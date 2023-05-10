Serbest Proje Yönetimi: Avantajlar, İpuçları ve Zorluklar

Kariyerinizde bir sıçrama yapmak veya ilk serbest proje yönetimi işinize hazırlanmak mı istiyorsunuz? Burası başlamak için harika bir yer. 🏁

Sağlam bir strateji ve doğru proje yönetimi araçlarıyla siz de deneyimli bir proje yöneticisi olabilir, kendi patronunuz olabilir ve karşınıza çıkan her projeyi gerçek bir profesyonel gibi yönetebilirsiniz.

Serbest Proje Yönetimi nedir?

Temel bilgilerle başlayalım.

Serbest proje yöneticisi, proje yönetimi hizmetleri sunan bağımsız bir profesyoneldir. Güçlü yönetim becerileri ve problem çözme yetenekleriyle, işletmelerin projenin başından sonuna kadar tüm süreci denetlemesine, farklı takımları ve tarafları ortak bir hedef doğrultusunda koordine etmesine ve tüm proje gereksinimlerinin zamanında karşılanmasını sağlamasına yardımcı olurlar.

Onları geleneksel proje yöneticilerinden ayıran şey, çalışma şekilleridir. Bazı serbest proje yöneticileri, sözleşme temelinde farklı müşteriler için kendi başlarına çalışır. Diğer serbest çalışanlar ise müşterilerle işlerini yürütmek için bir ajans veya platform gibi üçüncü bir tarafla ortaklık kurabilir.

Serbest Proje Yönetiminin Avantajları

Önümüzdeki zorluklara geçmeden önce, bunun size ne gibi faydalar sağlayacağından bahsedelim. Neden serbest proje yöneticisi olmayı düşünmelisiniz?

Tüm kariyer yollarında olduğu gibi, önemli olan size "uygun" iş düzenini bulmaktır. Proje yönetimi stresli olabilir.

Bu iş, kriz yönetimi becerileri ve çok sabır gerektirir. Ancak özgürlüğünüze düşkünseniz, çalışma saatlerinizi kendiniz belirlemek istiyorsanız ve ş Akışı'nın farklı yönleriyle aynı anda uğraşmayı seviyorsanız, bu yolculuğa kesinlikle değecektir.

1. Esneklik ve özerklik

Son birkaç yılda, milyonlarca kişi kendi şartlarına göre çalışıp yaşayabilecekleri alternatifler aramak için geleneksel işlerini bıraktı. Serbest çalışma ve alternatif iş ilişkileri yükselişte.

Serbest proje yöneticisi işleri, ne zaman, nerede ve nasıl çalışacağınıza karar verme özgürlüğü sunar. Kariyerinizde özerkliğe sahip olmak, sadece iş hayatınızı değil, genel yaşam kalitenizi de zenginleştirir.

via Ruul

2. Finansal bağımsızlık

Serbest proje yöneticisi olarak çalışmak, ücretlerinizi ve fiyatlandırma modelinizi kendiniz belirleyebileceğiniz anlamına gelir. Genellikle, ücretleriniz profesyonel seviyenize göre farklılık gösterir.

İster acemi ister deneyimli bir proje yöneticisi olun, bu kariyer size en uygun düzenlemeyi seçme ve kendi yaşam koşullarınıza göre ücretinizi artırma imkanı sunar.

Finansal döngünüzü kolaylaştırabileceğiniz Ruul'un yetenek gösterge paneli

3. Ağınızı genişletme fırsatları

Serbest proje yönetimi, daha fazla sayıda profesyonelle bağlantı kurmanızı sağlar. Elbette, uzmanlık alanlarınız ve "nişiniz" olacaktır. Ancak serbest proje yöneticisi olarak, her zaman yeni sektörlere adım atabilir ve işinizi herhangi bir yönde genişletebilirsiniz.

Farklı pozisyonlardaki insanlarla yakın bir şekilde çalışmaya başladıkça, iş piyasası hakkındaki ufkunuz da genişleyecektir. Kim bilir, belki de bir sonraki büyük kariyer adımınız anlamlı bir bağlantı uzaklıktadır.

4. Daha çeşitli işler

Belirli bir şirkette çalışan bir proje yöneticisiyseniz, işinizin kapsamı şirketin ürün/hizmet yelpazesiyle sınırlıdır. Serbest proje yönetiminde ise farklı sektörlerden farklı projeler alabilirsiniz.

Bu, yeteneklerinizi ve faiz alanlarınızı kısıtlama olmadan keşfetmenizi sağlar. Becerilerinizi geliştirip farklı projelerde deneyim kazandıkça, daha fazla fırsat karşınıza çıkacaktır.

Tek başına çalışan proje yöneticileri arasında çok yaygın bir deneyim vardır: Hepsi belirli bir eğitim geçmişine sahiptir. Ancak sonunda, üniversitede hayal bile edemeyecekleri birçok farklı alanda kendilerini bulurlar.

Serbest Proje Yönetiminin Zorlukları

Serbest proje yöneticilerinin sahip olduğu avantajları ele aldık ve şimdiye kadar ikna olmuş olabilirsiniz. Şimdi yol boyunca karşılaşabileceğiniz potansiyel zorluklara bakalım.

1. Takım uyumu ve koordinasyonu

Serbest proje yöneticisi olarak, genellikle farklı takımları koordine etmekten sorumlusunuz. Bu, ortak bir amaç için birden fazla zaman diliminde ve birden fazla programda işlerin yürümesini sağlamak anlamına gelebilir. Bu kadar çok değişken olduğunda, takım uyumu zorlu bir görev haline gelebilir.

ClickUp'taki saat dilimi ayarları, daha kolay işbirliği için kullanıcıların konumlarını bilmenizi kolaylaştırır

Sağlıklı bir "bütün"ün sırrı, sağlıklı parçalar ve sağlıklı ilişkiler. Her takım üyesi, hiçbir ayrıntının gözden kaçmaması için rolünü ve sorumluluklarını bilmelidir. Elbette, işi tamamlamak için etkileşimli uzaktan işbirliği için sağlam bir ortama da ihtiyacınız vardır.

2. Son teslim tarihlerine uymak

Kulağa paradoksal gelse de, son teslim tarihleri bir projenin can damarıdır. Her bir görev ve büyük dönüm noktası için bir son teslim tarihi olmalıdır. Yapılacak çok iş olduğundan, proje yöneticisi son teslim tarihlerini izlemeli ve sorumlu kişinin bu tarihleri karşılayacağından emin olmalıdır.

İnsan hafızası yalnızca belirli miktarda bilgiyi tutabilir. Freelance proje yönetimi alanında birden fazla müşteriyle çalışırken, her bir teslimatın kesin tarihlerini takip etmek zor olabilir. Farklı görevleri ve son teslim tarihlerini sıralamak için doğru araçları ve teknikleri kullanmak, son teslim tarihlerini yönetmeyi kolaylaştırır.

3. Hedefleri ve teslim edilecekleri tanımlama

Serbest proje yönetiminde nihai hedef şudur: Müşterilerin belirlediği iş sonuçlarını elde etmek. Ancak bu hedefe ulaşmak için, eyleme geçirilebilir öğeleri küçük ve anlamlı parçalara ayırmanız gerekir.

İyi tanımlanmış teslim edilecekler, tüm katılımcıların aynı sayfada olmasını sağlar. Ayrıca, genel başarıyı ve işin gidişatını ölçmeye de yardımcı olurlar. Bunları uzun bir yolculuk için kontrol noktaları olarak düşünün. Bu amaçla, hedef belirleme ve izleme özelliğine sahip bir proje yönetimi aracı kullanın.

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4. Sorunsuz bir ş akışı organize edin

Bir proje için gerekli iş döngüsü maalesef kendi kendine akış halinde ilerlemez. İşte burada proje yöneticisi devreye girer. Gerekli adımları, yani teslim edilecekler ve hedefleri belirledikten sonra, hedeflerin nasıl ele alınacağını belirleme aşamasına gelirsiniz. Yani, bir nevi eylem planı.

Her projenin kendine özgü talepleri ve zorlukları vardır. Ancak, ş Akışı organizasyonunu ustalaştığınızda, her senaryoya yaklaşımınızı uyarlayabilir ve yeniden düzenleyebilirsiniz. Serbest proje yönetimi için, aşağıdakiler gibi birkaç temel soruyu yanıtlamanız gerekecektir:

Hangi araçları kullanacaksınız?

Görevleri nasıl dağıtacak ve atanan kişileri nasıl bilgilendireceksiniz?

Bireysel ilerlemeleri kim ve nasıl takip edecek?

Belirli bir takım ve durum için ne işe yarar ve ne iyileştirilebilir?

Bir sorun ortaya çıktığında, geri bildirim ve iyileştirme süreci nasıl işleyecek?

5. Kapsam genişlemesini önleme

İşte, proje yöneticilerinin en büyük kabusu, özenle hazırladıkları planlarını mahveden ürkütücü kavram: kapsam genişlemesi.

Kapsam genişlemesi, projenin kapsamının ilerleyen aşamalarda genişletilmesi veya değiştirilmesidir. Bu durum, ilgili tüm kişilere ekstra iş yükü getirir ve kaynakların yeniden dağıtılması ve planlamanın değiştirilmesini gerektirir. Oldukça ürkütücü, değil mi?

Özellikle serbest proje yönetiminde, farklı müşterilerle çalışan tek başına bir yetenek olarak, kapsamın genişlemesini önleme sorumluluğu proje yöneticisine düşer. Kapsam beyanlarını dikkatlice oluşturmalı ve proje boyunca paydaşlar ve müşterilerle açık bir şekilde iletişim kurarak her şeyin iyi tanımlanmış ve yapılandırılmış olmasını sağlamalısınız.

6. İlgisiz paydaşlar

Paydaşlar, proje faaliyetleri ve sonuçları üzerinde potansiyel etkisi olan tüm bireyler, kuruluşlar veya gruplardır. Buna takım üyeleri, sponsorlar ve liderlerden müşterilere ve satıcılara kadar herkes dahildir.

Elbette, bunların hepsi proje boyunca doğrudan dahil olmak zorunda değildir. Ancak, yine de şeffaflığı korumalı ve onları bilgilendirmeli ve ilgilerini canlı tutmalısınız. Paydaşların taleplerini ve geri bildirimlerini dengelemek ve önceliklendirmek, başarılı bir serbest proje yönetimi için vazgeçilmezdir.

Bir çocuğu büyütmek için bir köy gerekir derler. Bir projeyi "büyütmek" için ise bir köy dolusu belge, klasör, veri, araç ve platform gerekir. Birbiriyle rekabet eden çok sayıda dijital platform varken, sekmeler ve yazılımlar arasında gezinmek baş döndürücü olabilir.

Müşteri listesini nereye koydunuz? İçerik takvimi ne durumda? Toplantı programınız ve Google Meet bağlantıları ne oldu? Zavallı bilgisayarınız yine o gürültülü fan sesini çıkarıyor, değil mi?

Çok sayıda entegrasyona sahip bir proje yönetimi platformu seçerek, tüm ş akışınızı tek bir yerden kolaylaştırabilir ve sekmeler arasında gereksiz yere gidip gelerek harcadığınız zamanı azaltabilirsiniz.

Bonus: Serbest Çalışanlar için Zaman Takibi Yazılımı

Başarılı Serbest Proje Yönetimi için İpuçları

Proje yönetimi, işinize emek vermeye hazır olduğunuz sürece çok da zor bir iş değildir. Doğru araçlar ve ipuçları ile her proje başarıya ulaşacaktır.

1. Takımları koordine etmek için RACI grafiği kullanın

Takımlar arasında uyumu sağlamanın bir yolu, her üyenin rol ve sorumluluklarını tanımlamaktır. Bu amaçla RACI grafiği (veya RACI matris) kullanabilirsiniz.

RACI, Responsible (Sorumlu), Accountable (Hesap Verebilir), Consultant(Danışman) ve Informant (Bilgilendirici) kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır ve takım içindeki farklı sorumluluk düzeylerini ifade eder.

ClickUp'ın Beyaz Tahta Görünümünde RACI Rolleri Alladdine Djaidani aracılığıyla

ClickUp'ın Beyaz Tahta özelliğini kullanarak kendi RACI grafiğinizi oluşturun veya önceden hazırlanmış RACI şablonunu kullanarak farklı proje faaliyetlerini görsel olarak özetleyin, takımlar arasındaki sorumlulukların kapsamını belirtin ve daha hızlı bir başlangıç yapın.

Bu serbest çalışan şablonlarına göz atın!

2. Takvimler aracılığıyla son teslim tarihlerini izleyin

Birden fazla teslim tarihi ve birden fazla proje mi var? Hiç sorun değil. ClickUp gibi ücretsiz proje yönetimi araçlarını kullanarak, bir projenin birden fazla yönünü veya birden fazla projenin birden fazla yönünü kolayca sıralayabilirsiniz!

Her göreve bir son tarih atayabilir ve ClickUp'ın Takvim görünümünü kullanarak son tarihleri görselleştirebilir ve yönetebilirsiniz. Filtreleri ve görünüm modlarını kullanarak son tarihler arasında gezinmek çocuk oyuncağı olacak. Google Takvim ve Zoom entegrasyonlarıyla toplantılar planlayabilir ve başlatabilirsiniz. Tek noktadan hizmet!

Projeleri organize edin, zaman çizelgeleri planlayın ve herkesin aynı sayfada kalmasını sağlayan esnek bir takvimde takımınızın işlerini görselleştirin.

3. Gantt Grafiği veya Kanban Panosu ile görevleri yönetin

Görev planlama ve yönetimi, serbest proje yönetiminin bel kemiğidir. Proje yöneticileri, her şeyin sorunsuz ilerlemesini sağlamak ve projenin başarıya ulaşması için doğru görev yönetimi yöntemini seçmelidir.

Şu anda, proje yöneticisi olarak görevlerinizi düzenlemek için en popüler yöntemler Gantt grafikleri ve Kanban panolarıdır. Her aracın kendine özgü avantajları ve kullanım alanları vardır, ancak nihai karar sizin ihtiyaçlarınıza bağlıdır.

ClickUp'ta Gantt Grafiği görünümünü kullanarak görevleri planlayın, proje ilerlemesini takip edin, son teslim tarihlerini yönetin ve darboğazları halledin.

Gantt grafikleri, tüm görevlerin ve faaliyetlerin zaman çizelgesi görünümünü sunar ve ideal olarak bağımlılıklar ve dönüm noktaları gibi ayrıntıları gösterir. Yatay çubuk görünümü, ilerlemeyi görselleştirmeye yardımcı olur ve proje zaman çizelgesine iyi bir genel bakış sağlar.

Kanban panoları ise görevleri durumlarına göre sütunlar halinde gruplandırmanıza olanak tanır. Ön tanımlı seçenekler "yapılacak", "ilerleme kaydedildi" ve "tamamlandı"dır, ancak bunları ihtiyaçlarınıza göre değiştirebilir ve uyarlayabilirsiniz. Kanban panoları, neyin yapıldığını ve neyin yapılması gerektiğini kolayca gözden geçirmeye yardımcı olduğu için özellikle Scrum yaklaşımı için kullanışlıdır.

4. Hedefleri proje dönüm noktalarına bölün

Serbest proje yönetiminde, nereye gittiğinizi ve mevcut durumunuzu takip etmekten siz sorumlusunuz. İlerlemenizi takip etmenin harika bir yolu, proje dönüm noktalarını kullanmaktır. Özellikle dönüm noktası başına ödeme alıyorsanız, bu işinizi sürdürmek için çok önemlidir.

Proje dönüm noktaları, bir ürün döngüsünün aşamalarına göre ayarlanabilir. Örneğin, fikir üretme ve beyin fırtınası aşaması birinci dönüm noktası, prototip üzerinde çalışma ikinci dönüm noktası, prototipi test etme ve geri bildirim toplama üçüncü dönüm noktası, lansman ve tanıtım aşaması ise dördüncü dönüm noktası olabilir.

ClickUp'ta Gantt görünümünde görevler ve dönüm noktası görevleri arasındaki ilişkileri gösterin

Alternatif olarak, OKR'leri ve iş sonuçlarını dönüm noktaları olarak ayarlayabilirsiniz. Örneğin, belirli bir hedef kitleye ulaşmak veya belirli bir gelir elde etmek gibi.

5. Paydaşlar için bir iletişim planı hazırlayın

Projeye doğrudan dahil olsunlar veya sonuçlarından dolaylı olarak etkileniyor olsunlar, paydaşları sürece dahil etmek proje yönetiminin temel sorumluluklarından biridir. Şeffaflığı korumak ve paydaşların sürece dahil olmalarını sağlamak için bir iletişim planı oluşturmalısınız.

Her paydaş için farklı bir iletişim yaklaşımı geliştirmelisiniz. ClickUp'ın özel erişim hakları gibi bir özelliği kullanarak, hangi belgeleri kimin görebileceğini yönetebilir ve hassas bilgilerin güvenliğini sağlayabilirsiniz.

ClickUp'ın uzaktan işbirliği seçenekleri, iç paydaşları proje durumları hakkında bilgilendirmenize ve ilgili materyaller üzerinde doğrudan yorum yapmalarına olanak tanır. Bir başka yararlı özellik ise entegrasyonlardır, buna birazdan değineceğiz.

6. Yerel entegrasyonlara sahip bir proje yönetimi aracı tercih edin

Hepsi bir arada proje yönetimi aracı, uygulamalar ve sekmeler arasında gidip gelmeyi mümkün olduğunca ortadan kaldırmalıdır.

ClickUp'ın yerel entegrasyonları, farklı uygulamaların ve araçların tek bir yerde sorunsuz bir şekilde entegre edilmesini sağlar. Ayrıca, farklı eylemlerin kilidini açabilirsiniz. Anlamlı otomasyon ve özellikler sayesinde proje döngüsünde gezinmek çok daha kolay hale gelir.

Serbest proje yöneticisi olarak çalışmak, aynı anda farklı projeleri yönetmek zorunda olduğunuz için zorlu olabilir. Ancak, ücretsiz bir proje yönetimi yazılımı olan ClickUp gibi doğru araçlarla, deneyimli bir proje yöneticisi olmak için ihtiyacınız olan her şeye sahip olacaksınız.

ClickUp, her türlü projeyi yönetmenize ve işleri delege etmenize, proje ilerlemesini izlemenize ve başarılı bir şekilde tamamlanmasını sağlamak için sorunsuz işbirliği ve takım yönetimini teşvik etmenize olanak tanıyan yüzlerce özelleştirilebilir özellik sunar.

Ruul'u uyum ve finans ortağınız olarak seçtiğinizde, birkaç tıklama ile serbest işinizi başarıyla kurmak ve büyütmek çok kolay hale gelir.

Misafir Yazar:

Bilge Özensoy, eski bir akademisyen ve serbest çalışan olup, şu anda Ruul altında içerikle ilgili her şeyi takip etmekte ve yeni medyanın potansiyelini keşfetmektedir.