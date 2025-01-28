profesyonel Planlama için En İyi 10 Doodle Alternatifi ve Rakibi

Mobil veya dijital takvim uygulamalarının son on yılda varlığını hissettirdiği yadsınamaz bir gerçek. İletişim platformu ECAL tarafından yapılan bir araştırma, insanların %70'inin günlük programlarını yönetmek için dijital takvim kullandığını ortaya koydu. Ancak toplantı planlama araçları söz konusu olduğunda, Doodle kendine bir niş yaratmayı başardı!

Ücretsiz bir toplantı planlayıcı olan Doodle, günlük randevuları ve takım etkinliklerini verimli bir şekilde düzenler. Kullanışlı hatırlatıcıları ve entegrasyonları, odaklanmış konuşmaları destekler.

Her ne kadar iyi olsa da, Doodle birçok iş için ilk tercih olmayabilir. Örneğin, bazı kullanıcılar platformun arayüzünü hantal buluyor ve daha kullanıcı dostu bir çözüm istiyor.

İhtiyaçlarınıza uygun planlama aracını bulmanıza yardımcı olmak için en iyi 10 Doodle alternatifi ve rakibi listesini hazırladık. Her platformun en önemli özelliklerinden sınırlamalarına, fiyatlandırma ve puanlamalarına kadar her şeyi ele alacağız! 💯

Doodle nedir?

Doodle, bire bir ve grup toplantılarını düzenlemenize yardımcı olan bir planlama aracıdır. Rezervasyon sayfası sayesinde, kullanıcılar uygunluk durumlarına göre toplantılar düzenleyebilir.

Platform, her oturum için otomatik olarak video konferans bağlantıları oluşturur ve birden fazla zaman diliminde toplantı planlamasına yardımcı olur.

Toplantıları planlamak için e-postaları takip etme ihtiyacını ortadan kaldıran Doodle, etkinlik anketleri oluşturarak insanları uygun zamanlarını seçmeleri için oy vermeye davet eder. Anahtar özellikleri, herkesin yanıt vermesini sağlamak için otomatik hatırlatıcılar veya son tarihler ayarlamanıza olanak tanır. 😏

İyi bir özellik setine sahip olmasına rağmen, Doodle'ı daha iyi hale getirebilecek şey, daha sorunsuz ve daha az hantal bir planlama işlevselliğidir. Üstelik, çevrimiçi planlama aracının genel tasarımı ve bildirim süreci, her takıma veya tüm toplantı iş akışınıza uygun olmayabilir.

Doodle alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Doodle alternatiflerini keşfederken aklınızda bulundurmanız gereken bazı özellikler şunlardır:

Çok yönlü planlama özellikleri: Yazılım, her türlü amaç için toplantılar planlamanıza yardımcı olmalı ve hatırlatıcılar, otomatik davetler, anketler ve daha fazlası gibi zengin özelliklere sahip olmalıdır Entegrasyon: Video veya sesli konferans araçlarıyla ve kullandığınız diğer iş araçlarıyla entegre olabilen bir araç seçmeniz en iyisidir Kullanıcı dostu: Kullanımı zaman alıyorsa, Kullanımı zaman alıyorsa, bir planlama uygulaması edinmenin bir anlamı yoktur Mobil kullanılabilirlik: Bu bir anlaşma kırıcı değildir, ancak destekleyici bir mobil uygulamaya sahip olmak, toplantıları her zaman, her yerde planlamanıza yardımcı olarak verimliliği artıracaktır Uygun fiyatlı: Bir planlama uygulaması cebinizi yakmamalı! İstediğiniz özellikleri makul bir fiyata sunan bir alternatif bulun Şablonlar: Aracın Aracın sprint planlaması veya proje başlangıcı gibi farklı türdeki iç ve dış toplantılar için şablonlar sunması ek bir avantajdır AI desteği: Toplantıları yazıya dökmek veya notları özetlemek için ekstra yardım almaktan daha iyi ne olabilir? Toplantıları yazıya dökmek veya notları özetlemek için ekstra yardım almaktan daha iyi ne olabilir? Toplantılar için AI özellikleri sunan bir platform arayın

Bu 10 Doodle Alternatifi ile Profesyoneller Gibi Toplantı Planlayın

Yukarıda bahsedilen en iyi özellikleri referans olarak kullanarak, hem planlayıcıları hem de anket/oylama araçlarını içeren en sevilen 10 Doodle alternatifinin listesini inceleyin. İncelemelerimizi okuyun ve tüm kriterlerinizi karşılayanı seçin! ❣️

ClickUp'ı keşfedin Yinelenen Görevler Toplantı programınızı seçip ClickUp'ta takviminizde önizleyerek işlerinizi kolaylaştırmak için Yineleyen Görevler ayarlayın

ClickUp, hem bireylerin hem de takımların görevleri, projeleri ve süreçleri yönetmesine yardımcı olan bir proje yönetimi çözümü olarak bilinir. Toplantıları planlama ve yönetme konusunda sorunsuz bir deneyim yaşamaya hazır olun! 🚗

ClickUp Meetings paketi ile tek seferlik veya tekrar eden toplantıları kolayca ayarlayabilirsiniz. Platform, iç ve dış toplantıları ve etkinlikleri kapsamlı bir şekilde planlamanıza yardımcı olmak için yerleşik bir Takvim görünümü ile birlikte gelir. Herhangi bir öğeyi takvime sürükleyip bırakın, hepsi bu kadar!

Katılımcılara yaklaşan toplantıları hatırlatmak için tekrar tekrar e-posta göndermenin zahmetinden kurtulun. ClickUp hatırlatıcıları kolayca ayarlanabilir ve takımların tarayıcılar, masaüstü bilgisayarlar ve akıllı telefonlar gibi farklı cihazlarda programlarını takip etmelerine yardımcı olur.

Toplantıları planlamanın yanı sıra, ClickUp, Form görünümünü kullanarak geri bildirimleri ve yanıtları kolayca almanıza yardımcı olabilir. Özelleştirilebilir alanlarla anketler veya sorular oluşturun ve çalışanlardan, müşterilerden veya diğer işbirlikçilerden açıklayıcı veya nesnel yanıtlara ihtiyacınız olup olmadığını görün.

ClickUp, farklı senaryolara uyum sağlamak için bir dizi toplantı şablonu sunar. İşte beğeneceğiniz bazı görüşler:

Toplantı notlarınızın dağınık olduğunu düşünüyorsanız, ClickUp AI kullanarak düzenleyin! AI asistanı, herhangi bir içeriği sizin için özetleyebilir ve hatta toplantı notlarından eylem öğelerini çıkarabilir!

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ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

AI fonksiyonları ücretsiz planda mevcut değildir

Tüm özelliklerini keşfetmek zaman aldığından çoğu kullanıcı için öğrenme süreci uzun

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.100+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

2. Google Çalışma Alanı

Google Çalışma Alanı, tanıtıma gerek olmayan yenilikçi bir yazılım çözümüdür! Şirketiniz için kişiselleştirilmiş e-posta hizmeti sunmanın yanı sıra, iyi koordine edilmiş toplantılarla verimliliği artırmanıza yardımcı olur.

Platformun Toplantı seçeneğini kullanarak sanal oturumlar ayarlayabilirsiniz. Bir kodu veya bağlantıyı paylaşarak kişileri aramalarınıza ekleyin. Canlı yayın yapıyorsanız, etki alanınıza 100.000'e kadar izleyici ekleyebilirsiniz.

Yöneticiler, Çalışma Alanı ayarlarını yapılandırarak Google Meet'i Google Takvim'de ön tanımlı video konferans çözümü olarak ayarlayabilir. Takımlar günlük programlarını ekleyebilir, başkalarıyla paylaşabilir ve kendi Gmail hesaplarında toplantı/etkinlik hatırlatıcıları alabilir.

Google Çalışma Alanı, işbirliğini ve iş yükü yönetimini daha verimli hale getiren E-Tablolar, Dokümanlar ve Sohbet gibi araçlar da sağlar.

Google Çalışma Alanı'nın en iyi özellikleri

Çevrimiçi toplantılar düzenlemek için Google Meet

Kapsamlı işbirliği araçları listesi

Kullanımı kolay dijital takvim

Canlı yayınları destekler

Takvim programlarını paylaşma özelliği

Google Çalışma Alanı sınırlamaları

Yeni kullanıcılar, Doodle'a alternatif olan bu uygulamayı kullanmakta zorlanabilir

Özellikler önceden haber verilmeksizin kaldırılabilir

Google Çalışma Alanı fiyatlandırması

Business Starter: Kullanıcı başına aylık 6 $

İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 12 $

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 18 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Google Çalışma Alanı değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (40.600+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.500+ yorum)

3. Calendly

Calendly, kullanıcıların dakikalar içinde sanal toplantılar ayarlamasına yardımcı olan bir çevrimiçi planlama yazılımıdır. Kullanıcılar takvimlerini paylaşabilir ve davetlilerden uygunluklarına göre herhangi bir tarih ve saat seçmelerini isteyebilir.

Seçtikten sonra, Google Meet için davet bağlantıları gibi toplantı hakkında daha fazla ayrıntı içeren bir e-postayı davetlilere otomatik olarak gönderebilirsiniz. Çağrılarınıza ilgili başlıklar eklemenizi ve toplantıdan önce hazırlık yapabilmek için uyarılar ayarlamanızı öneririz.

Calendly, dört alan için özel planlama çözümleri sunar:

Teknoloji Eğitim Finansal hizmetler Profesyonel hizmetler

Yazılımın mükemmel yönetici yönetimi, görevleri delege etmek, kullanıcı gruplarını yönetmek ve toplantı değişikliklerini toplu olarak uygulamak için kullanabileceğiniz özlü bir gösterge paneli sayesinde, kuruluşunuz büyüdükçe ölçeklendirmenize yardımcı olur.

Calendly'nin en iyi özellikleri

Kullanışlı ve temel planlama özellikleri

Alıcılara otomatik e-postalar gönderir

Takvim paylaşımını etkinleştirir

Toplantılar için bildirimler/uyarılar

Kapsamlı yönetici yönetimi

Calendly , Salesforce ve Zoom gibi birçok platformla entegre olabilir

Calendly sınırlamaları

Anahtar özellikler, bazı işlerin gerektirdiği esnekliği sunmuyor

Aynı anda birden fazla randevu rezervasyonu içeren karmaşık iş akışları oluşturmak zor

Calendly fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Teams: Kullanıcı başına aylık 16 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Calendly puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.900+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

Calendly alternatiflerini inceleyin!

4. SurveyMonkey – İyi Doodle Anketleri Alternatifi

Anketler için Doodle kullanıyorsanız, SurveyMonkey değerli bir alternatiftir. Bir hizmet olarak yazılım (SaaS) aracı olarak, programları, etkinlikleri ve iş rotasyonlarını uyumlu hale getirmek için işbirliği yapma ve anketler oluşturma seçenekleri sunar.

Anketler oluşturarak kaç potansiyel katılımcının uygun olduğunu görün ve herkesin katılabileceği bir zaman seçin. SurveyMonkey, beklenen katılımcılara otomatik hatırlatıcılar göndererek davete yanıt vermelerini sağlar. E-posta bildirimlerinin genellikle göz ardı edildiğini düşünüyorsanız, anket davetlerini bağlantılar veya sosyal medya gönderileri yoluyla da gönderebilirsiniz.

Ayrıca, platform, önceden yazılmış sorular içeren formlar oluşturmak için kullanabileceğiniz zaman kazandıran şablonlar sunar. Bu şablonları her zaman durumunuza göre özelleştirebilirsiniz.

SurveyMonkey'in en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir sorularla formlar oluşturun

Anketlerle hızlı planlama

Bağlantılar ve sosyal medya aracılığıyla davet gönderme özelliği

Kullanışlı form şablonları

SurveyMonkey sınırlamaları

Bazı kullanıcılar tarafından belirtilen potansiyel veri gizliliği endişeleri

Bazı kullanıcılar, platformun diğer araçlarla gerçek zamanlı senkronizasyon sunmasını istiyor

SurveyMonkey fiyatlandırması

Takım Avantajı: Kullanıcı başına aylık 25 $

Bireysel Avantaj: Aylık 39 $

Team Premier: Kullanıcı başına aylık 75 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

SurveyMonkey puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (18.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (9.800+ yorum)

5. Acuity Scheduling

Acuity Scheduling, iş akışlarınızı otomatikleştirmenize ve hızlı randevular ayarlamanıza yardımcı olan bir planlama ve görev yönetimi aracıdır. Davetlilerinize belirli günlerde zaman aralıkları verin, onlar da kendilerine uygun bir zaman seçsinler. Toplantı bildirimleri olarak işlev gören otomatik hatırlatıcı mesajlar ayarlayın.

Ayrıca, müşterilerinize gerçek zamanlı olarak uygunluk durumunuzu gösterebilirsiniz. Bu, müşterilerinizin randevuları kolayca iptal edebilmeleri veya yeniden planlayabilmeleri sayesinde otomatik randevu rezervasyonu sağlar.

Acuity Scheduling, profesyonellerin geri bildirim almak veya kullanıcı katılımını artırmak için özel sorular içeren formlar oluşturmasına yardımcı olur. Güvenilir ödeme işlemcileri kullanarak yurt içi veya yurt dışı ödemeleri çevrimiçi olarak kolayca kabul edebilirsiniz.

Acuity Scheduling'in en iyi özellikleri

Kapsamlı toplantı ve randevu rezervasyonu

Birden fazla takvimi senkronize eder

Otomatik hatırlatıcılar

Özel sorular içeren formlar

Uluslararası ödemeleri destekler

Acuity Scheduling sınırlamaları

Video eğitimleri ilk kez kullananlar için yararlı olabilir

Diğer Doodle alternatiflerine kıyasla açılış sayfası için sınırlı özelleştirme seçenekleri

Acuity Scheduling fiyatlandırması

Yeni çıkan: Aylık 16 $

Büyüyen: 27 $/ay

Powerhouse: 49 $/ay

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Acuity Scheduling puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (390+ yorum)

Capterra: 4. 8/5 ( 5.000+ yorum)

6. YouCanBookMe

YouCanBookMe, zaman dilimleri arasında sorunsuz planlama için kişiselleştirilmiş randevu sayfaları oluşturmanıza yardımcı olan Doodle'a basit bir alternatiftir. Özel renkler, zaman dilimleri, metinler ve logolar kullanarak rezervasyon sayfanızın markanızı yansıtmasını ve müşterilerinize ve takım üyelerine sorunsuz bir deneyim sunmasını sağlayın.

Platform, bireysel ve grup toplantılarını mümkün kılmanın yanı sıra, takip süreçlerini de otomatikleştirir. Örneğin, birisi toplantıya gelmediğinde, neden gelemediğini soran bir e-posta göndermenize gerek kalmaz; planlama aracı bunu sizin için otomatik olarak yapar.

YouCanBookMe'nin rezervasyon sayfaları için şifre koruması ve yalnızca istek üzerine rezervasyon gibi güvenlik dostu özelliklerini çok beğendik.

YouCanBookMe'nin en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir randevu sayfaları

Grup planlamasını destekler

Takip ve hatırlatıcıları otomatikleştirir

Parola korumalı rezervasyon sayfaları

Saat dilimlerini algılar

YouCanBookMe sınırlamaları

Güncellenen takviminde entegrasyon sorunları yaşanabilir

Diğer Doodle alternatiflerine kıyasla başlangıçta kurulumu zor olabilir

YouCanBookMe fiyatlandırması

Ücretsiz

Ücretli Plan: 10,80 $/ay

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

YouCanBookMe puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.900+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (320+ yorum)

7. HubSpot

CRM yetenekleriyle daha iyi bilinen HubSpot, potansiyel müşterilerin toplantı zamanları ayarlamasına yardımcı olmak için yerleşik bir toplantı planlayıcı ile birlikte gelir. Rezervasyonlar otomatik olarak programınıza eklenir ve Office 365 ve Google Takvim ile mükemmel bir şekilde senkronize edilir.

HubSpot'un mevcut bir kullanıcısıysanız, toplantı rezervasyonu yapan her yeni potansiyel müşteri veritabanınıza sorunsuz bir şekilde eklenir. Bu platform, potansiyel müşterilere mevcut herhangi bir temsilciyle görüşme esnekliği sağlayan turlu planlama özelliğini destekleyerek Doodle'dan üstündür. 👥

HubSpot, takviminizi ana web sitenize yerleştirerek potansiyel müşterilere uygun tarihleri göstermenizi sağlar. Takvim bağlantınızı da doğrudan paylaşabilirsiniz.

HubSpot'un en iyi özellikleri

Office 365 ve Google Takvim ile entegre olur ve senkronizasyon sağlar

Potansiyel müşteriler, toplantı rezervasyonu yaptıklarında CRM'ye eklenir

Gömülebilir takvim

Sıra ile planlama

HubSpot sınırlamaları

Yıllık sözleşme gerektirir, bu da işlerin yarıda iptal edilmesini engeller

Diğer Doodle alternatiflerine kıyasla, yeni kurulan şirketler için çok pahalı ve kullanımı karmaşık olabilir

HubSpot fiyatlandırması

Platform, farklı paketler için çeşitli fiyatlandırma seçenekleri sunar. Ayrıntılar için web sitesini inceleyin

HubSpot puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.900+ yorum)

8. Rallly

Rally, etkinlik ve toplantıları düzenlemeyi kolaylaştıran başka bir planlama ve işbirliği aracıdır. Özel tarihlerle randevular oluşturmanıza yardımcı olurken, ana randevu gösterge paneli tüm katılımcıların uygunluk durumunu görmenizi sağlar.

Kullanıcılar ayrıca toplantıdan önce önemli notlar içeren yorumlar ekleyebilir. Tüm Rallly davetlerinizi tek bir bağlantı üzerinden gönderebilirsiniz.

Bu platform, toplantı anketlerini oldukça sezgisel hale getirir. Tüm katılımcılar oluşturduğunuz ankete oy verdikten sonra, birkaç tıklama ile toplantı tarihini ve saatini hızlıca kesinleştirebilir ve hangi toplantıların önce yapılacağını önceliklendirebilirsiniz.

Rallly'nin en iyi özellikleri

Kullanımı kolay etkinlik oluşturma ve planlama araçları

Büyük gruplar için basit oylama özelliği

Rallly'yi popüler takvim araçlarıyla bağlamak için Zapier entegrasyonu

Paylaşılan etkinlik sayfaları

Rallly sınırlamaları

Karmaşık toplantı iş akışları için sınırlı destek

CRM özelliği yok — ancak bu listedeki birçok Doodle alternatifi de bu özelliği içermiyor

Rallly fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: 3,5 $/ay

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Rallly puanları ve yorumları

TrustPilot: 4,3/5 (10'dan az yorum)

9. Jotform

Jotform, toplantı anketleri dahil olmak üzere birçok kullanım durumu için özel formlar oluşturmanıza olanak tanıyan Doodle'a harika bir alternatiftir. Özel anket oluşturucuya erişebilir ve konum, saat, etkinlik ve etkinlik menüleri gibi özellikleri özelleştirebilirsiniz. Gönderilen tüm verileri Jotform Tabloları'nda inceleyin.

Mobil cihazınızı veya masaüstü bilgisayarınızı kullanarak toplantı formları oluşturabilirsiniz. Çevrimiçi planlama aracı, çevrimdışı form oluşturmayı destekler ve çevrimiçi olduğunuzda ilerlemenizi otomatik olarak senkronize eder. Diğer takım üyeleriyle birlikte formlar tasarlayın ve Teşekkür sayfalarını istediğiniz gibi özelleştirin.

Jotform, toplantı özetleri ve katılım çizelgeleri gibi seçenekler de dahil olmak üzere heyecan verici bir toplantı formu şablonu aralığı sunar.

Jotform'un en iyi özellikleri

Kodsuz form oluşturucu

100'den fazla uygulama ile entegrasyon

Formlarda çevrimiçi ödeme tahsilatını destekler

Geniş özelleştirme aralığı

Çevrimdışı form oluşturma

Jotform sınırlamaları

Entegrasyonlar bazen hatalı olabilir

Toplantı planlama için sınırlı tasarım esnekliği

Jotform fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Bronz: Aylık 34 $

Silver: 39 $/ay

Gold: 99 $/ay

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Jotform puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (4.700+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.600+ yorum)

10. SurveySparrow

SurveySparrow, tüm iş ihtiyaçlarınız için özelleştirilebilir anketler oluşturmanıza yardımcı olur. İster müşteri geri bildirimi topluyor ister toplantıları tamamlıyor olun, her zaman yanınızda.

Aracın Tekrarlanan Anketler özelliğini kullanarak, tekrarlanan toplantılar için kolayca formlar oluşturabilirsiniz. Ayrıca, kullanıcılara hatırlatıcıların ne zaman gönderileceğini de özelleştirebilirsiniz.

Formlar son derece özelleştirilebilir ve gerekirse, küresel kitlelere uyum sağlamak için çok dilli olarak ayarlanabilir. Sıfırdan başlayın veya SurveySparrow'un 500'den fazla şablon içeren listesinden seçim yapın.

Survey Sparrow, ajans müşterileri için birden fazla alt hesap oluşturulmasına olanak tanıyarak merkezi faturalandırma ve daha sorunsuz iletişim akışları sağlar.

SurveySparrow'un en iyi özellikleri

Tekrarlanan anketler

Müşteriler için alt hesaplar

Çok dilli formları destekler

Hatırlatıcılar gönderir

SurveySparrow sınırlamaları

Diğer çevrimiçi planlama araçlarına kıyasla bazen yavaş çalışabilir

Yeni kullanıcıları desteklemek için teknik bir kılavuz gerekebilir

SurveySparrow fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

SurveySparrow derecelendirme ve yorumlar

G2: 4. 4/5 (1.800+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (80+ yorum)

Doodle'a mükemmel bir alternatif olarak ClickUp'ı keşfedin

Ele aldığımız Doodle alternatiflerinin tümü, e-posta hatırlatıcılarının ve Google Takvim toplantı çakışmalarının azaltılması için özenle oluşturulmuştur.

Toplantı planlama, form oluşturma ve CRM için anahtar özelliklere sahip hepsi bir arada bir planlama aracı arıyorsanız, ClickUp'ı deneyin! Kapsamlı özellikleriyle, tek bir platformda etkileyici planlama ve proje yönetimi yeteneklerine sahip olabilirsiniz. 🥳