2025'in En İyi 13 ClickUp Alternatifi ve Rakibi

ClickUp, insanların iş ve özel hayatlarını düzenleyerek zamanlarını en verimli şekilde kullanmalarına ve bu sırada paradan tasarruf etmelerine yardımcı olan güçlü bir platformdur.

60.clickUp müşterilerinin %2'si haftada 3 saatten fazla zaman kazanırken, yaklaşık %41'i ClickUp'a geçtikten sonra 3 veya daha fazla aracı değiştirdi.

Üstelik ClickUp, kullanıcı geri bildirimlerine göre özelliklerini sürekli olarak geliştirmeye devam ediyor.

Ancak, bazı takımlar hala diğer seçenekleri keşfediyor olabilir; belki de daha küçük takımlar için daha az karmaşık bir çözüm arıyorlar ya da benzersiz ihtiyaçları için daha özel bir çözüme ihtiyaç duyuyorlar.

Bu kapsamlı ve dürüst karşılaştırma, ClickUp alternatifleri hakkında bilinçli bir seçim yapmanıza yardımcı olacak objektif bir bakış açısı sağlayacaktır.

En İyi ClickUp Alternatifleri Bir Bakışta

Araç Adı En iyisi En iyi özellikler Fiyatlandırma Monday. com Küçük ve orta ölçekli şirketler 27'den fazla iş görünümü, gerçek zamanlı işbirliği, 200'den fazla entegrasyon Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretsiz deneme; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Asana Küçük ve orta ölçekli şirketler Ş Akışı oluşturucu, 140'tan fazla şablon, kaynak yönetimi Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar mevcuttur Trello Orta ölçekli ve kurumsal şirketler Birden fazla görev görünümü, 150'den fazla Power-up, 200'den fazla entegrasyon Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar mevcuttur Wrike Orta ölçekli ve kurumsal şirketler Görsel gösterge panelleri, Gantt/Kanban/Takvim görünümleri, 400'den fazla entegrasyon Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Airtable Küçük ve kurumsal şirketler Özel gösterge panelleri, gerçek zamanlı veri erişimi, kodsuz uygulama oluşturma Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretsiz deneme; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Nifty Küçük ve orta ölçekli şirketler Özel gösterge panelleri, gerçek zamanlı veri erişimi ve kod gerektirmeyen uygulama oluşturma Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretsiz deneme Smartsheet Orta ölçekli ve kurumsal şirketler Excel benzeri arayüz, çoklu görünümler, otomasyon özellikleri Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Hive Küçük ve orta ölçekli şirketler AI destekli işbirliği, zaman takibi, çoklu proje görünümleri Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar mevcuttur Teamwork. com Küçük ve orta ölçekli şirketler Zaman takibi, müşteri işbirliği, ayrıntılı raporlama Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Basecamp Küçük takımlar ve girişimler Basit arayüz, takım işbirliği, proje organizasyonu Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Ücretli planlar mevcuttur nTask Bireyler ve serbest çalışanlar Birden fazla proje görünümü, görev izleme, 1.000'den fazla araçla entegrasyon Orta ölçekli ve kurumsal şirketler Notion Bireylerden orta ölçekli şirketlere Blok tabanlı mimari, entegre dokümantasyon, bilgi yönetimi Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Jira Kurumsal yazılım geliştirme takımları Sorun ve hata izleme, Agile panoları, kod depolarıyla entegrasyon Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma

Bir ClickUp alternatifinde nelere dikkat etmelisiniz?

ClickUp, projeleri, görevleri, hedefleri ve neredeyse tüm iş operasyonlarını yönetirken stratejik olmanızı sağlar. Bu nedenle, bir alternatif arıyorsam, aşağıdaki anahtar özelliklere öncelik veririm:

Takım işbirliği: Araç, iletişimi merkezileştirmeli ve takımınızdaki herkesin bilgilendirilmesini ve güncel kalmasını sağlayan birleşik bir çalışma alanı sunmalıdır

Özelleştirme: Esnek görünümler, özel alanlar ve şablonlar arayın. İyi bir proje yönetimi aracı, sizin ihtiyaçlarınıza uyum sağlamalı, tersi olmamalıdır

Otomasyon: Tekrarlayan görevleri ve iş akışlarını otomatikleştirmek için ClickUp kullanıyorum, bu da zaman tasarrufu sağlıyor ve hataları azaltıyor; seçeceğiniz alternatif de bunu yapmanıza izin vermelidir (aksi takdirde ne anlamı var?)

Raporlama ve analiz: Aracın, proje başarısını ölçmek ve paydaşları bilgilendirmek için gerçek zamanlı güncellemeler ve paylaşılabilir raporlar sağladığından emin olun. Bu verileri manuel olarak derlemeniz ve analiz etmeniz gerekmemelidir

Ölçeklenebilir fiyatlandırma: Maliyetler hızla artabileceğinden, takımınızın ihtiyaçlarına göre büyüyen esnek planlar çok önemlidir. Hem mevcut ihtiyaçlarınıza hem de gelecekteki büyümenize uygun, öngörülebilir planlar arayın

Veri güvenliği: Seçtiğiniz uygulama, verilerinizi güvende tutmak için güçlü yönetici denetimleri, gizlilik izinleri ve erişim düzeyleri ile birlikte gelmelidir

Mevcut araçlarla entegrasyon: Mevcut araçlarınızla uyumlu çalışmalı, iş akışlarını basitleştirmeli ve uygulamalar arasında gereksiz geçişleri azaltmalıdır

Mobil erişim: Siz ve takımınız görevleri hareket halindeyken yönetiyorsanız, kullanışlı bir mobil sürüm hayatınızı kolaylaştırır

Kolay başlangıç ve kurulum: Başlangıç ve kullanıma geçme ne kadar kolay olursa, takımınız o kadar hızlı ve etkili bir şekilde kullanmaya başlayabilir. Ücretsiz denemeler, öğreticiler ve hızlı benimsenme için kılavuzlar içeren basit bir başlangıç süreci, aradığınız şey olmalı

ClickUp Alternatifi Aramadan Önce Dikkate Alınması Gerekenler

Alternatifleri keşfetmeden önce, ClickUp'ı pazar lideri yapan özellikleri ve geçiş yaparsanız neleri kaçıracağınızı düşünmeye değer:

Convergence: Tüm işleriniz, bilgileriniz ve konuşmalarınız tek bir platformda

İş için her şeyi içeren uygulama (ve türünün tek örneği) olan ClickUp, proje yönetimi, belge işbirliği, bilgi paylaşımı ve takım iletişimi özelliklerini tek bir platformda benzersiz bir şekilde bir araya getirir. Tüm bu özellikler, bağlam farkındalığına sahip yerel yapay zeka ile desteklenir ve çok yönlü olarak geliştirilir.

Örneğin, ClickUp Sohbet, işlerinizi ve konuşmalarınızı tek bir platformda birleştirerek birden fazla araca ihtiyaç duymayı ortadan kaldırır, bağlam değiştirmeyi azaltır ve verimliliği artırır.

Olasılıklar sonsuzdur, ancak size bir fikir vermek için bu birleşimin sunduklarını aşağıda bulabilirsiniz:

Konuşmalar çalışma alanınızı yansıtır —ClickUp Alanları ve Listeleri'nde doğrudan sohbet ederek sohbetlerin ilgili görevler veya projelerle uyumlu olmasını sağlayın

ClickUp'ın yapay zeka özelliklerinden yararlanarak tek bir tıklama ile herhangi bir sohbet mesajını göreve dönüştürün. Bu özellik, tartışmaların bağlamını yakalar ve eyleme geçirilebilir görevler oluşturarak manuel görev oluşturma ihtiyacını ortadan kaldırır ve önemli konuşmaların kaybolmamasını sağlar

Kaçırdığınız konuşmaları özetleyen AI CatchUp ve mesajlarınızdaki eylem öğelerini belirleyen AI CleanUp özelliklerini kullanarak düzenli kalın, en önemli konulara odaklanın ve bilgi yükünü azaltın

ClickUp ile Başlayın Brain ClickUp Brain ile her şeyi sorabilir ve anında yanıt alabilirsiniz.

SyncUps aracılığıyla canlı video görüşmeleri ve ekran paylaşımı ile gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın. Ayrıca, toplantıları planlayabilir ve takım üyelerinin iş yüklerini doğrudan sohbet arayüzünden görüntüleyerek daha sorunsuz iletişim ve daha iyi proje yönetimi sağlayabilirsiniz

📮ClickUp Insight: Düşük performanslı takımlar 15'ten fazla aracı kullanma olasılığı 4 kat daha fazladır, yüksek performanslı takımlar ise araç setlerini 9 veya daha az platformla sınırlayarak verimliliklerini korurlar. Peki ya tek bir platform kullanmaya ne dersiniz? İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, görevlerinizi, projelerinizi, belgelerinizi, wiki sayfalarınızı, sohbetlerinizi ve aramalarınızı tek bir platformda bir araya getirir ve AI destekli iş akışlarıyla tamamlar. Daha akıllı çalışmaya hazır mısınız? ClickUp her takım için çalışır, işi görünür hale getirir ve AI geri kalanıyla ilgilenirken sizin önemli işlere odaklanmanızı sağlar.

Kullandığınız tüm AI modelleri tek bir platformda

Elbette, ClickUp, ClickUp Brain formunda güçlü bir yerel AI motoruna sahiptir. Ve evet, çalışma alanınızdan her ayrıntıyı, cevabı, kararı ve etkinlik özetini alabilir ve sıfırdan içerik oluşturabilir. Ancak ClickUp'ı AI iş akışları için bir devrim haline getiren tek şey bu değildir.

GPT-4o, o1 ve o3-mini dahil olmak üzere Calude 3. 7 ve premium ChatGPT modellerine doğrudan ClickUp'tan erişin, hepsi ClickUp Brain eklentinize dahildir. Listeye daha fazla LLM eklendikçe, her zaman en son AI teknolojisine parmaklarınızın ucunda sahip olursunuz — harici (ve pahalı) aboneliklere gerek yoktur.

En iyi yanı ne mi? ClickUp Brain, kullanıcı başına aylık sadece 7 $ (yıllık faturalandırılır) olup, Claude ve ChatGPT'nin aylık 20 $'lık ücretinden çok daha ucuzdur.

Çalışma Alanı verilerinizin bu modelleri eğitmek için asla kullanılmayacağından emin olabilirsiniz, çünkü bunu önlemek için tüm üçüncü taraflarla sıkı anlaşmalarımız vardır

Tüm takvimleriniz tek bir platformda

Google Takvim'inizi ClickUp'tan yönetebileceğinizi söylesek ne dersiniz? (Evet, Microsoft 365/Outlook da yakında geliyor!)

Yepyeni AI destekli ClickUp Takvim ile etkinlikleri sorunsuz bir şekilde yönetebilir, görevleri otomatik olarak zaman bloklarına ayırabilir ve ClickUp içinden bir sonraki toplantınıza hızlıca katılabilirsiniz. Sekme arasında geçiş yapmayı önleyin, bağlamı koruyun ve araç aşırı yüklemesine veda edin.

AI destekli ClickUp Takvim ile görevlere öncelik verin, toplantılara katılın ve programınızı optimize edin

AI'yı kullanarak takviminizde görevleri otomatik olarak planlayın, böylece hiçbir son tarihi kaçırmayın. Daha da iyisi: Görevi planlanan zaman aralığında tamamlamazsanız, AI sizin için otomatik olarak yeniden planlama yapar! Elbette, görevleri Takviminize sürükleyip bırakarak da bunu manuel olarak yapabilir ve işlerinizi tamamlamak için zamanı bloklayabilirsiniz.

Bonus? Takım arkadaşlarınızın takvimlerine göz atın, paylaşılan boş zamanları bulun ve saniyeler içinde bir görüşme planlayın, hepsi ClickUp'tan ayrılmadan.

Ve bu sadece buzdağının görünen kısmı!

Kaçırmış olabileceğiniz son ClickUp sürümleri

İşte piyasaya sürdüğümüz diğer en son özelliklere hızlı bir genel bakış:

Toplantı notlarınızı otomatikleştirin: ClickUp AI Notetaker , toplantılar için otomatik olarak notları yazıya döker, özetler ve eylem öğeleri oluşturur, böylece hiçbir ayrıntıyı kaçırmadan toplantıya tam olarak katılabilirsiniz. Notları Takvim davetlerine, görevlere, Belgelere ve Sohbet'e bağlayın, böylece toplantı bilgileri her zaman ihtiyacınız olan yerde olsun

ClickUp AI Notetaker ile toplantılarınızı ses kaydedin, transkripsiyonunu yapın ve özetleyin

ClickUp AI'da Konuşma Komutlarını Kullanın: Artık ClickUp AI'dan ayrıntılı görevler oluşturma, belgeleri güncelleme, sohbet mesajları gönderme ve çok daha fazlasını yapmasını isteyebilirsiniz. "Gelecek ayın lansmanı için bir görev oluştur, alt görevler oluştur ve takıma sohbet üzerinden bildirim gönder" gibi çok adımlı komutlar oluşturun, ClickUp AI her adımı sizin için halletsin

Daha akıllı ve zarif Formlarla içgörüler elde edin: Bilgi toplamaktan daha fazlasını yapın, bilgileri işinizde kullanın. Yeni, sezgisel form oluşturma deneyimi ile Bilgi toplamaktan daha fazlasını yapın, bilgileri işinizde kullanın. Yeni, sezgisel form oluşturma deneyimi ile ClickUp Formları oluşturmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Bu sayede daha fazla bağlantılı bilgi, merkezi geri bildirim ve yapay zeka destekli analiz elde edersiniz

ClickUp Brain ile form gönderileri verilerini gerçek zamanlı olarak analiz edin ve AI içgörülerine ulaşın

Bu farklılıkları anlayarak, başka bir aracın özel ihtiyaçlarınıza daha iyi hizmet edip etmeyeceğini veya ClickUp'ın aradığınız çözümleri zaten sağlayıp sağlamadığını daha iyi değerlendirebilirsiniz

Trello, Jira, Smartsheet, monday.com ve Basecamp'ı kullandım ve birkaç tane daha inceledim, ancak yalnızca ClickUp, bazı görevleri paylaşan ancak tüm görevleri paylaşmayan birden fazla takımla aynı araçta kendi işimi yönetmemi sağlayan esneklik ve yapı kombinasyonuna sahip.

Trello, Jira, Smartsheet, monday.com ve Basecamp'ı kullandım ve birkaç tane daha inceledim, ancak yalnızca ClickUp, bazı görevleri paylaşan ancak tüm görevleri paylaşmayan birden fazla takımla aynı araçta kendi işimi yönetmemi sağlayan esneklik ve yapı kombinasyonuna sahip.

ClickUp fiyatlandırması

En İyi 13 ClickUp Alternatifi

Doğru seçimi yapmanıza ve daha fazlasını daha hızlı tamamlamanıza yardımcı olmak için en iyi 13 ClickUp alternatifinin bir listesini hazırladık.

1. Monday. com (Özel iş akışı görselleştirme için en iyisi)

Monday. com, özellikle kuruluşunuzda ilerleyen görevlerin canlı görünümünü sunması nedeniyle birçok kişi için popüler bir ClickUp alternatifidir. Bu, darboğazları, dalga etkilerini ve kapasite sorunlarını hızlı bir şekilde belirlemenize yardımcı olur. İş Yükü Bileşeni, takım kapasitesinin gerçek zamanlı, renk kodlu bir görünümünü sunar. Ayrıca, Pano Görünümleri, zaman çizelgelerini, bütçeleri ve iş yüklerini bir araya getiren özel gösterge panelleri oluşturmanıza olanak tanır.

Platform ayrıca, kod yazmanıza gerek kalmadan iş akışlarını otomatikleştirir ve Otomasyon Merkezi'nde özel iş akışları oluşturmanıza olanak tanır. Ayrıca, özelleştirilebilir proje yönetimi şablonlarını kullanarak proje planları, tüzükler, raporlar vb. hazırlarken hızlı bir şekilde çalışmaya başlayabilirsiniz.

En öne çıkan özelliği Sütun Merkezi'dir. Bu özellik, ilerlemeyi izlemek veya diğer platformlardan veri çekmek için tabloya sütunlar eklemenizi sağlar.

Bu özellikler, Monday.com'u ClickUp ve Asana gibi araçlarla karşılaştırdığımızda bu aracı güçlü bir alternatif haline getiriyor.

Monday.com'un en iyi özellikleri

27'den fazla iş görünümü ile görsel bir arayüzde sınırsız projeyi yönetin

Güncellemeler, yorumlar ve dosya paylaşımı ile gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Özel iş formlarını kullanarak geri bildirim toplayın

200'den fazla entegrasyon ile verileri senkronize edin

Uzaktaki takımlar için mobil uygulama üzerinden erişim

Monday.com sınırlamaları

Düzen bazı kullanıcılar için kafa karıştırıcı olabilir

Bazen otomasyonlar başarısız olur ve bildirimler gecikir

Monday. com fiyatlandırması

14 günlük deneme sürümü ile birlikte gelir, ardından aşağıdaki planlardan birini seçebilirsiniz:

Ücretsiz: En fazla iki kullanıcı

Temel: Kullanıcı başına aylık 12 $

Standart: Kullanıcı başına aylık 14 ABD doları

Pro: Kullanıcı başına aylık 24 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Monday. com puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (12.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (5.000'den fazla yorum)

ClickUp, Monday.com ile karşılaştırıldığında nasıl?

ClickUp, Monday.com'dan daha kapsamlı bir çözüm sunar. Sadece proje yönetimi değil, aynı platformda güçlü belge oluşturma ve bilgi yönetimi özellikleri de sunar. Monday.com özel iş akışı görselleştirme için mükemmeldir, ancak ClickUp bunu 15'ten fazla görünüm artı yerel sohbet işlevselliği, kapsamlı otomasyonlar ve ClickUp Brain aracılığıyla AI yardımı ile tek bir ekosistemde sunar.

Kullanıcı başına aylık 12 $ karşılığında Monday'de yalnızca temel özelliklere erişebilirsiniz, gelişmiş AI, görünümler ve otomasyonlar ise daha yüksek seviyeli seçeneklerde kilitlidir. Aynı fiyata ClickUp, cömert otomasyon sınırları, sınırsız depolama ve yerleşik AI yardımı ile zengin özelliklere sahip bir platform sunar—paranızın karşılığını çok daha iyi alırsınız!

2. Asana (Görev yönetimi için en iyisi)

asana aracılığıyla

Asana, belge veya beyaz tahta gibi ek özellikler olmadan yalnızca proje ve görev yönetimine odaklanır. İş Grafiği, görevleri, dosyaları, mesajları ve hedefleri birbirine bağlayarak bir görevdeki değişikliklerin diğerlerini nasıl etkileyebileceğini gösterir. İş bağlamınıza göre, bir görev tamamlandığında gözden geçirenleri bilgilendirmek gibi sonraki adımları da önerir.

Monday.com gibi, bu görev yönetimi yazılımı da kapasite planlaması konusunda aynı derecede akıllıdır. İş Yükü Zekası özelliği, gerçek performansa dayalı daha gerçekçi zaman çizelgeleri sunarak daha iyi kaynak yönetimi ve gerçekçi proje zaman çizelgeleri sağlar.

Asana'nın en iyi özellikleri

Panolar, listeler ve zaman çizelgeleri gibi birden fazla proje görünümü kullanın

Görev yönetimi için şablonları uygulayın

Yerel araçlarla uzaktan işbirliği yapın

Sıfır kodla iş akışları oluşturun

Raporlama araçlarıyla gerçek zamanlı içgörüler elde edin

ClickUp dahil 200'den fazla uygulama ile entegre edin

Android ve iOS için mobil uygulama üzerinden erişin

Asana sınırlamaları

Yeni kullanıcılar için karmaşık öğrenme eğrisi

Büyük projeler zor olabilir

Yerleşik belge ve bilgi yönetimi yok (ClickUp'tan farklı olarak)

Asana fiyatlandırması

Kişisel: Ücretsiz (en fazla 10 kullanıcı için)

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 10,99 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 24,99 $

Enterprise : Özel

Enterprise+: Özel fiyatlandırma

Asana puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (13.000+ yorum)

ClickUp, Asana ile karşılaştırıldığında nasıl?

Asana'nın İş Grafiği, görevleri hedeflere göre düzenlemek için harikadır, ancak takımınız belgeleri yazmak ve saklamak için bir yere mi ihtiyaç duyuyor? Şansınız yok. Asana yerel belgeler sunmaz, bu nedenle notlarınızı ve SOP'larınızı düzenli tutmak için Google Dokümanlar veya Notion gibi araçlar arasında gidip gelmek zorunda kalırsınız.

ClickUp ise belgeleri doğrudan içinde barındırır. Belgeleri doğrudan görevlere ve iş akışlarına ekleyebilir, düzenleyebilir ve bağlayabilirsiniz, böylece takımınız her zaman ihtiyaç duyduğu bağlamı elde eder. ClickUp'ta Bağlantılı Arama özelliği ile belgeler, görevler, yorumlar ve hatta harici, bağlantılı uygulamalar arasında aradığınızı anında bulabilirsiniz. Takımınızın ikinci beyni gibidir.

Bir Reddit kullanıcısının bu konu hakkında söyledikleri:

Benim görüşüm, Clickup'ın Asana'nın steroid versiyonu olduğu. Çok daha fazla işlevselliğe sahip. Sık sık "Hmm, acaba yapabilir miyim?" diye düşündüğünüz birçok özel durum, Asana'da "Hayır" iken Clickup'ta "Evet" gibi görünüyor. Asana'da her zaman zorlandığım en büyük sorun, görevlerin yalnızca bir yerde olabilmesiydi. Bu, özellikle alanlar matris halinde olduğunda (hem işlevsel hem de proje tabanlı) işleri bulmayı zorlaştırıyordu. Örneğin: Proj A'nın bir alanı ve Pazarlama'nın bir alanı var. Proj A için pazarlama görevi nerede bulunur? Clickup'ın fiyatı aynı veya daha ucuz olduğunu düşünüyorum..

Benim görüşüm, Clickup'ın Asana'nın steroid versiyonu olduğu. Çok daha fazla işlevselliğe sahip. Sık sık "Hmm, acaba yapabilir miyim?" diye düşündüğünüz birçok özel durum, Asana'da "Hayır" iken Clickup'ta "Evet" gibi görünüyor. Asana'da her zaman zorlandığım en büyük sorun, görevlerin yalnızca bir yerde olabilmesiydi. Bu, özellikle alanlar matris şeklinde olduğunda (hem işlevsel hem de proje tabanlı) işleri bulmayı zorlaştırıyordu. Örneğin: Proje A'nın bir alanı ve Pazarlama'nın bir alanı var. Proje A için pazarlama görevi nerede bulunur? Clickup'ın fiyatı aynı veya daha ucuz olduğunu düşünüyorum..

Başka bir kullanıcı da aynı konuya şu yorumu ekledi:

Neredeyse her şeyi denedim, Asana, Notion (neredeyse iki yıl kullandım), Trello, Rock. Sonunda Clickup'ı kullanmaya karar verdim. Başka birinin dediği gibi, bu steroidli Asana... Notion kullanırken, steroidli Notion diyebilirim. Yapılabilecek şeylerin sayısı inanılmaz. Özel bir şey yapmak istediğimde Notion ve Asana her zaman bir engelle karşılaşıyordu, ancak Clickup, video pazarlama ajansım için istediğim çoğu şeyi yapabildi. Ayrıca destek harika ve platformu her gün daha iyi hale getirmek için sürekli çalışıyorlar. Bu kadar çok özelliği bu kadar hızlı bir şekilde sunmaya kendini adamış bir şirket hiç görmedim. Ayrıca müşteri özellik taleplerini sürekli dinliyor ve bunları hızlı bir şekilde uyguluyorlar. Her ay daha da iyiye gidiyor.

Neredeyse her şeyi denedim, Asana, Notion (neredeyse iki yıl kullandım), Trello, Rock. Sonra Clickup vb. Ve sonunda Clickup'ı kullanmaya karar verdim. Başka birinin dediği gibi, bu steroidli Asana... Notion kullanırken, steroidli Notion diyebilirim. Yapabileceğiniz şeylerin miktarı inanılmaz. Özel bir şey yapmak istediğimde Notion ve Asana her zaman bir engelle karşılaşıyordu, ancak Clickup, video pazarlama ajansım için istediğim çoğu şeyi yapabildi. Ayrıca destek harika ve platformu her gün daha iyi hale getirmek için sürekli çalışıyorlar. Bu kadar çok özelliği bu kadar hızlı bir şekilde sunmaya kendini adamış bir şirket hiç görmedim. Ayrıca müşteri özellik taleplerini sürekli dinliyor ve bunları hızlı bir şekilde uyguluyorlar. Her ay daha da iyiye gidiyor.

3. Trello (Basitlik açısından en iyisi)

trello aracılığıyla

Kanban panoları, karmaşık, çok paydaşlı projeleri yönetmek için bir nimettir ve Trello, Kanban tarzı listelerle eş anlamlı hale gelmiştir. Çoğu Kanban proje yönetimi aracı benzer özellikler sunarken, ben Trello'daki renkli, sezgisel Kanban panolarını seviyorum.

Ancak, en öne çıkan özelliği, kod gerektirmeyen otomasyon aracı Butler'dır. Kural tabanlı tetikleyicilerle tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek için özel iş akışları oluşturur.

Kart Eskitme, bir başka ilginç özelliktir. İhmal edilen görevleri görsel olarak soluklaştırarak ve eski kağıt gibi çatlatarak vurgular. Bu özellik ince bir ayrıntıdır, ancak raporları incelemek veya hatırlatıcılar ayarlamak zorunda kalmadan, durmuş görevleri bir bakışta hızlıca tespit edebilirsiniz.

Trello'nun basitliği, onu yeni başlayanlar ve daha küçük görevleri yerine getiren kuruluşlar için tercih edilen bir görev yönetim aracı haline getirir.

Trello temel özellikleri

Takvimler, zaman çizelgeleri, tablolar ve diğerleri dahil olmak üzere farklı görev görünümleri seçin

150'den fazla Power-up veya mini entegrasyon kullanın

200'den fazla pazarlama, verimlilik ve iletişim aracıyla entegre edin

Trello sınırlamaları

Karmaşık projeleri yönetmek için sınırlı gelişmiş özellikler sunarken, ClickUp daha iyi proje görselleştirme için kapsamlı yerel tablo ve Gantt görünümleri sunar

Birden fazla pano kullanıldığında bildirimler kafa karıştırıcı olabilir

ClickUp'ın aynı platformda doğrudan sağladığı entegre belge ve bilgi yönetim sistemi yoktur

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz (en fazla 10 pano)

Standart: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

Premium: Kullanıcı başına aylık 12,50 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 17,50 $

Trello puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (13.000+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (23.000'den fazla yorum)

ClickUp'ın Trello'ya göre üstünlükleri

Bu karşılaştırma tablosu, ClickUp'ın Trello'da bulunan tüm özellikleri ve daha fazlasını nasıl sunduğunu gösterir:

Özellik ClickUp Trello Kanban Panoları ✅ ✅ Birden çok görünüm (15'ten fazla tür) ✅ ❌ Özel Alanlar ✅ ✅ (Sınırlı) Özel Görev Durumları ✅ ❌ Gömülü E-posta ✅ ❌ Birleştirilmiş "Her Şey" Görünümü ✅ ❌ Yorum Atamaları ✅ ❌ Yerel Belgeler ve Wiki ✅ ❌ Zaman Takibi ve Tahminler ✅ ❌ Bileşenli gösterge panelleri ✅ ✅ (Sınırlı) Hedef İzleme ✅ ❌ Birden Çok Listedeki Görevler ✅ ❌ Koşullu Otomasyonlar ✅ ✅ (Sınırlı) Gömülü Elektronik Tablolar ✅ ❌ Sprintler ve Çevik Araçlar ✅ ❌ Görev Tepsisi (Hızlı Erişim) ✅ ❌ 7/24 Ücretsiz Destek ✅ ❌ Akıllı Bildirimler ✅ ❌ Gerçek zamanlı sohbet ✅ ❌ Ana Sayfa Gösterge Paneli ✅ ❌

4. Wrike (Gelişmiş performans izleme ve raporlama için en iyisi)

wrike aracılığıyla

Wrike, yirmi yılı aşkın süredir proje yönetimi alanında popüler bir isimdir ve bunu kanıtlamıştır. Beklediğiniz tüm standart özellikleri içerir ve takımların senkronizasyonunu sağlamak için ölçeklenebilir iş akışları, prova ve gerçek zamanlı proje planlama gibi benzersiz araçlar sunar.

Takım çalışması kalıplarını analiz eden Wrike AI etkileyicidir. Örneğin, tasarım ekibinizin video projeleri için %20 daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu belirleyebilir ve zaman çizelgelerini otomatik olarak ayarlayabilir.

Aracın raporlama özelliği de harika. Her takımın ideal çalışma şeklini gösteren performans izleri oluşturur. Canlı gösterge panelleri bir başka artıdır. Bunlar, onları görüntüleyen kişiye göre uyarlanır: Yöneticiler genel KPI'ları görürken, takım liderleri ayrıntılı günlük metrikleri alır.

Daha fazla bilgi için Wrike'ın ayrıntılı incelemesine göz atın.

Wrike'ın en iyi özellikleri

Kişiselleştirilmiş raporlarla görsel proje gösterge panelleri oluşturun

Geri bildirim dostu özelliklerle takımlar arasında işbirliği yapın

Projeleri ve görevleri Gantt Grafiği, Kanban veya Takvim biçimlerinde görünüm

Ayrıntılı proje performans raporlarıyla ilerlemeyi analiz edin

400'den fazla üçüncü taraf entegrasyonuyla bağlantı kurun

Wrike sınırlamaları

Bazı kullanıcılar için öğrenme eğrisi zor olabilir

Bütçeleme gibi gelişmiş özellikler yalnızca ücretli planlarda mevcuttur

Wrike fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 10 $

İş: Kullanıcı başına aylık 25 $

Enterprise : Özel fiyatlandırma

Pinnacle: Özel fiyatlandırma

Wrike puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (3.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (2.000'den fazla yorum)

ClickUp'ın Wrike ile karşılaştırması

Hem ClickUp hem de Wrike sağlam Gantt grafiği işlevleri sunarken, ClickUp'ın son geliştirmeleri daha etkileşimli ve özelleştirilebilir bir deneyim sağlar. ClickUp, Özel Alanlara göre görevleri doğrudan Gantt görünümünde görüntülemenizi ve renk kodlamanızı sağlar. Ayrıca, Gantt grafiğinizdeki zaman ölçekleri yakınlaştırıp uzaklaştırdığınızda bile kalıcı olarak kalır, bu da ClickUp'ı gelişmiş proje görselleştirme için daha esnek bir araç haline getirir.

Wrike'ın kullanıcı başına aylık 24,80 $'lık İş Planı, gelişmiş özellikler sunar, ancak ClickUp'ın sağladığı sezgisel arayüz ve birleşik ekosistemden yoksundur. Birçok takım, Wrike'ın öğrenme eğrisinin ihtiyaçları için gereğinden fazla dik olduğunu bulmaktadır. Daha yumuşak bir öğrenme eğrisine sahip hepsi bir arada bir çözüm arayan takımlar için ClickUp daha iyi değer sunar.

Ayrıca okuyun: 5 Adımda Proje Planı Oluşturma

5. Airtable (Büyük veritabanlarını yönetmek için en iyisi)

airtable aracılığıyla

Airtable, Excel ve Google E-Tablolar gibi basit araçlar için çok büyük olan karmaşık veritabanlarına güvenen kurumsal şirketler için mükemmel bir seçim olabilir.

Airtable, veritabanlarınızı sezgisel bir şekilde bağlantılı tutarak alternatiflerinden sıyrılır. Örneğin, İlişki Motoru müşteri kayıtlarını siparişler, envanter ve tedarikçilerle gerçek zamanlı olarak bağlayarak bilgilerin senkronize olmasını sağlar.

Tek bir kod satırı yazmadan verilerimizden doğrudan uygulamalar oluşturabilirsiniz. Grafikler, tablolar ve resimler gibi sürükle ve bırak bileşenleriyle ürün planlayıcılar ve fatura sistemleri gibi araçlar oluşturun.

Bu, satış ekibimin bunu CRM olarak, depo ekibimin envanter yönetimi için ve finans ekibimin faturalandırma sisteminin bir parçası olarak kullanabileceği anlamına gelir — hepsi aynı senkronize veri kaynağından.

Airtable'ın en iyi özellikleri

Rollere ve fonksiyonlara göre gösterge panellerini ve şablonları özelleştirin

Sezgisel bir arayüz ve çoklu görünümlerle gezin

Bağlı verilere gerçek zamanlı olarak erişin

Tekrarlanan iş akışlarını otomatikleştirin

Popüler üçüncü taraf araçlarla entegre edin

Airtable sınırlamaları

Karmaşık veritabanları için sınırlı raporlama özellikleri

Daha basit elektronik tablolardan geçiş yapan kullanıcılar için zor bir öğrenme eğrisi

Airtable fiyatlandırması

Bu planların yanı sıra, Takım planının 14 günlük deneme sürümü de mevcuttur:

Ücretsiz

Takım: 24 $/kullanıcı/ay

İş: 54 $/kullanıcı/ay

Kurumsal Ölçek: Özel fiyatlandırma

Airtable puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (2000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2000+ yorum)

ClickUp, Airtable ile karşılaştırıldığında nasıl?

Airtable, veritabanı yönetiminde mükemmeldir, ancak ClickUp'ın en uygun fiyatlı planı aylık 12 $ iken, Takım planı aylık 24 $'dan başlayan fiyatlarla premium bir hizmettir.

ClickUp'ın Özel Alanları, esnek Tablo Görünümü ve sağlam otomasyon yetenekleri, Airtable'ın veritabanı güçlü yönleriyle eşleşirken, daha erişilebilir bir fiyat noktasında eksiksiz bir iş işletim sistemi sağlar. Airtable'ı kullanan takımlar genellikle proje yönetimi için ek araçlara ihtiyaç duyarken, ClickUp kullanıcıları veritabanlarını ve projelerini tek bir platformda yönetebilir.

6. Nifty (Hedef izleme ve yol haritası planlama için en iyisi)

nifty aracılığıyla

Nifty, hedefleri ve dönüm noktalarını izlemede mükemmeldir. Hedef Tahmin özelliği, makine öğrenimini kullanarak ekibinizin geçmiş performansına göre proje hedeflerine ulaşıp ulaşmayacağını tahmin eder. Ardından, ilerlemeyi etkilemeden önce potansiyel riskler konusunda sizi uyarır. Bu kadar gelişmiş bir içgörü düzeyi sunan çok fazla araç yoktur.

Nifty, dönüm noktalarını görsel olarak birbirine bağlayarak kısa vadeli projeler ve daha büyük hedefler üzerindeki etkilerini gösterir ve temelde yerleşik bir yol haritası sağlar.

İşbirliğine dayalı Gantt grafikleri ve canlı proje sunumları gibi özellikleriyle Nifty, günümüzün en akıllı proje yönetimi yazılımlarından biri haline gelmiştir.

En iyi özellikler

Raporlamayı otomatikleştirin ve proje ilerlemesini izleyin

Tek bir alanda birden fazla proje portföyünü yönetin

Projeleri takip etmek için birden fazla görünüm kullanın: Kanban, Liste, Gantt ve Swimlane

Yerleşik tartışma kanalleri ve video konferans ile işbirliği yapın

Basitleştirilmiş görev yönetim sistemini kullanın

Kullanışlı sınırlamalar

Sınırlı özelleştirme yetenekleri

Tekrar eden hatırlatıcılar yok

Uygun fiyatlandırma

Plan ne olursa olsun, yazılımı denemek için 14 günlük ücretsiz deneme sürümü alırsınız.

Ücretsiz

Başlangıç: 49 $/ay

Pro: 99 $/ay

İş: Aylık 149 $

Sınırsız: 499 $/ay

Kullanışlı derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (400'den fazla yorum)

ClickUp'ın Nifty ile karşılaştırması

Nifty, hedef izleme konusunda iyi bir iş çıkarır, ancak ClickUp bir adım daha ileri gider. Takımlara, işlerini çalışma şekillerine uygun bir şekilde organize etme konusunda çok daha fazla esneklik sağlar. ClickUp ile hedefler doğrudan görevlere bağlanır ve hedefler kullanılarak çeşitli şekillerde izlenebilir, böylece tek tip bir kurulumla sınırlı kalmazsınız.

Ayrıca, belge işbirliği ve takım iletişimi için yerleşik araçlar sayesinde her şeyi tek bir yerde tutmak daha kolay hale gelir. Ve kapsamlı özelleştirme seçenekleri sayesinde, takımınız doğal hissettiren iş akışları oluşturabilir; araca uymak için kendinizi zorlamanıza gerek kalmaz.

7. Smartsheet (Karmaşık projeleri yöneten Excel seven kurumsal kullanıcılar için en iyisi)

smartsheet aracılığıyla

Excel ve güçlü proje yönetimi özelliklerini bir araya getirirseniz, Smartsheet'i elde edersiniz. Sağlık, inşaat ve eğitim sektörleri için mükemmel bir ClickUp alternatifidir.

Smartsheet, büyük takımlar ve departmanlar arasında tekrarlayan görevleri yönetmede mükemmeldir. Veri Ağı özelliğini ele alalım: İş akışlarını kesintiye uğratmadan takımlar arasında güncellemeleri senkronize eder. Örneğin, İK takımından biri yeni bir çalışan eklediğinde, Smartsheet otomatik olarak BT sayfasına dizüstü bilgisayar ve yazılım bilgilerini, Finans sayfasına maaş ayrıntılarını günceller ve Eğitim sayfasında bir oryantasyon kontrol listesi oluşturur.

Ayrıca, Smartsheet'in gelişmiş formülleri, proje bütçesi %80'e ulaştığında paydaşları bilgilendirmek gibi iş akışlarını tetikleyerek hesaplamaların ötesine geçer. Bu benzersiz özellikler, Smartsheet'i diğer proje yönetimi araçlarından ayırır. Daha ayrıntılı bilgi için Smartsheet ve ClickUp arasındaki bu ayrıntılı karşılaştırmaya göz atın.

Smartsheet'in en iyi özellikleri

Entegre prova ve onay araçlarıyla iş akışlarını optimize edin

Takımlarla gerçek zamanlı iletişim kurun

Çevik proje yönetimi şablonlarını kullanın

100'den fazla üçüncü taraf entegrasyonuyla bağlantı kurun

Smartsheet sınırlamaları

Gösterge panelleri için sınırlı özelleştirme seçenekleri

Ekstra şablonlar kullanmak isteyebilirsiniz

Smartsheet fiyatlandırması

Pro: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 24 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Smartsheet puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (17.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)

ClickUp ve Smartsheet'in karşılaştırması

Smartsheet'in en büyük gücü, karmaşık formülleri ve veri ilişkilerini destekleme yeteneğinde yatmaktadır.

Ancak ClickUp'ın Tablo Görünümü ve Formül Alanları ile çoğu alan türünde gelişmiş hesaplamalar yapabilir, benzersiz değer sayıları ve boş alanlar gibi verileri kolayca izleyebilirsiniz. ClickUp, güçlü veri yönetimi ile sezgisel proje görselleştirmeyi birleştirir.

Sonuç olarak?

Takımınız elektronik tablolarda çalışıyor ve daha geleneksel bir ızgara tarzı kurulum tercih ediyorsa, Smartsheet size tanıdık gelebilir. Ancak, proje yönetiminden gerçek zamanlı belge düzenlemeye ve yapay zeka destekli verimliliğe kadar her şeyi destekleyen daha modern ve esnek bir çalışma alanı istiyorsanız, ClickUp paranızın karşılığını fazlasıyla verir.

Özellik ClickUp Smartsheet Gömülü Elektronik Tablolar ✅ ✅ Kodsuz İlişkisel Veritabanı ✅ ❌ Liste görünümü ✅ ✅ Izgara görünümü Toplu İşlem Araç Çubuğu ✅ ✅ Yerel Belgeler ve Not Defteri ✅ ❌ Otomatik Global Zaman Takibi ✅ ❌ Gömülü E-posta ✅ ❌ Özel Görev Durumları ✅ ✅ Hedefler ✅ ❌ Çevik Takımlar için Gösterge Panelleri ✅ ✅ Uygulamalarınızı otomatikleştirin ✅ ❌ Gantt Grafikleri ✅ ✅ Dinamik Yinelenen Görevler ✅ ❌ Uygulama İçi Video Kaydı ✅ ❌ Atanan Yorumlar ✅ ❌ Gerçek zamanlı sohbet ✅ ❌ Kullanıcı Grubu Bahsetmeleri ✅ ❌ Zihin Haritaları ✅ ❌ Sprintler ✅ ❌

8. Hive (AI destekli takım işbirliği için en iyisi)

hive aracılığıyla

Hive, proje yönetimi özelliklerinden çok takım işbirliği özellikleriyle öne çıkıyor.

Bizi yanlış anlamayın, platformda proje yönetimi rakipleri kadar sorunsuz. Ancak, takım davranışlarını tahmin etme konusunda etkileyici bir yeteneği olduğunu gördük. Sık sık "Tasarım takımı, saat 11'den sonra başladığında yaratıcı görevleri %30 daha hızlı tamamlıyor" gibi raporlar verdi. Ve haklıydı!

Hive'ın Takım Akışı, takımın iş modellerini analiz eder. İçerik takımımızın yazma ve düzenleme arasında 2 gün ara verdiğinde daha iyi performans gösterdiğini ortaya koydu.

Diğer bir özellik ise notları otomatik olarak yazıya dönüştüren ve görevleri atayan Toplantı Eylem Merkezi'dir. Ayrıca toplantı verimliliğini artırmanın yollarını da önerir.

Hive'ın en iyi özellikleri

Mesajları kolayca görevlere dönüştürün

Notlar alırken ve sohbet ederken işbirliği yapın

Etkileşimli toplantılar düzenleyin ve izleyin

Zamanı takip edin ve zaman çizelgesi raporları oluşturun

Yerleşik AI asistanını (HiveMind) kullanın

Kodsuz bir araçla görevleri otomatikleştirin

Slack ve Google Drive gibi 1000'den fazla uygulamaya bağlanın

Hive sınırlamaları

Masaüstü sürümüne kıyasla mobil uygulamada sınırlı fonksiyonlar

Sınırlı sayıda entegrasyon

Hive fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 5 $

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

(Kaynak: G2)

Hive puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

ClickUp'ın Hive ile karşılaştırması

Hive'ın Takım Akışı analizi, iş modellerine ilişkin ilginç içgörüler sağlar, ancak kullanıcılar genellikle mobil uygulama işlevselliğindeki sınırlamalardan şikayet ederler. Bu, hareket halindeyken bağlantıda kalması gereken takımlar için önemli bir eksikliktir. Toplantı Eylem Merkezi, yararlı toplantı yönetimi sunabilir, ancak takımınızın bilgi tabanının ve belgelerinin geri kalanından bağlantısı yoktur

ClickUp Toplantılar, Takvim ve AI Not Tutan birlikte, size aşağıdakileri sağlayan güçlü bir ekosistem oluşturur:

ClickUp içinden toplantılar oluşturun ve katılın

Toplantılar sırasında ayrıntılı, aranabilir, konuşmacı etiketli notları otomatik olarak yakalayın, böylece önemli tartışmaları veya eylem öğelerini asla kaçırmayın

Toplantı tutanaklarındaki anahtar noktalar ve sonraki adımlardan otomatik olarak görevler oluşturun ve eylem öğeleri atayın

Görevleri ve belgeleri toplantılara ve notlara bağlayarak tam bağlam elde edin

Ayrıca okuyun: Denemeniz gereken en iyi Hive alternatifleri

9. Teamwork.com (Müşteri odaklı ajanslar ve işletmeler için en iyisi)

Teamwork.com'u ilk kez mi kullanıyorsunuz? Müşterileriniz ve kârlarınızı tek bir alanda görebileceğiniz kapsamlı görünümü çok seveceksiniz.

Profit Engine, gerçek zamanlı karlılığı izler ve hangi müşterilerin ve projelerin karlı olduğunu gösterir.

Özelleştirilebilir Müşteri Kullanıcı Rolleri sistemi, müşterilere dönüm noktaları veya saatlik ilerleme gibi ilgili bilgilere erişim izni vermenizi sağlar.

Teamwork.com'un içgörüler, kaynak tahsisi ve planlamayı da destekler. Örneğin, bizim durumumuzda, Kaynak Planlama Optimize Edici, kıdemli tasarımcıları daha küçük görevlere atamanın maliyet açısından verimli olmadığını gösterdi. Bu, karlılığı artırmak için daha iyi müşteri eşleştirmeleri için önerilerde bulundu.

Teamwork.com'un en iyi özellikleri

Doğru faturalandırma ve izleme için zaman takibi araçlarını kullanın

Daha iyi proje içgörüleri için ayrıntılı raporlar oluşturun

Gelişmiş özellikleri kullanarak müşterilerle kolayca işbirliği yapın

Projeleri kategorilere ayırarak organizasyonu iyileştirin

Teamwork.com sınırlamaları

Yeni kullanıcılar için biraz zor gelebilir

Takvim görünümü yok

Teamwork.com fiyatlandırması

Teslimat: Kullanıcı başına aylık 13,99 $

Grow: 25,99 $/ay kullanıcı başına

Ölçek: Kullanıcı başına aylık 69,99 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Teamwork.com puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (1000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (800'den fazla yorum)

ClickUp'ın Teamwork ile karşılaştırması

Özellik ClickUp (Ücretsiz Plan) Teamwork (Ücretli Plan) Gösterge panelleri ✅ Evet ❌ Hayır Hedefler ✅ Evet ❌ Hayır Özel Gruplama Özelliğine Sahip Kanban Panoları ✅ Evet ❌ Hayır Özel Görev Durumları ✅ Evet ✅ Evet Özel Alanlar ✅ Evet ✅ Evet İç içe sayfalar içeren belgeler ✅ Evet ❌ Hayır Zaman Takibi ✅ Evet ✅ Evet Uygulama içinde e-posta ✅ Evet ❌ Hayır Koçluk ve 7/24 Destek ✅ Evet ❌ Hayır Koşullu Otomasyonlar ✅ Evet ❌ Hayır İş Yükü Profilleri ✅ Evet ❌ Hayır Birden Çok Listedeki Görevler ✅ Evet ❌ Hayır 2 yönlü Google Takvim senkronizasyonu ✅ Evet ❌ Hayır Görev Tepsisi ✅ Evet ❌ Hayır Uygulama İçi Video Kaydı ✅ Evet ❌ Hayır Görünümü yerleştir ✅ Evet ❌ Hayır Zihin Haritaları ✅ Evet ❌ Hayır Düzeltme ✅ Evet ❌ Hayır /Slash Komutları ✅ Evet ❌ Hayır

10. Basecamp (Odaklanmış proje yönetimini tercih eden takımlar için en iyisi)

basecamp aracılığıyla

Bazen az, gerçekten çoktur.

Basecamp, proje yönetiminde Marie Kondo yaklaşımını benimser; işleri basit tutar ve en temel araçlara odaklanır.

En dikkat çekici özelliği, bir görevin hala zorlu mu yoksa tamamlanmak üzere mi olduğunu göstererek proje ilerlemesini izleyen Hill Charts'tır.

Basecamp ayrıca takım iletişimi de düzenler: hızlı sorular pinglere gider, önemli güncellemeler mesaj panolarına yazılır ve gündelik sohbetler kamp ateşlerinde gerçekleşir. Bu net yapı, kullanıcıların ihtiyaçlarını kolayca bulmalarına yardımcı olur.

Basecamp'ın minimal kurulumu ve özel özellikleri, gelişmiş araçlar yerine basitliği tercih eden teknik bilgiye sahip olmayan takımlar için mükemmeldir.

Basecamp'ın en iyi özellikleri

Sohbetler, yorumlar ve dosya paylaşımı ile gerçek zamanlı iletişim kurun

Görevler, alt görevler ve son tarihler içeren yapılacaklar listeleri oluşturun

Düzenli görev güncellemeleri için check-in'leri otomatikleştirin

Agile ve Scrum metodolojilerini kullanarak projeleri yönetin

Gerçek zamanlı mesaj panolarıyla güncel kalın

50'den fazla veri kaynağıyla entegre edin

Basecamp sınırlamaları

Zaman takibi ve projeler arası görünümler eksik

Bazı kullanıcılar, tüm özelliklerini kullanmayı ve gezinmeyi zor buluyor

Basecamp fiyatlandırması

Basecamp, 30 günlük ücretsiz deneme ve iki basit plan ile birlikte gelir:

Basecamp: Aylık 15 $/kullanıcı

Basecamp Pro Sınırsız: Aylık 349 $/kuruluş

Basecamp puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (5000+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (14.000'den fazla yorum)

ClickUp, Basecamp ile karşılaştırıldığında nasıl?

Basecamp'ın Hill Charts özelliği ilerlemeyi görselleştirmeye yardımcı olur, ancak kasıtlı olarak minimalist yaklaşımı, proje arası görünümler veya zaman takibi gerektiren karmaşık projeleri olan takımlar için bir sınırlama haline gelir. Basecamp'ın sınırlı görselleştirme seçeneklerinin aksine, ClickUp farklı iş akışı ihtiyaçlarına uyum sağlayan 15'ten fazla görünüm sunar.

ClickUp'ın yerel zaman takibi, projeler arası gösterge panelleri ve kapsamlı raporlama özellikleri, takımların ihtiyaçları değiştikçe platformun yetersiz kalmamasını sağlarken, birleştirilmiş belge ve sohbet özellikleri Basecamp kullanıcılarının değer verdiği akıcı iletişim ortamını korur.

Ayrıca okuyun: En İyi Ücretsiz ve Ücretli Basecamp Alternatifleri

11. nTask (Serbest çalışanlar ve tek başına çalışanlar için en iyisi)

via nTask

Planlama, yönetme, işbirliği ve analiz — nTask tüm bunları uygun fiyatlarla yapar ve serbest çalışanlar ve tek başına çalışan girişimciler için vazgeçilmez bir araç haline getirir.

Sonsuza kadar ücretsiz planda bile sınırsız çalışma alanlarına, görevlere, toplantı yönetimine, zaman takibine ve entegrasyonlara erişebilirsiniz.

Ücretli planlara yükseltme, görevleri kullanılabilirlik ve bağımlılıklara göre ayarlayan Gantt Zaman Çizelgesi Görünümü gibi gelişmiş özelliklerin kilidini açar.

Premium plan, proje verilerini analiz eden ve acil durum fonları öneren bütçeleme araçlarını da içerir. Ayrıca, fatura oluşturma ve ödeme izleme özelliklerini de içeren kapsamlı bir proje finansmanı görünümü sunar.

nTask'ın en iyi özellikleri

Birden fazla proje görünümü arasında geçiş yapın (pano, ızgara, liste ve takvim)

Ayrıntılı izleme araçlarıyla görevleri takip edin

Günlük, haftalık veya aylık programlar için yinelenen görevler ayarlayın

Apple Takvim, Zoom ve Microsoft Teams gibi 1.000'den fazla araçla entegre edin

nTask sınırlamaları

Görevlere belge ve resim eklemek zor olabilir (ClickUp'ta ise bir düğmeye tıklamak kadar kolaydır)

Kullanıcı arayüzü daha sezgisel olabilir

nTask fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 4 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

nTask puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (10+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (100'den fazla yorum)

ClickUp'ın nTask ile karşılaştırması

NTask bütçe dostu görev yönetimi sunarken, ClickUp tek başına çalışan serbest çalışanlardan kurumsal takımlara kadar ölçeklenebilen sezgisel bir arayüzle daha kapsamlı bir çözüm sunar. ClickUp'ın belge yönetimi, görev izleme ile sorunsuz bir şekilde entegre edilmiştir, böylece dosyaları doğrudan iş akışınıza ekleyebilir ve bunlara kolayca başvurabilirsiniz.

İşleriyle birlikte büyüyebilecek bir platforma ihtiyaç duyan serbest çalışanlar ve tek kişilik girişimciler için ClickUp, anında kullanılabilirlik ve uzun vadeli ölçeklenebilirlik arasında mükemmel bir denge sunar.

12. Notion (Yerleşik dokümantasyon ve bilgi tabanları için en iyisi)

notion aracılığıyla

Notion, sıradan bir not alma aracı değildir. Dokümantasyon ve bilgi yönetimi arasındaki çizgiyi kolayca bulanıklaştırır.

Blok Mimarisi, belgeleri anında dönüştürmenize, paragrafları tablolara, Kanban panolarına veya takvimlere dönüştürmenize ve verilerinizi kaybetmemenize olanak tanır. Tüm belgeleriniz ve bilgi tabanlarınız birbirine bağlıdır. Bu sayede, bir ürün spesifikasyonu müşteri geri bildirimlerini alabilir, mühendislik görevlerine bağlanabilir ve canlı metrikleri tek bir temiz görünümde görüntüleyebilir ve bunları otomatik olarak güncelleyebilir.

Kısacası, Notion, takımınızın ihtiyaçlarına uyum sağlayan canlı bir bilgi sistemi sunar. Bu, dinamik ve birbiriyle bağlantılı bilgilere anında erişmesi gereken pazarlama, ürün geliştirme veya operasyon takımları için idealdir.

Notion ile ClickUp'ı karşılaştırdığınızda, her iki aracın da tekrarlayan görevlerle çalışmak için yerleşik işbirliği ve yapay zeka özelliklerine sahip olduğunu görebilirsiniz.

Notion'un en iyi özellikleri

Toplantı notları alın, görevleri basitleştirin ve işlerinizi takip edin

Belgeler veya medya üzerinde çalışırken diğerleriyle gerçek zamanlı olarak bağlantı kurun

İçeriği etkili bir şekilde oluşturun ve yönetin

Trello, Slack, Google Drive ve daha fazlasıyla entegre edin

Notion sınırlamaları

Zaman takibi ve Gantt grafikleri yoktur

Birden fazla projeyi yönetmek zahmetli olabilir

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Aylık 12 $/koltuk

İş: Aylık 18 $/koltuk

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (5.000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

ClickUp'ın Notion ile karşılaştırması

Notion, bilgi yönetimi ve dokümantasyona odaklanan bireyler veya küçük takımlar için ideal olabilir. Ayrıca, not alma ve içerik oluşturma için minimalist ve esnek bir çalışma alanı tercih eden kullanıcılar için de caziptir.

Ancak ClickUp, entegre belgeler, hedefler ve gelişmiş raporlama sunan hepsi bir arada bir çözüm içinde kapsamlı özelleştirme ve esneklik gerektiren takımlar için daha uygundur.

Bir Reddit kullanıcısının yorumu şöyle:

Birkaç ay önce Notion'dan ClickUp'a geçtim. Şu ana kadar ClickUp ihtiyaçlarıma daha uygun görünüyor (bilgi veritabanı, yapılacaklar listeleri, kişisel projelerimi yönetme, tatil planlama vb. ). Benim için öne çıkan özellik, ClickUp'ın Google Takvim ile sorunsuz ve kullanıma hazır entegrasyonu. Notion ile bunu başarmanın bazı yollarını buldum, ancak bunlar hantaldı (N8N ile otomasyon yapmayı denedim, ancak tatmin edici olmadı). Ayrıca, ClickUp'ın kullanıcı arayüzünü tercih ediyorum; çok dağınık veya çok minimalist olacak şekilde özelleştirilebiliyor, bunu gerçekten takdir ediyorum. Notion'un hala çekici olduğu tek yönü, sınırsız depolama alanı sunan öğrenci planı. Ancak, yakında ücretsiz ClickUp hesabımdan kişisel lisansa geçmem gerekeceğini tahmin ediyorum ve bunu yapmaya da hazırım. 😄

Birkaç ay önce Notion'dan ClickUp'a geçtim. Şu ana kadar ClickUp ihtiyaçlarıma daha uygun görünüyor (bilgi veritabanı, yapılacaklar listeleri, kişisel projelerimi yönetme, tatil planlama vb. ). Benim için öne çıkan özellik, ClickUp'ın Google Takvim ile sorunsuz ve kullanıma hazır entegrasyonu. Notion ile bunu başarmanın bazı yollarını buldum, ancak bunlar hantaldi (N8N ile otomasyon yapmayı denedim, ancak tatmin edici olmadı). Ayrıca, ClickUp'ın kullanıcı arayüzünü tercih ediyorum; çok dağınık veya çok minimalist olacak şekilde özelleştirilebiliyor, bunu gerçekten takdir ediyorum. Notion'un hala çekici olduğu tek yönü, sınırsız depolama alanı sunan öğrenci planı. Ancak, yakında ücretsiz ClickUp hesabımdan kişisel lisansa geçmem gerekeceğini tahmin ediyorum ve bunu yapmaya da hazırım. 😄

İşte bu araçların özelliklerine hızlı bir genel bakış:

Özellik ClickUp Notion Canlı Belge İşbirliği ✅ Evet ✅ Evet Belge ve Görev İlişkileri ✅ Evet ✅ Evet Belge Hiyerarşisi ✅ Evet ✅ Evet Arşivlenebilir Belgeler ✅ Evet ✅ Evet Kişisel Not Defteri ✅ Evet ❌ Hayır Atanan Yorumlar ✅ Evet ❌ Hayır Gösterge panelleri ✅ Evet ❌ Hayır Birden Çok Listedeki Görevler ✅ Evet ❌ Hayır Hedefler ve OKR'ler ✅ Evet ❌ Hayır Dinamik Yinelenen Görevler ✅ Evet ❌ Hayır Uygulama içinde e-posta ✅ Evet ❌ Hayır Koşullu Otomasyonlar ✅ Evet ❌ Hayır Tekrarlayan Hatırlatıcılar ✅ Evet ❌ Hayır Zaman Takibi ve Tahminler ✅ Evet ❌ Hayır Gantt Grafikleri ✅ Evet ❌ Hayır Gerçek zamanlı sohbet ✅ Evet ❌ Hayır İş Yükü Görünümleri ✅ Evet ❌ Hayır Zihin Haritaları ✅ Evet ❌ Hayır Düzeltme ✅ Evet ❌ Hayır Uygulama İçi Video Kaydı ✅ Evet ❌ Hayır

💡 Profesyonel İpucu: Bağlı Arama özelliğini kullanarak tüm Notion sayfalarınızı ve veritabanlarınızı doğrudan ClickUp'tan arayın! Ya da bir adım daha ileri gidin: tüm ClickUp planları Notion'dan sınırsız içe aktarma içerir.

13. Jira (Yazılım geliştirme takımları için en iyisi)

jira aracılığıyla

Jira, kullanıcı dostu olmasıyla bilinmez, ancak yine de bazı BT proje yöneticileri ve finans, pazarlama ve İK uzmanları tarafından tercih edilmektedir.

Başlangıçta yazılım geliştiriciler için bir sorun izleme aracı olan Jira, artık birçok sektörde kullanılan yetenekli bir proje yönetimi platformudur. Agile proje yönetimi için özellikle kullanışlıdır: Kanban panoları ve Gantt grafikleriyle kullanıcı hikayeleri oluşturun, sprintler planlayın, görevler atayın ve ilerlemeyi izleyin.

Takımımız örnek bir Agile iş akışı oluşturduğunda, Jira bunu sprintlere ayırdı ve görevleri iki proje türüne ayırdı:

Şirket tarafından yönetilen projeler: Daha büyük takımlar için yönetici tarafından kontrol edilen iş akışları

Takım tarafından yönetilen projeler: Küçük takımlar için esnek çalışma alanları

Jira, verimliliği artırmak ve projeleri yolunda tutmak için çoklu görünümler, gerçek zamanlı güncellemeler, otomatik iş akışları ve özelleştirilebilir şablonlar sunar.

Jira'nın en iyi özellikleri

İş akışlarını kolayca otomatikleştirin

İK, pazarlama, BT ve daha fazlası için şablonlara erişin

Atlassian İş Yönetimi ve 2000'den fazla popüler uygulama ile entegre edin

Android ve iOS'ta görevleri etkili bir şekilde yönetin

Jira sınırlamaları

Karmaşık arayüz ve zor öğrenme süreci

Yavaş yükleme süreleri verimliliği ve performansı etkileyebilir

Jira fiyatlandırması

Ücretsiz: 10 kullanıcıya kadar

Standart: Kullanıcı başına aylık 8,60 $'a kadar

Premium: Kullanıcı başına aylık 17 $'a kadar

Enterprise: Özel fiyatlandırma

JIra puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (6.000+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (14.000'den fazla yorum)

ClickUp'ın Jira ile karşılaştırması

Mühendislik takımları da dahil olmak üzere birçok kişi, Jira'nın eski ve hantal arayüzünden ClickUp'ın modern çalışma yöntemine başarılı (ve uzun zamandır beklenen) geçişi gerçekleştirdi.

Bir TrustRadius kullanıcısı şöyle diyor:

Bir profesyonel olarak, yaklaşık 20 yıldır dijital projeler üreten takımlarda çalıştım. Daha önce kullandığım Jira ve Trello gibi platformların sıkıcı mühendis tasarımı arayüzleri ve kullanıcı deneyimleri beni her zaman rahatsız etmişti. ClickUp, sektöre "insan faktörünün" önemini öğretti. Tasarımın yapıcı ve faydalı gücünü kullanmanın en iyi örneği haline geldi.

Bir profesyonel olarak, yaklaşık 20 yıldır dijital projeler üreten takımlarda çalıştım. Daha önce kullandığım Jira ve Trello gibi platformların sıkıcı mühendis tasarımı arayüzleri ve kullanıcı deneyimleri beni her zaman rahatsız etmişti. ClickUp, sektöre "insan faktörünün" önemini öğretti. Tasarımın yapıcı ve faydalı gücünü kullanmanın en iyi örneği haline geldi.

Başka bir kullanıcı ekliyor:

Daha önce bazı proje yönetimi ve küçük takım düzeyinde çeşitli araçlar için Jira kullanıyorduk, ancak teknik olmayan personel için korkutucu olmayan, Jira kadar esnek bir şey bulmamız gerekiyordu. ClickUp, kullanım kolaylığı, özellikler ve güç açısından en iyi kombinasyondu.

Daha önce bazı proje yönetimi ve küçük takım düzeyinde çeşitli araçlar için Jira kullanıyorduk, ancak teknik olmayan personel için korkutucu olmayan, Jira kadar esnek bir şey bulmamız gerekiyordu. ClickUp, kullanım kolaylığı, özellikler ve güç açısından en iyi kombinasyondu.

İşte nedenini gösteren daha fazla kanıt:

Özellik ClickUp Jira Sprintler ve Projeler ✅ Evet ✅ Evet Özel Sprintler ✅ Evet ✅ Evet Takımlar arası yol haritaları ✅ Evet ❌ Hayır Gantt Grafikleri ✅ Evet ❌ Eklenti gerektirir Özel Görev Türleri ✅ Evet ✅ Evet Veri Toplama ✅ Evet ❌ Hayır İç içe alt görevler ✅ Evet ✅ Evet Özel İlişkiler ✅ Evet ❌ Hayır Çevik Raporlama ✅ Evet ✅ Evet Hedefler ve OKR'ler ✅ Evet ❌ Ücretli eklenti Atanan Yorumlar ✅ Evet ❌ Hayır Akıllı Bildirimler ✅ Evet ❌ Hayır Çalışma Alanı genelinde @bahsetmeler ✅ Evet ❌ Hayır Zaman Takibi ✅ Evet ✅ Evet Zaman çizelgeleri ✅ Evet ❌ Ücretli eklenti Gizli Görevler ✅ Evet ❌ Hayır Sezgisel Yönetici Denetimleri ✅ Evet ❌ Hayır Gösterge Paneli Raporları ✅ Evet ❌ Rapor sayısında sınır Belgeler ✅ Evet ❌ Ücretli eklenti Vikiler ✅ Evet ❌ Ücretli eklenti Beyaz Tahtalar ✅ Evet ❌ Ücretli eklenti AI Özel Alanlar ✅ Evet ✅ Evet Acenteler ✅ Evet ✅ Evet Bağlantılı Arama ✅ Evet ✅ Evet DM'ler, Kanallar ve Konular ✅ Evet ❌ Hayır Sohbetten Görevler Oluşturun ✅ Evet ❌ Hayır Video ve Sesli Aramalar ✅ Evet ❌ Hayır

ClickUp Neden Hala Önde Gelen Proje Yönetimi Aracı?

Tüm bu araçlar kullanışlı özellikler sunsa da, önemli dezavantajları da vardır ve bu dezavantajlar, bu araçların olağanüstü olmasını engeller.

Kullanıcılar genellikle Jira'nın yavaşlığı ve karmaşıklığından şikayet ederler veya Notion'un yapay zekasının pahalı olduğunu düşünürler. Basecamp ve Trello, yaptıkları işte iyidirler ancak daha büyük takımların vazgeçemeyeceği gelişmiş özelliklerden yoksundurlar.

ClickUp'ın Proje Yönetimi Platformu mükemmel olmayabilir, ancak takımınız ne kadar küçük veya büyük, iş akışınız ne kadar basit veya karmaşık olursa olsun, etkili sonuçlar elde etmekten çekinmez. Bana inanmayın. İşte müşterilerimizden birinin yorumları:

Yönetim projeleri çok daha kolay hale geldi şirketin tüm departmanları arasında. Yeni bir proje geldiğinde, tüm biletleri bizim için hemen oluşturan bir şablon kullanabiliriz. Sadece bu da değil, herkese görevleri otomatik olarak atanır, böylece kimin hangi işi yapacağı konusunda karışıklık olmaz.

Yönetim projeleri çok daha kolay hale geldi şirketin tüm departmanları arasında. Yeni bir proje geldiğinde, tüm biletleri bizim için hemen oluşturan bir şablon kullanabiliriz. Sadece bu da değil, herkese görevleri otomatik olarak atanır, böylece kimin hangi işi yapacağı konusunda karışıklık olmaz.

Bu tür takdirler, ClickUp takımını platformu sürekli güncellemeye ve iyileştirmeye motive ediyor. Her iki ayda bir yeni özellikler ve fonksiyonlar sunuyoruz!

Yukarıdaki listeden bir alternatif seçerseniz, yeni özellikleri kaçırabilirsiniz.

ClickUp Gösterge Panelleri

ClickUp Gösterge Panelleri gibi özellikler yakın zamanda heyecan verici güncellemeler aldı. Bu özelleştirilebilir özellik artık gösterge panelinizden doğrudan çeşitli raporlar oluşturmak için kartlar eklemenize olanak tanıyarak onu daha da çok yönlü hale getiriyor.

Bir projenin ilerlemesini ayrıntılı olarak görmek için ClickUp Gösterge Panellerinde görev tarihlerini kullanın

Raporlarınızda görev tarihlerini de kullanabilirsiniz. Görevlerinizin standart tarih alanlarını (ne zaman oluşturuldukları, başlatıldıkları, güncellendikleri, tamamlandıkları veya kapatıldıkları gibi) pasta, çubuk veya çizgi grafiklerle görselleştirerek ilerlemeyi kolayca izleyebilirsiniz.

Bu, KPI'lara, ilerlemeye ve takım performansına bir bakışta net ve gerçek zamanlı bir genel bakış sağlar. Ayrıca, gösterge panellerinin tamamını paydaşlarla paylaşabilir ve herkesin aynı sayfada olmasını kolaylaştırabilirsiniz.

ClickUp Otomasyonları

ClickUp Otomasyonlarını Deneyin Görevi birden çok kez değiştirseniz bile görev özetleriniz otomatik olarak güncellenir

ClickUp Otomasyonları bile daha akıllı hale geldi. Artık, görevler değiştiğinde AI özetlerini otomatik olarak güncelleyebilir – parmağınızı bile kıpırdatmanıza gerek yok. AI Özel Alanları için "Görev Güncellendi" Tetikleyicisini kullanın, görevleriniz her zaman en son değişiklikleri yansıtacaktır.

Başka bir kullanışlı özellik mi? Artık otomasyonları her seferinde manuel olarak yeniden oluşturmak yerine kopyalayabilirsiniz. Başka konumlarda da görünmelerini mi istiyorsunuz? Bunu da otomatikleştirebilirsiniz.

ClickUp'ın araç setinizi tamamlayan tüm özellikleri

Ve bu da henüz hepsi değil. Size yardımcı olacak çok çeşitli verimlilik artırıcı özellikler de var.

Görevleri otomatikleştirin: ClickUp Brain ile açıklama yazma, belgeleri özetleme ve içerik oluşturma gibi görevleri otomatikleştirerek takımınız için değerli zaman kazanın

ClickUp Brain'i deneyin Ağır ve monoton işleri ClickUp Brain'e bırakın, siz önemli hedeflere odaklanın

Belgeler üzerinde işbirliği yapın: ClickUp Belgeleri'ni kullanarak platform içinde paylaşılan belgeleri, wiki'leri ve bilgi tabanlarını oluşturun, düzenleyin ve yönetin

Şablonlarla başlayın: Hazır şablonlardan oluşan bir kitaplık, görevlerinize hızlı bir başlangıç yapmanızı sağlar

Görevleri izleyin ve yönetin: ClickUp Görevleri'ni kullanarak özelleştirilebilir alanlar, öncelikler ve bağımlılıklar ile görevler oluşturun, atayın ve izleyin. Ayrıca, Liste, Pano, Takvim, Gantt ve Zaman Çizelgesi gibi görev görselleştirmede esneklik sağlayan ClickUp Görünümleri'ni de kullanabilirsiniz

Mevcut birçok ClickUp Görünümünden birini kullanarak ilerlemeyi istediğiniz şekilde izleyin

İlerlemeyi izleyin: ClickUp Proje İzleme özelliği ile etkileşimli grafikler ve zaman çizelgeleriyle proje dönüm noktalarını, son teslim tarihlerini ve genel ilerlemeyi takip edin. Ayrıca, ClickUp Hedefleri'ni kullanarak sayı veya para birimi gibi ölçülebilir hedefler oluşturun ve bunları ilgili görevlere bağlayın

Zamanı daha iyi yönetin: ClickUp'ın yerel zaman takibi özelliği ile saatleri doğrudan görevler içinde kaydedebilir ve kapsamlı zaman raporları oluşturabilirsiniz

Projeleri hareket halindeyken yönetin: Her zaman, her yerde verimli çalışmanızı sağlamak için tasarlanmış, iOS ve Android için tam özellikli bir ClickUp uygulaması

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