir şekilde takip eder ve takım liderlerinin verimlilik açıklarını daha hızlı tespit etmelerini sağlar.

Toggl En iyi özellikleri izleyin

Görev yönetimine özel zaman takibi

Otomatik zaman çizelgesi raporlaması için e-postayla rapor göndermeyi planlayın

Kolay takım işbirliği için çekici uygulama tasarımı

Hassas faturalandırma için boşta kalma zamanı izleme

Tarayıcı senkronizasyonuna sahip mobil ve web uygulaması

Toggl İzleme sınırları

Daha sezgisel gezinme için daha iyi renk kodlaması kullanılabilir

Ücretsiz plan ile gelir izleme yok

Toggl Fiyatlandırmayı izleyin

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 9 $

Premium : Kullanıcı başına aylık 18 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Toggl İzleme derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2 : 4,6/5 (1.000'den fazla inceleme)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla inceleme)

8. TMetric

TMetric, farklı projeler ve görevler için zaman takibi, oran ayarlama, rapor ve fatura oluşturma için mükemmel bir çözümdür. Temel fonksiyonlarının yanı sıra, yerleşik takvim ve görev yönetimi özellikleri ile toplantıları planlama, bilgi paylaşımı ve devam eden işleri izleme gibi ek yetenekler sunar. 🗓️

Platform, özelliklerini bordro departmanını destekleyecek şekilde düzenler. Ekran Görüntüleri Yakalama aracı, her 10 dakikada bir çalışanın monitörünün ekran görüntüsünü rastgele yakalar. Herkes bu düzeyde izlemeyi sevmeyebilir, ancak yine de harcanan zamanla ilgili değerli veriler sağlar. Ayrıca, fatura keserken tahminde bulunmak zorunda kalmamak için tatil zamanlarını ve devam durumunu düzenli olarak takip edebilirsiniz.

Faturalardan bahsediyorsak, TMetric, elde ettiğiniz karları haritalandırarak en verimli zaman dilimlerinizi analiz edebilir!

TMetric'in en iyi özellikleri

Manuel girdiler ve çevrimdışı izleme ile yerleşik zamanlayıcılar

Çalışanların verimliliğini korumak için rastgele ekran görüntüleri

Faturalandırma desteği

Quickbooks, Gitlab, Jira ve daha fazlasıyla entegrasyon

TMetric sınırlamaları

Yararlı işlevler çoğunlukla ücretli planlarla sınırlıdır

Zaman girdileri bazen kayboluyor

TMetric fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Profesyonel : Aylık 5 $

İş: Aylık 7 $

TMetric derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2 : 4,6/5 (100'den fazla inceleme)

Capterra: 4,5/5 (200'den fazla inceleme)

9. Clockify

Clockify, işletmelerin, takımların ve bireylerin zamanlarını nasıl harcadıklarını anlamalarına ve süreçlerini ince ayarlamalarına yardımcı olan değerli bir zaman takibi yazılımıdır. Ayrıca görevleri otomatikleştirir ve diğer sistemlerle entegre olarak izleme hedeflerinizi merkezileştirmenize yardımcı olur. ✅

Clockify, rakipleri gibi haftalık, gider ve görev raporları gibi çeşitli raporlama seçenekleri sunar. Faturalandırılabilir duruma, projeye veya ihtiyacınız olan diğer kriterlere göre raporları çıkarın.

Örneğin, haftalık rapor her hafta bir projeye kaç saat harcandığını gösterirken, zaman denetim raporu yanlış zaman girdilerini bulup düzeltmenize yardımcı olur.

Clockify, verimliliği artırmak için Pomodoro zaman takibini (eğer sizin için işe yarıyorsa) ve daha doğru faturalandırma için kaydedilen zamanları düzenleme seçeneğini destekler.

Clockify'ın en iyi özellikleri

Takım performansını ve zaman dağılımını izlemek için kapsamlı raporlar

Düzenlenebilir zamanlayıcılar

İzin ve tatil yönetimi

Diğer sistemlerle iyi entegrasyon

Clockify sınırlamaları

Ücretsiz planda zamanlama özelliği yok

Bu listedeki bazı Everhour alternatiflerine kıyasla çok sezgisel bir arayüzü yok

Clockify fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Temel : 3,99 $/ay kullanıcı başına

Standart : 5,49 $/ay kullanıcı başına

Pro : 7,99 $/ay kullanıcı başına

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 11,99 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Clockify puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (100'den fazla inceleme)

Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla inceleme)

10. TimeCamp

TimeCamp, hem çalışanlara hem de yöneticilere zamanı takip etmek, performansı karşılaştırmak ve verimliliği artırmak için bir dizi araç sağlayan bir verimlilik güç merkezidir.

Çalışanlar için, web sitesi ziyaretlerini ve yazılım kullanımını takip etme ve kendini geliştirmeyi teşvik etmek için belirli görevler için zamanı izleme olanağı sunar. Takım yöneticileri ise TimeCamp'ın raporlama özelliklerini kullanarak gün boyunca takımın zaman dağılımı hakkında içgörüler elde edebilir. Ayrıca, hedef belirleme özelliğini kullanarak verimli ve boş zamanları ölçebilirler. 📊

Farklı oranlarda birden fazla müşteri için faturaları izleme ve yönetme özellikleriyle, muhasebe ekibiniz bu platformdan memnun kalacak. İşte keşfedebileceğiniz birkaç TimeCamp alternatifi daha!

TimeCamp'ın en iyi özellikleri

Güçlü bütçe, zaman ve çalışan raporlaması

Zaman çizelgesi kaydı ve onayı

Zengin faturalandırma fonksiyonları

Kendi kendini izlemeyi destekler

70'den fazla entegrasyon

TimeCamp sınırlamaları

Önemli bir öğrenme eğrisi var

Yeterli fatura özelleştirme seçenekleri yok

TimeCamp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 2,99 $

Temel : Kullanıcı başına aylık 5,99 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 7,99 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

TimeCamp puanları ve incelemeleri

G2 : 4,7/5 (100'den fazla inceleme)

Capterra: 4,7/5 (500'den fazla inceleme)

Doğru Zaman Takipçisi ile Verimliliğinizi Artırın

Zamanın en değerli kaynak olduğu 3D dünyada, doğru zaman takibi çözümünü seçmek büyük bir fark yaratabilir.

Mükemmel Everhour alternatifini bulmak söz konusu olduğunda, seçeneklerin listesi çok uzun olabilir. Bu nedenle ClickUp'ı denemenizi öneririz — verimlilik araçları, bütçe izleme ve takım işbirliği özelliklerinin yanı sıra birinci sınıf zaman takibi özellikleriyle gününüzün her saniyesini değerlendirin. ⌛