2025'te Seyahat Planlaması için En İyi 10 Seyahat Yönetimi Yazılımı

Küresel kurumsal seyahat yönetimi sektörü her zamankinden daha hızlı büyüyor ve iş seyahati harcamalarının bu yıl 1,4 trilyon dolara ulaşması bekleniyor! Yeni ve yenilikçi seyahat yönetimi yazılımlarının iş seyahati lojistiği, seyahat planlaması ve gider yönetimi alanlarında öncü rol üstlenmesiyle, sektörde teknoloji kullanımının da artmaya devam etmesi bekleniyor.

Etkili kurumsal seyahat yönetimi çözümleri, rezervasyon süreçlerini basitleştirebilir, seyahat planlamasını kolaylaştırabilir ve seyahat planlamasını hiç olmadığı kadar kolay hale getirebilir.

Bu makalede, en iyi 10 seyahat yönetim aracını özellikleri, sınırlamaları, fiyatları ve puanlarıyla birlikte inceleyeceğiz.

Seyahat yönetim yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Şirketler, kurumsal seyahat süreçlerini basitleştirmek için seyahat yönetimi araçlarına yatırım yapar. İhtiyaçlarınıza uygun bir yazılım seçerken dikkat etmeniz gereken özellikler şunlardır:

Kolay rezervasyon : Seyahat yönetimi rezervasyon yazılımı sorunsuz bir şekilde çalışmalı ve en iyi konaklama yerlerine, uçuşlara ve daha fazlasına kolay erişim sağlamalıdır

Kullanımı kolay : Sezgisel bir kullanıcı arayüzü, takımınızın aracı kolayca kullanabilmesini ve zamandan tasarruf etmesini sağlar

Gider yönetimi çözümü : En iyi seyahat yönetimi araçları, gider yönetimi yazılımı olarak da iyi bir şekilde fonksiyon görür. Bu sayede, sürekli yazılım değiştirmek zorunda kalmadan her şeyi tek bir yerden halledebilirsiniz

Entegrasyon : Kurumsal seyahat yönetim yazılımınızı günlük kurumsal yazılımlarınızla entegre etme özelliği, zahmetsiz veri paylaşımı sağlar

Bütçe dostu : Yazılımın bütçenize uygun olduğundan ve maliyetlerden tasarruf etmenize yardımcı olduğundan emin olun. Gizli maliyetlerin olmadığı şeffaf bir fiyatlandırma politikası olan yazılımları tercih edin

Raporlama : Gelişmiş raporlama özellikleri, en fazla harcama yapılan alanları bulmanıza ve gereksiz maliyetleri azaltmanıza yardımcı olur

Kullanıcı desteği: Kullanıcı desteği, deneyiminizi olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilir. Bu nedenle, yazılımınızın her zaman yararlı destek sunduğundan emin olun

2024'te Kullanılacak En İyi 10 Seyahat Yönetimi Yazılımı

En iyi iş seyahati yönetim yazılımı, tüm ihtiyaçlarınızı karşılayan yazılımdır. Bazı seçeneklere göz atalım:

1. ClickUp

Harita Görünümü'nü deneyin ClickUp'ın Harita görünümünü kullanarak, durum, öncelik ve daha fazlası için özelleştirilebilir işaretlerle coğrafi işlerinizi bir harita üzerinde yönetin.

Hepsi bir arada proje planlama, verimlilik ve planlama aracı olan ClickUp, 2024'ün en iyi iş seyahati yönetim yazılımları listemizin başında yer alıyor. ClickUp Belgeleri'ni kullanarak seyahat programları oluşturabilir, seyahat bütçesi planlayabilir, seyahat planları yapabilirsiniz.

ClickUp'ın seyahat planınızı görsel olarak hayata geçirmek için tasarlanmış Harita Görünümü ile seyahat planlamanızı bir üst seviyeye taşıyın. Bu yenilikçi araç, seyahatlerinizi coğrafi olarak düzenlemenizi ve basit bir tıklama ve sürükleme arayüzü ile maceralarınızı verimli bir şekilde planlamanızı sağlar.

Otel bilgilerinden uçuş detaylarına kadar tüm seyahat detaylarınız kolay anlaşılır bir biçimde elinizin altında olacaktır. Ayrıca, tüm seyahat planlarınızın aynı yerde olmasını sağlamak için bir belgeye iç içe sayfalar ekleyebilirsiniz. Son dakika iş stresinden kaçınmak için ücretsiz bir program oluşturucu olarak da kullanabilirsiniz.

Kurumsal seyahat planları yapmak sizin güçlü yanınız değilse endişelenmeyin, çünkü ClickUp AI bunu sizin için yapacak! Fikir üretmekten özel seyahat planları oluşturmaya kadar, zaman ve paradan tasarruf etmenize yardımcı olabilir.

Bu Şablonu İndirin Sorunsuz bir seyahat planlamak için ClickUp'ın Seyahat Planlayıcı şablonunu kullanın

ClickUp , tüm seyahat düzenlemelerinizi tek bir yerden yapmanızı ve kurumsal seyahat giderlerinizi yönetmenizi sağlayan mükemmel ClickUp Seyahat Planlayıcı şablonu da dahil olmak üzere , her gün ve her saat erişilebilir birkaç seyahat programı şablonu sunar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Seyahat planları üzerinde işbirliği yapın, tüm bilgileri düzenli ve erişilebilir tutun, gizlilik kontrolleriyle planlarınızı koruyun ve ClickUp Belgeleri ile genel seyahat deneyimini geliştirin

ClickUp AI ile saniyeler içinde otomatik planlar ve ana hatlar oluşturun ve bunlara her yerden erişin

ClickUp'ın İş Seyahati Güzergahı ve seyahat planlayıcı şablonları gibi güzergah şablonlarını kullanarak iş seyahat planlarınızı kolayca işaretleyin ve vurgulayın. Bleisure (iş + eğlence) seyahati planlıyorsanız, tüm ilgili ayrıntıları tek bir yerde düzenlemek için ClickUp'ın Tatil Planlama şablonunu kullanabilirsiniz

Günlük seyahat etkinliklerinizi planlamak, hatırlatıcılar ayarlamak ve ClickUp Not Defteri'ne notlar almak için ClickUp'ı günlük planlayıcı uygulamanız olarak kullanın

ClickUp'ı Slack, YouTube, Google Takvim, Alexa, Chrome, Zoom ve Google E-Tablolar gibi 1.000'den fazla araçla bağlayın

ClickUp sınırlamaları

Mobil uygulamada masaüstü sürümünde bulunan bazı özellikler yoktur

Bazı kullanıcılar başlangıçta kullanımı biraz zor buluyor

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.200+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.900+ yorum)

2. Travefy

Travefy'nin Travefy üzerinden Seyahat Planı Oluşturucu ile iş seyahati oluşturun

Seyahat profesyonellerinin kaliteli hizmet sunarken zamandan tasarruf etmelerine yardımcı olmak amacıyla Travefy, iş seyahatlerini kolaylaştıran geniş bir araç yelpazesi sunar. Konaklama, ulaşım ve gerekli tüm ayrıntıları içeren tur bilgilerini ekleyebilirsiniz.

100'den fazla tedarikçi entegrasyonunu ve 625'ten fazla şehir rehberini destekler, böylece ayrıntılı seyahat programları (resimler ve bağlantılarla birlikte!) oluşturabilir, zamandan ve paradan tasarruf edebilirsiniz. Ayrıca seyahat şablonlarını paylaşabilir ve bunları CRM yazılımınızla entegre edebilirsiniz.

Travefy'nin en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak arayüzü ile kolayca seyahat planları oluşturun ve paylaşın

Çarpıcı fotoğraflar ve videolar içeren yerleşik fotoğraf kitaplığıyla seyahat içeriğinizi çekici hale getirin

100'den fazla tedarikçi entegrasyonu ile verimli bir şekilde çalışın

Mobil uygulamayı kullanarak iş seyahatlerinize kolayca erişin

Canlı uçuş veritabanı ile otomatik uçuş güncellemelerini alın

Travefy sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, özelliklerin kullanımının zor olduğundan şikayetçi olmuştur

Ücretsiz sürüm mevcut değildir

Travefy fiyatlandırması

Aylık : Ayda 49 $

Üç aylık : Aylık 44 $

Yıllık : Aylık 35 dolar

25'ten fazla kullanıcı için fiyatlandırma hakkında Travefy ile iletişime geçin

*Kullanıcı başına aylık 25 $ karşılığında ek kullanıcılar ekleyebilirsiniz.

Travefy puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (15 yorum)

3. SAP Concur

Kendiniz veya misafirleriniz için seyahat rezervasyonları yapın, görevlerinizi yönetin ve uyarıları tek bir yerden kontrol edin SAP Concur

SAP Concur, hepsi bir arada seyahat ve gider yönetimi yazılımıdır. İş seyahatleri, gider raporlama ve fatura yönetimi için entegre çözümler sunarak seyahat bilgilerini planlamayı ve erişmeyi kolaylaştırır.

Ayrıca, konaklama, araç kiralama, uçuş ve daha fazlasını rezerve edebileceğiniz için seyahat yönetimi rezervasyon yazılımı olarak da işlev görür. Genel deneyimi geliştirmek için yolcuları ve seyahat planlarını birden fazla kanaldan birbirine bağlayabilirsiniz.

SAP Concur'un en iyi özellikleri

Her yerden ve herhangi bir cihazdan gider raporları oluşturun, gönderin ve onaylayın

SAP Concur'u CRM, İK ve finans çözümlerinize bağlayarak sorunsuz kurumsal seyahatler gerçekleştirin. Ayrıca Uber, TripIt, American Airlines ve daha birçok uygulama ile entegrasyon da sağlayabilirsiniz

Kurumsal seyahat politikalarının ve özen yükümlülüğünün yerine getirilmesini sağlayarak iş seyahatleriniz üzerinde tam kontrol elde edin

Açık API'yi kullanarak özel ihtiyaçlarınıza uygun özellikler ve entegrasyonlar oluşturun

SAP Concur sınırlamaları

Bazı kullanıcılar müşteri hizmetlerinden şikayetçi

Bazı incelemelerde, başlangıçta kullanımının zor olduğu da belirtilmiştir

SAP Concur fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

SAP Concur puanları ve yorumları

G2: 4,0/5 (5.900+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (2000+ yorum)

4. TripIt

İş seyahatlerinizi kontrol edin, uçuş ayrıntılarını görün ve TripIt ile düzenli hatırlatıcılar alın

Planlama ve seyahati her zamankinden daha kolay hale getiren özelliklerle donatılmış TripIt, iş seyahati güzergahları oluşturmak için mükemmel bir uygulamadır. Yapmanız gereken tek şey, rezervasyon onay e-postalarınızı TripIt'in resmi e-posta adresine paylaşmak; uygulama kapsamlı bir güzergah oluşturacaktır.

Başka neler yapılabilir merak mı ediyorsunuz? Ayrıca, seyahat ayrıntılarını doğrudan takviminize (kullandığınız takvim hangisi olursa olsun) ekleyebilir ve bunlara istediğiniz zaman, istediğiniz yerden erişebilirsiniz.

TripIt Pro'yu seçerseniz, PDF ve fotoğraf ekleme, check-in hatırlatıcıları, ücret takipçisi, uçuş durumu, bagaj alım bilgileri ve daha birçok özelliğe erişebilirsiniz.

TripIt'in en iyi özellikleri

Onay e-postalarınızdan sadece birkaç saniye içinde kapsamlı bir seyahat programı oluşturun

Zaman yönetimi hedeflerinize uyum sağlamak için check-in, kalkış saati ve uçuş durumu hatırlatıcıları alın (yalnızca TripIt Pro'da)

Terminaller ve kapılar, bağlantılı uçuşlar, bagaj alımı, alternatif uçuş seçenekleri ve daha iyi koltuk seçimi (sadece TripIt Pro'da) hakkında ayrıntılı bilgi alın

Uygulamayı kullanarak iş seyahat planınızı parmaklarınızın ucuna getirin

TripIt sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, arayüzün eski olduğundan şikayetçi

Çoğu özellik yalnızca TripIt Pro'da mevcuttur

Gider raporlaması sunmaz

TripIt fiyatlandırması

TripIt Ücretsiz

TripIt Pro: Yıllık 49 dolar

TripIt puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (40+ yorum)

Capterra: Kullanılamıyor

5. Happay

Tüm ulaşım ve konaklama rezervasyonlarınızı Ha ppay'de tek bir platform üzerinden yapın

Happay, kapsamlı bir kurumsal seyahat ve gider yönetimi çözümüdür. Gelişmiş özellikler sunmanın yanı sıra, planınızın her yönü üzerinde tam kontrol sahibi olmanızı sağlayan gelişmiş AI destekli süreçler de sağlar.

Yazılım, birden fazla tedarikçiye sahip bir kendi kendine rezervasyon aracına sahiptir, böylece tercih ettiğiniz otelleri, uçuşları ve taksileri rezerve edebilirsiniz. Ayrıca, giderleri planlayabilir, kaydedebilir, raporlayabilir, onaylayabilir ve mutabakatını yapabilirsiniz, böylece gider raporlaması kolay ve etkili hale gelir. Web ve mobil OCR de gider kaydetme yeteneklerini geliştirir.

Ayrıca, bu aracı kullanarak seyahat politikasına uyumu iyileştirebilir ve tasarrufları artırabilirsiniz.

Happay'in en iyi özellikleri

Happay'i Oracle, Tally, Microsoft, Uber, RuPay, Visa ve daha fazlası gibi yazılımlarla entegre edin

Daha iyi gider yönetimi için en çok harcama yapanlar, politika ihlalleri, iş seyahatinde olanlar, onaylar için harcanan süre, uçuşlar ve oteller hakkında ayrıntılı raporlar alın

Tek bir platformda konaklama ve seyahat için birden fazla tedarikçiyle bağlantı kurun

Politikalara %100 uyum sağlayın

Tercih ettiğiniz konaklama ve uçuşlar için en düşük fiyatlar mevcut olduğunda hatırlatıcılar alın

Bilet fiyatını sabitlemek için ücret dondurma seçeneğini kullanın. Bu seçenek, yöneticinin onayında gecikme olduğunda çok kullanışlıdır

Havayolları ile vergi uyumluluğunun keyfini çıkarın, iş seyahat giderlerinin tam görünürlüğünü sağlayın

Happay sınırlamaları

Bazı kullanıcılar yavaş müşteri desteğinden şikayetçi

Ürün uygulaması tamamen hatasız değildir

Happay fiyatlandırma

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Happay puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (800'den fazla yorum)

6. Deem

Deem ile tek destinasyonlu ve çok destinasyonlu seyahatler için rezervasyon yapın

Deem, akıllı özellikleriyle zahmetsiz ve sezgisel bir seyahat deneyimi sunar. Çalışanlarınız, planlarını her yerden ve herhangi bir cihazdan rezerve edebilir, düzenleyebilir ve değiştirebilir. Ayrıca, rezervasyon sırasında yerleşik Güvenlik Kontrolü seçeneği ile onların güvenliğini (bakım yükümlülüğünüzle birlikte) sağlar.

Ancak Deem'i benzersiz kılan, seyahatinizin çevresel etkisini değerlendirmenize yardımcı olmak için karbon emisyon derecelendirmeleri sunmasıdır. Böylece gelecekteki seyahatlerinizde daha çevreci ve daha iyi seçimler yapabilirsiniz.

En iyi özellikler

Deem tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş destek ile seyahat planlarınızı yapın

Harcamalarınız ve kullanıcı etkileşimi hakkında hızlı, gerçek zamanlı bilgiler edinin

Uygulamada bulunan geniş tedarikçi yelpazesinden en uygun konaklama ve uçuşları bulun. Ayrıca tek bir görünümde ücret kademelerini karşılaştırabilirsiniz

Workday, Chrome River ve daha fazlası gibi platformlarla entegre edin

14 dilde destek alın

Deem sınırlamaları

Bazı kullanıcılar yavaş yükleme konusunda şikayetçi

Bazı özellikler mobil uygulamada mevcut değildir

Bazı kullanıcılar arama sonuçlarında esneklik eksikliğinden şikayetçi

Deem fiyatlandırma

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Deem puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (25 yorum)

7. Rydoo

Rydoo kullanarak önceden oluşturduğunuz seyahatlere giderleri ekleyin

Rydoo, öncelikle çalışanların giderleri verimli bir şekilde oluşturmasına, sunmasına ve onaylamasına olanak tanıyan bir gider yönetimi çözümüdür. Rydoo uygulamasında tüm giderleri kaydedebilirsiniz; uygulama, kurumsal kartlarla yapılan işlemleri giderlerle otomatik olarak eşleştirir.

Ayrıca, yöneticiler düşük riskli harcamalar için onay sürecini kolayca otomatikleştirerek onayları hızlandırabilir. Rydoo ile çalışanların harcamalarını kontrol edebilir, politika uyumluluğunu sağlayabilir ve verimliliği artırabilirsiniz.

Rydoo'nun en iyi özellikleri

Seyahat politikalarınızı özelleştirin ve gider onaylama, raporlama ve mutabakat işlemlerini otomatikleştirin

Rydoo uygulamasıyla makbuzlarınızı tarayın, uygulama giderlerinizi otomatik olarak gönderiye hazırlayarak manuel veri girişi ihtiyacını ortadan kaldırır

Google'ın entegre haritası ile oluşturulan kilometre girdileriyle seyahatlere ilişkin görünürlük elde edin

Rydoo'yu, İK, ERP ve muhasebe yazılımlarınız dahil olmak üzere 35'ten fazla araçla entegre edin

Rydoo sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, makbuz yükleme, gider raporlama ve silme işlemlerinde teknik sorunlar yaşamıştır

Bazıları taramanın çok zaman aldığından şikayetçi

Rydoo fiyatlandırması

Temel özellikler: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Pro: Kullanıcı başına aylık 14 dolar

İş: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Rydoo puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (190+ yorum)

8. Navan

Navan kullanarak gelişmiş bir rezervasyon süreci için kişiselleştirilmiş öneriler ve arama sonuçları alın

Eskiden TripActions olarak bilinen Navan, entegre bir iş seyahati ve gider yönetimi çözümüdür. İndirimli fiyatlar ve politika kontrolleriyle maliyetleri en aza indirirken verimliliği en üst düzeye çıkarmakla tanınır.

Navan, 7/24 destek için Ava ( AI seyahat acentesi ) dahil olmak üzere AI araçları sunar. Çevrimiçi rezervasyon süreci, geniş bir envanter ve kişiselleştirilmiş sonuçlarla sorunsuz bir şekilde gerçekleşir. Ve hepsi bu kadar değil! Ayrıca, veri içgörüleriyle gelişmiş gider raporlama yetenekleri de sunar.

Navan'ın en iyi özellikleri

Dinamik politikalar, otomatik gider raporlama ve gerçek zamanlı içgörülerle harcamalarınızı daha iyi kontrol edin

Aynı anda 50 çalışana kadar grup seyahati rezervasyonu yapın

Uygun maliyetli seçimler yaparak sadakat puanları ve ödüller kazanın

Güçlü sürdürülebilirlik araçlarıyla kuruluşunuzun karbon emisyonlarını izleyin ve azaltın

Seyahat uzmanları ve özel bir takımla danışarak benzersiz ve size özel seyahat programları oluşturun

Navan sınırlamaları

Bazı kullanıcılar diğer seçeneklere göre daha pahalı buldu

Navan fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Navan puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (7.500+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (170+ yorum)

9. Rocketrip

Rocketrip, Vimeo aracılığıyla tek bir gösterge panelinden seyahat rezervasyonu yapmanızı, uyarılar almanızı, ödüllerinizi ve şirket notlarınızı görmenizi sağlar

Çalışanları güçlendirmek ve maliyet tasarrufu sağlamak amacıyla Rocketrip, şeffaf performans verileri ve harcamaları azaltmak için ödüller sunar. Platform, 12 aylık geçmiş verilerinize, seyahat politikalarına, müzakere edilen fiyatlara, tercih edilen tedarikçilere ve yöneticilerinizle yapılan istişarelere dayalı özel bir fiyat karşılaştırma algoritması sağlar.

Ayrıca, seyahat eden çalışanların verilerini çevrimiçi rezervasyon aracınızla entegre ederek, harcamalar ve maliyetler hakkında özel bilgiler sağlar.

Rocketrip'in en iyi özellikleri

Daha ucuz uçuşlar seçerek, Ekonomi sınıfına geçerek vb. harcamaları azaltmanın ödülleriyle maliyet tasarruflarını artırın.

Departman, rota ve çalışanlara göre ayrıntılı gerçek zamanlı gider raporları alın, finans takımlarınızın uygun kararlar almasını sağlayın

Mevcut seyahatler ve çalışanların konumları hakkında her zaman tam görünürlük elde edin

Riskler için seyahat uyarıları alın ve politika üstündeki harcamaları izleyin

Rocketrip sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü biraz hantal

Site sık sık çöküyor ve yükleme süresi yavaş

Rocketrip fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Rocketrip puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (10 yorum)

Capterra: Kullanılamıyor

10. PackPoint

PackPoint varış noktanıza ve planladığınız etkinliklere göre bir paketleme listesi oluşturur

PackPoint, öncelikle bagajınıza ne koyacağınıza karar vermenize yardımcı olan ve önemli öğeleri unutmamanızı sağlayan bir paketleme listesi düzenleyicisidir. Önerilerini seyahatinizin uzunluğuna ve hava durumu ve planlanan etkinlikler dahil olmak üzere seyahat hedefinizin ayrıntılarına dayandırır.

PackPoint Premium ile TripIt'e bağlanma, paketleme listenizi paylaşma ve uygulamayı özelleştirme gibi birçok özelliğe erişebilirsiniz.

PackPoint'in en iyi özellikleri

Uygulama kullanımı kolaydır. Yapılacak tek şey seyahat ayrıntılarınızı eklemek ve etkinliklerinizi seçmek, ardından hazırlık listenizi alabilirsiniz

PackPoint Pro kullanarak PackPoint'i TripIt ile entegre edebilirsiniz

PackPoint sınırlamaları

Sınırlı özellikler

PackPoint fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: 2,99 $

PackPoint puanları ve yorumları

G2: Mevcut değil

Capterra: Kullanılamıyor

Güçlü bir seyahat ve gider yönetimi çözümü, şirketlerin zamandan ve paradan tasarruf etmesine, kurumsal seyahat deneyimini iyileştirmesine ve seyahat planlama stresini azaltmasına yardımcı olur. Bu nedenle, seçeneklerinizi araştırın, ücretsiz deneme sürümünü kullanın ve yazılımın ihtiyaçlarınıza uygun olup olmadığına karar verin.

ClickUp ile AI'yı kullanarak seyahat planları oluşturabilir, belgelerle seyahatleri planlayabilir, seyahat planlaması, seyahat planları ve zaman kayıtları için en iyi şablonları kullanarak takımınızın en son seyahat planları konusunda aynı sayfada olmasını sağlayabilirsiniz. ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin!