2025'te Bilmeniz Gereken En İyi 21 Calendly Entegrasyonu

Calendly, kısa sürede önde gelen takvim planlama uygulamalarından biri haline geldi ve bunun iyi bir nedeni var. Bu yazılım, hızlı bir şekilde çevrimiçi takvim oluşturmanıza ve müşterilerinizin sizinle görüşmek için en uygun zaman aralıklarını seçmesine olanak tanır.

Bu aracın bir başka harika özelliği de, mevcut birkaç Calendly entegrasyonudur. API'si, ClickUp, Google Analytics, Slack, PayPal, HoneyBook ve çok daha fazlası dahil olmak üzere 30'dan fazla web uygulamasının en iyileriyle kolayca entegre edilebilir.

O kadar çok şey var ki, bu uygulamalarda doğrudan yeni etkinlikler oluşturmayı ve bunları hesabınızla otomatik olarak senkronize etmeyi kolaylaştıracak en iyi 21 Calendly entegrasyonunun bir listesini hazırlamaya karar verdik.

şu anda ihtiyacınız olan en iyi 21 Calendly entegrasyonu

1. ClickUp

ClickUp'a herhangi bir cihazdan, herhangi bir yerden, herhangi bir zamanda erişin

ClickUp, her takımın projeleri yönetmesine, daha akıllı bir şekilde işbirliği yapmasına ve tüm işlerini tek bir araçta bir araya getirmesine olanak tanıyan hepsi bir arada bir verimlilik platformudur. Proje yönetimi uygulamalarına yeni başlayan veya deneyimli bir kullanıcı olun, ClickUp'ın özelleştirme özellikleri, hayatınızın en yüksek verimliliğini elde etmek için uzaktan veya ofiste çalışan her takım boyutuna uyarlanabilir.

ClickUp ile Calendly entegrasyonu, zaman kazandıran özelliklerle doludur, böylece toplantıları, görevleri ve projeleri tek bir yerden takip edebilirsiniz! Başka bir nedene ihtiyacınız varsa: Calendly'de birisi zaman planladığında etkinlik bilgileri otomatik olarak ClickUp'a aktarılır. 🤩

ClickUp Zihin Haritaları, tek dokunuşla fikirlerinizi oluşturmak ve geliştirmek için ihtiyacınız olan her şeyi sunar. Size şunları sağlar:

Görevlerinizi ve alt görevlerinizi oluşturun ve planlayın

Çalışma Alanınız dışındaki kişileri projenize davet edin ve projenizi paylaşın

En önemli görevlerinizi net bir şekilde görebilmek için boş dalları filtreleyin

ClickUp'ta projeleri, fikirleri veya mevcut görevleri planlayın ve düzenleyin, en iyi görsel taslakları elde edin

Kontrol listeleriyle notlarınızı ve eylem öğelerinizi düzenli tutun

Fikirlerinizi not almak için kalem ve kağıt bulamadığınızda, ClickUp Notepad imdadınıza yetişir:

Notlarınızı tam ekran modunda açın

Zengin metin düzenleme ile biçimlendirme

Web'de gezinirken notlar alın

ClickUp Beyaz Tahta, aşağıdakileri yapmanıza olanak tanıyarak sunumlarınızı çekici hale getirir:

Projenize şekiller, resimler ve bağlayıcılar ekleyin

Kısayol tuşlarıyla düzenleme düğmelerine erişin

Beyaz Tahtanızı kişisel kullanım için ayarlayın

Beyin fırtınası yapın, notlar ekleyin ve en iyi fikirlerinizi yaratıcı bir tuvalde bir araya getirin

✅ ClickUp artıları

Lojistiği düzenleyin ve her programa göre eylem planlarını özelleştirin

Mobil cihazlar, masaüstü bilgisayarlar, sesli asistanlar ve daha fazlasında kullanılabilir

Tüm müşterilerinizi ve takvim uygunluklarını tek bir yerden görün

Sektördeki en yüksek puanlı müşteri desteğinden yardım alın

ClickUp hesabınızı 100'den fazla entegrasyona bağlayın

❌ ClickUp eksileri

Henüz tüm ClickUp görünümleri mobil uygulamada mevcut değildir! 🔮

Gösterge paneli dışa aktarma özelliği yok

💸 ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan (kişisel kullanım için en iyisi) Kanban panoları Sınırsız görev ve üye İşbirliğine dayalı belgeler 7/24 destek ve daha fazlası

Kanban panoları

Sınırsız görev ve üye

İşbirliğine Dayalı Belgeler

7/24 destek ve daha fazlası

Sınırsız Plan (küçük takımlar için en iyisi (aylık üye başına 7 $)) Sonsuza Kadar Ücretsiz Planda her şey Kaynak yönetimi Sınırsız Depolama, Gösterge Panelleri, Özel Alanlar Çevik raporlama ve daha fazlası

Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan'daki her şey

Kaynak yönetimi

Sınırsız Depolama, Gösterge Panelleri, Özel Alanlar

Çevik raporlama ve daha fazlası

İş Planı (orta ölçekli takımlar için en uygun seçenek (aylık üye başına 12 $) Sınırsız Plan'daki her şey Özel raporlama Gelişmiş otomasyon, zaman takibi ve Gösterge Paneli özellikleri Zaman çizelgeleri, Zihin Haritaları ve daha fazlası

Sınırsız Plan'daki her şey

Özel raporlama

Gelişmiş otomasyon, zaman takibi ve gösterge paneli özellikleri

Zaman çizelgeleri, Zihin Haritaları ve daha fazlası

Kanban panoları

Sınırsız görev ve üye

İşbirliğine Dayalı Belgeler

7/24 destek ve daha fazlası

Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan'daki her şey

Kaynak yönetimi

Sınırsız Depolama, Gösterge Panelleri, Özel Alanlar

Çevik raporlama ve daha fazlası

Sınırsız Plan'daki her şey

Özel raporlama

Gelişmiş otomasyon, zaman takibi ve gösterge paneli özellikleri

Zaman çizelgeleri, Zihin Haritaları ve daha fazlası

👉 Kurumsal iş yüklerinizi ve süreçlerinizi yönetmek için eksiksiz bir yazılım paketine ihtiyacınız varsa, başarıya ulaşmanıza yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız! Hazır olduğunuzda Satış ekibimizle iletişime geçin.

G2: 4,7/5 (3.880+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.480+ yorum)

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2. Typeform

typeform aracılığıyla

Typeform, çevrimiçi anketler, testler ve konuşmalar için popüler hale gelen bir araçtır. Sadece birkaç tıklama ile Calendly'yi Typeform'unuza ekleyerek yanıt verenlerin sizinle toplantı rezervasyonu yapmasını sağlayabilirsiniz.

Calendly-Typeform entegrasyonu size daha fazla kolaylık, daha iyi organizasyon ve daha fazla şeffaflık sağlar. Bir tarafta yapılan tüm değişiklikler diğer tarafa da anında yansıtılır.

✅ Typeform artıları

Sınırsız form ve anket oluşturmanıza olanak tanır

İyi müşteri desteği ekibi

Güzel tasarlanmış arayüz

Formları kolayca oluşturun

Ücretsiz API sunar

Android cihazlarda kullanılamaz

Nispeten yüksek fiyatlandırma

💸 Typeform fiyatlandırması

Typeform, ayda 100 yanıt için ücretsiz bir plan sunar. Kullanıcılar ayrıca aylık 29 $'dan başlayan ücretli planlara da erişebilirler

💬 Typeform müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,5/5 (500+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (400+ yorum)

3. Slack

slack aracılığıyla

Slack, toplantıları planlamak veya müşteriler ve iş arkadaşlarınızla mesajlaşmak için kullanabileceğiniz önde gelen bir verimlilik aracıdır. Calendly ile uyumlu çalışarak toplantılarınızı müşterileriniz ve takımınız için daha erişilebilir hale getirir. Yeni kullanıcıları davet etmenize, toplantı ayrıntılarını eklemenize ve katılımcılara hatırlatıcılar göndermenize olanak tanıyan bu entegrasyon, en popüler Calendly entegrasyonlarından biridir.

✅ Slack artıları

Kanalları gizli, herkese açık, paylaşımlı veya çoklu çalışma alanı olarak ayarlayın

Masaüstü ve mobil cihazlara uyumlu

Şirketinizle kanallar oluşturun

Görevleri zahmetsizce paylaşın

❌ Slack'in dezavantajları

Çok fazla bildirim dikkatinizi dağıtabilir

Planınıza bağlı olarak sınırlı dosya depolama

Konuşmaları 2 hafta sonra otomatik olarak siler

💸 Slack fiyatlandırması

Slack, kullanıcı başına aylık 6,67 $'dan başlayan ücretsiz ve ücretli planlar sunar

💬 Slack müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,5/5 (29.000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (21.000+ yorum)

4. Webex

webex aracılığıyla

Bu web tabanlı video konferans aracı, Calendly ile entegre olarak toplantı ayrıntılarını takviminize eklemenizi sağlar. Ayrıca, önemli etkinlikler hakkında hatırlatıcılar göndererek tüm katılımcıları bilgilendirir.

Webex-Calendly entegrasyonu, sürekli hareket halindeyseniz ve önemli toplantıları veya son teslim tarihlerini asla kaçırmak istemiyorsanız sizin için ideal olabilir.

✅ Webex'in avantajları

Sunum yapanları hızlı bir şekilde değiştirir ve beyaz tahtaların hızlı oluşturulmasını sağlar

Çevrimdışı referanslar için toplantıları kaydeder

Sorunsuz çevrimiçi toplantı deneyimi

Tüm cihazlarda duyarlı

Basit kullanıcı arayüzü

❌ Webex'in dezavantajları

Kullanıcılar kullanmadan önce eklentiyi indirmelidir

Internet Explorer ön tanımlı tarayıcıdır

Düşük kaliteli web sürümü

💸 Webex fiyatlandırması

Webex, 100 katılımcıya kadar izin veren temel bir ücretsiz plana sahiptir. Premium planlar aylık 13,50 $'dan başlar

💬 Webex müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,2/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (6.000+ yorum)

5. HubSpot

hubSpot aracılığıyla

HubSpot ve Calendly arasındaki entegrasyon, etkinliklerinizi sorunsuz bir şekilde senkronize ederek HubSpot'ta bir etkinlik akışı oluşturmanıza olanak tanır. Bu, takip için yeni fırsatlar sunar.

HubSpot entegrasyonu, yeni kişilerle ilgili bilgileri kaydetmenize ve aynı zamanda mevcut veritabanını yeni etkinliklerle güncellemenize yardımcı olur. Bu özellik sayesinde, müşteri ilişkilerini geliştirmek gibi diğer önemli faaliyetlere odaklanmak için zaman kazanırsınız.

✅ HubSpot artıları

Tüm dosyalarınızı tek bir yerde birleştirin

Diğer araçlarla kolay entegrasyon

HubSpot Academy aracılığıyla eğitim sunar

Kullanıcı dostu platform

❌ HubSpot eksileri

Kategorisindeki diğer araçlara kıyasla oldukça pahalıdır

Teknik destek ücretleri pahalı olabilir

Yedi gün ile sınırlı ücretsiz deneme

Tek seferlik aylık fatura yok

💸 HubSpot fiyatlandırması

HubSpot, aylık 50 $'dan başlayan, yıllık faturalandırılan ücretsiz ve ücretli planlar sunar

💬 HubSpot müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,4/5 (7.000+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)

6. LinkedIn

linkedIn aracılığıyla

Calendly'nin tarayıcı uzantısını kullanarak, LinkedIn'de mesajlaşırken otomasyonun avantajlarından yararlanabilirsiniz. LinkedIn sayfanızdan ayrılmadan potansiyel müşteriler ve adaylarla Calendly bağlantınızı kolayca paylaşabilirsiniz.

Ayrıca VIP'ler ve yüksek değerli kişiler için özel toplantılar seçebilirsiniz. Grup toplantısı planlarken, entegrasyon, davetlilerinizin herkes için uygun bir zaman seçmesi için bir toplantı anketi oluşturmanıza yardımcı olur.

✅ LinkedIn'in avantajları

Sıkı bir bütçeyle çalışan bireyler için uygun maliyetli

Sürekli haber güncellemeleri

Geniş ağ oluşturma fırsatları

Arama motoru dostu

❌ LinkedIn'in dezavantajları

Profil kurulumunu tamamlamak için çok fazla kişisel bilgi gerektirir

Çok fazla spam mesaj

Dikkat çekmek zaman alır

Pahalı premium planlar

💸 LinkedIn fiyatlandırması

LinkedIn'in ücretsiz bir planı ve aylık 29,99 $'dan başlayan premium planları vardır

💬 LinkedIn müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,5/5 (700+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (5.000+ yorum)

7. ActiveCampaign

activeCampaign aracılığıyla

ActiveCampaign, işletmelerin müşterileriyle anlamlı bağlantılar kurmasına yardımcı olan bir otomasyon platformudur. Kişiselleştirme, merkezi iletişim ve segmentasyon, tüm kanallarda ve tüm müşteri yaşam döngüsü boyunca ölçeklendirilir. Kullanıcılar, otomatik toplantı planlama için ActiveCampaign'i Calendly ile entegre ederek satış süreçlerini daha da hızlandırabilir!

✅ ActiveCampaign'in avantajları

Takviminizi randevularla otomatik olarak doldurun ve Calendly rezervasyon akışından toplanan bilgileri kullanın

Bir kişi Calendly'de bir toplantı rezervasyonu yaptığında, değiştirdiğinde veya iptal ettiğinde satış boru hattınızdaki fırsatları oluşturun veya güncelleyin

Sağladıkları bilgilere göre belirli listelere veya segmentlere kişiler ekleyin

ActiveCampaign'deki özel alanlarla özel sorularınızı kolayca haritalayın

❌ ActiveCampaign'in dezavantajları

Özelleştirme, ücretli premium planlarda sunulmaktadır

Formlar ve otomasyon için tasarım özelleştirme eksikliği

💸 ActiveCampaign fiyatlandırması

ActiveCampaign'den teklif isteyin

💬 ActiveCampaign müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,6/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.600+ yorum)

8. Workato

workato aracılığıyla

Workato, işlerin tamamlanması için gereken kaynakları azaltarak çalışanlar ve müşteriler için süreçleri iyileştiren bir otomasyon platformudur. Kullanıcılar, karmaşık iş akışlarını basitleştirmek için belirli tetikleyiciler ve eylemler ayarlama seçeneğine sahiptir.

✅ Workato'nun avantajları

Workato tarifleri sıfırdan veya şablonlar kullanılarak oluşturulabilir

Yerel bağlayıcılarla kapsamlı entegrasyonlar kitaplığı

Otomasyon fikirleri için topluluk kitaplığı mevcuttur

❌ Workato'nun dezavantajları

Takım üyelerini eğitmek ve öğrenmek için zorlu öğrenme süreci

Ücretsiz plan mevcut değildir

💸 Workato fiyatlandırması

Workato'dan özel bir teklif isteyin

💬 Workato müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,7/5 (200+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (30+ yorum)

9. Zapier

zapier aracılığıyla

Zapier, Calendly hesabınızla birlikte çalışmak üzere birden fazla uygulamayı birbirine bağlamanızı sağlayan güçlü bir araçtır. Bu aracı kullanarak, bir uygulama belirli bir komutu aldığında başka bir uygulamada bir etkinliği tetikleyebilirsiniz.

Calendly entegrasyonları listemizde bunu seviyoruz çünkü idari görevlerin yükünü ortadan kaldırarak en önemli önceliklerinize odaklanmanızı sağlıyor. Ne yazık ki, buna yalnızca Calendly'nin Profesyonel Planı'na sahipseniz erişebilirsiniz.

✅ Zapier'in artıları

Zap özelliğini kullanarak görevlerin güçlü otomasyonu

Kullanımı kolay ve kullanışlı bir gösterge paneli

Kapsamlı görev geçmişi

Esnek fiyatlandırma

❌ Zapier'in dezavantajları

Öğrenmesi zor olabilir

Hataların düzeltilmesi zaman alabilir

Tüm entegrasyonları desteklemez

Premium uygulamalar için daha yüksek bir seviye gerekebilir

Zaps'ın çökmesi

💸 Zapier fiyatlandırması

Zapier, ücretsiz bir plan ve aylık 19,99 $'dan başlayan ücretli planlar sunar

💬 Zapier müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,5/5 (800+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.900+ yorum)

10. Zoho

zoho aracılığıyla

Zoho, işletmeler için hepsi bir arada bulut paketi. Proje yönetiminden muhasebeye kadar geniş bir yelpazede faydalı uygulamalar sunar.

Zoho hesabınızı Calendly ile entegre ederek müşterilerinizin rezervasyon yaptığı veya iptal ettiği tüm etkinlikleri görüntüleyebilirsiniz. Bu entegrasyona sahipseniz, Calendly'de randevu ayarlamak için Zoho'dan çıkmanıza gerek yoktur. Her şey hesabınızın arayüzünde gerçekleşir.

✅ Zoho'nun artıları

İlgili müşteri verilerine kolay erişim

Çeşitli ihtiyaçlara uyacak şekilde kolay özelleştirme

Yüzlerce başka entegrasyonu destekler

Uygun fiyat planları

❌ Zoho'nun dezavantajları

Kampanya yönetimi araçlarıyla ilgili sorunlar

Sosyal medya sitelerinden içe aktarmak zor

Müşteri desteği zaman alır

Kullanıcılar hatalarla karşılaşabilir

💸 Zoho fiyatlandırması

Zoho, aylık 31 $'dan başlayan ücretsiz ve ücretli planlar sunar

💬 Zoho müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,5/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (5.400+ yorum)

11. Pendo

pendo aracılığıyla

Pendo, müşterilerin uygulamaya alışmasını ve özellikleri benimsemesini iyileştirmek için uygulama içi kılavuzlar aracılığıyla adım adım talimatlar sunan bir ürün benimseme platformudur. İşletmeler, olağanüstü dijital deneyimler sunabilir ve müşteri sadakatini en üst düzeye çıkarabilir. Calendly ile takımlar, uygulama içi mesajların içine Calendly randevu hatırlatıcıları ekleyebilir.

✅ Pendo'nun artıları

Manuel işleri azaltmak için randevu planlamayı otomatikleştirin

Davranış verilerini kullanarak randevu mesajlarını daha iyi hedefleyin

Tüm Pendo Guide kullanıcıları tarafından kullanılabilir

❌ Pendo'nun dezavantajları

Özelleştirmeler müşteri profilleriyle sınırlıdır

Koşullu kuralları ayarlamak zor olabilir

💸 Pendo fiyatlandırması

Pendo'dan teklif isteyin

💬 Pendo müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,5/5 (600+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (190+ yorum)

12. Salesforce

salesforce aracılığıyla

Salesforce-Calendly entegrasyonu, yeni potansiyel müşteriler veya fırsatlar oluşturarak yeni potansiyel müşterilerle toplantılar planlamayı kolaylaştırır. Entegrasyon ayrıca, kaydedilmiş potansiyel müşteriler için mevcut verileri de günceller.

Salesforce hesabınızı Calendly ile entegre etmek, satış temsilcilerinize daha fazla satış zamanı sağlarken, üst yönetime toplantılar sırasında karar verme için doğru veriler sunar.

✅ Salesforce'un artıları

Gösterge paneli özelleştirilebilir

Hemen hemen tüm cihazlarla uyumludur

❌ Salesforce'un dezavantajları

Küçük işletmeler için uygun değildir

Öğrenmesi ve uyum sağlaması zor

Zayıf müşteri desteği

💸 Salesforce fiyatlandırması

Salesforce, kullanıcı başına aylık 25 $'dan başlayan ücretli planlar sunar

💬 Salesforce müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,2/5 (12.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (16.000+ yorum)

13. Mailchimp

mailchimp aracılığıyla

Mailchimp, e-postalarınızı ne zaman ve nereye göndereceğinizi planlamanın etkili bir yoludur. Ayrıca, sosyal medya etkinliklerinizi ve diğer CRM'leri yönetmenize de yardımcı olur.

Calendly-Mailchimp entegrasyonu, Calendly davetlilerinizin verilerini Mailchimp hesabınızla senkronize etmenizi sağlar. Bu bilgilere sahip olduktan sonra, takip e-postaları göndermek dahil olmak üzere otomatik görevler oluşturmak için kullanabilirsiniz.

✅ Mailchimp'in artıları

Kapsamlı karşılaştırmalı metriklere kolay erişim

Özelleştirilebilir e-posta şablonları

Birden fazla entegrasyona izin verir

❌ Mailchimp'in dezavantajları

Üyelik tabanlı bir site kurmak zor

Çok fazla şablon seçeneği yok

Hantal arayüz

💸 Mailchimp fiyatlandırması

Mailchimp, aylık 11 $'dan başlayan ücretsiz ve ücretli planlar sunar

💬 Mailchimp müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,3/5 (11.600+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (14.000+ yorum)

14. Stripe

stripe aracılığıyla

Çevrimiçi ödemeler, özellikle küçük veya yeni işletmeler için mümkün olduğunca kolay ve sorunsuz olmalıdır. Stripe entegrasyonu, Calendly kullanıcıları için kredi kartı ödemelerini kabul etmeyi çocuk oyuncağı haline getirir.

Bu entegrasyonu kullanarak, para biriminden bağımsız olarak tüm ödemeleri tahsil edebilirsiniz. Dahası, planlama sürecinde ödeme koşullarını da ekleyerek zamandan tasarruf edebilirsiniz.

✅ Stripe'ın avantajları

Çok sayıda entegrasyonu destekler

Şeffaf ödeme süreci

Güvenilir müşteri desteği

Gizli ücret yok

❌ Stripe'ın dezavantajları

Yalnızca 44 ülkeyle sınırlıdır

Kurulum için uzman bilgisi gerekebilir

💸 Stripe fiyatlandırması

Stripe, işlediğiniz ödemelere göre kullandıkça öde fiyatlandırma sunar

💬 Stripe müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,3/5 (100+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000+ yorum)

15. PayPal

payPal aracılığıyla

PayPal'ın Calendly ile entegrasyonu, toplantılar için ödeme talebinde bulunmayı kolaylaştırır. Calendly üzerinden toplantınızı planladıktan sonra, tek bir düğmeye tıklayarak müşterilerinize PayPal üzerinden fatura gönderebilirsiniz.

Faturalar PayPal hesabınıza gönderilir, böylece tek bir yerden görüntüleyebilirsiniz. Calendly-PayPal entegrasyonunu kullanmak sadece basit değil, aynı zamanda uygun maliyetli ve kullanımı da kolaydır.

✅ PayPal'ın avantajları

Sadık müşteriler için sık indirimler

Her işlemi yakalar

Mobil uyumlu

Güvenli şifreleme

❌ PayPal'ın dezavantajları

Hesabınızı dondurma

Dolandırıcılık ve kimlik avı girişimlerinin başlıca hedefi

İstenmeyen müşteri desteği

💸 PayPal fiyatlandırması

PayPal'ın işlem ücretleri işlem başına %1,9 ile %3,5 arasında değişir

💬 PayPal müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,4/5 (1.800+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (21.000+ yorum)

16. GoToMeeting

goToMeeting aracılığıyla

GoToMeeting, herkesin takvim hizmeti üzerinden toplantı ve görüşmeler planlayabileceği bir platformdur. GoToMeeting hesabınızı Calendly ile bağlayarak, etkinlikleriniz için uygun konferans bağlantılarını sorunsuz bir şekilde oluşturabilirsiniz.

✅ GoToMeeting artıları

Katılımcılar üzerinde tam kontrol

Belgeleri kolayca paylaşın

Büyük toplantılar için uygun

Birçok entegrasyonu destekler

❌ GoToMeeting eksileri

En kaliteli ekipman gerektirir

Sohbet seçenekleri sınırlı olabilir

Bağlanmak için çok fazla bant genişliği gerekebilir

💸 GoToMeeting fiyatlandırması

GoToMeeting planları, yıllık faturalandırma ile aylık 12 $'dan başlar

💬 GoToMeeting müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,2/5 (12.800+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (9.000+ yorum)

17. Intercom

intercom aracılığıyla

Canlı sohbet için Intercom kullanıyorsanız, bunu konuşmaları doğrudan Calendly'nize aktarmak için kullanabilirsiniz. Intercom için Calendly uygulaması, en önemli potansiyel müşterilerinizin Messenger üzerinden doğrudan sizinle toplantı planlamasına olanak tanır.

Potansiyel müşterileriniz bir arama ayarladığında, Calendly etkinliği oluşturur ve tüm bağlantıları ve hatırlatıcıları ile takviminize ekler.

✅ Intercom artıları

Güzel ve kullanıcı dostu arayüz

Çeşitli entegrasyonlara izin verir

Botları ve canlı sohbeti destekler

Özelleştirilebilir sohbet robotları

❌ Intercom'un dezavantajları

Kararsız, kafa karıştırıcı ve yüksek fiyatlandırma modeli

Yalnızca web siteleriyle sınırlıdır

Diğer CRM'lerle zaman alır

Düşük müşteri memnuniyeti

💸 Intercom fiyatlandırması

Intercom, aylık 59 $'dan başlayan ücretsiz ve ücretli planlar sunar

💬 Intercom müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,4/5 (2.000+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (800+ yorum)

18. Zendesk

zendesk aracılığıyla

Zendesk Calendly entegrasyonu, randevuları verimli ve anında oluşturmanıza ve görüntülemenize olanak tanır. Ayrıca, Zendesk hesabınızda bilet iletişim bilgilerini hızlı bir şekilde görüntülemek için de kullanabilirsiniz.

✅ Zendesk artıları

Geniş bir müşteri yelpazesi için hepsi bir arada seçenek

Kullanışlı ve güvenilir canlı sohbet çözümleri

Ayrıntılı raporlama ve analiz

Yüzlerce Zendesk entegrasyonu

Mobil sürüm mevcuttur

Esnek fiyatlar

❌ Zendesk'in dezavantajları

Küçük kuruluşlar için oldukça pahalı

Yeni kullanıcılar için anlaşılması zor

Veri aktarımında yaşanan zorluklar

Navigasyon zorlukları

💸 Zendesk fiyatlandırması

Zendesk, aylık 5 $/kullanıcıdan başlayan ücretsiz ve ücretli planlar sunar

💬 Zendesk müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,3/5 (3.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (2.000+ yorum)

19. HoneyBook

honeyBook aracılığıyla

HoneyBook, müşteri rezervasyonlarını yapmayı, projeleri yönetmeyi, danışmanlık hizmetlerini sunmayı ve faturaları göndermeyi kolaylaştırır. Calendly hesabınızı HoneyBook ile bağlayarak sorunsuz bir iş akışı oluşturabilir ve iki hesap arasındaki önemli verileri senkronize edebilirsiniz.

✅ HoneyBook'un avantajları

Gösterge paneli, birden fazla görevi aynı anda görüntülemeyi destekler

Özelleştirilebilir hesaplar

Otomatik faturalar

Mobil uygulaması var

❌ HoneyBook'un dezavantajları

Proje oluşturmak zor

Sadece birkaç entegrasyonu destekler

Büyük takımlar için uygun değildir

Sınırlı ödeme seçenekleri

💸 HoneyBook fiyatlandırması

HoneyBook, aylık 39 $ karşılığında sınırsız bir plan sunar

💬 HoneyBook müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,5/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (400+ yorum)

20. Microsoft Teams

microsoft Teams aracılığıyla

Microsoft Teams, sohbet, video görüşme ve web konferansını tek bir arayüzde birleştirerek kullanıcıların işbirliği içinde çalışmasını sağlar.

Microsoft Teams-Calendly entegrasyonu, müşteriler ve potansiyel müşterilerle randevuları hızlı bir şekilde planlamaya başlamanızı sağlar.

Hesaplarınıza basit bir bağlantı ile, her iki platformu kullanarak bir etkinlik üzerinde çalışmaya başlayabilir ve sorunsuz bir işbirliği için takvim davetlerini doğrudan Microsoft Teams içinden paylaşabilirsiniz.

✅ Microsoft Teams artıları

Yardımcı müşteri desteği

Sorunsuz dosya yedekleme süreci

Microsoft 365 kullanıcıları için ücretsiz

❌ Microsoft Teams eksileri

Depolama alanını dolduran çok fazla gereksiz araç

Güvenlik endişeleri

Takım başına sınırlı kanal sayısı

💸 Microsoft Teams fiyatlandırması

Microsoft Teams, aylık 5 $'dan başlayan premium planlara sahip tüm Microsoft 365 kullanıcıları için ücretsizdir

💬 Microsoft Teams müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,3/5 (12.000+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (7.000+ yorum)

21. Google Analytics

google Analytics aracılığıyla

Calendly hesabınızı Google Analytics' e bağlamak, en popüler gün ve saatleri kolayca görmenin bir yoludur. Müşterilerinizin ne zaman müsait olduğuna dair daha ayrıntılı bilgiler edinebilirsiniz.

Kampanya hunilerini ölçmenize yardımcı olacak bir araca sahip olduğunuzda, pazarlama stratejilerinizde hem zamandan hem de paradan tasarruf edebilirsiniz.

Calendly-Google Analytics entegrasyonu yalnızca Profesyonel Calendly hesabı veya daha üstü hesaba sahip kullanıcılar tarafından kullanılabilir.

✅ Google Analytics artıları

Görünürlük artışı

Kapsamlı veri analizi

Mobil uyumlu

Yeni kullanıcılar Analytics Academy'den öğrenebilir

❌ Google Analytics'in dezavantajları

360 planı mikro işletmeler için uygun değildir

💸 Google Analytics fiyatlandırması

Google Analytics'in ücretsiz bir planı ve aylık 12.500 $'dan başlayan premium 360 planı vardır

💬 Google Analytics müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,5/5 (5.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (6.000+ yorum)

En iyi Calendly entegrasyonlarıyla proje yönetiminizi dönüştürün

Calendly hesabınızla entegre etmek için en iyi CRM'yi seçmek zor olabilir, ancak sizin için mükemmel bir çözümümüz var. Proje yönetiminin getirdiği tüm koşuşturma ve telaş içinde, tüm randevularınıza tek bir gösterge panelinden erişmenizi ve aynı zamanda müşterilerinizle iletişimi kolaylaştırmanızı sağlayan bir araca ihtiyacınız var.

ClickUp, proje yönetimi ihtiyaçlarınız için hepsi bir arada bir çözüm sunan, ücretsiz bir araçtır. Ücretsiz özellikleri sayesinde otomasyonu kullanabilir, görevler oluşturabilir ve atayabilir, ayrıca hedefleriniz üzerinde zahmetsizce çalışabilirsiniz.