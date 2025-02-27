2025'in Hizmet İşletmeleri için En İyi 14 CRM Yazılımı

Her iş, müşteri ilişkilerini yönetmek için bir yönteme ihtiyaç duyar. Bu, uzun vadeli müşteri ilişkilerinin sürdürülmesinin kalıcı ve tekrarlayan gelir sağladığı hizmet işleri için özellikle geçerlidir.

Hizmet sektörü için iyi bir müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) platformu, mevcut ve gelecekteki müşterilerin ve potansiyel müşterilerin verilerini izleme ve yönetmenin tüm ayrıntılarını ele alır.

Niş pazarınız ve hizmet modeliniz için özel olarak tasarlanmış bir CRM yazılımına ihtiyacınız varsa, hizmet iş kuruluşları için en iyi CRM yazılımlarına ilişkin bu kılavuz size yardımcı olabilir.

⏰ 60 saniyelik özet

CRM Aracı En İyisi Fiyat ClickUp AI ile entegre CRM ve görev yönetimi Ücretsiz; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 7 $'dan başlar SugarCRM Satış takımları için basit iletişim yönetimi Kullanıcı başına aylık 19 $'dan başlayan fiyatlarla Keap Küçük işletmeler için pazarlama iletişimi Aylık 299 $'dan başlayan fiyatlarla Capsule Takımlar için satış boru hattı yönetimi Ücretsiz; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 21 $'dan başlar Nimble Çoklu entegrasyonlara sahip CRM 29,90 $'dan başlayan fiyatlarla. Kullanıcı başına aylık Creatio AI destekli müşteri yaşam döngüsü pazarlaması Kullanıcı başına aylık 40 $'dan başlayan fiyatlarla HoneyBook Müşteri kazanma iş akışları oluşturma Kullanıcı başına aylık 36 $'dan başlayan fiyatlarla Freshsales Satış süreçlerini otomasyon Ücretsiz; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 10 $'dan başlar Insightly İletişim yönetimi ve basit satış otomasyonu Kullanıcı başına aylık 29 $'dan başlayan fiyatlarla Maximizer Satış ve finans takımları için gelişmiş müşteri adayı yönetimi Kullanıcı başına aylık 65 $'dan başlayan fiyatlarla HubSpot Anlaşmaların gerçek zamanlı izlenmesi Ücretsiz; Ücretli planlar 20 $/kullanıcı/ay'dan başlar Salesforce Büyük ölçekli müşteri veri yönetimi Kullanıcı başına aylık 25 $'dan başlayan fiyatlarla Pipedrive Satış süreçlerinin görsel izlenmesi Kullanıcı başına aylık 19 $'dan başlayan fiyatlarla Zoho CRM Uygun fiyatlı giriş seviyesi CRM Ücretsiz; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 15 $'dan başlar

Hizmet İşletmeleri için Bir CRM Platformunda Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Bir hizmet işletmesi olarak, müşterilerinizi yönetmek için etkili bir yönteme ihtiyacınız vardır. Bu, aşağıdaki temel özelliklere sahip, hizmet odaklı CRM sistemleri aramanız anlamına gelir:

Müşteri verilerinin depolaması: En iyi müşteri hizmetleri CRM yazılımlarının tümü, müşterilerinizin müşteri bilgilerini ve satın alma geçmişini depolayan merkezi En iyi müşteri hizmetleri CRM yazılımlarının tümü, müşterilerinizin müşteri bilgilerini ve satın alma geçmişini depolayan merkezi bir müşteri veritabanına ihtiyaç duyar

Müşteri iletişimi: Müşteri kazanımından uzun vadeli müşteri sadakatine kadar, müşterileriniz için özel mesajlar oluşturmanıza olanak tanıyan CRM çözümlerini arayın

Proje yönetimi: Değerlendirme aşamasında olduğunuz hizmet CRM sistemi, müşteri erişimi ve Değerlendirme aşamasında olduğunuz hizmet CRM sistemi, müşteri erişimi ve müşteri yolculuğu ile ilgili görevleri kolayca izlemenizi sağlamalıdır

Veri zekası: Takımınız, müşteri bilgileri ve erişim kampanyaları hakkında içgörüler elde etmek için yazılımda kapsamlı Takımınız, müşteri bilgileri ve erişim kampanyaları hakkında içgörüler elde etmek için yazılımda kapsamlı CRM raporlamasına ihtiyaç duyar. Böylece satış süreçlerinden potansiyel müşteri yönetimine kadar her şeyi optimize edebilir

Esneklik: CRM platformunuzdaki görünümleri, veritabanını ve gösterge panellerini işinize ve CRM platformunuzdaki görünümleri, veritabanını ve gösterge panellerini işinize ve CRM stratejinize uyacak şekilde özelleştirebilme olanağına sahip olmak isteyeceksiniz

Kullanım kolaylığı: Takımınız CRM yazılımını ne kadar kolay kullanmaya başlayıp özelliklerini en üst düzeye çıkarabilirse, o kadar iyi sonuç alırsınız

Dahili işbirliği: CRM yazılımı, takımınızın müşterilerinizle etkileşim kurarken birbirleriyle gerçek zamanlı olarak iletişim kurmasına yardımcı olacak CRM çözümlerine sahip olmalıdır

Hizmet iş ihtiyaçları için en iyi CRM'yi bulmanın anahtarı, tercihlerinizi müşterilerinizi yönetmek, memnun etmek ve onlara hizmet sunmak için gereken temel işlevlerle eşleştirmektir.

Hizmet İşletmeleri için En İyi 14 CRM Platformu

En iyi CRM yazılımını seçerseniz, bu yazılım merkezi müşteri yönetim aracınız haline gelecektir. Müşterilerinizin temel bilgilerini ve işinizle olan etkileşimlerini buradan izleyebilirsiniz.

Bu CRM sistemleri, ihtiyaçlarınıza uygun CRM yazılımını bulmanıza yardımcı olabilir:

ClickUp CRM'yi deneyin ClickUp ile sorunsuz müşteri ilişkileri yönetimi

ClickUp, tüm hizmet müşteri ilişkilerinizi merkezi bir konumdan yönetmenizi sağlayan bir proje CRM platformu ve proje yönetimi aracıdır. Satış boru hattınızı görselleştirin, iş akışlarını kolaylaştırın ve bireysel hesapları izleyin, tüm bunları müşterilerinize hak ettikleri hizmeti ve ilgiyi sunmak için şirket içinde işbirliği yaparken gerçekleştirin.

Kullanıcılar çok çeşitli proje yönetimi özelliklerine erişebilir, ancak şunu unutmayın: Bu, ihtiyaç duyduğunuzda son derece özel bir CRM yazılımıdır.

Küçük bir SaaS işletmesinden büyük bir şirkete kadar her boyuttaki şirketin ve hizmet sektörünün her alanındaki takımlar, müşteri verilerini korumak, iletişimi optimize etmek ve daha geniş satış ve pazarlama kampanyaları oluşturmak için bu yazılımı kullanabilir.

Görevler, yapılacaklar listeleri ve sohbetin tek bir yerde bulunduğu ClickUp, günlük işlemleri kolaylaştırır

En iyi yanı, ClickUp'ın işle ilgili işleri ortadan kaldırmasıdır! Artık mesajlaşma araçları, e-posta istemcileri, CRM yazılımları ve yapılacaklar listeleri arasında geçiş yapmanıza gerek yok; her şey tek bir platformda entegre edilmiştir. Sohbet ve görevlerin entegre olması sayesinde, takımlar işleri verimli bir şekilde halletmek için ihtiyaç duydukları tüm bağlama sahip olur.

Bu tür bir platformu ilk kez kullanan hizmet işletmeleri için ClickUp CRM Şablonu, kurulumunun kolay ve potansiyel müşterileri yönetmek ve satış boru hattını oluşturmak için kapsamlı bir çözümdür.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Satış ekibinizin ş Akışını kolaylaştırmak için CRM ve proje yönetimi entegrasyonu

Kapsamlı ücretsiz CRM şablonları kitaplığı sayesinde kurulumu sıfırdan başlatmanıza gerek kalmaz

Dosya paylaşımı ve sohbet yoluyla gerçek zamanlı işbirliği fırsatları

Güçlü CRM sistemini diğer iş yönetimi araçlarıyla bağlamak için kapsamlı entegrasyon kitaplığı

AI destekli içgörülerle gerçek zamanlı raporlama ve gösterge panelleri

ClickUp sınırlamaları

CRM özelliklerinin sayısı, basit bir CRM arayan küçük işletmeler için bir öğrenme eğrisi oluşturabilir

CRM yazılımının mobil görünümü ve uygulaması, masaüstü ile tamamen aynı görünümleri sunmaz

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Ayrıca okuyun: İşiniz için olmazsa olmaz CRM entegrasyonları

2. SugarCRM

SugarCRM aracılığıyla

SugarCRM, hizmet iş organizasyonları için güçlü bir CRM yazılımıdır. Müşteri ilişkilerini geliştirmek isteyen işletmeler, hedef kitle verilerini depolayabilir ve segmentlere ayırabilir, kapsamlı pazarlama ve satış otomasyonu iş akışları oluşturabilir ve müşteri hizmetlerini merkezi olarak yönetebilir.

Hizmet işletmeleri için, CRM yazılımı ile pazarlama otomasyonu arasındaki bu bağlantı güçlü bir araç haline gelebilir.

Örneğin, tek bir sistem kullanarak müşteri verilerini toplayan ve depolayan özel açılış sayfaları oluşturabilir ve bu bilgilere dayalı olarak kişiselleştirilmiş e-posta kampanyaları başlatabilirsiniz.

SugarCRM'nin en iyi özellikleri

Oluşturulduğunda müşteri hizmetleri biletlerini azaltabilen entegre bir self servis bilgi tabanı

Vaka izleme ve gösterge panelleri, hesap tabanlı satış temsilcilerinin ve müşteri hizmetleri departmanlarının daha kişiselleştirilmiş etkileşimler sağlamasına yardımcı olur

Gelecekteki müşteri davranışlarını daha iyi anlamak için geçmiş müşteri verilerini kullanan yapay zeka (AI) destekli tahmine dayalı analitik

Her boyuttaki işletmenin müşteri verileri hakkında hızlı bir şekilde içgörü elde etmesini sağlayan, müşteri hizmetleri için kullanıcı dostu bir CRM yazılımı

SugarCRM sınırlamaları

CRM yazılımı, pazarlama, satış ve müşteri hizmetleri için ayrı çözümlere ayrılmıştır ve tam deneyim için tümünü ayrı olarak satın almanız gerekir

Gösterge panelleri, en özelleştirilmiş kitle içgörülerini arayan işletmeler için sınırlıdır

SugarCRM fiyatlandırması

Satış: Kullanıcı başına aylık 19 $ (3-9 kullanıcı, yıllık faturalandırılır)

Serve: Kullanıcı başına aylık 80 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 85 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise+: Kullanıcı başına aylık 120 $ (yıllık faturalandırılır)

Pazar: 10.000 kişi için aylık 1.400 $ (yıllık faturalandırılır)

SugarCRM puanları ve yorumları

G2: 3,8/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: 3,8/5 (400'den fazla yorum)

3. Keap

Keap aracılığıyla

Keap'in birincil kullanımı, küçük işletmeler için CRM yazılımıdır. CRM yetenekleri, küçük işletmelerin müşteri ilişkileri kurmasına yardımcı olmaya odaklanmıştır ve temel işlevselliği optimize etmek için gereksiz özellikleri ortadan kaldırmıştır.

Bu dar odak, Keap'in küçük işletmeler için CRM yazılımının çoğu alanında mükemmelleşmesini sağlar. Temel CRM özellikleriyle, yeni potansiyel müşterileri kolayca toplayabilir, potansiyel müşteri listelerinizi segmentlere ayırabilir ve potansiyel müşterileri takip etmek için otomatik iş akışları oluşturabilirsiniz.

Bu CRM sistemini, hizmetlerinizi kullanmak isteyen potansiyel ve yeni müşterilerle randevu planlamak için bile kullanabilirsiniz.

Keap'in en iyi özellikleri

Küçük işletmelerin ilk iletişimlerini kolayca kurmalarını sağlayan önceden yazılmış e-postalar

Hedef kitlesiyle etkileşim kurmak isteyen hizmet işletmeleri için entegre randevu planlama

Birden fazla kanal ve zaman diliminde ölçeklenebilen kapsamlı pazarlama otomasyonu seçenekleri

Gösterge panelleri ve bildirimlerle satış boru hattı ve fırsat izleme

Fatura ve ödeme sistemlerini kolayca yönetin

Keap sınırlamaları

Çoğu CRM yazılımına kıyasla otomasyonlar ve müşteri veri sayfaları için sınırlı dosya paylaşımı ve ek dosya seçenekleri

CRM özelliklerinin ayarlanması her zaman sezgisel değildir, özellikle CRM yazılımına aşina olmayan küçük işletmeler için

Küçük işletmeler için CRM yazılımı olarak geliştirildiği için, büyük kuruluşların ihtiyaç duyduğu özelliklerden yoksun olabilir

Keap fiyatlandırması

İki kullanıcı ve 1.500 kişi için aylık 299 $'dan başlar. Ek kullanıcılar için aylık 39 $ ek ücret ödenir

Keap puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (1.560+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (1.290+ yorum)

Ayrıca okuyun: Keap'in en iyi alternatiflerinin listesine göz atın

4. Capsule

Via Capsule

Capsule ile her boyuttaki işletme, müşteri yolculuğu ve satış süreci boyunca hedef kitlesini yönetirken düzenli kalabilir.

Merkezi ve segmentlere ayrılabilir bir iletişim veritabanı, satış fırsatlarınızı yönetmenize olanak tanırken, Google Çalışma Alanı ve Zapier entegrasyonu gibi uygulamalarla entegrasyonlar, Zoho CRM'nin müşteri hizmetleri CRM'si olarak işlevselliğini artırabilir.

Capsule'un satış boru hattı yönetim aracı, daha fazla satış elde etmeyi sezgisel hale getirir. Aynı zamanda, kapsamlı bir analiz paketi, CRM'nizi zaman içinde iyileştirmek için ihtiyacınız olan içgörüler sağlar.

Capsule'un en iyi özellikleri

Takımınızın randevuları, toplantıları, telefon görüşmelerini ve daha fazlasını takip edebilmesi için entegre görev yönetimi

Kullanıcıların bireysel kişilere hızlı bir şekilde alakalı mesajlar yazmasına yardımcı olan bir AI içerik asistanı

Temel ve gelişmiş özellikleri bulmayı ve kullanmayı kolaylaştıran kullanıcı dostu bir arayüz

Kapsamlı satış tahminleri ve takım etkinliği analiz raporları

Takımların günlük işlerini basitleştiren satış ve pazarlama otomasyonu

Capsule sınırlamaları

Mailchimp ve Outlook ile entegrasyonlar genellikle sınırlı özelleştirilebilirlik içerir

Harici verilerin içe aktarılması bazen hatalı olabilir ve ek kalite kontrol işlemleri gerektirebilir

Capsule fiyatlandırma

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 21 $

Büyüme: Kullanıcı başına aylık 38 ABD doları

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 60 $

Ultimate: Kullanıcı başına aylık 75 $

Pazarlama eklentisi: Kullanıcı başına aylık 11 ABD doları

Kapsül derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4,7/5 (380+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (160+ yorum)

5. Nimble

Nimble aracılığıyla

Entegrasyonlar için tasarlanmış bir hizmet sektörü CRM çözümü olan Nimble, kuruluşunuzun Microsoft 365 veya Gmail hesabına doğrudan bağlandığında öne çıkar. Kişi, e-posta geçmişi ve takvim randevularınızı, tam bir görünüm için temel sosyal medya verilerini de içeren bir kişi veritabanında otomatik olarak birleştirir.

Buradan kullanıcılar, erişimlerini planlayıp şablonlayabilir, satış süreçlerini yönetebilir ve müşterinin yolculuğunun tüm kanallarında müşteri izleme gerçekleştirebilir. E-posta entegrasyonu canlı kalır ve satış ekibiniz ile gelecekteki müşteriler arasındaki tüm etkileşimleri özel profillerine dinamik olarak ekler.

Nimble'ın en iyi özellikleri

Tüm bilgilerinizi tek bir platformda ve profilde birleştiren birleşik bir iletişim yönetimi sistemi

Potansiyel müşteri oluşturmayı ve yönetmeyi basitleştiren Prospector tarayıcı uzantısı

Satış boru hattı yönetimi gibi gelişmiş CRM teknolojisiyle potansiyel müşterilerinizi değerlendirin ve gelecekteki satışları öngörün

Potansiyel müşterileri yakalamak ve beslemek için e-posta şablonları, dizileri ve web formları

Bireysel ve takım raporları

Nimble sınırlamaları

Görev yönetimi, bireysel satış temsilcileri için basit bir yapılacaklar listesiyle sınırlıdır

Temel özellikler için özelleştirme seçeneklerinin olmaması, örneğin kişi kategorileri

Nimble fiyatlandırma

İş: Kullanıcı başına aylık 29,90 $

Nimble puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1100+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (1.880+ yorum)

6. Creatio

Creatio aracılığıyla

Basit bir satış müşteri ilişkileri yönetimi aracından daha fazlasını hedefleyen Creatio, pazarlama, satış ve müşteri hizmetleri için üç entegre ürün sunar.

Hizmet işletmeleri için bu CRM yazılımı, finans, üretim ve telekom sektörlerine odaklanmıştır ve yüksek temaslı ortamlarda kapsamlı iş akışları ve müşteri kazanım süreçleri oluşturmak için tasarlanmıştır.

Creatio, AI'yı kullanarak takımlarınız için 360 derecelik bir müşteri görünümü oluşturur. Paylaşılan bir veritabanı sayesinde, tüm farklı takımlar verimli bir şekilde birlikte çalışabilir.

Creatio'nun en iyi özellikleri

Studio, otomatik iletişim iş akışlarından müşteriye özel satış tekliflerine kadar her şey için kod gerektirmeyen bir süreç oluşturucu

Performansı artırmaya yönelik içgörülerle satış boru hattı izleme ve analizi

AI destekli potansiyel müşteri puanlama, hedef kitle segmentasyonu ve e-posta şablonu oluşturma

Yeni kullanıcıların platforma daha hızlı başlamak için şablon iş akışları

Creatio'yu diğer pazarlama, satış ve müşteri hizmetleri araçlarınıza bağlamak için kapsamlı uygulama pazarı

Creatio sınırlamaları

Referans materyalleri ve öğreticiler güncel olmayabilir, bu da özelliklerin uygulanmasını zorlaştırabilir

Ara sıra ortaya çıkan teknik sorunlar ve hatalar

Creatio fiyatlandırması

Büyüme: Satış/Pazarlama/Hizmet modüllerinden biri için kullanıcı başına aylık 40 ABD doları

Enterprise: Satış/Pazarlama/Hizmet modüllerinden biri için kullanıcı başına aylık 70 ABD doları

Sınırsız: Satış/Pazarlama/Hizmet modüllerinden biri için kullanıcı başına aylık 100 ABD doları

Creatio puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (270+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (120+ yorum)

7. HoneyBook

HoneyBook aracılığıyla

HoneyBook, hizmet işleri için bir CRM yazılımından daha fazlasıdır; bir müşteri iş akışı ve onboarding platformudur. Fatura göndermek, sözleşme imzalamak, randevu planlamak, form göndermek ve ödemeleri kabul etmek için kullanabilirsiniz.

Tabii ki, aynı zamanda temel CRM özellikleri ve sorguları izleme ve iş akışı otomasyonu oluşturma gibi boru hattı yönetimi araçları da sunar.

HoneyBook'un en iyi özellikleri

Entegre faturalama, sözleşme, randevu ve ödeme özellikleri, mükemmel müşteri memnuniyeti için müşteri sürecini merkezileştirir

Otomatik ödeme ve toplantı hatırlatıcıları gibi basit otomasyonlar, boru hattı yönetiminizdeki manuel iş yükünü en aza indirebilir

HoneyBook AI, tahmini analitik kullanarak potansiyel müşterileri değerlendirir, dinamik içerik oluşturur ve mesajlarınızı markalaştırır

HoneyBook Finance ile nakit akışı izleme

HoneyBook sınırlamaları

Kişiselleştirme seçenekleri sınırlı olan çok temel e-posta özelliği, daha kapsamlı çözümlerle her zaman rekabet edemez

Üst düzey içgörüler için veri görselleştirme eksikliği dahil olmak üzere sınırlı raporlama yetenekleri

AI yalnızca daha yüksek planlarda mevcuttur

HoneyBook fiyatlandırması

Başlangıç: 36 $/ay

Essentials: 2 kullanıcıya kadar aylık 59 $

Premium: Sınırsız kullanıcı için aylık 129 $

HoneyBook puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (170+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (640+ yorum)

8. Freshsales

Freshworks aracılığıyla

Freshworks'ün bir parçası olan CRM platformu Freshsales, satış otomasyonu konusunda mükemmeldir. Doğru potansiyel müşterileri çekin, kişiselleştirilmiş iletişim kurun ve AI destekli potansiyel müşteri puanlamasından yararlanarak çabalarınızı stratejik olarak odaklayın.

Hizmet işleri için bu CRM yazılımı, hedef kitlenizdeki daha geniş eğilimleri yakalamanıza ve bunlara tepki vermenize yardımcı olacak gelişmiş müşteri bilgileri sunar.

Freshsales'in en iyi özellikleri

Ücretsiz CRM yazılım platformu, ancak bazı anahtar özellikler için daha pahalı Enterprise planı gereklidir

Satış hunisinin her aşamasına ilişkin derinlemesine, görselleştirilmiş içgörülerle gelişmiş satış boru hattı yönetimi

Satış ekibi üyeleri, müşteri kartlarından görevler ayarlayarak daha alakalı, kişisel ve zamanında takip işlemleri gerçekleştirebilir

AI destekli iletişim puanlama ve anlaşma içgörüleri

Sık sorulan sorulara otomatik yanıtlar, satış takımınızın zaman kazanmasını sağlar

Freshsales sınırlamaları

Gösterge panellerinde sınırlı özelleştirme yetenekleri, sektörler genelinde işe yarayan genel metriklere odaklanma

Proje yönetimi yetenekleri gibi en yararlı özelliklerin bazıları yalnızca Enterprise planında mevcuttur

Freshsales fiyatlandırması

3 kullanıcıya kadar ücretsiz

Büyüme: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Pro: Kullanıcı başına aylık 45 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 70 ABD doları

Freshsales puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.210+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (610+ yorum)

9. Insightly

Insightly aracılığıyla

Çoğunlukla merkezi iletişim yönetimi ve basit satış otomasyonuna ihtiyacınız varsa, Insightly'nin modern satış CRM yazılımı tam da buna odaklanmaktadır.

Ayrıca Insightly Marketing ve Insightly Service ile entegre edilerek kapsamlı bir müşteri yaşam döngüsü yönetim sistemi oluşturabilir.

Insightly'nin en iyi özellikleri

Yeni veya yeni nitelikli potansiyel müşterileri takip için uygun takım üyesine yönlendirebilen basit otomasyon akışları

Müşteri etkileşimlerinizi ve en ilgili KPI'ları gerçek zamanlı olarak raporlamak için özel gösterge panelleri

Otomatik görev hatırlatıcıları, satış sürecinde satış takımlarınızın erişim ve takip işlemlerini zamanında yapmasını sağlar

Teklifler ve e-postalar için markalı şablonlar

Satıştan satış sonrası takımlara sorunsuz geçiş için proje ve görev yönetimi

Insightly sınırlamaları

E-posta izleme, müşteri izleme ve potansiyel müşteri otomasyonu gibi temel özellikler için platform içi işlevselliğin sınırlanmasına neden olan hantal satış süreci entegrasyonları

Özellikle Enterprise planı Insightly'nin pazarlama ve müşteri hizmetleri platformlarıyla birleştirildiğinde nispeten yüksek fiyat

Insightly fiyatlandırma

Artı: Kullanıcı başına aylık 29 $ (yıllık faturalandırılır)

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 49 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 99 $ (yıllık faturalandırılır)

Insightly puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (910+ yorum)

Capterra: 4,0/5 (660+ yorum)

10. Maximizer

Maximizer aracılığıyla

Maximizer, hem satış takımları hem de müşteri adayı yönetimi takımları için tasarlanmış bir CRM yazılımıdır. Finans ve sigorta danışmanları için optimize edilmiş ancak tüm hizmet sektörlerinde kullanılabilen bu yazılım, liderlerin takımlarının etkinliğini ve kuruluşlarının gelirini en üst düzeye çıkarmak için ihtiyaç duydukları bilgileri toplamasına yardımcı olur.

Maximizer CRM, hem şirket içinde hem de bulutta dağıtılabilir ve farklı iş ihtiyaçları için esneklik sağlar. Outlook, Word ve Excel gibi Microsoft ürünleriyle iyi entegre olur ve işletmelerin mevcut araçlardan kolayca yararlanmasını sağlar.

CRM ayrıca, kullanıcı tanımlı alanlar (UDF'ler) aracılığıyla özelleştirmeyi destekleyerek işletmelerin sistemi özel gereksinimlerine göre uyarlayabilmelerini sağlar.

Maximizer'ın en iyi özellikleri

Satış tahmini ve potansiyel müşteri yönetimi gibi gelişmiş satış yönetimi özellikleri, eyleme geçirilebilir satış süreci yönetimi

Satış ekibinin iş yükünü, fırsat yönetimini ve kapanış oranını görüntülemek için satış lideri gösterge panelleri

Satış ekibinin verimlilik izleme, bölge yönetimi ve e-posta otomasyonu

Zapier gibi araçlarla entegrasyon, iş akışlarını otomatikleştirir

Finans ve sigorta acenteleri için özel uyumluluk özellikleri

Maximizer sınırlamaları

Pipeline yönetimi için kullanıcı deneyimi, özellikle bu listedeki bazı kullanıcı dostu sürükle ve bırak CRM hizmetleriyle karşılaştırıldığında, her zaman sezgisel değildir

Hane halkı gibi bazı gelişmiş özelliklerin yönetimi zor olabilir

Maximizer fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 65 $ (yıllık faturalandırılır)

Satış için: Kullanıcı başına aylık 79 ABD doları

Finans için: Kullanıcı başına aylık 79 $

Şirket içinde: Özel fiyatlandırma

Maximizer puanları ve yorumları

G2: 4/5 (570+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (370+ yorum)

11. HubSpot

hubSpot aracılığıyla

HubSpot CRM, iletişim yönetimi, anlaşma izleme ve e-posta izleme dahil olmak üzere müşteri etkileşimlerini yönetmek için kapsamlı bir araç seti sunar. Pazarlama ve satış araçlarıyla iyi bir şekilde entegre olur ve süreçleri kolaylaştırmak için gerçek zamanlı içgörüler sağlar.

Hizmet iş organizasyonları için bu CRM yazılımı, satış ve pazarlama etkinliğini artırmak için potansiyel müşteri puanlama, segmentasyon ve raporlama gibi özellikler içerir. HubSpot'un otomasyon araçları, potansiyel müşterileri beslemeye ve iş akışlarını yönetmeye yardımcı olur.

HubSpot'un en iyi özellikleri

Anlaşmaları ve kişileri gerçek zamanlı olarak izlemek için görsel gösterge paneli

Pazarlama çabalarını geliştirmek için davranış veya demografik özelliklere dayalı dinamik segmentasyon

E-posta izleme ve toplantı planlama dahil olmak üzere güçlü iletişim yönetimi araçları

Özelleştirilebilir e-posta pazarlama otomasyonu ve kişiselleştirilmiş takip işlemleri

Diğer araçlarla geniş entegrasyon aralığı

HubSpot sınırlamaları

Ücretsiz sürüm, diğer platformlardan veri içe aktarmada sınırlamalara sahiptir ve pazarlama otomasyonu ve iş akışları gibi gelişmiş özelliklerden yoksundur

Tahminsel müşteri puanlama ve özel raporlama gibi özellikler için ücretli planlara yükseltme gerekir

HubSpot fiyatlandırması

Ücretsiz

Sales Hub Starter: Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları

Sales Hub Professional: Kullanıcı başına aylık 100 $, yıllık taahhüt ve 1.500 $ tek seferlik başlangıç ücreti

Sales Hub Enterprise: Kullanıcı başına aylık 150 $'dan başlayan fiyatlarla, yıllık taahhüt ve 3.500 $'lık tek seferlik başlangıç ücreti

HubSpot derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4 /5 (12.300+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (4.300+ yorum)

12. Salesforce

salesforce aracılığıyla

Salesforce, sağlam satış, pazarlama ve müşteri hizmetleri yetenekleriyle tanınır. Boru hattı yönetimi, potansiyel müşteri izleme ve müşteri etkileşimi araçları gibi gelişmiş özellikler sunar.

CRM, AppExchange platformu aracılığıyla kapsamlı özelleştirme seçenekleri sunarak işletmelerin sistemi ihtiyaçlarına göre uyarlayabilmelerini sağlar. Büyük ölçekli veri yönetimi ve analitiği destekleyerek kurumsal müşteriler için tercih edilen bir seçenek haline gelir.

Salesforce'un en iyi özellikleri

Satış süreçlerini ve müşteri etkileşimlerini yönetmek için gelişmiş özellikler

Büyük ölçekli veri yönetimi ve analitik

İş analitiği için gelişmiş AI destekli raporlar ve gösterge panelleri

Takımların iletişim kurması için yerleşik işbirliği araçları

Çok çeşitli üçüncü taraf araçlarla entegre olur

Salesforce sınırlamaları

Kurulumu ve kullanımı karmaşık olabilir, önemli ölçüde eğitim gerektirir

Genellikle diğer CRM seçeneklerinden daha pahalıdır, özellikle küçük işletmeler için

Salesforce fiyatlandırması

Başlangıç Paketi: Kullanıcı başına aylık 25 $ (yıllık faturalandırılır)

Pro Suite: Kullanıcı başına aylık 100 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 165 $ (yıllık faturalandırılır)

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 330 $ (yıllık faturalandırılır)

Einstein 1 Satış: Kullanıcı başına aylık 330 $ (yıllık faturalandırılır)

Salesforce puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (23.200+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (780+ yorum)

Ayrıca okuyun: En İyi Salesforce Alternatifleri ve Rakipleri

13. Pipedrive

pipedrive aracılığıyla

Hizmet işletmeleri için Pipedrive CRM yazılımı, satış boru hattı yönetimine odaklanır ve anlaşmaları ve aşamaları izlemek için görsel bir arayüz sunar. Satış sürecini optimize etmek için otomatik iş akışları, e-posta entegrasyonu ve satış tahmini gibi özellikler sağlar.

Pipedrive, kullanıcı dostu ve özelleştirilebilir olacak şekilde tasarlanmıştır, bu da onu satış operasyonlarını kolaylaştırmak isteyen işletmeler için uygun hale getirir.

Pipedrive'ın en iyi özellikleri

Anlaşmaları ve aşamaları izlemek için net görsel arayüz

Bireysel takım gereksinimlerine göre yüksek düzeyde özelleştirilebilir

Kişileri ekleme, arama ve güncelleme için kolay akış

Verileri toplu olarak içe veya dışa aktarma yeteneği

Pipedrive sınırlamaları

Kapsamlı pazarlama otomasyon araçları sunmaz

Yönetmeniz gereken birden fazla konum veya ürün varsa ideal değildir

Pipedrive fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 19 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 34 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 64 $

Güç: Kullanıcı başına aylık 74 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 99 $

Pipedrive puanları ve yorumları

G2: 4,3 /5 (2300+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (3000'den fazla yorum)

Ayrıca okuyun: En İyi Pipedrive Alternatifleri ve Rakipleri

14. Zoho CRM

zoho CRM aracılığıyla

Daha uygun fiyatlı CRM araçlarından biri olan Zoho CRM, potansiyel müşteri yönetimi, satış tahmini ve pazarlama otomasyonu dahil olmak üzere geniş bir özellik aralığı sunar. Diğer Zoho uygulamalarıyla iyi entegre olur ve iş operasyonları için birleşik bir platform sağlar.

Zoho CRM, kullanıcı tanımlı alanlar aracılığıyla özelleştirmeyi destekler ve daha iyi karar verme için gelişmiş analitik sunar. Uygun fiyatı ve ölçeklenebilirliği, onu küçük ve orta ölçekli işletmeler için popüler bir giriş seviyesi CRM haline getirir.

Zoho CRM'nin en iyi özellikleri

Potansiyel müşterileri yönetmek ve onları müşterilere dönüştürmek için sağlam araçlar sunar

Pazarlama kampanyaları için e-posta pazarlama ve sosyal medya yönetimi özellikleri

Küçük ve orta ölçekli işletmeler için uygun rekabetçi fiyat planları

Bir takımın özel gereksinimlerine göre özelleştirilebilir

Xero, Woocommerce vb. gibi birçok başka araçla entegre olur.

Zoho CRM sınırlamaları

Özelleştirilebilir olmasına rağmen, bazı kullanıcılar özelleştirme sürecini karmaşık ve zaman alıcı bulmaktadır

Analitik özellikler sunsa da, bazı kullanıcılar diğer CRM yazılımlarına kıyasla gelişmiş raporlama özelliklerinin sınırlı olduğunu düşünüyor

Ücretsiz planın özellikleri çok sınırlıdır

Zoho CRM fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 24 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 34 $

Ultimate: Kullanıcı başına aylık 37 $

Zoho CRM puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 ( 2.700+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (6.900+ yorum)

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Hizmet İşletmeleri için En İyi Ücretsiz CRM Yazılımıyla Hemen Başlayın

CRM sistemlerinizin yalnızca iletişim bilgilerinizi ve bazı temel otomasyonları barındırması gerektiğini kim söyledi? Akıllıca seçim yapın, bir sonraki aracınız küçük işletmeniz veya büyüyen imparatorluğunuz için müşteri ilişkilerini yönetmek ve iyileştirmek için ihtiyacınız olan her şeyi yapabilecektir.

ClickUp, bir proje yönetimi aracından daha fazlasıdır. Tüm özelliklerinden yararlandığınızda, hizmet işiniz için güçlü bir CRM yazılımı haline gelir ve aynı zamanda tüm iş süreçlerinizi kontrol altında tutmanızı sağlar.

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