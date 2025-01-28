2025'in En İyi 10 Hubstaff Alternatifi ve Rakibi

Elimizin altında bulunan zaman kazandıran ipuçları, araçlar ve teknikler sayesinde, zamanın nasıl geçtiğini fark etmemek artık bir mazeret olmaktan çıktı. 😳

Hatta şu anda takviminiz saniyeye kadar bloklanmış olabilir!

Yine de, gün içinde zamanımızın nereye gittiğini bilmek zor ve bazen saatte harcadığımız her dakika için işin kanıtını bulmak imkansızdır! Anlıyoruz. 🫶🏼

Hubstaff gibi zaman yönetimi yazılımları bu sorunu gidermeyi amaçlamaktadır.

İş gücünüzü denetlemek, cihazlar arasında zamanı izlemek ve zaman çizelgesi süreçlerini otomatikleştirmek için özelliklere sahip Hubstaff, her yöneticinin hayallerinin gerçeğe dönüşmüş hali gibi görünüyor! Ama gerçekte durum böyle değil. 🫠

Şu anda Hubstaff ile uğraşıyor ya da bu aracın size uygun olup olmadığı konusunda kararsızsanız, doğru yere geldiniz! Satın almadan önce Hubstaff hakkında bilmeniz gereken her şeyi ve en iyi 10 alternatifini inceleyin.

Hubstaff nedir?

Hubstaff'ta zaman takibi

Hubstaff, takımların raporlar, GPS izleme, zaman çizelgeleri ve faturalandırma gibi zamana dayalı özellikler aracılığıyla işgücünü yönetmesine yardımcı olan bir proje zaman takibi yazılımıdır. Hubstaff'ın tüm işgücü yönetim platformunu beş farklı ürün oluşturur:

Hubstaff Time temel zaman takibi ve raporlar için

Hubstaff Desk zaman çizelgeleri, iş kanıtları ve URL izleme için

Hubstaff Field konum bazlı konum bazlı takım yönetimi için

Hubstaff Tasks genel proje yönetimi için

Hubstaff Talent uzaktan çalışanları çekmek için

Her ürünün ayrı bir fiyat planı vardır. Kullanım durumları biraz farklı olsa da, hepsi aynı dört temel unsur tarafından desteklenir: zaman takibi, çalışan izleme, iş gücü yönetimi ve proje yönetimi—ancak Hubstaff'ın gerçekten öne çıktığı alan ilk üç kategoridir. Bu dört kategori altında çok sayıda özellik bulunur. En popüler olanlardan bazıları şunlardır:

Cihazlar arasında zaman takibi

Otomatik çevrimiçi zaman çizelgeleri

Zaman raporlama ve içgörüler

Çalışan URL'si, etkinliği, ekran görüntüsü ve uygulama izleme

Çalışan planlama ve verimlilik araçları

GPS izleme

Maaş bordrosu ve fatura izleme

Ancak, şirket kartınızı Hubstaff'ın fatura sayfasına girmeye başlamadan önce, sınırlamalarını ve zorluklarını göz önünde bulundurmanız önemlidir.

Verimliliği artırmayı herkes kadar seviyoruz, ama bunun bedeli ne olacak? Hubstaff gibi, çalışanlarınızın monitörlerinin ekran görüntülerini her 10 dakikada bir alabilen, arama geçmişlerini ortaya çıkarabilen ve fare hareketlerinizi izleyebilen bir ürünün bazı üyeleri rahatsız edebileceğini unutmayın.

Bu tür zaman verileri, verimlilikteki boşlukları bulmak ve bunları doldurmak için olumlu değişiklikler yapmak için harika olabilir, ancak gün içinde zamanı izlemenin Big Brother havası vermeyen başka yolları da vardır.

Dahası, Hubstaff, birkaç önemli iş akışı görünümü, işbirliği yetenekleri, beyin fırtınası araçları, belge düzenleyici ve daha fazlası dahil olmak üzere anahtar proje yönetimi özelliklerinden yoksundur.

Bahsetmeye gerek yok, pahalıdır! İki kişiden fazla bir takımda çalışıyorsanız, Hubstaff'ın Time Pro Planı'na geçmek zorunda kalacaksınız. Bu plan, kullanıcı başına aylık 8,33 dolardan başlıyor.

Şanslısınız, bununla yetinmek zorunda değilsiniz! Zamanınızı en iyi alternatiflerinden birine yatırarak Hubstaff'ın tüm engellerini aşabilirsiniz. 🙂

Şu anda deneyebileceğiniz en iyi 10 Hubstaff alternatifi

Doğru proje zaman yönetimi, çalışanlarınızın zamanını izlemekten çok daha fazlasını içerir. Farkı yaratan, bilgilerle ne yaptığınızdır. Çalışanlarınızın her hareketini izlemek yerine, zamanınızı ve enerjinizi, izlediğiniz zamanla daha fazlasını yapabileceğiniz bir Hubstaff alternatifine yatırın!

Zamanı kolayca takip edin ve günlükleri görevlere veya alt görevlere bağlayın

ClickUp, farklı sektörlerdeki takımların işlerini tek bir dinamik bilgi tabanında birleştirmeleri için tasarlanmış tek hepsi bir arada verimlilik platformudur. Zaman kazandıran zengin özellikleri, süreçleri kolaylaştırmak, takımı hedeflere uyumlu hale getirmek ve yolunda ilerlemek için tasarlanmıştır. Özelleştirilebilir gösterge panelleri, global zamanlayıcı ve verimliliği her açıdan yönetmek için 15'ten fazla görsel ş Akışı görünümü gibi özellikler içerir.

Günlük görevlerinizi yeniden önceliklendiriyor, bütçenizi aşmamak için proje zaman çizelgelerini ayarlıyor veya bir müşteriye fatura kesiyor olsanız da, ClickUp her şeyi kolay ve verimli bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

ClickUp'ın zengin özelliklerini öğrenmek için bir uyum dönemi olabilir

Bazı görünümler henüz mobil uygulamada sunulmamaktadır

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Aylık 5 $, kullanıcı başına

İş : Aylık 12 $, kullanıcı başına

Business Plus : Aylık 19 $, kullanıcı başına

Enterprise: Özel fiyatlandırma için ClickUp ile iletişime geçin

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (5.510+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.510+ yorum)

2. nTask

via nTask

nTask, takımların projeleri, görevleri, kaynakları, iletişimi ve daha fazlasını yönetmelerine yardımcı olan işbirliğine dayalı bir görev ve proje yönetimi yazılımıdır. Kullanıcılara, özel listeler ve kontrol listeleri gibi gelişmiş görev düzenleme araçlarıyla iş yüklerinin üstesinden gelme olanağı sağlar.

nTask'ın otomatik zaman takibi aracı arka planda çalışır. Zamanlayıcı durdurulduğunda, sistem dakika/saatleri kaydeder.

Çalışma Alanı sahipleri ve yöneticileri, takım üyelerinin bir görevi tamamlamak için kaç saat harcadığını görebilir. Belirli bir kaynak tarafından görev üzerinde çalışılan saatler, adlarının yanındaki oka tıklanarak kolayca görüntülenebilir.

Zamanlayıcıyı durdurmayı unuttuysanız endişelenmeyin! Görev ve proje sahipleri, çalışma alanı yöneticileri ve çalışma alanı sahipleri zamanı düzenleyebilir ve ekleyebilir.

nTask'ın en iyi özellikleri

Daha iyi görev yönetimi için özel çalışma alanları

Kaynak planlama ve görev dağıtımı

Gantt grafikleri ve görev bağımlılıkları

Projelerde finansal ayarlar

nTask sınırlamaları

Paylaşım sırasında büyük dosya eklemek normalden uzun sürüyor

Yalnızca 50'den az üyeye sahip takımlar için uygundur

nTask fiyatlandırması

Premium : 5 kullanıcı için aylık 20 $'dan başlayan fiyatlarla

İş : 5 kullanıcı için aylık 60 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Fiyatlandırma için nTask ile iletişime geçin

nTask puanları ve yorumları

Capterra: 4,2/5 (100'den fazla yorum)

G2: 4,4/5 (10+ yorum)

3. Clockify

via Clockify

Clockify, çalışma saatlerinizi yönetmenize ve daha kısa sürede daha fazlasını yapmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış bir zaman takibi yazılımıdır. Bireysel serbest çalışanlar, takımlar ve her boyuttaki işletmeler için uygundur.

Clockify'ın sunduğu benzersiz bir özellik, çalışan zamanlayıcının başlangıç zamanını değiştirme özelliğidir. Örneğin, günün başında zamanlayıcıyı başlatmayı unutursanız, işe başladığınız zamanı yansıtacak şekilde başlangıç zamanını manuel olarak ayarlayabilirsiniz. Bu özellik, zaman izleme alışkanlığı olmayanlar için özellikle kullanışlıdır. Sonuç olarak, müşterilerinizden fazla ücret almaz veya gereğinden fazla saat çalışmazsınız!

Clockify'ın en iyi özellikleri

Chrome, Firefox, Windows, Mac, Linux, iOS ve Android uygulamaları

Paylaşılan bir cihaz kullanarak giriş ve çıkış yapmak için Kiosk Modu

Gösterge panellerinde grafikler ve etkinlik dökümleri

Takvimlerde tek tıklamayla saat bloklama

Clockify sınırları

Takımlar, tüm özelliklerini öğrenmek için eğitime ihtiyaç duyabilir

Kullanıcı dostu bir arayüzü yoktur

Clockify fiyatlandırması

Temel : Aylık 3,99 $/kullanıcı, yıllık faturalandırılır

Standart : Aylık 5,49 $/kullanıcı, yıllık faturalandırılır

Pro : Aylık 7,99 $/kullanıcı, yıllık faturalandırılır

Enterprise: Aylık 11,99 $/kullanıcı, yıllık faturalandırılır

Clockify puanları ve yorumları

Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

G2: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Clockify alternatiflerini inceleyin!

4. Toggl İzleme

toggl aracılığıyla İzleme

Toggl Track, görevlerini takip etmek isteyen serbest çalışanlar için yararlı bir araçtır. Görevlere harcanan zamanı izleme özelliği sayesinde, iş akışlarını kolayca ölçüp analiz edebilirler. (Bu da, neye daha fazla veya daha az zaman ayırmaları gerektiği konusunda bilinçli kararlar almalarına yardımcı olur!

Sonuç olarak, serbest çalışanlar görev verilerine dayalı olarak tekrarlanabilir proje şablonları ve süreçler oluşturarak verimliliklerini artırabilirler.

Sezgisel gösterge panelleri ve raporlar sayesinde Toggl Track, her bir görev için harcanan zamanı görselleştirmenin ve anlamanın kolay bir yolunu sunar. Bu, serbest çalışanların iş akışlarını daha iyi yönetmelerine ve verimliliklerini en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olur, bu da işin başarısına doğrudan etki edebilir.

Toggl Track ve ClickUp entegrasyonu ile zamanı takip edin!

Toggl En iyi özellikleri izleyin

chrome ve Firefox tarayıcı uzantıları ile 100'den fazla entegrasyon

Özet, ayrıntılı ve haftalık raporlar

Geçmiş faturalandırılabilir ücretler

Sabit ücretsiz projeler

Toggl İzleme sınırları

Ücretsiz plan üyeleri, kolay erişim için en sık kullanılan zaman girdilerini sabitleyemez

Tek başına bir görev yönetim aracı olarak uygun değildir

Toggl Fiyatlandırmayı izleyin

Takım : Aylık 9 $/kullanıcı, yıllık faturalandırılır

İş: Aylık 15 $/kullanıcı, yıllık faturalandırılır

Toggl İzleme derecelendirmeleri ve yorumları

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

G2: 4,6/5 (1.000'den fazla yorum)

5. Everhour

everhour aracılığıyla

Everhour, takımların organize olmalarına, daha kolay işbirliği yapmalarına ve genel verimliliklerini artırmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış bir zaman takibi ve kaynak yönetimi platformudur.

Zamanı manuel olarak izlemek, kaynakları projeler arasında dağıtmak, faturalandırmayı otomatikleştirmek, projeler için bütçe oluşturmak ve daha fazlasını yapmak için basit, sezgisel arayüzler sunar. Everhour'un çok yönlü araç setini kullanarak, görünürlük veya kontrolünden ödün vermeden kuruluşunuzdaki süreçleri kolaylaştırabilirsiniz.

Everhour'un zaman takibi özelliklerinin bir başka kullanım örneği, standart izin türlerini kategorize etmek için kullanılmasıdır. İşletmelerin işgücünü yönetmesine ve çalışanlar haftalarca veya aylarca dışarıda olduğunda doğru kapsama alanına sahip olmasını sağlar. Örneğin, yöneticiler bu kategorileri kullanarak her ay kaç çalışanın mevcut olacağını tahmin edebilir, böylece projeleri daha iyi planlayabilir ve iş yüklerini önceden tahmin edebilir.

* Everhour ve ClickUp entegrasyonunu inceleyin!

Everhour'un en iyi özellikleri

Bütçe ayarları ve işçilik maliyetleri

Planlanan ve raporlanan görev ilerlemesi

Özet grafikler

Zaman kaydı ve zaman onayları

Everhour sınırlamaları

Bu listedeki diğer Hubstaff alternatiflerine kıyasla zaman özetleri için gelişmiş özelleştirme eksikliği

Gelişmiş çalışan zaman takibi için zaman kategorileri eksik

Everhour fiyatlandırması

Ücretsiz

Lite : 2 kullanıcıdan başlayan fiyatlarla, kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Takım: 5 kullanıcıdan başlayan, kullanıcı başına aylık 8 $

Everhour puanları ve yorumları

Capterra: 4,7/5 (300'den fazla yorum)

G2: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

6. DeskTime

deskTime aracılığıyla

DeskTime, çalışanların verimliliğini izler, böylece yöneticiler, takımlar ve çalışanlar performanslarını ölçebilir ve eğilimleri belirleyebilir. Platform, farklı görevler ve uygulamalar için harcadıkları zamanla ilgili verileri toplar.

Zaman takibi yazılımı, yöneticilerin çalışanların daha iyi verimlilik elde etmek için olumlu değişiklikler yapabilecekleri alanları belirlemelerine yardımcı olacak farklı araçlar da sunar. Puan sistemi, çalışanları üretken kalmaya teşvik ederken, sağlık ve zindelik izleme, daha sağlıklı bir iş-yaşam dengesi sağlar.

DeskTime'ın en iyi özellikleri

URL ve uygulama izleme

Pomodoro zamanlayıcı

Vardiya planlama

Özel raporlar

DeskTime sınırları

Ekran dışında görevleri yerine getiren takımlar için uygun değildir

Ücretsiz planda sınırlı temel özellikler

DeskTime fiyatlandırması

Lite : Yalnızca 1 kullanıcı için ücretsiz

Pro : Aylık 6,42 $/kullanıcı, yıllık faturalandırılır

Premium : Aylık 9,17 $/kullanıcı, yıllık faturalandırılır

Enterprise: Aylık 18,33 $/kullanıcı, yıllık faturalandırılır

DeskTime puanları ve yorumları

Capterra: 4,5/5 (400'den fazla yorum)

G2: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

7. Harvest

via Harvest

Harvest, işletmelerin ve takımların çalışma saatlerini, projelerini ve bütçelerini takip etmelerine yardımcı olan bir zaman takibi aracıdır. Harvest ile kullanıcılar, görevlere harcanan saatleri kolayca takip edebilir, zaman çizelgelerini gerçek zamanlı olarak inceleyebilir, kolaylıkla faturalar oluşturabilir ve giderleri daha etkili bir şekilde yönetebilir.

Kullanıcılar, tarayıcı, masaüstü veya mobil cihazlarından zamanı izleme seçeneğine sahiptir. Bu, çalışanların ofis dışında olduklarında bile farklı görevlere harcadıkları zamanı doğru bir şekilde kaydetmelerini sağlar. Bu, verimsizlikleri ve zamanın boşa harcandığı alanları belirlemeye yardımcı olarak yöneticilerin programlarını optimize etmelerini sağlar.

Harvest'ın en iyi özellikleri

Takım iş yüklerini anlamak için kapasite raporlaması

Faturaları çevrimiçi ödemek için PayPal ve Stripe entegrasyonları

Tutarlı zaman takibi için özel zaman hatırlatıcıları

Zaman ve proje gösterge panelleri

Harvest sınırlamaları

Birden fazla serbest çalışanla çalışan işverenler için toplu atama zamanlama özelliğinin olmaması

Ücretsiz plan sadece bir koltuk ve iki proje ile gelir ( Harvest alternatiflerine göz atın

Harvest fiyatlandırması

Ücretsiz : 1 koltuk, 2 proje

Pro: Aylık 10,80 $/koltuk, yıllık faturalandırılır

Harvest puanları ve yorumları

Capterra: 4,6/5 (500+ yorum)

G2: 4,3/5 (700'den fazla yorum)

8. Time Doctor

time Doctor aracılığıyla

İşletmeler, takımlar ve bireyler, özel bir zaman takibi yazılımı olan Time Doctor ile iş akışlarını takip edebilir ve optimize edebilir. Kullanıcılar, zamanlarını nasıl geçirdiklerine dair ayrıntılı bilgilere dayanarak günlük faaliyetleri hakkında bilinçli kararlar alabilir.

Time Doctor ile kullanıcılar özel uyarılar oluşturabilir, projeleri görevlere ve alt görevlere bölebilir, görevleri kategorilere ayırabilir, etkinlikler için zaman sınırları belirleyebilir, ayrıntılı raporlarla verimlilik düzeylerini analiz edebilir ve daha fazlasını yapabilir. Time Doctor'un gelişmiş özellikleri, işletmelerin verimliliğini artırmasına, israfı azaltmasına ve üretkenliği artırmasına olanak tanır.

*ClickUp ve Time Doctor entegrasyonunu inceleyin!

Time Doctor'un en iyi özellikleri

Çalışanların zaman takibini ve iş yüklerini izlemek için İş-yaşam Dengesi bileşeni

Ekran görüntüleri, ekran kayıtları ve etkinlik düzeyleri

Müşteri giriş erişimi

Çevrimdışı zaman takibi

Time Doctor sınırlamaları

Ekran izleme, rastgele ekran görüntüleri alırken kişisel bilgileri yakalayabilir

Bu listedeki diğer Hubstaff alternatiflerine kıyasla yerel proje yönetimi araçları yoktur

Time Doctor fiyatlandırması

Temel : Yıllık 70 $/kullanıcı

Standart : Yıllık 100 $/kullanıcı

Premium: Yıllık 200 $/kullanıcı

Time Doctor puanları ve yorumları

Capterra: 4,5/5 (400'den fazla yorum)

G2: 4,4/5 (300'den fazla yorum)

9. Paymo

paymo aracılığıyla

Paymo, işletmelerin çalışanlarının farklı görevler, projeler ve müşteriler için ne kadar zaman harcadığını takip etmesini sağlayan bir zaman izleme aracıdır. Örneğin, Paymo'nun otomatik raporları, çalışanların faaliyetleri ve faturalandırılabilir saatleri hakkında gerçek zamanlı bir genel bakış sunarak yöneticilerin kaynak tahsisi ve bütçeleme konusunda bilinçli kararlar almasını sağlar.

Zaman kaydı verilerini kullanarak, müşteriler doğru faturalar alabilir, bu da müşteri ilişkilerinin iyileşmesine ve daha fazla gelir elde edilmesine sonuçlanabilir. Paymo zaman takibi aracı, faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz zamanı izlemek için de kullanılabilir, böylece işletmeler maliyetlerini daha iyi anlayabilir ve fiyatlandırmayı optimize edebilir.

Genel olarak, Paymo zaman takibi aracı, işletmelerin performanslarını iyileştirmelerine, verimliliklerini artırmalarına ve faturalandırma ve fatura süreçlerini kolaylaştırmalarına yardımcı olabilecek bir dizi özellik sunar.

Paymo'nun en iyi özellikleri

Mac, Windows ve Linux masaüstü bileşeni

Zaman çizelgesi kişiselleştirme ayarları

Takım üyesi zaman çizelgesi kartları

Proje tahminleri ve faturalandırma

Paymo sınırlamaları

Ücretsiz planda gelişmiş görev yönetimi yok

Entegrasyonlar yalnızca ücretli planlarda mevcuttur

Paymo fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç : Aylık 4,95 $/kullanıcı, yıllık faturalandırılır

Küçük Ofis : Aylık 9,95 $/kullanıcı, yıllık faturalandırılır

İş: Aylık 20,79 $/kullanıcı, yıllık faturalandırılır

Paymo puanları ve yorumları

Capterra: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

G2: 4,6/5 (500'den fazla yorum)

10. Zamanında

via Timely

Timely, uzaktan çalışanların işlerindeki verimlilik eğilimlerini belirlemeleri için en uygun verimlilik uygulamasıdır. İnsanların işlerini ve programlarını düzenleme şeklini basitleştirmek için tasarlanmıştır. Timely ile, sadece birkaç tıklama ile herhangi bir proje için zamanınızı kolayca takip edebilirsiniz.

Uygulama ayrıca ayrıntılı raporlama araçları, bütçeleme araçları ve gerçek zamanlı hedef izleme gibi ek anahtar özelliklerle birlikte gelir. Bu, her bir proje veya görev için ne kadar zaman harcadığınızı kolayca izlemenizi ve verimliliği artırmak için iyileştirme alanlarını belirlemenizi sağlar. Ek olarak, projeleri her zamankinden daha kolay yönetmek için Google Takvim, Quickbooks, Azure ve daha fazlası gibi popüler hizmetlerle entegre olur.

Çoğu çalışan zaman takibi yazılımı, çalışanların uygulamalarını ve bilgisayar kullanımını izlemek için tasarlanmıştır. Gözetim karşıtı bir iş politikanız varsa, bu yazılım tam size göre!

En iyi özellikler

Yaklaşan zorlukları önlemek için gerçek zamanlı proje planına genel bakış

Belirli görevleri izlemek için iş akışı izleme

Doğru faturalandırma için otomatik zaman çizelgeleri

Arka planda iş etkinliği izleme

Zaman sınırlamaları

AI performansıyla ilgili sorunlar, kullanıcıların sorun giderme için daha fazla iş yapmasına neden olur

Saat dilimlerini değiştiriyorsanız, zamanın doğruluğu sorun olabilir

Zamanında fiyatlandırma

Başlangıç : Aylık 9 $/kullanıcı, yıllık faturalandırılır

Premium : Aylık 16 $/kullanıcı, yıllık faturalandırılır

Sınırsız: Aylık 22 $/kullanıcı, yıllık faturalandırılır

Zamanında yapılan değerlendirmeler ve yorumlar

Capterra: 4,7/5 (600'den fazla yorum)

G2: 4,8/5 (200'den fazla yorum)

ClickUp ile Güven Oluşturun ve Verimliliği Artırın

Dürüst olmak gerekirse, bu liste en iyi Hubstaff alternatiflerinin sadece bir kısmını içeriyor. Ancak, size en iyisini sunduğumuz için en iyi zaman takibi yazılımını aramaya devam etmenize gerek yok. 🏆

ClickUp, zaman kazanmanıza, verimliliği artırmanıza ve genel olarak karlılığı artırmanıza yardımcı olabilecek tek verimlilik çözümüdür! Yüzlerce zaman kazandıran özelliği ile her takım için ideal Hubstaff alternatifidir.

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