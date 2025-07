Calendly ve Acuity Scheduling: Hangi Planlama Aracı Daha İyi?

Sabah programlarımız farklı görünebilir, ancak günün toplantılarını takvimden kontrol etme alışkanlığımızı paylaşıyoruz.

Bir araştırmaya göre, yöneticiler zamanlarının yaklaşık %40'ını karar vermeye ayırıyor ve bunun büyük bir kısmı toplantılarda gerçekleşiyor.

Ancak, günlük toplantıların çokluğu göz önüne alındığında, manuel randevu planlama son derece verimsizdir. Toplantı için karşılıklı olarak uygun bir zaman bulmak için saatlerce gidip gelmeyi düşünün — tam bir kaos!

İşte bu noktada, Calendly ve Acuity Scheduling gibi planlama araçları ve takvim uygulamaları devreye girerek rezervasyon sürecini basitleştirir.

Peki hangisi daha iyi? İki planlama aracını karşılaştırarak kazananı belirliyoruz. Hadi başlayalım!

🧠 Eğlenceli Bilgi: Netflix, toplantıların süresini 30 dakikayla sınırlayarak verimsiz toplantıların önüne geçti. Sonuç olarak, şirket toplantıların sayısını %65'in üzerinde azalttı ve çalışanların %85'inden fazlası bu değişikliği destekledi.

Calendly nedir?

Calendly, toplantı koordinasyonunu basitleştiren lider bir randevu planlama yazılımıdır.

Calendly, tüm takvimlerinizi (kişisel ve profesyonel) senkronize ederek başkalarının uygunluk durumunuzu görmesini ve toplantılar planlamasını kolaylaştırır. Kontrol sizde kalır, çift rezervasyonları önlersiniz. Basit tasarımı bireyler için idealdir ve özellikleri Fortune 500 şirketleri dahil olmak üzere büyük kurumsal ihtiyaçları karşılamak için ölçeklenebilir.

calendly aracılığıyla

Calendly özellikleri

Calendly'nin gücü, zor bir öğrenme süreci gerektirmeden iş akışınıza uyum sağlama yeteneğinde yatmaktadır. İşte size sunduğu avantajlar:

Özellik #1: Takvim entegrasyonu

Calendly, Google Takvim, Outlook Takvim ve Office 365 paketi ile senkronizasyon sağlayarak her şeyi tek bir yerde düzenli tutar. Bağlı tüm takvimlerdeki uygunluk durumunuzu gerçek zamanlı olarak günceller ve planlama çakışmalarını önler.

Özellik #2: Kullanılabilirlik ayarları

Çalışma saatlerini belirleme, toplantılar arasına tamponlar ekleme ve konum veya saat dilimini ayarlama gibi seçeneklerle farklı toplantı türleri veya takımlar için uygunluk durumunuzu özelleştirebilirsiniz. Uygunluk durumunu özelleştirme, yalnızca uygun olduğunuzda toplantı rezervasyonu yapmanızı sağlayarak planlamayı herkes için daha yönetilebilir hale getirir.

Özellik #3: Video konferans entegrasyonu

Calendly, Zoom, Microsoft Teams, Google Meet ve diğer video konferans araçlarıyla entegre olarak planlanan etkinliklere toplantı bağlantılarını otomatik olarak ekler. Bu, manuel kurulumu ortadan kaldırır ve toplantı onaylandığında toplantı bağlantılarının hazır olmasını sağlayarak uzaktan işbirliğini daha verimli hale getirir.

Özellik #4: Özel etkinlik türleri

Etkinlik türlerini, süre, konum ve katılımcı gereksinimleri gibi parametreleri ayarlayarak kuruluşunuzun ihtiyaçlarına göre özelleştirebilirsiniz. Bire bir toplantılar, grup oturumları veya web seminerleri için etkinlik türleri oluşturabilirsiniz. Toplantıdan önce gerekli bilgileri toplamak için formlar veya sorular ekleyerek planlama sürecini kolaylaştırın.

Özellik #5: Planlama bağlantısı paylaşımı

Calendly, müşterileriniz ve takım üyelerinizle paylaşmak veya web sitenizde yayınlamak için kişiselleştirilmiş bir bağlantı oluşturmanıza olanak tanır. Bu bağlantı, diğer kişilerin uygun zaman dilimlerinize doğrudan erişmesini sağlayarak e-posta alışverişini ortadan kaldırır. Herkes, uygunluk durumunuza göre kolayca toplantı rezervasyonu yapabilir, böylece zaman kazanılır ve planlama verimliliği artar.

Calendly fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: 12 $/koltuk/ay

Takımlar : 20 $/koltuk/ay

Enterprise: Yıllık 15.000 $'dan başlayan fiyatlarla

💡Profesyonel İpucu: Toplantılar arasında ara süreler ekleyerek çakışmaları önleyin ve kendinize nefes alma fırsatı verin. Aralıksız toplantılar enerjinizi tüketebilir ve yorgunluktan dolayı önemli ayrıntıları kaçırmanıza neden olabilir.

Acuity Scheduling nedir?

Acuity Scheduling, temel planlamanın ötesine geçen bir çevrimiçi randevu planlama aracıdır.

Davetlilerin uygun zaman aralıklarını seçmelerine ve sizin de uygunluk durumunuzu yönetmenize olanak tanır. Ayrıca müşteri veritabanı yönetimi, özelleştirilebilir kayıt formları ve faturalandırma özellikleri de içerir. Acuity Scheduling, stilistler, koçlar ve terapistler gibi küçük işletme sahipleri için rezervasyon ve müşteri etkileşimlerini basitleştirir.

acuity Scheduling aracılığıyla

Acuity Scheduling özellikleri

Acuity Scheduling, planlama ile müşteri, ödeme ve markalaşma yönetim araçlarını bir araya getirerek randevu bazlı işler için ideal bir çözüm sunar.

Özellik #1: Özelleştirilebilir planlama seçenekleri

Belirli rezervasyon saatleri ayarlayarak, sanal randevular veya dersler düzenleyerek ve kişisel zamanınızı bloklayarak uygunluk durumunuzu kolayca kontrol edebilirsiniz.

Acuity Scheduling, müşterilerin tercihlerine göre rezervasyon yapmalarını sağlayarak, bir veya birden fazla konum için esnek ve verimli planlama yapmanızı sağlar.

Özellik #2: Otomatik randevu yönetimi

Randevu rezervasyonu, hatırlatıcılar ve makbuzları yöneten yerleşik otomasyon özellikleri zaman kazanmanıza yardımcı olur. Müşteriler, sizin müdahaleniz olmadan çevrimiçi takvimler aracılığıyla randevularını iptal edebilir veya yeniden planlayabilir. Bu arada, otomatikleştirilmiş iş akışları randevuya gelmeme durumlarını azaltır ve daha sorunsuz bir planlama deneyimi sağlar.

Özellik #3: Güvenli ödeme entegrasyonu

Acuity Scheduling, Stripe, Square ve PayPal entegrasyonlarıyla ödemeleri basitleştirir. Kredi kartlarını saklayarak ön ödemeleri, bahşişleri ve depozitoları kabul eder ve randevulara gelmeme durumlarını önler. Ayrıca, ödeme sırasında faturalar ve makbuzlar oluşturabilir ve ek hizmetler satabilirsiniz.

Randevulardan önce ilgili bilgileri toplamak için özel giriş formları ile müşteri deneyimini kişiselleştirebilirsiniz. Sadakat araçlarını kullanarak tekrar rezervasyonları teşvik edin ve müşterilerin geri gelmesini sağlayan paketler, hediye kartları veya abonelikler sunun. Bu özellikler, daha güçlü müşteri ilişkileri kurmanıza ve uzun vadeli büyümeyi desteklemenize yardımcı olur.

Özellik #5: Güçlü entegrasyonlar ve erişilebilirlik

Instagram, Google ve Facebook gibi sosyal platformlar için entegrasyonlar, müşterilerin randevularını doğrudan Acuity Scheduling ile almasına olanak tanır. Platform ayrıca, iş akışını iyileştirmek için Zapier, MailChimp ve Google Analytics gibi üçüncü taraf uygulamalarla da entegre olur.

Acuity Scheduling fiyatlandırması

Yeni çıkan: Aylık 20 $

Büyüyen: 34 $/ay

Powerhouse: 61 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

📮 ClickUp Insight: Çalışanların %37'si eylem öğelerini izlemek için takip notları veya toplantı tutanakları gönderirken, %36'sı hala diğer parçalı yöntemlere güveniyor. ClickUp tarafından yapılan araştırmaya göre, kararları kaydetmek için birleşik bir sistem olmadan, ihtiyacınız olan anahtar bilgiler sohbetler, e-postalar veya elektronik tablolar gibi iletişim kanallarında kaybolabilir. ClickUp ile, toplantıları doğrudan ClickUp'ın Takvim Görünümü'nden görevlere dönüştürebilirsiniz. Ayrıca, tüm görevleriniz, sohbetleriniz ve belgelerinizdeki konuşmaları anında eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilirsiniz, böylece hiçbir şey gözden kaçmaz.

Calendly ve Acuity Scheduling: Özellik Karşılaştırması

Her iki araç da planlama ihtiyaçlarını karşılar, ancak farklı güçlü yönlere odaklanır. Anahtar özellikler açısından karşılaştırmaları aşağıda verilmiştir:

Özellik/Plan Calendly Acuity Scheduling Planlama türleri Sınırsız 1-1 (Ücretsiz), birden fazla tür Randevu tabanlı (yüz yüze veya çevrimiçi) Entegrasyon 100'den fazla entegrasyon (Zoom, Stripe vb.) Stripe, Square, PayPal ve diğer entegrasyonlar Kullanıcı yönetimi Temel ve gelişmiş özellikler Müşteri yönetimi araçları, randevu izleme Mobil ve uzantı erişimi Mobil uygulama ve tarayıcı uzantısı Mobil uygulama Gelişmiş özellikler Raporlama, otomasyon (Takımlar/Kurumsal) Ödemeler, müşteri yönetimi, markalaşma araçları Deneme sürümü mevcuttur Ücretsiz temel plan, premium deneme sürümü Randevular için değil, planlama yazılımı için ücretsiz deneme

Özellik #1: Kullanım kolaylığı

Calendly, sadeliği ile ünlüdür. Platform, dakikalar içinde kullanmaya başlayabileceğiniz minimalist ve sezgisel bir arayüz sunar. Takviminizi bir web sitesine yerleştirmekten birden fazla etkinlik türü ayarlamaya kadar, Calendly öğrenme sürecini kısa tutar.

Öte yandan, Acuity Scheduling, basitliğine rağmen gelişmiş özel özelleştirme seçeneklerine ihtiyaç duyan kullanıcılara daha fazla hitap eder. Kayıt formları ve müşteri kendi kendine planlama gibi özellikleri, ilk kez kullananlar için biraz karmaşık olabilir, ancak işler için çok değerlidir.

🏆 Kazanan: Calendly'nin basit arayüzü ve erişilebilirliği, bireyler ve küçük takımlar için açık bir tercih olmasını sağlar. Ancak, Acuity Scheduling, basitlikten çok özelleştirmeyi önceliklendirenler için daha iyidir.

Özellik #2: Özelleştirme ve markalama

Calendly bazı markalama seçeneklerini desteklese de, özelleştirme yetenekleri sınırlıdır. Renkleri değiştirebilir ve logo ekleyebilirsiniz, ancak özel müşteri etkileşimleri için derinlemesine seçenekler sunmaz.

Planlama deneyimini özelleştirme söz konusu olduğunda, Acuity Scheduling liderdir. Kullanıcıların randevu onaylarını, hatırlatıcıları ve kayıt formlarını kapsamlı bir şekilde özelleştirmelerine olanak tanır. İşletmeler, müşterilere tutarlı bir deneyim sunmak için logolar ve renk şemaları gibi özel markalama öğeleri de ekleyebilir.

🏆 Kazanan: Acuity Scheduling, marka kimliğine uygun rezervasyon deneyimi isteyen işletmelere hitap eden sağlam özelleştirme ve markalama özellikleriyle.

Özellik #3: Entegrasyonlar ve otomasyon

Her iki araç da bu alanda başarılıdır, ancak odak noktaları farklıdır.

Calendly, Zoom, Slack ve Salesforce gibi önemli takvim platformları ve araçlarıyla entegre olur. Birden fazla zaman diliminde çalışan ve turlu planlama gerektiren büyük bir takımınız varsa, Calendly işinizi kolaylaştırır.

Ancak, Acuity Scheduling, randevu onaylarından önce müşterilerden ödeme talep etme veya form doldurma gibi iş akışlarıyla otomasyonu bir adım daha ileriye taşır. Stripe ve PayPal gibi ödeme işlemcileriyle entegrasyonu, işlem ihtiyaçları olan işletmeler için bir avantaj sağlar

🏆 Kazanan: Beraberlik. Calendly, genel planlama ve takım iş akışları için daha iyidir. Öte yandan, Acuity Scheduling'in entegrasyonları ve otomasyonu, ödeme veya önceden ayrıntılı müşteri verileri gerektiren hizmet odaklı işler için daha uygundur.

Özellik #4: Ödeme işleme

Calendly ayrıca Stripe ve PayPal ile ödeme tahsilatı da sunar. Ancak, özellikleri daha basit işlemler için daha iyidir ve Acuity Scheduling'inkinden daha az çok yönlüdür.

Ön ödeme gerektiren işler için Acuity Scheduling daha güçlü bir rakiptir. Stripe, Square ve PayPal ile entegrasyonu, planlama sırasında ücretleri veya depozitoları tahsil etmenizi sağlar. Bu özellik, danışmanlar, terapistler veya hizmet tabanlı profesyoneller için idealdir.

🏆 Kazanan: Acuity Scheduling, olgun ve esnek ödeme işleme yetenekleri nedeniyle.

Özellik #5: Grup planlama ve dersler

Acuity Scheduling, grup planlama için daha gelişmiş özellikler sunarak dersler, atölye çalışmaları veya grup randevuları düzenleyen işletmeler için mükemmel bir seçimdir. Kapasite sınırları belirleyebilir, bekleme listelerini yönetebilir ve müşterilerin paylaşılan oturumlarda yer ayırtmasına izin verebilirsiniz.

Calendly, grup etkinliklerini de destekler, ancak daha basit bir formda. Web seminerleri veya toplantılar gibi takım tabanlı etkinlikler için etkilidir, ancak grup derslerini yönetmek için gerekli karmaşıklığa sahip değildir.

🏆 Kazanan: Acuity Scheduling, grup etkinliklerini ve dersleri yönetmek için özel olarak tasarlanmış araçları sayesinde

Özellik #6: Mobil erişilebilirlik

Her iki platform da mobil planlama uygulamaları sunar, ancak deneyimleri farklıdır.

Calendly'nin uygulaması hafiftir ve etkinlik türlerini, uygunluk durumunu ve bildirimleri yönetmek gibi temel işlevlere odaklanır. Acuity Scheduling'in uygulaması biraz daha karmaşık olsa da, müşteri bilgi yöneticisi ve hareket halindeyken giriş formlarına erişim gibi ek özellikler sunar.

🏆 Kazanan: Calendly, akıcı ve kullanıcı dostu mobil uygulaması ile

Özellik #7: Fiyatlandırma ve değer

Calendly, bireysel kullanıcılar için ücretsiz bir temel plan ve uygun fiyatlı ücretli takım planları ile basit bir fiyatlandırma yapısı sunar.

Acuity Scheduling'in ücretsiz bir sürümü yoktur. Ancak, temel fiyatlandırma paketinde bile müşteri yönetimi, çevrimiçi toplantı araçları ve ödeme toplama gibi özellikler bulunmaktadır.

🏆 Kazanan: İhtiyaçlarınıza bağlıdır. Calendly, maliyet bilincine sahip kullanıcılar için idealdir, Acuity Scheduling ise gelişmiş araçlara ihtiyacınız varsa paranızın karşılığını daha fazla verir.

Reddit'te Calendly ve Acuity Scheduling karşılaştırması

Reddit'teki tartışmalar, Calendly ve Acuity Scheduling için övgü ve hayal kırıklığının karışımını ortaya koyuyor.

Birçok Acuity Scheduling kullanıcısı, özellikle tekrarlayan randevular, ödeme işleme ve web sitesi entegrasyonu gerektiren işler için sağlam özellik setini takdir ediyor.

Ancak, ortak bir tema, duyarlı bir müşteri destek ekibinin olmamasıdır. Bir kullanıcı, martinmick, şöyle yazıyor:

Acuity'yi yaklaşık 4 yıldır kullanıyorum ve memnunum. O zamanlar fiyatı yıllık 200 dolar civarındaydı ve tüm ihtiyaçlarımı karşılıyordu. WP sitemde kullanıyorum ve entegrasyonu kolay. Ayrıca, oturumları ayarlarken bir seçenek olduğu için müşteri tekrarlanan oturumlar ayarlayabilir. Tek dezavantajı müşteri hizmetleri. Acuity'ye bir soru sorarsanız, Acuity personeline doğrudan soru göndermeden önce SSS'lerinde (tekrar tekrar) arama yapar. O zaman bile, Acuity, soruları yanıtlamamak için çalıştıkları için yardımcı olmuyor. Ve yanıtladıklarında, bu otomatik bir yanıt oluyor.

Acuity'yi yaklaşık 4 yıldır kullanıyorum ve memnunum. O zamanlar fiyatı yıllık 200 dolar civarındaydı ve tüm ihtiyaçlarımı karşılıyordu. WP sitemde kullanıyorum ve entegrasyonu kolay. Ayrıca, oturumları ayarlarken bir seçenek olduğu için müşteri tekrarlanan oturumlar ayarlayabilir. Tek dezavantajı müşteri hizmetleri. Acuity'ye bir soru sorarsanız, Acuity personeline doğrudan soru göndermeden önce SSS'lerinde (tekrar tekrar) arama yapar. O zaman bile, Acuity, soruları yanıtlamamak için çalıştıkları için yardımcı olmuyor. Ve yanıtladıklarında, bu otomatik bir yanıt oluyor.

Bu arada, Calendly, kullanım kolaylığı ve minimalist tasarımıyla Reddit'te daha üst sıralarda yer alıyor. Basit görev planlama yazılımını tercih eden kullanıcılar bu uygulamayı tercih ediyor. Kullanıcı Celeron Hubbard şöyle diyor :

… Exchange365'teki takvimime bağladım. Ardından "benimle 30 dakika randevu al" adlı bir öğe oluşturdum. Bu öğenin kalıcı bir URL'si var. Birisi bu öğeyi ziyaret ettiğinde, takvimimde uygunluk olup olmadığını otomatik olarak kontrol ediyor ve kişinin benimle 30 dakikalık bir zaman aralığı için otomatik olarak randevu almasına izin veriyor. Davet alıyorum, kabul ediyorum ve işlem tamamlanıyor. Ücretsiz planı kullanıyorum. Bu yıl öncesinde hiç kullanmamıştım ama gerçekten çok beğendim.

… Exchange365'teki takvimime bağladım. Ardından "benimle 30 dakika randevu al" adlı bir öğe oluşturdum. Bu öğenin kalıcı bir URL'si var. Birisi bu öğeyi ziyaret ettiğinde, takvimimde uygunluk olup olmadığını otomatik olarak kontrol ediyor ve kişinin benimle 30 dakikalık bir zaman dilimi için otomatik olarak randevu almasına izin veriyor. Davet alıyorum, kabul ediyorum ve işlem tamamlanıyor. Ücretsiz planı kullanıyorum. Bu yıl öncesinde hiç kullanmamıştım ama gerçekten çok beğendim.

Acuity Scheduling, tekrarlanan toplantılar ve ders planlaması için favori gibi görünüyor. Ancak Calendly, tek başına çalışan girişimciler ve küçük işletmelerin tek seferlik toplantılar düzenlemesi için yeterince sağlam olan ücretsiz planıyla bir adım önde.

ClickUp ile tanışın: Calendly ve Acuity Scheduling'e en iyi alternatif

Calendly ve Acuity Scheduling, yalnızca planlamaya odaklandıkları için sınırlı hissediyorsanız, ClickUp mükemmel bir çözüm olabilir. İş için her şeyi içeren uygulama!

ClickUp, rezervasyonların ötesine geçerek, planlama ile görev yönetimi, takım işbirliği ve proje yönetimi takvimini birleştiren araçlar sunar.

ClickUp'ın Calendly ve Acuity Scheduling'e iyi bir alternatif olarak öne çıkmasının nedenlerine bir göz atın:

ClickUp'ın 1 Numaralı Avantajı: ClickUp Takvim Görünümü

ClickUp Takvim Görünümü ile görevleri, etkinlikleri ve son tarihleri tek bir takvimde yönetin

Bir planlama aracından daha fazlası olan ClickUp'ın Takvim Görünümü, zamanınız ve görevleriniz için merkezi bir merkezdir. Bağımsız planlama araçları olarak çalışan Calendly veya Acuity Scheduling'in aksine, ClickUp'ın takvimi görevleriniz, projeleriniz ve iş akışlarınızla entegre olur.

Özelleştirilebilir filtreler : Atanan kişilere, : Atanan kişilere, iş önceliğine veya son teslim tarihlerine göre etkinlikleri ve görevleri görünüm

Gerçek zamanlı güncellemeler : Takviminizdeki değişiklikleri otomatik olarak yansıtarak, projeleriniz geliştikçe programınızı dinamik ve doğru tutun

Çoklu takvim görünümleri : Planlama ihtiyaçlarınıza göre gün, hafta veya ay görünümleri arasında geçiş yapın ve projelerinizin kapsamı ne olursa olsun esneklik elde edin

Renk kodlu takvim öğeleri : Özelleştirilebilir renk etiketleri kullanarak etkinlikleri, görevleri ve hatırlatıcıları birbirinden ayırın

Gerçek zamanlı işbirliği : Takım üyelerine takvim etkinlikleri veya son tarihler atayın, onlar da bunları gerçek zamanlı olarak güncelleyerek herkesin aynı sayfada olmasını sağlayın

Zoom entegrasyonu: Toplantıları planlayın ve ilgili proje görevlerini veya dosyaları ekleyerek takviminizden doğrudan katılın

Bildirimler, takvimler, e-postalar ve iş akışları gibi çeşitli işlevleri projenin yürütülmesine entegre ederek, ClickUp çalışanların sürekli olarak farklı teknolojik mekanizmaları gözden geçirmeye odaklanmalarını engeller ve değer üreten görevlere odaklanmalarını sağlar.

Bildirimler, takvimler, e-postalar ve iş akışları gibi çeşitli işlevleri projenin yürütülmesine entegre ederek, ClickUp çalışanların sürekli olarak farklı teknolojik mekanizmaları gözden geçirmeye odaklanmalarını engeller ve değer üreten görevlere odaklanmalarını sağlar.

ClickUp'ın 2. Avantajı: ClickUp Toplantıları

ClickUp Toplantıları ile gündemleri, notları ve takipleri görevlere bağlayın

ClickUp Meetings 'in özellikleri, her toplantıyı basit randevu planlamasının ötesinde anlamlı ve eyleme geçirilebilir hale getirmek için tasarlanmıştır. Bu hepsi bir arada yaklaşım, toplantıların artık izole etkinlikler değil, iş akışınızın ayrılmaz parçaları olmasını sağlar.

Bağlantılı görevler ve projeler : Toplantı gündemlerini doğrudan devam eden görevlere veya projelere bağlayın, böylece her tartışma eyleme geçirilebilir ve izlenebilir hale gelir

Tekrarlanan toplantı şablonları : Haftalık takım toplantıları veya müşteri check-in'leri için özelleştirilebilir : Haftalık takım toplantıları veya müşteri check-in'leri için özelleştirilebilir günlük planlayıcı şablonlarını kullanarak zaman kazanın ve tutarlılığı koruyun

Kapsamlı toplantı notları : Toplantılar sırasında belgeler üzerinde işbirliği yapın ve bunları bağlam ve hesap verebilirlik için projelere bağlayın

Eyleme geçirilebilir takip : Toplantı sırasında belirli takım üyelerine takip görevleri veya notlar atayın, hiçbir şeyin kaçırılmamasını sağlayın

Yinelenen toplantı yönetimi: Yinelenen toplantıları daha büyük hedeflere veya görevlere bağlayarak kolayca planlayın, manuel olarak yeniden girdi yapma ihtiyacını ortadan kaldırın

ClickUp'ın Üstünlüğü #3: ClickUp Takvim Planlayıcı Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Takvim Planlayıcı Şablonu ile ilerlemeyi daha akıllıca planlayın ve izleyin

ClickUp Takvim Planlayıcı Şablonu, çeşitli planlama ihtiyaçları için kullanıma hazır bir yapı sunarak karmaşık programların yönetimini basitleştirir.

Pazarlama kampanyası planlama : Pazarlama görevlerini, son tarihleri ve kampanya lansmanlarını planlayın ve izleyin, tarihleri anında değiştirin

Etkinlik koordinasyonu : Etkinlikleri planlayın ve son teslim tarihlerini kolaylıkla yönetin, takım üyelerine belirli görevler atayın ve ilerlemeyi izleyin

Entegre görev izleme : Planlanan takvim etkinliklerini daha geniş proje görevleriyle bağlantılandırarak, hiçbir son tarihin kaçırılmamasını sağlayın

İlerleme izleme: Görev tamamlanma oranlarını doğrudan takvimde görselleştirerek ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak izleyin

ClickUp'ın 4. Avantajı: ClickUp Zaman Yönetimi

ClickUp Zaman Yönetimi ile zamanı takip edin, saatleri bloklayın ve iş yüklerini yönetin

Basit planlama fonksiyonlarının ötesinde, ClickUp Zaman Yönetimi zaman ve kaynakları yönetmek için bütünsel bir yaklaşım sunar.

Yerleşik zaman takibi : Müşteri faturalandırması veya kaynak planlaması için özellikle yararlı olan, bireysel görevler veya projeler için harcanan zamanı takip edin

Zaman bloklama : Yoğun işler veya toplantılar için belirli zaman aralıkları ayırarak gününüzün düzenli ve odaklanmış geçmesini sağlayın

İş yükü görselleştirme : Takım üyelerinin iş yüklerini ve uygunluk durumlarını görün, planlamayı optimize edin ve kaynakların aşırı yüklenmesini önleyin

Otomatik hatırlatıcılar: Yaklaşan son tarihler, toplantılar veya gecikmiş görevler için uyarılar alın, hiçbir şeyi kaçırmayın

ClickUp'ın 5. Avantajı: ClickUp Calendly Entegrasyonu

ClickUp Calendly Entegrasyonu ile Calendly randevularınızı ClickUp'ın görev ve proje yönetimi ile senkronize edin

Zaten Calendly ile mi çalışıyorsunuz? ClickUp'ın Calendly Entegrasyonu ile toplantılarınızı planlamaya devam edebilir ve bunları ClickUp'ın verimlilik ekosistemine yerleştirebilirsiniz.

Calendly rezervasyonlarından görevler oluşturun : Calendly'de yeni bir randevu planlandığında ClickUp'ta otomatik olarak görevler oluşturun

Takvimleri senkronize edin : Tüm toplantı, görev ve son tarihlerin birleşik görünümü için Calendly etkinliklerini ClickUp takvimine bağlayın

İş akışlarını otomatikleştirin: ClickUp Otomasyonlarını kullanarak Calendly randevularına göre takip görevleri veya hatırlatıcılar tetikleyin

Calendly ve Acuity Scheduling yerine ClickUp'ı seçin

Calendly ve Acuity Scheduling randevular için harika araçlardır, ancak daha geniş bir verimlilik resmine entegre edilemezler.

ClickUp ile sadece randevuları planlamakla kalmaz, bunları işinizin geri kalanıyla entegre olan daha bütünsel bir sisteme yerleştirirsiniz. Her toplantıyı eyleme geçirilebilir görevlere bağlayabilir, her son tarihi daha geniş iş yükünüzün yanında görselleştirebilir ve maksimum verimlilik için her dakikayı izleyebilirsiniz.

Calendly ve Acuity Scheduling'den farklı olarak ClickUp, dinamik takvim görünümleri, yerleşik zaman yönetimi şablonları ve programlarınızı iş akışlarınıza bağlayan entegrasyonlar sunar.

Sadece zamanınızı yönetmekle kalmayıp, zamanınızı daha verimli kullanmanıza yardımcı olacak bir platform arıyorsanız, ClickUp açık ara en iyi seçimdir. Başlamak için ClickUp'a ücretsiz kaydolun.