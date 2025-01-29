2025'te Seyahat Planlaması için En İyi 10 Seyahat Yönetimi Yazılımı

Küresel kurumsal seyahat yönetimi sektörü her zamankinden daha hızlı büyüyor ve iş seyahati harcamalarının bu yıl 1,4 trilyon dolara ulaşması bekleniyor! Yeni ve yenilikçi seyahat yönetimi yazılımlarının iş seyahati lojistiği, seyahat planlaması ve gider yönetimi alanlarında öncü rol üstlenmesiyle, sektörde teknoloji kullanımının da artmaya devam etmesi bekleniyor.
Etkili kurumsal seyahat yönetimi çözümleri, rezervasyon süreçlerini basitleştirebilir, seyahat planlamasını kolaylaştırabilir ve seyahat planlamasını hiç olmadığı kadar kolay hale getirebilir.
Bu makalede, en iyi 10 seyahat yönetim aracını özellikleri, sınırlamaları, fiyatları ve puanlarıyla birlikte inceleyeceğiz.
Seyahat yönetim yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?
Şirketler, kurumsal seyahat süreçlerini basitleştirmek için seyahat yönetimi araçlarına yatırım yapar. İhtiyaçlarınıza uygun bir yazılım seçerken dikkat etmeniz gereken özellikler şunlardır:
- Kolay rezervasyon: Seyahat yönetimi rezervasyon yazılımı sorunsuz bir şekilde çalışmalı ve en iyi konaklama yerlerine, uçuşlara ve daha fazlasına kolay erişim sağlamalıdır
- Kullanımı kolay: Sezgisel bir kullanıcı arayüzü, takımınızın aracı kolayca kullanabilmesini ve zamandan tasarruf etmesini sağlar
- Gider yönetimi çözümü: En iyi seyahat yönetimi araçları, gider yönetimi yazılımı olarak da iyi bir şekilde fonksiyon görür. Bu sayede, sürekli yazılım değiştirmek zorunda kalmadan her şeyi tek bir yerden halledebilirsiniz
- Entegrasyon: Kurumsal seyahat yönetim yazılımınızı günlük kurumsal yazılımlarınızla entegre etme özelliği, zahmetsiz veri paylaşımı sağlar
- Bütçe dostu: Yazılımın bütçenize uygun olduğundan ve maliyetlerden tasarruf etmenize yardımcı olduğundan emin olun. Gizli maliyetlerin olmadığı şeffaf bir fiyatlandırma politikası olan yazılımları tercih edin
- Raporlama: Gelişmiş raporlama özellikleri, en fazla harcama yapılan alanları bulmanıza ve gereksiz maliyetleri azaltmanıza yardımcı olur
- Kullanıcı desteği: Kullanıcı desteği, deneyiminizi olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilir. Bu nedenle, yazılımınızın her zaman yararlı destek sunduğundan emin olun
2024'te Kullanılacak En İyi 10 Seyahat Yönetimi Yazılımı
En iyi iş seyahati yönetim yazılımı, tüm ihtiyaçlarınızı karşılayan yazılımdır. Bazı seçeneklere göz atalım:
1. ClickUp
Hepsi bir arada proje planlama, verimlilik ve planlama aracı olan ClickUp, 2024'ün en iyi iş seyahati yönetim yazılımları listemizin başında yer alıyor. ClickUp Belgeleri'ni kullanarak seyahat programları oluşturabilir, seyahat bütçesi planlayabilir, seyahat planları yapabilirsiniz.
ClickUp'ın seyahat planınızı görsel olarak hayata geçirmek için tasarlanmış Harita Görünümü ile seyahat planlamanızı bir üst seviyeye taşıyın. Bu yenilikçi araç, seyahatlerinizi coğrafi olarak düzenlemenizi ve basit bir tıklama ve sürükleme arayüzü ile maceralarınızı verimli bir şekilde planlamanızı sağlar.
Otel bilgilerinden uçuş detaylarına kadar tüm seyahat detaylarınız kolay anlaşılır bir biçimde elinizin altında olacaktır. Ayrıca, tüm seyahat planlarınızın aynı yerde olmasını sağlamak için bir belgeye iç içe sayfalar ekleyebilirsiniz. Son dakika iş stresinden kaçınmak için ücretsiz bir program oluşturucu olarak da kullanabilirsiniz.
Kurumsal seyahat planları yapmak sizin güçlü yanınız değilse endişelenmeyin, çünkü ClickUp AI bunu sizin için yapacak! Fikir üretmekten özel seyahat planları oluşturmaya kadar, zaman ve paradan tasarruf etmenize yardımcı olabilir.
ClickUp , tüm seyahat düzenlemelerinizi tek bir yerden yapmanızı ve kurumsal seyahat giderlerinizi yönetmenizi sağlayan mükemmel ClickUp Seyahat Planlayıcı şablonu da dahil olmak üzere , her gün ve her saat erişilebilir birkaç seyahat programı şablonu sunar.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Seyahat planları üzerinde işbirliği yapın, tüm bilgileri düzenli ve erişilebilir tutun, gizlilik kontrolleriyle planlarınızı koruyun ve ClickUp Belgeleri ile genel seyahat deneyimini geliştirin
- ClickUp AI ile saniyeler içinde otomatik planlar ve ana hatlar oluşturun ve bunlara her yerden erişin
- ClickUp'ın İş Seyahati Güzergahı ve seyahat planlayıcı şablonları gibi güzergah şablonlarını kullanarak iş seyahat planlarınızı kolayca işaretleyin ve vurgulayın. Bleisure (iş + eğlence) seyahati planlıyorsanız, tüm ilgili ayrıntıları tek bir yerde düzenlemek için ClickUp'ın Tatil Planlama şablonunu kullanabilirsiniz
- Günlük seyahat etkinliklerinizi planlamak, hatırlatıcılar ayarlamak ve ClickUp Not Defteri'ne notlar almak için ClickUp'ı günlük planlayıcı uygulamanız olarak kullanın
- ClickUp'ı Slack, YouTube, Google Takvim, Alexa, Chrome, Zoom ve Google E-Tablolar gibi 1.000'den fazla araçla bağlayın
ClickUp sınırlamaları
- Mobil uygulamada masaüstü sürümünde bulunan bazı özellikler yoktur
- Bazı kullanıcılar başlangıçta kullanımı biraz zor buluyor
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.200+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.900+ yorum)
2. Travefy
Seyahat profesyonellerinin kaliteli hizmet sunarken zamandan tasarruf etmelerine yardımcı olmak amacıyla Travefy, iş seyahatlerini kolaylaştıran geniş bir araç yelpazesi sunar. Konaklama, ulaşım ve gerekli tüm ayrıntıları içeren tur bilgilerini ekleyebilirsiniz.
100'den fazla tedarikçi entegrasyonunu ve 625'ten fazla şehir rehberini destekler, böylece ayrıntılı seyahat programları (resimler ve bağlantılarla birlikte!) oluşturabilir, zamandan ve paradan tasarruf edebilirsiniz. Ayrıca seyahat şablonlarını paylaşabilir ve bunları CRM yazılımınızla entegre edebilirsiniz.
Travefy'nin en iyi özellikleri
- Sürükle ve bırak arayüzü ile kolayca seyahat planları oluşturun ve paylaşın
- Çarpıcı fotoğraflar ve videolar içeren yerleşik fotoğraf kitaplığıyla seyahat içeriğinizi çekici hale getirin
- 100'den fazla tedarikçi entegrasyonu ile verimli bir şekilde çalışın
- Mobil uygulamayı kullanarak iş seyahatlerinize kolayca erişin
- Canlı uçuş veritabanı ile otomatik uçuş güncellemelerini alın
Travefy sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, özelliklerin kullanımının zor olduğundan şikayetçi olmuştur
- Ücretsiz sürüm mevcut değildir
Travefy fiyatlandırması
- Aylık: Ayda 49 $
- Üç aylık: Aylık 44 $
- Yıllık: Aylık 35 dolar
- 25'ten fazla kullanıcı için fiyatlandırma hakkında Travefy ile iletişime geçin
*Kullanıcı başına aylık 25 $ karşılığında ek kullanıcılar ekleyebilirsiniz.
Travefy puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (20'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (15 yorum)
3. SAP Concur
SAP Concur, hepsi bir arada seyahat ve gider yönetimi yazılımıdır. İş seyahatleri, gider raporlama ve fatura yönetimi için entegre çözümler sunarak seyahat bilgilerini planlamayı ve erişmeyi kolaylaştırır.
Ayrıca, konaklama, araç kiralama, uçuş ve daha fazlasını rezerve edebileceğiniz için seyahat yönetimi rezervasyon yazılımı olarak da işlev görür. Genel deneyimi geliştirmek için yolcuları ve seyahat planlarını birden fazla kanaldan birbirine bağlayabilirsiniz.
SAP Concur'un en iyi özellikleri
- Her yerden ve herhangi bir cihazdan gider raporları oluşturun, gönderin ve onaylayın
- SAP Concur'u CRM, İK ve finans çözümlerinize bağlayarak sorunsuz kurumsal seyahatler gerçekleştirin. Ayrıca Uber, TripIt, American Airlines ve daha birçok uygulama ile entegrasyon da sağlayabilirsiniz
- Kurumsal seyahat politikalarının ve özen yükümlülüğünün yerine getirilmesini sağlayarak iş seyahatleriniz üzerinde tam kontrol elde edin
- Açık API'yi kullanarak özel ihtiyaçlarınıza uygun özellikler ve entegrasyonlar oluşturun
SAP Concur sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar müşteri hizmetlerinden şikayetçi
- Bazı incelemelerde, başlangıçta kullanımının zor olduğu da belirtilmiştir
SAP Concur fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
SAP Concur puanları ve yorumları
- G2: 4,0/5 (5.900+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (2000+ yorum)
4. TripIt
Planlama ve seyahati her zamankinden daha kolay hale getiren özelliklerle donatılmış TripIt, iş seyahati güzergahları oluşturmak için mükemmel bir uygulamadır. Yapmanız gereken tek şey, rezervasyon onay e-postalarınızı TripIt'in resmi e-posta adresine paylaşmak; uygulama kapsamlı bir güzergah oluşturacaktır.
Başka neler yapılabilir merak mı ediyorsunuz? Ayrıca, seyahat ayrıntılarını doğrudan takviminize (kullandığınız takvim hangisi olursa olsun) ekleyebilir ve bunlara istediğiniz zaman, istediğiniz yerden erişebilirsiniz.
TripIt Pro'yu seçerseniz, PDF ve fotoğraf ekleme, check-in hatırlatıcıları, ücret takipçisi, uçuş durumu, bagaj alım bilgileri ve daha birçok özelliğe erişebilirsiniz.
TripIt'in en iyi özellikleri
- Onay e-postalarınızdan sadece birkaç saniye içinde kapsamlı bir seyahat programı oluşturun
- Zaman yönetimi hedeflerinize uyum sağlamak için check-in, kalkış saati ve uçuş durumu hatırlatıcıları alın (yalnızca TripIt Pro'da)
- Terminaller ve kapılar, bağlantılı uçuşlar, bagaj alımı, alternatif uçuş seçenekleri ve daha iyi koltuk seçimi (sadece TripIt Pro'da) hakkında ayrıntılı bilgi alın
- Uygulamayı kullanarak iş seyahat planınızı parmaklarınızın ucuna getirin
TripIt sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, arayüzün eski olduğundan şikayetçi
- Çoğu özellik yalnızca TripIt Pro'da mevcuttur
- Gider raporlaması sunmaz
TripIt fiyatlandırması
- TripIt Ücretsiz
- TripIt Pro: Yıllık 49 dolar
TripIt puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (40+ yorum)
- Capterra: Kullanılamıyor
5. Happay
Happay, kapsamlı bir kurumsal seyahat ve gider yönetimi çözümüdür. Gelişmiş özellikler sunmanın yanı sıra, planınızın her yönü üzerinde tam kontrol sahibi olmanızı sağlayan gelişmiş AI destekli süreçler de sağlar.
Yazılım, birden fazla tedarikçiye sahip bir kendi kendine rezervasyon aracına sahiptir, böylece tercih ettiğiniz otelleri, uçuşları ve taksileri rezerve edebilirsiniz. Ayrıca, giderleri planlayabilir, kaydedebilir, raporlayabilir, onaylayabilir ve mutabakatını yapabilirsiniz, böylece gider raporlaması kolay ve etkili hale gelir. Web ve mobil OCR de gider kaydetme yeteneklerini geliştirir.
Ayrıca, bu aracı kullanarak seyahat politikasına uyumu iyileştirebilir ve tasarrufları artırabilirsiniz.
Happay'in en iyi özellikleri
- Happay'i Oracle, Tally, Microsoft, Uber, RuPay, Visa ve daha fazlası gibi yazılımlarla entegre edin
- Daha iyi gider yönetimi için en çok harcama yapanlar, politika ihlalleri, iş seyahatinde olanlar, onaylar için harcanan süre, uçuşlar ve oteller hakkında ayrıntılı raporlar alın
- Tek bir platformda konaklama ve seyahat için birden fazla tedarikçiyle bağlantı kurun
- Politikalara %100 uyum sağlayın
- Tercih ettiğiniz konaklama ve uçuşlar için en düşük fiyatlar mevcut olduğunda hatırlatıcılar alın
- Bilet fiyatını sabitlemek için ücret dondurma seçeneğini kullanın. Bu seçenek, yöneticinin onayında gecikme olduğunda çok kullanışlıdır
- Havayolları ile vergi uyumluluğunun keyfini çıkarın, iş seyahat giderlerinin tam görünürlüğünü sağlayın
Happay sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar yavaş müşteri desteğinden şikayetçi
- Ürün uygulaması tamamen hatasız değildir
Happay fiyatlandırma
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Happay puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (300'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (800'den fazla yorum)
6. Deem
Deem, akıllı özellikleriyle zahmetsiz ve sezgisel bir seyahat deneyimi sunar. Çalışanlarınız, planlarını her yerden ve herhangi bir cihazdan rezerve edebilir, düzenleyebilir ve değiştirebilir. Ayrıca, rezervasyon sırasında yerleşik Güvenlik Kontrolü seçeneği ile onların güvenliğini (bakım yükümlülüğünüzle birlikte) sağlar.
Ancak Deem'i benzersiz kılan, seyahatinizin çevresel etkisini değerlendirmenize yardımcı olmak için karbon emisyon derecelendirmeleri sunmasıdır. Böylece gelecekteki seyahatlerinizde daha çevreci ve daha iyi seçimler yapabilirsiniz.
En iyi özellikler
- Deem tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş destek ile seyahat planlarınızı yapın
- Harcamalarınız ve kullanıcı etkileşimi hakkında hızlı, gerçek zamanlı bilgiler edinin
- Uygulamada bulunan geniş tedarikçi yelpazesinden en uygun konaklama ve uçuşları bulun. Ayrıca tek bir görünümde ücret kademelerini karşılaştırabilirsiniz
- Workday, Chrome River ve daha fazlası gibi platformlarla entegre edin
- 14 dilde destek alın
Deem sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar yavaş yükleme konusunda şikayetçi
- Bazı özellikler mobil uygulamada mevcut değildir
- Bazı kullanıcılar arama sonuçlarında esneklik eksikliğinden şikayetçi
Deem fiyatlandırma
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Deem puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (25 yorum)
7. Rydoo
Rydoo, öncelikle çalışanların giderleri verimli bir şekilde oluşturmasına, sunmasına ve onaylamasına olanak tanıyan bir gider yönetimi çözümüdür. Rydoo uygulamasında tüm giderleri kaydedebilirsiniz; uygulama, kurumsal kartlarla yapılan işlemleri giderlerle otomatik olarak eşleştirir.
Ayrıca, yöneticiler düşük riskli harcamalar için onay sürecini kolayca otomatikleştirerek onayları hızlandırabilir. Rydoo ile çalışanların harcamalarını kontrol edebilir, politika uyumluluğunu sağlayabilir ve verimliliği artırabilirsiniz.
Rydoo'nun en iyi özellikleri
- Seyahat politikalarınızı özelleştirin ve gider onaylama, raporlama ve mutabakat işlemlerini otomatikleştirin
- Rydoo uygulamasıyla makbuzlarınızı tarayın, uygulama giderlerinizi otomatik olarak gönderiye hazırlayarak manuel veri girişi ihtiyacını ortadan kaldırır
- Google'ın entegre haritası ile oluşturulan kilometre girdileriyle seyahatlere ilişkin görünürlük elde edin
- Rydoo'yu, İK, ERP ve muhasebe yazılımlarınız dahil olmak üzere 35'ten fazla araçla entegre edin
Rydoo sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, makbuz yükleme, gider raporlama ve silme işlemlerinde teknik sorunlar yaşamıştır
- Bazıları taramanın çok zaman aldığından şikayetçi
Rydoo fiyatlandırması
- Temel özellikler: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Pro: Kullanıcı başına aylık 14 dolar
- İş: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Rydoo puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (700'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (190+ yorum)
8. Navan
Eskiden TripActions olarak bilinen Navan, entegre bir iş seyahati ve gider yönetimi çözümüdür. İndirimli fiyatlar ve politika kontrolleriyle maliyetleri en aza indirirken verimliliği en üst düzeye çıkarmakla tanınır.
Navan, 7/24 destek için Ava ( AI seyahat acentesi ) dahil olmak üzere AI araçları sunar. Çevrimiçi rezervasyon süreci, geniş bir envanter ve kişiselleştirilmiş sonuçlarla sorunsuz bir şekilde gerçekleşir. Ve hepsi bu kadar değil! Ayrıca, veri içgörüleriyle gelişmiş gider raporlama yetenekleri de sunar.
Navan'ın en iyi özellikleri
- Dinamik politikalar, otomatik gider raporlama ve gerçek zamanlı içgörülerle harcamalarınızı daha iyi kontrol edin
- Aynı anda 50 çalışana kadar grup seyahati rezervasyonu yapın
- Uygun maliyetli seçimler yaparak sadakat puanları ve ödüller kazanın
- Güçlü sürdürülebilirlik araçlarıyla kuruluşunuzun karbon emisyonlarını izleyin ve azaltın
- Seyahat uzmanları ve özel bir takımla danışarak benzersiz ve size özel seyahat programları oluşturun
Navan sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar diğer seçeneklere göre daha pahalı buldu
Navan fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Navan puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (7.500+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (170+ yorum)
9. Rocketrip
Çalışanları güçlendirmek ve maliyet tasarrufu sağlamak amacıyla Rocketrip, şeffaf performans verileri ve harcamaları azaltmak için ödüller sunar. Platform, 12 aylık geçmiş verilerinize, seyahat politikalarına, müzakere edilen fiyatlara, tercih edilen tedarikçilere ve yöneticilerinizle yapılan istişarelere dayalı özel bir fiyat karşılaştırma algoritması sağlar.
Ayrıca, seyahat eden çalışanların verilerini çevrimiçi rezervasyon aracınızla entegre ederek, harcamalar ve maliyetler hakkında özel bilgiler sağlar.
Rocketrip'in en iyi özellikleri
- Daha ucuz uçuşlar seçerek, Ekonomi sınıfına geçerek vb. harcamaları azaltmanın ödülleriyle maliyet tasarruflarını artırın.
- Departman, rota ve çalışanlara göre ayrıntılı gerçek zamanlı gider raporları alın, finans takımlarınızın uygun kararlar almasını sağlayın
- Mevcut seyahatler ve çalışanların konumları hakkında her zaman tam görünürlük elde edin
- Riskler için seyahat uyarıları alın ve politika üstündeki harcamaları izleyin
Rocketrip sınırlamaları
- Kullanıcı arayüzü biraz hantal
- Site sık sık çöküyor ve yükleme süresi yavaş
Rocketrip fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Rocketrip puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (10 yorum)
- Capterra: Kullanılamıyor
10. PackPoint
PackPoint, öncelikle bagajınıza ne koyacağınıza karar vermenize yardımcı olan ve önemli öğeleri unutmamanızı sağlayan bir paketleme listesi düzenleyicisidir. Önerilerini seyahatinizin uzunluğuna ve hava durumu ve planlanan etkinlikler dahil olmak üzere seyahat hedefinizin ayrıntılarına dayandırır.
PackPoint Premium ile TripIt'e bağlanma, paketleme listenizi paylaşma ve uygulamayı özelleştirme gibi birçok özelliğe erişebilirsiniz.
PackPoint'in en iyi özellikleri
- Uygulama kullanımı kolaydır. Yapılacak tek şey seyahat ayrıntılarınızı eklemek ve etkinliklerinizi seçmek, ardından hazırlık listenizi alabilirsiniz
- PackPoint Pro kullanarak PackPoint'i TripIt ile entegre edebilirsiniz
PackPoint sınırlamaları
- Sınırlı özellikler
PackPoint fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Premium: 2,99 $
PackPoint puanları ve yorumları
- G2: Mevcut değil
- Capterra: Kullanılamıyor
Seyahat Yönetimi Araçlarıyla Seyahat Planlamayı Kolaylaştırın
Güçlü bir seyahat ve gider yönetimi çözümü, şirketlerin zamandan ve paradan tasarruf etmesine, kurumsal seyahat deneyimini iyileştirmesine ve seyahat planlama stresini azaltmasına yardımcı olur. Bu nedenle, seçeneklerinizi araştırın, ücretsiz deneme sürümünü kullanın ve yazılımın ihtiyaçlarınıza uygun olup olmadığına karar verin.
ClickUp ile AI'yı kullanarak seyahat planları oluşturabilir, belgelerle seyahatleri planlayabilir, seyahat planlaması, seyahat planları ve zaman kayıtları için en iyi şablonları kullanarak takımınızın en son seyahat planları konusunda aynı sayfada olmasını sağlayabilirsiniz. ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin!