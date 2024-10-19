2025'in En İyi 10 Kişisel CRM Aracı (İncelemeler ve Fiyatlar)

Adres defterlerinde kişileri alfabetik sırayla listelemekten ve telefon numaralarını çevirerek randevuları planlamaktan çok uzaklara geldik. Günümüzde ağımız e-postaları, planlama uygulamalarını ve sosyal medya ağlarını kapsıyor.
Modern işletmeler, potansiyel müşterilerini, müşterilerini, ortaklarını ve tedarikçilerini tek bir platformda organize etmek için CRM araçlarını kullanır. Kişisel CRM yazılımı, bireyler için de aynı şeyi yapmaya yardımcı olur: profesyonel ilişkileri kişisel veya gizli ilişkilerden ayırarak organize eder.
Kişisel müşteri ilişkileri yönetim sisteminden kimler yararlanabilir?
- Kişileri daha iyi organize etmek ve ilişkilerini yönetmek için dijital bir adres defteri oluşturmak isteyen bireyler. Örneğin, kişi bilgilerini en son bilgilerle güncelleyin, takviminize doğum günü hatırlatıcıları ekleyin vb.
- Tek başına çalışan girişimciler ve bireysel işletme sahipleri, kişisel ve profesyonel yaşamlarında sıralamak veya etiketlemek isteyecekleri çok sayıda ilişkiye sahiptir
- Profesyonel bir CRM'nin tüm özelliklerine ihtiyaç duymayan küçük işletmeler veya mağaza sahipleri
Çeşitli kişisel CRM yazılım araçlarını ve özelliklerini yakından inceledik, ancak önce bir Kişisel CRM'de aramanız gereken özellikleri sıralayalım.
Kişisel CRM yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?
Kişisel CRM, kişilerinizi saklar, ağınızı sınıflandırır ve e-posta ve mesajlaşma uygulamalarınızla, bazen de sosyal medya hesaplarınızla senkronize olarak iletişimi kolaylaştırır.
Bilgi sahibi ve organize olmanın stresini ortadan kaldırır, böylece siz de gerçek ve kaliteli ilişkiler kurmaya ve geliştirmeye odaklanabilirsiniz. Dahası da var:
1. Kişi düzenleme
Kişisel CRM'lerin standart bir özelliği, kişilerinizi saklamak ve güncel tutmaktır. İyi bir CRM, ağınızı tek bir yerde düzenlemek için telefonunuz, e-postanız ve mesajlaşma müşterilerinizle senkronizasyon yapmalıdır.
2. Etiketleme ve gruplama
Kişisel CRM yazılımı, kişilerinizi farklı düzeylerde (iş veya kişisel, müşteri veya satıcı, potansiyel müşteri veya iş ortağı) sınıflandırmanıza ve kişileri gruplar halinde bir araya getirmenize olanak tanır. İstediğiniz zaman belirli bir listeyi görüntüleyebilirsiniz.
3. Özelleştirilebilir görünümler
CRM sistemi, özelleştirmeniz ve yapılandırmanız için yeterince kolay olmalıdır. Listeler, tablolar veya panolar gibi birden fazla görünüm gösterebilmelidir.
4. Uzaktan veya çevrimdışı erişim
CRM, internete bağlanmadan cihazlar arasında bilgi sunmalı ve bağlandığında senkronizasyon yapmalıdır.
5. Planlama, takip ve randevu hatırlatıcıları
Randevuları planlamanıza, takip etmenize ve hatırlatıcılar ayarlamanıza yardımcı olan kolay bir konsol, günlerinizi ve haftalarınızı düzenli tutacaktır.
6. Ş Akışları ve görev yönetimi
Bazı kişisel CRM uygulamalarına eklenen özellikler, özel iş akışları ve görev listeleri, görevlerinizi takip etmenize yardımcı olur.
Birçok kişisel CRM yazılımı, otomasyon, entegrasyonlar, analitik ve iletişim izleme gibi ek özelliklere sahiptir.
2024'te Kullanılacak En İyi 10 Kişisel CRM Yazılımı
Piyasada çok sayıda kişisel CRM aracı bulunduğundan, en iyisini seçmek biraz zor olabilir. Piyasadaki en popüler araçların bir listesini ve bunlar hakkında bilmeniz gereken her şeyi derledik.
1. ClickUp
ClickUp, bir proje yönetimi ve işbirliği platformu olmasının yanı sıra, kişisel CRM özellikleri sayesinde tüm müşteri ilişkilerini tek bir yerden görüntülemenizi sağlar. Kişisel CRM aracı, kişilerinizi ölçeklenebilir bir klasör ve liste sisteminde düzenleyerek, kişi tabanınızı tercihinize göre gruplandırmanıza yardımcı olur.
Ayrıca, ClickUp'ın 50'den fazla gösterge paneli bileşeni, müşteri veritabanınızdan gerçek zamanlı içgörüler toplamanıza yardımcı olur. Dahası, ClickUp öncelikleri belirlemenize ve bunlara sistematik olarak göre hareket etmenize yardımcı olur.
ClickUp ile öncelikli öğelerinizi görevler, alt görevler ve kontrol listeleri olarak yapılandırabilir ve günlük verimlilik hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Örneğin, iş hedeflerinize ulaşmak için her gün en az on kişiye ulaşmak istediğinizi varsayalım; ClickUp bu konuda size yardımcı olabilir.
Kişileriniz düzenlendikten sonra, ClickUp, kişiye özel yapılacaklar listesi ile anahtar odak alanlarınızı takip etmenize yardımcı olur.
Bu, bir grup kişi için iletişim planı oluştururken çok yararlıdır. Örneğin, bu ücretsiz ClickUp İletişim Planı Şablonu, sistematik ve hızlı bir şekilde iletişim planı oluşturmanıza yardımcı olur.
Başlangıç için kullanıma hazır bir ClickUp CRM Şablonu mevcuttur. Bu ücretsiz CRM şablonunu kullanarak tüm kişilerinizi merkezi bir konumda saklayın, iletişim bilgilerinizi güncelleyin ve her yerden erişin.
ClickUp En İyi Özellikler
- Kişileri düzenleyin: Kişilerinizi klasörler ve listeler halinde düzenleyin. Projeleri müşterilerinizle paylaşın ve erişimi yönetmek için özel izinler ayarlayın
- Siparişleri izleyin: Siparişlerinizi ve potansiyel müşterilerinizi izlemek, puanlamak ve daha akıllı analizler için raporlar oluşturmak üzere özelleştirilmiş alanlar ekleyin
- Notlar alın: Masaüstü, mobil veya web tarayıcısından anında fikirlerinizi not alın
- Etiketleme ve filtreleme: Kişilerinize etiketler ekleyerek görevleri veya hesapları kolayca bulun ve sıralayın
- Coğrafi veriler ekleyin: Konum alanını kullanarak müşterilerinizin ve kişilerinizi hızlı bir şekilde nerede olduklarını görebilirsiniz
- E-postaları yönetin: Uygulamalar arasında geçiş yapmadan doğrudan e-posta gönderin ve alın
- Çevrimdışı çalışın: Farklı cihazlarda ve gerektiğinde çevrimdışı çalışın
- Mobil uygulama : Görevler ekleyin, hatırlatıcılar ve notlar oluşturun
ClickUp Sınırlamaları
- Yeni kullanıcıların araca alışması biraz zaman alabilir
ClickUp Fiyatlandırma
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 $
- ClickUp AI herhangi bir çalışma alanına üye başına 5 $ karşılığında eklenebilir
- Enterprise: İletişim Satış
ClickUp Puanları ve Yorumları
- G2: 4,7/5 (9000+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.900+ yorum)
2. Kişiler+
Kişilerin otomatik olarak senkronize edilmesi büyük bir kolaylık sağlar ve Contacts+ kişisel CRM, cihazlar arasında birleşik bir dijital adres defteri oluşturmanıza yardımcı olur. Contacts+'ın öne çıkan özelliği, kartvizitleri tarama ve kaydetme yeteneğidir.
Dezavantajı nedir? Contacts+ nispeten yeni ve çevrimiçi varlığına göre bilinmeyen bir miktardır. Bu, G2 ve Capterra gibi sitelerde onu değerlendiren kullanıcı sayısının nispeten düşük olmasından anlaşılabilir.
Kişiler+ En İyi Özellikler
- Notlar ve etiketler: Hesaplarınızı, sıralama kolaylığı için notlar ve etiketlerle düzenleyin
- Ayrıntılı arama: Gelişmiş arama seçenekleriyle kişileri hızlıca bulun
- Kartvizit tarama: Kartvizitlerini tarayarak kişilerinizle ilgili bilgileri hızlı bir şekilde kaydedin
- Yinelenenlerin kaldırılması: Yinelenen hesapları algılama ve kaldırma
Contacts+ Sınırlamalar
- Tema ve yazı tipi açısından sınırlı kişiselleştirme
- Daha sezgisel bir kullanıcı arayüzü kullanabilir
- Ücretsiz sürümde en fazla 1000 kişi kaydedilebilir
Contacts+ Fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Premium: Kullanıcı başına aylık 9,99 $
- Takımlar: Kullanıcı başına aylık 12,99 $
Kişiler+ Puanlar ve Yorumlar
- G2: 4,4/5 (10+ yorum)
- Capterra: 2,8/5 (8+ yorum)
3. FollowUp
Hatırlatıcılar ve takip fonksiyonları, kişisel CRM uygulamalarında aranması gereken iki özelliktir. FollowUp ile yanıtlarınızı planlayın ve anahtar görevler için hatırlatıcılar ayarlayın. Örneğin, önemli konuşmalarınızı e-posta ile takip etmek için kendinize hatırlatıcılar ayarlayabilirsiniz.
Bu kişisel CRM aracı, e-postalarınızı yönetmeyi kolaylaştırır — ilişkilerinizi doğrudan gelen kutunuzdan yönetin!
Tek dezavantajı, FollowUp'un fiyatının listedeki diğer araçlardan biraz daha yüksek olmasıdır. Ayrıca, görev listeleri ve kişi gruplama özelliği de eksiklik olarak göze çarpmaktadır. Ancak FollowUp'un e-posta alıcıları e-postalarını açtığında sizi bilgilendiren özelliği oldukça kullanışlıdır.
FollowUp En İyi Özellikler
- Hatırlatıcılar: Tek bir tıklama ile önemli görevler için uyarılar ayarlayın
- Otomatik takip: Önemli konuşmalar için takip planlayın
- E-posta açma izleme: Kişileriniz e-postanızı ilk açtığında gerçek zamanlı olarak bildirim alın
- Gelen kutusu yükseltmesi: FollowUp'u gelen kutunuzdan çalıştırarak Gmail gelen kutunuzu daha akıllı hale getirin
FollowUp Sınırlamaları
- Sınırlı ücretsiz sürüm – deneme dönemi sona erdiğinde ödeme başlar
- Veritabanları arasında kişileri senkronize edememek yerine yalnızca Gmail'i düzenlemekle sınırlıdır
FollowUp Fiyatlandırma
- Başlangıç: 18 $/ay
- Profesyonel: Aylık 29 $
- Salesforce Sürümü: 40 $/ay
FollowUp Derecelendirmeleri ve Yorumları
- G2: 4,8/5 (2+ yorum)
- Capterra: NA
4. Monica
Monica, kişilerinizle etkileşimlerinizi düzenlemenize yardımcı olan açık kaynaklı bir kişisel CRM'dir.
Monica, açık kaynak olmayı seçerek kodunu GitHub'da herkese açık hale getirdi. Kod, işbirliği içinde değiştirilebilir ve geliştirilebilir. Monica'yı herhangi bir sunucuya ücretsiz olarak yükleyebilirsiniz.
Bu, yeteneklerini sürekli olarak geliştirmek için harika bir yol olsa da, veri koruma ve gizlilik konusunda endişeler doğurmaktadır.
Monica En İyi Özellikler
- Yüksek düzeyde özelleştirilebilir: Tercihinize göre işlevlerini artırın veya azaltın
- Kişisel bağlantılar için tasarlanmıştır: Bu kişisel CRM uygulaması, kişisel ve gizli ağlar göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır
- Temiz kullanıcı arayüzü: Düzenli ve sezgisel arayüz, kullanımı kolaydır
- Tamamen ücretsiz: Kullanıcılar, kişisel Monica arayüzlerini sunucularında tamamen ücretsiz olarak barındırabilirler.
Monica Sınırlamalar
- Müşteri ilişkilerini sürdürmek isteyen profesyoneller için tasarlanmamıştır
- Araç açık kaynak olduğundan, veri gizliliği ve güvenliği endişe konusudur
Monica Fiyatlandırma
- Ücretsiz: kendi sunucunuzda barındırırsanız
- Ücretli: Aylık 9 $
Monica Derecelendirmeleri ve Yorumları
- G2: NA
- Capterra: NA
5. Streak
Streak, Gmail hesabınızdan iş akışlarınızı ve kişilerinizi yöneten bir CRM ve verimlilik yazılımıdır.
Özel kullanım durumunuza göre kişisel CRM çözümleri sunar. Örneğin, Streak Satış, İK, Ürün ve Destek uzmanları için özel CRM özellikleri sunar.
Streak, konuşmalarınızı daha etkili bir şekilde yönetmenize yardımcı olan izleme görünümü, posta birleştirme, göndermeyi planlama ve e-posta konusu bölme gibi birçok kullanışlı özellik sunar.
Kişisel ilişki yönetimi fonksiyonu, kişilerinizi daha etkili bir şekilde organize etmenize ve onlarla iletişim kurmanıza yardımcı olan çeşitli özellikler de barındırır: özelleştirilebilir görünümler, iletişim ve etkinliklerin zaman çizelgesi veya günlüğü, kişileriniz hakkında ayrıntılı bilgiler ve daha fazlası.
Ayrıca Streak, kolay içe ve dışa aktarma seçenekleri, tamamen özelleştirilebilir iş akışları ve yinelenen görevlerin otomasyonunu sunar. Bu uygulama, Apple App Store ve Google Play'deki mobil uygulamalarda mevcuttur.
Streak En İyi Özellikler
- E-posta güç araçları: E-posta açma uyarıları, e-posta planlama ve posta birleştirme fonksiyonlarıyla e-posta konuşmalarını etkili bir şekilde yönetin
- Mobil kullanılabilirlik: Hareket halindeyken kişilerle ilişkilerinizi yönetin
- Araç entegrasyonu: G Suite ve Zapier ile senkronizasyon sayesinde tüm iş akışlarınızı ve ilişkilerinizi tek bir yerden yönetebilirsiniz
Streak Sınırlamaları
- Bazen yavaş
- Şifre güncellemesi yapıldığında Gmail ile otomatik olarak senkronizasyon yapılmaz
- Fiyatlandırma, küçük işletmeler için biraz yüksek olabilir
Streak Fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Tekli: Kullanıcı başına aylık 15 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 49 $
- Pro+: Kullanıcı başına aylık 69 $
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 129 $
Streak Puanları ve Yorumları
- G2: 4,5/5 (200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (450+ yorum)
6. Gethippo
Gethippo, kişisel bağlantılarınızla ilgili önemli ayrıntıları ve etkinlikleri takip etmek için geliştirilmiş bir kişisel CRM yazılımıdır. Hippo, kişilerinizin en küçük ayrıntılarını (ve yapılacak işlerini) hatırlama yükünü ortadan kaldıran basit bir araçtır.
Üç özellik öne çıkıyor: Notlar, yapılacaklar listesi ve etkinlik hatırlatıcıları. Bu kişisel CRM uygulamasında bir kişinin profiline bir bakış, onunla karşılaştığınızda işinize yarayacak en küçük ayrıntıları hatırlamanıza yardımcı olur — bir yıldönümü, iş hayatındaki bir dönüm noktası, bu küçük şeyler çok işe yarar.
Ayrıca, fiyatlandırma rekabetçidir ve verileriniz bir sunucuya değil, cihazınıza yerel olarak kaydedilir.
Gethippo En İyi Özellikler
- Notlar: Her kişi hakkında yeni bilgiler edindiğinizde, bunları kişinin bilgilerine ekleyin
- Etkinlikler: Yüz yüze toplantılar için uygulama üzerinde etkinlikler oluşturun
- Yapılacaklar listeleri: Her kişi için kontrol listeleri oluşturun
- Gizli ve güvenli: Kişi veritabanınızın güvenliğinden emin olun
Gethippo Sınırlamaları
- Profesyonel veya iş amaçlı kullanım için uygun değildir
- Diğer araçlarla entegrasyon yok
Gethippo Fiyatlandırma
- 1 aylık ücretsiz deneme
- Ücretli: Aylık 1,99 $
Gethippo Puanları ve Yorumları
- G2: NA
- Capterra: NA
7. Cloze
Cloze, anahtar kişilerinizle ilgili bilgileri her zaman elinizin altında tutan, yapay zeka destekli bir CRM ve akıllı kişisel asistan. Diğer bir deyişle, tüm e-postalarınızı, telefon görüşmelerinizi, metin mesajlarınızı ve belgelerinizi senkronize ederek manuel veri girişi ihtiyacını ortadan kaldırır.
Cloze, kişilerinizi kafanızda nasıl gruplandırdığınıza göre etiketler (sadece alfabetik sırayla değil). Bu, kişisel ilişkilerinizi yakın tutmanıza yardımcı olur. Kişileri düzenlemenin yanı sıra, Cloze e-posta konuları ve not alma özelliklerine de sahiptir. Planlama, takip ve etkinlik hatırlatıcı fonksiyonları ön tanımlı olarak mevcuttur.
Cloze En İyi Özellikler
- Toplantı kaydı: Daha sonra gözden geçirmek üzere toplantı ayrıntılarını kolayca kaydedin
- Takip hatırlatıcıları: Önemli etkileşimler ve takipler hakkında kendinize hatırlatma yapmak için bildirimler ayarlayın
- Okuma uyarıları ile Gmail entegrasyonu: Alıcılarınızın e-postalarınızı ne zaman okuduğunu öğrenin ve bir sonraki mesajınızı buna göre zamanlayın
- Bulut ile senkronizasyon: Hareket halindeyken ve farklı cihazlarda kişileri birleştirin
Cloze Sınırlamaları
- Takımınız büyüdükçe fiyat artar
- Kullanıcı arayüzü biraz eski görünebilir
- Kişisel kullanım için pahalıdır
Cloze Fiyatlandırma
- Cloze Pro: Bireysel kullanıcılar için aylık 17 $
- İşletme Gümüş: Kullanıcı başına aylık 21 $
- Business Gold: Kullanıcı başına aylık 29 $
- Business Platinum: Kullanıcı başına aylık 49 $
Cloze Puanları ve Yorumları
- G2: 3,7/5 (30'dan fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (10+ yorum)
8. Airtable
Airtable, elektronik tablo tabanlı uygulaması aracılığıyla akıllı iş akışları ve uygulamalar oluşturma yeteneği ile bilinir. Ancak, oldukça genişletilebilir, düşük kodlu bir araçtır ve birkaç profesyonel Airtable'ı sözde kişisel CRM olarak kullanır.
Airtable içinde özel iş akışları oluşturarak kişileri bulup bilgilerini güncel tutun, faturaları yönetin ve müşterilerle iletişim kurun.
Airtable En İyi Özellikler
- Son derece esnek ve özelleştirilebilir: Kişi tabanınız için kendi CRM iş akışlarınızı ve işlevlerinizi oluşturun
- Kanban görünümleri: Anlaşmalarınızın ilerleyişini görünür hale getirin
- Formlar: Hızlı bir şekilde kişi veritabanı oluşturmak için formlar oluşturun, değiştirin, yayınlayın ve paylaşın
Airtable Sınırlamaları
- Kişisel CRM kullanımına özel olarak tasarlanmamıştır
- Yeni başlayanlar için çok karmaşık olabilir
Airtable Fiyatlandırma
- Bireyler ve küçük takımlar için ücretsiz
- Takım: Kullanıcı başına aylık 20 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 45 $
- Kurumsal Ölçek: Satışla İletişime Geçin
Airtable Puanları ve Yorumları
- G2: 4,6/5 (2000+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (1900+ yorum)
9. Nection
Nection, ağınızı büyütmenize ve geliştirmenize ve derin kişisel ilişkiler kurmanıza yardımcı olan kişisel bir CRM uygulamasıdır. Kullanıcılar, kişilerini tek bir yerde birleştirebilir ve Nection'un ortakları aracılığıyla kişiselleştirilmiş mesajlar ve hatta hediyeler gönderebilir.
Hediye ve kişiselleştirilmiş mesajlaşma (AI'nın yardımıyla) Nection'u bu listedeki diğerlerinden ayırıyor.
Nection En İyi Özellikler
- AI tarafından oluşturulan kişiselleştirilmiş mesajlar: İletişimlerinizde kişisel bir dokunuş için kişi bilgilerini kullanarak bağlamsal mesajlar oluşturun
- Hediye kartları: Kişilerinize hediyeler veya hediye kartları gönderin
- Etkinlik hatırlatıcıları: Kişilerinizin doğum günleri, yıldönümleri ve diğer etkinlikleri için otomatik hatırlatıcılar ayarlayın
- Yinelenenleri silin: Yinelenen ve çelişkili bilgilerin oluşma olasılığını azaltın
Nection Sınırlamaları
- Kişisel CRM paketi olarak sınırlı kullanım
- Yalnızca uygulama olarak mevcuttur – henüz masaüstü sürümü yoktur
Nection Fiyatlandırma
- Ücretsiz
Nection Puanları ve Yorumları
- G2: NA
- Capterra: NA
10. Getdex
Dijital formdaki bir Rolodex olan Dex kişisel CRM, LinkedIn, e-posta ve diğer sosyal medya hesaplarınızdaki kişileri senkronize eder, böylece tanıdığınız herkesi tek bir yerden görebilir ve yönetebilirsiniz.
Bu aracın USP'si, LinkedIn ile bağlantıda kalma özelliğidir. Profesyonel kişilerinizin yeni iş başlıkları, araç kişilerin LinkedIn profilinden ayrıntıları aldıkça otomatik olarak güncellenir.
Salesforce gibi tam donanımlı bir CRM çözümü kadar karmaşık olmayan, ancak bir elektronik tablo kadar basit olmayan Dex, kişisel ve profesyonel ilişkilerinizi sürdürmenize yardımcı olacak yeterli işlevselliğe sahiptir.
Dex'in En İyi Özellikleri
- İletişim hatırlatıcıları: Kişilerinize ulaşmak istediğiniz sıklığı ayarlayın – Dex sizi önceden uyarır
- LinkedIn senkronizasyonu: LinkedIn profillerindeki değişiklikler otomatik olarak kişi kartınıza yansıtılır
- Yerleşik kısayollar: Klavye kısayolları, aracın kullanımını kolaylaştırır
- Cihazdan bağımsız: Dex, tarayıcı uzantısı olarak ve Android ve Apple uygulamaları olarak kullanılabilir
Dex Sınırlamaları
- Kullanıcı yorumlarına göre, Dex bazen yavaş ve hatalı çalışabiliyor
Getdex Fiyatlandırma
- Ücretsiz: 7 günlük deneme için
- Ücretli: 12 $/ay
Getdex Puanları ve Yorumları
- ProductHunt: 4. 1 (10+ oy)
- Capterra: 5/5 (1 yorum)
Kişisel CRM Uygulamalarıyla Kişisel İlişkilerinizi Geliştirin
Kişisel veya profesyonel ilişkilerinizi yönetmek, önemli tarihleri ve son derece kişisel ayrıntıları hatırlamak ve doğru zamanda iletişim kurmak, sizin için önemli olan kişilerle sıcak ilişkiler kurmanıza ve sürdürmenize yardımcı olur. Kişisel CRM sistemleri, profesyonel ve kişisel hayatınızı dönüştürebilir.
Binlerce kullanıcı tarafından denenmiş, test edilmiş ve incelenmiş ClickUp'ın CRM özellikleri, bireyler için de işler için olduğu gibi çalışır.
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