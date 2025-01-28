2025'te İnşaat Şirketleri için En İyi 10 İnşaat ERP Yazılımı

2024'ün inşaat sektöründe, etkili yönetim ve entegrasyon, proje başarısı için çok önemlidir.

Proje zaman çizelgeleri daralırken ve bütçeler küçülürken işler hiç bu kadar kolay olmamıştı. Bu nedenle inşaat sektörü ve envanter yönetimi uzmanları, operasyonları kolaylaştırmak ve verimliliği artırmak için proje ve belge yönetimi için en iyi yazılımı sürekli olarak aramaktadır.

İşte bu noktada inşaat ERP yazılımı devreye girer. ERP yazılımı, proje yönetiminden finans yönetimine kadar inşaat işinin tüm yönlerini tek bir sorunsuz sistemde entegre eden yenilikçi bir çözümdür.

Bu blogda, inşaat şirketleri için ERP'nin önemini inceleyeceğiz, anahtar faydalarını ortaya çıkaracağız ve modern inşaat sektörü için vazgeçilmez ERP yazılımlarını size sunacağız.

İşte, operasyonları kolaylaştırmak ve gerçek zamanlı işbirliği sağlamak için en iyi 10 inşaat ERP yazılımının listesi.

İnşaat ERP yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Birden fazla yükleniciyle karmaşık projeleri denetleyen inşaat şirketi yöneticileri için inşaat ERP'si bir ana kontrol odası gibidir.

Proje yönetimi, finansal yönetim denetimi, verimli tedarik zinciri yönetimi, malzemeler, iletişim ve işbirliği gibi tüm iş akışlarınızı yönetebileceğiniz merkezi bir yerdir.

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İnşaat ERP yazılımlarında aramanız gereken bazı anahtar özellikler şunlardır:

Kolaylaştırılmış proje yönetimi yazılımı : Projeleri baştan sona verimli bir şekilde denetleyin Projeleri baştan sona verimli bir şekilde denetleyin

Finansal denetim : Tüm finansal yönleri izleyin, bütçeye uyumu sağlayın

Tedarik zinciri koordinasyonu : Malzeme tedarik ve teslimatlarını etkin bir şekilde yönetin

Ekipman izleme : Ekipmanların kullanılabilirliği ve kullanımı hakkında güncel bilgiler edinin

Mobilite özellikleri : Verilere hem sahada hem de uzaktan erişin

Gerçek zamanlı iletişim : Hızlı karar alma ve paydaşlarla koordinasyonu kolaylaştırın

Hata azaltma : Hataları ve gözden kaçmaları en aza indiren sistemler

Gelişmiş işbirliği araçları: Farklı takımlar ve yükleniciler arasında takım çalışmasını teşvik edin

Kullanabileceğiniz En İyi 10 İnşaat ERP Yazılımı

Bu yıl, inşaat yöneticilerinin böylesine dinamik bir ortamda bir adım önde olmalarına yardımcı olan olağanüstü ERP yazılım çözümleri ortaya çıktı. Burada, en iyilerin en iyilerini sunuyoruz: 2024'ün öne çıkan 10 inşaat ERP yazılımı seçeneği.

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ClickUp'ın İnşaat Proje Yönetimi yazılımı, işlerinizi tamamlamanıza yardımcı olur! Sınırsız kullanıcı, sınırsız görev ve kullanabileceğiniz proje yönetimi özelliklerinde sınır olmaması sayesinde şirketinizin büyümesine olanak tanıyan mükemmel bir ölçeklenebilirlik sunar.

Harita Görünümü'nü kullanarak iş sahalarını izleyebilir, ClickUp AI'dan yararlanarak belgeleri gözden geçirebilir ve düzeltebilir, tüm proje yönetimi şablonlarımızın yardımıyla yeni belgeleri hızla hazırlayabilirsiniz.

Bu şablonlar, verileri girerken maliyetler, malzeme tahminleri ve envanter gibi öğeleri otomatik olarak hesaplayarak iş akışınızı hızlandırmanıza yardımcı olur. Ardından, müşteri ilişkilerini yönetmek için tasarlanmış ClickUp'ın esnek CRM özellikleriyle muhasebe görevlerinizi satış görevlerinizle sorunsuz bir şekilde değiştirebilirsiniz.

Gantt grafiği yazılımının hayranı mısınız? İşbirliğini, bağımlılık izlemeyi ve önceliklendirmeyi daha verimli ve etkili hale getiren ClickUp'ın Gantt grafiği görünümünü seveceksiniz. Ayrıca ClickUp'ın İş Tanım Şablonu'na da göz atmak isteyebilirsiniz

İyi kurumsal işbirliği araçları ve kurumsal proje yönetimi yazılımı, fark yaratır. ClickUp Enterprise Planı, dünyadaki en iyi kurumsal işbirliği araçlarından bazılarını sunar.

İnşaat projelerini başarıyla yönetmenize yardımcı olacak sınırsız özelliklere sahip en kaliteli inşaat ERP yazılımını arıyorsanız, ClickUp en iyi önerimizdir. ?

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp yazılımındaki her şey, proje durumlarından ürün kategorilerine kadar son derece özelleştirilebilir

Müşteri ilişkileri yönetimi, mimari tasarım, toplantı tutanakları ve daha fazlasını dahil etmek için şablonlar ekleyin

Her yerden takımınızla işbirliği yapın veya cep telefonu sinyalinin olmadığı yerlerde projelerinizi çevrimdışı olarak yönetin

ClickUp sınırlamaları

Mobil uygulamada tablo görünümü yoktur (ancak yakında eklenecektir!)

Proje yönetimi paketi, daha basit ERM sistemlerine alışkın inşaat sektöründeki bazı kişiler için zorlayıcı olabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (8.566+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.775+ yorum)

2. SAP Business One Professional

SAP aracılığıyla

SAP Business One Professional, inşaat yöneticilerinin işbirliği yapmasına, riski azaltmasına ve verimli bir şekilde çalışmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

SAP, işletmelerin ve inşaat şirketlerinin finans, operasyon ve müşteri ilişkilerini yönetmelerine yardımcı olacak geniş bir özellik yelpazesi sunar. İnşaat yöneticileri, SAP'nin proje planlama ve yürütme süreçlerini iyileştirerek maliyetleri azaltmalarına ve kar marjlarını artırmalarına yardımcı olma özelliğini çok beğeniyor.

Tüm operasyonlarınızı tek bir yerde merkezileştirerek, takımınızda işbirliğini ve iletişimi artırabilir, böylece herkes her zaman aynı sayfada olabilir.

İnşaat şirketlerinde kurumsal kaynak planlaması ve finans yönetimi ile uğraşanlar için SAP, verimlilik, üretkenlik ve karlılığı artırmak için ideal bir çözüm olabilir.

SAP Business One Professional'ın en iyi özellikleri

Hedefinize kolayca bağlanın ve canlı yanıt alın

İnşaat şirketlerinin işlerini yürütmeleri için istikrarlı ve güvenilir bir ortam sağlar

ERP sistemi ile tüm inşaat ihtiyaçları tek bir alanda karşılanır

SAP Business One Professional sınırlamaları

Bazı kullanıcılar ERP sisteminde daha yüksek hızlar görmek ister

Bazı kullanıcılar daha sezgisel bir arayüz tercih eder

SAP Business One Professional fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

SAP Business One Profesyonel derecelendirmeler ve incelemeler

G2 : 4,6/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (274+ yorum)

3. Procore

Procore aracılığıyla

Procore İnşaat Yönetimi Yazılımı, dünya çapındaki işletmelere kesintisiz erişilebilirlik sunar. Procore sadece görevleri yönetmekle kalmaz, inşaat şirketlerinin çalışma şeklini dönüştürmek ister.

Procore'un dinamik proje yönetimi araçları, onu diğer inşaat ERP yazılımlarından ayırır. Önceliklerin değiştiği ve öngörülemeyen değişikliklerin olduğu karmaşık projeleri yönetebilen gelişmiş planlama özelliklerine sahiptir.

Ayrıca, sağlam muhasebe araçları ve verimli belge yönetimi özellikleri sayesinde, tüm bu değişiklikleri takip ederken bütçenizi kolayca kontrol edebilirsiniz.

Procore'u kullanarak sohbet ve video konferans ile müşterileriniz ve çalışanlarınızla işbirliği yapın.

Procore ile inşaat sektöründeki yöneticiler, operasyonları kolaylaştırma, takım işbirliğini geliştirme ve verimliliği benzeri görülmemiş boyutlara taşıma konusunda bir müttefik kazanır. ?️

Procore'un en iyi özellikleri

Olağanüstü müşteri desteği

Yararlı oryantasyon ve eğitim (böylece BT şirketinizin eğitim yapması gerekmez)

Tüm proje unsurlarının güncel özeti ve durumu her an (ör. envanter yönetimi, kurumsal kaynak planlaması, belge yönetimi ve finansal yönetim)

Procore sınırlamaları

Teklif verme aracı, bu listedeki diğer ERP sistem çözümlerine kıyasla iyileştirilmesi gerekiyor

Projeleri gerçek zamanlı olarak manuel olarak senkronize edememe

Şirket düzeyindeki bazı bilgiler mobil sürümde mevcut değildir

Procore fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma için iletişime geçin

Procore puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (2.009+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.644+ yorum)

4. Acumatica

acumatica aracılığıyla

Acumatica, en son iş zekasını gerçek dünya işlevselliği ile harmanlayan bir inşaat ERP yazılımıdır.

İster sahada ister masa başında çalışıyor olun, Acumatica inşaat projelerinizin sorunsuz bir şekilde yürütülmesine yardımcı olabilir.

Anlık veri erişimi için gerçek zamanlı, role dayalı gösterge panellerini kullanın. Ardından, Acumatica'nın gelişmiş yapay zeka ve makine öğrenimi yeteneklerini kullanarak tüm verileri işleyin ve bulgularınıza göre karar verme sürecini otomatikleştirin.

Örneğin, finans, bordro, envanter, proje yönetimi ihtiyaçlarınız ve daha fazlası için modüller bulunmaktadır. Her biri farklı otomatikleştirilmiş iş akışları ve yapay zeka destekli araçlar sunar.

Acumatica, gerçek zamanlı bağlantıya önem vererek saha çalışanları, ofis personeli ve uzaktaki takımlar arasındaki boşluğu doldurur. Aynı zamanda, belge yönetim araçları tüm bu hareketli parçaların tüm evrak işleri derdinden kurtulup tam güçle çalışmasını sağlar.

Acumatica ile şirketler benzersiz görünürlük ve kontrolün keyfini çıkarır. Kullanıcılar, önemli proje ayrıntılarına her zaman, her yerden ve herhangi bir cihazdan bulut erişiminin keyfini çıkarır.

Acumatica'nın en iyi özellikleri

Herhangi bir cihazdan erişilebilir, böylece her yerden işlerinizi yapabilirsiniz

İşiniz her boyuta büyüdükçe kolayca ölçeklenebilir

Olağanüstü finans yönetimi

Acumatica sınırlamaları

Anahtar verileri oluşturmak için önemli ölçüde kullanıcı girdisi gerektirir

Temel raporlama özellikleri eksik olduğundan, bilgilere erişim bazen zor olabilir

Bazı yorumcular, programın günlük ihtiyaçları karşılamak için daha fazla geliştirilmesi gerektiğini düşünüyor

Acumatica fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Acumatica puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 819+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (92+ yorum)

5. Sage

Sage aracılığıyla

Sage, inşaat sektörü için özel olarak tasarlanmış kapsamlı bir çözüm sunar.

Sage, inşaat yönetiminin temel alanlarına işlevsellik ve verimlilik sağlar. Proje yönetimi araçlarıyla proje maliyetlerini izleyebilir, programları takip edebilir ve kaynakları tahsis edebilirsiniz.

ERP sistemi, envanter seviyelerini, tedarik zinciri hareketlerini ve malzeme tedarikini izlemenizi sağladığı kadar kolay bir şekilde faturaları, ödemeleri ve bütçelemeyi de yönetir.

Sage'in belge yönetimi ve işbirliği araçlarıyla sözleşmelerinizi, mimari çizimlerinizi ve proje özelliklerinizi tek bir yerde saklayabilir ve tüm bu bilgilere rol tabanlı erişimi güvenli bir şekilde sağlayabilirsiniz. Siz ve takımınız, sohbet ve video görüşme özellikleriyle tüm bu veriler üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilirsiniz.

Yazılım, gelişmiş operasyonel verimlilik, gerçek zamanlı karar alma içgörüleri, otomasyon yoluyla maliyet tasarrufu, kolaylaştırılmış sektör uyumluluğu ve çeşitli iş gereksinimlerine uyarlanabilirlik vaat ediyor.

Verimlilik ve netliği önceliklendiren inşaat şirketleri için Sage Construction yazılımı sağlam bir seçimdir.

Sage'in en iyi özellikleri

Farklı kodlama türleri konusunda son derece özelleştirilebilir

Çoğu kişi yazılımı tam olarak öğrenmek için önemli miktarda zaman harcar

ERP sisteminde etkileyici gerçek zamanlı finansal yönetim verileri

Sage sınırlamaları

Mobil uygulamada sınırlı özellikler

Bazı inşaat şirketleri için pahalı olabilir

Gereksiz yere karmaşık olabilir ve bazılarının düşündüğünden daha fazla zaman yatırımı gerektirebilir

Sage fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Sage puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (2.581+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (385+ yorum)

6. Microsoft Dynamics 365 Business Central

microsoft Dynamics 365 Business Central aracılığıyla

Microsoft Dynamics 365 Business Central ile geleneksel iş yönetiminin ötesine geçin. Bu yazılım, farklı sektörlerdeki işletmelere özel çözümler sunmakla kalmaz, aynı zamanda tahmin ve risk yönetimi için gelişmiş yapay zeka destekli içgörüler de sağlar.

Etkileşimli gösterge paneli, potansiyel müşterilerin yönetiminden karmaşık proje ayrıntılarının denetlenmesine kadar sorunsuz geçişler sağlar.

Ayrıca, doğal uyumluluk kontrolü özelliği, endüstri standartlarının sorunsuz bir şekilde karşılanmasını sağlayarak bölgeler arasında iş faizlerini korur.

Microsoft Dynamics 365 Business Central'ın en iyi özellikleri

Envanter yönetimi ve iş süreçleri için kullanımı kolay, giriş seviyesi yazılım

MS Office takımı sorunlarınızda her zaman yardıma hazırdır

ERP sisteminde geniş araç ve işlev aralığı

Microsoft Dynamics 365 Business Central sınırlamaları

Bazı şirket sistemleriyle entegre edilemez

Yorumcular, mobil uygulamanın hatalı ve yavaş olabileceğini bildiriyor

Çoğu inşaat yönetimi şirketi için kullanıma hazır bir çözüm olmayabilir

Microsoft Dynamics 365 Business Central fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Microsoft Dynamics 365 Business Central derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 3,8/5 (553+ yorum)

Capterra: N/A

7. Oracle Fusion Bulut

Oracle aracılığıyla

Oracle Fusion Cloud ile inşaat faaliyetlerinizi bir üst düzeye taşıyın.

Temelinde, verimliliği artırmak ve proje karlılığını artırmak için tasarlanmış Akıllı İnşaat Platformu bulunmaktadır. Kullanıcı odaklı tasarımıyla, en karmaşık görevlerin bile kolaylıkla yerine getirilmesini sağlar.

Yerleşik tahmine dayalı analitik özelliği, gerçek zamanlı içgörüler sunarak potansiyel zorlukların her zaman bir adım önünde olmanızı sağlar ve büyüyen inşaat şirketleri ve firmaları için vazgeçilmez bir ortak haline gelir.

Oracle Fusion Cloud'un en iyi özellikleri

Kullanımı kolay izleme ve konum özellikleri

Hesap tablosu dostu

Diğer Oracle Fusion ürünleriyle iyi entegre olan sağlam ERP sistemi

Oracle Fusion Cloud sınırlamaları

Kurulum zaman alıcıdır ve birden fazla projeyi aynı anda yürüten küçük işletmeler için iyi bir yatırım olmayabilir

Bazı kullanıcılar, yazılımın yavaş ve hantal olduğunu bildirmiştir

Değişikliklere izin vermez, bu da bazı iş süreçlerini engelleyebilir

Oracle Fusion Cloud fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Oracle Fusion Cloud derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4. 1/5 (296+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (53+ yorum)

8. PENTA

pENTA aracılığıyla

PENTA ile inşaat sektörüne kapsamlı bir yaklaşım keşfedin. Bu entegre çözüm sadece konsolidasyon sunmakla kalmaz, inşaat süreçlerini yeniden tasarlar.

Titiz işgücü yönetiminden eyleme geçirilebilir analitiklere kadar, PENTA her şeyi kapsar. Peki ya hareket halindeyken? Mobil saha yazılımı, nerede olursanız olun bağlantıda kalmanızı, bilgilendirilmenizi ve kararlı olmanızı sağlar.

PENTA'nın en iyi özellikleri

Bazen en son teknolojiye geçme konusunda yavaş kalabilir

BT departmanınızın kolayca raporlar oluşturmasına olanak tanıyın

Olağanüstü finansal yetenekler ve fonksiyonlar

PENTA sınırlamaları

ERP teknolojisini kullanmaya alışkın olmayan kişiler için zor olabilir

Birden fazla yorumcu, yazılımın entegrasyonundaki zorluklardan bahsetmektedir

Paydaşlar gibi anahtar kişilerin kullanmasını engelleyen zor öğrenme eğrisi

PENTA fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

PENTA derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 3,5/5 (10+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (32+ yorum)

9. Görüş

via Viewpoint

Gerçek zamanlı işbirliğinin çok önemli olduğu bir çağda, Viewpoint, inşaat yönetiminin kolaylaştırılması için bir öncü olarak öne çıkıyor. Benzersiz satış noktası nedir? Belge paylaşımına olanak tanıyan ve aynı zamanda sohbet ve video aracılığıyla gerçek zamanlı etkileşimi destekleyen entegre bir iletişim paketi.

Artık geciken kararlar veya yanlış anlaşılan talimatlar yok. Viewpoint ile herkesin kelimenin tam anlamıyla ve mecazi olarak aynı sayfada olmasını sağlarsınız.

Viewpoint'un en iyi özellikleri

Belgeleri, çizimleri ve resimleri saklayın

Proje katılımcılarına çok düzeyli güvenlik erişimi

Muhasebe fonksiyonları, mükemmel veri kurtarma özelliği ile kullanıcı dostudur

Viewpoint sınırlamaları

Bazı eksik anahtar özellikler, birçok kullanıcının güncellenmiş fonksiyonlar talep etmesine neden oluyor

Her kullanıcının kendi lisansına ihtiyacı vardır, bu da işbirliğini zorlaştırabilir

Diğer seçeneklere göre daha az özelleştirme seçeneği

Viewpoint fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Görüş puanları ve yorumlar

G2 : 4,4/5 (11+ yorum)

Capterra: 3,9/5 (400'den fazla yorum)

10. RedTeam

redTeam aracılığıyla

Yüksek hedefleri olan müteahhitler için RedTeam, ihtiyacınız olduğunu bilmediğiniz bir yardımcıdır. RedTeam ERP, temel inşaat yönetimi fonksiyonlarının ötesinde, güçlendirmeye yönelik tasarlanmış bir ekosistemdir.

Gerçek zamanlı veriler ve içgörülerle desteklenen benzersiz karar alma araçları sunar.

İster deneyimli bir ticari genel müteahhit ister yeni bir alt yüklenici olun, RedTeam donanımlı, verimli ve sürekli gelişen bir yapıya sahip olmanızı sağlar.

RedTeam'in en iyi özellikleri

BT dahil müşteri hizmetleri her zaman mükemmeldir

Fatura sürecini sorunsuz ve net hale getirir

İnşaat iş akışının tüm aşamaları için çeşitli belgeleri birleştirir

RedTeam sınırlamaları

IPhone'larda en iyi şekilde çalışmıyor

Ara sıra program hataları ve kusurları görülse de, bunlar hızlı bir şekilde giderilmektedir

RedTeam fiyatlandırması

RedTeam Go: Kullanıcı başına aylık 450 $

Teklif: Kullanıcı başına aylık 165 ABD doları

RedTeam derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2 : 4,3/5 (82+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (109+ yorum)

ClickUp, İhtiyaçlarınıza Özel Olarak Tasarlanmış İnşaat Yazılımıdır

Doğru inşaat ERP yazılımını seçmek, karınızı artırabilir ve mutlu müşteriler ve çalışanlar kazanmanıza yardımcı olabilir.

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İster gerçek zamanlı iletişim, ister finansal denetim veya tedarik zinciri yönetimi olsun, ClickUp inşaat şirketlerinin çalışma şeklini kökünden değiştiriyor.

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