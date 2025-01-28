2025'te Uzaktan Çalışanlar için En İyi 10 Dijital Göçebe Aracı

Bir valizle yaşamak ve dünyanın dört bir yanındaki kafelerde çalışmak kulağa çok cazip geliyor. Ancak dijital göçebe olmak, Instagram'da FOMO (Fear of Missing Out, kaçırma korkusu) uyandıran paylaşımlar yapmak değildir. Uzaktan çalışmanın esnekliğini seyahat tutkusuyla birleştiren ciddi bir yaşam tarzıdır.

Ve her zamankinden daha fazla insan bunu benimsiyor. Statista, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki dijital göçmenlerin sayısının 2023 ortası itibarıyla 17,3 milyon olduğunu ve bu sayının 2019'a göre 10 milyon daha fazla olduğunu bildiriyor.

Ancak, tüm iyi şeyler gibi, dijital göçebelik de kendi zorluklarını beraberinde getirir. Sürekli hareket halinde olmak, asenkron çalışma, etkili iletişim ve teslim edilecekler ile son teslim tarihlerinin görünürlüğünü sağlamak için mekanizmalar kurmanızı gerektirir.

Her gün "ofisinizi" nereye kurarsanız kurun, işbirliği, verimlilik ve güvenlik sağlayan araçlar arıyorsanız, okumaya devam edin.

Seyahat ve işin birbirinden ayrılmaması için en iyi dijital göçebe araçlarını özenle seçtik. ?

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Dünya çapında dijital göçebelere hitap eden birçok uzaktan çalışma aracı bulunmaktadır. İhtiyaçlarınıza uygun olanları seçmek zor olabilir. Size en uygun uzaktan verimlilik yönetimi araçlarını seçmeden önce, aşağıdaki olmazsa olmaz özelliklere sahip olduklarından emin olun:

Çapraz platform uyumluluğu: Aracın, hareket halinde olacağınız için dizüstü bilgisayar, tablet ve telefon gibi tüm cihazlarınızda çalışması gerekir

Sezgisel kullanıcı arayüzü: Arayüz, siz ve takımınızın sorunsuz bir şekilde kullanabilmesi için basit ve kullanıcı dostu olmalıdır

Hafif: Araç, cihazınızın depolama alanını fazla kaplamamalıdır; muhtemelen birden fazla uygulama ile çalışacaksınız ve kimse yavaş ve şişkin bir sistemle uğraşmak istemez

Güvenilir: Hatalar ve yavaş yükleme süresi gibi yazılım sorunları en aza indirilmelidir, böylece işlerinizi en verimli şekilde tamamlayabilirsiniz

Entegrasyonlar: Uygulama, teknoloji yığınınızdaki diğer Uygulama, teknoloji yığınınızdaki diğer verimlilik araçlarıyla iletişim kurmalıdır

Güvenilir müşteri desteği: Özellikle normal çalışma saatleri dışında sık sık çalışıyorsanız, zamanında yardım alabilmeniz gerekir

Çok mu fazla şey istiyorsunuz? Endişelenmeyin! Bu kriterlere uyan en iyi dijital göçebe araçlarını size sunmak için araştırmalarımızı tamamladık.

Sizin gibi uzaktan çalışanların stressiz ve profesyonel olarak başarılı bir hayat sürmelerine yardımcı olacak 10 verimlilik aracı:

1. ClickUp

Uzaktaki takım üyelerinizin uyumu konusunda endişeli misiniz? ClickUp, sizin gibi dijital göçebeler için faydalı olan hepsi bir arada bir iş platformudur. ClickUp'ın uzaktan çalışma özelliği ile, siz ve takımınız coğrafi konumunuzdan bağımsız olarak aynı sayfada kalarak tek bir takım gibi çalışacaksınız.

Paylaşılan hedefleri belirlemek ve her görevdeki günlük ilerlemeyi izlemek için kullanın. Ayrıca, senkronize bir şekilde her hedefin durumunu görselleştirerek, asenkron çalışırken bile daha yakın işbirliğini teşvik edin.

ClickUp'ın Uzaktan Takım Proje Yönetimi Çözümü ile dağıtılmış takımlar için projeleri planlayın, yürütün, izleyin ve yönetin

Asenkron iletişim harika olabilir, ancak ClickUp bunun her şey için işe yaramadığını bilir. Bazen takımın toplantılara girip çıkması gerekir. Böyle durumlarda ClickUp gösterge panelinden bir Zoom toplantısı başlatabilir veya planlayabilirsiniz. Takım üyeleriniz devam eden veya yaklaşan toplantılar hakkında anında bilgilendirilir. Yapmanız gereken tek şey Zoom ClickApp'i etkinleştirmek!

ClickUp'ı kullanarak görevler içinden Zoom toplantıları başlatın ve planlayın.

Profesyonel ipucu? Toplantı tutanaklarınızı sayısız e-posta ile kaydetmenize ve paylaşmanıza gerek yok. Toplantı ayrıntılarını daha sonra bir kayıt bağlantısı ile alın. Veya kişileri ve takımları etiketleyerek ClickUp'ta eylem öğeleri atayın ve onları eşzamansız olarak bilgilendirin.

ClickUp'ta Takımlar'ı kullanarak, görevler atayabileceğiniz, yorumlarda bahsedebileceğiniz veya izleyici olarak ekleyebileceğiniz gruplar oluşturun.

Dahası var! Uzaktan verimlilikte bir adım öne geçmek için ClickUp'ın Uzaktan Çalışma Planı şablonunu kullanın. Takımınızın görevlerini, listelerini ve belgelerini düzenlemek için kullanabilirsiniz. Psst… özelleştirilebilir ve ücretsizdir!

ClickUp'ın Uzaktan Çalışma Planı Şablonu ile uzaktan çalışmayı her zaman, her yerden izleyin

ClickUp, üretken ve organize kalmanıza yardımcı olacak daha fazla kaynak sunar. Örneğin, freelancer'lar için ClickUp Freelancer Şablonları ve AI araçlarını inceleyerek işlerinizi daha hızlı tamamlayabilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Gösterge Paneli: Tüm işlerinizi istediğiniz şekilde görün. Her bir görevde meşgul olan kişileri ve kaynakları hızlıca görün ve ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak izleyin

Özel görünümler: Projenizin verilerini Gantt, pasta grafikler, zaman çizelgesi, zihin haritaları veya tablo olarak görüntüleyerek zengin içgörüler elde edin ve bunlara göre hareket edin

ClickUp Görevleri: Birden fazla atanan kişiyi etiketleyerek ve ekli ekran kayıtları üzerinden onlara brifing vererek işbirliği projelerini hızlandırın

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak önemli belgeleri yönetin ve takım işbirliğini geliştirin

ClickUp Belgeleri: Tüm belgelerinizi tek bir yerde görevlerle ilişkilendirin ve gizlilik ve düzenleme erişimi özelleştirmeleriyle güvenli bir şekilde paylaşın

ClickUp Hedefleri: Sprintler, haftalık etkinlikler ve günlük görevler oluşturun ve bunları daha büyük bir takım hedefine bağlayın. Metrikleri haritalayın ve bunlara göre ilerlemeyi izleyin

ClickUp Gelen Kutusu: Tüm ilerlemeleri takip etmek için anında e-posta bildirimleri alın. Ayrıca, Tüm ilerlemeleri takip etmek için anında e-posta bildirimleri alın. Ayrıca, ClickUp bildirimlerinizi özel olarak ayarlayın

Entegrasyonlar: ClickUp ve teknoloji yığınınız içindeki tüm işlerinizi otomatikleştirin . ClickUp, Slack, Figma ve bulut depolama uygulamaları gibi dijital göçebeler için 200'den fazla araçla entegre olur

ClickUp sınırlamaları

Çok fazla özelleştirme gerekiyorsa, kurulum biraz zaman alabilir

Yeni kullanıcılar için bir öğrenme eğrisi vardır

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: 7 $/ay/kullanıcı

İş: 12 $/ay/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9200+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.900+ yorum)

2. SavvyCal

Bazı toplantılar e-posta ile yapılabilir. Bazıları ise yapılamaz. İkincisi için SavvyCal var. Sanal toplantıları planlamak için kullanın, ancak sürekli gidip gelmeyin.

SavvyCal, dijital göçebelere zamanlarını kontrol etme imkanı sunar. Kullanılabilir zaman aralıklarınızı ayarlayın ve tercih sırasına göre sıralayın, böylece insanlar sizinle kolayca toplantı planlayabilir. Paylaştığınız takvimi kendi takvimlerinin üzerine yerleştirerek ortak boş zaman aralıklarını hızlıca görebilirler.

via Savvycal

SavvyCal'ın en iyi özellikleri

Önceden doldurulmuş alıcı bilgileri: SavvyCal bağlantısını göndermeden önce alıcıların bilgilerini önceden doldurarak onları memnun edin

Sıralı kullanılabilirlik: Tüm açık zaman dilimlerinizi göstermek yerine, planlayıcınız için tercih ettiğiniz toplantı zaman dilimlerini etiketleyin

Saat dilimi programı: Seyahat ederken takviminizde saat diliminiz otomatik olarak güncellenir

Gömülü bağlantı: Web sitenizi ziyaret edenlerin gömülü bağlantılar aracılığıyla toplantı planlamasına olanak tanıyın

SavvyCal sınırlamaları

Yavaş senkronizasyon sorunları

SavvyCal fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: Aylık 12 $/kullanıcı

Premium: 20 $/ay/kullanıcı

SavvyCal puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

3. Toggl İzleme

Zaman, serbest çalışanlar için (kelimenin tam anlamıyla) paradır. Toggl'un zaman izleme aracı Toggle Track, sizin ve takımınızın müşterilerinizden faturalandırılabilir her dakika için ödeme almanıza yardımcı olur. Çalışma saatlerini izlemek, takımınızın karlılığını artırmak için görevlerin verimli bir şekilde dağıtılmasını sağlar.

Toggl, otomatik, doğru ve güçlü raporlama özelliği ile tanınır. Ayrıca %100 gözetim karşıtı bir taahhüt ile gelir, böylece takımınız dijital göçebe aracını endişelenmeden kullanabilir.

toggl aracılığıyla

Toggl En iyi özellikleri izleyin

Doğru izleme: Çalışanlarınızın çalıştığı saat sayısına göre müşterileriniz için doğru faturalar oluşturun

Hesap verebilir takımlar: Takım üyelerinin iş yükü ve zaman çizelgesine uyumu konusunda görünürlük elde edin ve hesap verebilirliği artırın

Kolay raporlama ve bordro: Müşteri incelemeleri ve bordro döngülerinde yardımcı olan performans raporlarını anında oluşturun

Veriye dayalı içgörüler: İşlemleri basitleştirmek ve her iş gününden daha fazla verim almak için alanları hızlı bir şekilde belirleyerek takımınızın karlılığını artırın

Toggl Sınırlamaları izleyin

Daha iyi otomasyon potansiyeli — izlemeye başlamak için kullanıcının "Başlat" düğmesine tıklaması gerekir

Daha kullanıcı dostu ve sezgisel olabilir

Birden fazla projenin zaman takibi yalnızca premium planda mümkündür

Toggl Fiyatlandırmayı izleyin

5 kullanıcıya kadar ücretsiz

Başlangıç: 10 $/ay/kullanıcı

Premium: 20 $/ay/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Toggl Puanlamaları ve yorumları izleyin

G2: 4,6/5 (1500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2200+ yorum)

4. Trello

Trello, dağıtılmış takımlar için bir proje yönetimi aracıdır. Tüm takım görevlerini oluşturmak ve takip etmek için kullanabilirsiniz. Takımların tüm işlerini panolar, listeler ve kartlar halinde düzenlemelerine olanak tanır.

Çekici ve kullanımı kolay Kanban tarzı kartları onu popüler hale getiriyor. Trello'nun tek dezavantajı, projeler karmaşık ve çok işlevli hale geldiğinde görevlerin yönetiminin sıkıcı hale gelmesidir.

trello aracılığıyla

Trello'nun en iyi özellikleri

Otomatikleştirilmiş iş akışları: Trello'da tekrarlayan görevler için otomatik komutlar ayarlayın, böylece en önemli işlere odaklanabilirsiniz

Görünümler: Projelerinize farklı açılardan ve perspektiflerden görünürlük kazanın

Güçlendiriciler ve entegrasyonlar: Takımınızın iş araçlarını Trello ile entegre ederek iş akışlarındaki sürtüşmeleri ortadan kaldırın

Şablonlar: Trello topluluğundaki sektör uzmanları tarafından oluşturulan hazır planları ve şablonları kullanın

Trello sınırlamaları

Gelişmiş özellikler için eklentiler gerekir

Karmaşık projeler için sınırlı işlevsellik

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: 5 $/ay/kullanıcı

Premium: 10 $/ay/kullanıcı

Enterprise: 17,5 $/ay/kullanıcı

Trello puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (13.400+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (23.000'den fazla yorum)

5. ContentStudio

ContentStudio'yu kullanarak sosyal medya kanallarınızı sorunsuz bir şekilde yönetin.

Bu hepsi bir arada platform, tüm sosyal medya kampanyalarınızı oluşturmanıza, izlemenize ve optimize etmenize olanak tanır. Uygulama içinde tüm paydaşlarla gerçek zamanlı işbirliğini kolaylaştırır.

ContentStudio, olağanüstü tekrar planlama seçenekleri ve sosyal platformlarda içeriği önizleme özelliği ile sosyal medya araçları arasında öne çıkıyor.

via ContentStudio

ContentStudio'nun en iyi özellikleri

AI yazar: AI yardımıyla sosyal medya gönderileriniz için metinler ve başlıklar daha hızlı oluşturun

Eller serbest planlama: Özel kuyruklarla akıllı bir şekilde yayınları planlayın

Ağa özel gönderiler: Özel gönderilerle her bir sosyal kanalınızın yayın standartlarına uyun

UTM izleme: Paylaşılan bağlantılara UTM parametreleri ekleyerek kanallar genelinde performans sonrası gelişmeleri takip edin

ContentStudio sınırlamaları

Mobil uygulamanın sınırlı işlevleri vardır

Yeni özellikler çoğunlukla ücretli erişim duvarlarının arkasında gizlidir ve abonelik planınıza göre otomatik olarak kullanıma sunulmaz

ContentStudio fiyatlandırması

Başlangıç: 25 $/ay

Pro: 49 $/ay

Ajans: 99–299 $/ay

ContentStudio puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (660+ yorum)

6. Toshl

Öngörülemeyen gelirle başa çıkmak, dijital göçebe olmanın en korkutucu yönlerinden biridir. Yağmurlu günler için hazırlıklı olmalısınız. Toshl, bunu yapmanıza yardımcı olabilir.

Bir finans izleme uygulaması olan Toshl, harcamalarınızı kontrol etmenize yardımcı olur. Tüm kredi kartlarınızı, banka hesaplarınızı ve nakit işlemlerinizi takip eder. Toshl, büyük bankalara bağlanmanıza ve yatırımlarınızı ve kripto para birimi bakiyelerinizi görüntülemenize olanak tanır.

via Toshl

Toshl'un en iyi özellikleri

Banka bağlantıları: Kartınızı ve banka hesaplarınızı, dünya çapında 13800'den fazla banka ile bağlantılı Toshl'a kolayca bağlayın

Dosyadan içe aktarma: Toshl sekiz farklı dosya biçimini desteklediğinden, gider çizelgelerinizi veya harcama verilerinizi kolayca yükleyin

Finansal hedef belirleme: Finansal hedeflerinizi belirleyin ve bu hedeflere doğru nasıl ilerlediğinizi izleyin

Çoklu para birimi desteği: 300'den fazla desteklenen para biriminde gider, gelir ve transfer ekleyin

Toshl sınırlamaları

Hata düzeltmeleri gerektirir

Toshl fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: 2,99 $/ay

Medici: 4,99 $/ay

Toshl puanları ve yorumları

G2: Derecelendirme mevcut değil

Capterra: Derecelendirme mevcut değil

7. Notion

Notion, dijital göçebelerin işlerini tek bir yerde yazmak, planlamak ve organize etmek için kullanmayı sevdikleri bir araçtır. Uzaktan çalışanlar ve serbest çalışanlar, sanal bir çalışma alanı gibi davranma özelliğini takdir ediyor.

Sürükle ve bırak arayüzü, çalışma alanlarını sıfırdan özelleştirmenize veya not almaktan web sayfaları oluşturmaya kadar uzanan görevler için önceden oluşturulmuş şablonları kullanmanıza olanak tanır.

Birden fazla müşteriye ait projeleri yönetmek veya kişisel hedeflerinizi ve seyahat planlarınızı takip etmek için bir gösterge paneline ihtiyacınız varsa, Notion her şeyi tek bir bakışta görmenizi kolaylaştırır. Gerçek zamanlı işbirliği çok basittir; çevrimdışı erişim, güvenilir bir internet bağlantısı olmadan da her yerde çalışmaya devam etmenizi sağlar.

Notion, göçebelerin reaktif değil, amaçlı bir şekilde çalışmasını ve yaşamasını sağlar. Esnekliği, zaman dilimleri arasında dijital göçebe yaşam tarzının organize kaosunun ortasında odaklanmayı mümkün kılar.

notion aracılığıyla

Notion'un en iyi özellikleri

Wiki'ler: Belgeleri ve süreçleri kolayca düzenleyin, paylaşın ve senkronize edin

Projeler: Projeleri kontrol listeleri, zaman çizelgeleri veya görev takvimleri olarak görüntüleyerek daha hızlı ilerleyin

Notion AI: Notion'un AI asistanını kullanarak daha kısa sürede daha iyi yazın

Notion sınırlamaları

Yeni kullanıcılar, bu aracı tam potansiyeliyle kullanmakta zorlanabilir

Sınırlı metin düzenleme özellikleri

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Aylık 8 $/kullanıcı

İş: 15 $/ay/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (5000+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (2000+ yorum)

8. Monday. com

Takımınızın görevlerini, süreçlerini ve iş akışlarını tek bir platformda düzenlemek istiyorsanız, Monday.com'a göz atın. Bu, takımların ortak hedefler belirleyip uyum sağlamasına ve ilerlemelerini izlemesine yardımcı olan bir verimlilik ve işbirliği aracıdır.

Monday.com'u diğerlerinden ayıran özelliği, son derece görsel arayüzüdür. Temel görevleri ve nispeten daha küçük projeleri yönetmek için idealdir. Ancak, projenin karmaşıklığı arttıkça, her bir alt görevi izlemek zorlaşır.

Monday.com'un en iyi özellikleri

Otomasyon: İş akışlarınızı hızlandırmak için 200'den fazla hazır otomasyon tarifinden seçim yapın

Özel iş akışları: İşinizin herhangi bir bölümü için kod gerektirmeyen İşinizin herhangi bir bölümü için kod gerektirmeyen iş akışları oluşturun

Proje onayları: Onayları eşzamansız olarak yönetin ve daha iyi önceliklendirin

Monday.com sınırlamaları

Raporları özelleştirme yeteneği sınırlıdır

Mobil uygulama bazen yavaş olabilir

Monday. com fiyatlandırma

2 kullanıcıya kadar ücretsiz

Temel: 10 $/ay/kullanıcı

Standart: 12 $/ay/kullanıcı

Pro: 20 $/ay/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Monday. com puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9800+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4500+ yorum)

9. Wrike

Wrike, esneklik ve organizasyonu bir araya getirerek dijital göçebelerin sürekli sistemleri yeniden yapılandırmak yerine işlerine odaklanmalarını sağlar.

Gösterge panelinde tüm işlerinizi benzersiz bir üç bölmeli görünümde sunan bir proje yönetimi ve işbirliği aracıdır.

İlk pencere, kaynak yönetimi için tüm projelerinizi ve takımlarınızı bir araya getirir, ikincisi yeni görevler oluşturma ve atama olanağı sunar, üçüncüsü ise mevcut görevleri ve alt görevleri yönetmek içindir.

Özelleştirilebilir iş akışları, GANTT grafikleri ve zaman çizelgeleri, uzaktaki takımlarla karmaşık projelerin denetimini sağlar. Entegrasyonlar, görevlerin diğer araçlardan getirilmesine olanak tanır. Gösterge panelleri ve raporlama, proje görünürlüğünü bir bakışta sağlar.

Ancak, bu araç kurumsal düzeydeki müşteriler için özel olarak geliştirilmiştir. Bu nedenle, daha küçük takımlar genellikle navigasyon karmaşıklıklarıyla karşılaşır.

wrike aracılığıyla

Wrike'ın en iyi özellikleri

Otomasyon: İş akışlarınızı hızlandırmak için 200'den fazla hazır otomasyon tarifinden seçim yapın

Düzeltme ve onay: Otomatik onay istemleri ile birden fazla inceleme toplantısını ve geri bildirimler için gidip gelmeyi ortadan kaldırın

Özelleştirilebilir şablonlar: Wrike'ın yerleşik şablonlarıyla projelerinize hızlı bir başlangıç yapın

Wrike sınırlamaları

Navigasyon, yeni kullanıcılar için çok sezgisel olmayabilir

Diğer iş araçlarıyla hazır entegrasyonlar sunmaz

Wrike fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: 9,8 $/ay/kullanıcı

İş: 24,8 $/ay/kullanıcı

Enterprise (Büyük takımlar için): Özel fiyatlandırma

Pinnacle (karmaşık iş ihtiyaçları olan takımlar için): Özel fiyatlandırma

Wrike puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (3500+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (2500+ yorum)

10. nTask

nTask, diğer bazı dijital göçebe araçlarının karmaşık öğrenme eğrisi olmadan sağlam işlevsellik sunar.

Uzaktan çalışan takımlar için serbest çalışanlara yönelik bir görev ve sorun yönetimi aracı olan nTask, düzeltilmesi gereken kritik sorunları ve gerçek zamanlı takibi takip etmenize yardımcı olur.

Kullanıcılar, nTask'ın basit arayüzünü ve sınırsız çalışma alanı oluşturma özelliğini çok seviyor.

via nTask

nTask'ın en iyi özellikleri

Kanban panosu: Görevleri bir Kanban panosunda düzenleyerek işlerinizi düzenleyin

Sorun izleme: Sorunların çözümündeki ilerlemeyi izleyin, önem düzeylerini ayarlayın ve bunları daha büyük görevlerle ilişkilendirin

Risk yönetimi: Projelerinizdeki risk düzeylerini belirleyin ve işaretleyin, risk sahiplerini atayın ve acil durum planları oluşturun

nTask sınırlamaları

Yetersiz, yavaş müşteri desteği

Büyük kuruluşlar için uygun değildir

nTask fiyatlandırması

7 gün boyunca ÜCRETSİZ

Premium: 3 $/ay

İş: Aylık 8 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

nTask puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (10+ yorum)

Capterra: 4. 2/5 (100+ yorum)

ClickUp ile Uzaktan Çalışma Hayatınızı Kolaylaştırın

Dijital göçebe hayatın iyi ve kötü yanları vardır. Her gün, plaj şemsiyesi altında pina colada içip büyük müşterilere fatura keserek başlamayabilir. Ancak, doğru uzaktan çalışma araçlarına sahipseniz, hayal ettiğiniz gerçekliği şekillendirebilirsiniz.

Hangi araçla başlamanız gerektiğinden emin değil misiniz? ClickUp'ın hepsi bir arada iş platformunu deneyin. Uzaktan çalışırken bile zinde ve verimli kalmanıza yardımcı olur. ClickUp, izleme ve raporlama gibi tüm sıradan proje yönetimi işlerini halletsin, siz de yaratıcı enerjinizi anlamlı işlere odaklayın.

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