2025'te Bilmeniz Gereken En İyi 21 Calendly Entegrasyonu

Calendly, kısa sürede önde gelen takvim planlama uygulamalarından biri haline geldi ve bunun iyi bir nedeni var. Bu yazılım, hızlı bir şekilde çevrimiçi takvim oluşturmanıza ve müşterilerinizin sizinle görüşmek için en uygun zaman aralıklarını seçmesine olanak tanır.
Bu aracın bir başka harika özelliği de, mevcut birkaç Calendly entegrasyonudur. API'si, ClickUp, Google Analytics, Slack, PayPal, HoneyBook ve çok daha fazlası dahil olmak üzere 30'dan fazla web uygulamasının en iyileriyle kolayca entegre edilebilir.
O kadar çok şey var ki, bu uygulamalarda doğrudan yeni etkinlikler oluşturmayı ve bunları hesabınızla otomatik olarak senkronize etmeyi kolaylaştıracak en iyi 21 Calendly entegrasyonunun bir listesini hazırlamaya karar verdik.
şu anda ihtiyacınız olan en iyi 21 Calendly entegrasyonu
1. ClickUp
ClickUp, her takımın projeleri yönetmesine, daha akıllı bir şekilde işbirliği yapmasına ve tüm işlerini tek bir araçta bir araya getirmesine olanak tanıyan hepsi bir arada bir verimlilik platformudur. Proje yönetimi uygulamalarına yeni başlayan veya deneyimli bir kullanıcı olun, ClickUp'ın özelleştirme özellikleri, hayatınızın en yüksek verimliliğini elde etmek için uzaktan veya ofiste çalışan her takım boyutuna uyarlanabilir.
ClickUp ile Calendly entegrasyonu, zaman kazandıran özelliklerle doludur, böylece toplantıları, görevleri ve projeleri tek bir yerden takip edebilirsiniz! Başka bir nedene ihtiyacınız varsa: Calendly'de birisi zaman planladığında etkinlik bilgileri otomatik olarak ClickUp'a aktarılır. 🤩
ClickUp Zihin Haritaları
ClickUp Zihin Haritaları, tek dokunuşla fikirlerinizi oluşturmak ve geliştirmek için ihtiyacınız olan her şeyi sunar. Size şunları sağlar:
- Görevlerinizi ve alt görevlerinizi oluşturun ve planlayın
- Çalışma Alanınız dışındaki kişileri projenize davet edin ve projenizi paylaşın
- En önemli görevlerinizi net bir şekilde görebilmek için boş dalları filtreleyin
ClickUp Not Defteri
Fikirlerinizi not almak için kalem ve kağıt bulamadığınızda, ClickUp Notepad imdadınıza yetişir:
- Notlarınızı tam ekran modunda açın
- Zengin metin düzenleme ile biçimlendirme
- Web'de gezinirken notlar alın
ClickUp Beyaz Tahtalar
ClickUp Beyaz Tahta, aşağıdakileri yapmanıza olanak tanıyarak sunumlarınızı çekici hale getirir:
- Projenize şekiller, resimler ve bağlayıcılar ekleyin
- Kısayol tuşlarıyla düzenleme düğmelerine erişin
- Beyaz Tahtanızı kişisel kullanım için ayarlayın
✅ ClickUp artıları
- Lojistiği düzenleyin ve her programa göre eylem planlarını özelleştirin
- Mobil cihazlar, masaüstü bilgisayarlar, sesli asistanlar ve daha fazlasında kullanılabilir
- Tüm müşterilerinizi ve takvim uygunluklarını tek bir yerden görün
- Sektördeki en yüksek puanlı müşteri desteğinden yardım alın
- ClickUp hesabınızı 100'den fazla entegrasyona bağlayın
❌ ClickUp eksileri
- Henüz tüm ClickUp görünümleri mobil uygulamada mevcut değildir! 🔮
- Gösterge paneli dışa aktarma özelliği yok
💸 ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan (kişisel kullanım için en iyisi) Kanban panoları Sınırsız görev ve üye İşbirliğine dayalı belgeler 7/24 destek ve daha fazlası
- Kanban panoları
- Sınırsız görev ve üye
- İşbirliğine Dayalı Belgeler
- 7/24 destek ve daha fazlası
- Sınırsız Plan (küçük takımlar için en iyisi (aylık üye başına 7 $)) Sonsuza Kadar Ücretsiz Planda her şey Kaynak yönetimi Sınırsız Depolama, Gösterge Panelleri, Özel Alanlar Çevik raporlama ve daha fazlası
- Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan'daki her şey
- Kaynak yönetimi
- Sınırsız Depolama, Gösterge Panelleri, Özel Alanlar
- Çevik raporlama ve daha fazlası
- İş Planı (orta ölçekli takımlar için en uygun seçenek (aylık üye başına 12 $) Sınırsız Plan'daki her şey Özel raporlama Gelişmiş otomasyon, zaman takibi ve Gösterge Paneli özellikleri Zaman çizelgeleri, Zihin Haritaları ve daha fazlası
- Sınırsız Plan'daki her şey
- Özel raporlama
- Gelişmiş otomasyon, zaman takibi ve gösterge paneli özellikleri
- Zaman çizelgeleri, Zihin Haritaları ve daha fazlası
- Kanban panoları
- Sınırsız görev ve üye
- İşbirliğine Dayalı Belgeler
- 7/24 destek ve daha fazlası
- Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan'daki her şey
- Kaynak yönetimi
- Sınırsız Depolama, Gösterge Panelleri, Özel Alanlar
- Çevik raporlama ve daha fazlası
- Sınırsız Plan'daki her şey
- Özel raporlama
- Gelişmiş otomasyon, zaman takibi ve gösterge paneli özellikleri
- Zaman çizelgeleri, Zihin Haritaları ve daha fazlası
👉 Kurumsal iş yüklerinizi ve süreçlerinizi yönetmek için eksiksiz bir yazılım paketine ihtiyacınız varsa, başarıya ulaşmanıza yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız! Hazır olduğunuzda Satış ekibimizle iletişime geçin.
💬 ClickUp müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,7/5 (3.880+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.480+ yorum)
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2. Typeform
Typeform, çevrimiçi anketler, testler ve konuşmalar için popüler hale gelen bir araçtır. Sadece birkaç tıklama ile Calendly'yi Typeform'unuza ekleyerek yanıt verenlerin sizinle toplantı rezervasyonu yapmasını sağlayabilirsiniz.
Calendly-Typeform entegrasyonu size daha fazla kolaylık, daha iyi organizasyon ve daha fazla şeffaflık sağlar. Bir tarafta yapılan tüm değişiklikler diğer tarafa da anında yansıtılır.
✅ Typeform artıları
- Sınırsız form ve anket oluşturmanıza olanak tanır
- İyi müşteri desteği ekibi
- Güzel tasarlanmış arayüz
- Formları kolayca oluşturun
- Ücretsiz API sunar
❌ Typeform'un dezavantajları
- Android cihazlarda kullanılamaz
- Nispeten yüksek fiyatlandırma
💸 Typeform fiyatlandırması
- Typeform, ayda 100 yanıt için ücretsiz bir plan sunar. Kullanıcılar ayrıca aylık 29 $'dan başlayan ücretli planlara da erişebilirler
💬 Typeform müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,5/5 (500+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (400+ yorum)
3. Slack
Slack, toplantıları planlamak veya müşteriler ve iş arkadaşlarınızla mesajlaşmak için kullanabileceğiniz önde gelen bir verimlilik aracıdır. Calendly ile uyumlu çalışarak toplantılarınızı müşterileriniz ve takımınız için daha erişilebilir hale getirir. Yeni kullanıcıları davet etmenize, toplantı ayrıntılarını eklemenize ve katılımcılara hatırlatıcılar göndermenize olanak tanıyan bu entegrasyon, en popüler Calendly entegrasyonlarından biridir.
✅ Slack artıları
- Kanalları gizli, herkese açık, paylaşımlı veya çoklu çalışma alanı olarak ayarlayın
- Masaüstü ve mobil cihazlara uyumlu
- Şirketinizle kanallar oluşturun
- Görevleri zahmetsizce paylaşın
❌ Slack'in dezavantajları
- Çok fazla bildirim dikkatinizi dağıtabilir
- Planınıza bağlı olarak sınırlı dosya depolama
- Konuşmaları 2 hafta sonra otomatik olarak siler
💸 Slack fiyatlandırması
- Slack, kullanıcı başına aylık 6,67 $'dan başlayan ücretsiz ve ücretli planlar sunar
💬 Slack müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,5/5 (29.000+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (21.000+ yorum)
4. Webex
Bu web tabanlı video konferans aracı, Calendly ile entegre olarak toplantı ayrıntılarını takviminize eklemenizi sağlar. Ayrıca, önemli etkinlikler hakkında hatırlatıcılar göndererek tüm katılımcıları bilgilendirir.
Webex-Calendly entegrasyonu, sürekli hareket halindeyseniz ve önemli toplantıları veya son teslim tarihlerini asla kaçırmak istemiyorsanız sizin için ideal olabilir.
✅ Webex'in avantajları
- Sunum yapanları hızlı bir şekilde değiştirir ve beyaz tahtaların hızlı oluşturulmasını sağlar
- Çevrimdışı referanslar için toplantıları kaydeder
- Sorunsuz çevrimiçi toplantı deneyimi
- Tüm cihazlarda duyarlı
- Basit kullanıcı arayüzü
❌ Webex'in dezavantajları
- Kullanıcılar kullanmadan önce eklentiyi indirmelidir
- Internet Explorer ön tanımlı tarayıcıdır
- Düşük kaliteli web sürümü
💸 Webex fiyatlandırması
- Webex, 100 katılımcıya kadar izin veren temel bir ücretsiz plana sahiptir. Premium planlar aylık 13,50 $'dan başlar
💬 Webex müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,2/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (6.000+ yorum)
5. HubSpot
HubSpot ve Calendly arasındaki entegrasyon, etkinliklerinizi sorunsuz bir şekilde senkronize ederek HubSpot'ta bir etkinlik akışı oluşturmanıza olanak tanır. Bu, takip için yeni fırsatlar sunar.
HubSpot entegrasyonu, yeni kişilerle ilgili bilgileri kaydetmenize ve aynı zamanda mevcut veritabanını yeni etkinliklerle güncellemenize yardımcı olur. Bu özellik sayesinde, müşteri ilişkilerini geliştirmek gibi diğer önemli faaliyetlere odaklanmak için zaman kazanırsınız.
✅ HubSpot artıları
- Tüm dosyalarınızı tek bir yerde birleştirin
- Diğer araçlarla kolay entegrasyon
- HubSpot Academy aracılığıyla eğitim sunar
- Kullanıcı dostu platform
❌ HubSpot eksileri
- Kategorisindeki diğer araçlara kıyasla oldukça pahalıdır
- Teknik destek ücretleri pahalı olabilir
- Yedi gün ile sınırlı ücretsiz deneme
- Tek seferlik aylık fatura yok
💸 HubSpot fiyatlandırması
- HubSpot, aylık 50 $'dan başlayan, yıllık faturalandırılan ücretsiz ve ücretli planlar sunar
💬 HubSpot müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,4/5 (7.000+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)
6. LinkedIn
Calendly'nin tarayıcı uzantısını kullanarak, LinkedIn'de mesajlaşırken otomasyonun avantajlarından yararlanabilirsiniz. LinkedIn sayfanızdan ayrılmadan potansiyel müşteriler ve adaylarla Calendly bağlantınızı kolayca paylaşabilirsiniz.
Ayrıca VIP'ler ve yüksek değerli kişiler için özel toplantılar seçebilirsiniz. Grup toplantısı planlarken, entegrasyon, davetlilerinizin herkes için uygun bir zaman seçmesi için bir toplantı anketi oluşturmanıza yardımcı olur.
✅ LinkedIn'in avantajları
- Sıkı bir bütçeyle çalışan bireyler için uygun maliyetli
- Sürekli haber güncellemeleri
- Geniş ağ oluşturma fırsatları
- Arama motoru dostu
❌ LinkedIn'in dezavantajları
- Profil kurulumunu tamamlamak için çok fazla kişisel bilgi gerektirir
- Çok fazla spam mesaj
- Dikkat çekmek zaman alır
- Pahalı premium planlar
💸 LinkedIn fiyatlandırması
- LinkedIn'in ücretsiz bir planı ve aylık 29,99 $'dan başlayan premium planları vardır
💬 LinkedIn müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,5/5 (700+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (5.000+ yorum)
7. ActiveCampaign
ActiveCampaign, işletmelerin müşterileriyle anlamlı bağlantılar kurmasına yardımcı olan bir otomasyon platformudur. Kişiselleştirme, merkezi iletişim ve segmentasyon, tüm kanallarda ve tüm müşteri yaşam döngüsü boyunca ölçeklendirilir. Kullanıcılar, otomatik toplantı planlama için ActiveCampaign'i Calendly ile entegre ederek satış süreçlerini daha da hızlandırabilir!
✅ ActiveCampaign'in avantajları
- Takviminizi randevularla otomatik olarak doldurun ve Calendly rezervasyon akışından toplanan bilgileri kullanın
- Bir kişi Calendly'de bir toplantı rezervasyonu yaptığında, değiştirdiğinde veya iptal ettiğinde satış boru hattınızdaki fırsatları oluşturun veya güncelleyin
- Sağladıkları bilgilere göre belirli listelere veya segmentlere kişiler ekleyin
- ActiveCampaign'deki özel alanlarla özel sorularınızı kolayca haritalayın
❌ ActiveCampaign'in dezavantajları
- Özelleştirme, ücretli premium planlarda sunulmaktadır
- Formlar ve otomasyon için tasarım özelleştirme eksikliği
💸 ActiveCampaign fiyatlandırması
- ActiveCampaign'den teklif isteyin
💬 ActiveCampaign müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,6/5 (9.000+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (1.600+ yorum)
8. Workato
Workato, işlerin tamamlanması için gereken kaynakları azaltarak çalışanlar ve müşteriler için süreçleri iyileştiren bir otomasyon platformudur. Kullanıcılar, karmaşık iş akışlarını basitleştirmek için belirli tetikleyiciler ve eylemler ayarlama seçeneğine sahiptir.
✅ Workato'nun avantajları
- Workato tarifleri sıfırdan veya şablonlar kullanılarak oluşturulabilir
- Yerel bağlayıcılarla kapsamlı entegrasyonlar kitaplığı
- Otomasyon fikirleri için topluluk kitaplığı mevcuttur
❌ Workato'nun dezavantajları
- Takım üyelerini eğitmek ve öğrenmek için zorlu öğrenme süreci
- Ücretsiz plan mevcut değildir
💸 Workato fiyatlandırması
- Workato'dan özel bir teklif isteyin
💬 Workato müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,7/5 (200+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (30+ yorum)
9. Zapier
Zapier, Calendly hesabınızla birlikte çalışmak üzere birden fazla uygulamayı birbirine bağlamanızı sağlayan güçlü bir araçtır. Bu aracı kullanarak, bir uygulama belirli bir komutu aldığında başka bir uygulamada bir etkinliği tetikleyebilirsiniz.
Calendly entegrasyonları listemizde bunu seviyoruz çünkü idari görevlerin yükünü ortadan kaldırarak en önemli önceliklerinize odaklanmanızı sağlıyor. Ne yazık ki, buna yalnızca Calendly'nin Profesyonel Planı'na sahipseniz erişebilirsiniz.
✅ Zapier'in artıları
- Zap özelliğini kullanarak görevlerin güçlü otomasyonu
- Kullanımı kolay ve kullanışlı bir gösterge paneli
- Kapsamlı görev geçmişi
- Esnek fiyatlandırma
❌ Zapier'in dezavantajları
- Öğrenmesi zor olabilir
- Hataların düzeltilmesi zaman alabilir
- Tüm entegrasyonları desteklemez
- Premium uygulamalar için daha yüksek bir seviye gerekebilir
- Zaps'ın çökmesi
💸 Zapier fiyatlandırması
- Zapier, ücretsiz bir plan ve aylık 19,99 $'dan başlayan ücretli planlar sunar
💬 Zapier müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,5/5 (800+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (1.900+ yorum)
10. Zoho
Zoho, işletmeler için hepsi bir arada bulut paketi. Proje yönetiminden muhasebeye kadar geniş bir yelpazede faydalı uygulamalar sunar.
Zoho hesabınızı Calendly ile entegre ederek müşterilerinizin rezervasyon yaptığı veya iptal ettiği tüm etkinlikleri görüntüleyebilirsiniz. Bu entegrasyona sahipseniz, Calendly'de randevu ayarlamak için Zoho'dan çıkmanıza gerek yoktur. Her şey hesabınızın arayüzünde gerçekleşir.
✅ Zoho'nun artıları
- İlgili müşteri verilerine kolay erişim
- Çeşitli ihtiyaçlara uyacak şekilde kolay özelleştirme
- Yüzlerce başka entegrasyonu destekler
- Uygun fiyat planları
❌ Zoho'nun dezavantajları
- Kampanya yönetimi araçlarıyla ilgili sorunlar
- Sosyal medya sitelerinden içe aktarmak zor
- Müşteri desteği zaman alır
- Kullanıcılar hatalarla karşılaşabilir
💸 Zoho fiyatlandırması
- Zoho, aylık 31 $'dan başlayan ücretsiz ve ücretli planlar sunar
💬 Zoho müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,5/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,3/5 (5.400+ yorum)
11. Pendo
Pendo, müşterilerin uygulamaya alışmasını ve özellikleri benimsemesini iyileştirmek için uygulama içi kılavuzlar aracılığıyla adım adım talimatlar sunan bir ürün benimseme platformudur. İşletmeler, olağanüstü dijital deneyimler sunabilir ve müşteri sadakatini en üst düzeye çıkarabilir. Calendly ile takımlar, uygulama içi mesajların içine Calendly randevu hatırlatıcıları ekleyebilir.
✅ Pendo'nun artıları
- Manuel işleri azaltmak için randevu planlamayı otomatikleştirin
- Davranış verilerini kullanarak randevu mesajlarını daha iyi hedefleyin
- Tüm Pendo Guide kullanıcıları tarafından kullanılabilir
❌ Pendo'nun dezavantajları
- Özelleştirmeler müşteri profilleriyle sınırlıdır
- Koşullu kuralları ayarlamak zor olabilir
💸 Pendo fiyatlandırması
- Pendo'dan teklif isteyin
💬 Pendo müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,5/5 (600+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (190+ yorum)
12. Salesforce
Salesforce-Calendly entegrasyonu, yeni potansiyel müşteriler veya fırsatlar oluşturarak yeni potansiyel müşterilerle toplantılar planlamayı kolaylaştırır. Entegrasyon ayrıca, kaydedilmiş potansiyel müşteriler için mevcut verileri de günceller.
Salesforce hesabınızı Calendly ile entegre etmek, satış temsilcilerinize daha fazla satış zamanı sağlarken, üst yönetime toplantılar sırasında karar verme için doğru veriler sunar.
✅ Salesforce'un artıları
- Gösterge paneli özelleştirilebilir
- Hemen hemen tüm cihazlarla uyumludur
❌ Salesforce'un dezavantajları
- Küçük işletmeler için uygun değildir
- Öğrenmesi ve uyum sağlaması zor
- Zayıf müşteri desteği
💸 Salesforce fiyatlandırması
- Salesforce, kullanıcı başına aylık 25 $'dan başlayan ücretli planlar sunar
💬 Salesforce müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,2/5 (12.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (16.000+ yorum)
13. Mailchimp
Mailchimp, e-postalarınızı ne zaman ve nereye göndereceğinizi planlamanın etkili bir yoludur. Ayrıca, sosyal medya etkinliklerinizi ve diğer CRM'leri yönetmenize de yardımcı olur.
Calendly-Mailchimp entegrasyonu, Calendly davetlilerinizin verilerini Mailchimp hesabınızla senkronize etmenizi sağlar. Bu bilgilere sahip olduktan sonra, takip e-postaları göndermek dahil olmak üzere otomatik görevler oluşturmak için kullanabilirsiniz.
✅ Mailchimp'in artıları
- Kapsamlı karşılaştırmalı metriklere kolay erişim
- Özelleştirilebilir e-posta şablonları
- Birden fazla entegrasyona izin verir
❌ Mailchimp'in dezavantajları
- Üyelik tabanlı bir site kurmak zor
- Çok fazla şablon seçeneği yok
- Hantal arayüz
💸 Mailchimp fiyatlandırması
- Mailchimp, aylık 11 $'dan başlayan ücretsiz ve ücretli planlar sunar
💬 Mailchimp müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,3/5 (11.600+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (14.000+ yorum)
14. Stripe
Çevrimiçi ödemeler, özellikle küçük veya yeni işletmeler için mümkün olduğunca kolay ve sorunsuz olmalıdır. Stripe entegrasyonu, Calendly kullanıcıları için kredi kartı ödemelerini kabul etmeyi çocuk oyuncağı haline getirir.
Bu entegrasyonu kullanarak, para biriminden bağımsız olarak tüm ödemeleri tahsil edebilirsiniz. Dahası, planlama sürecinde ödeme koşullarını da ekleyerek zamandan tasarruf edebilirsiniz.
✅ Stripe'ın avantajları
- Çok sayıda entegrasyonu destekler
- Şeffaf ödeme süreci
- Güvenilir müşteri desteği
- Gizli ücret yok
❌ Stripe'ın dezavantajları
- Yalnızca 44 ülkeyle sınırlıdır
- Kurulum için uzman bilgisi gerekebilir
💸 Stripe fiyatlandırması
- Stripe, işlediğiniz ödemelere göre kullandıkça öde fiyatlandırma sunar
💬 Stripe müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,3/5 (100+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.000+ yorum)
15. PayPal
PayPal'ın Calendly ile entegrasyonu, toplantılar için ödeme talebinde bulunmayı kolaylaştırır. Calendly üzerinden toplantınızı planladıktan sonra, tek bir düğmeye tıklayarak müşterilerinize PayPal üzerinden fatura gönderebilirsiniz.
Faturalar PayPal hesabınıza gönderilir, böylece tek bir yerden görüntüleyebilirsiniz. Calendly-PayPal entegrasyonunu kullanmak sadece basit değil, aynı zamanda uygun maliyetli ve kullanımı da kolaydır.
✅ PayPal'ın avantajları
- Sadık müşteriler için sık indirimler
- Her işlemi yakalar
- Mobil uyumlu
- Güvenli şifreleme
❌ PayPal'ın dezavantajları
- Hesabınızı dondurma
- Dolandırıcılık ve kimlik avı girişimlerinin başlıca hedefi
- İstenmeyen müşteri desteği
💸 PayPal fiyatlandırması
- PayPal'ın işlem ücretleri işlem başına %1,9 ile %3,5 arasında değişir
💬 PayPal müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,4/5 (1.800+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (21.000+ yorum)
16. GoToMeeting
GoToMeeting, herkesin takvim hizmeti üzerinden toplantı ve görüşmeler planlayabileceği bir platformdur. GoToMeeting hesabınızı Calendly ile bağlayarak, etkinlikleriniz için uygun konferans bağlantılarını sorunsuz bir şekilde oluşturabilirsiniz.
✅ GoToMeeting artıları
- Katılımcılar üzerinde tam kontrol
- Belgeleri kolayca paylaşın
- Büyük toplantılar için uygun
- Birçok entegrasyonu destekler
❌ GoToMeeting eksileri
- En kaliteli ekipman gerektirir
- Sohbet seçenekleri sınırlı olabilir
- Bağlanmak için çok fazla bant genişliği gerekebilir
💸 GoToMeeting fiyatlandırması
- GoToMeeting planları, yıllık faturalandırma ile aylık 12 $'dan başlar
💬 GoToMeeting müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,2/5 (12.800+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (9.000+ yorum)
17. Intercom
Canlı sohbet için Intercom kullanıyorsanız, bunu konuşmaları doğrudan Calendly'nize aktarmak için kullanabilirsiniz. Intercom için Calendly uygulaması, en önemli potansiyel müşterilerinizin Messenger üzerinden doğrudan sizinle toplantı planlamasına olanak tanır.
Potansiyel müşterileriniz bir arama ayarladığında, Calendly etkinliği oluşturur ve tüm bağlantıları ve hatırlatıcıları ile takviminize ekler.
✅ Intercom artıları
- Güzel ve kullanıcı dostu arayüz
- Çeşitli entegrasyonlara izin verir
- Botları ve canlı sohbeti destekler
- Özelleştirilebilir sohbet robotları
❌ Intercom'un dezavantajları
- Kararsız, kafa karıştırıcı ve yüksek fiyatlandırma modeli
- Yalnızca web siteleriyle sınırlıdır
- Diğer CRM'lerle zaman alır
- Düşük müşteri memnuniyeti
💸 Intercom fiyatlandırması
- Intercom, aylık 59 $'dan başlayan ücretsiz ve ücretli planlar sunar
💬 Intercom müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,4/5 (2.000+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (800+ yorum)
18. Zendesk
Zendesk Calendly entegrasyonu, randevuları verimli ve anında oluşturmanıza ve görüntülemenize olanak tanır. Ayrıca, Zendesk hesabınızda bilet iletişim bilgilerini hızlı bir şekilde görüntülemek için de kullanabilirsiniz.
✅ Zendesk artıları
- Geniş bir müşteri yelpazesi için hepsi bir arada seçenek
- Kullanışlı ve güvenilir canlı sohbet çözümleri
- Ayrıntılı raporlama ve analiz
- Yüzlerce Zendesk entegrasyonu
- Mobil sürüm mevcuttur
- Esnek fiyatlar
❌ Zendesk'in dezavantajları
- Küçük kuruluşlar için oldukça pahalı
- Yeni kullanıcılar için anlaşılması zor
- Veri aktarımında yaşanan zorluklar
- Navigasyon zorlukları
💸 Zendesk fiyatlandırması
- Zendesk, aylık 5 $/kullanıcıdan başlayan ücretsiz ve ücretli planlar sunar
💬 Zendesk müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,3/5 (3.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (2.000+ yorum)
19. HoneyBook
HoneyBook, müşteri rezervasyonlarını yapmayı, projeleri yönetmeyi, danışmanlık hizmetlerini sunmayı ve faturaları göndermeyi kolaylaştırır. Calendly hesabınızı HoneyBook ile bağlayarak sorunsuz bir iş akışı oluşturabilir ve iki hesap arasındaki önemli verileri senkronize edebilirsiniz.
✅ HoneyBook'un avantajları
- Gösterge paneli, birden fazla görevi aynı anda görüntülemeyi destekler
- Özelleştirilebilir hesaplar
- Otomatik faturalar
- Mobil uygulaması var
❌ HoneyBook'un dezavantajları
- Proje oluşturmak zor
- Sadece birkaç entegrasyonu destekler
- Büyük takımlar için uygun değildir
- Sınırlı ödeme seçenekleri
💸 HoneyBook fiyatlandırması
- HoneyBook, aylık 39 $ karşılığında sınırsız bir plan sunar
💬 HoneyBook müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,5/5 (50+ yorum)
- Capterra: 4,9/5 (400+ yorum)
20. Microsoft Teams
Microsoft Teams, sohbet, video görüşme ve web konferansını tek bir arayüzde birleştirerek kullanıcıların işbirliği içinde çalışmasını sağlar.
Microsoft Teams-Calendly entegrasyonu, müşteriler ve potansiyel müşterilerle randevuları hızlı bir şekilde planlamaya başlamanızı sağlar.
Hesaplarınıza basit bir bağlantı ile, her iki platformu kullanarak bir etkinlik üzerinde çalışmaya başlayabilir ve sorunsuz bir işbirliği için takvim davetlerini doğrudan Microsoft Teams içinden paylaşabilirsiniz.
✅ Microsoft Teams artıları
- Yardımcı müşteri desteği
- Sorunsuz dosya yedekleme süreci
- Microsoft 365 kullanıcıları için ücretsiz
❌ Microsoft Teams eksileri
- Depolama alanını dolduran çok fazla gereksiz araç
- Güvenlik endişeleri
- Takım başına sınırlı kanal sayısı
💸 Microsoft Teams fiyatlandırması
- Microsoft Teams, aylık 5 $'dan başlayan premium planlara sahip tüm Microsoft 365 kullanıcıları için ücretsizdir
💬 Microsoft Teams müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,3/5 (12.000+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (7.000+ yorum)
21. Google Analytics
Calendly hesabınızı Google Analytics' e bağlamak, en popüler gün ve saatleri kolayca görmenin bir yoludur. Müşterilerinizin ne zaman müsait olduğuna dair daha ayrıntılı bilgiler edinebilirsiniz.
Kampanya hunilerini ölçmenize yardımcı olacak bir araca sahip olduğunuzda, pazarlama stratejilerinizde hem zamandan hem de paradan tasarruf edebilirsiniz.
Calendly-Google Analytics entegrasyonu yalnızca Profesyonel Calendly hesabı veya daha üstü hesaba sahip kullanıcılar tarafından kullanılabilir.
✅ Google Analytics artıları
- Görünürlük artışı
- Kapsamlı veri analizi
- Mobil uyumlu
- Yeni kullanıcılar Analytics Academy'den öğrenebilir
❌ Google Analytics'in dezavantajları
- 360 planı mikro işletmeler için uygun değildir
💸 Google Analytics fiyatlandırması
- Google Analytics'in ücretsiz bir planı ve aylık 12.500 $'dan başlayan premium 360 planı vardır
💬 Google Analytics müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,5/5 (5.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (6.000+ yorum)
En iyi Calendly entegrasyonlarıyla proje yönetiminizi dönüştürün
Calendly hesabınızla entegre etmek için en iyi CRM'yi seçmek zor olabilir, ancak sizin için mükemmel bir çözümümüz var. Proje yönetiminin getirdiği tüm koşuşturma ve telaş içinde, tüm randevularınıza tek bir gösterge panelinden erişmenizi ve aynı zamanda müşterilerinizle iletişimi kolaylaştırmanızı sağlayan bir araca ihtiyacınız var.
ClickUp, proje yönetimi ihtiyaçlarınız için hepsi bir arada bir çözüm sunan, ücretsiz bir araçtır. Ücretsiz özellikleri sayesinde otomasyonu kullanabilir, görevler oluşturabilir ve atayabilir, ayrıca hedefleriniz üzerinde zahmetsizce çalışabilirsiniz.