2025'in En İyi 10 Kişisel CRM Aracı (İncelemeler ve Fiyatlar)

Adres defterlerinde kişileri alfabetik sırayla listelemekten ve telefon numaralarını çevirerek randevuları planlamaktan çok uzaklara geldik. Günümüzde ağımız e-postaları, planlama uygulamalarını ve sosyal medya ağlarını kapsıyor.

Modern işletmeler, potansiyel müşterilerini, müşterilerini, ortaklarını ve tedarikçilerini tek bir platformda organize etmek için CRM araçlarını kullanır. Kişisel CRM yazılımı, bireyler için de aynı şeyi yapmaya yardımcı olur: profesyonel ilişkileri kişisel veya gizli ilişkilerden ayırarak organize eder.

Kişisel müşteri ilişkileri yönetim sisteminden kimler yararlanabilir?

Kişileri daha iyi organize etmek ve ilişkilerini yönetmek için dijital bir adres defteri oluşturmak isteyen bireyler. Örneğin, kişi bilgilerini en son bilgilerle güncelleyin, takviminize doğum günü hatırlatıcıları ekleyin vb.

Tek başına çalışan girişimciler ve bireysel işletme sahipleri, kişisel ve profesyonel yaşamlarında sıralamak veya etiketlemek isteyecekleri çok sayıda ilişkiye sahiptir

Profesyonel bir CRM'nin tüm özelliklerine ihtiyaç duymayan küçük işletmeler veya mağaza sahipleri

Çeşitli kişisel CRM yazılım araçlarını ve özelliklerini yakından inceledik, ancak önce bir Kişisel CRM'de aramanız gereken özellikleri sıralayalım.

Kişisel CRM yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Kişisel CRM, kişilerinizi saklar, ağınızı sınıflandırır ve e-posta ve mesajlaşma uygulamalarınızla, bazen de sosyal medya hesaplarınızla senkronize olarak iletişimi kolaylaştırır.

Bilgi sahibi ve organize olmanın stresini ortadan kaldırır, böylece siz de gerçek ve kaliteli ilişkiler kurmaya ve geliştirmeye odaklanabilirsiniz. Dahası da var:

1. Kişi düzenleme

Kişisel CRM'lerin standart bir özelliği, kişilerinizi saklamak ve güncel tutmaktır. İyi bir CRM, ağınızı tek bir yerde düzenlemek için telefonunuz, e-postanız ve mesajlaşma müşterilerinizle senkronizasyon yapmalıdır.

2. Etiketleme ve gruplama

Kişisel CRM yazılımı, kişilerinizi farklı düzeylerde (iş veya kişisel, müşteri veya satıcı, potansiyel müşteri veya iş ortağı) sınıflandırmanıza ve kişileri gruplar halinde bir araya getirmenize olanak tanır. İstediğiniz zaman belirli bir listeyi görüntüleyebilirsiniz.

3. Özelleştirilebilir görünümler

CRM sistemi, özelleştirmeniz ve yapılandırmanız için yeterince kolay olmalıdır. Listeler, tablolar veya panolar gibi birden fazla görünüm gösterebilmelidir.

4. Uzaktan veya çevrimdışı erişim

CRM, internete bağlanmadan cihazlar arasında bilgi sunmalı ve bağlandığında senkronizasyon yapmalıdır.

5. Planlama, takip ve randevu hatırlatıcıları

Randevuları planlamanıza, takip etmenize ve hatırlatıcılar ayarlamanıza yardımcı olan kolay bir konsol, günlerinizi ve haftalarınızı düzenli tutacaktır.

6. Ş Akışları ve görev yönetimi

Bazı kişisel CRM uygulamalarına eklenen özellikler, özel iş akışları ve görev listeleri, görevlerinizi takip etmenize yardımcı olur.

Birçok kişisel CRM yazılımı, otomasyon, entegrasyonlar, analitik ve iletişim izleme gibi ek özelliklere sahiptir.

2024'te Kullanılacak En İyi 10 Kişisel CRM Yazılımı

Piyasada çok sayıda kişisel CRM aracı bulunduğundan, en iyisini seçmek biraz zor olabilir. Piyasadaki en popüler araçların bir listesini ve bunlar hakkında bilmeniz gereken her şeyi derledik.

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ClickUp, bir proje yönetimi ve işbirliği platformu olmasının yanı sıra, kişisel CRM özellikleri sayesinde tüm müşteri ilişkilerini tek bir yerden görüntülemenizi sağlar. Kişisel CRM aracı, kişilerinizi ölçeklenebilir bir klasör ve liste sisteminde düzenleyerek, kişi tabanınızı tercihinize göre gruplandırmanıza yardımcı olur.

Ayrıca, ClickUp'ın 50'den fazla gösterge paneli bileşeni, müşteri veritabanınızdan gerçek zamanlı içgörüler toplamanıza yardımcı olur. Dahası, ClickUp öncelikleri belirlemenize ve bunlara sistematik olarak göre hareket etmenize yardımcı olur.

ClickUp ile öncelikli öğelerinizi görevler, alt görevler ve kontrol listeleri olarak yapılandırabilir ve günlük verimlilik hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Örneğin, iş hedeflerinize ulaşmak için her gün en az on kişiye ulaşmak istediğinizi varsayalım; ClickUp bu konuda size yardımcı olabilir.

Kişileriniz düzenlendikten sonra, ClickUp, kişiye özel yapılacaklar listesi ile anahtar odak alanlarınızı takip etmenize yardımcı olur.

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Bu, bir grup kişi için iletişim planı oluştururken çok yararlıdır. Örneğin, bu ücretsiz ClickUp İletişim Planı Şablonu, sistematik ve hızlı bir şekilde iletişim planı oluşturmanıza yardımcı olur.

Başlangıç için kullanıma hazır bir ClickUp CRM Şablonu mevcuttur. Bu ücretsiz CRM şablonunu kullanarak tüm kişilerinizi merkezi bir konumda saklayın, iletişim bilgilerinizi güncelleyin ve her yerden erişin.

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ClickUp En İyi Özellikler

Kişileri düzenleyin : Kişilerinizi klasörler ve listeler halinde düzenleyin. Projeleri müşterilerinizle paylaşın ve erişimi yönetmek için özel izinler ayarlayın

Siparişleri izleyin : Siparişlerinizi ve potansiyel müşterilerinizi izlemek, puanlamak ve daha akıllı analizler için raporlar oluşturmak üzere özelleştirilmiş alanlar ekleyin

Notlar alın: Masaüstü, mobil veya web tarayıcısından anında fikirlerinizi not alın

Etiketleme ve filtreleme: Kişilerinize etiketler ekleyerek görevleri veya hesapları kolayca bulun ve sıralayın

Coğrafi veriler ekleyin : Konum alanını kullanarak müşterilerinizin ve kişilerinizi hızlı bir şekilde nerede olduklarını görebilirsiniz

E-postaları yönetin: Uygulamalar arasında geçiş yapmadan doğrudan e-posta gönderin ve alın

Çevrimdışı çalışın: Farklı cihazlarda ve gerektiğinde çevrimdışı çalışın

: Görevler ekleyin, hatırlatıcılar ve notlar oluşturun Mobil uygulama: Görevler ekleyin, hatırlatıcılar ve notlar oluşturun

ClickUp AI'yı kullanarak daha hızlı yazın, metinleri özetleyin ve düzeltin, e-posta yanıtları oluşturun ve daha fazlasını yapın

ClickUp AI: AI'yı kullanarak görev listeleri oluşturun, notları özetleyin ve hatırlatıcılar oluşturun

Teknoloji yığını entegrasyonu: İletişim veya işbirliği için halihazırda kullandığınız araçları kolayca entegre edin

ClickUp Sınırlamaları

Yeni kullanıcıların araca alışması biraz zaman alabilir

ClickUp Fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 $

İş : Kullanıcı başına aylık 12 $

ClickUp AI herhangi bir çalışma alanına üye başına 5 $ karşılığında eklenebilir

Enterprise: İletişim : İletişim Satış

ClickUp Puanları ve Yorumları

G2: 4,7/5 (9000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.900+ yorum)

Kişilerin otomatik olarak senkronize edilmesi büyük bir kolaylık sağlar ve Contacts+ kişisel CRM, cihazlar arasında birleşik bir dijital adres defteri oluşturmanıza yardımcı olur. Contacts+'ın öne çıkan özelliği, kartvizitleri tarama ve kaydetme yeteneğidir.

Dezavantajı nedir? Contacts+ nispeten yeni ve çevrimiçi varlığına göre bilinmeyen bir miktardır. Bu, G2 ve Capterra gibi sitelerde onu değerlendiren kullanıcı sayısının nispeten düşük olmasından anlaşılabilir.

Notlar ve etiketler : Hesaplarınızı, sıralama kolaylığı için notlar ve etiketlerle düzenleyin

Ayrıntılı arama : Gelişmiş arama seçenekleriyle kişileri hızlıca bulun

Kartvizit tarama : Kartvizitlerini tarayarak kişilerinizle ilgili bilgileri hızlı bir şekilde kaydedin

Yinelenenlerin kaldırılması: Yinelenen hesapları algılama ve kaldırma

Tema ve yazı tipi açısından sınırlı kişiselleştirme

Daha sezgisel bir kullanıcı arayüzü kullanabilir

Ücretsiz sürümde en fazla 1000 kişi kaydedilebilir

Ücretsiz

Premium : Kullanıcı başına aylık 9,99 $

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 12,99 $

G2: 4,4/5 (10+ yorum)

Capterra: 2,8/5 (8+ yorum)

3. FollowUp

followUp CRM aracılığıyla

Hatırlatıcılar ve takip fonksiyonları, kişisel CRM uygulamalarında aranması gereken iki özelliktir. FollowUp ile yanıtlarınızı planlayın ve anahtar görevler için hatırlatıcılar ayarlayın. Örneğin, önemli konuşmalarınızı e-posta ile takip etmek için kendinize hatırlatıcılar ayarlayabilirsiniz.

Bu kişisel CRM aracı, e-postalarınızı yönetmeyi kolaylaştırır — ilişkilerinizi doğrudan gelen kutunuzdan yönetin!

Tek dezavantajı, FollowUp'un fiyatının listedeki diğer araçlardan biraz daha yüksek olmasıdır. Ayrıca, görev listeleri ve kişi gruplama özelliği de eksiklik olarak göze çarpmaktadır. Ancak FollowUp'un e-posta alıcıları e-postalarını açtığında sizi bilgilendiren özelliği oldukça kullanışlıdır.

FollowUp En İyi Özellikler

Hatırlatıcılar : Tek bir tıklama ile önemli görevler için uyarılar ayarlayın

Otomatik takip : Önemli konuşmalar için takip planlayın

E-posta açma izleme : Kişileriniz e-postanızı ilk açtığında gerçek zamanlı olarak bildirim alın

Gelen kutusu yükseltmesi: FollowUp'u gelen kutunuzdan çalıştırarak Gmail gelen kutunuzu daha akıllı hale getirin

FollowUp Sınırlamaları

Sınırlı ücretsiz sürüm – deneme dönemi sona erdiğinde ödeme başlar

Veritabanları arasında kişileri senkronize edememek yerine yalnızca Gmail'i düzenlemekle sınırlıdır

FollowUp Fiyatlandırma

Başlangıç: 18 $/ay

Profesyonel : Aylık 29 $

Salesforce Sürümü: 40 $/ay

FollowUp Derecelendirmeleri ve Yorumları

G2: 4,8/5 (2+ yorum)

Capterra: NA

4. Monica

monica aracılığıyla

Monica, kişilerinizle etkileşimlerinizi düzenlemenize yardımcı olan açık kaynaklı bir kişisel CRM'dir.

Monica, açık kaynak olmayı seçerek kodunu GitHub'da herkese açık hale getirdi. Kod, işbirliği içinde değiştirilebilir ve geliştirilebilir. Monica'yı herhangi bir sunucuya ücretsiz olarak yükleyebilirsiniz.

Bu, yeteneklerini sürekli olarak geliştirmek için harika bir yol olsa da, veri koruma ve gizlilik konusunda endişeler doğurmaktadır.

Monica En İyi Özellikler

Yüksek düzeyde özelleştirilebilir: Tercihinize göre işlevlerini artırın veya azaltın

Kişisel bağlantılar için tasarlanmıştır: Bu kişisel CRM uygulaması, kişisel ve gizli ağlar göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır

Temiz kullanıcı arayüzü : Düzenli ve sezgisel arayüz, kullanımı kolaydır

Tamamen ücretsiz: Kullanıcılar, kişisel Monica arayüzlerini sunucularında tamamen ücretsiz olarak barındırabilirler.

Monica Sınırlamalar

Müşteri ilişkilerini sürdürmek isteyen profesyoneller için tasarlanmamıştır

Araç açık kaynak olduğundan, veri gizliliği ve güvenliği endişe konusudur

Monica Fiyatlandırma

Ücretsiz: kendi sunucunuzda barındırırsanız

Ücretli: Aylık 9 $

Monica Derecelendirmeleri ve Yorumları

G2: NA

Capterra: NA

5. Streak

streak aracılığıyla

Streak, Gmail hesabınızdan iş akışlarınızı ve kişilerinizi yöneten bir CRM ve verimlilik yazılımıdır.

Özel kullanım durumunuza göre kişisel CRM çözümleri sunar. Örneğin, Streak Satış, İK, Ürün ve Destek uzmanları için özel CRM özellikleri sunar.

Streak, konuşmalarınızı daha etkili bir şekilde yönetmenize yardımcı olan izleme görünümü, posta birleştirme, göndermeyi planlama ve e-posta konusu bölme gibi birçok kullanışlı özellik sunar.

Kişisel ilişki yönetimi fonksiyonu, kişilerinizi daha etkili bir şekilde organize etmenize ve onlarla iletişim kurmanıza yardımcı olan çeşitli özellikler de barındırır: özelleştirilebilir görünümler, iletişim ve etkinliklerin zaman çizelgesi veya günlüğü, kişileriniz hakkında ayrıntılı bilgiler ve daha fazlası.

Ayrıca Streak, kolay içe ve dışa aktarma seçenekleri, tamamen özelleştirilebilir iş akışları ve yinelenen görevlerin otomasyonunu sunar. Bu uygulama, Apple App Store ve Google Play'deki mobil uygulamalarda mevcuttur.

Streak En İyi Özellikler

E-posta güç araçları: E-posta açma uyarıları, e-posta planlama ve posta birleştirme fonksiyonlarıyla e-posta konuşmalarını etkili bir şekilde yönetin

Mobil kullanılabilirlik: Hareket halindeyken kişilerle ilişkilerinizi yönetin

Araç entegrasyonu: G Suite ve Zapier ile senkronizasyon sayesinde tüm G Suite ve Zapier ile senkronizasyon sayesinde tüm iş akışlarınızı ve ilişkilerinizi tek bir yerden yönetebilirsiniz

Streak Sınırlamaları

Bazen yavaş

Şifre güncellemesi yapıldığında Gmail ile otomatik olarak senkronizasyon yapılmaz

Fiyatlandırma, küçük işletmeler için biraz yüksek olabilir

Streak Fiyatlandırma

Ücretsiz

Tekli: Kullanıcı başına aylık 15 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 49 $

Pro+: Kullanıcı başına aylık 69 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 129 $

Streak Puanları ve Yorumları

G2: 4,5/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (450+ yorum)

6. Gethippo

Gethippo, kişisel bağlantılarınızla ilgili önemli ayrıntıları ve etkinlikleri takip etmek için geliştirilmiş bir kişisel CRM yazılımıdır. Hippo, kişilerinizin en küçük ayrıntılarını (ve yapılacak işlerini) hatırlama yükünü ortadan kaldıran basit bir araçtır.

Üç özellik öne çıkıyor: Notlar, yapılacaklar listesi ve etkinlik hatırlatıcıları. Bu kişisel CRM uygulamasında bir kişinin profiline bir bakış, onunla karşılaştığınızda işinize yarayacak en küçük ayrıntıları hatırlamanıza yardımcı olur — bir yıldönümü, iş hayatındaki bir dönüm noktası, bu küçük şeyler çok işe yarar.

Ayrıca, fiyatlandırma rekabetçidir ve verileriniz bir sunucuya değil, cihazınıza yerel olarak kaydedilir.

Gethippo En İyi Özellikler

Notlar: Her kişi hakkında yeni bilgiler edindiğinizde, bunları kişinin bilgilerine ekleyin

Etkinlikler: Yüz yüze toplantılar için uygulama üzerinde etkinlikler oluşturun

Yapılacaklar listeleri: Her kişi için kontrol listeleri oluşturun

Gizli ve güvenli: Kişi veritabanınızın güvenliğinden emin olun

Gethippo Sınırlamaları

Profesyonel veya iş amaçlı kullanım için uygun değildir

Diğer araçlarla entegrasyon yok

Gethippo Fiyatlandırma

1 aylık ücretsiz deneme

Ücretli: Aylık 1,99 $

Gethippo Puanları ve Yorumları

G2: NA

Capterra: NA

7. Cloze

cloze aracılığıyla

Cloze, anahtar kişilerinizle ilgili bilgileri her zaman elinizin altında tutan, yapay zeka destekli bir CRM ve akıllı kişisel asistan. Diğer bir deyişle, tüm e-postalarınızı, telefon görüşmelerinizi, metin mesajlarınızı ve belgelerinizi senkronize ederek manuel veri girişi ihtiyacını ortadan kaldırır.

Cloze, kişilerinizi kafanızda nasıl gruplandırdığınıza göre etiketler (sadece alfabetik sırayla değil). Bu, kişisel ilişkilerinizi yakın tutmanıza yardımcı olur. Kişileri düzenlemenin yanı sıra, Cloze e-posta konuları ve not alma özelliklerine de sahiptir. Planlama, takip ve etkinlik hatırlatıcı fonksiyonları ön tanımlı olarak mevcuttur.

Cloze En İyi Özellikler

Toplantı kaydı: Daha sonra gözden geçirmek üzere toplantı ayrıntılarını kolayca kaydedin

Takip hatırlatıcıları: Önemli etkileşimler ve takipler hakkında kendinize hatırlatma yapmak için bildirimler ayarlayın

Okuma uyarıları ile Gmail entegrasyonu: Alıcılarınızın e-postalarınızı ne zaman okuduğunu öğrenin ve bir sonraki mesajınızı buna göre zamanlayın

Bulut ile senkronizasyon: Hareket halindeyken ve farklı cihazlarda kişileri birleştirin

Cloze Sınırlamaları

Takımınız büyüdükçe fiyat artar

Kullanıcı arayüzü biraz eski görünebilir

Kişisel kullanım için pahalıdır

Cloze Fiyatlandırma

Cloze Pro: Bireysel kullanıcılar için aylık 17 $

İşletme Gümüş: Kullanıcı başına aylık 21 $

Business Gold: Kullanıcı başına aylık 29 $

Business Platinum: Kullanıcı başına aylık 49 $

Cloze Puanları ve Yorumları

G2: 3,7/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (10+ yorum)

8. Airtable

airtable aracılığıyla

Airtable, elektronik tablo tabanlı uygulaması aracılığıyla akıllı iş akışları ve uygulamalar oluşturma yeteneği ile bilinir. Ancak, oldukça genişletilebilir, düşük kodlu bir araçtır ve birkaç profesyonel Airtable'ı sözde kişisel CRM olarak kullanır.

Airtable içinde özel iş akışları oluşturarak kişileri bulup bilgilerini güncel tutun, faturaları yönetin ve müşterilerle iletişim kurun.

Airtable En İyi Özellikler

Son derece esnek ve özelleştirilebilir: Kişi tabanınız için kendi CRM iş akışlarınızı ve işlevlerinizi oluşturun

Kanban görünümleri: Anlaşmalarınızın ilerleyişini görünür hale getirin

Formlar: Hızlı bir şekilde kişi veritabanı oluşturmak için formlar oluşturun, değiştirin, yayınlayın ve paylaşın

Airtable Sınırlamaları

Kişisel CRM kullanımına özel olarak tasarlanmamıştır

Yeni başlayanlar için çok karmaşık olabilir

Airtable Fiyatlandırma

Bireyler ve küçük takımlar için ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 20 $

İş: Kullanıcı başına aylık 45 $

Kurumsal Ölçek: Satışla İletişime Geçin

Airtable Puanları ve Yorumları

G2: 4,6/5 (2000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1900+ yorum)

9. Nection

nection aracılığıyla

Nection, ağınızı büyütmenize ve geliştirmenize ve derin kişisel ilişkiler kurmanıza yardımcı olan kişisel bir CRM uygulamasıdır. Kullanıcılar, kişilerini tek bir yerde birleştirebilir ve Nection'un ortakları aracılığıyla kişiselleştirilmiş mesajlar ve hatta hediyeler gönderebilir.

Hediye ve kişiselleştirilmiş mesajlaşma (AI'nın yardımıyla) Nection'u bu listedeki diğerlerinden ayırıyor.

Nection En İyi Özellikler

AI tarafından oluşturulan kişiselleştirilmiş mesajlar: İletişimlerinizde kişisel bir dokunuş için kişi bilgilerini kullanarak bağlamsal mesajlar oluşturun

Hediye kartları: Kişilerinize hediyeler veya hediye kartları gönderin

Etkinlik hatırlatıcıları: Kişilerinizin doğum günleri, yıldönümleri ve diğer etkinlikleri için otomatik hatırlatıcılar ayarlayın

Yinelenenleri silin: Yinelenen ve çelişkili bilgilerin oluşma olasılığını azaltın

Nection Sınırlamaları

Kişisel CRM paketi olarak sınırlı kullanım

Yalnızca uygulama olarak mevcuttur – henüz masaüstü sürümü yoktur

Nection Fiyatlandırma

Ücretsiz

Nection Puanları ve Yorumları

G2: NA

Capterra: NA

10. Getdex

getdex aracılığıyla

Dijital formdaki bir Rolodex olan Dex kişisel CRM, LinkedIn, e-posta ve diğer sosyal medya hesaplarınızdaki kişileri senkronize eder, böylece tanıdığınız herkesi tek bir yerden görebilir ve yönetebilirsiniz.

Bu aracın USP'si, LinkedIn ile bağlantıda kalma özelliğidir. Profesyonel kişilerinizin yeni iş başlıkları, araç kişilerin LinkedIn profilinden ayrıntıları aldıkça otomatik olarak güncellenir.

Salesforce gibi tam donanımlı bir CRM çözümü kadar karmaşık olmayan, ancak bir elektronik tablo kadar basit olmayan Dex, kişisel ve profesyonel ilişkilerinizi sürdürmenize yardımcı olacak yeterli işlevselliğe sahiptir.

Dex'in En İyi Özellikleri

İletişim hatırlatıcıları: Kişilerinize ulaşmak istediğiniz sıklığı ayarlayın – Dex sizi önceden uyarır

LinkedIn senkronizasyonu: LinkedIn profillerindeki değişiklikler otomatik olarak kişi kartınıza yansıtılır

Yerleşik kısayollar: Klavye kısayolları, aracın kullanımını kolaylaştırır

Cihazdan bağımsız: Dex, tarayıcı uzantısı olarak ve Android ve Apple uygulamaları olarak kullanılabilir

Dex Sınırlamaları

Kullanıcı yorumlarına göre, Dex bazen yavaş ve hatalı çalışabiliyor

Getdex Fiyatlandırma

Ücretsiz: 7 günlük deneme için

Ücretli: 12 $/ay

Getdex Puanları ve Yorumları

ProductHunt: 4. 1 (10+ oy)

Capterra: 5/5 (1 yorum)

Kişisel CRM Uygulamalarıyla Kişisel İlişkilerinizi Geliştirin

Kişisel veya profesyonel ilişkilerinizi yönetmek, önemli tarihleri ve son derece kişisel ayrıntıları hatırlamak ve doğru zamanda iletişim kurmak, sizin için önemli olan kişilerle sıcak ilişkiler kurmanıza ve sürdürmenize yardımcı olur. Kişisel CRM sistemleri, profesyonel ve kişisel hayatınızı dönüştürebilir.

Binlerce kullanıcı tarafından denenmiş, test edilmiş ve incelenmiş ClickUp'ın CRM özellikleri, bireyler için de işler için olduğu gibi çalışır.

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