En İyi Muhasebe Proje Yönetimi Yazılımları 2025

Muhasebe yeterince karmaşıktır, neden yükü hafifletmek için tasarlanmış araçlara güvenmiyorsunuz?
Muhasebe proje yönetimi yazılımı, özellikle bağımsız muhasebeciler, operasyon yöneticileri ve danışmanlar için ön ve arka ofis prosedürleri için olmazsa olmaz bir kaynaktır.
Bu araçlar, muhasebecilerin doğru faturaları hesaplamasına ve paylaşmasına, faturalandırılabilir zamanı izlemesine, kişisel iş akışlarını kolaylaştırmasına ve müşterilerle iletişim kurmasına yardımcı olur. Muhasebe proje yönetimi yazılımınızın başarısı, kârlılığınızla doğrudan ilgilidir. Bu nedenle, seçtiğiniz aracın esnek, kullanımı kolay ve iç ve dış paydaşlar tarafından erişilebilir olduğundan emin olmalısınız.
Mükemmel yazılımı seçme konusunda bu kadar baskı varken, arama sonuçlarınızda karşınıza çıkan bir sonraki muhasebe proje yönetimi aracına yatırım yapmadan önce araştırmanızı yapmanız önemlidir. Ama şanslısınız, doğru yere geldiniz!
En iyi muhasebe proje yönetimi araçlarını araştırıp test ederek 10 favorimizin listesini oluşturduk. Anahtar özelliklerin dökümünü, dezavantajları, fiyat bilgilerini, derecelendirmeleri ve daha fazlasını bulun!
Muhasebe Proje Yönetimi Yazılımı nedir?
Muhasebe proje yönetimi yazılımı, muhasebecilerin iş akışlarını denetlemelerine, müşteri ilişkilerini yönetmelerine, faturalandırılabilir zamanı izlemelerine, faturalar düzenlemelerine ve anahtar eylem öğelerini takip etmelerine yardımcı olur — bu hiç de kolay bir iş değildir!
Bu aracı, muhasebe proje yönetimi ve CRM araçlarının bir kombinasyonu olarak düşünün. Gerçek muhasebe tarzında, muhasebe proje yönetimi yazılımınızın bütçe, müşteri ve görev yönetimi için elektronik tablolar, tablolar ve veritabanları oluşturmak üzere birden çok görünümü desteklemesi çok önemlidir. En iyi araçlara, paydaşlar ve müşteriler de yaklaşan faturaları onaylamak veya görüntülemek için kolayca erişebilir.
Zaman takibi, birden fazla atanan kişi, atanan yorumlar ve iş akışı otomasyonu gibi verimlilik özellikleri, muhasebe proje yönetimi yazılımlarında önemli varlıklardır, çünkü bu özellikler muhasebecilerin süreçleri kolaylaştırmasına, işbirliğini geliştirmesine ve nihayetinde karlılığı artırmasına yardımcı olur.
En iyi muhasebe proje yönetimi yazılımı, platformunuza daha fazla bilgi getirmek ve her zaman güncel kalmak için diğer birçok iş aracıyla da entegre olur.
10 Muhasebe Proje Yönetimi Yazılımı
Bu bilgilere rağmen, piyasada bulunan araçların sayısı nedeniyle en iyi muhasebe proje yönetimi yazılımını seçmek zor olabilir!
Bütçe, takım boyutu, sektör ve iş tarzı, ihtiyaçlarınıza en uygun yazılımı bulmanızda önemli rol oynar. Zorluk, yapıcı bir başlangıç noktanız yoksa kişisel deneme ve hata sürecinin zaman alıcı ve sonuçta verimsiz olabilmesidir.
İşte bu yüzden biz varız!
Yazılım aramanızı başlatmak için bu ayrıntılı listeyi kullanın. Her takım için en iyi 10 muhasebe proje yönetimi aracının listesini, kapsamlı karşılaştırmalar, dezavantajlar, fiyatlandırma, incelemeler ve daha fazlasını içerecek şekilde derledik.
1. ClickUp
ClickUp, rutin görevleri otomatikleştirmek ve iletişimi tek bir çalışma alanından merkezileştirmek için yüzlerce görselleştirme aracı içeren hepsi bir arada bir verimlilik platformudur. İster büyük bir firmayı ister küçük bir takımı yönetin, ClickUp proje yönetimi süreçlerinizi kolaylaştırır. Otomasyon ve proje zaman takibi gibi özelliklerle, görevlerin iş akışında ilerleyişini takip edebilirsiniz. 🧑💻
Daha büyük firmalar için ClickUp'ın verimli ve etkili iş akışı yönetim araçları, aylık hedefler ve finansal KPI'larla herkesin aynı sayfada kalmasını kolaylaştırır. Tablo görünümünde ışık hızında elektronik tablolar oluşturun, üst düzey müşteri ve proje gösterge panelleri oluşturun ve herkesin zamanını nereye harcadığına dair zaman kazandıran raporlar alın. ClickUp ağır işi sizin yerinize yapsın, siz de en önemli şeye odaklanın: İşinizi büyütmek ve müşterilerinize daha iyi hizmet vermek!
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Zoom, Slack, Google Çalışma Alanı, Microsoft Office ve daha fazlası dahil olmak üzere diğer iş araçlarıyla 1.000'den fazla entegrasyon
- İş yükünüzü tahmin etmek için takım arasında bölüştürebileceğiniz zaman tahminleri ekleyin
- Özel durumlar ve proje dönüm noktaları ile ilerleme durumunu bir bakışta görebilirsiniz
- ClickUp Chrome Uzantısı ile herhangi bir tarayıcı penceresinden kayıt süresini kaydedin
- Zaman takibi bileşenleriyle özel zaman çizelgeleri, raporlar ve içgörüler oluşturun
- Hata gönderilerinden anında eyleme geçirilebilir görevler oluşturmak için formlar
- Tüm faturalarda doğruluk için faturalandırılabilir süreyi otomatik olarak hesaplayın
- Faturalandırılabilir sürenizi doğru bir şekilde hesaplamak için otomatik formüller
- herhangi bir iş akışını kolaylaştırmak için 50'den fazla görev otomasyonu
ClickUp sınırlamaları
- Mobil uygulamada tüm görünümler henüz mevcut değildir
- Zengin özellikleri, bazı kullanıcılar için bir öğrenme eğrisi oluşturabilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan
- Sınırsız Plan: Üye başına aylık 5 ABD doları
- İş Planı: Üye başına aylık 12 $
- Business Plus Planı: Üye başına aylık 19 $
- Enterprise Planı: Fiyatlandırma için Satış ile iletişime geçin
ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları
- Capterra: 4,7/5 (3.500+ yorum)
- G2: 4,7/5 (5.400+yorum)
2. Jetpack Ş Akışı
Muhasebe yöneticileri, başarılı bir iş yürütmek için düzenli olmak ve günlük görevlerin üstesinden gelmenin çok önemli olduğunu bilir. Ancak çoğu zaman, müşterilerin finansal işlemlerini yönetmek çok zor ve sıkıcı olabilir. Jetpack Ş Akışı, muhasebe sürecini baştan sona basitleştirir.
Kullanımı kolay grafik arayüzü, gerçek zamanlı görev görünürlüğü, son tarih atama, onayları otomasyon ve fatura gönderme işlemleri kolaylaştırılmıştır. Ayrıca, QuickBooks ve Xero gibi mevcut muhasebe yazılımlarınızla entegre olur, böylece yeni bir sistemin kullanımını öğrenmenize gerek kalmaz. Jetpack Ş Akışı, görevlerinizi daha hızlı takip etmenize yardımcı olduğu için faturalandırmadaki gecikmeleri ve hataları azaltabilirsiniz.
Jetpack Ş Akışı'nın en iyi özellikleri
- Son teslim tarihlerini otomatikleştirmek için özel planlama fonksiyonu
- Filtre, sıralama ve arama özelliklerine sahip müşteri proje görünümleri
- İş yükü kapasitelerini görmek için İşlerim sayfası
- zapier entegrasyonunu kullanan 2.000'den fazla uygulama
- QuickbooksOnline ile fatura senkronizasyonu
- Sınırsız müşteri ve belge
- 70 ş akışı şablonu
Jetpack Ş Akışı sınırlamaları
Arama fonksiyonunda dikkatli olmazsanız, yanlış müşteriye ait bilgileri girebilirsiniz. Arama kutusu (tıklanana kadar) bir müşteri adını gösterir ve alt veri girişi ekranı önceki sayfada kalır. — Capterra incelemesi
Şablonlarda yaptığımız gibi, müşterilerin dosyalarında bir etiketle etiketleyebilmeyi isterdim. Ayrıca, JetPack çalışanlarının bile güvenlik nedenleriyle erişemeyeceği, müşterilerin hesapları için kullanıcı adı ve şifre gibi hassas verileri saklamak için şifre korumalı bir alan olmasını isterdim. — Capterra incelemesi
Jetpack Ş Akışı fiyatlandırması
- Organize: Kullanıcı başına aylık 36 $, yıllık faturalandırılır
- Ölçek: Kullanıcı başına aylık 39 $, yıllık faturalandırılır
Jetpack Ş Akışı derecelendirmeleri ve yorumları
- Capterra: 4,8/5 (50+ yorum)
- G2: 4,1/5 (10+ yorum)
3. QuickBooks
QuickBooks, vergi uzmanlarının muhasebe ve bordro süreçlerini kolaylaştırmak için tasarlanmış bir muhasebe yazılımıdır. İşletmelerin finanslarını yönetme ve bilinçli kararlar alma süreçlerini basitleştirmeye yardımcı olur. QuickBooks ile tüm finansal verileriniz tek bir yerde saklanır, bu da bilgilere hızlı bir şekilde erişmenizi ve bunları analiz etmenizi kolaylaştırır.
Hatta günlük satışları izlemek, faturalar oluşturmak ve alacak hesaplarını yönetmek için bile kullanabilirsiniz. Ek olarak, QuickBooks, vadesi gelen fatura ödemelerini izleme, ödeme planları oluşturma ve doğru finansal raporlar oluşturma gibi yararlı özellikler sunar.
QuickBooks'un en iyi özellikleri
- Gelir izleme ve otomatik gider sıralama
- İş seyahatlerinin otomatik izlenmesi
- 1099 yüklenici yönetimi
- Profesyonel fatura oluşturucu
- İş maliyet analizi
- Mobil uygulama
- Genel muhasebe defterleri
- Makbuz yakalama
QuickBooks sınırlamaları
Bazı faaliyetleri gerçekleştirmeye çalışırken genellikle birçok hata ve sorun yaşanıyor. Desteğe ulaşmak karmaşık. Abonelik fiyatı pahalı ve esnek değil (örneğin, daha yüksek bir plana kaydolup bazı özellikleri etkinleştirdikten sonra, planınızı artık düşüremezsiniz). — G2 incelemesi
Raporlama özelliklerinin daha sağlam olabileceğini düşünüyorum. Ayrıca, muhasebeci-kullanıcı tarafında iş sahibi açısından eksik olan bazı özellikler olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda piyasadaki en pahalı seçenek de bu. — Capterra incelemesi
QuickBooks fiyatlandırması
- Basit Başlangıç: 30 $/ay
- Essentials: 55 $/ay
- Plus: 85 $/ay
- Gelişmiş: 200 $/ay
QuickBooks derecelendirmeleri ve yorumları
- Capterra: 4,3/5 (5.000'den fazla yorum)
- G2: 4/5 (2.000'den fazla yorum)
4. OfficeTools
OfficeTools, küçük ve orta ölçekli muhasebe takımları için tasarlanmış bir uygulama yönetimi yazılımıdır. Takımların müşterileri ve muhasebe bilgilerini düzenlemelerine yardımcı olur. OfficeTools ile faturaları kolayca oluşturabilir, zaman ve proje ilerlemesini takip edebilir ve günlük proje yönetimi görevlerinizin çoğunu otomatikleştirirken doğru finansal raporlama sağlayabilirsiniz.
Bu muhasebe çözümü aracı, finansal belgeleri tek bir güvenli konumda depolayarak takım üyelerinizle işbirliği yapmanızı da kolaylaştırır. Bu sayede, birden fazla klasörü aramak zorunda kalmadan anahtar belgeleri hızlıca inceleyebilirsiniz. Ayrıca, manuel veri girişi gerektirmediğinden, danışmanlık veya stratejik tavsiye gibi daha yüksek değerli faaliyetlere daha fazla zaman ayırabilirsiniz.
OfficeTools'un en iyi özellikleri
- OfficeTools Bulut üzerinden kredi kartı ödeme işleme ve ACH işlemleri
- Belgeleri otomatik olarak etiketlemek ve kategorize etmek için yerleşik makine öğrenimi
- Proje izleme fonksiyonları
- Microsoft Exchange entegrasyonu
- Müşteri faturalandırma durumu ve ücretleri
- Gün, hafta ve ay takvim görünümleri
- Sınırsız kişi
OfficeTools sınırlamaları
Organizasyonumuzun en büyük zorluğu, ofis araçlarına entegre edilmiş bazı fonksiyonların, personelimizin yeni kısayollar öğrenmesini gerektiren büyük tedarikçilerle uyumlu olmamasıdır. — G2 incelemesi
Bu yazılım sürekli donuyor ve hata mesajları veriyor. — Capterra incelemesi
OfficeTools fiyatlandırması
- Aylık 49 $/kullanıcıdan başlayan fiyatlarla
OfficeTools derecelendirmeleri ve yorumları
- Capterra: 4,1/5 (100+ yorum)
- G2: 3,7/5 (80+ yorum)
5. Microsoft Yapılacaklar
Microsoft To Do, büyüyen muhasebe firmalarının düzenli ve işlerinin üstesinden gelmelerini kolaylaştırmak için tasarlanmış bir görev yönetim aracıdır. Kullanıcılar, bu aracın kolaylaştırılmış özellikleri ve sezgisel tasarımı sayesinde görevler ekleyebilir, son teslim tarihleri belirleyebilir, dosya ekleyebilir ve bilgilerine her yerden erişebilir.
Uygulama, önemli verileri hızlı bir şekilde bulmak için güçlü arama yetenekleri sunarak muhasebecilerin önemli işlere odaklanmasına ve daha fazla iş yapmasına olanak tanır. Ayrıca Outlook ve Office 365 gibi diğer Microsoft uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde senkronizasyon sağlayarak muhasebecilerin günlük iş akışını verimli bir şekilde kolaylaştıran tek bir çalışma alanı oluşturur.
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Microsoft To Do'nun en iyi özellikleri
- Günlük kontrol listelerinde hatırlatıcılar ve son teslim tarihleri
- iPhone, Android, Windows ve web uygulamaları
- Akıllı günlük planlayıcı
- Outlook Görevleri entegrasyonu
- Hızlı erişim kenar çubuğu
- Özel arka planlar
- Yapılacaklar listesi paylaşımı
Microsoft To Do sınırlamaları
Öğeleri bir listeden diğerine taşıyamamak benim için gerçekten can sıkıcı bir durum. Ayrıca, tamamlanmamış görevleri sonraki günlere otomatik olarak taşımak için işaretlenebilecek bir ayar seçeneği de olmalı. — Capterra incelemesi
Bazı sürümlerde kategoriler kullanılabilir, ancak hepsinde değil, ki ben hepsinde olmasını tercih ederdim. Bu benim için kesinlikle bir sorun değil, ancak görevlerimi cihazlar arasında daha iyi organize etmek ve görüntülemek için kategori ayarlarına güvenebilmeyi dilerdim. — Capterra incelemesi
Microsoft To Do fiyatlandırması
- Microsoft To Do, Microsoft hesabı ile ücretsizdir
Microsoft To Do derecelendirmeleri ve incelemeleri
- Capterra: 4,6/5 (2.000'den fazla yorum)
- G2: 4,3/5 (40+ yorum)
6. Microsoft Excel
Microsoft Excel, muhasebecilerin finansal raporlar oluşturmasına ve sunmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir elektronik tablo tabanlı proje yönetimi aracıdır. Kullanıcıların veri, formül, görselleştirme, makro, analiz araçları ve daha fazlasını içeren elektronik tablolar oluşturmasına olanak tanır.
Excel ile muhasebeciler, karmaşık raporları hem kolay anlaşılır hem de estetik bir şekilde hızlı ve doğru bir şekilde oluşturabilirler. Excel, muhasebecilere finansal raporları anlamlandırmak ve iş akışlarını kolaylaştırmak için verimli ve uygun maliyetli bir yol sunar.
Microsoft Excel'in en iyi özellikleri
- Power BI (İş Zekası) verilerine bağlanmak için tablolar
- Görsel içerik oluşturmak için biçimlendirme, sparklines ve tablolar
- Diğer Microsoft 365 ürünleriyle entegrasyonlar
- Hesap tabloları içinde gerçek zamanlı işbirliği
- Hesaplamaları gerçekleştirmek için formüller
- Mobil, masaüstü ve çevrimiçi uygulamalar
- Şablon kitaplığı
Microsoft Excel sınırlamaları
Excel ve sürümleri arasında geçiş yapmak genellikle uyumsuzdur. — Capterra incelemesi
Microsoft Excel, bazı özellikleri için ayrıntılı talimatlar ve öğreticiler bulunmaması nedeniyle bazen kullanımı zor olabilir. Daha şeffaf açıklamalar, bu programın tüm yeteneklerini daha iyi anlamama yardımcı olur. — G2 incelemesi
Microsoft Excel fiyatlandırması
- Microsoft Excel, 159,99 $ karşılığında bağımsız bir sürüm olarak veya Microsoft 365 aboneliği ile birlikte edinilebilir
Microsoft Excel derecelendirmeleri ve yorumları
- Capterra: 4,8/5 (18.000'den fazla yorum)
- G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
7. Xero Practice Manager
Xero Practice Manager, vergi ve muhasebe firmalarının müşteri ilişkilerini ve finanslarını daha iyi yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir muhasebe uygulama yönetimi yazılımıdır. Muhasebe, faturalama ve finansal raporlama gibi süreçleri kolaylaştırarak muhasebecilere müşterilerine daha iyi hizmet sunma ve firmalarının verimliliğini artırma olanağı sağlar.
Kullanıcı dostu tasarımıyla Xero Practice Manager, takımın verimliliğini ve karlılığını artırmasını kolaylaştırır. Sıkıcı manuel veri girişini ortadan kaldırarak, müşterilerine en iyi tavsiye ve rehberliği sunmaya odaklanabilirler, bu da daha güçlü müşteri etkileşimlerine yol açar.
Xero Practice Manager'ın en iyi özellikleri
- Banka hesabı işlemlerini kategorize etmek ve mutabakat sağlamak için önerilen eşleşmeler
- Gider taleplerini göndermek veya geri ödemek için gider yönetimi araçları
- Xero'nun uygulama yönetimi yazılımıyla entegrasyon
- Özelleştirilebilir şablonlar ve örnek raporlar
- Faturaları ve siparişleri doldurmak için envanter araçları
- Görev ve dosya yönetimi
- Zaman takibi
Xero Practice Manager sınırlamaları
Xero'nun bir dezavantajı, küçük işletmeler için biraz pahalı olabilmesidir. Ayrıca, daha pahalı muhasebe yazılımlarının sunduğu bazı gelişmiş özelliklerden yoksundur. — Capterra incelemesi
Xero Practice Manager'da hoşuma gitmeyen bir şey, arayüzünün biraz eski moda görünmesi. Kullanımı kolay ama umarım yakın gelecekte tasarımı iyileştirilir. Belirli bir özelliğe sahip varlıkları ararken bir filtre seçeneği de olmasını umuyorum. — G2 incelemesi
Xero Practice Manager fiyatlandırması
- Erken: 13 $/ay
- Büyüyen: 37 $/ay
- Kuruluş tarihi: 70 $/ay
Xero Practice Manager derecelendirmeleri ve yorumları
- Capterra: 4,4/5 (2.000'den fazla yorum)
- G2: 4. 1/5 (20+ yorum)
8. TaxWorkFlow
TaxWorkFlow, muhasebecilerin vergi beyannamelerini hızlı ve kolay bir şekilde hazırlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmış bir iş akışı muhasebe sistemidir. Platform, belgeleri düzenlemeyi ve bilgileri yakalamayı kolaylaştırır. TaxWorkFlow, manuel veri girişi gibi zaman alıcı görevleri ortadan kaldırarak muhasebecilerin her zamankinden daha hızlı ve doğru vergi beyannameleri sunmasını sağlar.
TaxWorkFlow'u kullanarak muhasebeciler, geleneksel olarak harcadıkları sürenin çok daha azında doğru vergi hesaplamaları yapabilir, doğru formlar oluşturabilir ve raporlar üretebilir, böylece müşterilerine daha kolay hizmet verebilir ve karlarını optimize edebilir.
TaxWorkFlow'un en iyi özellikleri
- Belge yönetimi için bulut veya şirket içi veri depolama
- Yeni çalışanlar için talimatlar içeren e-posta davetiyeleri
- Anahtar bilgilere anında erişmek için yerel veya özel filtreler
- Müşteri randevularını düzenlemek için takvim görünümü
- Belge ve müşteri yönetim sistemleri
- Zaman ve faturalandırma genel bakış
- Yerel Windows uygulaması
TaxWorkFlow sınırlamaları
- Arayüz, diğer muhasebe proje yönetimi yazılımlarına kıyasla modası geçmiş
- Aylık fiyatlandırma planı yok
TaxWorkFlow fiyatlandırması
- Fiyatlandırma planı ayrıntıları için TaxWorkFlow ile iletişime geçin
TaxWorkFlow derecelendirmeleri ve yorumları
- Capterra: Yok
- G2: N/A
9. Karbon
Karbon, büyüyen işletmelerin ve muhasebe firmalarının daha iyi işbirliği yapmasına, müşterileri ve sistemleri bir araya getirmesine ve verilerini tek bir yerde koordine etmesine yardımcı olmak için tasarlanmış bir muhasebe proje yönetimi yazılımıdır. İletişimi kolaylaştırır, proje yönetimini basitleştirir ve mevcut sistemlerle zahmetsizce entegre olan entegre çözümler sunar.
İşbirliğine dayalı proje yönetimi platformu, herkesin verilerini güvenli ve güncel tutmayı kolaylaştıran güvenli, bulut tabanlı depolama ve erişim kontrolü özellikleri sunar. Sezgisel tasarımı ve kapasite gösterge panelleri ile Karbon, kuruluşunuzun performansı hakkında içgörüler elde etmeyi ve hızlı değişikliklere hızla yanıt vermeyi kolaylaştırır.
Karbon'un en iyi özellikleri
- İş öğelerine veya kişilere toplu yükleme ve indirme
- Müşteri yönetimi ve işe alım şablonları
- Dropbox ve Microsoft OneDrive entegrasyonları
- Kaynak yönetimi için İş Planlayıcı
- Kanban panoları ve etkinlik zaman çizelgeleri
- Müşteri görevleri ve otomatik hatırlatıcılar
- Liderlik tabloları
Karbon sınırlamaları
İşlerde, takımlarda veya genel kurulumda toplu değişiklikler yapmak verimli değildir ve yönetici kullanıcılar tarafından tam olarak kullanılamamaktadır. Nedenini anlıyorum, ancak bunun bir engel olduğu durumlar da vardır. Kullanıcılar için daha fazla izin seviyesi olsaydı, daha kapsamlı değişiklikleri daha verimli bir şekilde yapma yeteneği, daha yüksek erişilebilirliğe sahip takım üyelerine eklenebilirdi. — G2 incelemesi
My Week'te, bazı görevleri/işleri bugüne atayamıyorum. Bazen, bugün tamamlamam gereken işleri aramak için haftayı aşağı kaydırırken buluyorum kendimi. Her gün birçok proje üzerinde çalıştığım için, bunları Working On Now'a taşımak da en iyi çözüm değil. — G2 incelemesi
Karbon fiyatlandırması
- Takım: Kullanıcı başına aylık 59 $, yıllık faturalandırılır
- İş: Kullanıcı başına aylık 79 $, yıllık faturalandırılır
- Enterprise: Fiyatlandırma için Karbon ile iletişime geçin
Karbon derecelendirmeleri ve yorumları
- Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)
- G2: 4,8/5 (300'den fazla yorum)
10. Canopy
Canopy, muhasebecilerin düzenli çalışmasını ve zamanlarını en verimli şekilde kullanmasını sağlamak için tasarlanmış bulut tabanlı bir proje yönetimi yazılımıdır. Müşterilerin yönetimi ile ilgili sıkıcı evrak işlerini halleder, tekrarlayan görevleri otomatikleştirir ve tüm müşteri kayıtlarını tek bir görünümde sunar.
Platform ayrıca, hem bireysel müşterilerin hem de şirketin genel performansına ilişkin gerçek zamanlı içgörüler sunar. Bu içgörüler, daha bilinçli kararlar almak ve iyileştirme alanlarını belirlemek için kullanılabilir. Canopy ile muhasebe firmaları, müşterilerinin işlerinde bir adım önde olmak için daha donanımlıdır.
Canopy'nin en iyi özellikleri
- Microsoft ve Google ile takvim senkronizasyonu
- Tek seferlik, tekrar eden ve planlanmış faturalar
- E-postaları görüntülemek ve yönetmek için Global Gelen Kutusu
- Müşteri talepleri için önceden hazırlanmış formlar
- Uygulama içi satıcı kaydı
- Toplu işlem aracı
- Kaydedilen filtreler
Canopy sınırlamaları
Metin mesajları gönderememe (üçüncü taraf bir sistem kullanıyoruz), karmaşık raporlama eksikliği (ancak CSV dışa aktarma ve biraz Excel sihirbazlığı ile kullanıcılar tarafından kolayca oluşturulabilir) ve birkaç diğer küçük eksiklik gibi bazı dezavantajları vardır, ancak Canopy bunları radarında tutmaktadır (forumları kontrol edin!) ve zamanla bunları geliştirmek için çalışmaktadır. — Capterra incelemesi
Canopy hakkında sevmediğim tek şey, programın renk temalarını değiştirme seçeneğinin olmaması. Canopy'yi işimizin renklerine göre özelleştirebilseydim, Canopy'yi daha da çok seveceğimi düşünüyorum. Canopy'ye bazı tasarım özelliklerinin daha eklenebileceğini düşünüyorum. — G2 incelemesi
Canopy fiyatlandırması
- Canopy, isteğe bağlı eklenti paketleriyle 500 kişiye kadar ücretsiz plan sunar
Canopy derecelendirmeleri ve yorumları
- Capterra: 4,6/5 (200'den fazla yorum)
- G2: 4,6/5 (220+ yorum)
ClickUp'ta her zaman hesap verebilirsiniz
Etkili bir muhasebe proje yönetimi yazılımı birçok unsuru içerir, bu nedenle güçlü olduğu kadar esnek bir araç bulmak çok önemlidir!
ClickUp, uygulamalar arasında işlerinizi merkezileştirebilen ve büyüdükçe sizinle birlikte ölçeklenebilen tek verimlilik aracıdır. Dinamik Tablo görünümü, görevleri, faturaları ve müşterileri yönetmek için aynı çalışma alanından kolay ve verimli bir şekilde sezgisel ve ayrıntılı veritabanları oluşturmanıza olanak tanır.
Ayrıca, tüm fiyat planlarında her şeyi yapabilirsiniz.
Takımınızın boyutu veya bütçeniz ne olursa olsun, ClickUp muhasebe projenizi kolaylaştırmak ve müşteri ilişkilerini başlangıçtan itibaren iyileştirmek için gereken tüm özelliklere sahiptir.
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