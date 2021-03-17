Time Doctor ile Zaman Takibi Projeleri Sizi Nasıl Daha Verimli Hale Getirebilir?

Diyelim ki, proje yöneticisi olarak, çalışanlarınızın kendilerine atanan projeler üzerinde çalışırken ilerlemelerini incelemenin bir yolunu arıyorsunuz.

Öncelikle, çok müdahaleci görünmek istemezsiniz. Ayrıca, işler kolayca ters tepebilir. Unutmayın, günümüzde herkesin bir akıllı telefonu var. Bir çalışanınızın, gerçek veya hayali bir şirket protokolü ihlali nedeniyle sizi sosyal medyada ifşa etmesi çok da zor değil.

En başından itibaren açık ve net olmak en iyisidir... dönem! Çalışanlarınıza zaman takibi sistemi kullanma amacınızı açıklayın.

Bunun casusluk olmadığını ve proje verimliliğini yönetmek için yararlı olduğunu, bunun da sonuçta kendilerine ve şirkete fayda sağlayacağını onlara bildirin.

Bu makalede, işiniz için zaman takibi araçlarını kullanmanın faydalarını ele alacağız.

1. Maliyetleri Azaltın

Zaman takibi sistemi kullanmak, çalışanlarınızın atanan projelerde harcadıkları zamanı yönetmenize yardımcı olacaktır. Ön tanımlı olarak, zaman takibi yazılımı aynı zamanda proje gecikmelerini ve iyileştirilmesi gerekenleri de ortaya çıkarır; böylece maliyetli hataları azaltır.

Dahası, uygun yazılıma sahip olmadığınız için, işiniz sadece yanlışlıklar nedeniyle gelir kaybına uğrayabilir. Dolayısıyla, manuel hataların size büyük maliyetlere mal olma olasılığı yüksektir. Zaman takibi yazılımı kurmak, iş süresini ve katılım verilerini optimize ederek iş gücünüzü daha verimli ve maliyet etkin hale getirecektir.

Aslında, çalışanlarınızın işlerinin daha zorlu yönlerine konsantre olmalarını sağlayan bir zaman takibi yazılımı kullanarak, bir günün işini (yaklaşık 8 saat) kolayca halledebilirsiniz.

2. Günlük İşlemleri İyileştirir

Zaman takibi yazılımı ile şirketinizin günlük operasyonları büyük ölçüde iyileşecektir. Projeleri, bunlara harcanan zamanı ve gelecekteki operasyonlar için alınacak önlemleri daha iyi planlayabileceksiniz.

Sevgili çalışanlarınızın günün her dakikasında dikkatli olmayacağını unutmayın. Bu çok normal. Biraz esneklik ve sakin bir tavır tavsiye edilir. Gerçekçi olalım, bir çalışan izin almadan tuvalete gidemiyorsa, ciddi bir şirket-çalışan arabuluculuğu zamanı gelmiştir!

Bununla birlikte, zaman takibi araçları ve şablonları çalışanlarınızda olumlu bir hava ve güven duygusu yaratabilir. İzleme yazılımının kimseyi cezalandırmak için değil, verimliliği artırmak ve şirketinizin hesap verebilirliğini sağlamak için olduğunu onlara anlatmak size kalmıştır.

Uzaktan çalışanlar daha ilham dolu hissedecek ve daha verimli olacaklar. Bu, uzaktan çalışsalar bile bir takımın parçası olmak ve daha iyi bilgilendirilmekle de ilgilidir. Zaman takibi yazılımı, çalışanlara bağımsızlık ve daha fazla odaklanma ve yetenek kazanarak daha fazla güven verir.

Bonus: Mac kullanıcıları için çalışan izleme araçları!

3. Müşterinin Değerini Daha Hızlı Değerlendirmeye Yardımcı Olur

Zaman takibi uygulamaları, müşterilerin değerini daha hızlı değerlendirmenize de yardımcı olacaktır. Şirketinizin ilerlemesi, kelimenin tam anlamıyla müşterilerinizin ekonomik katılımına bağlı olması rahatsız edici bir gerçektir. Duyarlılığa pek yer yoktur, bu nedenle şirket gelirleri söz konusu olduğunda duyarsız davranmamak en iyisidir.

Bu, daha karlı müşteriler lehine mevcut müşterileri bırakın demek değildir... Tamam, pek öyle değil. Her şey önceliklerle ilgili. Bir müşteri işinize önemli miktarda kazanç sağlıyorsa ve ara sıra size mesaj atan başka bir müşteriniz varsa, ciddi öncelik kararları almanız gerekecektir. Aksi takdirde, kendinizi işsiz bulabilirsiniz.

İpucu: Müşterilerinize proje verilerinin adım adım ilerlemesine erişim izni vererek onları gerçekten etkilemeye ne dersiniz? Teknoloji ile bu mümkün. Özellikleri, çok fazla bilgi vermemek, ancak müşterinizin uzmanlığınıza güvenmesini sağlamak için yeterli olacak şekilde kolayca özelleştirebilirsiniz.

Time Doctor ve ClickUp Entegrasyonu

Şiddetle tavsiye edilen iki bulut tabanlı yazılım başarısı Time Doctor ve ClickUp'tır. Bu dinamik ikili, verimli zaman takibi doğruluğu için iki-bir-arada bir mekanizma sağlar.

Time Doctor'un Chrome uzantısı zaman takibi yazılımının ClickUp'a entegrasyonu, çalışanlarınızın tamamlanan projelerle ilgili biriken zaman verilerine hızlı erişim sağlar.

Time Doctor, büyük ölçüde bir sinir merkezi görevi görür. ClickUp'tan ilgili verileri toplar ve çalışanlarınızın projeler üzerinde çalışırken yaptıkları işlerin kapsamlı bir özetini sunar.

ClickUp ve Time Doctor'un birkaç anahtar özelliğinin ayrı ayrı önizlemesi aşağıda verilmiştir:

ClickUp

Çeşitli çalışan grupları ve şirketler için bulut tabanlı bir proje yönetimi iş programı olarak fonksiyonlar

Gerçek zamanlı işbirliği, gösterge panelleri, prova okuma ve 24 saat destek gibi ücretli yazılım programlarının ücretli sürümlerinde bulunmayan önemli özellikleri sağlayan kullanışlı ücretsiz sürüm

Serbest çalışanlar, takımlar ve tüm iş boyutları için uygun

Kontrol panelinden doğrudan olağanüstü görseller ve veriler sağlayan profesyonel gösterge paneli komutu

Proje katılımcılarına görevler atayın, müşteriler için projeleri denetleyin, belgeler üzerinde iş arkadaşlarınızla işbirliği yapın ve daha fazlasını yapın

ClickUp, işyeri hedeflerini verimli ve kullanışlı bir şekilde gerçekleştiren bir dizi araç ve özellik sunar. Aslında, yazılım şirketi her hafta ek özellikler yayınlayarak güncel kalır ve alınan geri bildirimlere göre en faydalı özellikleri seçer.

Kullanıcılar, daha iyi algılama ve daha hızlı izleme için projeleri ve verileri çoklu görünüm biçiminde gözlemleyebilir. Örneğin, çalışanlar Gösterge panelleri için Etkinlik görünümü, Tablo görünümü, Zaman çizelgesi görünümü, Box görünümü, Harita görünümü ve daha fazlası arasından seçim yapabilir!

Çalışanların çalışma alanı kolayca değiştirilebilir, iş durumunun ayrıntıları açıktır, görsel estetik için renkler ve temalar mevcuttur, vb. Proje yönetimi araçları arasında güçlü bir rakip olan ClickUp, bireysel çevrimiçi PM, takım çalışması çözümleri ve genişletilebilir verimlilik ile ilgilenen KOBİ'ler, takımlar ve tek başına çalışan girişimciler için faydalıdır.

Time Doctor

Hassas ve yenilikçi zaman takibi sunar

Çalışan verimliliği değerlendirmesi ve belgeleme

Ekran görüntüsü yakalama ve kayıt dinamikleri

Zaman takibi, fazla mesai hesaplama ve çalışanların çalışma programlarının düzenlenmesi

CRM ve beyaz etiket etkinliği ile entegre çok boyutlu zaman takibi yazılımı

Takvim yönetimi, FMLA/aile, tıbbi, izin, eylem izleme, saat dilimi izleme ve daha fazlası

Time Doctor nasıl işliyor?

Time Doctor, 60'tan fazla farklı proje yönetimi ve verimlilik uygulamasıyla uyumlu bir SaaS zaman takibi ve performans yönetimi aracıdır.

Üstelik, çok fonksiyonlu bir zaman takibi yazılımı olan Time Doctor'un zaman yönetimi analitiği oldukça etkileyici! Önemli izleme metrikleri arasında başlatma ve durdurma zamanlayıcıları, web sitesi izleme ve uygulama kullanımı, klavye ve fare etkinliği, projelere ve görevlere ayrılan zaman ve daha fazlası bulunur!

ClickUp ve Time Doctor'un Chrome uzantısı işbirliğinin temelini, ClickUp çalışanlarınız tarafından tamamlanan görevlere göre doğru zaman verilerini kolayca bir araya getirme kolaylığı oluşturur. Önemli proje ayrıntıları açıklanarak, çalışanlarınızın ne yaptıklarına dair genel bir özet sunulur.

Şirketiniz, çalışanların iş katılımı konusunda güncel ve bilgili kalır, proje yatırımları daha iyi anlaşılır ve daha eşit bir şekilde dağıtılır, faturalandırma daha az karmaşık hale gelir ve verimlilik artar.

Sonuç

Şirketinizin proje yönetimi, çalışan izleme, daha iyi iletişim uygulamaları veya zaman paylaşımlı iş fonksiyonlarına ihtiyacı olsun, zaman takibi yazılımı prosedürleri kolaylaştırarak şirketinizi daha verimli ve karlı hale getirir.

İş yerinde dijital hareketleri içgüdüsel olarak izlemek için özel olarak tasarlanmış çözümlerle, şirketiniz çalışanların faaliyetlerini net bir şekilde görüntüleyebilir, verimlilik konusunda daha fazla farkındalık geliştirebilir ve nihayetinde yapıcı değişikliklerle sonuçlanan iş davranışlarını ve etkili kalıpları değerlendirebilir.

İşiniz için şimdiye kadarki en iyi hamlelerden birini yapın. Time Doctor uzantısıyla geliştirilmiş ClickUp proje yönetimi aracıyla ücretsiz denemenizi bugün başlatın!