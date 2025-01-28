profesyonel Planlama için En İyi 10 Doodle Alternatifi ve Rakibi

Mobil veya dijital takvim uygulamalarının son on yılda varlığını hissettirdiği yadsınamaz bir gerçek. İletişim platformu ECAL tarafından yapılan bir araştırma, insanların %70'inin günlük programlarını yönetmek için dijital takvim kullandığını ortaya koydu. Ancak toplantı planlama araçları söz konusu olduğunda, Doodle kendine bir niş yaratmayı başardı!
Ücretsiz bir toplantı planlayıcı olan Doodle, günlük randevuları ve takım etkinliklerini verimli bir şekilde düzenler. Kullanışlı hatırlatıcıları ve entegrasyonları, odaklanmış konuşmaları destekler.
Her ne kadar iyi olsa da, Doodle birçok iş için ilk tercih olmayabilir. Örneğin, bazı kullanıcılar platformun arayüzünü hantal buluyor ve daha kullanıcı dostu bir çözüm istiyor.
İhtiyaçlarınıza uygun planlama aracını bulmanıza yardımcı olmak için en iyi 10 Doodle alternatifi ve rakibi listesini hazırladık. Her platformun en önemli özelliklerinden sınırlamalarına, fiyatlandırma ve puanlamalarına kadar her şeyi ele alacağız! 💯
Doodle nedir?
Doodle, bire bir ve grup toplantılarını düzenlemenize yardımcı olan bir planlama aracıdır. Rezervasyon sayfası sayesinde, kullanıcılar uygunluk durumlarına göre toplantılar düzenleyebilir.
Platform, her oturum için otomatik olarak video konferans bağlantıları oluşturur ve birden fazla zaman diliminde toplantı planlamasına yardımcı olur.
Toplantıları planlamak için e-postaları takip etme ihtiyacını ortadan kaldıran Doodle, etkinlik anketleri oluşturarak insanları uygun zamanlarını seçmeleri için oy vermeye davet eder. Anahtar özellikleri, herkesin yanıt vermesini sağlamak için otomatik hatırlatıcılar veya son tarihler ayarlamanıza olanak tanır. 😏
İyi bir özellik setine sahip olmasına rağmen, Doodle'ı daha iyi hale getirebilecek şey, daha sorunsuz ve daha az hantal bir planlama işlevselliğidir. Üstelik, çevrimiçi planlama aracının genel tasarımı ve bildirim süreci, her takıma veya tüm toplantı iş akışınıza uygun olmayabilir.
Doodle alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?
Doodle alternatiflerini keşfederken aklınızda bulundurmanız gereken bazı özellikler şunlardır:
- Çok yönlü planlama özellikleri: Yazılım, her türlü amaç için toplantılar planlamanıza yardımcı olmalı ve hatırlatıcılar, otomatik davetler, anketler ve daha fazlası gibi zengin özelliklere sahip olmalıdır
- Entegrasyon: Video veya sesli konferans araçlarıyla ve kullandığınız diğer iş araçlarıyla entegre olabilen bir araç seçmeniz en iyisidir
- Kullanıcı dostu: Kullanımı zaman alıyorsa, bir planlama uygulaması edinmenin bir anlamı yoktur
- Mobil kullanılabilirlik: Bu bir anlaşma kırıcı değildir, ancak destekleyici bir mobil uygulamaya sahip olmak, toplantıları her zaman, her yerde planlamanıza yardımcı olarak verimliliği artıracaktır
- Uygun fiyatlı: Bir planlama uygulaması cebinizi yakmamalı! İstediğiniz özellikleri makul bir fiyata sunan bir alternatif bulun
- Şablonlar: Aracın sprint planlaması veya proje başlangıcı gibi farklı türdeki iç ve dış toplantılar için şablonlar sunması ek bir avantajdır
- AI desteği: Toplantıları yazıya dökmek veya notları özetlemek için ekstra yardım almaktan daha iyi ne olabilir? Toplantılar için AI özellikleri sunan bir platform arayın
Bu 10 Doodle Alternatifi ile Profesyoneller Gibi Toplantı Planlayın
Yukarıda bahsedilen en iyi özellikleri referans olarak kullanarak, hem planlayıcıları hem de anket/oylama araçlarını içeren en sevilen 10 Doodle alternatifinin listesini inceleyin. İncelemelerimizi okuyun ve tüm kriterlerinizi karşılayanı seçin! ❣️
1. ClickUp
ClickUp, hem bireylerin hem de takımların görevleri, projeleri ve süreçleri yönetmesine yardımcı olan bir proje yönetimi çözümü olarak bilinir. Toplantıları planlama ve yönetme konusunda sorunsuz bir deneyim yaşamaya hazır olun! 🚗
ClickUp Meetings paketi ile tek seferlik veya tekrar eden toplantıları kolayca ayarlayabilirsiniz. Platform, iç ve dış toplantıları ve etkinlikleri kapsamlı bir şekilde planlamanıza yardımcı olmak için yerleşik bir Takvim görünümü ile birlikte gelir. Herhangi bir öğeyi takvime sürükleyip bırakın, hepsi bu kadar!
Katılımcılara yaklaşan toplantıları hatırlatmak için tekrar tekrar e-posta göndermenin zahmetinden kurtulun. ClickUp hatırlatıcıları kolayca ayarlanabilir ve takımların tarayıcılar, masaüstü bilgisayarlar ve akıllı telefonlar gibi farklı cihazlarda programlarını takip etmelerine yardımcı olur.
Toplantıları planlamanın yanı sıra, ClickUp, Form görünümünü kullanarak geri bildirimleri ve yanıtları kolayca almanıza yardımcı olabilir. Özelleştirilebilir alanlarla anketler veya sorular oluşturun ve çalışanlardan, müşterilerden veya diğer işbirlikçilerden açıklayıcı veya nesnel yanıtlara ihtiyacınız olup olmadığını görün.
ClickUp, farklı senaryolara uyum sağlamak için bir dizi toplantı şablonu sunar. İşte beğeneceğiniz bazı görüşler:
Toplantı notlarınızın dağınık olduğunu düşünüyorsanız, ClickUp AI kullanarak düzenleyin! AI asistanı, herhangi bir içeriği sizin için özetleyebilir ve hatta toplantı notlarından eylem öğelerini çıkarabilir!
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Görevleri ve toplantıları planlamak ve yönetmek için takvim görünümü
- Özelleştirilebilir Hatırlatıcılar ile zaman yönetimi iyileştirildi, artık hiçbir son tarihi kaçırmayacaksınız
- Toplantı notları, gündemler ve çeşitli toplantı türleri için şablonlar
- Basit yorumlarla toplantı veya etkinlikle ilgili görevler atayın
- Yapılandırılmış toplantılar için kontrol listeleri ve notlar
- Yerleşik zaman izleyici
- ClickUp Toplantılar sırasında yüksek çözünürlüklü ekran kayıtları yapmak ve paylaşmak için Clips
- Tekrarlayan görevler için otomasyonlar
- Zoom ve diğer takvim uygulamaları dahil 1.000'den fazla uygulama ile senkronizasyon
- Takım yanıtlarını kaydetmek için ClickUp Formları
- Yönetmeliklere uygun yüksek düzeyde güvenlik
- Yerel AI asistanı
ClickUp sınırlamaları
- AI fonksiyonları ücretsiz planda mevcut değildir
- Tüm özelliklerini keşfetmek zaman aldığından çoğu kullanıcı için öğrenme süreci uzun
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.100+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
2. Google Çalışma Alanı
Google Çalışma Alanı, tanıtıma gerek olmayan yenilikçi bir yazılım çözümüdür! Şirketiniz için kişiselleştirilmiş e-posta hizmeti sunmanın yanı sıra, iyi koordine edilmiş toplantılarla verimliliği artırmanıza yardımcı olur.
Platformun Toplantı seçeneğini kullanarak sanal oturumlar ayarlayabilirsiniz. Bir kodu veya bağlantıyı paylaşarak kişileri aramalarınıza ekleyin. Canlı yayın yapıyorsanız, etki alanınıza 100.000'e kadar izleyici ekleyebilirsiniz.
Yöneticiler, Çalışma Alanı ayarlarını yapılandırarak Google Meet'i Google Takvim'de ön tanımlı video konferans çözümü olarak ayarlayabilir. Takımlar günlük programlarını ekleyebilir, başkalarıyla paylaşabilir ve kendi Gmail hesaplarında toplantı/etkinlik hatırlatıcıları alabilir.
Google Çalışma Alanı, işbirliğini ve iş yükü yönetimini daha verimli hale getiren E-Tablolar, Dokümanlar ve Sohbet gibi araçlar da sağlar.
Google Çalışma Alanı'nın en iyi özellikleri
- Çevrimiçi toplantılar düzenlemek için Google Meet
- Kapsamlı işbirliği araçları listesi
- Kullanımı kolay dijital takvim
- Canlı yayınları destekler
- Takvim programlarını paylaşma özelliği
Google Çalışma Alanı sınırlamaları
- Yeni kullanıcılar, Doodle'a alternatif olan bu uygulamayı kullanmakta zorlanabilir
- Özellikler önceden haber verilmeksizin kaldırılabilir
Google Çalışma Alanı fiyatlandırması
- Business Starter: Kullanıcı başına aylık 6 $
- İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Business Plus: Kullanıcı başına aylık 18 $
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Google Çalışma Alanı değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,5/5 (40.600+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (1.500+ yorum)
3. Calendly
Calendly, kullanıcıların dakikalar içinde sanal toplantılar ayarlamasına yardımcı olan bir çevrimiçi planlama yazılımıdır. Kullanıcılar takvimlerini paylaşabilir ve davetlilerden uygunluklarına göre herhangi bir tarih ve saat seçmelerini isteyebilir.
Seçtikten sonra, Google Meet için davet bağlantıları gibi toplantı hakkında daha fazla ayrıntı içeren bir e-postayı davetlilere otomatik olarak gönderebilirsiniz. Çağrılarınıza ilgili başlıklar eklemenizi ve toplantıdan önce hazırlık yapabilmek için uyarılar ayarlamanızı öneririz.
Calendly, dört alan için özel planlama çözümleri sunar:
- Teknoloji
- Eğitim
- Finansal hizmetler
- Profesyonel hizmetler
Yazılımın mükemmel yönetici yönetimi, görevleri delege etmek, kullanıcı gruplarını yönetmek ve toplantı değişikliklerini toplu olarak uygulamak için kullanabileceğiniz özlü bir gösterge paneli sayesinde, kuruluşunuz büyüdükçe ölçeklendirmenize yardımcı olur.
Calendly'nin en iyi özellikleri
- Kullanışlı ve temel planlama özellikleri
- Alıcılara otomatik e-postalar gönderir
- Takvim paylaşımını etkinleştirir
- Toplantılar için bildirimler/uyarılar
- Kapsamlı yönetici yönetimi
- Calendly, Salesforce ve Zoom gibi birçok platformla entegre olabilir
Calendly sınırlamaları
- Anahtar özellikler, bazı işlerin gerektirdiği esnekliği sunmuyor
- Aynı anda birden fazla randevu rezervasyonu içeren karmaşık iş akışları oluşturmak zor
Calendly fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Standart: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- Teams: Kullanıcı başına aylık 16 $
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Calendly puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (1.900+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)
Calendly alternatiflerini inceleyin!
4. SurveyMonkey – İyi Doodle Anketleri Alternatifi
Anketler için Doodle kullanıyorsanız, SurveyMonkey değerli bir alternatiftir. Bir hizmet olarak yazılım (SaaS) aracı olarak, programları, etkinlikleri ve iş rotasyonlarını uyumlu hale getirmek için işbirliği yapma ve anketler oluşturma seçenekleri sunar.
Anketler oluşturarak kaç potansiyel katılımcının uygun olduğunu görün ve herkesin katılabileceği bir zaman seçin. SurveyMonkey, beklenen katılımcılara otomatik hatırlatıcılar göndererek davete yanıt vermelerini sağlar. E-posta bildirimlerinin genellikle göz ardı edildiğini düşünüyorsanız, anket davetlerini bağlantılar veya sosyal medya gönderileri yoluyla da gönderebilirsiniz.
Ayrıca, platform, önceden yazılmış sorular içeren formlar oluşturmak için kullanabileceğiniz zaman kazandıran şablonlar sunar. Bu şablonları her zaman durumunuza göre özelleştirebilirsiniz.
SurveyMonkey'in en iyi özellikleri
- Özelleştirilebilir sorularla formlar oluşturun
- Anketlerle hızlı planlama
- Bağlantılar ve sosyal medya aracılığıyla davet gönderme özelliği
- Kullanışlı form şablonları
SurveyMonkey sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar tarafından belirtilen potansiyel veri gizliliği endişeleri
- Bazı kullanıcılar, platformun diğer araçlarla gerçek zamanlı senkronizasyon sunmasını istiyor
SurveyMonkey fiyatlandırması
- Takım Avantajı: Kullanıcı başına aylık 25 $
- Bireysel Avantaj: Aylık 39 $
- Team Premier: Kullanıcı başına aylık 75 $
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
SurveyMonkey puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (18.000+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (9.800+ yorum)
5. Acuity Scheduling
Acuity Scheduling, iş akışlarınızı otomatikleştirmenize ve hızlı randevular ayarlamanıza yardımcı olan bir planlama ve görev yönetimi aracıdır. Davetlilerinize belirli günlerde zaman aralıkları verin, onlar da kendilerine uygun bir zaman seçsinler. Toplantı bildirimleri olarak işlev gören otomatik hatırlatıcı mesajlar ayarlayın.
Ayrıca, müşterilerinize gerçek zamanlı olarak uygunluk durumunuzu gösterebilirsiniz. Bu, müşterilerinizin randevuları kolayca iptal edebilmeleri veya yeniden planlayabilmeleri sayesinde otomatik randevu rezervasyonu sağlar.
Acuity Scheduling, profesyonellerin geri bildirim almak veya kullanıcı katılımını artırmak için özel sorular içeren formlar oluşturmasına yardımcı olur. Güvenilir ödeme işlemcileri kullanarak yurt içi veya yurt dışı ödemeleri çevrimiçi olarak kolayca kabul edebilirsiniz.
Acuity Scheduling'in en iyi özellikleri
- Kapsamlı toplantı ve randevu rezervasyonu
- Birden fazla takvimi senkronize eder
- Otomatik hatırlatıcılar
- Özel sorular içeren formlar
- Uluslararası ödemeleri destekler
Acuity Scheduling sınırlamaları
- Video eğitimleri ilk kez kullananlar için yararlı olabilir
- Diğer Doodle alternatiflerine kıyasla açılış sayfası için sınırlı özelleştirme seçenekleri
Acuity Scheduling fiyatlandırması
- Yeni çıkan: Aylık 16 $
- Büyüyen: 27 $/ay
- Powerhouse: 49 $/ay
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Acuity Scheduling puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (390+ yorum)
- Capterra: 4. 8/5 ( 5.000+ yorum)
6. YouCanBookMe
YouCanBookMe, zaman dilimleri arasında sorunsuz planlama için kişiselleştirilmiş randevu sayfaları oluşturmanıza yardımcı olan Doodle'a basit bir alternatiftir. Özel renkler, zaman dilimleri, metinler ve logolar kullanarak rezervasyon sayfanızın markanızı yansıtmasını ve müşterilerinize ve takım üyelerine sorunsuz bir deneyim sunmasını sağlayın.
Platform, bireysel ve grup toplantılarını mümkün kılmanın yanı sıra, takip süreçlerini de otomatikleştirir. Örneğin, birisi toplantıya gelmediğinde, neden gelemediğini soran bir e-posta göndermenize gerek kalmaz; planlama aracı bunu sizin için otomatik olarak yapar.
YouCanBookMe'nin rezervasyon sayfaları için şifre koruması ve yalnızca istek üzerine rezervasyon gibi güvenlik dostu özelliklerini çok beğendik.
YouCanBookMe'nin en iyi özellikleri
- Özelleştirilebilir randevu sayfaları
- Grup planlamasını destekler
- Takip ve hatırlatıcıları otomatikleştirir
- Parola korumalı rezervasyon sayfaları
- Saat dilimlerini algılar
YouCanBookMe sınırlamaları
- Güncellenen takviminde entegrasyon sorunları yaşanabilir
- Diğer Doodle alternatiflerine kıyasla başlangıçta kurulumu zor olabilir
YouCanBookMe fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Ücretli Plan: 10,80 $/ay
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
YouCanBookMe puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (1.900+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (320+ yorum)
7. HubSpot
CRM yetenekleriyle daha iyi bilinen HubSpot, potansiyel müşterilerin toplantı zamanları ayarlamasına yardımcı olmak için yerleşik bir toplantı planlayıcı ile birlikte gelir. Rezervasyonlar otomatik olarak programınıza eklenir ve Office 365 ve Google Takvim ile mükemmel bir şekilde senkronize edilir.
HubSpot'un mevcut bir kullanıcısıysanız, toplantı rezervasyonu yapan her yeni potansiyel müşteri veritabanınıza sorunsuz bir şekilde eklenir. Bu platform, potansiyel müşterilere mevcut herhangi bir temsilciyle görüşme esnekliği sağlayan turlu planlama özelliğini destekleyerek Doodle'dan üstündür. 👥
HubSpot, takviminizi ana web sitenize yerleştirerek potansiyel müşterilere uygun tarihleri göstermenizi sağlar. Takvim bağlantınızı da doğrudan paylaşabilirsiniz.
HubSpot'un en iyi özellikleri
- Office 365 ve Google Takvim ile entegre olur ve senkronizasyon sağlar
- Potansiyel müşteriler, toplantı rezervasyonu yaptıklarında CRM'ye eklenir
- Gömülebilir takvim
- Sıra ile planlama
HubSpot sınırlamaları
- Yıllık sözleşme gerektirir, bu da işlerin yarıda iptal edilmesini engeller
- Diğer Doodle alternatiflerine kıyasla, yeni kurulan şirketler için çok pahalı ve kullanımı karmaşık olabilir
HubSpot fiyatlandırması
- Platform, farklı paketler için çeşitli fiyatlandırma seçenekleri sunar. Ayrıntılar için web sitesini inceleyin
HubSpot puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (1.500'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (3.900+ yorum)
8. Rallly
Rally, etkinlik ve toplantıları düzenlemeyi kolaylaştıran başka bir planlama ve işbirliği aracıdır. Özel tarihlerle randevular oluşturmanıza yardımcı olurken, ana randevu gösterge paneli tüm katılımcıların uygunluk durumunu görmenizi sağlar.
Kullanıcılar ayrıca toplantıdan önce önemli notlar içeren yorumlar ekleyebilir. Tüm Rallly davetlerinizi tek bir bağlantı üzerinden gönderebilirsiniz.
Bu platform, toplantı anketlerini oldukça sezgisel hale getirir. Tüm katılımcılar oluşturduğunuz ankete oy verdikten sonra, birkaç tıklama ile toplantı tarihini ve saatini hızlıca kesinleştirebilir ve hangi toplantıların önce yapılacağını önceliklendirebilirsiniz.
Rallly'nin en iyi özellikleri
- Kullanımı kolay etkinlik oluşturma ve planlama araçları
- Büyük gruplar için basit oylama özelliği
- Rallly'yi popüler takvim araçlarıyla bağlamak için Zapier entegrasyonu
- Paylaşılan etkinlik sayfaları
Rallly sınırlamaları
- Karmaşık toplantı iş akışları için sınırlı destek
- CRM özelliği yok — ancak bu listedeki birçok Doodle alternatifi de bu özelliği içermiyor
Rallly fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: 3,5 $/ay
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Rallly puanları ve yorumları
- TrustPilot: 4,3/5 (10'dan az yorum)
9. Jotform
Jotform, toplantı anketleri dahil olmak üzere birçok kullanım durumu için özel formlar oluşturmanıza olanak tanıyan Doodle'a harika bir alternatiftir. Özel anket oluşturucuya erişebilir ve konum, saat, etkinlik ve etkinlik menüleri gibi özellikleri özelleştirebilirsiniz. Gönderilen tüm verileri Jotform Tabloları'nda inceleyin.
Mobil cihazınızı veya masaüstü bilgisayarınızı kullanarak toplantı formları oluşturabilirsiniz. Çevrimiçi planlama aracı, çevrimdışı form oluşturmayı destekler ve çevrimiçi olduğunuzda ilerlemenizi otomatik olarak senkronize eder. Diğer takım üyeleriyle birlikte formlar tasarlayın ve Teşekkür sayfalarını istediğiniz gibi özelleştirin.
Jotform, toplantı özetleri ve katılım çizelgeleri gibi seçenekler de dahil olmak üzere heyecan verici bir toplantı formu şablonu aralığı sunar.
Jotform'un en iyi özellikleri
- Kodsuz form oluşturucu
- 100'den fazla uygulama ile entegrasyon
- Formlarda çevrimiçi ödeme tahsilatını destekler
- Geniş özelleştirme aralığı
- Çevrimdışı form oluşturma
Jotform sınırlamaları
- Entegrasyonlar bazen hatalı olabilir
- Toplantı planlama için sınırlı tasarım esnekliği
Jotform fiyatlandırması
- Başlangıç: Ücretsiz
- Bronz: Aylık 34 $
- Silver: 39 $/ay
- Gold: 99 $/ay
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Jotform puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (4.700+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (1.600+ yorum)
10. SurveySparrow
SurveySparrow, tüm iş ihtiyaçlarınız için özelleştirilebilir anketler oluşturmanıza yardımcı olur. İster müşteri geri bildirimi topluyor ister toplantıları tamamlıyor olun, her zaman yanınızda.
Aracın Tekrarlanan Anketler özelliğini kullanarak, tekrarlanan toplantılar için kolayca formlar oluşturabilirsiniz. Ayrıca, kullanıcılara hatırlatıcıların ne zaman gönderileceğini de özelleştirebilirsiniz.
Formlar son derece özelleştirilebilir ve gerekirse, küresel kitlelere uyum sağlamak için çok dilli olarak ayarlanabilir. Sıfırdan başlayın veya SurveySparrow'un 500'den fazla şablon içeren listesinden seçim yapın.
Survey Sparrow, ajans müşterileri için birden fazla alt hesap oluşturulmasına olanak tanıyarak merkezi faturalandırma ve daha sorunsuz iletişim akışları sağlar.
SurveySparrow'un en iyi özellikleri
- Tekrarlanan anketler
- Müşteriler için alt hesaplar
- Çok dilli formları destekler
- Hatırlatıcılar gönderir
SurveySparrow sınırlamaları
- Diğer çevrimiçi planlama araçlarına kıyasla bazen yavaş çalışabilir
- Yeni kullanıcıları desteklemek için teknik bir kılavuz gerekebilir
SurveySparrow fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
SurveySparrow derecelendirme ve yorumlar
- G2: 4. 4/5 (1.800+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (80+ yorum)
Doodle'a mükemmel bir alternatif olarak ClickUp'ı keşfedin
Ele aldığımız Doodle alternatiflerinin tümü, e-posta hatırlatıcılarının ve Google Takvim toplantı çakışmalarının azaltılması için özenle oluşturulmuştur.
Toplantı planlama, form oluşturma ve CRM için anahtar özelliklere sahip hepsi bir arada bir planlama aracı arıyorsanız, ClickUp'ı deneyin! Kapsamlı özellikleriyle, tek bir platformda etkileyici planlama ve proje yönetimi yeteneklerine sahip olabilirsiniz. 🥳