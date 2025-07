2025'in En İyi 13 ClickUp Alternatifi ve Rakibi

Neredeyse her şeyi denedim, Asana, Notion (neredeyse iki yıl kullandım), Trello, Rock. Sonunda Clickup'ı kullanmaya karar verdim. Başka birinin dediği gibi, bu steroidli Asana... Notion kullanırken, steroidli Notion diyebilirim. Yapılabilecek şeylerin sayısı inanılmaz. Özel bir şey yapmak istediğimde Notion ve Asana her zaman bir engelle karşılaşıyordu, ancak Clickup, video pazarlama ajansım için istediğim çoğu şeyi yapabildi. Ayrıca destek harika ve platformu her gün daha iyi hale getirmek için sürekli çalışıyorlar. Bu kadar çok özelliği bu kadar hızlı bir şekilde sunmaya kendini adamış bir şirket hiç görmedim. Ayrıca müşteri özellik taleplerini sürekli dinliyor ve bunları hızlı bir şekilde uyguluyorlar. Her ay daha da iyiye gidiyor.