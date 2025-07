En İyi Muhasebe Proje Yönetimi Yazılımları 2025

Muhasebe yeterince karmaşıktır, neden yükü hafifletmek için tasarlanmış araçlara güvenmiyorsunuz?

Muhasebe proje yönetimi yazılımı, özellikle bağımsız muhasebeciler, operasyon yöneticileri ve danışmanlar için ön ve arka ofis prosedürleri için olmazsa olmaz bir kaynaktır.

Bu araçlar, muhasebecilerin doğru faturaları hesaplamasına ve paylaşmasına, faturalandırılabilir zamanı izlemesine, kişisel iş akışlarını kolaylaştırmasına ve müşterilerle iletişim kurmasına yardımcı olur. Muhasebe proje yönetimi yazılımınızın başarısı, kârlılığınızla doğrudan ilgilidir. Bu nedenle, seçtiğiniz aracın esnek, kullanımı kolay ve iç ve dış paydaşlar tarafından erişilebilir olduğundan emin olmalısınız.

Mükemmel yazılımı seçme konusunda bu kadar baskı varken, arama sonuçlarınızda karşınıza çıkan bir sonraki muhasebe proje yönetimi aracına yatırım yapmadan önce araştırmanızı yapmanız önemlidir. Ama şanslısınız, doğru yere geldiniz!

En iyi muhasebe proje yönetimi araçlarını araştırıp test ederek 10 favorimizin listesini oluşturduk. Anahtar özelliklerin dökümünü, dezavantajları, fiyat bilgilerini, derecelendirmeleri ve daha fazlasını bulun!

Muhasebe Proje Yönetimi Yazılımı nedir?

Muhasebe proje yönetimi yazılımı, muhasebecilerin iş akışlarını denetlemelerine, müşteri ilişkilerini yönetmelerine, faturalandırılabilir zamanı izlemelerine, faturalar düzenlemelerine ve anahtar eylem öğelerini takip etmelerine yardımcı olur — bu hiç de kolay bir iş değildir!

Bu aracı, muhasebe proje yönetimi ve CRM araçlarının bir kombinasyonu olarak düşünün. Gerçek muhasebe tarzında, muhasebe proje yönetimi yazılımınızın bütçe, müşteri ve görev yönetimi için elektronik tablolar, tablolar ve veritabanları oluşturmak üzere birden çok görünümü desteklemesi çok önemlidir. En iyi araçlara, paydaşlar ve müşteriler de yaklaşan faturaları onaylamak veya görüntülemek için kolayca erişebilir.

Liste, Tablo ve Takvim dahil olmak üzere ClickUp'ta 15'ten fazla görünümle görevlerinizi, faturalarınızı ve müşterilerinizi yönetin

Zaman takibi, birden fazla atanan kişi, atanan yorumlar ve iş akışı otomasyonu gibi verimlilik özellikleri, muhasebe proje yönetimi yazılımlarında önemli varlıklardır, çünkü bu özellikler muhasebecilerin süreçleri kolaylaştırmasına, işbirliğini geliştirmesine ve nihayetinde karlılığı artırmasına yardımcı olur.

En iyi muhasebe proje yönetimi yazılımı, platformunuza daha fazla bilgi getirmek ve her zaman güncel kalmak için diğer birçok iş aracıyla da entegre olur.

10 Muhasebe Proje Yönetimi Yazılımı

Bu bilgilere rağmen, piyasada bulunan araçların sayısı nedeniyle en iyi muhasebe proje yönetimi yazılımını seçmek zor olabilir!

Bütçe, takım boyutu, sektör ve iş tarzı, ihtiyaçlarınıza en uygun yazılımı bulmanızda önemli rol oynar. Zorluk, yapıcı bir başlangıç noktanız yoksa kişisel deneme ve hata sürecinin zaman alıcı ve sonuçta verimsiz olabilmesidir.

İşte bu yüzden biz varız!

Yazılım aramanızı başlatmak için bu ayrıntılı listeyi kullanın. Her takım için en iyi 10 muhasebe proje yönetimi aracının listesini, kapsamlı karşılaştırmalar, dezavantajlar, fiyatlandırma, incelemeler ve daha fazlasını içerecek şekilde derledik.

Basit organizasyon için görevleri ClickUp Tablo Görünümü'ne sürükleyip bırakın

ClickUp, rutin görevleri otomatikleştirmek ve iletişimi tek bir çalışma alanından merkezileştirmek için yüzlerce görselleştirme aracı içeren hepsi bir arada bir verimlilik platformudur. İster büyük bir firmayı ister küçük bir takımı yönetin, ClickUp proje yönetimi süreçlerinizi kolaylaştırır. Otomasyon ve proje zaman takibi gibi özelliklerle, görevlerin iş akışında ilerleyişini takip edebilirsiniz. 🧑‍💻

Daha büyük firmalar için ClickUp'ın verimli ve etkili iş akışı yönetim araçları, aylık hedefler ve finansal KPI'larla herkesin aynı sayfada kalmasını kolaylaştırır. Tablo görünümünde ışık hızında elektronik tablolar oluşturun, üst düzey müşteri ve proje gösterge panelleri oluşturun ve herkesin zamanını nereye harcadığına dair zaman kazandıran raporlar alın. ClickUp ağır işi sizin yerinize yapsın, siz de en önemli şeye odaklanın: İşinizi büyütmek ve müşterilerinize daha iyi hizmet vermek!

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Mobil uygulamada tüm görünümler henüz mevcut değildir

Zengin özellikleri, bazı kullanıcılar için bir öğrenme eğrisi oluşturabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan

Sınırsız Plan: Üye başına aylık 5 ABD doları

İş Planı: Üye başına aylık 12 $

Business Plus Planı: Üye başına aylık 19 $

Enterprise Planı: Fiyatlandırma için Satış ile iletişime geçin

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

Capterra : 4,7/5 (3.500+ yorum)

G2: 4,7/5 (5.400+yorum)

2. Jetpack Ş Akışı

jetpack Ş Akışı aracılığıyla

Muhasebe yöneticileri, başarılı bir iş yürütmek için düzenli olmak ve günlük görevlerin üstesinden gelmenin çok önemli olduğunu bilir. Ancak çoğu zaman, müşterilerin finansal işlemlerini yönetmek çok zor ve sıkıcı olabilir. Jetpack Ş Akışı, muhasebe sürecini baştan sona basitleştirir.

Kullanımı kolay grafik arayüzü, gerçek zamanlı görev görünürlüğü, son tarih atama, onayları otomasyon ve fatura gönderme işlemleri kolaylaştırılmıştır. Ayrıca, QuickBooks ve Xero gibi mevcut muhasebe yazılımlarınızla entegre olur, böylece yeni bir sistemin kullanımını öğrenmenize gerek kalmaz. Jetpack Ş Akışı, görevlerinizi daha hızlı takip etmenize yardımcı olduğu için faturalandırmadaki gecikmeleri ve hataları azaltabilirsiniz.

Jetpack Ş Akışı'nın en iyi özellikleri

Son teslim tarihlerini otomatikleştirmek için özel planlama fonksiyonu

Filtre, sıralama ve arama özelliklerine sahip müşteri proje görünümleri

İş yükü kapasitelerini görmek için İşlerim sayfası

zapier entegrasyonunu kullanan 2.000'den fazla uygulama

QuickbooksOnline ile fatura senkronizasyonu

Sınırsız müşteri ve belge

70 ş akışı şablonu

Jetpack Ş Akışı sınırlamaları

Arama fonksiyonunda dikkatli olmazsanız, yanlış müşteriye ait bilgileri girebilirsiniz. Arama kutusu (tıklanana kadar) bir müşteri adını gösterir ve alt veri girişi ekranı önceki sayfada kalır. — Capterra incelemesi

Şablonlarda yaptığımız gibi, müşterilerin dosyalarında bir etiketle etiketleyebilmeyi isterdim. Ayrıca, JetPack çalışanlarının bile güvenlik nedenleriyle erişemeyeceği, müşterilerin hesapları için kullanıcı adı ve şifre gibi hassas verileri saklamak için şifre korumalı bir alan olmasını isterdim. — Capterra incelemesi

Jetpack Ş Akışı fiyatlandırması

Organize : Kullanıcı başına aylık 36 $, yıllık faturalandırılır

Ölçek: Kullanıcı başına aylık 39 $, yıllık faturalandırılır

Jetpack Ş Akışı derecelendirmeleri ve yorumları

Capterra: 4,8/5 (50+ yorum)

G2: 4,1/5 (10+ yorum)

3. QuickBooks

quickBooks aracılığıyla

QuickBooks, vergi uzmanlarının muhasebe ve bordro süreçlerini kolaylaştırmak için tasarlanmış bir muhasebe yazılımıdır. İşletmelerin finanslarını yönetme ve bilinçli kararlar alma süreçlerini basitleştirmeye yardımcı olur. QuickBooks ile tüm finansal verileriniz tek bir yerde saklanır, bu da bilgilere hızlı bir şekilde erişmenizi ve bunları analiz etmenizi kolaylaştırır.

Hatta günlük satışları izlemek, faturalar oluşturmak ve alacak hesaplarını yönetmek için bile kullanabilirsiniz. Ek olarak, QuickBooks, vadesi gelen fatura ödemelerini izleme, ödeme planları oluşturma ve doğru finansal raporlar oluşturma gibi yararlı özellikler sunar.

QuickBooks'un en iyi özellikleri

Gelir izleme ve otomatik gider sıralama

İş seyahatlerinin otomatik izlenmesi

1099 yüklenici yönetimi

Profesyonel fatura oluşturucu

İş maliyet analizi

Mobil uygulama

Genel muhasebe defterleri

Makbuz yakalama

QuickBooks sınırlamaları

Bazı faaliyetleri gerçekleştirmeye çalışırken genellikle birçok hata ve sorun yaşanıyor. Desteğe ulaşmak karmaşık. Abonelik fiyatı pahalı ve esnek değil (örneğin, daha yüksek bir plana kaydolup bazı özellikleri etkinleştirdikten sonra, planınızı artık düşüremezsiniz). — G2 incelemesi

Raporlama özelliklerinin daha sağlam olabileceğini düşünüyorum. Ayrıca, muhasebeci-kullanıcı tarafında iş sahibi açısından eksik olan bazı özellikler olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda piyasadaki en pahalı seçenek de bu. — Capterra incelemesi

QuickBooks fiyatlandırması

Basit Başlangıç : 30 $/ay

Essentials : 55 $/ay

Plus : 85 $/ay

Gelişmiş: 200 $/ay

QuickBooks derecelendirmeleri ve yorumları

Capterra: 4,3/5 (5.000'den fazla yorum)

G2: 4/5 (2.000'den fazla yorum)

officeTools aracılığıyla

OfficeTools, küçük ve orta ölçekli muhasebe takımları için tasarlanmış bir uygulama yönetimi yazılımıdır. Takımların müşterileri ve muhasebe bilgilerini düzenlemelerine yardımcı olur. OfficeTools ile faturaları kolayca oluşturabilir, zaman ve proje ilerlemesini takip edebilir ve günlük proje yönetimi görevlerinizin çoğunu otomatikleştirirken doğru finansal raporlama sağlayabilirsiniz.

Bu muhasebe çözümü aracı, finansal belgeleri tek bir güvenli konumda depolayarak takım üyelerinizle işbirliği yapmanızı da kolaylaştırır. Bu sayede, birden fazla klasörü aramak zorunda kalmadan anahtar belgeleri hızlıca inceleyebilirsiniz. Ayrıca, manuel veri girişi gerektirmediğinden, danışmanlık veya stratejik tavsiye gibi daha yüksek değerli faaliyetlere daha fazla zaman ayırabilirsiniz.

OfficeTools Bulut üzerinden kredi kartı ödeme işleme ve ACH işlemleri

Belgeleri otomatik olarak etiketlemek ve kategorize etmek için yerleşik makine öğrenimi

Proje izleme fonksiyonları

Microsoft Exchange entegrasyonu

Müşteri faturalandırma durumu ve ücretleri

Gün, hafta ve ay takvim görünümleri

Sınırsız kişi

Organizasyonumuzun en büyük zorluğu, ofis araçlarına entegre edilmiş bazı fonksiyonların, personelimizin yeni kısayollar öğrenmesini gerektiren büyük tedarikçilerle uyumlu olmamasıdır. — G2 incelemesi

Bu yazılım sürekli donuyor ve hata mesajları veriyor. — Capterra incelemesi

Aylık 49 $/kullanıcıdan başlayan fiyatlarla

Capterra: 4,1/5 (100+ yorum)

G2: 3,7/5 (80+ yorum)

5. Microsoft Yapılacaklar

microsoft To Do aracılığıyla

Microsoft To Do, büyüyen muhasebe firmalarının düzenli ve işlerinin üstesinden gelmelerini kolaylaştırmak için tasarlanmış bir görev yönetim aracıdır. Kullanıcılar, bu aracın kolaylaştırılmış özellikleri ve sezgisel tasarımı sayesinde görevler ekleyebilir, son teslim tarihleri belirleyebilir, dosya ekleyebilir ve bilgilerine her yerden erişebilir.

Uygulama, önemli verileri hızlı bir şekilde bulmak için güçlü arama yetenekleri sunarak muhasebecilerin önemli işlere odaklanmasına ve daha fazla iş yapmasına olanak tanır. Ayrıca Outlook ve Office 365 gibi diğer Microsoft uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde senkronizasyon sağlayarak muhasebecilerin günlük iş akışını verimli bir şekilde kolaylaştıran tek bir çalışma alanı oluşturur.

Microsoft To Do'nun en iyi özellikleri

Günlük kontrol listelerinde hatırlatıcılar ve son teslim tarihleri

iPhone, Android, Windows ve web uygulamaları

Akıllı günlük planlayıcı

Outlook Görevleri entegrasyonu

Hızlı erişim kenar çubuğu

Özel arka planlar

Yapılacaklar listesi paylaşımı

Microsoft To Do sınırlamaları

Öğeleri bir listeden diğerine taşıyamamak benim için gerçekten can sıkıcı bir durum. Ayrıca, tamamlanmamış görevleri sonraki günlere otomatik olarak taşımak için işaretlenebilecek bir ayar seçeneği de olmalı. — Capterra incelemesi

Bazı sürümlerde kategoriler kullanılabilir, ancak hepsinde değil, ki ben hepsinde olmasını tercih ederdim. Bu benim için kesinlikle bir sorun değil, ancak görevlerimi cihazlar arasında daha iyi organize etmek ve görüntülemek için kategori ayarlarına güvenebilmeyi dilerdim. — Capterra incelemesi

Microsoft To Do fiyatlandırması

Microsoft To Do, Microsoft hesabı ile ücretsizdir

Microsoft To Do derecelendirmeleri ve incelemeleri

Capterra: 4,6/5 (2.000'den fazla yorum)

G2: 4,3/5 (40+ yorum)

6. Microsoft Excel

microsoft Excel aracılığıyla

Microsoft Excel, muhasebecilerin finansal raporlar oluşturmasına ve sunmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir elektronik tablo tabanlı proje yönetimi aracıdır. Kullanıcıların veri, formül, görselleştirme, makro, analiz araçları ve daha fazlasını içeren elektronik tablolar oluşturmasına olanak tanır.

Excel ile muhasebeciler, karmaşık raporları hem kolay anlaşılır hem de estetik bir şekilde hızlı ve doğru bir şekilde oluşturabilirler. Excel, muhasebecilere finansal raporları anlamlandırmak ve iş akışlarını kolaylaştırmak için verimli ve uygun maliyetli bir yol sunar.

Microsoft Excel'in en iyi özellikleri

Power BI (İş Zekası) verilerine bağlanmak için tablolar

Görsel içerik oluşturmak için biçimlendirme, sparklines ve tablolar

Diğer Microsoft 365 ürünleriyle entegrasyonlar

Hesap tabloları içinde gerçek zamanlı işbirliği

Hesaplamaları gerçekleştirmek için formüller

Mobil, masaüstü ve çevrimiçi uygulamalar

Şablon kitaplığı

Microsoft Excel sınırlamaları

Excel ve sürümleri arasında geçiş yapmak genellikle uyumsuzdur. — Capterra incelemesi

Microsoft Excel, bazı özellikleri için ayrıntılı talimatlar ve öğreticiler bulunmaması nedeniyle bazen kullanımı zor olabilir. Daha şeffaf açıklamalar, bu programın tüm yeteneklerini daha iyi anlamama yardımcı olur. — G2 incelemesi

Microsoft Excel fiyatlandırması

Microsoft Excel, 159,99 $ karşılığında bağımsız bir sürüm olarak veya Microsoft 365 aboneliği ile birlikte edinilebilir

Microsoft Excel derecelendirmeleri ve yorumları

Capterra: 4,8/5 (18.000'den fazla yorum)

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

7. Xero Practice Manager

xero Practice Manager aracılığıyla

Xero Practice Manager, vergi ve muhasebe firmalarının müşteri ilişkilerini ve finanslarını daha iyi yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir muhasebe uygulama yönetimi yazılımıdır. Muhasebe, faturalama ve finansal raporlama gibi süreçleri kolaylaştırarak muhasebecilere müşterilerine daha iyi hizmet sunma ve firmalarının verimliliğini artırma olanağı sağlar.

Kullanıcı dostu tasarımıyla Xero Practice Manager, takımın verimliliğini ve karlılığını artırmasını kolaylaştırır. Sıkıcı manuel veri girişini ortadan kaldırarak, müşterilerine en iyi tavsiye ve rehberliği sunmaya odaklanabilirler, bu da daha güçlü müşteri etkileşimlerine yol açar.

Xero Practice Manager'ın en iyi özellikleri

Banka hesabı işlemlerini kategorize etmek ve mutabakat sağlamak için önerilen eşleşmeler

Gider taleplerini göndermek veya geri ödemek için gider yönetimi araçları

Xero'nun uygulama yönetimi yazılımıyla entegrasyon

Özelleştirilebilir şablonlar ve örnek raporlar

Faturaları ve siparişleri doldurmak için envanter araçları

Görev ve dosya yönetimi

Zaman takibi

Xero Practice Manager sınırlamaları

Xero'nun bir dezavantajı, küçük işletmeler için biraz pahalı olabilmesidir. Ayrıca, daha pahalı muhasebe yazılımlarının sunduğu bazı gelişmiş özelliklerden yoksundur. — Capterra incelemesi

Xero Practice Manager'da hoşuma gitmeyen bir şey, arayüzünün biraz eski moda görünmesi. Kullanımı kolay ama umarım yakın gelecekte tasarımı iyileştirilir. Belirli bir özelliğe sahip varlıkları ararken bir filtre seçeneği de olmasını umuyorum. — G2 incelemesi

Xero Practice Manager fiyatlandırması

Erken : 13 $/ay

Büyüyen : 37 $/ay

Kuruluş tarihi: 70 $/ay

Xero Practice Manager derecelendirmeleri ve yorumları

Capterra: 4,4/5 (2.000'den fazla yorum)

G2: 4. 1/5 (20+ yorum)

8. TaxWorkFlow

via TaxWorkFlow

TaxWorkFlow, muhasebecilerin vergi beyannamelerini hızlı ve kolay bir şekilde hazırlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmış bir iş akışı muhasebe sistemidir. Platform, belgeleri düzenlemeyi ve bilgileri yakalamayı kolaylaştırır. TaxWorkFlow, manuel veri girişi gibi zaman alıcı görevleri ortadan kaldırarak muhasebecilerin her zamankinden daha hızlı ve doğru vergi beyannameleri sunmasını sağlar.

TaxWorkFlow'u kullanarak muhasebeciler, geleneksel olarak harcadıkları sürenin çok daha azında doğru vergi hesaplamaları yapabilir, doğru formlar oluşturabilir ve raporlar üretebilir, böylece müşterilerine daha kolay hizmet verebilir ve karlarını optimize edebilir.

TaxWorkFlow'un en iyi özellikleri

Belge yönetimi için bulut veya şirket içi veri depolama

Yeni çalışanlar için talimatlar içeren e-posta davetiyeleri

Anahtar bilgilere anında erişmek için yerel veya özel filtreler

Müşteri randevularını düzenlemek için takvim görünümü

Belge ve müşteri yönetim sistemleri

Zaman ve faturalandırma genel bakış

Yerel Windows uygulaması

TaxWorkFlow sınırlamaları

Arayüz, diğer muhasebe proje yönetimi yazılımlarına kıyasla modası geçmiş

Aylık fiyatlandırma planı yok

TaxWorkFlow fiyatlandırması

Fiyatlandırma planı ayrıntıları için TaxWorkFlow ile iletişime geçin

TaxWorkFlow derecelendirmeleri ve yorumları

Capterra: Yok

G2: N/A

9. Karbon

karbon aracılığıyla

Karbon, büyüyen işletmelerin ve muhasebe firmalarının daha iyi işbirliği yapmasına, müşterileri ve sistemleri bir araya getirmesine ve verilerini tek bir yerde koordine etmesine yardımcı olmak için tasarlanmış bir muhasebe proje yönetimi yazılımıdır. İletişimi kolaylaştırır, proje yönetimini basitleştirir ve mevcut sistemlerle zahmetsizce entegre olan entegre çözümler sunar.

İşbirliğine dayalı proje yönetimi platformu, herkesin verilerini güvenli ve güncel tutmayı kolaylaştıran güvenli, bulut tabanlı depolama ve erişim kontrolü özellikleri sunar. Sezgisel tasarımı ve kapasite gösterge panelleri ile Karbon, kuruluşunuzun performansı hakkında içgörüler elde etmeyi ve hızlı değişikliklere hızla yanıt vermeyi kolaylaştırır.

Karbon'un en iyi özellikleri

İş öğelerine veya kişilere toplu yükleme ve indirme

Müşteri yönetimi ve işe alım şablonları

Dropbox ve Microsoft OneDrive entegrasyonları

Kaynak yönetimi için İş Planlayıcı

Kanban panoları ve etkinlik zaman çizelgeleri

Müşteri görevleri ve otomatik hatırlatıcılar

Liderlik tabloları

Karbon sınırlamaları

İşlerde, takımlarda veya genel kurulumda toplu değişiklikler yapmak verimli değildir ve yönetici kullanıcılar tarafından tam olarak kullanılamamaktadır. Nedenini anlıyorum, ancak bunun bir engel olduğu durumlar da vardır. Kullanıcılar için daha fazla izin seviyesi olsaydı, daha kapsamlı değişiklikleri daha verimli bir şekilde yapma yeteneği, daha yüksek erişilebilirliğe sahip takım üyelerine eklenebilirdi. — G2 incelemesi

My Week'te, bazı görevleri/işleri bugüne atayamıyorum. Bazen, bugün tamamlamam gereken işleri aramak için haftayı aşağı kaydırırken buluyorum kendimi. Her gün birçok proje üzerinde çalıştığım için, bunları Working On Now'a taşımak da en iyi çözüm değil. — G2 incelemesi

Karbon fiyatlandırması

Takım : Kullanıcı başına aylık 59 $, yıllık faturalandırılır

İş : Kullanıcı başına aylık 79 $, yıllık faturalandırılır

Enterprise: Fiyatlandırma için Karbon ile iletişime geçin

Karbon derecelendirmeleri ve yorumları

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

G2: 4,8/5 (300'den fazla yorum)

10. Canopy

canopy aracılığıyla

Canopy, muhasebecilerin düzenli çalışmasını ve zamanlarını en verimli şekilde kullanmasını sağlamak için tasarlanmış bulut tabanlı bir proje yönetimi yazılımıdır. Müşterilerin yönetimi ile ilgili sıkıcı evrak işlerini halleder, tekrarlayan görevleri otomatikleştirir ve tüm müşteri kayıtlarını tek bir görünümde sunar.

Platform ayrıca, hem bireysel müşterilerin hem de şirketin genel performansına ilişkin gerçek zamanlı içgörüler sunar. Bu içgörüler, daha bilinçli kararlar almak ve iyileştirme alanlarını belirlemek için kullanılabilir. Canopy ile muhasebe firmaları, müşterilerinin işlerinde bir adım önde olmak için daha donanımlıdır.

Canopy'nin en iyi özellikleri

Microsoft ve Google ile takvim senkronizasyonu

Tek seferlik, tekrar eden ve planlanmış faturalar

E-postaları görüntülemek ve yönetmek için Global Gelen Kutusu

Müşteri talepleri için önceden hazırlanmış formlar

Uygulama içi satıcı kaydı

Toplu işlem aracı

Kaydedilen filtreler

Canopy sınırlamaları

Metin mesajları gönderememe (üçüncü taraf bir sistem kullanıyoruz), karmaşık raporlama eksikliği (ancak CSV dışa aktarma ve biraz Excel sihirbazlığı ile kullanıcılar tarafından kolayca oluşturulabilir) ve birkaç diğer küçük eksiklik gibi bazı dezavantajları vardır, ancak Canopy bunları radarında tutmaktadır (forumları kontrol edin!) ve zamanla bunları geliştirmek için çalışmaktadır. — Capterra incelemesi

Canopy hakkında sevmediğim tek şey, programın renk temalarını değiştirme seçeneğinin olmaması. Canopy'yi işimizin renklerine göre özelleştirebilseydim, Canopy'yi daha da çok seveceğimi düşünüyorum. Canopy'ye bazı tasarım özelliklerinin daha eklenebileceğini düşünüyorum. — G2 incelemesi

Canopy fiyatlandırması

Canopy, isteğe bağlı eklenti paketleriyle 500 kişiye kadar ücretsiz plan sunar

Canopy derecelendirmeleri ve yorumları

Capterra: 4,6/5 (200'den fazla yorum)

G2: 4,6/5 (220+ yorum)

ClickUp'ta her zaman hesap verebilirsiniz

Etkili bir muhasebe proje yönetimi yazılımı birçok unsuru içerir, bu nedenle güçlü olduğu kadar esnek bir araç bulmak çok önemlidir!

ClickUp, uygulamalar arasında işlerinizi merkezileştirebilen ve büyüdükçe sizinle birlikte ölçeklenebilen tek verimlilik aracıdır. Dinamik Tablo görünümü, görevleri, faturaları ve müşterileri yönetmek için aynı çalışma alanından kolay ve verimli bir şekilde sezgisel ve ayrıntılı veritabanları oluşturmanıza olanak tanır.

Ayrıca, tüm fiyat planlarında her şeyi yapabilirsiniz.

Takımınızın boyutu veya bütçeniz ne olursa olsun, ClickUp muhasebe projenizi kolaylaştırmak ve müşteri ilişkilerini başlangıçtan itibaren iyileştirmek için gereken tüm özelliklere sahiptir.

Neyi bekliyorsunuz? ClickUp'ı bugün deneyin. 📈